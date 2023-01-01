寶女所問經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女所問經卷第四

西晉月支三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月支三藏竺法護譯

三十二相品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二相品第九

於是寶女問世尊曰：「唯然，大聖！今所可謂如來至真三十有二大人之相，前世宿命行何功德，而致逮得三十有二大人之相遍布在體？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是寶女問世尊曰：「唯然，大聖！今所可謂如來至真三十有二大人之相，前世宿命行何功德，而致逮得三十有二大人之相遍布在體？」

佛告寶女：「吾往古世行無量德合集眾行，如來由是逮得三十有二大人之相遍布于體。今粗舉要。如來之相足安平立大人之相者，乃往古世堅固勸助而不退轉，未曾覆蔽他人功故。如來手足而有法輪大人相者，乃往古世興設若干種種施故。如來至真指纖長好大人相者，乃往古世則說經義救護眾生令無患故。如來手足生網幔理大人相者，乃往古世未曾破壞他人眷屬故。如來手足柔軟微妙大人相者，乃往古世而以惠施，若干種衣細軟服故。如來而有七合充滿大人相者，乃往古世廣設眾施，供諸乏故。如來之膝平正無節，𨄔腸如鹿大人相者，乃往古世奉受經典不違失故。如來之身其陰馬藏大人相者，乃往古世謹慎己身遠欲法故。如來之身頰車充滿，猶如師子大人相者，乃往古世廣修淨業修行備故。如來至真常於胸前自然卍字大人相者，乃往古世蠲除穢濁不善行故。如來肢體具足成就大人相者，乃往古世施以無畏安慰人故。如來手臂長出於膝大人相者，乃往古世人有所作，佐助勸故。如來身淨而無瑕玼大人相者，乃往古世奉行十善無厭足故。如來腦戶充滿弘備大人相者，乃往古世其有病者，若干種藥瞻視療故。如來師子步大人相者，乃往古世殖眾德本具足備故。如來四十齒白大人相者，乃往古世志性等仁於眾生故。如來牙齒無有間䟽大人相者，乃往古世設人諍鬪令合和故。如來頷牙大人相者，乃往古世則以微妙可意之物而興施故。如來清白美好髮眉大人相者，乃往古世善自護己身口心故。如來廣長舌大人相者，乃往古世所言至誠護口之過故。如來舋舋大人相者，以無量福供養究竟心行仁和，與眾生願使得覆蓋。如來梵聲哀鸞之音大人相者，乃往古世言語柔和，與眾人言護口節辭，無央數人聞其所語無不悅故。如來瞳子紺青色大人相者，乃往古世常以慈目察眾人故。如來之眼如月初生大人相者，乃往古世無麁暴志，心性和順故。如來眉間白毫大人相者，乃往古世咨嗟歌誦閑居之德眾人行故。如來頂上肉髻自然大人相者，乃往古世敬奉賢聖禮尊長故。如來肌體柔軟妙好大人相者，乃往古世心念念集法品藏故。如來身形紫磨金色大人相者，乃往古世多施衣服臥具床故。如來之體一一毛生大人相者，乃往古世離於集會眾閙之故。如來之毛上向右旋大人相者，乃往古世尊敬於師，受善友教稽首從故。如來頭髮紺青色大人相者，乃往古世愍傷群黎，不以刀杖而加害故。如來之身平正方圓，無有阿曲大人相者，乃往古世己身眾生勸化安之令定意故。如來之脊如大鉤鎖，普有威曜巍巍之德大人相者，乃往古世為諸正覺，興立形像繕修壞寺，其離散者勸使 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「吾往古世行無量德合集眾行，如來由是逮得三十有二大人之相遍布于體。今粗舉要。如來之相足安平立大人之相者，乃往古世堅固勸助而不退轉，未曾覆蔽他人功故。如來手足而有法輪大人相者，乃往古世興設若干種種施故。如來至真指纖長好大人相者，乃往古世則說經義救護眾生令無患故。如來手足生網幔理大人相者，乃往古世未曾破壞他人眷屬故。如來手足柔軟微妙大人相者，乃往古世而以惠施，若干種衣細軟服故。如來而有七合充滿大人相者，乃往古世廣設眾施，供諸乏故。如來之膝平正無節，𨄔腸如鹿大人相者，乃往古世奉受經典不違失故。如來之身其陰馬藏大人相者，乃往古世謹慎己身遠欲法故。如來之身頰車充滿，猶如師子大人相者，乃往古世廣修淨業修行備故。如來至真常於胸前自然卍字大人相者，乃往古世蠲除穢濁不善行故。如來肢體具足成就大人相者，乃往古世施以無畏安慰人故。如來手臂長出於膝大人相者，乃往古世人有所作，佐助勸故。如來身淨而無瑕玼大人相者，乃往古世奉行十善無厭足故。如來腦戶充滿弘備大人相者，乃往古世其有病者，若干種藥瞻視療故。如來師子步大人相者，乃往古世殖眾德本具足備故。如來四十齒白大人相者，乃往古世志性等仁於眾生故。如來牙齒無有間䟽大人相者，乃往古世設人諍鬪令合和故。如來頷牙大人相者，乃往古世則以微妙可意之物而興施故。如來清白美好髮眉大人相者，乃往古世善自護己身口心故。如來廣長舌大人相者，乃往古世所言至誠護口之過故。如來舋舋大人相者，以無量福供養究竟心行仁和，與眾生願使得覆蓋。如來梵聲哀鸞之音大人相者，乃往古世言語柔和，與眾人言護口節辭，無央數人聞其所語無不悅故。如來瞳子紺青色大人相者，乃往古世常以慈目察眾人故。如來之眼如月初生大人相者，乃往古世無麁暴志，心性和順故。如來眉間白毫大人相者，乃往古世咨嗟歌誦閑居之德眾人行故。如來頂上肉髻自然大人相者，乃往古世敬奉賢聖禮尊長故。如來肌體柔軟妙好大人相者，乃往古世心念念集法品藏故。如來身形紫磨金色大人相者，乃往古世多施衣服臥具床故。如來之體一一毛生大人相者，乃往古世離於集會眾閙之故。如來之毛上向右旋大人相者，乃往古世尊敬於師，受善友教稽首從故。如來頭髮紺青色大人相者，乃往古世愍傷群黎，不以刀杖而加害故。如來之身平正方圓，無有阿曲大人相者，乃往古世己身眾生勸化安之令定意故。如來之脊如大鉤鎖，普有威曜巍巍之德大人相者，乃往古世為諸正覺，興立形像繕修壞寺，其離散者勸使

和合施無畏懼，其諍訟者化令相順故。女欲知之吾往世時，行於無量不可計會眾德之本，如來宿世奉行如斯，乃能致此三十有二大人之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合施無畏懼，其諍訟者化令相順故。女欲知之吾往世時，行於無量不可計會眾德之本，如來宿世奉行如斯，乃能致此三十有二大人之相。」

爾時，寶女白世尊曰：「至未曾有，天中天！如來往古所造德本誠不可及，而分別說諸佛之法。」佛告寶女：「如是如是！如汝所言，如來則為分別解說諸佛之法。若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講，則獲善利無極之慶，即當歸趣於真諦行，咸能具足諸佛之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶女白世尊曰：「至未曾有，天中天！如來往古所造德本誠不可及，而分別說諸佛之法。」佛告寶女：「如是如是！如汝所言，如來則為分別解說諸佛之法。若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講，則獲善利無極之慶，即當歸趣於真諦行，咸能具足諸佛之法。」

佛說於斯如來十力、四無所畏、十八不共諸佛之法，及三十二大人之相法門品時，十方世界六反震動，甚大光明普照佛土，不可計量眾生之類，皆發無上正真道意；二萬五千菩薩得不起法忍。天於虛空百千之眾而雨天華，皷天上樂琴笛簫瑟，舉聲歎曰：「其有眾人逮得聞此如來十力、四無所畏、十八不共諸佛之法、三十二大人之相，功德具足無有罪咎，信樂不疑行如上教，則於大眾、天上世間、天人之前演師子吼，猶如今日如來至真等正覺矣，天人之前而師子吼。所以者何？斯正典者終不歸趣下劣少信，處於小乘眾人之首，當歸清淨遵修法者，其人得此經典之要，愛敬可意欣悅踊躍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說於斯如來十力、四無所畏、十八不共諸佛之法，及三十二大人之相法門品時，十方世界六反震動，甚大光明普照佛土，不可計量眾生之類，皆發無上正真道意；二萬五千菩薩得不起法忍。天於虛空百千之眾而雨天華，皷天上樂琴笛簫瑟，舉聲歎曰：「其有眾人逮得聞此如來十力、四無所畏、十八不共諸佛之法、三十二大人之相，功德具足無有罪咎，信樂不疑行如上教，則於大眾、天上世間、天人之前演師子吼，猶如今日如來至真等正覺矣，天人之前而師子吼。所以者何？斯正典者終不歸趣下劣少信，處於小乘眾人之首，當歸清淨遵修法者，其人得此經典之要，愛敬可意欣悅踊躍。」

法行品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法行品第十

於是寶女白世尊曰：「至未曾有，天中之天！如來乃講往古去世一切德本諸佛正典。何謂，世尊！菩薩所行遵修經典為行法乎？善哉世尊！願說菩薩所行之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是寶女白世尊曰：「至未曾有，天中之天！如來乃講往古去世一切德本諸佛正典。何謂，世尊！菩薩所行遵修經典為行法乎？善哉世尊！願說菩薩所行之法。」

佛告寶女：「志性清淨則為菩薩所行法也。堅固親友則為行法；有反覆者則為行法；能修加恩則為行法；能忍罵詈則為行法；又歸命者而不棄捐則為行法；其羸劣者能為忍辱則為行法；所難致者而能施與則為行法；慈哀諸身則為行法；志性愍傷則為行法；護於犯戒則為行法；思惟經典則為行法；將順道教則為行法；好樂正典則為行法；將御諸經則為行法；而順寂然則為行法；而樂獨一則為行法；不厭閑居則為行法；等於屏處則為行法；捨於眾會則為行法；護於眾生則為行法；所覩無損則為行法；專修慈心則為行法；入于大哀則為行法；歡喜愛法則為行法；觀於禪思則為行法；興顯道心則為行法；嘆大乘法則為行法；棄捐重擔則為行法；心不怯弱則為行法；思惟止足則為行法；棄捐貪餘多欲之慳則為行法；知節賢聖有足之德，而少言辭則為行法；無有諍訟鬪亂怨恚，忍辱仁和則為行法；信知報應罪福之業則為行法；信、戒、聞、施、慚、恥、智惠，順此七財則為行法；奉敬尊長順從善友，恭禮受命則為行法；心常謙卑恭順自損，則為行法；不自毀身不呰他人、不歎己德不蔽他功，則為行法；蠲除塵欲棄捐瞋恚及愚戇冥，離於憍慢則為行法；威儀禮節所遵具足，則為行法；善聽經典歡喜悅豫，則為行法；不離於佛、篤信正典、敬從聖眾，則為行法；布施調意智慧出家淨修梵行，則為行法；得利無利，若譽若謗有名無名，若苦若樂不以動搖，以過世間之所有法，則為行法；若見親友及與怨敵、先人問訊，面色和悅而無愁悴，則為行法；無有調戲離於闇昧而無諛諂，不為邪性而無瑕玼，志性本末究竟清淨，則為行法；而行四恩惠施仁愛利仁等利，一切合集救濟眾生，則為行法；行堅固法則為行法；念佛、念法、念於聖眾，思念布施、念奉禁戒、思念諸天，則為行法；施度無極、戒、忍、精進、一心住慧，所度無極，則為行法；善權方便勸助一切眾德之本為諸菩薩，則為行法；身口意淨護於十善，則為行法；非常、苦、空、而無有身，無人、無我、無壽、無命，信解如此則為行法；分別空行建立無想，曉了無願，在於三界而無所著，則為行法；意止、意斷，遵修神足、根、力、覺意而入徑路觀乎寂寞，則為行法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「志性清淨則為菩薩所行法也。堅固親友則為行法；有反覆者則為行法；能修加恩則為行法；能忍罵詈則為行法；又歸命者而不棄捐則為行法；其羸劣者能為忍辱則為行法；所難致者而能施與則為行法；慈哀諸身則為行法；志性愍傷則為行法；護於犯戒則為行法；思惟經典則為行法；將順道教則為行法；好樂正典則為行法；將御諸經則為行法；而順寂然則為行法；而樂獨一則為行法；不厭閑居則為行法；等於屏處則為行法；捨於眾會則為行法；護於眾生則為行法；所覩無損則為行法；專修慈心則為行法；入于大哀則為行法；歡喜愛法則為行法；觀於禪思則為行法；興顯道心則為行法；嘆大乘法則為行法；棄捐重擔則為行法；心不怯弱則為行法；思惟止足則為行法；棄捐貪餘多欲之慳則為行法；知節賢聖有足之德，而少言辭則為行法；無有諍訟鬪亂怨恚，忍辱仁和則為行法；信知報應罪福之業則為行法；信、戒、聞、施、慚、恥、智惠，順此七財則為行法；奉敬尊長順從善友，恭禮受命則為行法；心常謙卑恭順自損，則為行法；不自毀身不呰他人、不歎己德不蔽他功，則為行法；蠲除塵欲棄捐瞋恚及愚戇冥，離於憍慢則為行法；威儀禮節所遵具足，則為行法；善聽經典歡喜悅豫，則為行法；不離於佛、篤信正典、敬從聖眾，則為行法；布施調意智慧出家淨修梵行，則為行法；得利無利，若譽若謗有名無名，若苦若樂不以動搖，以過世間之所有法，則為行法；若見親友及與怨敵、先人問訊，面色和悅而無愁悴，則為行法；無有調戲離於闇昧而無諛諂，不為邪性而無瑕玼，志性本末究竟清淨，則為行法；而行四恩惠施仁愛利仁等利，一切合集救濟眾生，則為行法；行堅固法則為行法；念佛、念法、念於聖眾，思念布施、念奉禁戒、思念諸天，則為行法；施度無極、戒、忍、精進、一心住慧，所度無極，則為行法；善權方便勸助一切眾德之本為諸菩薩，則為行法；身口意淨護於十善，則為行法；非常、苦、空、而無有身，無人、無我、無壽、無命，信解如此則為行法；分別空行建立無想，曉了無願，在於三界而無所著，則為行法；意止、意斷，遵修神足、根、力、覺意而入徑路觀乎寂寞，則為行法。」

佛告寶女：「其行法者，謂無有眼亦無眼行、無色想行；無有耳行亦無聲行、不想響行；無有鼻行亦無香行、不想香行；無有舌行亦無味行、不想味行；無有身行無細滑行、不想細滑；而無意行亦無法行、不想法行、亦無色行則為法行。無色想行、無色苦想、無我色行、不寂色行，則為行法；不空色行，非色無想行，則為行法。非色無願行，非色無造行；亦復非色恬怕之行；亦復非色清淨之行；亦復非色如審之行；亦復非色無生之行；亦復非色無起之行；亦復非色無著之行；亦不究竟色之所行；亦非於色無本為行，是則行法。如是痛痒思想生死識行，則為行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「其行法者，謂無有眼亦無眼行、無色想行；無有耳行亦無聲行、不想響行；無有鼻行亦無香行、不想香行；無有舌行亦無味行、不想味行；無有身行無細滑行、不想細滑；而無意行亦無法行、不想法行、亦無色行則為法行。無色想行、無色苦想、無我色行、不寂色行，則為行法；不空色行，非色無想行，則為行法。非色無願行，非色無造行；亦復非色恬怕之行；亦復非色清淨之行；亦復非色如審之行；亦復非色無生之行；亦復非色無起之行；亦復非色無著之行；亦不究竟色之所行；亦非於色無本為行，是則行法。如是痛痒思想生死識行，則為行法。

「非識無常行、非識苦行、非識無我行、非識寂行、非識空行、非識無想行、非識無願行、非識非無造行，亦復非識恬怕之行；亦復非識清淨之行；亦復非識如審之行；亦復非識無所生行；亦復非識無起之行；亦復非識無著之行；亦復非識究竟盡行；亦復非識無本之行；則為行法。亦復非識覩空之行；亦復非識無想之行；亦復非識無願之行，是則行法。亦非四種行；亦非諸入行；亦非欲色無色之行，是則行法。亦非有行亦非不行，亦復無行，是則行法。亦非往至亦非不行，亦無處所亦無所住，則為行法。無心意識之所行者，則為行法。是名曰為行法矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非識無常行、非識苦行、非識無我行、非識寂行、非識空行、非識無想行、非識無願行、非識非無造行，亦復非識恬怕之行；亦復非識清淨之行；亦復非識如審之行；亦復非識無所生行；亦復非識無起之行；亦復非識無著之行；亦復非識究竟盡行；亦復非識無本之行；則為行法。亦復非識覩空之行；亦復非識無想之行；亦復非識無願之行，是則行法。亦非四種行；亦非諸入行；亦非欲色無色之行，是則行法。亦非有行亦非不行，亦復無行，是則行法。亦非往至亦非不行，亦無處所亦無所住，則為行法。無心意識之所行者，則為行法。是名曰為行法矣！

「其無有見，不聞不知之所行者，是為行法。若使無身口心之行，是為行法。其不行法不行非法，是為行法。若無二行無若干行，是為行法。無過去行、無當來行、無現在行，是為行法。其無陰行、無諸種行、無眾入行，是為行法。無欲塵行、無有結恨、無所念行，是為行法。若無合行、無財業行，無我人壽命行，無有含血，若有所受同像之行，是為行法。其無發起分數之行，是為行法。其無吾我無己所行，是為行法。無斷滅行不計常行，不得諸見崖底之行，不倚中行，是為行法。諸法若住若無所住，吾我之法處所自然，其處非處清淨法處，一切法處皆無有處、空無之處、究本末處至竟無處，一切諸法無動無著不可盡極，亦無所有亦無所行、亦無輕戲亦無所依、亦無不依亦無所住亦無所受，其於是法曉了慧者，慧無所念，是曰諦。真諦無本則法之慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其無有見，不聞不知之所行者，是為行法。若使無身口心之行，是為行法。其不行法不行非法，是為行法。若無二行無若干行，是為行法。無過去行、無當來行、無現在行，是為行法。其無陰行、無諸種行、無眾入行，是為行法。無欲塵行、無有結恨、無所念行，是為行法。若無合行、無財業行，無我人壽命行，無有含血，若有所受同像之行，是為行法。其無發起分數之行，是為行法。其無吾我無己所行，是為行法。無斷滅行不計常行，不得諸見崖底之行，不倚中行，是為行法。諸法若住若無所住，吾我之法處所自然，其處非處清淨法處，一切法處皆無有處、空無之處、究本末處至竟無處，一切諸法無動無著不可盡極，亦無所有亦無所行、亦無輕戲亦無所依、亦無不依亦無所住亦無所受，其於是法曉了慧者，慧無所念，是曰諦。真諦無本則法之慧。

「設使，寶女！菩薩如是曉了諸法，遊在生死開化眾生，亦不違失滅度之法，斯為菩薩等造法行。」世尊說此行法之時，八千菩薩逮得法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「設使，寶女！菩薩如是曉了諸法，遊在生死開化眾生，亦不違失滅度之法，斯為菩薩等造法行。」世尊說此行法之時，八千菩薩逮得法忍。

不退轉品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉品第十一

於時寶女！即以十億百千貴價珠瓔，貢上大聖，口宣斯言：「唯然，世尊！其有菩薩遵修奉順此法行者，則具佛法悉能普備。如茲受決，處佛道場，降伏眾魔怨敵之讎，以不退轉印而印之，當造斯觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時寶女！即以十億百千貴價珠瓔，貢上大聖，口宣斯言：「唯然，世尊！其有菩薩遵修奉順此法行者，則具佛法悉能普備。如茲受決，處佛道場，降伏眾魔怨敵之讎，以不退轉印而印之，當造斯觀。」

時，舍利弗謂寶女曰：「汝豈能知諸菩薩行不退轉印所可印乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利弗謂寶女曰：「汝豈能知諸菩薩行不退轉印所可印乎？」

於時寶女答舍利弗以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時寶女答舍利弗以偈頌曰：

「人界及法界， 審諦解平等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人界及法界， 審諦解平等；

了斯無二際， 則不退轉印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了斯無二際， 則不退轉印。

其過去諸佛， 當來并現在； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其過去諸佛， 當來并現在；

法界皆平等， 逮成不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界皆平等， 逮成不退轉。

諸所有境界， 并無為之界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸所有境界， 并無為之界；

寂寞轉空議， 覺成不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂寞轉空議， 覺成不退轉。

本際無崖底， 不得及邊畔； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本際無崖底， 不得及邊畔；

一時等能解， 覺了不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時等能解， 覺了不退轉。

其有方俗法， 如行之所趣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有方俗法， 如行之所趣；

智慧觀平夷， 覺了不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧觀平夷， 覺了不退轉。

如魔之境界， 佛界則平等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如魔之境界， 佛界則平等；

相應為一類， 以是印見印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相應為一類， 以是印見印。

其婬怒癡者， 欲塵不可限； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其婬怒癡者， 欲塵不可限；

覺了諸想著， 達解不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺了諸想著， 達解不退轉。

生死及無為， 道教則寂然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死及無為， 道教則寂然；

等解於滅度， 覺了不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等解於滅度， 覺了不退轉。

五陰道如之， 有二分別慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰道如之， 有二分別慧；

猶如幻貌像， 明哲無思想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如幻貌像， 明哲無思想。

計於四種者， 猶如虛空界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計於四種者， 猶如虛空界；

曉了無可取， 真印而見印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了無可取， 真印而見印。

覺眼則為道， 解空無所著； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺眼則為道， 解空無所著；

若眼道如之， 以等上平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若眼道如之， 以等上平等。

諸入皆如是， 道空常平均； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸入皆如是， 道空常平均；

當作是了知， 以此印見印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當作是了知， 以此印見印。

眾生之所念， 一心悉知之； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生之所念， 一心悉知之；

則無所罣礙， 斯故不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則無所罣礙， 斯故不退轉。

一切群萌根， 卑劣妙中間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切群萌根， 卑劣妙中間；

于彼度無極， 逮成不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于彼度無極， 逮成不退轉。

辯才無罣礙， 無逝無所住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才無罣礙， 無逝無所住；

億劫中誦說， 其法不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億劫中誦說， 其法不可盡。

虛空尚可盡， 風可尚執持； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空尚可盡， 風可尚執持；

彼明辯才慧， 則不可盡極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼明辯才慧， 則不可盡極。

總持行如斯， 攬攝一切法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持行如斯， 攬攝一切法；

名德不違心， 不失于博聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名德不違心， 不失于博聞。

其十方諸佛， 導師所說法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其十方諸佛， 導師所說法；

皆得于總持， 慧心念不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆得于總持， 慧心念不忘。

於過去千劫， 所聞大聖法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於過去千劫， 所聞大聖法；

諮問真諦教， 善學於總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諮問真諦教， 善學於總持。

斯等總持然， 辯才亦如之； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等總持然， 辯才亦如之；

智惠及諸根， 逮成不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智惠及諸根， 逮成不退轉。

以空印諸法， 無著無所拔； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以空印諸法， 無著無所拔；

以印印於空， 故曰不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以印印於空， 故曰不退轉。

虛空印諸法， 清淨無所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空印諸法， 清淨無所有；

曉了此本際， 以印不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了此本際， 以印不退轉。

諸因緣法無， 因緣其惟行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸因緣法無， 因緣其惟行；

因緣則非真， 諦相一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣則非真， 諦相一切法。

諸法相猶幻， 猶如虛空相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法相猶幻， 猶如虛空相；

以是相印之， 印於不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是相印之， 印於不退轉。

一切眾生行， 色聲之禮節； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生行， 色聲之禮節；

一時普能現， 覺了不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時普能現， 覺了不退轉。

於施捨無量， 功德常無盡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於施捨無量， 功德常無盡；

供養虛空界， 至誠命為一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養虛空界， 至誠命為一。

禁戒高無極， 懷來致佛戒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禁戒高無極， 懷來致佛戒；

無限無有量， 等遊若虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無限無有量， 等遊若虛空。

一切眾生禁， 學不學緣覺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生禁， 學不學緣覺；

及不退轉戒， 十六分無倫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及不退轉戒， 十六分無倫。

忍辱悉盡極， 遵修無所生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱悉盡極， 遵修無所生；

成就此忍辱， 逮成不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就此忍辱， 逮成不退轉。

精進無限量， 方便不可極； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進無限量， 方便不可極；

悅可群萌類， 精進為大仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悅可群萌類， 精進為大仙。

常為專志定， 無亂善謹慎； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為專志定， 無亂善謹慎；

普見一切法， 無諍定三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見一切法， 無諍定三昧。

逮無礙智惠， 淨除所覩處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮無礙智惠， 淨除所覩處；

得佛之尊行， 淨土令成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得佛之尊行， 淨土令成就。

慧飛度無極， 善學於善權； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧飛度無極， 善學於善權；

以佛印見印， 遵修于道行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛印見印， 遵修于道行。

其行不可知， 志性何所療？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其行不可知， 志性何所療？

積行無邊際， 開化于眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積行無邊際， 開化于眾生。

諸聲聞緣覺， 一切魔異學； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸聲聞緣覺， 一切魔異學；

緣不能及知， 大人之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣不能及知， 大人之所行。

彼不著諸行， 感動神足定； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不著諸行， 感動神足定；

解空無所有， 皆讀逮所興。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解空無所有， 皆讀逮所興。

來過而出生， 示現佛形像； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來過而出生， 示現佛形像；

坐於佛樹下， 則轉于法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐於佛樹下， 則轉于法輪。

普現諸國土， 面見十方佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現諸國土， 面見十方佛；

譬若如日月， 等遊于虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬若如日月， 等遊于虛空。

示現取滅度， 隨大信樂乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現取滅度， 隨大信樂乘；

不違示斯印， 其印不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不違示斯印， 其印不退轉。

無限如虛空， 智慧普若斯！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無限如虛空， 智慧普若斯！

不退轉之法， 曉了道如斯！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉之法， 曉了道如斯！」

於是寶女說此頌已不退轉印時，三千大千世界為大震動，五千菩薩得不退轉受別之印。世尊則讚彼寶女曰：「善哉善哉！快說斯言，能演菩薩不退轉印」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是寶女說此頌已不退轉印時，三千大千世界為大震動，五千菩薩得不退轉受別之印。世尊則讚彼寶女曰：「善哉善哉！快說斯言，能演菩薩不退轉印」。

大乘品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘品第十二

於是賢者須菩提白世尊曰：「唯然，大聖！如今斯女，不退轉印而見印矣，不復疑也，乃能有斯如此像類上妙辯才也。設不爾者，無緣講說若茲深法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是賢者須菩提白世尊曰：「唯然，大聖！如今斯女，不退轉印而見印矣，不復疑也，乃能有斯如此像類上妙辯才也。設不爾者，無緣講說若茲深法。」

佛言：「如是，須菩提！誠如所云。如斯寶女，不退轉印而見印矣！以逮法忍，乃得入斯大乘之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，須菩提！誠如所云。如斯寶女，不退轉印而見印矣！以逮法忍，乃得入斯大乘之行。」

於時寶女前問佛言：「所云大乘為何謂乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時寶女前問佛言：「所云大乘為何謂乎？」

佛告寶女：「所謂大乘，弘廣之乘，慰撫一切眾生之類故；無有陰蓋，示現一切眾德異惠故；離垢之乘，捨諸塵勞窈冥事故；普照之乘，一切所解脫門相故；顯曜之乘，無欲著故；隨因緣乘，脫所罣礙故；清淨之乘，護戒品故；等善住乘；而諦慎護定品之故；無漏之乘，選惠品故；解脫乘者，照解品故；等現一切諸法乘者，曉了度知見品之故；不進退乘者，攝十力故；無懼乘者，四無所畏師子吼故；無所往至離處乘者，攝受諸佛十八不共殊勝法故；普平乘者，等行慈心加眾生故；無害乘者，則以正法抑制一切諸外學故；消除乘者，降伏一切魔官屬故；寂滅乘者，壞塵勞故；降化乘者，伏陰魔故；離限乘者，越死魔故；殊勝乘者，棄天魔故；豪富乘者，則能具足施度無極故；無熱乘者，戒度無極則具足故；棄怨乘者，忍度無極則具足故；堅無壞乘者，進度無極則具足故；斷除一切諸所自在瑕玼之乘者，心離陰蓋故；所修乘者，寂度無極則具足故；一切善德一切智惠世俗之事度世之法所遭乘者，智度無極則具足故；普御隨行一切乘者，權度無極則具足故；至無至乘，趣滅度故；歸安乘者，建八路故；其所至到無處乘者，遵修奉行觀寂之故；根力覺意具志乘者，一切諸魔及諸異學無瞻顏故；四神足乘，則能普現諸佛國故；等能超度正諦住乘，蠲除一切諸不善法、遵修眾行德善法故；善修謹慎意止乘者，無內怨故；假使不著三界乘者，奉無漏故；不著有為諸界乘者，逮得無為顯曜界故；不捨道心御善住乘，不樂一切聲聞緣覺所行惠故；超越乘者，則能施以無見頂故；莊嚴乘者，功德成故；選擇眾生志性乘者，究竟慧故；闡門乘者，所可祠祀無所逆故；一味乘者，等佛惠故；洪音乘者，十方聞故；一切諸天普禮乘者，善修業故；釋梵四王所歎乘者，德無量故；其有慳貪能施乘者，為元首故。若有犯禁施惠戒乘者，謂大乘故；志懷瞋怒施忍乘者，不加害心於眾生故；其懈怠者施精進乘，被堅固鎧未曾捨故；其亂心者施禪定乘，令心調定業仁賢故；其邪智者施正惠乘，博聞解故；惠施眾安除苦患乘，不造一切眾惡之故。佛之聖道無罣礙智，無等倫惠所示現者，皆處一切諸乘頂故。以是之故為大乘也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「所謂大乘，弘廣之乘，慰撫一切眾生之類故；無有陰蓋，示現一切眾德異惠故；離垢之乘，捨諸塵勞窈冥事故；普照之乘，一切所解脫門相故；顯曜之乘，無欲著故；隨因緣乘，脫所罣礙故；清淨之乘，護戒品故；等善住乘；而諦慎護定品之故；無漏之乘，選惠品故；解脫乘者，照解品故；等現一切諸法乘者，曉了度知見品之故；不進退乘者，攝十力故；無懼乘者，四無所畏師子吼故；無所往至離處乘者，攝受諸佛十八不共殊勝法故；普平乘者，等行慈心加眾生故；無害乘者，則以正法抑制一切諸外學故；消除乘者，降伏一切魔官屬故；寂滅乘者，壞塵勞故；降化乘者，伏陰魔故；離限乘者，越死魔故；殊勝乘者，棄天魔故；豪富乘者，則能具足施度無極故；無熱乘者，戒度無極則具足故；棄怨乘者，忍度無極則具足故；堅無壞乘者，進度無極則具足故；斷除一切諸所自在瑕玼之乘者，心離陰蓋故；所修乘者，寂度無極則具足故；一切善德一切智惠世俗之事度世之法所遭乘者，智度無極則具足故；普御隨行一切乘者，權度無極則具足故；至無至乘，趣滅度故；歸安乘者，建八路故；其所至到無處乘者，遵修奉行觀寂之故；根力覺意具志乘者，一切諸魔及諸異學無瞻顏故；四神足乘，則能普現諸佛國故；等能超度正諦住乘，蠲除一切諸不善法、遵修眾行德善法故；善修謹慎意止乘者，無內怨故；假使不著三界乘者，奉無漏故；不著有為諸界乘者，逮得無為顯曜界故；不捨道心御善住乘，不樂一切聲聞緣覺所行惠故；超越乘者，則能施以無見頂故；莊嚴乘者，功德成故；選擇眾生志性乘者，究竟慧故；闡門乘者，所可祠祀無所逆故；一味乘者，等佛惠故；洪音乘者，十方聞故；一切諸天普禮乘者，善修業故；釋梵四王所歎乘者，德無量故；其有慳貪能施乘者，為元首故。若有犯禁施惠戒乘者，謂大乘故；志懷瞋怒施忍乘者，不加害心於眾生故；其懈怠者施精進乘，被堅固鎧未曾捨故；其亂心者施禪定乘，令心調定業仁賢故；其邪智者施正惠乘，博聞解故；惠施眾安除苦患乘，不造一切眾惡之故。佛之聖道無罣礙智，無等倫惠所示現者，皆處一切諸乘頂故。以是之故為大乘也。」

佛講說此大乘議時，萬二千人發無上正真道意，口說斯言：「吾等亦當乘斯大乘，令無數人眾生之類，皆使得立於此大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛講說此大乘議時，萬二千人發無上正真道意，口說斯言：「吾等亦當乘斯大乘，令無數人眾生之類，皆使得立於此大乘。」

於是寶女白世尊曰：「唯然，大聖！其大乘者有何塹路，而不疾歸諸通之惠？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是寶女白世尊曰：「唯然，大聖！其大乘者有何塹路，而不疾歸諸通之惠？」

佛告寶女：「行大乘者，有三十二罣礙塹路，以此塹故不疾得成諸通之慧。何謂三十二？樂聲聞乘(一)。志緣覺乘(二)。求釋梵處(三)。倚著所生淨修梵行(四)。專一德本言是我所(五)。若得財寶慳貪愛悋(六)。以偏黨心而施眾生(七)。輕易戒禁(八)。不念道心專精之行(九)。瞋恚之事以為名聞(十)。其心廢逸(十一)。而心馳騁(十二)。不求博聞(十三)。不察所造(十四)。貢高自大(十五)。不能清淨身口心行(十六)。不護正法(十七)。背捨師恩(十八)。棄捨四恩(十九)。離堅要法(二十)。習諸惡友(二十一)。隨諸陰種(二十二)。不勸助道(二十三)。念不善本(二十四)。所發道意無權方便(二十五)。不以慇懃咨嗟三寶(二十六)。憎諸菩薩(二十七)。所未聞法聞之誹謗(二十八)。不覺魔事(二十九)。習恃俗典(三十)。不肯勸化於眾生類(三十一)。厭於生死(三十二)。是為三十二事，違失大乘墮于塹路，其墮塹路不能疾成諸通之惠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「行大乘者，有三十二罣礙塹路，以此塹故不疾得成諸通之慧。何謂三十二？樂聲聞乘(一)。志緣覺乘(二)。求釋梵處(三)。倚著所生淨修梵行(四)。專一德本言是我所(五)。若得財寶慳貪愛悋(六)。以偏黨心而施眾生(七)。輕易戒禁(八)。不念道心專精之行(九)。瞋恚之事以為名聞(十)。其心廢逸(十一)。而心馳騁(十二)。不求博聞(十三)。不察所造(十四)。貢高自大(十五)。不能清淨身口心行(十六)。不護正法(十七)。背捨師恩(十八)。棄捨四恩(十九)。離堅要法(二十)。習諸惡友(二十一)。隨諸陰種(二十二)。不勸助道(二十三)。念不善本(二十四)。所發道意無權方便(二十五)。不以慇懃咨嗟三寶(二十六)。憎諸菩薩(二十七)。所未聞法聞之誹謗(二十八)。不覺魔事(二十九)。習恃俗典(三十)。不肯勸化於眾生類(三十一)。厭於生死(三十二)。是為三十二事，違失大乘墮于塹路，其墮塹路不能疾成諸通之惠。

「又復寶女！其學大乘之威神德，以此之乘墮于塹路。所以者何？其於斯乘有為之穢，不如所乘為大乘者，則墮塹路。若以於彼無為之德，如斯行乘為大乘者，名聞之德計於彼乘，於如來心即為塵勞一切不順，於斯大乘悉墮塹路。其於斯乘著如來覺，德稱之故，如是乘者大乘之德故墮塹路。是故寶女！菩薩大乘當棄塵勞所慕法乘，以斯之法致淨大乘，當習此法思惟奉行令斯恢弘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復寶女！其學大乘之威神德，以此之乘墮于塹路。所以者何？其於斯乘有為之穢，不如所乘為大乘者，則墮塹路。若以於彼無為之德，如斯行乘為大乘者，名聞之德計於彼乘，於如來心即為塵勞一切不順，於斯大乘悉墮塹路。其於斯乘著如來覺，德稱之故，如是乘者大乘之德故墮塹路。是故寶女！菩薩大乘當棄塵勞所慕法乘，以斯之法致淨大乘，當習此法思惟奉行令斯恢弘。

「何所是法淨致大乘？有三十二法致淨大乘。何謂三十二？於諸眾生無請之友故；真諦究竟為他人故；志性堅強遵修眾德，行不以厭至德成故；心無憒亂志性淨故；其身清淨威儀禮節無想念故；口言清淨言行相副故；其心清淨不捨道心故；布施清淨不望報故；戒行鮮潔護犯禁故；忍清淨者不惜身命故；精進清淨十力、無畏具足故；禪定清淨一切塵勞無雜錯故；智惠清淨蠲除一切罣礙之故；清淨心者降伏一切眾魔之故；堅固行者度諸願故；習諸四恩不捨眾生故；於佛反覆護正法故；以不懈惓則能具足道品法故；所聞無厭具聖智故；其歡喜者轉加勝故；無慢善聖以能致到無見頂故；於一切法無諍訟者，因緣報應所見和故；無貧匱者獲七財故；所以不僕由自在故；德慧成就不失通故；滅除眾生之塵勞者，定於寂然成就之故；如來惠解所變化者具足觀故；覩三脫門所示覩者，遵修於空無想願故；澹泊內者，令諸眾生覺了分別寂然惠故；興盡惠者不起法忍故；修行一切諸法要者，致受別故。」佛言寶女：「是為三十二法淨致大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何所是法淨致大乘？有三十二法致淨大乘。何謂三十二？於諸眾生無請之友故；真諦究竟為他人故；志性堅強遵修眾德，行不以厭至德成故；心無憒亂志性淨故；其身清淨威儀禮節無想念故；口言清淨言行相副故；其心清淨不捨道心故；布施清淨不望報故；戒行鮮潔護犯禁故；忍清淨者不惜身命故；精進清淨十力、無畏具足故；禪定清淨一切塵勞無雜錯故；智惠清淨蠲除一切罣礙之故；清淨心者降伏一切眾魔之故；堅固行者度諸願故；習諸四恩不捨眾生故；於佛反覆護正法故；以不懈惓則能具足道品法故；所聞無厭具聖智故；其歡喜者轉加勝故；無慢善聖以能致到無見頂故；於一切法無諍訟者，因緣報應所見和故；無貧匱者獲七財故；所以不僕由自在故；德慧成就不失通故；滅除眾生之塵勞者，定於寂然成就之故；如來惠解所變化者具足觀故；覩三脫門所示覩者，遵修於空無想願故；澹泊內者，令諸眾生覺了分別寂然惠故；興盡惠者不起法忍故；修行一切諸法要者，致受別故。」佛言寶女：「是為三十二法淨致大乘。」

說此三十二事法品典時，七萬二千天與人，皆發無上正真道意；萬二千菩薩得不起法忍。天於虛空百萬之眾諮嗟歎吒，雨於天華鼓諸伎樂，各各舉聲而歌頌曰：「其有逮聞於此大乘名德之稱，斯等眾生振救建立諸佛之德，其聞信樂篤信以後，若執持者審諦奉行，復超此功。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此三十二事法品典時，七萬二千天與人，皆發無上正真道意；萬二千菩薩得不起法忍。天於虛空百萬之眾諮嗟歎吒，雨於天華鼓諸伎樂，各各舉聲而歌頌曰：「其有逮聞於此大乘名德之稱，斯等眾生振救建立諸佛之德，其聞信樂篤信以後，若執持者審諦奉行，復超此功。」

囑累品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囑累品第十三

於是天帝釋、梵、忍跡天王、四大天王白世尊曰：「至未曾有，天中之天！乃能善說深奧應議，講斯經典多所導利，滅諸陰蓋及眾塵勞，化不順議示導正義，以降魔怨，棄捐一切諸外異學，總攝一切諸佛之法。是故世尊！吾當受持於斯法典諷誦講說。若諸法師，攬受奉持此經卷，歸身手執若在其舍，書著竹帛宣布遠近。諸天、龍、神及揵沓惒，若信是經欲奉持者，當令斯袖寬弘無役，其不悅樂而察陰蓋者當令諦受，而使斯等不犯法師不有所嬈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是天帝釋、梵、忍跡天王、四大天王白世尊曰：「至未曾有，天中之天！乃能善說深奧應議，講斯經典多所導利，滅諸陰蓋及眾塵勞，化不順議示導正義，以降魔怨，棄捐一切諸外異學，總攝一切諸佛之法。是故世尊！吾當受持於斯法典諷誦講說。若諸法師，攬受奉持此經卷，歸身手執若在其舍，書著竹帛宣布遠近。諸天、龍、神及揵沓惒，若信是經欲奉持者，當令斯袖寬弘無役，其不悅樂而察陰蓋者當令諦受，而使斯等不犯法師不有所嬈。」

於是世尊告天帝釋、梵、忍跡天、四大天王：「善哉善哉！諸仁者等！汝等乃欲將護法師，曉了志願。已能將護於法師者，諸仁者等則為擁護於正法矣。已能擁護於正法者，則為擁護一切群萌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊告天帝釋、梵、忍跡天、四大天王：「善哉善哉！諸仁者等！汝等乃欲將護法師，曉了志願。已能將護於法師者，諸仁者等則為擁護於正法矣。已能擁護於正法者，則為擁護一切群萌。」

爾時，世尊告賢者阿難：「汝當受此經卷之品，寶女所問正法之典，受持諷誦為他人說。假使菩薩於百千劫，而行布施忍辱者；設有菩薩取是經法，受則上口而諷誦者、為他人說，建立大哀欲度眾生，具足大慈思惟經法立於忍辱，斯之獲德出彼福上，速疾得歸於此大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告賢者阿難：「汝當受此經卷之品，寶女所問正法之典，受持諷誦為他人說。假使菩薩於百千劫，而行布施忍辱者；設有菩薩取是經法，受則上口而諷誦者、為他人說，建立大哀欲度眾生，具足大慈思惟經法立於忍辱，斯之獲德出彼福上，速疾得歸於此大乘。」

賢者阿難白世尊曰：「吾尋奉受斯法典已。唯然，大聖！斯之經法名曰何等？云何奉行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難白世尊曰：「吾尋奉受斯法典已。唯然，大聖！斯之經法名曰何等？云何奉行？」

佛告阿難：「斯之經法，名曰『真諦曉了義律達門之品』當持。又名『無量之德發意所說』當持。『如來十力、四無所畏、十八不共諸佛之法分別諸相菩薩應時遵修法行』，『說不退轉輪印講演大乘』當奉持之。『聚會之品寶女所問』當奉持之。阿難！汝若能持此法門品為他人說，便獲無量名德諸法法之光曜，則為眾生建立佛事。所以者何？是為去來今現諸佛世尊究竟之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「斯之經法，名曰『真諦曉了義律達門之品』當持。又名『無量之德發意所說』當持。『如來十力、四無所畏、十八不共諸佛之法分別諸相菩薩應時遵修法行』，『說不退轉輪印講演大乘』當奉持之。『聚會之品寶女所問』當奉持之。阿難！汝若能持此法門品為他人說，便獲無量名德諸法法之光曜，則為眾生建立佛事。所以者何？是為去來今現諸佛世尊究竟之法。」

佛說如是！寶女、阿難，一切眾會諸天人民、阿須倫、世間人，聞經莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是！寶女、阿難，一切眾會諸天人民、阿須倫、世間人，聞經莫不歡喜。