持人菩薩經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持人菩薩經卷第一

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

持人菩薩經四事品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持人菩薩經四事品第一

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊王舍城加隣竹園中，與大比丘眾千二百五十，菩薩不可計，一切大聖神通以達，辯才無礙慧不可量，諸根寂定見一切本，應病與藥靡不蒙濟，為法橋梁度脫三界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊王舍城加隣竹園中，與大比丘眾千二百五十，菩薩不可計，一切大聖神通以達，辯才無礙慧不可量，諸根寂定見一切本，應病與藥靡不蒙濟，為法橋梁度脫三界也。

爾時，世尊與無央數百千之眾眷屬圍繞而為說經。時，持人菩薩即從坐起，正服長跪，前問佛言：「菩薩何行建立誓願？無限功勳曉了諸法，分別一切諸度無極，識解無量方便善權，弘要被不可喻，戒德大鎧真正道義，為眾生願弘恩仁慈，覆如虛空不可測度。其心清淨德行具足，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，普度無極。若有眾生欲奉斯業，殊特之原無上大道，今故為斯如此等類啟問如來。菩薩大士諮問如來言教處所，周遊三界所行備悉，勤修禁戒無所忘講，奉清淨行遊居成辦遵無極慧，無量方便隨時開化，為此眾生有心存法，不能自達，故問如來。何謂菩薩曉了諸法，能以隨時為人班宣？其心堅強力念不忘，致微妙慧解一切法，章句誼理所生之處，常識宿命不中忽忘，至成無上正真之道為最正覺也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與無央數百千之眾眷屬圍繞而為說經。時，持人菩薩即從坐起，正服長跪，前問佛言：「菩薩何行建立誓願？無限功勳曉了諸法，分別一切諸度無極，識解無量方便善權，弘要被不可喻，戒德大鎧真正道義，為眾生願弘恩仁慈，覆如虛空不可測度。其心清淨德行具足，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，普度無極。若有眾生欲奉斯業，殊特之原無上大道，今故為斯如此等類啟問如來。菩薩大士諮問如來言教處所，周遊三界所行備悉，勤修禁戒無所忘講，奉清淨行遊居成辦遵無極慧，無量方便隨時開化，為此眾生有心存法，不能自達，故問如來。何謂菩薩曉了諸法，能以隨時為人班宣？其心堅強力念不忘，致微妙慧解一切法，章句誼理所生之處，常識宿命不中忽忘，至成無上正真之道為最正覺也。」

佛言：「善哉！善哉！持人菩薩！多所哀念、多所安隱，愍傷諸天及十方人，乃為一切諮問如來如斯要義，功勳之德不可盡極，決一切疑猶豫羅網，以大弘慈加於眾生顯示大明。現在、將來諸菩薩施行無蓋哀，為眾生故普現大道，興舉弘誓將護一切，為開發化濟眾厄令得自歸，使度彼我，拔濟眾生，不墮三惡勤苦之獄，乃以勸之使立大道無上正真；欲脫眾生，生老病死啼哭之惱憂困之患，使長安隱，將來最後末世流布正法，消大恐畏令無所懼。諦聽！諦聽！善思念之。」持人菩薩與諸大眾受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！持人菩薩！多所哀念、多所安隱，愍傷諸天及十方人，乃為一切諮問如來如斯要義，功勳之德不可盡極，決一切疑猶豫羅網，以大弘慈加於眾生顯示大明。現在、將來諸菩薩施行無蓋哀，為眾生故普現大道，興舉弘誓將護一切，為開發化濟眾厄令得自歸，使度彼我，拔濟眾生，不墮三惡勤苦之獄，乃以勸之使立大道無上正真；欲脫眾生，生老病死啼哭之惱憂困之患，使長安隱，將來最後末世流布正法，消大恐畏令無所懼。諦聽！諦聽！善思念之。」持人菩薩與諸大眾受教而聽。

佛語持人：「菩薩有四事義，觀其言教曉了諸法，能以隨時為人頒宣。何謂為四？心念成就逮致正真，志存道法未曾忽忘，性行柔和庠序仁慈，其心所興與眾殊異，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語持人：「菩薩有四事義，觀其言教曉了諸法，能以隨時為人頒宣。何謂為四？心念成就逮致正真，志存道法未曾忽忘，性行柔和庠序仁慈，其心所興與眾殊異，是為四。

「復有四事。何謂為四？分別道義決諸種姓，曉了眾行義理所趣，宣布一切諸法至要，達諸法本隨而開度，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事。何謂為四？分別道義決諸種姓，曉了眾行義理所趣，宣布一切諸法至要，達諸法本隨而開度，是為四。

「復有四事。何謂為四？解無央數所行諸法，以行超越暢無量法，所當應宜剖判所行，無底功勳識別諸法因斷諸習，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事。何謂為四？解無央數所行諸法，以行超越暢無量法，所當應宜剖判所行，無底功勳識別諸法因斷諸習，是為四。

「復有四事。何謂為四？因其正行逮無上正真之道，疾具足滅道行之法三十七品，通達諸法自然之智無所依仰，解權方便成一切愍，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事。何謂為四？因其正行逮無上正真之道，疾具足滅道行之法三十七品，通達諸法自然之智無所依仰，解權方便成一切愍，是為四。

「復有四事。何謂為四？心離穢垢不懷慳嫉，以是恩仁攝眾生類；其戒清淨所行解明；常奉精進未曾懈廢；勤修清淨建立成就，曉了順行專思道業；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事。何謂為四？心離穢垢不懷慳嫉，以是恩仁攝眾生類；其戒清淨所行解明；常奉精進未曾懈廢；勤修清淨建立成就，曉了順行專思道業；是為四。

「復有四業。何謂為四？志性清淨所願解明；所行功勳至德清淨；忍辱仁和建立妙法，以逮顯明無所不照；分別經義暢入道門；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四業。何謂為四？志性清淨所願解明；所行功勳至德清淨；忍辱仁和建立妙法，以逮顯明無所不照；分別經義暢入道門；是為四。

「復有四業。何謂為四？夙夜勤修求一切智；志存一心定意正受；曉了脫門奉于大哀，無極之慈喜護濟厄；逮致深慧修清淨行，暢達正義解了道行；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四業。何謂為四？夙夜勤修求一切智；志存一心定意正受；曉了脫門奉于大哀，無極之慈喜護濟厄；逮致深慧修清淨行，暢達正義解了道行；是為四。

「復有四業。何謂為四？遵承智慧所行具足，聖明清淨志願弘大，愛樂至德無罣礙慧，心存普救未曾捨行，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四業。何謂為四？遵承智慧所行具足，聖明清淨志願弘大，愛樂至德無罣礙慧，心存普救未曾捨行，是為四。

「復有四事，察言觀義心誓堅固。何謂為四？其意堅強所求具足，性行安詳所思備悉，其行究竟不斷道念，修四意止成就雅德，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事，察言觀義心誓堅固。何謂為四？其意堅強所求具足，性行安詳所思備悉，其行究竟不斷道念，修四意止成就雅德，是為四。

「復有四事，察言觀義志存堅固。何謂為四？意以得立心念佛業道品之法三十有七；意根通利曉了往宿無央數劫所生之處；意以平正聖慧清淨，無能毀斷；疾成佛道，攝取至真佛一切智；是為四事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事，察言觀義志存堅固。何謂為四？意以得立心念佛業道品之法三十有七；意根通利曉了往宿無央數劫所生之處；意以平正聖慧清淨，無能毀斷；疾成佛道，攝取至真佛一切智；是為四事。

「復有四事。何謂為四？察識方便慕具慧義，曉了勤修顯真諦慧，緣是親近得至佛道，所行精進未甞忽忘，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事。何謂為四？察識方便慕具慧義，曉了勤修顯真諦慧，緣是親近得至佛道，所行精進未甞忽忘，是為四。

「復有四事，志性堅固。何謂為四？常奉精進不遠佛道，志性安和能制其意；普解諸法未曾放逸；解暢眾道諸根寂定；常應經義不違佛教；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事，志性堅固。何謂為四？常奉精進不遠佛道，志性安和能制其意；普解諸法未曾放逸；解暢眾道諸根寂定；常應經義不違佛教；是為四。

「復有四事，志性堅固。何謂為四？立清淨戒所行無穢，去五陰蓋不為所蔽，心無所著未曾懈廢，蠲除眾罪所滅塵勞，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事，志性堅固。何謂為四？立清淨戒所行無穢，去五陰蓋不為所蔽，心無所著未曾懈廢，蠲除眾罪所滅塵勞，是為四。

「復有四事，志性堅固。何謂為四？心不憒亂求正真法，方便安心順一切法，曉了隨時不失儀節，所生之處不貪家業志存沙門，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事，志性堅固。何謂為四？心不憒亂求正真法，方便安心順一切法，曉了隨時不失儀節，所生之處不貪家業志存沙門，是為四。

「復有四事，志性堅固。何謂為四？常親善友遠惡知識，志慕深法未曾放逸，歸命諸佛諸菩薩俱，諮問禁戒曉了諸觀，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事，志性堅固。何謂為四？常親善友遠惡知識，志慕深法未曾放逸，歸命諸佛諸菩薩俱，諮問禁戒曉了諸觀，是為四。

「復有四事，觀義察言，普解法句。何謂為四？建眾方便了諸道業，解諸法門因緣報應，志上慧義分別佛道，解暢諸法章句所趣，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事，觀義察言，普解法句。何謂為四？建眾方便了諸道業，解諸法門因緣報應，志上慧義分別佛道，解暢諸法章句所趣，是為四。

「菩薩復有四事，觀義察言曉了分別諸法章句。何謂為四？解暢宣布真實言教，敷演諸法無所不達，剖判諸法方便具足，明知諸義本所從習，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有四事，觀義察言曉了分別諸法章句。何謂為四？解暢宣布真實言教，敷演諸法無所不達，剖判諸法方便具足，明知諸義本所從習，是為四。

「復有四事，觀義察言。何謂為四？奉行聖慧分別道業，逮得勢力宣布諸法，速成佛道清淨之慧，明度無極普以備足，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事，觀義察言。何謂為四？奉行聖慧分別道業，逮得勢力宣布諸法，速成佛道清淨之慧，明度無極普以備足，是為四。

「復有四事，分別諸法。何謂為四？曉了所習精進修行，消滅因緣靡所不了，因其逮得應真之力，隨時勤修奉受正典，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事，分別諸法。何謂為四？曉了所習精進修行，消滅因緣靡所不了，因其逮得應真之力，隨時勤修奉受正典，是為四。

「復有四事，分別諸法。何謂為四？曉了萬物一切無常，分別萬物本因所習，精練諸物皆歸滅盡，解知無常便修道業八正真元，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事，分別諸法。何謂為四？曉了萬物一切無常，分別萬物本因所習，精練諸物皆歸滅盡，解知無常便修道業八正真元，是為四。

「復有四事，分別諸法。何謂為四？曉了眾行合會諸習，分別一切滅盡諸習，逮得因緣無極大力，方便斷別合散之行，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事，分別諸法。何謂為四？曉了眾行合會諸習，分別一切滅盡諸習，逮得因緣無極大力，方便斷別合散之行，是為四。

「復有四事，分別諸法。何謂為四？解暢諸義言辭所趣，曉了眾義不從他受，敷演諸法一切眾相慧印之源，令一切法立無相慧，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事，分別諸法。何謂為四？解暢諸義言辭所趣，曉了眾義不從他受，敷演諸法一切眾相慧印之源，令一切法立無相慧，是為四。

「復有四事，所生之處常識宿命心念不忘，至成無上正真之意。何謂為四？諸根明利暢善惡法，以了他人意念是非；一切陰蓋咸得休息；所生之處常念不忘；志在無上正真之道；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事，所生之處常識宿命心念不忘，至成無上正真之意。何謂為四？諸根明利暢善惡法，以了他人意念是非；一切陰蓋咸得休息；所生之處常念不忘；志在無上正真之道；是為四。

「復有四事，心念不忘至成正覺。何謂為四？常行定志曉習方便，智慧通暢明慧為首，明所行觀無所不覩，分別道慧光明遠照，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事，心念不忘至成正覺。何謂為四？常行定志曉習方便，智慧通暢明慧為首，明所行觀無所不覩，分別道慧光明遠照，是為四。

「復有四事，心念不忘至最正覺。何謂為四？逮得總持無所生慧，以得超越永盡聖慧，以消滅慧觀于三界，以無底慧覩見三世，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事，心念不忘至最正覺。何謂為四？逮得總持無所生慧，以得超越永盡聖慧，以消滅慧觀于三界，以無底慧覩見三世，是為四。

「復有四事，所生之處常識宿命，無能亂者至成正覺。何謂為四？以斷結著莫能亂者，口之所言未曾闕漏，皆達一切諸有業患悉是無為，逮得佛行無極大道，是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事，所生之處常識宿命，無能亂者至成正覺。何謂為四？以斷結著莫能亂者，口之所言未曾闕漏，皆達一切諸有業患悉是無為，逮得佛行無極大道，是為四。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「其心念成就， 志性常明了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其心念成就， 志性常明了，

未曾忽忘法， 由是致正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾忽忘法， 由是致正覺。

曉了一切法， 柔和行仁慈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了一切法， 柔和行仁慈，

以達諸法無， 解無央數行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以達諸法無， 解無央數行。

遵承真智慧， 聖達以具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遵承真智慧， 聖達以具足，

去心之穢垢， 未曾懷嫉妬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去心之穢垢， 未曾懷嫉妬。

方便以隨時， 分別無上慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便以隨時， 分別無上慧，

志願甚弘大， 乃至最正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志願甚弘大， 乃至最正覺。

其意得自在， 道品三十七， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其意得自在， 道品三十七，

心根以通達， 識宿無數劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心根以通達， 識宿無數劫。

知苦所由生， 習因本根無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知苦所由生， 習因本根無，

一切所有盡， 解之悉本無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所有盡， 解之悉本無。

以菩薩正法， 開化三界厄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以菩薩正法， 開化三界厄，

使諸無明者， 皆通無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使諸無明者， 皆通無上道。」

佛告持人：「菩薩有五事，行清淨力逮斯德句。何謂為五？以仁和性本淨慧力；所願清淨聖明慧力；德本清淨道力無量；所誓清淨則是慧力；休息罪業慧力清淨；是為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「菩薩有五事，行清淨力逮斯德句。何謂為五？以仁和性本淨慧力；所願清淨聖明慧力；德本清淨道力無量；所誓清淨則是慧力；休息罪業慧力清淨；是為五。

「清淨慧力復有五事。何謂為五？其力以暢威儀禮節，斯念成就清淨慧力，善權方便曉無穢力，為眾生故聖力解明，以通達力勤修瑞應，是為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清淨慧力復有五事。何謂為五？其力以暢威儀禮節，斯念成就清淨慧力，善權方便曉無穢力，為眾生故聖力解明，以通達力勤修瑞應，是為五。

「復有五事，清淨慧力逮是一切功勳之業。何謂為五？布施清淨則謂慧力，救攝眾生則清淨力，建立大慈則淨慧力，心懷大哀則淨慧力，以無極喜護淨慧力，是為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五事，清淨慧力逮是一切功勳之業。何謂為五？布施清淨則謂慧力，救攝眾生則清淨力，建立大慈則淨慧力，心懷大哀則淨慧力，以無極喜護淨慧力，是為五。

「復有五事，為清淨力逮是功勳。何謂為五？其戒清淨成無權慧，以戒禁行救濟慧行，忍清淨莫能懷恨，以淨慧力救濟無勢，博聞清淨力靡不通，是為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五事，為清淨力逮是功勳。何謂為五？其戒清淨成無權慧，以戒禁行救濟慧行，忍清淨莫能懷恨，以淨慧力救濟無勢，博聞清淨力靡不通，是為五。

「復有五事，具諸功勳。何謂為五？以精進行志性慧力，以能勤修應清淨慧，一心慧力疾得定意，了禪定慧，以寂然淨察三界空，是為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五事，具諸功勳。何謂為五？以精進行志性慧力，以能勤修應清淨慧，一心慧力疾得定意，了禪定慧，以寂然淨察三界空，是為五。

「復有五事，逮是功勳。何謂為五？智慧清淨博聞無厭，以見世力得度世力，強而有勢救脫劣弱，以聖明力曉了清淨，以淨慧力暢達有無生死無為，是為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五事，逮是功勳。何謂為五？智慧清淨博聞無厭，以見世力得度世力，強而有勢救脫劣弱，以聖明力曉了清淨，以淨慧力暢達有無生死無為，是為五。

「復有五事，成聖明力逮是功勳。何謂為五？以承智力剖判諸觀，以曉了力究竟本淨慧明解脫，以成聖力盡無生慧致于道力，以一相自然淨，用智力察所有本淨，是為五。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五事，成聖明力逮是功勳。何謂為五？以承智力剖判諸觀，以曉了力究竟本淨慧明解脫，以成聖力盡無生慧致于道力，以一相自然淨，用智力察所有本淨，是為五。」

佛告持人：「菩薩大士常當奉行如是比像清淨之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「菩薩大士常當奉行如是比像清淨之法。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「五力無能當， 乃致清淨慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五力無能當， 乃致清淨慧，

五陰蓋消除， 神通自然成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰蓋消除， 神通自然成。

布施持戒忍， 精進一心慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施持戒忍， 精進一心慧，

六度本無形， 行者因有名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六度本無形， 行者因有名。

道行為一切， 諸有不達經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道行為一切， 諸有不達經，

解三界猶幻， 乃致無從生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解三界猶幻， 乃致無從生。」

佛告持人：「菩薩大士有三事法，雖在盛色，以法淨力常勤修慧。何謂為三？好樂道法，精進不惓，行無放逸，是為三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「菩薩大士有三事法，雖在盛色，以法淨力常勤修慧。何謂為三？好樂道法，精進不惓，行無放逸，是為三。

「復有三事，在於色法慧力清淨，疾成佛道至一切智。所以者何？勤精進者無放逸本成就諸法，以是清淨逮致道力速成精進，一切愍慧行不迴轉，以不迴轉究暢道法成就功德，已成功勳疾逮諸法通達慧力，以逮是者則世眾祐，便致暢畢無礙之德乃行如來，逮得聖慧觀如來，不久證明如來道慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三事，在於色法慧力清淨，疾成佛道至一切智。所以者何？勤精進者無放逸本成就諸法，以是清淨逮致道力速成精進，一切愍慧行不迴轉，以不迴轉究暢道法成就功德，已成功勳疾逮諸法通達慧力，以逮是者則世眾祐，便致暢畢無礙之德乃行如來，逮得聖慧觀如來，不久證明如來道慧。」

佛告持人：「佛往宿世行菩薩業無央數劫，為燈光佛所見授決，最後究竟逮如是像，清淨慧力所度無極。若有菩薩致是慧者便轉法輪，我亦如今所轉法輪，暢師子吼亦復若斯。以致斯慧，便於諸法而得自在，已得自在便成大道。若欲逮是無極道慧，當學是法，亦復不久當疾得佛無極正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「佛往宿世行菩薩業無央數劫，為燈光佛所見授決，最後究竟逮如是像，清淨慧力所度無極。若有菩薩致是慧者便轉法輪，我亦如今所轉法輪，暢師子吼亦復若斯。以致斯慧，便於諸法而得自在，已得自在便成大道。若欲逮是無極道慧，當學是法，亦復不久當疾得佛無極正覺。」

持人菩薩經妙慧超王佛品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持人菩薩經妙慧超王佛品第二

佛告持人：「乃往過去久遠世時，無央數劫不可稱限，越是無量。爾時，有佛號妙慧超王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、世尊。其佛世時，諸聲聞眾不可計數，其諸菩薩無央數會，皆是其佛本學道時至願所致。佛國清淨功勳巍巍，其佛國土無三惡趣、八難之處，眾生安隱福同快樂，皆離貪欲除去五蓋，如是比像無世俗義，唯以道品而相娛樂，以四禪定而行正受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持人：「乃往過去久遠世時，無央數劫不可稱限，越是無量。爾時，有佛號妙慧超王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、世尊。其佛世時，諸聲聞眾不可計數，其諸菩薩無央數會，皆是其佛本學道時至願所致。佛國清淨功勳巍巍，其佛國土無三惡趣、八難之處，眾生安隱福同快樂，皆離貪欲除去五蓋，如是比像無世俗義，唯以道品而相娛樂，以四禪定而行正受。」

佛言：「持人！其妙慧超王如來，壽八十億姟百千劫，其國土人壽三十億姟。當爾世時，無有國王典制萬民，唯以妙慧超王如來、至真為法王，咸共稱曰無上道王。其妙慧超王如來、至真諸菩薩眾，能為一切普決疑網，多所歡悅頒宣菩薩無極法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「持人！其妙慧超王如來，壽八十億姟百千劫，其國土人壽三十億姟。當爾世時，無有國王典制萬民，唯以妙慧超王如來、至真為法王，咸共稱曰無上道王。其妙慧超王如來、至真諸菩薩眾，能為一切普決疑網，多所歡悅頒宣菩薩無極法藏。

「時，諸菩薩聞佛所說如是比像清淨法力，五百菩薩一心精進夙夜慇懃，不想念坐不想求食，盡其形壽不念服飾，唯念至真無極道王，思是像法清淨法力。以是一心德本所致，於彼壽終生於東方，去是佛土八千億國，適生未久亦逮此法，識念不忘悉見宿命，叡哲聰明諸根通達，無所不覩探古知今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，諸菩薩聞佛所說如是比像清淨法力，五百菩薩一心精進夙夜慇懃，不想念坐不想求食，盡其形壽不念服飾，唯念至真無極道王，思是像法清淨法力。以是一心德本所致，於彼壽終生於東方，去是佛土八千億國，適生未久亦逮此法，識念不忘悉見宿命，叡哲聰明諸根通達，無所不覩探古知今。

「又其佛土，佛號無量華王，講說經法。是五百人生彼佛土，尋時其身年如十六，即報父母出家捐業，行作沙門淨修梵行，在其佛所奉行精進六十億歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又其佛土，佛號無量華王，講說經法。是五百人生彼佛土，尋時其身年如十六，即報父母出家捐業，行作沙門淨修梵行，在其佛所奉行精進六十億歲。」

佛語持人：「於彼世時五百菩薩，如是比像，值見諸佛二十億。普在其所夙夜精進，妙慧超王如來、至真，使五百人於萬劫中，值二萬佛而授其決，當逮無上正真之道，以億萬劫供養奉事二萬佛訖，是五百人皆同一劫次第成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語持人：「於彼世時五百菩薩，如是比像，值見諸佛二十億。普在其所夙夜精進，妙慧超王如來、至真，使五百人於萬劫中，值二萬佛而授其決，當逮無上正真之道，以億萬劫供養奉事二萬佛訖，是五百人皆同一劫次第成佛。

「是故，持人！菩薩大士速欲逮成無上正真為最正覺，當精進學如是比像清淨慧力經典之要，夙夜勤修，勿得懈廢為放逸行。所以者何？諸佛本學皆由精進，無逸為本致最正覺、普具道品。佛皆識念往昔古世精進如是，見是十二億諸佛世尊所生之處，當得意力探古知今無所不通，各各識知一切宿命，如近不遠悉覩見之，皆由精進學是法故，無放逸行夙夜勤修未曾懈廢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，持人！菩薩大士速欲逮成無上正真為最正覺，當精進學如是比像清淨慧力經典之要，夙夜勤修，勿得懈廢為放逸行。所以者何？諸佛本學皆由精進，無逸為本致最正覺、普具道品。佛皆識念往昔古世精進如是，見是十二億諸佛世尊所生之處，當得意力探古知今無所不通，各各識知一切宿命，如近不遠悉覩見之，皆由精進學是法故，無放逸行夙夜勤修未曾懈廢。」

爾時，世尊以無極慈興大悲哀觀于四方，即如其像三昧正受，化現諸佛周遍三千大千世界，各為眾生頒宣經道決諸狐疑，聞各開解莫不歡悅，復重為演菩薩之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以無極慈興大悲哀觀于四方，即如其像三昧正受，化現諸佛周遍三千大千世界，各為眾生頒宣經道決諸狐疑，聞各開解莫不歡悅，復重為演菩薩之法。

爾時，世尊尋現神足顯其威德，使竹園中諸會菩薩，皆見十方諸如來，在其世界敷演經法。時諸菩薩各從坐起，叉手自歸為佛作禮，各自歎曰：「至未曾有！諸佛世尊威德聖慧不可思議，道法超殊巍巍無量，猶如虛空不可攀逮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊尋現神足顯其威德，使竹園中諸會菩薩，皆見十方諸如來，在其世界敷演經法。時諸菩薩各從坐起，叉手自歸為佛作禮，各自歎曰：「至未曾有！諸佛世尊威德聖慧不可思議，道法超殊巍巍無量，猶如虛空不可攀逮。」

時，佛即告諸菩薩曰：「是不為難！如來、至真不可限喻。所以者何？族姓子！解諸法界無所不達，所解法界，如來、至真其一毛德神足變化不可稱限，光明普照江河沙等十方世界。其光明中各演音聲頒宣經道，其一毛孔億百千姟神足變化不足為難。所以者何？如來、至真神足功勳不可限量，巍巍如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，佛即告諸菩薩曰：「是不為難！如來、至真不可限喻。所以者何？族姓子！解諸法界無所不達，所解法界，如來、至真其一毛德神足變化不可稱限，光明普照江河沙等十方世界。其光明中各演音聲頒宣經道，其一毛孔億百千姟神足變化不足為難。所以者何？如來、至真神足功勳不可限量，巍巍如是。

「又，族姓子！如來、至真見眾生心以為說法，少有信樂如是像法，精進勤修志樂慕求，是無量法亦復希有。所以者何？如來今興在五濁世。何謂五濁？一者、人多弊惡不識義理；二者、六十二疑邪見強盛不受道教；三者、人多愛欲塵勞興隆不知去就；四者、人壽命短，往古世時八萬四千歲以為甚損，今壽百歲或長或短；五者、小劫轉盡三災當起無不被害。若有在此五濁惡世能信樂是如斯像法深妙道義，有一人好能受如此佛正真慧，是為甚難至未曾有，何況信樂如來所行受持乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！如來、至真見眾生心以為說法，少有信樂如是像法，精進勤修志樂慕求，是無量法亦復希有。所以者何？如來今興在五濁世。何謂五濁？一者、人多弊惡不識義理；二者、六十二疑邪見強盛不受道教；三者、人多愛欲塵勞興隆不知去就；四者、人壽命短，往古世時八萬四千歲以為甚損，今壽百歲或長或短；五者、小劫轉盡三災當起無不被害。若有在此五濁惡世能信樂是如斯像法深妙道義，有一人好能受如此佛正真慧，是為甚難至未曾有，何況信樂如來所行受持乎？

「族姓子！佛從古無央數劫被大德鎧，長夜遵習如是像法精進忍辱仁慈博愛。若見眾生在於厄難勤苦之患無救護者，心生恐懼墮於惡趣，願生彼土導利眾生，救濟眾厄令入正道。如來、至真德不可量，如空無侶勇健獨步度脫十方。是佛往昔過去世時本願清淨，今有信樂是無量法深妙之義愛喜受持，皆往古昔曾見被訓故今信喜，現人少有信樂。於斯如來所顯如來十力、四無所畏、十八不共，諸佛之法空無之慧，希有好喜入斯法者。若有入斯，皆是如來威德所致，神足變化勇猛功勳。佛以慧力善權方便，長夜開化勤修不解，皆由往宿矜矜一心不捨此法，常行大慈修無蓋哀，大喜大護救濟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「族姓子！佛從古無央數劫被大德鎧，長夜遵習如是像法精進忍辱仁慈博愛。若見眾生在於厄難勤苦之患無救護者，心生恐懼墮於惡趣，願生彼土導利眾生，救濟眾厄令入正道。如來、至真德不可量，如空無侶勇健獨步度脫十方。是佛往昔過去世時本願清淨，今有信樂是無量法深妙之義愛喜受持，皆往古昔曾見被訓故今信喜，現人少有信樂。於斯如來所顯如來十力、四無所畏、十八不共，諸佛之法空無之慧，希有好喜入斯法者。若有入斯，皆是如來威德所致，神足變化勇猛功勳。佛以慧力善權方便，長夜開化勤修不解，皆由往宿矜矜一心不捨此法，常行大慈修無蓋哀，大喜大護救濟眾生。

「又，族姓子！諸菩薩學，少有愍念於五濁世成最正覺，為諸眾生在五濁世，開導大難亦復希有，如吾於今所立教訓。所以者何？往古宿命通大精進積功累德，每生自剋布施頭目，肌肉支體妻子國邑，群從車乘無所愛悋，不計身命無所貪慕，三界無怙惟道可恃，以無極力行權方便開化眾生，能成無上正真之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！諸菩薩學，少有愍念於五濁世成最正覺，為諸眾生在五濁世，開導大難亦復希有，如吾於今所立教訓。所以者何？往古宿命通大精進積功累德，每生自剋布施頭目，肌肉支體妻子國邑，群從車乘無所愛悋，不計身命無所貪慕，三界無怙惟道可恃，以無極力行權方便開化眾生，能成無上正真之道。

「佛悉憶念往宿世時，一日之中所施無量，并惠身命無所愛惜，皆由愍念眾生之故。開化盲冥令見道明，亦識往宿無數世時，見飢饉者無有飲食，供養之具可用施者，割己股肉煮之炙之，持用授之不以作患，心不懷恨惟行大哀，愍傷眾生奉無極慈。以是之故，當作斯觀，遵修如是通大精進開化眾生，如斯精進積累功德，逮致無上正真之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛悉憶念往宿世時，一日之中所施無量，并惠身命無所愛惜，皆由愍念眾生之故。開化盲冥令見道明，亦識往宿無數世時，見飢饉者無有飲食，供養之具可用施者，割己股肉煮之炙之，持用授之不以作患，心不懷恨惟行大哀，愍傷眾生奉無極慈。以是之故，當作斯觀，遵修如是通大精進開化眾生，如斯精進積累功德，逮致無上正真之道。

「是故，諸仁！諸族姓子！勤學如是微妙精進，以習如是無極道法，亦當如我往昔所行菩薩之業開化眾生。如是無異頒宣經道，亦如我今有所救脫，是賢劫中所興千佛皆當咨嗟吾本所行，各當說言：『能仁如來本行精進，不可限量不可班喻，道慧巍巍所度無極，於五濁世五逆亂中開化眾生，如是無窮不可計盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，諸仁！諸族姓子！勤學如是微妙精進，以習如是無極道法，亦當如我往昔所行菩薩之業開化眾生。如是無異頒宣經道，亦如我今有所救脫，是賢劫中所興千佛皆當咨嗟吾本所行，各當說言：『能仁如來本行精進，不可限量不可班喻，道慧巍巍所度無極，於五濁世五逆亂中開化眾生，如是無窮不可計盡。』

「是故，族姓子！假使有人如是比像奉精進行，愛樂勤修而無放逸，疾成正覺。又吾於是逮無上正真道為最正覺，臨滅度時所度無量。若有能遵如是精進，應如至教而不懈廢，取如芥子佛之舍利建立塔寺，皆當得佛滅度之業。所以者何？佛興愍哀。為諸將來眾菩薩施，本為菩薩行佛道時曾所訓誨，由是緣故顯示大道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，族姓子！假使有人如是比像奉精進行，愛樂勤修而無放逸，疾成正覺。又吾於是逮無上正真道為最正覺，臨滅度時所度無量。若有能遵如是精進，應如至教而不懈廢，取如芥子佛之舍利建立塔寺，皆當得佛滅度之業。所以者何？佛興愍哀。為諸將來眾菩薩施，本為菩薩行佛道時曾所訓誨，由是緣故顯示大道。

「又復慈愍墮八難者，故興大哀普布舍利。若取舍利大如芥子建立塔寺，面見如來手自供養，滅度自後覩其舍利，心懷悅豫所立地處，以是地施於舍利而興塔寺，隨心所願興于大哀。本宿命時行菩薩法，等心眾生誓願所致舍利遍流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復慈愍墮八難者，故興大哀普布舍利。若取舍利大如芥子建立塔寺，面見如來手自供養，滅度自後覩其舍利，心懷悅豫所立地處，以是地施於舍利而興塔寺，隨心所願興于大哀。本宿命時行菩薩法，等心眾生誓願所致舍利遍流。

「佛所積功累德，光光不可限量，巍巍如是，愍念眾生興于大哀，最後末世立無極慈加於一切。若有菩薩受是像法，好喜慕樂勤修精進而不放逸，用至願故最後末世受如是像，弘雅經典能持講誦，為他人說令普流布建立菩薩。若有持誦為他人說，以是像典勸諸菩薩，令學諷誦轉復宣布。所以者何？若是景摸久在天下，則佛正道永長現矣！如來常存以是觀之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛所積功累德，光光不可限量，巍巍如是，愍念眾生興于大哀，最後末世立無極慈加於一切。若有菩薩受是像法，好喜慕樂勤修精進而不放逸，用至願故最後末世受如是像，弘雅經典能持講誦，為他人說令普流布建立菩薩。若有持誦為他人說，以是像典勸諸菩薩，令學諷誦轉復宣布。所以者何？若是景摸久在天下，則佛正道永長現矣！如來常存以是觀之。

「族姓子！佛本往世如是方便，攝護眾生建是經典，以用將養未來俗世，在五濁世宣布斯典。若族姓子所在郡國縣邑、州域大邦，如是像典所流布現，受持諷誦廣為人說；如是學士、族姓子等，見佛現在、臨滅度時、如來遊彼，佛則現在而不滅度。所以者何？族姓子！佛不曾說乎？佛者法身。若見法者則覩如來，莫以色身觀於如來。若信正典聞見受持則覩如來，聞法奉行住如法教乃曰見佛，聞宣正典順法入道乃曰見佛。佛以未曾以法生法，以能行法敷演正典，不懷妄想猗求諸法則覩如來。一切諸法悉無所著，爾乃名曰覩如來耳！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「族姓子！佛本往世如是方便，攝護眾生建是經典，以用將養未來俗世，在五濁世宣布斯典。若族姓子所在郡國縣邑、州域大邦，如是像典所流布現，受持諷誦廣為人說；如是學士、族姓子等，見佛現在、臨滅度時、如來遊彼，佛則現在而不滅度。所以者何？族姓子！佛不曾說乎？佛者法身。若見法者則覩如來，莫以色身觀於如來。若信正典聞見受持則覩如來，聞法奉行住如法教乃曰見佛，聞宣正典順法入道乃曰見佛。佛以未曾以法生法，以能行法敷演正典，不懷妄想猗求諸法則覩如來。一切諸法悉無所著，爾乃名曰覩如來耳！

「若族姓子！不見諸法則覩如來。所以者何？如來、至真不存有法非法之辭，不當觀見如來。所以者何？如來曾說假引譬喻，猶如縛栰，尚當除法，況非法乎？以除是法非法之行乃見如來。所以者何？如來、至真皆除諸法，不宣諸法而有處所也。無所興起亦無名號，況復講說諸處所乎？所以者何？皆除一切諸法。若能順斯如來觀者，則見如來也。佛本以斷一切諸法乃覩正覺。所以然者，一切諸法皆虛不真，覩一切法本無本淨，觀真諦者乃見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若族姓子！不見諸法則覩如來。所以者何？如來、至真不存有法非法之辭，不當觀見如來。所以者何？如來曾說假引譬喻，猶如縛栰，尚當除法，況非法乎？以除是法非法之行乃見如來。所以者何？如來、至真皆除諸法，不宣諸法而有處所也。無所興起亦無名號，況復講說諸處所乎？所以者何？皆除一切諸法。若能順斯如來觀者，則見如來也。佛本以斷一切諸法乃覩正覺。所以然者，一切諸法皆虛不真，覩一切法本無本淨，觀真諦者乃見如來。

「又，族姓子！不得諸法則無諸法，謂無放逸。彼無有法亦無非法，以無有法亦無非法乃以了斯義，以了斯義乃見本淨，以平等觀乃見如來，見法如是則見如來，觀如來然見平等覺。若有異觀如來至真則為邪觀，已邪觀者，則為虛觀，不真諦觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！不得諸法則無諸法，謂無放逸。彼無有法亦無非法，以無有法亦無非法乃以了斯義，以了斯義乃見本淨，以平等觀乃見如來，見法如是則見如來，觀如來然見平等覺。若有異觀如來至真則為邪觀，已邪觀者，則為虛觀，不真諦觀也。

「又，族姓子！其真諦者消除一切音聲言辭，不真不虛亦無真虛，蠲去一切諸所有業，悉不復得一切所受乃見如來。所以者何？如來、至真不覩諸法有所生者，若令生者以除一切所見諸法，乃曰自然。以解自然，如是觀佛，乃謂吾等觀佛如是，所見若斯，佛之所說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！其真諦者消除一切音聲言辭，不真不虛亦無真虛，蠲去一切諸所有業，悉不復得一切所受乃見如來。所以者何？如來、至真不覩諸法有所生者，若令生者以除一切所見諸法，乃曰自然。以解自然，如是觀佛，乃謂吾等觀佛如是，所見若斯，佛之所說也。

「如是觀佛，皆入一切諸法本無，已了一切諸法本無，便了諸一切本無興顯道法，分別諸行一切本淨，一切諸法歸于本無，一切諸法皆如來法也。自然入道，一切諸法皆以普入如來境界，一切諸法界不可議成最正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是觀佛，皆入一切諸法本無，已了一切諸法本無，便了諸一切本無興顯道法，分別諸行一切本淨，一切諸法歸于本無，一切諸法皆如來法也。自然入道，一切諸法皆以普入如來境界，一切諸法界不可議成最正覺。

「故族姓子！佛說言，一切諸法皆如來界，無有境界為如來界。所以者何？一切諸法所有境界，計彼諸法無有境界，則如來界也。一切諸法以為境界，無斯諸界乃曰有界。所有界者亦如來界，一切眾生行無境界，而悉曉了真諦淨界，雖知是法永不解達。如來、至真解達如是無所不通，是故名曰無有境界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「故族姓子！佛說言，一切諸法皆如來界，無有境界為如來界。所以者何？一切諸法所有境界，計彼諸法無有境界，則如來界也。一切諸法以為境界，無斯諸界乃曰有界。所有界者亦如來界，一切眾生行無境界，而悉曉了真諦淨界，雖知是法永不解達。如來、至真解達如是無所不通，是故名曰無有境界也。

「如來界無所有界，則如來界也。所以者何？佛說諸界真諦本末，無有諸界乃如來界，一切諸界如來界也。無界非界分別曉了靡所不達，是謂證明，無所有界則如來界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來界無所有界，則如來界也。所以者何？佛說諸界真諦本末，無有諸界乃如來界，一切諸界如來界也。無界非界分別曉了靡所不達，是謂證明，無所有界則如來界也。

「唯族姓子！解一切法是無境界則如來界也，乃入道義。觀如是法，爾乃逮致如來境界。樂無所樂是如來界，而無所著亦無憎愛。所以者何？以知無界乃曰佛界，故言無有界則如來界。用一切法不可得故無有處所，於一切法無所著故，是則名曰如來境界。遊居入慧，一切諸法悉無所入，故無六門亦無所入。所以者何？族姓子！皆無有門亦無所入則無有見。所以者何？如來、至真不得諸法有所入處也。而有所見也、有所說者也，亦無善惡麁細微妙言辭本末，是則名曰入一切法。入無有相，無應不應一切諸法，不精進不懈怠，無合不散，是乃名曰一切法門，曰無名門、無言辭門、無所入門、無所著門、無訓誨門、無生門、永寂然門，不以是門可用知法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯族姓子！解一切法是無境界則如來界也，乃入道義。觀如是法，爾乃逮致如來境界。樂無所樂是如來界，而無所著亦無憎愛。所以者何？以知無界乃曰佛界，故言無有界則如來界。用一切法不可得故無有處所，於一切法無所著故，是則名曰如來境界。遊居入慧，一切諸法悉無所入，故無六門亦無所入。所以者何？族姓子！皆無有門亦無所入則無有見。所以者何？如來、至真不得諸法有所入處也。而有所見也、有所說者也，亦無善惡麁細微妙言辭本末，是則名曰入一切法。入無有相，無應不應一切諸法，不精進不懈怠，無合不散，是乃名曰一切法門，曰無名門、無言辭門、無所入門、無所著門、無訓誨門、無生門、永寂然門，不以是門可用知法。

「若見法者，不以法門、永寂然門，不以是門可用知法。若見法者，不以法門能證諸法，亦無所出入。所以者何？一切諸法皆無有門，門不可得，一切諸法為虛偽門，一切諸法悉本清淨，一切諸法門不可量，一切諸法無斷不斷無有邊際，故曰，族姓子！一切諸法悉不可得皆虛無實，一切諸法門不可量不可得限。其本際門不可盡極、無能斷壞，得本際者若壞本際，真實之義也。若族姓子及族姓女，至斯法門悉解達了，因得普入一切法門，皆能頒宣眾生心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見法者，不以法門、永寂然門，不以是門可用知法。若見法者，不以法門能證諸法，亦無所出入。所以者何？一切諸法皆無有門，門不可得，一切諸法為虛偽門，一切諸法悉本清淨，一切諸法門不可量，一切諸法無斷不斷無有邊際，故曰，族姓子！一切諸法悉不可得皆虛無實，一切諸法門不可量不可得限。其本際門不可盡極、無能斷壞，得本際者若壞本際，真實之義也。若族姓子及族姓女，至斯法門悉解達了，因得普入一切法門，皆能頒宣眾生心。」

時佛復告持人菩薩：「若有菩薩大士，欲以方便解一切法，分別諸法義之所趣，欲得意力具足成就，隨時之宜入於諸法，所生之處心斷絕。若以寂定心念，成無上正真之道，志習入斯比像法門。若能逮得是法門光，勤學斯法速疾歸附。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛復告持人菩薩：「若有菩薩大士，欲以方便解一切法，分別諸法義之所趣，欲得意力具足成就，隨時之宜入於諸法，所生之處心斷絕。若以寂定心念，成無上正真之道，志習入斯比像法門。若能逮得是法門光，勤學斯法速疾歸附。」