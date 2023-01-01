入楞伽經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入楞伽經卷第八

元魏天竺三藏菩提留支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提留支譯

剎那品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎那品第十四

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！惟願如來、應、正遍知為我說，善逝為我說，一切法生滅之相，云何如來說一切法念念不住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！惟願如來、應、正遍知為我說，善逝為我說，一切法生滅之相，云何如來說一切法念念不住？」

佛告大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！汝今諦聽當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！汝今諦聽當為汝說。」

大慧言：「善哉世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「善哉世尊！唯然受教。」

佛告大慧：「一切法一切法者，所謂善法不善法，有為法無為法，世間法出世間法，有漏法無漏法，內法外法。大慧！略說五陰法，因心、意、意識熏習增長，諸凡夫人依心、意、意識熏習故，分別善不善法。大慧！聖人現證三昧三摩跋提無漏善法樂行。大慧！是名善法。復次，大慧！言善不善法者，所謂八識。何等為八？一者、阿梨耶識；二者、意；三者、意識；四者、眼識；五者、耳識；六者、鼻識；七者、舌識；八者、身識。大慧！五識身共意識身，善不善法展轉差別相續，體無差別，身隨順生法生已還滅，不知自心見虛妄境界，即滅時，能取境界形相大小勝如之狀。大慧！意識共五識身相應生，一念時不住，是故我說彼法念時不住。大慧！言剎尼迦者，名之為空，阿梨耶識名如來藏，無共意轉識熏習故名為空，具足無漏熏習法故，名為不空。大慧！愚癡凡夫不覺不知，執著諸法剎那不住，墮在邪見而作是言，無漏之法亦剎那不住；破彼真如如來藏故。大慧！五識身者不生六道不受苦樂不作涅槃因。大慧！如來藏不受苦樂非生死因，餘法者共生共滅，依於四種熏習醉故，而諸凡夫不覺不知邪見熏習，言一切法剎那不住。復次，大慧！金剛如來藏，如來證法，非剎那不住。大慧！如來證法若剎那不住者，一切聖者不成聖人。大慧！非非聖人，以聖人故。大慧！金剛住於一劫，稱量等住不增不減。大慧！云何愚癡凡夫分別諸法，言剎那不住，而諸凡夫不得我意，不覺不知內外諸法念念不住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「一切法一切法者，所謂善法不善法，有為法無為法，世間法出世間法，有漏法無漏法，內法外法。大慧！略說五陰法，因心、意、意識熏習增長，諸凡夫人依心、意、意識熏習故，分別善不善法。大慧！聖人現證三昧三摩跋提無漏善法樂行。大慧！是名善法。復次，大慧！言善不善法者，所謂八識。何等為八？一者、阿梨耶識；二者、意；三者、意識；四者、眼識；五者、耳識；六者、鼻識；七者、舌識；八者、身識。大慧！五識身共意識身，善不善法展轉差別相續，體無差別，身隨順生法生已還滅，不知自心見虛妄境界，即滅時，能取境界形相大小勝如之狀。大慧！意識共五識身相應生，一念時不住，是故我說彼法念時不住。大慧！言剎尼迦者，名之為空，阿梨耶識名如來藏，無共意轉識熏習故名為空，具足無漏熏習法故，名為不空。大慧！愚癡凡夫不覺不知，執著諸法剎那不住，墮在邪見而作是言，無漏之法亦剎那不住；破彼真如如來藏故。大慧！五識身者不生六道不受苦樂不作涅槃因。大慧！如來藏不受苦樂非生死因，餘法者共生共滅，依於四種熏習醉故，而諸凡夫不覺不知邪見熏習，言一切法剎那不住。復次，大慧！金剛如來藏，如來證法，非剎那不住。大慧！如來證法若剎那不住者，一切聖者不成聖人。大慧！非非聖人，以聖人故。大慧！金剛住於一劫，稱量等住不增不減。大慧！云何愚癡凡夫分別諸法，言剎那不住，而諸凡夫不得我意，不覺不知內外諸法念念不住。」

大慧復白佛言：「世尊！如來常說滿足六波羅蜜法，得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！何等為六波羅蜜？云何滿足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧復白佛言：「世尊！如來常說滿足六波羅蜜法，得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！何等為六波羅蜜？云何滿足？」

佛告大慧菩薩言：「大慧！波羅蜜差別有三種，謂世間波羅蜜，出世間波羅蜜，出世間上上波羅蜜。大慧！言世間波羅蜜者，愚癡凡夫執著我我所法墮於二邊，為於種種勝妙境界行波羅蜜，求於色等境界果報。大慧！愚癡凡夫行尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，乃至生於梵天，求五神通世間之法。大慧！是名世間諸波羅蜜。大慧！言出世間波羅蜜者，謂聲聞辟支佛，取聲聞辟支佛涅槃心，修行波羅蜜。大慧！如彼世間愚癡凡夫，為於自身求涅槃樂，而行世間波羅蜜行；聲聞緣覺亦復如是，為自身故求涅槃樂，行出世間波羅蜜行，而乃求彼非究竟樂。大慧！出世間上上波羅蜜者，如實能知但是自心虛妄分別見外境界，爾時實知惟是自心見內外法，不分別虛妄分別，不取內外自心色相故，菩薩摩訶薩如實能知一切法故行檀波羅蜜，為令一切眾生得無怖畏安隱樂故，是名檀波羅蜜。大慧！菩薩觀彼一切諸法，不生分別隨順清涼，是名尸波羅蜜。大慧！菩薩離分別心忍，彼修行如實而知能取可取境界非實，是名菩薩羼提波羅蜜。大慧！菩薩云何修精進行，初中後夜常勤修行，隨順如實法斷諸分別，是名毘梨耶波羅蜜。大慧！菩薩離於分別心，不隨外道能取可取境界之相，是名禪波羅蜜。大慧！何者菩薩般若波羅蜜？菩薩如實觀察自心分別之相，不見分別不墮二邊，依如實修行轉身，不見一法生不見一法滅，自身內證聖行修行，是名菩薩般若波羅蜜。大慧！波羅蜜義如是滿足者，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧菩薩言：「大慧！波羅蜜差別有三種，謂世間波羅蜜，出世間波羅蜜，出世間上上波羅蜜。大慧！言世間波羅蜜者，愚癡凡夫執著我我所法墮於二邊，為於種種勝妙境界行波羅蜜，求於色等境界果報。大慧！愚癡凡夫行尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，乃至生於梵天，求五神通世間之法。大慧！是名世間諸波羅蜜。大慧！言出世間波羅蜜者，謂聲聞辟支佛，取聲聞辟支佛涅槃心，修行波羅蜜。大慧！如彼世間愚癡凡夫，為於自身求涅槃樂，而行世間波羅蜜行；聲聞緣覺亦復如是，為自身故求涅槃樂，行出世間波羅蜜行，而乃求彼非究竟樂。大慧！出世間上上波羅蜜者，如實能知但是自心虛妄分別見外境界，爾時實知惟是自心見內外法，不分別虛妄分別，不取內外自心色相故，菩薩摩訶薩如實能知一切法故行檀波羅蜜，為令一切眾生得無怖畏安隱樂故，是名檀波羅蜜。大慧！菩薩觀彼一切諸法，不生分別隨順清涼，是名尸波羅蜜。大慧！菩薩離分別心忍，彼修行如實而知能取可取境界非實，是名菩薩羼提波羅蜜。大慧！菩薩云何修精進行，初中後夜常勤修行，隨順如實法斷諸分別，是名毘梨耶波羅蜜。大慧！菩薩離於分別心，不隨外道能取可取境界之相，是名禪波羅蜜。大慧！何者菩薩般若波羅蜜？菩薩如實觀察自心分別之相，不見分別不墮二邊，依如實修行轉身，不見一法生不見一法滅，自身內證聖行修行，是名菩薩般若波羅蜜。大慧！波羅蜜義如是滿足者，得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「空無常剎那， 愚分別有為； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「空無常剎那， 愚分別有為；

如河燈種子， 空無常剎那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如河燈種子， 空無常剎那。

分別剎那義， 剎那亦如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別剎那義， 剎那亦如是；

剎尼迦不生， 寂靜離所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎尼迦不生， 寂靜離所作。

一切法不生， 我說剎那義； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法不生， 我說剎那義；

物生即有滅， 不為凡夫說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 物生即有滅， 不為凡夫說。

分別相續法， 妄想見六道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別相續法， 妄想見六道；

若無明為因， 能生諸心者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無明為因， 能生諸心者。

乃至色未生， 中間依何住？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至色未生， 中間依何住？

即生即有滅， 餘心隨彼生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即生即有滅， 餘心隨彼生。

色不一念住， 觀於何法生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色不一念住， 觀於何法生？

依何因生法？ 心無因而生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依何因生法？ 心無因而生。

是故生不成， 云何知念壞？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故生不成， 云何知念壞？

修行者證定， 金剛佛舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行者證定， 金剛佛舍利。

光音天宮殿， 世間不壞事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光音天宮殿， 世間不壞事；

其如證法實， 如來智成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其如證法實， 如來智成就。

比丘證平等， 云何念不住？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘證平等， 云何念不住？

乾闥婆幻色， 何故念不住？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾闥婆幻色， 何故念不住？

無四大見色， 四大何所為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無四大見色， 四大何所為？」

入楞伽經化品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入楞伽經化品第十五

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！如佛世尊與諸羅漢授阿耨多羅三藐三菩提記；如來復說諸佛如來不入涅槃；復說如來、應、正遍知，何等夜證大菩提，何等夜入般涅槃，於其中間不說一字；如來復說諸佛如來，常入無覺無觀無分別定；復言作諸種種應化度諸眾生；世尊復說諸識念念差別不住，金剛密迹常隨侍衛；復說世間本際難知；復言眾生入般涅槃，若入涅槃，應有本際；復說諸佛無有怨敵而見諸魔；復說如來斷一切障，而見旃遮摩那、毘孫陀梨等謗，佛入娑梨那村竟不得食空鉢而出。世尊！若如是者如來便有無量罪業。云何如來不離一切諸罪過惡，而得阿耨多羅三藐三菩提一切種智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！如佛世尊與諸羅漢授阿耨多羅三藐三菩提記；如來復說諸佛如來不入涅槃；復說如來、應、正遍知，何等夜證大菩提，何等夜入般涅槃，於其中間不說一字；如來復說諸佛如來，常入無覺無觀無分別定；復言作諸種種應化度諸眾生；世尊復說諸識念念差別不住，金剛密迹常隨侍衛；復說世間本際難知；復言眾生入般涅槃，若入涅槃，應有本際；復說諸佛無有怨敵而見諸魔；復說如來斷一切障，而見旃遮摩那、毘孫陀梨等謗，佛入娑梨那村竟不得食空鉢而出。世尊！若如是者如來便有無量罪業。云何如來不離一切諸罪過惡，而得阿耨多羅三藐三菩提一切種智？」

佛告聖者大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！汝今諦聽，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！汝今諦聽，當為汝說。」

大慧白佛言：「善哉世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧白佛言：「善哉世尊！唯然受教。」

佛告大慧：「我為曾行菩薩行諸聲聞等依無餘涅槃而與授記。大慧！我與聲聞授記者，為怯弱眾生生勇猛心。大慧！此世界中及餘佛國，有諸眾生行菩薩行，而復樂於聲聞法行，為轉彼取大菩提，應化佛為應化聲聞授記，非報佛法身佛而授記莂。大慧！聲聞辟支佛涅槃無差別。何以故？斷煩惱無差異故，斷煩惱障非斷智障。復次，大慧！見法無我斷於智障，見人無我斷煩惱障。大慧！轉意識故斷法障業障，以轉意阿梨耶識熏習故究竟清淨。大慧！我常依本法體而住更不生法，依本名字章句，不覺不思而說諸法。大慧！如來常如意知常不失念，是故如來無覺無觀，諸佛如來離四種地已，遠離二種死、二種障、二種業故。大慧！七種識意意識眼耳鼻舌身念念不住，因虛妄熏習離於無漏諸善法故。大慧！如來藏世間不生不死，不來不去，常恒清涼不變。復次，大慧！依如來藏故有世間涅槃苦樂之因，而諸凡夫不覺不知，而墮於空虛妄顛倒。大慧！金剛密迹常隨侍衛應化如來前後圍遶，非法佛報佛根本如來、應、正遍知。大慧！根本如來遠離諸根大小諸量，遠離一切凡夫聲聞辟支佛等。大慧！如實修行，得彼真如樂行境界者，知根本佛，以得平等法忍故，是故金剛密迹隨應化佛。大慧！應化佛者無業無謗，而應化佛不異法佛報佛如來而亦不一，如陶師鹽等作所作事，應化佛作化眾生事，異真實相說法，不說內所證法聖智境界。復次，大慧！一切凡夫外道聲聞辟支佛等，見六識滅墮於斷見，不見阿梨耶識墮於常見。復次，大慧！不見自心分別本際，是故世間名無本際。大慧！遠離自心分別見者，名為解脫得涅槃證。大慧！諸佛如來遠離四種熏習氣故，是故無過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「我為曾行菩薩行諸聲聞等依無餘涅槃而與授記。大慧！我與聲聞授記者，為怯弱眾生生勇猛心。大慧！此世界中及餘佛國，有諸眾生行菩薩行，而復樂於聲聞法行，為轉彼取大菩提，應化佛為應化聲聞授記，非報佛法身佛而授記莂。大慧！聲聞辟支佛涅槃無差別。何以故？斷煩惱無差異故，斷煩惱障非斷智障。復次，大慧！見法無我斷於智障，見人無我斷煩惱障。大慧！轉意識故斷法障業障，以轉意阿梨耶識熏習故究竟清淨。大慧！我常依本法體而住更不生法，依本名字章句，不覺不思而說諸法。大慧！如來常如意知常不失念，是故如來無覺無觀，諸佛如來離四種地已，遠離二種死、二種障、二種業故。大慧！七種識意意識眼耳鼻舌身念念不住，因虛妄熏習離於無漏諸善法故。大慧！如來藏世間不生不死，不來不去，常恒清涼不變。復次，大慧！依如來藏故有世間涅槃苦樂之因，而諸凡夫不覺不知，而墮於空虛妄顛倒。大慧！金剛密迹常隨侍衛應化如來前後圍遶，非法佛報佛根本如來、應、正遍知。大慧！根本如來遠離諸根大小諸量，遠離一切凡夫聲聞辟支佛等。大慧！如實修行，得彼真如樂行境界者，知根本佛，以得平等法忍故，是故金剛密迹隨應化佛。大慧！應化佛者無業無謗，而應化佛不異法佛報佛如來而亦不一，如陶師鹽等作所作事，應化佛作化眾生事，異真實相說法，不說內所證法聖智境界。復次，大慧！一切凡夫外道聲聞辟支佛等，見六識滅墮於斷見，不見阿梨耶識墮於常見。復次，大慧！不見自心分別本際，是故世間名無本際。大慧！遠離自心分別見者，名為解脫得涅槃證。大慧！諸佛如來遠離四種熏習氣故，是故無過。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「三乘及非乘， 諸佛無量乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三乘及非乘， 諸佛無量乘；

一切記佛地， 說諸煩惱斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切記佛地， 說諸煩惱斷。

內身證聖智， 及無餘涅槃； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內身證聖智， 及無餘涅槃；

誘進怯眾生， 是故隱覆說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誘進怯眾生， 是故隱覆說。

如來得證智， 亦說於彼道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來得證智， 亦說於彼道；

眾生依入道， 二乘無涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生依入道， 二乘無涅槃。

見欲色及有， 及四種熏地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見欲色及有， 及四種熏地；

意識亦所生， 見意識共住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意識亦所生， 見意識共住。

見意眼識等， 常無常斷滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見意眼識等， 常無常斷滅；

常見依意等， 而起涅槃見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常見依意等， 而起涅槃見。」

入楞伽經遮食肉品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入楞伽經遮食肉品第十六

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我觀世間生死流轉怨結相連墮諸惡道，皆由食肉更相殺害，增長貪瞋不得出離甚為大苦。世尊！食肉之人斷大慈種，修聖道者不應得食。世尊！諸外道等說邪見法盧迦耶陀墮俗之論，墮於斷常有無見中皆遮食肉，自己不食不聽他食，云何如來清淨法中修梵行者，自食他食一切不制？如來世尊於諸眾生慈悲一等，云何而聽以肉為食？善哉世尊！哀愍世間願為我說食肉之過不食功德，我及一切諸菩薩等聞已，得依如實修行廣宣流布，令諸現在未來眾生一切識知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我觀世間生死流轉怨結相連墮諸惡道，皆由食肉更相殺害，增長貪瞋不得出離甚為大苦。世尊！食肉之人斷大慈種，修聖道者不應得食。世尊！諸外道等說邪見法盧迦耶陀墮俗之論，墮於斷常有無見中皆遮食肉，自己不食不聽他食，云何如來清淨法中修梵行者，自食他食一切不制？如來世尊於諸眾生慈悲一等，云何而聽以肉為食？善哉世尊！哀愍世間願為我說食肉之過不食功德，我及一切諸菩薩等聞已，得依如實修行廣宣流布，令諸現在未來眾生一切識知。」

佛告聖者大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！汝大慈悲愍眾生故能問此義，汝今諦聽當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！汝大慈悲愍眾生故能問此義，汝今諦聽當為汝說。」

大慧菩薩白佛言：「善哉世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩白佛言：「善哉世尊！唯然受教。」

佛告大慧：「夫食肉者有無量過，諸菩薩摩訶薩修大慈悲不得食肉，食與不食功德罪過我說少分，汝今諦聽。大慧！我觀眾生從無始來食肉習故，貪著肉味更相殺害，遠離賢聖受生死苦；捨肉味者聞正法味，於菩薩地如實修行速得阿耨多羅三藐三菩提，復令眾生入於聲聞辟支佛地止息之處，息已令入如來之地。大慧！如是等利慈心為本，食肉之人斷大慈種，云何當得如是大利？是故，大慧！我觀眾生輪迴六道，同在生死共相生育，迭為父母兄弟姊妹，若男若女中表內外六親眷屬，或生餘道善道惡道常為眷屬，以是因緣我觀眾生更相噉肉無非親者，由貪肉味迭互相噉，常生害心增長苦業流轉生死不得出離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「夫食肉者有無量過，諸菩薩摩訶薩修大慈悲不得食肉，食與不食功德罪過我說少分，汝今諦聽。大慧！我觀眾生從無始來食肉習故，貪著肉味更相殺害，遠離賢聖受生死苦；捨肉味者聞正法味，於菩薩地如實修行速得阿耨多羅三藐三菩提，復令眾生入於聲聞辟支佛地止息之處，息已令入如來之地。大慧！如是等利慈心為本，食肉之人斷大慈種，云何當得如是大利？是故，大慧！我觀眾生輪迴六道，同在生死共相生育，迭為父母兄弟姊妹，若男若女中表內外六親眷屬，或生餘道善道惡道常為眷屬，以是因緣我觀眾生更相噉肉無非親者，由貪肉味迭互相噉，常生害心增長苦業流轉生死不得出離。」

佛說是時，諸惡羅剎聞佛所說，悉捨惡心止不食肉，迭相勸發慈悲之心，護眾生命過自護身，捨離一切諸肉不食，悲泣流淚而白佛言：「世尊！我聞佛說諦觀六道，我所噉肉皆是我親，乃知食肉眾生大怨斷大慈種，長不善業是大苦本。世尊！我從今日斷不食肉，及我眷屬亦不聽食；如來弟子有不食者，我當晝夜親近擁護，若食肉者，我當與作大不饒益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，諸惡羅剎聞佛所說，悉捨惡心止不食肉，迭相勸發慈悲之心，護眾生命過自護身，捨離一切諸肉不食，悲泣流淚而白佛言：「世尊！我聞佛說諦觀六道，我所噉肉皆是我親，乃知食肉眾生大怨斷大慈種，長不善業是大苦本。世尊！我從今日斷不食肉，及我眷屬亦不聽食；如來弟子有不食者，我當晝夜親近擁護，若食肉者，我當與作大不饒益。」

佛言：「大慧！羅剎惡鬼常食肉者，聞我所說尚發慈心捨肉不食，況我弟子行善法者當聽食肉，若食肉者，當知即是眾生大怨斷我聖種。大慧！若我弟子聞我所說，不諦觀察而食肉者，當知即是旃陀羅種，非我弟子我非其師。是故，大慧！若欲與我作眷屬者，一切諸肉悉不應食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大慧！羅剎惡鬼常食肉者，聞我所說尚發慈心捨肉不食，況我弟子行善法者當聽食肉，若食肉者，當知即是眾生大怨斷我聖種。大慧！若我弟子聞我所說，不諦觀察而食肉者，當知即是旃陀羅種，非我弟子我非其師。是故，大慧！若欲與我作眷屬者，一切諸肉悉不應食。

「復次，大慧！菩薩應觀一切是肉，皆依父母膿血不淨赤白和合生不淨身，是故菩薩觀肉不淨不應食肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！菩薩應觀一切是肉，皆依父母膿血不淨赤白和合生不淨身，是故菩薩觀肉不淨不應食肉。

「復次，大慧！食肉之人，眾生聞氣悉皆驚怖逃走遠離，是故菩薩修如實行，為化眾生不應食肉。大慧！譬如旃陀羅獵師屠兒捕魚鳥人一切行處，眾生遙見作如是念：『我今定死，而此來者是大惡人，不識罪福斷眾生命，求現前利今來至此為覓我等，今我等身悉皆有肉，是故今來我等定死。』大慧！由人食肉能令眾生見者皆生如是驚怖。大慧！一切虛空地中眾生，見食肉者皆生驚怖，而起疑念：『我於今者為死為活？如是惡人不修慈心，亦如豺狼遊行世間常覓肉食，如牛噉草蜣蜋逐糞不知飽足，我身是肉正是其食不應逢見。』即捨逃走離之遠去，如人畏懼羅剎無異。大慧！食肉之人，能令眾生見者皆生如是驚怖，當知食肉眾生大怨，是故菩薩修行慈悲，為攝眾生不應食彼，非聖慧人所食之味，惡名流布聖人呵嘖。是故，大慧！菩薩為攝諸眾生故不應食肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！食肉之人，眾生聞氣悉皆驚怖逃走遠離，是故菩薩修如實行，為化眾生不應食肉。大慧！譬如旃陀羅獵師屠兒捕魚鳥人一切行處，眾生遙見作如是念：『我今定死，而此來者是大惡人，不識罪福斷眾生命，求現前利今來至此為覓我等，今我等身悉皆有肉，是故今來我等定死。』大慧！由人食肉能令眾生見者皆生如是驚怖。大慧！一切虛空地中眾生，見食肉者皆生驚怖，而起疑念：『我於今者為死為活？如是惡人不修慈心，亦如豺狼遊行世間常覓肉食，如牛噉草蜣蜋逐糞不知飽足，我身是肉正是其食不應逢見。』即捨逃走離之遠去，如人畏懼羅剎無異。大慧！食肉之人，能令眾生見者皆生如是驚怖，當知食肉眾生大怨，是故菩薩修行慈悲，為攝眾生不應食彼，非聖慧人所食之味，惡名流布聖人呵嘖。是故，大慧！菩薩為攝諸眾生故不應食肉。

「復次，大慧！菩薩為護眾生信心不應食肉。何以故？大慧！言菩薩者眾生皆知，是佛如來慈心之種，能與眾生作歸依處，聞者自然不生疑怖，生親友想善知識想不怖畏想，言得歸依處得安隱處得善導師。大慧！由不食肉能生眾生如是信心，若食肉者眾生即失一切信心，便言世間無可信者斷於信根。是故，大慧！菩薩為護眾生信心一切諸肉悉不應食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！菩薩為護眾生信心不應食肉。何以故？大慧！言菩薩者眾生皆知，是佛如來慈心之種，能與眾生作歸依處，聞者自然不生疑怖，生親友想善知識想不怖畏想，言得歸依處得安隱處得善導師。大慧！由不食肉能生眾生如是信心，若食肉者眾生即失一切信心，便言世間無可信者斷於信根。是故，大慧！菩薩為護眾生信心一切諸肉悉不應食。

「復次，大慧！我諸弟子，為護世間謗三寶故不應食肉。何以故？世間有人見食肉故，謗毀三寶作如是言：『於佛法中，何處當有真實沙門婆羅門修梵行者？捨於聖人本所應食，食眾生肉，猶如羅剎食肉滿腹醉眠不動，依世凡人豪貴勢力覓肉食噉，如羅剎王驚怖眾生。』是故處處唱如是言：『何處當有真實沙門婆羅門修淨行者？』無法無沙門無毘尼無淨行者，生如是等無量無邊惡不善心，斷我法輪絕滅聖種，一切皆由食肉者過。是故，大慧！我弟子者，為護惡人毀謗三寶，乃至不應生念肉想，何況食肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！我諸弟子，為護世間謗三寶故不應食肉。何以故？世間有人見食肉故，謗毀三寶作如是言：『於佛法中，何處當有真實沙門婆羅門修梵行者？捨於聖人本所應食，食眾生肉，猶如羅剎食肉滿腹醉眠不動，依世凡人豪貴勢力覓肉食噉，如羅剎王驚怖眾生。』是故處處唱如是言：『何處當有真實沙門婆羅門修淨行者？』無法無沙門無毘尼無淨行者，生如是等無量無邊惡不善心，斷我法輪絕滅聖種，一切皆由食肉者過。是故，大慧！我弟子者，為護惡人毀謗三寶，乃至不應生念肉想，何況食肉。

「復次，大慧！菩薩為求清淨佛土教化眾生不應食肉，應觀諸肉如人死屍，眼不欲見不用聞氣，何況可嗅而著口中，一切諸肉亦復如是。大慧！如燒死屍臭氣不淨，與燒餘肉臭穢無異，云何於中有食不食？是故，大慧！菩薩為求清淨佛土教化眾生不應食肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！菩薩為求清淨佛土教化眾生不應食肉，應觀諸肉如人死屍，眼不欲見不用聞氣，何況可嗅而著口中，一切諸肉亦復如是。大慧！如燒死屍臭氣不淨，與燒餘肉臭穢無異，云何於中有食不食？是故，大慧！菩薩為求清淨佛土教化眾生不應食肉。

「復次，大慧！菩薩為求出離生死，應當專念慈悲之行，少欲知足厭世間苦速求解脫，當捨憒閙就於空閑，住屍陀林阿蘭若處，塚間樹下獨坐思惟，觀諸世間無一可樂，妻子眷屬如枷鎖想，宮殿臺觀如牢獄想，觀諸珍寶如糞聚想，見諸飲食如膿血想，受諸飲食如塗癰瘡，趣得存命繫念聖道不為貪味，酒肉葱韮蒜薤臭味悉捨不食。大慧！若如是者是真修行，堪受一切人天供養；若於世間不生厭離，貪著滋味酒肉葷辛得便噉食，不應受於世間信施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！菩薩為求出離生死，應當專念慈悲之行，少欲知足厭世間苦速求解脫，當捨憒閙就於空閑，住屍陀林阿蘭若處，塚間樹下獨坐思惟，觀諸世間無一可樂，妻子眷屬如枷鎖想，宮殿臺觀如牢獄想，觀諸珍寶如糞聚想，見諸飲食如膿血想，受諸飲食如塗癰瘡，趣得存命繫念聖道不為貪味，酒肉葱韮蒜薤臭味悉捨不食。大慧！若如是者是真修行，堪受一切人天供養；若於世間不生厭離，貪著滋味酒肉葷辛得便噉食，不應受於世間信施。

「復次，大慧！有諸眾生過去曾修無量因緣，有微善根得聞我法，信心出家在我法中，過去曾作羅剎眷屬，虎狼師子猫狸中生，雖在我法食肉餘習見食肉者歡喜親近，入諸城邑聚落塔寺飲酒噉肉以為歡樂，諸天下觀猶如羅剎爭噉死屍等無有異，而不自知已失我眾成羅剎眷屬，雖服袈裟剃除鬚髮，有命者見心生恐怖如畏羅剎。是故，大慧！若以我為師者，一切諸肉悉不應食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！有諸眾生過去曾修無量因緣，有微善根得聞我法，信心出家在我法中，過去曾作羅剎眷屬，虎狼師子猫狸中生，雖在我法食肉餘習見食肉者歡喜親近，入諸城邑聚落塔寺飲酒噉肉以為歡樂，諸天下觀猶如羅剎爭噉死屍等無有異，而不自知已失我眾成羅剎眷屬，雖服袈裟剃除鬚髮，有命者見心生恐怖如畏羅剎。是故，大慧！若以我為師者，一切諸肉悉不應食。

「復次，大慧！世間邪見諸呪術師若其食肉呪術不成，為成邪術尚不食肉，況我弟子為求如來無上聖道出世解脫，修大慈悲精勤苦行猶恐不得，何處當有如是解脫為彼癡人食肉而得？是故，大慧！我諸弟子為求出世解脫樂故不應食肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！世間邪見諸呪術師若其食肉呪術不成，為成邪術尚不食肉，況我弟子為求如來無上聖道出世解脫，修大慈悲精勤苦行猶恐不得，何處當有如是解脫為彼癡人食肉而得？是故，大慧！我諸弟子為求出世解脫樂故不應食肉。

「復次，大慧！食肉能起色力，食味人多貪著，應當諦觀，一切世間有身命者，各自寶重畏於死苦，護惜身命人畜無別，寧當樂存疥野干身，不能捨命受諸天樂。何以故？畏死苦故。大慧！以是觀察死為大苦是可畏法，自身畏死云何當得而食他肉？是故，大慧！欲食肉者先自念身，次觀眾生，不應食肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！食肉能起色力，食味人多貪著，應當諦觀，一切世間有身命者，各自寶重畏於死苦，護惜身命人畜無別，寧當樂存疥野干身，不能捨命受諸天樂。何以故？畏死苦故。大慧！以是觀察死為大苦是可畏法，自身畏死云何當得而食他肉？是故，大慧！欲食肉者先自念身，次觀眾生，不應食肉。

「復次，大慧！夫食肉者，諸天遠離，何況聖人，是故菩薩為見聖人，當修慈悲不應食肉。大慧！食肉之人睡眠亦苦起時亦苦，若於夢中見種種惡，驚怖毛竪心常不安，無慈心故乏諸善力，若其獨在空閑之處，多為非人而伺其便，虎狼師子亦來伺求欲食其肉，心常驚怖不得安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！夫食肉者，諸天遠離，何況聖人，是故菩薩為見聖人，當修慈悲不應食肉。大慧！食肉之人睡眠亦苦起時亦苦，若於夢中見種種惡，驚怖毛竪心常不安，無慈心故乏諸善力，若其獨在空閑之處，多為非人而伺其便，虎狼師子亦來伺求欲食其肉，心常驚怖不得安隱。

「復次，大慧！諸食肉者貪心難滿，食不知量不能消化，增益四大口氣腥臊，腹中多有無量惡蟲，身多瘡癬白癩病疾種種不淨，現在凡夫不憙聞見，何況未來無病香潔人身可得。復次，大慧！我說凡夫為求淨命噉於淨食，尚應生心如子肉想，何況聽食非聖人食。聖人離者以肉能生無量諸過，失於出世一切功德，云何言我聽諸弟子食諸肉血不淨等味？言我聽者是則謗我。大慧！我聽弟子食諸聖人所應食食，非謂聖人遠離之食，聖食能生無量功德遠離諸過。大慧！過去現在聖人食者，所謂粳米大小麥豆，種種油蜜，甘蔗甘蔗汁，騫陀末干提等，隨時得者聽食為淨。大慧！於未來世有愚癡人，說種種毘尼言得食肉，因於過去食肉熏習愛著肉味，隨自心見作如是說，非佛聖人說為美食。大慧！不食肉者，要因過去供養諸佛種諸善根，能信佛語堅住毘尼信諸因果，至於身口能自節量，不為世間貪著諸味，見食肉者能生慈心。大慧！我憶過去有王名師子奴，食種種肉愛著肉味，次第乃至食於人肉，因食人肉父母兄弟妻子眷屬皆悉捨離，一切臣民國土聚落即便謀反共斷其命。以食肉者有如是過，是故不應食一切肉。復次，大慧！自在天王化身為鴿，釋提桓因是諸天主，因於過去食肉習氣，化身作鷹驚逐此鴿，鴿來投我，我於爾時作尸毘王，憐愍眾生更相食噉，稱己身肉與鷹代鴿，割肉不足身上秤上受大苦惱。大慧！如是無量世來食肉熏習，自身他身有如是過，何況無愧常食肉者。大慧！復有餘王不食肉者，乘馬遊戲為馬驚波牽入深山，失於侍從不知歸路，不食肉故師子虎狼見無害心，與雌師子共行欲事，乃至生子斑足王等，以過去世食肉熏習，及作人王亦常食肉，在七家村多樂食肉，食肉太過遂食人肉，生諸男女盡為羅剎。大慧！食肉眾生依於過去食肉熏習，多生羅剎師子虎狼豺豹猫狸鵄梟雕鷲鷹鷂等中，有命之類各自護身不令得便，受飢餓苦常生惡心念食他肉，命終復墮惡道，受生人身難得，何況當有得涅槃道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！諸食肉者貪心難滿，食不知量不能消化，增益四大口氣腥臊，腹中多有無量惡蟲，身多瘡癬白癩病疾種種不淨，現在凡夫不憙聞見，何況未來無病香潔人身可得。復次，大慧！我說凡夫為求淨命噉於淨食，尚應生心如子肉想，何況聽食非聖人食。聖人離者以肉能生無量諸過，失於出世一切功德，云何言我聽諸弟子食諸肉血不淨等味？言我聽者是則謗我。大慧！我聽弟子食諸聖人所應食食，非謂聖人遠離之食，聖食能生無量功德遠離諸過。大慧！過去現在聖人食者，所謂粳米大小麥豆，種種油蜜，甘蔗甘蔗汁，騫陀末干提等，隨時得者聽食為淨。大慧！於未來世有愚癡人，說種種毘尼言得食肉，因於過去食肉熏習愛著肉味，隨自心見作如是說，非佛聖人說為美食。大慧！不食肉者，要因過去供養諸佛種諸善根，能信佛語堅住毘尼信諸因果，至於身口能自節量，不為世間貪著諸味，見食肉者能生慈心。大慧！我憶過去有王名師子奴，食種種肉愛著肉味，次第乃至食於人肉，因食人肉父母兄弟妻子眷屬皆悉捨離，一切臣民國土聚落即便謀反共斷其命。以食肉者有如是過，是故不應食一切肉。復次，大慧！自在天王化身為鴿，釋提桓因是諸天主，因於過去食肉習氣，化身作鷹驚逐此鴿，鴿來投我，我於爾時作尸毘王，憐愍眾生更相食噉，稱己身肉與鷹代鴿，割肉不足身上秤上受大苦惱。大慧！如是無量世來食肉熏習，自身他身有如是過，何況無愧常食肉者。大慧！復有餘王不食肉者，乘馬遊戲為馬驚波牽入深山，失於侍從不知歸路，不食肉故師子虎狼見無害心，與雌師子共行欲事，乃至生子斑足王等，以過去世食肉熏習，及作人王亦常食肉，在七家村多樂食肉，食肉太過遂食人肉，生諸男女盡為羅剎。大慧！食肉眾生依於過去食肉熏習，多生羅剎師子虎狼豺豹猫狸鵄梟雕鷲鷹鷂等中，有命之類各自護身不令得便，受飢餓苦常生惡心念食他肉，命終復墮惡道，受生人身難得，何況當有得涅槃道？

「大慧當知！食肉之人有如是等無量諸過，不食肉者即是無量功德之聚。大慧！而諸凡夫不知如是食肉之過不食功德，我今略說不聽食肉。大慧！若一切人不食肉者，亦無有人殺害眾生，由人食肉若無可食處處求買，為財利者殺以販賣，為買者殺，是故買者與殺無異，是故食肉能障聖道。大慧！食肉之人愛著肉味，至無畜生乃食人肉，何況麞鹿雉兔鵝鴈猪羊雞狗駝驢象馬龍蛇魚鼈，水陸有命得而不食，由著肉味設諸方便殺害眾生，造作種種罝羅機網，羅山罝地截河堰海，遍諸水陸安置罟網機撥坑埳弓刀毒箭間無空處，虛空地水種種眾生皆被殺害，為食肉故。大慧！獵師屠兒食肉人等，惡心堅固能行不忍，見諸眾生形體鮮肥膚肉充悅生食味心，更相指示言是可噉，不生一念不忍之心，是故我說食肉之人斷大慈種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧當知！食肉之人有如是等無量諸過，不食肉者即是無量功德之聚。大慧！而諸凡夫不知如是食肉之過不食功德，我今略說不聽食肉。大慧！若一切人不食肉者，亦無有人殺害眾生，由人食肉若無可食處處求買，為財利者殺以販賣，為買者殺，是故買者與殺無異，是故食肉能障聖道。大慧！食肉之人愛著肉味，至無畜生乃食人肉，何況麞鹿雉兔鵝鴈猪羊雞狗駝驢象馬龍蛇魚鼈，水陸有命得而不食，由著肉味設諸方便殺害眾生，造作種種罝羅機網，羅山罝地截河堰海，遍諸水陸安置罟網機撥坑埳弓刀毒箭間無空處，虛空地水種種眾生皆被殺害，為食肉故。大慧！獵師屠兒食肉人等，惡心堅固能行不忍，見諸眾生形體鮮肥膚肉充悅生食味心，更相指示言是可噉，不生一念不忍之心，是故我說食肉之人斷大慈種。

「大慧！我觀世間無有是肉而非命者，自己不殺不教人殺他不為殺，不從命來而是肉者，無有是處。若有是肉不從命出而是美食，我以何故不聽人食？遍求世間無如是肉，是故我說食肉是罪，斷如來種故不聽食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！我觀世間無有是肉而非命者，自己不殺不教人殺他不為殺，不從命來而是肉者，無有是處。若有是肉不從命出而是美食，我以何故不聽人食？遍求世間無如是肉，是故我說食肉是罪，斷如來種故不聽食。

「大慧！我涅槃後於未來世法欲滅時，於我法中有出家者，剃除鬚髮自稱我是沙門釋子，披我袈裟癡如小兒，自稱律師墮在二邊，種種虛妄覺觀亂心貪著肉味，隨自心見說毘尼中言得食肉，亦謗我言諸佛如來聽人食肉，亦說因制而聽食肉，亦謗我言如來世尊亦自食肉。大慧！我於《象腋》、《央掘魔》、《涅槃》、《大雲》等一切修多羅中不聽食肉，亦不說肉入於食味。大慧！我若聽諸聲聞弟子肉為食者，我終不得口常讚歎修大慈悲行如實行者，亦不讚歎屍陀林中頭陀行者，亦不讚歎修行大乘住大乘者，亦不讚歎不食肉者，我不自食不聽他食，是故我勸修菩薩行歎不食肉，勸觀眾生應如一子，云何唱言我聽食肉？我為弟子修三乘行者速得果故，遮一切肉悉不聽食，云何說言我毘尼中聽人食肉？又復說言如來餘修多羅中說三種肉聽人食者，當知是人不解毘尼次第斷故唱言得食。何以故？大慧！肉有二種，一者、他殺；二者、自死。以世人言有肉得食有不得者，象馬龍蛇人鬼獼猴猪狗及牛，言不得食餘者得食，屠兒不問得食不得，一切盡殺處處衒賣，眾生無過橫被殺害，是故我制他殺自死悉不得食。見聞疑者所謂他殺，不見聞疑者所謂自死。是故，大慧！我毘尼中唱如是言：『凡所有肉，於一切沙門釋子皆不淨食，污清淨命障聖道分，無有方便而可得食。』若有說言佛毘尼中說三種肉為不聽食非為聽食，當知是人堅住毘尼是不謗我。大慧！今此楞伽修多羅中，一切時一切肉，亦無方便而可得食。是故，大慧！我遮食肉不為一人，現在未來一切不得。是故，大慧！若彼癡人自言律師，言毘尼中聽人食肉，亦謗我言如來自食，彼愚癡人成大罪障，長夜墮於無利益處無聖人處不聞法處，亦不得見現在未來賢聖弟子，況當得見諸佛如來。大慧！諸聲聞人常所應食，米麵油蜜種種麻豆能生淨命，非法貯畜非法受取，我說不淨尚不聽食，何況聽食血肉不淨。大慧！我諸聲聞辟支佛菩薩弟子食於法食，非食飲食何況如來。大慧！諸佛如來法食法住非飲食身，非諸一切飲食住身，離諸資生愛有求等，遠離一切煩惱習過，善分別知心心智慧一切智一切見，見諸眾生平等憐愍。是故，大慧！我見一切諸眾生等猶如一子，云何而聽以肉為食？亦不隨喜，何況自食。大慧！如是一切葱韮蒜薤臭穢不淨能障聖道，亦障世間人天淨處，何況諸佛淨土果報；酒亦如是，能障聖道能損善業能生諸過。是故，大慧！求聖道者酒肉葱韮及蒜薤等能熏之味悉不應食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！我涅槃後於未來世法欲滅時，於我法中有出家者，剃除鬚髮自稱我是沙門釋子，披我袈裟癡如小兒，自稱律師墮在二邊，種種虛妄覺觀亂心貪著肉味，隨自心見說毘尼中言得食肉，亦謗我言諸佛如來聽人食肉，亦說因制而聽食肉，亦謗我言如來世尊亦自食肉。大慧！我於《象腋》、《央掘魔》、《涅槃》、《大雲》等一切修多羅中不聽食肉，亦不說肉入於食味。大慧！我若聽諸聲聞弟子肉為食者，我終不得口常讚歎修大慈悲行如實行者，亦不讚歎屍陀林中頭陀行者，亦不讚歎修行大乘住大乘者，亦不讚歎不食肉者，我不自食不聽他食，是故我勸修菩薩行歎不食肉，勸觀眾生應如一子，云何唱言我聽食肉？我為弟子修三乘行者速得果故，遮一切肉悉不聽食，云何說言我毘尼中聽人食肉？又復說言如來餘修多羅中說三種肉聽人食者，當知是人不解毘尼次第斷故唱言得食。何以故？大慧！肉有二種，一者、他殺；二者、自死。以世人言有肉得食有不得者，象馬龍蛇人鬼獼猴猪狗及牛，言不得食餘者得食，屠兒不問得食不得，一切盡殺處處衒賣，眾生無過橫被殺害，是故我制他殺自死悉不得食。見聞疑者所謂他殺，不見聞疑者所謂自死。是故，大慧！我毘尼中唱如是言：『凡所有肉，於一切沙門釋子皆不淨食，污清淨命障聖道分，無有方便而可得食。』若有說言佛毘尼中說三種肉為不聽食非為聽食，當知是人堅住毘尼是不謗我。大慧！今此楞伽修多羅中，一切時一切肉，亦無方便而可得食。是故，大慧！我遮食肉不為一人，現在未來一切不得。是故，大慧！若彼癡人自言律師，言毘尼中聽人食肉，亦謗我言如來自食，彼愚癡人成大罪障，長夜墮於無利益處無聖人處不聞法處，亦不得見現在未來賢聖弟子，況當得見諸佛如來。大慧！諸聲聞人常所應食，米麵油蜜種種麻豆能生淨命，非法貯畜非法受取，我說不淨尚不聽食，何況聽食血肉不淨。大慧！我諸聲聞辟支佛菩薩弟子食於法食，非食飲食何況如來。大慧！諸佛如來法食法住非飲食身，非諸一切飲食住身，離諸資生愛有求等，遠離一切煩惱習過，善分別知心心智慧一切智一切見，見諸眾生平等憐愍。是故，大慧！我見一切諸眾生等猶如一子，云何而聽以肉為食？亦不隨喜，何況自食。大慧！如是一切葱韮蒜薤臭穢不淨能障聖道，亦障世間人天淨處，何況諸佛淨土果報；酒亦如是，能障聖道能損善業能生諸過。是故，大慧！求聖道者酒肉葱韮及蒜薤等能熏之味悉不應食。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「大慧菩薩問： 『酒肉葱韮蒜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧菩薩問： 『酒肉葱韮蒜，

佛言是不淨， 一切不聽食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言是不淨， 一切不聽食。

羅剎等食噉， 非聖所食味； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅剎等食噉， 非聖所食味；

食者聖呵嘖， 及惡名流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食者聖呵嘖， 及惡名流布。

願佛分別說， 食不食罪福？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛分別說， 食不食罪福？』

『大慧！汝諦聽， 我說食中過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『大慧！汝諦聽， 我說食中過，

酒肉葱韮蒜， 是障聖道分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 酒肉葱韮蒜， 是障聖道分。

我觀三界中， 及得聖道眾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀三界中， 及得聖道眾；

無始世界來， 展轉莫非親。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始世界來， 展轉莫非親。

云何於其中， 而有食不食？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何於其中， 而有食不食？

觀肉所從來， 出處最不淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀肉所從來， 出處最不淨；

膿血和雜生， 尿屎膿涕合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 膿血和雜生， 尿屎膿涕合，

修行淨行者， 當觀不應食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行淨行者， 當觀不應食。

種種肉及葱， 酒亦不得飲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種肉及葱， 酒亦不得飲，

種種韮及蒜， 修行常遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種韮及蒜， 修行常遠離。

常遠離麻油， 穿孔床不眠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常遠離麻油， 穿孔床不眠，

飛揚諸細蟲， 斷害他命故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飛揚諸細蟲， 斷害他命故。

肉食長身力， 由力生邪念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肉食長身力， 由力生邪念，

邪念生貪欲， 故不聽食肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪念生貪欲， 故不聽食肉。

由食肉生貪， 貪心致迷醉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由食肉生貪， 貪心致迷醉；

迷醉長愛欲， 不解脫生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷醉長愛欲， 不解脫生死。

為利殺眾生， 為肉追錢財； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利殺眾生， 為肉追錢財；

彼二人惡業， 死墮叫喚獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼二人惡業， 死墮叫喚獄。

三種名淨肉， 不見聞不疑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種名淨肉， 不見聞不疑；

世無如是肉， 生墮食肉中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世無如是肉， 生墮食肉中。

臭穢可厭患， 常生顛狂中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臭穢可厭患， 常生顛狂中；

多生旃陀羅， 獵師屠兒家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多生旃陀羅， 獵師屠兒家。

或生羅剎女， 及諸食肉處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或生羅剎女， 及諸食肉處；

羅剎猫狸種， 食肉生彼中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅剎猫狸種， 食肉生彼中。

《象腋》與《大雲》， 《涅槃》、《勝鬘經》； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《象腋》與《大雲》， 《涅槃》、《勝鬘經》；

及《入楞伽經》， 我不聽食肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及《入楞伽經》， 我不聽食肉。

諸佛及菩薩， 聲聞亦呵嘖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛及菩薩， 聲聞亦呵嘖；

食肉無慚愧， 生生常顛狂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食肉無慚愧， 生生常顛狂。

先說見聞疑， 已斷一切肉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先說見聞疑， 已斷一切肉；

妄想不覺知， 故生食肉想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想不覺知， 故生食肉想。

如彼貪欲過， 障礙聖解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼貪欲過， 障礙聖解脫；

酒肉葱韮蒜， 悉為聖道障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 酒肉葱韮蒜， 悉為聖道障。

未來世眾生， 於肉愚癡說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來世眾生， 於肉愚癡說；

言此淨無罪， 佛聽我等食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言此淨無罪， 佛聽我等食。

淨食如藥想， 猶如食子肉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨食如藥想， 猶如食子肉；

知足生厭離， 修行行乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知足生厭離， 修行行乞食。

安住慈心者， 我說常厭離； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住慈心者， 我說常厭離；

師子豺虎狼， 恒可同遊止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子豺虎狼， 恒可同遊止。

食肉見者怖， 云何而可食？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食肉見者怖， 云何而可食？

是故修行者， 慈心不食肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故修行者， 慈心不食肉。

食肉斷慈心， 離涅槃解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食肉斷慈心， 離涅槃解脫；

及違聖人教， 故不聽食肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及違聖人教， 故不聽食肉。

不食生梵種， 及諸修行道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不食生梵種， 及諸修行道；

智慧及富貴， 斯由不食肉。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧及富貴， 斯由不食肉。』」

入楞伽經陀羅尼品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入楞伽經陀羅尼品第十七

爾時世尊告聖者大慧菩薩摩訶薩言：「大慧！汝應諦聽，受持我楞伽經呪，是呪過去未來現在諸佛，已說今說當說。大慧！我今亦說，為諸法師受持讀誦楞伽經者，而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告聖者大慧菩薩摩訶薩言：「大慧！汝應諦聽，受持我楞伽經呪，是呪過去未來現在諸佛，已說今說當說。大慧！我今亦說，為諸法師受持讀誦楞伽經者，而說呪曰：

「兜諦兜諦 祝諦祝諦 蘇頗諦蘇頗諦 迦諦迦諦 阿摩利 阿摩諦 毘摩梨毘摩梨 尼彌尼彌 奚彌奚彌 婆迷婆迷 歌梨歌梨 歌羅歌梨 阿䶩摩䶩 遮䶩兜䶩 讓䶩 蘇弗䶩 葛弟葛弟 波弟波弟 奚咪奚咪地咪地咪 羅制羅制 波制波制 槃弟槃弟 阿制彌制 竹荼梨兜荼弟 波羅弟 遏計遏計 斫計斫計梨利 爾𡱝咪 屎咪 奚咪奚咪 晝晝晝晝 抽畜抽畜 紬紬紬紬 除除除除 蘇婆呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兜諦兜諦 祝諦祝諦 蘇頗諦蘇頗諦 迦諦迦諦 阿摩利 阿摩諦 毘摩梨毘摩梨 尼彌尼彌 奚彌奚彌 婆迷婆迷 歌梨歌梨 歌羅歌梨 阿䶩摩䶩 遮䶩兜䶩 讓䶩 蘇弗䶩 葛弟葛弟 波弟波弟 奚咪奚咪地咪地咪 羅制羅制 波制波制 槃弟槃弟 阿制彌制 竹荼梨兜荼弟 波羅弟 遏計遏計 斫計斫計梨利 爾𡱝咪 屎咪 奚咪奚咪 晝晝晝晝 抽畜抽畜 紬紬紬紬 除除除除 蘇婆呵

「大慧！是名楞伽大經中呪文句。善男子、善女人，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等，能受持讀誦此文句為人演說，無有人能覓其罪過，若天天女，若龍龍女，若夜叉夜叉女，阿修羅阿修羅女，迦樓羅迦樓羅女，緊那羅緊那羅女，摩睺羅伽摩睺羅伽女，浮多浮多女，鳩槃荼鳩槃荼女，毘舍闍毘舍闍女，嗚多羅嗚多羅女，阿波羅阿波羅女，羅剎羅剎女，荼伽荼伽女，嗚周何羅嗚周何羅女，伽吒福多羅伽吒福多羅女，若人非人，若人女非人女，不能覓其過，若有惡鬼神損害人，欲速令彼惡鬼去者，一百遍轉此陀羅尼呪，彼諸惡鬼驚怖號哭疾走而去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！是名楞伽大經中呪文句。善男子、善女人，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等，能受持讀誦此文句為人演說，無有人能覓其罪過，若天天女，若龍龍女，若夜叉夜叉女，阿修羅阿修羅女，迦樓羅迦樓羅女，緊那羅緊那羅女，摩睺羅伽摩睺羅伽女，浮多浮多女，鳩槃荼鳩槃荼女，毘舍闍毘舍闍女，嗚多羅嗚多羅女，阿波羅阿波羅女，羅剎羅剎女，荼伽荼伽女，嗚周何羅嗚周何羅女，伽吒福多羅伽吒福多羅女，若人非人，若人女非人女，不能覓其過，若有惡鬼神損害人，欲速令彼惡鬼去者，一百遍轉此陀羅尼呪，彼諸惡鬼驚怖號哭疾走而去。」

佛復告大慧：「大慧！我為護此護法法師，更說陀羅尼。」而說呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告大慧：「大慧！我為護此護法法師，更說陀羅尼。」而說呪：

「波頭彌 波頭彌提婢 奚尼奚尼奚禰諸梨 諸羅 諸麗 侯羅 侯麗 由麗 由羅 由麗 波麗 波羅 波麗 聞制 瞋迭頻迭槃逝末迭遲那 迦梨蘇波呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「波頭彌 波頭彌提婢 奚尼奚尼奚禰諸梨 諸羅 諸麗 侯羅 侯麗 由麗 由羅 由麗 波麗 波羅 波麗 聞制 瞋迭頻迭槃逝末迭遲那 迦梨蘇波呵

「大慧！是陀羅尼呪文句，若善男子、善女人，受持讀誦為人演說，無人能得與作過失，若天若天女，若龍若龍女，夜叉夜叉女，阿修羅阿修羅女，迦樓羅迦樓羅女，緊那羅緊那羅女，摩睺羅伽摩睺羅伽女，乾闥婆乾闥婆女，浮多浮多女，鳩槃荼鳩槃荼女，毘舍闍毘舍闍女，嗚多羅嗚多羅女，阿拔摩羅阿拔摩羅女，羅叉羅叉女，嗚闥阿羅嗚闥阿羅女，伽吒福單那伽吒福單那女，若人若非人，若人女非人女，彼一切不能得其過失。大慧！若有人能受持讀誦此呪文句，彼人得名誦一切楞伽經，是故我說此陀羅尼句，為遮一切諸羅剎，護一切善男子善女人護持此經者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！是陀羅尼呪文句，若善男子、善女人，受持讀誦為人演說，無人能得與作過失，若天若天女，若龍若龍女，夜叉夜叉女，阿修羅阿修羅女，迦樓羅迦樓羅女，緊那羅緊那羅女，摩睺羅伽摩睺羅伽女，乾闥婆乾闥婆女，浮多浮多女，鳩槃荼鳩槃荼女，毘舍闍毘舍闍女，嗚多羅嗚多羅女，阿拔摩羅阿拔摩羅女，羅叉羅叉女，嗚闥阿羅嗚闥阿羅女，伽吒福單那伽吒福單那女，若人若非人，若人女非人女，彼一切不能得其過失。大慧！若有人能受持讀誦此呪文句，彼人得名誦一切楞伽經，是故我說此陀羅尼句，為遮一切諸羅剎，護一切善男子善女人護持此經者。」