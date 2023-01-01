父子合集經卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父子合集經卷第十六

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

六界差別品第二十六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六界差別品第二十六之一

爾時淨飯王并諸營從眷屬等，見諸阿脩羅王乃至外道婆羅門蒙佛授記，發希有心，歎未曾有：「世尊言音美妙清徹，一切世間聞者忻悅。」時淨飯王始見如來，以愛戀故，情意慇懃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨飯王并諸營從眷屬等，見諸阿脩羅王乃至外道婆羅門蒙佛授記，發希有心，歎未曾有：「世尊言音美妙清徹，一切世間聞者忻悅。」時淨飯王始見如來，以愛戀故，情意慇懃。

爾時世尊知彼父王心之所念，而告之曰：「大王！我所說法初中後善，其義巧妙，清淨一相，梵行圓滿。今正說者，所謂分別六界差別分位法門。王當諦聽！善思念之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知彼父王心之所念，而告之曰：「大王！我所說法初中後善，其義巧妙，清淨一相，梵行圓滿。今正說者，所謂分別六界差別分位法門。王當諦聽！善思念之！」

時淨飯王即白佛言：「善哉！世尊！願樂欲聞，為我宣說，憶持信受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨飯王即白佛言：「善哉！世尊！願樂欲聞，為我宣說，憶持信受。」

佛言：「大王！如是六界、六觸處，十八意所伺察，是補嚕沙為緣得生。云何六界？所謂地界、水界、火界、風界、空界、識界。云何六觸處？謂眼觸處而見於色，若耳觸處得聞其聲，若鼻觸處能嗅於香，若舌觸處悉嘗於味，若身觸處親覺其觸，若意觸處則知於法。云何十八意所伺察，謂眼見色已，若生適悅，若生憂惱，若住於捨；如是六根各各緣彼適悅等三，是名十八意所伺察。大王！云何為內地界？謂於內身所生硬澁，髮毛爪齒，皮肉筋骨。若內地界不生，亦無有滅，則無集行。大王！若時女人，而於內心如所思惟彼補嚕沙，彼補嚕沙亦生愛樂，由二和合羯邏藍生。又復思惟相似和合，而得生者，無有是處；若二女人，無有是處；二補嚕沙，亦無是處；若彼彼思惟而得生者，亦無是處。自體無實，非相應故。云何說此為堅硬性？大王！此堅硬性相似而立，畢竟此身潰爛散滅，唯塚壙中是所歸趣。彼堅硬性從何所來？亦非四方上下而去。大王！此內地界，應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是六界、六觸處，十八意所伺察，是補嚕沙為緣得生。云何六界？所謂地界、水界、火界、風界、空界、識界。云何六觸處？謂眼觸處而見於色，若耳觸處得聞其聲，若鼻觸處能嗅於香，若舌觸處悉嘗於味，若身觸處親覺其觸，若意觸處則知於法。云何十八意所伺察，謂眼見色已，若生適悅，若生憂惱，若住於捨；如是六根各各緣彼適悅等三，是名十八意所伺察。大王！云何為內地界？謂於內身所生硬澁，髮毛爪齒，皮肉筋骨。若內地界不生，亦無有滅，則無集行。大王！若時女人，而於內心如所思惟彼補嚕沙，彼補嚕沙亦生愛樂，由二和合羯邏藍生。又復思惟相似和合，而得生者，無有是處；若二女人，無有是處；二補嚕沙，亦無是處；若彼彼思惟而得生者，亦無是處。自體無實，非相應故。云何說此為堅硬性？大王！此堅硬性相似而立，畢竟此身潰爛散滅，唯塚壙中是所歸趣。彼堅硬性從何所來？亦非四方上下而去。大王！此內地界，應如是知。

「大王！云何外地界堅硬性者，如彼世間初建，梵王所居宮殿大寶所成；復生他化自在諸天，所居宮殿皆七寶成。大王！若無地界，彼堅硬性從何所生？復成大地，厚八萬四千踰繕那，縱廣六萬踰繕那；復生輪圍、大輪圍山，堅固安住同一金剛；復生蘇彌盧山、庾健陀山、𩕳泯陀山、伊舍陀山，乃至黑山。如是三千大千世界，次第成已，堅固安住。若無地界，彼堅硬性從何所來？大王！又此地界欲壞滅時，或為火焚，或為水漂，或為風吹，譬然酥油，其焰熾盛，乃至灰燼，不復可見。若為水漂，猶如以鹽投於水中，須臾消散。若為毘嵐猛風所吹，彼時三千大千世界悉皆散壞，淨盡無餘。大王！此外地界生時本空，滅時亦空，自性空故，無有男相，亦無女相；但唯言說之所顯示。如是地界與地界性皆不可得，唯佛正慧而能了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！云何外地界堅硬性者，如彼世間初建，梵王所居宮殿大寶所成；復生他化自在諸天，所居宮殿皆七寶成。大王！若無地界，彼堅硬性從何所生？復成大地，厚八萬四千踰繕那，縱廣六萬踰繕那；復生輪圍、大輪圍山，堅固安住同一金剛；復生蘇彌盧山、庾健陀山、𩕳泯陀山、伊舍陀山，乃至黑山。如是三千大千世界，次第成已，堅固安住。若無地界，彼堅硬性從何所來？大王！又此地界欲壞滅時，或為火焚，或為水漂，或為風吹，譬然酥油，其焰熾盛，乃至灰燼，不復可見。若為水漂，猶如以鹽投於水中，須臾消散。若為毘嵐猛風所吹，彼時三千大千世界悉皆散壞，淨盡無餘。大王！此外地界生時本空，滅時亦空，自性空故，無有男相，亦無女相；但唯言說之所顯示。如是地界與地界性皆不可得，唯佛正慧而能了知。

「大王！云何內水界？謂此身內所有執受濕潤等性，涎唾、脂髓、膿血、便利為內水界。大王！若時忽見親愛人等，眼中流淚，或為苦惱所逼流淚，或聞深法信重流淚，或為寒風所吹流淚。如是水界從何所來？水相乾時，復何所去？乃至此界壞時，興大黑雲三十二重，遍覆三千大千世界，降霔洪雨，點大如象，晝夜傾注，相續不絕。如是時分經五十劫，其水積滿，上至梵世。大王！此外水界從何所來？又此世界將欲壞時，有二日出，二日出已，小河泉流悉皆枯涸。三日出時，無熱惱池，所出四河亦皆乾竭。四日出時，大海水減一踰繕那，或二或三，漸次減至十踰繕那，或二十踰繕那，次第枯竭至八十踰繕那。有餘水在，或深至一多羅樹，或深至胸臆，或深至牛跡，乃至少水如指面量。當爾之時，大海水中悉皆乾燥淨盡無餘。大王！此水界相，生無所來，滅無所去，生時本空，滅時亦空，自性空故，無有男相亦無女相，但唯言說之所顯示。如是水界與水界性皆不可得，唯佛正智而能了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！云何內水界？謂此身內所有執受濕潤等性，涎唾、脂髓、膿血、便利為內水界。大王！若時忽見親愛人等，眼中流淚，或為苦惱所逼流淚，或聞深法信重流淚，或為寒風所吹流淚。如是水界從何所來？水相乾時，復何所去？乃至此界壞時，興大黑雲三十二重，遍覆三千大千世界，降霔洪雨，點大如象，晝夜傾注，相續不絕。如是時分經五十劫，其水積滿，上至梵世。大王！此外水界從何所來？又此世界將欲壞時，有二日出，二日出已，小河泉流悉皆枯涸。三日出時，無熱惱池，所出四河亦皆乾竭。四日出時，大海水減一踰繕那，或二或三，漸次減至十踰繕那，或二十踰繕那，次第枯竭至八十踰繕那。有餘水在，或深至一多羅樹，或深至胸臆，或深至牛跡，乃至少水如指面量。當爾之時，大海水中悉皆乾燥淨盡無餘。大王！此水界相，生無所來，滅無所去，生時本空，滅時亦空，自性空故，無有男相亦無女相，但唯言說之所顯示。如是水界與水界性皆不可得，唯佛正智而能了知。

「大王！云何身內火界？若此身中所有執受，溫煖蒸熱咀嚼飲食，成熟變壞便令安和，入熱數者名為火界。云何外火界？謂不執受溫熱相生。若復有人於曠野中尋求火緣，或以蒿艾，或牛糞屑，或兜羅綿，引火生已；或燒草木山林聚落，及餘方處皆為所燒。大王！此火界性生無所來，滅無所去，生時本空，滅時亦空，自性空故，但唯言說之所顯示。如是火界與火界性皆不可得，唯佛正智而能了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！云何身內火界？若此身中所有執受，溫煖蒸熱咀嚼飲食，成熟變壞便令安和，入熱數者名為火界。云何外火界？謂不執受溫熱相生。若復有人於曠野中尋求火緣，或以蒿艾，或牛糞屑，或兜羅綿，引火生已；或燒草木山林聚落，及餘方處皆為所燒。大王！此火界性生無所來，滅無所去，生時本空，滅時亦空，自性空故，但唯言說之所顯示。如是火界與火界性皆不可得，唯佛正智而能了知。

「大王！云何身內風界輕動等相？謂此內風或時上行，或時下行，或住腹間，或脇或背，或發癮胗，或聚成塊，或如刀裂，或如針刺，出入息等遍滿身支。云何外風界？謂若此風從四方來，或狂暴起，摧折樹木，墮裂山峯，若微細起，飄舉身衣，動多羅樹，名外風界。大王！此風界相生無所來，滅無所去，生時本空，滅時亦空，自性空故，無有男相亦無女相，但唯言說之所顯示。如是風界與風界性皆不可得，唯佛正智而能了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！云何身內風界輕動等相？謂此內風或時上行，或時下行，或住腹間，或脇或背，或發癮胗，或聚成塊，或如刀裂，或如針刺，出入息等遍滿身支。云何外風界？謂若此風從四方來，或狂暴起，摧折樹木，墮裂山峯，若微細起，飄舉身衣，動多羅樹，名外風界。大王！此風界相生無所來，滅無所去，生時本空，滅時亦空，自性空故，無有男相亦無女相，但唯言說之所顯示。如是風界與風界性皆不可得，唯佛正智而能了知。

「大王！云何內空界？若此身內皮肉血等顯現增長，離質礙性。謂若眼竅耳穴面門咽喉，嚥噉飲食所引滋味，於腸胃間通徹而出。若時業緣引生六處，諸處生已，圍遶空界，此說名入內空界數。然彼空界從何所來？又若方處外所顯現，離質礙性名外空界。大王！若色變壞一切皆空。所以者何？是虛空界本無盡故，安靜不動，猶如涅盤，遍一切處無有障礙。大王！譬如有人於彼高原穿鑿池井。於意云何？是池井中所有空相，從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！云何內空界？若此身內皮肉血等顯現增長，離質礙性。謂若眼竅耳穴面門咽喉，嚥噉飲食所引滋味，於腸胃間通徹而出。若時業緣引生六處，諸處生已，圍遶空界，此說名入內空界數。然彼空界從何所來？又若方處外所顯現，離質礙性名外空界。大王！若色變壞一切皆空。所以者何？是虛空界本無盡故，安靜不動，猶如涅盤，遍一切處無有障礙。大王！譬如有人於彼高原穿鑿池井。於意云何？是池井中所有空相，從何所來？」

王曰：「無所從來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「無所從來。」

佛言：「大王！設使彼人復填以土。於意云何？空何所去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！設使彼人復填以土。於意云何？空何所去？」

王曰：「空無所去。所以者何？是虛空界無去來故，不住男相，亦非女相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「空無所去。所以者何？是虛空界無去來故，不住男相，亦非女相。」

「大王！外虛空界本來無動，自性離故，但唯言說之所顯示，除佛正慧而能了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！外虛空界本來無動，自性離故，但唯言說之所顯示，除佛正慧而能了知。

「大王！云何識界？謂若眼根為主，緣彼形色及彼表色，名眼識界。若餘五根緣於自境各別建立，名五識界。又此識界，不著於根，不住於境，非內非外及二中間。然此識界，各各了別彼彼境已，即便滅謝，生無所來，滅無所去。大王！識生時空，滅時亦空，自性離故，不住男相亦非女相，但唯言說之所顯示。如是識界與識界性皆不可得，如佛正慧而能了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！云何識界？謂若眼根為主，緣彼形色及彼表色，名眼識界。若餘五根緣於自境各別建立，名五識界。又此識界，不著於根，不住於境，非內非外及二中間。然此識界，各各了別彼彼境已，即便滅謝，生無所來，滅無所去。大王！識生時空，滅時亦空，自性離故，不住男相亦非女相，但唯言說之所顯示。如是識界與識界性皆不可得，如佛正慧而能了知。

「大王！云何眼處？謂四大種——地界、水界、火界、風界——所造淨色。若地界清淨，則眼處清淨；若水、火、風界清淨，則眼處清淨。何以故？由地界清淨眼處得生，是中無有少法可得。如是乃至風界清淨，眼處得生，是中無有少法可得。何以故？無主宰故，無造作故。猶如涅盤自性清淨。大王！如是眼處各各尋求皆不可得。所以者何？地界空故，則地界清淨，乃至風界空故，則風界清淨。若諸法自性本空，則彼界何有清淨？亦無忿諍。若淨若諍皆不可得，復有何色而可見耶？當知眼處畢竟空故，自性亦空，前際後際皆不可得，未來所造亦不可得。何以故？自性離故。若自性無有，則無男相亦無女相，何有愛樂？若生愛樂是魔境界，若無愛樂是佛境界。何以故？若無愛樂，則能遠離一切諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！云何眼處？謂四大種——地界、水界、火界、風界——所造淨色。若地界清淨，則眼處清淨；若水、火、風界清淨，則眼處清淨。何以故？由地界清淨眼處得生，是中無有少法可得。如是乃至風界清淨，眼處得生，是中無有少法可得。何以故？無主宰故，無造作故。猶如涅盤自性清淨。大王！如是眼處各各尋求皆不可得。所以者何？地界空故，則地界清淨，乃至風界空故，則風界清淨。若諸法自性本空，則彼界何有清淨？亦無忿諍。若淨若諍皆不可得，復有何色而可見耶？當知眼處畢竟空故，自性亦空，前際後際皆不可得，未來所造亦不可得。何以故？自性離故。若自性無有，則無男相亦無女相，何有愛樂？若生愛樂是魔境界，若無愛樂是佛境界。何以故？若無愛樂，則能遠離一切諸法。

「大王！云何耳處？謂四大種所造淨色，分別行相，如前所說。大王！諸法解脫，決定現前，如法界空不可施設。大王！諸根各各樂著境界，眼緣色時而生愛樂，是故說色為眼境界。又此眼根緣於色境，有三種相：見可愛色起於貪想；不可愛色起於瞋想；非愛非惡而起捨想。如是乃至意著法處為意境界，若彼意處緣可愛色極生愛樂，為彼所牽引生貪行；不可愛色生於瞋行；愛非愛色起於癡行。如是聲等三種攀緣領納等相，准前應說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！云何耳處？謂四大種所造淨色，分別行相，如前所說。大王！諸法解脫，決定現前，如法界空不可施設。大王！諸根各各樂著境界，眼緣色時而生愛樂，是故說色為眼境界。又此眼根緣於色境，有三種相：見可愛色起於貪想；不可愛色起於瞋想；非愛非惡而起捨想。如是乃至意著法處為意境界，若彼意處緣可愛色極生愛樂，為彼所牽引生貪行；不可愛色生於瞋行；愛非愛色起於癡行。如是聲等三種攀緣領納等相，准前應說。

「大王！諸根如幻、境界如夢，譬如有人於夢寐中與諸婇女共相娛樂。大王！於意云何？彼夢覺已，憶所受樂，為實有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！諸根如幻、境界如夢，譬如有人於夢寐中與諸婇女共相娛樂。大王！於意云何？彼夢覺已，憶所受樂，為實有不？」

王曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！」

佛言：「大王！是人所夢執以為實，為智者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！是人所夢執以為實，為智者不？」

「不也！世尊！何以故？夢中婇女畢竟非有，何況與之共相娛樂，當知是人憶夢中境，徒自疲勞，不復可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！何以故？夢中婇女畢竟非有，何況與之共相娛樂，當知是人憶夢中境，徒自疲勞，不復可得。」

佛言：「大王！如是，如是！愚癡眾生眼見色已，心生愛樂，復起貪著，為彼所牽，造貪業行，身業三種，語業四種，意業三種。最初造作剎那滅謝，是業不依東西南北四維上下中間而住，於死邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺，念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世，得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時，無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時，無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空，了知業轉無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是，如是！愚癡眾生眼見色已，心生愛樂，復起貪著，為彼所牽，造貪業行，身業三種，語業四種，意業三種。最初造作剎那滅謝，是業不依東西南北四維上下中間而住，於死邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺，念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已，各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世，得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時，無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時，無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空，了知業轉無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。

「大王！譬若有人於睡夢中，與諸冤對共相鬪戰。於意云何？是人覺已，憶念夢中鬪戰等事，為實有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！譬若有人於睡夢中，與諸冤對共相鬪戰。於意云何？是人覺已，憶念夢中鬪戰等事，為實有不？」

王曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！」

佛言：「大王！是人所夢執以為實，為智者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！是人所夢執以為實，為智者不？」

王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無有冤對，何況與之共相鬪戰？當知是人徒自憂惱，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無有冤對，何況與之共相鬪戰？當知是人徒自憂惱，都無有實。」

佛言：「大王！如是，如是！愚癡異生眼見惡色，即生於惱厭離破壞，毀呰過失，造瞋業行。身業三種，語業四種，意業三種，最初造作，剎那滅謝，是業不依東西南北四維上下中間而住，於死邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王？身識生時無所從來，滅無所去；彼業生時無所從來，滅無所去；初識生時無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空，了知業轉無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是，如是！愚癡異生眼見惡色，即生於惱厭離破壞，毀呰過失，造瞋業行。身業三種，語業四種，意業三種，最初造作，剎那滅謝，是業不依東西南北四維上下中間而住，於死邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王？身識生時無所從來，滅無所去；彼業生時無所從來，滅無所去；初識生時無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空，了知業轉無有作者亦無受者，但唯名相分別顯示。

「大王！譬若有人於睡夢中為畢舍遮之所嬈害，心生怖畏，癡迷悶絕。大王！於意云何？是人覺已，憶念夢中為鬼所嬈，為實爾不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！譬若有人於睡夢中為畢舍遮之所嬈害，心生怖畏，癡迷悶絕。大王！於意云何？是人覺已，憶念夢中為鬼所嬈，為實爾不？」

王曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！」

佛言：「大王！是人所夢執以為實，是智者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！是人所夢執以為實，是智者不？」

王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無鬼所惱，何更說有癡迷悶絕？當知是人徒自疲勞，都無有實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不也！世尊！何以故？夢中畢竟無鬼所惱，何更說有癡迷悶絕？當知是人徒自疲勞，都無有實。」

佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生眼見是色，迷惑不了，造癡業行。身業三種，語業四種，意業三種，最初造作，剎那滅謝，是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，最後邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者，亦無受者，但唯名相分別顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如是，如是！愚夫異生眼見是色，迷惑不了，造癡業行。身業三種，語業四種，意業三種，最初造作，剎那滅謝，是業滅已，不依東方南西北方四維上下中間而住，最後邊際命根滅時，自分業報皆悉現前，猶如夢覺念夢中事。大王！識為其主，業為攀緣，二種相因，初識生起，或趣地獄，或墮傍生、琰摩羅界及阿脩羅，若人若天。初識生已各受其報，同分心品相續隨轉，最後識滅名為死蘊，最初識起名為生蘊。大王！無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王！身識生時無所從來，滅無所去；彼業生時，無所從來，滅無所去；初識生時無所從來，滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空，自業自業空，初識初識空，若滅滅空，若生生空。了知業轉無有作者，亦無受者，但唯名相分別顯示。

「大王！當知諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無有相即無願求，名無願解脫門。如是三法與空共行，涅盤先道，當如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！當知諸根如幻境界如夢，一切諸法皆悉空寂，此名空解脫門；空無空相，名無相解脫門；若無有相即無願求，名無願解脫門。如是三法與空共行，涅盤先道，當如是學。」