父子合集經
宋 日稱等譯20卷CBETA T0320大于一万字 12 h
向佛经 GPT 提问
第 16 卷
父子合集經卷第十六
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西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯
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六界差別品第二十六之一
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爾時淨飯王并諸營從眷屬等，見諸阿脩羅王乃至外道婆羅門蒙佛授記，發希有心，歎未曾有：「世尊言音美妙清徹，一切世間聞者忻悅。」時淨飯王始見如來，以愛戀故，情意慇懃。
爾時淨飯王并諸營從眷屬等，見諸阿脩羅王乃至外道婆羅門蒙佛授記，發希有心，歎未曾有：「世尊言音美妙清徹，一切世間聞者忻悅。」時淨飯王始見如來，以愛戀故，情意慇懃。
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爾時世尊知彼父王心之所念，而告之曰：「大王！我所說法初中後善，其義巧妙，清淨一相，梵行圓滿。今正說者，所謂分別六界差別分位法門。王當諦聽！善思念之！」
爾時世尊知彼父王心之所念，而告之曰：「大王！我所說法初中後善，其義巧妙，清淨一相，梵行圓滿。今正說者，所謂分別六界差別分位法門。王當諦聽！善思念之！」
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時淨飯王即白佛言：「善哉！世尊！願樂欲聞，為我宣說，憶持信受。」
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佛言：「大王！如是六界、六觸處，十八意所伺察，是補嚕沙為緣得生。云何六界？所謂地界、水界、火界、風界、空界、識界。云何六觸處？謂眼觸處而見於色，若耳觸處得聞其聲，若鼻觸處能嗅於香，若舌觸處悉嘗於味，若身觸處親覺其觸，若意觸處則知於法。云何十八意所伺察，謂眼見色已，若生適悅，若生憂惱，若住於捨；如是六根各各緣彼適悅等三，是名十八意所伺察。大王！云何為內地界？謂於內身所生硬澁，髮毛爪齒，皮肉筋骨。若內地界不生，亦無有滅，則無集行。大王！若時女人，而於內心如所思惟彼補嚕沙，彼補嚕沙亦生愛樂，由二和合羯邏藍生。又復思惟相似和合，而得生者，無有是處；若二女人，無有是處；二補嚕沙，亦無是處；若彼彼思惟而得生者，亦無是處。自體無實，非相應故。云何說此為堅硬性？大王！此堅硬性相似而立，畢竟此身潰爛散滅，唯塚壙中是所歸趣。彼堅硬性從何所來？亦非四方上下而去。大王！此內地界，應如是知。
佛言：「大王！如是六界、六觸處，十八意所伺察，是補嚕沙為緣得生。云何六界？所謂地界、水界、火界、風界、空界、識界。云何六觸處？謂眼觸處而見於色，若耳觸處得聞其聲，若鼻觸處能嗅於香，若舌觸處悉嘗於味，若身觸處親覺其觸，若意觸處則知於法。云何十八意所伺察，謂眼見色已，若生適悅，若生憂惱，若住於捨；如是六根各各緣彼適悅等三，是名十八意所伺察。大王！云何為內地界？謂於內身所生硬澁，髮毛爪齒，皮肉筋骨。若內地界不生，亦無有滅，則無集行。大王！若時女人，而於內心如所思惟彼補嚕沙，彼補嚕沙亦生愛樂，由二和合羯邏藍生。又復思惟相似和合，而得生者，無有是處；若二女人，無有是處；二補嚕沙，亦無是處；若彼彼思惟而得生者，亦無是處。自體無實，非相應故。云何說此為堅硬性？大王！此堅硬性相似而立，畢竟此身潰爛散滅，唯塚壙中是所歸趣。彼堅硬性從何所來？亦非四方上下而去。大王！此內地界，應如是知。
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「大王！云何外地界堅硬性者，如彼世間初建，梵王所居宮殿大寶所成；復生他化自在諸天，所居宮殿皆七寶成。大王！若無地界，彼堅硬性從何所生？復成大地，厚八萬四千踰繕那，縱廣六萬踰繕那；復生輪圍、大輪圍山，堅固安住同一金剛；復生蘇彌盧山、庾健陀山、𩕳泯陀山、伊舍陀山，乃至黑山。如是三千大千世界，次第成已，堅固安住。若無地界，彼堅硬性從何所來？大王！又此地界欲壞滅時，或為火焚，或為水漂，或為風吹，譬然酥油，其焰熾盛，乃至灰燼，不復可見。若為水漂，猶如以鹽投於水中，須臾消散。若為毘嵐猛風所吹，彼時三千大千世界悉皆散壞，淨盡無餘。大王！此外地界生時本空，滅時亦空，自性空故，無有男相，亦無女相；但唯言說之所顯示。如是地界與地界性皆不可得，唯佛正慧而能了知。
「大王！云何外地界堅硬性者，如彼世間初建，梵王所居宮殿大寶所成；復生他化自在諸天，所居宮殿皆七寶成。大王！若無地界，彼堅硬性從何所生？復成大地，厚八萬四千踰繕那，縱廣六萬踰繕那；復生輪圍、大輪圍山，堅固安住同一金剛；復生蘇彌盧山、庾健陀山、𩕳泯陀山、伊舍陀山，乃至黑山。如是三千大千世界，次第成已，堅固安住。若無地界，彼堅硬性從何所來？大王！又此地界欲壞滅時，或為火焚，或為水漂，或為風吹，譬然酥油，其焰熾盛，乃至灰燼，不復可見。若為水漂，猶如以鹽投於水中，須臾消散。若為毘嵐猛風所吹，彼時三千大千世界悉皆散壞，淨盡無餘。大王！此外地界生時本空，滅時亦空，自性空故，無有男相，亦無女相；但唯言說之所顯示。如是地界與地界性皆不可得，唯佛正慧而能了知。
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「大王！云何內水界？謂此身內所有執受濕潤等性，涎唾、脂髓、膿血、便利為內水界。大王！若時忽見親愛人等，眼中流淚，或為苦惱所逼流淚，或聞深法信重流淚，或為寒風所吹流淚。如是水界從何所來？水相乾時，復何所去？乃至此界壞時，興大黑雲三十二重，遍覆三千大千世界，降霔洪雨，點大如象，晝夜傾注，相續不絕。如是時分經五十劫，其水積滿，上至梵世。大王！此外水界從何所來？又此世界將欲壞時，有二日出，二日出已，小河泉流悉皆枯涸。三日出時，無熱惱池，所出四河亦皆乾竭。四日出時，大海水減一踰繕那，或二或三，漸次減至十踰繕那，或二十踰繕那，次第枯竭至八十踰繕那。有餘水在，或深至一多羅樹，或深至胸臆，或深至牛跡，乃至少水如指面量。當爾之時，大海水中悉皆乾燥淨盡無餘。大王！此水界相，生無所來，滅無所去，生時本空，滅時亦空，自性空故，無有男相亦無女相，但唯言說之所顯示。如是水界與水界性皆不可得，唯佛正智而能了知。
「大王！云何內水界？謂此身內所有執受濕潤等性，涎唾、脂髓、膿血、便利為內水界。大王！若時忽見親愛人等，眼中流淚，或為苦惱所逼流淚，或聞深法信重流淚，或為寒風所吹流淚。如是水界從何所來？水相乾時，復何所去？乃至此界壞時，興大黑雲三十二重，遍覆三千大千世界，降霔洪雨，點大如象，晝夜傾注，相續不絕。如是時分經五十劫，其水積滿，上至梵世。大王！此外水界從何所來？又此世界將欲壞時，有二日出，二日出已，小河泉流悉皆枯涸。三日出時，無熱惱池，所出四河亦皆乾竭。四日出時，大海水減一踰繕那，或二或三，漸次減至十踰繕那，或二十踰繕那，次第枯竭至八十踰繕那。有餘水在，或深至一多羅樹，或深至胸臆，或深至牛跡，乃至少水如指面量。當爾之時，大海水中悉皆乾燥淨盡無餘。大王！此水界相，生無所來，滅無所去，生時本空，滅時亦空，自性空故，無有男相亦無女相，但唯言說之所顯示。如是水界與水界性皆不可得，唯佛正智而能了知。
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「大王！云何身內火界？若此身中所有執受，溫煖蒸熱咀嚼飲食，成熟變壞便令安和，入熱數者名為火界。云何外火界？謂不執受溫熱相生。若復有人於曠野中尋求火緣，或以蒿艾，或牛糞屑，或兜羅綿，引火生已；或燒草木山林聚落，及餘方處皆為所燒。大王！此火界性生無所來，滅無所去，生時本空，滅時亦空，自性空故，但唯言說之所顯示。如是火界與火界性皆不可得，唯佛正智而能了知。
「大王！云何身內火界？若此身中所有執受，溫煖蒸熱咀嚼飲食，成熟變壞便令安和，入熱數者名為火界。云何外火界？謂不執受溫熱相生。若復有人於曠野中尋求火緣，或以蒿艾，或牛糞屑，或兜羅綿，引火生已；或燒草木山林聚落，及餘方處皆為所燒。大王！此火界性生無所來，滅無所去，生時本空，滅時亦空，自性空故，但唯言說之所顯示。如是火界與火界性皆不可得，唯佛正智而能了知。
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「大王！云何身內風界輕動等相？謂此內風或時上行，或時下行，或住腹間，或脇或背，或發癮胗，或聚成塊，或如刀裂，或如針刺，出入息等遍滿身支。云何外風界？謂若此風從四方來，或狂暴起，摧折樹木，墮裂山峯，若微細起，飄舉身衣，動多羅樹，名外風界。大王！此風界相生無所來，滅無所去，生時本空，滅時亦空，自性空故，無有男相亦無女相，但唯言說之所顯示。如是風界與風界性皆不可得，唯佛正智而能了知。
「大王！云何身內風界輕動等相？謂此內風或時上行，或時下行，或住腹間，或脇或背，或發癮胗，或聚成塊，或如刀裂，或如針刺，出入息等遍滿身支。云何外風界？謂若此風從四方來，或狂暴起，摧折樹木，墮裂山峯，若微細起，飄舉身衣，動多羅樹，名外風界。大王！此風界相生無所來，滅無所去，生時本空，滅時亦空，自性空故，無有男相亦無女相，但唯言說之所顯示。如是風界與風界性皆不可得，唯佛正智而能了知。
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「大王！云何內空界？若此身內皮肉血等顯現增長，離質礙性。謂若眼竅耳穴面門咽喉，嚥噉飲食所引滋味，於腸胃間通徹而出。若時業緣引生六處，諸處生已，圍遶空界，此說名入內空界數。然彼空界從何所來？又若方處外所顯現，離質礙性名外空界。大王！若色變壞一切皆空。所以者何？是虛空界本無盡故，安靜不動，猶如涅盤，遍一切處無有障礙。大王！譬如有人於彼高原穿鑿池井。於意云何？是池井中所有空相，從何所來？」
「大王！云何內空界？若此身內皮肉血等顯現增長，離質礙性。謂若眼竅耳穴面門咽喉，嚥噉飲食所引滋味，於腸胃間通徹而出。若時業緣引生六處，諸處生已，圍遶空界，此說名入內空界數。然彼空界從何所來？又若方處外所顯現，離質礙性名外空界。大王！若色變壞一切皆空。所以者何？是虛空界本無盡故，安靜不動，猶如涅盤，遍一切處無有障礙。大王！譬如有人於彼高原穿鑿池井。於意云何？是池井中所有空相，從何所來？」
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王曰：「無所從來。」
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佛言：「大王！設使彼人復填以土。於意云何？空何所去？」
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王曰：「空無所去。所以者何？是虛空界無去來故，不住男相，亦非女相。」
王曰：「空無所去。所以者何？是虛空界無去來故，不住男相，亦非女相。」
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「大王！外虛空界本來無動，自性離故，但唯言說之所顯示，除佛正慧而能了知。
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「大王！云何識界？謂若眼根為主，緣彼形色及彼表色，名眼識界。若餘五根緣於自境各別建立，名五識界。又此識界，不著於根，不住於境，非內非外及二中間。然此識界，各各了別彼彼境已，即便滅謝，生無所來，滅無所去。大王！識生時空，滅時亦空，自性離故，不住男相亦非女相，但唯言說之所顯示。如是識界與識界性皆不可得，如佛正慧而能了知。
「大王！云何識界？謂若眼根為主，緣彼形色及彼表色，名眼識界。若餘五根緣於自境各別建立，名五識界。又此識界，不著於根，不住於境，非內非外及二中間。然此識界，各各了別彼彼境已，即便滅謝，生無所來，滅無所去。大王！識生時空，滅時亦空，自性離故，不住男相亦非女相，但唯言說之所顯示。如是識界與識界性皆不可得，如佛正慧而能了知。
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「大王！云何眼處？謂四大種——地界、水界、火界、風界——所造淨色。若地界清淨，則眼處清淨；若水、火、風界清淨，則眼處清淨。何以故？由地界清淨眼處得生，是中無有少法可得。如是乃至風界清淨，眼處得生，是中無有少法可得。何以故？無主宰故，無造作故。猶如涅盤自性清淨。大王！如是眼處各各尋求皆不可得。所以者何？地界空故，則地界清淨，乃至風界空故，則風界清淨。若諸法自性本空，則彼界何有清淨？亦無忿諍。若淨若諍皆不可得，復有何色而可見耶？當知眼處畢竟空故，自性亦空，前際後際皆不可得，未來所造亦不可得。何以故？自性離故。若自性無有，則無男相亦無女相，何有愛樂？若生愛樂是魔境界，若無愛樂是佛境界。何以故？若無愛樂，則能遠離一切諸法。
「大王！云何眼處？謂四大種——地界、水界、火界、風界——所造淨色。若地界清淨，則眼處清淨；若水、火、風界清淨，則眼處清淨。何以故？由地界清淨眼處得生，是中無有少法可得。如是乃至風界清淨，眼處得生，是中無有少法可得。何以故？無主宰故，無造作故。猶如涅盤自性清淨。大王！如是眼處各各尋求皆不可得。所以者何？地界空故，則地界清淨，乃至風界空故，則風界清淨。若諸法自性本空，則彼界何有清淨？亦無忿諍。若淨若諍皆不可得，復有何色而可見耶？當知眼處畢竟空故，自性亦空，前際後際皆不可得，未來所造亦不可得。何以故？自性離故。若自性無有，則無男相亦無女相，何有愛樂？若生愛樂是魔境界，若無愛樂是佛境界。何以故？若無愛樂，則能遠離一切諸法。
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「大王！云何耳處？謂四大種所造淨色，分別行相，如前所說。大王！諸法解脫，決定現前，如法界空不可施設。大王！諸根各各樂著境界，眼緣色時而生愛樂，是故說色為眼境界。又此眼根緣於色境，有三種相：見可愛色起於貪想；不可愛色起於瞋想；非愛非惡而起捨想。如是乃至意著法處為意境界，若彼意處緣可愛色極生愛樂，為彼所牽引生貪行；不可愛色生於瞋行；愛非愛色起於癡行。如是聲等三種攀緣領納等相，准前應說。
「大王！云何耳處？謂四大種所造淨色，分別行相，如前所說。大王！諸法解脫，決定現前，如法界空不可施設。大王！諸根各各樂著境界，眼緣色時而生愛樂，是故說色為眼境界。又此眼根緣於色境，有三種相：見可愛色起於貪想；不可愛色起於瞋想；非愛非惡而起捨想。如是乃至意著法處為意境界，若彼意處緣可愛色極生愛樂，為彼所牽引生貪行；不可愛色生於瞋行；愛非愛色起於癡行。如是聲等三種攀緣領納等相，准前應說。
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「大王！諸根如幻、境界如夢，譬如有人於夢寐中與諸婇女共相娛樂。大王！於意云何？彼夢覺已，憶所受樂，為實有不？」
「大王！諸根如幻、境界如夢，譬如有人於夢寐中與諸婇女共相娛樂。大王！於意云何？彼夢覺已，憶所受樂，為實有不？」
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王曰：「不也！」
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佛言：「大王！是人所夢執以為實，為智者不？」
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「不也！世尊！何以故？夢中婇女畢竟非有，何況與之共相娛樂，當知是人憶夢中境，徒自疲勞，不復可得。」
「不也！世尊！何以故？夢中婇女畢竟非有，何況與之共相娛樂，當知是人憶夢中境，徒自疲勞，不復可得。」
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佛言：「大王！如是，如是！愚癡眾生眼見色已，心生愛樂，復起貪著，為彼所牽，造貪業行，身業三種，語業四種，意業三種。最初造作剎那滅謝，是業不依東西南北四維上下中間而住，於死邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺，念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世，得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時，無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時，無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空，了知業轉無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。
佛言：「大王！如是，如是！愚癡眾生眼見色已，心生愛樂，復起貪著，為彼所牽，造貪業行，身業三種，語業四種，意業三種。最初造作剎那滅謝，是業不依東西南北四維上下中間而住，於死邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺，念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世，得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時，無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時，無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空，了知業轉無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。
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「大王！譬若有人於睡夢中，與諸冤對共相鬪戰。於意云何？是人覺已，憶念夢中鬪戰等事，為實有不？」
「大王！譬若有人於睡夢中，與諸冤對共相鬪戰。於意云何？是人覺已，憶念夢中鬪戰等事，為實有不？」
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王曰：「不也！」
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佛言：「大王！是人所夢執以為實，為智者不？」
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王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無有冤對，何況與之共相鬪戰？當知是人徒自憂惱，都無有實。」
王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無有冤對，何況與之共相鬪戰？當知是人徒自憂惱，都無有實。」
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佛言：「大王！如是，如是！愚癡異生眼見惡色，即生於惱厭離破壞，毀呰過失，造瞋業行。身業三種，語業四種，意業三種，最初造作，剎那滅謝，是業不依東西南北四維上下中間而住，於死邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王？身識生時無所從來，滅無所去；彼業生時無所從來，滅無所去；初識生時無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空，了知業轉無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。
佛言：「大王！如是，如是！愚癡異生眼見惡色，即生於惱厭離破壞，毀呰過失，造瞋業行。身業三種，語業四種，意業三種，最初造作，剎那滅謝，是業不依東西南北四維上下中間而住，於死邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王？身識生時無所從來，滅無所去；彼業生時無所從來，滅無所去；初識生時無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空，了知業轉無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。
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「大王！譬若有人於睡夢中為畢舍遮之所嬈害，心生怖畏，癡迷悶絕。大王！於意云何？是人覺已，憶念夢中為鬼所嬈，為實爾不？」
「大王！譬若有人於睡夢中為畢舍遮之所嬈害，心生怖畏，癡迷悶絕。大王！於意云何？是人覺已，憶念夢中為鬼所嬈，為實爾不？」
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王曰：「不也！」
王曰：「不也！」
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佛言：「大王！是人所夢執以為實，是智者不？」
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王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無鬼所惱，何更說有癡迷悶絕？當知是人徒自疲勞，都無有實。」
王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無鬼所惱，何更說有癡迷悶絕？當知是人徒自疲勞，都無有實。」
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佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生眼見是色，迷惑不了，造癡業行。身業三種，語業四種，意業三種，最初造作，剎那滅謝，是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，最後邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者，亦無受者，但唯名相分別顯示。
佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生眼見是色，迷惑不了，造癡業行。身業三種，語業四種，意業三種，最初造作，剎那滅謝，是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，最後邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者，亦無受者，但唯名相分別顯示。
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「大王！當知諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無有相即無願求，名無願解脫門。如是三法與空共行，涅盤先道，當如是學。」
「大王！當知諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無有相即無願求，名無願解脫門。如是三法與空共行，涅盤先道，當如是學。」
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父子合集經卷第十六
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