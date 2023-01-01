父子合集經卷第二西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父子合集經卷第二西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

淨飯王始發信心品第一之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨飯王始發信心品第一之餘

時尊者優陀夷知淨飯王心生感悟，說偈讚已，白言：「大王！今佛世尊出興于世為大法王，具足成就諸善功德，於彼沙門大眾之中，猶如滿月眾星圍繞，世尊光明復過于彼。大王！如來出世如秋空日，無雲覆蔽其光特盛。佛於沙門大眾之中，光明照耀復過於彼。又如海中有光明山，其光赫奕出於眾山。佛處沙門大眾之中，光明照耀復過于彼。又如帝釋處善法堂，天眾圍繞，身光熾盛異諸天子。佛於沙門大眾之中，光明照耀復過于彼。又如大梵天王，百千俱胝梵眾圍繞，一切身光無與等者。佛於沙門大眾之中，光明照耀復過于彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者優陀夷知淨飯王心生感悟，說偈讚已，白言：「大王！今佛世尊出興于世為大法王，具足成就諸善功德，於彼沙門大眾之中，猶如滿月眾星圍繞，世尊光明復過于彼。大王！如來出世如秋空日，無雲覆蔽其光特盛。佛於沙門大眾之中，光明照耀復過於彼。又如海中有光明山，其光赫奕出於眾山。佛處沙門大眾之中，光明照耀復過于彼。又如帝釋處善法堂，天眾圍繞，身光熾盛異諸天子。佛於沙門大眾之中，光明照耀復過于彼。又如大梵天王，百千俱胝梵眾圍繞，一切身光無與等者。佛於沙門大眾之中，光明照耀復過于彼。」

時淨飯王聞說世尊如是最勝光明威神，復自憶念：「往昔太子初降生時，地六震動，所謂動、遍動、極遍動、起、遍起、極遍起、涌、遍涌、極遍涌、震、遍震、極遍震、擊、遍擊、極遍擊、吼、遍吼、極遍吼，光照天地，無與等者，即行七步不假扶掖。是時空中澍二種水：一者、溫煖，二者、清冷，用為灌浴太子之身。地中自然涌出寶座，殊妙繖蓋，懸處虛空，有諸天子恭敬尊重，手執白拂，侍立左右。乃至菩薩長年捨家厭五欲樂，常住正念，說誠實語，令諸有情不相損害。所作決定勇猛堅固，願成無上正等菩提，未得度者皆令得度，漸次至於究竟彼岸。」於是淨飯王為優陀夷，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨飯王聞說世尊如是最勝光明威神，復自憶念：「往昔太子初降生時，地六震動，所謂動、遍動、極遍動、起、遍起、極遍起、涌、遍涌、極遍涌、震、遍震、極遍震、擊、遍擊、極遍擊、吼、遍吼、極遍吼，光照天地，無與等者，即行七步不假扶掖。是時空中澍二種水：一者、溫煖，二者、清冷，用為灌浴太子之身。地中自然涌出寶座，殊妙繖蓋，懸處虛空，有諸天子恭敬尊重，手執白拂，侍立左右。乃至菩薩長年捨家厭五欲樂，常住正念，說誠實語，令諸有情不相損害。所作決定勇猛堅固，願成無上正等菩提，未得度者皆令得度，漸次至於究竟彼岸。」於是淨飯王為優陀夷，而說偈言：

「若人初生時， 言說唯決定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人初生時， 言說唯決定，

彼具寂靜慧， 智者何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼具寂靜慧， 智者何不信？

太子初生時， 世間無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子初生時， 世間無與等，

為世所尊重， 智者何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為世所尊重， 智者何不信？

乃至於夢中， 曾無虛妄說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至於夢中， 曾無虛妄說，

如說而修行， 智者何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說而修行， 智者何不信？

於境不生貪， 不為貪所縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於境不生貪， 不為貪所縛，

不顧金寶聚， 智者何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不顧金寶聚， 智者何不信？

瞋如利刀劍， 忿怒令他怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋如利刀劍， 忿怒令他怖，

善離彼過失， 智者何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善離彼過失， 智者何不信？

勝慧常相應， 驚怖不能動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝慧常相應， 驚怖不能動，

由離癡過失， 智者何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由離癡過失， 智者何不信？

受用五欲樂， 不為彼纏縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受用五欲樂， 不為彼纏縛，

勝慧善決擇， 智者何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝慧善決擇， 智者何不信？

百千種幻術， 無少分真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千種幻術， 無少分真實，

善人非所樂， 智者何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善人非所樂， 智者何不信？

無數巧妙言， 畢竟為戲論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數巧妙言， 畢竟為戲論，

於縛不能脫， 智者何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於縛不能脫， 智者何不信？

若愛樂法樂， 相應諸義利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若愛樂法樂， 相應諸義利，

決定能離縛， 彼言何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定能離縛， 彼言何不信？

離垢方便力， 人孰能防禦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢方便力， 人孰能防禦，

逾城出釋宮， 彼言何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逾城出釋宮， 彼言何不信？

棄捨五欲樂， 棲山若麋鹿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨五欲樂， 棲山若麋鹿，

志樂求菩提， 彼言何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志樂求菩提， 彼言何不信？

六年修苦行， 為度諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年修苦行， 為度諸眾生，

求最上菩提， 彼言何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求最上菩提， 彼言何不信？

六年食麻麥， 不思諸美膳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年食麻麥， 不思諸美膳，

求最上菩提， 彼言何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求最上菩提， 彼言何不信？

六年處谷山， 眾魔來伺隙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年處谷山， 眾魔來伺隙，

不能見少過， 彼言何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能見少過， 彼言何不信？

何人不求利， 獨無少希望， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何人不求利， 獨無少希望，

善離貪過患， 彼言何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善離貪過患， 彼言何不信？

無上正等覺， 若他未曾聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上正等覺， 若他未曾聞，

難信復難解， 彼言何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難信復難解， 彼言何不信？

若梵天請轉， 或世尊自說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若梵天請轉， 或世尊自說，

如是微妙法， 彼言何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是微妙法， 彼言何不信？

憐愍釋種故， 示生於王宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍釋種故， 示生於王宮，

皆令脫苦縛， 彼言何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆令脫苦縛， 彼言何不信？

未登彼岸者， 教詔令得度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未登彼岸者， 教詔令得度，

常發如是願， 彼言何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常發如是願， 彼言何不信？

世尊於往昔， 嘗如是勸化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊於往昔， 嘗如是勸化，

當知今亦然， 彼言何不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知今亦然， 彼言何不信？

是故我今者， 求見法中王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我今者， 求見法中王，

如是諦觀察， 得身心清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諦觀察， 得身心清淨。」

時淨飯王說是偈已，復更思惟，謂尊者曰：「是身何久，乃發道意？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨飯王說是偈已，復更思惟，謂尊者曰：「是身何久，乃發道意？」

時優陀夷為淨飯王而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時優陀夷為淨飯王而說偈言：

「大王今作人中主， 應當修習諸義利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王今作人中主， 應當修習諸義利，

如來稱讚發心因， 常得生於尊勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來稱讚發心因， 常得生於尊勝處。

若能發生清淨意， 往詣牟尼大仙所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能發生清淨意， 往詣牟尼大仙所，

所獲功德難可量， 增長人天諸善種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所獲功德難可量， 增長人天諸善種。

如來昔為王太子， 大悲愍念諸群萌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來昔為王太子， 大悲愍念諸群萌，

廣行平等無量心， 猶若蓮華不著水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣行平等無量心， 猶若蓮華不著水。

一切有情沒瀑流， 佛能救拔令出離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有情沒瀑流， 佛能救拔令出離，

是名無上兩足尊； 王發淨心善調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名無上兩足尊； 王發淨心善調伏。

佛智最上最第一， 善拔眾生疑惑箭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智最上最第一， 善拔眾生疑惑箭，

永離眾苦得安樂； 王發淨心善調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離眾苦得安樂； 王發淨心善調伏。

太子永斷三有縛， 降伏四種魔軍眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子永斷三有縛， 降伏四種魔軍眾，

得成無上大菩提； 王發淨心善調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得成無上大菩提； 王發淨心善調伏。

開示解脫甘露法， 帝釋人王咸勸請， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示解脫甘露法， 帝釋人王咸勸請，

利樂三界諸有情； 王發淨心善調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利樂三界諸有情； 王發淨心善調伏。

能轉最勝妙法輪， 攝化一切諸外道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能轉最勝妙法輪， 攝化一切諸外道，

其數俱胝那臾多； 王發淨心善調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其數俱胝那臾多； 王發淨心善調伏。

如來慧眼極清淨， 眾生無明之所覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來慧眼極清淨， 眾生無明之所覆，

說法能除彼癡暗； 王發淨心善調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法能除彼癡暗； 王發淨心善調伏。

眾生老死所逼迫， 如來說法除憂怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生老死所逼迫， 如來說法除憂怖，

方便令登常樂門； 王發淨心善調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便令登常樂門； 王發淨心善調伏。

如來出現於世間， 如空四澍大雲雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出現於世間， 如空四澍大雲雨，

能滅熾然三毒火； 王發淨心善調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滅熾然三毒火； 王發淨心善調伏。

牟尼十力智光明， 銷滅眾生三世罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼十力智光明， 銷滅眾生三世罪，

畢竟遠離諸過咎； 王發淨心善調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟遠離諸過咎； 王發淨心善調伏。

如來常以大悲心， 愛念眾生如赤子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來常以大悲心， 愛念眾生如赤子，

皆令離苦得解脫； 王發淨心善調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆令離苦得解脫； 王發淨心善調伏。

難化剛強諸眾生， 如來方便能攝受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難化剛強諸眾生， 如來方便能攝受，

令除掉舉與憍慢； 王發淨心善調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令除掉舉與憍慢； 王發淨心善調伏。

眾生沒於貪欲海， 諸天著樂亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生沒於貪欲海， 諸天著樂亦復然，

佛垂十力能拯接； 王發淨心善調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛垂十力能拯接； 王發淨心善調伏。

如來大悲無與等， 無量功德所莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大悲無與等， 無量功德所莊嚴，

能救眾生長夜苦； 王發淨心善調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能救眾生長夜苦； 王發淨心善調伏。

如來大悲方便力， 若摩尼珠能瑩水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大悲方便力， 若摩尼珠能瑩水，

善除鬪諍垢濁因； 王發淨心善調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善除鬪諍垢濁因； 王發淨心善調伏。

如摩尼寶本性淨， 眾生見已咸歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如摩尼寶本性淨， 眾生見已咸歡喜，

牟尼永離煩惱因； 王發淨心善調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼永離煩惱因； 王發淨心善調伏。

人天多受別離苦， 佛令獲得寂靜樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天多受別離苦， 佛令獲得寂靜樂，

出離輪迴生死因； 王發淨心善調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出離輪迴生死因； 王發淨心善調伏。

牟尼成就功德海， 我今略說一少分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼成就功德海， 我今略說一少分，

譬如虛空無有邊； 王發淨心善調伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空無有邊； 王發淨心善調伏。」

時淨飯王聞偈讚已，即自憶念：「向者菩薩未出家時，我曾親見作勝事業，正念相應發決定願：『我當捨家誓成佛道，度諸眾生令至彼岸。』」乃謂尊者優陀夷曰：「汝今即是如來之子，自食訖已，別齎供養，然後我當詣世尊所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨飯王聞偈讚已，即自憶念：「向者菩薩未出家時，我曾親見作勝事業，正念相應發決定願：『我當捨家誓成佛道，度諸眾生令至彼岸。』」乃謂尊者優陀夷曰：「汝今即是如來之子，自食訖已，別齎供養，然後我當詣世尊所。」

時優陀夷生大歡喜，即持香飯奉上如來。佛受供已，召諸比丘，而告之曰：「彼優陀夷，我遣往化淨飯父王，今已信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時優陀夷生大歡喜，即持香飯奉上如來。佛受供已，召諸比丘，而告之曰：「彼優陀夷，我遣往化淨飯父王，今已信解。」

佛即讚彼優陀夷言：「善哉！善哉！汝今獲得無量福蘊，令諸世間諸天及人，聞是事已，增長善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即讚彼優陀夷言：「善哉！善哉！汝今獲得無量福蘊，令諸世間諸天及人，聞是事已，增長善根。」

有諸比丘白言：「世尊！彼優陀夷得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸比丘白言：「世尊！彼優陀夷得幾所福？」

佛言：「假使十方殑伽河中所有沙數，無量無邊不可稱量，是優陀夷所得福報，與彼沙數正等無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「假使十方殑伽河中所有沙數，無量無邊不可稱量，是優陀夷所得福報，與彼沙數正等無異。」

於是世尊食已收鉢，安住威儀，加趺而坐，入定觀察，父王將至。即召北方多聞天王，與其眷屬百千俱胝那臾多大藥叉將，於自宮出從空而來，屈伸臂頃，到於佛所，合掌作禮，供養世尊及比丘眾，住立一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊食已收鉢，安住威儀，加趺而坐，入定觀察，父王將至。即召北方多聞天王，與其眷屬百千俱胝那臾多大藥叉將，於自宮出從空而來，屈伸臂頃，到於佛所，合掌作禮，供養世尊及比丘眾，住立一面。

復次，東方持國天王，與其眷屬百千俱胝那臾多乾闥婆眾，從空而來，到於佛所，合掌作禮供養世尊及比丘眾，住立一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，東方持國天王，與其眷屬百千俱胝那臾多乾闥婆眾，從空而來，到於佛所，合掌作禮供養世尊及比丘眾，住立一面。

復次，南方增長天王，與其眷屬百千俱胝那臾多矩畔拏眾，從空而來，到於佛所，合掌作禮供養世尊及比丘眾，住立一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，南方增長天王，與其眷屬百千俱胝那臾多矩畔拏眾，從空而來，到於佛所，合掌作禮供養世尊及比丘眾，住立一面。

復次，西方廣目天王，與其眷屬百千俱胝那臾多諸大龍眾，從空而來，到於佛所，合掌作禮供養世尊及比丘眾，住立一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，西方廣目天王，與其眷屬百千俱胝那臾多諸大龍眾，從空而來，到於佛所，合掌作禮供養世尊及比丘眾，住立一面。

復次，帝釋天主與三十三天無數天子，來至佛所作禮供養。如是，焰摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、大梵王天、光音天、廣果天、淨居天，此諸天子各與百千俱胝那臾多天子眷屬，來詣佛所頭面作禮，供養恭敬及比丘僧，住立一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，帝釋天主與三十三天無數天子，來至佛所作禮供養。如是，焰摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、大梵王天、光音天、廣果天、淨居天，此諸天子各與百千俱胝那臾多天子眷屬，來詣佛所頭面作禮，供養恭敬及比丘僧，住立一面。

復次，毘摩質多羅阿修羅王，與六十那臾多眷屬，著新淨衣次第裝束，從空而來到於佛所，頭面作禮供養世尊及比丘眾，在一面住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，毘摩質多羅阿修羅王，與六十那臾多眷屬，著新淨衣次第裝束，從空而來到於佛所，頭面作禮供養世尊及比丘眾，在一面住。

復次，迦婁羅王與其眷屬八萬六千眷屬俱，從空而來，到於佛所，合掌作禮供養世尊及比丘眾，住立一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，迦婁羅王與其眷屬八萬六千眷屬俱，從空而來，到於佛所，合掌作禮供養世尊及比丘眾，住立一面。

復有外道大仙婆羅門等八十俱胝，從於諸方來詣佛所親近供養，譬若滿月麗於空中，威德光明隱蔽宿曜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有外道大仙婆羅門等八十俱胝，從於諸方來詣佛所親近供養，譬若滿月麗於空中，威德光明隱蔽宿曜。

時彼眾中天龍鬼神、摩睺羅伽等，一心同聲，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼眾中天龍鬼神、摩睺羅伽等，一心同聲，以偈讚曰：

「佛具智光明， 最勝無倫匹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛具智光明， 最勝無倫匹，

降伏阿修羅， 滅三毒癡暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏阿修羅， 滅三毒癡暗。

佛面猶滿月， 眾相悉莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛面猶滿月， 眾相悉莊嚴，

具最上辯才， 能破諸異論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具最上辯才， 能破諸異論。

百福妙嚴身， 天人無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百福妙嚴身， 天人無與等，

開導諸聲聞， 如蓮出濁水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開導諸聲聞， 如蓮出濁水。

如帝釋天主， 天子常圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如帝釋天主， 天子常圍繞，

威德勝諸天， 身光亦復爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威德勝諸天， 身光亦復爾。

如來二足尊， 法子常圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來二足尊， 法子常圍繞，

善說諸法要， 令眾生開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說諸法要， 令眾生開悟。

如焰摩天主， 眷屬常圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如焰摩天主， 眷屬常圍繞，

安坐大眾中， 諸天咸尊重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安坐大眾中， 諸天咸尊重。

佛身無邊光， 照險難惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身無邊光， 照險難惡道，

墮落諸眾生， 蒙光皆離苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮落諸眾生， 蒙光皆離苦。

覩史多天主， 天眾常圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩史多天主， 天眾常圍繞，

由昔福報故， 身光獨為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由昔福報故， 身光獨為勝。

天與阿修羅， 及餘龍神眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天與阿修羅， 及餘龍神眾，

釋師子光明， 清淨超於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋師子光明， 清淨超於彼。

樂變化天主， 皆來至佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂變化天主， 皆來至佛所，

為佛光所蔽， 令知先福業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為佛光所蔽， 令知先福業。

如是佛光明， 最上無能比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛光明， 最上無能比，

能化未調伏， 令生淨信解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能化未調伏， 令生淨信解。

他化自在主， 天眾常圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他化自在主， 天眾常圍繞，

由宿善業故， 身光獨為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由宿善業故， 身光獨為勝。

如來十力尊， 正行皆圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來十力尊， 正行皆圓滿，

於諸天人中， 光明極熾盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸天人中， 光明極熾盛。

色界大梵王， 身光超梵眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色界大梵王， 身光超梵眾，

八種妙音聲， 諸天無與等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八種妙音聲， 諸天無與等。

如來大法王， 八部常恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大法王， 八部常恭敬，

演四諦法音， 光照三千界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演四諦法音， 光照三千界。

諸天龍神等， 咸來至佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天龍神等， 咸來至佛所，

希聞梵音聲， 願佛開未悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希聞梵音聲， 願佛開未悟。

大海深可量， 虛空可知際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海深可量， 虛空可知際，

須彌尚可稱， 佛功德無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌尚可稱， 佛功德無極。」

父子合集經王詣佛所品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父子合集經王詣佛所品第二

時淨飯王前已謂尊者優陀夷言：「不久我當躬詣佛所，諒惟世尊，他心先鑒。即召釋種擇吉祥日，於日天子初出之時，我當嚴駕決定往矣。」時諸釋種聞王教勅咸生忻慶，各作是言：「善哉！大王！願當侍從。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨飯王前已謂尊者優陀夷言：「不久我當躬詣佛所，諒惟世尊，他心先鑒。即召釋種擇吉祥日，於日天子初出之時，我當嚴駕決定往矣。」時諸釋種聞王教勅咸生忻慶，各作是言：「善哉！大王！願當侍從。」

時淨梵王勅令排備象馬車乘寶飾輦輿，以淨黃土遍覆道路，駕青色車青寶裝鉸，於其車上懸青繖蓋，寶網交絡，寶鈴和鳴，奏妙音樂，作眾歌舞；有百勇士擐青甲冑，著青革屣，周匝圍繞；無數翊從服青色衣，各各執持青色幢幡，及青色拂，復以眾寶而飾其柄，種種莊嚴，青色鮮潔，次第行列，安徐前進。駕黃色車，黃金裝鉸，於其車上張黃繖蓋，寶網交絡，寶鈴和鳴，奏妙音樂，作眾歌舞；有百勇士擐黃甲冑，著黃革屣，周匝圍繞；無數翊從服黃色衣，各各執持黃色幢幡及黃色拂，復以眾寶而飾其柄，種種莊嚴，黃色鮮潔，次第行列，安徐前進。駕紅色車紅寶裝鉸，於其車上張紅繖蓋，寶網交絡，寶鈴和鳴，奏妙音樂，作眾歌舞；有百勇士擐紅甲冑，著紅革屣，周匝圍繞；無數翊從服紅色衣，各各執持紅色幢幡及紅色拂，復以眾寶而飾其柄，種種莊嚴，紅色鮮潔，次第行列，安徐前進。駕白色車白銀裝鉸，於其車上張白繖蓋，寶網交絡，寶鈴和鳴，奏妙音樂，作眾歌舞；有百勇士擐白甲冑，著白革屣，周匝圍繞；無數翊從服白色衣，各各執持白色幢幡及白色拂，復以眾寶而飾其柄，種種莊嚴白色鮮潔，次第行列安徐前進。駕彩畫車眾寶裝鉸，於其車上張彩畫蓋，寶網交絡，寶鈴和鳴，奏妙音樂，作眾歌舞；有百勇士擐彩畫甲，著彩畫履，周匝圍繞；無數翊從服彩畫衣，各各執持彩畫幢幡及雜色拂，復以眾寶而飾其柄，種種莊嚴，雜色鮮潔，次第行列，安徐前進。於眾車後有八萬象，一一象上皆有七寶所成樓閣，金幢間列，甚可愛樂。復於象後有八萬馬，亦以金寶而鉸飾之。時淨飯王乘最勝象，從自宮中出迦毘羅城，詣尼拘律陀林，諸釋種等肅恭隨從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨梵王勅令排備象馬車乘寶飾輦輿，以淨黃土遍覆道路，駕青色車青寶裝鉸，於其車上懸青繖蓋，寶網交絡，寶鈴和鳴，奏妙音樂，作眾歌舞；有百勇士擐青甲冑，著青革屣，周匝圍繞；無數翊從服青色衣，各各執持青色幢幡，及青色拂，復以眾寶而飾其柄，種種莊嚴，青色鮮潔，次第行列，安徐前進。駕黃色車，黃金裝鉸，於其車上張黃繖蓋，寶網交絡，寶鈴和鳴，奏妙音樂，作眾歌舞；有百勇士擐黃甲冑，著黃革屣，周匝圍繞；無數翊從服黃色衣，各各執持黃色幢幡及黃色拂，復以眾寶而飾其柄，種種莊嚴，黃色鮮潔，次第行列，安徐前進。駕紅色車紅寶裝鉸，於其車上張紅繖蓋，寶網交絡，寶鈴和鳴，奏妙音樂，作眾歌舞；有百勇士擐紅甲冑，著紅革屣，周匝圍繞；無數翊從服紅色衣，各各執持紅色幢幡及紅色拂，復以眾寶而飾其柄，種種莊嚴，紅色鮮潔，次第行列，安徐前進。駕白色車白銀裝鉸，於其車上張白繖蓋，寶網交絡，寶鈴和鳴，奏妙音樂，作眾歌舞；有百勇士擐白甲冑，著白革屣，周匝圍繞；無數翊從服白色衣，各各執持白色幢幡及白色拂，復以眾寶而飾其柄，種種莊嚴白色鮮潔，次第行列安徐前進。駕彩畫車眾寶裝鉸，於其車上張彩畫蓋，寶網交絡，寶鈴和鳴，奏妙音樂，作眾歌舞；有百勇士擐彩畫甲，著彩畫履，周匝圍繞；無數翊從服彩畫衣，各各執持彩畫幢幡及雜色拂，復以眾寶而飾其柄，種種莊嚴，雜色鮮潔，次第行列，安徐前進。於眾車後有八萬象，一一象上皆有七寶所成樓閣，金幢間列，甚可愛樂。復於象後有八萬馬，亦以金寶而鉸飾之。時淨飯王乘最勝象，從自宮中出迦毘羅城，詣尼拘律陀林，諸釋種等肅恭隨從。

是時世尊，遙見父王將諸臣佐、釋種眷屬、城中人民漸次來至，召諸比丘出林觀矚。比丘見已深生隨喜，歎未曾有，初覩咸謂三十三天帝釋天主而來至此。王所行路淨治平坦，散五色華，燒眾名香，於虛空中懸眾繒鬘，種種伎藝諸妙音樂行列道側，一時俱作，王意熙怡前詣佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊，遙見父王將諸臣佐、釋種眷屬、城中人民漸次來至，召諸比丘出林觀矚。比丘見已深生隨喜，歎未曾有，初覩咸謂三十三天帝釋天主而來至此。王所行路淨治平坦，散五色華，燒眾名香，於虛空中懸眾繒鬘，種種伎藝諸妙音樂行列道側，一時俱作，王意熙怡前詣佛所。