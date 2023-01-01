寶女所問經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶女所問經卷第一

西晉月支三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月支三藏竺法護譯

問慧品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問慧品第一

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊於如來寶淨高座，則為如來之所建立，積無極德已為莊嚴，所遊道場佛慧報應，蠲除所行升菩薩宮，講無量頌如來所歎，顯立威變聖導無礙，普有所入志存微妙，誘進權行等過去慧。於當來劫，弘大究竟其德無量，順平等覺善轉法輪，無限之首諦分別慧，於一切法而得自在，悉覩眾生心之諸根，度于彼岸曉了方便，斷除諸著邪業之行，為造佛事，莫不篤信化令寂定。與大比丘俱六百萬，其心調和，消除罣礙塵勞之欲，乃為如來法王之子。修深妙法興發道化，無有顛倒威儀顯曜，成就聖路為大眾祐，如來安詳獲善究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊於如來寶淨高座，則為如來之所建立，積無極德已為莊嚴，所遊道場佛慧報應，蠲除所行升菩薩宮，講無量頌如來所歎，顯立威變聖導無礙，普有所入志存微妙，誘進權行等過去慧。於當來劫，弘大究竟其德無量，順平等覺善轉法輪，無限之首諦分別慧，於一切法而得自在，悉覩眾生心之諸根，度于彼岸曉了方便，斷除諸著邪業之行，為造佛事，莫不篤信化令寂定。與大比丘俱六百萬，其心調和，消除罣礙塵勞之欲，乃為如來法王之子。修深妙法興發道化，無有顛倒威儀顯曜，成就聖路為大眾祐，如來安詳獲善究竟。

復與菩薩大聖眾俱，無量無限不可思惟，浩浩大會行無所拘，諸菩薩等斯須之間，尋能超越無量佛國，便設權宜供養奉事，十方如來有所諮啟，聽受經典不以厭倦。而常精勤勸化眾生，智慧善權以用超殊，至于彼岸得度無極，而以建立無礙脫門，便得超越一切眾想望報羅網，近一切智諸通之慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與菩薩大聖眾俱，無量無限不可思惟，浩浩大會行無所拘，諸菩薩等斯須之間，尋能超越無量佛國，便設權宜供養奉事，十方如來有所諮啟，聽受經典不以厭倦。而常精勤勸化眾生，智慧善權以用超殊，至于彼岸得度無極，而以建立無礙脫門，便得超越一切眾想望報羅網，近一切智諸通之慧。

其名曰：明天菩薩、選遊步菩薩、擇戰鬪菩薩、照明藏菩薩、蠲慢意菩薩、踊步菩薩、眼觀菩薩、雷音菩薩、離冥菩薩，如是等類諸菩薩眾，不可限量無邊無際不可引喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其名曰：明天菩薩、選遊步菩薩、擇戰鬪菩薩、照明藏菩薩、蠲慢意菩薩、踊步菩薩、眼觀菩薩、雷音菩薩、離冥菩薩，如是等類諸菩薩眾，不可限量無邊無際不可引喻。

爾時，世尊歎詠菩薩所生道場，其法名曰無陰蓋辭。一切菩薩徑路清淨，諸佛之法力無所畏，具足究竟聖慧之事，於諸法典而得自由總持之門，所入法印敢可遭遇決眾法門，聖通無極超入於慧，不退轉輪說不迴還，諸乘平等所導無二。遊無所壞一品法界，而分別說眾生心根。所入之慧獨步堅強決了諸法，滅除一切諸魔之場，已度眾患隨應順法，律化眾塵諸邪之見，入無限慧方便勸助，行無邊際諮嗟權慧，十方諸佛所共宣暢，達無希望行無罣礙無處之門，分流興隆一切諸法，決了如應而等普入，有想無想體解聖達，遊于深妙緣起之事，顯明道業無極德慧，佛身口意而以莊嚴。於此三事，心行所歸智慧無盡，越諸聖諦壞聲聞乘，身心澹泊開演明哲，教化緣覺致諸通慧，導利大乘入于道品，於一切法而得信忍，宣揚如來所因興德，講說分別誦讀宣現，智慧教授開示流布靡不周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊歎詠菩薩所生道場，其法名曰無陰蓋辭。一切菩薩徑路清淨，諸佛之法力無所畏，具足究竟聖慧之事，於諸法典而得自由總持之門，所入法印敢可遭遇決眾法門，聖通無極超入於慧，不退轉輪說不迴還，諸乘平等所導無二。遊無所壞一品法界，而分別說眾生心根。所入之慧獨步堅強決了諸法，滅除一切諸魔之場，已度眾患隨應順法，律化眾塵諸邪之見，入無限慧方便勸助，行無邊際諮嗟權慧，十方諸佛所共宣暢，達無希望行無罣礙無處之門，分流興隆一切諸法，決了如應而等普入，有想無想體解聖達，遊于深妙緣起之事，顯明道業無極德慧，佛身口意而以莊嚴。於此三事，心行所歸智慧無盡，越諸聖諦壞聲聞乘，身心澹泊開演明哲，教化緣覺致諸通慧，導利大乘入于道品，於一切法而得信忍，宣揚如來所因興德，講說分別誦讀宣現，智慧教授開示流布靡不周遍。

爾時，世尊講說於斯善慧法典，宣弘普誦。時，眾會中有一女人，名曰寶女，即從坐起，右手執持妙珠瓔珞，白世尊曰：「唯然，大聖！如我所言至誠不虛，設此眾會佛所說法、大士所講，吾能具足持斯經典，普於十方流布弘廣勸無量人，於此法寶建立無上正真之道。如是所誓不改易者，如來威神使斯貫珠顯示聖旨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊講說於斯善慧法典，宣弘普誦。時，眾會中有一女人，名曰寶女，即從坐起，右手執持妙珠瓔珞，白世尊曰：「唯然，大聖！如我所言至誠不虛，設此眾會佛所說法、大士所講，吾能具足持斯經典，普於十方流布弘廣勸無量人，於此法寶建立無上正真之道。如是所誓不改易者，如來威神使斯貫珠顯示聖旨。」

於時世尊因眾現變，令諸菩薩皆於其上，化成棚閣珠交露帳：「斯諸正士！然後來世成正覺時，如其佛土微妙嚴淨，佛道場樹當使於今現此瑞應，眾寶棚閣珠交露帳，令斯會者覩其嚴淨悉皆悅豫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊因眾現變，令諸菩薩皆於其上，化成棚閣珠交露帳：「斯諸正士！然後來世成正覺時，如其佛土微妙嚴淨，佛道場樹當使於今現此瑞應，眾寶棚閣珠交露帳，令斯會者覩其嚴淨悉皆悅豫。」

於時寶女前詣佛所則散珠瓔，散珠瓔已，佛之威神寶女之德誓願至誠，在於佛上及諸菩薩上虛空中，化成棚閣，珠交露帳，壁方弘廣。若干種變奇特殊妙，周匝平等莊嚴校飾，分布安處正無傾斜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時寶女前詣佛所則散珠瓔，散珠瓔已，佛之威神寶女之德誓願至誠，在於佛上及諸菩薩上虛空中，化成棚閣，珠交露帳，壁方弘廣。若干種變奇特殊妙，周匝平等莊嚴校飾，分布安處正無傾斜。

時，諸菩薩各心念言：「如我等身，本往古時志所誓願，當令吾等佛土嚴淨，道場覺樹亦復如是！」斯諸菩薩如心所念，各各自見交露棚閣。適覩此已怪未曾有，前白佛言：「甚為難及，天中之天！其寶女者所建立力，能為我等顯現瑞應。無央數劫所發志願，今此寶女一心念頃悉令現矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸菩薩各心念言：「如我等身，本往古時志所誓願，當令吾等佛土嚴淨，道場覺樹亦復如是！」斯諸菩薩如心所念，各各自見交露棚閣。適覩此已怪未曾有，前白佛言：「甚為難及，天中之天！其寶女者所建立力，能為我等顯現瑞應。無央數劫所發志願，今此寶女一心念頃悉令現矣！」

世尊告曰：「如是，正士！如汝所言。寶女發意如志所建，行道以來，於六十二百千億姟諸佛之所殖眾德本，乃致若茲至誠所建真實誓願。以是之故，今斯寶女如其所誓，被德之鎧，尋使成立諸正士等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「如是，正士！如汝所言。寶女發意如志所建，行道以來，於六十二百千億姟諸佛之所殖眾德本，乃致若茲至誠所建真實誓願。以是之故，今斯寶女如其所誓，被德之鎧，尋使成立諸正士等。

「又寶女者，設欲志願，於斯三千大千世界普雨天華悉令周滿。則如所言，輒雨名香、擣香、澤香、雜香、衣服、膳饌。設復欲令幢蓋繒幡，自然莊飾周遍虛空，尋如意成。若復欲令天地水災自然興者、若復火災，則如所言便有水災、自然火災；設復欲令水災火災蠲除還復，如其所言悉能致之。設欲令此一切眾會，悉自然變形體被服如轉輪王，尋悉能成。為四天王形體被服，天帝形像、梵天顏貌、大神妙姿容之像，比丘、比丘尼、清信士、清信女色像顏貌，則如所言悉能成之。正使欲令變怪現化億百千魔，一一魔者手各執持百種刀杖，令此眾魔堅住不動不設刀杖，悉使化成若干品種諸珠瓔珞、須縵眾華、思夷之華，皆輒如言。若復欲令玄絕曠野，自然變有飲食衣被，為大城郭，十八億家遊居其中，如其所言皆能致之。三千世界所有形像，欲令顏貌皆成如來，尋輒如志。若復欲令一切眾會處在虛空，悉當如言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又寶女者，設欲志願，於斯三千大千世界普雨天華悉令周滿。則如所言，輒雨名香、擣香、澤香、雜香、衣服、膳饌。設復欲令幢蓋繒幡，自然莊飾周遍虛空，尋如意成。若復欲令天地水災自然興者、若復火災，則如所言便有水災、自然火災；設復欲令水災火災蠲除還復，如其所言悉能致之。設欲令此一切眾會，悉自然變形體被服如轉輪王，尋悉能成。為四天王形體被服，天帝形像、梵天顏貌、大神妙姿容之像，比丘、比丘尼、清信士、清信女色像顏貌，則如所言悉能成之。正使欲令變怪現化億百千魔，一一魔者手各執持百種刀杖，令此眾魔堅住不動不設刀杖，悉使化成若干品種諸珠瓔珞、須縵眾華、思夷之華，皆輒如言。若復欲令玄絕曠野，自然變有飲食衣被，為大城郭，十八億家遊居其中，如其所言皆能致之。三千世界所有形像，欲令顏貌皆成如來，尋輒如志。若復欲令一切眾會處在虛空，悉當如言。

「諸族姓子！斯寶女身，欲令無量無限無有邊際佛之境界，諸佛世尊所說經典，於虛空中皆為通達，具足眾備普聞音聲，如佛所言無有缺減，十方佛辭亦女所說但能宣暢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸族姓子！斯寶女身，欲令無量無限無有邊際佛之境界，諸佛世尊所說經典，於虛空中皆為通達，具足眾備普聞音聲，如佛所言無有缺減，十方佛辭亦女所說但能宣暢。」

於是寶女立願之力神足變化，普示現之如此色像，則於佛前說是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是寶女立願之力神足變化，普示現之如此色像，則於佛前說是頌曰：

「以寶為業， 執妙聖珍； 演說豪尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以寶為業， 執妙聖珍； 演說豪尊，

無量道德。 則以蠲除， 塵欲瞋結； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量道德。 則以蠲除， 塵欲瞋結；

乃布惠施， 七覺之寶。 以寶光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃布惠施， 七覺之寶。 以寶光明，

照眾窈冥； 若干品類， 明月珠曜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照眾窈冥； 若干品類， 明月珠曜。

尊上琦珍， 寶英最勝； 今以璝珠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊上琦珍， 寶英最勝； 今以璝珠，

恭奉安住。 假使瑪瑙、 首藏明珠、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭奉安住。 假使瑪瑙、 首藏明珠、

焰光之珠、 無垢藏珠、 日月之明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焰光之珠、 無垢藏珠、 日月之明，

所出光暉； 蒙尊所照， 而悉覆蔽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所出光暉； 蒙尊所照， 而悉覆蔽。

觀能仁身， 無能限量； 所荷之祐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀能仁身， 無能限量； 所荷之祐，

致獲十力。 住立斯土， 極至上界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 致獲十力。 住立斯土， 極至上界；

觀察聖體， 轉顯加倍。 一切眾會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察聖體， 轉顯加倍。 一切眾會，

各各見佛， 悉自念言： 尊在我前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各見佛， 悉自念言： 尊在我前。

皆從方面， 悉見佛顏， 紫金縱容， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆從方面， 悉見佛顏， 紫金縱容，

無比之貌。 正使坐時、 臥寐經行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無比之貌。 正使坐時、 臥寐經行；

若復現在， 處眾會中。 言辭若嘿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復現在， 處眾會中。 言辭若嘿，

樂立禪定； 威儀無比， 聖智無限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂立禪定； 威儀無比， 聖智無限。

一一毛孔， 所演光暉； 則能普照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔， 所演光暉； 則能普照，

一切十方。 身如蓮華， 最勝弘滿； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方。 身如蓮華， 最勝弘滿；

猶如志性， 令意寂然。 常立誠諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如志性， 令意寂然。 常立誠諦，

所云真實； 如口所言， 尊行相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所云真實； 如口所言， 尊行相應。

曉了分別， 諸法之誼； 稽首道備， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了分別， 諸法之誼； 稽首道備，

得度彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得度彼岸。」

爾時，寶女以此頌偈讚佛德已，白世尊曰：「我身今欲咨問如來，於斯經典章品之句志所趣向；設見聽者乃當自陳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶女以此頌偈讚佛德已，白世尊曰：「我身今欲咨問如來，於斯經典章品之句志所趣向；設見聽者乃當自陳。」

佛告女曰：「恣所欲問，吾當為汝分別說之令心悅豫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告女曰：「恣所欲問，吾當為汝分別說之令心悅豫。」

於時，寶女見佛聽之，歡喜踊躍白世尊曰：「何謂菩薩常懷至誠？云何如來為諸菩薩說真實辭？何謂菩薩而應順法？云何如來為諸菩薩講說經典？何謂菩薩尋應威儀？云何如來為諸菩薩而說議趣？何謂菩薩奉順律教？云何如來為諸菩薩講決律事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，寶女見佛聽之，歡喜踊躍白世尊曰：「何謂菩薩常懷至誠？云何如來為諸菩薩說真實辭？何謂菩薩而應順法？云何如來為諸菩薩講說經典？何謂菩薩尋應威儀？云何如來為諸菩薩而說議趣？何謂菩薩奉順律教？云何如來為諸菩薩講決律事？」

佛言：「善哉，善哉！寶女所問欲暢仁賢真要辯才，諦聽諦聽，善思念之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！寶女所問欲暢仁賢真要辯才，諦聽諦聽，善思念之！」

「唯然、世尊！願樂欲聞。」於時寶女受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然、世尊！願樂欲聞。」於時寶女受教而聽。

佛告寶女：「菩薩有三法常懷至誠。何謂為三？未曾欺佛、不自欺身、亦不欺誑一切眾生。何謂菩薩欺於諸佛，而欺己身及與眾生？假使菩薩興發無上正真道意，志慕聲聞、緣覺之地，而誓求願意甘樂之，是為菩薩欺佛、己身及與眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「菩薩有三法常懷至誠。何謂為三？未曾欺佛、不自欺身、亦不欺誑一切眾生。何謂菩薩欺於諸佛，而欺己身及與眾生？假使菩薩興發無上正真道意，志慕聲聞、緣覺之地，而誓求願意甘樂之，是為菩薩欺佛、己身及與眾生。

「何謂菩薩不欺諸佛、己身、眾生？假使菩薩發大道意，設令勤苦遭眾惱患，為諸眾魔所見嬈試，為諸外道所見逼迫，毀辱誹謗而戲弄之，百種罵詈撾捶危害，虛妄之事而以加己，志性寂然不起怨結不懷怯弱、不成迷誤不恐不畏、不以憂慼不以為恨，續秉一志志性堅強，平等之行不捨道意。但執惠心、珍寶之心，常懷道心，一切世間最尊第一。又復發心為諸眾生，救護歸命令得超度。所興之心而無等倫，無以為喻，不退不捨不在餘乘，常立一志樂於佛道，導御法輪，令諸群萌悉得面見。現於諸力興顯如是，行步舉動遵脩精進，終不破壞他人言教。是為菩薩不欺諸佛、不自欺身，亦不侵欺一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩不欺諸佛、己身、眾生？假使菩薩發大道意，設令勤苦遭眾惱患，為諸眾魔所見嬈試，為諸外道所見逼迫，毀辱誹謗而戲弄之，百種罵詈撾捶危害，虛妄之事而以加己，志性寂然不起怨結不懷怯弱、不成迷誤不恐不畏、不以憂慼不以為恨，續秉一志志性堅強，平等之行不捨道意。但執惠心、珍寶之心，常懷道心，一切世間最尊第一。又復發心為諸眾生，救護歸命令得超度。所興之心而無等倫，無以為喻，不退不捨不在餘乘，常立一志樂於佛道，導御法輪，令諸群萌悉得面見。現於諸力興顯如是，行步舉動遵脩精進，終不破壞他人言教。是為菩薩不欺諸佛、不自欺身，亦不侵欺一切眾生。

「假使菩薩不欺諸佛、不自欺己、不誑眾生，是為菩薩第一至誠。彼以四事不欺諸佛：順于堅固、而應威施、所為力強、精進慇懃。復以四事不自欺身：志性仁和、質直其心、無有諛諂、亦無虛訑。彼以四事不欺眾生：方便應病、慈心愍哀、加以四恩，是為菩薩第一至誠，不捨道心而不違失往古之願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使菩薩不欺諸佛、不自欺己、不誑眾生，是為菩薩第一至誠。彼以四事不欺諸佛：順于堅固、而應威施、所為力強、精進慇懃。復以四事不自欺身：志性仁和、質直其心、無有諛諂、亦無虛訑。彼以四事不欺眾生：方便應病、慈心愍哀、加以四恩，是為菩薩第一至誠，不捨道心而不違失往古之願。」

佛復告寶女曰：「菩薩至誠，謂口寂然護於言語，所說無缺口辭真諦。在於獨處若大眾中，言常至誠，不以國故而兩舌也；不以珍寶具足貨業而欺虛言；不以父母親族貪財惜費而兩舌也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告寶女曰：「菩薩至誠，謂口寂然護於言語，所說無缺口辭真諦。在於獨處若大眾中，言常至誠，不以國故而兩舌也；不以珍寶具足貨業而欺虛言；不以父母親族貪財惜費而兩舌也。」

佛語寶女：「有三十二事口辭清淨。何謂三十二？羞慚(一)。造德(二)。常懷恥愧(三)。等修於善(四)。不為劣惡(五)。不索譏謗(六)。不為卒暴(七)。教化諸天(八)。不興恐懼(九)。燒諸惡趣(十)。開演善歸(一)。賢聖所命(二)。恭奉明智(三)。其內清淨(四)。善修於外(五)。而受言教(六)。分別言辭(七)。無[革*亢]䩕說(八)。口演柔軟(九)。言語殊特(十)。口暢香潔(一)。而隨教命(二)。無有欺詐(三)。無所熱惱(四)。造業可愛(五)。內無有失(六)。外亦無誤(七)。不為罪業(八)。造眾祐地(九)。樂於佛道(十)。傳語至誠(一)。言輒獲利(二)。是為三十二事也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語寶女：「有三十二事口辭清淨。何謂三十二？羞慚(一)。造德(二)。常懷恥愧(三)。等修於善(四)。不為劣惡(五)。不索譏謗(六)。不為卒暴(七)。教化諸天(八)。不興恐懼(九)。燒諸惡趣(十)。開演善歸(一)。賢聖所命(二)。恭奉明智(三)。其內清淨(四)。善修於外(五)。而受言教(六)。分別言辭(七)。無[革*亢]䩕說(八)。口演柔軟(九)。言語殊特(十)。口暢香潔(一)。而隨教命(二)。無有欺詐(三)。無所熱惱(四)。造業可愛(五)。內無有失(六)。外亦無誤(七)。不為罪業(八)。造眾祐地(九)。樂於佛道(十)。傳語至誠(一)。言輒獲利(二)。是為三十二事也。」

佛告寶女：「所謂至誠求願具足。所以者何？喜布施者為菩薩道，無慳貪故斯成志願，一切所有設能慧施，覩是以後此則至誠。清淨之誡為菩薩道，不為毀禁斯成所願，假使戒禁具足清淨，覩是以後此則至誠。建立忍力為菩薩道，志不懷結斯成誓願，其忍辱者此為柔和，覩是以後則為至誠。遵修精進為菩薩道，不為懈廢斯成所願，設能普行一切德本，覩是以後則為至誠。建立禪定為菩薩道，不為亂心斯成所願，設能懷來習一心者，覩是以後則為至誠。建立智慧為菩薩道，不為邪黠斯成所願，曉了聖慧，覩是以後則為至誠。四意止行為菩薩道，不為放逸斯成所願，意以寂定，覩是以後此則至誠。四意之斷為菩薩道，不興眾惡心若滅除斯成所願，覩是以後此則至誠。四神足行為菩薩道，無有不達已能飛行斯成所願，覩是以後此則至誠。五根之事為菩薩道，諸根寂然無有錯亂斯成所願，諸根澹泊，覩是以後此則至誠。五力之行為菩薩道，不為無勢具足十力斯成所願，覩是以後，斯則至誠。七覺之意為菩薩道，無所不了已能覺達，諸情不起斯成所願，覩是以後此則至誠。八聖道行為菩薩道，無有邪徑設處聖路斯成所願，覩是以後此則至誠。四恩之行為菩薩道，不為無救攝諸危厄斯成所願，覩是以後此則至誠。修四梵行為菩薩道，不為天人慈悲喜護，救濟群黎斯成所願，覩是以後此則至誠。神通之慧、三達之智、正觀寂寞為菩薩道，無諸瑕穢，眾行普具斯成所願，覩是以後此則至誠。具足一切諸德法本為菩薩道，不為無度，蠲除一切諸不善法斯成所願，設能宣備仁賢之法，覩是以後此則至誠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「所謂至誠求願具足。所以者何？喜布施者為菩薩道，無慳貪故斯成志願，一切所有設能慧施，覩是以後此則至誠。清淨之誡為菩薩道，不為毀禁斯成所願，假使戒禁具足清淨，覩是以後此則至誠。建立忍力為菩薩道，志不懷結斯成誓願，其忍辱者此為柔和，覩是以後則為至誠。遵修精進為菩薩道，不為懈廢斯成所願，設能普行一切德本，覩是以後則為至誠。建立禪定為菩薩道，不為亂心斯成所願，設能懷來習一心者，覩是以後則為至誠。建立智慧為菩薩道，不為邪黠斯成所願，曉了聖慧，覩是以後則為至誠。四意止行為菩薩道，不為放逸斯成所願，意以寂定，覩是以後此則至誠。四意之斷為菩薩道，不興眾惡心若滅除斯成所願，覩是以後此則至誠。四神足行為菩薩道，無有不達已能飛行斯成所願，覩是以後此則至誠。五根之事為菩薩道，諸根寂然無有錯亂斯成所願，諸根澹泊，覩是以後此則至誠。五力之行為菩薩道，不為無勢具足十力斯成所願，覩是以後，斯則至誠。七覺之意為菩薩道，無所不了已能覺達，諸情不起斯成所願，覩是以後此則至誠。八聖道行為菩薩道，無有邪徑設處聖路斯成所願，覩是以後此則至誠。四恩之行為菩薩道，不為無救攝諸危厄斯成所願，覩是以後此則至誠。修四梵行為菩薩道，不為天人慈悲喜護，救濟群黎斯成所願，覩是以後此則至誠。神通之慧、三達之智、正觀寂寞為菩薩道，無諸瑕穢，眾行普具斯成所願，覩是以後此則至誠。具足一切諸德法本為菩薩道，不為無度，蠲除一切諸不善法斯成所願，設能宣備仁賢之法，覩是以後此則至誠。」

佛告寶女：「菩薩亦當翫習奉行，賢聖之諦：知於苦慧、斷於所習、曉了滅盡、修行聖路。彼所謂知於苦者，分別五陰無所起故。斷於習者，於五陰愛無所習故，究竟恩情無所習行，其為脫門，無所遊居不懷所施，其無所懷則於過去而無所至；設於過去無所至者，彼則正法無所蠲除；已於諸法無所除者，是為斷習。彼知滅盡，一切想著所興方便覩究竟盡。其滅盡者，為不復懷得於生死，等於所有終始均平，於一切法而無增減，已等觀者，斯為曉了滅盡之慧。彼察平等，於八正路則能等療，無所想念而無邪想，求諸塵勞無有吾我，以無吾我便無所受，則無所生、無造業者，悉能善修於一切法，是則名曰為聖路矣！假使於斯至誠之慧，曉了一切皆暢眾生，亦無有內亦無所證，是為菩薩之至誠也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「菩薩亦當翫習奉行，賢聖之諦：知於苦慧、斷於所習、曉了滅盡、修行聖路。彼所謂知於苦者，分別五陰無所起故。斷於習者，於五陰愛無所習故，究竟恩情無所習行，其為脫門，無所遊居不懷所施，其無所懷則於過去而無所至；設於過去無所至者，彼則正法無所蠲除；已於諸法無所除者，是為斷習。彼知滅盡，一切想著所興方便覩究竟盡。其滅盡者，為不復懷得於生死，等於所有終始均平，於一切法而無增減，已等觀者，斯為曉了滅盡之慧。彼察平等，於八正路則能等療，無所想念而無邪想，求諸塵勞無有吾我，以無吾我便無所受，則無所生、無造業者，悉能善修於一切法，是則名曰為聖路矣！假使於斯至誠之慧，曉了一切皆暢眾生，亦無有內亦無所證，是為菩薩之至誠也。」

佛說是至誠教時，一萬菩薩具足聖慧，逮得法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是至誠教時，一萬菩薩具足聖慧，逮得法忍。

佛告寶女：「何謂菩薩應順於法？御行如法則隨法教思惟於法，法為志性恭敬於法，遵修法行欲慕於法，樂於法樂多存於法，法為妙英法為刀杖，被法之鎧誓法自嚴，修法光明法之錠燎，常志法念以法為意，遊步於法分別經典，方便應法遊步法行，法為臥寐法為威儀，將護法事以法布施，法為財業法無有盡，普弘演法法為嚴辦，常修法身法為言辭，思惟法念而不放逸。如是比類，遵修法行具足成就，而順法主不為非法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「何謂菩薩應順於法？御行如法則隨法教思惟於法，法為志性恭敬於法，遵修法行欲慕於法，樂於法樂多存於法，法為妙英法為刀杖，被法之鎧誓法自嚴，修法光明法之錠燎，常志法念以法為意，遊步於法分別經典，方便應法遊步法行，法為臥寐法為威儀，將護法事以法布施，法為財業法無有盡，普弘演法法為嚴辦，常修法身法為言辭，思惟法念而不放逸。如是比類，遵修法行具足成就，而順法主不為非法。」

「彼為何謂順法主者？設使如斯至誠真諦，被佛法鎧以法為護，恭敬聖眾慇懃聽經，樂於道意積累眾善，不捨至真志性本淨，而無所著不違所應，見諸賢聖習眾善友，常行恭敬隨其示現，離於憍慢多所咨嗟，遊在法會至心聽經，慕求法典不以厭足，講說道義則不懈倦，而於經法無能為師，念報恩慈以有反復，所作成辦。處於閑居而無恐懼，賢聖之教無所犯負，不捨止足順從十善。咨嗟布施勸助佛道，奉於禁戒，忍辱為力，遵修精進而不怯弱，禪定寂然，遊入智慧。興隆道化顯揚善權，慈多所護，入於愍哀悅豫行喜，護離二事而順至誠，所可遭遇以善為業，興發神通導利正法，在所遊至以法惠施。於四意止不忘失志，四意斷者遵修平等，四神足者現在究竟，諸根明達修治諸力，曉了諸覺超越徑路，入于寂寞觀察所行，真諦之惠聖明解脫，頒宣暉曜順諸聲聞，隨其本地教化緣覺，咨嗟一切大乘之德，則以應誼而理緣起，便於空無無所恐畏，遊于無想則無所著，觀察無願五陰如幻，觀諸四種亦如虛空。又諸入者本淨悉空，七財之業遵修六念，及樂於六行度無極，而獲五眼第一之議。常自將護多所超度，善修道業等心一切眾生之類，歌頌一切無量諸佛功德之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼為何謂順法主者？設使如斯至誠真諦，被佛法鎧以法為護，恭敬聖眾慇懃聽經，樂於道意積累眾善，不捨至真志性本淨，而無所著不違所應，見諸賢聖習眾善友，常行恭敬隨其示現，離於憍慢多所咨嗟，遊在法會至心聽經，慕求法典不以厭足，講說道義則不懈倦，而於經法無能為師，念報恩慈以有反復，所作成辦。處於閑居而無恐懼，賢聖之教無所犯負，不捨止足順從十善。咨嗟布施勸助佛道，奉於禁戒，忍辱為力，遵修精進而不怯弱，禪定寂然，遊入智慧。興隆道化顯揚善權，慈多所護，入於愍哀悅豫行喜，護離二事而順至誠，所可遭遇以善為業，興發神通導利正法，在所遊至以法惠施。於四意止不忘失志，四意斷者遵修平等，四神足者現在究竟，諸根明達修治諸力，曉了諸覺超越徑路，入于寂寞觀察所行，真諦之惠聖明解脫，頒宣暉曜順諸聲聞，隨其本地教化緣覺，咨嗟一切大乘之德，則以應誼而理緣起，便於空無無所恐畏，遊于無想則無所著，觀察無願五陰如幻，觀諸四種亦如虛空。又諸入者本淨悉空，七財之業遵修六念，及樂於六行度無極，而獲五眼第一之議。常自將護多所超度，善修道業等心一切眾生之類，歌頌一切無量諸佛功德之法。」

佛言寶女：「順法菩薩不言有我、不計有人，亦不計命亦不念壽，不思斷絕、不覩有常、不見所有。若復不離之所覩者，不釋邊際不猗中間、不從朋友亦無諍訟、亦無不和亦無偏黨，不處顛倒不在邪見，越度狐疑蠲除陰蓋諸所罣礙，不違遠法亦不亂法、不誹謗經不輕慢道、不滅究竟一切諸法。順道菩薩志存諸法具足經典，所言至誠為順法矣！無所興舉，於諸異學順法言者，姦難邪行悉以滅矣！於一切世而順法言，菩薩順空行無所獲，則無邪想無瞋恚法，順無願教而於三界悉無所行，慇懃專精覩諸瑕穢。順法菩薩則無所起亦無所滅，則不受生本性清淨，義在寂寞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言寶女：「順法菩薩不言有我、不計有人，亦不計命亦不念壽，不思斷絕、不覩有常、不見所有。若復不離之所覩者，不釋邊際不猗中間、不從朋友亦無諍訟、亦無不和亦無偏黨，不處顛倒不在邪見，越度狐疑蠲除陰蓋諸所罣礙，不違遠法亦不亂法、不誹謗經不輕慢道、不滅究竟一切諸法。順道菩薩志存諸法具足經典，所言至誠為順法矣！無所興舉，於諸異學順法言者，姦難邪行悉以滅矣！於一切世而順法言，菩薩順空行無所獲，則無邪想無瞋恚法，順無願教而於三界悉無所行，慇懃專精覩諸瑕穢。順法菩薩則無所起亦無所滅，則不受生本性清淨，義在寂寞。」

佛告寶女：「所謂法者則不可獲，無有文字，而無言說亦無辭意，無色無見亦無所趣，無有言誨亦無所教，離心意識無有塵垢，以離瑕疵遠於貪欲，無有窈冥無所積聚，則無吾我而無所受，亦無所取離於所受，無有境界便無差特。於十方界而無所著則為澹泊，棄行身退亦不可覩，覺了玄曠亦無想念、亦無思行抑制聖賢，為明智者所蒙開化。亦無所遭亦無不遭，休息一切，所可遇者則如真諦，三世為空便無永沒，亦無終亡亦無退還、亦無所生無所成就亦無毀滅，亦無所有亦不不有，亦無所成亦不不成亦無所行，亦無所視亦無不見亦不離視，亦不成相亦無不相則為一相。亦復無相亦無所著，離於所著亦無有餘，無著無縛亦無所脫，不是我所亦無所屬，無所遵修亦無諸漏，則無等倫亦無平等，等無所等。亦無至誠亦不虛妄，不樂不苦，亦不精進亦無不勤、亦無所應亦不不應、亦不專精亦無不精、亦無名色亦無所起，不為堅固亦無不固，無所破壞亦無不壞，不為金剛亦不壞相，則為真諦不違至誠。而無別異亦無所遠，亦無有像類無有倫比，無有處所亦無有想、亦無有此亦無有彼亦無差特，亦無有內亦無有外亦無中間、亦無所樂不度彼岸，亦無所見亦無所聞、亦無所念亦無所教、亦無所知亦不無知、亦不有形亦不無形、亦不有作亦不無作，則離一切諸所有形，是謂為法。如是法者，則無音聲亦無不聲亦無合會，無言無說，是謂菩薩應順於法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「所謂法者則不可獲，無有文字，而無言說亦無辭意，無色無見亦無所趣，無有言誨亦無所教，離心意識無有塵垢，以離瑕疵遠於貪欲，無有窈冥無所積聚，則無吾我而無所受，亦無所取離於所受，無有境界便無差特。於十方界而無所著則為澹泊，棄行身退亦不可覩，覺了玄曠亦無想念、亦無思行抑制聖賢，為明智者所蒙開化。亦無所遭亦無不遭，休息一切，所可遇者則如真諦，三世為空便無永沒，亦無終亡亦無退還、亦無所生無所成就亦無毀滅，亦無所有亦不不有，亦無所成亦不不成亦無所行，亦無所視亦無不見亦不離視，亦不成相亦無不相則為一相。亦復無相亦無所著，離於所著亦無有餘，無著無縛亦無所脫，不是我所亦無所屬，無所遵修亦無諸漏，則無等倫亦無平等，等無所等。亦無至誠亦不虛妄，不樂不苦，亦不精進亦無不勤、亦無所應亦不不應、亦不專精亦無不精、亦無名色亦無所起，不為堅固亦無不固，無所破壞亦無不壞，不為金剛亦不壞相，則為真諦不違至誠。而無別異亦無所遠，亦無有像類無有倫比，無有處所亦無有想、亦無有此亦無有彼亦無差特，亦無有內亦無有外亦無中間、亦無所樂不度彼岸，亦無所見亦無所聞、亦無所念亦無所教、亦無所知亦不無知、亦不有形亦不無形、亦不有作亦不無作，則離一切諸所有形，是謂為法。如是法者，則無音聲亦無不聲亦無合會，無言無說，是謂菩薩應順於法也。」

佛告寶女：「具足一切諸所言辭，則為順法。其順法者未曾與人有所諍訟，其順法者不輕慢他，其順法者亦不輕易於未學者、亦不偏敬學成就者，其順法者不自稱譽亦不顯己，其順法者不亂經典，其順法者不以供養而說道義，其順法者不為他人順發狐疑，其順法者終不訟說他人之罪，其順法者不輕慢經，其順法者終不妨廢他人經道，其順法者終不覩見覺了諸法差特分數，其順法者不覩諸法離於空者。其順法者悉覩諸法不遠無常，其順法者不覩諸法捨於無願，其順法者不壞法界，其順法者不動無本，其順法者亦不超度於真本際，其順法者亦不導御隨瞋恚也，其順法者亦不御念於諸神識。其順法者亦不導利有所猗著，其順法者亦不思念計有人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「具足一切諸所言辭，則為順法。其順法者未曾與人有所諍訟，其順法者不輕慢他，其順法者亦不輕易於未學者、亦不偏敬學成就者，其順法者不自稱譽亦不顯己，其順法者不亂經典，其順法者不以供養而說道義，其順法者不為他人順發狐疑，其順法者終不訟說他人之罪，其順法者不輕慢經，其順法者終不妨廢他人經道，其順法者終不覩見覺了諸法差特分數，其順法者不覩諸法離於空者。其順法者悉覩諸法不遠無常，其順法者不覩諸法捨於無願，其順法者不壞法界，其順法者不動無本，其順法者亦不超度於真本際，其順法者亦不導御隨瞋恚也，其順法者亦不御念於諸神識。其順法者亦不導利有所猗著，其順法者亦不思念計有人也。

「其順法者不亂法議不違嚴飾，其順法者不迷神識不惑道義，其順法者不毀正議，其順法者不錯法品，其順法者不迷於人，其順法者不造朋黨，其順法者亦不順於緣起之事，其順法者則無有勢亦無有法清淨因緣，其順法者亦無慳悋塵勞之穢，其順法者不沒禁戒，其順法者亦不捨於毀戒之人，其順法者無有懈、厭、瞋恚、結恨，其順法者不與懈怠、垢濁之人而俱同歸，其順法者不失道意，其順法者未曾違壞智慧之本，其順法者不求他人法之長短，其順法者不用憎人厭於經典，其順法者不用經典御於典籍，其順法者不違律教，其順法者不違法律，其順法者亦不遵修而有所應具法非法，其順法者不以心念而有所失，其順法者不沒經典，其順法者不壞成就，其順法者不取結縛，其順法者不得生死，其順法者不除無為，其順法者無有親友怨讎之想，其順法者不毀報應所殖之果，其順法者亦不信樂罪福之應，其順法者若加惡言則不念報，其順法者不求鬪諍之瑕缺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其順法者不亂法議不違嚴飾，其順法者不迷神識不惑道義，其順法者不毀正議，其順法者不錯法品，其順法者不迷於人，其順法者不造朋黨，其順法者亦不順於緣起之事，其順法者則無有勢亦無有法清淨因緣，其順法者亦無慳悋塵勞之穢，其順法者不沒禁戒，其順法者亦不捨於毀戒之人，其順法者無有懈、厭、瞋恚、結恨，其順法者不與懈怠、垢濁之人而俱同歸，其順法者不失道意，其順法者未曾違壞智慧之本，其順法者不求他人法之長短，其順法者不用憎人厭於經典，其順法者不用經典御於典籍，其順法者不違律教，其順法者不違法律，其順法者亦不遵修而有所應具法非法，其順法者不以心念而有所失，其順法者不沒經典，其順法者不壞成就，其順法者不取結縛，其順法者不得生死，其順法者不除無為，其順法者無有親友怨讎之想，其順法者不毀報應所殖之果，其順法者亦不信樂罪福之應，其順法者若加惡言則不念報，其順法者不求鬪諍之瑕缺也。

「其順法者則不恣口，其順法者將身口心不為諛諂，其順法者不以自顯欲令人見處於閑居，其順法者不以供養之所貪利而見少事，其順法者不以無欲而造凶偽，其順法者不用他人及與己身演說佛道，其順法者不興反教，其順法者不以七財而為貪悋，其順法者不以糇糧而為服食，其順法者亦不破壞嚴父族種，其順法者不譏人短，其順法者亦不稱譽己身之德，其順法者不分別說佛之道德而有限礙，其順法者咨嗟大乘不以懈厭。是為菩薩應順於法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其順法者則不恣口，其順法者將身口心不為諛諂，其順法者不以自顯欲令人見處於閑居，其順法者不以供養之所貪利而見少事，其順法者不以無欲而造凶偽，其順法者不用他人及與己身演說佛道，其順法者不興反教，其順法者不以七財而為貪悋，其順法者不以糇糧而為服食，其順法者亦不破壞嚴父族種，其順法者不譏人短，其順法者亦不稱譽己身之德，其順法者不分別說佛之道德而有限礙，其順法者咨嗟大乘不以懈厭。是為菩薩應順於法也。」

佛告寶女：「何謂菩薩尋應威儀？所謂議者，無求名聞非羸劣誼，遵修療治一切德本，積累善誼志性超異，興發道意合集空誼。假使布施不望報誼，顯揚一切諸安之誼，不毀戒誼，忍不忍誼，精進之行一切所造則超度誼，而以禪定為寂寞誼，則於智慧無猶豫誼。遵修慈者等眾生誼，設為悲者則於眾生一切演誼，其為喜者歡樂法誼，若為護者於諸苦樂無動搖誼。若布施者則無誨誼，欣樂所生無所害誼，造成誼者興法願誼。平等誼者勸化眾生志于大乘，而以四恩化黎庶議。一切萬物非常苦誼，一切諸法無吾我誼。於諸塵勞至澹泊誼，而於識者曉聖慧誼，遊嚴飾事為將御誼，一切經典則為帑藏導利典誼，計人命者化以法誼。若能了識覩達法誼，說誼無盡，分別經卷不壞法誼；若覩順滅，入無色慧而遭辯才，隨其眾人應病說誼。設布施業不以厭誼，為持戒業具足願故，博聞之業奉要行故，功德之業滿諸相故，為惠業者曉了一切群生根故，寂然之業將心事故，觀察之業通達智故。四意止者制止志故，四意斷者興顯一切功德法故，為神足者遊十方故。其五根者不破他故亦不毀空，為五力者而不錯亂諸塵勞故，七覺意者曉了一切諸法之故，遊求路者於一切法無結恨故，成神通者究竟本末無缺漏故。在彼如斯，若茲像類順法議者，則為究竟法誼之要。若應此誼，尋應威儀不為非誼。如是菩薩尋應威儀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「何謂菩薩尋應威儀？所謂議者，無求名聞非羸劣誼，遵修療治一切德本，積累善誼志性超異，興發道意合集空誼。假使布施不望報誼，顯揚一切諸安之誼，不毀戒誼，忍不忍誼，精進之行一切所造則超度誼，而以禪定為寂寞誼，則於智慧無猶豫誼。遵修慈者等眾生誼，設為悲者則於眾生一切演誼，其為喜者歡樂法誼，若為護者於諸苦樂無動搖誼。若布施者則無誨誼，欣樂所生無所害誼，造成誼者興法願誼。平等誼者勸化眾生志于大乘，而以四恩化黎庶議。一切萬物非常苦誼，一切諸法無吾我誼。於諸塵勞至澹泊誼，而於識者曉聖慧誼，遊嚴飾事為將御誼，一切經典則為帑藏導利典誼，計人命者化以法誼。若能了識覩達法誼，說誼無盡，分別經卷不壞法誼；若覩順滅，入無色慧而遭辯才，隨其眾人應病說誼。設布施業不以厭誼，為持戒業具足願故，博聞之業奉要行故，功德之業滿諸相故，為惠業者曉了一切群生根故，寂然之業將心事故，觀察之業通達智故。四意止者制止志故，四意斷者興顯一切功德法故，為神足者遊十方故。其五根者不破他故亦不毀空，為五力者而不錯亂諸塵勞故，七覺意者曉了一切諸法之故，遊求路者於一切法無結恨故，成神通者究竟本末無缺漏故。在彼如斯，若茲像類順法議者，則為究竟法誼之要。若應此誼，尋應威儀不為非誼。如是菩薩尋應威儀。」

佛告寶女：「一切顛倒眾邪見滅則為空誼，行空菩薩為順誼矣！除一切想，應以不應則無想故，無想菩薩便順應誼。離於一切三界之願則無願誼，無願菩薩便順應誼。休息一切諸所造行則無行故，無行菩薩便順應誼。捨遠所生一切滅盡則無生故，無生菩薩便順應誼。諸所起受以無所起則無起故，無起菩薩便順應誼。而以蠲除苦習盡道則為盡故，滅盡菩薩便順應誼。一切諸法無有人命則為無故，無人菩薩便順應誼。一切言辭音響之誼，而不可得則為故矣，無獲菩薩便順應誼。諸行清淨則誠諦故，至誠菩薩便順應誼。一切道品法無放逸則為故矣，無騁菩薩便順應誼。一切所聞悉信奉行則為誼也，遵行菩薩便順應誼。一切諸乘由大乘故，若有菩薩隨大乘教，便順應誼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「一切顛倒眾邪見滅則為空誼，行空菩薩為順誼矣！除一切想，應以不應則無想故，無想菩薩便順應誼。離於一切三界之願則無願誼，無願菩薩便順應誼。休息一切諸所造行則無行故，無行菩薩便順應誼。捨遠所生一切滅盡則無生故，無生菩薩便順應誼。諸所起受以無所起則無起故，無起菩薩便順應誼。而以蠲除苦習盡道則為盡故，滅盡菩薩便順應誼。一切諸法無有人命則為無故，無人菩薩便順應誼。一切言辭音響之誼，而不可得則為故矣，無獲菩薩便順應誼。諸行清淨則誠諦故，至誠菩薩便順應誼。一切道品法無放逸則為故矣，無騁菩薩便順應誼。一切所聞悉信奉行則為誼也，遵行菩薩便順應誼。一切諸乘由大乘故，若有菩薩隨大乘教，便順應誼。」

佛告寶女：「無所壞者無若干事，則為誼矣。一品類者若一味者，則為誼矣。無所動搖若無所盡，則為誼矣。無所行者不生不起，則為誼矣。無所來者亦無所去，則為誼矣。無所生者亦無所滅，則為誼矣。無有二事：不舉不下、不高不卑，則為誼矣。無所造作亦無有形，則為誼矣。無所興為亦無所有，則為誼矣。無有同像、無所勸教、亦無有知，則為誼矣。去於三瑕淨三道場，平等三世，三垢永除而無三塵，則為誼矣。無所遊止無所毀失，則為誼矣。無有怨敵為澹泊行，無有惱熱，則為誼矣。無燕居行，則為誼矣。無所宣布無有攝取，常如應行，則為誼矣。斷去來今無有諛諂，則為誼矣。亦不想念正法非法，除有限無限、有常無常，平等之惠而超度去，則為誼矣。於諸文字所應音聲，而悉曉了一切本淨無有言辭，則為誼矣。曉心意識，無所宣暢而出家者，則為誼矣。於婬怒癡塵勞之欲，有想無想應與不應，悉分別之而無想著，則為誼矣。等於諸法而無若干，不為差特，則為誼矣。空無想願無所造作、亦無有形，則為誼矣。曉了第一至誠事者，不有所信、不仰他人、不知相處，則為誼矣。亦無勅教不著諸相，則為誼矣。相如虛空靖寂之相，則為誼矣。無所著相無所造作、無所悅相，則為誼矣。無所壞相如其本無，真諦無異無差特相，則為誼矣。善開化相計陰如幻，自然之相，則為誼矣。其四種者為法界相，而不遊出徑行外相，則為誼矣。布施戒惠寂然善權，無有相者，則為誼矣。興設至誠無欺詐相，一切所有為無所有相，則為誼矣。猶如金剛堅無壞相，處於世間無所諍相，則為誼矣。所作極善而諦究竟，具足之相，則為誼矣。一切普入而悉濟相，無有陰蓋所向門相，則為誼矣。等於諸趣，入於一切諸法之相，則為誼矣。平等無邪覩於平均，無所有相，則為誼矣。定意智惠因遊生相，解度知見而為惠相，則為誼矣。依於聖相，若有所知若教命相，則為誼矣。如其真諦曉發遣相，等御一切諸法之相，則為誼矣。假使菩薩如是具足所修之誼，能說若斯諸誼事者，則能分別一切眾誼。故謂大士菩薩尋應威儀者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「無所壞者無若干事，則為誼矣。一品類者若一味者，則為誼矣。無所動搖若無所盡，則為誼矣。無所行者不生不起，則為誼矣。無所來者亦無所去，則為誼矣。無所生者亦無所滅，則為誼矣。無有二事：不舉不下、不高不卑，則為誼矣。無所造作亦無有形，則為誼矣。無所興為亦無所有，則為誼矣。無有同像、無所勸教、亦無有知，則為誼矣。去於三瑕淨三道場，平等三世，三垢永除而無三塵，則為誼矣。無所遊止無所毀失，則為誼矣。無有怨敵為澹泊行，無有惱熱，則為誼矣。無燕居行，則為誼矣。無所宣布無有攝取，常如應行，則為誼矣。斷去來今無有諛諂，則為誼矣。亦不想念正法非法，除有限無限、有常無常，平等之惠而超度去，則為誼矣。於諸文字所應音聲，而悉曉了一切本淨無有言辭，則為誼矣。曉心意識，無所宣暢而出家者，則為誼矣。於婬怒癡塵勞之欲，有想無想應與不應，悉分別之而無想著，則為誼矣。等於諸法而無若干，不為差特，則為誼矣。空無想願無所造作、亦無有形，則為誼矣。曉了第一至誠事者，不有所信、不仰他人、不知相處，則為誼矣。亦無勅教不著諸相，則為誼矣。相如虛空靖寂之相，則為誼矣。無所著相無所造作、無所悅相，則為誼矣。無所壞相如其本無，真諦無異無差特相，則為誼矣。善開化相計陰如幻，自然之相，則為誼矣。其四種者為法界相，而不遊出徑行外相，則為誼矣。布施戒惠寂然善權，無有相者，則為誼矣。興設至誠無欺詐相，一切所有為無所有相，則為誼矣。猶如金剛堅無壞相，處於世間無所諍相，則為誼矣。所作極善而諦究竟，具足之相，則為誼矣。一切普入而悉濟相，無有陰蓋所向門相，則為誼矣。等於諸趣，入於一切諸法之相，則為誼矣。平等無邪覩於平均，無所有相，則為誼矣。定意智惠因遊生相，解度知見而為惠相，則為誼矣。依於聖相，若有所知若教命相，則為誼矣。如其真諦曉發遣相，等御一切諸法之相，則為誼矣。假使菩薩如是具足所修之誼，能說若斯諸誼事者，則能分別一切眾誼。故謂大士菩薩尋應威儀者也。」

佛告寶女：「何謂菩薩奉順律教？如來講說，而有二律。何謂為二？殃罪之律、決勞欲律。彼何謂殃罪之律？所言罪律，思想之本，不應順本、無明之本、愚癡之本、顛倒之本、無實之本、虛偽之本、貪身之本、猗我之本、著人之本、懈怠之本、無所捨本、無所歸本、狐疑之本、慢恣之本、難致慧本，是謂殃罪之律。何謂決塵欲律？住無猶豫而無所念，無有罪處亦不說罪、不說方面，不樂王者，不為塵埃，無有慳貪、亦無所見心無所起，其志安雅離于滅盡，則無所有無有處所、亦無方面無有塵勞，無所悋惜亦無所覩，計如心者罪亦如之。如其罪者，一切諸法亦復如是，無有根本亦無所住，猶如心者不可攀引，清淨鮮潔超諸所有，寂然澹泊趣于滅盡，斷絕休息生死患難，信遵聖教而秉一心無有猶豫，志於同歸無有殃舋。是則名曰決塵欲律。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「何謂菩薩奉順律教？如來講說，而有二律。何謂為二？殃罪之律、決勞欲律。彼何謂殃罪之律？所言罪律，思想之本，不應順本、無明之本、愚癡之本、顛倒之本、無實之本、虛偽之本、貪身之本、猗我之本、著人之本、懈怠之本、無所捨本、無所歸本、狐疑之本、慢恣之本、難致慧本，是謂殃罪之律。何謂決塵欲律？住無猶豫而無所念，無有罪處亦不說罪、不說方面，不樂王者，不為塵埃，無有慳貪、亦無所見心無所起，其志安雅離于滅盡，則無所有無有處所、亦無方面無有塵勞，無所悋惜亦無所覩，計如心者罪亦如之。如其罪者，一切諸法亦復如是，無有根本亦無所住，猶如心者不可攀引，清淨鮮潔超諸所有，寂然澹泊趣于滅盡，斷絕休息生死患難，信遵聖教而秉一心無有猶豫，志於同歸無有殃舋。是則名曰決塵欲律。」

佛告寶女：「何謂塵勞？何決欲律？所言塵者，謂婬怒癡、無明恩愛，及以所受諸有十二所趣有為因緣之行，是曰塵勞。所決欲律究竟開化一切諸法。所以者何？則以空事開化諸法，彼無欲行無恚恨癡；則以無相開化諸法，亦無翫習行眾勞塵；則以無願化於諸法，彼則習行諸德善事。於一切行而無所行，已無所有化於諸法，以無所行導利諸法。彼於所造而無所行，一切諸法依猗因緣，於一切見無所遵修。假使於此十二因緣，有所歸趣平等諸法，於一切勞則無欲塵本末寂滅。所云空者，俗與道空。以是之空，一切塵勞欲事亦空。假使以空等於道者，是決欲律。其有言曰，彼典主律，自開化者乃名曰律。其能知己自化身者，則能曉了開化欲律。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「何謂塵勞？何決欲律？所言塵者，謂婬怒癡、無明恩愛，及以所受諸有十二所趣有為因緣之行，是曰塵勞。所決欲律究竟開化一切諸法。所以者何？則以空事開化諸法，彼無欲行無恚恨癡；則以無相開化諸法，亦無翫習行眾勞塵；則以無願化於諸法，彼則習行諸德善事。於一切行而無所行，已無所有化於諸法，以無所行導利諸法。彼於所造而無所行，一切諸法依猗因緣，於一切見無所遵修。假使於此十二因緣，有所歸趣平等諸法，於一切勞則無欲塵本末寂滅。所云空者，俗與道空。以是之空，一切塵勞欲事亦空。假使以空等於道者，是決欲律。其有言曰，彼典主律，自開化者乃名曰律。其能知己自化身者，則能曉了開化欲律。

「何謂開化己身之律？其能分別於我、不我，知身自然，解己澹泊了己如實，曉於己身無所瞋恨，分別身空己無所有，曉己無本了己無獲，分別己身而不動搖，分別己身無有倫比，曉己無生亦無所起，其有了己，分別如是則了塵勞，而無有本亦復若斯！如無有我而想有我，彼則顛倒；設如是者，己無塵勞而起勞想，是為顛倒。又如吾我本淨無身，如是欲塵則為本淨，無塵勞也。其有曉了如是觀者，是決欲律。彼亦不化過去欲塵，亦無當來、亦無現在。所以者何？不習諸行亦不復念塵勞欲塵。其於己身無所念者，則無過去亦無當來、亦無現在。又如心者無有色像，則無有內亦無有外、亦無所得，欲塵如是則無色像，亦無有內亦無有外、亦無所得。無所得者則無瞋恨，亦無諍訟無所滅除，亦無所造無所不造，亦無所作亦復不作。一切欲塵其有遊此，於諸欲塵了別恩愛，而無所有亦不離有，是則名曰決欲塵律。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂開化己身之律？其能分別於我、不我，知身自然，解己澹泊了己如實，曉於己身無所瞋恨，分別身空己無所有，曉己無本了己無獲，分別己身而不動搖，分別己身無有倫比，曉己無生亦無所起，其有了己，分別如是則了塵勞，而無有本亦復若斯！如無有我而想有我，彼則顛倒；設如是者，己無塵勞而起勞想，是為顛倒。又如吾我本淨無身，如是欲塵則為本淨，無塵勞也。其有曉了如是觀者，是決欲律。彼亦不化過去欲塵，亦無當來、亦無現在。所以者何？不習諸行亦不復念塵勞欲塵。其於己身無所念者，則無過去亦無當來、亦無現在。又如心者無有色像，則無有內亦無有外、亦無所得，欲塵如是則無色像，亦無有內亦無有外、亦無所得。無所得者則無瞋恨，亦無諍訟無所滅除，亦無所造無所不造，亦無所作亦復不作。一切欲塵其有遊此，於諸欲塵了別恩愛，而無所有亦不離有，是則名曰決欲塵律。」

佛告寶女：「假使菩薩曉了如是開化欲律，則能教導眾人欲塵而說法矣！是則名曰奉順律教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶女：「假使菩薩曉了如是開化欲律，則能教導眾人欲塵而說法矣！是則名曰奉順律教。」

佛說是至誠真教之法，隨誼奉順律事，一萬菩薩得不起法忍。寶女欣然志懷踊躍，善心生焉，前白佛言：「未曾有，如來！快說此至誠法歎詠誼律。設使菩薩奉行如斯，則為第一，無所諍訟，便能蠲除眾生所訟，則順經典。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是至誠真教之法，隨誼奉順律事，一萬菩薩得不起法忍。寶女欣然志懷踊躍，善心生焉，前白佛言：「未曾有，如來！快說此至誠法歎詠誼律。設使菩薩奉行如斯，則為第一，無所諍訟，便能蠲除眾生所訟，則順經典。」