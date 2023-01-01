父子合集經卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父子合集經卷第十七

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

六界差別品第二十六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六界差別品第二十六之二

佛言：「大王！譬如有人於睡夢中，聞妙樂聲，心生適悅。是人覺已，憶念夢中美妙音樂，是實有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！譬如有人於睡夢中，聞妙樂聲，心生適悅。是人覺已，憶念夢中美妙音樂，是實有不？」

王曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！」

佛言：「大王！於意云何？是人所夢執以為實，是智者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！於意云何？是人所夢執以為實，是智者不？」

王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無有樂聲，何況復有生適悅耶？當知是人徒自疲勞，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無有樂聲，何況復有生適悅耶？當知是人徒自疲勞，都無有實。」

佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生聞可意聲起於愛樂，而生染著，造作惡行，身三、語四、意業三種，作是業已剎那滅謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，最後邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時無所從來，滅無所去；彼業生時無所從來，滅無所去；初識生時無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空，了知業轉無有作者，亦無受者，但唯名相分別顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生聞可意聲起於愛樂，而生染著，造作惡行，身三、語四、意業三種，作是業已剎那滅謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，最後邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時無所從來，滅無所去；彼業生時無所從來，滅無所去；初識生時無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空，了知業轉無有作者，亦無受者，但唯名相分別顯示。

「大王！耳聞惡聲則生憂惱，如人夢中親愛別離，悲號啼哭，生大苦惱。於意云何？是人覺已憶夢中事，是實有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！耳聞惡聲則生憂惱，如人夢中親愛別離，悲號啼哭，生大苦惱。於意云何？是人覺已憶夢中事，是實有不？」

王曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！」

佛言：「大王！是人所夢執以為實，為智者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！是人所夢執以為實，為智者不？」

王曰：「不也！世尊！何以故？夢中親愛畢竟無有，何況復有別離事耶？當知是人徒自疲勞，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！世尊！何以故？夢中親愛畢竟無有，何況復有別離事耶？當知是人徒自疲勞，都無有實。」

佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生聞其惡聲，則生憂惱，起於瞋心，造作瞋業，所謂身三、語四、意業三種，造彼業已剎那滅謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，最後邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿修羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時無所從來，滅無所去；彼業生時無所從來，滅無所去；初識生時無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生聞其惡聲，則生憂惱，起於瞋心，造作瞋業，所謂身三、語四、意業三種，造彼業已剎那滅謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，最後邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿修羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時無所從來，滅無所去；彼業生時無所從來，滅無所去；初識生時無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。

「大王！耳聞捨聲起於捨想，如人夢中聞他宣說不了義句。於意云何？是人覺已憶念夢中所聞之聲，為實有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！耳聞捨聲起於捨想，如人夢中聞他宣說不了義句。於意云何？是人覺已憶念夢中所聞之聲，為實有不？」

王曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！」

佛言：「大王！是人所夢執以為實，是智者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！是人所夢執以為實，是智者不？」

王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無有音聲，何況更有不了義句。當知是人徒自疲勞，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無有音聲，何況更有不了義句。當知是人徒自疲勞，都無有實。」

佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生耳聞捨聲，不達義趣，輕慢毀呰，造作癡業。身三、語四、意三種業，最初造作，即便滅謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，最後邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺憶夢中聞不了義句。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時無所從來，滅無所去；彼業生時無所從來，滅無所去；初識生時無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者，亦無受者，但唯名相分別顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生耳聞捨聲，不達義趣，輕慢毀呰，造作癡業。身三、語四、意三種業，最初造作，即便滅謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，最後邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺憶夢中聞不了義句。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時無所從來，滅無所去；彼業生時無所從來，滅無所去；初識生時無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者，亦無受者，但唯名相分別顯示。

「大王！當知諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無有相，則無願求，名無願解脫門。如是三法與空共行，涅盤先道決定，如法界周遍虛空際，於此譬喻當如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！當知諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無有相，則無願求，名無願解脫門。如是三法與空共行，涅盤先道決定，如法界周遍虛空際，於此譬喻當如是知。

「大王！譬如有人於睡夢中，以旃檀香或多摩羅葉香及餘香等而以塗身。於意云何？是人覺已，憶念夢中所塗之香，是實有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！譬如有人於睡夢中，以旃檀香或多摩羅葉香及餘香等而以塗身。於意云何？是人覺已，憶念夢中所塗之香，是實有不？」

王曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！」

佛言：「大王！是人所夢執以為實，為智者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！是人所夢執以為實，為智者不？」

王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無有諸香，何況復有以塗身耶？當知是人徒自疲勞都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無有諸香，何況復有以塗身耶？當知是人徒自疲勞都無有實。」

佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生初聞妙香便生愛樂，心起染著，造如是業，身三、語四、意三種業，造彼業已，即便滅謝。是業滅已，不依四方四維上下中間而住，乃至最後識滅，自業現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時，無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生初聞妙香便生愛樂，心起染著，造如是業，身三、語四、意三種業，造彼業已，即便滅謝。是業滅已，不依四方四維上下中間而住，乃至最後識滅，自業現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時，無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。

「大王！如人夢中見以死蛇死狗人屍繫己頸上，心生怖畏。於意云何？是人覺已憶念所見，為實有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！如人夢中見以死蛇死狗人屍繫己頸上，心生怖畏。於意云何？是人覺已憶念所見，為實有不？」

王曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！」

佛言：「大王！是人所夢執以為實，是智者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！是人所夢執以為實，是智者不？」

王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無死蛇等，何更復有繫之頸耶？當知是人徒自疲勞，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無死蛇等，何更復有繫之頸耶？當知是人徒自疲勞，都無有實。」

佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生見是臭惡，瞋恚毀呰造作是業，身三、語四、意三種業。造是業已剎那滅謝，是業不依東西南北四維上下中間而住，最後邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿修羅，若人若天。初識生已各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時，無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時，無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生見是臭惡，瞋恚毀呰造作是業，身三、語四、意三種業。造是業已剎那滅謝，是業不依東西南北四維上下中間而住，最後邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿修羅，若人若天。初識生已各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時，無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時，無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。

「大王！譬如有人於睡夢中為彼非人斷其鼻根。於意云何？是人覺已，憶念夢中鼻根斷壞，是實有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！譬如有人於睡夢中為彼非人斷其鼻根。於意云何？是人覺已，憶念夢中鼻根斷壞，是實有不？」

王曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！」

佛言：「大王！是人所夢執以為實，是智者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！是人所夢執以為實，是智者不？」

王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無有鼻根，何更說有被斷壞耶？當知是人徒自疲勞，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無有鼻根，何更說有被斷壞耶？當知是人徒自疲勞，都無有實。」

佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生見鼻根壞，起恐怖想，造作癡業，身三、語四、意三種業，最初造作剎那滅謝。是業滅已，不依四方四維上下中間而住，最後邊際，命根滅盡，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿修羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時，無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時，無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者，亦無受者，但唯名相分別顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生見鼻根壞，起恐怖想，造作癡業，身三、語四、意三種業，最初造作剎那滅謝。是業滅已，不依四方四維上下中間而住，最後邊際，命根滅盡，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿修羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時，無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時，無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者，亦無受者，但唯名相分別顯示。

「大王！當知諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無有相，則無願求，名無願解脫門。如是三法，與空共行，涅盤先道，決定如法界，周遍虛空際；於此譬喻當如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！當知諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無有相，則無願求，名無願解脫門。如是三法，與空共行，涅盤先道，決定如法界，周遍虛空際；於此譬喻當如是知。

「大王！譬若有人於睡夢中，為彼饑渴之所逼切，遇諸美饌隨意而食。於意云何？是人覺已憶念美饌，為實有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！譬若有人於睡夢中，為彼饑渴之所逼切，遇諸美饌隨意而食。於意云何？是人覺已憶念美饌，為實有不？」

王曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也。」

佛言：「大王！是人所夢執以為實，是智者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！是人所夢執以為實，是智者不？」

王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無彼美膳，況得食耶？當知是人徒自疲勞都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無彼美膳，況得食耶？當知是人徒自疲勞都無有實。」

佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生見美食已，心生愛著起於貪行，身三、語四、意三種業，最初造作剎那滅謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，最後邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時，無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時，無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者，亦無受者，但唯名相分別顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生見美食已，心生愛著起於貪行，身三、語四、意三種業，最初造作剎那滅謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，最後邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時，無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時，無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者，亦無受者，但唯名相分別顯示。

「大王！如人夢中為饑所逼，得其苦瓠并拘賒怛計子、畢租摩哩捺子，而便食之，心生恚恨。於意云何？是人覺已，憶其夢中食苦瓠等，為實有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！如人夢中為饑所逼，得其苦瓠并拘賒怛計子、畢租摩哩捺子，而便食之，心生恚恨。於意云何？是人覺已，憶其夢中食苦瓠等，為實有不？」

王曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也。」

佛言：「大王！是人所夢執以為實，是智者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！是人所夢執以為實，是智者不？」

王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無苦瓠等，況復食耶？當知是人徒自疲勞都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無苦瓠等，況復食耶？當知是人徒自疲勞都無有實。」

佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生夢為饑逼，噉其苦味，心生恚惱，造是業行，身三、語四、意三種行，造彼業已即便滅謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，最後邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時，無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時，無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生夢為饑逼，噉其苦味，心生恚惱，造是業行，身三、語四、意三種行，造彼業已即便滅謝。是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，最後邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時，無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時，無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。

「大王！如人夢中舌根斷壞。於意云何？是人覺已，憶念夢中，是為實不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！如人夢中舌根斷壞。於意云何？是人覺已，憶念夢中，是為實不？」

王曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！」

佛言：「大王！是人所夢執以為實，是智者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！是人所夢執以為實，是智者不？」

王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無有舌根，況復斷壞？當知是人徒自疲勞，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無有舌根，況復斷壞？當知是人徒自疲勞，都無有實。」

佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生見舌壞已，心生恚惱造是業行，身三、語四、意三種業，造彼業已，剎那滅謝。是業不依四方四維上下而住，最後邊際命根滅謝，自分業報皆悉現前，如夢覺已，念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時，無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時，無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生見舌壞已，心生恚惱造是業行，身三、語四、意三種業，造彼業已，剎那滅謝。是業不依四方四維上下而住，最後邊際命根滅謝，自分業報皆悉現前，如夢覺已，念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時，無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時，無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。

「大王！當知諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無有相，則無願求，名無願解脫門。如是三法，與空共行，涅盤先道，決定如法界，周遍虛空際；於此譬喻，當如是知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！當知諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無有相，則無願求，名無願解脫門。如是三法，與空共行，涅盤先道，決定如法界，周遍虛空際；於此譬喻，當如是知。」