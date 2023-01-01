父子合集經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父子合集經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

淨飯王致禮如來品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨飯王致禮如來品第三

爾時淨飯王，將諸釋種前後圍繞，詣尼拘律陀園中，到已即下寶飾車乘，與諸臣從徒步而進。世尊知已，欲化父王捨除憍慢，發生淨信，即陞空中現神變相，遊行往來自在無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨飯王，將諸釋種前後圍繞，詣尼拘律陀園中，到已即下寶飾車乘，與諸臣從徒步而進。世尊知已，欲化父王捨除憍慢，發生淨信，即陞空中現神變相，遊行往來自在無礙。

時娑婆世界主大梵天王在如來左，帝釋天主居如來右，焰摩天王、都史多天王、樂變化天王、他化自在天王，各各執持種種寶蓋，隨從如來乘空而行。多聞天王、持國天王，合掌作禮住立東面。增長天王、廣目天王，頭頂致敬住立西面。復有六欲諸天眷屬，雨諸天花，優鉢羅花、拘沒那花、奔拏利迦花、曼陀羅花，及雨上妙細末旃檀、沈水香等，諸天伎樂眾妙歌舞，於虛空中一時俱作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時娑婆世界主大梵天王在如來左，帝釋天主居如來右，焰摩天王、都史多天王、樂變化天王、他化自在天王，各各執持種種寶蓋，隨從如來乘空而行。多聞天王、持國天王，合掌作禮住立東面。增長天王、廣目天王，頭頂致敬住立西面。復有六欲諸天眷屬，雨諸天花，優鉢羅花、拘沒那花、奔拏利迦花、曼陀羅花，及雨上妙細末旃檀、沈水香等，諸天伎樂眾妙歌舞，於虛空中一時俱作。

爾時世尊，以神通力化作無數七寶樓閣，微妙莊嚴，光明赫奕，令彼時會若天若人互相往來各得相見。是時眾會心大歡喜，從昔已來未曾有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，以神通力化作無數七寶樓閣，微妙莊嚴，光明赫奕，令彼時會若天若人互相往來各得相見。是時眾會心大歡喜，從昔已來未曾有也。

時淨飯王覩斯瑞相生希有心，即作是說：「如來昔日為太子時，不以四天下轉輪王位富貴自在心生顧戀，今於三千大千世界為大法王，具足聖財神通自在，常得諸天恭敬圍繞，勝過於彼，不可比喻。我今唯有釋種眷屬及諸人民，而為侍從。」作是說已，喜悅無量生清淨心，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，瞻仰如來，頭面致禮，復作是言：「世尊初生無人扶侍，即行七步，觀視十方：『我於世間，最尊最勝，更無過上，越老病死，盡苦邊際。』我於爾時見是事已，心生歡喜，曾伸禮敬。又復世尊為太子時，往田野中觀於農作，憩閻浮樹蔭涼之下，日雖西昃，其影不移。是時復有六欲天子，合掌恭敬，侍立其側。我於爾時亦伸禮敬，今覩世尊現是瑞相，乃為第三向佛作禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨飯王覩斯瑞相生希有心，即作是說：「如來昔日為太子時，不以四天下轉輪王位富貴自在心生顧戀，今於三千大千世界為大法王，具足聖財神通自在，常得諸天恭敬圍繞，勝過於彼，不可比喻。我今唯有釋種眷屬及諸人民，而為侍從。」作是說已，喜悅無量生清淨心，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，瞻仰如來，頭面致禮，復作是言：「世尊初生無人扶侍，即行七步，觀視十方：『我於世間，最尊最勝，更無過上，越老病死，盡苦邊際。』我於爾時見是事已，心生歡喜，曾伸禮敬。又復世尊為太子時，往田野中觀於農作，憩閻浮樹蔭涼之下，日雖西昃，其影不移。是時復有六欲天子，合掌恭敬，侍立其側。我於爾時亦伸禮敬，今覩世尊現是瑞相，乃為第三向佛作禮。」

時淨飯王欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨飯王欲重宣此義，而說偈言：

「福智無比兩足尊， 初生即行於七步， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「福智無比兩足尊， 初生即行於七步，

唱言世間獨為勝， 我於彼時曾致禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唱言世間獨為勝， 我於彼時曾致禮。

又觀農作憩陰涼， 日昃其影不移動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又觀農作憩陰涼， 日昃其影不移動，

六欲諸天侍其側， 我於彼時伸禮敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六欲諸天侍其側， 我於彼時伸禮敬。

今佛現此神變相， 愍念於我及眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今佛現此神變相， 愍念於我及眾生，

世間無有如佛者， 此乃第三頭面禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間無有如佛者， 此乃第三頭面禮。

昔日我為立其名， 號曰一切義成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔日我為立其名， 號曰一切義成就，

已得佛果遂夙心， 喜悅猶如飲甘露。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得佛果遂夙心， 喜悅猶如飲甘露。」

時六欲天子知淨飯王一心渴仰欲覩如來，先於尼俱律陀園中，為佛世尊敷師子座，其座高勝諸珍嚴瑩，即以天中憍奢闍衣上妙白㲲鋪設其上；又彼林中自然化出眾妙衣服，周匝莊嚴處處垂下。設座畢已，迎請世尊安坐其上。「我自捨家至于成佛，乃與父王初得相見。」作是念已從空中下。時淨飯王獲奉如來，心大歡喜得未曾有，瞻仰粹容目不暫捨，尊重讚歎問訊慰勞。佛於座上結加趺坐，王與釋種退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時六欲天子知淨飯王一心渴仰欲覩如來，先於尼俱律陀園中，為佛世尊敷師子座，其座高勝諸珍嚴瑩，即以天中憍奢闍衣上妙白㲲鋪設其上；又彼林中自然化出眾妙衣服，周匝莊嚴處處垂下。設座畢已，迎請世尊安坐其上。「我自捨家至于成佛，乃與父王初得相見。」作是念已從空中下。時淨飯王獲奉如來，心大歡喜得未曾有，瞻仰粹容目不暫捨，尊重讚歎問訊慰勞。佛於座上結加趺坐，王與釋種退坐一面。

是時復有色界諸天皆來佛會，所謂梵眾天、梵輔天、大梵王天、少光天、無量光天、極光淨天、遍淨天、無量淨天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天等，覩佛世尊為化父王現斯瑞相，咸皆歡喜共相慶慰，各持天中曼陀羅花、摩訶曼陀羅花而散佛上，又復以諸上妙天衣懸於空中而為供養，復以種種嚴身之具，寶冠耳璫，指環臂釧，珠珮瓔珞，珍琦束帶，或以黃金為鬘眾寶間飾，眾寶為鬘黃金間飾，如是寶鬘貫以金線，巧妙光麗，奉上如來。又以種種上妙寶蓋寶幢寶幡，行列供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時復有色界諸天皆來佛會，所謂梵眾天、梵輔天、大梵王天、少光天、無量光天、極光淨天、遍淨天、無量淨天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天等，覩佛世尊為化父王現斯瑞相，咸皆歡喜共相慶慰，各持天中曼陀羅花、摩訶曼陀羅花而散佛上，又復以諸上妙天衣懸於空中而為供養，復以種種嚴身之具，寶冠耳璫，指環臂釧，珠珮瓔珞，珍琦束帶，或以黃金為鬘眾寶間飾，眾寶為鬘黃金間飾，如是寶鬘貫以金線，巧妙光麗，奉上如來。又以種種上妙寶蓋寶幢寶幡，行列供養。

時諸天子作供養已，頭面作禮住虛空中，散諸香水如微細雨，各各合掌，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸天子作供養已，頭面作禮住虛空中，散諸香水如微細雨，各各合掌，以偈讚佛：

「歸依最勝大丈夫， 善能攝化群生者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸依最勝大丈夫， 善能攝化群生者，

具大福智及名聞， 一切世間無與等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具大福智及名聞， 一切世間無與等。

歸依最勝大丈夫， 勝慧深廣難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依最勝大丈夫， 勝慧深廣難思議，

大悲憐愍諸有情， 為說四諦真實法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲憐愍諸有情， 為說四諦真實法。

歸依最勝大丈夫， 永離貪恚愚癡垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依最勝大丈夫， 永離貪恚愚癡垢，

巍巍相好遍莊嚴， 猶若金山顯大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巍巍相好遍莊嚴， 猶若金山顯大海。

歸依最勝大丈夫， 能摧異論無怯弱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依最勝大丈夫， 能摧異論無怯弱，

咸令捨除迷妄情， 具修正見清淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸令捨除迷妄情， 具修正見清淨行。

我等自惟宿福慶， 得值能仁出世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等自惟宿福慶， 得值能仁出世間，

以此供養少善根， 迴向自他得作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此供養少善根， 迴向自他得作佛。」

父子合集經阿修羅王授記品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父子合集經阿修羅王授記品第四

爾時世尊為化父王現神變已，時彼會中有諸阿修羅王，矚是瑞相，心各踊悅，復見色界諸天子等廣大供養，深生隨喜。時有上首尾摩唧怛囉阿修羅王而作是言：「我今於佛最初供養。」以神通力於彼園中，即時化作六十那庾多眾寶網幔，雜色間飾彌覆空中。寶幔之下復現六十那庾多寶莊嚴地，寶地之上復現六十那庾多殊妙樓閣，一一樓閣寶為其門，黃金樓閣以銀為門，琉璃為牖，硨磲為柱，玻瓈為栱，碼碯為地，真珠等寶間飾莊嚴，白銀樓閣以金為門，琉璃為牖，珊瑚為柱，硨磲為栱，玻瓈為地，真珠等寶間飾莊嚴；乃至碼碯樓閣玻瓈為門。如是七寶所成樓閣戶牖柱栱次第莊嚴，一一門中各現眾寶師子之座。於座左右皆有修羅童子童女，手執白拂或持寶扇侍立其側。一一座上有眾寶蓋，於前復現眾色寶幢，於黃金門現出青幢，黃色為頂黃金為幹，於白銀門現出黃幢，青色為頂赤寶為幹，於琉璃門現出紅幢，赤色為頂黃金為幹，於眾寶門現彩畫幢，眾色為頂白銀為幹，如上所現眾寶網幔、寶地樓閣、寶幢幡蓋迴轉空中，繞佛三匝行列而住。如三十三天伊羅鉢那大龍象王，徐行旋繞帝釋天主，亦復如此。又復降雨天諸妙花，所謂曼陀羅花、摩訶曼陀羅花，曼殊沙花、摩訶曼殊沙花，波嚕沙迦花、摩訶波嚕沙迦花，迦哩迦囉嚩花、摩訶迦哩迦囉嚩花，鉢吒羅花、摩訶鉢吒羅花，唧怛囉鉢吒羅花、摩訶唧怛囉鉢吒羅花，又雨七寶所成之花：黃金花、白銀花、硨磲花、碼碯花、吠琉璃花、玻胝迦花、真珠花等。復雨珍琦玩好之具，時會所樂皆得如意。又復降雨眾妙香水、塗香、末香、沈水香等。時迦毘羅城所積之花，舉高七尺廣六由旬，與其香水合和成泥。佛神力故，其香普薰遍滿三千大千世界，其中眾生若天若人聞是香已，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為化父王現神變已，時彼會中有諸阿修羅王，矚是瑞相，心各踊悅，復見色界諸天子等廣大供養，深生隨喜。時有上首尾摩唧怛囉阿修羅王而作是言：「我今於佛最初供養。」以神通力於彼園中，即時化作六十那庾多眾寶網幔，雜色間飾彌覆空中。寶幔之下復現六十那庾多寶莊嚴地，寶地之上復現六十那庾多殊妙樓閣，一一樓閣寶為其門，黃金樓閣以銀為門，琉璃為牖，硨磲為柱，玻瓈為栱，碼碯為地，真珠等寶間飾莊嚴，白銀樓閣以金為門，琉璃為牖，珊瑚為柱，硨磲為栱，玻瓈為地，真珠等寶間飾莊嚴；乃至碼碯樓閣玻瓈為門。如是七寶所成樓閣戶牖柱栱次第莊嚴，一一門中各現眾寶師子之座。於座左右皆有修羅童子童女，手執白拂或持寶扇侍立其側。一一座上有眾寶蓋，於前復現眾色寶幢，於黃金門現出青幢，黃色為頂黃金為幹，於白銀門現出黃幢，青色為頂赤寶為幹，於琉璃門現出紅幢，赤色為頂黃金為幹，於眾寶門現彩畫幢，眾色為頂白銀為幹，如上所現眾寶網幔、寶地樓閣、寶幢幡蓋迴轉空中，繞佛三匝行列而住。如三十三天伊羅鉢那大龍象王，徐行旋繞帝釋天主，亦復如此。又復降雨天諸妙花，所謂曼陀羅花、摩訶曼陀羅花，曼殊沙花、摩訶曼殊沙花，波嚕沙迦花、摩訶波嚕沙迦花，迦哩迦囉嚩花、摩訶迦哩迦囉嚩花，鉢吒羅花、摩訶鉢吒羅花，唧怛囉鉢吒羅花、摩訶唧怛囉鉢吒羅花，又雨七寶所成之花：黃金花、白銀花、硨磲花、碼碯花、吠琉璃花、玻胝迦花、真珠花等。復雨珍琦玩好之具，時會所樂皆得如意。又復降雨眾妙香水、塗香、末香、沈水香等。時迦毘羅城所積之花，舉高七尺廣六由旬，與其香水合和成泥。佛神力故，其香普薰遍滿三千大千世界，其中眾生若天若人聞是香已，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，得不退轉。

彼阿修羅王作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，合掌向佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼阿修羅王作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，合掌向佛，以偈讚曰：

「最勝無動尊， 圓成菩提果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝無動尊， 圓成菩提果，

能化諸有情， 出離於三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能化諸有情， 出離於三界。

我以清淨心， 現前伸供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以清淨心， 現前伸供養，

願得如世尊， 永脫輪迴苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願得如世尊， 永脫輪迴苦。

牟尼大聖主， 離染除諸惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼大聖主， 離染除諸惑，

堪為天人師， 救拔超彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堪為天人師， 救拔超彼岸，

善宣微妙法， 調伏諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善宣微妙法， 調伏諸眾生，

度老死苦厄， 故我稱讚禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度老死苦厄， 故我稱讚禮。」

時尾摩唧怛囉阿修羅王偈讚佛已，「我今供養心猶未足。」復以海中所有一切無價珍寶，奉上如來。以神通力化作六十那庾多微妙寶車，一一寶車以調順馬而駕御之，皆以金寶裝校嚴飾，一一車上有妙幰蓋，懸眾寶鈴，出聲和雅，其上各有阿修羅女，色相具足獻妙歌舞，作諸伎樂，其聲嘹喨，聞者無厭。佛神力故，令此樂音遍徹三千大千世界；其中有情聞是聲已，身意泰然，離諸染著，皆於阿耨多羅三藐三菩提心不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尾摩唧怛囉阿修羅王偈讚佛已，「我今供養心猶未足。」復以海中所有一切無價珍寶，奉上如來。以神通力化作六十那庾多微妙寶車，一一寶車以調順馬而駕御之，皆以金寶裝校嚴飾，一一車上有妙幰蓋，懸眾寶鈴，出聲和雅，其上各有阿修羅女，色相具足獻妙歌舞，作諸伎樂，其聲嘹喨，聞者無厭。佛神力故，令此樂音遍徹三千大千世界；其中有情聞是聲已，身意泰然，離諸染著，皆於阿耨多羅三藐三菩提心不退轉。

時阿修羅王作供養已，與其眷屬，心大歡喜，合掌向佛，重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿修羅王作供養已，與其眷屬，心大歡喜，合掌向佛，重說偈言：

「願我常親近， 牟尼大導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願我常親近， 牟尼大導師，

設最上供養， 得盡諸苦際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設最上供養， 得盡諸苦際。」

爾時會中復有阿修羅王名曰極喜，發清淨心，廣興供養，一一供養與尾摩唧怛囉阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車繞佛三匝，合掌向佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中復有阿修羅王名曰極喜，發清淨心，廣興供養，一一供養與尾摩唧怛囉阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車繞佛三匝，合掌向佛，以偈讚曰：

「歸依無上十力尊， 具修無邊真實行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸依無上十力尊， 具修無邊真實行，

決定了達一切法， 永斷諸惑得無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定了達一切法， 永斷諸惑得無畏。

歸依三界大導師， 解脫有愛諸結縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依三界大導師， 解脫有愛諸結縛，

己超菩提勝彼岸， 復能拯拔沈溺者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己超菩提勝彼岸， 復能拯拔沈溺者。

如來善說出離道， 眾生聞已咸信受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來善說出離道， 眾生聞已咸信受，

皆令清淨滌諸染， 猶若蓮花不著水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆令清淨滌諸染， 猶若蓮花不著水。

牟尼勝智善觀察， 了諸法空亦無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼勝智善觀察， 了諸法空亦無相，

不著一切有為行， 譬如虛空無所依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著一切有為行， 譬如虛空無所依。」

爾時會中復有阿修羅王，名曰妙臂，發清淨心廣興供養，一一供養與極喜阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，手捧金栗散如來上，合掌向佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中復有阿修羅王，名曰妙臂，發清淨心廣興供養，一一供養與極喜阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，手捧金栗散如來上，合掌向佛，以偈讚曰：

「稽首吉祥調御師， 天中世間無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「稽首吉祥調御師， 天中世間無與等，

了知眾生性本空， 但有假想如陽焰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知眾生性本空， 但有假想如陽焰，

無作無受無眾生， 無我無人無彼此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無作無受無眾生， 無我無人無彼此，

無言無說自性空， 諸法本來常寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言無說自性空， 諸法本來常寂靜。

推求諸法不可得， 則於佛教善入解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 推求諸法不可得， 則於佛教善入解，

是人得名法王子， 隨順先佛之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人得名法王子， 隨順先佛之所行。

我今於佛伸供養， 調伏難化諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今於佛伸供養， 調伏難化諸眾生，

以此稱讚少善根， 迴向自他皆作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此稱讚少善根， 迴向自他皆作佛。」

爾時會中復有阿修羅王，名曰大力，發清淨心，廣興供養，一一供養與妙臂阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，以諸寶花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中復有阿修羅王，名曰大力，發清淨心，廣興供養，一一供養與妙臂阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，以諸寶花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰：

「稽首大法王， 慧眼照三有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「稽首大法王， 慧眼照三有，

已渡生死海， 到究竟彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已渡生死海， 到究竟彼岸。

教導諸有情， 除惑無怖畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教導諸有情， 除惑無怖畏，

越四種瀑流， 得至安隱處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 越四種瀑流， 得至安隱處。

甚深微妙慧， 窮世間源底， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深微妙慧， 窮世間源底，

知眾生所欲， 深著顛倒想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眾生所欲， 深著顛倒想。

常以大悲心， 開示令覺悟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以大悲心， 開示令覺悟，

破彼邪妄智， 具足真實見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破彼邪妄智， 具足真實見。

了達一切法， 無垢無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達一切法， 無垢無所著，

如幻化陽焰， 亦如水中月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如幻化陽焰， 亦如水中月。

牟尼最勝尊， 視眾生如子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼最勝尊， 視眾生如子，

皆令修正行， 不著於三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆令修正行， 不著於三世。

如來出世間， 了法皆虛假， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出世間， 了法皆虛假，

自性無所得， 他性悉皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性無所得， 他性悉皆空。

如世間愚夫， 夢中受欲樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世間愚夫， 夢中受欲樂，

畢竟不可得， 應當如理思。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟不可得， 應當如理思。」

爾時會中復有阿修羅王，名曰羅睺，發清淨心，廣興供養，一一供養與大力阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以上妙唧怛囉鉢吒羅花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中復有阿修羅王，名曰羅睺，發清淨心，廣興供養，一一供養與大力阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以上妙唧怛囉鉢吒羅花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰：

「巍巍無上士， 身光極晃耀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「巍巍無上士， 身光極晃耀，

諸天及世人， 無有如佛者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天及世人， 無有如佛者。

猶若以芥子， 比於彌盧山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶若以芥子， 比於彌盧山，

亦如牛跡水， 以況於溟渤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如牛跡水， 以況於溟渤。

如來妙色相， 世間無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來妙色相， 世間無與等，

一一相端嚴， 觀者心無厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一相端嚴， 觀者心無厭。

妙相難思議， 超過一切色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙相難思議， 超過一切色，

如日照世間， 餘光皆隱沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日照世間， 餘光皆隱沒。

佛威德光明， 映蔽諸天眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛威德光明， 映蔽諸天眾，

如月現長空， 星光皆晦昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如月現長空， 星光皆晦昧。

慧深如巨海， 身相若金山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧深如巨海， 身相若金山，

佛身智光明， 三界無倫匹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身智光明， 三界無倫匹。」

爾時會中復有阿修羅王，名曰淨戒，發清淨心，廣興供養，一一供養與羅睺阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車繞佛三匝，復以摩訶唧怛囉鉢吒羅花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中復有阿修羅王，名曰淨戒，發清淨心，廣興供養，一一供養與羅睺阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車繞佛三匝，復以摩訶唧怛囉鉢吒羅花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰：

「牟尼具勝智光明， 能破貪恚愚癡暗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「牟尼具勝智光明， 能破貪恚愚癡暗，

成就最上奢摩他， 降注法雨沃群品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就最上奢摩他， 降注法雨沃群品。

如來金剛座道場， 熾然智炬照三有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來金剛座道場， 熾然智炬照三有，

能爇眾生煩惱薪， 使無遺餘成灰燼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能爇眾生煩惱薪， 使無遺餘成灰燼。

無量百千俱胝劫， 積集任持妙法藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量百千俱胝劫， 積集任持妙法藏，

普施熱惱諸群迷， 聞者皆如飲甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普施熱惱諸群迷， 聞者皆如飲甘露。

如來出現於世間， 能示眾生正法眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出現於世間， 能示眾生正法眼，

無明生死長夜中， 智慧摩尼能顯照。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明生死長夜中， 智慧摩尼能顯照。」

爾時會中復有阿修羅王，名喜鬪戰，發清淨心，廣興供養，一一供養與淨戒阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以上妙鉢吒羅花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中復有阿修羅王，名喜鬪戰，發清淨心，廣興供養，一一供養與淨戒阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以上妙鉢吒羅花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰：

「歸依聖主釋師子， 於諸法中得無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸依聖主釋師子， 於諸法中得無畏，

猶如勇將擐甲冑， 降伏他兵無怯弱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如勇將擐甲冑， 降伏他兵無怯弱。

能仁諸根常寂靜， 不為煩惱所動亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能仁諸根常寂靜， 不為煩惱所動亂，

永盡三毒一切垢， 餘習展轉不復起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永盡三毒一切垢， 餘習展轉不復起。

如來六返觀眾生， 無愛無憎無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來六返觀眾生， 無愛無憎無分別，

安住無緣廣大慈， 於冤親境悉平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住無緣廣大慈， 於冤親境悉平等。

佛知眾生種種想， 各各開示袪諸妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知眾生種種想， 各各開示袪諸妄，

皆令善住正思惟， 了心如幻無所著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆令善住正思惟， 了心如幻無所著。」

爾時會中復有阿修羅王，名曰妙眼，發清淨心，廣興供養，一一供養與喜鬪戰阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以摩訶鉢吒羅花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中復有阿修羅王，名曰妙眼，發清淨心，廣興供養，一一供養與喜鬪戰阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以摩訶鉢吒羅花而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰：

「大威德世尊， 了諸法實相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大威德世尊， 了諸法實相，

所謂諸法者， 從因緣故有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂諸法者， 從因緣故有，

無法無非法， 尋求不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無法無非法， 尋求不可得，

若有法可說， 此說唯假名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有法可說， 此說唯假名。

如是種種相， 本來常寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是種種相， 本來常寂靜，

無名亦無相， 牟尼之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無名亦無相， 牟尼之所說。

雖說而無說， 少分不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說而無說， 少分不可得，

說者既亦無， 聽者亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說者既亦無， 聽者亦如是。

善達如是義， 不著一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善達如是義， 不著一切法，

則能行大行， 是名真佛子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則能行大行， 是名真佛子。」

爾時會中復有阿修羅王，名越三世，發清淨心，廣興供養，一一供養與妙眼阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以殊妙真珠瓔珞奉施如來，合掌向佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中復有阿修羅王，名越三世，發清淨心，廣興供養，一一供養與妙眼阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以殊妙真珠瓔珞奉施如來，合掌向佛，以偈讚曰：

「如來具足諸功德， 淨戒威儀悉圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來具足諸功德， 淨戒威儀悉圓滿，

四種魔軍智伏除， 三界無與佛齊等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種魔軍智伏除， 三界無與佛齊等。

如來定力無能動， 非淺智者所能測， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來定力無能動， 非淺智者所能測，

行住坐臥定相應， 現諸利樂神通事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行住坐臥定相應， 現諸利樂神通事。

如來勝慧無過上， 於大眾中師子吼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來勝慧無過上， 於大眾中師子吼，

善說妙法破群疑， 攝化一切諸外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說妙法破群疑， 攝化一切諸外道。

如來身色超三有， 種種相好遍莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來身色超三有， 種種相好遍莊嚴，

光明赫奕若金山， 廣修檀施所獲得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明赫奕若金山， 廣修檀施所獲得。」

爾時會中復有阿修羅王，名曰普耀，發清淨心，廣興供養，一一供養與越三世阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以眾妙珍寶散如來上，合掌向佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中復有阿修羅王，名曰普耀，發清淨心，廣興供養，一一供養與越三世阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，復以眾妙珍寶散如來上，合掌向佛，以偈讚曰：

「我等捨離五欲樂， 來詣佛所伸供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等捨離五欲樂， 來詣佛所伸供養，

各見如來對已前， 此不共德難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各見如來對已前， 此不共德難思議。

一音所演清淨法， 或樂廣說或略說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一音所演清淨法， 或樂廣說或略說，

各隨意欲而解了， 此不共德難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各隨意欲而解了， 此不共德難思議。

一音所演清淨法， 隨其趣類各得解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一音所演清淨法， 隨其趣類各得解，

如來善巧應其機， 此不共德難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來善巧應其機， 此不共德難思議。

一音所演清淨法， 或令修習或調伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一音所演清淨法， 或令修習或調伏，

或有獲證諸果利， 此不共德難思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有獲證諸果利， 此不共德難思議。」

爾時會中復有阿修羅王，名目真隣陀，發清淨心，廣興供養，一一供養與普耀阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，以赤真珠，而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中復有阿修羅王，名目真隣陀，發清淨心，廣興供養，一一供養與普耀阿修羅王等無有異。作供養已，乘七寶車，繞佛三匝，以赤真珠，而散佛上，合掌向佛，以偈讚曰：

「如來善化於父王， 捨除憍慢及邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來善化於父王， 捨除憍慢及邪見，

令發堅固淨信心， 此為最上無比子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令發堅固淨信心， 此為最上無比子。

法無自性從緣生， 如夢受樂非實事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無自性從緣生， 如夢受樂非實事，

應知彼樂隨想起， 是則名了諸法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知彼樂隨想起， 是則名了諸法性。

譬如秋空起浮雲， 妄情執有非堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如秋空起浮雲， 妄情執有非堅固，

依於牟尼教法中， 智者不應增我慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依於牟尼教法中， 智者不應增我慢。

心善觀察不放逸， 則於世間無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心善觀察不放逸， 則於世間無所著，

是名安住佛法中， 當證如幻三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名安住佛法中， 當證如幻三摩地。」

時諸阿修羅王作供養已，各各合掌，住立佛前，身意泰然，快得善利，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，世尊知諸阿修羅王心之所念，於大眾中現微笑相，即於面門放五色光，其光遍照普佛世界，繞佛三匝，復從世尊頂門而入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸阿修羅王作供養已，各各合掌，住立佛前，身意泰然，快得善利，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，世尊知諸阿修羅王心之所念，於大眾中現微笑相，即於面門放五色光，其光遍照普佛世界，繞佛三匝，復從世尊頂門而入。

時尊者馬勝覩是相已，從座而起偏袒右肩，右膝著地，頭面作禮，白言：「世尊！以何因緣現斯瑞相？」合掌向佛，以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者馬勝覩是相已，從座而起偏袒右肩，右膝著地，頭面作禮，白言：「世尊！以何因緣現斯瑞相？」合掌向佛，以偈問曰：

「人中最勝釋師子， 現斯瑞相非無因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人中最勝釋師子， 現斯瑞相非無因，

唯願大悲為我說， 聞已皆使心安泰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願大悲為我說， 聞已皆使心安泰。

六十那由阿修羅， 廣大淨心興供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十那由阿修羅， 廣大淨心興供養，

將非如來與授記， 令彼聞已生歡喜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將非如來與授記， 令彼聞已生歡喜？

時會咸作是思念： 『放此光明非小緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時會咸作是思念： 『放此光明非小緣，

唯願如來愍我輩， 為說現相之所以。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願如來愍我輩， 為說現相之所以。』

為當有發菩提心？ 或復初生於淨信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為當有發菩提心？ 或復初生於淨信？

如來各各悉了知， 願決眾疑速當說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來各各悉了知， 願決眾疑速當說。」

爾時世尊以偈答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈答曰：

「善哉馬勝大比丘， 汝能諮問放光事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉馬勝大比丘， 汝能諮問放光事，

我今欲於眾會中， 記別最上真實果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今欲於眾會中， 記別最上真實果。

諸阿修羅興福業， 志求無上大菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸阿修羅興福業， 志求無上大菩提，

貪恚障染悉蠲除， 如手觸空無所礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪恚障染悉蠲除， 如手觸空無所礙。

由此發生清淨意， 廣興無邊妙供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此發生清淨意， 廣興無邊妙供養，

後當捨此修羅身， 常生勝處增明慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後當捨此修羅身， 常生勝處增明慧。

未來過彼河沙劫， 親近承事諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來過彼河沙劫， 親近承事諸如來，

後身得作法中王， 相繼成佛同名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後身得作法中王， 相繼成佛同名號。

皆稱最上燈如來， 名聞普遍十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆稱最上燈如來， 名聞普遍十方界，

教化六十那庾多， 眾生聞法咸得度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化六十那庾多， 眾生聞法咸得度。

國土廣博極嚴淨， 盡一三千大千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土廣博極嚴淨， 盡一三千大千界，

其中受化諸眾生， 具足福德及智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其中受化諸眾生， 具足福德及智慧，

不造一切非法業， 皆修平等安樂行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不造一切非法業， 皆修平等安樂行。

彼佛皆說無諍法， 聞者無著亦無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛皆說無諍法， 聞者無著亦無礙，

佛壽六十那庾多， 眾生住命等無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛壽六十那庾多， 眾生住命等無異。

彼諸如來化緣終， 機感相從亦入滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸如來化緣終， 機感相從亦入滅，

次第紹隆得作佛， 國土壽量悉同然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第紹隆得作佛， 國土壽量悉同然，

亦化如上諸有情， 受持正法為佛子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦化如上諸有情， 受持正法為佛子。」