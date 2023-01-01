父子合集經卷第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父子合集經卷第十九

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

淨飯王信解品第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨飯王信解品第二十七

爾時世尊，告淨飯王言：「大王！如上所說解脫法門，當自繫心，正念觀察，勇猛精進，決定修作。過去未來現在諸佛，依此得證無上菩提，能招世間一切富樂，能消世間一切渴愛，能伏世間一切我慢，能破世間一切邪見，能滅有情一切罪惡。未登初地凡夫異生，皆令證得平等法性。如是法要，非諸聲聞及辟支佛所行境界，唯諸菩薩之所修作。大王！應作是念：『我當云何於人天中得為眼目？於長夜中得為照明？於愛河中得為船筏？於險難處得為導師？無依怙者為作主宰？自得度已，復能度他；自解脫已，令他解脫；自得安隱，令他安隱；自證涅槃，復令他證。』大王！不應觀彼現在世間所受富樂五欲自在，諸根如幻境界如夢，謂於色境聲香味觸心生貪著，無滿足時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，告淨飯王言：「大王！如上所說解脫法門，當自繫心，正念觀察，勇猛精進，決定修作。過去未來現在諸佛，依此得證無上菩提，能招世間一切富樂，能消世間一切渴愛，能伏世間一切我慢，能破世間一切邪見，能滅有情一切罪惡。未登初地凡夫異生，皆令證得平等法性。如是法要，非諸聲聞及辟支佛所行境界，唯諸菩薩之所修作。大王！應作是念：『我當云何於人天中得為眼目？於長夜中得為照明？於愛河中得為船筏？於險難處得為導師？無依怙者為作主宰？自得度已，復能度他；自解脫已，令他解脫；自得安隱，令他安隱；自證涅槃，復令他證。』大王！不應觀彼現在世間所受富樂五欲自在，諸根如幻境界如夢，謂於色境聲香味觸心生貪著，無滿足時。

「大王！乃往過去無量俱胝那由他劫，有轉輪王名無邊稱，富貴自在，有大威德，象馬車乘眾寶輦輿，最勝輪寶無能壞者，已曾親近無量諸佛，於彼佛所種多善根，隨意所念皆得成就。大王！彼無邊稱王忽於一時，作是思惟：『我當自試福德之力，以我福故，令四天下所有一切樹木花果，皆得茂盛，受用無盡。』作是念已，彼四天下所有花果而得敷榮。大王！彼無邊稱王如是思惟：『我今更試自善根力，令四天下一切人民，若有所願，隨意無違。』作是念已，彼四天下所有人民，一切希求皆得如意。大王！彼無邊稱王復更思惟：『以我所有善根之力，令四天下降注香水。』作是念已，於四天下普雨香水。大王！彼無邊稱王復更思惟：『以我所有善根力故，令四天下普雨妙花。』作是念已，於四天下降雨種種上妙天花。大王！彼無邊稱王復更思惟：『以我所有善根力故，令四天下雨妙寶衣。』作是念已，於四天下悉雨寶衣。大王！彼無邊稱王復更思惟：『以我所有善根力故，令四天下悉皆雨銀。』作是念已，於四天下皆得雨銀。大王！彼無邊稱王復更思惟：『以我所有善根力故，令四天下降雨黃金。』作是念已，於四天下皆雨黃金。所以者何？皆由無邊稱王於往昔時與諸眾生共修善業之所獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！乃往過去無量俱胝那由他劫，有轉輪王名無邊稱，富貴自在，有大威德，象馬車乘眾寶輦輿，最勝輪寶無能壞者，已曾親近無量諸佛，於彼佛所種多善根，隨意所念皆得成就。大王！彼無邊稱王忽於一時，作是思惟：『我當自試福德之力，以我福故，令四天下所有一切樹木花果，皆得茂盛，受用無盡。』作是念已，彼四天下所有花果而得敷榮。大王！彼無邊稱王如是思惟：『我今更試自善根力，令四天下一切人民，若有所願，隨意無違。』作是念已，彼四天下所有人民，一切希求皆得如意。大王！彼無邊稱王復更思惟：『以我所有善根之力，令四天下降注香水。』作是念已，於四天下普雨香水。大王！彼無邊稱王復更思惟：『以我所有善根力故，令四天下普雨妙花。』作是念已，於四天下降雨種種上妙天花。大王！彼無邊稱王復更思惟：『以我所有善根力故，令四天下雨妙寶衣。』作是念已，於四天下悉雨寶衣。大王！彼無邊稱王復更思惟：『以我所有善根力故，令四天下悉皆雨銀。』作是念已，於四天下皆得雨銀。大王！彼無邊稱王復更思惟：『以我所有善根力故，令四天下降雨黃金。』作是念已，於四天下皆雨黃金。所以者何？皆由無邊稱王於往昔時與諸眾生共修善業之所獲得。

「大王！此閻浮提大地縱廣一萬八千踰繕那量，復有六十俱胝諸大城郭，中有一城名寶莊嚴，縱廣正等十二踰繕那，四面平正妙巧成就，於其城外有多羅樹，七重行列四寶所成，金銀琉璃玻胝迦寶，裝校嚴飾甚可愛樂。彼金樹者，其葉花果悉皆是銀；彼銀樹者，其葉花果皆是黃金；吠琉璃樹，其葉花果皆玻胝迦；彼玻𭹳樹，其葉花果悉是琉璃。其城七重，寶網寶鈴諸妙珍琦彌覆其上，城外復有七重寶塹，皆以七寶所共合成。一一寶塹，深半由旬，廣一由旬。金沙布底，八功德水，澄湛盈滿。諸妙音鳥翔集其中，優鉢羅花、拘沒那花、鉢訥摩花、分陀利花，普遍開發。周匝階陛四寶合成，黃金為階，白銀成陛；白銀為階，黃金成陛；琉璃為階，玻𭹳成陛；玻𭹳為階，琉璃成陛。一一階道七寶所成，其傍皆植金色芭蕉。復於道首置諸寶座，巧妙裝校，甚可愛樂。如是富樂種種嚴飾，皆是無邊稱王積集廣大善根福力之所獲得。又彼寶莊嚴城，周匝復有八萬四千清淨園林，一一園中有八大池，其池各廣半踰繕那，一一池岸有四階陛，四寶所成巧妙嚴飾，八功德水充滿其中，眾色蓮華開敷彌布。於其池岸復有諸花：阿提目葛多花、詹博迦花、嚩始計花、蘇曼那花、阿輸迦花、婆師迦花，如是種種諸妙香花。無邊稱王與諸臣民，止住園中共為遊樂。大王！彼王宮城高廣嚴好，寶多羅樹行植於上，寶網周遍，寶鈴和鳴，出妙音響，如五樂聲。時彼人民賴王德化，富樂自在安隱而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！此閻浮提大地縱廣一萬八千踰繕那量，復有六十俱胝諸大城郭，中有一城名寶莊嚴，縱廣正等十二踰繕那，四面平正妙巧成就，於其城外有多羅樹，七重行列四寶所成，金銀琉璃玻胝迦寶，裝校嚴飾甚可愛樂。彼金樹者，其葉花果悉皆是銀；彼銀樹者，其葉花果皆是黃金；吠琉璃樹，其葉花果皆玻胝迦；彼玻𭹳樹，其葉花果悉是琉璃。其城七重，寶網寶鈴諸妙珍琦彌覆其上，城外復有七重寶塹，皆以七寶所共合成。一一寶塹，深半由旬，廣一由旬。金沙布底，八功德水，澄湛盈滿。諸妙音鳥翔集其中，優鉢羅花、拘沒那花、鉢訥摩花、分陀利花，普遍開發。周匝階陛四寶合成，黃金為階，白銀成陛；白銀為階，黃金成陛；琉璃為階，玻𭹳成陛；玻𭹳為階，琉璃成陛。一一階道七寶所成，其傍皆植金色芭蕉。復於道首置諸寶座，巧妙裝校，甚可愛樂。如是富樂種種嚴飾，皆是無邊稱王積集廣大善根福力之所獲得。又彼寶莊嚴城，周匝復有八萬四千清淨園林，一一園中有八大池，其池各廣半踰繕那，一一池岸有四階陛，四寶所成巧妙嚴飾，八功德水充滿其中，眾色蓮華開敷彌布。於其池岸復有諸花：阿提目葛多花、詹博迦花、嚩始計花、蘇曼那花、阿輸迦花、婆師迦花，如是種種諸妙香花。無邊稱王與諸臣民，止住園中共為遊樂。大王！彼王宮城高廣嚴好，寶多羅樹行植於上，寶網周遍，寶鈴和鳴，出妙音響，如五樂聲。時彼人民賴王德化，富樂自在安隱而住。

「大王！彼無邊稱王復於異時，如是思惟：『我今應往東勝身洲。』作是念已，王領四兵俱乘虛空，即至其處。彼諸小王皆來奉迎，各以國土虔誠致獻，王於彼住百千萬歲。大王！彼無邊稱王復自思惟：『我今當往西牛貨洲。』作是念已，領四兵眾俱乘虛空，即至其所。彼諸小王皆來奉迎，各以國土虔誠致獻，王於彼住百千萬歲。大王！彼無邊稱王復自思惟：『我今當往北俱盧洲。』作是念已，領四兵眾俱乘虛空，即至其所。彼諸人民歡喜歸化，王於彼住百千萬歲。大王！彼無邊稱王復自思惟：『我昔聞有三十三天住須彌頂，我今當往。』作是念已，即乘龍象與四兵眾，飛騰空中上須彌頂。時無邊稱王問御臣曰：『汝見須彌及以大海并四天下，其事云何？』御臣答言：『我見其相旋轉不定，如陶家輪。』王語御臣：『汝所見者，此龍象王大行未止。』王復前進，問御臣曰：『見須彌等，其相云何？』御臣答言：『我今見彼須彌大海皆悉震動。』王語臣曰：『今將至于須彌山頂，此龍象王小行未止。』王復前進，問御臣曰：『見須彌等，其相云何？』御臣答言：『我今見彼須彌大海不動不轉。』王語臣曰：『此龍象王，今已到彼須彌山頂。』時無邊稱王及四兵眾到須彌已，彼帝釋天主即時遙見無邊稱王，歡喜來迎，而作是言：『善來！大王！』即分半座，命王而坐。時無邊稱王即就其座，住於天上經無量歲，與彼天主分半同治。在彼時久，作是思惟：『可退彼天，我獨為主。』作是念已，王及兵眾即時退墮寶莊嚴城寶篋園中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！彼無邊稱王復於異時，如是思惟：『我今應往東勝身洲。』作是念已，王領四兵俱乘虛空，即至其處。彼諸小王皆來奉迎，各以國土虔誠致獻，王於彼住百千萬歲。大王！彼無邊稱王復自思惟：『我今當往西牛貨洲。』作是念已，領四兵眾俱乘虛空，即至其所。彼諸小王皆來奉迎，各以國土虔誠致獻，王於彼住百千萬歲。大王！彼無邊稱王復自思惟：『我今當往北俱盧洲。』作是念已，領四兵眾俱乘虛空，即至其所。彼諸人民歡喜歸化，王於彼住百千萬歲。大王！彼無邊稱王復自思惟：『我昔聞有三十三天住須彌頂，我今當往。』作是念已，即乘龍象與四兵眾，飛騰空中上須彌頂。時無邊稱王問御臣曰：『汝見須彌及以大海并四天下，其事云何？』御臣答言：『我見其相旋轉不定，如陶家輪。』王語御臣：『汝所見者，此龍象王大行未止。』王復前進，問御臣曰：『見須彌等，其相云何？』御臣答言：『我今見彼須彌大海皆悉震動。』王語臣曰：『今將至于須彌山頂，此龍象王小行未止。』王復前進，問御臣曰：『見須彌等，其相云何？』御臣答言：『我今見彼須彌大海不動不轉。』王語臣曰：『此龍象王，今已到彼須彌山頂。』時無邊稱王及四兵眾到須彌已，彼帝釋天主即時遙見無邊稱王，歡喜來迎，而作是言：『善來！大王！』即分半座，命王而坐。時無邊稱王即就其座，住於天上經無量歲，與彼天主分半同治。在彼時久，作是思惟：『可退彼天，我獨為主。』作是念已，王及兵眾即時退墮寶莊嚴城寶篋園中。

「時守園者見是事已，告城中人，作是唱言：『今有天人退沒於此。』時彼國王名曰作愛，聞是說已，速嚴駕馭詣彼園中，見如上事，怪未曾有。即勅排備種種香花、末香、塗香，詣彼王所，偏袒右肩，右膝著地，長跪合掌，安慰問訊，白彼王言：『聖天至此，為當是誰？』彼即答曰：『汝昔曾聞有轉輪王名無邊稱不？』作愛王言：『我聞耆舊說：「昔有王名無邊稱，威德自在，領四天下，與四兵眾乘空而上三十三天。」』『汝所聞者，豈異人乎？則我身是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時守園者見是事已，告城中人，作是唱言：『今有天人退沒於此。』時彼國王名曰作愛，聞是說已，速嚴駕馭詣彼園中，見如上事，怪未曾有。即勅排備種種香花、末香、塗香，詣彼王所，偏袒右肩，右膝著地，長跪合掌，安慰問訊，白彼王言：『聖天至此，為當是誰？』彼即答曰：『汝昔曾聞有轉輪王名無邊稱不？』作愛王言：『我聞耆舊說：「昔有王名無邊稱，威德自在，領四天下，與四兵眾乘空而上三十三天。」』『汝所聞者，豈異人乎？則我身是。』

「時無邊稱王從天退已，初聞人間飲食氣味不能堪任，猶如酥油，沃熱沙中。時作愛王見其頓弊，不能止住：『有何善說？我於來世作何宣傳？』時無邊稱王語作愛王曰：『我從昔來富貴自在王四天下，一切所須皆得如意。陞忉利天帝釋分座，貪無厭故從天退下，如上眾事當如是說。』作是語已，即便命終。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時無邊稱王從天退已，初聞人間飲食氣味不能堪任，猶如酥油，沃熱沙中。時作愛王見其頓弊，不能止住：『有何善說？我於來世作何宣傳？』時無邊稱王語作愛王曰：『我從昔來富貴自在王四天下，一切所須皆得如意。陞忉利天帝釋分座，貪無厭故從天退下，如上眾事當如是說。』作是語已，即便命終。」

佛言：「大王！往昔無邊稱王者，豈異人乎？今我身是。是故當知，諸根如幻境界如夢，繫心正觀，勿生疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！往昔無邊稱王者，豈異人乎？今我身是。是故當知，諸根如幻境界如夢，繫心正觀，勿生疑惑。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「樂求正法財， 淨心常質直， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樂求正法財， 淨心常質直，

五欲不堅牢， 智者當遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五欲不堅牢， 智者當遠離。

若於法明了， 則厭五欲樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於法明了， 則厭五欲樂，

彼善降其心， 能破諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼善降其心， 能破諸煩惱。

由斷煩惱故， 不受諸惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斷煩惱故， 不受諸惡道，

離彼業道者， 為世所恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離彼業道者， 為世所恭敬。

離貪欲染污， 開示欲過失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離貪欲染污， 開示欲過失，

心樂利群生， 稱世間最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心樂利群生， 稱世間最勝。

聞五欲過患， 速能生厭離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞五欲過患， 速能生厭離，

以智淨其心， 處世無過上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以智淨其心， 處世無過上。

最勝大丈夫， 能滅眾生惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝大丈夫， 能滅眾生惡，

令離彼貪行， 處世無過上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令離彼貪行， 處世無過上。

最勝大丈夫， 能滅眾生惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝大丈夫， 能滅眾生惡，

令離彼嗔行， 處世無過上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令離彼嗔行， 處世無過上。

最勝大丈夫， 能滅眾生惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝大丈夫， 能滅眾生惡，

令離彼癡慢， 為清淨智者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令離彼癡慢， 為清淨智者。」

爾時世尊說是偈已，為淨飯王復說法要。佛言：「大王！乃往過去無量世時，有轉輪王名曰地生，善法治世，七寶具足，所謂輪寶、象寶、馬寶、珠寶、兵寶、女寶、主藏臣寶。王有太子，名曰地天，紹繼父王轉輪王位，輔相大臣與王灌頂，為剎帝利灌頂聖王。於十五日月盛滿時，澡沐首髮洗浴身垢，著新淨衣。以諸花鬘摩尼天冠、種種瓔珞莊嚴其身，陞高樓上采女圍繞。即於東方有金輪寶，千輻具足轂輞圓滿，光明照曜縱廣七肘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是偈已，為淨飯王復說法要。佛言：「大王！乃往過去無量世時，有轉輪王名曰地生，善法治世，七寶具足，所謂輪寶、象寶、馬寶、珠寶、兵寶、女寶、主藏臣寶。王有太子，名曰地天，紹繼父王轉輪王位，輔相大臣與王灌頂，為剎帝利灌頂聖王。於十五日月盛滿時，澡沐首髮洗浴身垢，著新淨衣。以諸花鬘摩尼天冠、種種瓔珞莊嚴其身，陞高樓上采女圍繞。即於東方有金輪寶，千輻具足轂輞圓滿，光明照曜縱廣七肘。

「時地天王覩是事已：『我昔曾聞耆舊所說：「若剎帝利受灌頂時有金輪現，如前所說，當知定作轉輪聖王。」我今應當自試驗之。』時地天王即從座起，偏袒右肩，右膝著地，向輪合掌，作如是言：『此金輪寶當降于地。』如是禱已，依王前住。王以妙香上妙衣服，用拭輪寶置右掌中，而語輪曰：『我今欲往東勝身洲。』金輪乘空，即至彼所。地天聖王出現之處，其地平正布諸寶花，以王威力，地皆震動，井泉河池枯涸之處，八功德水悉皆盈滿，所謂輕清甘滑，不濁不臭，飲者無厭，令腹無痛。一切林木華果敷榮，諸枯槁者復得滋茂。王所遊處輪導其前，所至國土大小諸王，各以金槃盛滿銀粟，或以銀槃盛滿金粟，咸來奉迎安慰問訊：『善來！聖王！此土安隱，唯願居此治化人民，我等皆當給侍左右。』王即語曰：『我今不須國土珍寶，汝等應當隨順教誨，遠離殺生及不與取，遠離邪婬亦莫妄語，乃至邪見十不善業；汝等應當自住十善，亦教他人令住十善。孝養父母，承事師長，莫作非法，修行善行，亦勸他人勤行眾善。』時地天王與四兵眾，從勝身洲，過盡人境，漸度大海，至牛貨洲及俱盧洲，宣王德化。悉降伏已，王及輪寶還閻浮提，於王宮門依空而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時地天王覩是事已：『我昔曾聞耆舊所說：「若剎帝利受灌頂時有金輪現，如前所說，當知定作轉輪聖王。」我今應當自試驗之。』時地天王即從座起，偏袒右肩，右膝著地，向輪合掌，作如是言：『此金輪寶當降于地。』如是禱已，依王前住。王以妙香上妙衣服，用拭輪寶置右掌中，而語輪曰：『我今欲往東勝身洲。』金輪乘空，即至彼所。地天聖王出現之處，其地平正布諸寶花，以王威力，地皆震動，井泉河池枯涸之處，八功德水悉皆盈滿，所謂輕清甘滑，不濁不臭，飲者無厭，令腹無痛。一切林木華果敷榮，諸枯槁者復得滋茂。王所遊處輪導其前，所至國土大小諸王，各以金槃盛滿銀粟，或以銀槃盛滿金粟，咸來奉迎安慰問訊：『善來！聖王！此土安隱，唯願居此治化人民，我等皆當給侍左右。』王即語曰：『我今不須國土珍寶，汝等應當隨順教誨，遠離殺生及不與取，遠離邪婬亦莫妄語，乃至邪見十不善業；汝等應當自住十善，亦教他人令住十善。孝養父母，承事師長，莫作非法，修行善行，亦勸他人勤行眾善。』時地天王與四兵眾，從勝身洲，過盡人境，漸度大海，至牛貨洲及俱盧洲，宣王德化。悉降伏已，王及輪寶還閻浮提，於王宮門依空而住。

「時四天下變成七寶，所有一切三惡道苦，及八難處不善之聲，悉皆消滅，況復有彼造惡業者。所以者何？皆由地天轉輪聖王本願力故。又彼輪寶於虛空中，往來旋轉四天下時，處處皆生自然香稻，不假種植，淨無糠糩。又彼輪寶旋天下時，諸劫波樹出天寶衣，一切有情受用如意。又彼輪寶旋天下時，諸有重病皆得痊愈，唯有三病：一者、意樂；二者、段食；三者、衰老。彼諸眾生壽命千歲，設有微苦，自然消殄。有如是等無量無邊希有之事，俱時出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時四天下變成七寶，所有一切三惡道苦，及八難處不善之聲，悉皆消滅，況復有彼造惡業者。所以者何？皆由地天轉輪聖王本願力故。又彼輪寶於虛空中，往來旋轉四天下時，處處皆生自然香稻，不假種植，淨無糠糩。又彼輪寶旋天下時，諸劫波樹出天寶衣，一切有情受用如意。又彼輪寶旋天下時，諸有重病皆得痊愈，唯有三病：一者、意樂；二者、段食；三者、衰老。彼諸眾生壽命千歲，設有微苦，自然消殄。有如是等無量無邊希有之事，俱時出現。

「時地天王，忽作是念：『我今於此富貴自在，頗有餘處，而勝此耶？』復自思惟：『我昔曾聞須彌山頂有三十三天快樂無比，今可詣彼。』與四兵眾即至彼所。時帝釋天主，見地天王自遠而來，即起奉迎，善言問訊，分座令坐，命王同治。時地天王經彼時久，欲退帝釋獨為天主。作是念已，王與兵眾墮閻浮提末土羅城。彼地天王久居天宮受上妙樂，忽墮人世，不能暫安。猶如酥油，置熱砂上，身心頓弊，無所堪任。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時地天王，忽作是念：『我今於此富貴自在，頗有餘處，而勝此耶？』復自思惟：『我昔曾聞須彌山頂有三十三天快樂無比，今可詣彼。』與四兵眾即至彼所。時帝釋天主，見地天王自遠而來，即起奉迎，善言問訊，分座令坐，命王同治。時地天王經彼時久，欲退帝釋獨為天主。作是念已，王與兵眾墮閻浮提末土羅城。彼地天王久居天宮受上妙樂，忽墮人世，不能暫安。猶如酥油，置熱砂上，身心頓弊，無所堪任。

「時地天王，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時地天王，而說偈言：

「『王者稱自在， 不能斷貪欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『王者稱自在， 不能斷貪欲，

如火益乾薪， 是故應遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如火益乾薪， 是故應遠離。

如渴飲鹹水， 轉增其渴心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如渴飲鹹水， 轉增其渴心，

當知著欲者， 無厭亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知著欲者， 無厭亦如是。

如眾流入海， 曾無滿足時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如眾流入海， 曾無滿足時，

當知著欲者， 無厭亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知著欲者， 無厭亦如是。

如鏡照形容， 顯現何曾定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鏡照形容， 顯現何曾定，

當知著色者， 無厭亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知著色者， 無厭亦如是。

如聞空谷響， 應答無休息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如聞空谷響， 應答無休息，

當知著聲者， 無厭亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知著聲者， 無厭亦如是。

猶如盛香匲， 受薰未甞足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如盛香匲， 受薰未甞足，

當知著香者， 無厭亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知著香者， 無厭亦如是。

如杓和美饌， 均布用無時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如杓和美饌， 均布用無時，

當知著味者， 無厭亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知著味者， 無厭亦如是。

如風行虛空， 轉動曾無定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如風行虛空， 轉動曾無定，

當知著觸者， 無厭亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知著觸者， 無厭亦如是。

如夢中飲水， 不能蠲渴想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如夢中飲水， 不能蠲渴想，

意著諸法者， 無厭亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意著諸法者， 無厭亦如是。

若樂著諸欲， 貪火轉熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若樂著諸欲， 貪火轉熾然，

當以淨智水， 滅之無有餘。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當以淨智水， 滅之無有餘。』

「爾時地天轉輪聖王說是偈已，尋即遷謝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時地天轉輪聖王說是偈已，尋即遷謝。」

佛言：「大王！地天王者豈異人乎？我身是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！地天王者豈異人乎？我身是也。」