寶女所問經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女所問經卷第二

西晉月支三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月支三藏竺法護譯

發意三十二寶品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發意三十二寶品第二

爾時，賢者舍利弗問寶女曰：「今者女身豈能脩於至誠之法、誼律行乎？」寶女答曰：「唯，舍利弗！其至誠者無有言辭，法者無欲誼不可獲，計於律者身心寂然；又如彼者不可發遣、亦無所受。唯，舍利弗！其至誠者，則滅盡相、法憺怕相，儀離嚴飾律解脫相。以是之故，不有言辭亦不可說。唯，舍利弗！至誠無本法無差特，議無有二律無造誼，以是之故不有所說，亦無言辭不可讚詠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，賢者舍利弗問寶女曰：「今者女身豈能脩於至誠之法、誼律行乎？」寶女答曰：「唯，舍利弗！其至誠者無有言辭，法者無欲誼不可獲，計於律者身心寂然；又如彼者不可發遣、亦無所受。唯，舍利弗！其至誠者，則滅盡相、法憺怕相，儀離嚴飾律解脫相。以是之故，不有言辭亦不可說。唯，舍利弗！至誠無本法無差特，議無有二律無造誼，以是之故不有所說，亦無言辭不可讚詠。」

時，舍利弗復問寶女：「女所執寶為何等類，而爾名曰為寶女也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利弗復問寶女：「女所執寶為何等類，而爾名曰為寶女也？」

於是寶女答舍利弗：「菩薩則以三十二事，而現目前興發寶心，一切聲聞緣覺之乘所不能及。何謂三十二事？救濟一切黎庶之類，皆令興發諸通慧心。不斷佛教則發寶心。將護法教則發寶心。亦不斷絕聖眾之令，則發寶心。勸導眾生立賢聖安，無極之珍，則發寶心。蠲除黎庶塵勞之欲，去諸惱患至于大哀，則發寶心。一切所有琦珍異寶悉能捨施，內外所有璝琦之物無所貪惜，則發寶心。自能護己禁戒善行，能以救濟毀戒之人，則發寶心。忍辱之力和雅安詳，精進合集，令諸瞋諍、患厭怒害、貢高自大，懷結之眾群黎之類，恃怙力勢欲有所加，使興忍辱，而令眾生觀于道法，忍辱之力，則發寶心。不怯不弱、亦無懈怠，堅固慇懃永不迴還，於大乘行而不懈倦，開化懈怠眾生朋黨令大精進，則發寶心。心意專精而修一行，同等禪定三昧正受，所歸差特開化眾生，令於欲界而無所著，以權方便退還於禪，則發寶心。智慧分別，破壞一切諸窈冥法，猶如真正而無有二，入施一品感動聖達，則發寶心。等心一切而無加害，道無若干，尋以一味為諸通慧，則發寶心。離諸結滯而以平等，有為無為有形無形，亦無歡欣不離寂然，無心熙怡善住安諦，意不動搖苦樂不移，將護群黎，則發寶心。離於恐懼，於深緣起十二相連，奧妙之誼而無所畏，所當度者曉了超越，不取諸見，則發寶心。積累功德而無厭足周滿相好，則發寶心。常志好樂欲見正覺而不違遠，恒覩諸佛，則發寶心。求聞經法聽省典籍，稱量誼趣，則發寶心。如所聞法，可講說者發無量心，所興諸法無所師受，則發寶心。建立所行，覩毀戒者而以恩濟，則發寶心。其無所學，志存新學而不輕慢，則發寶心。捨于貢高自大、甚慢邪憍之心，卑下謙順而受教命，自屈稽首一切眾生，則發寶心。志存微妙諸根明達，蠲除卑賤下劣之乘，信樂大乘直心向道，則發寶心。離於魔事除去勞塵，潔淨清白而無垢濁便無瑕疵，貪欲染污乃以永除，樂處所有不以懈厭，則發寶心。而常專精行在澹泊，秉閑居德身心寂然，澹虛之行亦不污穢，生死之難志于大哀，則發寶心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是寶女答舍利弗：「菩薩則以三十二事，而現目前興發寶心，一切聲聞緣覺之乘所不能及。何謂三十二事？救濟一切黎庶之類，皆令興發諸通慧心。不斷佛教則發寶心。將護法教則發寶心。亦不斷絕聖眾之令，則發寶心。勸導眾生立賢聖安，無極之珍，則發寶心。蠲除黎庶塵勞之欲，去諸惱患至于大哀，則發寶心。一切所有琦珍異寶悉能捨施，內外所有璝琦之物無所貪惜，則發寶心。自能護己禁戒善行，能以救濟毀戒之人，則發寶心。忍辱之力和雅安詳，精進合集，令諸瞋諍、患厭怒害、貢高自大，懷結之眾群黎之類，恃怙力勢欲有所加，使興忍辱，而令眾生觀于道法，忍辱之力，則發寶心。不怯不弱、亦無懈怠，堅固慇懃永不迴還，於大乘行而不懈倦，開化懈怠眾生朋黨令大精進，則發寶心。心意專精而修一行，同等禪定三昧正受，所歸差特開化眾生，令於欲界而無所著，以權方便退還於禪，則發寶心。智慧分別，破壞一切諸窈冥法，猶如真正而無有二，入施一品感動聖達，則發寶心。等心一切而無加害，道無若干，尋以一味為諸通慧，則發寶心。離諸結滯而以平等，有為無為有形無形，亦無歡欣不離寂然，無心熙怡善住安諦，意不動搖苦樂不移，將護群黎，則發寶心。離於恐懼，於深緣起十二相連，奧妙之誼而無所畏，所當度者曉了超越，不取諸見，則發寶心。積累功德而無厭足周滿相好，則發寶心。常志好樂欲見正覺而不違遠，恒覩諸佛，則發寶心。求聞經法聽省典籍，稱量誼趣，則發寶心。如所聞法，可講說者發無量心，所興諸法無所師受，則發寶心。建立所行，覩毀戒者而以恩濟，則發寶心。其無所學，志存新學而不輕慢，則發寶心。捨于貢高自大、甚慢邪憍之心，卑下謙順而受教命，自屈稽首一切眾生，則發寶心。志存微妙諸根明達，蠲除卑賤下劣之乘，信樂大乘直心向道，則發寶心。離於魔事除去勞塵，潔淨清白而無垢濁便無瑕疵，貪欲染污乃以永除，樂處所有不以懈厭，則發寶心。而常專精行在澹泊，秉閑居德身心寂然，澹虛之行亦不污穢，生死之難志于大哀，則發寶心。

「於是菩薩捨於己身一切之安，欲安天人開化眾生，遭苦患者於眾惱熱不以懈惓，則發寶心。斯菩薩者光明寂然，而如勢力逮無漏法，觀於解脫如察己事，假使欲令而不遠捨所有之事，悉欲具足十方諸佛之法，則發寶心。斯為菩薩非常苦空無我非身，觀斯諸法則無有厭，不染塵欲樂志無欲道品之法，則發寶心。斯為菩薩空無想無願，於一切法而無所行，則以觀察覩見眾生，便於諸法而不造證，則發寶心。斯為菩薩覩於諸趣恐懼之難，忽如失火燒其頭髮，精進具足不可計會，無央數劫遊於生死，而不懈廢諸通之慧，則發寶心。是為菩薩設使親近於佛道者，漸漸加增微妙之身聖慧之業，彼時行者不捨大法，伏意樂順隨諸窮匱，不增穢之不以懈厭，則發寶心。是為菩薩假使勸化群黎之黨，第一精懃樂于道誼，不計吾我堅固志性至于大哀，則發寶心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是菩薩捨於己身一切之安，欲安天人開化眾生，遭苦患者於眾惱熱不以懈惓，則發寶心。斯菩薩者光明寂然，而如勢力逮無漏法，觀於解脫如察己事，假使欲令而不遠捨所有之事，悉欲具足十方諸佛之法，則發寶心。斯為菩薩非常苦空無我非身，觀斯諸法則無有厭，不染塵欲樂志無欲道品之法，則發寶心。斯為菩薩空無想無願，於一切法而無所行，則以觀察覩見眾生，便於諸法而不造證，則發寶心。斯為菩薩覩於諸趣恐懼之難，忽如失火燒其頭髮，精進具足不可計會，無央數劫遊於生死，而不懈廢諸通之慧，則發寶心。是為菩薩設使親近於佛道者，漸漸加增微妙之身聖慧之業，彼時行者不捨大法，伏意樂順隨諸窮匱，不增穢之不以懈厭，則發寶心。是為菩薩假使勸化群黎之黨，第一精懃樂于道誼，不計吾我堅固志性至于大哀，則發寶心。

「唯，舍利弗！斯為菩薩三十二事而發寶心，則為名曰無極妙珍寶，一切菩薩之寶心也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，舍利弗！斯為菩薩三十二事而發寶心，則為名曰無極妙珍寶，一切菩薩之寶心也。」

於時，世尊讚寶女曰：「善哉善哉！甚快說此菩薩之行，所發寶心而得入道。又復寶女！斯諸正士有無量德所可歎詠，發於無上正真道意。所以者何？非聲聞寶、非緣覺寶，斯則名曰為佛道寶、為菩薩寶。加復興隆佛道之寶，因而生出聲聞、緣覺。菩薩發心所興之寶，皆悉出生一切諸寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，世尊讚寶女曰：「善哉善哉！甚快說此菩薩之行，所發寶心而得入道。又復寶女！斯諸正士有無量德所可歎詠，發於無上正真道意。所以者何？非聲聞寶、非緣覺寶，斯則名曰為佛道寶、為菩薩寶。加復興隆佛道之寶，因而生出聲聞、緣覺。菩薩發心所興之寶，皆悉出生一切諸寶。」

聰明品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聰明品第三

於是賢者舍利弗白世尊曰：「至未曾有，天中天！此寶女身所問辯才，分別解說如所了慧聰明之慧，本豈達乎演暢要事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是賢者舍利弗白世尊曰：「至未曾有，天中天！此寶女身所問辯才，分別解說如所了慧聰明之慧，本豈達乎演暢要事？」

世尊問曰：「於舍利弗所念云何？斯寶女者，不以聰明慧演說法要。莫造斯觀。此寶女者，已得聰明無斷辯才。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊問曰：「於舍利弗所念云何？斯寶女者，不以聰明慧演說法要。莫造斯觀。此寶女者，已得聰明無斷辯才。」

於時，耆年舍利弗問寶女曰：「女樂堪任分別聰慧解說緣便？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，耆年舍利弗問寶女曰：「女樂堪任分別聰慧解說緣便？」

寶女報曰：「唯，舍利弗！一切諸法悉而應說，皆歸聰明所造之業。唯，舍利弗！菩薩意者分別解說為聰明慧。所以者何？攝取一切諸誼之要故發道心，是為於誼聰明之慧；等御法界故發道心，是則名曰辯才之慧；彼所說者皆歸滅除，是為滅盡辯才哲慧；一切順旨為聰明慧，發此心已至無礙頌無斷辯才，是為辯才聰明之慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女報曰：「唯，舍利弗！一切諸法悉而應說，皆歸聰明所造之業。唯，舍利弗！菩薩意者分別解說為聰明慧。所以者何？攝取一切諸誼之要故發道心，是為於誼聰明之慧；等御法界故發道心，是則名曰辯才之慧；彼所說者皆歸滅除，是為滅盡辯才哲慧；一切順旨為聰明慧，發此心已至無礙頌無斷辯才，是為辯才聰明之慧。」

寶女復謂：「舍利弗！無所行誼無所著誼，心志大誼聰明了誼，而常善思法如幻誼。計其心者則為法事，聰達之心心了諸門，有所歸者歸於明哲，不倚六情心無所著，辯才無礙分別聰辯，所有誼者則為非誼。見法澹泊，所謂順趣假音聲耳！其辯才者託於言辭，所云佛者無不覺誼，由是法生，緣斯順應分別法矣！有辯才者，分別自恣法誼為誼。無恣之法乃為法矣！應順之法乃為順矣！法之辯才乃為辯才。無所有誼無為之誼，合會之誼為聰明誼，合會法者一法味誼，聖眾順滅乃為順滅，有所分別乃為辯才。是為，舍利弗！諸法講說章句，常觀此法則為聰明誼也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女復謂：「舍利弗！無所行誼無所著誼，心志大誼聰明了誼，而常善思法如幻誼。計其心者則為法事，聰達之心心了諸門，有所歸者歸於明哲，不倚六情心無所著，辯才無礙分別聰辯，所有誼者則為非誼。見法澹泊，所謂順趣假音聲耳！其辯才者託於言辭，所云佛者無不覺誼，由是法生，緣斯順應分別法矣！有辯才者，分別自恣法誼為誼。無恣之法乃為法矣！應順之法乃為順矣！法之辯才乃為辯才。無所有誼無為之誼，合會之誼為聰明誼，合會法者一法味誼，聖眾順滅乃為順滅，有所分別乃為辯才。是為，舍利弗！諸法講說章句，常觀此法則為聰明誼也。」

問寶女品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問寶女品第四

爾時，賢者舍利弗問世尊曰：「其寶女者，發無上正真道意以來久如？為於何佛而志大道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，賢者舍利弗問世尊曰：「其寶女者，發無上正真道意以來久如？為於何佛而志大道？」

佛告舍利弗：「乃往過去久遠世，不可計會無央數劫，爾時有佛，號曰維衛如來、至真、等正覺，興出于世，明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐。世界曰清淨佛土，衣被飲食、居宅遊觀，皆如第四兜術天上諸菩薩眾。又彼佛時，純悉一類唯菩薩眾，菩薩之會七十六億皆不退轉，得諸總持出于辯才。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「乃往過去久遠世，不可計會無央數劫，爾時有佛，號曰維衛如來、至真、等正覺，興出于世，明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐。世界曰清淨佛土，衣被飲食、居宅遊觀，皆如第四兜術天上諸菩薩眾。又彼佛時，純悉一類唯菩薩眾，菩薩之會七十六億皆不退轉，得諸總持出于辯才。」

佛言舍利弗：「時維衛如來至真，有轉輪王名曰福報清淨，主千世界，帑藏珍寶不可稱計。福報清淨中宮之內，夫人綵女八萬四千，皆國中上真人玉女，王有千子悉皆力士威勢難論。其王供養維衛大聖，三十六億歲一切施安，而諸菩薩奉衣食、床臥之具、病瘦醫藥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言舍利弗：「時維衛如來至真，有轉輪王名曰福報清淨，主千世界，帑藏珍寶不可稱計。福報清淨中宮之內，夫人綵女八萬四千，皆國中上真人玉女，王有千子悉皆力士威勢難論。其王供養維衛大聖，三十六億歲一切施安，而諸菩薩奉衣食、床臥之具、病瘦醫藥。」

舍利弗問曰：「唯然大聖！維衛如來壽命幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問曰：「唯然大聖！維衛如來壽命幾何？」

世尊告曰：「壽十中劫。福報清淨王供養維衛如來不可稱限，中宮諸子眷屬枝黨九十二姟，侍從圍繞詣維衛佛，稽首足下，明月珠瓔其價百千奉上世尊，則而叉手白維衛佛：『唯然大聖！吾身所有供養眾備，寧有供養超過此者進如來乎？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「壽十中劫。福報清淨王供養維衛如來不可稱限，中宮諸子眷屬枝黨九十二姟，侍從圍繞詣維衛佛，稽首足下，明月珠瓔其價百千奉上世尊，則而叉手白維衛佛：『唯然大聖！吾身所有供養眾備，寧有供養超過此者進如來乎？』」

佛告舍利弗：「維衛如來答福報清淨王曰：『大王！欲知有異供養，為尊為上、為無儔匹。王所未施設，百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍，超勝於王前所施與供養之具。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「維衛如來答福報清淨王曰：『大王！欲知有異供養，為尊為上、為無儔匹。王所未施設，百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍，超勝於王前所施與供養之具。』」

又問：「何謂維衛如來見彼大王心之所念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂維衛如來見彼大王心之所念？」

則說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則說頌曰：

「億千諸佛國， 無數如恒沙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「億千諸佛國， 無數如恒沙；

至億百千劫， 滿中珍寶施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至億百千劫， 滿中珍寶施。

而供養如來， 合集其福德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而供養如來， 合集其福德；

不及愍眾生， 而發道意者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不及愍眾生， 而發道意者。

事億千諸佛， 姟數如恒沙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事億千諸佛， 姟數如恒沙；

奉無數億劫， 亦如江河沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉無數億劫， 亦如江河沙。

佛道心哀勝， 七步為超殊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛道心哀勝， 七步為超殊；

斯供養諸佛， 最尊豪無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯供養諸佛， 最尊豪無上。

斯施為超越， 誡無量上忍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯施為超越， 誡無量上忍；

此精進堅強， 定意慧無動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此精進堅強， 定意慧無動。

其發道意者， 志願於導師； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其發道意者， 志願於導師；

是福最無限， 所積不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是福最無限， 所積不可盡。

名稱遠流布， 眷屬巍巍妙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱遠流布， 眷屬巍巍妙；

財寶勢力豪， 心念如僥獲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財寶勢力豪， 心念如僥獲。

為轉輪聖王， 威力天帝梵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為轉輪聖王， 威力天帝梵，

若志性欣豫， 斷意諸通慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若志性欣豫， 斷意諸通慧。

消滅諸惡趣， 悉無八難畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消滅諸惡趣， 悉無八難畏；

長益清淨道， 常處天人路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長益清淨道， 常處天人路。

若人建立志， 離垢無上道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人建立志， 離垢無上道；

諸根恒明達， 聖聰無闇塞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根恒明達， 聖聰無闇塞。

覩諸佛奉事， 而聽聞經典； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩諸佛奉事， 而聽聞經典；

精求智慧聖， 常知弘道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精求智慧聖， 常知弘道心。

心無猶豫結， 離諂常質直； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無猶豫結， 離諂常質直；

愍濟眾生故， 其志願道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍濟眾生故， 其志願道意。

不樂諸欲樂， 志慕于法樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不樂諸欲樂， 志慕于法樂；

普世無所著， 行如水蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普世無所著， 行如水蓮華。

不厭福德慧， 志求度無極； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不厭福德慧， 志求度無極；

發道心如是， 孰不建大道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發道心如是， 孰不建大道？

則以巨錠鐐， 炤濟諸群𪏭； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則以巨錠鐐， 炤濟諸群𪏭；

為尊上明師， 眾生大導師！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為尊上明師， 眾生大導師！

處世為最上， 施藥除諸病； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處世為最上， 施藥除諸病；

建立於道意， 億無量無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立於道意， 億無量無盡。」

佛告舍利弗：「福報清淨王者從維衛如來聞發道意，咨嗟功德不可限量，歡喜踊躍不能自勝，則發無上正真道意。時王中宮太子、官屬群臣百官，及諸小王眷屬翼從，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「福報清淨王者從維衛如來聞發道意，咨嗟功德不可限量，歡喜踊躍不能自勝，則發無上正真道意。時王中宮太子、官屬群臣百官，及諸小王眷屬翼從，說此頌曰：

「『今以建立， 最尊道意； 興發慈心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『今以建立， 最尊道意； 興發慈心，

愍傷眾生。 假使欲得， 吾所敬重； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍傷眾生。 假使欲得， 吾所敬重；

則發道意， 令其堅固。 生死本際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則發道意， 令其堅固。 生死本際，

而不可知； 坐行非事， 墮於苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不可知； 坐行非事， 墮於苦惱。

慇懃精進， 志尚佛道； 為眾生故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慇懃精進， 志尚佛道； 為眾生故，

行愍善哉。 則能長益， 辯才智慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行愍善哉。 則能長益， 辯才智慧；

具足供養， 聖達如是。 維衛之佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足供養， 聖達如是。 維衛之佛，

得不可量； 為通慧心， 所行若斯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不可量； 為通慧心， 所行若斯。

欲獲天世， 之所安隱， 帝釋梵天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲獲天世， 之所安隱， 帝釋梵天，

轉輪聖王， 有為之安， 無為之樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉輪聖王， 有為之安， 無為之樂；

則當遵修， 於斯道意。 思攝禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則當遵修， 於斯道意。 思攝禪定，

不可限量； 度于彼岸， 道亦如之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可限量； 度于彼岸， 道亦如之。

聖通之慧， 靡所不達； 諸一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖通之慧， 靡所不達； 諸一切智，

所行如是。 十方佛勢， 不可思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行如是。 十方佛勢， 不可思議；

四無所畏， 如來所有。 諸佛之法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無所畏， 如來所有。 諸佛之法，

弘廣無邊； 從清淨心， 而獲致斯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘廣無邊； 從清淨心， 而獲致斯。

假使欲動， 億千國土； 音聲普告， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使欲動， 億千國土； 音聲普告，

而悉聞知。 修清淨行， 恢弘無垢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而悉聞知。 修清淨行， 恢弘無垢；

有聰達者， 當發道意。 則為十力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有聰達者， 當發道意。 則為十力，

之所奉敬； 而諸如來， 悉咨嗟之！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之所奉敬； 而諸如來， 悉咨嗟之！

為諸眾生， 無請之友； 有聰慧者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生， 無請之友； 有聰慧者，

當發道意。 設使佛道， 現無慧慈； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當發道意。 設使佛道， 現無慧慈；

說其功德， 無數億劫。 佛之道意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說其功德， 無數億劫。 佛之道意，

所有功祚； 不可盡極， 況欲限乎！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有功祚； 不可盡極， 況欲限乎！』

「爾時，福報清淨大王適說此偈，九十二姟民人之眾及王後宮并千子，則發無上正真道意，三千大千世界六反震動，十四億天演勸助音發大道心。然後彼王轉輪聖帝，則更恭肅十億載供養維衛如來之尊，一切施安淨修梵行清淨之戒，常聽如來所說經典，眷屬俱往啟受法教，則立長子而為國主，便下鬚髮以家之信，離家為道行作沙門。作沙門已！尋則學是四無盡句，次第咨嗟稱限求趣。何謂為四？至誠章句、法典章句、妙誼章句、律令章句。具億千歲入權方便。其王出家學此以後，於千世界三昧正受超度眾生，悉於維衛如來之所而作沙門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，福報清淨大王適說此偈，九十二姟民人之眾及王後宮并千子，則發無上正真道意，三千大千世界六反震動，十四億天演勸助音發大道心。然後彼王轉輪聖帝，則更恭肅十億載供養維衛如來之尊，一切施安淨修梵行清淨之戒，常聽如來所說經典，眷屬俱往啟受法教，則立長子而為國主，便下鬚髮以家之信，離家為道行作沙門。作沙門已！尋則學是四無盡句，次第咨嗟稱限求趣。何謂為四？至誠章句、法典章句、妙誼章句、律令章句。具億千歲入權方便。其王出家學此以後，於千世界三昧正受超度眾生，悉於維衛如來之所而作沙門。」

佛告舍利弗：「欲知爾時轉輪聖王福報清淨者，豈異人乎？莫造斯觀，則是寶女！斯寶女者於維衛佛初，發無上正真道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「欲知爾時轉輪聖王福報清淨者，豈異人乎？莫造斯觀，則是寶女！斯寶女者於維衛佛初，發無上正真道意。」

時，舍利弗問世尊曰：「以何罪蓋受女人身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利弗問世尊曰：「以何罪蓋受女人身？」

佛告舍利弗：「菩薩大士不以罪蓋受女身也。所以者何？菩薩大士以慧神通，善權方便聖明之故，現女人身開化群黎。於舍利弗意趣云何？斯寶女者為女人乎？莫造斯觀，承聖通力而有所變，則真菩薩也；當造斯觀，無男子法無女人法，具足一切諸法之要，無來無去。此寶女者處閻浮提，開化教授九萬二千諸童女眾，皆發無上正真道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩大士不以罪蓋受女身也。所以者何？菩薩大士以慧神通，善權方便聖明之故，現女人身開化群黎。於舍利弗意趣云何？斯寶女者為女人乎？莫造斯觀，承聖通力而有所變，則真菩薩也；當造斯觀，無男子法無女人法，具足一切諸法之要，無來無去。此寶女者處閻浮提，開化教授九萬二千諸童女眾，皆發無上正真道意。」

於時寶女謂舍利弗：「耆年豈能現女人身，而為眾生講說法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時寶女謂舍利弗：「耆年豈能現女人身，而為眾生講說法乎？」

舍利弗曰：「如今吾者則不好樂男子之身，況當復受女人之像？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗曰：「如今吾者則不好樂男子之身，況當復受女人之像？」

寶女問曰：「卿為穢厭於己身乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女問曰：「卿為穢厭於己身乎？」

便答女曰：「實患厭之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便答女曰：「實患厭之。」

寶女答曰：「是故菩薩超越一切眾生之類而無有侶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女答曰：「是故菩薩超越一切眾生之類而無有侶。」

舍利弗曰：「以何等故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗曰：「以何等故？」

其女答曰：「唯，舍利弗！聲聞之家所可穢厭，其諸菩薩不以患難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「唯，舍利弗！聲聞之家所可穢厭，其諸菩薩不以患難。」

「聲聞之家何所穢厭？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聲聞之家何所穢厭？」

「五陰、四大、衰入之事，聲聞所患；菩薩執持五陰、四大、六入之事，不以為患。聲聞穢厭所生周旋及受吾我；菩薩受身無所患厭。諸聲聞眾惡受生死；菩薩遊入無量終始不以患厭。聲聞穢厭所生眾難；菩薩所生而無患難。聲聞懈厭功德之業；菩薩積累眾德，不以厭足亦無患難。聲聞惡厭在於眾會；菩薩開化群黎之黨不以患難。聲聞穢厭郡國、縣邑；菩薩普入郡國、縣邑、州域大邦不以惡厭。聲聞穢厭己身塵勞；菩薩不患一切眾生塵勞之欲。唯，舍利弗！聲聞之家所可穢厭，菩薩大士無所患難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五陰、四大、衰入之事，聲聞所患；菩薩執持五陰、四大、六入之事，不以為患。聲聞穢厭所生周旋及受吾我；菩薩受身無所患厭。諸聲聞眾惡受生死；菩薩遊入無量終始不以患厭。聲聞穢厭所生眾難；菩薩所生而無患難。聲聞懈厭功德之業；菩薩積累眾德，不以厭足亦無患難。聲聞惡厭在於眾會；菩薩開化群黎之黨不以患難。聲聞穢厭郡國、縣邑；菩薩普入郡國、縣邑、州域大邦不以惡厭。聲聞穢厭己身塵勞；菩薩不患一切眾生塵勞之欲。唯，舍利弗！聲聞之家所可穢厭，菩薩大士無所患難。」

八力品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八力品第五

於是舍利弗問寶女曰：「菩薩大士承何威力無所穢厭？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是舍利弗問寶女曰：「菩薩大士承何威力無所穢厭？」

寶女答曰：「唯，舍利弗！菩薩八力無所患厭。何謂為八？一曰、慈力無所加害。二曰、哀力不捨群黎。三曰、和性之力不為下劣。四曰、慧力離於塵勞。五曰、權力心無所厭。六曰、德力行無所著。七曰、聖力則無愚戇。八曰、進力本志上願。是為八力。菩薩周旋之所建立，道德之力無所患厭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女答曰：「唯，舍利弗！菩薩八力無所患厭。何謂為八？一曰、慈力無所加害。二曰、哀力不捨群黎。三曰、和性之力不為下劣。四曰、慧力離於塵勞。五曰、權力心無所厭。六曰、德力行無所著。七曰、聖力則無愚戇。八曰、進力本志上願。是為八力。菩薩周旋之所建立，道德之力無所患厭。」

耆年舍利弗問寶女曰：「汝豈具足如斯力乎，若能平等往來周旋耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耆年舍利弗問寶女曰：「汝豈具足如斯力乎，若能平等往來周旋耶？」

寶女答曰：「若以平等平等住者，設能如斯行諸平等，彼則無力亦不羸劣。其平等者，彼則不有亦復不無，無無所造不造所行，斯謂平等。平等猶空，一切諸法亦如虛空，其如空者則無虛空，空虛曰寂，便無言說若如曠野，一切諸法亦復如是！猶如虛空慌惚無形亦無言辭，如是平等則無羸劣亦無力勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女答曰：「若以平等平等住者，設能如斯行諸平等，彼則無力亦不羸劣。其平等者，彼則不有亦復不無，無無所造不造所行，斯謂平等。平等猶空，一切諸法亦如虛空，其如空者則無虛空，空虛曰寂，便無言說若如曠野，一切諸法亦復如是！猶如虛空慌惚無形亦無言辭，如是平等則無羸劣亦無力勢。

「唯，舍利弗！菩薩羸劣則有勢力。所以者何？假使若以塵勞、愛欲而羸劣者，則以智慧而有力勢。若慳貪劣，則用布施致於堅強。設以犯戒而羸劣者，則以戒禁而堅強矣！設以瞋恚而羸劣者，則以忍辱為力勢矣！其以懈怠為羸劣者，則以精進為力勢矣！其以亂意為羸劣者，則以禪定為力勢矣！設以邪智為羸劣者，則以正智為力勢矣！斯一切法設使菩薩於不善德而羸劣者，則以德本為力勢矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯，舍利弗！菩薩羸劣則有勢力。所以者何？假使若以塵勞、愛欲而羸劣者，則以智慧而有力勢。若慳貪劣，則用布施致於堅強。設以犯戒而羸劣者，則以戒禁而堅強矣！設以瞋恚而羸劣者，則以忍辱為力勢矣！其以懈怠為羸劣者，則以精進為力勢矣！其以亂意為羸劣者，則以禪定為力勢矣！設以邪智為羸劣者，則以正智為力勢矣！斯一切法設使菩薩於不善德而羸劣者，則以德本為力勢矣！」

於時，世尊讚寶女曰：「善哉善哉！若有欲言，當作斯說。」說是語時，五百菩薩逮得法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，世尊讚寶女曰：「善哉善哉！若有欲言，當作斯說。」說是語時，五百菩薩逮得法忍。

十種力品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十種力品第六

寶女白佛：「所可謂言如來十力，以何等力為十力乎而得成就？」佛告寶女：「假令菩薩行菩薩道，未曾歸于成立下乘也，終不興造不善之業，彼則以斯堅固之力遵詣道場。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女白佛：「所可謂言如來十力，以何等力為十力乎而得成就？」佛告寶女：「假令菩薩行菩薩道，未曾歸于成立下乘也，終不興造不善之業，彼則以斯堅固之力遵詣道場。」

寶女又問：「何謂十力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女又問：「何謂十力？」

佛告寶女曰：「力達處處，以處處力審如有知；有限無限審如有知。設令，寶女！如來處處非處處事，有限無限審如有知，是為如來第一之力也。如來以斯，於眾會中而師子吼，解無著要轉淨法輪，沙門、梵志、天龍、魔王、梵天、世人，巍巍之德莫能當焉，常如法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女曰：「力達處處，以處處力審如有知；有限無限審如有知。設令，寶女！如來處處非處處事，有限無限審如有知，是為如來第一之力也。如來以斯，於眾會中而師子吼，解無著要轉淨法輪，沙門、梵志、天龍、魔王、梵天、世人，巍巍之德莫能當焉，常如法故。

「復次寶女！行菩薩道，欲令餘殃罪福之報未之有也，彼以得蒙遵修力勢，逮成佛道，過去、當來、現在罪福悉知其原。設使如來知去來今罪福報應，善惡所趣審如有知，是為如來第二之力也。如來之力而於眾會則師子吼，解無著處轉淨法輪，沙門、梵志、天龍、魔王、梵天、世人，巍巍之德莫能當焉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，欲令餘殃罪福之報未之有也，彼以得蒙遵修力勢，逮成佛道，過去、當來、現在罪福悉知其原。設使如來知去來今罪福報應，善惡所趣審如有知，是為如來第二之力也。如來之力而於眾會則師子吼，解無著處轉淨法輪，沙門、梵志、天龍、魔王、梵天、世人，巍巍之德莫能當焉！

「復次寶女！行菩薩道，觀眾生根而為說法，知其原已而度脫之，若使應于眾人之根，以此具足逮成佛道，為諸眾生以精進根限了黎庶審如有知。假令，寶女！如來現知眾人根本而師子吼，是為如來第三之力，應如法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，觀眾生根而為說法，知其原已而度脫之，若使應于眾人之根，以此具足逮成佛道，為諸眾生以精進根限了黎庶審如有知。假令，寶女！如來現知眾人根本而師子吼，是為如來第三之力，應如法故。

「復次寶女！行菩薩道，入于眾生人物之界，隨人所好如其黎庶而建立之，彼入斯界究竟之力，逮成佛道，而曉世間無數之形若干種體。假令如來入眾生界，各從信喜而開導之，是為如來第四之力，應如法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，入于眾生人物之界，隨人所好如其黎庶而建立之，彼入斯界究竟之力，逮成佛道，而曉世間無數之形若干種體。假令如來入眾生界，各從信喜而開導之，是為如來第四之力，應如法故。

「復次寶女！行菩薩道，群萌之類志若欲脫，因其所信而得勉濟，求于慧見，覩如慈信而不惡穢，彼則以是信解脫力究竟之事，逮成佛道，而知黎庶若干種信，無量之樂審如有知。假使，寶女！如來了知仙人眾生若干種信，所樂無量審如有知，是為如來第五之力。而於眾中則師子吼，沙門、梵志、天龍、魔王、梵天，巍巍之德莫能當焉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，群萌之類志若欲脫，因其所信而得勉濟，求于慧見，覩如慈信而不惡穢，彼則以是信解脫力究竟之事，逮成佛道，而知黎庶若干種信，無量之樂審如有知。假使，寶女！如來了知仙人眾生若干種信，所樂無量審如有知，是為如來第五之力。而於眾中則師子吼，沙門、梵志、天龍、魔王、梵天，巍巍之德莫能當焉！

「復次寶女！行菩薩道顯發遣慧，有為無為、有形無形之所有法，求聲聞乘緣覺之乘若復大乘，彼以斯慧具足之力逮成佛道，一切盡入究竟之慧審如有知。假使，寶女！如來普入眾慧，靡不周達審如有知。獨步眾中而師子吼，天上世間巍巍之德莫能當焉，常應如法。是為如來第六之力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道顯發遣慧，有為無為、有形無形之所有法，求聲聞乘緣覺之乘若復大乘，彼以斯慧具足之力逮成佛道，一切盡入究竟之慧審如有知。假使，寶女！如來普入眾慧，靡不周達審如有知。獨步眾中而師子吼，天上世間巍巍之德莫能當焉，常應如法。是為如來第六之力也。

「復次寶女！行菩薩道，未曾廢失往古德本，而不放逸超越本願。彼則以斯往古本德不忘失力，具足究竟逮成佛道，心念過去無數劫事審如有知。假使，寶女！如來知己及他眾生，不可計量往古之事，悉誠念之審如有知，而於大眾師子之吼，是為第七之力。沙門、梵志、天龍、魔王、梵天，莫能當焉！常如應法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，未曾廢失往古德本，而不放逸超越本願。彼則以斯往古本德不忘失力，具足究竟逮成佛道，心念過去無數劫事審如有知。假使，寶女！如來知己及他眾生，不可計量往古之事，悉誠念之審如有知，而於大眾師子之吼，是為第七之力。沙門、梵志、天龍、魔王、梵天，莫能當焉！常如應法故。

「復次寶女！行菩薩道，遵修禪定三昧正受心無所生，離于欲塵調隱柔仁。彼則以斯柔仁之力，具足究竟逮成佛道。了於黎庶一切禪思脫門、定意正受之行，塵勞懷結審如有知。假令，寶女！如來曉於黎庶一切禪思脫門、三昧正受，塵勞懷結審如有知，是為如來第八之力。而於大眾師子之吼，沙門、梵志、天龍、魔王、梵天，巍巍之德莫能當焉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，遵修禪定三昧正受心無所生，離于欲塵調隱柔仁。彼則以斯柔仁之力，具足究竟逮成佛道。了於黎庶一切禪思脫門、定意正受之行，塵勞懷結審如有知。假令，寶女！如來曉於黎庶一切禪思脫門、三昧正受，塵勞懷結審如有知，是為如來第八之力。而於大眾師子之吼，沙門、梵志、天龍、魔王、梵天，巍巍之德莫能當焉！

「復次寶女！行菩薩道，未曾覆蔽眾生之功，不輕未學不慢不及，逮致顯明照於眾生。彼則以斯弘大光耀，究竟具足逮成佛道，天眼徹視如有悉知。假使，寶女！如來至真道眼徹視，靡不覩見，是為如來第九之力。獨遊大眾而師子吼，沙門、梵志、天龍、魔王、梵天，巍巍之德莫能當焉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，未曾覆蔽眾生之功，不輕未學不慢不及，逮致顯明照於眾生。彼則以斯弘大光耀，究竟具足逮成佛道，天眼徹視如有悉知。假使，寶女！如來至真道眼徹視，靡不覩見，是為如來第九之力。獨遊大眾而師子吼，沙門、梵志、天龍、魔王、梵天，巍巍之德莫能當焉！

「復次寶女！行菩薩道，不御眾生至有漏法，則為黎庶說漏盡法不長諸漏，以無漏道求于眾生顯示正路。彼此無漏篤信之力，具足究竟逮成佛道，普達一切盡諸漏慧審如有知。假使，寶女！如來悉盡諸漏慧者，開示一切無漏之慧，是為如來第十之力。如來以致斯真力者，則於眾會而師子吼，了無著處轉淨法輪，沙門、梵志、天龍、魔王、梵天、世人莫能當焉！是為，寶女！如來十力。如來以是十種之力具足成就，乃得謂正覺。假使菩薩逮聞此力，以斯菩薩十種之力，而逮成就如來十力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，不御眾生至有漏法，則為黎庶說漏盡法不長諸漏，以無漏道求于眾生顯示正路。彼此無漏篤信之力，具足究竟逮成佛道，普達一切盡諸漏慧審如有知。假使，寶女！如來悉盡諸漏慧者，開示一切無漏之慧，是為如來第十之力。如來以致斯真力者，則於眾會而師子吼，了無著處轉淨法輪，沙門、梵志、天龍、魔王、梵天、世人莫能當焉！是為，寶女！如來十力。如來以是十種之力具足成就，乃得謂正覺。假使菩薩逮聞此力，以斯菩薩十種之力，而逮成就如來十力。」

四無所畏品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無所畏品第七

寶女白佛：「斯所可謂如來至尊四無所畏、十八不共諸佛之法？又彼菩薩則以何行致四無畏、十八不共諸佛之法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女白佛：「斯所可謂如來至尊四無所畏、十八不共諸佛之法？又彼菩薩則以何行致四無畏、十八不共諸佛之法？」

世尊告曰：「行菩薩道，未曾於法違失師命，了知是像，常以等心愍于眾生，一切所有施而不悋，等奉行法觀察所歸，無若干想以離眾著，適成佛道則師子吼，吾以逮成平等之覺。汝等當知，吾以曉了於此之法無不覺達。假使若有沙門、梵志、天龍、鬼神、魔王、梵天及與世人，不能覩見如來瑞應弘雅威曜。設不能覩現應之德欲求佛短，都不覩見而敢生意，心自念言：『佛不得成平等正覺。』設有言爾，佛無恐懼、行無所畏，獨步大眾而師子吼，知無著處轉淨法輪，沙門、梵志、天龍、鬼神、魔王、梵天及與世人，巍巍之德莫能當焉！是為如來第一無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「行菩薩道，未曾於法違失師命，了知是像，常以等心愍于眾生，一切所有施而不悋，等奉行法觀察所歸，無若干想以離眾著，適成佛道則師子吼，吾以逮成平等之覺。汝等當知，吾以曉了於此之法無不覺達。假使若有沙門、梵志、天龍、鬼神、魔王、梵天及與世人，不能覩見如來瑞應弘雅威曜。設不能覩現應之德欲求佛短，都不覩見而敢生意，心自念言：『佛不得成平等正覺。』設有言爾，佛無恐懼、行無所畏，獨步大眾而師子吼，知無著處轉淨法輪，沙門、梵志、天龍、鬼神、魔王、梵天及與世人，巍巍之德莫能當焉！是為如來第一無畏。

「復次寶女！行菩薩道，知於內行別內外法，又復曉了罣礙之法，亦不習行廢退之法，亦不順從亦不自行，不以化人亦不宣布，見諸罣礙悉棄捐之。逮成佛道為師子吼，永不覩見沙門、梵志、天龍、鬼神、魔王、梵天及餘世人而訟理言：『如來講說罣礙之法而令人行。』雖有斯言，不以恐懼、行無所畏，轉弘法輪於大眾中而師子吼，是為如來第二無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，知於內行別內外法，又復曉了罣礙之法，亦不習行廢退之法，亦不順從亦不自行，不以化人亦不宣布，見諸罣礙悉棄捐之。逮成佛道為師子吼，永不覩見沙門、梵志、天龍、鬼神、魔王、梵天及餘世人而訟理言：『如來講說罣礙之法而令人行。』雖有斯言，不以恐懼、行無所畏，轉弘法輪於大眾中而師子吼，是為如來第二無畏。

「復次寶女！行菩薩道而常奉行清白之法，無諍訟路講說經典，淨化一切眾生之類，現在歸趣超異之德，無數重擔無為之業，則普得入淨除結恨，而自積累無為之業，其佛勸化黎庶之原，逮成佛道則師子吼，吾以淨除諸結恨事，而講說法遵修此行，悉得嚴淨。永不覩見，沙門、梵志、天龍、鬼神、魔王、梵天及餘世人而訟理言：『如來講說結恨之法。』雖有斯言，不以恐懼、行無所畏，轉大法輪於大眾中而師子吼，是為如來第三無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道而常奉行清白之法，無諍訟路講說經典，淨化一切眾生之類，現在歸趣超異之德，無數重擔無為之業，則普得入淨除結恨，而自積累無為之業，其佛勸化黎庶之原，逮成佛道則師子吼，吾以淨除諸結恨事，而講說法遵修此行，悉得嚴淨。永不覩見，沙門、梵志、天龍、鬼神、魔王、梵天及餘世人而訟理言：『如來講說結恨之法。』雖有斯言，不以恐懼、行無所畏，轉大法輪於大眾中而師子吼，是為如來第三無畏。

「復次寶女！行菩薩道，未曾處於甚重憍慢，吾有所知吾有所見，餘人無知而無所見。志常謙遜而不自大，覺了眾事不著惡行。彼遵此法悉令具足，逮成佛道則師子吼，當知我身以盡諸漏，如是蠲除生死之患。復為眾生廣說經典，蠲除諸漏。永不覩見，沙門、梵志、天龍、鬼神、魔王、梵天及餘世人而訟理言：『如來講說不除諸漏諸漏未盡。』雖有斯言，不以恐懼、行無所畏，轉大法輪於大眾中而師子吼，是為如來第四無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寶女！行菩薩道，未曾處於甚重憍慢，吾有所知吾有所見，餘人無知而無所見。志常謙遜而不自大，覺了眾事不著惡行。彼遵此法悉令具足，逮成佛道則師子吼，當知我身以盡諸漏，如是蠲除生死之患。復為眾生廣說經典，蠲除諸漏。永不覩見，沙門、梵志、天龍、鬼神、魔王、梵天及餘世人而訟理言：『如來講說不除諸漏諸漏未盡。』雖有斯言，不以恐懼、行無所畏，轉大法輪於大眾中而師子吼，是為如來第四無畏。