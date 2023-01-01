父子合集經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父子合集經卷第九

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

覩史多天授記品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩史多天授記品第十七

爾時會中，有八十俱胝覩史多天子，見諸阿修羅王乃至焰摩天等，於世尊所作諸供養，復聞如來與授無上大菩提記，心大歡喜，得未曾有。是諸天子即作是念：「此菩提法本無色相，受、想、行、識亦復無相。今者世尊，當以何法而為授記？所以者何？色本無生，菩提亦無生，乃至識無生故，菩提亦無生。云何無生法能得菩提耶？如是色無滅故，菩提亦無滅，乃至識無滅故，菩提亦無滅。云何無滅法能得菩提耶？如是色寂靜故，菩提亦寂靜，乃至識寂靜故，菩提亦寂靜。如是色無二故，菩提亦無二，乃至識無二故，菩提亦無二。如是色無動故，菩提亦無動，乃至識無動故，菩提亦無動。如是色不可見故，菩提亦不可見，乃至識不可見故，菩提亦不可見。彼菩提相自性離故，復云何說不生不滅、寂靜無二、湛然不動及不可見？於諸法中何者名色？色自性空，受、想、行、識亦復皆空。何者名佛？何名菩薩？何名授記？佛、佛自性空，菩薩、菩薩自性空，菩提、菩提自性空，授記、授記自性空。所名佛者，但依世俗，假名呼召希望分別，諸有智者聞諸法空，不生取著，彼愚癡人聞則瞋恚不能入解。譬如有人於睡夢中，具足受用五欲快樂，覺已思念實不可得，智者了知不生憂惱。如是安住菩薩乘者，了菩提性，本來空寂實無所得，不生怖畏亦復如是。何以故？了知諸法皆如夢故。愚癡凡夫取解各異，於諸妄法而生執著；如是諸法皆不可得。凡夫不可得，凡夫法亦不可得；聲聞不可得，聲聞法亦不可得；緣覺不可得，緣覺法亦不可得；菩薩不可得，菩薩法亦不可得；佛不可得，佛法亦不可得；菩提不可得，菩提法亦不可得；涅盤不可得，涅盤法亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中，有八十俱胝覩史多天子，見諸阿修羅王乃至焰摩天等，於世尊所作諸供養，復聞如來與授無上大菩提記，心大歡喜，得未曾有。是諸天子即作是念：「此菩提法本無色相，受、想、行、識亦復無相。今者世尊，當以何法而為授記？所以者何？色本無生，菩提亦無生，乃至識無生故，菩提亦無生。云何無生法能得菩提耶？如是色無滅故，菩提亦無滅，乃至識無滅故，菩提亦無滅。云何無滅法能得菩提耶？如是色寂靜故，菩提亦寂靜，乃至識寂靜故，菩提亦寂靜。如是色無二故，菩提亦無二，乃至識無二故，菩提亦無二。如是色無動故，菩提亦無動，乃至識無動故，菩提亦無動。如是色不可見故，菩提亦不可見，乃至識不可見故，菩提亦不可見。彼菩提相自性離故，復云何說不生不滅、寂靜無二、湛然不動及不可見？於諸法中何者名色？色自性空，受、想、行、識亦復皆空。何者名佛？何名菩薩？何名授記？佛、佛自性空，菩薩、菩薩自性空，菩提、菩提自性空，授記、授記自性空。所名佛者，但依世俗，假名呼召希望分別，諸有智者聞諸法空，不生取著，彼愚癡人聞則瞋恚不能入解。譬如有人於睡夢中，具足受用五欲快樂，覺已思念實不可得，智者了知不生憂惱。如是安住菩薩乘者，了菩提性，本來空寂實無所得，不生怖畏亦復如是。何以故？了知諸法皆如夢故。愚癡凡夫取解各異，於諸妄法而生執著；如是諸法皆不可得。凡夫不可得，凡夫法亦不可得；聲聞不可得，聲聞法亦不可得；緣覺不可得，緣覺法亦不可得；菩薩不可得，菩薩法亦不可得；佛不可得，佛法亦不可得；菩提不可得，菩提法亦不可得；涅盤不可得，涅盤法亦不可得。」

時覩史多天子作是說已，白言：「世尊！我今於此第一義中，得無疑惑，發清淨心，造作上妙種種供養，勝焰摩天不可為比。」作供養已，頭面敬禮佛世尊足，右繞三匝，住立一面，合掌向佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時覩史多天子作是說已，白言：「世尊！我今於此第一義中，得無疑惑，發清淨心，造作上妙種種供養，勝焰摩天不可為比。」作供養已，頭面敬禮佛世尊足，右繞三匝，住立一面，合掌向佛，以偈讚曰：

「若人奉行如來教， 則為安住佛功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人奉行如來教， 則為安住佛功德，

彼於三種解脫門， 深達義味無罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於三種解脫門， 深達義味無罣礙。

此中無色及受想， 亦無行識心與境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中無色及受想， 亦無行識心與境，

了彼五蘊但假名， 是名具慧人師子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了彼五蘊但假名， 是名具慧人師子。

如是最上勝丈夫， 不取少分菩提相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是最上勝丈夫， 不取少分菩提相，

已悟蘊空獲善利， 於佛功德無疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已悟蘊空獲善利， 於佛功德無疑惑。

深達菩提實相義， 不起希望不毀呰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深達菩提實相義， 不起希望不毀呰，

亦無忻喜任運心， 此則善住菩提行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無忻喜任運心， 此則善住菩提行。

若人平等見法性， 則於諸法無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人平等見法性， 則於諸法無所畏，

佛子能於此世間， 具足修證勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子能於此世間， 具足修證勝功德。

了達色相悉皆空， 於諸欲境咸棄捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達色相悉皆空， 於諸欲境咸棄捨，

觀察輪迴三有中， 亦不希求不願樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察輪迴三有中， 亦不希求不願樂。

若人明了五蘊法， 佛及菩提并授記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人明了五蘊法， 佛及菩提并授記，

說者聽者二皆空， 如是悟解無所礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說者聽者二皆空， 如是悟解無所礙。

佛功德法凡夫法， 此一切相本無生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛功德法凡夫法， 此一切相本無生，

能了最上法性門， 是則名為真佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能了最上法性門， 是則名為真佛子。

又復了知如是法， 五蘊處界本無滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復了知如是法， 五蘊處界本無滅，

佛及菩提授記言， 斯等諸法悉同等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及菩提授記言， 斯等諸法悉同等。

智者達解此法門， 而不捨離菩提行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者達解此法門， 而不捨離菩提行，

由了法性無滅故， 於佛菩提不難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由了法性無滅故， 於佛菩提不難得。

又復諸蘊及處界， 佛及菩提皆空寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復諸蘊及處界， 佛及菩提皆空寂，

若人於此無依求， 彼則能持佛正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於此無依求， 彼則能持佛正法。

諸蘊處界皆無作， 佛及菩提授記事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸蘊處界皆無作， 佛及菩提授記事，

彼等諸法悉皆同， 如是了知為佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等諸法悉皆同， 如是了知為佛子。

諸蘊處界自性空， 佛及菩提授記事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸蘊處界自性空， 佛及菩提授記事，

智者決定善了知， 此則名為真佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者決定善了知， 此則名為真佛子。

諸蘊處界悉虛妄， 及與最勝二足尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸蘊處界悉虛妄， 及與最勝二足尊，

菩提授記亦同然， 如是了知為佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提授記亦同然， 如是了知為佛子。

是法非離非不離， 亦非為有亦非無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法非離非不離， 亦非為有亦非無，

非有為相及無為， 如是了知為佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非有為相及無為， 如是了知為佛子。

如來出現於世間， 了達如是微妙義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出現於世間， 了達如是微妙義，

是為最上勝丈夫， 堪受諸天廣供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為最上勝丈夫， 堪受諸天廣供養。

我今稱讚佛功德， 所獲福報利群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今稱讚佛功德， 所獲福報利群生，

唯有如來悉證知， 迴向自他皆作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有如來悉證知， 迴向自他皆作佛。」

爾時世尊知諸天子心之所念，希望如來與授佛記，即於座中，放淨光明。時尊者馬勝覩是相已，合掌向佛，以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知諸天子心之所念，希望如來與授佛記，即於座中，放淨光明。時尊者馬勝覩是相已，合掌向佛，以偈問曰：

「世尊今者何因緣， 以神通力現斯瑞？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊今者何因緣， 以神通力現斯瑞？

願為眾會說其由， 一切世間咸喜悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願為眾會說其由， 一切世間咸喜悅。

覩佛口中放淨光， 諸天皆悉懷疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩佛口中放淨光， 諸天皆悉懷疑惑，

各各瞻仰於慈顏， 一心願聞佛所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各瞻仰於慈顏， 一心願聞佛所說。

譬如病者遇良醫， 唯希拯救授靈藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如病者遇良醫， 唯希拯救授靈藥，

今此眾等住佛前， 渴仰希須亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此眾等住佛前， 渴仰希須亦如是。

諸來集會天人眾， 皆具廣大清淨慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸來集會天人眾， 皆具廣大清淨慧，

一心諦聽無異緣， 於佛所說能入解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心諦聽無異緣， 於佛所說能入解。

如來常以大悲心， 能破一切諸疑網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來常以大悲心， 能破一切諸疑網，

彼等聞已皆奉持， 摧諸異論生正見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等聞已皆奉持， 摧諸異論生正見。」

爾時世尊，為馬勝比丘說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，為馬勝比丘說伽陀曰：

「馬勝汝今發斯問， 為利世間作照明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「馬勝汝今發斯問， 為利世間作照明，

智者能息諸群疑， 故得人天咸尊重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者能息諸群疑， 故得人天咸尊重。

覩史天王及天子， 達最上法甘露味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩史天王及天子， 達最上法甘露味，

作大供養妙莊嚴， 是故我今與授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作大供養妙莊嚴， 是故我今與授記。

彼以勝慧觀世間， 得見法性無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼以勝慧觀世間， 得見法性無所著，

善達三種解脫門， 非愚癡者之所及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善達三種解脫門， 非愚癡者之所及。

彼於過去諸佛所， 已曾請問如是義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於過去諸佛所， 已曾請問如是義，

觀諸法性畢竟空， 悉如先佛之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸法性畢竟空， 悉如先佛之所說。

今復於我興供養， 最上最勝無與比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今復於我興供養， 最上最勝無與比，

能以空義讚如來， 皆為利樂有情故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以空義讚如來， 皆為利樂有情故。

一切諸法皆無生， 佛及菩提授記事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法皆無生， 佛及菩提授記事，

乃至修習菩提者， 本性無生亦同等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至修習菩提者， 本性無生亦同等。

若人如是了法性， 決定當證大菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人如是了法性， 決定當證大菩提，

彼諸天子昔聞持， 故能宣暢第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸天子昔聞持， 故能宣暢第一義。

能以明慧善決擇， 了知法性常無減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以明慧善決擇， 了知法性常無減，

彼諸天子離諸疑， 自然成就無師智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸天子離諸疑， 自然成就無師智。

法性非取亦非求， 畢竟無依離分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性非取亦非求， 畢竟無依離分別，

彼諸天子離諸疑， 愚夫心則生驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸天子離諸疑， 愚夫心則生驚怖。

一切諸法離自性， 菩提及彼菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法離自性， 菩提及彼菩提心，

彼諸天子善了知， 本來清淨無染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸天子善了知， 本來清淨無染著。

覩史天王天子等， 住堅固慧無所住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩史天王天子等， 住堅固慧無所住，

不久當得佛菩提， 具足圓成一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久當得佛菩提， 具足圓成一切智。

於彼未來星宿劫， 次第出現於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼未來星宿劫， 次第出現於世間，

度脫無邊諸眾生， 同名決定智王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫無邊諸眾生， 同名決定智王佛。

如來知彼心所念， 應念忽放淨光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來知彼心所念， 應念忽放淨光明，

為說授記成佛因， 令彼時會生忻慶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說授記成佛因， 令彼時會生忻慶。」

父子合集經樂變化天授記品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父子合集經樂變化天授記品第十八

爾時樂變化天主，與七十俱胝天子眷屬俱，見諸阿脩羅王乃至都史多天諸天子等，於世尊所作供養已，深生隨喜，踊躍無量，復聞如來與彼授記，是諸天子聞是說已，身意泰然，得住實際，於勝義法，離諸疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時樂變化天主，與七十俱胝天子眷屬俱，見諸阿脩羅王乃至都史多天諸天子等，於世尊所作供養已，深生隨喜，踊躍無量，復聞如來與彼授記，是諸天子聞是說已，身意泰然，得住實際，於勝義法，離諸疑惑。

時樂變化天王，即從座起，頭面禮足，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！如我解佛所說義，一切諸法名為實際，名無量際、無礙際、無住際、無盡際、無二際，非際無際，說名實際。世尊！言實際者，不顛倒故；無量際者，非分限故；無礙際者，非和合故；無住際者，離自性故；無量際者，無有生故；無二際者，唯一相故；非際者，體非有故；無際者，本無極故。世尊！此實際法遍一切處，有為、無為通達無礙，無有一法非實際故，乃至菩提，亦是實際。復以何法名為菩提？此一切法即是菩提，乃至所有五無間業亦是菩提。何以故？彼菩提法，離自性故，五無間業亦離自性。世尊！又彼五無間業，即無餘涅盤界。何以故？彼諸法性離罪相故，是故無間業，名為涅盤界。世尊！住輪迴者，可求涅盤，彼實際中，無有二相，無生死可離，無涅盤可證。何以故？自性離故。世尊！我今於此實際理中無有疑惑，若於此法得離疑者，當知是人，已於過去佛世尊所，得授阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時樂變化天王，即從座起，頭面禮足，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！如我解佛所說義，一切諸法名為實際，名無量際、無礙際、無住際、無盡際、無二際，非際無際，說名實際。世尊！言實際者，不顛倒故；無量際者，非分限故；無礙際者，非和合故；無住際者，離自性故；無量際者，無有生故；無二際者，唯一相故；非際者，體非有故；無際者，本無極故。世尊！此實際法遍一切處，有為、無為通達無礙，無有一法非實際故，乃至菩提，亦是實際。復以何法名為菩提？此一切法即是菩提，乃至所有五無間業亦是菩提。何以故？彼菩提法，離自性故，五無間業亦離自性。世尊！又彼五無間業，即無餘涅盤界。何以故？彼諸法性離罪相故，是故無間業，名為涅盤界。世尊！住輪迴者，可求涅盤，彼實際中，無有二相，無生死可離，無涅盤可證。何以故？自性離故。世尊！我今於此實際理中無有疑惑，若於此法得離疑者，當知是人，已於過去佛世尊所，得授阿耨多羅三藐三菩提記。」

是時如來聞彼天王作是說已，欲令大眾心淨信解，生歡喜故，即於座中放大光明。時尊者馬勝比丘，以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時如來聞彼天王作是說已，欲令大眾心淨信解，生歡喜故，即於座中放大光明。時尊者馬勝比丘，以偈問曰：

「憐愍世間調御師， 於大眾中現斯瑞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憐愍世間調御師， 於大眾中現斯瑞，

口中忽放淨光明， 此相非無其所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口中忽放淨光明， 此相非無其所以。

今此諸來大集會， 咸生清淨恭敬心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此諸來大集會， 咸生清淨恭敬心，

願說所放光因緣， 使除一切諸疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願說所放光因緣， 使除一切諸疑惑。

此等若聞佛所說， 一心諦聽而信受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等若聞佛所說， 一心諦聽而信受，

咸遵佛教能奉行， 誓求無上菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸遵佛教能奉行， 誓求無上菩提果。

唯願如來速演說， 慰彼群生渴仰心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願如來速演說， 慰彼群生渴仰心，

諸天身意咸泰然， 決定自知當得佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天身意咸泰然， 決定自知當得佛。」

爾時世尊為馬勝比丘說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為馬勝比丘說伽陀曰：

「馬勝今問放光事， 如來所作非無因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「馬勝今問放光事， 如來所作非無因，

汝當諦聽無異思， 今與諸天授佛記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當諦聽無異思， 今與諸天授佛記。

化樂天王并眷屬， 漸能成就一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化樂天王并眷屬， 漸能成就一切智，

當於天人大眾中， 作師子吼摧異論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於天人大眾中， 作師子吼摧異論。

譬如一切山穴中， 不產珠璣無有惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如一切山穴中， 不產珠璣無有惑，

如是化樂諸天人， 決定當來得作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是化樂諸天人， 決定當來得作佛。

又如世間日沒時， 不久應知月出現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如世間日沒時， 不久應知月出現，

彼諸天子達法性， 自知必定成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸天子達法性， 自知必定成正覺。

又如世間日中時， 觀諸色像皆明了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如世間日中時， 觀諸色像皆明了，

彼諸天子達法性， 當獲如來一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸天子達法性， 當獲如來一切智。

又如世間夜分時， 有情咸知日不現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如世間夜分時， 有情咸知日不現，

彼諸天子達法性， 當得明慧悉照了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸天子達法性， 當得明慧悉照了。

又如世間諸流泉， 悉皆注下歸於海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如世間諸流泉， 悉皆注下歸於海，

彼諸佛子達法性， 必能速證大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸佛子達法性， 必能速證大菩提。

如以瓦礫擲空中， 力盡墜地必應爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如以瓦礫擲空中， 力盡墜地必應爾，

彼諸佛子達法性， 不久成佛無有疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸佛子達法性， 不久成佛無有疑。

若人了達此法性， 入佛知見離戲論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人了達此法性， 入佛知見離戲論，

彼當取證大功德， 往趣菩提場不遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當取證大功德， 往趣菩提場不遠。

假使二十那由他， 弊魔說我不作佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使二十那由他， 弊魔說我不作佛，

由具正見達法性， 不能退壞菩提意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由具正見達法性， 不能退壞菩提意。

如是彼諸天子眾， 善解法性心無著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是彼諸天子眾， 善解法性心無著，

各各希望授記言， 故我讚勵生忻慰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各希望授記言， 故我讚勵生忻慰。

是諸天子久修習， 不由他悟能入解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸天子久修習， 不由他悟能入解，

自知決定得菩提， 諸有智者皆隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自知決定得菩提， 諸有智者皆隨喜。

馬勝比丘當了知， 若求無上菩提者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬勝比丘當了知， 若求無上菩提者，

常樂親近佛世尊， 觀諸法性無罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂親近佛世尊， 觀諸法性無罣礙。

自能入解於正理， 復令他人善通達， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自能入解於正理， 復令他人善通達，

隨其力能為演說， 是為第一行法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其力能為演說， 是為第一行法者。

設百千劫行苦行， 以身血肉而布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設百千劫行苦行， 以身血肉而布施，

於剎那頃了法性， 此福廣大復過是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於剎那頃了法性， 此福廣大復過是。

過去所有一切佛， 現在救度眾生者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去所有一切佛， 現在救度眾生者，

以及未來諸世尊， 無不依此而修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以及未來諸世尊， 無不依此而修習。

化樂天王并眷屬， 今於我前伸供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化樂天王并眷屬， 今於我前伸供養，

已曾往昔植福因， 故能了斯深法義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已曾往昔植福因， 故能了斯深法義。

諸有世間具智者， 當須修證三摩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有世間具智者， 當須修證三摩地，

若能依止勝等持， 是人得至佛行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能依止勝等持， 是人得至佛行處。

馬勝比丘當了知， 此諸佛子悟法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬勝比丘當了知， 此諸佛子悟法性，

常能游戲佛境界， 摧伏一切諸異論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能游戲佛境界， 摧伏一切諸異論。

是故勤修清淨業， 則能遠離諸苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故勤修清淨業， 則能遠離諸苦惱，

常樂親近說法師， 得成無上菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂親近說法師， 得成無上菩提道。」

父子合集經他化自在天授記品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父子合集經他化自在天授記品第十九

爾時他化自在天王，與八十那由他天子眷屬俱，見諸阿修羅王乃至樂變化天等，於如來所作諸供養，復聞如來與彼授記，歡喜踊躍，得未曾有。白言：「世尊！此樂變化天所說實際，我今於實尚不可得，云何復說更有於際？何以故？世尊！若見實者亦應見際，當知是人住二種相，何能入解證彼菩提？應知彼說是非道行。若善男子離此二相名善安住，住無所住，則無言說。求菩提者，無有少法當情可見，而能覺悟得彼菩提。何以故？此實際法，非有非無，離一切相，非過去、非現在、非未來，非有為、非無為，非識識、非智知，非觀察、非現證，無有少法為能對治，亦無少法作所對治。何以故？法非煩惱所染污故，法無自性不可得故；若彼彼法有所對治，則有少法自性可見。世尊！若色生者，彼色離生相故，受、想、行、識生者，受、想、行、識離生相故。世尊！若色滅者，彼色離滅相故；受、想、行、識滅者，受、想、行、識離滅相故。世尊！若過去者，離過去相故；未來者，離未來相故；現在者，離現在相故。世尊！若有為者，離有為相故；無為者，離無為相故。如是五蘊所攝，三際所攝，有為所攝，無為所攝，此等諸法皆不可得；以不可得，是故彼法不可知、不可見、不可說、不可解、不可觀、不可證。世尊！若善男子，善女人，為求菩提，如是發心決定修行；彼皆名為善能安住菩薩乘者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時他化自在天王，與八十那由他天子眷屬俱，見諸阿修羅王乃至樂變化天等，於如來所作諸供養，復聞如來與彼授記，歡喜踊躍，得未曾有。白言：「世尊！此樂變化天所說實際，我今於實尚不可得，云何復說更有於際？何以故？世尊！若見實者亦應見際，當知是人住二種相，何能入解證彼菩提？應知彼說是非道行。若善男子離此二相名善安住，住無所住，則無言說。求菩提者，無有少法當情可見，而能覺悟得彼菩提。何以故？此實際法，非有非無，離一切相，非過去、非現在、非未來，非有為、非無為，非識識、非智知，非觀察、非現證，無有少法為能對治，亦無少法作所對治。何以故？法非煩惱所染污故，法無自性不可得故；若彼彼法有所對治，則有少法自性可見。世尊！若色生者，彼色離生相故，受、想、行、識生者，受、想、行、識離生相故。世尊！若色滅者，彼色離滅相故；受、想、行、識滅者，受、想、行、識離滅相故。世尊！若過去者，離過去相故；未來者，離未來相故；現在者，離現在相故。世尊！若有為者，離有為相故；無為者，離無為相故。如是五蘊所攝，三際所攝，有為所攝，無為所攝，此等諸法皆不可得；以不可得，是故彼法不可知、不可見、不可說、不可解、不可觀、不可證。世尊！若善男子，善女人，為求菩提，如是發心決定修行；彼皆名為善能安住菩薩乘者。」

爾時他化自在天子，咸說是所悟法已，合掌向佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時他化自在天子，咸說是所悟法已，合掌向佛，以偈讚曰：

「如來顯示輪迴際， 無始堅固難超越， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來顯示輪迴際， 無始堅固難超越，

世間無智諸凡夫， 樂住三有生死海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間無智諸凡夫， 樂住三有生死海。

諸蘊本來自性空， 一切有情不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸蘊本來自性空， 一切有情不可得，

無有少法可對治， 當知諸法皆無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有少法可對治， 當知諸法皆無相。

色自性空本非有， 非知非識非觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色自性空本非有， 非知非識非觀察，

非見非證亦非無， 依此正理善明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非見非證亦非無， 依此正理善明了。

菩提無相不可得， 菩提分法亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提無相不可得， 菩提分法亦復然，

佛菩薩僧但假名， 離心取相皆無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛菩薩僧但假名， 離心取相皆無相。

愚夫著欲取諸相， 自謂我得菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚夫著欲取諸相， 自謂我得菩提心，

彼行顛倒境界中， 染慧難證真常理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼行顛倒境界中， 染慧難證真常理。

於佛境界離相者， 是為智者依法行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛境界離相者， 是為智者依法行，

遠離諸相如無相， 亦離於空及不空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸相如無相， 亦離於空及不空。

依此修習菩提行， 獲得最上第一樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此修習菩提行， 獲得最上第一樂，

一切外道不能知， 亦非聲聞所行學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切外道不能知， 亦非聲聞所行學，

又非辟支迦佛陀， 心善解脫離塵垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又非辟支迦佛陀， 心善解脫離塵垢，

亦非無漏阿羅漢， 於此正理能入解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦非無漏阿羅漢， 於此正理能入解。

牟尼無相菩提行， 唯大智者善了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼無相菩提行， 唯大智者善了知，

若依正教能說空， 非二乘輩之所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若依正教能說空， 非二乘輩之所有。

善達實相不思議， 了一切法無自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善達實相不思議， 了一切法無自性，

菩提淺識不能知， 上根聰慧聞即解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提淺識不能知， 上根聰慧聞即解。」

爾時世尊，知諸他化天子心之所念，即於坐中放淨光明。時馬勝尊者覩是相已，合掌向佛，以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，知諸他化天子心之所念，即於坐中放淨光明。時馬勝尊者覩是相已，合掌向佛，以偈問曰：

「佛知他化天意樂， 忽放清淨大光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛知他化天意樂， 忽放清淨大光明，

此唯如來自證知， 願為時眾分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此唯如來自證知， 願為時眾分別說。

諸天咸作是思念， 佛非無因現此光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天咸作是思念， 佛非無因現此光，

必為饒益諸群生， 令生諦信心渴仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必為饒益諸群生， 令生諦信心渴仰。

今此大眾懷猶豫。 由覩如是希有因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此大眾懷猶豫。 由覩如是希有因。

口中放此淨光明。 應與諸天授佛記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口中放此淨光明。 應與諸天授佛記。

彼等棄背輪迴道， 求趣寂靜涅盤城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等棄背輪迴道， 求趣寂靜涅盤城，

佇聞如來梵音聲， 無礙辯才速演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佇聞如來梵音聲， 無礙辯才速演說。

眾等尊重如來教， 達諸法性無有疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾等尊重如來教， 達諸法性無有疑，

堅固聞持信解心， 稱讚牟尼功德海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固聞持信解心， 稱讚牟尼功德海。

如來正教不思議， 令眾生至安隱處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來正教不思議， 令眾生至安隱處，

若能如理善修作， 畢竟得成無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如理善修作， 畢竟得成無上道。」

爾時世尊為尊者馬勝說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為尊者馬勝說伽陀曰：

「善哉馬勝大比丘， 諮問為利群生故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉馬勝大比丘， 諮問為利群生故，

我今放此淨光明， 與授最上菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今放此淨光明， 與授最上菩提記。

他化自在天主等， 信解堅固悉利根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他化自在天主等， 信解堅固悉利根，

皆能奉持諸佛言， 久已修習菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆能奉持諸佛言， 久已修習菩提道。

能了世間諸妄想， 如見陽焰知非實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能了世間諸妄想， 如見陽焰知非實，

愚夫謂水起妄心， 求菩提者勿同彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚夫謂水起妄心， 求菩提者勿同彼。

諸有執著想見者， 無智返怖於無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有執著想見者， 無智返怖於無相，

愚夫妄想趣非道， 離此能得大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚夫妄想趣非道， 離此能得大菩提。

妄想邪思為苦本， 隨生分別即為縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想邪思為苦本， 隨生分別即為縛，

智者了此悉皆空， 得勝總持寂靜樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者了此悉皆空， 得勝總持寂靜樂。

妄想之心不平等， 決定墮落於諸趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想之心不平等， 決定墮落於諸趣，

百千生中為苦緣， 三世如來同此說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千生中為苦緣， 三世如來同此說。

若人取著於想者， 則為陰界所纏縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人取著於想者， 則為陰界所纏縛，

善觀察者息妄緣， 一切皆空無有相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善觀察者息妄緣， 一切皆空無有相。

由想相故增諸惑， 復能損減諸福業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由想相故增諸惑， 復能損減諸福業，

若於無相離狐疑， 速證無上菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於無相離狐疑， 速證無上菩提果。

若人分別求聖道， 分別求道即為縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人分別求聖道， 分別求道即為縛，

智者在欲而行禪， 彼則善修無相行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者在欲而行禪， 彼則善修無相行。

諸法無體不可說， 分別諸法性皆空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無體不可說， 分別諸法性皆空，

彼無相法離思惟， 如是菩提不難得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無相法離思惟， 如是菩提不難得。」

聞佛世尊作是說， 眾離疑惑得無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛世尊作是說， 眾離疑惑得無畏，

如以詹博迦花鬘， 授之歡忻而頂受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如以詹博迦花鬘， 授之歡忻而頂受。

是諸天眾心開悟， 今於佛所伸供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸天眾心開悟， 今於佛所伸供養，

了知法性本來空， 於未來世皆作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知法性本來空， 於未來世皆作佛。