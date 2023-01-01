父子合集經卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父子合集經卷第十一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

遍淨天授記品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍淨天授記品第二十二

爾時會中，有十二那由他遍淨天子，見諸阿脩羅王乃至光音天等，於世尊所設諸供養，復聞如來與授佛記，心生歡喜，得未曾有。此諸天子，已於過去無量佛所植眾德本，入解正法，充足法財，有大神力，自在無礙，從座而起，頭面禮足，白言：「世尊！有三摩地，名超諸法樂，若菩薩摩訶薩，獲證如是妙三摩地，所作事業離諸攀緣，得最上樂，不生苦受，無一因緣，而非樂想。假使入於諸地獄中，種種苦具，治罰逼迫；由是菩薩三摩地力，一切苦惱悉為快樂。如彼世間諸有情類，造作諸惡、不律儀事，劫奪他財，王法所戮，或截耳鼻，或斷手足，或杖捶打，或繩繫縛，為諸獄卒禁閉囹圄，雖受楚毒，心無追悔，為貪所蔽，翻如樂想。又諸有情，傭力自濟，艱辛求索，以苦為樂，謂裁衣者、造蠟炬者、壓蔗漿者、作伎樂者，造飲食者，供象酒者，或然酥燈及油燈者。如是等輩種種所作，或不如法，或復遲惰，為彼主者呵罵驅遣，受諸陵辱，皆如樂想。又如世間諸俳優者，令他喜悅，易己形狀，作鵂鶹面，或師子面，或打或縛，翻為樂想。何以故？以彼眾生作業決定，為貪所使，心無悔故。菩薩摩訶薩亦復如是：為利有情，能於生死長夜之中，修習種種難行苦行，志求阿耨多羅三藐三菩提，乃至救濟饑渴眾生，噉己血肉，常生樂想。或於菩薩惡罵捶縛，及斷命根，雖受苦惱皆生樂想。如是具足廣大願力，能與眾生種種快樂，長時修作無有間斷，則能獲得彼三摩地，不為惡魔之所動亂，復能破壞一切魔業，當得如是五種自在。何等為五？一者、壽命自在，二者、所生自在，三者、業報自在，四者、尋伺自在，五者、受用自在。彼菩薩若求一生成等正覺，由得如是妙三摩地，即能如意滿菩提願。若不速求無上菩提，則能久住無量無數阿僧祇劫，利樂有情，嚴淨佛土。何以故？由彼菩薩從初發心，普為攝受一切有情，不怖惡道，於彼受生，皆令習學諸菩薩行，善巧方便通達諸法，成熟般若波羅蜜多；是為善住菩薩乘者。世尊！若菩薩樂修如是三摩地者，當知是人，皆是如來威神功德之所加持，則能決定入解諸法自性本空，無有疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中，有十二那由他遍淨天子，見諸阿脩羅王乃至光音天等，於世尊所設諸供養，復聞如來與授佛記，心生歡喜，得未曾有。此諸天子，已於過去無量佛所植眾德本，入解正法，充足法財，有大神力，自在無礙，從座而起，頭面禮足，白言：「世尊！有三摩地，名超諸法樂，若菩薩摩訶薩，獲證如是妙三摩地，所作事業離諸攀緣，得最上樂，不生苦受，無一因緣，而非樂想。假使入於諸地獄中，種種苦具，治罰逼迫；由是菩薩三摩地力，一切苦惱悉為快樂。如彼世間諸有情類，造作諸惡、不律儀事，劫奪他財，王法所戮，或截耳鼻，或斷手足，或杖捶打，或繩繫縛，為諸獄卒禁閉囹圄，雖受楚毒，心無追悔，為貪所蔽，翻如樂想。又諸有情，傭力自濟，艱辛求索，以苦為樂，謂裁衣者、造蠟炬者、壓蔗漿者、作伎樂者，造飲食者，供象酒者，或然酥燈及油燈者。如是等輩種種所作，或不如法，或復遲惰，為彼主者呵罵驅遣，受諸陵辱，皆如樂想。又如世間諸俳優者，令他喜悅，易己形狀，作鵂鶹面，或師子面，或打或縛，翻為樂想。何以故？以彼眾生作業決定，為貪所使，心無悔故。菩薩摩訶薩亦復如是：為利有情，能於生死長夜之中，修習種種難行苦行，志求阿耨多羅三藐三菩提，乃至救濟饑渴眾生，噉己血肉，常生樂想。或於菩薩惡罵捶縛，及斷命根，雖受苦惱皆生樂想。如是具足廣大願力，能與眾生種種快樂，長時修作無有間斷，則能獲得彼三摩地，不為惡魔之所動亂，復能破壞一切魔業，當得如是五種自在。何等為五？一者、壽命自在，二者、所生自在，三者、業報自在，四者、尋伺自在，五者、受用自在。彼菩薩若求一生成等正覺，由得如是妙三摩地，即能如意滿菩提願。若不速求無上菩提，則能久住無量無數阿僧祇劫，利樂有情，嚴淨佛土。何以故？由彼菩薩從初發心，普為攝受一切有情，不怖惡道，於彼受生，皆令習學諸菩薩行，善巧方便通達諸法，成熟般若波羅蜜多；是為善住菩薩乘者。世尊！若菩薩樂修如是三摩地者，當知是人，皆是如來威神功德之所加持，則能決定入解諸法自性本空，無有疑惑。」

時遍淨天子作是說已，合掌作禮，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時遍淨天子作是說已，合掌作禮，以偈讚佛：

「我等遍淨諸天子， 於佛正法能了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等遍淨諸天子， 於佛正法能了知，

頭頂禮敬調御師， 諸根寂靜無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭頂禮敬調御師， 諸根寂靜無所畏。

如來以大智慧力， 悉能破壞諸魔軍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來以大智慧力， 悉能破壞諸魔軍，

歸依最上牟尼尊， 引導群萌登彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依最上牟尼尊， 引導群萌登彼岸。

諸法自性無所有， 亦復畢竟無所住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法自性無所有， 亦復畢竟無所住，

妄想攀緣悉了知， 猶如幻師明幻事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想攀緣悉了知， 猶如幻師明幻事。

如是六趣諸眾生， 皆從虛妄因緣有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是六趣諸眾生， 皆從虛妄因緣有，

谷響求之自性無， 如來證法亦同彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 谷響求之自性無， 如來證法亦同彼。

人中最上釋師子， 觀諸妄法悉皆空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中最上釋師子， 觀諸妄法悉皆空，

彼無我相亦無人， 及與眾生壽者想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無我相亦無人， 及與眾生壽者想。

如來大慈無與等， 為度愚夫出世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大慈無與等， 為度愚夫出世間，

演實相法妙難思， 一切無能測量者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演實相法妙難思， 一切無能測量者。

佛觀眾生界平等， 常起清淨無緣慈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛觀眾生界平等， 常起清淨無緣慈，

故能憐愍諸世間， 畢竟不見眾生相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故能憐愍諸世間， 畢竟不見眾生相。

我今於佛智慧海， 心無垢染離諸疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今於佛智慧海， 心無垢染離諸疑，

清淨慈門利有情， 堪受諸天廣供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨慈門利有情， 堪受諸天廣供養。

如來最勝天中天， 常於眾生起慈護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來最勝天中天， 常於眾生起慈護，

而於十方世界中， 求其苦性不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於十方世界中， 求其苦性不可得。

既無眾生亦無苦， 是故如來無所緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既無眾生亦無苦， 是故如來無所緣，

已能除遣諸憂疑， 獲證真常寂靜樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能除遣諸憂疑， 獲證真常寂靜樂。

佛於諸趣不見苦， 亦無所證大菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於諸趣不見苦， 亦無所證大菩提，

以此愍念於有情， 皆令棄背生死縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此愍念於有情， 皆令棄背生死縛。

無苦無救無眾生， 亦無菩提而可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無苦無救無眾生， 亦無菩提而可得，

佛知法性本如然， 故我於佛伸妙供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知法性本如然， 故我於佛伸妙供。

如來出現於世間， 以四無量利含識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出現於世間， 以四無量利含識，

不見慈悲喜捨心， 亦不見有眾生相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見慈悲喜捨心， 亦不見有眾生相，

不見行於放逸者， 亦復不見修聖道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見行於放逸者， 亦復不見修聖道，

知佛如是方便門， 故我於佛興供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知佛如是方便門， 故我於佛興供養。

牟尼常說四念處， 觀身畢竟不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼常說四念處， 觀身畢竟不可得，

我於佛教如是知， 今得供養救世者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於佛教如是知， 今得供養救世者。

佛說觀受不可得， 以受無有真實性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說觀受不可得， 以受無有真實性，

乃至受者亦復然， 故我於佛興供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至受者亦復然， 故我於佛興供養。

佛說觀心及觀法， 二相求之不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說觀心及觀法， 二相求之不可得，

亦不見有所修念， 及以安住念處者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不見有所修念， 及以安住念處者。

我今不見有諸法， 亦復不見修法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今不見有諸法， 亦復不見修法者，

佛以念處度眾生， 彼念自性常空寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以念處度眾生， 彼念自性常空寂。

復說念與法和合， 欲求解脫應修習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說念與法和合， 欲求解脫應修習，

我於佛教如是知， 今得供養一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於佛教如是知， 今得供養一切智。

念處一尚不可得， 況復說有二三四， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念處一尚不可得， 況復說有二三四，

是故我今達佛意， 畢竟無受苦樂者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我今達佛意， 畢竟無受苦樂者。

如來常說四正勤， 有諸比丘專修習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來常說四正勤， 有諸比丘專修習，

斯則能為解脫因， 得越輪迴生死海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯則能為解脫因， 得越輪迴生死海。

如是無解亦無縛， 無佛無法及菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無解亦無縛， 無佛無法及菩提，

而復不壞其假名， 故我於佛伸敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而復不壞其假名， 故我於佛伸敬禮。

佛說如意四神足， 最上殊勝安隱樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如意四神足， 最上殊勝安隱樂，

諸根寂靜解脫人， 修此能得涅盤道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根寂靜解脫人， 修此能得涅盤道。

又彼如意及神足， 諦觀彼體不可見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又彼如意及神足， 諦觀彼體不可見，

非動非靜非無作， 如是顯現難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非動非靜非無作， 如是顯現難思議。

今此眾會諸天子， 而不見有眾生想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此眾會諸天子， 而不見有眾生想，

我於佛教正了知， 皆能遠離諸疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於佛教正了知， 皆能遠離諸疑惑。

此為最上法供養， 唯佛堪任受此供， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此為最上法供養， 唯佛堪任受此供，

如來妙智無等倫， 故我一心生讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來妙智無等倫， 故我一心生讚歎。

又復牟尼說五根， 此法能得菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復牟尼說五根， 此法能得菩提道，

出生福智二資糧， 善觀察者除放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生福智二資糧， 善觀察者除放逸。

所謂信進念定慧， 不見能修及所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂信進念定慧， 不見能修及所得，

我於佛法無有疑， 是故今當興供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於佛法無有疑， 是故今當興供養。

如來宣說五種力， 能除邪見心諂曲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來宣說五種力， 能除邪見心諂曲，

息諸煩惱破諸魔， 趣向無為寂靜道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息諸煩惱破諸魔， 趣向無為寂靜道。

如是諸力無能屈， 無有所縛及縛者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸力無能屈， 無有所縛及縛者，

我於佛法離諸疑， 今當供養調御士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於佛法離諸疑， 今當供養調御士。

大仙開示七覺分， 最上清淨菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仙開示七覺分， 最上清淨菩提道，

善修習者諸有情， 得證真常安隱處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善修習者諸有情， 得證真常安隱處。

牟尼復說八聖道， 成熟眾生諸善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼復說八聖道， 成熟眾生諸善根，

常修聖智現其前， 能盡苦際諸纏縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修聖智現其前， 能盡苦際諸纏縛。

如是聖智及諸惑， 畢竟清淨無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是聖智及諸惑， 畢竟清淨無有餘，

諸天於此得無疑， 故我供養人中聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天於此得無疑， 故我供養人中聖。

於奢摩他善修習， 毘鉢舍那亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於奢摩他善修習， 毘鉢舍那亦復然，

如來曠劫悉圓成， 能斷諸惑及習氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來曠劫悉圓成， 能斷諸惑及習氣。

如是相應因與果， 及觀察者悉皆空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是相應因與果， 及觀察者悉皆空，

諸天於此得無疑， 故我供養牟尼主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天於此得無疑， 故我供養牟尼主。

說不淨觀除貪欲， 慈心對治彼瞋恚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說不淨觀除貪欲， 慈心對治彼瞋恚，

以其智慧遣愚癡， 為利眾生佛所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以其智慧遣愚癡， 為利眾生佛所說。

彼皆無作無罪相， 是故不垢亦不淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼皆無作無罪相， 是故不垢亦不淨，

諸天於此得無疑， 由此供養無上士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天於此得無疑， 由此供養無上士。

又復佛說十不善， 殺盜婬妄及兩舌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復佛說十不善， 殺盜婬妄及兩舌，

惡言綺語貪恚癡， 此等名為十業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡言綺語貪恚癡， 此等名為十業道。

眾生非有亦無殺， 餘九過惡理同然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生非有亦無殺， 餘九過惡理同然，

無善惡相無對治， 以彼罪性本空寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無善惡相無對治， 以彼罪性本空寂。

此義非無佛正教， 然其不壞法體性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義非無佛正教， 然其不壞法體性。

如是牟尼最上法， 宣揚引導諸群迷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是牟尼最上法， 宣揚引導諸群迷，

如理作意正思惟。 是名最上真佛子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如理作意正思惟。 是名最上真佛子。」

爾時遍淨諸天子說是偈已，咸各默然，住在一面。時佛世尊，知諸天子心之所念，希授佛記，口中忽放清淨光明。尊者馬勝見是事已，合掌向佛，以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時遍淨諸天子說是偈已，咸各默然，住在一面。時佛世尊，知諸天子心之所念，希授佛記，口中忽放清淨光明。尊者馬勝見是事已，合掌向佛，以偈問曰：

「善哉調御大聖主， 為利群生出於世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉調御大聖主， 為利群生出於世，

甚深智慧妙難思， 而能化伏諸天眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深智慧妙難思， 而能化伏諸天眾。

窮盡諸法救世者， 現斯瑞相非無因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 窮盡諸法救世者， 現斯瑞相非無因，

能與眾生作導師， 唯冀能仁為演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能與眾生作導師， 唯冀能仁為演說。

此諸遍淨天子眾， 合掌稱讚甚希有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸遍淨天子眾， 合掌稱讚甚希有，

瞻仰如來功德山， 聞已一心而頂受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞻仰如來功德山， 聞已一心而頂受。

佛為最上天人師， 了達諸法無罣礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為最上天人師， 了達諸法無罣礙，

當願憐念諸眾生， 說此放光神變事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願憐念諸眾生， 說此放光神變事。

何人於此生淨心， 解於微妙甘露句， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何人於此生淨心， 解於微妙甘露句，

彼於十方世界中， 當得圓明一切智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於十方世界中， 當得圓明一切智？

誰於未來佛剎土， 饒益攝受諸群迷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰於未來佛剎土， 饒益攝受諸群迷，

善宣無上妙法輪， 降伏魔軍及異論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善宣無上妙法輪， 降伏魔軍及異論？

是諸天子於佛教， 深入義味心決定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸天子於佛教， 深入義味心決定，

唯願如來震法音， 使諸時會除疑網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願如來震法音， 使諸時會除疑網。

百福莊嚴無上士， 慈心普覆於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百福莊嚴無上士， 慈心普覆於世間，

八種功德梵音聲， 咸願聞持佛教勅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八種功德梵音聲， 咸願聞持佛教勅。

若有眾生於佛所， 樂聞正法勤修習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生於佛所， 樂聞正法勤修習，

堅固不退菩提心， 漸能成就一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固不退菩提心， 漸能成就一切智。

如來善說微妙法， 能盡有情生死苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來善說微妙法， 能盡有情生死苦，

佛子淨心當奉持， 則令佛種永不斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子淨心當奉持， 則令佛種永不斷。」

爾時世尊為馬勝比丘說伽佗曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為馬勝比丘說伽佗曰：

「馬勝善問放光事， 我為利樂諸天人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「馬勝善問放光事， 我為利樂諸天人，

汝所得福叵思量， 比喻說之尚無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝所得福叵思量， 比喻說之尚無盡。

善哉尊者應其機， 一切大眾心忻悅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉尊者應其機， 一切大眾心忻悅，

此等遍淨諸天人， 於我法中得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等遍淨諸天人， 於我法中得解脫。

往昔曾供於諸佛， 其數千億那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔曾供於諸佛， 其數千億那由他，

達諸法性無有疑， 各於彼佛問斯義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達諸法性無有疑， 各於彼佛問斯義。

彼由往昔因緣故， 以妙伽佗讚於佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼由往昔因緣故， 以妙伽佗讚於佛，

此生復以清淨心， 稱揚賢劫諸善逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此生復以清淨心， 稱揚賢劫諸善逝。

後於優曇鉢羅劫， 成佛號曰那羅延， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後於優曇鉢羅劫， 成佛號曰那羅延，

教化那由他眾生， 悉證無為寂靜樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化那由他眾生， 悉證無為寂靜樂。

同一劫中出於世， 皆名法幢正等覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同一劫中出於世， 皆名法幢正等覺，

化度眾生數同等， 次第皆當成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化度眾生數同等， 次第皆當成佛道。

是諸如來化緣畢， 分布遺形諸舍利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸如來化緣畢， 分布遺形諸舍利，

建立無量窣堵波， 猶若散花嚴佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立無量窣堵波， 猶若散花嚴佛剎。

如是所有眾生類， 各於舍利興供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是所有眾生類， 各於舍利興供養，

咸登寂靜甘露門， 一切如來所稱歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸登寂靜甘露門， 一切如來所稱歎。

若有稱彼佛名號， 發生淨信歡喜心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有稱彼佛名號， 發生淨信歡喜心，

當知由是善因緣， 得值當來彌勒佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知由是善因緣， 得值當來彌勒佛。

彼得慈尊攝受故， 勤加精進斷諸結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼得慈尊攝受故， 勤加精進斷諸結，

樂修寂靜奢摩他， 漸次得成無學果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂修寂靜奢摩他， 漸次得成無學果。

從一佛剎至佛剎， 供養親近無疲懈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一佛剎至佛剎， 供養親近無疲懈，

於諸天人大眾中， 稱揚最上佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸天人大眾中， 稱揚最上佛功德。

今此遍淨諸天子， 皆具威德大名聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此遍淨諸天子， 皆具威德大名聞，

深達佛智不思議， 各各頂禮如來足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深達佛智不思議， 各各頂禮如來足。」

父子合集經廣果天授記品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父子合集經廣果天授記品第二十三

爾時會中，有八俱胝廣果天子，見諸阿修羅王乃至遍淨天等，於世尊所，種種施設作諸供養，奉上如來。復聞與授成佛之記，心大歡喜，得未曾有。是諸天子即作是念：「如來所說一切諸法，於三際中求不可得，一切諸根皆不可說，若能入解彼法界者，則能通達一切諸法。若能了知一切諸法，則能證得四如實諦，所謂苦諦集諦滅諦道諦，如世尊說，一切諸法皆悉空寂，無我、無人、無眾生、無壽者、無想、無作。我等天子，於此法中心得決了，不生疑惑。世尊！以諸眾生本寂靜故，則無有苦；當如是知。所以者何？眾生無故，苦諦亦無。以無苦故，集諦亦無。何以故？若無是因，則無其果。世尊！以無集故，滅諦亦無。何以故？若無集諦，則無斷集。以無滅故，道諦亦無。何以故？無有是道，不斷集者。世尊！彼煩惱業不可得故，斷煩惱滅亦不可得。以滅不可得故，道亦不可得，未有是道，無其果者。此四聖諦，但是分別假施設有。以非有故，不可說為過現未來。何以故？過去已滅，現在不住，未來未至。於三際中，皆不可得。依世俗諦，有種種相；若三際非有，彼則無生亦非有滅，無想、無作、無施、無受、無說、無聽，無所說法，無了悟者，以彼三世未曾有故。若法若空，皆不可說，眾生顛倒不能入解，無因無緣，無名無相，無所詮表，無所趣向，自性離故皆不可得。彼不可得亦不可得，何以故？以眾生界本非有故，若彼彼法皆不可得，則無染淨，無作無證，無凡夫地，無聲聞地，無緣覺地，無菩薩地，無如來地，非地非無地，此即真如寂靜無相。若說有表、有為限量，名如來者；依世俗說，非勝義中有如來也。何以故？法無得故。若彼如來廣大宣說色界乃至識界，如是意界乃至法界。若無法界，無所依止，亦無詮表，無四諦、無五根、無緣生等。世尊！彼一切法隨其所在，安布建立種種名字，然不壞彼法界體性。世尊！如彼地界，隨其方處建立名字，亦不壞彼地界本性。如是水界、火界、風界、空界，立異名字亦復如是。世尊！又若證入彼法界者，即能入解二十二根，所謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、女根、男根、命根、苦根、樂根、憂根、喜根、捨根、意根、信根、精進根、念根、定根、慧根，未知、當知根、已知根、具知根。世尊！若眼、眼體不可得，若根、根體亦不可得。何以故？眼離自性不可見故，若法自性不有，彼即非物，以非物故，即不可作，若不可作，彼即不生。若不生者，即是不滅，以不生不滅故，不可說為過現未來。於三世中無生滅者，彼即非眼，亦非眼根；何有作用世俗詮表？世尊！譬如空拳中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中，有八俱胝廣果天子，見諸阿修羅王乃至遍淨天等，於世尊所，種種施設作諸供養，奉上如來。復聞與授成佛之記，心大歡喜，得未曾有。是諸天子即作是念：「如來所說一切諸法，於三際中求不可得，一切諸根皆不可說，若能入解彼法界者，則能通達一切諸法。若能了知一切諸法，則能證得四如實諦，所謂苦諦集諦滅諦道諦，如世尊說，一切諸法皆悉空寂，無我、無人、無眾生、無壽者、無想、無作。我等天子，於此法中心得決了，不生疑惑。世尊！以諸眾生本寂靜故，則無有苦；當如是知。所以者何？眾生無故，苦諦亦無。以無苦故，集諦亦無。何以故？若無是因，則無其果。世尊！以無集故，滅諦亦無。何以故？若無集諦，則無斷集。以無滅故，道諦亦無。何以故？無有是道，不斷集者。世尊！彼煩惱業不可得故，斷煩惱滅亦不可得。以滅不可得故，道亦不可得，未有是道，無其果者。此四聖諦，但是分別假施設有。以非有故，不可說為過現未來。何以故？過去已滅，現在不住，未來未至。於三際中，皆不可得。依世俗諦，有種種相；若三際非有，彼則無生亦非有滅，無想、無作、無施、無受、無說、無聽，無所說法，無了悟者，以彼三世未曾有故。若法若空，皆不可說，眾生顛倒不能入解，無因無緣，無名無相，無所詮表，無所趣向，自性離故皆不可得。彼不可得亦不可得，何以故？以眾生界本非有故，若彼彼法皆不可得，則無染淨，無作無證，無凡夫地，無聲聞地，無緣覺地，無菩薩地，無如來地，非地非無地，此即真如寂靜無相。若說有表、有為限量，名如來者；依世俗說，非勝義中有如來也。何以故？法無得故。若彼如來廣大宣說色界乃至識界，如是意界乃至法界。若無法界，無所依止，亦無詮表，無四諦、無五根、無緣生等。世尊！彼一切法隨其所在，安布建立種種名字，然不壞彼法界體性。世尊！如彼地界，隨其方處建立名字，亦不壞彼地界本性。如是水界、火界、風界、空界，立異名字亦復如是。世尊！又若證入彼法界者，即能入解二十二根，所謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、女根、男根、命根、苦根、樂根、憂根、喜根、捨根、意根、信根、精進根、念根、定根、慧根，未知、當知根、已知根、具知根。世尊！若眼、眼體不可得，若根、根體亦不可得。何以故？眼離自性不可見故，若法自性不有，彼即非物，以非物故，即不可作，若不可作，彼即不生。若不生者，即是不滅，以不生不滅故，不可說為過現未來。於三世中無生滅者，彼即非眼，亦非眼根；何有作用世俗詮表？世尊！譬如空拳中

無有物，但誑愚童，唯假名爾。勝義諦中，以至空拳，所立名字，亦不可得。如是乃至眼及眼根，於勝義中，亦復非有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有物，但誑愚童，唯假名爾。勝義諦中，以至空拳，所立名字，亦不可得。如是乃至眼及眼根，於勝義中，亦復非有。