入楞伽經卷第三元魏天竺三藏菩提留支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入楞伽經卷第三元魏天竺三藏菩提留支譯

集一切佛法品第三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集一切佛法品第三之二

「復次，大慧！菩薩摩訶薩當善知三法自體相。大慧！何等三法自體相？一者、虛妄分別名字相；二者、因緣法體自相相；三者、第一義諦法體相。大慧！何者虛妄分別名字相？謂從名字虛妄分別一切法相，是名虛妄分別名字之相。大慧！何者因緣法體自相相？大慧！因緣法體自相相者，從境界事生故。大慧！因緣法體境界事相，諸佛、如來、應、正遍知，說虛妄分別差別有二種。何等二種？一者、妄執名字戲論分別；二者、妄執名字相、分別境界相、事相。大慧！何者妄執名字相、境界相、事相？謂即彼內外法自相同相。大慧！是名因緣法體二種自相相，以依彼法觀彼法生故，大慧！是名因緣法體自相相。大慧！何者第一義諦法體相？謂諸佛如來，離名字相、境界相、事相相，聖智修行境界行處。大慧！是名第一義諦相諸佛如來藏心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！菩薩摩訶薩當善知三法自體相。大慧！何等三法自體相？一者、虛妄分別名字相；二者、因緣法體自相相；三者、第一義諦法體相。大慧！何者虛妄分別名字相？謂從名字虛妄分別一切法相，是名虛妄分別名字之相。大慧！何者因緣法體自相相？大慧！因緣法體自相相者，從境界事生故。大慧！因緣法體境界事相，諸佛、如來、應、正遍知，說虛妄分別差別有二種。何等二種？一者、妄執名字戲論分別；二者、妄執名字相、分別境界相、事相。大慧！何者妄執名字相、境界相、事相？謂即彼內外法自相同相。大慧！是名因緣法體二種自相相，以依彼法觀彼法生故，大慧！是名因緣法體自相相。大慧！何者第一義諦法體相？謂諸佛如來，離名字相、境界相、事相相，聖智修行境界行處。大慧！是名第一義諦相諸佛如來藏心。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「名相分別事， 及法有二相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名相分別事， 及法有二相；

真如正妙智， 是第一義相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如正妙智， 是第一義相。

「大慧！是名觀察五法自相法門，諸佛菩薩修行內證境界之相，汝及諸菩薩應如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！是名觀察五法自相法門，諸佛菩薩修行內證境界之相，汝及諸菩薩應如是學。

「復次，大慧！菩薩摩訶薩應當善觀二無我相。大慧！何等二種？一者、人無我智；二者、法無我智。云何人無我智？謂離我我所，陰、界、入聚故；無智業愛生故；依眼色等虛妄執著故；自心現見一切諸根器身屋宅故；自心分別分別故；分別分別識故；如河流種子、燈焰風雲，念念展轉前後差別輕躁動轉，如猨猴蠅等愛樂不淨境界處故；無厭足如火故；因無始來戲論境界熏習故；猶如轆轤車輪機關，於三界中生種種色種種身，如幻起尸。大慧！如是觀諸法相巧方便智，是名善知人無我智境界之相。大慧！何者法無我智？謂如實分別陰、界、入相。大慧！菩薩觀察陰、界、入等無我我所，陰、界、入聚因業愛繩迭共相縛，因緣生故無我無作者。大慧！陰、界、入等離同相異相故，依不實相分別得名，愚癡凡夫妄相分別以為有故，非證實者見以為有。大慧！菩薩如是觀察心、意、意識，五法體相一切離故諸因緣無，是名善知諸法無我智境界相。大慧！菩薩善知諸法無我已，觀察真如修寂靜行，不久當得初歡喜地。善能觀察歡喜地已，如是諸地次第轉明，乃至得證法雲之地。菩薩住彼法雲地已，無量諸寶間錯莊嚴大蓮華王座，大寶宮殿如實業幻境界所生，而坐其上，一切同行諸佛子等恭敬圍遶，十方諸佛申手灌頂授於佛位，如轉輪王灌太子頂，過佛子地。過佛子地已，觀諸佛法如實修行，於諸法中而得自在。得自在已，名得如來無上法身，以見法無我故。大慧！是名如實法無我相。大慧！汝及諸菩薩應如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！菩薩摩訶薩應當善觀二無我相。大慧！何等二種？一者、人無我智；二者、法無我智。云何人無我智？謂離我我所，陰、界、入聚故；無智業愛生故；依眼色等虛妄執著故；自心現見一切諸根器身屋宅故；自心分別分別故；分別分別識故；如河流種子、燈焰風雲，念念展轉前後差別輕躁動轉，如猨猴蠅等愛樂不淨境界處故；無厭足如火故；因無始來戲論境界熏習故；猶如轆轤車輪機關，於三界中生種種色種種身，如幻起尸。大慧！如是觀諸法相巧方便智，是名善知人無我智境界之相。大慧！何者法無我智？謂如實分別陰、界、入相。大慧！菩薩觀察陰、界、入等無我我所，陰、界、入聚因業愛繩迭共相縛，因緣生故無我無作者。大慧！陰、界、入等離同相異相故，依不實相分別得名，愚癡凡夫妄相分別以為有故，非證實者見以為有。大慧！菩薩如是觀察心、意、意識，五法體相一切離故諸因緣無，是名善知諸法無我智境界相。大慧！菩薩善知諸法無我已，觀察真如修寂靜行，不久當得初歡喜地。善能觀察歡喜地已，如是諸地次第轉明，乃至得證法雲之地。菩薩住彼法雲地已，無量諸寶間錯莊嚴大蓮華王座，大寶宮殿如實業幻境界所生，而坐其上，一切同行諸佛子等恭敬圍遶，十方諸佛申手灌頂授於佛位，如轉輪王灌太子頂，過佛子地。過佛子地已，觀諸佛法如實修行，於諸法中而得自在。得自在已，名得如來無上法身，以見法無我故。大慧！是名如實法無我相。大慧！汝及諸菩薩應如是學。」

爾時聖者大慧菩薩復白佛言：「世尊！世尊有無謗相，願為我說。世尊！我及諸菩薩摩訶薩若聞，得離有無邪見，速得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已，遠離斷常邪見建立，便能建立諸佛正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩復白佛言：「世尊！世尊有無謗相，願為我說。世尊！我及諸菩薩摩訶薩若聞，得離有無邪見，速得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已，遠離斷常邪見建立，便能建立諸佛正法。」

爾時世尊復受聖者大慧菩薩摩訶薩請已，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復受聖者大慧菩薩摩訶薩請已，而說偈言：

「心中無斷常， 身資生住處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心中無斷常， 身資生住處；

惟心愚無智， 無物而見有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟心愚無智， 無物而見有。」

爾時世尊於此偈義復重宣說，告聖者大慧菩薩言：「大慧！有四種建立謗相。何等為四？一者、建立非有相；二者、建立非正見相；三者、建立非有因相；四者、建立非有體相。大慧！是名四種建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於此偈義復重宣說，告聖者大慧菩薩言：「大慧！有四種建立謗相。何等為四？一者、建立非有相；二者、建立非正見相；三者、建立非有因相；四者、建立非有體相。大慧！是名四種建立。

「大慧！何者是謗相？大慧！觀察邪見所建立法不見實相，即謗諸法言一切無。大慧！是名建立謗相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！何者是謗相？大慧！觀察邪見所建立法不見實相，即謗諸法言一切無。大慧！是名建立謗相。

「復次，大慧！何者建立非有相？謂分別陰、界、入非有法，無始來戲論非有實故；而執著同相異相，此法如是如是畢竟不異。大慧！依此無量世來煩惱薰習執著而起。大慧！是名建立非有相。大慧！何者建立非正見相！大慧！彼陰界入中，無我人眾生壽者作者受者，而建立邪見，謂有我等故。大慧！是名建立非正見相。大慧！何者建立非有因相？謂初識不從因生，本不生後時生如幻，本無因物而有，因眼色明念故識生，生已還滅。大慧！是名建立非有因相。大慧！何者建立非有體謗法相？謂虛空滅涅槃無作無物建立執著。大慧！彼三法離有無故。大慧！一切諸法如兔馬驢駝角毛輪等故，離有無建立相故。大慧！建立謗相者諸凡夫虛妄分別故；不知但是心見，諸法是有非聖人所見故。大慧！是名建立非有體謗法相。大慧！汝當遠離不正見建立謗法相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！何者建立非有相？謂分別陰、界、入非有法，無始來戲論非有實故；而執著同相異相，此法如是如是畢竟不異。大慧！依此無量世來煩惱薰習執著而起。大慧！是名建立非有相。大慧！何者建立非正見相！大慧！彼陰界入中，無我人眾生壽者作者受者，而建立邪見，謂有我等故。大慧！是名建立非正見相。大慧！何者建立非有因相？謂初識不從因生，本不生後時生如幻，本無因物而有，因眼色明念故識生，生已還滅。大慧！是名建立非有因相。大慧！何者建立非有體謗法相？謂虛空滅涅槃無作無物建立執著。大慧！彼三法離有無故。大慧！一切諸法如兔馬驢駝角毛輪等故，離有無建立相故。大慧！建立謗相者諸凡夫虛妄分別故；不知但是心見，諸法是有非聖人所見故。大慧！是名建立非有體謗法相。大慧！汝當遠離不正見建立謗法相故。

「復次，大慧！諸菩薩摩訶薩如實知心、意、意識、五法體相、二種無我，為安隱眾生現種種類像，如彼虛妄無所分別，依因緣法而有種種。大慧！菩薩摩訶薩亦復如是，依眾生現種種色如如意寶，隨諸一切眾生心念，於諸佛土大眾中現，如幻如夢如響、如水中月鏡中像故；遠離諸法，不生不滅非常非斷故；現佛如來，離諸聲聞緣覺乘故；聞諸佛法，即得無量百千萬億諸深三昧。得三昧已依三昧力，從一佛土至一佛土供養諸佛，示現生於諸宮殿中讚歎三寶，現作佛身菩薩聲聞大眾圍遶，令諸一切眾生得入自心見境，為說外境無物有物，令得遠離建立有無法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！諸菩薩摩訶薩如實知心、意、意識、五法體相、二種無我，為安隱眾生現種種類像，如彼虛妄無所分別，依因緣法而有種種。大慧！菩薩摩訶薩亦復如是，依眾生現種種色如如意寶，隨諸一切眾生心念，於諸佛土大眾中現，如幻如夢如響、如水中月鏡中像故；遠離諸法，不生不滅非常非斷故；現佛如來，離諸聲聞緣覺乘故；聞諸佛法，即得無量百千萬億諸深三昧。得三昧已依三昧力，從一佛土至一佛土供養諸佛，示現生於諸宮殿中讚歎三寶，現作佛身菩薩聲聞大眾圍遶，令諸一切眾生得入自心見境，為說外境無物有物，令得遠離建立有無法故。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「佛子見世間， 惟心無諸法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子見世間， 惟心無諸法；

種類非身作， 得力自在成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種類非身作， 得力自在成。」

爾時聖者大慧菩薩復請佛言：「惟願世尊為我等說一切法空無生無二離自體相，我及一切諸菩薩眾，知諸法空無生無二離自體相已，離有無妄想，速得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩復請佛言：「惟願世尊為我等說一切法空無生無二離自體相，我及一切諸菩薩眾，知諸法空無生無二離自體相已，離有無妄想，速得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！諦聽！諦聽！我當為汝廣分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言：「善哉！善哉！善哉大慧！諦聽！諦聽！我當為汝廣分別說。」

大慧白佛言：「善哉世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧白佛言：「善哉世尊！唯然受教。」

佛告大慧言：「大慧！空者即是妄想法體句。大慧！依執著妄想法體，說空無生無體相不二。大慧！空有七種。何等為七？一者、相空；二者、一切法有物無物空；三者、行空；四者、不行空；五者、一切法無言空；六者、第一義聖智大空；七者、彼彼空。大慧！何者是相空？謂一切法自相同相空，見迭共積聚。大慧！觀察一一法自相同相，無一法可得，離自相他相二相，無相可住可見，是故名為自相空。大慧！何者一切法有物無物空？謂自體相實有法生。大慧！諸法自體相有無俱空，是故名為自體相有物無物空。大慧！何者是行空？謂諸陰等離我我所，依因作業而得有生。大慧！是故名為行空。大慧！何者不行空？謂陰法中涅槃未曾行。大慧！是名不行空。大慧！何者一切法無言空？謂妄想分別一切諸法無言可說。大慧！是名一切法無言空。大慧！何者第一義聖智大空？謂自身內證聖智法空，離諸邪見熏習之過。大慧！是名第一義聖智大空。大慧！何者彼彼空？謂何等何等法處，彼法無此法有、彼法有此法無，是故言空。大慧！我昔曾為鹿母說殿堂空者，無象馬牛羊等名為空，有諸比丘等名為不空，而殿堂殿堂體無，比丘比丘體亦不可得，而彼象馬牛羊等非餘處無。大慧！如是諸法自相同相，亦不可得離此彼處，是故我言彼彼空。大慧！是名七種空。大慧！此彼彼空最為麁淺。大慧！汝當應離彼彼空不須修習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧言：「大慧！空者即是妄想法體句。大慧！依執著妄想法體，說空無生無體相不二。大慧！空有七種。何等為七？一者、相空；二者、一切法有物無物空；三者、行空；四者、不行空；五者、一切法無言空；六者、第一義聖智大空；七者、彼彼空。大慧！何者是相空？謂一切法自相同相空，見迭共積聚。大慧！觀察一一法自相同相，無一法可得，離自相他相二相，無相可住可見，是故名為自相空。大慧！何者一切法有物無物空？謂自體相實有法生。大慧！諸法自體相有無俱空，是故名為自體相有物無物空。大慧！何者是行空？謂諸陰等離我我所，依因作業而得有生。大慧！是故名為行空。大慧！何者不行空？謂陰法中涅槃未曾行。大慧！是名不行空。大慧！何者一切法無言空？謂妄想分別一切諸法無言可說。大慧！是名一切法無言空。大慧！何者第一義聖智大空？謂自身內證聖智法空，離諸邪見熏習之過。大慧！是名第一義聖智大空。大慧！何者彼彼空？謂何等何等法處，彼法無此法有、彼法有此法無，是故言空。大慧！我昔曾為鹿母說殿堂空者，無象馬牛羊等名為空，有諸比丘等名為不空，而殿堂殿堂體無，比丘比丘體亦不可得，而彼象馬牛羊等非餘處無。大慧！如是諸法自相同相，亦不可得離此彼處，是故我言彼彼空。大慧！是名七種空。大慧！此彼彼空最為麁淺。大慧！汝當應離彼彼空不須修習。」

大慧言：「何者不生」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「何者不生」

「大慧！自體不生而非不生，依世諦故說名為生，依本不生故言不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！自體不生而非不生，依世諦故說名為生，依本不生故言不生。」

大慧言：「何者無體相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「何者無體相？」

「大慧！我說無體相者，一切諸法體本不生，是故我言諸法無體，而相續體剎那不住。大慧！以見異異相故；是故一切法無體相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！我說無體相者，一切諸法體本不生，是故我言諸法無體，而相續體剎那不住。大慧！以見異異相故；是故一切法無體相。」

大慧言：「何者名為不二法相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧言：「何者名為不二法相？」

「大慧！二法相者，謂日光影長短黑白，彼如是等法各各別名，不得言不二。大慧！如世間涅槃一切諸法各各有二。大慧！何等涅槃？彼處無世間。何處世間？彼處無涅槃。以異因相故，是故我言一切諸法不二。一切諸法不二者，世間涅槃無二故；是故汝應修學諸法空，不生無體不二故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！二法相者，謂日光影長短黑白，彼如是等法各各別名，不得言不二。大慧！如世間涅槃一切諸法各各有二。大慧！何等涅槃？彼處無世間。何處世間？彼處無涅槃。以異因相故，是故我言一切諸法不二。一切諸法不二者，世間涅槃無二故；是故汝應修學諸法空，不生無體不二故。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「我常說空法， 遠離於斷常； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我常說空法， 遠離於斷常；

生死如幻夢， 而彼業不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死如幻夢， 而彼業不失。

虛空及涅槃， 滅二亦如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空及涅槃， 滅二亦如是；

凡夫分別生， 聖人離有無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫分別生， 聖人離有無。」

爾時佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言：「大慧！一切法空不生無體不二相，入於諸佛如來所說修多羅中，凡諸法門皆說此義。大慧！一切修多羅，隨諸一切眾生心故分別顯示。大慧！譬如陽焰迷惑禽獸，虛妄執著生於水想，而陽焰中實無有水。大慧！一切修多羅說法亦復如是，為諸凡夫自心分別令得歡喜，非如實聖智在於言說。大慧！汝應隨順於義，莫著所說名字章句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言：「大慧！一切法空不生無體不二相，入於諸佛如來所說修多羅中，凡諸法門皆說此義。大慧！一切修多羅，隨諸一切眾生心故分別顯示。大慧！譬如陽焰迷惑禽獸，虛妄執著生於水想，而陽焰中實無有水。大慧！一切修多羅說法亦復如是，為諸凡夫自心分別令得歡喜，非如實聖智在於言說。大慧！汝應隨順於義，莫著所說名字章句。」

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！世尊！如修多羅說，如來藏自性清淨，具三十二相，在於一切眾生身中，為貪瞋癡不實垢染、陰界入衣之所纏裹，如無價寶垢衣所纏，如來世尊復說常恒清涼不變。世尊！若爾外道亦說我有神我常在不變，如來亦說如來藏常乃至不變。世尊！外道亦說有常作者，不依諸緣自然而有周遍不滅。若如是者，如來外道說無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！世尊！如修多羅說，如來藏自性清淨，具三十二相，在於一切眾生身中，為貪瞋癡不實垢染、陰界入衣之所纏裹，如無價寶垢衣所纏，如來世尊復說常恒清涼不變。世尊！若爾外道亦說我有神我常在不變，如來亦說如來藏常乃至不變。世尊！外道亦說有常作者，不依諸緣自然而有周遍不滅。若如是者，如來外道說無差別。」

佛告聖者大慧菩薩言：「大慧！我說如來藏常，不同外道所有神我。大慧！我說如來藏空、實際、涅槃、不生不滅、無相無願等文辭章句，說名如來藏。大慧！如來、應、正遍知，為諸一切愚癡凡夫，聞說無我生於驚怖，是故我說有如來藏；而如來藏無所分別寂靜無相，說名如來藏。大慧！未來現在諸菩薩等，不應執著有我之相。大慧！譬如陶師依於泥聚微塵輪繩，人功手木方便力故作種種器。大慧！如來世尊亦復如是，彼法無我離諸一切分別之相，智慧巧便說名如來藏，或說無我，或說實際及涅槃等，種種名字章句示現，如彼陶師作種種器。是故大慧！我說如來藏不同外道說有我相。大慧！我說如來藏者，為諸外道執著於我，攝取彼故說如來藏，令彼外道離於神我妄想見心執著之處，入三解脫門，速得阿耨多羅三藐三菩提。大慧！以是義故，諸佛、如來、應、正遍知說如來藏，是故我說有如來藏，不同外道執著神我。是故大慧！為離一切外道邪見，諸佛如來作如是說，汝當修學如來無我相法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩言：「大慧！我說如來藏常，不同外道所有神我。大慧！我說如來藏空、實際、涅槃、不生不滅、無相無願等文辭章句，說名如來藏。大慧！如來、應、正遍知，為諸一切愚癡凡夫，聞說無我生於驚怖，是故我說有如來藏；而如來藏無所分別寂靜無相，說名如來藏。大慧！未來現在諸菩薩等，不應執著有我之相。大慧！譬如陶師依於泥聚微塵輪繩，人功手木方便力故作種種器。大慧！如來世尊亦復如是，彼法無我離諸一切分別之相，智慧巧便說名如來藏，或說無我，或說實際及涅槃等，種種名字章句示現，如彼陶師作種種器。是故大慧！我說如來藏不同外道說有我相。大慧！我說如來藏者，為諸外道執著於我，攝取彼故說如來藏，令彼外道離於神我妄想見心執著之處，入三解脫門，速得阿耨多羅三藐三菩提。大慧！以是義故，諸佛、如來、應、正遍知說如來藏，是故我說有如來藏，不同外道執著神我。是故大慧！為離一切外道邪見，諸佛如來作如是說，汝當修學如來無我相法。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「人我及於陰， 眾緣與微塵； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人我及於陰， 眾緣與微塵；

自性自在作， 唯心妄分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性自在作， 唯心妄分別。」

爾時聖者大慧菩薩，觀察未來一切眾生，復請佛言：「唯願世尊為諸菩薩說如實修行法，彼諸菩薩聞說如實修行之法，便得成就如實修行者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩，觀察未來一切眾生，復請佛言：「唯願世尊為諸菩薩說如實修行法，彼諸菩薩聞說如實修行之法，便得成就如實修行者。」

佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言：「大慧！有四種法得名為大如實修行者。何等為四？一者、善知自心現見故；二者、遠離生住滅故；三者、善解外法有無故；四者、樂修內身證智故。大慧！菩薩成就如是四法，得成就大如實修行者。大慧！何者？菩薩摩訶薩觀察三界但是一心作故；離我我所故；無動無覺故；離取捨故；從無始來虛妄執著，三界薰習戲論心故；種種色行常繫縛故；身及資生器世間中六道虛妄現故。大慧！是名諸菩薩摩訶薩善知自心現見相。大慧！云何一切菩薩摩訶薩見遠離生住滅法？謂觀諸法如幻如夢故；一切諸法自他二種無故不生，以隨自心現知見故；以無外法故；諸識不起觀諸因緣無積聚故；見諸三界因緣有故；不見內外一切諸法無實體故；遠離生諸法不正見故；入一切法如幻相故；菩薩爾時名得初地無生法忍，遠離心、意、意識五法體相故；得二無我如意意身，乃至得第八不動地如意意身故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言：「大慧！有四種法得名為大如實修行者。何等為四？一者、善知自心現見故；二者、遠離生住滅故；三者、善解外法有無故；四者、樂修內身證智故。大慧！菩薩成就如是四法，得成就大如實修行者。大慧！何者？菩薩摩訶薩觀察三界但是一心作故；離我我所故；無動無覺故；離取捨故；從無始來虛妄執著，三界薰習戲論心故；種種色行常繫縛故；身及資生器世間中六道虛妄現故。大慧！是名諸菩薩摩訶薩善知自心現見相。大慧！云何一切菩薩摩訶薩見遠離生住滅法？謂觀諸法如幻如夢故；一切諸法自他二種無故不生，以隨自心現知見故；以無外法故；諸識不起觀諸因緣無積聚故；見諸三界因緣有故；不見內外一切諸法無實體故；遠離生諸法不正見故；入一切法如幻相故；菩薩爾時名得初地無生法忍，遠離心、意、意識五法體相故；得二無我如意意身，乃至得第八不動地如意意身故。」

大慧菩薩白佛言：「世尊！何故名為如意意身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩白佛言：「世尊！何故名為如意意身？」

佛告大慧：「隨意速去、如念即至，無有障礙，名如意身。大慧！言如意者，於石壁山障無量百千萬億由旬，念本所見種種境界自心中縛，不能障礙自在而去。大慧！如意身者亦復如是，得如幻三昧自在神力莊嚴其身，進趣一切聖智種類，身無障礙隨意而去，以念本願力境界故，為化一切諸眾生故。大慧！是名菩薩摩訶薩遠離生住滅相。大慧！云何菩薩摩訶薩善解外法有無之相？所謂菩薩見一切法，如陽焰如夢如毛輪故；因無始來執著種種戲論分別妄想薰習故；見一切法無體相，求證聖智境界修行故。大慧！是名菩薩善解外法有無之相，即成就大如實修行者。大慧！汝應如是修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「隨意速去、如念即至，無有障礙，名如意身。大慧！言如意者，於石壁山障無量百千萬億由旬，念本所見種種境界自心中縛，不能障礙自在而去。大慧！如意身者亦復如是，得如幻三昧自在神力莊嚴其身，進趣一切聖智種類，身無障礙隨意而去，以念本願力境界故，為化一切諸眾生故。大慧！是名菩薩摩訶薩遠離生住滅相。大慧！云何菩薩摩訶薩善解外法有無之相？所謂菩薩見一切法，如陽焰如夢如毛輪故；因無始來執著種種戲論分別妄想薰習故；見一切法無體相，求證聖智境界修行故。大慧！是名菩薩善解外法有無之相，即成就大如實修行者。大慧！汝應如是修學。」

爾時聖者大慧菩薩復請佛言：「世尊！唯願世尊說一切法因緣之相。我及一切諸菩薩等，善知諸法因緣之相，離於有無不正見等妄想分別諸法次第一時生過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩復請佛言：「世尊！唯願世尊說一切法因緣之相。我及一切諸菩薩等，善知諸法因緣之相，離於有無不正見等妄想分別諸法次第一時生過。」

佛告大慧菩薩言：「大慧！一切諸法有於二種因緣集相，所謂內外。大慧！外法因緣集相者，所謂泥團等，柱輪繩人功方便緣故，則有瓶生。大慧！如泥團等因緣生瓶，如是縷疊草席種牙湩等，人功生酪，生酪已生酥，生酥已得醍醐。大慧！是名外法因緣集相，從下上上應知。大慧！何者內法因緣集相？大慧！所謂無明業愛，如是等法名內因緣集相。大慧！因無明等陰、界、入等，而得名為因緣集相，而諸凡夫虛妄分別各見別相。大慧！因有六種。何等為六？一者、當因；二者、相續因；三者、相因；四者、作因；五者、了因；六者、相待因。大慧！當因者，作因已能生內外法。大慧！相續因者，能攀緣內外法陰種子等。大慧！相因者，能生相續次第作事而不斷絕。大慧！作因者，能作增上因如轉輪王。大慧！了因者，妄想事生已能顯示，如燈照色等。大慧！相待因者，於滅時不見虛妄生法，相續事斷絕故。大慧！如是諸法，凡夫自心虛妄分別。大慧！是諸法非次第生，非一時生。何以故？大慧！若一切法一時生者，因果不可差別，以不見因果身相故。若次第生者，未得身相不得言次第生，如未有子不能言父。大慧！愚癡凡夫自心觀察，次第相續不相應故，作如是言：『因緣、次第緣、所緣緣、增上緣等能生諸法。』大慧！如是次第諸法不生。大慧！虛妄分別取法體相，一時次第俱亦不生。復次，大慧！自心中見身及資生故，大慧！自相同相外法無法，是故次第一時不生。大慧！但虛妄識生自心見故。大慧！汝當應離不正見因緣生事次第一時生法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧菩薩言：「大慧！一切諸法有於二種因緣集相，所謂內外。大慧！外法因緣集相者，所謂泥團等，柱輪繩人功方便緣故，則有瓶生。大慧！如泥團等因緣生瓶，如是縷疊草席種牙湩等，人功生酪，生酪已生酥，生酥已得醍醐。大慧！是名外法因緣集相，從下上上應知。大慧！何者內法因緣集相？大慧！所謂無明業愛，如是等法名內因緣集相。大慧！因無明等陰、界、入等，而得名為因緣集相，而諸凡夫虛妄分別各見別相。大慧！因有六種。何等為六？一者、當因；二者、相續因；三者、相因；四者、作因；五者、了因；六者、相待因。大慧！當因者，作因已能生內外法。大慧！相續因者，能攀緣內外法陰種子等。大慧！相因者，能生相續次第作事而不斷絕。大慧！作因者，能作增上因如轉輪王。大慧！了因者，妄想事生已能顯示，如燈照色等。大慧！相待因者，於滅時不見虛妄生法，相續事斷絕故。大慧！如是諸法，凡夫自心虛妄分別。大慧！是諸法非次第生，非一時生。何以故？大慧！若一切法一時生者，因果不可差別，以不見因果身相故。若次第生者，未得身相不得言次第生，如未有子不能言父。大慧！愚癡凡夫自心觀察，次第相續不相應故，作如是言：『因緣、次第緣、所緣緣、增上緣等能生諸法。』大慧！如是次第諸法不生。大慧！虛妄分別取法體相，一時次第俱亦不生。復次，大慧！自心中見身及資生故，大慧！自相同相外法無法，是故次第一時不生。大慧！但虛妄識生自心見故。大慧！汝當應離不正見因緣生事次第一時生法。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「因緣無不生， 不生故不滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因緣無不生， 不生故不滅；

生滅因緣虛， 非生亦非滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生滅因緣虛， 非生亦非滅。

為遮諸因緣， 愚人虛妄取； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為遮諸因緣， 愚人虛妄取；

有無緣不生， 故諸法不起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無緣不生， 故諸法不起。

以於三界中， 熏習迷惑心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以於三界中， 熏習迷惑心；

因緣本自無， 不生亦不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣本自無， 不生亦不滅。

見諸有為法， 石女虛空花； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸有為法， 石女虛空花；

轉可取能取， 不生惑妄見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉可取能取， 不生惑妄見。

現本皆不生， 緣本亦不有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現本皆不生， 緣本亦不有；

如是等諸法， 自體是空無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸法， 自體是空無，

亦無有住處， 為世間說有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有住處， 為世間說有。」

爾時聖者大慧菩薩復白佛言：「世尊！惟願世尊為我說名分別言語相心法門。我及一切諸菩薩等若得善知名分別言語相心法門，則能通達言說及義二種之法，速得阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已，言說及義，能令一切諸眾生等得清淨解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩復白佛言：「世尊！惟願世尊為我說名分別言語相心法門。我及一切諸菩薩等若得善知名分別言語相心法門，則能通達言說及義二種之法，速得阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已，言說及義，能令一切諸眾生等得清淨解。」

佛告聖者大慧菩薩言：「善哉大慧！諦聽！諦聽！當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩言：「善哉大慧！諦聽！諦聽！當為汝說。」

大慧菩薩言：「善哉世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩言：「善哉世尊！唯然受教。」

佛告大慧菩薩言：「大慧！有四種妄相言語。何等為四？一者、相言說；二者、夢言說；三者、妄執言說；四者、無始言說。大慧！相言說者，所謂執著色等諸相而生。大慧！夢言說者，念本受用虛妄境界，依境界夢覺已，知依虛妄境界不實而生。大慧！執著言說者，念本所聞所作業生。大慧！無始言說者，從無始來執著戲論煩惱種子熏習而生。大慧！我言四種言說虛妄執著者，我已說竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧菩薩言：「大慧！有四種妄相言語。何等為四？一者、相言說；二者、夢言說；三者、妄執言說；四者、無始言說。大慧！相言說者，所謂執著色等諸相而生。大慧！夢言說者，念本受用虛妄境界，依境界夢覺已，知依虛妄境界不實而生。大慧！執著言說者，念本所聞所作業生。大慧！無始言說者，從無始來執著戲論煩惱種子熏習而生。大慧！我言四種言說虛妄執著者，我已說竟。」

爾時聖者大慧菩薩，復以此義勸請如來，而白佛言：「世尊！惟願為我重說四種虛妄執著言語之相，眾生言語何處出？云何出？何因出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩，復以此義勸請如來，而白佛言：「世尊！惟願為我重說四種虛妄執著言語之相，眾生言語何處出？云何出？何因出？」

佛告大慧菩薩言：「大慧！從頭胸喉鼻脣舌牙齒轉故，和合出聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧菩薩言：「大慧！從頭胸喉鼻脣舌牙齒轉故，和合出聲。」

大慧菩薩白佛言：「世尊！口中言語虛妄法相，為異為不異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩白佛言：「世尊！口中言語虛妄法相，為異為不異？」

佛告大慧言：「大慧！言語虛妄者，非異非不異。何以故？大慧！因彼虛妄法相生言語故。大慧！若言語異者應無因生。大慧！若不異者，言說不能了前境界。大慧！說彼言語能了前境，是故非異非不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧言：「大慧！言語虛妄者，非異非不異。何以故？大慧！因彼虛妄法相生言語故。大慧！若言語異者應無因生。大慧！若不異者，言說不能了前境界。大慧！說彼言語能了前境，是故非異非不異。」

大慧復白佛言：「世尊！為言語即第一義？為言語所說為第一義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧復白佛言：「世尊！為言語即第一義？為言語所說為第一義？」

佛告大慧：「非言語即第一義。何以故？大慧！為令第一義隨順言語入聖境界故，有言語說第一義，非言語即第一義。大慧！第一義者，聖智內證，非言語法是智境界，以言語能了彼境界。大慧！說第一義言語者，是生滅法念念不住，因緣和合有言語生。大慧！因緣和合者，彼不能了第一義。何以故？以無自相他相故。是故，大慧！言語不能了第一義。復次，大慧！隨順自心見外諸法無法分別，是故不能了知第一義。是故大慧！汝當應離種種言語妄分別相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「非言語即第一義。何以故？大慧！為令第一義隨順言語入聖境界故，有言語說第一義，非言語即第一義。大慧！第一義者，聖智內證，非言語法是智境界，以言語能了彼境界。大慧！說第一義言語者，是生滅法念念不住，因緣和合有言語生。大慧！因緣和合者，彼不能了第一義。何以故？以無自相他相故。是故，大慧！言語不能了第一義。復次，大慧！隨順自心見外諸法無法分別，是故不能了知第一義。是故大慧！汝當應離種種言語妄分別相。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「諸法本虛妄， 無有自體實； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法本虛妄， 無有自體實；

是故諸言語， 不能說有無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸言語， 不能說有無。

空及與不空， 凡夫不能知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空及與不空， 凡夫不能知；

諸法無體相， 說眾生亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無體相， 說眾生亦爾。

分別有無法， 猶如化夢等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別有無法， 猶如化夢等；

觀察一切法， 不住於涅槃； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察一切法， 不住於涅槃；

亦不住世間， 如王長者等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不住世間， 如王長者等。

為令諸子喜， 泥作諸禽獸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令諸子喜， 泥作諸禽獸；

先與虛偽物， 後乃授實事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先與虛偽物， 後乃授實事。

我說種種法， 自法鏡像等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說種種法， 自法鏡像等；

為諸佛子喜， 後說明實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸佛子喜， 後說明實際。」

爾時聖者大慧菩薩復白佛言：「世尊！唯願世尊為諸菩薩及我身，說離有無一異俱不俱有無非有非無常無常，一切外道所不能行，聖智自證覺所行故；離於自相同相法故；入第一義實法性故；諸地次第上上清淨故；入如來地相故；依本願力如如意寶無量境界修行之相自然行故；於一切法自心現見差別相故；我及一切諸菩薩等，離於如是妄想分別同相異相，速得阿耨多羅三藐三菩提，得菩提已與一切眾生安隱樂具悉令滿足故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩復白佛言：「世尊！唯願世尊為諸菩薩及我身，說離有無一異俱不俱有無非有非無常無常，一切外道所不能行，聖智自證覺所行故；離於自相同相法故；入第一義實法性故；諸地次第上上清淨故；入如來地相故；依本願力如如意寶無量境界修行之相自然行故；於一切法自心現見差別相故；我及一切諸菩薩等，離於如是妄想分別同相異相，速得阿耨多羅三藐三菩提，得菩提已與一切眾生安隱樂具悉令滿足故。」

佛告大慧：「善哉，善哉！善哉大慧！汝為哀愍一切天人，多所安樂多所饒益，乃能問我如是之義。善哉，善哉！善哉大慧！諦聽！諦聽！我當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「善哉，善哉！善哉大慧！汝為哀愍一切天人，多所安樂多所饒益，乃能問我如是之義。善哉，善哉！善哉大慧！諦聽！諦聽！我當為汝分別解說。」

大慧白佛言：「善哉世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧白佛言：「善哉世尊！唯然受教。」

佛告大慧：「愚癡凡夫不能覺知惟自心見，執著外諸種種法相以為實有，是故虛妄分別一異俱不俱有無非有非無常無常，因自心熏習依虛妄分別心故。大慧！譬如群獸為渴所逼，依熱陽焰自心迷亂而作水想，東西馳走不知非水。大慧！如是凡夫愚癡心見生住滅法不善分別，因無始來虛妄執著戲論熏習，貪瞋癡熱迷心逼惱，樂求種種諸色境界，是故凡夫墮於一異俱不俱有無非有非無常無常等。大慧！譬如凡夫見揵闥婆城生實城想，因無始來虛妄分別城想種子熏習而見。大慧！彼城非城非不城。大慧！一切外道亦復如是，因無始來戲論熏習，執著一異俱不俱有無非有非無常無常法故。大慧！以不覺知唯是自心虛妄見故。大慧！譬如有人於睡夢中見諸男女、象馬車步、城邑聚落、牛與水牛、園林樹木，種種山河泉流浴池、宮殿樓閣，種種莊嚴廣大嚴博，見身在中忽然即覺，覺已憶念彼廣大城。大慧！於意云何？彼人名為是聖者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「愚癡凡夫不能覺知惟自心見，執著外諸種種法相以為實有，是故虛妄分別一異俱不俱有無非有非無常無常，因自心熏習依虛妄分別心故。大慧！譬如群獸為渴所逼，依熱陽焰自心迷亂而作水想，東西馳走不知非水。大慧！如是凡夫愚癡心見生住滅法不善分別，因無始來虛妄執著戲論熏習，貪瞋癡熱迷心逼惱，樂求種種諸色境界，是故凡夫墮於一異俱不俱有無非有非無常無常等。大慧！譬如凡夫見揵闥婆城生實城想，因無始來虛妄分別城想種子熏習而見。大慧！彼城非城非不城。大慧！一切外道亦復如是，因無始來戲論熏習，執著一異俱不俱有無非有非無常無常法故。大慧！以不覺知唯是自心虛妄見故。大慧！譬如有人於睡夢中見諸男女、象馬車步、城邑聚落、牛與水牛、園林樹木，種種山河泉流浴池、宮殿樓閣，種種莊嚴廣大嚴博，見身在中忽然即覺，覺已憶念彼廣大城。大慧！於意云何？彼人名為是聖者不？」

大慧白佛言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧白佛言：「不也。世尊！」

佛告大慧：「一切愚癡凡夫外道邪見諸見亦復如是，不能覺知諸法，夢睡自心見故；執著一異俱不俱有無非有非無常無常見故。大慧！譬如畫像不高不下，大慧！愚癡凡夫妄見諸法有高有下。大慧！於未來世依諸外道邪見心熏習，增長虛妄分別一異俱不俱有無非有非無常無常等。大慧！而彼外道自壞壞他，說如是言：『諸法不生不滅、有無寂靜。』彼人名為不正見者。大慧！彼諸外道謗因果法，因邪見故拔諸一切善根白法清淨之因。大慧！欲求勝法者當遠離說如是法人，彼人心著自他二見，執虛妄法墮於誹謗，建立邪心入於惡道。大慧！譬如目瞖見虛空中有於毛輪，為他說言：『如是如是青黃赤白，汝何不觀？』大慧！而彼毛輪本自無體。何以故？有見不見故。大慧！諸外道等依邪見心虛妄分別亦復如是，虛妄執著一異俱不俱有無非有非無常無常生諸法故。大慧！譬如天雨生於水泡似頗梨珠，愚癡凡夫妄見執著，生於珠想東西走逐。大慧！而彼水泡非寶珠非不寶珠。何以故？有取不取故。大慧！彼諸外道因虛妄心分別熏習亦復如是，說非有法依因緣生，復有說言實有法滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「一切愚癡凡夫外道邪見諸見亦復如是，不能覺知諸法，夢睡自心見故；執著一異俱不俱有無非有非無常無常見故。大慧！譬如畫像不高不下，大慧！愚癡凡夫妄見諸法有高有下。大慧！於未來世依諸外道邪見心熏習，增長虛妄分別一異俱不俱有無非有非無常無常等。大慧！而彼外道自壞壞他，說如是言：『諸法不生不滅、有無寂靜。』彼人名為不正見者。大慧！彼諸外道謗因果法，因邪見故拔諸一切善根白法清淨之因。大慧！欲求勝法者當遠離說如是法人，彼人心著自他二見，執虛妄法墮於誹謗，建立邪心入於惡道。大慧！譬如目瞖見虛空中有於毛輪，為他說言：『如是如是青黃赤白，汝何不觀？』大慧！而彼毛輪本自無體。何以故？有見不見故。大慧！諸外道等依邪見心虛妄分別亦復如是，虛妄執著一異俱不俱有無非有非無常無常生諸法故。大慧！譬如天雨生於水泡似頗梨珠，愚癡凡夫妄見執著，生於珠想東西走逐。大慧！而彼水泡非寶珠非不寶珠。何以故？有取不取故。大慧！彼諸外道因虛妄心分別熏習亦復如是，說非有法依因緣生，復有說言實有法滅。

「復次，大慧！彼諸外道建立三種量五分論，而作是言：『實有聖者內證之法離二自體，虛妄分別故。』大慧！離心、意、意識，轉身便得聖種類身，修行諸行無如是心，離自心見能取可取虛妄境界故；入如來地自身進趣證聖智故；如實修行者，不生有無心故。大慧！如實修行必得如是境界故。大慧！若取有無法者，即為我相人相眾生相壽者相故。大慧！說有無法自相同相，是名應化佛說，非法佛說。復次，大慧！應化如來說如是法，隨順愚癡凡夫見心令其修行，非為建立如實修行，示現自身內證聖智三昧樂行故。大慧！譬如人見水中樹影。大慧！彼非影非不影。何以故？有樹則有、無樹則無故。大慧！彼諸外道依邪見心妄想熏習亦復如是，分別一異俱不俱有無非有非無常無常，妄想分別故。何以故？以不覺知唯自心見故。大慧！譬如明鏡隨緣得見一切色像無分別心。大慧！彼非像非不像。何以故？有緣得見無緣不見故。大慧！愚癡凡夫自心分別見像有無。大慧！一切外道自心妄想分別鏡像亦復如是，見一異俱不俱故。大慧！譬如諸響因人山河水風空屋和合而聞，彼所聞響非有非無。何以故？因聲聞聲故。大慧！一切外道自心虛妄分別熏習，見一異俱不俱有無非有非無常無常故。大慧！譬如大地無諸草木園林之處，因於日光塵土和合見水波動，而彼水波非有非無。何以故？令眾生歡喜不歡喜故。大慧！一切外道愚癡凡夫亦復如是，因無始來煩惱心熏習戲論，分別生住滅一異俱不俱有無非有非無常無常，聖人內身證智門中，示現陽焰渴愛事故。大慧！譬如有人依呪術力起於死尸，機關木人無眾生體，依毘舍闍力、依巧師力作去來事，而諸愚癡凡夫執著以為實有，以去來故。大慧！愚癡凡夫諸外道等墮邪見心亦復如是，執著虛妄一異俱不俱有無非有非無常無常故；是故凡夫外道，虛妄建立如是法故。是故，大慧！汝當遠離生住滅一異俱不俱有無非有非無常無常故；自身內證聖智分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！彼諸外道建立三種量五分論，而作是言：『實有聖者內證之法離二自體，虛妄分別故。』大慧！離心、意、意識，轉身便得聖種類身，修行諸行無如是心，離自心見能取可取虛妄境界故；入如來地自身進趣證聖智故；如實修行者，不生有無心故。大慧！如實修行必得如是境界故。大慧！若取有無法者，即為我相人相眾生相壽者相故。大慧！說有無法自相同相，是名應化佛說，非法佛說。復次，大慧！應化如來說如是法，隨順愚癡凡夫見心令其修行，非為建立如實修行，示現自身內證聖智三昧樂行故。大慧！譬如人見水中樹影。大慧！彼非影非不影。何以故？有樹則有、無樹則無故。大慧！彼諸外道依邪見心妄想熏習亦復如是，分別一異俱不俱有無非有非無常無常，妄想分別故。何以故？以不覺知唯自心見故。大慧！譬如明鏡隨緣得見一切色像無分別心。大慧！彼非像非不像。何以故？有緣得見無緣不見故。大慧！愚癡凡夫自心分別見像有無。大慧！一切外道自心妄想分別鏡像亦復如是，見一異俱不俱故。大慧！譬如諸響因人山河水風空屋和合而聞，彼所聞響非有非無。何以故？因聲聞聲故。大慧！一切外道自心虛妄分別熏習，見一異俱不俱有無非有非無常無常故。大慧！譬如大地無諸草木園林之處，因於日光塵土和合見水波動，而彼水波非有非無。何以故？令眾生歡喜不歡喜故。大慧！一切外道愚癡凡夫亦復如是，因無始來煩惱心熏習戲論，分別生住滅一異俱不俱有無非有非無常無常，聖人內身證智門中，示現陽焰渴愛事故。大慧！譬如有人依呪術力起於死尸，機關木人無眾生體，依毘舍闍力、依巧師力作去來事，而諸愚癡凡夫執著以為實有，以去來故。大慧！愚癡凡夫諸外道等墮邪見心亦復如是，執著虛妄一異俱不俱有無非有非無常無常故；是故凡夫外道，虛妄建立如是法故。是故，大慧！汝當遠離生住滅一異俱不俱有無非有非無常無常故；自身內證聖智分別故。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「五陰及於識， 如水中樹影； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五陰及於識， 如水中樹影；

如幻夢所見， 莫依意識取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如幻夢所見， 莫依意識取。

諸法如毛輪， 如焰水迷惑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法如毛輪， 如焰水迷惑；

觀察於三界， 一切如幻夢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察於三界， 一切如幻夢，

若能如是觀， 修行得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是觀， 修行得解脫。

如夏獸愛水， 搖動迷惑心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如夏獸愛水， 搖動迷惑心；

彼處無水事， 妄想見為水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼處無水事， 妄想見為水。

如意識種子， 境界動生見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意識種子， 境界動生見；

愚癡取為實， 彼法生如翳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡取為實， 彼法生如翳。

無始世愚癡， 取物如懷抱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始世愚癡， 取物如懷抱；

如因榍出榍， 誑凡夫入法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如因榍出榍， 誑凡夫入法。

幻起尸機關， 夢電雲恒爾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻起尸機關， 夢電雲恒爾；

觀世間如是， 斷有得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世間如是， 斷有得解脫。

陽焰虛空中， 無有諸識知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陽焰虛空中， 無有諸識知；

觀諸法如是， 不著一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸法如是， 不著一切法。

諸識唯有名， 以諸相空無； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸識唯有名， 以諸相空無；

見陰如毛輪， 何法中分別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見陰如毛輪， 何法中分別？

畫及諸毛輪， 幻夢揵闥婆； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫及諸毛輪， 幻夢揵闥婆；

火輪禽趣水， 實無而見有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火輪禽趣水， 實無而見有。

常無常及一， 二俱及不俱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常無常及一， 二俱及不俱；

依無始因縛， 凡夫迷惑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依無始因縛， 凡夫迷惑心。

鏡寶水眼中， 現諸種種像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鏡寶水眼中， 現諸種種像，

妄見種種色， 如夢石女兒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄見種種色， 如夢石女兒；

一切法無實， 如獸愛空水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無實， 如獸愛空水。

「復次，大慧！諸佛如來說法離四種見，謂離一異俱不俱故，遠離建立有無故。大慧！一切諸佛如來說法，依實際因緣寂滅解脫故。大慧！一切諸佛如來說法，依究竟境界，非因自性、自在天、無因、微塵、時，不依如是說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！諸佛如來說法離四種見，謂離一異俱不俱故，遠離建立有無故。大慧！一切諸佛如來說法，依實際因緣寂滅解脫故。大慧！一切諸佛如來說法，依究竟境界，非因自性、自在天、無因、微塵、時，不依如是說法。

「復次，大慧！諸佛說法離二種障，煩惱障、智障，如大商主將諸人眾，次第置於至未曾見究竟安隱寂靜之處，次第安置令善解知乘地差別相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！諸佛說法離二種障，煩惱障、智障，如大商主將諸人眾，次第置於至未曾見究竟安隱寂靜之處，次第安置令善解知乘地差別相故。

「復次，大慧！有四種禪。何等為四？一者、愚癡凡夫所行禪；二者、觀察義禪；三者、念真如禪；四者、諸佛如來禪。大慧！何者愚癡凡夫所行禪？謂聲聞緣覺外道修行者，觀人無我自相同相骨鎖故；無常苦無我不淨執著諸相，如是如是決定畢竟不異故；如是次第因前觀次第上上乃至非想滅盡定解脫，是名愚癡凡夫外道聲聞等禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！有四種禪。何等為四？一者、愚癡凡夫所行禪；二者、觀察義禪；三者、念真如禪；四者、諸佛如來禪。大慧！何者愚癡凡夫所行禪？謂聲聞緣覺外道修行者，觀人無我自相同相骨鎖故；無常苦無我不淨執著諸相，如是如是決定畢竟不異故；如是次第因前觀次第上上乃至非想滅盡定解脫，是名愚癡凡夫外道聲聞等禪。

「大慧！何者觀察義禪？謂觀人無我自相同相故；見愚癡凡夫外道自相同相自他相無實故；觀法無我諸地行相義次第故。大慧！是名觀察義禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！何者觀察義禪？謂觀人無我自相同相故；見愚癡凡夫外道自相同相自他相無實故；觀法無我諸地行相義次第故。大慧！是名觀察義禪。

「大慧！何者觀真如禪？謂觀察虛妄分別因緣，如實知二種無我，如實分別一切諸法無實體相，爾時不住分別心中得寂靜境界。大慧！是名觀真如禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！何者觀真如禪？謂觀察虛妄分別因緣，如實知二種無我，如實分別一切諸法無實體相，爾時不住分別心中得寂靜境界。大慧！是名觀真如禪。

「大慧！何者觀察如來禪？謂如實入如來地故；入內身聖智相三空三種樂行故；能成辦眾生所作不可思議。大慧！是名觀察如來禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！何者觀察如來禪？謂如實入如來地故；入內身聖智相三空三種樂行故；能成辦眾生所作不可思議。大慧！是名觀察如來禪。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「凡夫等行禪， 觀察義相禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「凡夫等行禪， 觀察義相禪，

觀念真如禪， 究竟佛淨禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀念真如禪， 究竟佛淨禪。

譬如日月形， 鉢頭摩海相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如日月形， 鉢頭摩海相，

虛空火盡相， 行者如是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空火盡相， 行者如是觀。

如是種種相， 墮於外道法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是種種相， 墮於外道法，

亦墮於聲聞， 辟支佛等行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦墮於聲聞， 辟支佛等行。

捨離於一切， 則是無所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離於一切， 則是無所有；

時十方剎土， 諸佛真如手， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時十方剎土， 諸佛真如手，

摩彼行者頂， 入真如無相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩彼行者頂， 入真如無相。」

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！言涅槃涅槃者，說何等法名為涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！言涅槃涅槃者，說何等法名為涅槃？」

佛告聖者大慧菩薩言：「大慧！言涅槃者，轉滅諸識法體相故；轉諸見熏習故；轉心、意、阿梨耶識法相熏習，名為涅槃。大慧！我及諸佛說如是涅槃法體境界空事故。復次，大慧！言涅槃者，謂內身聖智修行境界故；離虛妄分別有無法故。大慧！云何非常？謂離自相同相分別法故，是故非常。大慧！云何非斷？謂過去未來現在一切聖人內身證得故，是故非斷。大慧！般涅槃者非死非滅。大慧！若般涅槃是死法者，應有生縛故。大慧！若般涅槃是滅法者，應墮有為法故。是故，大慧！般涅槃者非死非滅，如實修行者之所歸依故。復次，大慧！言涅槃者非可取非可捨，非此處非彼處，非斷非常，非一義非種種義，是故名為涅槃。復次，大慧！聲聞涅槃者，觀察自相同相覺諸法故，名聲聞涅槃。大慧！辟支佛涅槃者不樂憒閙，見諸境界無常無樂無我無淨，不生顛倒相，是故聲聞辟支佛非究竟處生涅槃想故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩言：「大慧！言涅槃者，轉滅諸識法體相故；轉諸見熏習故；轉心、意、阿梨耶識法相熏習，名為涅槃。大慧！我及諸佛說如是涅槃法體境界空事故。復次，大慧！言涅槃者，謂內身聖智修行境界故；離虛妄分別有無法故。大慧！云何非常？謂離自相同相分別法故，是故非常。大慧！云何非斷？謂過去未來現在一切聖人內身證得故，是故非斷。大慧！般涅槃者非死非滅。大慧！若般涅槃是死法者，應有生縛故。大慧！若般涅槃是滅法者，應墮有為法故。是故，大慧！般涅槃者非死非滅，如實修行者之所歸依故。復次，大慧！言涅槃者非可取非可捨，非此處非彼處，非斷非常，非一義非種種義，是故名為涅槃。復次，大慧！聲聞涅槃者，觀察自相同相覺諸法故，名聲聞涅槃。大慧！辟支佛涅槃者不樂憒閙，見諸境界無常無樂無我無淨，不生顛倒相，是故聲聞辟支佛非究竟處生涅槃想故。

「復次，大慧！我為汝說二法體相。何等為二？一者、執著言說體相；二者、執著世事體相。大慧！何者執著言說體相？謂無始來執著言說戲論熏習生故。大慧！何者執著世事體相？謂不如實知唯是自心見外境界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！我為汝說二法體相。何等為二？一者、執著言說體相；二者、執著世事體相。大慧！何者執著言說體相？謂無始來執著言說戲論熏習生故。大慧！何者執著世事體相？謂不如實知唯是自心見外境界故。

「復次，大慧！諸菩薩摩訶薩依二種願力住持故，頂禮諸佛、如來、應、正遍知問所疑事。大慧！何等二種願力住持？一者、依三昧三摩跋提住持力；二者、遍身得樂，謂佛如來手摩其頂受位住持力。大慧！諸菩薩摩訶薩住初地中，承諸如來住持力故，名入菩薩大乘光明三昧。大慧！諸菩薩摩訶薩入大乘光明三昧已，爾時十方諸佛、如來、應、正遍知，與諸菩薩住持力故現身口意。大慧！如金剛藏菩薩摩訶薩，及餘成就如是功德相菩薩摩訶薩。大慧！如是諸菩薩摩訶薩，住初地中三昧三摩跋提力住持故；以百千萬億劫修集善根力故；次第如實知地對治法相成就。菩薩摩訶薩至法雲地，住大寶蓮華王宮殿師子座上坐，同類菩薩摩訶薩眷屬圍繞，寶冠瓔珞莊嚴其身，如閻浮檀金瞻蔔日月光明勝蓮花色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！諸菩薩摩訶薩依二種願力住持故，頂禮諸佛、如來、應、正遍知問所疑事。大慧！何等二種願力住持？一者、依三昧三摩跋提住持力；二者、遍身得樂，謂佛如來手摩其頂受位住持力。大慧！諸菩薩摩訶薩住初地中，承諸如來住持力故，名入菩薩大乘光明三昧。大慧！諸菩薩摩訶薩入大乘光明三昧已，爾時十方諸佛、如來、應、正遍知，與諸菩薩住持力故現身口意。大慧！如金剛藏菩薩摩訶薩，及餘成就如是功德相菩薩摩訶薩。大慧！如是諸菩薩摩訶薩，住初地中三昧三摩跋提力住持故；以百千萬億劫修集善根力故；次第如實知地對治法相成就。菩薩摩訶薩至法雲地，住大寶蓮華王宮殿師子座上坐，同類菩薩摩訶薩眷屬圍繞，寶冠瓔珞莊嚴其身，如閻浮檀金瞻蔔日月光明勝蓮花色。

「爾時十方一切諸佛各申其手，遙摩蓮花王座上菩薩摩訶薩頂，如得自在王、帝釋王、轉輪王灌太子頂授位故。大慧！彼授位菩薩，及眷屬菩薩摩訶薩，依如來手摩頂故得遍身樂，是故言手摩菩薩頂住持力。大慧！是名諸菩薩摩訶薩二種住持力。大慧！諸菩薩摩訶薩依此二種住持力故，能觀察一切諸如來身。大慧！若無二種住持力者，則不得見諸佛如來。大慧！若諸菩薩摩訶薩，離二種住持力能說法者，愚癡凡夫亦應說法。何以故？謂不以得諸佛住持力故。大慧！依諸如來住持力故，山河石壁草木園林及種種伎樂，城邑聚落宮殿屋宅，皆能出於說法之聲，自然皆出伎樂之音。大慧！何況有心者聾盲瘖瘂無量眾生離諸苦惱。大慧！諸佛如來住持之力，無量利益安樂眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時十方一切諸佛各申其手，遙摩蓮花王座上菩薩摩訶薩頂，如得自在王、帝釋王、轉輪王灌太子頂授位故。大慧！彼授位菩薩，及眷屬菩薩摩訶薩，依如來手摩頂故得遍身樂，是故言手摩菩薩頂住持力。大慧！是名諸菩薩摩訶薩二種住持力。大慧！諸菩薩摩訶薩依此二種住持力故，能觀察一切諸如來身。大慧！若無二種住持力者，則不得見諸佛如來。大慧！若諸菩薩摩訶薩，離二種住持力能說法者，愚癡凡夫亦應說法。何以故？謂不以得諸佛住持力故。大慧！依諸如來住持力故，山河石壁草木園林及種種伎樂，城邑聚落宮殿屋宅，皆能出於說法之聲，自然皆出伎樂之音。大慧！何況有心者聾盲瘖瘂無量眾生離諸苦惱。大慧！諸佛如來住持之力，無量利益安樂眾生。」

大慧菩薩復白佛言：「世尊！世尊何故諸菩薩摩訶薩入三昧三摩跋提及入諸地時，諸佛、如來、應、正遍知作住持力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩復白佛言：「世尊！世尊何故諸菩薩摩訶薩入三昧三摩跋提及入諸地時，諸佛、如來、應、正遍知作住持力？」

佛告大慧：「為護魔業煩惱散亂心故；為不墮聲聞禪定地故；為內身證如來地故；為增長內身證法故。大慧！是故諸佛、如來、應、正遍知為諸菩薩作住持力。大慧！若諸如來不為菩薩作住持力者，墮諸外道聲聞辟支佛魔事故，不得阿耨多羅三藐三菩提；是故諸佛、如來、應、正遍知大慈攝取諸菩薩故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧：「為護魔業煩惱散亂心故；為不墮聲聞禪定地故；為內身證如來地故；為增長內身證法故。大慧！是故諸佛、如來、應、正遍知為諸菩薩作住持力。大慧！若諸如來不為菩薩作住持力者，墮諸外道聲聞辟支佛魔事故，不得阿耨多羅三藐三菩提；是故諸佛、如來、應、正遍知大慈攝取諸菩薩故。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「菩薩依自身， 本願力清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩依自身， 本願力清淨，

入三昧授位， 初地至十地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入三昧授位， 初地至十地；

諸佛人中尊， 神力作住持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛人中尊， 神力作住持。」