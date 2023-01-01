父子合集經卷第十八西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父子合集經卷第十八西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

六界差別品第二十六之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六界差別品第二十六之三

佛言：「大王！譬若有人於睡夢中與諸寶媛共相執持，是人覺已，憶念夢中所受妙觸，為實爾不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！譬若有人於睡夢中與諸寶媛共相執持，是人覺已，憶念夢中所受妙觸，為實爾不？」

王言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也！」

佛言：「大王！於意云何？是人所夢執以為實，是智者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！於意云何？是人所夢執以為實，是智者不？」

王言：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無有寶媛，況復有彼美妙觸耶？當知是人徒自疲勞，都無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無有寶媛，況復有彼美妙觸耶？當知是人徒自疲勞，都無所得。」

佛言：「大王！如是，如是！愚癡異生寡聞無智，於可意觸而生愛樂，心生染著造如是業，身業三種、語業四種、意業三種，造作彼業，剎那遷謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，至命終時，見先所作，心想中現，如彼睡覺憶夢中事，最後識滅自業現前。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，作業受報，皆不失壞。或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天，同分種類相續不絕。大王！最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！彼識起時，無所從來，滅無所至；其緣生時，無所從來，滅無所至；彼業生時，無所從來，滅無所至。大王！無有少法從於此世得至他世。何以故？自性空故。如是了知初識初識空，自業自業空，身識身識空，若滅滅空，若生生空，輪迴輪迴空，涅槃涅槃皆自性空，無有作者亦無受者，但隨世俗之所顯示，非第一義作是說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是，如是！愚癡異生寡聞無智，於可意觸而生愛樂，心生染著造如是業，身業三種、語業四種、意業三種，造作彼業，剎那遷謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，至命終時，見先所作，心想中現，如彼睡覺憶夢中事，最後識滅自業現前。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，作業受報，皆不失壞。或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天，同分種類相續不絕。大王！最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！彼識起時，無所從來，滅無所至；其緣生時，無所從來，滅無所至；彼業生時，無所從來，滅無所至。大王！無有少法從於此世得至他世。何以故？自性空故。如是了知初識初識空，自業自業空，身識身識空，若滅滅空，若生生空，輪迴輪迴空，涅槃涅槃皆自性空，無有作者亦無受者，但隨世俗之所顯示，非第一義作是說也。

「大王！當知諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無相者則無希求，名無願解脫門。若能了此三解脫門，與空共行菩提先道，廣大如法性，究竟如虛空；於此譬喻。當如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！當知諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無相者則無希求，名無願解脫門。若能了此三解脫門，與空共行菩提先道，廣大如法性，究竟如虛空；於此譬喻。當如是知。

「復次，大王！譬如有人於睡夢中，持熱銅鍱以為衣服而自纏身。是人覺已，憶念夢中熾然銅鍱觸身苦惱，為實爾不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！譬如有人於睡夢中，持熱銅鍱以為衣服而自纏身。是人覺已，憶念夢中熾然銅鍱觸身苦惱，為實爾不？」

王言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也！」

佛言：「大王！於意云何？是人所夢執為真實，是智者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！於意云何？是人所夢執為真實，是智者不？」

王言：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無熱銅鍱，況復觸身受苦惱耶？當知是人徒自疲勞都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無熱銅鍱，況復觸身受苦惱耶？當知是人徒自疲勞都無有實。」

佛言：「大王！如是，如是！愚癡寡聞凡夫異生，見恐畏事，心生嫌惡，妄生執著造是惡業，身業三種、語業四種、意業三種，造作彼業，剎那遷謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，至命終時，見昔所作，心生恐懼，如彼睡覺念夢中事，最後識滅自業現前。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，作業受果皆不失壞，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿修羅，若人若天。初識生已各受其報，同分心品相續而轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！彼識起時，無所從來，滅無所至；彼緣生時，無所從來，滅無所至；彼業生時，無所從來，滅無所至。大王！無有少法從於此世得至他世。何以故？自性空故。如是了知初識初識空，自業自業空，身識身識空，若滅滅空，若生生空，輪迴輪迴空，涅槃涅槃皆自性空。了知業報自性非有，無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是，如是！愚癡寡聞凡夫異生，見恐畏事，心生嫌惡，妄生執著造是惡業，身業三種、語業四種、意業三種，造作彼業，剎那遷謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，至命終時，見昔所作，心生恐懼，如彼睡覺念夢中事，最後識滅自業現前。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，作業受果皆不失壞，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿修羅，若人若天。初識生已各受其報，同分心品相續而轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！彼識起時，無所從來，滅無所至；彼緣生時，無所從來，滅無所至；彼業生時，無所從來，滅無所至。大王！無有少法從於此世得至他世。何以故？自性空故。如是了知初識初識空，自業自業空，身識身識空，若滅滅空，若生生空，輪迴輪迴空，涅槃涅槃皆自性空。了知業報自性非有，無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。

「大王！當知諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無相者，則無希求，名無願解脫門。若能了知三解脫門，與空共行，菩提先道，廣大如法界，究竟如虛空。於此譬喻，當如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！當知諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無相者，則無希求，名無願解脫門。若能了知三解脫門，與空共行，菩提先道，廣大如法界，究竟如虛空。於此譬喻，當如是知。

「復次，大王！如人夢中自見其身，悉皆散壞不覺諸觸。是人覺已，憶念夢中身根散壞而生憂惱，為實爾不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！如人夢中自見其身，悉皆散壞不覺諸觸。是人覺已，憶念夢中身根散壞而生憂惱，為實爾不？」

王言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也！」

佛言：「大王！於意云何？是人所夢執以為實，是智者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！於意云何？是人所夢執以為實，是智者不？」

王言：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無有身根，況復散壞？當知是人徒自疲勞，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無有身根，況復散壞？當知是人徒自疲勞，都無有實。」

佛言：「如是，如是！愚癡寡聞凡夫異生，自見身壞，心生執著，復起恐怖，造是癡業，身業三種、語業四種、意業三種，造作彼業，剎那遷謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，至命終時，見先所作，心生惶怖，如彼夢覺，念夢中事，最後識滅自業現前。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，作業受果皆不失壞，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！初識起時，無所從來，滅無所至；彼緣生時，無所從來，滅無所至；其業生時，無所從來，滅無所至。大王！無有少法從於此世得至他世。何以故？自性空故。如是了知初識初識空，自業自業空，身識身識空，若滅滅空，若生生空，輪迴輪迴空，涅槃涅槃皆自性空。了知業報自性非有，無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！愚癡寡聞凡夫異生，自見身壞，心生執著，復起恐怖，造是癡業，身業三種、語業四種、意業三種，造作彼業，剎那遷謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，至命終時，見先所作，心生惶怖，如彼夢覺，念夢中事，最後識滅自業現前。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，作業受果皆不失壞，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！初識起時，無所從來，滅無所至；彼緣生時，無所從來，滅無所至；其業生時，無所從來，滅無所至。大王！無有少法從於此世得至他世。何以故？自性空故。如是了知初識初識空，自業自業空，身識身識空，若滅滅空，若生生空，輪迴輪迴空，涅槃涅槃皆自性空。了知業報自性非有，無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。

「大王！當知諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無相者，則無希求，名無願解脫門。若能了此三解脫門，與空共行，菩提先道，廣大如法界，究竟如虛空。於此譬喻，當如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！當知諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無相者，則無希求，名無願解脫門。若能了此三解脫門，與空共行，菩提先道，廣大如法界，究竟如虛空。於此譬喻，當如是知。

「復次，大王！如人夢中見彼幻師幻作五欲種種欲樂，自見其身為彼圍遶，受諸快樂。是人覺已，憶念夢中所作事業，為實爾不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！如人夢中見彼幻師幻作五欲種種欲樂，自見其身為彼圍遶，受諸快樂。是人覺已，憶念夢中所作事業，為實爾不？」

王言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也！」

佛言：「大王！於意云何？彼於夢境執以為實，是智者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！於意云何？彼於夢境執以為實，是智者不？」

王言：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無彼幻師，況復變現五欲等事。當知是人徒自疲勞，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無彼幻師，況復變現五欲等事。當知是人徒自疲勞，都無有實。」

佛言：「大王！如是，如是！愚癡寡聞凡夫異生意著於法，心生貪染，復起追求，轉增癡愛，為彼所牽，造如是罪，身業三種、語業四種、意業三種，造作彼業，剎那遷謝。彼業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，至命終時，見昔所作心想中現，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，作業受報，皆不失壞，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！身識生時，無所從來，滅無所至；彼緣生時，無所從來，滅無所至；彼業生時，無所從來，滅無所至。大王！無有少法從於此世得至他世。何以故？自性空故。如是了知初識初識空，自業自業空，身識身識空，若滅滅空，若生生空，輪迴輪迴空，涅槃涅槃皆自性空。作業不可得，受報不可得，但唯名相分別顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是，如是！愚癡寡聞凡夫異生意著於法，心生貪染，復起追求，轉增癡愛，為彼所牽，造如是罪，身業三種、語業四種、意業三種，造作彼業，剎那遷謝。彼業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，至命終時，見昔所作心想中現，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，作業受報，皆不失壞，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！身識生時，無所從來，滅無所至；彼緣生時，無所從來，滅無所至；彼業生時，無所從來，滅無所至。大王！無有少法從於此世得至他世。何以故？自性空故。如是了知初識初識空，自業自業空，身識身識空，若滅滅空，若生生空，輪迴輪迴空，涅槃涅槃皆自性空。作業不可得，受報不可得，但唯名相分別顯示。

「大王！當知諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無相者則無希求，名無願解脫門。依此了知三解脫門，與空共行，菩提先道，廣大如法界，究竟如虛空。於此譬喻，當如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！當知諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無相者則無希求，名無願解脫門。依此了知三解脫門，與空共行，菩提先道，廣大如法界，究竟如虛空。於此譬喻，當如是知。

「復次，大王！譬如有人於睡夢中，為彼瀑流漂沒己身及其眷屬，受諸惶怖種種苦惱。是人覺已，憶念夢中水所漂溺，為實爾不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！譬如有人於睡夢中，為彼瀑流漂沒己身及其眷屬，受諸惶怖種種苦惱。是人覺已，憶念夢中水所漂溺，為實爾不？」

王言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也！」

佛言：「大王！是人所夢執以為實，是智者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！是人所夢執以為實，是智者不？」

王言：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無水所漂，況復有彼惶怖苦惱？當知是人徒自疲勞，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無水所漂，況復有彼惶怖苦惱？當知是人徒自疲勞，都無有實。」

佛言：「大王！如是，如是！愚癡寡聞凡夫異生，意著諸法生憂惱處，展轉尋求無對治道，以不了故起諸惡行，身業三種、語業四種、意業三種，造作彼業，剎那遷謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，至命終時心生惶怖，見昔所作悉現其前，如人夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，作業受果皆不失壞，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續不絕，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！初識生時，無所從來，滅無所至；彼緣生時，無所從來，滅無所至；彼業生時，無所從來，滅無所至。大王！無有少法從於此世得至他世。何以故？自性空故。如是了知初識初識空，自業自業空，身識身識空，若滅滅空，若生生空，輪迴輪迴空，涅槃涅槃皆自性空，無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是，如是！愚癡寡聞凡夫異生，意著諸法生憂惱處，展轉尋求無對治道，以不了故起諸惡行，身業三種、語業四種、意業三種，造作彼業，剎那遷謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，至命終時心生惶怖，見昔所作悉現其前，如人夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，作業受果皆不失壞，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續不絕，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！初識生時，無所從來，滅無所至；彼緣生時，無所從來，滅無所至；彼業生時，無所從來，滅無所至。大王！無有少法從於此世得至他世。何以故？自性空故。如是了知初識初識空，自業自業空，身識身識空，若滅滅空，若生生空，輪迴輪迴空，涅槃涅槃皆自性空，無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。

「大王！諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無相者，則無希求，名無願解脫門。若能了此三解脫門，與空共行，菩提先道，廣大如法界，究竟如虛空。於此譬喻，當如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無相者，則無希求，名無願解脫門。若能了此三解脫門，與空共行，菩提先道，廣大如法界，究竟如虛空。於此譬喻，當如是知。

「復次，大王！譬如有人於睡夢中，自見其身飲酒惛醉，不識善法及諸惡行，功德過失都不覺知。是人覺已，念夢中事，為實爾不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！譬如有人於睡夢中，自見其身飲酒惛醉，不識善法及諸惡行，功德過失都不覺知。是人覺已，念夢中事，為實爾不？」

王言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也！」

佛言：「大王！於意云何？是人所夢執為真實，是智者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！於意云何？是人所夢執為真實，是智者不？」

王言：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無飲酒者，況惛醉耶？當知是人徒自疲勞，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無飲酒者，況惛醉耶？當知是人徒自疲勞，都無有實。」

佛言：「大王！如是，如是！愚癡寡聞凡夫異生，意著諸法，起愛染心造是癡業，身業三種、語業四種、意業三種，造作彼業，剎那遷謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，至命終時，見先所作自分業報心想中現，如人夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，作業受報皆不失壞，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。各受其報，同類心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！身識生時，無所從來，滅無所至；彼緣生時，無所從來，滅無所至；彼業生時，無所從來，滅無所至。大王！無有少法從於此世得至他世。何以故？自性空故。如是了知初識初識空，自業自業空，身識身識空，若滅滅空，若生生空，輪迴輪迴空，涅槃涅槃皆自性空，無有作者亦無受者，若業若報，皆不可得，但唯名相分別顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是，如是！愚癡寡聞凡夫異生，意著諸法，起愛染心造是癡業，身業三種、語業四種、意業三種，造作彼業，剎那遷謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，至命終時，見先所作自分業報心想中現，如人夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，作業受報皆不失壞，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。各受其報，同類心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！身識生時，無所從來，滅無所至；彼緣生時，無所從來，滅無所至；彼業生時，無所從來，滅無所至。大王！無有少法從於此世得至他世。何以故？自性空故。如是了知初識初識空，自業自業空，身識身識空，若滅滅空，若生生空，輪迴輪迴空，涅槃涅槃皆自性空，無有作者亦無受者，若業若報，皆不可得，但唯名相分別顯示。

「大王！諸根如幻境界如夢，一切諸法自性空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無相者，則無希求，名無願解脫門。若能了知三解脫門，與空共行，菩提先道，廣大如法界，究竟如虛空。於此譬喻，當如是知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！諸根如幻境界如夢，一切諸法自性空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無相者，則無希求，名無願解脫門。若能了知三解脫門，與空共行，菩提先道，廣大如法界，究竟如虛空。於此譬喻，當如是知。」