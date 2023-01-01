入楞伽經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入楞伽經卷第五

元魏天竺三藏菩提留支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提留支譯

佛心品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛心品第四

爾時佛告聖者大慧菩薩言：「大慧！我今為汝說意生身修行差別。大慧！諦聽！諦聽！當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告聖者大慧菩薩言：「大慧！我今為汝說意生身修行差別。大慧！諦聽！諦聽！當為汝說。」

大慧白佛言：「善哉世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧白佛言：「善哉世尊！唯然受教。」

佛告大慧：「有三種意生身。何等為三？一者、得三昧樂三摩跋提意生身；二者、如實覺知諸法相意生身；三者、種類生無作行意生身。菩薩從於初地如實修行，得上上地證智之相。大慧！何者菩薩摩訶薩得三昧樂三摩跋提意生身？謂第三第四第五地中，自心寂靜行種種行，大海心波轉識之相三摩跋提樂，名意識生，以見自心境界故，如實知有無相。大慧！是名意生身相。大慧！何者如實覺知諸法相意生身？謂菩薩摩訶薩於八地中觀察覺了，得諸法無相如幻等法悉無所有，身心轉變得如幻三昧及餘無量三摩跋提樂門，無量相力自在神通，妙華莊嚴迅疾如意，猶如幻夢水中月鏡中像，非四大生似四大相具足身分，一切修行得如意自在，隨入諸佛國土大眾。大慧！是名如實覺知諸法相意生身。大慧！何者種類生無作行意生身？謂自身內證一切諸法，如實樂相法相樂故。大慧！是名種類生無作行意生身。大慧！汝當於彼三種身相觀察了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「有三種意生身。何等為三？一者、得三昧樂三摩跋提意生身；二者、如實覺知諸法相意生身；三者、種類生無作行意生身。菩薩從於初地如實修行，得上上地證智之相。大慧！何者菩薩摩訶薩得三昧樂三摩跋提意生身？謂第三第四第五地中，自心寂靜行種種行，大海心波轉識之相三摩跋提樂，名意識生，以見自心境界故，如實知有無相。大慧！是名意生身相。大慧！何者如實覺知諸法相意生身？謂菩薩摩訶薩於八地中觀察覺了，得諸法無相如幻等法悉無所有，身心轉變得如幻三昧及餘無量三摩跋提樂門，無量相力自在神通，妙華莊嚴迅疾如意，猶如幻夢水中月鏡中像，非四大生似四大相具足身分，一切修行得如意自在，隨入諸佛國土大眾。大慧！是名如實覺知諸法相意生身。大慧！何者種類生無作行意生身？謂自身內證一切諸法，如實樂相法相樂故。大慧！是名種類生無作行意生身。大慧！汝當於彼三種身相觀察了知。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「我乘非大乘， 非說亦非字； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我乘非大乘， 非說亦非字；

非諦非解脫， 非無有境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非諦非解脫， 非無有境界。

然乘摩訶衍， 三摩提自在； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然乘摩訶衍， 三摩提自在；

種種意生身， 自在華莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種意生身， 自在華莊嚴。」

爾時聖者大慧菩薩復白佛言：「世尊！如世尊說，善男子善女人行五無間業。世尊！何等是五無間業？而善男子善女人，行五無間入於無間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩復白佛言：「世尊！如世尊說，善男子善女人行五無間業。世尊！何等是五無間業？而善男子善女人，行五無間入於無間？」

佛告聖者大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！諦聽！諦聽！當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！諦聽！諦聽！當為汝說。」

大慧白佛言：「善哉世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧白佛言：「善哉世尊！唯然受教。」

佛告大慧：「五無間者：一者、殺母；二者、殺父；三者、殺阿羅漢；四者、破和合僧；五者、惡心出佛身血。大慧！何者眾生母？謂更受後生，貪喜俱生如緣母立。大慧！何者為父？謂無明為父生六入聚落。大慧！斷彼二種能生根本，名殺父母。大慧！何者殺阿羅漢？謂諸使如鼠毒發，拔諸使怨根本不生。大慧！是名殺阿羅漢。大慧！何者破和合僧？謂五陰異相和合積聚，究竟斷破，名為破僧。大慧！何者惡心出佛身血？謂自相同相見外自心相八種識身，依無漏三解脫門，究竟斷八種識佛，名為惡心出佛身血。大慧！是名內身五種無間。若善男子、善女人行此無間，得名無間者，無間者名證如實法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「五無間者：一者、殺母；二者、殺父；三者、殺阿羅漢；四者、破和合僧；五者、惡心出佛身血。大慧！何者眾生母？謂更受後生，貪喜俱生如緣母立。大慧！何者為父？謂無明為父生六入聚落。大慧！斷彼二種能生根本，名殺父母。大慧！何者殺阿羅漢？謂諸使如鼠毒發，拔諸使怨根本不生。大慧！是名殺阿羅漢。大慧！何者破和合僧？謂五陰異相和合積聚，究竟斷破，名為破僧。大慧！何者惡心出佛身血？謂自相同相見外自心相八種識身，依無漏三解脫門，究竟斷八種識佛，名為惡心出佛身血。大慧！是名內身五種無間。若善男子、善女人行此無間，得名無間者，無間者名證如實法故。

「復次，大慧！我為汝等說外五種無間之相，諸菩薩聞是義已，於未來世不生疑心。大慧！何者是外五種無間？謂殺父、母、羅漢，破和合僧，出佛身血，行此無間者，於彼三種解脫門中，不能得證一一解脫，除依如來力住持，應化聲聞菩薩如來神力，為五種罪人懺悔疑心，斷此疑心令生善根，為彼罪人作應化說。大慧！若犯五種無間罪者，畢竟不得證入道分，除見自心惟是虛妄，離身資生所依住處分別見我我所相，於無量無邊劫中遇善知識，於異道身離於自心虛妄見過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！我為汝等說外五種無間之相，諸菩薩聞是義已，於未來世不生疑心。大慧！何者是外五種無間？謂殺父、母、羅漢，破和合僧，出佛身血，行此無間者，於彼三種解脫門中，不能得證一一解脫，除依如來力住持，應化聲聞菩薩如來神力，為五種罪人懺悔疑心，斷此疑心令生善根，為彼罪人作應化說。大慧！若犯五種無間罪者，畢竟不得證入道分，除見自心惟是虛妄，離身資生所依住處分別見我我所相，於無量無邊劫中遇善知識，於異道身離於自心虛妄見過。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「貪愛名為母， 無明則為父， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪愛名為母， 無明則為父，

了境識為佛， 諸使為羅漢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了境識為佛， 諸使為羅漢，

陰聚名為僧， 無間斷相續； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰聚名為僧， 無間斷相續；

更無有業間， 得真如無間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更無有業間， 得真如無間。」

爾時聖者大慧菩薩復白佛言：「世尊！惟願為我說諸如來知覺之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩復白佛言：「世尊！惟願為我說諸如來知覺之相。」

佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言：「大慧！如實知人無我法無我，如實能知二種障故，遠離二種煩惱。大慧！是名如來如實知覺。大慧！聲聞辟支佛得此法者，亦名為佛。大慧！是因緣故我說一乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言：「大慧！如實知人無我法無我，如實能知二種障故，遠離二種煩惱。大慧！是名如來如實知覺。大慧！聲聞辟支佛得此法者，亦名為佛。大慧！是因緣故我說一乘。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「善知二無我， 二障二煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善知二無我， 二障二煩惱，

得不思議變， 是名佛知覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不思議變， 是名佛知覺。」

爾時聖者大慧菩薩復白佛言：「世尊！世尊何故於大眾中說如是言：『我是過去一切佛，及說種種本生經，我於爾時作頂生王，六牙大象，鸚鵡鳥，毘耶娑仙人，帝釋王，善眼菩薩，如是等百千經皆說本生。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩復白佛言：「世尊！世尊何故於大眾中說如是言：『我是過去一切佛，及說種種本生經，我於爾時作頂生王，六牙大象，鸚鵡鳥，毘耶娑仙人，帝釋王，善眼菩薩，如是等百千經皆說本生。』」

佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言：「大慧！依四種平等，如來、應、正遍知於大眾中唱如是言：『我於爾時作拘留孫佛，拘那含牟尼佛，迦葉佛。』何等為四？一者、字平等；二者、語平等；三者、法平等；四者、身平等。大慧！依此四種平等法故，諸佛如來在於眾中說如是言。大慧！何者字平等？謂何等字，過去佛名佛，我同彼字亦名為佛，不過彼字與彼字等，無異無別。大慧！是名字平等。大慧！何者諸佛語平等？謂過去佛有六十四種美妙梵聲言語說法，我亦六十四種微妙梵聲言語說法。大慧！未來諸佛亦以六十四種微妙梵聲言語說法，不增不減，不異無差別，迦陵頻伽梵聲美妙。大慧！是名諸佛語平等。大慧！何者諸佛身平等？大慧！我及諸佛法身色身相好莊嚴，無異無差別，除依可度眾生，彼彼眾生種種生處，諸佛如來現種種身。大慧！是名諸佛身平等。大慧！云何諸佛法平等？謂彼佛及我，得三十七菩提分法、十力、四無畏等。大慧！是名諸佛法平等。大慧！依此四種平等法故，如來於大眾中作如是說：『我是過去頂生王等。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言：「大慧！依四種平等，如來、應、正遍知於大眾中唱如是言：『我於爾時作拘留孫佛，拘那含牟尼佛，迦葉佛。』何等為四？一者、字平等；二者、語平等；三者、法平等；四者、身平等。大慧！依此四種平等法故，諸佛如來在於眾中說如是言。大慧！何者字平等？謂何等字，過去佛名佛，我同彼字亦名為佛，不過彼字與彼字等，無異無別。大慧！是名字平等。大慧！何者諸佛語平等？謂過去佛有六十四種美妙梵聲言語說法，我亦六十四種微妙梵聲言語說法。大慧！未來諸佛亦以六十四種微妙梵聲言語說法，不增不減，不異無差別，迦陵頻伽梵聲美妙。大慧！是名諸佛語平等。大慧！何者諸佛身平等？大慧！我及諸佛法身色身相好莊嚴，無異無差別，除依可度眾生，彼彼眾生種種生處，諸佛如來現種種身。大慧！是名諸佛身平等。大慧！云何諸佛法平等？謂彼佛及我，得三十七菩提分法、十力、四無畏等。大慧！是名諸佛法平等。大慧！依此四種平等法故，如來於大眾中作如是說：『我是過去頂生王等。』」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「迦葉拘留孫， 拘那含是我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉拘留孫， 拘那含是我；

說諸佛子等， 依四平等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說諸佛子等， 依四平等故。」

大慧菩薩復白佛言：「世尊！如來說言：『我何等夜證大菩提，何等夜入般涅槃，我於中間不說一字。』佛言非言，世尊依何等義說如是語，佛語非語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩復白佛言：「世尊！如來說言：『我何等夜證大菩提，何等夜入般涅槃，我於中間不說一字。』佛言非言，世尊依何等義說如是語，佛語非語？」

佛告大慧言：「大慧！如來依二種法說如是言。何者為二？我說如是：一者、依自身內證法；二者、依本住法。我依此二法作如是言。大慧！云何依自身內證法？謂彼過去諸佛如來所證得法，我亦如是證得不增不減，自身內證諸境界行，離言語分別相離二種字故。大慧！何者本住法？大慧！謂本行路平坦，譬如金銀真珠等寶在於彼處。大慧！是名法性本住處。大慧！諸佛如來出世不出世，法性法界法住法相法證常住如城本道。大慧！譬如有人行曠野中，見向本城平坦正道即隨入城，入彼城已受種種樂作種種業。大慧！於意云何？彼人始作是道隨入城耶？始作種種諸莊嚴耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧言：「大慧！如來依二種法說如是言。何者為二？我說如是：一者、依自身內證法；二者、依本住法。我依此二法作如是言。大慧！云何依自身內證法？謂彼過去諸佛如來所證得法，我亦如是證得不增不減，自身內證諸境界行，離言語分別相離二種字故。大慧！何者本住法？大慧！謂本行路平坦，譬如金銀真珠等寶在於彼處。大慧！是名法性本住處。大慧！諸佛如來出世不出世，法性法界法住法相法證常住如城本道。大慧！譬如有人行曠野中，見向本城平坦正道即隨入城，入彼城已受種種樂作種種業。大慧！於意云何？彼人始作是道隨入城耶？始作種種諸莊嚴耶？」

大慧白佛：「不也，世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧白佛：「不也，世尊。」

「大慧！我及過去一切諸佛，法性法界法住法相法證常住亦復如是。大慧！我依此義於大眾中作如是說，我何等夜得大菩提，何等夜入般涅槃，此二中間不說一字，亦不已說當說現說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！我及過去一切諸佛，法性法界法住法相法證常住亦復如是。大慧！我依此義於大眾中作如是說，我何等夜得大菩提，何等夜入般涅槃，此二中間不說一字，亦不已說當說現說。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「我何夜成道， 何等夜涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我何夜成道， 何等夜涅槃，

於此二中間， 我都無所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此二中間， 我都無所說。

內身證法性， 我依如是說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內身證法性， 我依如是說；

十方佛及我， 諸法無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方佛及我， 諸法無差別。」

爾時聖者大慧菩薩，復請佛言：「惟願世尊，說一切法有無相，令我及餘菩薩大眾，得聞是已離有無相，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩，復請佛言：「惟願世尊，說一切法有無相，令我及餘菩薩大眾，得聞是已離有無相，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告聖者大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！諦聽！諦聽！當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！諦聽！諦聽！當為汝說。」

大慧白佛言：「善哉世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧白佛言：「善哉世尊！唯然受教。」

佛告大慧：「世間人多墮於二見。何等二見？一者、見有；二者、見無。以見有諸法、見無諸法故，非究竟法生究竟想。大慧！云何世間墮於有見？謂實有因緣而生諸法非不實有，實有法生非無法生。大慧！世間人如是說者，是名為說無因無緣及謗世間，無因無緣而生諸法。大慧！世間人云何墮於無見？謂說言貪瞋癡，實有貪瞋癡，而復說言無貪瞋癡，分別有無。大慧！若復有人作如是言：『無有諸法，以不見諸物相故。』大慧！若復有人作如是言：『聲聞辟支佛，無貪無瞋無癡。』復言先有。此二人者，何等人勝，何等人不如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「世間人多墮於二見。何等二見？一者、見有；二者、見無。以見有諸法、見無諸法故，非究竟法生究竟想。大慧！云何世間墮於有見？謂實有因緣而生諸法非不實有，實有法生非無法生。大慧！世間人如是說者，是名為說無因無緣及謗世間，無因無緣而生諸法。大慧！世間人云何墮於無見？謂說言貪瞋癡，實有貪瞋癡，而復說言無貪瞋癡，分別有無。大慧！若復有人作如是言：『無有諸法，以不見諸物相故。』大慧！若復有人作如是言：『聲聞辟支佛，無貪無瞋無癡。』復言先有。此二人者，何等人勝，何等人不如。」

大慧菩薩言：「若人言先有貪瞋癡後時無，此人不如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩言：「若人言先有貪瞋癡後時無，此人不如。」

佛告大慧：「善哉！善哉！善哉大慧！汝解我問。大慧！非但言先實有貪瞋癡，後時言無，同衛世師等，是故不如。大慧！非但不如，滅一切聲聞辟支佛法。何以故？大慧！以實無內外諸法故；以非一非異故；以諸煩惱非一非異故。大慧！貪瞋癡法內身不可得，外法中亦不可得，無實體故，故我不許。大慧！我不許者，不許有貪瞋癡，是故彼人滅聲聞辟支佛法。何以故？諸佛如來知寂靜法，聲聞緣覺不見法故，以無能縛所縛因故。大慧！若有能縛必有所縛，若有所縛必有能縛因。大慧！如是說者名滅諸法。大慧！是名無法相。大慧！我依此義餘經中說，寧起我見如須彌山而起憍慢，不言諸法是空無也。大慧！增上慢人言諸法無者，是滅諸法，墮自相同相見故，以見自心見法故；以見外物無常故；諸相展轉彼彼差別故；以見陰、界、入相續體，彼彼因展轉而生，以自心虛妄分別。是故，大慧！如此人者滅諸佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「善哉！善哉！善哉大慧！汝解我問。大慧！非但言先實有貪瞋癡，後時言無，同衛世師等，是故不如。大慧！非但不如，滅一切聲聞辟支佛法。何以故？大慧！以實無內外諸法故；以非一非異故；以諸煩惱非一非異故。大慧！貪瞋癡法內身不可得，外法中亦不可得，無實體故，故我不許。大慧！我不許者，不許有貪瞋癡，是故彼人滅聲聞辟支佛法。何以故？諸佛如來知寂靜法，聲聞緣覺不見法故，以無能縛所縛因故。大慧！若有能縛必有所縛，若有所縛必有能縛因。大慧！如是說者名滅諸法。大慧！是名無法相。大慧！我依此義餘經中說，寧起我見如須彌山而起憍慢，不言諸法是空無也。大慧！增上慢人言諸法無者，是滅諸法，墮自相同相見故，以見自心見法故；以見外物無常故；諸相展轉彼彼差別故；以見陰、界、入相續體，彼彼因展轉而生，以自心虛妄分別。是故，大慧！如此人者滅諸佛法。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「有無是二邊， 以為心境界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有無是二邊， 以為心境界；

離諸境界法， 平等心寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸境界法， 平等心寂靜。

無取境界法， 滅非有非無； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無取境界法， 滅非有非無；

如真如本有， 彼是聖境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如真如本有， 彼是聖境界。

本無而有生， 生已還復滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本無而有生， 生已還復滅；

非有非無生， 彼不住我教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非有非無生， 彼不住我教。

非外道非佛， 非我亦非餘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非外道非佛， 非我亦非餘；

從因緣不成， 云何得言有？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從因緣不成， 云何得言有？

若因緣不生， 云何而言無？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若因緣不生， 云何而言無？

邪見論生法， 妄想計有無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見論生法， 妄想計有無。

若知無所生， 亦知無所滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知無所生， 亦知無所滅；

觀世悉空寂， 彼不墮有無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世悉空寂， 彼不墮有無。」

爾時聖者大慧菩薩復白佛言：「世尊！惟願如來、應、正遍知、天人師，為我及諸一切菩薩，建立修行正法之相；我及一切菩薩摩訶薩，善知修行正法相已，速得成就阿耨多羅三藐三菩提，不隨一切虛妄覺觀魔事故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩復白佛言：「世尊！惟願如來、應、正遍知、天人師，為我及諸一切菩薩，建立修行正法之相；我及一切菩薩摩訶薩，善知修行正法相已，速得成就阿耨多羅三藐三菩提，不隨一切虛妄覺觀魔事故。」

佛告大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！諦聽！諦聽！我為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！諦聽！諦聽！我為汝說。」

大慧言：「善哉世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「善哉世尊！唯然受教。」

佛告大慧言：「大慧！有二種法，諸佛如來菩薩聲聞辟支佛，建立修行正法之相。何等為二？一者、建立正法相；二者、說建立正法相。大慧！何者建立正法相？謂自身內證諸勝法相，離文字語言章句，能取無漏正戒諸證地修行相法，離諸外道虛妄覺觀諸魔境界，降伏一切外道諸魔，顯示自身內證之法如實修行。大慧！是名建立正法之相。大慧！何者建立說法之相？謂說九部種種教法，離於一異有無取相，先說善巧方便，為令眾生入所樂處，謂隨眾生信彼彼法說彼彼法。大慧！是名建立說法相。大慧！汝及諸菩薩，應當修學如是正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧言：「大慧！有二種法，諸佛如來菩薩聲聞辟支佛，建立修行正法之相。何等為二？一者、建立正法相；二者、說建立正法相。大慧！何者建立正法相？謂自身內證諸勝法相，離文字語言章句，能取無漏正戒諸證地修行相法，離諸外道虛妄覺觀諸魔境界，降伏一切外道諸魔，顯示自身內證之法如實修行。大慧！是名建立正法之相。大慧！何者建立說法之相？謂說九部種種教法，離於一異有無取相，先說善巧方便，為令眾生入所樂處，謂隨眾生信彼彼法說彼彼法。大慧！是名建立說法相。大慧！汝及諸菩薩，應當修學如是正法。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「建立內證法， 及說法相名； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「建立內證法， 及說法相名；

若能善分別， 不隨他教相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能善分別， 不隨他教相。

實無外諸法， 如凡夫分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實無外諸法， 如凡夫分別；

若諸法虛妄， 何故取解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸法虛妄， 何故取解脫？

觀察諸有為， 生滅等相續； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察諸有為， 生滅等相續；

增長於二見， 不能知因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長於二見， 不能知因緣。

涅槃離於識， 唯此一法實； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃離於識， 唯此一法實；

觀世間虛妄， 如幻夢芭蕉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世間虛妄， 如幻夢芭蕉。

雖有貪瞋癡， 而無有作者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖有貪瞋癡， 而無有作者；

從愛生諸陰， 有皆如幻夢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從愛生諸陰， 有皆如幻夢。」

爾時聖者大慧菩薩復請佛言：「世尊！惟願如來、應、正遍知，為諸菩薩說不實妄想。何等法中不實妄想？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩復請佛言：「世尊！惟願如來、應、正遍知，為諸菩薩說不實妄想。何等法中不實妄想？」

佛告大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！汝為安隱一切眾生，饒益一切眾生，安樂一切眾生，哀愍一切世間天人，請我此事。大慧！諦聽！諦聽！當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！汝為安隱一切眾生，饒益一切眾生，安樂一切眾生，哀愍一切世間天人，請我此事。大慧！諦聽！諦聽！當為汝說。」

大慧言：「善哉世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「善哉世尊！唯然受教。」

佛告大慧：「一切眾生執著不實虛妄想者，從見種種虛妄法生，以著虛妄能取可取諸境界故；入自心見生虛妄想故；墮於有無二見朋黨非法聚中，增長成就外道虛妄異見熏習故。大慧！以取外諸戲論義故，起於虛妄心心數法，猶如草束分別我我所法。大慧！以是義故生不實妄想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「一切眾生執著不實虛妄想者，從見種種虛妄法生，以著虛妄能取可取諸境界故；入自心見生虛妄想故；墮於有無二見朋黨非法聚中，增長成就外道虛妄異見熏習故。大慧！以取外諸戲論義故，起於虛妄心心數法，猶如草束分別我我所法。大慧！以是義故生不實妄想。」

大慧白佛言：「世尊！若諸眾生執著不實虛妄想者，從見種種虛妄法生，執著虛妄能取可取一切境界，入自心見生虛妄想，墮於有無二見朋黨分別聚中，增長成就外道虛妄異見熏習，以取外諸戲論之義不實妄想，起於虛妄心心數法，猶如草束取我我所者。世尊！如彼彼依外種種境界種種相，墮有墮無朋黨相中，離有無見相。世尊！第一義諦亦應如是，遠離《阿含》聖所說法，遠離諸根，遠離建立三種之法譬喻因相。世尊！云何一處種種分別執著，種種虛妄想生？何故不著第一義諦，虛妄分別而生分別？世尊！世尊如是說法，非平等說，無因而說。何以故？一處生一處不生故。若世尊如是說者墮二朋黨，以見執著虛妄分別而生分別，以世尊說如世幻師，依種種因緣生種種色像，以世尊自心虛妄分別，以世尊言種種虛妄，若有若無不可言說為離分別，如是如來墮世間論，入邪見心朋黨聚中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧白佛言：「世尊！若諸眾生執著不實虛妄想者，從見種種虛妄法生，執著虛妄能取可取一切境界，入自心見生虛妄想，墮於有無二見朋黨分別聚中，增長成就外道虛妄異見熏習，以取外諸戲論之義不實妄想，起於虛妄心心數法，猶如草束取我我所者。世尊！如彼彼依外種種境界種種相，墮有墮無朋黨相中，離有無見相。世尊！第一義諦亦應如是，遠離《阿含》聖所說法，遠離諸根，遠離建立三種之法譬喻因相。世尊！云何一處種種分別執著，種種虛妄想生？何故不著第一義諦，虛妄分別而生分別？世尊！世尊如是說法，非平等說，無因而說。何以故？一處生一處不生故。若世尊如是說者墮二朋黨，以見執著虛妄分別而生分別，以世尊說如世幻師，依種種因緣生種種色像，以世尊自心虛妄分別，以世尊言種種虛妄，若有若無不可言說為離分別，如是如來墮世間論，入邪見心朋黨聚中。」

佛告大慧：「我分別虛妄不生不滅。何以故？不生有無分別相故；不見一切外有無故。大慧！以見自心如實見故，虛妄分別不生不滅。大慧！我此所說，惟為愚癡凡夫而說自心分別，分別種種隨先心生，分別種種有相執著。何以故？若不說者，愚癡凡夫不離自心虛妄覺知，不離執著我我所見，不離因果諸因緣過；如實覺知二種心故，善知一切諸地行相，善知諸佛自身所行內證境界，轉五法體見分別相入如來地。大慧！因是事故，我說一切諸眾生等，執著不實虛妄生心，自心分別種種諸義；以是義故，一切眾生知如實義而得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「我分別虛妄不生不滅。何以故？不生有無分別相故；不見一切外有無故。大慧！以見自心如實見故，虛妄分別不生不滅。大慧！我此所說，惟為愚癡凡夫而說自心分別，分別種種隨先心生，分別種種有相執著。何以故？若不說者，愚癡凡夫不離自心虛妄覺知，不離執著我我所見，不離因果諸因緣過；如實覺知二種心故，善知一切諸地行相，善知諸佛自身所行內證境界，轉五法體見分別相入如來地。大慧！因是事故，我說一切諸眾生等，執著不實虛妄生心，自心分別種種諸義；以是義故，一切眾生知如實義而得解脫。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「諸因及與緣， 從此生世間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸因及與緣， 從此生世間；

妄想著四句， 彼不知我說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想著四句， 彼不知我說。

世有無不生， 離有無不生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世有無不生， 離有無不生；

云何愚分別， 依因緣生法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何愚分別， 依因緣生法？

若能見世間， 有無非有無； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能見世間， 有無非有無；

轉於虛妄心， 得真無我法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉於虛妄心， 得真無我法。

諸法本不生， 故依因緣生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法本不生， 故依因緣生；

諸緣即是果， 從果不生有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸緣即是果， 從果不生有。

從果不生果， 若爾有二果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從果不生果， 若爾有二果；

若有二果者， 果中果難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有二果者， 果中果難得。

離念及所念， 觀諸有為法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離念及所念， 觀諸有為法；

見諸唯心法， 故我說唯心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸唯心法， 故我說唯心。

量體及形相， 離緣及諸法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 量體及形相， 離緣及諸法；

究竟有真淨， 我說如是量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟有真淨， 我說如是量。

假名世諦我， 彼則無實事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假名世諦我， 彼則無實事；

諸陰陰假名， 假名非實法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸陰陰假名， 假名非實法。

有四種平等， 相、因、生、無我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四種平等， 相、因、生、無我；

如是四平等， 是修行者法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是四平等， 是修行者法。

轉一切諸見， 離分別分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉一切諸見， 離分別分別；

不見及不生， 故我說唯心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見及不生， 故我說唯心。

非有非無法， 離有無諸法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非有非無法， 離有無諸法；

如是離心法， 故我說惟心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是離心法， 故我說惟心。

真如空實際， 涅槃及法界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如空實際， 涅槃及法界；

意身身心等， 故我說唯心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意身身心等， 故我說唯心。

分別依熏縛， 心依諸境生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別依熏縛， 心依諸境生；

眾生見外境， 故我說唯心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生見外境， 故我說唯心。

可見外法無， 心盡見如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可見外法無， 心盡見如是；

身資生住處， 故我說唯心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身資生住處， 故我說唯心。」

爾時聖者大慧菩薩復白佛言：「世尊！如來說言：『如我所說，汝及諸菩薩，莫著音聲言語之義。』世尊！云何菩薩不著言語之義？世尊！何者為言語？何者為義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩復白佛言：「世尊！如來說言：『如我所說，汝及諸菩薩，莫著音聲言語之義。』世尊！云何菩薩不著言語之義？世尊！何者為言語？何者為義？」

佛告聖者大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！當為汝說。」

大慧言：「善哉世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「善哉世尊！唯然受教。」

佛告大慧：「何者為聲？謂依無始熏習言語名字和合分別，因於喉鼻齒頰脣舌和合動轉，出彼言語分別諸法，是名為聲。大慧！何者為義？菩薩摩訶薩依聞思修聖智慧力，於空閑處獨坐思惟，云何涅槃趣涅槃道，觀察內身修行境界，地地處處修行勝相，轉彼無始熏習之因。大慧！是名菩薩善解義相。復次，大慧！云何菩薩摩訶薩善解言語義？大慧！菩薩見言語聲義不一不異，見義言語聲不一不異。大慧！若言言語離於義者，不應因彼言語聲故而有於義，而義依彼言語了別。大慧！如依於燈了別眾色。大慧！譬如有人然燈觀察種種珍寶，此處如是如是，彼處如是如是。大慧！菩薩依言語聲證離言語，入自內身修行義故。復次，大慧！一切諸法不生不滅，自性本來入於涅槃，三乘一乘五法心諸法體等同，言語聲義依眾緣取相，墮有無見謗於諸法，見諸法體各住異相分別異相，如是分別已，見種種法相如幻，見種種分別。大慧！譬如幻種種異異分別，非謂聖人，是凡夫見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「何者為聲？謂依無始熏習言語名字和合分別，因於喉鼻齒頰脣舌和合動轉，出彼言語分別諸法，是名為聲。大慧！何者為義？菩薩摩訶薩依聞思修聖智慧力，於空閑處獨坐思惟，云何涅槃趣涅槃道，觀察內身修行境界，地地處處修行勝相，轉彼無始熏習之因。大慧！是名菩薩善解義相。復次，大慧！云何菩薩摩訶薩善解言語義？大慧！菩薩見言語聲義不一不異，見義言語聲不一不異。大慧！若言言語離於義者，不應因彼言語聲故而有於義，而義依彼言語了別。大慧！如依於燈了別眾色。大慧！譬如有人然燈觀察種種珍寶，此處如是如是，彼處如是如是。大慧！菩薩依言語聲證離言語，入自內身修行義故。復次，大慧！一切諸法不生不滅，自性本來入於涅槃，三乘一乘五法心諸法體等同，言語聲義依眾緣取相，墮有無見謗於諸法，見諸法體各住異相分別異相，如是分別已，見種種法相如幻，見種種分別。大慧！譬如幻種種異異分別，非謂聖人，是凡夫見。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「分別言語聲， 建立於諸法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「分別言語聲， 建立於諸法；

以彼建立故， 故墮於惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼建立故， 故墮於惡道。

五陰中無我， 我中無五陰； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰中無我， 我中無五陰；

不如彼妄相， 亦復非是無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如彼妄相， 亦復非是無。

凡夫妄分別， 見諸法實有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫妄分別， 見諸法實有；

若如彼所見， 一切應見真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若如彼所見， 一切應見真。

一切法若無， 染淨亦應無； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法若無， 染淨亦應無；

彼見無如是， 亦非無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼見無如是， 亦非無所有。

「復次，大慧！我今為汝說智識相，汝及諸菩薩摩訶薩，應善知彼智識之相如實修行智識相故，疾得阿耨多羅三藐三菩提。大慧！有三種智。何等為三？一者、世間智；二者、出世間智；三者、出世間上上智。大慧！識者生滅相，智者不生滅相。復次，大慧！識者墮於有相無相，墮彼有無種種相因。大慧！智相者遠離有相無相有無因相，名為智相。復次，大慧！集諸法者名為識相，不集諸法名為智相。大慧！智有三種。何等為三？一者、觀察自相同相；二者、觀察生相滅相；三者、觀察不生不滅相。大慧！何者世間智？諸外道凡夫人等，執著一切諸法有無，是名世間智相。大慧！何者出世間智？謂諸一切聲聞緣覺虛妄分別自相同相，是名出世間智。大慧！何者出世間上上智？謂佛如來菩薩摩訶薩，觀察一切諸法寂靜不生不滅，得如來地無我證法，離彼有無朋黨二見。復次，大慧！所言智者無障礙相，識者識彼諸境界相。復次，大慧！識者和合起作所作名為識相，無礙法相應名為智相。復次，大慧！無所得相名之為智，以自內身證得聖智修行境界故，出入諸法如水中月，是名智相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！我今為汝說智識相，汝及諸菩薩摩訶薩，應善知彼智識之相如實修行智識相故，疾得阿耨多羅三藐三菩提。大慧！有三種智。何等為三？一者、世間智；二者、出世間智；三者、出世間上上智。大慧！識者生滅相，智者不生滅相。復次，大慧！識者墮於有相無相，墮彼有無種種相因。大慧！智相者遠離有相無相有無因相，名為智相。復次，大慧！集諸法者名為識相，不集諸法名為智相。大慧！智有三種。何等為三？一者、觀察自相同相；二者、觀察生相滅相；三者、觀察不生不滅相。大慧！何者世間智？諸外道凡夫人等，執著一切諸法有無，是名世間智相。大慧！何者出世間智？謂諸一切聲聞緣覺虛妄分別自相同相，是名出世間智。大慧！何者出世間上上智？謂佛如來菩薩摩訶薩，觀察一切諸法寂靜不生不滅，得如來地無我證法，離彼有無朋黨二見。復次，大慧！所言智者無障礙相，識者識彼諸境界相。復次，大慧！識者和合起作所作名為識相，無礙法相應名為智相。復次，大慧！無所得相名之為智，以自內身證得聖智修行境界故，出入諸法如水中月，是名智相。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「識能集諸業， 智能了分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「識能集諸業， 智能了分別；

慧能得無相， 及妙莊嚴境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧能得無相， 及妙莊嚴境。

識為境界縛， 智能了諸境； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識為境界縛， 智能了諸境；

無相及勝境， 是慧所住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相及勝境， 是慧所住處。

心意及意識， 遠離於諸相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心意及意識， 遠離於諸相；

聲聞分別法， 非是諸弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞分別法， 非是諸弟子。

寂靜勝進忍， 如來清淨智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜勝進忍， 如來清淨智；

生於善勝智， 遠離諸所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生於善勝智， 遠離諸所行。

我有三種慧， 依彼得聖名； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有三種慧， 依彼得聖名；

於彼想分別， 能聞於有無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼想分別， 能聞於有無。

離於二乘行， 慧離於境界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離於二乘行， 慧離於境界；

取於有無想， 從諸聲聞生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取於有無想， 從諸聲聞生。

能入唯是心， 智慧無垢相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能入唯是心， 智慧無垢相。

「復次，大慧！諸外道有九種轉變見。何等為九？一者、形相轉變；二者、相轉變；三者、因轉變；四者、相應轉變；五者、見轉變；六者、物轉變；七者、緣了別轉變；八者、作法了別轉變；九者、生轉變。大慧！是名九種轉變見。依九種轉變見故，一切外道說於轉變從有無生。大慧！何者外道形相轉變？大慧！譬如以金作莊嚴具，鐶釧瓔珞種種各異，形相雖殊金體不變，一切外道分別諸法形相轉變亦復如是。大慧！復有外道分別諸法依因轉變。大慧！而彼諸法亦非如是非不如是，以依分別故。大慧！如是一切轉變亦爾，應知譬如乳酪酒果等熟一一轉變，一切外道分別轉變亦復如是，而無實法可以轉變，以自心見有無可取，分別有無故。大慧！一切凡夫亦復如是，以依自心分別，而生一切諸法。大慧！無有法生無有法轉，如幻夢中見諸色事。大慧！譬如夢中見一切事石女兒生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！諸外道有九種轉變見。何等為九？一者、形相轉變；二者、相轉變；三者、因轉變；四者、相應轉變；五者、見轉變；六者、物轉變；七者、緣了別轉變；八者、作法了別轉變；九者、生轉變。大慧！是名九種轉變見。依九種轉變見故，一切外道說於轉變從有無生。大慧！何者外道形相轉變？大慧！譬如以金作莊嚴具，鐶釧瓔珞種種各異，形相雖殊金體不變，一切外道分別諸法形相轉變亦復如是。大慧！復有外道分別諸法依因轉變。大慧！而彼諸法亦非如是非不如是，以依分別故。大慧！如是一切轉變亦爾，應知譬如乳酪酒果等熟一一轉變，一切外道分別轉變亦復如是，而無實法可以轉變，以自心見有無可取，分別有無故。大慧！一切凡夫亦復如是，以依自心分別，而生一切諸法。大慧！無有法生無有法轉，如幻夢中見諸色事。大慧！譬如夢中見一切事石女兒生死。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「轉變時形相， 四大種諸根； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉變時形相， 四大種諸根；

中陰及諸取， 如是取非智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中陰及諸取， 如是取非智。

因緣生世間， 佛不如是說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣生世間， 佛不如是說；

因緣即世間， 如乾闥婆城。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣即世間， 如乾闥婆城。」

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！惟願如來、應、正遍知，善說一切諸法相續不相續相，惟願善逝說一切法相續不相續相，我及一切諸菩薩眾，善解諸法相續不相續相；善巧方便知已，不墮執著諸法相續不相續相；離一切法相續不相續言說文字妄想已，得力自在神通，遊化十方一切諸佛國土大眾之中，陀羅尼門善印所印，十盡句善轉所轉，種種變化光明照曜，譬如四大日月摩尼自然而行，眾生受用遠離諸地，惟自心見分別之相，示一切法如幻如夢，示入依止諸佛之地，於眾生界隨其所應而為說法，攝取令住一切諸法如幻如夢，離於有無一切朋黨，生滅妄想異言說義，轉身自在往勝處生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！惟願如來、應、正遍知，善說一切諸法相續不相續相，惟願善逝說一切法相續不相續相，我及一切諸菩薩眾，善解諸法相續不相續相；善巧方便知已，不墮執著諸法相續不相續相；離一切法相續不相續言說文字妄想已，得力自在神通，遊化十方一切諸佛國土大眾之中，陀羅尼門善印所印，十盡句善轉所轉，種種變化光明照曜，譬如四大日月摩尼自然而行，眾生受用遠離諸地，惟自心見分別之相，示一切法如幻如夢，示入依止諸佛之地，於眾生界隨其所應而為說法，攝取令住一切諸法如幻如夢，離於有無一切朋黨，生滅妄想異言說義，轉身自在往勝處生。」

佛告聖者大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！諦聽！諦聽！當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！諦聽！諦聽！當為汝說。」

大慧白佛言：「善哉世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧白佛言：「善哉世尊！唯然受教。」

佛告大慧：「一切諸法相續不相續相者，謂如聲聞執著義相續、相執著相續、緣執著相續、有無執著相續，分別生不生執著相續，分別滅不滅執著相續，分別乘非乘執著相續，分別有為無為執著相續，分別地地相執著相續，分別自分別執著相續，分別有無入外道朋黨執著相續。大慧！如是愚癡凡夫，無量異心分別相續，依此相續愚癡分別如蠶作繭，依自心見分別綖相續，樂於和合自纏纏他，執著有無和合相續。大慧！然無相續無相續相，以見諸法寂靜故。大慧！以諸菩薩見一切法無分別相，是故名見一切菩薩寂靜法門。復次，大慧！如實能知外一切法離於有無，如實覺知自心見相，以入無相自心相故。大慧！以見分別有無法故，名為相續；以見諸法寂靜故，名無相續，無相續相。無相續諸法相，大慧！無縛無脫，墮於二見，自心分別有縛有脫。何以故？以不能知諸法有無故。復次，大慧！愚癡凡夫有三種相續。何等為三？謂貪瞋癡及愛樂生，以此相續故有後生。大慧！相續者眾生相續生於五道。大慧！斷相續者無相續無相續相。復次，大慧！執著因緣相續故生於三有，以諸識展轉相續不斷，見三解脫門，轉滅執著三有因識，名斷相續。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「一切諸法相續不相續相者，謂如聲聞執著義相續、相執著相續、緣執著相續、有無執著相續，分別生不生執著相續，分別滅不滅執著相續，分別乘非乘執著相續，分別有為無為執著相續，分別地地相執著相續，分別自分別執著相續，分別有無入外道朋黨執著相續。大慧！如是愚癡凡夫，無量異心分別相續，依此相續愚癡分別如蠶作繭，依自心見分別綖相續，樂於和合自纏纏他，執著有無和合相續。大慧！然無相續無相續相，以見諸法寂靜故。大慧！以諸菩薩見一切法無分別相，是故名見一切菩薩寂靜法門。復次，大慧！如實能知外一切法離於有無，如實覺知自心見相，以入無相自心相故。大慧！以見分別有無法故，名為相續；以見諸法寂靜故，名無相續，無相續相。無相續諸法相，大慧！無縛無脫，墮於二見，自心分別有縛有脫。何以故？以不能知諸法有無故。復次，大慧！愚癡凡夫有三種相續。何等為三？謂貪瞋癡及愛樂生，以此相續故有後生。大慧！相續者眾生相續生於五道。大慧！斷相續者無相續無相續相。復次，大慧！執著因緣相續故生於三有，以諸識展轉相續不斷，見三解脫門，轉滅執著三有因識，名斷相續。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「不實妄分別， 名為相續相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不實妄分別， 名為相續相；

能如實知彼， 相續網則斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能如實知彼， 相續網則斷。

若取聲為實， 如蠶繭自纏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若取聲為實， 如蠶繭自纏；

自心妄想縛， 凡夫不能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自心妄想縛， 凡夫不能知。」

大慧菩薩復白佛言：「如世尊說，以何等何等分別心，分別何等何等法，而彼彼法無彼如是如是體相，惟自心分別。世尊！若惟自心分別非彼法相者，如世尊說，一切諸法應無染淨。何以故？如來說言，一切諸法妄分別見無實體故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩復白佛言：「如世尊說，以何等何等分別心，分別何等何等法，而彼彼法無彼如是如是體相，惟自心分別。世尊！若惟自心分別非彼法相者，如世尊說，一切諸法應無染淨。何以故？如來說言，一切諸法妄分別見無實體故。」

佛告大慧：「如是，如是！如汝所說。大慧！而諸一切愚癡凡夫分別諸法，而彼諸法無如是相，虛妄分別以為實有。大慧！彼是凡夫虛妄分別諸法體相，虛妄覺知非如實見。大慧！如聖人知一切諸法自體性相，依聖人智，依聖人見，依聖慧眼，如如實知諸法自體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「如是，如是！如汝所說。大慧！而諸一切愚癡凡夫分別諸法，而彼諸法無如是相，虛妄分別以為實有。大慧！彼是凡夫虛妄分別諸法體相，虛妄覺知非如實見。大慧！如聖人知一切諸法自體性相，依聖人智，依聖人見，依聖慧眼，如如實知諸法自體。」

大慧菩薩言：「世尊！世尊如諸聖人等，依聖智依聖見依聖慧眼，非肉眼天眼，覺知一切諸法體相無如是相，非如凡夫虛妄分別。世尊！云何愚癡凡夫轉虛妄相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩言：「世尊！世尊如諸聖人等，依聖智依聖見依聖慧眼，非肉眼天眼，覺知一切諸法體相無如是相，非如凡夫虛妄分別。世尊！云何愚癡凡夫轉虛妄相？」

佛告大慧：「能如實覺知聖人境界轉虛妄識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「能如實覺知聖人境界轉虛妄識。」

「世尊！彼癡凡夫非顛倒見，非不顛倒見。何以故？以不能見聖人境界如實法體故，以見轉變有無相故。」大慧白佛言：「世尊！一切聖人亦有分別，一切種種諸事無如是相，以自心見境界相故。世尊！彼諸聖人見有法體分別法相，以世尊不說有因不說無因。何以故？以墮有法相故，餘人見境不如是見。世尊！如是說者有無窮過。何以故？以不覺知所有法相無自體相故。世尊！非因分別有法體相而有諸法。世尊！彼云何分別？不如彼分別？應如彼分別？世尊！分別相異相，自體相異相。世尊！而彼二種因不相似，彼彼分別法體相異。云何凡夫如此分別？此因不成如彼所見。世尊說言：『我為斷諸一切眾生虛妄分別心故，作如是說，如彼凡夫虛妄分別，無如是法。』世尊！何故遮諸眾生有無見事？而執著實法聖智境界。世尊！復令一切眾生墮無見處。何以故？以言諸法寂靜無相，聖智法體如是無相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼癡凡夫非顛倒見，非不顛倒見。何以故？以不能見聖人境界如實法體故，以見轉變有無相故。」大慧白佛言：「世尊！一切聖人亦有分別，一切種種諸事無如是相，以自心見境界相故。世尊！彼諸聖人見有法體分別法相，以世尊不說有因不說無因。何以故？以墮有法相故，餘人見境不如是見。世尊！如是說者有無窮過。何以故？以不覺知所有法相無自體相故。世尊！非因分別有法體相而有諸法。世尊！彼云何分別？不如彼分別？應如彼分別？世尊！分別相異相，自體相異相。世尊！而彼二種因不相似，彼彼分別法體相異。云何凡夫如此分別？此因不成如彼所見。世尊說言：『我為斷諸一切眾生虛妄分別心故，作如是說，如彼凡夫虛妄分別，無如是法。』世尊！何故遮諸眾生有無見事？而執著實法聖智境界。世尊！復令一切眾生墮無見處。何以故？以言諸法寂靜無相，聖智法體如是無相故。」

佛告大慧：「我不說言一切諸法寂靜無相，亦不說言諸法悉無，亦不令其墮於無見，亦令不著一切聖人境界如是。何以故？我為眾生離驚怖處故，以諸眾生無始世來，執著實有諸法體相，是故我說聖人知法體相實有，復說諸法寂靜無相。大慧！我不說言法體有無，我說自身如實證法，以聞我法修行寂靜諸法無相得見真如無相境界，入自心見法，遠離見外諸法有無，得三解脫門，得已以如實印善印諸法，自身內證智慧觀察離有無見。復次，大慧！菩薩不應建立諸法不生。何以故？以建立法同諸法有，若不爾者同諸法無。復次，大慧！因建立諸法有故說一切法，於建立法中同。何以故？以彼建立不同一切法不生，是故建立說一切法，是言自破。何以故？以建立中無彼建立，若不爾者，彼建立亦不生，以同諸法無差別相故，是故建立諸法不生，名為自破。以彼建立三法五法和合有故，離於建立有無不生。大慧！彼建立入諸法中，不見有無法故。大慧！若彼建立諸法不生，而作是言：『一切法不生。』大慧！如是說者建立則破。何以故？離於建立，有無相不可得故。大慧！是故不應建立諸法不生。大慧！以彼建立同彼一切不生法體，是故不應建立諸法不生，以有多過故。大慧！復有不應建立諸法不生。何以故？以三法五法彼彼因不同故。大慧！復有不應建立諸法不生。何以故？以彼三法五法，作有為無常故，是故不應建立一切諸法不生。大慧！如是不應建立一切法空，一切諸法無實體相。大慧！而諸菩薩為眾生說一切諸法如幻如夢，以見不見相故，以諸法相迷惑見智故，是故應說如幻如夢，除遮一切愚癡凡夫離驚怖處。大慧！以諸凡夫墮在有無邪見中故，以凡夫聞如幻如夢生驚怖故，諸凡夫聞生驚怖已遠離大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「我不說言一切諸法寂靜無相，亦不說言諸法悉無，亦不令其墮於無見，亦令不著一切聖人境界如是。何以故？我為眾生離驚怖處故，以諸眾生無始世來，執著實有諸法體相，是故我說聖人知法體相實有，復說諸法寂靜無相。大慧！我不說言法體有無，我說自身如實證法，以聞我法修行寂靜諸法無相得見真如無相境界，入自心見法，遠離見外諸法有無，得三解脫門，得已以如實印善印諸法，自身內證智慧觀察離有無見。復次，大慧！菩薩不應建立諸法不生。何以故？以建立法同諸法有，若不爾者同諸法無。復次，大慧！因建立諸法有故說一切法，於建立法中同。何以故？以彼建立不同一切法不生，是故建立說一切法，是言自破。何以故？以建立中無彼建立，若不爾者，彼建立亦不生，以同諸法無差別相故，是故建立諸法不生，名為自破。以彼建立三法五法和合有故，離於建立有無不生。大慧！彼建立入諸法中，不見有無法故。大慧！若彼建立諸法不生，而作是言：『一切法不生。』大慧！如是說者建立則破。何以故？離於建立，有無相不可得故。大慧！是故不應建立諸法不生。大慧！以彼建立同彼一切不生法體，是故不應建立諸法不生，以有多過故。大慧！復有不應建立諸法不生。何以故？以三法五法彼彼因不同故。大慧！復有不應建立諸法不生。何以故？以彼三法五法，作有為無常故，是故不應建立一切諸法不生。大慧！如是不應建立一切法空，一切諸法無實體相。大慧！而諸菩薩為眾生說一切諸法如幻如夢，以見不見相故，以諸法相迷惑見智故，是故應說如幻如夢，除遮一切愚癡凡夫離驚怖處。大慧！以諸凡夫墮在有無邪見中故，以凡夫聞如幻如夢生驚怖故，諸凡夫聞生驚怖已遠離大乘。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「無自體無識， 無阿梨耶識； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無自體無識， 無阿梨耶識；

愚癡妄分別， 邪見如死屍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡妄分別， 邪見如死屍。

一切法不生， 餘見說不成； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法不生， 餘見說不成；

諸法畢不生， 因緣不能成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法畢不生， 因緣不能成。

一切法不生， 莫建如是法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法不生， 莫建如是法；

同不同不成， 是故建立壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同不同不成， 是故建立壞。

譬如目有瞖， 虛妄見毛輪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如目有瞖， 虛妄見毛輪；

分別於有無， 凡夫虛妄見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別於有無， 凡夫虛妄見。

三有惟假名， 無有實法體； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有惟假名， 無有實法體；

執假名為實， 凡夫起分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執假名為實， 凡夫起分別。

相事及假名， 心意所受用； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相事及假名， 心意所受用；

佛子能遠離， 住寂境界行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子能遠離， 住寂境界行。

無水取水相， 諸獸癡妄心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無水取水相， 諸獸癡妄心；

凡夫見法爾， 聖人則不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫見法爾， 聖人則不然。

聖人見清淨， 三脫三昧生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖人見清淨， 三脫三昧生；

遠離於生滅， 得無障寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於生滅， 得無障寂靜。

修行無所有， 亦復不見無； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行無所有， 亦復不見無；

有無法平等， 是故生聖果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無法平等， 是故生聖果。

有無法云何？ 云何成平等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無法云何？ 云何成平等？

以心不能見， 內外法無常； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以心不能見， 內外法無常；

若能滅彼法， 見心成平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能滅彼法， 見心成平等。」

爾時聖者大慧菩薩白佛言：「世尊！如世尊說，智慧觀察不能見前境界諸法，爾時善知惟是內心，心、意、意識如實覺知，無法可取亦無能取，是故智亦不能分別而取。世尊！若言智慧不能取者，為見諸法自相同相，異異法相種種異法體不同故，智不能知；為見諸法種種體相不可異故，智不能知；為是山巖石壁牆幕樹林草木，地水火風之所障故，智不能知；為是極遠極近處故，智不能知；為是老小，為是盲冥諸根不具，智不能知。世尊！若一切法異異，法相異異，法體自相同相種種不同故，智不能知者。世尊！若爾彼智非智。何以故？不能知前實境界故。世尊！若一切法種種體相，自相同相不見異故，智不能知者，若爾彼智不得言智。何以故？實有境界不能知故。世尊！有前境界如實能見，名之為智；若為山巖石壁牆幕樹林草木，地水火風極遠極近，老小盲冥諸根不具，不能知見者，彼智無智，有實境界而不知故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩白佛言：「世尊！如世尊說，智慧觀察不能見前境界諸法，爾時善知惟是內心，心、意、意識如實覺知，無法可取亦無能取，是故智亦不能分別而取。世尊！若言智慧不能取者，為見諸法自相同相，異異法相種種異法體不同故，智不能知；為見諸法種種體相不可異故，智不能知；為是山巖石壁牆幕樹林草木，地水火風之所障故，智不能知；為是極遠極近處故，智不能知；為是老小，為是盲冥諸根不具，智不能知。世尊！若一切法異異，法相異異，法體自相同相種種不同故，智不能知者。世尊！若爾彼智非智。何以故？不能知前實境界故。世尊！若一切法種種體相，自相同相不見異故，智不能知者，若爾彼智不得言智。何以故？實有境界不能知故。世尊！有前境界如實能見，名之為智；若為山巖石壁牆幕樹林草木，地水火風極遠極近，老小盲冥諸根不具，不能知見者，彼智無智，有實境界而不知故。」

佛告大慧：「如汝所說言無智者，是義不然。何以故？有實智故。大慧！我不依汝如是之說，境界是無惟自心見，我說不覺惟是自心；見諸外物以為有無，是故智慧不見境界，智不見者不行於心，是故我說，入三解脫門智亦不見；而諸凡夫無始世來虛妄分別，依戲論熏習熏彼心故，如是分別，見外境界形相有無；為離如是虛妄心故，說一切法惟自心見，執著我我所故不能覺知但是自心；虛妄分別是智是境界，分別是智是境界故，觀察外法不見有無墮於斷見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「如汝所說言無智者，是義不然。何以故？有實智故。大慧！我不依汝如是之說，境界是無惟自心見，我說不覺惟是自心；見諸外物以為有無，是故智慧不見境界，智不見者不行於心，是故我說，入三解脫門智亦不見；而諸凡夫無始世來虛妄分別，依戲論熏習熏彼心故，如是分別，見外境界形相有無；為離如是虛妄心故，說一切法惟自心見，執著我我所故不能覺知但是自心；虛妄分別是智是境界，分別是智是境界故，觀察外法不見有無墮於斷見。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「有諸境界事， 智慧不能見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有諸境界事， 智慧不能見；

彼無智非智， 虛妄見者說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無智非智， 虛妄見者說。

言諸法無量， 是智不能知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言諸法無量， 是智不能知；

障礙及遠近， 是妄智非智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障礙及遠近， 是妄智非智。

老小諸根冥， 不能生智慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老小諸根冥， 不能生智慧；

而實有境界， 彼智非實智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而實有境界， 彼智非實智。

「復次，大慧！愚癡凡夫，依無始身戲論煩惱分別煩惱，幻舞之身建立自法，執著自心見外境界，執著名字章句言說，而不能知建立正法，不修正行，離四種句清淨之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！愚癡凡夫，依無始身戲論煩惱分別煩惱，幻舞之身建立自法，執著自心見外境界，執著名字章句言說，而不能知建立正法，不修正行，離四種句清淨之法。」

大慧菩薩言：「如是如是，如是世尊！如世尊說，世尊為我說所說法建立法相，我及一切諸菩薩等，於未來世善知建立說法之相，不迷外道邪見聲聞辟支佛不正見法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩言：「如是如是，如是世尊！如世尊說，世尊為我說所說法建立法相，我及一切諸菩薩等，於未來世善知建立說法之相，不迷外道邪見聲聞辟支佛不正見法。」

佛告大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！諦聽！諦聽！我為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！諦聽！諦聽！我為汝說。」

大慧言：「善哉世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「善哉世尊！唯然受教。」

佛告大慧：「有二種過去未來現在如來、應、正遍知所說法。何等為二？一者、建立說法相；二者、建立如實法相。大慧！何者建立說法相？謂種種功德，修多羅、優波提舍，隨眾生信心而為說法。大慧！是名建立說法相。大慧！何者建立如實法相？謂依何等法而修正行，遠離自心虛妄分別諸法相故，不墮一異俱不俱朋黨聚中；離心、意、意識，內證聖智所行境界；離諸因緣相應見相；離一切外道邪見；離諸一切聲聞辟支佛見；離於有無二朋黨見。大慧！是名建立如實法相。大慧！汝及諸菩薩摩訶薩應當修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「有二種過去未來現在如來、應、正遍知所說法。何等為二？一者、建立說法相；二者、建立如實法相。大慧！何者建立說法相？謂種種功德，修多羅、優波提舍，隨眾生信心而為說法。大慧！是名建立說法相。大慧！何者建立如實法相？謂依何等法而修正行，遠離自心虛妄分別諸法相故，不墮一異俱不俱朋黨聚中；離心、意、意識，內證聖智所行境界；離諸因緣相應見相；離一切外道邪見；離諸一切聲聞辟支佛見；離於有無二朋黨見。大慧！是名建立如實法相。大慧！汝及諸菩薩摩訶薩應當修學。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「我建立二法， 說法如實法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我建立二法， 說法如實法；

依名字說法， 為實修行者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依名字說法， 為實修行者。」