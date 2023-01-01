父子合集經
宋 日稱等譯20卷CBETA T0320大于一万字 12 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
父子合集經卷第三
父子合集經卷第三
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西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯
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淨飯王致禮如來品第三
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爾時淨飯王，將諸釋種前後圍繞，詣尼拘律陀園中，到已即下寶飾車乘，與諸臣從徒步而進。世尊知已，欲化父王捨除憍慢，發生淨信，即陞空中現神變相，遊行往來自在無礙。
爾時淨飯王，將諸釋種前後圍繞，詣尼拘律陀園中，到已即下寶飾車乘，與諸臣從徒步而進。世尊知已，欲化父王捨除憍慢，發生淨信，即陞空中現神變相，遊行往來自在無礙。
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時娑婆世界主大梵天王在如來左，帝釋天主居如來右，焰摩天王、都史多天王、樂變化天王、他化自在天王，各各執持種種寶蓋，隨從如來乘空而行。多聞天王、持國天王，合掌作禮住立東面。增長天王、廣目天王，頭頂致敬住立西面。復有六欲諸天眷屬，雨諸天花，優鉢羅花、拘沒那花、奔拏利迦花、曼陀羅花，及雨上妙細末旃檀、沈水香等，諸天伎樂眾妙歌舞，於虛空中一時俱作。
時娑婆世界主大梵天王在如來左，帝釋天主居如來右，焰摩天王、都史多天王、樂變化天王、他化自在天王，各各執持種種寶蓋，隨從如來乘空而行。多聞天王、持國天王，合掌作禮住立東面。增長天王、廣目天王，頭頂致敬住立西面。復有六欲諸天眷屬，雨諸天花，優鉢羅花、拘沒那花、奔拏利迦花、曼陀羅花，及雨上妙細末旃檀、沈水香等，諸天伎樂眾妙歌舞，於虛空中一時俱作。
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爾時世尊，以神通力化作無數七寶樓閣，微妙莊嚴，光明赫奕，令彼時會若天若人互相往來各得相見。是時眾會心大歡喜，從昔已來未曾有也。
爾時世尊，以神通力化作無數七寶樓閣，微妙莊嚴，光明赫奕，令彼時會若天若人互相往來各得相見。是時眾會心大歡喜，從昔已來未曾有也。
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時淨飯王覩斯瑞相生希有心，即作是說：「如來昔日為太子時，不以四天下轉輪王位富貴自在心生顧戀，今於三千大千世界為大法王，具足聖財神通自在，常得諸天恭敬圍繞，勝過於彼，不可比喻。我今唯有釋種眷屬及諸人民，而為侍從。」作是說已，喜悅無量生清淨心，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，瞻仰如來，頭面致禮，復作是言：「世尊初生無人扶侍，即行七步，觀視十方：『我於世間，最尊最勝，更無過上，越老病死，盡苦邊際。』我於爾時見是事已，心生歡喜，曾伸禮敬。又復世尊為太子時，往田野中觀於農作，憩閻浮樹蔭涼之下，日雖西昃，其影不移。是時復有六欲天子，合掌恭敬，侍立其側。我於爾時亦伸禮敬，今覩世尊現是瑞相，乃為第三向佛作禮。」
時淨飯王覩斯瑞相生希有心，即作是說：「如來昔日為太子時，不以四天下轉輪王位富貴自在心生顧戀，今於三千大千世界為大法王，具足聖財神通自在，常得諸天恭敬圍繞，勝過於彼，不可比喻。我今唯有釋種眷屬及諸人民，而為侍從。」作是說已，喜悅無量生清淨心，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，瞻仰如來，頭面致禮，復作是言：「世尊初生無人扶侍，即行七步，觀視十方：『我於世間，最尊最勝，更無過上，越老病死，盡苦邊際。』我於爾時見是事已，心生歡喜，曾伸禮敬。又復世尊為太子時，往田野中觀於農作，憩閻浮樹蔭涼之下，日雖西昃，其影不移。是時復有六欲天子，合掌恭敬，侍立其側。我於爾時亦伸禮敬，今覩世尊現是瑞相，乃為第三向佛作禮。」
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時淨飯王欲重宣此義，而說偈言：
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「福智無比兩足尊， 初生即行於七步，
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唱言世間獨為勝， 我於彼時曾致禮。
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又觀農作憩陰涼， 日昃其影不移動，
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六欲諸天侍其側， 我於彼時伸禮敬。
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今佛現此神變相， 愍念於我及眾生，
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世間無有如佛者， 此乃第三頭面禮。
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昔日我為立其名， 號曰一切義成就，
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已得佛果遂夙心， 喜悅猶如飲甘露。」
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時六欲天子知淨飯王一心渴仰欲覩如來，先於尼俱律陀園中，為佛世尊敷師子座，其座高勝諸珍嚴瑩，即以天中憍奢闍衣上妙白㲲鋪設其上；又彼林中自然化出眾妙衣服，周匝莊嚴處處垂下。設座畢已，迎請世尊安坐其上。「我自捨家至于成佛，乃與父王初得相見。」作是念已從空中下。時淨飯王獲奉如來，心大歡喜得未曾有，瞻仰粹容目不暫捨，尊重讚歎問訊慰勞。佛於座上結加趺坐，王與釋種退坐一面。
時六欲天子知淨飯王一心渴仰欲覩如來，先於尼俱律陀園中，為佛世尊敷師子座，其座高勝諸珍嚴瑩，即以天中憍奢闍衣上妙白㲲鋪設其上；又彼林中自然化出眾妙衣服，周匝莊嚴處處垂下。設座畢已，迎請世尊安坐其上。「我自捨家至于成佛，乃與父王初得相見。」作是念已從空中下。時淨飯王獲奉如來，心大歡喜得未曾有，瞻仰粹容目不暫捨，尊重讚歎問訊慰勞。佛於座上結加趺坐，王與釋種退坐一面。
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是時復有色界諸天皆來佛會，所謂梵眾天、梵輔天、大梵王天、少光天、無量光天、極光淨天、遍淨天、無量淨天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天等，覩佛世尊為化父王現斯瑞相，咸皆歡喜共相慶慰，各持天中曼陀羅花、摩訶曼陀羅花而散佛上，又復以諸上妙天衣懸於空中而為供養，復以種種嚴身之具，寶冠耳璫，指環臂釧，珠珮瓔珞，珍琦束帶，或以黃金為鬘眾寶間飾，眾寶為鬘黃金間飾，如是寶鬘貫以金線，巧妙光麗，奉上如來。又以種種上妙寶蓋寶幢寶幡，行列供養。
是時復有色界諸天皆來佛會，所謂梵眾天、梵輔天、大梵王天、少光天、無量光天、極光淨天、遍淨天、無量淨天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天等，覩佛世尊為化父王現斯瑞相，咸皆歡喜共相慶慰，各持天中曼陀羅花、摩訶曼陀羅花而散佛上，又復以諸上妙天衣懸於空中而為供養，復以種種嚴身之具，寶冠耳璫，指環臂釧，珠珮瓔珞，珍琦束帶，或以黃金為鬘眾寶間飾，眾寶為鬘黃金間飾，如是寶鬘貫以金線，巧妙光麗，奉上如來。又以種種上妙寶蓋寶幢寶幡，行列供養。
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時諸天子作供養已，頭面作禮住虛空中，散諸香水如微細雨，各各合掌，以偈讚佛：
時諸天子作供養已，頭面作禮住虛空中，散諸香水如微細雨，各各合掌，以偈讚佛：
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「歸依最勝大丈夫， 善能攝化群生者，
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具大福智及名聞， 一切世間無與等。
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歸依最勝大丈夫， 勝慧深廣難思議，
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大悲憐愍諸有情， 為說四諦真實法。
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歸依最勝大丈夫， 永離貪恚愚癡垢，
歸依最勝大丈夫， 永離貪恚愚癡垢，
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巍巍相好遍莊嚴， 猶若金山顯大海。
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歸依最勝大丈夫， 能摧異論無怯弱，
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咸令捨除迷妄情， 具修正見清淨行。
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我等自惟宿福慶， 得值能仁出世間，
我等自惟宿福慶， 得值能仁出世間，
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以此供養少善根， 迴向自他得作佛。」
以此供養少善根， 迴向自他得作佛。」
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父子合集經阿修羅王授記品第四
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爾時世尊為化父王現神變已，時彼會中有諸阿修羅王，矚是瑞相，心各踊悅，復見色界諸天子等廣大供養，深生隨喜。時有上首尾摩唧怛囉阿修羅王而作是言：「我今於佛最初供養。」以神通力於彼園中，即時化作六十那庾多眾寶網幔，雜色間飾彌覆空中。寶幔之下復現六十那庾多寶莊嚴地，寶地之上復現六十那庾多殊妙樓閣，一一樓閣寶為其門，黃金樓閣以銀為門，琉璃為牖，硨磲為柱，玻瓈為栱，碼碯為地，真珠等寶間飾莊嚴，白銀樓閣以金為門，琉璃為牖，珊瑚為柱，硨磲為栱，玻瓈為地，真珠等寶間飾莊嚴；乃至碼碯樓閣玻瓈為門。如是七寶所成樓閣戶牖柱栱次第莊嚴，一一門中各現眾寶師子之座。於座左右皆有修羅童子童女，手執白拂或持寶扇侍立其側。一一座上有眾寶蓋，於前復現眾色寶幢，於黃金門現出青幢，黃色為頂黃金為幹，於白銀門現出黃幢，青色為頂赤寶為幹，於琉璃門現出紅幢，赤色為頂黃金為幹，於眾寶門現彩畫幢，眾色為頂白銀為幹，如上所現眾寶網幔、寶地樓閣、寶幢幡蓋迴轉空中，繞佛三匝行列而住。如三十三天伊羅鉢那大龍象王，徐行旋繞帝釋天主，亦復如此。又復降雨天諸妙花，所謂曼陀羅花、摩訶曼陀羅花，曼殊沙花、摩訶曼殊沙花，波嚕沙迦花、摩訶波嚕沙迦花，迦哩迦囉嚩花、摩訶迦哩迦囉嚩花，鉢吒羅花、摩訶鉢吒羅花，唧怛囉鉢吒羅花、摩訶唧怛囉鉢吒羅花，又雨七寶所成之花：黃金花、白銀花、硨磲花、碼碯花、吠琉璃花、玻胝迦花、真珠花等。復雨珍琦玩好之具，時會所樂皆得如意。又復降雨眾妙香水、塗香、末香、沈水香等。時迦毘羅城所積之花，舉高七尺廣六由旬，與其香水合和成泥。佛神力故，其香普薰遍滿三千大千世界，其中眾生若天若人聞是香已，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，得不退轉。
爾時世尊為化父王現神變已，時彼會中有諸阿修羅王，矚是瑞相，心各踊悅，復見色界諸天子等廣大供養，深生隨喜。時有上首尾摩唧怛囉阿修羅王而作是言：「我今於佛最初供養。」以神通力於彼園中，即時化作六十那庾多眾寶網幔，雜色間飾彌覆空中。寶幔之下復現六十那庾多寶莊嚴地，寶地之上復現六十那庾多殊妙樓閣，一一樓閣寶為其門，黃金樓閣以銀為門，琉璃為牖，硨磲為柱，玻瓈為栱，碼碯為地，真珠等寶間飾莊嚴，白銀樓閣以金為門，琉璃為牖，珊瑚為柱，硨磲為栱，玻瓈為地，真珠等寶間飾莊嚴；乃至碼碯樓閣玻瓈為門。如是七寶所成樓閣戶牖柱栱次第莊嚴，一一門中各現眾寶師子之座。於座左右皆有修羅童子童女，手執白拂或持寶扇侍立其側。一一座上有眾寶蓋，於前復現眾色寶幢，於黃金門現出青幢，黃色為頂黃金為幹，於白銀門現出黃幢，青色為頂赤寶為幹，於琉璃門現出紅幢，赤色為頂黃金為幹，於眾寶門現彩畫幢，眾色為頂白銀為幹，如上所現眾寶網幔、寶地樓閣、寶幢幡蓋迴轉空中，繞佛三匝行列而住。如三十三天伊羅鉢那大龍象王，徐行旋繞帝釋天主，亦復如此。又復降雨天諸妙花，所謂曼陀羅花、摩訶曼陀羅花，曼殊沙花、摩訶曼殊沙花，波嚕沙迦花、摩訶波嚕沙迦花，迦哩迦囉嚩花、摩訶迦哩迦囉嚩花，鉢吒羅花、摩訶鉢吒羅花，唧怛囉鉢吒羅花、摩訶唧怛囉鉢吒羅花，又雨七寶所成之花：黃金花、白銀花、硨磲花、碼碯花、吠琉璃花、玻胝迦花、真珠花等。復雨珍琦玩好之具，時會所樂皆得如意。又復降雨眾妙香水、塗香、末香、沈水香等。時迦毘羅城所積之花，舉高七尺廣六由旬，與其香水合和成泥。佛神力故，其香普薰遍滿三千大千世界，其中眾生若天若人聞是香已，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，得不退轉。
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彼阿修羅王作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，合掌向佛，以偈讚曰：
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「最勝無動尊， 圓成菩提果，
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能化諸有情， 出離於三界。
能化諸有情， 出離於三界。
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我以清淨心， 現前伸供養，
我以清淨心， 現前伸供養，
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願得如世尊， 永脫輪迴苦。
願得如世尊， 永脫輪迴苦。
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牟尼大聖主， 離染除諸惑，
牟尼大聖主， 離染除諸惑，
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堪為天人師， 救拔超彼岸，
堪為天人師， 救拔超彼岸，
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善宣微妙法， 調伏諸眾生，
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度老死苦厄， 故我稱讚禮。」
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時尾摩唧怛囉阿修羅王偈讚佛已，「我今供養心猶未足。」復以海中所有一切無價珍寶，奉上如來。以神通力化作六十那庾多微妙寶車，一一寶車以調順馬而駕御之，皆以金寶裝校嚴飾，一一車上有妙幰蓋，懸眾寶鈴，出聲和雅，其上各有阿修羅女，色相具足獻妙歌舞，作諸伎樂，其聲嘹喨，聞者無厭。佛神力故，令此樂音遍徹三千大千世界；其中有情聞是聲已，身意泰然，離諸染著，皆於阿耨多羅三藐三菩提心不退轉。
時尾摩唧怛囉阿修羅王偈讚佛已，「我今供養心猶未足。」復以海中所有一切無價珍寶，奉上如來。以神通力化作六十那庾多微妙寶車，一一寶車以調順馬而駕御之，皆以金寶裝校嚴飾，一一車上有妙幰蓋，懸眾寶鈴，出聲和雅，其上各有阿修羅女，色相具足獻妙歌舞，作諸伎樂，其聲嘹喨，聞者無厭。佛神力故，令此樂音遍徹三千大千世界；其中有情聞是聲已，身意泰然，離諸染著，皆於阿耨多羅三藐三菩提心不退轉。
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時阿修羅王作供養已，與其眷屬，心大歡喜，合掌向佛，重說偈言：
時阿修羅王作供養已，與其眷屬，心大歡喜，合掌向佛，重說偈言：
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「願我常親近， 牟尼大導師，
「願我常親近， 牟尼大導師，
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設最上供養， 得盡諸苦際。」
設最上供養， 得盡諸苦際。」
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爾時會中復有阿修羅王名曰極喜，發清淨心，廣興供養，一一供養與尾摩唧怛囉阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車繞佛三匝，合掌向佛，以偈讚曰：
爾時會中復有阿修羅王名曰極喜，發清淨心，廣興供養，一一供養與尾摩唧怛囉阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車繞佛三匝，合掌向佛，以偈讚曰：
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「歸依無上十力尊， 具修無邊真實行，
「歸依無上十力尊， 具修無邊真實行，
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決定了達一切法， 永斷諸惑得無畏。
決定了達一切法， 永斷諸惑得無畏。
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歸依三界大導師， 解脫有愛諸結縛，
歸依三界大導師， 解脫有愛諸結縛，
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己超菩提勝彼岸， 復能拯拔沈溺者。
己超菩提勝彼岸， 復能拯拔沈溺者。
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如來善說出離道， 眾生聞已咸信受，
如來善說出離道， 眾生聞已咸信受，
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皆令清淨滌諸染， 猶若蓮花不著水。
皆令清淨滌諸染， 猶若蓮花不著水。
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牟尼勝智善觀察， 了諸法空亦無相，
牟尼勝智善觀察， 了諸法空亦無相，
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不著一切有為行， 譬如虛空無所依。」
不著一切有為行， 譬如虛空無所依。」
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爾時會中復有阿修羅王，名曰妙臂，發清淨心廣興供養，一一供養與極喜阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，手捧金栗散如來上，合掌向佛，以偈讚曰：
爾時會中復有阿修羅王，名曰妙臂，發清淨心廣興供養，一一供養與極喜阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，手捧金栗散如來上，合掌向佛，以偈讚曰：
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「稽首吉祥調御師， 天中世間無與等，
「稽首吉祥調御師， 天中世間無與等，
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了知眾生性本空， 但有假想如陽焰，
了知眾生性本空， 但有假想如陽焰，
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無作無受無眾生， 無我無人無彼此，
無作無受無眾生， 無我無人無彼此，
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無言無說自性空， 諸法本來常寂靜。
無言無說自性空， 諸法本來常寂靜。
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推求諸法不可得， 則於佛教善入解，
推求諸法不可得， 則於佛教善入解，
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是人得名法王子， 隨順先佛之所行。
是人得名法王子， 隨順先佛之所行。
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我今於佛伸供養， 調伏難化諸眾生，
我今於佛伸供養， 調伏難化諸眾生，
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以此稱讚少善根， 迴向自他皆作佛。」
以此稱讚少善根， 迴向自他皆作佛。」
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爾時會中復有阿修羅王，名曰大力，發清淨心，廣興供養，一一供養與妙臂阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，以諸寶花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰：
爾時會中復有阿修羅王，名曰大力，發清淨心，廣興供養，一一供養與妙臂阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，以諸寶花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰：
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「稽首大法王， 慧眼照三有，
「稽首大法王， 慧眼照三有，
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已渡生死海， 到究竟彼岸。
已渡生死海， 到究竟彼岸。
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教導諸有情， 除惑無怖畏，
教導諸有情， 除惑無怖畏，
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越四種瀑流， 得至安隱處。
越四種瀑流， 得至安隱處。
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甚深微妙慧， 窮世間源底，
甚深微妙慧， 窮世間源底，
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知眾生所欲， 深著顛倒想。
知眾生所欲， 深著顛倒想。
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常以大悲心， 開示令覺悟，
常以大悲心， 開示令覺悟，
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破彼邪妄智， 具足真實見。
破彼邪妄智， 具足真實見。
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了達一切法， 無垢無所著，
了達一切法， 無垢無所著，
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如幻化陽焰， 亦如水中月。
如幻化陽焰， 亦如水中月。
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牟尼最勝尊， 視眾生如子，
牟尼最勝尊， 視眾生如子，
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皆令修正行， 不著於三世。
皆令修正行， 不著於三世。
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如來出世間， 了法皆虛假，
如來出世間， 了法皆虛假，
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自性無所得， 他性悉皆空。
自性無所得， 他性悉皆空。
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如世間愚夫， 夢中受欲樂，
如世間愚夫， 夢中受欲樂，
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畢竟不可得， 應當如理思。」
畢竟不可得， 應當如理思。」
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爾時會中復有阿修羅王，名曰羅睺，發清淨心，廣興供養，一一供養與大力阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以上妙唧怛囉鉢吒羅花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰：
爾時會中復有阿修羅王，名曰羅睺，發清淨心，廣興供養，一一供養與大力阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以上妙唧怛囉鉢吒羅花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰：
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「巍巍無上士， 身光極晃耀，
「巍巍無上士， 身光極晃耀，
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諸天及世人， 無有如佛者。
諸天及世人， 無有如佛者。
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猶若以芥子， 比於彌盧山，
猶若以芥子， 比於彌盧山，
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亦如牛跡水， 以況於溟渤。
亦如牛跡水， 以況於溟渤。
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如來妙色相， 世間無與等，
如來妙色相， 世間無與等，
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一一相端嚴， 觀者心無厭。
一一相端嚴， 觀者心無厭。
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妙相難思議， 超過一切色，
妙相難思議， 超過一切色，
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如日照世間， 餘光皆隱沒。
如日照世間， 餘光皆隱沒。
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佛威德光明， 映蔽諸天眾，
佛威德光明， 映蔽諸天眾，
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如月現長空， 星光皆晦昧。
如月現長空， 星光皆晦昧。
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慧深如巨海， 身相若金山，
慧深如巨海， 身相若金山，
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佛身智光明， 三界無倫匹。」
佛身智光明， 三界無倫匹。」
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爾時會中復有阿修羅王，名曰淨戒，發清淨心，廣興供養，一一供養與羅睺阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車繞佛三匝，復以摩訶唧怛囉鉢吒羅花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰：
爾時會中復有阿修羅王，名曰淨戒，發清淨心，廣興供養，一一供養與羅睺阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車繞佛三匝，復以摩訶唧怛囉鉢吒羅花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰：
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「牟尼具勝智光明， 能破貪恚愚癡暗，
「牟尼具勝智光明， 能破貪恚愚癡暗，
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成就最上奢摩他， 降注法雨沃群品。
成就最上奢摩他， 降注法雨沃群品。
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如來金剛座道場， 熾然智炬照三有，
如來金剛座道場， 熾然智炬照三有，
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能爇眾生煩惱薪， 使無遺餘成灰燼。
能爇眾生煩惱薪， 使無遺餘成灰燼。
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無量百千俱胝劫， 積集任持妙法藏，
無量百千俱胝劫， 積集任持妙法藏，
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普施熱惱諸群迷， 聞者皆如飲甘露。
普施熱惱諸群迷， 聞者皆如飲甘露。
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如來出現於世間， 能示眾生正法眼，
如來出現於世間， 能示眾生正法眼，
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無明生死長夜中， 智慧摩尼能顯照。」
無明生死長夜中， 智慧摩尼能顯照。」
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爾時會中復有阿修羅王，名喜鬪戰，發清淨心，廣興供養，一一供養與淨戒阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以上妙鉢吒羅花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰：
爾時會中復有阿修羅王，名喜鬪戰，發清淨心，廣興供養，一一供養與淨戒阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以上妙鉢吒羅花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰：
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「歸依聖主釋師子， 於諸法中得無畏，
「歸依聖主釋師子， 於諸法中得無畏，
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猶如勇將擐甲冑， 降伏他兵無怯弱。
猶如勇將擐甲冑， 降伏他兵無怯弱。
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能仁諸根常寂靜， 不為煩惱所動亂，
能仁諸根常寂靜， 不為煩惱所動亂，
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永盡三毒一切垢， 餘習展轉不復起。
永盡三毒一切垢， 餘習展轉不復起。
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如來六返觀眾生， 無愛無憎無分別，
如來六返觀眾生， 無愛無憎無分別，
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安住無緣廣大慈， 於冤親境悉平等。
安住無緣廣大慈， 於冤親境悉平等。
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佛知眾生種種想， 各各開示袪諸妄，
佛知眾生種種想， 各各開示袪諸妄，
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皆令善住正思惟， 了心如幻無所著。」
皆令善住正思惟， 了心如幻無所著。」
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爾時會中復有阿修羅王，名曰妙眼，發清淨心，廣興供養，一一供養與喜鬪戰阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以摩訶鉢吒羅花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰：
爾時會中復有阿修羅王，名曰妙眼，發清淨心，廣興供養，一一供養與喜鬪戰阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以摩訶鉢吒羅花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰：
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「大威德世尊， 了諸法實相，
「大威德世尊， 了諸法實相，
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所謂諸法者， 從因緣故有，
所謂諸法者， 從因緣故有，
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無法無非法， 尋求不可得，
無法無非法， 尋求不可得，
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若有法可說， 此說唯假名。
若有法可說， 此說唯假名。
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如是種種相， 本來常寂靜，
如是種種相， 本來常寂靜，
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無名亦無相， 牟尼之所說。
無名亦無相， 牟尼之所說。
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雖說而無說， 少分不可得，
雖說而無說， 少分不可得，
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說者既亦無， 聽者亦如是。
說者既亦無， 聽者亦如是。
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善達如是義， 不著一切法，
善達如是義， 不著一切法，
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則能行大行， 是名真佛子。」
則能行大行， 是名真佛子。」
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爾時會中復有阿修羅王，名越三世，發清淨心，廣興供養，一一供養與妙眼阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以殊妙真珠瓔珞奉施如來，合掌向佛，以偈讚曰：
爾時會中復有阿修羅王，名越三世，發清淨心，廣興供養，一一供養與妙眼阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以殊妙真珠瓔珞奉施如來，合掌向佛，以偈讚曰：
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「如來具足諸功德， 淨戒威儀悉圓滿，
「如來具足諸功德， 淨戒威儀悉圓滿，
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四種魔軍智伏除， 三界無與佛齊等。
四種魔軍智伏除， 三界無與佛齊等。
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如來定力無能動， 非淺智者所能測，
如來定力無能動， 非淺智者所能測，
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行住坐臥定相應， 現諸利樂神通事。
行住坐臥定相應， 現諸利樂神通事。
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如來勝慧無過上， 於大眾中師子吼，
如來勝慧無過上， 於大眾中師子吼，
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善說妙法破群疑， 攝化一切諸外道。
善說妙法破群疑， 攝化一切諸外道。
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如來身色超三有， 種種相好遍莊嚴，
如來身色超三有， 種種相好遍莊嚴，
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光明赫奕若金山， 廣修檀施所獲得。」
光明赫奕若金山， 廣修檀施所獲得。」
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爾時會中復有阿修羅王，名曰普耀，發清淨心，廣興供養，一一供養與越三世阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以眾妙珍寶散如來上，合掌向佛，以偈讚曰：
爾時會中復有阿修羅王，名曰普耀，發清淨心，廣興供養，一一供養與越三世阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以眾妙珍寶散如來上，合掌向佛，以偈讚曰：
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「我等捨離五欲樂， 來詣佛所伸供養，
「我等捨離五欲樂， 來詣佛所伸供養，
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各見如來對已前， 此不共德難思議。
各見如來對已前， 此不共德難思議。
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一音所演清淨法， 或樂廣說或略說，
一音所演清淨法， 或樂廣說或略說，
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各隨意欲而解了， 此不共德難思議。
各隨意欲而解了， 此不共德難思議。
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一音所演清淨法， 隨其趣類各得解，
一音所演清淨法， 隨其趣類各得解，
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如來善巧應其機， 此不共德難思議。
如來善巧應其機， 此不共德難思議。
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一音所演清淨法， 或令修習或調伏，
一音所演清淨法， 或令修習或調伏，
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或有獲證諸果利， 此不共德難思議。」
或有獲證諸果利， 此不共德難思議。」
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爾時會中復有阿修羅王，名目真隣陀，發清淨心，廣興供養，一一供養與普耀阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，以赤真珠，而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰：
爾時會中復有阿修羅王，名目真隣陀，發清淨心，廣興供養，一一供養與普耀阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，以赤真珠，而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰：
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「如來善化於父王， 捨除憍慢及邪見，
「如來善化於父王， 捨除憍慢及邪見，
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令發堅固淨信心， 此為最上無比子。
令發堅固淨信心， 此為最上無比子。
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法無自性從緣生， 如夢受樂非實事，
法無自性從緣生， 如夢受樂非實事，
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應知彼樂隨想起， 是則名了諸法性。
應知彼樂隨想起， 是則名了諸法性。
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譬如秋空起浮雲， 妄情執有非堅固，
譬如秋空起浮雲， 妄情執有非堅固，
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依於牟尼教法中， 智者不應增我慢。
依於牟尼教法中， 智者不應增我慢。
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心善觀察不放逸， 則於世間無所著，
心善觀察不放逸， 則於世間無所著，
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是名安住佛法中， 當證如幻三摩地。」
是名安住佛法中， 當證如幻三摩地。」
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時諸阿修羅王作供養已，各各合掌，住立佛前，身意泰然，快得善利，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，世尊知諸阿修羅王心之所念，於大眾中現微笑相，即於面門放五色光，其光遍照普佛世界，繞佛三匝，復從世尊頂門而入。
時諸阿修羅王作供養已，各各合掌，住立佛前，身意泰然，快得善利，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，世尊知諸阿修羅王心之所念，於大眾中現微笑相，即於面門放五色光，其光遍照普佛世界，繞佛三匝，復從世尊頂門而入。
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時尊者馬勝覩是相已，從座而起偏袒右肩，右膝著地，頭面作禮，白言：「世尊！以何因緣現斯瑞相？」合掌向佛，以偈問曰：
時尊者馬勝覩是相已，從座而起偏袒右肩，右膝著地，頭面作禮，白言：「世尊！以何因緣現斯瑞相？」合掌向佛，以偈問曰：
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「人中最勝釋師子， 現斯瑞相非無因，
「人中最勝釋師子， 現斯瑞相非無因，
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唯願大悲為我說， 聞已皆使心安泰。
唯願大悲為我說， 聞已皆使心安泰。
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六十那由阿修羅， 廣大淨心興供養，
六十那由阿修羅， 廣大淨心興供養，
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將非如來與授記， 令彼聞已生歡喜？
將非如來與授記， 令彼聞已生歡喜？
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時會咸作是思念： 『放此光明非小緣，
時會咸作是思念： 『放此光明非小緣，
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唯願如來愍我輩， 為說現相之所以。』
唯願如來愍我輩， 為說現相之所以。』
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為當有發菩提心？ 或復初生於淨信？
為當有發菩提心？ 或復初生於淨信？
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如來各各悉了知， 願決眾疑速當說。」
如來各各悉了知， 願決眾疑速當說。」
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爾時世尊以偈答曰：
爾時世尊以偈答曰：
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「善哉馬勝大比丘， 汝能諮問放光事，
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我今欲於眾會中， 記別最上真實果。
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諸阿修羅興福業， 志求無上大菩提，
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貪恚障染悉蠲除， 如手觸空無所礙。
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由此發生清淨意， 廣興無邊妙供養，
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後當捨此修羅身， 常生勝處增明慧。
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未來過彼河沙劫， 親近承事諸如來，
未來過彼河沙劫， 親近承事諸如來，
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後身得作法中王， 相繼成佛同名號。
後身得作法中王， 相繼成佛同名號。
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皆稱最上燈如來， 名聞普遍十方界，
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教化六十那庾多， 眾生聞法咸得度。
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國土廣博極嚴淨， 盡一三千大千界，
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其中受化諸眾生， 具足福德及智慧，
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不造一切非法業， 皆修平等安樂行。
不造一切非法業， 皆修平等安樂行。
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彼佛皆說無諍法， 聞者無著亦無礙，
彼佛皆說無諍法， 聞者無著亦無礙，
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佛壽六十那庾多， 眾生住命等無異。
佛壽六十那庾多， 眾生住命等無異。
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彼諸如來化緣終， 機感相從亦入滅，
彼諸如來化緣終， 機感相從亦入滅，
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次第紹隆得作佛， 國土壽量悉同然，
次第紹隆得作佛， 國土壽量悉同然，
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亦化如上諸有情， 受持正法為佛子。」
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父子合集經卷第三
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