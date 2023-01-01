佛說十地經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說十地經卷第八

大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯

菩薩法雲地第十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩法雲地第十之一

淨居天眾那庾多， 聞此地中之勝行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨居天眾那庾多， 聞此地中之勝行；

空中踊躍心歡喜， 悉共虔誠供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中踊躍心歡喜， 悉共虔誠供養佛。

不可思議菩薩眾， 亦在空中大歡喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議菩薩眾， 亦在空中大歡喜；

俱燃最上悅意香， 普熏眾會令清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱燃最上悅意香， 普熏眾會令清淨。

自在天王與天眾， 無量億數在虛空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在天王與天眾， 無量億數在虛空；

普散天衣供養佛， 百千萬種繽紛下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普散天衣供養佛， 百千萬種繽紛下。

天諸婇女無有量， 靡不歡喜供養佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天諸婇女無有量， 靡不歡喜供養佛；

各奏種種妙樂音， 悉以此言而讚歎： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各奏種種妙樂音， 悉以此言而讚歎：

「如來安坐一剎土， 一切世界悉現身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來安坐一剎土， 一切世界悉現身；

身相端嚴無量億， 法界廣大悉充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身相端嚴無量億， 法界廣大悉充滿。

於一毛孔放光明， 普滅世間煩惱闇； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一毛孔放光明， 普滅世間煩惱闇；

國土微塵可知數， 此光明數不可識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土微塵可知數， 此光明數不可識。

或現如來具眾相， 轉於無上正法輪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現如來具眾相， 轉於無上正法輪；

或現遊行諸佛剎， 或現寂然安不動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現遊行諸佛剎， 或現寂然安不動；

或現住於喜足宮， 或現下生入母胎； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現住於喜足宮， 或現下生入母胎；

或示住胎、或出胎， 悉令無量國中見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或示住胎、或出胎， 悉令無量國中見；

或現出家修聖道， 或現道場成正覺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現出家修聖道， 或現道場成正覺；

或現說法、或涅槃， 普使十方無不覩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現說法、或涅槃， 普使十方無不覩。

譬如幻師知幻術， 在於大眾多所作； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如幻師知幻術， 在於大眾多所作；

如來智慧亦復然， 於世間中普現身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智慧亦復然， 於世間中普現身。

佛住甚深真法性， 寂滅無相同虛空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住甚深真法性， 寂滅無相同虛空；

而於第一實義中， 示現種種所行事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於第一實義中， 示現種種所行事。

所住利益有情事， 皆依法性而得有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所住利益有情事， 皆依法性而得有；

相與無相無差別， 入於究竟皆無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相與無相無差別， 入於究竟皆無相。

若有欲證如來智， 應離一切妄分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有欲證如來智， 應離一切妄分別；

有無通達皆平等， 疾作人天大導師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無通達皆平等， 疾作人天大導師。」

無量無邊天女眾， 種種言音稱讚已； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊天女眾， 種種言音稱讚已；

身心寂靜共安樂， 瞻仰如來默然住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心寂靜共安樂， 瞻仰如來默然住。

即時菩薩解脫月， 知諸眾會咸寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時菩薩解脫月， 知諸眾會咸寂靜，

白金剛藏而請言： 「大無畏者真佛子！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白金剛藏而請言： 「大無畏者真佛子！

從第九地入第十， 所有功德諸行相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從第九地入第十， 所有功德諸行相，

及以神通變化事， 願為慧者今宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以神通變化事， 願為慧者今宣說。」

爾時，金剛藏菩薩告解脫月菩薩言：「佛子！若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧，乃至菩薩第九地終，善選決擇，善備白法，善集無邊資糧之集，已善攝受廣大福智，已證無量大慈大悲，了知世界剖析差別，已入有情界稠林行，以想作意順入佛境，緣力無畏不共佛法，名為已至於一切種，一切智智受灌頂地。佛子！即此菩薩，已能隨順如是智行，預於菩薩灌頂位者，得名無垢大三摩地而現在前，名法界剖析差別三摩地，名莊嚴菩提道場三摩地，名一切種光華三摩地，名海藏莊嚴三摩地，名海印三摩地，名虛空界廣大三摩地，名選擇一切法自性三摩地，名隨一切有情心行三摩地，名現在一切諸佛現前住三摩地而現在前。然此菩薩如是上首百萬阿僧企耶諸三摩地皆現在前，菩薩於此諸三摩地出入自在，於三摩地得善巧已，乃至現受一切等持所作事業。而此菩薩乃至百萬阿僧企耶三摩地，後名一切智智殊勝，灌頂大三摩地而現在前。此三摩地纔現前時，有大寶王蓮花出現，其花量等百萬三千大千世界，以眾妙寶間錯莊嚴，超過一切世間境界，出世善根之所生起，如幻自性，境界所成，依善成立法界影現，非諸天處之所能有。摩訶吠瑠璃摩尼寶為莖，無比旃檀王以為其臺，碼碯為鬚，閻浮檀金為葉，無量光明，以眾名花之所晃耀，一切妙寶廁填其藏，以無邊際寶網彌覆，以滿百萬三千大千世界微塵數蓮花而為眷屬。爾時，菩薩身相姝妙，與其蓮花正等相稱，即此菩薩一切智智殊勝灌頂大三摩地現在前故，示坐寶王蓮花座上。菩薩適坐於此座已，其大寶王蓮花妙座所有若干蓮花眷屬，亦有爾所菩薩眷屬來坐其上，周匝圍遶此大菩薩，恭敬瞻仰大菩薩身，一一菩薩各得百萬諸三摩地。是大菩薩并其眷屬，一切菩薩適入定時，一切世界咸大震動，一切惡趣皆悉休息，光明遍照一切法界，一切世界周遍嚴淨，諸佛剎中所有言音此皆得聞，所有一切同行菩薩靡不來集，一切世間人、天音樂同時發聲，一切有情悉得安樂，一切諸佛正等覺前，不可思議供養承事同時而轉，十方一切諸佛眾會，皆有證知。所以者何？佛子！菩薩適坐此大寶王蓮花座已，從兩足下放百萬阿僧企耶光明，普照十方，下至無間大捺洛迦，除滅其苦。從兩膝輪放百萬阿僧企耶光明，普照十方諸傍生趣，除滅其苦。從臍輪中放百萬阿僧企耶光明，普照十方諸琰魔界，除滅其苦。從左右放百萬阿僧企耶光明，普照十方一切人身，除滅其苦。從兩手掌放百萬阿僧企耶光明，普照十方一切諸天及阿素洛所居宮殿。從兩肩上放百萬阿僧企耶光明，普照十方諸聲聞眾。從其項背放百萬阿僧企 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩告解脫月菩薩言：「佛子！若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧，乃至菩薩第九地終，善選決擇，善備白法，善集無邊資糧之集，已善攝受廣大福智，已證無量大慈大悲，了知世界剖析差別，已入有情界稠林行，以想作意順入佛境，緣力無畏不共佛法，名為已至於一切種，一切智智受灌頂地。佛子！即此菩薩，已能隨順如是智行，預於菩薩灌頂位者，得名無垢大三摩地而現在前，名法界剖析差別三摩地，名莊嚴菩提道場三摩地，名一切種光華三摩地，名海藏莊嚴三摩地，名海印三摩地，名虛空界廣大三摩地，名選擇一切法自性三摩地，名隨一切有情心行三摩地，名現在一切諸佛現前住三摩地而現在前。然此菩薩如是上首百萬阿僧企耶諸三摩地皆現在前，菩薩於此諸三摩地出入自在，於三摩地得善巧已，乃至現受一切等持所作事業。而此菩薩乃至百萬阿僧企耶三摩地，後名一切智智殊勝，灌頂大三摩地而現在前。此三摩地纔現前時，有大寶王蓮花出現，其花量等百萬三千大千世界，以眾妙寶間錯莊嚴，超過一切世間境界，出世善根之所生起，如幻自性，境界所成，依善成立法界影現，非諸天處之所能有。摩訶吠瑠璃摩尼寶為莖，無比旃檀王以為其臺，碼碯為鬚，閻浮檀金為葉，無量光明，以眾名花之所晃耀，一切妙寶廁填其藏，以無邊際寶網彌覆，以滿百萬三千大千世界微塵數蓮花而為眷屬。爾時，菩薩身相姝妙，與其蓮花正等相稱，即此菩薩一切智智殊勝灌頂大三摩地現在前故，示坐寶王蓮花座上。菩薩適坐於此座已，其大寶王蓮花妙座所有若干蓮花眷屬，亦有爾所菩薩眷屬來坐其上，周匝圍遶此大菩薩，恭敬瞻仰大菩薩身，一一菩薩各得百萬諸三摩地。是大菩薩并其眷屬，一切菩薩適入定時，一切世界咸大震動，一切惡趣皆悉休息，光明遍照一切法界，一切世界周遍嚴淨，諸佛剎中所有言音此皆得聞，所有一切同行菩薩靡不來集，一切世間人、天音樂同時發聲，一切有情悉得安樂，一切諸佛正等覺前，不可思議供養承事同時而轉，十方一切諸佛眾會，皆有證知。所以者何？佛子！菩薩適坐此大寶王蓮花座已，從兩足下放百萬阿僧企耶光明，普照十方，下至無間大捺洛迦，除滅其苦。從兩膝輪放百萬阿僧企耶光明，普照十方諸傍生趣，除滅其苦。從臍輪中放百萬阿僧企耶光明，普照十方諸琰魔界，除滅其苦。從左右放百萬阿僧企耶光明，普照十方一切人身，除滅其苦。從兩手掌放百萬阿僧企耶光明，普照十方一切諸天及阿素洛所居宮殿。從兩肩上放百萬阿僧企耶光明，普照十方諸聲聞眾。從其項背放百萬阿僧企

耶光明，普照十方諸獨覺身。從其面門放百萬阿僧企耶光明，普照十方從初發心乃至九地一切菩薩。從白毫相放百萬阿僧企耶光明，於十方界隱蔽一切諸魔宮殿，并照十方得灌頂位諸大菩薩，照已而住。從其頂上放滿百萬阿僧企耶三千大千世界微塵數光明，普照十方一切諸佛道場眾會，右遶十種諸世間已，住虛空中成就廣大光明網輪，於諸佛前轉大供養，名熾然光耀。從初發心乃至九地，所轉無量諸佛供養，而比於此百倍不及一，千倍、百千倍、俱胝倍、百俱胝倍、千俱胝倍、百千俱胝倍、百千俱胝那庾多倍，不及其一，算計譬喻乃至鄔波尼殺曇分所不能及。從其廣大光明網輪，雨眾妙香、燒香、塗香、末香、花鬘、衣服、幢幡、寶蓋、寶瓔、摩尼寶等莊嚴之具，猶如大雲降注大雨，此諸一切超過其餘世間所有，皆從出世增上善根力所生起，普及十方一一如來眾會之前，以為供養一切諸佛。若諸有情覺知如是大供養者，此等一切皆於無上正等菩提得不退轉。是諸光明已轉如是供養事畢，已照一切如來眾會，已遍右遶十種世間，從諸如來足下而入。爾時，諸佛及諸菩薩，尋即了知於某世界，某大菩薩成就如是廣大正行到灌頂位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耶光明，普照十方諸獨覺身。從其面門放百萬阿僧企耶光明，普照十方從初發心乃至九地一切菩薩。從白毫相放百萬阿僧企耶光明，於十方界隱蔽一切諸魔宮殿，并照十方得灌頂位諸大菩薩，照已而住。從其頂上放滿百萬阿僧企耶三千大千世界微塵數光明，普照十方一切諸佛道場眾會，右遶十種諸世間已，住虛空中成就廣大光明網輪，於諸佛前轉大供養，名熾然光耀。從初發心乃至九地，所轉無量諸佛供養，而比於此百倍不及一，千倍、百千倍、俱胝倍、百俱胝倍、千俱胝倍、百千俱胝倍、百千俱胝那庾多倍，不及其一，算計譬喻乃至鄔波尼殺曇分所不能及。從其廣大光明網輪，雨眾妙香、燒香、塗香、末香、花鬘、衣服、幢幡、寶蓋、寶瓔、摩尼寶等莊嚴之具，猶如大雲降注大雨，此諸一切超過其餘世間所有，皆從出世增上善根力所生起，普及十方一一如來眾會之前，以為供養一切諸佛。若諸有情覺知如是大供養者，此等一切皆於無上正等菩提得不退轉。是諸光明已轉如是供養事畢，已照一切如來眾會，已遍右遶十種世間，從諸如來足下而入。爾時，諸佛及諸菩薩，尋即了知於某世界，某大菩薩成就如是廣大正行到灌頂位。

「佛子！是時十方無量無邊乃至九地諸菩薩眾皆來圍遶，設大供養，一切瞻仰此菩薩時，各獲百萬諸三摩地。當爾之時十方所有已受灌頂諸大菩薩，彼悉皆於金剛莊嚴臆德相中，出一大光明名能摧伏一切魔怨，百萬阿僧企耶光明以為眷屬，普照十方現於無量神通變化。作是事已，入此菩薩金剛莊嚴臆德相中；其光入已，令此菩薩智慧威勢增長，比前過百千倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是時十方無量無邊乃至九地諸菩薩眾皆來圍遶，設大供養，一切瞻仰此菩薩時，各獲百萬諸三摩地。當爾之時十方所有已受灌頂諸大菩薩，彼悉皆於金剛莊嚴臆德相中，出一大光明名能摧伏一切魔怨，百萬阿僧企耶光明以為眷屬，普照十方現於無量神通變化。作是事已，入此菩薩金剛莊嚴臆德相中；其光入已，令此菩薩智慧威勢增長，比前過百千倍。

「佛子！爾時十方一切諸佛如來、應供、正遍等覺，皆從眉間白毫相中，出大光明，名具一切智性神通，無數光明以為眷屬。其光普照十方無餘一切世界，右遶十種一切世間，顯示如來廣大遊戲，開悟無量百千俱胝那庾多諸菩薩眾，一切佛剎六種震動，止息一切諸險惡趣死生輪轉，隱蔽一切諸魔宮殿，普示一切如來成道正覺之座，顯示一切諸佛眾會，莊嚴威德普遍照曜，極於法界盡虛空性諸世界已，時大光明還來至此一切菩薩眾會之上，周匝圍遶，顯示廣大莊嚴事畢，從大菩薩頂上而入，其眷屬光明亦各入彼諸來會坐菩薩頂上。光入之時，彼諸菩薩各得百萬先所未得諸三摩地，是諸光明俱時入此菩薩頂已，則得名為於佛境界已受灌頂，若滿十力則墮正遍等正覺數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！爾時十方一切諸佛如來、應供、正遍等覺，皆從眉間白毫相中，出大光明，名具一切智性神通，無數光明以為眷屬。其光普照十方無餘一切世界，右遶十種一切世間，顯示如來廣大遊戲，開悟無量百千俱胝那庾多諸菩薩眾，一切佛剎六種震動，止息一切諸險惡趣死生輪轉，隱蔽一切諸魔宮殿，普示一切如來成道正覺之座，顯示一切諸佛眾會，莊嚴威德普遍照曜，極於法界盡虛空性諸世界已，時大光明還來至此一切菩薩眾會之上，周匝圍遶，顯示廣大莊嚴事畢，從大菩薩頂上而入，其眷屬光明亦各入彼諸來會坐菩薩頂上。光入之時，彼諸菩薩各得百萬先所未得諸三摩地，是諸光明俱時入此菩薩頂已，則得名為於佛境界已受灌頂，若滿十力則墮正遍等正覺數。

「佛子！譬如轉輪聖王太子，正后所生具足王相。其轉輪王，令此太子坐白象寶妙金之座，張大網幔建大幢幡，華蓋、衣服、然香、散花、末香、花鬘、奏諸音樂，令取四洲四大海水置金瓶內。轉輪聖王手自執瓶灌太子頂，纔灌頂已，則墮灌頂剎利王數，若轉具足十善業道，而乃得名轉輪聖王。佛子！菩薩亦復如是，纔從諸佛得灌頂已，名為已受智水灌頂，若滿十力則墮正遍等正覺數。佛子！是名菩薩大乘灌頂。為此灌頂菩薩發起無量百千難行之行。菩薩如是受灌頂已，增長無量智慧功德，名為安住法雲地中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！譬如轉輪聖王太子，正后所生具足王相。其轉輪王，令此太子坐白象寶妙金之座，張大網幔建大幢幡，華蓋、衣服、然香、散花、末香、花鬘、奏諸音樂，令取四洲四大海水置金瓶內。轉輪聖王手自執瓶灌太子頂，纔灌頂已，則墮灌頂剎利王數，若轉具足十善業道，而乃得名轉輪聖王。佛子！菩薩亦復如是，纔從諸佛得灌頂已，名為已受智水灌頂，若滿十力則墮正遍等正覺數。佛子！是名菩薩大乘灌頂。為此灌頂菩薩發起無量百千難行之行。菩薩如是受灌頂已，增長無量智慧功德，名為安住法雲地中。

「佛子！菩薩住此法雲地時，知欲界集、色界集、無色界集、有情界集、識界集、有為界集、無為界集、虛空界集、法界集、涅槃界集，皆如實知。了知見行煩惱之集、世界成壞集、聲聞行集、獨覺行集、菩薩行集、佛力無畏不共佛法色身法身集、以一切種一切智智集、示成正覺轉大法輪入滅度集、入一切法分別顯了集。舉要言之，以一切種一切智智集，皆如實知。又此菩薩以依如是隨智行慧，漸更了知有情變化、業煩惱變化、見行變化、世界變化、法界變化、聲聞變化、獨覺變化、菩薩變化、如來變化，於諸一切變化差別無分別性，皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩住此法雲地時，知欲界集、色界集、無色界集、有情界集、識界集、有為界集、無為界集、虛空界集、法界集、涅槃界集，皆如實知。了知見行煩惱之集、世界成壞集、聲聞行集、獨覺行集、菩薩行集、佛力無畏不共佛法色身法身集、以一切種一切智智集、示成正覺轉大法輪入滅度集、入一切法分別顯了集。舉要言之，以一切種一切智智集，皆如實知。又此菩薩以依如是隨智行慧，漸更了知有情變化、業煩惱變化、見行變化、世界變化、法界變化、聲聞變化、獨覺變化、菩薩變化、如來變化，於諸一切變化差別無分別性，皆如實知。

「又此菩薩知佛加持、法加持、僧加持、業加持、煩惱加持、時分加持、願加持、供養加持、正行加持、劫加持、智加持，皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又此菩薩知佛加持、法加持、僧加持、業加持、煩惱加持、時分加持、願加持、供養加持、正行加持、劫加持、智加持，皆如實知。

「又此菩薩了知諸佛正等覺者入微細智，所謂：或入行微細智、或入降下受生微細智、或入生微細智、或入遊戲微細智、或入出家微細智、或入成正覺微細智、或入轉法輪微細智、或入加持籌量微細智、或入涅槃微細智、或入法住微細智，此之一切皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又此菩薩了知諸佛正等覺者入微細智，所謂：或入行微細智、或入降下受生微細智、或入生微細智、或入遊戲微細智、或入出家微細智、或入成正覺微細智、或入轉法輪微細智、或入加持籌量微細智、或入涅槃微細智、或入法住微細智，此之一切皆如實知。

「又此菩薩了知佛正等覺者所有一切祕密之處，所謂：或身祕密、或語祕密、或心祕密、或時非時籌量祕密、或授菩薩記別祕密、或攝摧伏有情祕密、或乘種種差別祕密、或有情根行差別祕密、或入諸業作用祕密、或行成道覺悟自性祕密，此之一切皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又此菩薩了知佛正等覺者所有一切祕密之處，所謂：或身祕密、或語祕密、或心祕密、或時非時籌量祕密、或授菩薩記別祕密、或攝摧伏有情祕密、或乘種種差別祕密、或有情根行差別祕密、或入諸業作用祕密、或行成道覺悟自性祕密，此之一切皆如實知。

「又此菩薩了知諸佛所有一切趣入劫智，所謂：或時一劫入無數劫，或無數劫入於一劫，或有數劫入無數劫，或無數劫入有數劫，或剎那入劫、劫入剎那，或劫入非劫、非劫入劫，或有佛劫入無佛劫、無佛之劫入有佛劫，或入無佛剎、或入有佛剎，或過去劫入未來現在、現在劫入過去未來、未來劫入過去現在，或長劫入短劫、短劫入長劫，或短劫入非短劫、非短劫入短劫，一切劫中入相所作，此之一切皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又此菩薩了知諸佛所有一切趣入劫智，所謂：或時一劫入無數劫，或無數劫入於一劫，或有數劫入無數劫，或無數劫入有數劫，或剎那入劫、劫入剎那，或劫入非劫、非劫入劫，或有佛劫入無佛劫、無佛之劫入有佛劫，或入無佛剎、或入有佛剎，或過去劫入未來現在、現在劫入過去未來、未來劫入過去現在，或長劫入短劫、短劫入長劫，或短劫入非短劫、非短劫入短劫，一切劫中入相所作，此之一切皆如實知。

「又此菩薩了知諸佛正等覺者所有入智，所謂：或入愚道智，或入微塵智，或入剎土身正覺智，或入有情身心正覺智，或入一切處隨順正覺智，或入示現亂行智，或入示現順行智，或入示現逆行智，或入示現思議不思議世間可了不可了行智，或入示現聲聞所知、獨覺所知、菩薩所知、如來所知行智，此之一切皆如實知。佛子，諸佛如來智廣無量，於此地中菩薩入智亦無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又此菩薩了知諸佛正等覺者所有入智，所謂：或入愚道智，或入微塵智，或入剎土身正覺智，或入有情身心正覺智，或入一切處隨順正覺智，或入示現亂行智，或入示現順行智，或入示現逆行智，或入示現思議不思議世間可了不可了行智，或入示現聲聞所知、獨覺所知、菩薩所知、如來所知行智，此之一切皆如實知。佛子，諸佛如來智廣無量，於此地中菩薩入智亦無有量。

「佛子！復次，菩薩如是隨順此地之行，逮得菩薩不可思議解脫、無障礙解脫、清淨決擇解脫、普門顯發解脫、如來藏解脫、隨順無礙輪解脫、隨三世行解脫、法界藏解脫、解脫輪光耀解脫、無餘境界解脫。佛子！菩薩安住於此第十法雲地中，此十解脫而為上首，逮得無量無數百千諸解脫門，如是逮得乃至無量無數百千諸三摩地，無量無數百千陀羅尼，逮得無量無數百千神通引發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復次，菩薩如是隨順此地之行，逮得菩薩不可思議解脫、無障礙解脫、清淨決擇解脫、普門顯發解脫、如來藏解脫、隨順無礙輪解脫、隨三世行解脫、法界藏解脫、解脫輪光耀解脫、無餘境界解脫。佛子！菩薩安住於此第十法雲地中，此十解脫而為上首，逮得無量無數百千諸解脫門，如是逮得乃至無量無數百千諸三摩地，無量無數百千陀羅尼，逮得無量無數百千神通引發。

「佛子！此菩薩成就如是隨智行慧，隨順無量善巧念力，十方無量諸佛如來，所有無量大法光明、大法照耀、大法之雲，此一剎那瞬息須臾，皆能堪任、咸能領納、悉能攝受、普能任持。佛子！譬如娑伽羅雲注大水聚，此除大海餘地方所不能堪任領納、不能攝受、不能任持。諸佛所有入佛祕藏，所謂：大法光明、大法照曜、大法之雲，此諸有情，諸聲聞眾，一切獨覺，并從初地至第九地一切菩薩，不能堪任、不能領納、不能攝受、不能任持，亦復如是。菩薩住此法雲地中，此之一切皆能堪任、咸能領納、悉能攝受、普能任持。佛子！譬如大海一大龍王所注大雨，皆能堪任、皆能領納、悉能攝受、普能任持。若二、若三乃至無量諸大龍王，同一剎那瞬息須臾，所注大雨，皆能堪任、咸能領納、悉能攝受、普能任持。所以者何？大海無量縱廣寬故。佛子！菩薩住此法雲地中，亦復如是，於一佛前無量法明、法照、法雲，剎那瞬息須臾皆能堪任、領納、攝受、任持。若二若三乃至無量諸如來前，無量法明，法照，法雲，剎那瞬息須臾皆能堪任、領納、攝受、任持，是故此地名為法雲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩成就如是隨智行慧，隨順無量善巧念力，十方無量諸佛如來，所有無量大法光明、大法照耀、大法之雲，此一剎那瞬息須臾，皆能堪任、咸能領納、悉能攝受、普能任持。佛子！譬如娑伽羅雲注大水聚，此除大海餘地方所不能堪任領納、不能攝受、不能任持。諸佛所有入佛祕藏，所謂：大法光明、大法照曜、大法之雲，此諸有情，諸聲聞眾，一切獨覺，并從初地至第九地一切菩薩，不能堪任、不能領納、不能攝受、不能任持，亦復如是。菩薩住此法雲地中，此之一切皆能堪任、咸能領納、悉能攝受、普能任持。佛子！譬如大海一大龍王所注大雨，皆能堪任、皆能領納、悉能攝受、普能任持。若二、若三乃至無量諸大龍王，同一剎那瞬息須臾，所注大雨，皆能堪任、咸能領納、悉能攝受、普能任持。所以者何？大海無量縱廣寬故。佛子！菩薩住此法雲地中，亦復如是，於一佛前無量法明、法照、法雲，剎那瞬息須臾皆能堪任、領納、攝受、任持。若二若三乃至無量諸如來前，無量法明，法照，法雲，剎那瞬息須臾皆能堪任、領納、攝受、任持，是故此地名為法雲。」

解脫月菩薩言：「唯佛子！豈能算數此地菩薩，於剎那頃瞬息須臾，能幾佛所，堪任、領納、攝受、任持大法光明、大法照曜、大法雲耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩言：「唯佛子！豈能算數此地菩薩，於剎那頃瞬息須臾，能幾佛所，堪任、領納、攝受、任持大法光明、大法照曜、大法雲耶？」

金剛藏菩薩言：「佛子！不可以算數宣說此事。此地菩薩能於若干諸如來所，於剎那頃瞬息須臾，堪能、領納、攝受、任持大法光明、大法照曜、大法之雲，然為仁者當說譬喻。佛子！譬如十方百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等諸世界中所有無餘諸有情界，其中設有隨一有情，已得最上聞持總持為佛侍者，聲聞眾中多聞上首，猶如金剛蓮花上佛、如來、應供、正等覺所大勝苾芻。此一有情，設得成就如是多聞善巧力持，如一有情，於彼無餘諸世界中一切有情，設亦成就如是多聞陀羅尼力，然一有情所受之法餘不重受。佛子！於意云何？彼諸有情多聞善巧寧無量不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩言：「佛子！不可以算數宣說此事。此地菩薩能於若干諸如來所，於剎那頃瞬息須臾，堪能、領納、攝受、任持大法光明、大法照曜、大法之雲，然為仁者當說譬喻。佛子！譬如十方百萬俱胝那庾多不可說佛剎微塵等諸世界中所有無餘諸有情界，其中設有隨一有情，已得最上聞持總持為佛侍者，聲聞眾中多聞上首，猶如金剛蓮花上佛、如來、應供、正等覺所大勝苾芻。此一有情，設得成就如是多聞善巧力持，如一有情，於彼無餘諸世界中一切有情，設亦成就如是多聞陀羅尼力，然一有情所受之法餘不重受。佛子！於意云何？彼諸有情多聞善巧寧無量不？」

解脫月菩薩言：「佛子！彼諸有情多聞善巧甚多無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩言：「佛子！彼諸有情多聞善巧甚多無量。」

金剛藏菩薩言：「佛子！今當告汝令得解了。菩薩安住於法雲地，於一佛所一剎那頃，所任、所領、所攝、所持，名三世法界藏大法光明、法照、法雲。比此大法光明照雲任持善巧，於前爾所世界有情多聞善巧，百倍不及一，千倍、百千倍、俱胝倍、百俱胝倍、千俱胝倍、百千俱胝倍、百千俱胝那庾多倍，不及其一；算計譬喻乃至鄔波尼殺曇倍所不能及。如一佛所，如是十方如前所說諸世界中，所有若干微塵之數，爾所如來正等覺所，復過此數無量無邊諸如來所，所有三世法界藏大法光明、法照、法雲，此等皆能一剎那頃瞬息須臾堪任、領納、攝受、任持，是故此地名為法雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩言：「佛子！今當告汝令得解了。菩薩安住於法雲地，於一佛所一剎那頃，所任、所領、所攝、所持，名三世法界藏大法光明、法照、法雲。比此大法光明照雲任持善巧，於前爾所世界有情多聞善巧，百倍不及一，千倍、百千倍、俱胝倍、百俱胝倍、千俱胝倍、百千俱胝倍、百千俱胝那庾多倍，不及其一；算計譬喻乃至鄔波尼殺曇倍所不能及。如一佛所，如是十方如前所說諸世界中，所有若干微塵之數，爾所如來正等覺所，復過此數無量無邊諸如來所，所有三世法界藏大法光明、法照、法雲，此等皆能一剎那頃瞬息須臾堪任、領納、攝受、任持，是故此地名為法雲。

「復次，佛子！菩薩安住法雲地已，從此願力起大悲雲、震大法雷，神通無畏電光暉昱，大光明風迅轉遐布，以大福智厚霧彌覆，現種種身靉靆旋還；發大法吼駭蹙魔軍，於一剎那瞬息須臾普遍十方，於前所說諸世界中微塵數等，復過此數。普覆無量百千俱胝那庾多世界，澍大無比甘露法雨，殄息有情無知所起眾惑塵焰，令隨意樂善根稼穡增長成熟，是故此地名為法雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！菩薩安住法雲地已，從此願力起大悲雲、震大法雷，神通無畏電光暉昱，大光明風迅轉遐布，以大福智厚霧彌覆，現種種身靉靆旋還；發大法吼駭蹙魔軍，於一剎那瞬息須臾普遍十方，於前所說諸世界中微塵數等，復過此數。普覆無量百千俱胝那庾多世界，澍大無比甘露法雨，殄息有情無知所起眾惑塵焰，令隨意樂善根稼穡增長成熟，是故此地名為法雲。

「復次，佛子！菩薩住此法雲地中，於一世界處覩史多天宮為首，降下、入胎、住生、出家、成道、受請轉大法輪、歸大涅槃，隨所應度有情意樂，示現種種一切佛事，若二、若三乃至如上諸世界中，所有微塵復過此數，無量百千俱胝那庾多諸世界中，處覩史多天宮為首，乃至示入大般涅槃，隨所應度有情意樂，示現種種一切佛事。菩薩如是得智自在極善決擇，大智神通隨自心欲，能以狹小世界示現寬廣，寬廣世界示現狹小；復隨心欲雜染世界示為清淨，清淨世界示為雜染；如是廣大無量麁細，亂住、正住、覆仰住等，一切世界自在力故，皆能引發彼彼示現。或此菩薩隨其心欲，於一塵中置一世界，周遍乃至輪圍山際，微塵不增世界不減，然彼作用悉令顯現。或復於一微塵之中，置二、置三、四、五乃至不可說世界，一一世界皆悉周備，各各乃至輪圍山際，而彼微塵體相如本，於中世界悉得明現。或隨心欲，於一世界中示二世界莊嚴之事，乃至示現於不可說世界莊嚴。或隨心欲，能以一世界莊嚴之事示二世界中，乃至示現於不可說諸世界中。復隨樂欲，乃至於不可說諸世界中所有有情，此之一切悉能示現，於一世界而於有情無所逼惱。復隨樂欲，一世界中所有若干諸有情界，此之示現於不可說諸世界中，而於有情無所逼惱。復隨意欲，於一毛道示現一佛境界莊嚴，乃至示現於不可說一切諸佛境界莊嚴。復隨心欲，於一剎那瞬息須臾，化不可說諸世界中微塵數身，於一一身示現若干微塵數手，以此諸手慇懃供養十方諸佛，以一一手各持殑伽沙數花奩，以散諸佛，香篋、花鬘、塗香、末香、衣服、寶蓋、幢幡一切諸莊嚴具，皆亦如是。於一一身，復示爾所微塵數頭，一一頭中加持爾所微塵數舌，以此諸舌稱讚十方諸佛功德。復於一一心念之間遍歷十方，於心念頃普遍十方，示成正覺乃至涅槃，加持國土莊嚴之事，於三世中示無量身。或於自身示有無量諸佛世尊，無量無邊佛剎莊嚴，於自身中能示一切世界成壞，從一毛孔隨欲引出一切風輪，而於有情無所惱害。復隨心欲，無邊世界示一大海，此海水中現大蓮花，其光嚴飾遍滿無量無邊世界，於中示現大菩提樹莊嚴之事，乃至示成以一切種勝妙相應一切智性。或於自身現十方界一切光明摩尼寶珠，日、月、星、宿、雲、電等光靡不皆現；以口噓氣能動十方無量世界，而不令彼有情驚怖。復現十方風災、火災及以水災，隨意隨欲悉能加持一切有情色身嚴好。或自身中示現佛身，或佛身中示現自身，或佛身中現已剎土，或已剎土示現佛身。佛子！菩薩安住法雲地已，能現如是及餘無量百千俱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！菩薩住此法雲地中，於一世界處覩史多天宮為首，降下、入胎、住生、出家、成道、受請轉大法輪、歸大涅槃，隨所應度有情意樂，示現種種一切佛事，若二、若三乃至如上諸世界中，所有微塵復過此數，無量百千俱胝那庾多諸世界中，處覩史多天宮為首，乃至示入大般涅槃，隨所應度有情意樂，示現種種一切佛事。菩薩如是得智自在極善決擇，大智神通隨自心欲，能以狹小世界示現寬廣，寬廣世界示現狹小；復隨心欲雜染世界示為清淨，清淨世界示為雜染；如是廣大無量麁細，亂住、正住、覆仰住等，一切世界自在力故，皆能引發彼彼示現。或此菩薩隨其心欲，於一塵中置一世界，周遍乃至輪圍山際，微塵不增世界不減，然彼作用悉令顯現。或復於一微塵之中，置二、置三、四、五乃至不可說世界，一一世界皆悉周備，各各乃至輪圍山際，而彼微塵體相如本，於中世界悉得明現。或隨心欲，於一世界中示二世界莊嚴之事，乃至示現於不可說世界莊嚴。或隨心欲，能以一世界莊嚴之事示二世界中，乃至示現於不可說諸世界中。復隨樂欲，乃至於不可說諸世界中所有有情，此之一切悉能示現，於一世界而於有情無所逼惱。復隨樂欲，一世界中所有若干諸有情界，此之示現於不可說諸世界中，而於有情無所逼惱。復隨意欲，於一毛道示現一佛境界莊嚴，乃至示現於不可說一切諸佛境界莊嚴。復隨心欲，於一剎那瞬息須臾，化不可說諸世界中微塵數身，於一一身示現若干微塵數手，以此諸手慇懃供養十方諸佛，以一一手各持殑伽沙數花奩，以散諸佛，香篋、花鬘、塗香、末香、衣服、寶蓋、幢幡一切諸莊嚴具，皆亦如是。於一一身，復示爾所微塵數頭，一一頭中加持爾所微塵數舌，以此諸舌稱讚十方諸佛功德。復於一一心念之間遍歷十方，於心念頃普遍十方，示成正覺乃至涅槃，加持國土莊嚴之事，於三世中示無量身。或於自身示有無量諸佛世尊，無量無邊佛剎莊嚴，於自身中能示一切世界成壞，從一毛孔隨欲引出一切風輪，而於有情無所惱害。復隨心欲，無邊世界示一大海，此海水中現大蓮花，其光嚴飾遍滿無量無邊世界，於中示現大菩提樹莊嚴之事，乃至示成以一切種勝妙相應一切智性。或於自身現十方界一切光明摩尼寶珠，日、月、星、宿、雲、電等光靡不皆現；以口噓氣能動十方無量世界，而不令彼有情驚怖。復現十方風災、火災及以水災，隨意隨欲悉能加持一切有情色身嚴好。或自身中示現佛身，或佛身中示現自身，或佛身中現已剎土，或已剎土示現佛身。佛子！菩薩安住法雲地已，能現如是及餘無量百千俱

胝那庾多數神變遊戲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胝那庾多數神變遊戲。」