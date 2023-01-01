父子合集經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父子合集經卷第四

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

如來本行品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來本行品第五

爾時尊者大迦攝波，見諸阿修羅王於佛會中以神通力化作廣大諸供養已，歎未曾有，而作是念：「如來昔行菩薩道時種何善根，乃能獲得如是最上殊勝果報？」作是念已，入三摩地一心觀察；由佛加持，即能憶念無量無邊阿僧祇劫，世尊往昔在在處處，精勤修習無量無邊廣大福業，一一顯現，諦了無疑。假使十方殑伽沙數世界，其中所有一切眾生皆得人身，復於爾所河沙劫中，一一有情各興供養，如彼尾摩唧怛囉阿修羅王所有福蘊，不及如來一發無上正等覺心所有功德，不可為比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者大迦攝波，見諸阿修羅王於佛會中以神通力化作廣大諸供養已，歎未曾有，而作是念：「如來昔行菩薩道時種何善根，乃能獲得如是最上殊勝果報？」作是念已，入三摩地一心觀察；由佛加持，即能憶念無量無邊阿僧祇劫，世尊往昔在在處處，精勤修習無量無邊廣大福業，一一顯現，諦了無疑。假使十方殑伽沙數世界，其中所有一切眾生皆得人身，復於爾所河沙劫中，一一有情各興供養，如彼尾摩唧怛囉阿修羅王所有福蘊，不及如來一發無上正等覺心所有功德，不可為比。

時尊者摩訶迦攝波，從定起已，歡喜合掌，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者摩訶迦攝波，從定起已，歡喜合掌，以偈讚佛：

「往昔牟尼大聖王， 誓求無上大菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「往昔牟尼大聖王， 誓求無上大菩提，

修羅雖興廣供養， 不及發心所得福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修羅雖興廣供養， 不及發心所得福。

如來聖德超三界， 於天人中無等倫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來聖德超三界， 於天人中無等倫，

旃檀香積若須彌， 堪受如斯大供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旃檀香積若須彌， 堪受如斯大供養。

上妙塗香極清淨， 其量深廣如巨海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上妙塗香極清淨， 其量深廣如巨海，

人中師子出世間， 堪受如斯大供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中師子出世間， 堪受如斯大供養。

或散種種上妙花， 積聚高若輪圍頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或散種種上妙花， 積聚高若輪圍頂，

如來聖德妙難思， 堪受如斯大供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來聖德妙難思， 堪受如斯大供養。

以大海水為膏油， 蘇彌山量為其炷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大海水為膏油， 蘇彌山量為其炷，

然燈奉施大導師， 堪受如斯大供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然燈奉施大導師， 堪受如斯大供養。

或以無數妙花鬘， 奉上如來及塔廟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以無數妙花鬘， 奉上如來及塔廟，

佛具廣大勝威德， 堪受如斯大供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛具廣大勝威德， 堪受如斯大供養。

設於無量俱胝劫， 持以萬億妙寶蓋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設於無量俱胝劫， 持以萬億妙寶蓋，

如來善化於父王， 堪受如斯大供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來善化於父王， 堪受如斯大供養。

於不思議俱胝劫， 以寶幢滿十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於不思議俱胝劫， 以寶幢滿十方界，

如來成就大慈門， 堪受如斯大供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來成就大慈門， 堪受如斯大供養。

復於無量俱胝劫， 以河沙數妙繒幡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於無量俱胝劫， 以河沙數妙繒幡，

牟尼利樂諸眾生， 堪受如斯大供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼利樂諸眾生， 堪受如斯大供養。

如來善說諸法要， 眾生咸悉能聽受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來善說諸法要， 眾生咸悉能聽受，

辯才無礙法中王， 言辭善巧無相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才無礙法中王， 言辭善巧無相似。

假使殑伽沙世界， 其中所有諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使殑伽沙世界， 其中所有諸眾生，

皆為十力天人師， 同出世間成佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆為十力天人師， 同出世間成佛道，

如是無數河沙佛， 各各化出無量首， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無數河沙佛， 各各化出無量首，

一一首現百千口， 復於口有百千舌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一首現百千口， 復於口有百千舌，

於彼殑伽沙劫中， 稱讚如來功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼殑伽沙劫中， 稱讚如來功德海，

壽量智慧及發心， 不能了知一少分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽量智慧及發心， 不能了知一少分。」

爾時世尊讚尊者摩訶迦攝波言：「善哉，善哉！迦攝波！汝今於彼聲聞眾中，具修梵行，了達諸法，現證實際，心得寂靜。於我所證功德蘊中，善能入解，思惟觀察。我已成就無量無邊不可思議福德之聚，已到最上第一彼岸。迦攝！止於如來一發大心，所有福報，若有色相，十方所有河沙世界不能容受。假使十方殑伽沙數諸佛世尊同出於世，復於爾所殑伽沙劫，欲說如來一發大心所有功德，不能窮盡。所以者何？如來昔修菩薩行時，無一發心不為攝受利益安樂一切有情，彼有情界無限量故，如來發心亦無限量；以有情界畢竟無盡故，如來發心亦復無盡。是故我今得諸天人阿修羅王如是供養。假使十方殑伽沙世界，其中所有一切眾生，皆作供養如彼阿修羅王，猶不能及，一發大心所獲功德。所以者何？彼諸有情心不清淨，著果報故。迦攝！當知過去無量諸佛出世，初發大心，皆為憐愍一切有情，令脫輪迴，得涅槃樂；我今所作亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚尊者摩訶迦攝波言：「善哉，善哉！迦攝波！汝今於彼聲聞眾中，具修梵行，了達諸法，現證實際，心得寂靜。於我所證功德蘊中，善能入解，思惟觀察。我已成就無量無邊不可思議福德之聚，已到最上第一彼岸。迦攝！止於如來一發大心，所有福報，若有色相，十方所有河沙世界不能容受。假使十方殑伽沙數諸佛世尊同出於世，復於爾所殑伽沙劫，欲說如來一發大心所有功德，不能窮盡。所以者何？如來昔修菩薩行時，無一發心不為攝受利益安樂一切有情，彼有情界無限量故，如來發心亦無限量；以有情界畢竟無盡故，如來發心亦復無盡。是故我今得諸天人阿修羅王如是供養。假使十方殑伽沙世界，其中所有一切眾生，皆作供養如彼阿修羅王，猶不能及，一發大心所獲功德。所以者何？彼諸有情心不清淨，著果報故。迦攝！當知過去無量諸佛出世，初發大心，皆為憐愍一切有情，令脫輪迴，得涅槃樂；我今所作亦復如是。

「復次，迦攝！我念過去無量無邊、不可稱數、不可思議阿僧祇劫，爾時有佛出現於世，名曰帝幢如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其佛剎中所有眾生不造罪惡，心無散亂，不起邪思，無顛倒見及彼憍慢，身語意業畢竟清淨，伏除煩惱離惡趣因，精勤修習，互相策勵。能於生死長夜之中，發勇猛心，愛樂大乘，聽聞正法，如理修行。彼佛剎中有五種樂：一者、欲樂。二、出離樂。三者、定樂。四者、等持樂。五、菩提樂。彼諸眾生而常受用如是快樂，雖受彼樂而不耽著；如蜂採花但延其命，如禽飛空無所罣礙，此諸眾生亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦攝！我念過去無量無邊、不可稱數、不可思議阿僧祇劫，爾時有佛出現於世，名曰帝幢如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其佛剎中所有眾生不造罪惡，心無散亂，不起邪思，無顛倒見及彼憍慢，身語意業畢竟清淨，伏除煩惱離惡趣因，精勤修習，互相策勵。能於生死長夜之中，發勇猛心，愛樂大乘，聽聞正法，如理修行。彼佛剎中有五種樂：一者、欲樂。二、出離樂。三者、定樂。四者、等持樂。五、菩提樂。彼諸眾生而常受用如是快樂，雖受彼樂而不耽著；如蜂採花但延其命，如禽飛空無所罣礙，此諸眾生亦復如是。

「又彼有情無貪恚癡種種惡業，煩惱過患，隨先善業而受其樂。何以故？彼佛修行菩薩道時，所化眾生唯純善行，設有先世不善故業，現善根力銷伏不起。是故彼土一切有情，唯一樂受相應現行。又彼佛土無種種難，暴惡風雨，祁寒酷熱，隨時所欲，即降甘雨。又彼眾生常樂聞法，各能了達，尊重恭敬。設若經行，若坐若立，思惟義趣，深入法味，無有疲倦，未甞睡眠。四威儀中，精勤修習，由法樂故，不生勞苦。唯修正斷，無顛倒見，設有錯誤，尋即改悔；故無苦受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼有情無貪恚癡種種惡業，煩惱過患，隨先善業而受其樂。何以故？彼佛修行菩薩道時，所化眾生唯純善行，設有先世不善故業，現善根力銷伏不起。是故彼土一切有情，唯一樂受相應現行。又彼佛土無種種難，暴惡風雨，祁寒酷熱，隨時所欲，即降甘雨。又彼眾生常樂聞法，各能了達，尊重恭敬。設若經行，若坐若立，思惟義趣，深入法味，無有疲倦，未甞睡眠。四威儀中，精勤修習，由法樂故，不生勞苦。唯修正斷，無顛倒見，設有錯誤，尋即改悔；故無苦受。

「又彼如來昔修行時，身語意業未甞錯謬，凡有所作智為先導，說菩薩法化諸眾生；彼聞法已隨智慧行，所作義利，非癡愛俱，故無不苦不樂受。彼國眾生其心平等，於一切處如理安住，故無冤憎會苦。又彼眾生無彼無此，於一切法心無所著，故無愛別離苦。又彼眾生於諸善法，不生輕慢，亦不毀訾，故無求不得苦；彼國眾生有為所遷，唯有行苦。何以故？其佛常說第一義諦微妙法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼如來昔修行時，身語意業未甞錯謬，凡有所作智為先導，說菩薩法化諸眾生；彼聞法已隨智慧行，所作義利，非癡愛俱，故無不苦不樂受。彼國眾生其心平等，於一切處如理安住，故無冤憎會苦。又彼眾生無彼無此，於一切法心無所著，故無愛別離苦。又彼眾生於諸善法，不生輕慢，亦不毀訾，故無求不得苦；彼國眾生有為所遷，唯有行苦。何以故？其佛常說第一義諦微妙法故。

「復次，迦攝！彼帝幢如來出現於世，壽命長遠無量無邊恒河沙劫；其中眾生各各具足廣大辯才，善說法要，皆為過去諸佛世尊教化成熟，來生其中。迦攝！於汝意云何？如是廣大嚴淨佛土，頗有無信、無戒、無定、無慧、寡聞、懈怠，如是有情得生彼不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦攝！彼帝幢如來出現於世，壽命長遠無量無邊恒河沙劫；其中眾生各各具足廣大辯才，善說法要，皆為過去諸佛世尊教化成熟，來生其中。迦攝！於汝意云何？如是廣大嚴淨佛土，頗有無信、無戒、無定、無慧、寡聞、懈怠，如是有情得生彼不？」

迦攝白言：「不也！世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦攝白言：「不也！世尊。」

「迦攝！於汝意云何？如是廣大嚴淨佛土，頗有微細善根、少劣善根、怯弱善根，業集煩惱為苦所攝，如是眾生不淨迴向，得生彼不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦攝！於汝意云何？如是廣大嚴淨佛土，頗有微細善根、少劣善根、怯弱善根，業集煩惱為苦所攝，如是眾生不淨迴向，得生彼不？」

迦攝白言：「不也！世尊！如是佛剎其中生者，具足善根，純淨無雜，住正思惟，解脫諸苦，多聞精進，清淨迴向，皆蒙先佛久已化度；如是眾生得生其中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦攝白言：「不也！世尊！如是佛剎其中生者，具足善根，純淨無雜，住正思惟，解脫諸苦，多聞精進，清淨迴向，皆蒙先佛久已化度；如是眾生得生其中。」

佛言：「迦攝！善哉，善哉！如汝所說，其事如是。昔帝幢如來者，於汝等意云何？知是誰也？」時諸比丘默爾無對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦攝！善哉，善哉！如汝所說，其事如是。昔帝幢如來者，於汝等意云何？知是誰也？」時諸比丘默爾無對。

當於是時，東方去此過殑伽沙世界，有國名月光莊嚴，是中有佛名光明聚，現在說法。彼佛會中有妙吉祥童子，遙聞此界所問因緣，知諸大眾無能答者。時彼童子即白佛言：「我今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所，為彼時會，答其所問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於是時，東方去此過殑伽沙世界，有國名月光莊嚴，是中有佛名光明聚，現在說法。彼佛會中有妙吉祥童子，遙聞此界所問因緣，知諸大眾無能答者。時彼童子即白佛言：「我今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所，為彼時會，答其所問。」

時光明聚如來謂童子曰：「隨意當往。」是時童子即從彼沒，以神通力，屈伸臂頃，至娑婆世界釋迦牟尼佛所，頭面禮足，住立一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時光明聚如來謂童子曰：「隨意當往。」是時童子即從彼沒，以神通力，屈伸臂頃，至娑婆世界釋迦牟尼佛所，頭面禮足，住立一面。

時佛世尊，語童子言：「以何因緣而來至此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛世尊，語童子言：「以何因緣而來至此？」

時妙吉祥童子合掌白言：「我為眾會，答前所問，自遠而來。彼往昔帝幢如來，豈異人乎？即今釋迦牟尼如來是也。所以者何？由佛世尊具足成就不可思議微妙功德，方便善巧，憐愍有情，皆令安住菩提之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時妙吉祥童子合掌白言：「我為眾會，答前所問，自遠而來。彼往昔帝幢如來，豈異人乎？即今釋迦牟尼如來是也。所以者何？由佛世尊具足成就不可思議微妙功德，方便善巧，憐愍有情，皆令安住菩提之道。」

時眾聞已，咸共讚言：「善哉！童子！善答斯問，決眾疑網。汝今所說，是為正說，是真實說，是最上說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時眾聞已，咸共讚言：「善哉！童子！善答斯問，決眾疑網。汝今所說，是為正說，是真實說，是最上說。」

爾時童子為彼眾會，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時童子為彼眾會，而說偈言：

「聖主釋師子， 具勇猛精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖主釋師子， 具勇猛精進，

憐愍於世間， 現不思議事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍於世間， 現不思議事。

彼牟尼世尊， 過去已曾作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼牟尼世尊， 過去已曾作，

八十俱胝佛， 成熟諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十俱胝佛， 成熟諸有情，

常以大悲心， 嚴淨佛國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以大悲心， 嚴淨佛國土，

淺識不能知， 種種善方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淺識不能知， 種種善方便。

不捨初發心， 隨機而應現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨初發心， 隨機而應現，

亦於未來世， 復現無量身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦於未來世， 復現無量身。

或現為釋梵， 或示作魔王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現為釋梵， 或示作魔王，

遍法界有情， 莫能知少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍法界有情， 莫能知少分。

或現王宮生， 成道轉法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現王宮生， 成道轉法輪，

乃至入涅盤， 顯現佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至入涅盤， 顯現佛功德。

或隨其種類， 現作女人相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或隨其種類， 現作女人相，

不染世間法， 如蓮性本淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不染世間法， 如蓮性本淨。

或涕淚悲泣， 或歌舞嬉戲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或涕淚悲泣， 或歌舞嬉戲，

或乘空往來， 皆為作佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或乘空往來， 皆為作佛事。

怖者令安隱， 慢者令柔順， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怖者令安隱， 慢者令柔順，

為利彼眾生， 現種種調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利彼眾生， 現種種調伏。

癡者令離癡， 愚者示明智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡者令離癡， 愚者示明智，

為利彼眾生， 作權巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利彼眾生， 作權巧方便。

狂者得正念， 跛者得安行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 狂者得正念， 跛者得安行，

為利彼眾生， 現諸神變事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利彼眾生， 現諸神變事。

是故我稽首， 不思議精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我稽首， 不思議精進，

普化諸有情， 皆令入佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普化諸有情， 皆令入佛道。」

父子合集經迦樓羅王授記品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父子合集經迦樓羅王授記品第六

爾時會中，復有六萬八千迦樓羅王，見諸阿修羅王作供養已，復聞如來與彼授記，發隨喜心廣興供養，以神通力即時化作六萬八千殊妙樓閣，一一樓閣七寶所成，所謂金、銀、琉璃、硨磲、碼碯、珊瑚、玻瓈，皆有七重，第一層級黃金為柱，椽梠枅栱，白銀為之，眾寶裝鉸；第二層級，白銀為柱，椽梠枅栱，黃金為之，諸珍嚴飾；乃至第七珊瑚為柱，真珠等寶雜廁間飾。如是樓閣，一一皆有寶網羅上，或黃金網、白銀為網，乃至真珠以為其網。復懸無數眾妙寶鈴，微風發聲，聽者無厭。復現六萬八千寶蓋，諸珍間錯，光明顯照。復現六萬八千寶幢，眾色相間，珠珍嚴飾。復現六萬八千繒幡，五色綷錯，甚可愛樂。復現六萬八千寶幔，或黃金線，而用合成；或以銀線、吠琉璃線、真珠等線，巧妙嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中，復有六萬八千迦樓羅王，見諸阿修羅王作供養已，復聞如來與彼授記，發隨喜心廣興供養，以神通力即時化作六萬八千殊妙樓閣，一一樓閣七寶所成，所謂金、銀、琉璃、硨磲、碼碯、珊瑚、玻瓈，皆有七重，第一層級黃金為柱，椽梠枅栱，白銀為之，眾寶裝鉸；第二層級，白銀為柱，椽梠枅栱，黃金為之，諸珍嚴飾；乃至第七珊瑚為柱，真珠等寶雜廁間飾。如是樓閣，一一皆有寶網羅上，或黃金網、白銀為網，乃至真珠以為其網。復懸無數眾妙寶鈴，微風發聲，聽者無厭。復現六萬八千寶蓋，諸珍間錯，光明顯照。復現六萬八千寶幢，眾色相間，珠珍嚴飾。復現六萬八千繒幡，五色綷錯，甚可愛樂。復現六萬八千寶幔，或黃金線，而用合成；或以銀線、吠琉璃線、真珠等線，巧妙嚴飾。

時迦樓羅王，即以如上所現六萬八千七寶樓閣、眾寶網幔、寶幢幡蓋，奉上如來，於虛空中次第行列，徐行旋轉，繞佛三匝，如三十三天，愛囉嚩拏大龍象王繞天帝已，住立一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時迦樓羅王，即以如上所現六萬八千七寶樓閣、眾寶網幔、寶幢幡蓋，奉上如來，於虛空中次第行列，徐行旋轉，繞佛三匝，如三十三天，愛囉嚩拏大龍象王繞天帝已，住立一面。

爾時迦樓羅王，合掌向佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時迦樓羅王，合掌向佛，以偈讚曰：

「稽首歸依無上士， 一切世間無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「稽首歸依無上士， 一切世間無與等，

能超生老病死因， 解脫輪迴諸苦厄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能超生老病死因， 解脫輪迴諸苦厄。

願我速成就佛身， 具足妙相三十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我速成就佛身， 具足妙相三十二，

八十種好遍莊嚴， 如那羅延堅固力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十種好遍莊嚴， 如那羅延堅固力。

願我如佛真金色， 圓光丈六常照明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我如佛真金色， 圓光丈六常照明，

行住坐臥威儀中， 攝化有情令出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行住坐臥威儀中， 攝化有情令出離。

願我堅持諸禁戒， 住勝最上三摩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我堅持諸禁戒， 住勝最上三摩地，

以方便智利群生， 皆使得成菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以方便智利群生， 皆使得成菩提道。

願我此身永除斷， 為他乘馭瞋恚心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我此身永除斷， 為他乘馭瞋恚心，

如佛具足大慈悲， 獲得十八不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛具足大慈悲， 獲得十八不共法。

了知諸法從緣起， 如幼如夢如谷響， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知諸法從緣起， 如幼如夢如谷響，

悉同牟尼大導師， 於人天中廣開示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉同牟尼大導師， 於人天中廣開示。」

爾時世尊，知諸迦樓羅王深心了達，志固精進，現微笑相，放五色光。時馬勝比丘覩是事已，頭面作禮，合掌恭敬，以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，知諸迦樓羅王深心了達，志固精進，現微笑相，放五色光。時馬勝比丘覩是事已，頭面作禮，合掌恭敬，以偈問曰：

「歸依無上天人師， 現此希有難思事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸依無上天人師， 現此希有難思事，

放斯光明非無因， 憐愍我等為演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放斯光明非無因， 憐愍我等為演說。

迦樓羅王興供養， 寶幔彌覆於空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅王興供養， 寶幔彌覆於空中，

世間昔未曾見聞， 願兩足尊說斯義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間昔未曾見聞， 願兩足尊說斯義。

今此眾會諸人天， 合掌欣悅懷希望， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此眾會諸人天， 合掌欣悅懷希望，

願聞為彼迦樓王， 演暢未來解脫果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願聞為彼迦樓王， 演暢未來解脫果。

佛為最上天人尊， 能赴群生之所欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為最上天人尊， 能赴群生之所欲，

唯願如來為宣說， 令彼大眾除疑怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願如來為宣說， 令彼大眾除疑怖。

眾會若得離疑怖， 則能發生歡喜心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾會若得離疑怖， 則能發生歡喜心，

若聞如來授記言， 當具奉行諸佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞如來授記言， 當具奉行諸佛教。

唯冀大慈垂護念， 除疑增長諸善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯冀大慈垂護念， 除疑增長諸善根，

各各合掌願欲聞， 迦樓羅王得佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各合掌願欲聞， 迦樓羅王得佛道。」

爾時世尊，為馬勝比丘說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，為馬勝比丘說伽陀曰：

「善哉馬勝善諮問， 放光現笑之所因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉馬勝善諮問， 放光現笑之所因，

吾今當說應諦聽， 令汝除疑生喜悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾今當說應諦聽， 令汝除疑生喜悅。

迦樓羅眾興福行， 誓求無上大菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅眾興福行， 誓求無上大菩提，

當成無畏十力尊， 獲斯勝報名為佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當成無畏十力尊， 獲斯勝報名為佛。

由彼淨心供養故， 定招相好所莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼淨心供養故， 定招相好所莊嚴，

十八不共法難思， 脫那羅延所乘馭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八不共法難思， 脫那羅延所乘馭。

由是堅持於淨戒， 安住清淨三摩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是堅持於淨戒， 安住清淨三摩地，

修習勝慧六神通， 嚴淨一切諸佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習勝慧六神通， 嚴淨一切諸佛剎。

由彼淨心供養我， 後身脫此傍生報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼淨心供養我， 後身脫此傍生報，

畢竟不歷惡趣生， 常受人天勝福樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟不歷惡趣生， 常受人天勝福樂。

過彼殑伽沙劫數， 供養承事諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過彼殑伽沙劫數， 供養承事諸如來，

善能調伏諸根門， 然後皆當得作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能調伏諸根門， 然後皆當得作佛。

同稱彌盧幢如來， 十號具足剎嚴淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同稱彌盧幢如來， 十號具足剎嚴淨，

其劫名為自然生， 其土無彼三惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其劫名為自然生， 其土無彼三惡趣。

其中所有諸眾生， 容儀挺特無殘缺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其中所有諸眾生， 容儀挺特無殘缺，

彼佛壽命極長遠， 八萬四千俱胝歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛壽命極長遠， 八萬四千俱胝歲。

如是次第得成佛， 國土壽量悉同等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是次第得成佛， 國土壽量悉同等，

各各化度諸眾生， 八十那庾俱胝數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各化度諸眾生， 八十那庾俱胝數。

皆令捨除憍慢習， 盡袪纏蓋獲清涼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆令捨除憍慢習， 盡袪纏蓋獲清涼，

安住無生解脫門， 遠塵離垢心清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住無生解脫門， 遠塵離垢心清淨。

以彼本有身金色， 恃其大力生憍慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼本有身金色， 恃其大力生憍慢，

是故成佛為有情， 先令斷除憍慢法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故成佛為有情， 先令斷除憍慢法。

彼等過去無數劫， 曾為苦行大仙人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等過去無數劫， 曾為苦行大仙人，

其數六萬有八千， 常樂修習神通事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其數六萬有八千， 常樂修習神通事。

彼諸仙人得通已， 謂已自在世希有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸仙人得通已， 謂已自在世希有，

雖持禁戒具威儀， 安住山林生我慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖持禁戒具威儀， 安住山林生我慢。

由是墮於金翅中， 緣昔神通有大力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是墮於金翅中， 緣昔神通有大力，

以持戒故見我身， 忘失菩提因我慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以持戒故見我身， 忘失菩提因我慢。

我今與授成佛記， 略說先因令覺了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今與授成佛記， 略說先因令覺了，

廣為利樂諸眾生， 聞者咸共生歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣為利樂諸眾生， 聞者咸共生歡喜。」