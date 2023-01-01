佛說十地經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說十地經卷第九

大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯

菩薩法雲地之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩法雲地之餘

爾時，會中一類菩薩、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、牟呼洛伽、釋、梵、護世、摩醯首羅、淨居天眾，各起是念：「若時菩薩神通行相智力境界如是無量，佛復云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中一類菩薩、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、牟呼洛伽、釋、梵、護世、摩醯首羅、淨居天眾，各起是念：「若時菩薩神通行相智力境界如是無量，佛復云何？」

爾時，解脫月菩薩，知諸眾會心所念已，白金剛藏菩薩言：「佛子！今此大眾，聞其菩薩神通智力墮在疑網。善哉！仁者！為斷彼疑，當少示現菩薩神變莊嚴之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解脫月菩薩，知諸眾會心所念已，白金剛藏菩薩言：「佛子！今此大眾，聞其菩薩神通智力墮在疑網。善哉！仁者！為斷彼疑，當少示現菩薩神變莊嚴之事。」

爾時，金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地。時金剛藏菩提薩埵，入此示現一切佛剎體性菩薩三摩地已，時彼一切天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、釋、梵、護世、摩醯首羅、淨居天眾，皆見自身在金剛藏菩薩身內；於中復見成佛剎土，於其剎中所有種種行相莊嚴，彼經滿足俱胝大劫說不能盡。又即於中見菩提樹，其身周圍量等百萬三千世界，枝條棽儷高廣無量，垂蔭圓滿俱胝三千大千世界；稱樹形量有師子座，其上見佛號一切神通慧王如來，坐在樹下菩提道場。如是於中所現種種妙莊嚴事，設使圓滿俱胝大劫說不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地。時金剛藏菩提薩埵，入此示現一切佛剎體性菩薩三摩地已，時彼一切天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、釋、梵、護世、摩醯首羅、淨居天眾，皆見自身在金剛藏菩薩身內；於中復見成佛剎土，於其剎中所有種種行相莊嚴，彼經滿足俱胝大劫說不能盡。又即於中見菩提樹，其身周圍量等百萬三千世界，枝條棽儷高廣無量，垂蔭圓滿俱胝三千大千世界；稱樹形量有師子座，其上見佛號一切神通慧王如來，坐在樹下菩提道場。如是於中所現種種妙莊嚴事，設使圓滿俱胝大劫說不能盡。

時金剛藏菩提薩埵示現如是大神變已，還令一切菩薩眾會，一切天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、牟呼洛伽，釋、梵、護世、摩醯首羅、淨居天眾，各在本處。時諸大眾生未曾有希奇之想，默然而住，向金剛藏菩提薩埵一心瞻仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛藏菩提薩埵示現如是大神變已，還令一切菩薩眾會，一切天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、牟呼洛伽，釋、梵、護世、摩醯首羅、淨居天眾，各在本處。時諸大眾生未曾有希奇之想，默然而住，向金剛藏菩提薩埵一心瞻仰。

爾時，解脫月菩薩白金剛藏菩薩言：「佛子！甚奇希有！此三摩地具足爾所威力莊嚴。佛子！此三摩地名為何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解脫月菩薩白金剛藏菩薩言：「佛子！甚奇希有！此三摩地具足爾所威力莊嚴。佛子！此三摩地名為何等？」

金剛藏菩薩言：「此三摩地名為示現一切佛剎體性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩言：「此三摩地名為示現一切佛剎體性。」

解脫月菩薩問言：「佛子！此三摩地所行境界莊嚴云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩問言：「佛子！此三摩地所行境界莊嚴云何？」

金剛藏菩薩答言：「佛子！菩薩修此三摩地故，能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土，復過此數示現身中如上所見無量剎土。佛子！菩薩住此法雲地中，獲如是等無量百千諸三摩地，由是義故，餘諸菩薩乃至已得法太子位安住菩薩善慧地者，不能測知此地菩薩身或身業、語或語業、意或意業，神通自在觀察三世，諸三摩地所行隨入智慧境界，遊戲一切諸解脫門；不能測知諸變化業、或加持業、或威力業，略要言之，乃至已得法太子位已住菩薩善慧地中諸菩薩眾，不能測知此地菩薩乃至舉足下足之業。佛子！此菩薩法雲地如是無量，但以略說，若廣說者，假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩答言：「佛子！菩薩修此三摩地故，能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土，復過此數示現身中如上所見無量剎土。佛子！菩薩住此法雲地中，獲如是等無量百千諸三摩地，由是義故，餘諸菩薩乃至已得法太子位安住菩薩善慧地者，不能測知此地菩薩身或身業、語或語業、意或意業，神通自在觀察三世，諸三摩地所行隨入智慧境界，遊戲一切諸解脫門；不能測知諸變化業、或加持業、或威力業，略要言之，乃至已得法太子位已住菩薩善慧地中諸菩薩眾，不能測知此地菩薩乃至舉足下足之業。佛子！此菩薩法雲地如是無量，但以略說，若廣說者，假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡。」

解脫月菩薩言：「佛子！若於此中菩薩正行境界加持如是無量，如來所行境界證入，其復云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩言：「佛子！若於此中菩薩正行境界加持如是無量，如來所行境界證入，其復云何？」

金剛藏菩薩言：「佛子！譬如有人於四洲界，取一砂礫，或二、或三，大如棗核，而作是言：『為於無邊諸世界中地界土多，為此多耶？』我觀汝問亦復如是，如來、應供、正遍等覺無量智者無比法性，云何汝今以與諸菩薩法性比量？然，善男子！如從四洲世界地分所取砂礫，此謂極少，餘誠無量。佛子！即此菩薩法雲智地亦復如是，設於無量劫中演說，但能說其一分之義，況如來地！佛子！我今告汝令汝解了，如來世尊坐在我前為我作證。佛子！假使十方於一一方，各有無邊世界微塵諸佛剎土，一一剎土得如是地菩薩，充滿如甘蔗、竹、稻麻、叢林，彼諸菩薩無量劫中，所引菩薩正行智慧，此比如來境界，百分不及一，千分、百千分、俱胝之分、百俱胝分、千俱胝分、百千俱胝分、百千俱胝那庾多分，不及其一，算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及。佛子！菩薩隨順如是智行，不異如來身、語、意業，不捨菩薩三摩地力，而見諸佛承事供養。一一劫中，以一切種上妙供具，如應供養無量諸佛，而能具受諸佛如來加持顯發轉更增勝，於法界中所有問難善為解釋，無量百劫、無量千劫、無量百千劫、無量百千那庾多劫、無量俱胝劫、無量百俱胝劫、無量千俱胝劫、無量百千俱胝劫、無量百千俱胝那庾多劫，無能屈者。佛子！譬如善巧金師，以天真金作大嚴飾，大摩尼寶鈿廁其間，自在天王以嚴其首或繫其頸，其餘天人莊飾嚴具所不能及。佛子！菩薩住此法雲地中亦復如是，此之智行不可映奪，一切有情、一切聲聞及諸獨覺，始從初地乃至九地一切菩薩，所有智行皆不能及。此地菩薩智慧光明，能令有情乃至入於一切智智，而以一切餘智光明不可映奪。佛子！如大自在天王，光明超過一切受生之處，能令有情身心悅豫。佛子！菩薩安住於此第十法雲地者，智慧光明亦復如是，一切聲聞及諸獨覺，始從初地乃至安住第九地中一切菩薩，智慧光明所不能及，能令有情乃至住於一切智智法性之中。佛子！菩薩如是已能隨順智慧而行。諸佛世尊，復更為說通三世智、法界差別智、遍滿一切諸世界智、照一切世界加持之智、遍知一切諸有情類剎土法智。舉要言之，乃至為說一切智智，彼於十種波羅蜜多，智到彼岸最為增上，餘到彼岸非不修行，隨力隨分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩言：「佛子！譬如有人於四洲界，取一砂礫，或二、或三，大如棗核，而作是言：『為於無邊諸世界中地界土多，為此多耶？』我觀汝問亦復如是，如來、應供、正遍等覺無量智者無比法性，云何汝今以與諸菩薩法性比量？然，善男子！如從四洲世界地分所取砂礫，此謂極少，餘誠無量。佛子！即此菩薩法雲智地亦復如是，設於無量劫中演說，但能說其一分之義，況如來地！佛子！我今告汝令汝解了，如來世尊坐在我前為我作證。佛子！假使十方於一一方，各有無邊世界微塵諸佛剎土，一一剎土得如是地菩薩，充滿如甘蔗、竹、稻麻、叢林，彼諸菩薩無量劫中，所引菩薩正行智慧，此比如來境界，百分不及一，千分、百千分、俱胝之分、百俱胝分、千俱胝分、百千俱胝分、百千俱胝那庾多分，不及其一，算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及。佛子！菩薩隨順如是智行，不異如來身、語、意業，不捨菩薩三摩地力，而見諸佛承事供養。一一劫中，以一切種上妙供具，如應供養無量諸佛，而能具受諸佛如來加持顯發轉更增勝，於法界中所有問難善為解釋，無量百劫、無量千劫、無量百千劫、無量百千那庾多劫、無量俱胝劫、無量百俱胝劫、無量千俱胝劫、無量百千俱胝劫、無量百千俱胝那庾多劫，無能屈者。佛子！譬如善巧金師，以天真金作大嚴飾，大摩尼寶鈿廁其間，自在天王以嚴其首或繫其頸，其餘天人莊飾嚴具所不能及。佛子！菩薩住此法雲地中亦復如是，此之智行不可映奪，一切有情、一切聲聞及諸獨覺，始從初地乃至九地一切菩薩，所有智行皆不能及。此地菩薩智慧光明，能令有情乃至入於一切智智，而以一切餘智光明不可映奪。佛子！如大自在天王，光明超過一切受生之處，能令有情身心悅豫。佛子！菩薩安住於此第十法雲地者，智慧光明亦復如是，一切聲聞及諸獨覺，始從初地乃至安住第九地中一切菩薩，智慧光明所不能及，能令有情乃至住於一切智智法性之中。佛子！菩薩如是已能隨順智慧而行。諸佛世尊，復更為說通三世智、法界差別智、遍滿一切諸世界智、照一切世界加持之智、遍知一切諸有情類剎土法智。舉要言之，乃至為說一切智智，彼於十種波羅蜜多，智到彼岸最為增上，餘到彼岸非不修行，隨力隨分。

「佛子！是名略說菩薩第十法雲地。若廣說者，假使無量阿僧祇劫不可窮盡。菩薩住此受生多作大自在天王，於法自在能授有情聲聞、獨覺、一切菩薩到彼岸行，法界差別問答之中無能屈者。諸所作業，或以布施、或以愛語、或以利行、或以同事，此等一切悉皆不離佛作意、法作意、僧伽作意、菩薩作意、菩薩行作意、到彼岸作意、諸地作意、佛力作意、無所畏作意、佛不共法作意，乃至不離以一切種勝妙相應一切智智作意。常作願言：『我當一切諸有情中為首、為勝、為殊勝、為妙、為微妙、為上、為無上、為導、為將、為帥，乃至願得一切智智所依止處。』若樂發起如是精進，由是精進於一剎那瞬息須臾，得入百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等諸三摩地，能見百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等諸佛，彼佛加持皆能解了，能動百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等世界，能往百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等諸佛國土，能照百萬俱胝那庾多佛剎微塵等世界，成熟百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等有情，住壽百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等劫，於前、後際各入百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等劫，思擇百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等法門，示現百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等身，身身皆能示現百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等菩薩眷屬圍遶。從此已上是諸菩薩有願力者，由勝願故，所有遊戲，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或勝解、或所作，此等乃至爾所百千俱胝那庾多劫不易可數。佛子！是諸菩薩十種智地悉皆隨順，一切種一切智智漸現前故。佛子！譬如從無熱池流出之水，以四河口流注潤澤贍部洲地，無盡無竭復更增長，乃至入海令其充滿。佛子！從菩提心流出善根亦復如是，以大願流四種攝事，充滿饒益諸有情界，無有窮盡復更增長，乃至入於一切智海令其充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是名略說菩薩第十法雲地。若廣說者，假使無量阿僧祇劫不可窮盡。菩薩住此受生多作大自在天王，於法自在能授有情聲聞、獨覺、一切菩薩到彼岸行，法界差別問答之中無能屈者。諸所作業，或以布施、或以愛語、或以利行、或以同事，此等一切悉皆不離佛作意、法作意、僧伽作意、菩薩作意、菩薩行作意、到彼岸作意、諸地作意、佛力作意、無所畏作意、佛不共法作意，乃至不離以一切種勝妙相應一切智智作意。常作願言：『我當一切諸有情中為首、為勝、為殊勝、為妙、為微妙、為上、為無上、為導、為將、為帥，乃至願得一切智智所依止處。』若樂發起如是精進，由是精進於一剎那瞬息須臾，得入百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等諸三摩地，能見百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等諸佛，彼佛加持皆能解了，能動百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等世界，能往百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等諸佛國土，能照百萬俱胝那庾多佛剎微塵等世界，成熟百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等有情，住壽百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等劫，於前、後際各入百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等劫，思擇百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等法門，示現百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等身，身身皆能示現百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等菩薩眷屬圍遶。從此已上是諸菩薩有願力者，由勝願故，所有遊戲，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或勝解、或所作，此等乃至爾所百千俱胝那庾多劫不易可數。佛子！是諸菩薩十種智地悉皆隨順，一切種一切智智漸現前故。佛子！譬如從無熱池流出之水，以四河口流注潤澤贍部洲地，無盡無竭復更增長，乃至入海令其充滿。佛子！從菩提心流出善根亦復如是，以大願流四種攝事，充滿饒益諸有情界，無有窮盡復更增長，乃至入於一切智海令其充滿。

「佛子！是諸菩薩十地依因佛智而得顯現。佛子！譬如依因大地，十大山王而得顯現。何等為十？所謂：雪山王、香醉山王、裂窮山王、神仙山王、持雙山王、馬耳山王、持魚山王、輪圍山王、幢相山王、妙高山王。佛子！如雪山王一切藥草種類出處，是諸藥草採不可盡。菩薩住在極喜地中亦復如是，能為一切世間書論，文頌明呪所依出處；其諸世間書論技藝，文頌明呪說不可盡。佛子！譬如香醉大山王，一切香類為所出處，於中諸香取不可盡。菩薩住在離垢地中亦復如是，能為一切菩薩淨戒律儀行香所依出處，以諸菩薩淨戒律儀行香無盡。佛子！譬如裂窮大山王純寶所成，一切眾寶種類出處，於中眾寶取不可盡。菩薩住在發光地中亦復如是，能為一切世間靜慮、神通、解脫、等持、等至、所依出處，以於一切世間靜慮、神通、解脫、等持、等至，問答之中不可窮盡。佛子！譬如神仙大山王純寶所成，五通神仙所依出處，於中五通神仙眾會不可窮盡。菩薩住在焰慧地中亦復如是，能為一切於道非道殊勝智慧所依出處，於一切道非道殊勝智問答中不可窮盡。佛子！譬如持雙大山王純寶所成，一切藥叉大神出處，於中一切藥叉大神眾不可窮盡。菩薩住在難勝地中亦復如是，能為一切神通威力自在變化所依出處，於諸一切神通威力自在變化問答之中不可窮盡。佛子！譬如馬耳大山王純寶所成，一切諸果種類出處，於中諸果取不可盡。菩薩住在現前地中亦復如是，能為趣入演說緣起所依出處，聲聞果證問答之中不可窮盡。佛子！譬如持魚大山王純寶所成，一切大力龍神出處，於中一切大力龍眾無有窮盡。菩薩住在遠行地中亦復如是，能為演說方便妙慧所依出處，獨覺果證問答義中不可窮盡。佛子！譬如鐵輪圍大山王純寶所成，諸自在眾所依出處，以自在眾不可窮盡。菩薩住在不動地中亦復如是，能為引發一切菩薩自在問答所依出處，於諸世間剖析問答不可窮盡。佛子！譬如幢相大山王純寶所成，諸大威德阿素洛眾所依出處，以大威德阿素洛眾不可窮盡。菩薩住在善慧地中亦復如是，能為一切世間流轉止息智行所依出處，一切世間生問答中不可窮盡。佛子！譬如妙高大山王純寶所成，大威德天所依出處，於中諸大威德天眾不可窮盡。菩薩住在法雲地中亦復如是，能為如來力、無所畏、不共佛法所依出處，於諸佛事示現問答不可窮盡。佛子！如此十種大寶山王同在大海所顯菩薩十地，亦復如是，悉皆同在一切智智亦以一切智智所顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是諸菩薩十地依因佛智而得顯現。佛子！譬如依因大地，十大山王而得顯現。何等為十？所謂：雪山王、香醉山王、裂窮山王、神仙山王、持雙山王、馬耳山王、持魚山王、輪圍山王、幢相山王、妙高山王。佛子！如雪山王一切藥草種類出處，是諸藥草採不可盡。菩薩住在極喜地中亦復如是，能為一切世間書論，文頌明呪所依出處；其諸世間書論技藝，文頌明呪說不可盡。佛子！譬如香醉大山王，一切香類為所出處，於中諸香取不可盡。菩薩住在離垢地中亦復如是，能為一切菩薩淨戒律儀行香所依出處，以諸菩薩淨戒律儀行香無盡。佛子！譬如裂窮大山王純寶所成，一切眾寶種類出處，於中眾寶取不可盡。菩薩住在發光地中亦復如是，能為一切世間靜慮、神通、解脫、等持、等至、所依出處，以於一切世間靜慮、神通、解脫、等持、等至，問答之中不可窮盡。佛子！譬如神仙大山王純寶所成，五通神仙所依出處，於中五通神仙眾會不可窮盡。菩薩住在焰慧地中亦復如是，能為一切於道非道殊勝智慧所依出處，於一切道非道殊勝智問答中不可窮盡。佛子！譬如持雙大山王純寶所成，一切藥叉大神出處，於中一切藥叉大神眾不可窮盡。菩薩住在難勝地中亦復如是，能為一切神通威力自在變化所依出處，於諸一切神通威力自在變化問答之中不可窮盡。佛子！譬如馬耳大山王純寶所成，一切諸果種類出處，於中諸果取不可盡。菩薩住在現前地中亦復如是，能為趣入演說緣起所依出處，聲聞果證問答之中不可窮盡。佛子！譬如持魚大山王純寶所成，一切大力龍神出處，於中一切大力龍眾無有窮盡。菩薩住在遠行地中亦復如是，能為演說方便妙慧所依出處，獨覺果證問答義中不可窮盡。佛子！譬如鐵輪圍大山王純寶所成，諸自在眾所依出處，以自在眾不可窮盡。菩薩住在不動地中亦復如是，能為引發一切菩薩自在問答所依出處，於諸世間剖析問答不可窮盡。佛子！譬如幢相大山王純寶所成，諸大威德阿素洛眾所依出處，以大威德阿素洛眾不可窮盡。菩薩住在善慧地中亦復如是，能為一切世間流轉止息智行所依出處，一切世間生問答中不可窮盡。佛子！譬如妙高大山王純寶所成，大威德天所依出處，於中諸大威德天眾不可窮盡。菩薩住在法雲地中亦復如是，能為如來力、無所畏、不共佛法所依出處，於諸佛事示現問答不可窮盡。佛子！如此十種大寶山王同在大海所顯菩薩十地，亦復如是，悉皆同在一切智智亦以一切智智所顯。

「佛子！譬如大海以十行相，無映奪故墮在海數。何等為十？所謂：漸次深故，不共死屍而停宿故，餘水入中捨名數故，同一味故，多珍寶故，深難下故，廣無量故，大身種類所居處故，潮不違越所立限故，能受一切大雲之雨不厭足故。佛子！諸菩薩行亦復如是，以十行相無映奪故墮大行數。何等為十？所謂：極喜地中引發大願漸次深故，離垢地中不共毀禁死屍停故，發光地中世間假立捨名數故，焰慧地中以於諸佛不壞淨信同一味故，難勝地中引發無量方便神通世間事用多珍寶故，現前地中觀察緣起甚深理故，遠行地中以廣無量妙慧決擇諸善巧故，不動地中引發示現大莊嚴故，善慧地中如理通達甚深解脫及世間行終不違越所立限故，法雲地中能受一切諸佛法明大雲之雨無厭足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！譬如大海以十行相，無映奪故墮在海數。何等為十？所謂：漸次深故，不共死屍而停宿故，餘水入中捨名數故，同一味故，多珍寶故，深難下故，廣無量故，大身種類所居處故，潮不違越所立限故，能受一切大雲之雨不厭足故。佛子！諸菩薩行亦復如是，以十行相無映奪故墮大行數。何等為十？所謂：極喜地中引發大願漸次深故，離垢地中不共毀禁死屍停故，發光地中世間假立捨名數故，焰慧地中以於諸佛不壞淨信同一味故，難勝地中引發無量方便神通世間事用多珍寶故，現前地中觀察緣起甚深理故，遠行地中以廣無量妙慧決擇諸善巧故，不動地中引發示現大莊嚴故，善慧地中如理通達甚深解脫及世間行終不違越所立限故，法雲地中能受一切諸佛法明大雲之雨無厭足故。

「佛子！譬如大摩尼寶，若時超過十種寶性而乃採得，善巧上匠以火炙治，善圓無缺、善淨離垢、善瑩明徹、善妙鑽穿貫以寶縷，置吠瑠璃高幢之上，普放一切種種光明，王所許可，是時能雨一切眾寶，隨欲攝益一切有情，令其心願悉得充滿。佛子！當知薩婆若心亦復如是，若時菩薩大菩提心，超過十種聖者種性，而乃得起杜多功德，遠離戒禁善炙鍊冶，靜慮、等持、等至圓滿，道支行相善淨無垢，方便神通善瑩明徹，以緣起觀善妙鑽穿，貫以種種方便慧縷，置於自在高幢之上，觀眾生行放聞慧光，正等覺智受灌灑已，是時得名一切智者，能為一切諸有情界廣作佛事。佛子！當知此能積集諸菩薩行，以一切種一切智智功德性聚妙法門品，未種善根諸有情類終不得聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！譬如大摩尼寶，若時超過十種寶性而乃採得，善巧上匠以火炙治，善圓無缺、善淨離垢、善瑩明徹、善妙鑽穿貫以寶縷，置吠瑠璃高幢之上，普放一切種種光明，王所許可，是時能雨一切眾寶，隨欲攝益一切有情，令其心願悉得充滿。佛子！當知薩婆若心亦復如是，若時菩薩大菩提心，超過十種聖者種性，而乃得起杜多功德，遠離戒禁善炙鍊冶，靜慮、等持、等至圓滿，道支行相善淨無垢，方便神通善瑩明徹，以緣起觀善妙鑽穿，貫以種種方便慧縷，置於自在高幢之上，觀眾生行放聞慧光，正等覺智受灌灑已，是時得名一切智者，能為一切諸有情界廣作佛事。佛子！當知此能積集諸菩薩行，以一切種一切智智功德性聚妙法門品，未種善根諸有情類終不得聞。」

解脫月菩薩言：「唯佛子！若有有情耳根得聞此一切種一切智智功德性聚妙法門品，此等成就幾所福聚？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩言：「唯佛子！若有有情耳根得聞此一切種一切智智功德性聚妙法門品，此等成就幾所福聚？」

金剛藏菩薩言：「佛子！一切智智所有若干威力自在，發一切智心攝緣故，亦有爾所福德之聚，發一切智心攝緣故，所有若干福德之聚現前，聞此妙法門品，當得爾所福德之聚。所以者何？佛子！當知此一切智智功德性聚妙法門品，若非菩薩不能得聞不能信解，況復於中以修行相精勤加行？佛子！是故當知若有有情，一心聽聞此法門品，聞已信解，解已受持，以修行相於中加行，此諸有情皆悉隨順一切智門。爾時佛神力故、法爾如故，十方世間十俱胝佛剎微塵數世界，皆悉六變十八相動，所謂：動、遍動、等遍動，起、遍起、等遍起，踊、遍踊、等遍踊，震、遍震、等遍震，吼、遍吼、等遍吼，擊、遍擊、等遍擊，佛神力故、法爾如故，雨天花雲、雨天鬘雲，天妙衣雲、諸天寶雲、天莊嚴雲、天寶蓋雲、天寶幢雲、天寶幡雲，雨天樂雲其音和雅同時發聲，雨超諸天讚詠一切智地之雲。如此世界於四大洲，他化自在天王宮中演說此法，十方一切諸世界中，此說法聲普遍流轉悉亦如是。爾時復以佛神力故，從十方面過十俱胝佛剎微塵數諸世界外，有十俱胝佛剎微塵數諸菩薩眾，遍滿十方來集此會。至此會已咸作是言：『善哉，善哉！佛子！汝今善能顯此菩薩法性。佛子！我等悉亦同號名金剛藏，我等各各所住世界名金剛勝，於中諸佛正等覺者皆亦同號名金剛幢。我等各各從彼而來，於彼一切諸世界中，由佛神力亦說此法，眾會悉等，文字句義與此所說無有增減。佛子！我等今者承佛神力，而來此會為汝作證。如今我等入此世界十方一切諸世界中，一一世界於四大洲，各於他化自在天中，自在天王宮摩尼寶藏殿，悉亦如是而往作證。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩言：「佛子！一切智智所有若干威力自在，發一切智心攝緣故，亦有爾所福德之聚，發一切智心攝緣故，所有若干福德之聚現前，聞此妙法門品，當得爾所福德之聚。所以者何？佛子！當知此一切智智功德性聚妙法門品，若非菩薩不能得聞不能信解，況復於中以修行相精勤加行？佛子！是故當知若有有情，一心聽聞此法門品，聞已信解，解已受持，以修行相於中加行，此諸有情皆悉隨順一切智門。爾時佛神力故、法爾如故，十方世間十俱胝佛剎微塵數世界，皆悉六變十八相動，所謂：動、遍動、等遍動，起、遍起、等遍起，踊、遍踊、等遍踊，震、遍震、等遍震，吼、遍吼、等遍吼，擊、遍擊、等遍擊，佛神力故、法爾如故，雨天花雲、雨天鬘雲，天妙衣雲、諸天寶雲、天莊嚴雲、天寶蓋雲、天寶幢雲、天寶幡雲，雨天樂雲其音和雅同時發聲，雨超諸天讚詠一切智地之雲。如此世界於四大洲，他化自在天王宮中演說此法，十方一切諸世界中，此說法聲普遍流轉悉亦如是。爾時復以佛神力故，從十方面過十俱胝佛剎微塵數諸世界外，有十俱胝佛剎微塵數諸菩薩眾，遍滿十方來集此會。至此會已咸作是言：『善哉，善哉！佛子！汝今善能顯此菩薩法性。佛子！我等悉亦同號名金剛藏，我等各各所住世界名金剛勝，於中諸佛正等覺者皆亦同號名金剛幢。我等各各從彼而來，於彼一切諸世界中，由佛神力亦說此法，眾會悉等，文字句義與此所說無有增減。佛子！我等今者承佛神力，而來此會為汝作證。如今我等入此世界十方一切諸世界中，一一世界於四大洲，各於他化自在天中，自在天王宮摩尼寶藏殿，悉亦如是而往作證。』」

爾時，金剛藏菩薩觀察十方一切眾會，普照法界，為欲讚歎發菩提心，為欲示現菩薩境界，為欲淨治菩薩行力，為說攝取一切智道，為除一切諸世間垢，為欲施與一切種智，為欲示現不可思議智莊嚴事，為欲顯示一切菩薩諸勝功德，為欲令此如上地義轉更開顯，承佛神力而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩觀察十方一切眾會，普照法界，為欲讚歎發菩提心，為欲示現菩薩境界，為欲淨治菩薩行力，為說攝取一切智道，為除一切諸世間垢，為欲施與一切種智，為欲示現不可思議智莊嚴事，為欲顯示一切菩薩諸勝功德，為欲令此如上地義轉更開顯，承佛神力而說頌言：

「其心寂滅恒調順， 平等無礙如虛空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其心寂滅恒調順， 平等無礙如虛空；

離諸垢濁住於道， 汝等應聽此勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸垢濁住於道， 汝等應聽此勝行。

百千億劫修諸善， 供養無量無邊佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千億劫修諸善， 供養無量無邊佛；

聲聞、獨覺亦復然， 為利群生發大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞、獨覺亦復然， 為利群生發大心。

勤持淨戒、常和忍， 慚愧福智皆具足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤持淨戒、常和忍， 慚愧福智皆具足；

志求佛智修廣慧， 為得十力發大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志求佛智修廣慧， 為得十力發大心。

三世諸佛咸供養， 一切國土悉嚴淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸佛咸供養， 一切國土悉嚴淨；

了知諸法皆平等， 為利有情發大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知諸法皆平等， 為利有情發大心。

初地已發菩提心， 永離眾惡常歡喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初地已發菩提心， 永離眾惡常歡喜；

願力廣修諸善法， 以悲愍故入後地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願力廣修諸善法， 以悲愍故入後地。

戒、定具足念有情， 滌除垢穢心明潔； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒、定具足念有情， 滌除垢穢心明潔；

觀世三毒火熾然， 廣大解者趣三地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世三毒火熾然， 廣大解者趣三地。

三有一切皆無常， 如箭入身無救護； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有一切皆無常， 如箭入身無救護；

厭離有為求佛法， 廣大智趣焰慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭離有為求佛法， 廣大智趣焰慧地。

念慧具足得道智， 供養百千無量佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念慧具足得道智， 供養百千無量佛；

常觀最勝諸功德， 斯則趣入難勝地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常觀最勝諸功德， 斯則趣入難勝地。

智慧方便善觀察， 種種示現救有情； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧方便善觀察， 種種示現救有情；

復供十力無上尊， 此能趣入現前地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復供十力無上尊， 此能趣入現前地。

世所難知而能知， 不受於我離有無； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世所難知而能知， 不受於我離有無；

法性本寂隨緣轉， 由此妙智向七地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性本寂隨緣轉， 由此妙智向七地。

智慧方便心廣大， 難行難伏難了知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧方便心廣大， 難行難伏難了知；

雖證寂滅懃修習， 能取如空不動地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖證寂滅懃修習， 能取如空不動地。

蒙佛勸從寂滅起， 廣修種種諸智業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒙佛勸從寂滅起， 廣修種種諸智業；

具十自在觀世間， 以此而昇善慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具十自在觀世間， 以此而昇善慧地。

以微妙智觀有情， 心、惑、業等諸稠林； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以微妙智觀有情， 心、惑、業等諸稠林；

為欲化其令趣道， 演說諸佛勝義藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲化其令趣道， 演說諸佛勝義藏。

次第修行具眾善， 乃至九地集福慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第修行具眾善， 乃至九地集福慧；

常求諸佛最勝法， 以佛智水受灌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常求諸佛最勝法， 以佛智水受灌頂。

獲諸無數三摩地， 皆善了知其作業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲諸無數三摩地， 皆善了知其作業；

其後定名受灌頂， 住廣大境恒不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其後定名受灌頂， 住廣大境恒不動。

菩薩得此後定時， 大寶蓮花忽然現； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩得此後定時， 大寶蓮花忽然現；

身量稱彼於中坐， 同觀菩薩眾圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身量稱彼於中坐， 同觀菩薩眾圍遶。

放大光明百千億， 滅除一切有情苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大光明百千億， 滅除一切有情苦；

復於頂上放光明， 普入十方諸佛會； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於頂上放光明， 普入十方諸佛會；

悉住空中作光網， 供養佛已從足入； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉住空中作光網， 供養佛已從足入；

即時諸佛悉知此， 佛子今登灌頂位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時諸佛悉知此， 佛子今登灌頂位。

十方菩薩皆來集， 瞻此大士獲眾定； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方菩薩皆來集， 瞻此大士獲眾定；

諸佛眉間亦放光， 普照而來從頂入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛眉間亦放光， 普照而來從頂入。

十方世界咸震動， 一切惡趣苦銷滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界咸震動， 一切惡趣苦銷滅；

是時諸佛灌其頂， 如轉輪王灌太子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時諸佛灌其頂， 如轉輪王灌太子。

若蒙諸佛與灌頂， 是則名登法雲地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若蒙諸佛與灌頂， 是則名登法雲地；

智慧增長無有邊， 開悟一切諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧增長無有邊， 開悟一切諸世間。

欲界、色界、無色界， 法界、世界、有情界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界、色界、無色界， 法界、世界、有情界；

有為、無為、空涅槃， 如是一切咸通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為、無為、空涅槃， 如是一切咸通達。

一切變化大威力， 諸佛加持微細智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切變化大威力， 諸佛加持微細智；

祕密劫數毛道等， 皆能如實而觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密劫數毛道等， 皆能如實而觀察。

受生捨俗成正覺， 轉妙法輪入涅槃； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受生捨俗成正覺， 轉妙法輪入涅槃；

乃至寂滅解脫法， 及所示說皆能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至寂滅解脫法， 及所示說皆能了。

菩薩住此法雲地， 具足念力持佛法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住此法雲地， 具足念力持佛法；

譬如大海受龍雨， 此地受法亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海受龍雨， 此地受法亦復然。

假使十方無量土， 微塵數等諸有情； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使十方無量土， 微塵數等諸有情；

悉得聞持陀羅尼， 各持別別無量法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉得聞持陀羅尼， 各持別別無量法。

菩薩住此法雲地， 於一佛所所受法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住此法雲地， 於一佛所所受法；

名為三世法界藏， 此過彼數無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名為三世法界藏， 此過彼數無有量。

由昔智願威神力， 一念普遍十方界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由昔智願威神力， 一念普遍十方界；

注甘露法滅煩惱， 是故此地名法雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 注甘露法滅煩惱， 是故此地名法雲。

神通示現遍十方， 超出人天世間境； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通示現遍十方， 超出人天世間境；

復過是數無量億， 若以世智思必迷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復過是數無量億， 若以世智思必迷。

十地菩薩身業等， 至舉足量智功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地菩薩身業等， 至舉足量智功德，

此乃登法太子位， 九地諸聖不能測， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此乃登法太子位， 九地諸聖不能測，

何況一切諸群生， 及以聲聞、獨覺等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況一切諸群生， 及以聲聞、獨覺等。

此地菩薩供養佛， 十方國土悉周遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此地菩薩供養佛， 十方國土悉周遍，

亦供現前諸聖眾， 具足莊嚴佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦供現前諸聖眾， 具足莊嚴佛功德。

諸佛為住此地說， 三世法界無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛為住此地說， 三世法界無礙智，

遍照世界有情等， 乃至為說一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照世界有情等， 乃至為說一切智。

此地菩薩智光明， 能示有情正法路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此地菩薩智光明， 能示有情正法路，

如大自在天王光， 除闇能悅有情身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如大自在天王光， 除闇能悅有情身，

此地智光能除闇， 悅豫世間亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此地智光能除闇， 悅豫世間亦如是。

住此多作三界王， 善能演說三乘法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住此多作三界王， 善能演說三乘法；

剎那能證百萬億， 那庾多數不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎那能證百萬億， 那庾多數不可說。

剎土塵等三摩地， 見佛等事餘亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎土塵等三摩地， 見佛等事餘亦然；

此地我今已略說， 若以廣說不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此地我今已略說， 若以廣說不可盡。

是諸地於佛智中， 嶷然住似十山王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸地於佛智中， 嶷然住似十山王；

初地藝業不可盡， 如雪山中諸藥性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初地藝業不可盡， 如雪山中諸藥性；

二地戒香如香山； 三如裂窮豐妙珍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二地戒香如香山； 三如裂窮豐妙珍；

焰慧道寶無有盡， 如仙山中神仙眾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焰慧道寶無有盡， 如仙山中神仙眾；

五地神通如持雙； 六如馬耳具眾果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五地神通如持雙； 六如馬耳具眾果；

七地大慧如持魚； 八地自在如輪圍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七地大慧如持魚； 八地自在如輪圍；

九無礙解如幢相； 十如妙高具眾德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九無礙解如幢相； 十如妙高具眾德。

初地願首二淨戒， 三靜慮等諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初地願首二淨戒， 三靜慮等諸功德，

四專一行覺支道， 五地微妙方便慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四專一行覺支道， 五地微妙方便慧，

六地甚深緣起觀， 七廣大慧八莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六地甚深緣起觀， 七廣大慧八莊嚴，

九地思擇微妙義， 出過一切世間道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九地思擇微妙義， 出過一切世間道；

十地受持諸佛法， 如是行海無盡竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地受持諸佛法， 如是行海無盡竭。

十行超世發心初， 淨戒第二、靜慮三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十行超世發心初， 淨戒第二、靜慮三，

行淨第四、成就五， 緣起第六、貫穿七， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行淨第四、成就五， 緣起第六、貫穿七，

第八置在金剛幢， 第九觀察眾稠林， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八置在金剛幢， 第九觀察眾稠林，

第十法王授灌頂， 如是德寶漸清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十法王授灌頂， 如是德寶漸清淨。

十方國土碎為塵， 可於一念知其數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國土碎為塵， 可於一念知其數；

毫末度空可知量， 億劫說此不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毫末度空可知量， 億劫說此不可盡。」

爾時，金剛藏菩薩摩訶薩，以佛神力說此經已，如來、應供、正遍等覺，稱許印可。彼諸一切菩薩大眾，及諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、釋、梵、護世、摩醯首羅、淨居天眾，皆大歡喜信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩摩訶薩，以佛神力說此經已，如來、應供、正遍等覺，稱許印可。彼諸一切菩薩大眾，及諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、釋、梵、護世、摩醯首羅、淨居天眾，皆大歡喜信受奉行。

時薄伽梵成道未久第二七日，在於他化自在天王宮摩尼寶藏殿，隨喜金剛藏菩薩所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時薄伽梵成道未久第二七日，在於他化自在天王宮摩尼寶藏殿，隨喜金剛藏菩薩所說。

菩薩法雲地第十竟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩法雲地第十竟