持人菩薩經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持人菩薩經卷第二

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

持人菩薩經持施王品第四闕第三品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持人菩薩經持施王品第四闕第三品

佛告持人：「乃往過去無央數劫，加復越是不可計劫，爾時有佛號意普玉王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、世尊。其佛世時，有八十億姟沙門眾，皆阿羅漢，諸漏已盡習學不學，阿那含、斯陀含、須陀洹，亦復如是各八十億姟，諸菩薩八十四億兆載，集會佛所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「乃往過去無央數劫，加復越是不可計劫，爾時有佛號意普玉王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、世尊。其佛世時，有八十億姟沙門眾，皆阿羅漢，諸漏已盡習學不學，阿那含、斯陀含、須陀洹，亦復如是各八十億姟，諸菩薩八十四億兆載，集會佛所。」

佛言：「持人！彼時如來壽八萬歲。時世有王名曰持陀，君二萬國，民人熾盛，風雨時節五穀豐饒，萬姓安隱。王所居城，廣長正方各四百八十里，其城皆以琦珍四寶成之；其牆七重，樹木深塹欄楯周匝各復七重，網縵珠珞各復七重。諸牆壁上及諸行樹，皆以四寶交露帳幔而圍繞覆。其二萬國，各有五百郡縣屬之。又其樹上皆生好衣，自然七寶諸細被服。一一池水各有五百浴池從之。又其浴池皆七寶成，生七寶蓮華，青紅黃白滿其池中，其華大如車輪，斯池中水自然八味。其土國王，有八萬四千夫人婇女，中宮正后有二太子：一名無限意、二名無限界，其太子各十六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「持人！彼時如來壽八萬歲。時世有王名曰持陀，君二萬國，民人熾盛，風雨時節五穀豐饒，萬姓安隱。王所居城，廣長正方各四百八十里，其城皆以琦珍四寶成之；其牆七重，樹木深塹欄楯周匝各復七重，網縵珠珞各復七重。諸牆壁上及諸行樹，皆以四寶交露帳幔而圍繞覆。其二萬國，各有五百郡縣屬之。又其樹上皆生好衣，自然七寶諸細被服。一一池水各有五百浴池從之。又其浴池皆七寶成，生七寶蓮華，青紅黃白滿其池中，其華大如車輪，斯池中水自然八味。其土國王，有八萬四千夫人婇女，中宮正后有二太子：一名無限意、二名無限界，其太子各十六。

「時二太子適臥寐，於夢中見如來形像端正姝好，紫摩金色相好莊嚴，威德巍巍不可限量，光照十方。夢中見是，心中踊悅欣然無量。其二太子，從夢覺已心中坦然，各以宿懷識道正真，而歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時二太子適臥寐，於夢中見如來形像端正姝好，紫摩金色相好莊嚴，威德巍巍不可限量，光照十方。夢中見是，心中踊悅欣然無量。其二太子，從夢覺已心中坦然，各以宿懷識道正真，而歎頌曰：

「『我今夜夢見， 天人中最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今夜夢見， 天人中最勝，

體紫摩金色， 百福成其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體紫摩金色， 百福成其相。

以在其夢中， 觀一切功勳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以在其夢中， 觀一切功勳，

以得覲尊顏， 懷悅豫無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以得覲尊顏， 懷悅豫無量。

觀聖神光明， 猶日演暉曜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀聖神光明， 猶日演暉曜，

意中甚歡樂， 超越一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意中甚歡樂， 超越一切眾。

威光極高峻， 猶如寶山王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威光極高峻， 猶如寶山王，

若目覩其形， 靡不抱欣喜。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若目覩其形， 靡不抱欣喜。』」

佛告持人：「其二太子見是瑞應，往見父母具說此意：『我等兄弟今日夜夢中，目見如來、至真，故啟二親欲往奉詣。如來興現在世，教化以來久矣，我等放逸沒五所欲不覺佛興，而為五陰之所縛結，諸惡羅網之所覆蔽。在於自大無恭恪心，以斯迷惑，不見如來諮受道慧。』二親然之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「其二太子見是瑞應，往見父母具說此意：『我等兄弟今日夜夢中，目見如來、至真，故啟二親欲往奉詣。如來興現在世，教化以來久矣，我等放逸沒五所欲不覺佛興，而為五陰之所縛結，諸惡羅網之所覆蔽。在於自大無恭恪心，以斯迷惑，不見如來諮受道慧。』二親然之。

「時，二太子啟父母已，往詣意普玉王如來所，前稽首足，白世尊曰：『罪蓋所覆迷世榮祿，邪位所惑不時奉覲，諮受訓誨慚愧形顏。世尊大哀！威光見照，開發愚冥乃得奉覲。今欲請佛菩薩聖眾，盡斯三月供以飲食衣服床臥具病瘦醫藥一切所安。』其彼大城園觀樓閣，父王所居嚴飾莊校，懸繒幢蓋浴池蓮華，啟其二親貢上如來、諸菩薩學、諸聲聞等，供佛聖眾見盡三月一切所安。父母同心亦皆哀之，供養盡節辭其二親，在如來所信無慕家，出家學淨行作沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，二太子啟父母已，往詣意普玉王如來所，前稽首足，白世尊曰：『罪蓋所覆迷世榮祿，邪位所惑不時奉覲，諮受訓誨慚愧形顏。世尊大哀！威光見照，開發愚冥乃得奉覲。今欲請佛菩薩聖眾，盡斯三月供以飲食衣服床臥具病瘦醫藥一切所安。』其彼大城園觀樓閣，父王所居嚴飾莊校，懸繒幢蓋浴池蓮華，啟其二親貢上如來、諸菩薩學、諸聲聞等，供佛聖眾見盡三月一切所安。父母同心亦皆哀之，供養盡節辭其二親，在如來所信無慕家，出家學淨行作沙門。

「時意普玉王如來、至真，見二太子捨國出家，察其志性，則為二人無限意無限界，班宣於斯曉了菩薩五陰衰品，二太子聞咸共啟受。八萬四千歲未曾睡寐，亦不思食復不寢臥，唯坐思義經行諷誦。八萬四千歲未曾起想有他異念，常正精思暢五盛陰了之虛無，本末慌惚悉空不實，存在顛倒。是五盛陰以解如是，不能覺者迷惑其中，當修梵行，思是法已解達深義，不見盛陰之所歸趣，志存大猷無所希冀，壽終之後生兜術天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時意普玉王如來、至真，見二太子捨國出家，察其志性，則為二人無限意無限界，班宣於斯曉了菩薩五陰衰品，二太子聞咸共啟受。八萬四千歲未曾睡寐，亦不思食復不寢臥，唯坐思義經行諷誦。八萬四千歲未曾起想有他異念，常正精思暢五盛陰了之虛無，本末慌惚悉空不實，存在顛倒。是五盛陰以解如是，不能覺者迷惑其中，當修梵行，思是法已解達深義，不見盛陰之所歸趣，志存大猷無所希冀，壽終之後生兜術天。

「其時如來滅度之後，從兜術天下，還生世間閻浮利地大長者家，至年十六，夜臥夢中見如來像，在於夢中復從如來聞如是法，曉了菩薩斯五盛陰諸種入品。從夢覺起心懷悲喜，於一萬歲淨修梵行，復分別了是五盛陰諸種入品。終而復始，壽終之後生忉利天。適生尋復終沒，還生世間在梵志家，見本宿世意普玉王，最後末世餘正法訓留一千歲，以宿本德，信不慕家出家為道，博學廣聞智如大海，曉了盛陰諸種衰入，求其本末覺如真諦。時方便勸立，二萬世間人，二萬億天人，皆發無上正真道意，以是因緣，其二太子行菩薩業俱共和同，見十億姟諸佛世尊，最後末世逮得無所從生法忍，更復值供億姟兆載諸如來眾。二人俱等，於一劫中逮得無上正真道為最正覺，一號無量音，二號無量光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其時如來滅度之後，從兜術天下，還生世間閻浮利地大長者家，至年十六，夜臥夢中見如來像，在於夢中復從如來聞如是法，曉了菩薩斯五盛陰諸種入品。從夢覺起心懷悲喜，於一萬歲淨修梵行，復分別了是五盛陰諸種入品。終而復始，壽終之後生忉利天。適生尋復終沒，還生世間在梵志家，見本宿世意普玉王，最後末世餘正法訓留一千歲，以宿本德，信不慕家出家為道，博學廣聞智如大海，曉了盛陰諸種衰入，求其本末覺如真諦。時方便勸立，二萬世間人，二萬億天人，皆發無上正真道意，以是因緣，其二太子行菩薩業俱共和同，見十億姟諸佛世尊，最後末世逮得無所從生法忍，更復值供億姟兆載諸如來眾。二人俱等，於一劫中逮得無上正真道為最正覺，一號無量音，二號無量光。

「是故，持人！若有菩薩疾欲得成無上正真道為最正覺，當勤修學如是像典，如來所暢諸陰入種，分別有無諸法之無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，持人！若有菩薩疾欲得成無上正真道為最正覺，當勤修學如是像典，如來所暢諸陰入種，分別有無諸法之無。」

持人菩薩經十八種品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持人菩薩經十八種品第五

佛告持人：「何謂菩薩曉了諸種？若能分別十八諸種，而順思惟識別于觀。眼種本末則無眼界，悉空無我我所，入不久存，眼種虛無則曰自然。用眼自然故曰不真，因迷惑思想而合成，眼無所成不得識行為虛空形，猶如虛空悉無所成，悉無所有亦無處所。眼無內外亦無中間，欺詐之業無有真實不可護持，從因緣生無去來今，則為自然，本淨無形。罪福所成從顛倒興，為現在緣之所見轉，故曰眼空界不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「何謂菩薩曉了諸種？若能分別十八諸種，而順思惟識別于觀。眼種本末則無眼界，悉空無我我所，入不久存，眼種虛無則曰自然。用眼自然故曰不真，因迷惑思想而合成，眼無所成不得識行為虛空形，猶如虛空悉無所成，悉無所有亦無處所。眼無內外亦無中間，欺詐之業無有真實不可護持，從因緣生無去來今，則為自然，本淨無形。罪福所成從顛倒興，為現在緣之所見轉，故曰眼空界不可見。

「計於眼者則無有界，識遊其中因曰眼界，眼根清淨、其色晃燿，合于意根，因緣所縛三事合會，眼色識集眼界空，其眼界不成界無界，其明智者乃覺知，是故菩薩分別眼界解了真諦，以了色本則無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「計於眼者則無有界，識遊其中因曰眼界，眼根清淨、其色晃燿，合于意根，因緣所縛三事合會，眼色識集眼界空，其眼界不成界無界，其明智者乃覺知，是故菩薩分別眼界解了真諦，以了色本則無所有。

「何謂以了色無有界？不與色會亦不離矣，無所生長，雖說色界則無所有、色無處所。何以故云色無有界？色無有色，無內無外亦無中間，立存虛無，因其思想眼覩色光。眼種清淨以見好色，假號曰色，無得有處，猶如明鏡見其面像，無垢清淨反想有色，雖現鏡中有形色，其影乃從內出不從外入。用外形照內鏡現，眼亦如是，以用清淨雖由于色，為之見鏡覩夫面像，以見色空色之自然，無有境界而不可取悉無所成。其色想者本無所生，眾生不解。適見色已，其以解色，界無所生則無有界，以解色界了色本末，無去來今虛無自然，歎詠光斯緣合所謂也，色界如是，以眼識故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂以了色無有界？不與色會亦不離矣，無所生長，雖說色界則無所有、色無處所。何以故云色無有界？色無有色，無內無外亦無中間，立存虛無，因其思想眼覩色光。眼種清淨以見好色，假號曰色，無得有處，猶如明鏡見其面像，無垢清淨反想有色，雖現鏡中有形色，其影乃從內出不從外入。用外形照內鏡現，眼亦如是，以用清淨雖由于色，為之見鏡覩夫面像，以見色空色之自然，無有境界而不可取悉無所成。其色想者本無所生，眾生不解。適見色已，其以解色，界無所生則無有界，以解色界了色本末，無去來今虛無自然，歎詠光斯緣合所謂也，色界如是，以眼識故。

「真諦觀者知之無界。云何觀之？無眼識種，其眼色者則無處所，本淨所致眼色叵得悉無所有，眼識無法假號現耳，眼識不合無真實形，眼識之界因顛倒雜，從宿世成，現在因緣之所見縛，與因緣會號曰眼識，用眾生在顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真諦觀者知之無界。云何觀之？無眼識種，其眼色者則無處所，本淨所致眼色叵得悉無所有，眼識無法假號現耳，眼識不合無真實形，眼識之界因顛倒雜，從宿世成，現在因緣之所見縛，與因緣會號曰眼識，用眾生在顛倒。

「若至聖見分別了之，眼識無界。所以者何？眼無所成，十二因緣起對合生，託於所作假號眼識，慕樂識行起所習行合成于識，雖有所覩皆虛不真，託有形相因緣現耳！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若至聖見分別了之，眼識無界。所以者何？眼無所成，十二因緣起對合生，託於所作假號眼識，慕樂識行起所習行合成于識，雖有所覩皆虛不真，託有形相因緣現耳！

「宣說眼識使眾生了，如來班宣分別眾形，諸想合成故曰識無所成。眼以清淨識之本相因行所趣，故曰所見，雖習眼識故曰無界。所以者何？眼不求斯我得眼識，及與不得。了之色識無獲令自然。所以者何？無所成故也。假託有言而現斯義，為眾生故救攝危厄。眼本所行意念是地，識相自然眼界色界識界，三事合成諸界集會，因緣業相宣諸法會，故有託眼色識。如是計惟，是以便入眾生達彼無眼，無有色界亦無識界，如是所教斷除諸著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「宣說眼識使眾生了，如來班宣分別眾形，諸想合成故曰識無所成。眼以清淨識之本相因行所趣，故曰所見，雖習眼識故曰無界。所以者何？眼不求斯我得眼識，及與不得。了之色識無獲令自然。所以者何？無所成故也。假託有言而現斯義，為眾生故救攝危厄。眼本所行意念是地，識相自然眼界色界識界，三事合成諸界集會，因緣業相宣諸法會，故有託眼色識。如是計惟，是以便入眾生達彼無眼，無有色界亦無識界，如是所教斷除諸著。

「若能有了如來所達覺眾方便，則能曉解一切三界則無有界。所以者何？計於諸界實無有界，色不可得，耳聲識界亦復如是。鼻香識，舌味識，身觸識，意法識，計挍思惟觀無所成，意界虛無不有真實悉無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能有了如來所達覺眾方便，則能曉解一切三界則無有界。所以者何？計於諸界實無有界，色不可得，耳聲識界亦復如是。鼻香識，舌味識，身觸識，意法識，計挍思惟觀無所成，意界虛無不有真實悉無所有。

「又是種者則無所成，猶如有人下種在地稍稍生牙，水為因緣日光照之，其種所牙無所造行，其種不與牙共合成，因種生牙，種不離牙牙不離種，意界如是，從其意業顯現種矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又是種者則無所成，猶如有人下種在地稍稍生牙，水為因緣日光照之，其種所牙無所造行，其種不與牙共合成，因種生牙，種不離牙牙不離種，意界如是，從其意業顯現種矣！

「故有意界，意不離念，念不離意，意界雖別因緣合成，其意界者無內無外意無中間，皆由宿命本行所立，悉由意業因界合會，現在因緣之所合生，故假曰意。從己所部罪福所生，十二緣起顯有所宣，故曰意界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「故有意界，意不離念，念不離意，意界雖別因緣合成，其意界者無內無外意無中間，皆由宿命本行所立，悉由意業因界合會，現在因緣之所合生，故假曰意。從己所部罪福所生，十二緣起顯有所宣，故曰意界。

「方便說之欲令眾生解其本末，究竟求之實無本末不可得之。所以者何？心自放逸無處所故。所有至識柔軟言辭，其意界者悉無真諦，無有過去當來現在，明者曉了意界無界法界無有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「方便說之欲令眾生解其本末，究竟求之實無本末不可得之。所以者何？心自放逸無處所故。所有至識柔軟言辭，其意界者悉無真諦，無有過去當來現在，明者曉了意界無界法界無有。

「何謂觀察法界自然，悉無所有而不可得？法界無成不得形像，唯顛倒立無有人壽，從虛偽生興受識矣，故曰法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂觀察法界自然，悉無所有而不可得？法界無成不得形像，唯顛倒立無有人壽，從虛偽生興受識矣，故曰法界。

「何謂曉了法界之無顯現其界？所以者何？其法界者則無所有，從因緣生，以因緣生故曰無界。所以其界因緣合成轉成顛倒，如來、至真解眾生界，故曰法界。託集假號，法界無內亦無有外亦無中間，然住合結除善不善法，斷一切諸義，宣布道教，故曰奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂曉了法界之無顯現其界？所以者何？其法界者則無所有，從因緣生，以因緣生故曰無界。所以其界因緣合成轉成顛倒，如來、至真解眾生界，故曰法界。託集假號，法界無內亦無有外亦無中間，然住合結除善不善法，斷一切諸義，宣布道教，故曰奉行。

「論無所有法界虛空，無成就形假有號耳。法亦如是無所成像，以斷法想取現要說，悉無境界故先歎之。無去來今為現在緣而見繫縛，從緣合成，眾生不解。明者曉了而證明，法界無界不多不少，則以方便因言法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論無所有法界虛空，無成就形假有號耳。法亦如是無所成像，以斷法想取現要說，悉無境界故先歎之。無去來今為現在緣而見繫縛，從緣合成，眾生不解。明者曉了而證明，法界無界不多不少，則以方便因言法界。

「其了法界，皆除一切三界所生，以斷諸法無說法界，因緣言相用處諸法，故曰究竟。明者宣曰無所生相。所以者何？法界之相悉無所成，法界無處，無處非處，無合住處，亦無不住。察了法界永無所住，法界無生，無能者，無合會處，無合無散，法無所造亦不成就，以能如是觀法界者，則察意識而無有識，當作何觀？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其了法界，皆除一切三界所生，以斷諸法無說法界，因緣言相用處諸法，故曰究竟。明者宣曰無所生相。所以者何？法界之相悉無所成，法界無處，無處非處，無合住處，亦無不住。察了法界永無所住，法界無生，無能者，無合會處，無合無散，法無所造亦不成就，以能如是觀法界者，則察意識而無有識，當作何觀？

「無生界則曰識界。所以者何？計其意識無所有故，虛偽不實合于顛倒，從意念有故曰意識，由因愚冥凡夫所行，唯賢聖達見知之耳。以二事宣意識所緣，用眾生類不能解了，明者所別從虛無，不真正想所生有意識。其意識界無有殊特，班宣究竟假託有言，借于眾生，不解意識本末無界，因緣所集輪轉無際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無生界則曰識界。所以者何？計其意識無所有故，虛偽不實合于顛倒，從意念有故曰意識，由因愚冥凡夫所行，唯賢聖達見知之耳。以二事宣意識所緣，用眾生類不能解了，明者所別從虛無，不真正想所生有意識。其意識界無有殊特，班宣究竟假託有言，借于眾生，不解意識本末無界，因緣所集輪轉無際。

「諸賢聖等不求識界，無內無外無有中間，明者曉了其意識者不覩意識，皆從緣起從顛倒興，以二因緣而有眾生，不真思想受於虛偽，從心行生，隨俗相有意識耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸賢聖等不求識界，無內無外無有中間，明者曉了其意識者不覩意識，皆從緣起從顛倒興，以二因緣而有眾生，不真思想受於虛偽，從心行生，隨俗相有意識耳。

「眾生本心從是緣現，意識無去當來現在，意識計本亦無所著，意識所在無去無來無所存立，意無所住。所以者何？意識本淨則無有二無相無二，所在立處而不可見，明者曉了意識如是。其意識者無有法說，無合會亦無離別，無所生想無言教相，獨賢聖了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生本心從是緣現，意識無去當來現在，意識計本亦無所著，意識所在無去無來無所存立，意無所住。所以者何？意識本淨則無有二無相無二，所在立處而不可見，明者曉了意識如是。其意識者無有法說，無合會亦無離別，無所生想無言教相，獨賢聖了。

「何謂識界？從所來者無所從來，無有因緣。所以者何？其意識界從因緣生，察其本末無有見者，明者曉了意成如是，本無有作，眾生自造悉無所生，眾生所出相無所生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂識界？從所來者無所從來，無有因緣。所以者何？其意識界從因緣生，察其本末無有見者，明者曉了意成如是，本無有作，眾生自造悉無所生，眾生所出相無所生。」

佛言：「持人！若有菩薩當作是觀，曉了意識則無識著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「持人！若有菩薩當作是觀，曉了意識則無識著。」

持人菩薩經曉三界品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持人菩薩經曉三界品第六

佛告持人：「菩薩大士以曉意識，則不著欲界色界及無色界。當作是觀，雖存三界，不見欲色無色之界。既有是界，悉暢無界，班宣光顯眾生本末，在於欲界而自示現，在色無色而自示現，在是諸界現無有界，粗示要說，曉了諸法自然無界，三界之事無形無處，從因緣生，流於三界輪轉無際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「菩薩大士以曉意識，則不著欲界色界及無色界。當作是觀，雖存三界，不見欲色無色之界。既有是界，悉暢無界，班宣光顯眾生本末，在於欲界而自示現，在色無色而自示現，在是諸界現無有界，粗示要說，曉了諸法自然無界，三界之事無形無處，從因緣生，流於三界輪轉無際。

「智者分別三界所有境界悉無所有，從虛無合顛倒而有，是能覺了則解虛偽，自然永無便捨生死。眾生以除顛倒之業便棄三界，如來、至真頒宣三界，眾生所在悉無有界，無智習之迷惑作是，本淨自然而無有界，不猗三界，明者解之，此無有界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智者分別三界所有境界悉無所有，從虛無合顛倒而有，是能覺了則解虛偽，自然永無便捨生死。眾生以除顛倒之業便棄三界，如來、至真頒宣三界，眾生所在悉無有界，無智習之迷惑作是，本淨自然而無有界，不猗三界，明者解之，此無有界。

「觀是三界眾生無界，己身虛空無有若干，一切諸法從因緣生，從顛倒合假有號耳。則無所成空而無作，自然清淨等御虛空，於一切界悉無所有，猶如虛空悉無所有。所以者何？究竟永寂，虛空本淨而不可獲，一切諸界亦如是矣！無內無外無有中間，界無有界，悉無所著皆無所生，諸明智者不有所生亦無所得，無住無不住、不等不邪本淨無獲。智者明了，不獲假託無念不能，由是智者不以諸界為境界也，相無所生隨俗名耳。無所分別以無生想，若滅是已無一切界，假有言耳。究暢本末悉不可知，以不可知一切亦然，明者所覩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀是三界眾生無界，己身虛空無有若干，一切諸法從因緣生，從顛倒合假有號耳。則無所成空而無作，自然清淨等御虛空，於一切界悉無所有，猶如虛空悉無所有。所以者何？究竟永寂，虛空本淨而不可獲，一切諸界亦如是矣！無內無外無有中間，界無有界，悉無所著皆無所生，諸明智者不有所生亦無所得，無住無不住、不等不邪本淨無獲。智者明了，不獲假託無念不能，由是智者不以諸界為境界也，相無所生隨俗名耳。無所分別以無生想，若滅是已無一切界，假有言耳。究暢本末悉不可知，以不可知一切亦然，明者所覩。」

佛言：「持人！若有菩薩暢了如是，解十八種及與三界，眾生之界及己身界、上虛空界達之平等，以觀如是則應平等不見境界，以無所見解一切界，假託言矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「持人！若有菩薩暢了如是，解十八種及與三界，眾生之界及己身界、上虛空界達之平等，以觀如是則應平等不見境界，以無所見解一切界，假託言矣！

「一切諸界悉無有界，好喜入道曉了諸界，解脫眾生其相無二，以見無二並見諸界，以權方便頒宣示眾，十二因起假託有言，開化眾生入究竟義，以暢見慧一切諸界，故曰無形。所以者何？持人！如來、至真不得一切諸法處所亦非無得，無所亡失平等思惟，逮得無上正真之道。所以者何？一切諸法永無所有，本悉自然無成就者，諸界皆空覩實空無，以等如空無所生相，如來如是解一切界。如來不云諸界自然無界無形。所以者何？其無所有不可強有，以無所有則知自然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸界悉無有界，好喜入道曉了諸界，解脫眾生其相無二，以見無二並見諸界，以權方便頒宣示眾，十二因起假託有言，開化眾生入究竟義，以暢見慧一切諸界，故曰無形。所以者何？持人！如來、至真不得一切諸法處所亦非無得，無所亡失平等思惟，逮得無上正真之道。所以者何？一切諸法永無所有，本悉自然無成就者，諸界皆空覩實空無，以等如空無所生相，如來如是解一切界。如來不云諸界自然無界無形。所以者何？其無所有不可強有，以無所有則知自然。

「持人！當知如來所說，若有曉諸法所來，其菩薩大士便能分別一切眾生境界本末，以解本末分別麁細，頒宣諸界合散之義，諸界所入曉無自然，一切諸界虛空界，還自燒然無界無入，假託有辭永不可得，眾生無知故有是耳。猶如幻師工學其術，為諸眾生現若干變，以現諸化不可計形。若干種人不能知者，聞信所化謂之實有；其曉知者知幻自然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持人！當知如來所說，若有曉諸法所來，其菩薩大士便能分別一切眾生境界本末，以解本末分別麁細，頒宣諸界合散之義，諸界所入曉無自然，一切諸界虛空界，還自燒然無界無入，假託有辭永不可得，眾生無知故有是耳。猶如幻師工學其術，為諸眾生現若干變，以現諸化不可計形。若干種人不能知者，聞信所化謂之實有；其曉知者知幻自然。」

佛言：「如是，若能曉了幻化虛無眾生欺惑，若有明智，自解己身猶如幻化，了之假託，是世若斯自然知幻。若有菩薩曉了入是，暢幻自然以解自然，世之所居亦復如幻，以權方便為眾生類，現說一切悉如幻化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，若能曉了幻化虛無眾生欺惑，若有明智，自解己身猶如幻化，了之假託，是世若斯自然知幻。若有菩薩曉了入是，暢幻自然以解自然，世之所居亦復如幻，以權方便為眾生類，現說一切悉如幻化。

「若有聞見解了幻法皆無所有乃至正真，其愚冥者不能達之，故為頒宣暢一切法。若了諸法一切如幻，欲入是義便當學者，深要之法不求得色，以不得色便不斷除，說其不斷除一切界，皆為假託。演諸合散分別諸界，宣權方便所造因緣，根元本末剖判真諦，現世度世有為無為，有順無順諸應不應，宣權方便究竟盡言，有義無義所暢因緣，而說分別處所無處，皆當達是一切如幻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有聞見解了幻法皆無所有乃至正真，其愚冥者不能達之，故為頒宣暢一切法。若了諸法一切如幻，欲入是義便當學者，深要之法不求得色，以不得色便不斷除，說其不斷除一切界，皆為假託。演諸合散分別諸界，宣權方便所造因緣，根元本末剖判真諦，現世度世有為無為，有順無順諸應不應，宣權方便究竟盡言，有義無義所暢因緣，而說分別處所無處，皆當達是一切如幻。」

持人菩薩經諸入品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持人菩薩經諸入品第七

佛告持人：「何謂菩薩曉了諸入？於斯菩薩觀十二入解其本末。云何觀之？所可觀者得不見眼之所入處，眼無成就悉無所有。所以者何？眼所入者，皆從緣對、從顛倒興，色之所縛、緣起所合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「何謂菩薩曉了諸入？於斯菩薩觀十二入解其本末。云何觀之？所可觀者得不見眼之所入處，眼無成就悉無所有。所以者何？眼所入者，皆從緣對、從顛倒興，色之所縛、緣起所合。

「有二事因：一曰眼入；二曰從對。坐色故曰眼入，如是眼色有二猗著，眼色所入、色是眼品，自見色已以幻為門，故曰諸入。則盈生受，眼不著色、色不著眼，色不著色、目不著目，皆從緣起。以色為緣故號色入，自以見緣對，故曰有相，以入為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有二事因：一曰眼入；二曰從對。坐色故曰眼入，如是眼色有二猗著，眼色所入、色是眼品，自見色已以幻為門，故曰諸入。則盈生受，眼不著色、色不著眼，色不著色、目不著目，皆從緣起。以色為緣故號色入，自以見緣對，故曰有相，以入為業。

「何謂入業？由以顛倒用以豐饒以如究竟，不得入眼諸色之無，其明智者不求諸入便見真諦。從顛倒合愚冥凡夫有二相矣。眼以入色便顯入諦，已解真諦色入於目，無內無外無有中間。其眼眾色無去來今，現目覩色，現目覩色則貪受取，愚冥凡夫所行不可。明智達之虛無無真，思想顛倒便成諸入，諸入自然云何有乎？其無入相皆從緣起，故曰諸入。如來曰諸入虛無，悉從顛倒託於因緣，無有諸作無使作者，眼不召色色不召眼，亦無所知各各寂然。眼色諸入俱共淡泊，無有作者從因緣起，愚冥凡夫心處顛倒，賢聖達之，然無所生無所滅矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂入業？由以顛倒用以豐饒以如究竟，不得入眼諸色之無，其明智者不求諸入便見真諦。從顛倒合愚冥凡夫有二相矣。眼以入色便顯入諦，已解真諦色入於目，無內無外無有中間。其眼眾色無去來今，現目覩色，現目覩色則貪受取，愚冥凡夫所行不可。明智達之虛無無真，思想顛倒便成諸入，諸入自然云何有乎？其無入相皆從緣起，故曰諸入。如來曰諸入虛無，悉從顛倒託於因緣，無有諸作無使作者，眼不召色色不召眼，亦無所知各各寂然。眼色諸入俱共淡泊，無有作者從因緣起，愚冥凡夫心處顛倒，賢聖達之，然無所生無所滅矣！

「無來無去，眼色諸入眼不斷眼，目不想目、色不捨色，便知自然。色不想色。所以者何？各各空故，各各淡泊知自然故。眼不猗眼、色不知色，自然之故。眼色自然無成就者，眼不求眼亦不合散，各各空無，目不習目是我所眼，色不習色色是我所，幻自然相，眼色虛無則曰自然，假託言矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無來無去，眼色諸入眼不斷眼，目不想目、色不捨色，便知自然。色不想色。所以者何？各各空故，各各淡泊知自然故。眼不猗眼、色不知色，自然之故。眼色自然無成就者，眼不求眼亦不合散，各各空無，目不習目是我所眼，色不習色色是我所，幻自然相，眼色虛無則曰自然，假託言矣！

「耳聲、鼻香、舌味、身更、心法而不可得，悉無所有亦無所成。所以者何？從因緣起，處在顛倒，立在二因，從心法興諸品入故，故曰諸入。以法因緣假託入門，法不著心，心不著法，法不著法，心不著心，著從緣起以立法事，因心見相不得入法，明智達之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「耳聲、鼻香、舌味、身更、心法而不可得，悉無所有亦無所成。所以者何？從因緣起，處在顛倒，立在二因，從心法興諸品入故，故曰諸入。以法因緣假託入門，法不著心，心不著法，法不著法，心不著心，著從緣起以立法事，因心見相不得入法，明智達之。

「求諸入本覩見真諦，皆顛倒合，愚冥凡夫見有二相，無內外亦無中間，心不入法法不入心，無去來今，皆從緣生，愚者不了，明智達之。所以者何？悉無所有處自然故，無意入法無有真相，不得成就假託現耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「求諸入本覩見真諦，皆顛倒合，愚冥凡夫見有二相，無內外亦無中間，心不入法法不入心，無去來今，皆從緣生，愚者不了，明智達之。所以者何？悉無所有處自然故，無意入法無有真相，不得成就假託現耳。

「如是，持人！菩薩以得曉了若斯諸所眾入，便了一切十二諸入，不著不縛便斷諸入，以造立證入諸分別使無所起，曉了無相猶如流水在所合矣！故曰水普無所不入。其十二入亦復如是，所云內外皆從因緣，其水流至多所成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，持人！菩薩以得曉了若斯諸所眾入，便了一切十二諸入，不著不縛便斷諸入，以造立證入諸分別使無所起，曉了無相猶如流水在所合矣！故曰水普無所不入。其十二入亦復如是，所云內外皆從因緣，其水流至多所成就。

「雖言自然不得處所，以見縛著，其諸入者向塵勞門，愚冥凡夫不斷塵勞，故曰入門。眼著于色，耳鼻口身心亦復如是，無所歸趣。菩薩大士曉了自然分別諸入，已分別入悉除眾結。如是，持人！菩薩大士曉了諸入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖言自然不得處所，以見縛著，其諸入者向塵勞門，愚冥凡夫不斷塵勞，故曰入門。眼著于色，耳鼻口身心亦復如是，無所歸趣。菩薩大士曉了自然分別諸入，已分別入悉除眾結。如是，持人！菩薩大士曉了諸入。」

持人菩薩經十二緣品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持人菩薩經十二緣品第八

佛告持人：「何謂曉了班宣諸入？十二緣起觀十二。以何觀之？以用諸法悉無明業，故名曰癡；不了無處，故曰無明；不解諸法有生無明，故曰為癡。以不了是何故無明？無明緣故有行，若不達法不行是法，故曰無明緣故便有行。有行緣故生其識，故曰從行致識。有其二相致名色矣，故從識緣而生名色。從名色便生六入，故曰從名色緣得致六入。因有更痛，故曰從六入緣便生所更。因有痛痒，故曰從所更緣致有痛痒。則生恩愛，故曰從痛痒緣便生恩愛。從恩愛緣生所受，故曰從恩愛緣便生所受。從所受便生所有，故曰從所受緣便致所有。從所有便致生矣，故曰從所有緣便致所生。從所生緣便有老病死啼哭愁慼不可意法大患苦會，故曰從生致若干苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「何謂曉了班宣諸入？十二緣起觀十二。以何觀之？以用諸法悉無明業，故名曰癡；不了無處，故曰無明；不解諸法有生無明，故曰為癡。以不了是何故無明？無明緣故有行，若不達法不行是法，故曰無明緣故便有行。有行緣故生其識，故曰從行致識。有其二相致名色矣，故從識緣而生名色。從名色便生六入，故曰從名色緣得致六入。因有更痛，故曰從六入緣便生所更。因有痛痒，故曰從所更緣致有痛痒。則生恩愛，故曰從痛痒緣便生恩愛。從恩愛緣生所受，故曰從恩愛緣便生所受。從所受便生所有，故曰從所受緣便致所有。從所有便致生矣，故曰從所有緣便致所生。從所生緣便有老病死啼哭愁慼不可意法大患苦會，故曰從生致若干苦。

「以何等故合是眾惱？以無明故。習諸顛倒，從恩愛行忻樂貪欲，其心在在樂慕不捨，是則世俗十二品有緣起自閉，盲冥無目無明羅網，志存疽癩入於幽闇。無明為首，十二緣以觀如是，了斯無明虛偽不真。又其本際而不可知。何以故不可知？不可知，不逮明故。用無明故，其生本際而不可知。若有明智當觀察之，曉了本際則達無際，不起思想亦不無想，便斷眾想。以斷眾想不猗無明，一切諸法不違無明。是諸法者不去無明自大之心。所以者何？以捨無明，以故曰名一切諸法皆為無明矣！以能覺了一切諸法皆無明者，則達明業不更致明，以消無明則曰明業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以何等故合是眾惱？以無明故。習諸顛倒，從恩愛行忻樂貪欲，其心在在樂慕不捨，是則世俗十二品有緣起自閉，盲冥無目無明羅網，志存疽癩入於幽闇。無明為首，十二緣以觀如是，了斯無明虛偽不真。又其本際而不可知。何以故不可知？不可知，不逮明故。用無明故，其生本際而不可知。若有明智當觀察之，曉了本際則達無際，不起思想亦不無想，便斷眾想。以斷眾想不猗無明，一切諸法不違無明。是諸法者不去無明自大之心。所以者何？以捨無明，以故曰名一切諸法皆為無明矣！以能覺了一切諸法皆無明者，則達明業不更致明，以消無明則曰明業。

「何謂消無明者，解一切法悉無所有，一切諸法皆虛不真，處存顛倒法無所有，假託有耳！是則名曰以斷無明，亦斷有明。明與無明悉虛不真，所曰無明，用無明故有眾行業，便致十二，愚冥凡夫所不能達自投邪冥，悉無所有反造所有，故曰為行。無處無言不言不知，明亦不冥，諸行之業悉本空無，所法無有反行所有，故曰無明之緣使成諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂消無明者，解一切法悉無所有，一切諸法皆虛不真，處存顛倒法無所有，假託有耳！是則名曰以斷無明，亦斷有明。明與無明悉虛不真，所曰無明，用無明故有眾行業，便致十二，愚冥凡夫所不能達自投邪冥，悉無所有反造所有，故曰為行。無處無言不言不知，明亦不冥，諸行之業悉本空無，所法無有反行所有，故曰無明之緣使成諸行。

「其行無常，從是非業致眾行來。又察眾行無去來今，其無明空分別無明。諸行本空行悉自然，行無所著，因其無明故生諸行，其無明者不著諸行，明行不斷無明便消，行不除行，是行無明則發闇弊，處存顛倒無明叵得，則曰自然行不可得，亦曰自然。用幽冥塞，故曰無明，用冥無明便立行耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其行無常，從是非業致眾行來。又察眾行無去來今，其無明空分別無明。諸行本空行悉自然，行無所著，因其無明故生諸行，其無明者不著諸行，明行不斷無明便消，行不除行，是行無明則發闇弊，處存顛倒無明叵得，則曰自然行不可得，亦曰自然。用幽冥塞，故曰無明，用冥無明便立行耳。

「若法無無明無所有，以虛偽法便成無明，行識行無所著行，不起識行。所以者何？行不知行，行無有法所可至奏，從行識生眾顛倒。其行與識，無內無外亦無中間，無起識者，以行逸生其識耳。彼若明智求識不得，識無所生亦無所見，不別於識，名色、六入、所更、痛痒、受、有、生、老病死憂慼啼哭痛不可意大苦陰會，輪轉無際生死不斷，投于五江四瀆之間不能自濟。曉了無根悉無所著，無致無極平等之業，觀十二緣亦復如是，斯名曰明無二，故勤精進求一切諸法，以慕諸法無想不想，是柔順明入十二緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若法無無明無所有，以虛偽法便成無明，行識行無所著行，不起識行。所以者何？行不知行，行無有法所可至奏，從行識生眾顛倒。其行與識，無內無外亦無中間，無起識者，以行逸生其識耳。彼若明智求識不得，識無所生亦無所見，不別於識，名色、六入、所更、痛痒、受、有、生、老病死憂慼啼哭痛不可意大苦陰會，輪轉無際生死不斷，投于五江四瀆之間不能自濟。曉了無根悉無所著，無致無極平等之業，觀十二緣亦復如是，斯名曰明無二，故勤精進求一切諸法，以慕諸法無想不想，是柔順明入十二緣。

「是為，持人！諸菩薩眾曉了頒宣十二緣起在合會緣有所生起，分別無會，是曰逮得解無所生，曉了緣起觀十二緣，不當察生不至權慧。若能達知十二緣起無所生者，乃曰曉了逮無生慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是為，持人！諸菩薩眾曉了頒宣十二緣起在合會緣有所生起，分別無會，是曰逮得解無所生，曉了緣起觀十二緣，不當察生不至權慧。若能達知十二緣起無所生者，乃曰曉了逮無生慧。

「是故，持人！菩薩大士欲入無生慧建立證明，當分別暢十二緣起而奉行之，以餘奉行於諸緣起而無所生，以作是觀，乃謂逮得無所生慧，以能逮得無所生慧，造立證明，乃曰逮得無所從生曉了道慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，持人！菩薩大士欲入無生慧建立證明，當分別暢十二緣起而奉行之，以餘奉行於諸緣起而無所生，以作是觀，乃謂逮得無所生慧，以能逮得無所生慧，造立證明，乃曰逮得無所從生曉了道慧。

「是故，持人！菩薩大士如是行者，於所生緣而無所生，悉斷三界，因緣證明觀無所生。若有菩薩至無生相，便疾逮得無所從生法忍，輒得親近菩薩之行，己身所奉面緣諸佛而受道決，當逮無上正真之道為最正覺，得決不久以近受決。又以自己如是色像奉行佛教，是諸正士各便受決得許信樂，分別一切世間諸法以度方俗。曉了十二緣起之元以達緣起，諸佛世尊現在目前，不復恐懼諸魔波旬。若見現在陸地水中，一切諸物覩見生死，已度眾厄拔無明根，如是比像永得安隱覩見正士。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，持人！菩薩大士如是行者，於所生緣而無所生，悉斷三界，因緣證明觀無所生。若有菩薩至無生相，便疾逮得無所從生法忍，輒得親近菩薩之行，己身所奉面緣諸佛而受道決，當逮無上正真之道為最正覺，得決不久以近受決。又以自己如是色像奉行佛教，是諸正士各便受決得許信樂，分別一切世間諸法以度方俗。曉了十二緣起之元以達緣起，諸佛世尊現在目前，不復恐懼諸魔波旬。若見現在陸地水中，一切諸物覩見生死，已度眾厄拔無明根，如是比像永得安隱覩見正士。」

佛言：「持人！若有菩薩如是解了，吾我所有皆因緣故，若有聞是曉了十二緣起本末，信樂不疑，諸如來所成其根元，不久受決，得無所從生法忍，以受決本如來不久，諸如來便得道決，當逮無上正真之道為最正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「持人！若有菩薩如是解了，吾我所有皆因緣故，若有聞是曉了十二緣起本末，信樂不疑，諸如來所成其根元，不久受決，得無所從生法忍，以受決本如來不久，諸如來便得道決，當逮無上正真之道為最正覺。」