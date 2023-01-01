持人菩薩經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持人菩薩經卷第三

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

持人菩薩經三十七品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持人菩薩經三十七品第九

佛告持人：「何謂菩薩曉了意止？若有菩薩分別觀察，行四意止。何謂四意？自觀其身，痛痒、想、法，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「何謂菩薩曉了意止？若有菩薩分別觀察，行四意止。何謂四意？自觀其身，痛痒、想、法，亦復如是。

「何謂自觀痛痒、想、法？於斯菩薩自觀身行察如真諦，無常苦空非身之要，身為瘡病，危厄眾害以用樂習，動搖遊去荒穢不淨。以觀如是，若干瑕疵滿是身中，九品瘡孔夙夜流出，臭處不淨猶如便廁。諦觀如是，無如毛髮可樂可取，不淨穢濁皮覆其肉，筋纏裹之從罪福成，積聚眾著便有盛陰。何謂積聚？何謂盛陰？皆宿世緣有是盛陰，由本倚慕虛偽覆之，沐浴文飾，謂是我身，由是積聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂自觀痛痒、想、法？於斯菩薩自觀身行察如真諦，無常苦空非身之要，身為瘡病，危厄眾害以用樂習，動搖遊去荒穢不淨。以觀如是，若干瑕疵滿是身中，九品瘡孔夙夜流出，臭處不淨猶如便廁。諦觀如是，無如毛髮可樂可取，不淨穢濁皮覆其肉，筋纏裹之從罪福成，積聚眾著便有盛陰。何謂積聚？何謂盛陰？皆宿世緣有是盛陰，由本倚慕虛偽覆之，沐浴文飾，謂是我身，由是積聚。

「何謂盛陰？從因緣起而報應成，從造行轉因于四大，計身本末非真之有。受于四大而成色陰，因得假託。所以名曰身者何？已自造作，故曰為身；心以依之，故曰為身；罪福所為，故曰為身。從思想生不肖可賤，與行業合，故曰為身；從因緣成身適小安，便復壞敗不得久長，不可常存尋當別離，故曰為身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂盛陰？從因緣起而報應成，從造行轉因于四大，計身本末非真之有。受于四大而成色陰，因得假託。所以名曰身者何？已自造作，故曰為身；心以依之，故曰為身；罪福所為，故曰為身。從思想生不肖可賤，與行業合，故曰為身；從因緣成身適小安，便復壞敗不得久長，不可常存尋當別離，故曰為身。

「無內無外亦無中間，雖立迫惱，身不知身，亦不可見，不為解明，不得度岸，無有思想，猶如草木瓦石之類，身不成身。以作是觀，以立解達，則不貪身，無所慕樂，知身為患，身無過去當來現在，非身是身如聚沫，澡浴文飾，是身如宅；八十種蟲，是身迫惱；無數百病，是身無救，三苦困厄。所云苦者，生死之患、別離之難，是身苦器受諸危厄。以作是觀，思惟順義，則不貪身、不慕他人、無所志樂。是身無我，雖有便離，身無所有悉無有實，是身以空自然虛無，至無真正虛偽立耳，結在無益從本行成。雖有是身則非我身，當興專精慕求不貪。已能觀察己身壽命，不得合散，不見往返住立處所，不覩過去當來現在，無想不想悉無所著，不猗身命，身非我有亦無我所，則無所受。不合不散無所從來，令心惱熱不知所趣，計身本末無所起生住立滅盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無內無外亦無中間，雖立迫惱，身不知身，亦不可見，不為解明，不得度岸，無有思想，猶如草木瓦石之類，身不成身。以作是觀，以立解達，則不貪身，無所慕樂，知身為患，身無過去當來現在，非身是身如聚沫，澡浴文飾，是身如宅；八十種蟲，是身迫惱；無數百病，是身無救，三苦困厄。所云苦者，生死之患、別離之難，是身苦器受諸危厄。以作是觀，思惟順義，則不貪身、不慕他人、無所志樂。是身無我，雖有便離，身無所有悉無有實，是身以空自然虛無，至無真正虛偽立耳，結在無益從本行成。雖有是身則非我身，當興專精慕求不貪。已能觀察己身壽命，不得合散，不見往返住立處所，不覩過去當來現在，無想不想悉無所著，不猗身命，身非我有亦無我所，則無所受。不合不散無所從來，令心惱熱不知所趣，計身本末無所起生住立滅盡。

「菩薩觀身如是無身，已了身虛，若身欲盛輒自消滅，身意則止立存順行，如義觀身便無有身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩觀身如是無身，已了身虛，若身欲盛輒自消滅，身意則止立存順行，如義觀身便無有身。」

佛告持人：「何謂菩薩觀身痛痒？若有菩薩察身三痛：樂痛、苦痛、不樂不苦痛。計其痛痒不知所趣，無去無來唯從虛無，因緣合成受罪福報，由顛倒興。知痛本無，因思想立，作是觀者不得痛痒，無去來今不見處所。其過去痛了空無我亦無我所，無常堅固悉顛倒法。過去痛空惔怕無想，當來現在亦復俱然，乃知痛痒不得成立，無形可獲各自分離。其痛痒者無有起者，亦無所滅，亦無處所無內無外，愚冥凡夫由從顛倒而生痛痒，罪福報應適合便離，故曰痛痒悉空慌惚虛詐之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「何謂菩薩觀身痛痒？若有菩薩察身三痛：樂痛、苦痛、不樂不苦痛。計其痛痒不知所趣，無去無來唯從虛無，因緣合成受罪福報，由顛倒興。知痛本無，因思想立，作是觀者不得痛痒，無去來今不見處所。其過去痛了空無我亦無我所，無常堅固悉顛倒法。過去痛空惔怕無想，當來現在亦復俱然，乃知痛痒不得成立，無形可獲各自分離。其痛痒者無有起者，亦無所滅，亦無處所無內無外，愚冥凡夫由從顛倒而生痛痒，罪福報應適合便離，故曰痛痒悉空慌惚虛詐之法。

「以如是知，從痛因緣得心處所，痛會有竟必歸滅盡，不見痛痒所合聚處。心自念言：『痛痒則空，自然無形不見所生。痛無所生，亦無有滅，無有成想。以無有成想已無有相，相無所生。』普觀如是，身所痛痒則無所猗。解知痛痒真諦本無，以斷痛痒離諸入痛，不與其合不著痛痒，眾行寂然速求方便，逮三昧定。菩薩察行痛痒如是，見行以了則覩十方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以如是知，從痛因緣得心處所，痛會有竟必歸滅盡，不見痛痒所合聚處。心自念言：『痛痒則空，自然無形不見所生。痛無所生，亦無有滅，無有成想。以無有成想已無有相，相無所生。』普觀如是，身所痛痒則無所猗。解知痛痒真諦本無，以斷痛痒離諸入痛，不與其合不著痛痒，眾行寂然速求方便，逮三昧定。菩薩察行痛痒如是，見行以了則覩十方。」

佛告持人：「何謂菩薩觀心意行？若有菩薩觀心念行，發意念頃察于心法，若存異變以能觀者，心自念曰：『其心未曾有所奔逸，無所至到。異緣所使遣所湊相，心所興發亦不成就，亦無形貌悉不可得，心無往返立無所處，無去來今，以因緣現而有所念。』其心計之，無內無外無有中間有所迫惱，心無處所無自然矣！不可成辦，心無所斷。若有所斷，心以名曰若干種變，使不可計，生相即滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「何謂菩薩觀心意行？若有菩薩觀心念行，發意念頃察于心法，若存異變以能觀者，心自念曰：『其心未曾有所奔逸，無所至到。異緣所使遣所湊相，心所興發亦不成就，亦無形貌悉不可得，心無往返立無所處，無去來今，以因緣現而有所念。』其心計之，無內無外無有中間有所迫惱，心無處所無自然矣！不可成辦，心無所斷。若有所斷，心以名曰若干種變，使不可計，生相即滅。

「持人！心無住處心無存處，所在已能覺，是則無心念亦無所見。所以者何？又其心空自然無形無有眾生，又無所有不得處所。無合心者、無有散者，心無過去無有將來不得中間。無能見者，心不自然心不清淨，心不知心心不斷絕，心無有心則曰本淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持人！心無住處心無存處，所在已能覺，是則無心念亦無所見。所以者何？又其心空自然無形無有眾生，又無所有不得處所。無合心者、無有散者，心無過去無有將來不得中間。無能見者，心不自然心不清淨，心不知心心不斷絕，心無有心則曰本淨。

「處在顛倒愚冥凡夫，以虛因緣教在諸相，心自發念。又其彼心空無吾我，而計有身心存有常長久永安，以顛倒法而自投冥。觀心如是，逮得柔順心意止也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「處在顛倒愚冥凡夫，以虛因緣教在諸相，心自發念。又其彼心空無吾我，而計有身心存有常長久永安，以顛倒法而自投冥。觀心如是，逮得柔順心意止也。

「心無想念亦無不相，曉了其心，而於所生無所生想。所以者何？心無所發不得真際，不得其相心相不起。明者所解分別達之，知心所習所趣歸滅，審知如有作是察心，不有合習無滅歸處，以不得心。若不得心，況復所習所歸究竟？以是之故，心不想滅亦非無想逮心清淨；心已清淨，不隨塵勞不為污染。所以者何？知除所有心則清淨，眾生心亂便染塵勞，心淨則淨以能知除。心自念言：『心有塵勞，以是之故，計眾生行，心有所著便為塵勞，心以解明則致清淨。』已作是觀，不得欲塵心，不得淨心，爾乃達了心本清淨。菩薩如是觀心意行，便通本淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心無想念亦無不相，曉了其心，而於所生無所生想。所以者何？心無所發不得真際，不得其相心相不起。明者所解分別達之，知心所習所趣歸滅，審知如有作是察心，不有合習無滅歸處，以不得心。若不得心，況復所習所歸究竟？以是之故，心不想滅亦非無想逮心清淨；心已清淨，不隨塵勞不為污染。所以者何？知除所有心則清淨，眾生心亂便染塵勞，心淨則淨以能知除。心自念言：『心有塵勞，以是之故，計眾生行，心有所著便為塵勞，心以解明則致清淨。』已作是觀，不得欲塵心，不得淨心，爾乃達了心本清淨。菩薩如是觀心意行，便通本淨。」

佛告持人：「何謂菩薩心存在法，觀其法行，若有菩薩觀一切法，不見內法不見外法不處中間，有所迫惱，法無過去當來現在，因十二緣而生有之，諸法顛倒法無成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「何謂菩薩心存在法，觀其法行，若有菩薩觀一切法，不見內法不見外法不處中間，有所迫惱，法無過去當來現在，因十二緣而生有之，諸法顛倒法無成就。

「又察其法，無有內外亦無中間，法無合散，一切諸法悉無形貌，無所有無不有，託有音耳。一切諸法猶如虛空，亦若幻想，生自然本清淨明，諸各有所猗勞。一切諸法無所覩見，察其真實猶如夢中所見，覺無所覩。一切諸法猶如照影，本淨無形無名想，諸法無思。一切諸法，如呼聲響，從虛無立諸法則無，自然之故不可得矣！諸法野馬無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又察其法，無有內外亦無中間，法無合散，一切諸法悉無形貌，無所有無不有，託有音耳。一切諸法猶如虛空，亦若幻想，生自然本清淨明，諸各有所猗勞。一切諸法無所覩見，察其真實猶如夢中所見，覺無所覩。一切諸法猶如照影，本淨無形無名想，諸法無思。一切諸法，如呼聲響，從虛無立諸法則無，自然之故不可得矣！諸法野馬無所有故。

「以能如立觀諸法者，愚冥凡夫見若干變，則知無法不用法無合無散，以見諸法永無所著。以作是觀，見一切法無往無返，不見諸法之所立處。所以者何？無處非處，一切諸法從因緣起，處在顛倒輪轉無際，無言不言無有二想，亦非一想不有小想，明者所了而不可得，亦非不得。所以者何？諸法不生亦無所起，無造無作不得作者，諸法捨形亦無身貌，亦無自然自然成矣！諸法無數本真諦故。以作是觀，解一切法，無有吾我無人無命，察于空無，心自念言：『一切諸法悉云本性空，法以自然亦無有想，不見眾想不造法願。』察一切法以無所生，自心念言：『法無所起亦無所滅。』以觀如是得法意止，於一切法了無所生，知歸習盡因法相成，自然離以則無有相。所以者何？無有成，其無相者乃捨相耳。諸明達者分別覺了，是一切法悉為本無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以能如立觀諸法者，愚冥凡夫見若干變，則知無法不用法無合無散，以見諸法永無所著。以作是觀，見一切法無往無返，不見諸法之所立處。所以者何？無處非處，一切諸法從因緣起，處在顛倒輪轉無際，無言不言無有二想，亦非一想不有小想，明者所了而不可得，亦非不得。所以者何？諸法不生亦無所起，無造無作不得作者，諸法捨形亦無身貌，亦無自然自然成矣！諸法無數本真諦故。以作是觀，解一切法，無有吾我無人無命，察于空無，心自念言：『一切諸法悉云本性空，法以自然亦無有想，不見眾想不造法願。』察一切法以無所生，自心念言：『法無所起亦無所滅。』以觀如是得法意止，於一切法了無所生，知歸習盡因法相成，自然離以則無有相。所以者何？無有成，其無相者乃捨相耳。諸明達者分別覺了，是一切法悉為本無。

「若有菩薩當作是觀諸法法行，以作是行，不得諸法亦無所生，不起諸法有所住止亦無所滅，一切諸法悉滅度相，諸根寂然相亦惔相。菩薩如是觀見諸法，了法意止，已無止處無所不止，悉入諸法慧明之相，自察心念致法意止，則名曰頒宣經典。於一切法而無所住，敷演諸法攝妄以慧，斯曰於一切法所覩真諦逮法意止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有菩薩當作是觀諸法法行，以作是行，不得諸法亦無所生，不起諸法有所住止亦無所滅，一切諸法悉滅度相，諸根寂然相亦惔相。菩薩如是觀見諸法，了法意止，已無止處無所不止，悉入諸法慧明之相，自察心念致法意止，則名曰頒宣經典。於一切法而無所住，敷演諸法攝妄以慧，斯曰於一切法所覩真諦逮法意止。」

佛言：「意以止者，便至意斷，身意痛意想法意，解三界空不見身及痛想法，則四意斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「意以止者，便至意斷，身意痛意想法意，解三界空不見身及痛想法，則四意斷。」

佛告持人：「菩薩若有逮解五根，度俗世本，順諦察之。何謂為五根？一曰信根、二曰精進根、三曰意根、四曰定意根、五曰慧根；是為五根，當覩是行。云何觀之？信一切法從因緣起，立有顛倒虛無合成，展轉不定猶如車輪，所遊無際，亦如所夢自然退逝。信一切法無常苦空非身，疾病瘡痍老不長存，不得久在當復別離。諸法不真皆無有實，慌惚捨放等放諸根。猶如彩畫、如小兒力，思想欺戲以為真實，不知虛詐悉無所有。其信根者，一切諸法無去來今，無去無來亦無所住，空無相願、無起無行、無想不惑，戒清、定淨、慧解、度、知見品淨。以能奉斯信根行者，則不迴還。篤信為首建立禁戒，悉無所失不違道業，以無所失便順正法，住於篤信無能動搖。善德報應感來歸護，則立直業而無諛諂，斷諸邪見六十二緣，不求外學以為師主，如見日月不用燭火，唯歸如來識知聖眾，善具足成立淨業戒忍辱仁和，如是篤信而不動搖，以無能動甚懷義信，便具道法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「菩薩若有逮解五根，度俗世本，順諦察之。何謂為五根？一曰信根、二曰精進根、三曰意根、四曰定意根、五曰慧根；是為五根，當覩是行。云何觀之？信一切法從因緣起，立有顛倒虛無合成，展轉不定猶如車輪，所遊無際，亦如所夢自然退逝。信一切法無常苦空非身，疾病瘡痍老不長存，不得久在當復別離。諸法不真皆無有實，慌惚捨放等放諸根。猶如彩畫、如小兒力，思想欺戲以為真實，不知虛詐悉無所有。其信根者，一切諸法無去來今，無去無來亦無所住，空無相願、無起無行、無想不惑，戒清、定淨、慧解、度、知見品淨。以能奉斯信根行者，則不迴還。篤信為首建立禁戒，悉無所失不違道業，以無所失便順正法，住於篤信無能動搖。善德報應感來歸護，則立直業而無諛諂，斷諸邪見六十二緣，不求外學以為師主，如見日月不用燭火，唯歸如來識知聖眾，善具足成立淨業戒忍辱仁和，如是篤信而不動搖，以無能動甚懷義信，便具道法。」

佛告持人：「何謂菩薩觀精進根？云何具成曉了方便？若有菩薩篤道不違，以精進故休息五蓋，設值得聞如是景模深妙經典，勤順奉行，夙夜精進不悒怯弱，心不忘遠志慕博聞無罣礙法，以斷諸蔽不廢精進。若心生念惡不善法，以大精進而蠲除之，識法已興建立勤修未曾懈惓，無猗精進攝加勤修，不以此行有所違失，而不還返所遵力務。曉了諸法分別如應不戴仰人，在於世治不失精進，以斯進根最有威德，以義勤學得號進根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「何謂菩薩觀精進根？云何具成曉了方便？若有菩薩篤道不違，以精進故休息五蓋，設值得聞如是景模深妙經典，勤順奉行，夙夜精進不悒怯弱，心不忘遠志慕博聞無罣礙法，以斷諸蔽不廢精進。若心生念惡不善法，以大精進而蠲除之，識法已興建立勤修未曾懈惓，無猗精進攝加勤修，不以此行有所違失，而不還返所遵力務。曉了諸法分別如應不戴仰人，在於世治不失精進，以斯進根最有威德，以義勤學得號進根。」

佛告持人：「何謂菩薩逮得意根？云何曉了奉行意根？若有菩薩制止其意，順施戒聞具足梵行，究竟戒品清淨之業、定意、慧解、度、知見品，淨身口意究竟謙恪建立正意，在一切法令無所生，住存殊異而察至行，苦習盡道以除斷斯，存立意止，方便解達根、力、覺、一心意定意三昧正受，解暢諸法而無想願，得不起慧致忍辱聖，離欲滅度以得意止，具足佛法不行聲聞、緣覺地也。奉無礙慧心不迷惑，以能專精如是像法，身口謹慎不失其意不依仰人，察如是法，最有威德逮得正本，是謂曉了逮定意根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「何謂菩薩逮得意根？云何曉了奉行意根？若有菩薩制止其意，順施戒聞具足梵行，究竟戒品清淨之業、定意、慧解、度、知見品，淨身口意究竟謙恪建立正意，在一切法令無所生，住存殊異而察至行，苦習盡道以除斷斯，存立意止，方便解達根、力、覺、一心意定意三昧正受，解暢諸法而無想願，得不起慧致忍辱聖，離欲滅度以得意止，具足佛法不行聲聞、緣覺地也。奉無礙慧心不迷惑，以能專精如是像法，身口謹慎不失其意不依仰人，察如是法，最有威德逮得正本，是謂曉了逮定意根。

「何謂菩薩逮定意根？云何曉了斯定意根？若有菩薩以行禪思一心不虛，行賢聖業禪心無所著，以無逸禪善攝定意，明解正等曉了定意，無顛倒禪觀定意門，以暢不亂入于寂志。從三昧起不復定意亦無正受，以能慕樂志立道業，而以禪思因用自娛不須仰人，禪思正受不隨禪教，以逮威德定意一心，不貪利養行不憒閙，以最威德逮定意根所度無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩逮定意根？云何曉了斯定意根？若有菩薩以行禪思一心不虛，行賢聖業禪心無所著，以無逸禪善攝定意，明解正等曉了定意，無顛倒禪觀定意門，以暢不亂入于寂志。從三昧起不復定意亦無正受，以能慕樂志立道業，而以禪思因用自娛不須仰人，禪思正受不隨禪教，以逮威德定意一心，不貪利養行不憒閙，以最威德逮定意根所度無極。」

佛告持人：「何謂菩薩行智慧根？云何曉了逮智慧根？若有菩薩滅身所行，為何謂也？盡除眾苦常消身行，在在行慧普見離欲，滅習盡道向無為門，以行慧根，皆覩三界一切熾然，知三界苦。其智慧者不猗三界，察之悉空無想不願，心無所生無所復行，覩者有為悉放捨之。如救頭然具足佛法，專習諸法。雖處三界，戢滅一切悉放捨著，而於三界悉無所慕。斷諸所樂捨諸有為，一切染污愛欲縛結，心無所著。不慕五樂，不著欲界色無色界。心抱智慧聖明功勳，不可限量猶如江海，所行至誠而無崖底。曉了諸法，則以智慧分別三界悉無所著，是最德義奉於智慧所度無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「何謂菩薩行智慧根？云何曉了逮智慧根？若有菩薩滅身所行，為何謂也？盡除眾苦常消身行，在在行慧普見離欲，滅習盡道向無為門，以行慧根，皆覩三界一切熾然，知三界苦。其智慧者不猗三界，察之悉空無想不願，心無所生無所復行，覩者有為悉放捨之。如救頭然具足佛法，專習諸法。雖處三界，戢滅一切悉放捨著，而於三界悉無所慕。斷諸所樂捨諸有為，一切染污愛欲縛結，心無所著。不慕五樂，不著欲界色無色界。心抱智慧聖明功勳，不可限量猶如江海，所行至誠而無崖底。曉了諸法，則以智慧分別三界悉無所著，是最德義奉於智慧所度無極。」

佛言：「持人！何故曰根？所曰根者，義無能動，故曰為根。以無所動無所逸馳，故曰為根。永不迴還不依仰人，義無伴侶順隨法教，故曰為根。不恥他人莫能搖者，無所雜錯，故曰為根。如是，持人！斯則菩薩曉了諸根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「持人！何故曰根？所曰根者，義無能動，故曰為根。以無所動無所逸馳，故曰為根。永不迴還不依仰人，義無伴侶順隨法教，故曰為根。不恥他人莫能搖者，無所雜錯，故曰為根。如是，持人！斯則菩薩曉了諸根。

「又復，持人！菩薩分別眾生諸根，善學方等。知眾生根染不染者，有欲無欲根，有瞋恚無瞋恚根，有愚癡無愚癡根。知墮惡趣若生人間根，知生天上十方佛前根，心明達若柔劣及中間根，悉見知之。下賤麁獷根，諸根不具，若不損根而悉知之。諸根應法，有方便根，無方便根，悉復知之。有罪無罪根，猗著無著根，危害根，無害根，悉當知之。隨順根，不隨順根，有礙根，無礙根，欲行根，色行根，無色行根，暢諸善根，究竟善根，悉能知之。所歸趣根，仁和根，處邪見根，立正見根，慳貪根，無慳悋根，悉能知之。卒暴根，無卒暴根，迷惑根，不迷惑根，速疾根，賢和根，忍辱根，瞋恚根，懷嫉妬根，無嫉妬根，具施根，非具施根，信根，無信根，貪欲根，離欲根，居家根，捨家根，戒具根，毀戒根，悉能知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，持人！菩薩分別眾生諸根，善學方等。知眾生根染不染者，有欲無欲根，有瞋恚無瞋恚根，有愚癡無愚癡根。知墮惡趣若生人間根，知生天上十方佛前根，心明達若柔劣及中間根，悉見知之。下賤麁獷根，諸根不具，若不損根而悉知之。諸根應法，有方便根，無方便根，悉復知之。有罪無罪根，猗著無著根，危害根，無害根，悉當知之。隨順根，不隨順根，有礙根，無礙根，欲行根，色行根，無色行根，暢諸善根，究竟善根，悉能知之。所歸趣根，仁和根，處邪見根，立正見根，慳貪根，無慳悋根，悉能知之。卒暴根，無卒暴根，迷惑根，不迷惑根，速疾根，賢和根，忍辱根，瞋恚根，懷嫉妬根，無嫉妬根，具施根，非具施根，信根，無信根，貪欲根，離欲根，居家根，捨家根，戒具根，毀戒根，悉能知之。

「誡戒根，無誡戒根，清淨根，忍具根，恚恨根，上精進根，懈怠根，亂心根，取要根，定意根，智慧名根，失智慧根，具聖明根，愚騃根，無所畏根，自大根，離自大根，逮得道根，從邪見根，心安和根，放心恣意根，悉能知之。散意根，寂靜根，起生根，無所生根，清淨根，瑕穢根，解明根，顯曜根，聲聞根，緣覺根，菩薩乘根，佛乘根，皆曉了知以逮得，是則謂得力。而無等侶無有放逸，謂不迴還致善方便，名曰意根。知諸天、龍神、阿須輪、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人非人根，最為威尊無能勝者莫能動搖，所行方便普度無極，奉行勤修如是像典疾逮曉了，於一切法而得自在，旋十方界無所不濟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誡戒根，無誡戒根，清淨根，忍具根，恚恨根，上精進根，懈怠根，亂心根，取要根，定意根，智慧名根，失智慧根，具聖明根，愚騃根，無所畏根，自大根，離自大根，逮得道根，從邪見根，心安和根，放心恣意根，悉能知之。散意根，寂靜根，起生根，無所生根，清淨根，瑕穢根，解明根，顯曜根，聲聞根，緣覺根，菩薩乘根，佛乘根，皆曉了知以逮得，是則謂得力。而無等侶無有放逸，謂不迴還致善方便，名曰意根。知諸天、龍神、阿須輪、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人非人根，最為威尊無能勝者莫能動搖，所行方便普度無極，奉行勤修如是像典疾逮曉了，於一切法而得自在，旋十方界無所不濟。」

佛告持人：「何謂菩薩曉了道乎？云何致道耶？若有菩薩奉八聖道：一曰正見、二曰正念、三曰正語、四曰正命、五曰正業、六曰正方便、七曰正意、八曰正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「何謂菩薩曉了道乎？云何致道耶？若有菩薩奉八聖道：一曰正見、二曰正念、三曰正語、四曰正命、五曰正業、六曰正方便、七曰正意、八曰正定。

「何謂正見？若有菩薩斷除一切諸所邪見。所以者何？一切所見上至泥洹，若欲見佛，皆去是等諸所見業，乃曰正見。以無見不受見成名諸見，悉無所猗普無所念，以無顛倒無所無想，是曰正見。所見平等，為何謂也？捨世虛妄以棄邪見，以如見除諸所覩，住于正見悉無所著，無想不想不見泥洹，遠諸欲見不習諸見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正見？若有菩薩斷除一切諸所邪見。所以者何？一切所見上至泥洹，若欲見佛，皆去是等諸所見業，乃曰正見。以無見不受見成名諸見，悉無所猗普無所念，以無顛倒無所無想，是曰正見。所見平等，為何謂也？捨世虛妄以棄邪見，以如見除諸所覩，住于正見悉無所著，無想不想不見泥洹，遠諸欲見不習諸見。

「何謂正見？一切寂然無生清涼，亦無所滅等覩無為，本以清淨，於一切法無所望，亦無不想無所不應，是曰度世正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正見？一切寂然無生清涼，亦無所滅等覩無為，本以清淨，於一切法無所望，亦無不想無所不應，是曰度世正見。

「何謂正見？不得現在亦不度世，正見斷現世法亦及度世，不想現度除一切想，不得等邪等諸不等斷諸等行，是名度世，乃曰正見。如是一切悉無所生，故曰正見。見所真諦正見無邪，是曰正見。如是，持人！菩薩大士所行正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正見？不得現在亦不度世，正見斷現世法亦及度世，不想現度除一切想，不得等邪等諸不等斷諸等行，是名度世，乃曰正見。如是一切悉無所生，故曰正見。見所真諦正見無邪，是曰正見。如是，持人！菩薩大士所行正見。

「何謂正念？如真諦解一切所念，皆是邪想，及思無為佛法聖眾。所以者何？斷一切想所思平等，是念故正念，以無眾相曰正念。所以者何？消一切思名察正，則無有邪不復懷想，乃住正念不得所思，離邪正想故曰正念。以除想諸等棄眾念，捨虛顛倒消想不想，等一切念，不猗諸念除諸想，故曰正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正念？如真諦解一切所念，皆是邪想，及思無為佛法聖眾。所以者何？斷一切想所思平等，是念故正念，以無眾相曰正念。所以者何？消一切思名察正，則無有邪不復懷想，乃住正念不得所思，離邪正想故曰正念。以除想諸等棄眾念，捨虛顛倒消想不想，等一切念，不猗諸念除諸想，故曰正念。

「何謂正語？一切言辭皆為虛妄，處在顛倒悉皆惑想，見於平等，心自念言辭，正斷一切言辭所宣，故曰正語。言無所湊無去無來，所見如是等無有異，已逮正語，口之所宣皆實至誠，故曰正語。口言清淨，所住之處斷一切教言辭辯才，心中覺了口無所宣，悉捨邪言住於正語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正語？一切言辭皆為虛妄，處在顛倒悉皆惑想，見於平等，心自念言辭，正斷一切言辭所宣，故曰正語。言無所湊無去無來，所見如是等無有異，已逮正語，口之所宣皆實至誠，故曰正語。口言清淨，所住之處斷一切教言辭辯才，心中覺了口無所宣，悉捨邪言住於正語。

「何謂正業？以住正業皆知一切眾邪之業，其一切業不真不諦，本無所作。所以者何？一切諸業無有至竟，業悉散故曰正業。不於正不於邪，不於是不於非，無想不想皆度眾業，不造正邪等逮諸業無作非作，故曰正業。皆能等說邪正諸業，如真諦解一切諸業，亦真諦見無應不應，是謂正業。其以正行無有邪業等見諦行，故曰正業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正業？以住正業皆知一切眾邪之業，其一切業不真不諦，本無所作。所以者何？一切諸業無有至竟，業悉散故曰正業。不於正不於邪，不於是不於非，無想不想皆度眾業，不造正邪等逮諸業無作非作，故曰正業。皆能等說邪正諸業，如真諦解一切諸業，亦真諦見無應不應，是謂正業。其以正行無有邪業等見諦行，故曰正業。

「何謂正命？知一切命皆墮反邪。所以者何？其想有命想有萬物而懷妄想，無為泥洹清淨之想及想見佛，一心清淨以住是中，欲以淨命皆墮邪業，一切諸命若正性命不以為邪不以懷正命，是曰正命。言是邪命，逮一切命悉成清淨，是曰正命。解一切命無有正邪者，住淨命行無有放逸，無正邪命、無雙無隻無應不應，是曰正命。無住邪者逮得淨命，無有命想無善無言、無命不命，等行真正而見不虛，是曰正命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正命？知一切命皆墮反邪。所以者何？其想有命想有萬物而懷妄想，無為泥洹清淨之想及想見佛，一心清淨以住是中，欲以淨命皆墮邪業，一切諸命若正性命不以為邪不以懷正命，是曰正命。言是邪命，逮一切命悉成清淨，是曰正命。解一切命無有正邪者，住淨命行無有放逸，無正邪命、無雙無隻無應不應，是曰正命。無住邪者逮得淨命，無有命想無善無言、無命不命，等行真正而見不虛，是曰正命。

「何謂正方便？棄眾邪便。所以者何？一切方便皆墮反邪，方便所在心在結著，是曰邪便。所以者何？一切諸法無真邪便，所行方便則不真正，其不真正名邪方便，無方便矣！無究竟無言辭，斷諸方便彼無所有，棄泥洹想無佛法想，知行方便一切方便，悉不真正至無方便。其以平等則無方便，等一切法無有若干，無有方便超越方計，所有方義則無所計無應不應，是正方便；方便叵得此之謂也。所言方便是謂定意，斷諸方便謂眾真諦，等見如是不想方便，以無所想是正方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正方便？棄眾邪便。所以者何？一切方便皆墮反邪，方便所在心在結著，是曰邪便。所以者何？一切諸法無真邪便，所行方便則不真正，其不真正名邪方便，無方便矣！無究竟無言辭，斷諸方便彼無所有，棄泥洹想無佛法想，知行方便一切方便，悉不真正至無方便。其以平等則無方便，等一切法無有若干，無有方便超越方計，所有方義則無所計無應不應，是正方便；方便叵得此之謂也。所言方便是謂定意，斷諸方便謂眾真諦，等見如是不想方便，以無所想是正方便。

「何謂正意？一切所念皆為邪想，意之所念皆是邪思。所以者何？一切墮邪，彼若意生皆為邪，意無所念。所以者何？一切所念從因緣生，所曰因緣皆曰邪矣！其意所念不起不滅，是曰正念，所以名正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正意？一切所念皆為邪想，意之所念皆是邪思。所以者何？一切墮邪，彼若意生皆為邪，意無所念。所以者何？一切所念從因緣生，所曰因緣皆曰邪矣！其意所念不起不滅，是曰正念，所以名正念。

「若無意念住處發起業，不意無意意第一淨，無邪意念皆斷眾思，其以邪者悉無意念，是住正意。其正意者，不正不邪正念邪念，除一切意諸念思想，所曉了者心不起亂，常行六事曰住正意。意未曾生有意未意相，解一切意皆了諸意暢如真諦，不復思念有意無意應與不應，是住正意無意無邪。念于等行無念不念，無因無思無所惟念，一切無望逮致無言，無意不意住思平等，無言無說棄一切辭，解如真諦，普無宣教無思無想，是乃名曰住于平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無意念住處發起業，不意無意意第一淨，無邪意念皆斷眾思，其以邪者悉無意念，是住正意。其正意者，不正不邪正念邪念，除一切意諸念思想，所曉了者心不起亂，常行六事曰住正意。意未曾生有意未意相，解一切意皆了諸意暢如真諦，不復思念有意無意應與不應，是住正意無意無邪。念于等行無念不念，無因無思無所惟念，一切無望逮致無言，無意不意住思平等，無言無說棄一切辭，解如真諦，普無宣教無思無想，是乃名曰住于平等。

「何謂正定？見一切定皆為邪定。所以者何？若受三昧因緣之想，望正著除斯皆邪定，所謂取反，此定不真。若於諸受而無所受，又不懷求三昧定想，無出家教無念定意，其無所猗無作無暢，消斷喜悅永密安樂分別定相，於三昧定而無所住，是乃名曰正定三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂正定？見一切定皆為邪定。所以者何？若受三昧因緣之想，望正著除斯皆邪定，所謂取反，此定不真。若於諸受而無所受，又不懷求三昧定想，無出家教無念定意，其無所猗無作無暢，消斷喜悅永密安樂分別定相，於三昧定而無所住，是乃名曰正定三昧。

「所謂正定，於一切定而無所著，則無放逸明了如慧，曉達定意不猗定行，而無希念等消正行，如以是者，無想不想不想無想，乃曰正定。無正無邪一切無望，以斷諸想並滅眾希，乃曰正定。所云定者無正邪定，心無所生不正無邪，無正定無邪定。所以者何？以能覺解方便諸定，乃住正定。無三昧想，不積平等普曰一切，乃曰正定。其不馳騁不造等逸，若等若邪普等諸法，一切定意以存正受，一切三界皆是有為，所思真諦以慧覩見，一切五趣往來所生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂正定，於一切定而無所著，則無放逸明了如慧，曉達定意不猗定行，而無希念等消正行，如以是者，無想不想不想無想，乃曰正定。無正無邪一切無望，以斷諸想並滅眾希，乃曰正定。所云定者無正邪定，心無所生不正無邪，無正定無邪定。所以者何？以能覺解方便諸定，乃住正定。無三昧想，不積平等普曰一切，乃曰正定。其不馳騁不造等逸，若等若邪普等諸法，一切定意以存正受，一切三界皆是有為，所思真諦以慧覩見，一切五趣往來所生。」

佛言：「持人！如是菩薩曉了道義，以逮如斯剖判道趣，若斯聖業解暢真諦，乃曰正定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「持人！如是菩薩曉了道義，以逮如斯剖判道趣，若斯聖業解暢真諦，乃曰正定。」