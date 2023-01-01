寶女所問經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女所問經卷第三

西晉月支三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月支三藏竺法護譯

十八不共法品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八不共法品第八

「復次寶女！行菩薩道，諸有眾生常失路者，導示其路溝坑嶮地高下邪徑，治令平等而設橋梁，窈冥之處邊曠之地，則立佛寺高曠彌弘。假令有人處狐疑罪，為無央數群萌之類，蠲猶豫罪令不墮殃而有處所，亦不興盛他人狐疑。不說人短言某有罪，知無央數群黎志性，滅除一切眾生願行，而說經法無有狐疑、亦不猶豫，則為興顯法之弘曜，而以授與大智慧明，勸助諸佛一切菩薩令說經典，以法施恩而無諛諂，造立善業轉相勸化，未曾輕人亦不調戲、亦不易弈，不施加害亦不毀呰，國土所習亦不自大，一切言辭唯信佛言。隨文字教而得自在，知文字空，於諸言辭所有之事，不覩瑕穢不求其短、不瞻其缺。設使菩薩行如是法逮成佛道，斯則名曰無有瑕缺。以無瑕缺，則能具足一切智慧。若有問事分別解說，靡不通達普悉照曜，善修三昧善能曉了，咸入一切音聲總持，常歎如來無缺之辭而說經法，皆於文字而無所造，是為，寶女！如來第一不共之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，諸有眾生常失路者，導示其路溝坑嶮地高下邪徑，治令平等而設橋梁，窈冥之處邊曠之地，則立佛寺高曠彌弘。假令有人處狐疑罪，為無央數群萌之類，蠲猶豫罪令不墮殃而有處所，亦不興盛他人狐疑。不說人短言某有罪，知無央數群黎志性，滅除一切眾生願行，而說經法無有狐疑、亦不猶豫，則為興顯法之弘曜，而以授與大智慧明，勸助諸佛一切菩薩令說經典，以法施恩而無諛諂，造立善業轉相勸化，未曾輕人亦不調戲、亦不易弈，不施加害亦不毀呰，國土所習亦不自大，一切言辭唯信佛言。隨文字教而得自在，知文字空，於諸言辭所有之事，不覩瑕穢不求其短、不瞻其缺。設使菩薩行如是法逮成佛道，斯則名曰無有瑕缺。以無瑕缺，則能具足一切智慧。若有問事分別解說，靡不通達普悉照曜，善修三昧善能曉了，咸入一切音聲總持，常歎如來無缺之辭而說經法，皆於文字而無所造，是為，寶女！如來第一不共之法。

「復次寶女！行菩薩道，棄捐一切口之惡辭，所言至誠以法為本、以議為主，教化為業不為虛妄無所傷害，而悉捨離非賢聖辭，遵修賢聖寂寞之事，無有諍訟，順從沙門所造立法。若聞經典，所求得議為他人說，皆為己身及與他人。志求精修滅定之事，未曾與人鬪結懷怨無所訟理，不求口舌亦不著空，信解空行則無所著，度法名號篤信如來無業道慧，勸化餘人、眾生之類使入此法，遵斯法已逮成佛道，謂無諍訟。彼無音聲，不以一字而有言辭、亦無所說。不處諸業，勸化他人於斯正法。修是法已逮成佛道，則無言辭。以無音辭，不以一字而有所演，亦無所說無俗之業。為諸會者善說議理可眾人意，所說音辭順而應時感動國土。善修三昧，分別曉了無量之行、總持之門，則於如來一切順節諸相具足，及一切好一切毛孔，演出無量不可思議佛法音聲，能以一毛所暢音聲，悉敘悅可諸會人心，講說無量諸法之門，音自然出，乃是往古本願所建勢力所致。如來于彼無有思想，而常寂然無所業求，是為如來第二不共諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，棄捐一切口之惡辭，所言至誠以法為本、以議為主，教化為業不為虛妄無所傷害，而悉捨離非賢聖辭，遵修賢聖寂寞之事，無有諍訟，順從沙門所造立法。若聞經典，所求得議為他人說，皆為己身及與他人。志求精修滅定之事，未曾與人鬪結懷怨無所訟理，不求口舌亦不著空，信解空行則無所著，度法名號篤信如來無業道慧，勸化餘人、眾生之類使入此法，遵斯法已逮成佛道，謂無諍訟。彼無音聲，不以一字而有言辭、亦無所說。不處諸業，勸化他人於斯正法。修是法已逮成佛道，則無言辭。以無音辭，不以一字而有所演，亦無所說無俗之業。為諸會者善說議理可眾人意，所說音辭順而應時感動國土。善修三昧，分別曉了無量之行、總持之門，則於如來一切順節諸相具足，及一切好一切毛孔，演出無量不可思議佛法音聲，能以一毛所暢音聲，悉敘悅可諸會人心，講說無量諸法之門，音自然出，乃是往古本願所建勢力所致。如來于彼無有思想，而常寂然無所業求，是為如來第二不共諸佛之法。

「復次寶女！行菩薩道，常不違失於六思念，而常念佛、念法、念眾、有思念天，念行布施、念行智慧，亦化他人令行六念。行此法已逮成佛道，常不失意救念眾生，於一切法而得自在，善修三昧，分別曉了法錠總持。又如來尊，悉念諸法未甞忘失。彼時則以未曾之行，察覩一切眾生之類，心意所念。欲來問事，如來悉了不復思念，若有問者而解說之。如是所言，心根明達無所罣礙，皆能善說悅眾人意，以一文字一時須臾而悉周至，是為如來第三不共諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，常不違失於六思念，而常念佛、念法、念眾、有思念天，念行布施、念行智慧，亦化他人令行六念。行此法已逮成佛道，常不失意救念眾生，於一切法而得自在，善修三昧，分別曉了法錠總持。又如來尊，悉念諸法未甞忘失。彼時則以未曾之行，察覩一切眾生之類，心意所念。欲來問事，如來悉了不復思念，若有問者而解說之。如是所言，心根明達無所罣礙，皆能善說悅眾人意，以一文字一時須臾而悉周至，是為如來第三不共諸佛之法。

「復次寶女！行菩薩道，而常將護他人之心，不令餘人造瞋恨心；不令心動不惱人心、不令心臭。未曾妨廢他人德本，不斷絕法而信其心。猶若如幻，無念無想不以自恣，等心一切眾生之類，等觀諸法處一法界，入無所壞。行是法已逮成佛道則得常定，無有須臾心不定時，觀行諸法一切自然，名等積三昧。而善分別普門總持，如來常定，顯示一切諸佛之事無有異業，是為如來第四不共諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，而常將護他人之心，不令餘人造瞋恨心；不令心動不惱人心、不令心臭。未曾妨廢他人德本，不斷絕法而信其心。猶若如幻，無念無想不以自恣，等心一切眾生之類，等觀諸法處一法界，入無所壞。行是法已逮成佛道則得常定，無有須臾心不定時，觀行諸法一切自然，名等積三昧。而善分別普門總持，如來常定，顯示一切諸佛之事無有異業，是為如來第四不共諸佛之法。

「復次寶女！行菩薩道，無有顛倒諸想之念，心不反行不造邪見不為虛妄，則不自計有我有身，無有人想亦無壽想、亦無命想，無士夫想無人意想、無學志想無斷絕想、無有常想無諸見想、無三處想亦無念離三處之想；亦無有善亦無不善、亦無有罪亦無不罪、亦無有漏亦無不漏、亦無世俗亦無度世，除塵勞根無有生死及泥洹想、受聚會想。眾生志性思想顛倒，蠲除此已遵修眾善，則以遠離凡夫之想，棄捐一切眾邪之見，亦於中間而無所猗，觀平等法。行斯法已逮成佛道無若干想，名曰如來永無諸念。則能善修無想三昧，曉無盡藏總持之門，如來遊步行無有想，則興大哀愍傷群萌諸妄想者，其有黎庶縛著行者，勸化說法不失時節，是為如來第五不共諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，無有顛倒諸想之念，心不反行不造邪見不為虛妄，則不自計有我有身，無有人想亦無壽想、亦無命想，無士夫想無人意想、無學志想無斷絕想、無有常想無諸見想、無三處想亦無念離三處之想；亦無有善亦無不善、亦無有罪亦無不罪、亦無有漏亦無不漏、亦無世俗亦無度世，除塵勞根無有生死及泥洹想、受聚會想。眾生志性思想顛倒，蠲除此已遵修眾善，則以遠離凡夫之想，棄捐一切眾邪之見，亦於中間而無所猗，觀平等法。行斯法已逮成佛道無若干想，名曰如來永無諸念。則能善修無想三昧，曉無盡藏總持之門，如來遊步行無有想，則興大哀愍傷群萌諸妄想者，其有黎庶縛著行者，勸化說法不失時節，是為如來第五不共諸佛之法。

「復次寶女！行菩薩道，心常觀察遊生死者，省諸塵勞苦惱法已，則尋導御令至普安，立于法觀使不憂慼滅一切苦。於諸利求不以汲汲，則為蠲除戀慕之結；亦不貪惑一切供養所獲之利，則於諸利有所忘失不以憂結。觀諸萬物一切無常悉為苦矣！不觀身法信寂泥洹，而已觀察於眾黎庶。如是色像觀察諸法，奉行己達遵修斯法，究竟具足逮成佛道，名曰無礙。不可計會所觀察者，則為如來合會宣暢善修三昧，名離三觀曉了有數海印總持也。如來普為諸天、龍、神、阿須輪、迦留羅、真陀羅、摩休勒、釋梵四天王、人、非人，悉供養佛無不奉事，不以為厭亦無所著，一切異學諸外道奇術、犯戒眾生來嬈亂之不以憂慼，其心平等解諸所有，悉無所有其心平等。譬若如地無所不忍；猶若如水洗諸穢濁；心若如火無所不燒；心若如風普無所著、亦無戀慕；心如虛空亦無結恨。等心療治一切眾生，覩寂寞行則於斯法，思惟觀察修于人行，所觀具足常興大哀，遍入眾生度無所度，開化群萌不捨時節，從人本行而為說法，不以動搖亦不懈怠，是為如來第六不共諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，心常觀察遊生死者，省諸塵勞苦惱法已，則尋導御令至普安，立于法觀使不憂慼滅一切苦。於諸利求不以汲汲，則為蠲除戀慕之結；亦不貪惑一切供養所獲之利，則於諸利有所忘失不以憂結。觀諸萬物一切無常悉為苦矣！不觀身法信寂泥洹，而已觀察於眾黎庶。如是色像觀察諸法，奉行己達遵修斯法，究竟具足逮成佛道，名曰無礙。不可計會所觀察者，則為如來合會宣暢善修三昧，名離三觀曉了有數海印總持也。如來普為諸天、龍、神、阿須輪、迦留羅、真陀羅、摩休勒、釋梵四天王、人、非人，悉供養佛無不奉事，不以為厭亦無所著，一切異學諸外道奇術、犯戒眾生來嬈亂之不以憂慼，其心平等解諸所有，悉無所有其心平等。譬若如地無所不忍；猶若如水洗諸穢濁；心若如火無所不燒；心若如風普無所著、亦無戀慕；心如虛空亦無結恨。等心療治一切眾生，覩寂寞行則於斯法，思惟觀察修于人行，所觀具足常興大哀，遍入眾生度無所度，開化群萌不捨時節，從人本行而為說法，不以動搖亦不懈怠，是為如來第六不共諸佛之法。

「復次寶女！行菩薩道，蠲除眾惡慇懃修行，求於一切善德之法，好于微妙愛樂無極，憙于至深若干之種、諸善之本，棄捨聲聞緣覺之事，志于大乘而不退轉，興發大哀愍於眾生，思惟正義未曾忘捨，除己身想為他人故，合集一切諸佛之法。彼則以斯好樂於法，不能絕去志慕佛道，覩諸魔眾倚于顛倒，反邪見者故為斯等積累正法，逮成佛道，因曰如來不失正樂。以能善遵所樂三昧，分別曉了金剛總持，自在於法所可應講而為說之。所向一時須臾之間，所歸時節有所持者，眾生意性如其法器，各從所行而說經法，常不違失三昧之定，是為如來第七不共諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，蠲除眾惡慇懃修行，求於一切善德之法，好于微妙愛樂無極，憙于至深若干之種、諸善之本，棄捨聲聞緣覺之事，志于大乘而不退轉，興發大哀愍於眾生，思惟正義未曾忘捨，除己身想為他人故，合集一切諸佛之法。彼則以斯好樂於法，不能絕去志慕佛道，覩諸魔眾倚于顛倒，反邪見者故為斯等積累正法，逮成佛道，因曰如來不失正樂。以能善遵所樂三昧，分別曉了金剛總持，自在於法所可應講而為說之。所向一時須臾之間，所歸時節有所持者，眾生意性如其法器，各從所行而說經法，常不違失三昧之定，是為如來第七不共諸佛之法。

「復次寶女！行菩薩道常行精進，恒不捨遠不厭善本，合集應德而不違廢，敬於一切尊于善友，詣諸法師、諸佛菩薩，親近諮受聞其經法，奉事侍從精進無量，遊無數土攝護生死，開解無限眾生之類。嚴淨無量諸佛國土，供養無量諸佛正覺，攬持無量諸佛之法，覺達無量諸佛聖慧，入于無量眾生之行，曉了無量講諸法門。彼則以斯勸法之故，究竟具足逮成佛道，斯則名曰不失精進。如來精進無所忘失，善修於斯精進之行，三昧定意神足變化，如來神足感動變化，不可限量亦現殊特，開化度脫無數群萌，堅固至誠無礙陰蓋，遊諸佛土無所損耗、亦無所行，而普周至遍于虛空，是為如來第八不共諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道常行精進，恒不捨遠不厭善本，合集應德而不違廢，敬於一切尊于善友，詣諸法師、諸佛菩薩，親近諮受聞其經法，奉事侍從精進無量，遊無數土攝護生死，開解無限眾生之類。嚴淨無量諸佛國土，供養無量諸佛正覺，攬持無量諸佛之法，覺達無量諸佛聖慧，入于無量眾生之行，曉了無量講諸法門。彼則以斯勸法之故，究竟具足逮成佛道，斯則名曰不失精進。如來精進無所忘失，善修於斯精進之行，三昧定意神足變化，如來神足感動變化，不可限量亦現殊特，開化度脫無數群萌，堅固至誠無礙陰蓋，遊諸佛土無所損耗、亦無所行，而普周至遍于虛空，是為如來第八不共諸佛之法。

「復次寶女！行菩薩道，意常專秉第一執志，又恒安詳究竟具足真諦之心，未曾忘失一切世俗及度世法，遵修思惟於四意止。彼則自觀內身之行，而專惟于非常、苦、空、非身之事；又觀外身，身之所行非常、苦、空、非身之行；觀內外身非常、苦、空、非身之事。觀內痛痒見痛痒空，專修於行；觀外痛痒見痛痒空；觀內外痛痒，見內外痛痒思惟知空。觀內心行，見其內心惟念無想；觀于外心，見外心行專惟無相；觀內外心見內外心，專惟無相。觀于內法，見於內法行無所願；觀于外法，見於外法專無願念；觀內外法，見內外法行無願念。彼則於身得四意止，思惟非常、苦、空、非身，具足成就如來之身，而不斷絕身之善德，以解痛痒則獲意止。思惟空行察于一切，諸趣黎庶而令休息，一切惡趣以設大哀除其苦患，心以解達，名曰意止。專修無相，亦不違失菩薩之心，積累遵修大乘之行而不懈廢，心歸于法，名曰意止。專修無願，不於無欲法而取證，觀察佛法，等御入于無量法界，修斯法已究竟顯達，逮成佛道，是則名曰不失道意。如來常定志未曾忘，蠲除眾行善修三昧，如來講說變化之事，見諸眾生去來現在心之所念信解諸根，度脫塵勞愛欲之行，曉了結縛因緣之著，非善行業報應罪福生死終始。知諸佛土聲聞合會，體解菩薩行受決時。自說父母親族知識朋友，心根明達而不忘之，分別八處言無一虛，是為如來第九不共諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，意常專秉第一執志，又恒安詳究竟具足真諦之心，未曾忘失一切世俗及度世法，遵修思惟於四意止。彼則自觀內身之行，而專惟于非常、苦、空、非身之事；又觀外身，身之所行非常、苦、空、非身之行；觀內外身非常、苦、空、非身之事。觀內痛痒見痛痒空，專修於行；觀外痛痒見痛痒空；觀內外痛痒，見內外痛痒思惟知空。觀內心行，見其內心惟念無想；觀于外心，見外心行專惟無相；觀內外心見內外心，專惟無相。觀于內法，見於內法行無所願；觀于外法，見於外法專無願念；觀內外法，見內外法行無願念。彼則於身得四意止，思惟非常、苦、空、非身，具足成就如來之身，而不斷絕身之善德，以解痛痒則獲意止。思惟空行察于一切，諸趣黎庶而令休息，一切惡趣以設大哀除其苦患，心以解達，名曰意止。專修無相，亦不違失菩薩之心，積累遵修大乘之行而不懈廢，心歸于法，名曰意止。專修無願，不於無欲法而取證，觀察佛法，等御入于無量法界，修斯法已究竟顯達，逮成佛道，是則名曰不失道意。如來常定志未曾忘，蠲除眾行善修三昧，如來講說變化之事，見諸眾生去來現在心之所念信解諸根，度脫塵勞愛欲之行，曉了結縛因緣之著，非善行業報應罪福生死終始。知諸佛土聲聞合會，體解菩薩行受決時。自說父母親族知識朋友，心根明達而不忘之，分別八處言無一虛，是為如來第九不共諸佛之法。

「復次寶女！行菩薩道常遵智慧，智慧光明、智慧威曜、智慧顯識，演智錠暉聖達之慧，深妙之明厭欲之智意不可喻，所興之慧達於一切，聲聞、緣覺慧所不能及。未曾有慧，曠達窈窕無邊之慧、趣異之慧、滅定已慧、念無所住無所著慧，求聞無厭志于聖達，暢于博聞而歸智慧。覩于世間如首火然，慇懃志慕大學之慧，有所聽聞猶如大海，聞能分別。好樂經典樂于法樂，彼求於法故行精進，以斯法樂無有形類，於內於外而悉放捨無所悋惜，小心恭順奉敬尊舊常受言誨。於五陰苦靡不能忍，悉捨諸安所可娛樂，彼以好法慇懃為樂。聞一四句頌，不用具足千金之寶，寧欲得聞一句之法，不志獲于轉輪聖王；願樂欲求聞度無極，不貪得致帝釋梵天；寧樂為人說四句頌以法布施，則不奉賴江河沙等廣說祠祀供一切乏；寧樂勸人發於道意，而不用致江河沙等轉輪聖王；寧樂為人講說經典，演度無極所可遵行，而不奉獲江河沙等帝釋梵王其有性行。如是成就專精聽經，一心而為他人說者，如是精進所受奉行，少有及者。一切諸天所見敬奉，諸佛所念，其為諸天所見擁護。諸佛念已，俗間典籍度世正經自然現矣，不學悉達則能堪任，致於無盡智慧光明。行是法已究竟具足，逮成佛道，以故名曰為如來也。不共智慧真諦聖達，其明巍巍無所罣礙、無有陰蓋，皆知一切群萌之等心所行念善惡所歸，有言無言、有罪無罪、有漏無漏，世俗度世塵勞瞋恨，生死泥洹皆分別說。一切法門所入聖覺曉了講誦，一切國土滿中諸塵，其智慧明知於過去、當來、現在之事，無所罣礙無有陰蓋。劫數如是一切悉了無有蔽礙，曉了本際當來之際，諸去來世說無邊際入識察行，善修三昧教授變化。如來至真以一法門，悉能分別一切法門，使一法門入一切法門，是為如來第十不共諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道常遵智慧，智慧光明、智慧威曜、智慧顯識，演智錠暉聖達之慧，深妙之明厭欲之智意不可喻，所興之慧達於一切，聲聞、緣覺慧所不能及。未曾有慧，曠達窈窕無邊之慧、趣異之慧、滅定已慧、念無所住無所著慧，求聞無厭志于聖達，暢于博聞而歸智慧。覩于世間如首火然，慇懃志慕大學之慧，有所聽聞猶如大海，聞能分別。好樂經典樂于法樂，彼求於法故行精進，以斯法樂無有形類，於內於外而悉放捨無所悋惜，小心恭順奉敬尊舊常受言誨。於五陰苦靡不能忍，悉捨諸安所可娛樂，彼以好法慇懃為樂。聞一四句頌，不用具足千金之寶，寧欲得聞一句之法，不志獲于轉輪聖王；願樂欲求聞度無極，不貪得致帝釋梵天；寧樂為人說四句頌以法布施，則不奉賴江河沙等廣說祠祀供一切乏；寧樂勸人發於道意，而不用致江河沙等轉輪聖王；寧樂為人講說經典，演度無極所可遵行，而不奉獲江河沙等帝釋梵王其有性行。如是成就專精聽經，一心而為他人說者，如是精進所受奉行，少有及者。一切諸天所見敬奉，諸佛所念，其為諸天所見擁護。諸佛念已，俗間典籍度世正經自然現矣，不學悉達則能堪任，致於無盡智慧光明。行是法已究竟具足，逮成佛道，以故名曰為如來也。不共智慧真諦聖達，其明巍巍無所罣礙、無有陰蓋，皆知一切群萌之等心所行念善惡所歸，有言無言、有罪無罪、有漏無漏，世俗度世塵勞瞋恨，生死泥洹皆分別說。一切法門所入聖覺曉了講誦，一切國土滿中諸塵，其智慧明知於過去、當來、現在之事，無所罣礙無有陰蓋。劫數如是一切悉了無有蔽礙，曉了本際當來之際，諸去來世說無邊際入識察行，善修三昧教授變化。如來至真以一法門，悉能分別一切法門，使一法門入一切法門，是為如來第十不共諸佛之法。

「復次寶女！行菩薩道，未曾志慕於居家矣！亦復不樂於捨家，而復示于出家行學，多為沙門好喜澹泊，寂然為上靖默為業，遵修精進深妙之法，而復奉行斯三脫門，空無想願。一切諸魔及外讐敵所不敢當，一切顛倒及諸邪見無能犯者，化諸想著眾生之類。彼則以此三脫之門而專惟行，便致無蓋解脫之門，自然興發無礙慧明，以度魔界具足聖界，不復習行一切陰蓋，顛倒覆蔽所處邪見塵勞眾想。便以曉了無陰蓋門，以三脫門而自娛樂，則分別說深奧之法，但歸要義不歸嚴飾；但歸要慧不歸於識；歸分別要不歸多辭；但歸於法不歸於人。所歸導利一切眾生，美辭嚴飾離諸想會，講說分別歸於要義而令解脫。於色想會講說分別，歸於要慧而度脫之，在於多辭而合會矣！說色平等，令歸正說而度脫之！依於人會分別勸化，使歸於法而度脫之！假使會在六十二見，為分別說譃無之要，使度脫之！設集遊在一切諸想因緣之惑，解脫無想而度脫之！遊在三界，分別無願而度脫之！集在欲行，解脫空淨而度脫之！集在瞋恚，分別慈心而度脫之！會遊愚行，解說緣起十二相連而度脫之！入于貪會，分別現說施度無極而度脫之！在犯禁眾，分別現說戒度無極而度脫之！在瞋恚眾，分別現說忍度無極而度脫之！在懈怠眾，分別解說進度無極而度脫之！在亂意眾，分別現說禪度無極而度脫之！在邪智眾，分別現說慧度無極而度脫之！在凡夫眾，分別現說聖諦之議而度脫之！在四倒眾，分別現說無常、苦、空、非身之法而度脫之！在於一切陰蓋之蔽、顛倒邪見迷惑之眾，分別解說無蓋脫門而度脫之！在塵勞眾，分別現說十方諸佛道品之法而度脫之！行是法已究竟具足，逮成佛道，所以名曰如來不失度脫。以能不失於解脫者則無瞋怒，究竟根原無有缺減，本末清涼遊諸所趣，入于深妙所逮神智，而不可及甚難當矣！過於聲聞緣覺之乘，普能獨步於諸佛道。離穢無垢則無瑕疵，究竟清淨而莊嚴治，寂觀之業志有所說，而不可盡無量無邊，則於無為無所罣礙，修行平等等如虛空，善修三昧號離垢藏。皆悉照曜一切諸法，曉了總持，如來說法悉解脫想。一切所歸來親近者，普以暉曜多所開明，向於無為而崇滅度至重泥洹，究竟具足得其邊際，是為如來第十一不共諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，未曾志慕於居家矣！亦復不樂於捨家，而復示于出家行學，多為沙門好喜澹泊，寂然為上靖默為業，遵修精進深妙之法，而復奉行斯三脫門，空無想願。一切諸魔及外讐敵所不敢當，一切顛倒及諸邪見無能犯者，化諸想著眾生之類。彼則以此三脫之門而專惟行，便致無蓋解脫之門，自然興發無礙慧明，以度魔界具足聖界，不復習行一切陰蓋，顛倒覆蔽所處邪見塵勞眾想。便以曉了無陰蓋門，以三脫門而自娛樂，則分別說深奧之法，但歸要義不歸嚴飾；但歸要慧不歸於識；歸分別要不歸多辭；但歸於法不歸於人。所歸導利一切眾生，美辭嚴飾離諸想會，講說分別歸於要義而令解脫。於色想會講說分別，歸於要慧而度脫之，在於多辭而合會矣！說色平等，令歸正說而度脫之！依於人會分別勸化，使歸於法而度脫之！假使會在六十二見，為分別說譃無之要，使度脫之！設集遊在一切諸想因緣之惑，解脫無想而度脫之！遊在三界，分別無願而度脫之！集在欲行，解脫空淨而度脫之！集在瞋恚，分別慈心而度脫之！會遊愚行，解說緣起十二相連而度脫之！入于貪會，分別現說施度無極而度脫之！在犯禁眾，分別現說戒度無極而度脫之！在瞋恚眾，分別現說忍度無極而度脫之！在懈怠眾，分別解說進度無極而度脫之！在亂意眾，分別現說禪度無極而度脫之！在邪智眾，分別現說慧度無極而度脫之！在凡夫眾，分別現說聖諦之議而度脫之！在四倒眾，分別現說無常、苦、空、非身之法而度脫之！在於一切陰蓋之蔽、顛倒邪見迷惑之眾，分別解說無蓋脫門而度脫之！在塵勞眾，分別現說十方諸佛道品之法而度脫之！行是法已究竟具足，逮成佛道，所以名曰如來不失度脫。以能不失於解脫者則無瞋怒，究竟根原無有缺減，本末清涼遊諸所趣，入于深妙所逮神智，而不可及甚難當矣！過於聲聞緣覺之乘，普能獨步於諸佛道。離穢無垢則無瑕疵，究竟清淨而莊嚴治，寂觀之業志有所說，而不可盡無量無邊，則於無為無所罣礙，修行平等等如虛空，善修三昧號離垢藏。皆悉照曜一切諸法，曉了總持，如來說法悉解脫想。一切所歸來親近者，普以暉曜多所開明，向於無為而崇滅度至重泥洹，究竟具足得其邊際，是為如來第十一不共諸佛之法。

「復次寶女！行菩薩道，以慧為尊慧為勢力，歸於要慧講論慧土，超越諸慧所歸趣者，嚴治聖道興顯所行，求於超異淨修神通成一切智，修行道意具足究竟，則得聖達至諸通慧。若有欲心知有欲心之所興發，若無欲心知無欲心之所興發；若有瞋恚心知瞋恚心之所興發，離瞋恚心知離恚心之所興發；若有愚癡心知愚癡心之所興發，離愚癡心知離愚癡心之所興發；若有塵勞心知塵勞心之所興發，離塵勞心知離塵勞心之所興發；若睡眠心知睡眠心之所興發，離睡眠心知離睡眠心之所興發；若合會心知合會心之所興發，離合會心知離合會心之所興發；若冀養心知冀養心之所興發，離冀養心知離冀養心之所興發；若貪他心知貪他心之所興發，離貪他心知離貪他心之所興發；若過上心知過上心之所興發，若無上心知無上心之所興發；若陰蓋心知陰蓋心之所興發，若無陰蓋心知無陰蓋心之所興發；若無決心知無決心之所興發，若有決心知有決心之所興發；若有惡心知有惡心之所興發，若有善德心知有善德心之所興發；若有罪心知有罪心之所興發，若離罪心知離罪心之所興發；若有漏心知有漏心之所興發，若無漏心知無漏心之所興發；若世俗心知世俗心之所興發，若度世心知度世心之所興發；若有著心知有著心之所興發，若無著心知無著心之所興發；若清淨心知清淨心之所興發；若薄尠心知薄尠心之所興發；若眾憒心知眾憒心之所興發；若習更心知習更心之所興發，若無更心知無更心之所興發；若邊際心知邊際心之所興發，若無際心知無際心之所興發。取要言之，若慳貪心、布施之心；若犯禁心、奉戒之心；若瞋恚心、忍辱之心；若懈怠心、精進之心；若亂意心、禪定之心；若邪智心、以正智慧度無極心；凡夫之心、聖賢之心；趣邪見心、趣正見心；聲聞乘心、緣覺乘心、若大乘心、若復曉了大道之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，以慧為尊慧為勢力，歸於要慧講論慧土，超越諸慧所歸趣者，嚴治聖道興顯所行，求於超異淨修神通成一切智，修行道意具足究竟，則得聖達至諸通慧。若有欲心知有欲心之所興發，若無欲心知無欲心之所興發；若有瞋恚心知瞋恚心之所興發，離瞋恚心知離恚心之所興發；若有愚癡心知愚癡心之所興發，離愚癡心知離愚癡心之所興發；若有塵勞心知塵勞心之所興發，離塵勞心知離塵勞心之所興發；若睡眠心知睡眠心之所興發，離睡眠心知離睡眠心之所興發；若合會心知合會心之所興發，離合會心知離合會心之所興發；若冀養心知冀養心之所興發，離冀養心知離冀養心之所興發；若貪他心知貪他心之所興發，離貪他心知離貪他心之所興發；若過上心知過上心之所興發，若無上心知無上心之所興發；若陰蓋心知陰蓋心之所興發，若無陰蓋心知無陰蓋心之所興發；若無決心知無決心之所興發，若有決心知有決心之所興發；若有惡心知有惡心之所興發，若有善德心知有善德心之所興發；若有罪心知有罪心之所興發，若離罪心知離罪心之所興發；若有漏心知有漏心之所興發，若無漏心知無漏心之所興發；若世俗心知世俗心之所興發，若度世心知度世心之所興發；若有著心知有著心之所興發，若無著心知無著心之所興發；若清淨心知清淨心之所興發；若薄尠心知薄尠心之所興發；若眾憒心知眾憒心之所興發；若習更心知習更心之所興發，若無更心知無更心之所興發；若邊際心知邊際心之所興發，若無際心知無際心之所興發。取要言之，若慳貪心、布施之心；若犯禁心、奉戒之心；若瞋恚心、忍辱之心；若懈怠心、精進之心；若亂意心、禪定之心；若邪智心、以正智慧度無極心；凡夫之心、聖賢之心；趣邪見心、趣正見心；聲聞乘心、緣覺乘心、若大乘心、若復曉了大道之心。

「又知苦諦所因而有，是為習諦，是苦盡諦斯為苦盡，向道者諦審知如有。已能曉了苦諦如有，則知本淨慧無所起，究竟本末無所習慧。而知苦諦審如所有，亦無所斷亦無有信令永都盡，曉了徑路一切普入，而以等御猶若虛空，無有吾我無所貪愛。又其處所本來悉淨，彼皆了此四諦之原，審從而有無所造證，開化眾生蠲除諦願奉行明證。若為群黎講說經法，以所說法得真柔順，而不迷惑亂於緣起，棄捐一切眾邪異見，處入中正觀因緣法，則了諸法解報應緣，不在己土不在人土、不在壽土不在命土，亦復不在眾生之土。知彼無明而致斯行，知從所行而致有識，知從所識而致名色，知名色緣而致六入，知六入緣而致習更，知習更緣而致痛痒，知痛痒緣而致恩愛，知恩愛緣而致所受，知所受緣而致所有，知所有緣而致於生，知所生緣而致老死啼泣哀慼勤苦之患。如是因緣，致大陰體。悉曉了空，無明已盡，行、識、名色、六入、所更、痛、愛、受、有、生、老病死啼泣哀慼，大陰之身便永盡矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又知苦諦所因而有，是為習諦，是苦盡諦斯為苦盡，向道者諦審知如有。已能曉了苦諦如有，則知本淨慧無所起，究竟本末無所習慧。而知苦諦審如所有，亦無所斷亦無有信令永都盡，曉了徑路一切普入，而以等御猶若虛空，無有吾我無所貪愛。又其處所本來悉淨，彼皆了此四諦之原，審從而有無所造證，開化眾生蠲除諦願奉行明證。若為群黎講說經法，以所說法得真柔順，而不迷惑亂於緣起，棄捐一切眾邪異見，處入中正觀因緣法，則了諸法解報應緣，不在己土不在人土、不在壽土不在命土，亦復不在眾生之土。知彼無明而致斯行，知從所行而致有識，知從所識而致名色，知名色緣而致六入，知六入緣而致習更，知習更緣而致痛痒，知痛痒緣而致恩愛，知恩愛緣而致所受，知所受緣而致所有，知所有緣而致於生，知所生緣而致老死啼泣哀慼勤苦之患。如是因緣，致大陰體。悉曉了空，無明已盡，行、識、名色、六入、所更、痛、愛、受、有、生、老病死啼泣哀慼，大陰之身便永盡矣！

「彼造斯觀其無明緣，非己身緣亦非人緣，無壽無命無眾生緣。設使無我、無人、無命、無眾生者，斯則為空。已知空者不計有常亦無斷滅，不計無常，況斷滅者？則於過去而無所生亦無所起。設於過去而無所生無所起者，則於三世而無所著。已於三世無所著者，悉無所獲則無所有為自然矣！已無所有自然寂者，便則越度去來之路，已能越度去來路者則第一議，以第一議則曰正真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼造斯觀其無明緣，非己身緣亦非人緣，無壽無命無眾生緣。設使無我、無人、無命、無眾生者，斯則為空。已知空者不計有常亦無斷滅，不計無常，況斷滅者？則於過去而無所生亦無所起。設於過去而無所生無所起者，則於三世而無所著。已於三世無所著者，悉無所獲則無所有為自然矣！已無所有自然寂者，便則越度去來之路，已能越度去來路者則第一議，以第一議則曰正真。

「已為正真彼佛真辭，已佛真辭則無所諍，已無所諍則寂志法，已寂志法自然若空。從斯慧行而曉了之，從習不順則習無明，以習無明便致行、識、名色、六入、習更、痛、愛、受、有、生、老病死啼泣哀慼集大陰苦，身惱之患亦不蠲除，所倚諸見悉究暢知，因緣報應而合會成。已能分別無我無人、無壽無命，諸法自然不受邊際，亦不不受亦無所得。不得際者則無根源，已無根源則覩中正。假使不得諸法根源，於彼何緣當有中正？其中正者為何等類？彼以超度無限正法，則離彼此中間之法，便能講說無量中正經典之要，以能奉行如是法者，究竟具足逮成佛道，是故名曰如來至真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已為正真彼佛真辭，已佛真辭則無所諍，已無所諍則寂志法，已寂志法自然若空。從斯慧行而曉了之，從習不順則習無明，以習無明便致行、識、名色、六入、習更、痛、愛、受、有、生、老病死啼泣哀慼集大陰苦，身惱之患亦不蠲除，所倚諸見悉究暢知，因緣報應而合會成。已能分別無我無人、無壽無命，諸法自然不受邊際，亦不不受亦無所得。不得際者則無根源，已無根源則覩中正。假使不得諸法根源，於彼何緣當有中正？其中正者為何等類？彼以超度無限正法，則離彼此中間之法，便能講說無量中正經典之要，以能奉行如是法者，究竟具足逮成佛道，是故名曰如來至真。

「終不違損度知見慧，設能不違度知見慧，以度知見慧尋能遵修力進三昧，曉了無量自在總持，而以等御無限中正之法界也。如虛空無有想念，便則講說無形業慧，分別報應無所忘失，演暢平等去來今事。而目覩察一切眾生諸根所趣，說其精進慧之所解，分別決了無央數身不可計形，嗟詠解說世間之行，而善建立講無盡事，宣布顯現無量之信，若干種信又分別說，一切方面諸內分部，悉能周達決無限難，諸所遊步說進退慧，演無思議諸法之門，宣示一切禪定脫門、三昧正受。塵勞之欲瞋恚之結，搆諸黎庶終始所趣，善惡中間而悉曉了，過去無數無陰蓋慧，普現無量若干之變，往古世事而皆念之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不違損度知見慧，設能不違度知見慧，以度知見慧尋能遵修力進三昧，曉了無量自在總持，而以等御無限中正之法界也。如虛空無有想念，便則講說無形業慧，分別報應無所忘失，演暢平等去來今事。而目覩察一切眾生諸根所趣，說其精進慧之所解，分別決了無央數身不可計形，嗟詠解說世間之行，而善建立講無盡事，宣布顯現無量之信，若干種信又分別說，一切方面諸內分部，悉能周達決無限難，諸所遊步說進退慧，演無思議諸法之門，宣示一切禪定脫門、三昧正受。塵勞之欲瞋恚之結，搆諸黎庶終始所趣，善惡中間而悉曉了，過去無數無陰蓋慧，普現無量若干之變，往古世事而皆念之。

「又咸觀察靡所不覩，而悉曉了宣布無量、無蓋，天眼徹視而悉說之，一切諸礙悉無有餘，已能解脫除諸礙慧，一切漏盡及為慧耳！設無所有已為慧者，講無畏慧皆無差特，平等如稱不斷佛事。講說大哀勢力之慧，隨人本行而歎說法，讚揚諸法無有處所，開化眾生則轉法輪，無有懈怠差特之慧，宣布深奧若干殊異，超玄無底至化彌弘，智慧之力而為感動，一切聲聞、緣覺之乘所不能及，是為如來十二不共諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又咸觀察靡所不覩，而悉曉了宣布無量、無蓋，天眼徹視而悉說之，一切諸礙悉無有餘，已能解脫除諸礙慧，一切漏盡及為慧耳！設無所有已為慧者，講無畏慧皆無差特，平等如稱不斷佛事。講說大哀勢力之慧，隨人本行而歎說法，讚揚諸法無有處所，開化眾生則轉法輪，無有懈怠差特之慧，宣布深奧若干殊異，超玄無底至化彌弘，智慧之力而為感動，一切聲聞、緣覺之乘所不能及，是為如來十二不共諸佛之法。

「復次寶女！行菩薩道，興造聖業不求名號，則以己身興智慧業，不復設造一切身穢諛諂欺詐，無凶害行無慳貪行，常修梵行，身精進事則順道行，不為身患不逼他人，依度無極行大悲哀，常為眾生身所遵修。若茲具足，彼以斯法奉行如是，逮成佛道，斯謂如來身所行事德慧自在。以身解了一切慧明，等自在已覩一切形，悉能示現諸色三昧，曉了普入總持之要。如來現已無數之形，若干種像顏容之類，一切天、龍、鬼神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、釋梵四王、梵志、君子、長者、居士、農夫、工、師、細民、比丘、比丘尼、清信士、清信女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，興造聖業不求名號，則以己身興智慧業，不復設造一切身穢諛諂欺詐，無凶害行無慳貪行，常修梵行，身精進事則順道行，不為身患不逼他人，依度無極行大悲哀，常為眾生身所遵修。若茲具足，彼以斯法奉行如是，逮成佛道，斯謂如來身所行事德慧自在。以身解了一切慧明，等自在已覩一切形，悉能示現諸色三昧，曉了普入總持之要。如來現已無數之形，若干種像顏容之類，一切天、龍、鬼神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、釋梵四王、梵志、君子、長者、居士、農夫、工、師、細民、比丘、比丘尼、清信士、清信女。

「又無數人不可稱計，百千之眾悉來會坐，佛現無量威儀禮節，顏貌形像而為最尊、為長為上、為極大人為無量正，而為眾會講說經法，勸化發遣多所誘進，中間沒身忽然不現，眾人因解。是故大會各各相合，共坐說議眾人歡喜，所演智慧寂然經行，若有覩者不以為厭，若所說者益用踊躍，心逮悅豫不復歡喜，一切欲樂境界財業，設沒不現靡不渴仰，欲得奉覲聽說經典，設有覩者，貪欲之著恩愛之見，聞所說法好樂聽受，因斯報應至於無漏，身口心定而無瑕疵，獲斯行業，是為如來十三不共諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又無數人不可稱計，百千之眾悉來會坐，佛現無量威儀禮節，顏貌形像而為最尊、為長為上、為極大人為無量正，而為眾會講說經法，勸化發遣多所誘進，中間沒身忽然不現，眾人因解。是故大會各各相合，共坐說議眾人歡喜，所演智慧寂然經行，若有覩者不以為厭，若所說者益用踊躍，心逮悅豫不復歡喜，一切欲樂境界財業，設沒不現靡不渴仰，欲得奉覲聽說經典，設有覩者，貪欲之著恩愛之見，聞所說法好樂聽受，因斯報應至於無漏，身口心定而無瑕疵，獲斯行業，是為如來十三不共諸佛之法。

「復次寶女！行菩薩道，造聖慧業不求名聞，彼口所說惟興慧事，不為一切瑕惡諛諂、佞邪所迷，所言至誠而不兩舌，亦無麁辭，而不讒人言辭柔潤，不為獷說言輒說法。其口所宣，不令己身及與他人心懷惱熱；口之所說如佛教法議歸於善；口之所說言辭則可眾生之心，無所中傷其慧安詳，言辭具足不遵修名。以此行法究竟具足，逮成佛道，斯謂如來口言等慧智德自在。彼則以此口言等慧智德自在，善修寶事三昧之定，得達三品曉了總持，如來所入以一口辭、以一法言普入一切，宣暢諸音，等悅一切眾會之心。如來一切所演音聲，則合於議不違法理，至誠柔順觀因緣法，除諸瑕穢而離愛欲，寂定遊已，必當獲致至誠之報乃至滅度，是為如來十四不共諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，造聖慧業不求名聞，彼口所說惟興慧事，不為一切瑕惡諛諂、佞邪所迷，所言至誠而不兩舌，亦無麁辭，而不讒人言辭柔潤，不為獷說言輒說法。其口所宣，不令己身及與他人心懷惱熱；口之所說如佛教法議歸於善；口之所說言辭則可眾生之心，無所中傷其慧安詳，言辭具足不遵修名。以此行法究竟具足，逮成佛道，斯謂如來口言等慧智德自在。彼則以此口言等慧智德自在，善修寶事三昧之定，得達三品曉了總持，如來所入以一口辭、以一法言普入一切，宣暢諸音，等悅一切眾會之心。如來一切所演音聲，則合於議不違法理，至誠柔順觀因緣法，除諸瑕穢而離愛欲，寂定遊已，必當獲致至誠之報乃至滅度，是為如來十四不共諸佛之法。

「復次寶女！行菩薩道，假使常修造智慧業，不慕名色，以心思念聖慧所興，則令眾生離於瑕惡所著邪佞，無明瞋恚倒見之事。遵修正見而行慈悲，等心黎庶不捨道意，遵奉慧已究竟具足，不為自大亦無慢恣，行是法已逮成佛道，斯謂如來心之所念，精修聖慧志所暢達，心等慧事聖明自在。彼已達已，一切慧心等聖自在，善修現在諸佛目前顯立三昧，所念清淨曉了鮮潔之總持也。如來一心普知一切眾生心念，已心等故則能普等一切黎庶，勸助平夷心等一切，則能等已所可勸助，心猶若幻本性清淨，一切諸心自然如空。道法等御一切眾生身口心行，以眾生法等入己身，所修道法一切諸身猶若現影，若能以慧等御諸身，一切眾生入于己身。以能等御一切諸身入己身者，發意之頃令眾生身化立佛身。斯所建立無能毀者，亦無能動無能轉移天上世間，諸天人民、諸魔、梵志、沙門、梵天無能進退，是為如來十五不共諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，假使常修造智慧業，不慕名色，以心思念聖慧所興，則令眾生離於瑕惡所著邪佞，無明瞋恚倒見之事。遵修正見而行慈悲，等心黎庶不捨道意，遵奉慧已究竟具足，不為自大亦無慢恣，行是法已逮成佛道，斯謂如來心之所念，精修聖慧志所暢達，心等慧事聖明自在。彼已達已，一切慧心等聖自在，善修現在諸佛目前顯立三昧，所念清淨曉了鮮潔之總持也。如來一心普知一切眾生心念，已心等故則能普等一切黎庶，勸助平夷心等一切，則能等已所可勸助，心猶若幻本性清淨，一切諸心自然如空。道法等御一切眾生身口心行，以眾生法等入己身，所修道法一切諸身猶若現影，若能以慧等御諸身，一切眾生入于己身。以能等御一切諸身入己身者，發意之頃令眾生身化立佛身。斯所建立無能毀者，亦無能動無能轉移天上世間，諸天人民、諸魔、梵志、沙門、梵天無能進退，是為如來十五不共諸佛之法。

「復次寶女！行菩薩道，聞諸過去如來至真無罣礙慧，斯諸等正覺悉普周遍一切世界，無所罣礙無有陰蓋，身所行業威儀法式而悉篤信。一切世界音聲本寂，靡不得入無量無盡不可思議諸佛音聲，分別演說無量法門。斯諸過去如來言辭則無有二，十方國土諸佛正覺及眾正典，普諸黎庶，一切菩薩亦復如之。達諸聲聞、緣一覺眾、一切諸人因緣罪福，所可念行，則復篤信過去如來心之所行，光明之曜清淨無量無有陰蓋。信斯過去諸如來者，不懷狐疑亦無猶豫，不恐不懼亦無畏難。諸佛境界不可思議，曉了眾生如是比像，悉樂諸法因勸助之，以行此法究竟具足，逮成佛道，斯名如來過去無量無損智慧所現自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，聞諸過去如來至真無罣礙慧，斯諸等正覺悉普周遍一切世界，無所罣礙無有陰蓋，身所行業威儀法式而悉篤信。一切世界音聲本寂，靡不得入無量無盡不可思議諸佛音聲，分別演說無量法門。斯諸過去如來言辭則無有二，十方國土諸佛正覺及眾正典，普諸黎庶，一切菩薩亦復如之。達諸聲聞、緣一覺眾、一切諸人因緣罪福，所可念行，則復篤信過去如來心之所行，光明之曜清淨無量無有陰蓋。信斯過去諸如來者，不懷狐疑亦無猶豫，不恐不懼亦無畏難。諸佛境界不可思議，曉了眾生如是比像，悉樂諸法因勸助之，以行此法究竟具足，逮成佛道，斯名如來過去無量無損智慧所現自在。

「彼以過去自在智慧，則復善修於勇猛伏三昧之定，分別曉了威曜總持，而知過去諸如來眾，各各異名壽命之限，於其中間無邊之慧，欲求根源悉能盡極，過去菩薩聲聞緣覺亦復如是。眾生群萌所可造行，人所修業善惡禍福，有如過去一切劫數，以何等劫成為正覺、覺未覺者？於某劫中，而有若干如來至真等正覺？斯諸如來亦於彼劫，說無限量無礙之際不可盡極之根源也。又了過去諸佛世界其名各異，若有雜穢若復清淨，多少大小細軟微妙，塵勞限數所入之處，如其順應十方處所，金剛羅網分別所入，諸根羅網所入境界，一切過去無有邊際，諸佛國土不可究竟得其邊際。如來於此一切普說，斯過去事無有捐忘，悉能決了斯諸佛慧，如人觀掌視五指矣！是為如來十六不共諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼以過去自在智慧，則復善修於勇猛伏三昧之定，分別曉了威曜總持，而知過去諸如來眾，各各異名壽命之限，於其中間無邊之慧，欲求根源悉能盡極，過去菩薩聲聞緣覺亦復如是。眾生群萌所可造行，人所修業善惡禍福，有如過去一切劫數，以何等劫成為正覺、覺未覺者？於某劫中，而有若干如來至真等正覺？斯諸如來亦於彼劫，說無限量無礙之際不可盡極之根源也。又了過去諸佛世界其名各異，若有雜穢若復清淨，多少大小細軟微妙，塵勞限數所入之處，如其順應十方處所，金剛羅網分別所入，諸根羅網所入境界，一切過去無有邊際，諸佛國土不可究竟得其邊際。如來於此一切普說，斯過去事無有捐忘，悉能決了斯諸佛慧，如人觀掌視五指矣！是為如來十六不共諸佛之法。

「復次寶女！行菩薩道，聞諸如來、至真、等正覺慧無罣礙。斯諸正覺普則周旋一切世界，身無央數無有陰蓋，身之所行威儀禮節悉篤信之，音聲暢達靡不周遍。諸佛國土皆聞法教，乃入無限所說法門，信於當來如來言辭，十方國土諸佛正覺諸法眾生、一切菩薩聲聞緣覺及諸凡夫所作罪福善惡之報。又復信知當來諸佛心之所歸，光明威神清淨無數無有陰蓋，信斯當來諸佛之行，不懷狐疑亦無猶豫，不恐不懼亦無所難，而以篤信不可思議諸佛境界。則復於斯為諸眾生勸助合集，如是像法究暢信樂，行此法已究竟具足，逮成佛道，斯謂如來當來無數無所損失現慧自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，聞諸如來、至真、等正覺慧無罣礙。斯諸正覺普則周旋一切世界，身無央數無有陰蓋，身之所行威儀禮節悉篤信之，音聲暢達靡不周遍。諸佛國土皆聞法教，乃入無限所說法門，信於當來如來言辭，十方國土諸佛正覺諸法眾生、一切菩薩聲聞緣覺及諸凡夫所作罪福善惡之報。又復信知當來諸佛心之所歸，光明威神清淨無數無有陰蓋，信斯當來諸佛之行，不懷狐疑亦無猶豫，不恐不懼亦無所難，而以篤信不可思議諸佛境界。則復於斯為諸眾生勸助合集，如是像法究暢信樂，行此法已究竟具足，逮成佛道，斯謂如來當來無數無所損失現慧自在。

「彼以當來無所損慧，現自在已則便興發大哀之力三昧之定，曉了分別師子雷音之總持也，則能了知當來正覺各各異名壽命限量，於其中間說無邊際不可盡極，得其根原。又復識知當來菩薩、聲聞緣覺、眾生群萌之所行也，黎庶行業所當遭遇禍福報應；又知當來一切諸劫，而於某劫當成正覺、覺諸未覺；又於中間說所歷劫，無有邊際不可盡極得其根原，當來世界各各有名，雜穢清淨多少大小細柔微妙，如諸塵數所有齊限，如來知其無所捐忘，而柔順行十方處所，根原羅網之所有分，悉能普入當來無數諸佛世界。斯諸如來悉分別說，觀如手掌覩五指矣！是為如來十七不共諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼以當來無所損慧，現自在已則便興發大哀之力三昧之定，曉了分別師子雷音之總持也，則能了知當來正覺各各異名壽命限量，於其中間說無邊際不可盡極，得其根原。又復識知當來菩薩、聲聞緣覺、眾生群萌之所行也，黎庶行業所當遭遇禍福報應；又知當來一切諸劫，而於某劫當成正覺、覺諸未覺；又於中間說所歷劫，無有邊際不可盡極得其根原，當來世界各各有名，雜穢清淨多少大小細柔微妙，如諸塵數所有齊限，如來知其無所捐忘，而柔順行十方處所，根原羅網之所有分，悉能普入當來無數諸佛世界。斯諸如來悉分別說，觀如手掌覩五指矣！是為如來十七不共諸佛之法。

「復次寶女！行菩薩道，聞諸現在如來至真無罣礙慧，斯現正覺其身無數而無陰蓋，諸佛境界身所行業，身之所趣威儀禮節；又其音聲咸遍諸國，無所罣礙聲無覆蔽，皆篤信解不可思議諸佛音響，說於無量諸法道門。斯諸現在如來言辭，而悉信樂口所宣暢，十方國土諸佛正覺及眾經典，一切黎庶諸菩薩等，聲聞緣覺一切人民選擇分別。此諸如來心之所行，心所興業光明清淨，不可計數無有陰蓋，皆復信此現在如來，不懷狐疑無有結滯，不恐不懼亦無怖懅，諸佛境界不可思議。又復勸化於他眾生，如是色像信樂經典，行法若斯具足究竟，逮成佛道，斯謂如來現在無數無所損失現慧自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，聞諸現在如來至真無罣礙慧，斯現正覺其身無數而無陰蓋，諸佛境界身所行業，身之所趣威儀禮節；又其音聲咸遍諸國，無所罣礙聲無覆蔽，皆篤信解不可思議諸佛音響，說於無量諸法道門。斯諸現在如來言辭，而悉信樂口所宣暢，十方國土諸佛正覺及眾經典，一切黎庶諸菩薩等，聲聞緣覺一切人民選擇分別。此諸如來心之所行，心所興業光明清淨，不可計數無有陰蓋，皆復信此現在如來，不懷狐疑無有結滯，不恐不懼亦無怖懅，諸佛境界不可思議。又復勸化於他眾生，如是色像信樂經典，行法若斯具足究竟，逮成佛道，斯謂如來現在無數無所損失現慧自在。

「彼以無數現在如來無損智慧現已自在，則便善修離垢照印三昧之定，曉了分別金剛道場之總持也。如來現在普能分別，諸佛名號各各差特，壽命之限悉能宣布，中間迥絕而無邊際，不可盡極得其根原。現在一切諸菩薩眾、聲聞緣覺、眾生之行，群萌事業罪福報應；現在十方諸劫之數，於其劫中成為正覺，說其根原；現在十方一切國土，各各有名，雜糅清淨多少大小柔軟微妙，悉得普入，如塵數限隨其所順，十方處所諸根羅網，悉入現在十方世界，於其中間無限邊際，不可盡極得其根原。如來於彼，所說分別無所損耗，此諸如來選擇智慧，如觀手掌察其五指，是為如來十八不共諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼以無數現在如來無損智慧現已自在，則便善修離垢照印三昧之定，曉了分別金剛道場之總持也。如來現在普能分別，諸佛名號各各差特，壽命之限悉能宣布，中間迥絕而無邊際，不可盡極得其根原。現在一切諸菩薩眾、聲聞緣覺、眾生之行，群萌事業罪福報應；現在十方諸劫之數，於其劫中成為正覺，說其根原；現在十方一切國土，各各有名，雜糅清淨多少大小柔軟微妙，悉得普入，如塵數限隨其所順，十方處所諸根羅網，悉入現在十方世界，於其中間無限邊際，不可盡極得其根原。如來於彼，所說分別無所損耗，此諸如來選擇智慧，如觀手掌察其五指，是為如來十八不共諸佛之法。

「是十八品，便得一切不共諸佛之法。何謂不共諸佛之法？無能覩見如來頂相，是為不共諸佛之法，身無限故。如來超殊一切諸形，是為不共諸佛之法，一切人中為最尊故。眾生見佛瑕穢消除，是為不共諸佛之法，身如藥故。如來之行英妙超殊，是為不共諸佛之法，無罪舋故。如來無懼，是為不共諸佛之法，得無畏故。如來獨步，無有諸漏而得自在，是為不共諸佛之法，遵平等故。如來之心行無所壞，是為不共諸佛之法，曉了賢聖之教誡故，如來調定志性和雅，是為不共諸佛之法，堅住建立於己行故。如來之辯應時而對，是為不共諸佛之法，講說經典無言教故。如來可悅一切眾生心之所念，因曰如來，是為不共諸佛之法，無所進故。如來音聲普聞眾會不溢在外，是為不共諸佛之法，講說經法而不虛妄，開化應度，救濟諸根令純淑故。一切眾會在於道場，親近覩見如來顏貌，是為不共諸佛之法，變化感動無思議故。瞻察如來無有厭足，是為不共諸佛之法，如大德無極樹寶柱，大聖體故。如來說法無所侵枉，是為不共諸佛之法，平等覺故。如來之身不可諦視，是為不共諸佛之法，威儀禮節無希望故。如來之身如師子步，是為不共諸佛之法，於大眾中無所難故。如來遊步無有虛妄，是為不共諸佛之法，智慧為本身造行故。如來之行音聲真諦，是為不共諸佛之法，智慧元首口辭真故。如來之眼普視無邊，是為不共諸佛之法，聖慧為上心明達故。如來教授言辭顯曜，是為不共諸佛之法，卒對辯故。如來利養名聞流溢，是為不共諸佛之法，無上正真不可盡故。如來之福不可盡極，是為不共諸佛之法，第一分別了諸礙故。成為如來無能當者，是為不共諸佛之法，為大鉤鎖力士之身，而有十力、四無所畏，第一最上度無極故。如來無倦常不退轉，所說不懈，是為不共諸佛之法，曉了一切眾生根故。又如來者，為無數法而作聖師，是為不共諸佛之法，普於諸世獨尊師故。壽命無量，是為不共諸佛之法，顯法身故。其覩如來若聞音聲，親近稽首無有虛妄，是為不共諸佛之法，為究本末人稽首禮，即令眾生至大安故。如來之慧無有結恨，是為不共諸佛之法，解達三世平等之故。如來講說無有中間，是為不共諸佛之法，順法本故。如來蠲除一切罣礙，是為不共諸佛之法，諸不善法永無餘故。如來無師，是為不共諸佛之法，已自然達諸法之故。如來普智，是為不共諸佛之法，分別諸覺曉了大道無有餘故。是為皆得一切不共諸佛之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是十八品，便得一切不共諸佛之法。何謂不共諸佛之法？無能覩見如來頂相，是為不共諸佛之法，身無限故。如來超殊一切諸形，是為不共諸佛之法，一切人中為最尊故。眾生見佛瑕穢消除，是為不共諸佛之法，身如藥故。如來之行英妙超殊，是為不共諸佛之法，無罪舋故。如來無懼，是為不共諸佛之法，得無畏故。如來獨步，無有諸漏而得自在，是為不共諸佛之法，遵平等故。如來之心行無所壞，是為不共諸佛之法，曉了賢聖之教誡故，如來調定志性和雅，是為不共諸佛之法，堅住建立於己行故。如來之辯應時而對，是為不共諸佛之法，講說經典無言教故。如來可悅一切眾生心之所念，因曰如來，是為不共諸佛之法，無所進故。如來音聲普聞眾會不溢在外，是為不共諸佛之法，講說經法而不虛妄，開化應度，救濟諸根令純淑故。一切眾會在於道場，親近覩見如來顏貌，是為不共諸佛之法，變化感動無思議故。瞻察如來無有厭足，是為不共諸佛之法，如大德無極樹寶柱，大聖體故。如來說法無所侵枉，是為不共諸佛之法，平等覺故。如來之身不可諦視，是為不共諸佛之法，威儀禮節無希望故。如來之身如師子步，是為不共諸佛之法，於大眾中無所難故。如來遊步無有虛妄，是為不共諸佛之法，智慧為本身造行故。如來之行音聲真諦，是為不共諸佛之法，智慧元首口辭真故。如來之眼普視無邊，是為不共諸佛之法，聖慧為上心明達故。如來教授言辭顯曜，是為不共諸佛之法，卒對辯故。如來利養名聞流溢，是為不共諸佛之法，無上正真不可盡故。如來之福不可盡極，是為不共諸佛之法，第一分別了諸礙故。成為如來無能當者，是為不共諸佛之法，為大鉤鎖力士之身，而有十力、四無所畏，第一最上度無極故。如來無倦常不退轉，所說不懈，是為不共諸佛之法，曉了一切眾生根故。又如來者，為無數法而作聖師，是為不共諸佛之法，普於諸世獨尊師故。壽命無量，是為不共諸佛之法，顯法身故。其覩如來若聞音聲，親近稽首無有虛妄，是為不共諸佛之法，為究本末人稽首禮，即令眾生至大安故。如來之慧無有結恨，是為不共諸佛之法，解達三世平等之故。如來講說無有中間，是為不共諸佛之法，順法本故。如來蠲除一切罣礙，是為不共諸佛之法，諸不善法永無餘故。如來無師，是為不共諸佛之法，已自然達諸法之故。如來普智，是為不共諸佛之法，分別諸覺曉了大道無有餘故。是為皆得一切不共諸佛之法。」