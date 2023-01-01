入楞伽經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入楞伽經卷第二

元魏天竺三藏菩提留支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提留支譯

集一切佛法品第三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集一切佛法品第三之一

爾時聖者大慧菩薩復白佛言：「世尊！諸識有幾種生住滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩復白佛言：「世尊！諸識有幾種生住滅？」

佛告聖者大慧菩薩言：「大慧！諸識生住滅，非思量者之所能知。大慧！諸識各有二種生住滅。大慧！諸識二種滅者：一者、相滅；二者、相續滅。大慧！諸識又二種住：一者、相住；二者、相續住。大慧！諸識有二種生：一者、相生；二者、相續生。大慧！識有三種。何等三種？一者、轉相識；二者、業相識；三者、智相識。大慧！有八種識，略說有二種。何等為二？一者、了別識；二者、分別事識。大慧！如明鏡中見諸色像，大慧！了別識亦如是見種種鏡像。大慧！了別識、分別事識，彼二種識無差別相，迭共為因。大慧！了別識不可思議熏變因。大慧！分別事識分別取境界因。無始來戲論熏習，大慧！阿梨耶識虛妄分別，種種熏滅諸根亦滅。大慧！是名相滅。大慧！相續滅者，相續因滅則相續滅，因滅緣滅則相續滅。大慧！所謂依法依緣。言依法者，謂無始戲論妄想熏習；言依緣者，謂自心識見境界分別。大慧！譬如泥團微塵非異非不異，金莊嚴具亦復如是，非異非不異。大慧！若泥團異者非彼所成，而實彼成，是故不異；若不異者，泥團微塵應無差別。大慧！如是轉識阿梨耶識，若異相者，不從阿梨耶識生；若不異者，轉識滅阿梨耶識亦應滅，而自相阿梨耶識不滅。是故大慧！諸識自相滅，自相滅者業相滅，若自相滅者阿梨耶識應滅。大慧！若阿梨耶識滅者，此不異外道斷見戲論。大慧！彼諸外道作如是說，所謂『離諸境界相續識滅，相續識滅已即滅諸識。』大慧！若相續識滅者，無始世來諸識應滅。大慧！諸外道說相續諸識從作者生，不說識依眼色空明和合而生，而說有作者。大慧！何者是外道作者？勝人、自在、時、微塵等是能作者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩言：「大慧！諸識生住滅，非思量者之所能知。大慧！諸識各有二種生住滅。大慧！諸識二種滅者：一者、相滅；二者、相續滅。大慧！諸識又二種住：一者、相住；二者、相續住。大慧！諸識有二種生：一者、相生；二者、相續生。大慧！識有三種。何等三種？一者、轉相識；二者、業相識；三者、智相識。大慧！有八種識，略說有二種。何等為二？一者、了別識；二者、分別事識。大慧！如明鏡中見諸色像，大慧！了別識亦如是見種種鏡像。大慧！了別識、分別事識，彼二種識無差別相，迭共為因。大慧！了別識不可思議熏變因。大慧！分別事識分別取境界因。無始來戲論熏習，大慧！阿梨耶識虛妄分別，種種熏滅諸根亦滅。大慧！是名相滅。大慧！相續滅者，相續因滅則相續滅，因滅緣滅則相續滅。大慧！所謂依法依緣。言依法者，謂無始戲論妄想熏習；言依緣者，謂自心識見境界分別。大慧！譬如泥團微塵非異非不異，金莊嚴具亦復如是，非異非不異。大慧！若泥團異者非彼所成，而實彼成，是故不異；若不異者，泥團微塵應無差別。大慧！如是轉識阿梨耶識，若異相者，不從阿梨耶識生；若不異者，轉識滅阿梨耶識亦應滅，而自相阿梨耶識不滅。是故大慧！諸識自相滅，自相滅者業相滅，若自相滅者阿梨耶識應滅。大慧！若阿梨耶識滅者，此不異外道斷見戲論。大慧！彼諸外道作如是說，所謂『離諸境界相續識滅，相續識滅已即滅諸識。』大慧！若相續識滅者，無始世來諸識應滅。大慧！諸外道說相續諸識從作者生，不說識依眼色空明和合而生，而說有作者。大慧！何者是外道作者？勝人、自在、時、微塵等是能作者。

「復次，大慧！有七種自性。何等為七？一者、集性自性；二者、性自性；三者、相性自性；四者、大性自性；五者、因性自性；六者、緣性自性；七者、成性自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！有七種自性。何等為七？一者、集性自性；二者、性自性；三者、相性自性；四者、大性自性；五者、因性自性；六者、緣性自性；七者、成性自性。

「復次，大慧！有七種第一義。何等為七？一者、心境界；二者、智境界；三者、慧境界；四者、二見境界；五者、過二見境界；六者、過佛子地境界；七者、入如來地內行境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！有七種第一義。何等為七？一者、心境界；二者、智境界；三者、慧境界；四者、二見境界；五者、過二見境界；六者、過佛子地境界；七者、入如來地內行境界。

「大慧！此是過去未來現在諸佛、如來、應、正遍知性自性第一義心。大慧！依此性自性第一義心，諸佛如來畢竟得於世間出世間，諸佛智慧眼同相別相諸法建立，如所建立不與外道邪見共同。大慧！云何不與外道邪見共同？所謂分別自心境界妄想見，而不覺知自心想見。大慧！諸愚癡凡夫，無有實體以為第一義，說二見論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！此是過去未來現在諸佛、如來、應、正遍知性自性第一義心。大慧！依此性自性第一義心，諸佛如來畢竟得於世間出世間，諸佛智慧眼同相別相諸法建立，如所建立不與外道邪見共同。大慧！云何不與外道邪見共同？所謂分別自心境界妄想見，而不覺知自心想見。大慧！諸愚癡凡夫，無有實體以為第一義，說二見論。

「復次，大慧！汝今諦聽，我為汝說虛妄分別以為有物，為斷三種苦。何等為三？謂無知愛業因緣滅，自心所見如幻境界。大慧！諸沙門婆羅門作如是說：『本無始生依因果而現。』復作是說：『實有物住，依諸緣故，有陰、界、入、生、住、滅，以生者滅故。』大慧！彼沙門婆羅門說：『相續體本無始有，若生若滅若涅槃若道若業若果若諦。』破壞諸法是斷滅論，非我所說。何以故？以現法不久當可得故；不見根本故。大慧！譬如瓶破不得瓶用。大慧！譬如燋種不生芽等。大慧！彼陰、界、入是滅，過去陰、界、入滅，現在未來亦滅。何以故？因自心虛妄分別見故。大慧！無彼陰、界、入相續體故。大慧！若本無始生依三法生種種識者，龜毛何故不生？沙不出油？汝之所立決定之義是即自壞，汝說有無，說生所成因果亦壞。大慧！若如是依三法因緣，應生諸法因果自相，過去現在未來有無諸相譬喻，及阿含自覺觀地依自見薰心，作如是說。大慧！愚癡凡夫亦復如是，惡見所害邪見迷意，無智妄稱一切智說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！汝今諦聽，我為汝說虛妄分別以為有物，為斷三種苦。何等為三？謂無知愛業因緣滅，自心所見如幻境界。大慧！諸沙門婆羅門作如是說：『本無始生依因果而現。』復作是說：『實有物住，依諸緣故，有陰、界、入、生、住、滅，以生者滅故。』大慧！彼沙門婆羅門說：『相續體本無始有，若生若滅若涅槃若道若業若果若諦。』破壞諸法是斷滅論，非我所說。何以故？以現法不久當可得故；不見根本故。大慧！譬如瓶破不得瓶用。大慧！譬如燋種不生芽等。大慧！彼陰、界、入是滅，過去陰、界、入滅，現在未來亦滅。何以故？因自心虛妄分別見故。大慧！無彼陰、界、入相續體故。大慧！若本無始生依三法生種種識者，龜毛何故不生？沙不出油？汝之所立決定之義是即自壞，汝說有無，說生所成因果亦壞。大慧！若如是依三法因緣，應生諸法因果自相，過去現在未來有無諸相譬喻，及阿含自覺觀地依自見薰心，作如是說。大慧！愚癡凡夫亦復如是，惡見所害邪見迷意，無智妄稱一切智說。

「大慧！若復有沙門婆羅門，見諸法離自性故；如雲、火輪、揵闥婆城，不生不滅故；如幻、陽炎、水中月故；如夢，內外心依無始世來虛妄分別戲論而現故；離自心虛妄分別可見因緣故；離滅盡妄想說所說法故；離身資生持用法故；離阿梨耶識取境界相應故；入寂靜境界故；離生住滅法故；如是思惟觀察自心以為生故。大慧！如是菩薩不久當得世間涅槃平等之心。大慧！汝巧方便開發方便，觀察一切諸眾生界，皆悉如幻如鏡中像故；無因緣起遠離內境故；自心見外境界故；次第隨入無相處故；次第隨入從地至地三昧境界故；信三界自心幻故。大慧！如是修行者當得如幻三昧故；入自心寂靜境界故；到彼岸境界故；離作者生法故；得金剛三昧故；入如來身故；入如來化身故；入諸力通自在大慈大悲莊嚴身故；入一切佛國土故；入一切眾生所樂故；離心、意、意識境界故；轉身得妙身故。大慧！諸菩薩摩訶薩如是修行者，必得如來無上妙身。大慧！菩薩欲證如來身者，當遠離陰、界、入心因緣和合法故；遠離生、住、滅虛妄分別戲論故。諸法唯心，當如是知，見三界因無始世來虛妄分別戲論而有故；觀如來地寂靜不生故；進趣內身聖行故。大慧！汝當不久得心自在無功用行究竟故；如眾色隨摩尼寶化身入諸眾生微細心故；以入隨心地故；令諸眾生次第入地故。是故大慧！諸菩薩摩訶薩應當善知諸菩薩修行自內法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！若復有沙門婆羅門，見諸法離自性故；如雲、火輪、揵闥婆城，不生不滅故；如幻、陽炎、水中月故；如夢，內外心依無始世來虛妄分別戲論而現故；離自心虛妄分別可見因緣故；離滅盡妄想說所說法故；離身資生持用法故；離阿梨耶識取境界相應故；入寂靜境界故；離生住滅法故；如是思惟觀察自心以為生故。大慧！如是菩薩不久當得世間涅槃平等之心。大慧！汝巧方便開發方便，觀察一切諸眾生界，皆悉如幻如鏡中像故；無因緣起遠離內境故；自心見外境界故；次第隨入無相處故；次第隨入從地至地三昧境界故；信三界自心幻故。大慧！如是修行者當得如幻三昧故；入自心寂靜境界故；到彼岸境界故；離作者生法故；得金剛三昧故；入如來身故；入如來化身故；入諸力通自在大慈大悲莊嚴身故；入一切佛國土故；入一切眾生所樂故；離心、意、意識境界故；轉身得妙身故。大慧！諸菩薩摩訶薩如是修行者，必得如來無上妙身。大慧！菩薩欲證如來身者，當遠離陰、界、入心因緣和合法故；遠離生、住、滅虛妄分別戲論故。諸法唯心，當如是知，見三界因無始世來虛妄分別戲論而有故；觀如來地寂靜不生故；進趣內身聖行故。大慧！汝當不久得心自在無功用行究竟故；如眾色隨摩尼寶化身入諸眾生微細心故；以入隨心地故；令諸眾生次第入地故。是故大慧！諸菩薩摩訶薩應當善知諸菩薩修行自內法故。」

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言：「惟願世尊，為諸菩薩摩訶薩，說心、意、意識五法自體相應法門，諸佛菩薩修行之處，遠離自心邪見境界和合故；能破一切言語譬喻體相故；一切諸佛所說法心，為楞伽城摩羅耶山大海中諸菩薩，說觀察阿梨耶識大海波境界，說法身如來所說法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言：「惟願世尊，為諸菩薩摩訶薩，說心、意、意識五法自體相應法門，諸佛菩薩修行之處，遠離自心邪見境界和合故；能破一切言語譬喻體相故；一切諸佛所說法心，為楞伽城摩羅耶山大海中諸菩薩，說觀察阿梨耶識大海波境界，說法身如來所說法故。」

爾時佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言：「大慧！有四因緣眼識生。何等為四？一者、不覺自內身取境界故；二者、無始世來虛妄分別色境界薰習執著戲論故；三者、識自性體如是故；四者、樂見種種色相故。大慧！是名四種因緣，於阿梨耶識海起大勇波能生轉識。大慧！如眼識起識，一切諸根毛孔一時轉識生，如鏡中像多少一時。復有隨因緣次第生。大慧！猶如猛風吹境心海而識波生，不斷因事相故；迭共不相離故；業體相使縛故；不覺色體故；而五識身轉故。大慧！不離彼五識因了別識相名為意識，共彼因常轉故。大慧！五識及心識不作是念：『我迭共為因。』自心見虛妄分別取諸境界，而彼各各不異相，俱現分別境界。如是彼識微細生滅，以入修行三昧者不覺不知微細熏習，而修行者作是心：『我滅諸識入三昧。』而修行者不滅諸識入三昧。大慧！熏集種子心不滅，取外境界諸識滅。大慧！如是微細阿梨耶識行，除佛如來及入地諸菩薩摩訶薩，諸餘聲聞辟支佛外道修行者不能知故；入三昧智力亦不能覺，以其不知諸地相故；以不知智慧方便差別善決定故；以不能覺諸佛如來集諸善根故；以不能知自現境界分別戲論故；以不能入種種稠林阿梨耶識窟故。大慧！惟下中上如實修行者，乃能分別見自心中虛妄見故；能於無量國土為諸如來授位故；得無量自在力神通三昧故；依善知識佛子眷屬而能得見心、意、意識自心自體境界故；分別生死大海以業愛無智以為因有故。大慧！是故如實修行者，應推覓親近善知識故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言：「大慧！有四因緣眼識生。何等為四？一者、不覺自內身取境界故；二者、無始世來虛妄分別色境界薰習執著戲論故；三者、識自性體如是故；四者、樂見種種色相故。大慧！是名四種因緣，於阿梨耶識海起大勇波能生轉識。大慧！如眼識起識，一切諸根毛孔一時轉識生，如鏡中像多少一時。復有隨因緣次第生。大慧！猶如猛風吹境心海而識波生，不斷因事相故；迭共不相離故；業體相使縛故；不覺色體故；而五識身轉故。大慧！不離彼五識因了別識相名為意識，共彼因常轉故。大慧！五識及心識不作是念：『我迭共為因。』自心見虛妄分別取諸境界，而彼各各不異相，俱現分別境界。如是彼識微細生滅，以入修行三昧者不覺不知微細熏習，而修行者作是心：『我滅諸識入三昧。』而修行者不滅諸識入三昧。大慧！熏集種子心不滅，取外境界諸識滅。大慧！如是微細阿梨耶識行，除佛如來及入地諸菩薩摩訶薩，諸餘聲聞辟支佛外道修行者不能知故；入三昧智力亦不能覺，以其不知諸地相故；以不知智慧方便差別善決定故；以不能覺諸佛如來集諸善根故；以不能知自現境界分別戲論故；以不能入種種稠林阿梨耶識窟故。大慧！惟下中上如實修行者，乃能分別見自心中虛妄見故；能於無量國土為諸如來授位故；得無量自在力神通三昧故；依善知識佛子眷屬而能得見心、意、意識自心自體境界故；分別生死大海以業愛無智以為因有故。大慧！是故如實修行者，應推覓親近善知識故。」

爾時世尊，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，而說偈言：

「譬如巨海浪， 斯由猛風起； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如巨海浪， 斯由猛風起；

洪波鼓冥壑， 無有斷絕時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洪波鼓冥壑， 無有斷絕時。

梨耶識亦爾， 境界風吹動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梨耶識亦爾， 境界風吹動；

種種諸識浪， 騰躍而轉生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種諸識浪， 騰躍而轉生。

青赤鹽珂乳， 味及於石蜜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青赤鹽珂乳， 味及於石蜜；

眾華與果實， 如日月光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾華與果實， 如日月光明。

非異非不異， 海水起波浪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非異非不異， 海水起波浪；

七識亦如是， 心俱和合生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七識亦如是， 心俱和合生。

譬如海水動， 種種波浪轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如海水動， 種種波浪轉；

梨耶識亦爾， 種種諸識生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梨耶識亦爾， 種種諸識生。

心意及意識， 為諸相故說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心意及意識， 為諸相故說；

諸識無別相， 非見所見相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸識無別相， 非見所見相。

譬如海水波， 是則無差別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如海水波， 是則無差別；

諸識心如是， 異亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸識心如是， 異亦不可得。

心能集諸業， 意能觀集境； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心能集諸業， 意能觀集境；

識能了所識， 五識現分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識能了所識， 五識現分別。」

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩以偈問佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩摩訶薩以偈問佛：

「青赤諸色像， 自識如是見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「青赤諸色像， 自識如是見；

水波相對法， 何故如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水波相對法， 何故如是說？」

爾時世尊以偈答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈答曰：

「青赤諸雜色， 波中悉皆無； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「青赤諸雜色， 波中悉皆無；

說轉識心中， 為凡夫相說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說轉識心中， 為凡夫相說。

彼業悉皆無， 自心離可取； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼業悉皆無， 自心離可取；

可取及能取， 與彼波浪同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可取及能取， 與彼波浪同。

身資生住持， 眾生惟識見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身資生住持， 眾生惟識見；

是故現轉識， 水波浪相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故現轉識， 水波浪相似。

大海波浪動， 鼓躍可分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海波浪動， 鼓躍可分別；

阿梨耶識轉， 何故不覺知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿梨耶識轉， 何故不覺知？

凡夫無智慧， 梨耶識如海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫無智慧， 梨耶識如海；

波浪轉對法， 是故譬喻說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波浪轉對法， 是故譬喻說。」

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復說偈言：

「日出光等照， 下中上眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日出光等照， 下中上眾生；

如來出世間， 為凡夫說實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出世間， 為凡夫說實。

佛得究竟法， 何故不說實？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛得究竟法， 何故不說實？」

「若說真實者， 彼心無真實； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若說真實者， 彼心無真實；

譬如海波浪， 鏡中像及夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如海波浪， 鏡中像及夢。

俱時而得現， 心境界亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱時而得現， 心境界亦然；

境界不具故， 是故次第現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界不具故， 是故次第現。

識者識所識， 意者然不然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識者識所識， 意者然不然；

吾則以現見， 定中無如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾則以現見， 定中無如是。

譬如巧畫師， 及畫師弟子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如巧畫師， 及畫師弟子，

布綵圖眾像， 我說法亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布綵圖眾像， 我說法亦爾。

綵色本無文， 非筆亦非器， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 綵色本無文， 非筆亦非器，

為眾生說故， 綺錯畫眾像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾生說故， 綺錯畫眾像。

言說離真實， 真實離名字； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言說離真實， 真實離名字；

我得真實處， 如實內身知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我得真實處， 如實內身知。

離覺所覺相， 解如實為說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離覺所覺相， 解如實為說，

此為佛子說， 愚者異分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此為佛子說， 愚者異分別。

種種皆如幻， 唯見非真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種皆如幻， 唯見非真實，

如是種種說， 隨事實不實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是種種說， 隨事實不實。

為此人故說， 於彼為非說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為此人故說， 於彼為非說；

彼彼諸病人， 良醫隨處藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼彼諸病人， 良醫隨處藥，

如來為眾生， 唯心應器說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來為眾生， 唯心應器說。

妄想非境界， 聲聞亦非分； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想非境界， 聲聞亦非分；

諸如來世尊， 自覺境界說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸如來世尊， 自覺境界說。

「復次，大慧！若菩薩摩訶薩，欲知自心離虛妄分別能取可取境界相者，當離憒閙離睡眠蓋，初夜後夜常自覺悟修行方便，離諸外道一切戲論，離聲聞緣覺乘相，當通達自心現見虛妄分別之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！若菩薩摩訶薩，欲知自心離虛妄分別能取可取境界相者，當離憒閙離睡眠蓋，初夜後夜常自覺悟修行方便，離諸外道一切戲論，離聲聞緣覺乘相，當通達自心現見虛妄分別之相。

「復次，大慧！菩薩摩訶薩建立住持智慧心相者，於上聖智三相當勤修學。大慧！何等為上聖智三相？所謂無所有相；一切諸佛自願住持相；內身聖智自覺知相。修行此已，能捨跛驢智慧之相，得勝子第八地三相修行。大慧！何者無所有相？謂觀聲聞緣覺外道相。大慧！何者一切諸佛自願住持相？謂諸佛本自作願住持諸法。大慧！何者內身聖智自覺知相？一切法相無所執著，得如幻三昧身，諸佛地處進趣修行。大慧！是名上聖智三相。若成就此三相者，能到自覺聖智境界。是故大慧！諸菩薩摩訶薩求上聖智三相者，當如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！菩薩摩訶薩建立住持智慧心相者，於上聖智三相當勤修學。大慧！何等為上聖智三相？所謂無所有相；一切諸佛自願住持相；內身聖智自覺知相。修行此已，能捨跛驢智慧之相，得勝子第八地三相修行。大慧！何者無所有相？謂觀聲聞緣覺外道相。大慧！何者一切諸佛自願住持相？謂諸佛本自作願住持諸法。大慧！何者內身聖智自覺知相？一切法相無所執著，得如幻三昧身，諸佛地處進趣修行。大慧！是名上聖智三相。若成就此三相者，能到自覺聖智境界。是故大慧！諸菩薩摩訶薩求上聖智三相者，當如是學。」

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩，知諸大菩薩眾心之所念，承佛如來住持之力，問於如來名聖智行分別法門體：「世尊！願為我說名聖智行分別法門體，依百八見分別說，如來、應、正遍知依此百八見，為諸菩薩摩訶薩分別說自相同相妄想分別體修行差別法。大慧諸菩薩善得此妄想分別自體法行差別，能清淨人無我法無我，善解諸地，過諸聲聞辟支佛禪定三摩跋提之樂，得諸佛如來不可思議境界修行故；得離五法自體相行，入諸佛法身體真實行故；得如來法身善決定處，如幻境界所成故；一切國土從兜率天阿迦尼吒處得如來法身故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩摩訶薩，知諸大菩薩眾心之所念，承佛如來住持之力，問於如來名聖智行分別法門體：「世尊！願為我說名聖智行分別法門體，依百八見分別說，如來、應、正遍知依此百八見，為諸菩薩摩訶薩分別說自相同相妄想分別體修行差別法。大慧諸菩薩善得此妄想分別自體法行差別，能清淨人無我法無我，善解諸地，過諸聲聞辟支佛禪定三摩跋提之樂，得諸佛如來不可思議境界修行故；得離五法自體相行，入諸佛法身體真實行故；得如來法身善決定處，如幻境界所成故；一切國土從兜率天阿迦尼吒處得如來法身故。」

佛告聖者大慧菩薩：「有一種外道邪見執著空無所有，妄想分別智因有二，自體無體，分別兔角無，如兔角無諸法亦無。大慧！復有餘外道，見四大功德實有物，見各各有差別相實無兔角，虛妄執著妄想分別實有牛角。大慧！彼諸外道墮於二見不知唯心，妄想分別增長自心界。大慧！如身資生器世間等，惟是心分別，不得分別兔角離於有無。大慧！不得分別一切諸法離於有無。大慧！若有人離於有無，作如是言：『無有有兔角分別。』不得分別無有有兔角，彼人見相待因，不得分別無兔角。何以故？大慧！乃至觀察微細微塵不見實事，離聖人智境界，不得分別有牛角。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩：「有一種外道邪見執著空無所有，妄想分別智因有二，自體無體，分別兔角無，如兔角無諸法亦無。大慧！復有餘外道，見四大功德實有物，見各各有差別相實無兔角，虛妄執著妄想分別實有牛角。大慧！彼諸外道墮於二見不知唯心，妄想分別增長自心界。大慧！如身資生器世間等，惟是心分別，不得分別兔角離於有無。大慧！不得分別一切諸法離於有無。大慧！若有人離於有無，作如是言：『無有有兔角分別。』不得分別無有有兔角，彼人見相待因，不得分別無兔角。何以故？大慧！乃至觀察微細微塵不見實事，離聖人智境界，不得分別有牛角。」

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！世尊！愚癡凡夫不見分別相，而比智分別彼人見無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！世尊！愚癡凡夫不見分別相，而比智分別彼人見無。」

佛告聖者大慧菩薩言：「大慧！非觀分別心彼人無相。何以故？因虛妄分別心，依角有分別心。大慧！依止虛妄角有分別心，是故依依止因離相待法，非見法彼無角。大慧！若離分別心更有分別，應離角有，非因角有。大慧！若不離彼分別心，彼法乃至觀察微塵不見有實物。大慧！不離於心彼法應無，以彼二法有無不可得。若爾，見何等法有？何等法無？大慧！若不如是見有無，不得分別有無。此義云何？見有牛角、見無兔角，不得如是分別。大慧！以因不相似故，有無義不成。以諸外道凡夫聲聞說有無義，二俱不成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩言：「大慧！非觀分別心彼人無相。何以故？因虛妄分別心，依角有分別心。大慧！依止虛妄角有分別心，是故依依止因離相待法，非見法彼無角。大慧！若離分別心更有分別，應離角有，非因角有。大慧！若不離彼分別心，彼法乃至觀察微塵不見有實物。大慧！不離於心彼法應無，以彼二法有無不可得。若爾，見何等法有？何等法無？大慧！若不如是見有無，不得分別有無。此義云何？見有牛角、見無兔角，不得如是分別。大慧！以因不相似故，有無義不成。以諸外道凡夫聲聞說有無義，二俱不成故。

「大慧！復有餘外道，見色有因妄想執著形相長短，見虛空無形相分齊，見諸色相異於虛空有其分齊。大慧！虛空即是色，以色大入虛空故。大慧！色即是虛空，依此法有彼法、依彼法有此法故；以依色分別虛空，依虛空分別色故。大慧！四大種生自相各別不住虛空，而四大中非無虛空。大慧！兔角亦如是，因牛角有言兔角無。大慧！又彼牛角析為微塵，分別微塵相不可得見，彼何等何等法有？何等何等法無？而言有耶無耶？若如是觀餘法亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！復有餘外道，見色有因妄想執著形相長短，見虛空無形相分齊，見諸色相異於虛空有其分齊。大慧！虛空即是色，以色大入虛空故。大慧！色即是虛空，依此法有彼法、依彼法有此法故；以依色分別虛空，依虛空分別色故。大慧！四大種生自相各別不住虛空，而四大中非無虛空。大慧！兔角亦如是，因牛角有言兔角無。大慧！又彼牛角析為微塵，分別微塵相不可得見，彼何等何等法有？何等何等法無？而言有耶無耶？若如是觀餘法亦然。」

爾時佛告聖者大慧菩薩言：「大慧！汝當應離兔角牛角、虛空色異妄想見等。大慧！汝亦應為諸菩薩說離兔角等相。大慧！汝應當知自心所見虛妄分別之相。大慧！汝當於諸佛國土中為諸佛子，說汝自心現見一切虛妄境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告聖者大慧菩薩言：「大慧！汝當應離兔角牛角、虛空色異妄想見等。大慧！汝亦應為諸菩薩說離兔角等相。大慧！汝應當知自心所見虛妄分別之相。大慧！汝當於諸佛國土中為諸佛子，說汝自心現見一切虛妄境界。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「色於心中無， 心依境見有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色於心中無， 心依境見有；

內識眾生見， 身資生住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內識眾生見， 身資生住處。

心意與意識， 自性及五法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心意與意識， 自性及五法；

二種無我淨， 如來如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二種無我淨， 如來如是說。

長短有無等， 展轉互相生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長短有無等， 展轉互相生；

以無故成有， 以有故成無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無故成有， 以有故成無。

分別微塵體， 不起色妄想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別微塵體， 不起色妄想；

但心安住處， 惡見不能淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但心安住處， 惡見不能淨。

非妄智境界， 聲聞亦不知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非妄智境界， 聲聞亦不知；

如來之所說， 自覺之境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來之所說， 自覺之境界。」

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩為淨自心現流，復請如來而作是言：「世尊！云何淨除自心現流？為次第淨？為一時耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩摩訶薩為淨自心現流，復請如來而作是言：「世尊！云何淨除自心現流？為次第淨？為一時耶？」

佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言：「大慧！淨自心現流，次第漸淨非為一時。大慧！譬如菴摩羅果漸次成熟非為一時。大慧！眾生清淨自心現流亦復如是，漸次清淨非為一時；譬如陶師造作諸器，漸次成就非為一時。大慧！諸佛如來淨諸眾生自心現流亦復如是，漸次而淨非一時淨。大慧！譬如大地生諸樹林藥草萬物，漸次增長非一時成。大慧！諸佛如來淨諸眾生自心現流亦復如是，漸次而淨非一時淨。大慧！譬如有人學諸音樂歌舞書畫種種伎術，漸次而解非一時知。大慧！諸佛如來淨諸眾生自心現流，亦復如是，漸次而淨非一時淨。大慧！譬如明鏡無分別心，一時俱現一切色像；如來世尊亦復如是，無有分別淨諸眾生自心現流，一時清淨非漸次淨，令住寂靜無分別處。大慧！譬如日月輪相光明一時遍照一切色像非為前後。大慧！如來世尊亦復如是，為令眾生離自心煩惱見薰習氣過患，一時示現不思議智最勝境界。大慧！譬如阿梨耶識分別現境自身資生器世間等，一時而知非是前後。大慧！報佛如來亦復如是，一時成熟諸眾生界，置究竟天淨妙宮殿修行清淨之處。大慧！譬如法佛報佛放諸光明，有應化佛照諸世間。大慧！內身聖行光明法體，照除世間有無邪見亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩摩訶薩言：「大慧！淨自心現流，次第漸淨非為一時。大慧！譬如菴摩羅果漸次成熟非為一時。大慧！眾生清淨自心現流亦復如是，漸次清淨非為一時；譬如陶師造作諸器，漸次成就非為一時。大慧！諸佛如來淨諸眾生自心現流亦復如是，漸次而淨非一時淨。大慧！譬如大地生諸樹林藥草萬物，漸次增長非一時成。大慧！諸佛如來淨諸眾生自心現流亦復如是，漸次而淨非一時淨。大慧！譬如有人學諸音樂歌舞書畫種種伎術，漸次而解非一時知。大慧！諸佛如來淨諸眾生自心現流，亦復如是，漸次而淨非一時淨。大慧！譬如明鏡無分別心，一時俱現一切色像；如來世尊亦復如是，無有分別淨諸眾生自心現流，一時清淨非漸次淨，令住寂靜無分別處。大慧！譬如日月輪相光明一時遍照一切色像非為前後。大慧！如來世尊亦復如是，為令眾生離自心煩惱見薰習氣過患，一時示現不思議智最勝境界。大慧！譬如阿梨耶識分別現境自身資生器世間等，一時而知非是前後。大慧！報佛如來亦復如是，一時成熟諸眾生界，置究竟天淨妙宮殿修行清淨之處。大慧！譬如法佛報佛放諸光明，有應化佛照諸世間。大慧！內身聖行光明法體，照除世間有無邪見亦復如是。

「復次，大慧！法佛報佛說一切法自相同相故；因自心現見薰習相故；因虛妄分別戲論相縛故；如所說法無如是體故。大慧！譬如幻師幻作一切種種形像，諸愚癡人取以為實，而彼諸像實不可得。復次，大慧！虛妄法體依因緣法，執著有實分別而生。大慧！如巧幻師依草木瓦石作種種事，依於呪術人工之力，成就一切眾生形色身分之相名幻人像；眾生見幻種種形色，執著為人而實無人。大慧！眾生雖見以為是人，無實人體。大慧！因緣法體隨心分別亦復如是，以見心相種種幻故。何以故？以執著虛妄相因分別心熏習故。大慧！是名分別虛妄體相。大慧！是名報佛說法之相。大慧！法佛說法者，離心相應體故；內證聖行境界故。大慧！是名法佛說法之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！法佛報佛說一切法自相同相故；因自心現見薰習相故；因虛妄分別戲論相縛故；如所說法無如是體故。大慧！譬如幻師幻作一切種種形像，諸愚癡人取以為實，而彼諸像實不可得。復次，大慧！虛妄法體依因緣法，執著有實分別而生。大慧！如巧幻師依草木瓦石作種種事，依於呪術人工之力，成就一切眾生形色身分之相名幻人像；眾生見幻種種形色，執著為人而實無人。大慧！眾生雖見以為是人，無實人體。大慧！因緣法體隨心分別亦復如是，以見心相種種幻故。何以故？以執著虛妄相因分別心熏習故。大慧！是名分別虛妄體相。大慧！是名報佛說法之相。大慧！法佛說法者，離心相應體故；內證聖行境界故。大慧！是名法佛說法之相。

「大慧！應化佛所作應佛說施、戒、忍、精進、禪定、智慧故；陰、界、入解脫故；建立識想差別行故；說諸外道無色三摩跋提次第相。大慧！是名應佛所作應佛說法相。復次，大慧！法佛說法者，離攀緣故；離能觀所觀故；離所作相量相故。大慧！非諸凡夫聲聞緣覺外道境界故；以諸外道執著虛妄我相故。是故，大慧！如是內身自覺修行勝相，當如是學。大慧！汝當應離見自心相以為非實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！應化佛所作應佛說施、戒、忍、精進、禪定、智慧故；陰、界、入解脫故；建立識想差別行故；說諸外道無色三摩跋提次第相。大慧！是名應佛所作應佛說法相。復次，大慧！法佛說法者，離攀緣故；離能觀所觀故；離所作相量相故。大慧！非諸凡夫聲聞緣覺外道境界故；以諸外道執著虛妄我相故。是故，大慧！如是內身自覺修行勝相，當如是學。大慧！汝當應離見自心相以為非實。

「復次，大慧！聲聞乘有二種差別相，謂於內身證得聖相故；執著虛妄相分別有物故。大慧！何者聲聞內身證得聖相？謂無常、苦、空、無我境界故；真諦離欲寂滅故；陰、界、入故；自相同相故；內外不滅相故；見如實法故；得心三昧，得心三昧已，得禪定解脫三昧、道果三摩跋提不退解脫故；離不可思議薰習變易死故；內身證得聖樂行法住聲聞地故。大慧！是名聲聞內身證得聖相。大慧菩薩摩訶薩入諸聲聞內證聖行三昧樂法，而不取寂滅空門樂，不取三摩跋提樂，以憐愍眾生故起本願力行，是故雖知不取為究竟。大慧！是名聲聞內身證聖修行樂相。大慧！菩薩摩訶薩應當修行內身證聖修行樂門而不取著。大慧！何者是聲聞分別有物執著虛妄相？謂於四大堅、濕、熱、動相，青黃赤白等相故；無作者而有生故；自相同相故；斟量相應阿含先勝見善說故；依彼法虛妄執著以為實有。大慧！是名聲聞分別有物執著虛妄相。大慧！菩薩摩訶薩於彼聲聞法應知而捨，捨已入法無我相，入法無我相已入人無我，觀察無我相已次第入諸地。大慧！是名聲聞分別有物執著虛妄相。大慧！所言聲聞乘有二種相者我已說竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！聲聞乘有二種差別相，謂於內身證得聖相故；執著虛妄相分別有物故。大慧！何者聲聞內身證得聖相？謂無常、苦、空、無我境界故；真諦離欲寂滅故；陰、界、入故；自相同相故；內外不滅相故；見如實法故；得心三昧，得心三昧已，得禪定解脫三昧、道果三摩跋提不退解脫故；離不可思議薰習變易死故；內身證得聖樂行法住聲聞地故。大慧！是名聲聞內身證得聖相。大慧菩薩摩訶薩入諸聲聞內證聖行三昧樂法，而不取寂滅空門樂，不取三摩跋提樂，以憐愍眾生故起本願力行，是故雖知不取為究竟。大慧！是名聲聞內身證聖修行樂相。大慧！菩薩摩訶薩應當修行內身證聖修行樂門而不取著。大慧！何者是聲聞分別有物執著虛妄相？謂於四大堅、濕、熱、動相，青黃赤白等相故；無作者而有生故；自相同相故；斟量相應阿含先勝見善說故；依彼法虛妄執著以為實有。大慧！是名聲聞分別有物執著虛妄相。大慧！菩薩摩訶薩於彼聲聞法應知而捨，捨已入法無我相，入法無我相已入人無我，觀察無我相已次第入諸地。大慧！是名聲聞分別有物執著虛妄相。大慧！所言聲聞乘有二種相者我已說竟。」

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！世尊所說常不可思議法，內身證聖境界法第一義法。世尊！外道亦說常不可思議因果。此義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！世尊所說常不可思議法，內身證聖境界法第一義法。世尊！外道亦說常不可思議因果。此義云何？」

佛告聖者大慧菩薩言：「大慧！諸外道說常不可思議因果不成。何以故？大慧！諸外道說常不可思議，非因自相相應故。大慧！諸外道說常不可思議，若因自相不相應者，此何等法？何等法了出？是故外道不得言常不可思議。復次，大慧！諸外道說常不可思議者，若因自相相應者，應成無常不可思議，以有因相故；是故不成常不可思議。大慧！我說常不可思議，第一義常不可思議，與第一義相因果相應，以離有無故；以內身證相故；以有彼相故；以第一義智因相相應，以離有無故；以非所作故，與虛空涅槃寂滅譬喻相應故；是故常不可思議。是故，大慧！我說常不可思議，不同外道常不可思議論。大慧！此常不可思議，諸佛、如來、應、正遍知實是常法，以諸佛聖智內身證得故；非心、意、意識境界故。大慧！是故菩薩摩訶薩應當修行常不可思議內身所證聖智行法。復次，大慧！諸外道常不可思議，無常法相因相應故，是故無常；非因相而得名故；是故常法不可思議。大慧！若諸外道常不可思議，見有無法而言常，以彼法比智知言有常。大慧！我亦如是，即因此法作有無見，無常應常。何以故？以無因故。復次，大慧！諸外道說若因相相應成常不可思議，以彼外道言因自相有無故者同於兔角。大慧！此常不可思議，諸外道等但虛妄分別。何以故？以無兔角但虛妄分別故；自因相無故。大慧！我常不可思議，惟內身證相因故；離作有無法故；是故常不可思議，以無外相故；常法相應故。大慧！諸外道等見無外相，比智知常不可思議以為常，彼外道等不知常不可思議，自因相彼因相故；以內身聖智證境界相故。大慧！彼外道於我法不應為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖者大慧菩薩言：「大慧！諸外道說常不可思議因果不成。何以故？大慧！諸外道說常不可思議，非因自相相應故。大慧！諸外道說常不可思議，若因自相不相應者，此何等法？何等法了出？是故外道不得言常不可思議。復次，大慧！諸外道說常不可思議者，若因自相相應者，應成無常不可思議，以有因相故；是故不成常不可思議。大慧！我說常不可思議，第一義常不可思議，與第一義相因果相應，以離有無故；以內身證相故；以有彼相故；以第一義智因相相應，以離有無故；以非所作故，與虛空涅槃寂滅譬喻相應故；是故常不可思議。是故，大慧！我說常不可思議，不同外道常不可思議論。大慧！此常不可思議，諸佛、如來、應、正遍知實是常法，以諸佛聖智內身證得故；非心、意、意識境界故。大慧！是故菩薩摩訶薩應當修行常不可思議內身所證聖智行法。復次，大慧！諸外道常不可思議，無常法相因相應故，是故無常；非因相而得名故；是故常法不可思議。大慧！若諸外道常不可思議，見有無法而言常，以彼法比智知言有常。大慧！我亦如是，即因此法作有無見，無常應常。何以故？以無因故。復次，大慧！諸外道說若因相相應成常不可思議，以彼外道言因自相有無故者同於兔角。大慧！此常不可思議，諸外道等但虛妄分別。何以故？以無兔角但虛妄分別故；自因相無故。大慧！我常不可思議，惟內身證相因故；離作有無法故；是故常不可思議，以無外相故；常法相應故。大慧！諸外道等見無外相，比智知常不可思議以為常，彼外道等不知常不可思議，自因相彼因相故；以內身聖智證境界相故。大慧！彼外道於我法不應為說。

「復次，大慧！諸聲聞辟支佛，畏生死妄想苦而求涅槃，不知世間涅槃無差別故；分別一切法與非法而滅諸根不取未來，境界妄取以為涅槃，不知內身證修行法故；不知阿梨耶識轉故。大慧！是故彼愚癡人，說有三乘法，而不能知唯心想寂滅得寂滅法，是故彼無智愚人，不知過去未來現在諸佛、如來、應、正遍知自心見境界故；執著外心境界故。是故，大慧！彼愚癡人，於世間生死輪中常轉不住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！諸聲聞辟支佛，畏生死妄想苦而求涅槃，不知世間涅槃無差別故；分別一切法與非法而滅諸根不取未來，境界妄取以為涅槃，不知內身證修行法故；不知阿梨耶識轉故。大慧！是故彼愚癡人，說有三乘法，而不能知唯心想寂滅得寂滅法，是故彼無智愚人，不知過去未來現在諸佛、如來、應、正遍知自心見境界故；執著外心境界故。是故，大慧！彼愚癡人，於世間生死輪中常轉不住。

「復次，大慧！過去未來現在一切諸佛，皆說諸法不生。何以故？謂自心見有無法故；若離有無諸法不生故。是故，大慧！一切法不生。大慧！一切法如兔角驢駝等角。大慧！愚癡凡夫妄想分別分別諸法，是故一切諸法不生。大慧！一切諸法自體相不生，是內身證聖智境界故；非諸凡夫自體分別二境界故。大慧！是阿梨耶識身資生器世間去來自體相故；見能取可取轉故；諸凡夫墮於生住滅二相心故；分別諸法生有無故。大慧！汝應知如是法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！過去未來現在一切諸佛，皆說諸法不生。何以故？謂自心見有無法故；若離有無諸法不生故。是故，大慧！一切法不生。大慧！一切法如兔角驢駝等角。大慧！愚癡凡夫妄想分別分別諸法，是故一切諸法不生。大慧！一切諸法自體相不生，是內身證聖智境界故；非諸凡夫自體分別二境界故。大慧！是阿梨耶識身資生器世間去來自體相故；見能取可取轉故；諸凡夫墮於生住滅二相心故；分別諸法生有無故。大慧！汝應知如是法故。

「復次，大慧！我說五種乘性證法。何等為五？一者、聲聞乘性證法；二者、辟支佛乘性證法；三者、如來乘性證法；四者、不定乘性證法；五者、無性證法。大慧！何者聲聞乘性證法？謂說陰、界、入法故；說自相同相證智法故；彼身毛孔熙怡欣悅，樂修相智不修因緣，不相離相故。大慧！是名聲聞乘性證法故。彼聲聞人邪見證智，離起麁煩惱，不離無明熏習煩惱，見己身證相，謂初地中乃至五地六地離諸煩惱，同己所離故；熏習無明煩惱故；墮不可思議變易死故；而作是言：『我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。』如是等得入人無我，乃至生心以為得涅槃故。大慧！復有餘外道求證涅槃，而作是言：『覺知我人眾生壽命、作者受者丈夫。』以為涅槃。大慧！復有餘外道，見一切諸法依因而有，生涅槃心故。大慧！彼諸外道無涅槃解脫，以不見法無我故。大慧！是名聲聞乘外道性，於非離處而生離想。大慧！汝應轉此邪見修行，如實行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大慧！我說五種乘性證法。何等為五？一者、聲聞乘性證法；二者、辟支佛乘性證法；三者、如來乘性證法；四者、不定乘性證法；五者、無性證法。大慧！何者聲聞乘性證法？謂說陰、界、入法故；說自相同相證智法故；彼身毛孔熙怡欣悅，樂修相智不修因緣，不相離相故。大慧！是名聲聞乘性證法故。彼聲聞人邪見證智，離起麁煩惱，不離無明熏習煩惱，見己身證相，謂初地中乃至五地六地離諸煩惱，同己所離故；熏習無明煩惱故；墮不可思議變易死故；而作是言：『我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。』如是等得入人無我，乃至生心以為得涅槃故。大慧！復有餘外道求證涅槃，而作是言：『覺知我人眾生壽命、作者受者丈夫。』以為涅槃。大慧！復有餘外道，見一切諸法依因而有，生涅槃心故。大慧！彼諸外道無涅槃解脫，以不見法無我故。大慧！是名聲聞乘外道性，於非離處而生離想。大慧！汝應轉此邪見修行，如實行故。

「大慧！何者辟支佛乘性證法？謂聞說緣覺證法，舉身毛竪悲泣流淚，不樂憒閙故；觀察諸因緣法故；不著諸因緣法故；聞說自身種種神通，若離若合種種變化，其心隨入故。大慧！是名緣覺乘性證法，汝當應知隨順緣覺說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！何者辟支佛乘性證法？謂聞說緣覺證法，舉身毛竪悲泣流淚，不樂憒閙故；觀察諸因緣法故；不著諸因緣法故；聞說自身種種神通，若離若合種種變化，其心隨入故。大慧！是名緣覺乘性證法，汝當應知隨順緣覺說。

「大慧！何者如來乘性證法？大慧！如來乘性證法有四種。何等為四？一者、證實法性；二者、離實法證性；三者、自身內證聖智性；四者、外諸國土勝妙莊嚴證法性。大慧！若聞說此一一法時，但阿梨耶心見外身所依資生器世間不可思議境界，不驚不怖不畏者，大慧！當知！是證如來乘性人。大慧！是名如來乘性證法人相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！何者如來乘性證法？大慧！如來乘性證法有四種。何等為四？一者、證實法性；二者、離實法證性；三者、自身內證聖智性；四者、外諸國土勝妙莊嚴證法性。大慧！若聞說此一一法時，但阿梨耶心見外身所依資生器世間不可思議境界，不驚不怖不畏者，大慧！當知！是證如來乘性人。大慧！是名如來乘性證法人相。

「大慧！何者不定乘性證法？大慧！若人聞說此三種法，於一一中有所樂者隨順為說。大慧！說三乘者為發起修行地故，說諸性差別非究竟地，為欲建立畢竟能取寂靜之地故。大慧！彼三種人離煩惱障熏習得清淨故；見法無我得三昧樂行故；聲聞緣覺畢竟證得如來法身故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！何者不定乘性證法？大慧！若人聞說此三種法，於一一中有所樂者隨順為說。大慧！說三乘者為發起修行地故，說諸性差別非究竟地，為欲建立畢竟能取寂靜之地故。大慧！彼三種人離煩惱障熏習得清淨故；見法無我得三昧樂行故；聲聞緣覺畢竟證得如來法身故。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「逆流修無漏， 往來及不還； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「逆流修無漏， 往來及不還；

應供阿羅漢， 是等心亂惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應供阿羅漢， 是等心亂惑。

我說於三乘， 一乘及非乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說於三乘， 一乘及非乘；

諸聖如實解， 凡夫不能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸聖如實解， 凡夫不能知。

第一義法門， 遠離於二教； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一義法門， 遠離於二教；

建立於三乘， 為住寂靜處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立於三乘， 為住寂靜處。

諸禪及無量， 無色三摩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸禪及無量， 無色三摩提；

無想定滅盡， 亦皆心中無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無想定滅盡， 亦皆心中無。

「大慧！何者無性乘？謂一闡提。大慧！一闡提者無涅槃性。何以故？於解脫中不生信心不入涅槃。大慧！一闡提者有二種。何等為二？一者、焚燒一切善根；二者、憐愍一切眾生，作盡一切眾生界願。大慧！云何焚燒一切善根？謂謗菩薩藏作如是言：『彼非隨順修多羅、毘尼解脫說。』捨諸善根，是故不得涅槃。大慧！憐愍眾生作盡眾生界願者，是為菩薩。大慧！菩薩方便作願，若諸眾生不入涅槃者，我亦不入涅槃，是故菩薩摩訶薩不入涅槃。大慧！是名二種一闡提無涅槃性，以是義故，決定取一闡提行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慧！何者無性乘？謂一闡提。大慧！一闡提者無涅槃性。何以故？於解脫中不生信心不入涅槃。大慧！一闡提者有二種。何等為二？一者、焚燒一切善根；二者、憐愍一切眾生，作盡一切眾生界願。大慧！云何焚燒一切善根？謂謗菩薩藏作如是言：『彼非隨順修多羅、毘尼解脫說。』捨諸善根，是故不得涅槃。大慧！憐愍眾生作盡眾生界願者，是為菩薩。大慧！菩薩方便作願，若諸眾生不入涅槃者，我亦不入涅槃，是故菩薩摩訶薩不入涅槃。大慧！是名二種一闡提無涅槃性，以是義故，決定取一闡提行。」

大慧菩薩白佛言：「世尊！此二種一闡提，何等一闡提常不入涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧菩薩白佛言：「世尊！此二種一闡提，何等一闡提常不入涅槃？」

佛告大慧菩薩摩訶薩：「一闡提常不入涅槃。何以故？以能善知一切諸法本來涅槃，是故不入涅槃，非捨一切善根闡提。何以故？大慧！彼捨一切善根闡提，若值諸佛善知識等，發菩提心生諸善根，便證涅槃。何以故？大慧！諸佛如來不捨一切諸眾生故。是故，大慧！菩薩一闡提常不入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大慧菩薩摩訶薩：「一闡提常不入涅槃。何以故？以能善知一切諸法本來涅槃，是故不入涅槃，非捨一切善根闡提。何以故？大慧！彼捨一切善根闡提，若值諸佛善知識等，發菩提心生諸善根，便證涅槃。何以故？大慧！諸佛如來不捨一切諸眾生故。是故，大慧！菩薩一闡提常不入涅槃。