佛藏經卷上(奉入龍華經一名選擇諸法) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛藏經卷上(奉入龍華經一名選擇諸法)

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

諸法實相品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法實相品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘僧俱，皆是眾所知識，及無邊大菩薩摩訶薩眾，無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘僧俱，皆是眾所知識，及無邊大菩薩摩訶薩眾，無量無數。

爾時舍利弗從三昧起，行詣佛所，偏袒右肩頭面作禮，白佛言：「希有世尊！如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗從三昧起，行詣佛所，偏袒右肩頭面作禮，白佛言：「希有世尊！如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解。」

佛告舍利弗：「汝見何利歎言希有，如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝見何利歎言希有，如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解？」

舍利弗白佛言：「世尊！我在靜處每作是念：『世尊乃於無名相法以名相說，無語言法以語言說。』思惟是事生希有心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！我在靜處每作是念：『世尊乃於無名相法以名相說，無語言法以語言說。』思惟是事生希有心。」

佛告舍利弗：「如是，如是！是事希有、第一希有，謂是諸佛阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！譬如巧畫師，畫於虛空現種種色相。於意云何？是畫師者為希有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是，如是！是事希有、第一希有，謂是諸佛阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！譬如巧畫師，畫於虛空現種種色相。於意云何？是畫師者為希有不？」

「希有。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「希有。世尊！」

「舍利弗！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，說一切法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。所以者何？無名相法、無念無得亦無有修，不可思議、非心所依、無有戲論，非是戲論所可依止。無覺無觀、無有所攝，不在於心、非得所得，無此無彼、無有分別，無動無性、本來自空，不可念、不可出，一切世間所不能信，如是無名相法以名相說。如是舍利弗！一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，說一切法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。所以者何？無名相法、無念無得亦無有修，不可思議、非心所依、無有戲論，非是戲論所可依止。無覺無觀、無有所攝，不在於心、非得所得，無此無彼、無有分別，無動無性、本來自空，不可念、不可出，一切世間所不能信，如是無名相法以名相說。如是舍利弗！一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。

「舍利弗！譬如有人嚼咽須彌能令消盡，飛行虛空不以為患，於意云何？為希有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如有人嚼咽須彌能令消盡，飛行虛空不以為患，於意云何？為希有不？」

「希有。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「希有。世尊！」

「舍利弗！諸佛所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。舍利弗！譬如火城縱廣深淺各一由旬，四門出焰，人負乾草於中而過，猛風吹焰燒爆其身，是人能令火不燒草及不燒身，於中得出如本無異。於意云何？為希有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！諸佛所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。舍利弗！譬如火城縱廣深淺各一由旬，四門出焰，人負乾草於中而過，猛風吹焰燒爆其身，是人能令火不燒草及不燒身，於中得出如本無異。於意云何？為希有不？」

「希有。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「希有。世尊！」

「舍利弗！如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。舍利弗！譬如有人以石為栰，從海此岸度至彼岸。於意云何？為希有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。舍利弗！譬如有人以石為栰，從海此岸度至彼岸。於意云何？為希有不？」

「希有。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「希有。世尊！」

「舍利弗！如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。舍利弗！譬如有人負四天下及諸須彌、山河草木，以蚊脚為梯登至梵天。於意云何？為希有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。舍利弗！譬如有人負四天下及諸須彌、山河草木，以蚊脚為梯登至梵天。於意云何？為希有不？」

「希有。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「希有。世尊！」

「舍利弗！如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。舍利弗！譬如藕絲懸須彌山在於虛空。於意云何？為希有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。舍利弗！譬如藕絲懸須彌山在於虛空。於意云何？為希有不？」

「希有。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「希有。世尊！」

「舍利弗！如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。舍利弗！譬如劫盡大火燒時，人以一唾能滅此火，又以一吹還成世界及諸天宮。於意云何？為希有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。舍利弗！譬如劫盡大火燒時，人以一唾能滅此火，又以一吹還成世界及諸天宮。於意云何？為希有不？」

「希有。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「希有。世尊！」

「舍利弗！如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。舍利弗！恒河廣大，為無量不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。舍利弗！恒河廣大，為無量不？」

「如是。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是。世尊！」

「舍利弗！四天下中，普雨大雨渧如恒河，有人以手承此雨渧無所遺落。於意云何？為希有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！四天下中，普雨大雨渧如恒河，有人以手承此雨渧無所遺落。於意云何？為希有不？」

「希有。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「希有。世尊！」

「舍利弗！如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。舍利弗！須彌山王為高大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。舍利弗！須彌山王為高大不？」

「高大。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「高大。世尊！」

「舍利弗！四天下中，普雨大石皆如須彌，有人以手承接此石，無有遺落如芥子者。於意云何，為希有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！四天下中，普雨大石皆如須彌，有人以手承接此石，無有遺落如芥子者。於意云何，為希有不？」

「希有。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「希有。世尊！」

「舍利弗！如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。舍利弗！譬如有人以一切眾生置左手中，右手接舉三千世界山河草木，皆能令是一切眾生同心喜樂其意不異。於意云何？為希有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。舍利弗！譬如有人以一切眾生置左手中，右手接舉三千世界山河草木，皆能令是一切眾生同心喜樂其意不異。於意云何？為希有不？」

「希有。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「希有。世尊！」

「舍利弗！如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來所說一切諸法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。」

「舍利弗！如來所說諸法無性、空、無所有，一切世間所難信解。何以故？舍利弗！是法無想離諸想、無念離諸念、無取無捨、無戲論無惱熱，非此岸非彼岸非陸地、非癡非明，以無量智乃可得解，非以思量所能得知。無行無相、無有惱熱、無念過諸念、無心過諸心、無向無背、無縛無解、無妄無妄法、無癡無癡法、無有癡網、無名無言、無說無不說、無盡無不盡、無行無行相、無道無道果、無離過諸離、無思惟無雜糅，不取不捨，無得不可得。除諸滯着、除貪恚癡，非實非虛妄、非常非無常、非明非不明、非闇非照，不在心，無有性，性本空。能降伏魔、降伏煩惱、降伏五陰、降伏十二入、降伏十八界，降伏說有五陰者、降伏說有十二入者、降伏說有十八界者，降伏說有眾生者、說有人者、說有壽者、說有命者、說有有者、說有無者，降伏一切諸邪行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來所說諸法無性、空、無所有，一切世間所難信解。何以故？舍利弗！是法無想離諸想、無念離諸念、無取無捨、無戲論無惱熱，非此岸非彼岸非陸地、非癡非明，以無量智乃可得解，非以思量所能得知。無行無相、無有惱熱、無念過諸念、無心過諸心、無向無背、無縛無解、無妄無妄法、無癡無癡法、無有癡網、無名無言、無說無不說、無盡無不盡、無行無行相、無道無道果、無離過諸離、無思惟無雜糅，不取不捨，無得不可得。除諸滯着、除貪恚癡，非實非虛妄、非常非無常、非明非不明、非闇非照，不在心，無有性，性本空。能降伏魔、降伏煩惱、降伏五陰、降伏十二入、降伏十八界，降伏說有五陰者、降伏說有十二入者、降伏說有十八界者，降伏說有眾生者、說有人者、說有壽者、說有命者、說有有者、說有無者，降伏一切諸邪行者。

「舍利弗！我此聖法，皆能降伏一切貪著，乃至說有法者、不信樂諸法如實相者、逆佛法者。所以者何？舍利弗！若有眾生說我者、說人者、說眾生者、說斷滅者、說常者、說有者、說無者、說諸法者、說假名者、說邊者，皆違逆佛，與佛共諍。舍利弗！乃至於法少許得者，皆與佛諍；與佛諍者皆入邪道，非我弟子；若非我弟子，即與涅槃共諍、與佛共諍、與法共諍、與僧共諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我此聖法，皆能降伏一切貪著，乃至說有法者、不信樂諸法如實相者、逆佛法者。所以者何？舍利弗！若有眾生說我者、說人者、說眾生者、說斷滅者、說常者、說有者、說無者、說諸法者、說假名者、說邊者，皆違逆佛，與佛共諍。舍利弗！乃至於法少許得者，皆與佛諍；與佛諍者皆入邪道，非我弟子；若非我弟子，即與涅槃共諍、與佛共諍、與法共諍、與僧共諍。

「舍利弗！如是見人，我則不聽出家受戒。舍利弗！如是見人，我則不聽受一飲水以自供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如是見人，我則不聽出家受戒。舍利弗！如是見人，我則不聽受一飲水以自供養。

「舍利弗！若人除捨如是不善貪著事者，於我法中出家求道，不念涅槃、不以涅槃為念、不貪涅槃。於畢竟空法，不驚不畏，是人尚為斷諸法故勤行精進，何況如是不善貪著，謂著我、著眾生、著人、著法。是人為斷諸貪著故，但勤修習無相三昧，於無相三昧亦不取相，是人通達一切諸法相皆是一相，所謂無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若人除捨如是不善貪著事者，於我法中出家求道，不念涅槃、不以涅槃為念、不貪涅槃。於畢竟空法，不驚不畏，是人尚為斷諸法故勤行精進，何況如是不善貪著，謂著我、著眾生、著人、著法。是人為斷諸貪著故，但勤修習無相三昧，於無相三昧亦不取相，是人通達一切諸法相皆是一相，所謂無相。

「舍利弗！是則名為於聖法中柔順法忍。得是柔順法忍，乃名是我弟子，能消供養不空受身。所以者何？舍利弗！我是真實相法，不可入不可取不可捨、不可貪不可說，斷語言道。無歡無喜斷貪喜心，非眾緣合離眾因緣。無道斷道至於無道，斷諸語言、論議音聲，無形無色、無取無著無用、無實無妄、無闇無明、無壞無諍、無合無散、無動無念、無有分別，不可得示。非垢非淨、非名非相、非心數法非心所解。我此法中無男無女、無天、無龍、無夜叉、無乾闥婆、無鳩槃荼、無毘舍闍、無斷無常、無我無眾生無人、無來無去、無出無入、無戒無犯、無淨無垢、無有三昧、無定無定根、無禪無禪根、無知無見、無貪無諍、無道無道果、無慧無慧根、無明無非明、無解脫無非解脫、無果無得果、無無力非力、無所畏無無所畏、無念無念根、無坐無行無有威儀、無此無彼、無憶想分別、無菩提無菩提分、無智無非智、無地無水無火無風。無罪無福、無法無非法、無苦無樂，拔諸一切戲論根本，一切永離冷而無烟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是則名為於聖法中柔順法忍。得是柔順法忍，乃名是我弟子，能消供養不空受身。所以者何？舍利弗！我是真實相法，不可入不可取不可捨、不可貪不可說，斷語言道。無歡無喜斷貪喜心，非眾緣合離眾因緣。無道斷道至於無道，斷諸語言、論議音聲，無形無色、無取無著無用、無實無妄、無闇無明、無壞無諍、無合無散、無動無念、無有分別，不可得示。非垢非淨、非名非相、非心數法非心所解。我此法中無男無女、無天、無龍、無夜叉、無乾闥婆、無鳩槃荼、無毘舍闍、無斷無常、無我無眾生無人、無來無去、無出無入、無戒無犯、無淨無垢、無有三昧、無定無定根、無禪無禪根、無知無見、無貪無諍、無道無道果、無慧無慧根、無明無非明、無解脫無非解脫、無果無得果、無無力非力、無所畏無無所畏、無念無念根、無坐無行無有威儀、無此無彼、無憶想分別、無菩提無菩提分、無智無非智、無地無水無火無風。無罪無福、無法無非法、無苦無樂，拔諸一切戲論根本，一切永離冷而無烟。

「舍利弗！舉要言之。我法悉破一切諸念、一切諸見、一切諸結、諸增上慢。不念一切諸所憶念，除斷一切種種語言。我是法中無常無無常、無苦無樂、無垢無淨、無斷無常、無我無眾生、無人無壽者、無命者、無生無滅。何以故？舍利弗！如來於法都無所得有所滅，故名為涅槃，亦不見有得涅槃者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！舉要言之。我法悉破一切諸念、一切諸見、一切諸結、諸增上慢。不念一切諸所憶念，除斷一切種種語言。我是法中無常無無常、無苦無樂、無垢無淨、無斷無常、無我無眾生、無人無壽者、無命者、無生無滅。何以故？舍利弗！如來於法都無所得有所滅，故名為涅槃，亦不見有得涅槃者。

「舍利弗！佛亦不念涅槃，不以涅槃為念，亦不貪著涅槃。是故當知，是為第一奇特希有，所謂如來說一切法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！佛亦不念涅槃，不以涅槃為念，亦不貪著涅槃。是故當知，是為第一奇特希有，所謂如來說一切法無生無滅、無相無為，令人信解，倍為希有。」

念佛品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛品第二

爾時舍利弗白佛言：「世尊！於此法中云何為惡知識？云何為善知識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！於此法中云何為惡知識？云何為善知識？」

佛告舍利弗：「若有比丘教餘比丘：『比丘！汝當念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天。比丘！汝當觀身，取是身相，所謂不淨。當觀一切諸有為法，皆悉無常，觀一切法空、無有我。比丘！汝當取所緣相繫心緣中，專念空相，當樂善法。當取不善法相，取不善法相已，為令斷故觀念修習，謂為斷貪欲觀不淨相；為斷瞋恚觀慈心相；為斷愚癡觀因緣法。常念淨戒深取空相，勤行精進為得四禪，專心求道。觀不善法皆是衰惱，觀於善法最是安隱，一心修道。分別諦觀善、不善法，諦取相已，唯觀涅槃安隱寂滅，唯愛涅槃畢竟清淨。』如是教者名為邪教，謂是正教而是邪教。舍利弗！如是教者名惡知識。是人名為誹謗於我，助於外道；亦為他人說邪道法。舍利弗！如是惡人，我乃不聽受一飲水以自供養；我說教者不說受者。舍利弗！於我法中多有如是增上慢教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若有比丘教餘比丘：『比丘！汝當念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天。比丘！汝當觀身，取是身相，所謂不淨。當觀一切諸有為法，皆悉無常，觀一切法空、無有我。比丘！汝當取所緣相繫心緣中，專念空相，當樂善法。當取不善法相，取不善法相已，為令斷故觀念修習，謂為斷貪欲觀不淨相；為斷瞋恚觀慈心相；為斷愚癡觀因緣法。常念淨戒深取空相，勤行精進為得四禪，專心求道。觀不善法皆是衰惱，觀於善法最是安隱，一心修道。分別諦觀善、不善法，諦取相已，唯觀涅槃安隱寂滅，唯愛涅槃畢竟清淨。』如是教者名為邪教，謂是正教而是邪教。舍利弗！如是教者名惡知識。是人名為誹謗於我，助於外道；亦為他人說邪道法。舍利弗！如是惡人，我乃不聽受一飲水以自供養；我說教者不說受者。舍利弗！於我法中多有如是增上慢教。

「舍利弗！若受教者受戒五歲，不能悉捨如是所教，於是教中勤心精進，自有得無所有比丘不往諮問。我說此人雖有五歲，猶名邪見，雜外道法順行魔教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若受教者受戒五歲，不能悉捨如是所教，於是教中勤心精進，自有得無所有比丘不往諮問。我說此人雖有五歲，猶名邪見，雜外道法順行魔教。

「舍利弗！若有比丘受是教已，聞空無所得法即自覺知，我先受者皆是邪見，於空無所得法無疑無悔，深入通達，不依一切我見人見。舍利弗！我說此人名為得清淨梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有比丘受是教已，聞空無所得法即自覺知，我先受者皆是邪見，於空無所得法無疑無悔，深入通達，不依一切我見人見。舍利弗！我說此人名為得清淨梵行。

「舍利弗！若有比丘成就如是無所得忍，雖現未得無餘涅槃，我記是人，彌勒佛時當在初會。時彌勒佛歡喜三唱：『是人能於釋迦牟尼佛法中，成就無所得忍。』舍利弗！若在家出家成就此忍，我記是人必得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有比丘成就如是無所得忍，雖現未得無餘涅槃，我記是人，彌勒佛時當在初會。時彌勒佛歡喜三唱：『是人能於釋迦牟尼佛法中，成就無所得忍。』舍利弗！若在家出家成就此忍，我記是人必得涅槃。

「舍利弗！若有人受如是教已，聞空無所得法即時驚畏，是人可愍，無有救者、無有依者，直趣地獄。何以故？舍利弗！於佛教中驚疑畏者，是人則為具足惡道。所以者何？我常自說，有所得者是惡道分。何以故？舍利弗！佛所得法無有差別，是與非是若可差別，是有所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有人受如是教已，聞空無所得法即時驚畏，是人可愍，無有救者、無有依者，直趣地獄。何以故？舍利弗！於佛教中驚疑畏者，是人則為具足惡道。所以者何？我常自說，有所得者是惡道分。何以故？舍利弗！佛所得法無有差別，是與非是若可差別，是有所得。

「舍利弗！人寧成就五逆重惡，不成就我見、眾生見、人見、壽見、命見、陰、入、界見。貪著持戒著持戒見；貪著三昧著三昧見。依於佛想得於法想，於僧斷事成就身見。何以故？於佛法中成就身見不在僧數。舍利弗！佛弟子眾心無分別。舍利弗！佛弟子眾無不善者、無破戒者、無破見者、無破威儀者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！人寧成就五逆重惡，不成就我見、眾生見、人見、壽見、命見、陰、入、界見。貪著持戒著持戒見；貪著三昧著三昧見。依於佛想得於法想，於僧斷事成就身見。何以故？於佛法中成就身見不在僧數。舍利弗！佛弟子眾心無分別。舍利弗！佛弟子眾無不善者、無破戒者、無破見者、無破威儀者。

「舍利弗！何等為惡不善？於佛眾中不在僧數，名惡不善。謂心心數法與諸緣合，無真實事但作分別，以分別故計有所得，是人乃至所有言說心心相續，乃至善不善法，於聖法中名惡不善。何以故？舍利弗！所有樂處中必有苦，如來法者滅是苦樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！何等為惡不善？於佛眾中不在僧數，名惡不善。謂心心數法與諸緣合，無真實事但作分別，以分別故計有所得，是人乃至所有言說心心相續，乃至善不善法，於聖法中名惡不善。何以故？舍利弗！所有樂處中必有苦，如來法者滅是苦樂。

「舍利弗！如來所得，是中無欲亦無非欲，無樂無苦、無思無想無修，乃至亦無空想。何以故？舍利弗！若計空想即是我想、眾生想者，是常想者、是斷想者。何以故？舍利弗！隨所有想則生諸想，是皆墮邪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來所得，是中無欲亦無非欲，無樂無苦、無思無想無修，乃至亦無空想。何以故？舍利弗！若計空想即是我想、眾生想者，是常想者、是斷想者。何以故？舍利弗！隨所有想則生諸想，是皆墮邪。

「舍利弗！空名無念，是名為空，空念亦空，是名為空。舍利弗！空中無善無惡，乃至亦無空想，是故名空。舍利弗！諸有為法可知可解，空非可知亦非可解、非可思量，是故名空。舍利弗！空非念得。何以故？空無想故，是故名空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！空名無念，是名為空，空念亦空，是名為空。舍利弗！空中無善無惡，乃至亦無空想，是故名空。舍利弗！諸有為法可知可解，空非可知亦非可解、非可思量，是故名空。舍利弗！空非念得。何以故？空無想故，是故名空。

「舍利弗！何故說行空行？不念一切諸想，乃至空想亦復不念，是名空行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！何故說行空行？不念一切諸想，乃至空想亦復不念，是名空行。

「舍利弗！想名乃至心有所念，即名為想，無所念者乃名無想。離諸想故名為無想，隨所取想皆是邪見。何以故？舍利弗！於聖法中計得寂滅皆墮邪見，何況言說？何況說者？如是空法以何可說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！想名乃至心有所念，即名為想，無所念者乃名無想。離諸想故名為無想，隨所取想皆是邪見。何以故？舍利弗！於聖法中計得寂滅皆墮邪見，何況言說？何況說者？如是空法以何可說？

「舍利弗！諸佛何故說諸語言皆名為邪？不能通達一切法者，是則皆為言說所覆，是故如來知諸語言皆為是邪，乃至少有言語不得其實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！諸佛何故說諸語言皆名為邪？不能通達一切法者，是則皆為言說所覆，是故如來知諸語言皆為是邪，乃至少有言語不得其實。

「舍利弗！諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆是無想無念。何以故？如來於法不得體性亦不得念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆是無想無念。何以故？如來於法不得體性亦不得念。

「舍利弗！如來何故說有念處？舍利弗！經說若人得四念處，是人能得諸法體性，能得自身、得我、得人，無有是處。示法別相空故，說四念處。四念處性，無性、無處、無念、無說、無有貪著。念性尚無，何況念處？是故如來說名念處。舍利弗！諸法若有決定體性，如析毛髮百分一者，是則諸佛不出於世，亦終不說諸法性空。舍利弗！諸法實空無性，一相所謂無相。如來悉見，如來以是說有念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來何故說有念處？舍利弗！經說若人得四念處，是人能得諸法體性，能得自身、得我、得人，無有是處。示法別相空故，說四念處。四念處性，無性、無處、無念、無說、無有貪著。念性尚無，何況念處？是故如來說名念處。舍利弗！諸法若有決定體性，如析毛髮百分一者，是則諸佛不出於世，亦終不說諸法性空。舍利弗！諸法實空無性，一相所謂無相。如來悉見，如來以是說有念處。

「舍利弗！念處名為無處無非處、無念無念業、無想無分別、無意無意業、無思無思業、無法無法相，皆無合散，是故賢聖名為無分別者，是名念處。如來以是說有念處，隨順無所有故名為念處；隨順念佛名為念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！念處名為無處無非處、無念無念業、無想無分別、無意無意業、無思無思業、無法無法相，皆無合散，是故賢聖名為無分別者，是名念處。如來以是說有念處，隨順無所有故名為念處；隨順念佛名為念處。

「舍利弗！云何名為念佛？見無所有名為念佛。舍利弗！諸佛無量不可思議、不可稱量，以是義故，見無所有名為念佛。實名無分別，諸佛無分別，以是故言念無分別即是念佛。復次，見諸法實相名為見佛。何等名為諸法實相？所謂諸法畢竟空無所有，以是畢竟空無所有法念佛。復次，如是法中，乃至小念尚不可得，是名念佛。舍利弗！是念佛法斷語言道，過出諸念不可得念，是名念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！云何名為念佛？見無所有名為念佛。舍利弗！諸佛無量不可思議、不可稱量，以是義故，見無所有名為念佛。實名無分別，諸佛無分別，以是故言念無分別即是念佛。復次，見諸法實相名為見佛。何等名為諸法實相？所謂諸法畢竟空無所有，以是畢竟空無所有法念佛。復次，如是法中，乃至小念尚不可得，是名念佛。舍利弗！是念佛法斷語言道，過出諸念不可得念，是名念佛。

「舍利弗！一切諸念皆寂滅相，隨順是法，此則名為修習念佛。不可以色念佛。何以故？念色取相貪味為識，無形、無色、無緣、無性，是名念佛。是故當知，無有分別、無取、無捨，是真念佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！一切諸念皆寂滅相，隨順是法，此則名為修習念佛。不可以色念佛。何以故？念色取相貪味為識，無形、無色、無緣、無性，是名念佛。是故當知，無有分別、無取、無捨，是真念佛。」

念法品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念法品第三

爾時舍利弗白佛言：「世尊！云何為人亦說是法為惡知識？世尊！云何為人亦說是法為善知識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！云何為人亦說是法為惡知識？世尊！云何為人亦說是法為善知識？」

佛告舍利弗：「若有比丘教他比丘：『比丘！汝今當知念佛事空，念所緣處是不應念，汝所念空念亦復空。是無性空能斷色想、能斷取想。』是人爾時不得無想，何況於念？是人爾時都無所有、寂滅無性，不集諸想、滅一切法，是則名為修習念佛。念佛名為破善不善一切覺觀，無覺無觀寂然無想，名為念佛。何以故？不應以覺觀憶念諸佛，無覺無觀名為清淨念佛。於此念中乃無微細心心念業，況身口業？又念佛者離諸想，諸想不在心，無分別、無名字、無障礙，無欲無得不起覺觀。何以故？舍利弗！隨所念起一切諸想皆是邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若有比丘教他比丘：『比丘！汝今當知念佛事空，念所緣處是不應念，汝所念空念亦復空。是無性空能斷色想、能斷取想。』是人爾時不得無想，何況於念？是人爾時都無所有、寂滅無性，不集諸想、滅一切法，是則名為修習念佛。念佛名為破善不善一切覺觀，無覺無觀寂然無想，名為念佛。何以故？不應以覺觀憶念諸佛，無覺無觀名為清淨念佛。於此念中乃無微細心心念業，況身口業？又念佛者離諸想，諸想不在心，無分別、無名字、無障礙，無欲無得不起覺觀。何以故？舍利弗！隨所念起一切諸想皆是邪見。

「舍利弗！隨無所有、無覺無觀、無生無滅，通達是者名為念佛。如是念中，無貪無著、無逆無順、無名無想。舍利弗！無想、無語乃名念佛，是中乃無微細小念，何況麁身口意業？無身口意業處、無取無捨、無諍無訟、無念無分別，空寂無性、滅諸覺觀，是名念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！隨無所有、無覺無觀、無生無滅，通達是者名為念佛。如是念中，無貪無著、無逆無順、無名無想。舍利弗！無想、無語乃名念佛，是中乃無微細小念，何況麁身口意業？無身口意業處、無取無捨、無諍無訟、無念無分別，空寂無性、滅諸覺觀，是名念佛。

「舍利弗！若人成就如是念者，欲轉四天下地隨意能轉，亦能降伏百千億魔，況弊無明，從虛誑緣起無決定相？是法如是，無想無戲論、無生無滅、不可說不可分別、無闇無明，魔若魔民所不能測，但以世俗言說有所教化，而作是言：『汝念佛時莫取小想，莫生戲論、莫有分別。何以故？是法皆空、無有體性、不可念，一相所謂無相，是名真實念佛，所謂無生無滅、無相無為。何以故？如來不名為色、不名為想、不名為念、不名分別、不逆不順、不取不捨、非定非慧、非明非無明。如來不可說、不可思議、無相，汝今莫樂取相、莫樂戲論。佛於諸法無執無量，不見有法可執可量。是人於佛猶尚不得，何況於念？』舍利弗！如是教者名善知識；第一義中無有決定是善知識、是惡知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若人成就如是念者，欲轉四天下地隨意能轉，亦能降伏百千億魔，況弊無明，從虛誑緣起無決定相？是法如是，無想無戲論、無生無滅、不可說不可分別、無闇無明，魔若魔民所不能測，但以世俗言說有所教化，而作是言：『汝念佛時莫取小想，莫生戲論、莫有分別。何以故？是法皆空、無有體性、不可念，一相所謂無相，是名真實念佛，所謂無生無滅、無相無為。何以故？如來不名為色、不名為想、不名為念、不名分別、不逆不順、不取不捨、非定非慧、非明非無明。如來不可說、不可思議、無相，汝今莫樂取相、莫樂戲論。佛於諸法無執無量，不見有法可執可量。是人於佛猶尚不得，何況於念？』舍利弗！如是教者名善知識；第一義中無有決定是善知識、是惡知識。

「復次舍利弗！若有比丘教餘比丘：『比丘！汝當分別觀察諸法，亦復莫念法相。』是比丘如是修習心無繫著，則能通達諸法一相所謂無相，是人猶尚不生法想，況我人想？舍利弗！於意云何？念法想者，是人能滅一切法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！若有比丘教餘比丘：『比丘！汝當分別觀察諸法，亦復莫念法相。』是比丘如是修習心無繫著，則能通達諸法一相所謂無相，是人猶尚不生法想，況我人想？舍利弗！於意云何？念法想者，是人能滅一切法不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「舍利弗！如樹無根，能有枝葉華果實不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如樹無根，能有枝葉華果實不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「如是舍利弗！若人不得諸法根本，是人能生諸法想不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是舍利弗！若人不得諸法根本，是人能生諸法想不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「舍利弗！若人不得不念法想，是人能滅一切法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若人不得不念法想，是人能滅一切法不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「是人不得於法、不得法相、不得於滅，亦不分別無生無滅。是人爾時不生不滅，不名得涅槃者；亦復不名無得涅槃。舍利弗！如是教者名善知識；第一義中無善知識、無惡知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是人不得於法、不得法相、不得於滅，亦不分別無生無滅。是人爾時不生不滅，不名得涅槃者；亦復不名無得涅槃。舍利弗！如是教者名善知識；第一義中無善知識、無惡知識。

「舍利弗！若人成就如是相者，世間希有，得不顛倒真實見故，是為正見。復次舍利弗！正見者名為正作、正行、正道、正解。無有顛倒如實而見，是故如來說名正見。舍利弗！若有眾生無有顛倒如實觀者，則有正見。若生我想、人想、眾生想者，當知是人皆是邪行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若人成就如是相者，世間希有，得不顛倒真實見故，是為正見。復次舍利弗！正見者名為正作、正行、正道、正解。無有顛倒如實而見，是故如來說名正見。舍利弗！若有眾生無有顛倒如實觀者，則有正見。若生我想、人想、眾生想者，當知是人皆是邪行。

「舍利弗！佛及弟子！不說有我、不說有人、不說眾生、不說壽命、不說斷常，是故佛及弟子名為正見。何以故？正觀不顛倒故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！佛及弟子！不說有我、不說有人、不說眾生、不說壽命、不說斷常，是故佛及弟子名為正見。何以故？正觀不顛倒故。

「舍利弗！一切凡夫於此事中無能入者。何以故？一切凡夫都無正見，但有隨順正見得柔順忍，不能如實，舍利弗！是名正見邪見差別。如實見故名為正見；見世樂因增長財利是世間正見，是皆欺誑不免生死。舍利弗！佛說世間正見，是說懈怠下劣者法，賢聖不作是念：『此是正見、此是邪見。』所以者何？一切諸見皆從虛妄緣起。舍利弗！若作是念：『此是正見。』是人即是邪見。舍利弗！於聖法中拔斷一切諸見根本，悉斷一切諸語言道，如虛空中手無觸閡，諸沙門法皆應如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！一切凡夫於此事中無能入者。何以故？一切凡夫都無正見，但有隨順正見得柔順忍，不能如實，舍利弗！是名正見邪見差別。如實見故名為正見；見世樂因增長財利是世間正見，是皆欺誑不免生死。舍利弗！佛說世間正見，是說懈怠下劣者法，賢聖不作是念：『此是正見、此是邪見。』所以者何？一切諸見皆從虛妄緣起。舍利弗！若作是念：『此是正見。』是人即是邪見。舍利弗！於聖法中拔斷一切諸見根本，悉斷一切諸語言道，如虛空中手無觸閡，諸沙門法皆應如是。」

念僧品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念僧品第四

舍利弗白佛言：「世尊！何等為聖眾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！何等為聖眾？」

「舍利弗！若有人能信解通達一切諸法無生無滅、無起無相，成就如是忍尚不得我，況得須陀洹、斯陀含、阿那含？況得阿羅漢？況復得法？況得男女？何況得道？況得如是等事？是名聖眾，是亦不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有人能信解通達一切諸法無生無滅、無起無相，成就如是忍尚不得我，況得須陀洹、斯陀含、阿那含？況得阿羅漢？況復得法？況得男女？何況得道？況得如是等事？是名聖眾，是亦不得。

「復次舍利弗！眾生少能信解無生無滅無相法者，若能信解無生無滅無相法者，心無顛倒共相知解，以法和合不受後有，知諸世間但從虛妄緣起。是人則更不住是身，以是因緣說名聖眾。是人於是語言亦復不得，謂諸名相但集無相無戲論事，是名僧寶，應受供養。得無顛倒真實義故，是人以是方便念僧，是事亦空。舍利弗！如是教者名善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！眾生少能信解無生無滅無相法者，若能信解無生無滅無相法者，心無顛倒共相知解，以法和合不受後有，知諸世間但從虛妄緣起。是人則更不住是身，以是因緣說名聖眾。是人於是語言亦復不得，謂諸名相但集無相無戲論事，是名僧寶，應受供養。得無顛倒真實義故，是人以是方便念僧，是事亦空。舍利弗！如是教者名善知識。

「舍利弗！斷一切語言道，名為聖眾。何以故？於聖法中所因語言說真實義，如是語言亦不可得，是故當知斷諸語言，名為聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！斷一切語言道，名為聖眾。何以故？於聖法中所因語言說真實義，如是語言亦不可得，是故當知斷諸語言，名為聖眾。

「舍利弗！或有人言：『若於此中無有言說、無有定者，何名為僧？』舍利弗！我於此中有如是答：『眾僧名為示如實事，此事決定亦不可得，俱同一學一忍一味，是事亦以世俗語故說，非第一義。第一義中無有定實名為僧法，常不壞者。』聖人若說言有是法，是即為污。所以者何？若人作是分別，是男是女、是天、是龍、是夜叉、是乾闥婆、是鳩槃茶、是法是非法。作是分別已，得種種事，得種種事故作是言：『是坐是臥是行是住。』聖人得諸法實相故，亦不分別是男是女、是天是龍，乃至是法是非法。不分別故，不得種種法。不得種種法者，能作是說，是坐是臥是行是住不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！或有人言：『若於此中無有言說、無有定者，何名為僧？』舍利弗！我於此中有如是答：『眾僧名為示如實事，此事決定亦不可得，俱同一學一忍一味，是事亦以世俗語故說，非第一義。第一義中無有定實名為僧法，常不壞者。』聖人若說言有是法，是即為污。所以者何？若人作是分別，是男是女、是天、是龍、是夜叉、是乾闥婆、是鳩槃茶、是法是非法。作是分別已，得種種事，得種種事故作是言：『是坐是臥是行是住。』聖人得諸法實相故，亦不分別是男是女、是天是龍，乃至是法是非法。不分別故，不得種種法。不得種種法者，能作是說，是坐是臥是行是住不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「舍利弗！若人言，是男是女、是天是龍，乃至是法是非法。是人所說非虛妄耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若人言，是男是女、是天是龍，乃至是法是非法。是人所說非虛妄耶？」

「虛妄。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虛妄。世尊！」

「舍利弗！若不入是虛妄者，名為聖眾。不顛倒故，名為聖眾。舍利弗！所有不善、所有可知、所有可得，如是一切諸不善法，皆以名相為本。此賢聖法中斷諸名相，又不念名相不得名相，云何當言是聖是眾？斷諸名相名為聖眾。若有法處可破可斷，賢聖法中無名無相無有語言，斷諸語言無有合散，若言無僧則破聖眾，是亦不得。所謂名相虛妄想故，著種種邪見，因是邪見更受後身，貪著諸見則五陰生。舍利弗！五陰皆是虛妄貪著，是名惡道，是名邪見。賢聖眾者無有此事，但知虛妄緣故起於三界，知是事故名為聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若不入是虛妄者，名為聖眾。不顛倒故，名為聖眾。舍利弗！所有不善、所有可知、所有可得，如是一切諸不善法，皆以名相為本。此賢聖法中斷諸名相，又不念名相不得名相，云何當言是聖是眾？斷諸名相名為聖眾。若有法處可破可斷，賢聖法中無名無相無有語言，斷諸語言無有合散，若言無僧則破聖眾，是亦不得。所謂名相虛妄想故，著種種邪見，因是邪見更受後身，貪著諸見則五陰生。舍利弗！五陰皆是虛妄貪著，是名惡道，是名邪見。賢聖眾者無有此事，但知虛妄緣故起於三界，知是事故名為聖眾。

「舍利弗！凡所有見，於聖眾中皆不可得，謂：我見、眾生見、壽命見、人見、男見、女見、天見、地獄見、畜生見、餓鬼見、陰、入、界見、貝聲見、鼓聲見、地聲見、水火風聲見，持戒聲見、毀戒聲見，正道聲見、邪道聲見、垢聲淨聲、禪定三昧八聖道聲、須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果聲見、解脫聲見、得果聲見、佛聲見、法聲見、僧聲見、滅聲見、涅槃聲見。舍利弗！是名虛妄音聲等見。賢聖眾者，於第一義不得是見，通達種種音聲一相，所謂無相，無違無諍成就不顛倒法忍故，名為聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！凡所有見，於聖眾中皆不可得，謂：我見、眾生見、壽命見、人見、男見、女見、天見、地獄見、畜生見、餓鬼見、陰、入、界見、貝聲見、鼓聲見、地聲見、水火風聲見，持戒聲見、毀戒聲見，正道聲見、邪道聲見、垢聲淨聲、禪定三昧八聖道聲、須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果聲見、解脫聲見、得果聲見、佛聲見、法聲見、僧聲見、滅聲見、涅槃聲見。舍利弗！是名虛妄音聲等見。賢聖眾者，於第一義不得是見，通達種種音聲一相，所謂無相，無違無諍成就不顛倒法忍故，名為聖眾。

「舍利弗！是不顛倒法忍即是無相。無相故無取無捨、無逆無順、無生無滅，是中自然歸滅。無修無壞、無起無得，不分別此彼故，心常捨離。所以者何？於是忍中無此岸無彼岸、無分別無非分別，通達無相成就是忍名為聖眾，破和合故名為聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是不顛倒法忍即是無相。無相故無取無捨、無逆無順、無生無滅，是中自然歸滅。無修無壞、無起無得，不分別此彼故，心常捨離。所以者何？於是忍中無此岸無彼岸、無分別無非分別，通達無相成就是忍名為聖眾，破和合故名為聖眾。

「舍利弗！我餘經說：『若人見法是為見我，如來非法亦非非法。』何以故？調達愚人及諸外道，皆以色身見佛。舍利弗！如來不應以色身見，亦復不應以音聲見。舍利弗！若人以色身見佛，是去佛遠。所以者何？佛不名見色，名為見佛。舍利弗！若人能見諸法無相、無名無觸、無憶無念、無生無滅、無有戲論；不念一切法、不念涅槃、不以涅槃為念、不貪涅槃，信解諸法皆是一相所謂無相。舍利弗！是名真見佛。謂一切法無求無戲論無生，於此事中亦不念不分別，是名見佛。若有人於此法中無憶想分別，無取無捨、無貪無違、無想無想業。不貪言說，知法假名，皆無所有，斷語言道，無有差別亦無戲論，是名無生無想行者，於世間中名為聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我餘經說：『若人見法是為見我，如來非法亦非非法。』何以故？調達愚人及諸外道，皆以色身見佛。舍利弗！如來不應以色身見，亦復不應以音聲見。舍利弗！若人以色身見佛，是去佛遠。所以者何？佛不名見色，名為見佛。舍利弗！若人能見諸法無相、無名無觸、無憶無念、無生無滅、無有戲論；不念一切法、不念涅槃、不以涅槃為念、不貪涅槃，信解諸法皆是一相所謂無相。舍利弗！是名真見佛。謂一切法無求無戲論無生，於此事中亦不念不分別，是名見佛。若有人於此法中無憶想分別，無取無捨、無貪無違、無想無想業。不貪言說，知法假名，皆無所有，斷語言道，無有差別亦無戲論，是名無生無想行者，於世間中名為聖眾。

「舍利弗！見何法故名為見佛？所謂無想、無分別、無戲論，不受一切法。若以空門、若寂滅門、若離門，不念見不得見，是事亦不得，所謂名字，是處亦不得，所謂涅槃。何以故？舍利弗！我尚不念涅槃，云何當說汝等當念涅槃、當得涅槃？舍利弗！若人得涅槃者，是人不隨如來出家，隨六師出家。舍利弗！當知是人為是法賊入我法中；當知是人污辱我法；當知是人為是大賊，如大城邑中有大賊。所以者何？如是癡人尚不得涅槃，何況我、人？舍利弗！如是癡人我以手遮，非我弟子，不入眾數，我非彼師。舍利弗！若知諸法無生無滅、無念無想，得是法忍者尚不得涅槃，何況我、人？舍利弗！佛說如是名為見法，能見是事名為見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！見何法故名為見佛？所謂無想、無分別、無戲論，不受一切法。若以空門、若寂滅門、若離門，不念見不得見，是事亦不得，所謂名字，是處亦不得，所謂涅槃。何以故？舍利弗！我尚不念涅槃，云何當說汝等當念涅槃、當得涅槃？舍利弗！若人得涅槃者，是人不隨如來出家，隨六師出家。舍利弗！當知是人為是法賊入我法中；當知是人污辱我法；當知是人為是大賊，如大城邑中有大賊。所以者何？如是癡人尚不得涅槃，何況我、人？舍利弗！如是癡人我以手遮，非我弟子，不入眾數，我非彼師。舍利弗！若知諸法無生無滅、無念無想，得是法忍者尚不得涅槃，何況我、人？舍利弗！佛說如是名為見法，能見是事名為見佛。

「舍利弗！云何名為佛？一切法如不異不壞，是名如來。若人於是法中無有疑悔，是名聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！云何名為佛？一切法如不異不壞，是名如來。若人於是法中無有疑悔，是名聖眾。

「舍利弗！過去世中有一癡人不識獼猴，入一大林見獼猴群叢聚一處，是人曾聞有忉利天，便謂為是忉利諸天。即出樹林還本聚落，多人眾中作如是言：『汝等曾見忉利天不？』眾人答言：『未曾見也。』即時語言：『我已得見。汝欲見不？』皆言：『欲見。』即將大眾詣彼林中示獼猴群：『汝等觀此忉利諸天。』眾人皆言：『非忉利天，此是獼猴，樂住林中。汝癡倒故不識獼猴，又亦不識忉利諸天。』舍利弗！是人空將大眾詣彼林中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！過去世中有一癡人不識獼猴，入一大林見獼猴群叢聚一處，是人曾聞有忉利天，便謂為是忉利諸天。即出樹林還本聚落，多人眾中作如是言：『汝等曾見忉利天不？』眾人答言：『未曾見也。』即時語言：『我已得見。汝欲見不？』皆言：『欲見。』即將大眾詣彼林中示獼猴群：『汝等觀此忉利諸天。』眾人皆言：『非忉利天，此是獼猴，樂住林中。汝癡倒故不識獼猴，又亦不識忉利諸天。』舍利弗！是人空將大眾詣彼林中。

「如是舍利弗！於未來世當有比丘至白衣家作是言：『汝欲見佛聖眾，聽佛法不？』中有白衣信佛法者皆言：『欲見聽受佛法。』舍利弗！中有白衣貪樂語言入於塔寺，有諸比丘好於言說能通諸經，依止語言樂於文飾，是諸沙門隨順為說，謂是真道，但充眾數如放牛人；但樂讀經不入真際；但悅人意貴於名利，善巧世事不淨說法；但能巧語行世間道，無有威德破涅槃因，捨聖默然、不樂禪定，晝夜常好談論諍訟，臥厚被褥，尚無一念隨順禪定，何況能得成沙門果？是人睡眠常與俗心相應，初夜後夜不修順忍樂於下法，是人亦多得供養衣服飲食。何以故？是人常為惡魔所攝樂淺近語，於第一義不能勤學，不能誦持第一深經，聞則驚畏，捨於淳濃而取糟粕。有諸凡夫見得利養，生貪著心作是念言：『我等亦當習是言論。』舍利弗！是人捨於無上法寶墮在邪見，是沙門旃陀羅。有諸白衣往詣其所，如此惡人而為說法，以利養故稱讚於佛及法與僧，但求活命為財奴僕，貪重衣食讚己所樂：『若行布施得生天上。』於佛法中施為下法，讚以為最而作是言：『大施因緣，得生天上。』不知語言不解義趣，但知初入淺近下法，貪著我、人，捨第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是舍利弗！於未來世當有比丘至白衣家作是言：『汝欲見佛聖眾，聽佛法不？』中有白衣信佛法者皆言：『欲見聽受佛法。』舍利弗！中有白衣貪樂語言入於塔寺，有諸比丘好於言說能通諸經，依止語言樂於文飾，是諸沙門隨順為說，謂是真道，但充眾數如放牛人；但樂讀經不入真際；但悅人意貴於名利，善巧世事不淨說法；但能巧語行世間道，無有威德破涅槃因，捨聖默然、不樂禪定，晝夜常好談論諍訟，臥厚被褥，尚無一念隨順禪定，何況能得成沙門果？是人睡眠常與俗心相應，初夜後夜不修順忍樂於下法，是人亦多得供養衣服飲食。何以故？是人常為惡魔所攝樂淺近語，於第一義不能勤學，不能誦持第一深經，聞則驚畏，捨於淳濃而取糟粕。有諸凡夫見得利養，生貪著心作是念言：『我等亦當習是言論。』舍利弗！是人捨於無上法寶墮在邪見，是沙門旃陀羅。有諸白衣往詣其所，如此惡人而為說法，以利養故稱讚於佛及法與僧，但求活命為財奴僕，貪重衣食讚己所樂：『若行布施得生天上。』於佛法中施為下法，讚以為最而作是言：『大施因緣，得生天上。』不知語言不解義趣，但知初入淺近下法，貪著我、人，捨第一義。

「舍利弗！如是說法，或時有人生信出家，與諸惡人而共和合，不能勤求第一深義。有所得者說有我、人、壽者、命者，憶想分別無所有法，於阿毘曇、修妬路中自為議論，或說斷常、或說有作、或說無作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如是說法，或時有人生信出家，與諸惡人而共和合，不能勤求第一深義。有所得者說有我、人、壽者、命者，憶想分別無所有法，於阿毘曇、修妬路中自為議論，或說斷常、或說有作、或說無作。

「舍利弗！我法爾時多外道法，令諸眾生正見心壞。如是舍利弗！我清淨法以是因緣漸漸滅盡。舍利弗！我久在生死受諸苦惱所成菩提，是諸惡人爾時毀壞。舍利弗！若有比丘，不能捨是有所得見、我見、人見，不解如來隨宜所說，而言決定有我、人法。如是之人，我則不聽受一飲水。或時是人得聞空法，信心清淨而不驚疑，即便還應導引眾人入實相義，便應出家受具足戒。何以故？舍利弗！若人不捨如是見者，是名外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我法爾時多外道法，令諸眾生正見心壞。如是舍利弗！我清淨法以是因緣漸漸滅盡。舍利弗！我久在生死受諸苦惱所成菩提，是諸惡人爾時毀壞。舍利弗！若有比丘，不能捨是有所得見、我見、人見，不解如來隨宜所說，而言決定有我、人法。如是之人，我則不聽受一飲水。或時是人得聞空法，信心清淨而不驚疑，即便還應導引眾人入實相義，便應出家受具足戒。何以故？舍利弗！若人不捨如是見者，是名外道。

「舍利弗！我以世俗因緣假說有我，非第一義。若有人言：『我亦復以世俗因緣而說有我。』是人若能通達無生無滅、無相之法，與我所說不相違者，是我弟子。舍利弗！若有人言：『如來何故隨世因緣，於無我法而說有人？如來不應為世間故作不實語；又諸經中多說有人，佛所說者不應虛也？』舍利弗！應答是人：『佛說諸法皆空無主無性，但是虛妄非第一義，如來不以第一義故，說有我、人。』聖人言說無所貪著，無智慧人無與佛等亦無過者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我以世俗因緣假說有我，非第一義。若有人言：『我亦復以世俗因緣而說有我。』是人若能通達無生無滅、無相之法，與我所說不相違者，是我弟子。舍利弗！若有人言：『如來何故隨世因緣，於無我法而說有人？如來不應為世間故作不實語；又諸經中多說有人，佛所說者不應虛也？』舍利弗！應答是人：『佛說諸法皆空無主無性，但是虛妄非第一義，如來不以第一義故，說有我、人。』聖人言說無所貪著，無智慧人無與佛等亦無過者。

「舍利弗！如來智慧不可思議，以是智慧知眾生心，寧當有人與佛等者？佛為大龍大法之王，不應難言：『佛說有人。』一切世間常共我諍，我常不與世間共諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來智慧不可思議，以是智慧知眾生心，寧當有人與佛等者？佛為大龍大法之王，不應難言：『佛說有人。』一切世間常共我諍，我常不與世間共諍。

「舍利弗！說有我者，甚可哀愍，此中無法亦無有我，多有眾生不解如來隨宜所說，違逆法寶多墮惡趣。舍利弗！我知邪見而不為邪見，能知邪見者即是正見。舍利弗！邪見終不變作正見；見不知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！說有我者，甚可哀愍，此中無法亦無有我，多有眾生不解如來隨宜所說，違逆法寶多墮惡趣。舍利弗！我知邪見而不為邪見，能知邪見者即是正見。舍利弗！邪見終不變作正見；見不知見。

「舍利弗！諸佛如來阿耨多羅三藐三菩提，一切世間所難得信，我於諸天一切世間，是最可信非不可信。舍利弗！我所說法為至彼岸，是中亦無至彼岸者；我所說法為盡諸行，是中亦無盡諸行者；我所說法為寂滅故，是中亦無有寂滅者；我所說法為滅度故，是中亦無有滅度者；我所說法為解脫故，是中亦無有解脫者；我所說法為諸智故，是中亦無有諸智者；我所說法為淨垢故，是中亦無有淨垢者。舍利弗！如來為天說法亦無有天；為人說法亦無有人；為眾生說法亦無有眾生。舍利弗！如來說明及與解脫，是中無明及與解脫。我說念佛，佛不可念；我說空行，空不可行亦不可念。舍利弗！是名如來所說經法章句。是中無有說者，諸惡人等得此章句為他人說，亦復以我為師，無有如來聖眾功德，而自為僧數。舍利弗！譬如獼猴群不似忉利天。如是眾惡人，不似我聖眾。舍利弗！是諸惡人，但以音聲語言，自謂沙門，似如癡人見獼猴群謂忉利天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！諸佛如來阿耨多羅三藐三菩提，一切世間所難得信，我於諸天一切世間，是最可信非不可信。舍利弗！我所說法為至彼岸，是中亦無至彼岸者；我所說法為盡諸行，是中亦無盡諸行者；我所說法為寂滅故，是中亦無有寂滅者；我所說法為滅度故，是中亦無有滅度者；我所說法為解脫故，是中亦無有解脫者；我所說法為諸智故，是中亦無有諸智者；我所說法為淨垢故，是中亦無有淨垢者。舍利弗！如來為天說法亦無有天；為人說法亦無有人；為眾生說法亦無有眾生。舍利弗！如來說明及與解脫，是中無明及與解脫。我說念佛，佛不可念；我說空行，空不可行亦不可念。舍利弗！是名如來所說經法章句。是中無有說者，諸惡人等得此章句為他人說，亦復以我為師，無有如來聖眾功德，而自為僧數。舍利弗！譬如獼猴群不似忉利天。如是眾惡人，不似我聖眾。舍利弗！是諸惡人，但以音聲語言，自謂沙門，似如癡人見獼猴群謂忉利天。

「舍利弗！中有出家人喜樂問難，得值善師，為說名色寂滅、語言道斷，無起無失，通達無相。得聞如是無生無滅、無相之法，不驚畏者，當知是人已曾供養無量諸佛，能知我法，可名聖眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！中有出家人喜樂問難，得值善師，為說名色寂滅、語言道斷，無起無失，通達無相。得聞如是無生無滅、無相之法，不驚畏者，當知是人已曾供養無量諸佛，能知我法，可名聖眾。」

淨戒品第五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨戒品第五之一

佛告舍利弗：「破戒比丘有十憂惱箭，難可堪忍。比丘成就十憂惱箭，則於佛法不得滋味，憎說法者不樂親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「破戒比丘有十憂惱箭，難可堪忍。比丘成就十憂惱箭，則於佛法不得滋味，憎說法者不樂親近。

「何等為十？舍利弗！破戒比丘見僧和合不生喜心。何以故？和合布薩必驅我出。是惡比丘自知有過常懷憂惱，於持戒者瞋恨不喜。舍利弗！是名破戒比丘初憂惱箭，必墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為十？舍利弗！破戒比丘見僧和合不生喜心。何以故？和合布薩必驅我出。是惡比丘自知有過常懷憂惱，於持戒者瞋恨不喜。舍利弗！是名破戒比丘初憂惱箭，必墮惡道。

「復次舍利弗！破戒比丘眾所憎惡不欲親近，如惡牛利角人所捨遠，是惡比丘自知有過常懷憂惱。舍利弗！是名破戒比丘二憂惱箭，必墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！破戒比丘眾所憎惡不欲親近，如惡牛利角人所捨遠，是惡比丘自知有過常懷憂惱。舍利弗！是名破戒比丘二憂惱箭，必墮惡道。

「復次舍利弗！破戒比丘逢見比丘眾，自知不同，惡心捨離，懷愧恥故不能入眾。舍利弗！是名破戒比丘三憂惱箭，必墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！破戒比丘逢見比丘眾，自知不同，惡心捨離，懷愧恥故不能入眾。舍利弗！是名破戒比丘三憂惱箭，必墮惡道。

「復次舍利弗！破戒比丘毒惡心盛不可化喻，猶尚無有外道戒法，況於淨戒？以其破戒因緣人不親近。舍利弗！是名破戒比丘四憂惱箭，必墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！破戒比丘毒惡心盛不可化喻，猶尚無有外道戒法，況於淨戒？以其破戒因緣人不親近。舍利弗！是名破戒比丘四憂惱箭，必墮惡道。

「復次舍利弗！破戒比丘以他財物自養其身，我說此人為重擔者。所以者何？行者、得者應受供養，破戒比丘非是行者、非是得者。是故舍利弗！破戒比丘當於百千億萬劫數，割截身肉以償施主，若生畜生身常負重。所以者何？如析一髮為千億分，破戒比丘尚不能消一分供養，況能消他衣服飲食、臥具醫藥？舍利弗！破戒比丘著聖法服，猶尚不應入寺一步，何況得受一飲之水，乃至床榻？何以故？舍利弗！如是惡人於天人中是為大賊，一切世間皆應遠離。舍利弗！是敗壞人即是怨家。如來悉聽一切世間皆至我所，破戒之人如來手遮，非我弟子。何況一日住我法中？舍利弗！譬如死人、死蛇、死狗最為臭穢，清淨諸天欲遊戲時，不應得見，若見則遠。如是舍利弗！破戒比丘如彼三屍臭穢不淨，智者遠離不與同事布薩自恣。舍利弗！破戒比丘於我法中為是不吉，持戒比丘見此破戒即時遠離。何以故？若破戒比丘手所觸物及所受物，於持戒者則為毒惡。舍利弗！正使三屍臭穢滿地，我能於中行四威儀，不能與此破戒比丘須臾共住。何以故？舍利弗！是為沙門中卑陋下賤；為沙門中朽壞弊惡；為沙門中粃糠；為沙門中垢；為沙門中濁；為沙門中污；為沙門中曲；為沙門中麁；為沙門中失聖道者。如是人等，於我法中出家求道而得重罪。舍利弗！如是之人於我法中，為是逆賊、為是法賊、為是欺誑詐偽之人，但求活命貪重衣食，是則名為世樂奴僕。舍利弗！譬如黃門非男非女，破戒比丘亦復如是，不名在家、不名出家，命終之後直入地獄。舍利弗！譬如蝙蝠欲捕鳥時則入穴為鼠，欲捕鼠時則飛空為鳥，而實無有大鳥之用，其身臭穢但樂闇冥。舍利弗！破戒比丘亦復如是！既不入於布薩自恣，亦復不入王者使役，不名白衣、不名出家，如燒屍殘木不復中用。如是比丘！無有戒品、定品、慧品、解脫品、解脫知見品，但有具足破淨戒品。不能出大微妙音聲、戒聲、定聲、慧聲、解脫聲、解脫知見聲，但出毀戒弊惡音聲，與諸同惡俱出惡聲。但論衣服飲食床臥，受取布施樹木華果，為貴人使，及論國土吉凶安危戲笑眾事諸不善語，常於日夜伺求塵染，比丘如是！身業不淨、口業不淨、意業不淨，當墮地獄。舍利弗！是破戒比丘樂於闇冥，如彼蝙蝠，聞說正經以為憂惱。所以者何？如實說故。世間之人不喜實說但樂順意，如是比丘於說法者心不清淨，重更為罪增益地獄。舍利弗！是名破戒比丘五憂惱箭，必墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！破戒比丘以他財物自養其身，我說此人為重擔者。所以者何？行者、得者應受供養，破戒比丘非是行者、非是得者。是故舍利弗！破戒比丘當於百千億萬劫數，割截身肉以償施主，若生畜生身常負重。所以者何？如析一髮為千億分，破戒比丘尚不能消一分供養，況能消他衣服飲食、臥具醫藥？舍利弗！破戒比丘著聖法服，猶尚不應入寺一步，何況得受一飲之水，乃至床榻？何以故？舍利弗！如是惡人於天人中是為大賊，一切世間皆應遠離。舍利弗！是敗壞人即是怨家。如來悉聽一切世間皆至我所，破戒之人如來手遮，非我弟子。何況一日住我法中？舍利弗！譬如死人、死蛇、死狗最為臭穢，清淨諸天欲遊戲時，不應得見，若見則遠。如是舍利弗！破戒比丘如彼三屍臭穢不淨，智者遠離不與同事布薩自恣。舍利弗！破戒比丘於我法中為是不吉，持戒比丘見此破戒即時遠離。何以故？若破戒比丘手所觸物及所受物，於持戒者則為毒惡。舍利弗！正使三屍臭穢滿地，我能於中行四威儀，不能與此破戒比丘須臾共住。何以故？舍利弗！是為沙門中卑陋下賤；為沙門中朽壞弊惡；為沙門中粃糠；為沙門中垢；為沙門中濁；為沙門中污；為沙門中曲；為沙門中麁；為沙門中失聖道者。如是人等，於我法中出家求道而得重罪。舍利弗！如是之人於我法中，為是逆賊、為是法賊、為是欺誑詐偽之人，但求活命貪重衣食，是則名為世樂奴僕。舍利弗！譬如黃門非男非女，破戒比丘亦復如是，不名在家、不名出家，命終之後直入地獄。舍利弗！譬如蝙蝠欲捕鳥時則入穴為鼠，欲捕鼠時則飛空為鳥，而實無有大鳥之用，其身臭穢但樂闇冥。舍利弗！破戒比丘亦復如是！既不入於布薩自恣，亦復不入王者使役，不名白衣、不名出家，如燒屍殘木不復中用。如是比丘！無有戒品、定品、慧品、解脫品、解脫知見品，但有具足破淨戒品。不能出大微妙音聲、戒聲、定聲、慧聲、解脫聲、解脫知見聲，但出毀戒弊惡音聲，與諸同惡俱出惡聲。但論衣服飲食床臥，受取布施樹木華果，為貴人使，及論國土吉凶安危戲笑眾事諸不善語，常於日夜伺求塵染，比丘如是！身業不淨、口業不淨、意業不淨，當墮地獄。舍利弗！是破戒比丘樂於闇冥，如彼蝙蝠，聞說正經以為憂惱。所以者何？如實說故。世間之人不喜實說但樂順意，如是比丘於說法者心不清淨，重更為罪增益地獄。舍利弗！是名破戒比丘五憂惱箭，必墮地獄。

「復次舍利弗！破戒比丘無有羞恥，諸根散亂成就不淨，身口意業不淨威儀，所著衣服皆不如法，好喜妄語不能護口，心常馳騁染於垢穢。舍利弗！如新瓦器盛以屎尿臭爛膿血，後去不淨著栴檀香，復去栴檀，如是瓦器有何等氣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！破戒比丘無有羞恥，諸根散亂成就不淨，身口意業不淨威儀，所著衣服皆不如法，好喜妄語不能護口，心常馳騁染於垢穢。舍利弗！如新瓦器盛以屎尿臭爛膿血，後去不淨著栴檀香，復去栴檀，如是瓦器有何等氣？」

「世尊！是新瓦器先盛屎尿臭氣堅著，唯有臭氣無栴檀香。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是新瓦器先盛屎尿臭氣堅著，唯有臭氣無栴檀香。」

「舍利弗！人以清淨信等諸根出家學道，遇惡知識而隨其教。舍利弗！何等為惡知識？惡知識者，常好調戲輕躁無羞，言語散亂不攝諸根，心不專一癡如白羊。親近如是惡知識者，失須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，乃至失於生天之樂，況涅槃道？但能修集破法罪業，與破法者而共從事，是人成就不淨身業、不淨口業、不淨意業、不淨持戒，身死之後入於惡趣。云何惡趣？惡趣名為地獄、畜生、餓鬼、阿修羅道。復有惡道如阿由勒蟲、婆伽羅目呿蟲、浮彌修遮迦蟲、修脂目迦蟲，是人多生此諸蟲中。舍利弗！是人隨惡知識，若生人中，父母生離死亡喪失，親里衰惱國土破壞；生八難中捨八樂處，多欲怒癡常好戲調，輕躁無羞言語散亂，不能攝心。癡如白羊，為貪欲、瞋恚、愚癡所壞，聾瘂盲瞎手脚攣躄，共惡知識生無佛處。若值佛世，目不喜見、不喜聞法、不與佛眾而共和合。起是惡業，惡人共生樂下劣法，於正見中生邪見想；於邪見中生正見想，是名下欲、下忍、下慧。舍利弗！下慧之人，終不能為厭離滅道涅槃生心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！人以清淨信等諸根出家學道，遇惡知識而隨其教。舍利弗！何等為惡知識？惡知識者，常好調戲輕躁無羞，言語散亂不攝諸根，心不專一癡如白羊。親近如是惡知識者，失須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，乃至失於生天之樂，況涅槃道？但能修集破法罪業，與破法者而共從事，是人成就不淨身業、不淨口業、不淨意業、不淨持戒，身死之後入於惡趣。云何惡趣？惡趣名為地獄、畜生、餓鬼、阿修羅道。復有惡道如阿由勒蟲、婆伽羅目呿蟲、浮彌修遮迦蟲、修脂目迦蟲，是人多生此諸蟲中。舍利弗！是人隨惡知識，若生人中，父母生離死亡喪失，親里衰惱國土破壞；生八難中捨八樂處，多欲怒癡常好戲調，輕躁無羞言語散亂，不能攝心。癡如白羊，為貪欲、瞋恚、愚癡所壞，聾瘂盲瞎手脚攣躄，共惡知識生無佛處。若值佛世，目不喜見、不喜聞法、不與佛眾而共和合。起是惡業，惡人共生樂下劣法，於正見中生邪見想；於邪見中生正見想，是名下欲、下忍、下慧。舍利弗！下慧之人，終不能為厭離滅道涅槃生心。

「舍利弗！遇惡知識而得如是諸衰惱患，有是相貌。是人聞是諸深經法，驚疑怖畏如墮深坑，則墮大罪深坑塹中。何以故？舍利弗！如經中說，破戒比丘有大重罪。何因緣故名為破戒？破所受戒難可教語；行無常准多所違逆；常行貪著多雜糅行；貪瞋癡行樂諸雜語，名為破戒。復有樂多事務、樂多諷誦、樂多睡眠。所言不順無有次第；說不清淨，貪著我、人、壽者、命者，是故名為弊惡比丘。不知節量、不知沙門法、不知婆羅門法。樂行醫術販賣求利；樂為國使污染諸家；樂與白衣給使作務。以諸樹葉華果奉上，好為白衣說外道法，心常捨離出世間法，未滿二十受具足戒，受戒事中有諸不具，形體缺少不應於法，受生米穀錢帛金銀，不順教誨拒逆師命，不自知身不知他人，不能分別貴賤差品，好喜妄語貪著戒取，行事散亂心不專一，面有瞋相慳貪不信，不識恩義多懷貪欲、睡眠、戲調、疑悔、瞋恨，覆藏罪惡好自專執，嫉妬諂曲無所慚愧自大放逸，憍慢我慢、大慢邪慢。好行欺誑讚美其身，多作方便開利養門，陵踐白衣偽現親厚，因勢得財以誇眾人，毀破戒品、定慧解脫品、解脫知見品。於佛法眾心不定信，不信業報貴於現利，謂無後世多諸疑悔，志性淺弱常好驚怖。舍利弗！是名弊惡比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！遇惡知識而得如是諸衰惱患，有是相貌。是人聞是諸深經法，驚疑怖畏如墮深坑，則墮大罪深坑塹中。何以故？舍利弗！如經中說，破戒比丘有大重罪。何因緣故名為破戒？破所受戒難可教語；行無常准多所違逆；常行貪著多雜糅行；貪瞋癡行樂諸雜語，名為破戒。復有樂多事務、樂多諷誦、樂多睡眠。所言不順無有次第；說不清淨，貪著我、人、壽者、命者，是故名為弊惡比丘。不知節量、不知沙門法、不知婆羅門法。樂行醫術販賣求利；樂為國使污染諸家；樂與白衣給使作務。以諸樹葉華果奉上，好為白衣說外道法，心常捨離出世間法，未滿二十受具足戒，受戒事中有諸不具，形體缺少不應於法，受生米穀錢帛金銀，不順教誨拒逆師命，不自知身不知他人，不能分別貴賤差品，好喜妄語貪著戒取，行事散亂心不專一，面有瞋相慳貪不信，不識恩義多懷貪欲、睡眠、戲調、疑悔、瞋恨，覆藏罪惡好自專執，嫉妬諂曲無所慚愧自大放逸，憍慢我慢、大慢邪慢。好行欺誑讚美其身，多作方便開利養門，陵踐白衣偽現親厚，因勢得財以誇眾人，毀破戒品、定慧解脫品、解脫知見品。於佛法眾心不定信，不信業報貴於現利，謂無後世多諸疑悔，志性淺弱常好驚怖。舍利弗！是名弊惡比丘。

「如是癡人於我法中，便是屎尿臭穢不淨，是人成就身口意業命不清淨故，命終之後墮在惡道入大地獄。如是比丘！諸佛如來及弟子眾，常所遠離，餘好道者求滅度者，亦皆不近。舍利弗！譬如栴檀置不淨器，同於不淨不復任用。如是舍利弗！若在家出家親近是人習效所行，亦破戒品不久同惡，顏色毀悴破失威儀，命終之後生地獄中。舍利弗！如是惡人諸佛如來及弟子眾，并餘求道好滅度者，皆所遠離。舍利弗！譬如栴檀置不淨器，不復任用。如是舍利弗！若在家出家雖以塗身猶雜不淨。舍利弗！此惡比丘亦復如是！雖坐眾中著聖法服，然是比丘惡相猶現，梵行比丘見此不淨遠而不近。見他遠離心則瞋恨，以是因緣死入地獄。舍利弗！是名破戒比丘六憂惱箭，必墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是癡人於我法中，便是屎尿臭穢不淨，是人成就身口意業命不清淨故，命終之後墮在惡道入大地獄。如是比丘！諸佛如來及弟子眾，常所遠離，餘好道者求滅度者，亦皆不近。舍利弗！譬如栴檀置不淨器，同於不淨不復任用。如是舍利弗！若在家出家親近是人習效所行，亦破戒品不久同惡，顏色毀悴破失威儀，命終之後生地獄中。舍利弗！如是惡人諸佛如來及弟子眾，并餘求道好滅度者，皆所遠離。舍利弗！譬如栴檀置不淨器，不復任用。如是舍利弗！若在家出家雖以塗身猶雜不淨。舍利弗！此惡比丘亦復如是！雖坐眾中著聖法服，然是比丘惡相猶現，梵行比丘見此不淨遠而不近。見他遠離心則瞋恨，以是因緣死入地獄。舍利弗！是名破戒比丘六憂惱箭，必墮地獄。