離垢慧菩薩所問禮佛法經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢慧菩薩所問禮佛法經序

終南山釋氏道宣撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終南山釋氏道宣撰

惟夫慢幢難偃，三界由此輪迴；愛水未清，四惑因茲流湎。自非獨拔開士、出有至人，何能裂愛網而闢重關，質深疑而啟昏趣？有離垢慧菩薩者，道高初住，德跨八恒，假時俗之津途，發深識之嘉問。如來以無緣之勝辯，赴有待之幽情，斷五趣之蓋纏，籍五輪之禮念。所以五通、五眼，自此增修，五位、五生，承斯圓滿。蘊結中夏，千六百年，頹運有蹤，載聞東壤。洎龍朔三年，有天竺三藏，厥號那提，統括六異之宗，窮微四圍之典；九部八藏，詞無昧於自他；十諦一乘，義有歸於空色。並詳略名理，妙達宏致，來儀帝里，頻謁天庭，降厚禮於慈恩，將歸飛於海表。以此經群聖之發軫，凡眾之初心，乃出流布，傳於道俗，遂依繕寫，所在通之。恐未悉其來由，故因敘其緣致。云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟夫慢幢難偃，三界由此輪迴；愛水未清，四惑因茲流湎。自非獨拔開士、出有至人，何能裂愛網而闢重關，質深疑而啟昏趣？有離垢慧菩薩者，道高初住，德跨八恒，假時俗之津途，發深識之嘉問。如來以無緣之勝辯，赴有待之幽情，斷五趣之蓋纏，籍五輪之禮念。所以五通、五眼，自此增修，五位、五生，承斯圓滿。蘊結中夏，千六百年，頹運有蹤，載聞東壤。洎龍朔三年，有天竺三藏，厥號那提，統括六異之宗，窮微四圍之典；九部八藏，詞無昧於自他；十諦一乘，義有歸於空色。並詳略名理，妙達宏致，來儀帝里，頻謁天庭，降厚禮於慈恩，將歸飛於海表。以此經群聖之發軫，凡眾之初心，乃出流布，傳於道俗，遂依繕寫，所在通之。恐未悉其來由，故因敘其緣致。云爾。

離垢慧菩薩所問禮佛法經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢慧菩薩所問禮佛法經

大唐三藏那提譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏那提譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在室羅栰悉帝城勝德林中給孤獨園，與大比丘眾五百人俱，菩薩無央數。又與無量婆羅門、毘舍、首陀，并諸長者，各各皆是大眾之首，與其同類，來至佛所。又有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，在大法會，前後圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在室羅栰悉帝城勝德林中給孤獨園，與大比丘眾五百人俱，菩薩無央數。又與無量婆羅門、毘舍、首陀，并諸長者，各各皆是大眾之首，與其同類，來至佛所。又有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，在大法會，前後圍遶。

爾時，眾中有菩薩摩訶薩，名離垢慧，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌，前白佛言：「世尊！欲有少問，願見聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有菩薩摩訶薩，名離垢慧，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌，前白佛言：「世尊！欲有少問，願見聽許。」

佛言：「恣汝所問，當隨意答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「恣汝所問，當隨意答。」

離垢慧菩薩既聞佛許，踊躍無量，而白佛言：「若有善男子、善女人等，於如來所，云何恭敬、禮拜、供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢慧菩薩既聞佛許，踊躍無量，而白佛言：「若有善男子、善女人等，於如來所，云何恭敬、禮拜、供養？」

佛言：「離垢慧！善哉，善哉！汝多悲愍、饒益、安樂一切人天。當善諦聽，為汝解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「離垢慧！善哉，善哉！汝多悲愍、饒益、安樂一切人天。當善諦聽，為汝解說。

「若善男子及善女人，欲於佛所，起禮敬者，先應發願，作如是言：『我今至心頂禮十方諸佛，普入一切諸勝法中。我今五輪於佛作禮，為斷五道，離於五蓋，願諸眾生，常得安住，無壞五通，具足五眼。願我右膝著地之時，令諸眾生，得正覺道。願我左膝著地之時，令諸眾生，於外道法不起邪見，悉得安立正覺道中。願我右手著地之時，猶如世尊，坐金剛座，右手指地，震動現瑞，證大菩提，今我亦爾，共諸眾生，同證覺道。願我左手著地之時，令諸外道難調伏者，以四攝法而攝取之，令入正法。願我首頂著地之時，令諸眾生，離憍慢心，悉得成就無見頂相。』離垢慧！是為五輪作禮之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子及善女人，欲於佛所，起禮敬者，先應發願，作如是言：『我今至心頂禮十方諸佛，普入一切諸勝法中。我今五輪於佛作禮，為斷五道，離於五蓋，願諸眾生，常得安住，無壞五通，具足五眼。願我右膝著地之時，令諸眾生，得正覺道。願我左膝著地之時，令諸眾生，於外道法不起邪見，悉得安立正覺道中。願我右手著地之時，猶如世尊，坐金剛座，右手指地，震動現瑞，證大菩提，今我亦爾，共諸眾生，同證覺道。願我左手著地之時，令諸外道難調伏者，以四攝法而攝取之，令入正法。願我首頂著地之時，令諸眾生，離憍慢心，悉得成就無見頂相。』離垢慧！是為五輪作禮之相。

「次禮十方現在諸佛，應作是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十方現在諸佛，應作是言：

「『南無東方阿閦如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無東方阿閦如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『南無南方寶相如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無南方寶相如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『南無西方無量壽如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無西方無量壽如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『南無北方妙鼓聲如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無北方妙鼓聲如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『南無東南方因陀羅雞都幢王如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無東南方因陀羅雞都幢王如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『南無西南方寶遊步如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無西南方寶遊步如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『南無西北方娑羅因陀羅王如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無西北方娑羅因陀羅王如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『南無東北方無量幢王如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無東北方無量幢王如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『南無上方智光如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無上方智光如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『南無下方毘盧遮那如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南無下方毘盧遮那如來。廣及彼方無量世界一切如來，諸大法藏，并諸菩薩、聲聞、緣覺一切賢聖。

「『次又歸命娑婆世界本師釋迦牟尼如來。廣及十方無量世界一切如來，諸大法藏，及入地菩薩摩訶薩、聲聞、緣覺一切賢聖。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『次又歸命娑婆世界本師釋迦牟尼如來。廣及十方無量世界一切如來，諸大法藏，及入地菩薩摩訶薩、聲聞、緣覺一切賢聖。』

「又作是言：『我今一心頂禮如上一切佛、法、諸賢聖眾，當願證知我。從今日乃至菩提，常行歸依佛世尊者、大慈悲者、一切智者、一切知見者、諸畏已離者、人中大師子、大龍王、人中大仙士、大丈夫、一切遍知，不思議身、無上身、無等身、不與二乘共身、清淨法身，一切眾中最尊上者，我今至誠，一心歸命。』如是歸命百遍、千遍、百千萬遍，乃至無量無數遍，盡未來際，徹骨徹髓，歸依如上諸佛世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又作是言：『我今一心頂禮如上一切佛、法、諸賢聖眾，當願證知我。從今日乃至菩提，常行歸依佛世尊者、大慈悲者、一切智者、一切知見者、諸畏已離者、人中大師子、大龍王、人中大仙士、大丈夫、一切遍知，不思議身、無上身、無等身、不與二乘共身、清淨法身，一切眾中最尊上者，我今至誠，一心歸命。』如是歸命百遍、千遍、百千萬遍，乃至無量無數遍，盡未來際，徹骨徹髓，歸依如上諸佛世尊。

「又作是言：『我今以身、口、意三業善根，共諸眾生，歸依於佛，常不離佛。如是歸依坐道場者、常住常恒不遷變者、不老不死不滅壞者、無住無緣性寂靜者、住於法舍作大護念為洲渚者、為歸為依證涅槃者、於諸法中住最上者，我今至誠，慇懃鄭重，歸命如是諸佛正法。』重又如上，至誠歸命住種性中諸菩薩等，從歡喜地乃至法雲，住於十地諸菩薩僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又作是言：『我今以身、口、意三業善根，共諸眾生，歸依於佛，常不離佛。如是歸依坐道場者、常住常恒不遷變者、不老不死不滅壞者、無住無緣性寂靜者、住於法舍作大護念為洲渚者、為歸為依證涅槃者、於諸法中住最上者，我今至誠，慇懃鄭重，歸命如是諸佛正法。』重又如上，至誠歸命住種性中諸菩薩等，從歡喜地乃至法雲，住於十地諸菩薩僧。

「次應懺悔，當作是言：『唯願十方諸佛世尊，證知、憶念、哀受我懺。身業三種，行殺、盜、婬；口業有四，妄言、惡口、兩舌、綺語；意三業行，謂貪、瞋、癡；自作、教他、見作隨喜，如是十惡，今悉懺悔。』又重思惟：『無始已來，輪轉六道，於諸眾生，種種欺負：大斗重秤取物自資，輕秤小斗便與他物，假飾衣金潛行毒藥，皆為損害，今悉懺悔。或謗三乘，妄說法律，輕慢三寶，欺誷二親，於諸尊長、和上、闍梨、耆老之前，不生祇敬。如是等過去諸罪，今悉懺悔；現在惡業，誠心發露；所未作者，更不敢作。今於諸佛，諸菩薩等最大眾首、無比無上無等等前，發露懺悔，不敢覆藏，一懺已後，更不重造。』如是懺悔，第二、第三，亦如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應懺悔，當作是言：『唯願十方諸佛世尊，證知、憶念、哀受我懺。身業三種，行殺、盜、婬；口業有四，妄言、惡口、兩舌、綺語；意三業行，謂貪、瞋、癡；自作、教他、見作隨喜，如是十惡，今悉懺悔。』又重思惟：『無始已來，輪轉六道，於諸眾生，種種欺負：大斗重秤取物自資，輕秤小斗便與他物，假飾衣金潛行毒藥，皆為損害，今悉懺悔。或謗三乘，妄說法律，輕慢三寶，欺誷二親，於諸尊長、和上、闍梨、耆老之前，不生祇敬。如是等過去諸罪，今悉懺悔；現在惡業，誠心發露；所未作者，更不敢作。今於諸佛，諸菩薩等最大眾首、無比無上無等等前，發露懺悔，不敢覆藏，一懺已後，更不重造。』如是懺悔，第二、第三，亦如上說。

「次應勸請，當作是言：『十方諸佛，若未轉法輪，若欲入涅槃者，我皆勸請，唯願久住，於無量劫，愍諸眾生，雨大法雨，轉正法輪，不般涅槃。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應勸請，當作是言：『十方諸佛，若未轉法輪，若欲入涅槃者，我皆勸請，唯願久住，於無量劫，愍諸眾生，雨大法雨，轉正法輪，不般涅槃。』

「次應隨喜，當作是言：『十方所有三乘賢聖，數如恒沙，及一切眾生，修行六度助菩提法，我皆隨喜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應隨喜，當作是言：『十方所有三乘賢聖，數如恒沙，及一切眾生，修行六度助菩提法，我皆隨喜。』

「次應迴向，當作是言：『十方三世諸佛作業，及諸菩薩、聲聞、緣覺所行六度，盡已迴向無上菩提，我亦如是迴向佛道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應迴向，當作是言：『十方三世諸佛作業，及諸菩薩、聲聞、緣覺所行六度，盡已迴向無上菩提，我亦如是迴向佛道。』

「次應發願：『仰惟十方三世諸佛菩薩，皆發弘願，盡虛空、遍法界所在流化為諸眾生，三界所攝無有遺餘，願令眾生利樂成熟、具善律儀、住大涅槃，今並現前。我亦如是大誓莊嚴，願我於無上道，心不散亂，常見諸佛，常聞正法，承事修行，無有空過；所作善法，及菩提心，亦不退失；所生之處，供養聖眾，教化眾生，得無上道，轉正法輪，具大神通；亦令眾生如是修學，至不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應發願：『仰惟十方三世諸佛菩薩，皆發弘願，盡虛空、遍法界所在流化為諸眾生，三界所攝無有遺餘，願令眾生利樂成熟、具善律儀、住大涅槃，今並現前。我亦如是大誓莊嚴，願我於無上道，心不散亂，常見諸佛，常聞正法，承事修行，無有空過；所作善法，及菩提心，亦不退失；所生之處，供養聖眾，教化眾生，得無上道，轉正法輪，具大神通；亦令眾生如是修學，至不退轉。

「『又願一切眾生，早斷諸苦，速證涅槃，住如來智。我既出於生死，覺悟一切，亦令眾生出離生死，解脫煩惱，覺悟一切。唯願十方諸佛，證知我行菩薩道，發興願海。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『又願一切眾生，早斷諸苦，速證涅槃，住如來智。我既出於生死，覺悟一切，亦令眾生出離生死，解脫煩惱，覺悟一切。唯願十方諸佛，證知我行菩薩道，發興願海。』」

爾時，世尊重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說頌曰：

「願我所生處， 隨業而受形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願我所生處， 隨業而受形，

成大丈夫身， 有信諸根具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成大丈夫身， 有信諸根具。

通伎術藝能， 廣解諸教意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通伎術藝能， 廣解諸教意，

世事悉棄捨， 諸欲皆遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世事悉棄捨， 諸欲皆遠離。

正語住法念， 莊嚴菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正語住法念， 莊嚴菩提心，

敬事善知識， 有情咸見重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬事善知識， 有情咸見重。

戒儀既具足， 淨念受樂報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒儀既具足， 淨念受樂報，

常畏彼惡業， 遊步於善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常畏彼惡業， 遊步於善法。

恒依十度行， 故得成菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒依十度行， 故得成菩提，

乃至最後身， 常與眾生樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至最後身， 常與眾生樂。

珠中摩尼勝， 能成利他事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠中摩尼勝， 能成利他事，

願我窮未來， 利益無休息。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我窮未來， 利益無休息。」

佛告離垢慧菩薩摩訶薩言：「若有眾生行菩薩道，如我所說，當依修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告離垢慧菩薩摩訶薩言：「若有眾生行菩薩道，如我所說，當依修學。」

說是經已，離垢慧等，及諸大眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人、非人等，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是經已，離垢慧等，及諸大眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人、非人等，聞佛所說，歡喜奉行。