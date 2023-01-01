入楞伽經卷第四元魏天竺三藏菩提留支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入楞伽經卷第四元魏天竺三藏菩提留支譯

集一切佛法品第三之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集一切佛法品第三之三

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！如世尊說，十二因緣從因生果，不說自心妄想分別見力而生。世尊！若爾，外道亦說從因生果。世尊！外道說言：『從於自性、自在天、時、微塵等因生一切法。』如來亦說依於因緣而生諸法，而不說有自建立法。世尊！外道亦說：『從於有無而生諸法。』世尊說言，諸法本無，依因緣生生已還滅，世尊說從無明緣行乃至於有，依眼識等生一切法。如世尊說，亦有諸法無因而生。何以故？不從因生一時無前後生，以因此法生此法，世尊自說，因虛妄因法生此法，非次第生故。世尊！若爾外道說法勝而如來不如。何以故？世尊！外道說因無因緣能生果，如來說法因亦依果果亦依因，若爾因緣無因無果。世尊！若爾彼此因果展轉無窮。世尊說言，從此法生彼法，若爾無因生法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！如世尊說，十二因緣從因生果，不說自心妄想分別見力而生。世尊！若爾，外道亦說從因生果。世尊！外道說言：『從於自性、自在天、時、微塵等因生一切法。』如來亦說依於因緣而生諸法，而不說有自建立法。世尊！外道亦說：『從於有無而生諸法。』世尊說言，諸法本無，依因緣生生已還滅，世尊說從無明緣行乃至於有，依眼識等生一切法。如世尊說，亦有諸法無因而生。何以故？不從因生一時無前後生，以因此法生此法，世尊自說，因虛妄因法生此法，非次第生故。世尊！若爾外道說法勝而如來不如。何以故？世尊！外道說因無因緣能生果，如來說法因亦依果果亦依因，若爾因緣無因無果。世尊！若爾彼此因果展轉無窮。世尊說言，從此法生彼法，若爾無因生法。」

佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言：「大慧！我今當說，因此法生彼法，不同外道所立因果，無因之法亦從因生。我不如是。我說諸法從因緣生，非無因緣亦不雜亂，亦無展轉無窮之過。何以故？以無能取可取法故。大慧！外道不知自心見故，執著能取可取之法，不知不覺惟自心見內外法故。大慧！彼諸外道不知自心內境界故見有無物，是故外道有如是過，非我過也。我常說言，因緣和合而生諸法，非無因生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言：「大慧！我今當說，因此法生彼法，不同外道所立因果，無因之法亦從因生。我不如是。我說諸法從因緣生，非無因緣亦不雜亂，亦無展轉無窮之過。何以故？以無能取可取法故。大慧！外道不知自心見故，執著能取可取之法，不知不覺惟自心見內外法故。大慧！彼諸外道不知自心內境界故見有無物，是故外道有如是過，非我過也。我常說言，因緣和合而生諸法，非無因生。」

大慧復言：「世尊！有言語說應有諸法。世尊！若無諸法者應不說言語。世尊！是故依言說應有諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧復言：「世尊！有言語說應有諸法。世尊！若無諸法者應不說言語。世尊！是故依言說應有諸法。」

佛告大慧：「亦有無法而說言語，謂兔角龜毛石女兒等，於世間中而有言說。大慧！彼兔角非有非無而說言語。大慧！汝言以有言說應有諸法者，此義已破。大慧！非一切佛國土言語說法。何以故？以諸言語惟是人心分別說故。是故，大慧！有佛國土直視不瞬口無言語名為說法；有佛國土直爾示相名為說法；有佛國土但動眉相名為說法；有佛國土惟動眼相名為說法；有佛國土笑名說法；有佛國土欠呿名說法；有佛國土咳名說法；有佛國土念名說法；有佛國土身名說法。大慧！如無瞬世界及眾香世界，於普賢如來、應、正遍知，彼菩薩摩訶薩觀察如來目不暫瞬，得無生法忍，亦得無量勝三昧法。是故，大慧！汝不得言有言語說應有諸法。大慧！如來亦見諸世界中，一切微蟲蚊虻蠅等眾生之類，不說言語共作自事而得成辦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「亦有無法而說言語，謂兔角龜毛石女兒等，於世間中而有言說。大慧！彼兔角非有非無而說言語。大慧！汝言以有言說應有諸法者，此義已破。大慧！非一切佛國土言語說法。何以故？以諸言語惟是人心分別說故。是故，大慧！有佛國土直視不瞬口無言語名為說法；有佛國土直爾示相名為說法；有佛國土但動眉相名為說法；有佛國土惟動眼相名為說法；有佛國土笑名說法；有佛國土欠呿名說法；有佛國土咳名說法；有佛國土念名說法；有佛國土身名說法。大慧！如無瞬世界及眾香世界，於普賢如來、應、正遍知，彼菩薩摩訶薩觀察如來目不暫瞬，得無生法忍，亦得無量勝三昧法。是故，大慧！汝不得言有言語說應有諸法。大慧！如來亦見諸世界中，一切微蟲蚊虻蠅等眾生之類，不說言語共作自事而得成辦。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「如虛空兔角， 及與石女兒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如虛空兔角， 及與石女兒；

無而有言說， 如是妄分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無而有言說， 如是妄分別。

因緣和合法， 愚癡分別生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣和合法， 愚癡分別生；

不知如實法， 輪迴三有中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知如實法， 輪迴三有中。」

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！世尊說常語法，依何等法作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！世尊說常語法，依何等法作如是說？」

佛告聖者大慧菩薩言：「大慧！依迷惑法我說為常。何以故？大慧！聖人亦見世間迷惑法非顛倒心。大慧！譬如陽焰、火輪、毛輪、乾闥婆城、幻、夢、水中月、鏡中像，世間非智慧者見有諸像，顛倒見故；有智慧者不生分別，非不見彼迷惑之事。大慧！有智慧者見彼種種迷惑之事不生實心。何以故？離有無法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩言：「大慧！依迷惑法我說為常。何以故？大慧！聖人亦見世間迷惑法非顛倒心。大慧！譬如陽焰、火輪、毛輪、乾闥婆城、幻、夢、水中月、鏡中像，世間非智慧者見有諸像，顛倒見故；有智慧者不生分別，非不見彼迷惑之事。大慧！有智慧者見彼種種迷惑之事不生實心。何以故？離有無法故。」

佛復告聖者大慧菩薩言：「大慧！云何迷惑法離於有無？謂諸愚癡凡夫見有種種境界，如諸餓鬼大海恒河見水不見。大慧！是迷惑法不得言有不得言無。大慧！餘眾生見彼是水故不得言無。大慧！迷惑之事亦復如是，以諸聖人離顛倒見故。大慧！言迷惑法常者，以想差別故。大慧！因迷惑法見種種相，而迷惑法不分別異差別。是故，大慧！迷惑法常。大慧！云何迷惑法名之為實？以諸聖人迷惑法中不生顛倒心，亦不生實心。大慧！而諸聖人見彼迷惑法起少心想，不生聖智事相。大慧！起少想者是謂凡夫非謂聖人。大慧！分別彼迷惑法顛倒非顛倒者，能生二種性。何等二種？一者、能生凡夫性；二者、能生聖人性。大慧！彼聖人性者，能生三種差別之性，所謂聲聞辟支佛佛國土差別性故。大慧！云何毛道凡夫分別迷惑法，而能生彼聲聞乘性。大慧！所謂執著彼迷惑法自相同相，能成聲聞乘性。大慧！是名迷惑法能生能成聲聞乘性。大慧！云何愚癡凡夫分別迷惑法，而能生彼辟支佛乘性？大慧！所謂執著彼迷惑法，觀察諸法自相同相不樂憒閙，能生辟支佛乘性。大慧！是名迷惑法能生能成辟支佛乘性。大慧！云何智者即分別彼迷惑之法，能生佛乘性？大慧！所謂見彼能見可見惟是自心，而不分別有無法故。大慧！如是觀察迷惑之法，能生能成如來乘性。大慧！如是名為性義。大慧！何者一切毛道凡夫即分別彼迷惑之法見種種事，能生世間所有乘性？以觀察諸法如是如是決定不異。是故，大慧！彼迷惑法，愚癡凡夫虛妄分別種種法體。大慧！彼迷惑法非是實事非不實事。何以故？大慧！聖人觀察彼迷惑法不虛妄分別，是故聖人能轉心、意、意識身相，離煩惱習故。是故聖人轉彼迷惑法，名為真如。大慧！此名何等法？大慧！此名真如法，離分別法故。大慧！為此義故，我重宣說真如法體離分別法，彼真如中無彼虛妄分別法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告聖者大慧菩薩言：「大慧！云何迷惑法離於有無？謂諸愚癡凡夫見有種種境界，如諸餓鬼大海恒河見水不見。大慧！是迷惑法不得言有不得言無。大慧！餘眾生見彼是水故不得言無。大慧！迷惑之事亦復如是，以諸聖人離顛倒見故。大慧！言迷惑法常者，以想差別故。大慧！因迷惑法見種種相，而迷惑法不分別異差別。是故，大慧！迷惑法常。大慧！云何迷惑法名之為實？以諸聖人迷惑法中不生顛倒心，亦不生實心。大慧！而諸聖人見彼迷惑法起少心想，不生聖智事相。大慧！起少想者是謂凡夫非謂聖人。大慧！分別彼迷惑法顛倒非顛倒者，能生二種性。何等二種？一者、能生凡夫性；二者、能生聖人性。大慧！彼聖人性者，能生三種差別之性，所謂聲聞辟支佛佛國土差別性故。大慧！云何毛道凡夫分別迷惑法，而能生彼聲聞乘性。大慧！所謂執著彼迷惑法自相同相，能成聲聞乘性。大慧！是名迷惑法能生能成聲聞乘性。大慧！云何愚癡凡夫分別迷惑法，而能生彼辟支佛乘性？大慧！所謂執著彼迷惑法，觀察諸法自相同相不樂憒閙，能生辟支佛乘性。大慧！是名迷惑法能生能成辟支佛乘性。大慧！云何智者即分別彼迷惑之法，能生佛乘性？大慧！所謂見彼能見可見惟是自心，而不分別有無法故。大慧！如是觀察迷惑之法，能生能成如來乘性。大慧！如是名為性義。大慧！何者一切毛道凡夫即分別彼迷惑之法見種種事，能生世間所有乘性？以觀察諸法如是如是決定不異。是故，大慧！彼迷惑法，愚癡凡夫虛妄分別種種法體。大慧！彼迷惑法非是實事非不實事。何以故？大慧！聖人觀察彼迷惑法不虛妄分別，是故聖人能轉心、意、意識身相，離煩惱習故。是故聖人轉彼迷惑法，名為真如。大慧！此名何等法？大慧！此名真如法，離分別法故。大慧！為此義故，我重宣說真如法體離分別法，彼真如中無彼虛妄分別法故。」

大慧菩薩復白佛言：「世尊！彼迷惑法為有為無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩復白佛言：「世尊！彼迷惑法為有為無？」

佛告大慧：「彼迷惑法執著種種相故名有。大慧！彼迷惑法於妄想中若是有者，一切聖人皆應不離，執著有無虛妄法故。大慧！如外道說十二因緣，有從因生不從因生，此義亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「彼迷惑法執著種種相故名有。大慧！彼迷惑法於妄想中若是有者，一切聖人皆應不離，執著有無虛妄法故。大慧！如外道說十二因緣，有從因生不從因生，此義亦如是。」

大慧言：「世尊！若迷惑法如幻見者，此迷惑法異於迷惑，以迷惑法能生法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「世尊！若迷惑法如幻見者，此迷惑法異於迷惑，以迷惑法能生法故。」

佛告大慧：「大慧！非迷惑法生煩惱過。大慧！若不分別迷惑法者不生諸過。復次，大慧！一切幻法依於人功呪術而生，非自心分別煩惱而生。是故，大慧！彼迷惑法不生諸過，惟是愚癡人見迷惑法故。大慧！愚癡凡夫執著虛妄微細之事而生諸過，非謂聖人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「大慧！非迷惑法生煩惱過。大慧！若不分別迷惑法者不生諸過。復次，大慧！一切幻法依於人功呪術而生，非自心分別煩惱而生。是故，大慧！彼迷惑法不生諸過，惟是愚癡人見迷惑法故。大慧！愚癡凡夫執著虛妄微細之事而生諸過，非謂聖人。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「聖不見迷惑， 世間亦無實； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖不見迷惑， 世間亦無實；

迷惑即是實， 實法次迷惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷惑即是實， 實法次迷惑。

捨離諸迷惑， 若有相生者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離諸迷惑， 若有相生者；

即彼是迷惑， 不淨猶如翳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即彼是迷惑， 不淨猶如翳。

「復次，大慧！汝不得言幻是無故，一切諸法亦無如幻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！汝不得言幻是無故，一切諸法亦無如幻。」

大慧言：「世尊！為執著諸法如幻相故，言諸法如幻；為執著諸法顛倒相故，言諸法如幻也。世尊！若執著諸法如幻相者，世尊不得言一切法皆如幻相；若執著諸法顛倒相故言如幻者，不得言一切法如幻。何以故？世尊！色有種種因相見故。世尊！無有異因色有諸相可見如幻。是故，世尊！不得說言執著諸法一切如幻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「世尊！為執著諸法如幻相故，言諸法如幻；為執著諸法顛倒相故，言諸法如幻也。世尊！若執著諸法如幻相者，世尊不得言一切法皆如幻相；若執著諸法顛倒相故言如幻者，不得言一切法如幻。何以故？世尊！色有種種因相見故。世尊！無有異因色有諸相可見如幻。是故，世尊！不得說言執著諸法一切如幻。」

佛告大慧：「非謂執著種種法相，說言諸法一切如幻。大慧！諸法顛倒速滅如電故言如幻。大慧！一切諸法譬如電光即見即滅，凡夫不見。大慧！一切諸法亦復如是，以一切法自心分別同相異相，以不能觀察故不如實見，以妄執著色等法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「非謂執著種種法相，說言諸法一切如幻。大慧！諸法顛倒速滅如電故言如幻。大慧！一切諸法譬如電光即見即滅，凡夫不見。大慧！一切諸法亦復如是，以一切法自心分別同相異相，以不能觀察故不如實見，以妄執著色等法故。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「非見色等法， 說言無幻法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非見色等法， 說言無幻法；

故不違上下。 我說一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故不違上下。 我說一切法，

不見有本性， 如幻無生體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見有本性， 如幻無生體。」

大慧菩薩復白佛言：「世尊！如世尊說諸法不生，復言如幻，將無世尊前後所說自相違耶？以如來說一切諸法不如幻故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩復白佛言：「世尊！如世尊說諸法不生，復言如幻，將無世尊前後所說自相違耶？以如來說一切諸法不如幻故。」

佛告大慧：「我說一切法不生如幻者，不成前後有相違過。何以故？以諸一切愚癡凡夫不見生法及不生法，不能覺知自心有無、外法有無。何以故？以不能見不生法故。大慧！我如是說諸法前後無有相違。大慧！我遮外道建立因果義不相當，是故我說諸法不生。大慧！一切外道愚癡群聚作如是說，從於有無生一切法；不說自心分別執著因緣而生。大慧！我說諸法有亦不生無亦不生。是故，大慧！我說諸法不生不滅。大慧！我說一切諸法有者，護諸弟子令知二法。何等為二？一者、攝取諸世間故；二者、為護諸斷見故。何以故？以依業故有種種身攝六道生，是故我說言有諸法攝取世間。大慧！我說一切法如幻者，為令一切愚癡凡夫畢竟能離自相同相故，以諸凡夫癡心執著墮於邪見，以不能知但是自心虛妄見故，令離執著因緣生法，是故我說一切諸法如幻如夢無有實體。何以故？若不如是說者，愚癡凡夫執邪見心，欺誑自身及於他身，離如實見一切法故。大慧！云何住如實見？謂入自心見諸法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「我說一切法不生如幻者，不成前後有相違過。何以故？以諸一切愚癡凡夫不見生法及不生法，不能覺知自心有無、外法有無。何以故？以不能見不生法故。大慧！我如是說諸法前後無有相違。大慧！我遮外道建立因果義不相當，是故我說諸法不生。大慧！一切外道愚癡群聚作如是說，從於有無生一切法；不說自心分別執著因緣而生。大慧！我說諸法有亦不生無亦不生。是故，大慧！我說諸法不生不滅。大慧！我說一切諸法有者，護諸弟子令知二法。何等為二？一者、攝取諸世間故；二者、為護諸斷見故。何以故？以依業故有種種身攝六道生，是故我說言有諸法攝取世間。大慧！我說一切法如幻者，為令一切愚癡凡夫畢竟能離自相同相故，以諸凡夫癡心執著墮於邪見，以不能知但是自心虛妄見故，令離執著因緣生法，是故我說一切諸法如幻如夢無有實體。何以故？若不如是說者，愚癡凡夫執邪見心，欺誑自身及於他身，離如實見一切法故。大慧！云何住如實見？謂入自心見諸法故。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「如汝言諸法， 一切不生者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如汝言諸法， 一切不生者；

是則謗因果， 不生如實見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則謗因果， 不生如實見。

我說有生法， 攝受諸世間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說有生法， 攝受諸世間；

見諸法同幻， 不取諸見相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸法同幻， 不取諸見相。」

復次佛告聖者大慧菩薩言：「大慧！我今為諸菩薩摩訶薩，說名句字身相，以諸菩薩善知名句字身相故，依名句字身相，速得阿耨多羅三藐三菩提，得菩提已為眾生說名句字相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛告聖者大慧菩薩言：「大慧！我今為諸菩薩摩訶薩，說名句字身相，以諸菩薩善知名句字身相故，依名句字身相，速得阿耨多羅三藐三菩提，得菩提已為眾生說名句字相。」

大慧菩薩白佛言：「善哉！世尊！惟願速說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩白佛言：「善哉！世尊！惟願速說。」

「大慧！何者名身？謂依何等何等法作名，名身事物名異義一。大慧！是名我說名身。大慧！何者是句身？謂義事決定究竟見義故。大慧！是名我說句身。大慧！何者是字身？謂文句畢竟故。大慧！復次名身者，依何等法了別名句，能了知自形相故。大慧！復次句身者，謂句事畢竟故。大慧！復次名身者，所謂諸字從名差別，從阿字乃至呵字，名為名身。大慧！復次字身者，謂聲長短音韻高下，名為字身。大慧！復次句身者，謂巷路行迹，如人象馬諸獸行迹等，得名為句。大慧！復次名字者，謂無色四陰依名而說。大慧！復次名字相者，謂能了別名字相故。大慧！是名名句字身相。大慧！如是名句字相，汝應當學為人演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！何者名身？謂依何等何等法作名，名身事物名異義一。大慧！是名我說名身。大慧！何者是句身？謂義事決定究竟見義故。大慧！是名我說句身。大慧！何者是字身？謂文句畢竟故。大慧！復次名身者，依何等法了別名句，能了知自形相故。大慧！復次句身者，謂句事畢竟故。大慧！復次名身者，所謂諸字從名差別，從阿字乃至呵字，名為名身。大慧！復次字身者，謂聲長短音韻高下，名為字身。大慧！復次句身者，謂巷路行迹，如人象馬諸獸行迹等，得名為句。大慧！復次名字者，謂無色四陰依名而說。大慧！復次名字相者，謂能了別名字相故。大慧！是名名句字身相。大慧！如是名句字相，汝應當學為人演說。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「名身與句身， 及字身差別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名身與句身， 及字身差別；

凡夫癡計著， 如象溺深泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫癡計著， 如象溺深泥。

「復次，大慧！未來世中無智慧者，以邪見心不知如實法故，因世間論自言智者，有智者問如實之法，離邪見相一異俱不俱。而彼愚人作如是言：『是問非是非正念問，謂色等法常無常為一為異？如是涅槃有為，諸行為一為異？相中所有能見所見為一為異？作者所作為一為異？四大中色香味觸為一為異？能見所見為一為異？泥團微塵為一為異？智者所知為一為異？如是等上上次第相，上上無記置答，佛如是說是為謗我。』大慧！而我不說如是法者，為遮外道邪見說故。何以故？大慧！外道等說謂身即命、身異命異，如是等法外道所說是無記法。大慧！外道迷於因果義故，是故無記，非我法中名無記也。大慧！我佛法中離能見可見虛妄之想無分別心，是故我法中無有置答；諸外道等執著可取能取，不知但是自心見法，為彼人故我說言有四種問法，無記置答非我法中。大慧！諸佛、如來、應、正遍知，為諸眾生有四種說言置答者，大慧！為待時故說如是法，為根未熟非為根熟，是故我說置答之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！未來世中無智慧者，以邪見心不知如實法故，因世間論自言智者，有智者問如實之法，離邪見相一異俱不俱。而彼愚人作如是言：『是問非是非正念問，謂色等法常無常為一為異？如是涅槃有為，諸行為一為異？相中所有能見所見為一為異？作者所作為一為異？四大中色香味觸為一為異？能見所見為一為異？泥團微塵為一為異？智者所知為一為異？如是等上上次第相，上上無記置答，佛如是說是為謗我。』大慧！而我不說如是法者，為遮外道邪見說故。何以故？大慧！外道等說謂身即命、身異命異，如是等法外道所說是無記法。大慧！外道迷於因果義故，是故無記，非我法中名無記也。大慧！我佛法中離能見可見虛妄之想無分別心，是故我法中無有置答；諸外道等執著可取能取，不知但是自心見法，為彼人故我說言有四種問法，無記置答非我法中。大慧！諸佛、如來、應、正遍知，為諸眾生有四種說言置答者，大慧！為待時故說如是法，為根未熟非為根熟，是故我說置答之義。

「復次，大慧！一切諸法若離作者及因不生，以無作者故，是故我說諸法不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！一切諸法若離作者及因不生，以無作者故，是故我說諸法不生。」

佛告大慧：「一切諸法無有體相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「一切諸法無有體相。」

大慧白佛言：「世尊！何故一切諸法無實體相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧白佛言：「世尊！何故一切諸法無實體相？」

佛告大慧：「自智觀察一切諸法自相同相不見諸法，是故我說一切諸法無實體相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「自智觀察一切諸法自相同相不見諸法，是故我說一切諸法無實體相。」

佛告大慧：「一切諸法亦無取相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「一切諸法亦無取相。」

大慧言：「世尊！以何義故一切諸法亦無取相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「世尊！以何義故一切諸法亦無取相？」

佛告大慧：「自相同相無法可取，是故我說無法可取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「自相同相無法可取，是故我說無法可取。」

佛告大慧：「一切諸法亦無捨相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「一切諸法亦無捨相。」

大慧言：「世尊！何故諸法亦無捨相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「世尊！何故諸法亦無捨相？」

佛告大慧：「觀察自相同相法無法可捨，是故我說一切諸法亦無捨相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「觀察自相同相法無法可捨，是故我說一切諸法亦無捨相。」

佛告大慧：「諸法不滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「諸法不滅。」

大慧言：「世尊！何故一切諸法不滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「世尊！何故一切諸法不滅？」

佛告大慧：「觀一切法自相同相無體相故，是故我說諸法不滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「觀一切法自相同相無體相故，是故我說諸法不滅。」

佛告大慧：「諸法無常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「諸法無常。」

大慧言：「世尊！何故一切諸法無常？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「世尊！何故一切諸法無常？」

佛告大慧：「一切諸法常無常想常不生相，是故我說諸法無常。復次，大慧！我說一切諸法無常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「一切諸法常無常想常不生相，是故我說諸法無常。復次，大慧！我說一切諸法無常。」

大慧言：「世尊！何故一切諸法無常？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「世尊！何故一切諸法無常？」

佛告大慧：「以相不生、以不生體相，是故常無常，是故我說諸法無常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「以相不生、以不生體相，是故常無常，是故我說諸法無常。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「記論有四種， 直答反質答； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「記論有四種， 直答反質答；

分別答置答， 以制諸外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別答置答， 以制諸外道。

有及非有生， 僧佉毘世師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有及非有生， 僧佉毘世師，

而說悉無記， 彼作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而說悉無記， 彼作如是說。

正智慧觀察， 自性不可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正智慧觀察， 自性不可得；

是故不可說， 及說無體相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故不可說， 及說無體相。」

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！惟願世尊為我等說須陀洹等行差別相，我及一切菩薩摩訶薩等，善知須陀洹等修行相已，如實知須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢等，如是如是為眾生說；眾生聞已入二無我相、淨二種障，次第進取地地勝相，得如來不可思議境界修行；得修行處已，如如意寶隨眾生念，受用境界身口意行故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！惟願世尊為我等說須陀洹等行差別相，我及一切菩薩摩訶薩等，善知須陀洹等修行相已，如實知須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢等，如是如是為眾生說；眾生聞已入二無我相、淨二種障，次第進取地地勝相，得如來不可思議境界修行；得修行處已，如如意寶隨眾生念，受用境界身口意行故。」

佛告大慧言：「善哉！善哉！善哉大慧！諦聽！諦聽！今為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧言：「善哉！善哉！善哉大慧！諦聽！諦聽！今為汝說。」

大慧白佛言：「善哉世尊！唯然聽受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧白佛言：「善哉世尊！唯然聽受。」

佛告大慧言：「大慧！須陀洹有三種果差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧言：「大慧！須陀洹有三種果差別。」

大慧言：「何等三種？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「何等三種？」

佛告大慧：「謂下中上。大慧！何者須陀洹下？謂三有中七返受生。大慧！何者為中？謂三生五生入於涅槃。大慧！何者為上？謂即一生入於涅槃。大慧！是三種須陀洹有三種結，謂下中上。大慧！何者三結？謂身見、疑、戒取。大慧！彼三種結上上勝進得阿羅漢果。大慧！身見有二種。何等為二？一者、俱生；二者、虛妄分別而生，如因緣分別法故。大慧！譬如依諸因緣法相虛妄分別而生實相，彼因緣法中非有非無，以分別有無非實相故；愚癡凡夫執著種種法相，如諸禽獸見於陽炎取以為水。大慧！是名須陀洹分別身見。何以故？以無智故；無始世來虛妄取相故。大慧！此身見垢見人無我乃能遠離。大慧！何者須陀洹俱生身見？所謂自身他身俱見，彼二四陰，無色色陰生時，依於四大及四塵等，彼此因緣和合生色，而須陀洹知已能離有無邪見斷於身見，斷身見已不生貪心。大慧！是名須陀洹身見之相。大慧！何者須陀洹疑相？謂得證法善見相已，先斷身見及於二見分別之心，是故於諸法中不生疑心，復不生心於餘尊者以為尊相為淨不淨故。大慧！是名須陀洹疑相。大慧！何者須陀洹戒取相？謂善見受生處苦相故，是故不取戒相。大慧！戒取者，謂諸凡夫持戒精進種種善行，求樂境界生諸天中，彼須陀洹不取是相而取自身內證迴向進趣勝處，離諸妄想修無漏戒分。大慧！是名須陀洹戒取相。大慧！須陀洹斷三結煩惱離貪瞋癡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「謂下中上。大慧！何者須陀洹下？謂三有中七返受生。大慧！何者為中？謂三生五生入於涅槃。大慧！何者為上？謂即一生入於涅槃。大慧！是三種須陀洹有三種結，謂下中上。大慧！何者三結？謂身見、疑、戒取。大慧！彼三種結上上勝進得阿羅漢果。大慧！身見有二種。何等為二？一者、俱生；二者、虛妄分別而生，如因緣分別法故。大慧！譬如依諸因緣法相虛妄分別而生實相，彼因緣法中非有非無，以分別有無非實相故；愚癡凡夫執著種種法相，如諸禽獸見於陽炎取以為水。大慧！是名須陀洹分別身見。何以故？以無智故；無始世來虛妄取相故。大慧！此身見垢見人無我乃能遠離。大慧！何者須陀洹俱生身見？所謂自身他身俱見，彼二四陰，無色色陰生時，依於四大及四塵等，彼此因緣和合生色，而須陀洹知已能離有無邪見斷於身見，斷身見已不生貪心。大慧！是名須陀洹身見之相。大慧！何者須陀洹疑相？謂得證法善見相已，先斷身見及於二見分別之心，是故於諸法中不生疑心，復不生心於餘尊者以為尊相為淨不淨故。大慧！是名須陀洹疑相。大慧！何者須陀洹戒取相？謂善見受生處苦相故，是故不取戒相。大慧！戒取者，謂諸凡夫持戒精進種種善行，求樂境界生諸天中，彼須陀洹不取是相而取自身內證迴向進趣勝處，離諸妄想修無漏戒分。大慧！是名須陀洹戒取相。大慧！須陀洹斷三結煩惱離貪瞋癡。」

大慧白佛言：「世尊！世尊說眾多貪，須陀洹離何等貪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧白佛言：「世尊！世尊說眾多貪，須陀洹離何等貪？」

佛告大慧：「須陀洹遠離與諸女人和合，不為現在樂種未來苦因，遠離打摑嗚抱眄視。大慧！須陀洹不生如是貪心。何以故？以得三昧樂行故。大慧！須陀洹遠離如是等貪，非離涅槃貪。大慧！何者斯陀含果相？謂一往見色相現前生心，非虛妄分別想見，以善見禪修行相故，一往來世間，便斷苦盡入於涅槃，是名斯陀含。大慧！何者阿那含相？謂於過去現在未來色相中生有無心，以見使虛妄分別心，諸結不生，不來故名阿那含。大慧！何者阿羅漢相？謂不生分別思惟可思惟，三昧解脫力通煩惱苦等分別心故，名阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「須陀洹遠離與諸女人和合，不為現在樂種未來苦因，遠離打摑嗚抱眄視。大慧！須陀洹不生如是貪心。何以故？以得三昧樂行故。大慧！須陀洹遠離如是等貪，非離涅槃貪。大慧！何者斯陀含果相？謂一往見色相現前生心，非虛妄分別想見，以善見禪修行相故，一往來世間，便斷苦盡入於涅槃，是名斯陀含。大慧！何者阿那含相？謂於過去現在未來色相中生有無心，以見使虛妄分別心，諸結不生，不來故名阿那含。大慧！何者阿羅漢相？謂不生分別思惟可思惟，三昧解脫力通煩惱苦等分別心故，名阿羅漢。」

大慧菩薩白佛言：「世尊說三種阿羅漢，此說何等羅漢名阿羅漢？世尊為說得決定寂滅羅漢？為發菩提願善根忘善根羅漢？為化應化羅漢？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩白佛言：「世尊說三種阿羅漢，此說何等羅漢名阿羅漢？世尊為說得決定寂滅羅漢？為發菩提願善根忘善根羅漢？為化應化羅漢？」

佛告大慧：「為說得決定寂滅聲聞羅漢，非餘羅漢。大慧！餘羅漢者，謂曾修行菩薩行者，復有應化佛所化羅漢，本願善根方便力故，現諸佛土生大眾中莊嚴諸佛大會眾故。大慧！分別去來說種種事，遠離證果能思惟所思惟可思惟故，以見自心為見所見說得果相。復次，大慧！若須陀洹生如是心，此是三結；我離三結者。大慧！是名見三法墮於身見，彼若如是不離三結。大慧！是故須陀洹不生如是心。復次，大慧！若欲遠離禪無量無色界者，應當遠離自心見相遠離少相，寂滅定三摩跋提相故。大慧！若不如是，彼菩薩心見諸法，以惟心故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「為說得決定寂滅聲聞羅漢，非餘羅漢。大慧！餘羅漢者，謂曾修行菩薩行者，復有應化佛所化羅漢，本願善根方便力故，現諸佛土生大眾中莊嚴諸佛大會眾故。大慧！分別去來說種種事，遠離證果能思惟所思惟可思惟故，以見自心為見所見說得果相。復次，大慧！若須陀洹生如是心，此是三結；我離三結者。大慧！是名見三法墮於身見，彼若如是不離三結。大慧！是故須陀洹不生如是心。復次，大慧！若欲遠離禪無量無色界者，應當遠離自心見相遠離少相，寂滅定三摩跋提相故。大慧！若不如是，彼菩薩心見諸法，以惟心故。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「諸禪四無量， 無色三摩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸禪四無量， 無色三摩提；

少相寂滅定， 一切心中無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少相寂滅定， 一切心中無。

逆流修無漏， 及於一往來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逆流修無漏， 及於一往來；

往來及不還， 羅漢心迷沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往來及不還， 羅漢心迷沒。

思可思能思， 遠離見真諦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思可思能思， 遠離見真諦；

惟是虛妄心， 能知得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟是虛妄心， 能知得解脫。

「復次，大慧！有二種智。何等為二？一者、觀察智；二者、虛妄分別取相住智。大慧！何者觀察智？謂何等智觀察一切諸法體相，離於四法無法可得，是名觀察智。大慧！何者四法？謂一、異、俱、不俱，是名四法。大慧！若離四法一切法不可得。大慧！若欲觀察一切法者，當依四法而觀諸法。大慧！妄想分別取相住智者，所謂執著堅、熱、濕、動，虛妄分別四大相故，執著建立，因譬喻相故建立，非實法以為實。大慧！是名虛妄分別執著取相住持智。大慧！是名二種智相。大慧！諸菩薩摩訶薩，畢竟知此二相進趣法無我相，善知真實智地行相，知已即得初地得百三昧，依三昧力見百佛見百菩薩，能知過去未來各百劫事，照百佛世界；照百佛世界已，善知諸地上上智相，以本願力故，能奮迅示現種種神通，於法雲地中依法雨授位，證如來內究竟法身智慧地，依十無量善根願轉，為教化眾生種種應化，自身示現種種光明，以得自身修行證智三昧樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！有二種智。何等為二？一者、觀察智；二者、虛妄分別取相住智。大慧！何者觀察智？謂何等智觀察一切諸法體相，離於四法無法可得，是名觀察智。大慧！何者四法？謂一、異、俱、不俱，是名四法。大慧！若離四法一切法不可得。大慧！若欲觀察一切法者，當依四法而觀諸法。大慧！妄想分別取相住智者，所謂執著堅、熱、濕、動，虛妄分別四大相故，執著建立，因譬喻相故建立，非實法以為實。大慧！是名虛妄分別執著取相住持智。大慧！是名二種智相。大慧！諸菩薩摩訶薩，畢竟知此二相進趣法無我相，善知真實智地行相，知已即得初地得百三昧，依三昧力見百佛見百菩薩，能知過去未來各百劫事，照百佛世界；照百佛世界已，善知諸地上上智相，以本願力故，能奮迅示現種種神通，於法雲地中依法雨授位，證如來內究竟法身智慧地，依十無量善根願轉，為教化眾生種種應化，自身示現種種光明，以得自身修行證智三昧樂故。

「復次，大慧！菩薩摩訶薩應善知四大及四塵相。大慧！云何菩薩善知四大及四塵相？大慧！菩薩摩訶薩應如是修行，所言實者，謂無四大處，觀察四大本來不生。如是觀已復作是念：『言觀察者，惟自心見虛妄覺知，以見外塵無有實物，惟是名字分別心見，所謂三界離於四大及四塵相。』見如是已離四種見，見清淨法離我我所，住於自相如實法中。大慧！住自相如實法中者，謂住建立諸法無生自相法中。大慧！於四大中云何有四塵？大慧！謂妄想分別柔軟濕潤，生內外水大。大慧！妄想分別煖增長力，生內外火大。大慧！妄想分別輕轉動相，生內外風大。大慧！妄想分別所有堅相，生內外地大。大慧！妄想分別內外共虛空生內外想，以執著虛妄內外邪見，五陰聚落四大及四塵生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！菩薩摩訶薩應善知四大及四塵相。大慧！云何菩薩善知四大及四塵相？大慧！菩薩摩訶薩應如是修行，所言實者，謂無四大處，觀察四大本來不生。如是觀已復作是念：『言觀察者，惟自心見虛妄覺知，以見外塵無有實物，惟是名字分別心見，所謂三界離於四大及四塵相。』見如是已離四種見，見清淨法離我我所，住於自相如實法中。大慧！住自相如實法中者，謂住建立諸法無生自相法中。大慧！於四大中云何有四塵？大慧！謂妄想分別柔軟濕潤，生內外水大。大慧！妄想分別煖增長力，生內外火大。大慧！妄想分別輕轉動相，生內外風大。大慧！妄想分別所有堅相，生內外地大。大慧！妄想分別內外共虛空生內外想，以執著虛妄內外邪見，五陰聚落四大及四塵生故。」

佛告大慧：「識能執著種種境界樂求異道，取彼境界故。大慧！四大有四，謂色、香、味、觸。大慧！四大無因。何以故？謂地自體形相長短不生四大相故。大慧！依形相大小上下容貌而生諸法，不離形相大小長短而有法故。是故，大慧！外道虛妄分別四大及四塵，非我法中如此分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「識能執著種種境界樂求異道，取彼境界故。大慧！四大有四，謂色、香、味、觸。大慧！四大無因。何以故？謂地自體形相長短不生四大相故。大慧！依形相大小上下容貌而生諸法，不離形相大小長短而有法故。是故，大慧！外道虛妄分別四大及四塵，非我法中如此分別。

「復次，大慧！我為汝說五陰體相。大慧！何者五陰相？謂色、受、想、行、識。大慧！四陰無色相，謂受、想、行、識。大慧！色依四大生，四大彼此不同相。大慧！無色相法同如虛空，云何得成四種數相？大慧！譬如虛空離於數相，而虛妄分別此是虛空。大慧！陰之數相離於諸相，離有無相離於四相；愚癡凡夫說諸數相，非謂聖人。大慧！我說諸相如幻種種形相離一二相依假名說，如夢鏡像不離所依。大慧！如聖人智修行分別見五陰虛妄。大慧！是名五陰無五陰體相。大慧！汝今應離如是虛妄分別之相，離如是已為諸菩薩說離諸法相寂靜之法，為遮外道諸見之相。大慧！說寂靜法得證清淨無我之相入遠行地，入遠行地已得無量三昧自在如意生身故，以得諸法如幻三昧故，以得自在神通力修行進趣故，隨一切眾生自在用如大地故。大慧！譬如大地一切眾生隨意而用。大慧！菩薩摩訶薩隨眾生用亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！我為汝說五陰體相。大慧！何者五陰相？謂色、受、想、行、識。大慧！四陰無色相，謂受、想、行、識。大慧！色依四大生，四大彼此不同相。大慧！無色相法同如虛空，云何得成四種數相？大慧！譬如虛空離於數相，而虛妄分別此是虛空。大慧！陰之數相離於諸相，離有無相離於四相；愚癡凡夫說諸數相，非謂聖人。大慧！我說諸相如幻種種形相離一二相依假名說，如夢鏡像不離所依。大慧！如聖人智修行分別見五陰虛妄。大慧！是名五陰無五陰體相。大慧！汝今應離如是虛妄分別之相，離如是已為諸菩薩說離諸法相寂靜之法，為遮外道諸見之相。大慧！說寂靜法得證清淨無我之相入遠行地，入遠行地已得無量三昧自在如意生身故，以得諸法如幻三昧故，以得自在神通力修行進趣故，隨一切眾生自在用如大地故。大慧！譬如大地一切眾生隨意而用。大慧！菩薩摩訶薩隨眾生用亦復如是。

「復次，大慧！外道說有四種涅槃。何等為四？一者、自體相涅槃；二者、種種相有無涅槃；三者、自覺體有無涅槃；四者、諸陰自相同相斷相續體涅槃。大慧！是名外道四種涅槃，非我所說。大慧！我所說者，見虛妄境界分別識滅名為涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！外道說有四種涅槃。何等為四？一者、自體相涅槃；二者、種種相有無涅槃；三者、自覺體有無涅槃；四者、諸陰自相同相斷相續體涅槃。大慧！是名外道四種涅槃，非我所說。大慧！我所說者，見虛妄境界分別識滅名為涅槃。」

大慧白佛言：「世尊！世尊可不說八種識耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧白佛言：「世尊！世尊可不說八種識耶？」

佛告大慧：「我說八種識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「我說八種識。」

大慧言：「若世尊說八種識者，何故但言意識轉滅，不言七識轉滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「若世尊說八種識者，何故但言意識轉滅，不言七識轉滅？」

佛告大慧：「以依彼念觀有故，轉識滅七識亦滅。復次，大慧！意識執著取境界生，生已種種熏習增長阿梨耶識，共意識故，離我我所相，著虛妄空而生分別。大慧！彼二種識無差別相，以依阿梨耶識因觀自心見境，妄想執著生種種心，猶如束竹迭共為因，如大海波，以自心見境界風吹而有生滅。是故，大慧！意識轉滅七種識轉滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「以依彼念觀有故，轉識滅七識亦滅。復次，大慧！意識執著取境界生，生已種種熏習增長阿梨耶識，共意識故，離我我所相，著虛妄空而生分別。大慧！彼二種識無差別相，以依阿梨耶識因觀自心見境，妄想執著生種種心，猶如束竹迭共為因，如大海波，以自心見境界風吹而有生滅。是故，大慧！意識轉滅七種識轉滅。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「我不取涅槃， 亦不捨作相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我不取涅槃， 亦不捨作相；

轉滅虛妄心， 故言得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉滅虛妄心， 故言得涅槃。

依彼因及念， 意趣諸境界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依彼因及念， 意趣諸境界；

識與心作因， 為識之所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識與心作因， 為識之所依。

如水流枯竭， 波浪則不起； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如水流枯竭， 波浪則不起；

如是意識滅， 種種識不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是意識滅， 種種識不生。

「復次，大慧！我為汝說虛妄分別法體差別相，汝及諸菩薩摩訶薩，善分別知虛妄法體差別之相，離分別所分別法，善知自身內修行法，遠離外道能取可取境界，遠離種種虛妄分別因緣法體相，遠離已不復分別虛妄之相。大慧！何者虛妄分別法體差別之相？大慧！虛妄分別自體差別相有十二種。何等為十二？一者、言語分別；二者、可知分別；三者、相分別；四者、義分別；五者、實體分別；六者、因分別；七者、見分別；八者、建立分別；九者、生分別；十者、不生分別；十一者、和合分別；十二者、縛不縛分別。大慧！是名分別自體相差別法相。大慧！言語分別者，謂樂著種種言語美妙音聲。大慧！是名言語分別。大慧！可知分別者，謂作是思惟應有前法實事之相，聖人修行知，依彼法而生言語。如是分別，大慧！是名可知分別。大慧！相分別者，謂即彼可知境界中熱濕動堅種種相執以為實，如空陽焰諸禽獸見生於水想。大慧！是名相分別。大慧！義分別者，謂樂金銀等種種實境界。大慧！是名義分別。大慧！自體分別者，謂專念有法自體形相，此法如是如是不異，非正見見分別。大慧！是名自體分別。大慧！因分別者，謂何等何等因，何等何等緣，有無了別因相生了別相。大慧！是名因分別。大慧！見分別者，謂有無一異俱不俱，邪見外道執著分別。大慧！是名見分別。大慧！建立分別者，謂取我我所相說虛妄法。大慧！是名建立分別。大慧！生分別者，謂依眾緣有無法中生執著心。大慧！是名生分別。大慧！不生分別者，謂一切法本來不生，以本無故依因緣有而無因果。大慧！是名無生分別。大慧！和合分別者，謂何等何等法和合，如金縷共；何等何等法和合，如金縷和合。大慧！是名和合分別。大慧！縛不縛分別者，謂縛因執著如所縛。大慧！如人方便結繩作結，結已還解。大慧！是名縛不縛分別。大慧！是名虛妄分別法體差別之相，以此虛妄分別法體差別之相，一切凡夫執著有無故，執著法相種種因緣。是故，大慧！分別法體差別之相，見種種法執著為實，如依於幻見種種事，凡夫分別知異於幻有如是法。大慧！我於種種法中不異幻說，亦非不異。何以故？若幻異於種種法者，不應因幻而生種種；若幻即是種種法者，不應異見此是幻此是種種而見差別，是故我說不異非不異。是故，大慧！汝及諸菩薩摩訶薩，莫分別幻有實無實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！我為汝說虛妄分別法體差別相，汝及諸菩薩摩訶薩，善分別知虛妄法體差別之相，離分別所分別法，善知自身內修行法，遠離外道能取可取境界，遠離種種虛妄分別因緣法體相，遠離已不復分別虛妄之相。大慧！何者虛妄分別法體差別之相？大慧！虛妄分別自體差別相有十二種。何等為十二？一者、言語分別；二者、可知分別；三者、相分別；四者、義分別；五者、實體分別；六者、因分別；七者、見分別；八者、建立分別；九者、生分別；十者、不生分別；十一者、和合分別；十二者、縛不縛分別。大慧！是名分別自體相差別法相。大慧！言語分別者，謂樂著種種言語美妙音聲。大慧！是名言語分別。大慧！可知分別者，謂作是思惟應有前法實事之相，聖人修行知，依彼法而生言語。如是分別，大慧！是名可知分別。大慧！相分別者，謂即彼可知境界中熱濕動堅種種相執以為實，如空陽焰諸禽獸見生於水想。大慧！是名相分別。大慧！義分別者，謂樂金銀等種種實境界。大慧！是名義分別。大慧！自體分別者，謂專念有法自體形相，此法如是如是不異，非正見見分別。大慧！是名自體分別。大慧！因分別者，謂何等何等因，何等何等緣，有無了別因相生了別相。大慧！是名因分別。大慧！見分別者，謂有無一異俱不俱，邪見外道執著分別。大慧！是名見分別。大慧！建立分別者，謂取我我所相說虛妄法。大慧！是名建立分別。大慧！生分別者，謂依眾緣有無法中生執著心。大慧！是名生分別。大慧！不生分別者，謂一切法本來不生，以本無故依因緣有而無因果。大慧！是名無生分別。大慧！和合分別者，謂何等何等法和合，如金縷共；何等何等法和合，如金縷和合。大慧！是名和合分別。大慧！縛不縛分別者，謂縛因執著如所縛。大慧！如人方便結繩作結，結已還解。大慧！是名縛不縛分別。大慧！是名虛妄分別法體差別之相，以此虛妄分別法體差別之相，一切凡夫執著有無故，執著法相種種因緣。是故，大慧！分別法體差別之相，見種種法執著為實，如依於幻見種種事，凡夫分別知異於幻有如是法。大慧！我於種種法中不異幻說，亦非不異。何以故？若幻異於種種法者，不應因幻而生種種；若幻即是種種法者，不應異見此是幻此是種種而見差別，是故我說不異非不異。是故，大慧！汝及諸菩薩摩訶薩，莫分別幻有實無實。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「心依境界縛， 知覺隨境生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心依境界縛， 知覺隨境生；

於寂靜勝處， 生平等智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於寂靜勝處， 生平等智慧。

妄想分別有， 於緣法則無； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想分別有， 於緣法則無；

取虛妄迷亂， 不知他力生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取虛妄迷亂， 不知他力生。

種種緣生法， 即是幻不實； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種緣生法， 即是幻不實；

彼有種種想， 妄分別不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有種種想， 妄分別不成。

彼想則是過， 皆從心縛生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼想則是過， 皆從心縛生；

愚癡人無智， 分別因緣法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡人無智， 分別因緣法。

此諸妄想體， 即是緣起法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸妄想體， 即是緣起法；

妄想有種種， 眾緣中分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想有種種， 眾緣中分別。

世諦第一義， 第三無因生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世諦第一義， 第三無因生；

妄想說世諦， 斷則聖境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想說世諦， 斷則聖境界。

譬如修行者， 一事見種種； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如修行者， 一事見種種；

彼法無種種， 分別相如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼法無種種， 分別相如是。

如目種種瞖， 妄想見眾色； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如目種種瞖， 妄想見眾色；

瞖無色非色， 無智取法爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞖無色非色， 無智取法爾。

如真金離垢， 如水離泥濁； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如真金離垢， 如水離泥濁；

如虛空離雲， 真法淨亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空離雲， 真法淨亦爾。

無有妄想法， 因緣法亦無； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有妄想法， 因緣法亦無；

取有及謗無， 分別觀者見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取有及謗無， 分別觀者見。

妄想若無實， 因緣法若實； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想若無實， 因緣法若實；

離因應生法， 實法生實法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離因應生法， 實法生實法。

因虛妄名法， 見諸因緣生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因虛妄名法， 見諸因緣生；

想名不相離， 如是生虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想名不相離， 如是生虛妄。

虛妄本無實， 則度諸妄想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄本無實， 則度諸妄想；

然後知清淨， 是名第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後知清淨， 是名第一義。

妄想有十二， 緣法有六種； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想有十二， 緣法有六種；

內身證境界， 彼無有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內身證境界， 彼無有差別。

五法為真實， 及三種亦爾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五法為真實， 及三種亦爾；

修行者行此， 不離於真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行者行此， 不離於真如。

眾生及因緣， 名分別彼法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生及因緣， 名分別彼法；

彼諸妄想相， 從彼因緣生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸妄想相， 從彼因緣生。

真實智善觀， 無緣無妄想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實智善觀， 無緣無妄想；

第一義無物， 云何智分別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一義無物， 云何智分別？

若真實有法， 遠離於有無； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若真實有法， 遠離於有無；

若離於有無， 云何有二法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若離於有無， 云何有二法？

分別二法體， 二種法體有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別二法體， 二種法體有；

虛妄見種種， 清淨聖境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄見種種， 清淨聖境界。

見妄想種種， 因緣中分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見妄想種種， 因緣中分別；

若異分別者， 則墮於外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若異分別者， 則墮於外道。

妄想說妄想， 因見和合生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想說妄想， 因見和合生；

離二種妄想， 即是真實法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離二種妄想， 即是真實法。」

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！惟願為說自身內證聖智修行相及一乘法，不由於他遊行一切諸佛國土通達佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！惟願為說自身內證聖智修行相及一乘法，不由於他遊行一切諸佛國土通達佛法。」

佛告聖者大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！諦聽！諦聽！當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！諦聽！諦聽！當為汝說。」

大慧言：「善哉世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「善哉世尊！唯然受教。」

佛告大慧：「菩薩摩訶薩離阿含名字法諸論師所說分別法相，在寂靜處獨坐思惟，自內智慧觀察諸法不隨他教，離種種見虛妄之相，當勤修行入如來地上上證智。大慧！是名自身內證聖智修行之相。大慧！更有三界中修一乘相。大慧！何者一乘相？大慧！如實覺知一乘道故，我說名一乘。大慧！何者如實覺知一乘道相？謂不分別可取能取境界，不生如是諸法相住，以不分別一切諸法故。大慧！是名如實覺知一乘道相。大慧！如是覺知一乘道相，一切外道聲聞辟支佛梵天等未曾得知，惟除於我。大慧！故我說名一乘道相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「菩薩摩訶薩離阿含名字法諸論師所說分別法相，在寂靜處獨坐思惟，自內智慧觀察諸法不隨他教，離種種見虛妄之相，當勤修行入如來地上上證智。大慧！是名自身內證聖智修行之相。大慧！更有三界中修一乘相。大慧！何者一乘相？大慧！如實覺知一乘道故，我說名一乘。大慧！何者如實覺知一乘道相？謂不分別可取能取境界，不生如是諸法相住，以不分別一切諸法故。大慧！是名如實覺知一乘道相。大慧！如是覺知一乘道相，一切外道聲聞辟支佛梵天等未曾得知，惟除於我。大慧！故我說名一乘道相。」

大慧白佛言：「世尊！世尊何因說於三乘不說一乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧白佛言：「世尊！世尊何因說於三乘不說一乘？」

佛告大慧：「聲聞緣覺不能自知證於涅槃，是故我說惟一乘道。大慧！以一切聲聞辟支佛，隨受佛教厭離世間，自不能得解脫，是故我說惟一乘道。復次，大慧！一切聲聞辟支佛不離智障，不離業煩惱習氣障故，是故我說惟一乘道。大慧！聲聞辟支佛未證法無我，未得離不可思議變易生，是故我為諸聲聞故說一乘道。大慧！聲聞辟支佛若離一切諸過熏習，得證法無我，爾時離於諸過，三昧無漏，醉法覺已，修行出世間無漏界中一切功德，修行已得不可思議自在法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「聲聞緣覺不能自知證於涅槃，是故我說惟一乘道。大慧！以一切聲聞辟支佛，隨受佛教厭離世間，自不能得解脫，是故我說惟一乘道。復次，大慧！一切聲聞辟支佛不離智障，不離業煩惱習氣障故，是故我說惟一乘道。大慧！聲聞辟支佛未證法無我，未得離不可思議變易生，是故我為諸聲聞故說一乘道。大慧！聲聞辟支佛若離一切諸過熏習，得證法無我，爾時離於諸過，三昧無漏，醉法覺已，修行出世間無漏界中一切功德，修行已得不可思議自在法身。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「天乘及梵乘， 聲聞緣覺乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天乘及梵乘， 聲聞緣覺乘，

諸佛如來乘， 我說此諸乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛如來乘， 我說此諸乘。

以心有生滅， 諸乘非究竟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以心有生滅， 諸乘非究竟；

若彼心滅盡， 無乘及乘者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若彼心滅盡， 無乘及乘者。

無有乘差別， 我說為一乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有乘差別， 我說為一乘；

引導眾生故， 分別說諸乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引導眾生故， 分別說諸乘。

解脫有三種， 及二法無我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫有三種， 及二法無我；

不離二種障， 遠離真解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離二種障， 遠離真解脫。

譬如海浮木， 當隨波浪轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如海浮木， 當隨波浪轉；

諸聲聞亦然， 相風所漂蕩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸聲聞亦然， 相風所漂蕩。

離諸隨煩惱， 熏習煩惱縛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸隨煩惱， 熏習煩惱縛；

味著三昧樂， 安住無漏界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 味著三昧樂， 安住無漏界。

無有究竟趣， 亦復不退還； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有究竟趣， 亦復不退還；

得諸三昧身， 無量劫不覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得諸三昧身， 無量劫不覺。

譬如惛醉人， 酒消然後悟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如惛醉人， 酒消然後悟；

得佛無上體， 是我真法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得佛無上體， 是我真法身。」