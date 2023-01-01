父子合集經卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父子合集經卷第十五

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

外道婆羅門授記品第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道婆羅門授記品第二十五

爾時會中有外道婆羅門，名鉢哩沒囉惹迦，與其眷屬六萬人俱，見諸阿修羅王、迦樓羅王，諸大龍王、夜叉、乾闥婆等，及瓔珞天、四天王天、三十三天、焰摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、光音天、遍淨天、廣果天等，作供養已，蒙佛授記，及聞淨居諸天子眾以妙音聲，說偈讚佛，歡喜踊躍，得未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有外道婆羅門，名鉢哩沒囉惹迦，與其眷屬六萬人俱，見諸阿修羅王、迦樓羅王，諸大龍王、夜叉、乾闥婆等，及瓔珞天、四天王天、三十三天、焰摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、光音天、遍淨天、廣果天等，作供養已，蒙佛授記，及聞淨居諸天子眾以妙音聲，說偈讚佛，歡喜踊躍，得未曾有。

時彼外道從座而起合掌向佛，而作是言：「我聞瞿曇說無我法，心不愛樂，而生疑惑，不樂住處，無家所歸。沙門瞿曇！若無我者，何故此身從因緣生？我見瞿曇神通色相，於天人中最為第一，具足成就廣大威德，令諸見者皆生歡喜。又嘗為諸廣果天子，說一切法即是如來。云何乃言無有我耶？沙門瞿曇！願為時會如實分別，我當聽受，唯有如來他心能知，令我了解，斷除疑網。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼外道從座而起合掌向佛，而作是言：「我聞瞿曇說無我法，心不愛樂，而生疑惑，不樂住處，無家所歸。沙門瞿曇！若無我者，何故此身從因緣生？我見瞿曇神通色相，於天人中最為第一，具足成就廣大威德，令諸見者皆生歡喜。又嘗為諸廣果天子，說一切法即是如來。云何乃言無有我耶？沙門瞿曇！願為時會如實分別，我當聽受，唯有如來他心能知，令我了解，斷除疑網。」

佛言：「善哉！外道！假使汝伸百千問難，我悉能答，不以為難。我返問汝，隨汝意答。外道！云何有情最初結生入母胎中，汝知之否？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！外道！假使汝伸百千問難，我悉能答，不以為難。我返問汝，隨汝意答。外道！云何有情最初結生入母胎中，汝知之否？」

外道答言：「我宗所說有三種因，父、母、和合，如是成胎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道答言：「我宗所說有三種因，父、母、和合，如是成胎。」

佛言：「外道！彼胎為從父貪起耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外道！彼胎為從父貪起耶？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

佛言：「外道！彼胎為從母思起耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外道！彼胎為從母思起耶？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

佛言：「外道！彼胎為從天中退沒，入母腹耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外道！彼胎為從天中退沒，入母腹耶？」

外道答言：「不知也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道答言：「不知也。」

「外道！彼胎為從人趣中歿，入母腹耶？」答言：「不知也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外道！彼胎為從人趣中歿，入母腹耶？」答言：「不知也。」

「外道！彼胎為從阿修羅中、地獄中、畜生中、餓鬼中歿，入母腹耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外道！彼胎為從阿修羅中、地獄中、畜生中、餓鬼中歿，入母腹耶？」

外道答言：「皆不知也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道答言：「皆不知也。」

佛言：「外道！於意云何？彼胎為從色生，入母腹耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外道！於意云何？彼胎為從色生，入母腹耶？」

答言：「不知也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不知也！」

佛言：「外道！於意云何？彼胎為從受、想、行、識生，入母腹耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外道！於意云何？彼胎為從受、想、行、識生，入母腹耶？」

答言：「不知也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不知也。」

作是說已，佛即告言：「外道！此法甚深微細難知，非汝論議測度能解，唯具正見，專心修學，於此理趣，方能了知。譬如有人患其眼根，得遇良醫，治差其目，由是緣故，復見眾色。外道！若能親近諸善知識，是人即得慧眼清淨，以其慧眼得見深法。若不具足信等五根，入解深法無有是處。是故汝等諸外道輩，在昔生死長夜之中，為彼邪論之所誑惑，起於異見，堅執不捨；於其非法取為正法，於非解脫執為解脫，於非出離而為出離。汝師自壞，亦壞汝等。外道！譬如有人自己無目，為諸盲者而作引導；當知此輩必墮險難。如是沙門惑婆羅門，實非先覺自稱先覺，自處非道說為正道，自未調伏謂已調伏，自依邪念謂為正念，自非救度謂能救度，自不能知出離之道，謂我能知出離之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是說已，佛即告言：「外道！此法甚深微細難知，非汝論議測度能解，唯具正見，專心修學，於此理趣，方能了知。譬如有人患其眼根，得遇良醫，治差其目，由是緣故，復見眾色。外道！若能親近諸善知識，是人即得慧眼清淨，以其慧眼得見深法。若不具足信等五根，入解深法無有是處。是故汝等諸外道輩，在昔生死長夜之中，為彼邪論之所誑惑，起於異見，堅執不捨；於其非法取為正法，於非解脫執為解脫，於非出離而為出離。汝師自壞，亦壞汝等。外道！譬如有人自己無目，為諸盲者而作引導；當知此輩必墮險難。如是沙門惑婆羅門，實非先覺自稱先覺，自處非道說為正道，自未調伏謂已調伏，自依邪念謂為正念，自非救度謂能救度，自不能知出離之道，謂我能知出離之道。」

佛言：「外道！如牧牛人牽牛渡水，先不能知水之淺處，悞入深淵旋轉洄洑，彼牛捨此未達彼岸，溺於中流，困厄無救。何以故？由牧牛者不能導故。外道！如汝等輩，實非導師自謂導師，令受化者返遭困厄，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外道！如牧牛人牽牛渡水，先不能知水之淺處，悞入深淵旋轉洄洑，彼牛捨此未達彼岸，溺於中流，困厄無救。何以故？由牧牛者不能導故。外道！如汝等輩，實非導師自謂導師，令受化者返遭困厄，亦復如是。」

佛言：「外道！我稱導師真善調伏，令於正法，決定安隱；我是正覺，如實覺了，令諸有情真實覺悟；我常正念憶持不忘，亦令眾生離諸散亂；我善出離永脫輪迴，令所化者得盡苦際；我示正道決定無異，令所化者得到彼岸。外道！汝今欲求解脫法者，應當發起清淨樂欲，一心尊重，精勤修學，先所未聞出離法要，當生淨信，令汝入解。先已學者汝宗論議，應當捨離更不尋求，先未獲得正法之藏，令汝悟入通達無礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外道！我稱導師真善調伏，令於正法，決定安隱；我是正覺，如實覺了，令諸有情真實覺悟；我常正念憶持不忘，亦令眾生離諸散亂；我善出離永脫輪迴，令所化者得盡苦際；我示正道決定無異，令所化者得到彼岸。外道！汝今欲求解脫法者，應當發起清淨樂欲，一心尊重，精勤修學，先所未聞出離法要，當生淨信，令汝入解。先已學者汝宗論議，應當捨離更不尋求，先未獲得正法之藏，令汝悟入通達無礙。」

佛言：「外道！於我法中說有三種和合相應，得入胎藏。所言父者，是為過去先業之因；所言母者，乃為過去先業之緣；最初結生羯邏藍位。業招彼識，託母胎中，此業熟故，於彼受生，如尋香城隨心所現。識依胎已，漸次增廣，譬如世間藥草叢林，依彼大地而得生長。外道！如是彼識入母胎已，漸次成就身支具足。將及產生，形分顯現，因緣和合，相續不斷。外道！如是胎中最初結生分位差別，唯除如來具一切智號正遍知，真實了達，無智愚夫則不能解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外道！於我法中說有三種和合相應，得入胎藏。所言父者，是為過去先業之因；所言母者，乃為過去先業之緣；最初結生羯邏藍位。業招彼識，託母胎中，此業熟故，於彼受生，如尋香城隨心所現。識依胎已，漸次增廣，譬如世間藥草叢林，依彼大地而得生長。外道！如是彼識入母胎已，漸次成就身支具足。將及產生，形分顯現，因緣和合，相續不斷。外道！如是胎中最初結生分位差別，唯除如來具一切智號正遍知，真實了達，無智愚夫則不能解。」

佛言：「外道！若彼有情從地獄歿，得生人趣，入母胎中，出生世間，當有是相：其聲嘶嗄，語不明了，有所言說，人不信用。怱遽慞惶，事多忘失，心常恐怖，身毛顫聳。夢中時見，大火熾然，釜鑊沸騰，奔走求避，獄卒羅剎執杖驅逐，或見被縛，置於柱橛，以杖捶打，求脫不能。或見狂象毒蛇所趁，交橫馳走，不知方處，為人輕賤，視之如賊外道，是為從地獄來，有是餘習；智者了知，愚夫不解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外道！若彼有情從地獄歿，得生人趣，入母胎中，出生世間，當有是相：其聲嘶嗄，語不明了，有所言說，人不信用。怱遽慞惶，事多忘失，心常恐怖，身毛顫聳。夢中時見，大火熾然，釜鑊沸騰，奔走求避，獄卒羅剎執杖驅逐，或見被縛，置於柱橛，以杖捶打，求脫不能。或見狂象毒蛇所趁，交橫馳走，不知方處，為人輕賤，視之如賊外道，是為從地獄來，有是餘習；智者了知，愚夫不解。」

佛言：「外道！若彼有情從畜生歿，得生人趣，入母胎中，出生世間，當有是相：為人闇鈍、懶惰、多睡，樂食泥土，咀嚼草木，與愚癡人共為交友，常處黑暗及泥塗中。或坐或立，足指掘地，頭多臭氣，蠅虫𠯗食，動搖無時，不能暫止，常苦飢渴，或得微劣不淨飲食，便生喜足。多為諂詐，虛說見聞。或於夢中，身墮糞穢；或於田野噉其水草；或夢山谷叢林之中，為彼大蟒纏遶於身，受大驚怖無救護者。外道！是為從畜生來有是餘習，設經一劫說不能盡；智者了知，愚夫不解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外道！若彼有情從畜生歿，得生人趣，入母胎中，出生世間，當有是相：為人闇鈍、懶惰、多睡，樂食泥土，咀嚼草木，與愚癡人共為交友，常處黑暗及泥塗中。或坐或立，足指掘地，頭多臭氣，蠅虫𠯗食，動搖無時，不能暫止，常苦飢渴，或得微劣不淨飲食，便生喜足。多為諂詐，虛說見聞。或於夢中，身墮糞穢；或於田野噉其水草；或夢山谷叢林之中，為彼大蟒纏遶於身，受大驚怖無救護者。外道！是為從畜生來有是餘習，設經一劫說不能盡；智者了知，愚夫不解。」

佛言：「外道！若彼有情從鬼趣歿，得生人趣。入母胎中出生世間，當有是相：其髮黃赤，怒目直視，常苦飢渴，性唯慳嫉。多希財利，心無止足，若見他財，為己有想。於他好物，思欲竊取，不淨殘食，食而無恥。見他所有園林花果，多欲摘取而損壞之。外道！是為從鬼趣來有是餘習；智者了知，愚夫不解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外道！若彼有情從鬼趣歿，得生人趣。入母胎中出生世間，當有是相：其髮黃赤，怒目直視，常苦飢渴，性唯慳嫉。多希財利，心無止足，若見他財，為己有想。於他好物，思欲竊取，不淨殘食，食而無恥。見他所有園林花果，多欲摘取而損壞之。外道！是為從鬼趣來有是餘習；智者了知，愚夫不解。」

佛言：「外道，若彼有情從脩羅歿得生人趣，入母胎中，出生世間。當有是相：常懷忿怒，我慢高心，樂為諍競，結怨不捨，勇健多力，喜於鬪戰，多恃脣吻，陵蔑於他。亦有智力及無明力，攻破他論，以自活命。外道！是為從脩羅來有是餘習；智者所知，愚夫不解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外道，若彼有情從脩羅歿得生人趣，入母胎中，出生世間。當有是相：常懷忿怒，我慢高心，樂為諍競，結怨不捨，勇健多力，喜於鬪戰，多恃脣吻，陵蔑於他。亦有智力及無明力，攻破他論，以自活命。外道！是為從脩羅來有是餘習；智者所知，愚夫不解。」

佛言：「外道！若彼有情從人趣歿，復生人趣。入母胎中，出生世間，當有是相：是人質直，樂近賢善，棄遠惡人，篤信守節，顧惜善名。性樂工巧，常懷愧恥，樂行惠施。於善人所，心無違逆。先觀後作，言無踈謬，善能機辯，通致使命。所有教勅憶持不忘，於處非處而能揀擇。外道！是為從人趣來，有是餘習；智者所知，愚夫不解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外道！若彼有情從人趣歿，復生人趣。入母胎中，出生世間，當有是相：是人質直，樂近賢善，棄遠惡人，篤信守節，顧惜善名。性樂工巧，常懷愧恥，樂行惠施。於善人所，心無違逆。先觀後作，言無踈謬，善能機辯，通致使命。所有教勅憶持不忘，於處非處而能揀擇。外道！是為從人趣來，有是餘習；智者所知，愚夫不解。」

佛言：「外道！若彼有情從天界歿，得生人趣。入母胎中，出生世間。當有是相：為人端正，常好潔淨，喜服華鬘，薰香塗香，沐浴其身，厭於塵垢，於彼五欲歌舞音樂，唯擇上妙而不淫泆，常與善人共為交契。好登樓閣華麗堂宇，性唯慈忍，令他喜悅。常以上服瓔珞嚴身，進止威儀心無懈惰。外道！是為從天中來有是餘習；智者所知，愚夫不解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外道！若彼有情從天界歿，得生人趣。入母胎中，出生世間。當有是相：為人端正，常好潔淨，喜服華鬘，薰香塗香，沐浴其身，厭於塵垢，於彼五欲歌舞音樂，唯擇上妙而不淫泆，常與善人共為交契。好登樓閣華麗堂宇，性唯慈忍，令他喜悅。常以上服瓔珞嚴身，進止威儀心無懈惰。外道！是為從天中來有是餘習；智者所知，愚夫不解。」

佛言：「外道！若善男子，善女人，於善知識親近恭敬，供養禮拜，樂聞正法，如理作意，即得超越如向所說諸惡色相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外道！若善男子，善女人，於善知識親近恭敬，供養禮拜，樂聞正法，如理作意，即得超越如向所說諸惡色相。

「外道！當知：若地獄來生人間者，以其先因多造瞋業損害有情，墮在地獄受諸苦惱，今得為人，尚懷瞋惱，遇善知識為說對治相應善法，令起慈心，漸令修習戒波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外道！當知：若地獄來生人間者，以其先因多造瞋業損害有情，墮在地獄受諸苦惱，今得為人，尚懷瞋惱，遇善知識為說對治相應善法，令起慈心，漸令修習戒波羅蜜。

「外道！當知：若畜生來生人間者，以其先因積集愚癡，數數造作彼不淨行，今得為人尚多婬泆，遇善知識為說十二緣生觀行，對治無明，令生覺悟，發生淨慧，漸令修習般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外道！當知：若畜生來生人間者，以其先因積集愚癡，數數造作彼不淨行，今得為人尚多婬泆，遇善知識為說十二緣生觀行，對治無明，令生覺悟，發生淨慧，漸令修習般若波羅蜜。

「外道！當知：若鬼趣來生人間者，彼由先因慳貪嫉妬，長時造作，而無間斷，今得人身，性多鄙悋，遇善知識為說布施相應善法，對治彼慳，漸令修習施波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外道！當知：若鬼趣來生人間者，彼由先因慳貪嫉妬，長時造作，而無間斷，今得人身，性多鄙悋，遇善知識為說布施相應善法，對治彼慳，漸令修習施波羅蜜。

「外道！當知：若阿修羅中來生人間者，彼先造作廣大福行，常生我慢，陵蔑他人，今生人中，性多高舉，遇善知識為說六處及空法門，對治我慢，漸令修習忍波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外道！當知：若阿修羅中來生人間者，彼先造作廣大福行，常生我慢，陵蔑他人，今生人中，性多高舉，遇善知識為說六處及空法門，對治我慢，漸令修習忍波羅蜜。

「外道！當知：若人趣中來生人間者，由彼先修十善業道慣習力故，樂近善友，柔和共住。觀察正理悟無常法，厭生死苦，忻真常樂。漸次修習六波羅蜜，能發無上菩提道意，當得如來一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外道！當知：若人趣中來生人間者，由彼先修十善業道慣習力故，樂近善友，柔和共住。觀察正理悟無常法，厭生死苦，忻真常樂。漸次修習六波羅蜜，能發無上菩提道意，當得如來一切種智。

「外道！當知：若天趣中來生人間者，是人前身所修施戒，不能忘相，皆希果報，以是緣故得生天上，久受天樂，退生人世，為由宿昔福慧力故，念已先業，必從天墮，而於此身勤加精進。勸行布施，不應希報，若住相者，則為過患，應住無相，得福無量，勸持淨戒，不應希報。若取相者則為瑕垢，應當純淨，離諸染污。如是持戒，得福無量，於佛菩提，得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「外道！當知：若天趣中來生人間者，是人前身所修施戒，不能忘相，皆希果報，以是緣故得生天上，久受天樂，退生人世，為由宿昔福慧力故，念已先業，必從天墮，而於此身勤加精進。勸行布施，不應希報，若住相者，則為過患，應住無相，得福無量，勸持淨戒，不應希報。若取相者則為瑕垢，應當純淨，離諸染污。如是持戒，得福無量，於佛菩提，得不退轉。

「復次，外道！從地獄出，得生人趣者，是人應當近善知識，樂聞三世佛所說法，住阿蘭若專修梵行，精勤習學，心無疲懈，巧於問難分別義趣，了一切法無有自性，由解法故樂為他說。或於聚落城邑之中，化諸比丘及比丘尼，諸優婆塞、優婆夷等，講宣正法，能令自他斷惡修善，漸次修習得無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，外道！從地獄出，得生人趣者，是人應當近善知識，樂聞三世佛所說法，住阿蘭若專修梵行，精勤習學，心無疲懈，巧於問難分別義趣，了一切法無有自性，由解法故樂為他說。或於聚落城邑之中，化諸比丘及比丘尼，諸優婆塞、優婆夷等，講宣正法，能令自他斷惡修善，漸次修習得無上道。

「復次，外道！從畜生脫得生人趣，彼應親近善友良緣，得聞正法，捨離愚癡，由善友力多聞熏習，觀諸法空，離諸纏縛，而於自身作非有想，於大眾中心無所畏，自然證得平等法性，了一切法本無自性，速能獲得一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，外道！從畜生脫得生人趣，彼應親近善友良緣，得聞正法，捨離愚癡，由善友力多聞熏習，觀諸法空，離諸纏縛，而於自身作非有想，於大眾中心無所畏，自然證得平等法性，了一切法本無自性，速能獲得一切種智。

「復次，外道！從餓鬼脫得生人趣者，彼應依止善友知識，初習布施，除其慳貪。由行施故，發生善慧，樂求出離，修清淨行，於所修福而不取著，了知三世諸法平等，皆唯一相所謂無相，漸次修習得一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，外道！從餓鬼脫得生人趣者，彼應依止善友知識，初習布施，除其慳貪。由行施故，發生善慧，樂求出離，修清淨行，於所修福而不取著，了知三世諸法平等，皆唯一相所謂無相，漸次修習得一切智。

「復次，外道！從修羅中來生人趣者，應先發心依善知識，與煩惱魔共為鬪戰。煩惱魔者，所謂我慢。應當思惟：『何者是慢？誰起此慢？誰受此慢？亦不見有捨此慢者。』如是作意、思惟、觀察，我慢之相了不可得，自誑己身都無實性，則能了達諸法無性。若法自性不有，彼則非物，若非物者則不可成辦。若非成辦，彼則不生不滅；若無生滅，則不可分別；若無分別，則無過去未來現在；若三際不可得，當知彼法不可破壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，外道！從修羅中來生人趣者，應先發心依善知識，與煩惱魔共為鬪戰。煩惱魔者，所謂我慢。應當思惟：『何者是慢？誰起此慢？誰受此慢？亦不見有捨此慢者。』如是作意、思惟、觀察，我慢之相了不可得，自誑己身都無實性，則能了達諸法無性。若法自性不有，彼則非物，若非物者則不可成辦。若非成辦，彼則不生不滅；若無生滅，則不可分別；若無分別，則無過去未來現在；若三際不可得，當知彼法不可破壞。」

佛言：「外道！如是法性無變、無異，體即真如，名為如來。應知我相實不可得，由起我慢生修羅中，或人或天，流轉諸趣；是故觀察我慢之相，本無體性自他平等，斷除餘習心得清淨。外道！此名捨離我慢善巧方便波羅蜜多，汝於是中當勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外道！如是法性無變、無異，體即真如，名為如來。應知我相實不可得，由起我慢生修羅中，或人或天，流轉諸趣；是故觀察我慢之相，本無體性自他平等，斷除餘習心得清淨。外道！此名捨離我慢善巧方便波羅蜜多，汝於是中當勤修學。」

時彼會中六萬外道，聞說此法，得無生忍，從座而起，頂禮佛足，一心合掌，說偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼會中六萬外道，聞說此法，得無生忍，從座而起，頂禮佛足，一心合掌，說偈讚佛：

「世尊智力無與等， 能了眾生所行行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊智力無與等， 能了眾生所行行，

亦知諸法所歸趣， 如觀掌中菴羅果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知諸法所歸趣， 如觀掌中菴羅果。

觀彼世間諸惡業， 猶如雲霧蔽虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀彼世間諸惡業， 猶如雲霧蔽虛空，

愚夫不了鎮沈淪， 亦如盲者失正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚夫不了鎮沈淪， 亦如盲者失正道。

有說世間為無常， 或言世間非無常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說世間為無常， 或言世間非無常，

又云非常非不常， 譬如狂象為拘縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云非常非不常， 譬如狂象為拘縛。

有說世間無有邊， 或言世間非無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說世間無有邊， 或言世間非無邊，

又云非邊非無邊， 如彼飛禽被籠罩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云非邊非無邊， 如彼飛禽被籠罩。

有說即身執為我， 或言離身別有我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說即身執為我， 或言離身別有我，

此皆妄見之所迷， 如獸觸網心生惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此皆妄見之所迷， 如獸觸網心生惱。

有說大自在天化， 亦云非因之所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說大自在天化， 亦云非因之所生，

如是惡見覆有情， 如雲翳彼水中月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是惡見覆有情， 如雲翳彼水中月。

猶如籠中所拘鳥， 眼視籠竅欲求出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如籠中所拘鳥， 眼視籠竅欲求出，

當知外道愚癡人， 彼無解脫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知外道愚癡人， 彼無解脫亦如是。

或有歸依大梵天， 那羅延天多聞天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有歸依大梵天， 那羅延天多聞天，

如人處暗為賊侵， 彼無解脫常生怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人處暗為賊侵， 彼無解脫常生怖。

外道愚夫著邪見， 心求出離無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道愚夫著邪見， 心求出離無所依，

如囚拘繫於獄中， 常如貧餧而求丐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如囚拘繫於獄中， 常如貧餧而求丐。

若能捨邪修正行， 如來於彼起慈心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能捨邪修正行， 如來於彼起慈心，

速令免離於輪迴， 如王赦宥蠲諸咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速令免離於輪迴， 如王赦宥蠲諸咎。

如來備修諸苦行， 始證最上佛菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來備修諸苦行， 始證最上佛菩提，

為度愚癡邪見人， 皆悉解脫無明縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為度愚癡邪見人， 皆悉解脫無明縛。

人中師子二足尊， 於諸法中得自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中師子二足尊， 於諸法中得自在，

愍彼沈淪苦海中， 以方便力而拔濟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍彼沈淪苦海中， 以方便力而拔濟。

若蒙如來大智力， 消伏魔怨無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若蒙如來大智力， 消伏魔怨無有餘，

願我當得如世尊， 於大眾中師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我當得如世尊， 於大眾中師子吼。

如來能動三千界， 放無量光普照明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來能動三千界， 放無量光普照明，

成熟一切諸有情， 唯願與授菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成熟一切諸有情， 唯願與授菩提記。」

爾時世尊知諸外道深心信解，口放淨光。時尊者馬勝以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知諸外道深心信解，口放淨光。時尊者馬勝以偈問曰：

「如來威德無與等， 令諸外道生信心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來威德無與等， 令諸外道生信心，

今於天人大眾中， 放大光明叵思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今於天人大眾中， 放大光明叵思議。

覩佛淨光從口出， 猶如秋空月滿時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩佛淨光從口出， 猶如秋空月滿時，

諸天及人咸有疑， 願聞佛光所因起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天及人咸有疑， 願聞佛光所因起。

何人於佛伸妙供， 何人稱悅如來心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何人於佛伸妙供， 何人稱悅如來心，

何人住佛功德中， 感得如來現斯瑞？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何人住佛功德中， 感得如來現斯瑞？

外道今聞授佛記， 一切眾生亦發心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道今聞授佛記， 一切眾生亦發心，

如來出現於世間， 為攝受彼令調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出現於世間， 為攝受彼令調伏。

善哉牟尼大聖主， 能斷一切諸疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉牟尼大聖主， 能斷一切諸疑惑，

今此眾會咸樂聞， 於佛法中生愛樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此眾會咸樂聞， 於佛法中生愛樂。」

爾時世尊為馬勝比丘說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為馬勝比丘說伽陀曰：

「馬勝比丘汝當知， 今正是時發斯問， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「馬勝比丘汝當知， 今正是時發斯問，

為欲利樂諸有情， 請益如來放光事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲利樂諸有情， 請益如來放光事。

我今為汝分別說， 應當諦聽無異思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今為汝分別說， 應當諦聽無異思，

如來所作非無因， 宜生忻慶住正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所作非無因， 宜生忻慶住正念。

此諸外道悉調伏， 捨於邪見得正見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸外道悉調伏， 捨於邪見得正見，

由入正法起對治， 故能安住菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由入正法起對治， 故能安住菩提道。

了知無垢寂靜法， 而於見取心厭離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知無垢寂靜法， 而於見取心厭離，

從佛聞斯授記音， 決定自知當作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從佛聞斯授記音， 決定自知當作佛。

已曾往昔修正行， 得值二十俱胝佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已曾往昔修正行， 得值二十俱胝佛，

供養承事不疲勞， 為求無上菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養承事不疲勞， 為求無上菩提故。

廣行惠施心無悋， 堅持淨戒住忍力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣行惠施心無悋， 堅持淨戒住忍力，

精勤修習總持門， 依三摩地發淨慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精勤修習總持門， 依三摩地發淨慧。

具足六度諸功德， 念念增進無退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足六度諸功德， 念念增進無退轉，

摧諸異論捨邪宗， 百千問難善分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧諸異論捨邪宗， 百千問難善分別。

昔由習近惡知識， 依止群邪異見中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔由習近惡知識， 依止群邪異見中，

得遇如來大導師， 頓棄所修邪教行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得遇如來大導師， 頓棄所修邪教行。

於彼未來星宿劫， 皆當作佛同一名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼未來星宿劫， 皆當作佛同一名，

各各出現於世間， 號曰普遍勝名稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各出現於世間， 號曰普遍勝名稱。

其佛國土極嚴淨， 種種珍寶妙莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其佛國土極嚴淨， 種種珍寶妙莊嚴，

得離邪見諸眾生， 同依佛教生明慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得離邪見諸眾生， 同依佛教生明慧。

彼土無有三惡道， 及以八難所逼惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼土無有三惡道， 及以八難所逼惱，

諸佛壽命極延長， 等同八萬四千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛壽命極延長， 等同八萬四千歲。

若人聞此佛名者， 悉能捨離於貪欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人聞此佛名者， 悉能捨離於貪欲，

女人得轉丈夫形， 斯由聞佛功德力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人得轉丈夫形， 斯由聞佛功德力。

如來善伏魔怨者， 與諸外道授佛記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來善伏魔怨者， 與諸外道授佛記，

聞已咸生歡喜心， 皆當成就一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已咸生歡喜心， 皆當成就一切智。」