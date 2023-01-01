佛說十地經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說十地經卷第六

大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯

菩薩不動地第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩不動地第八

是時天王及天眾， 聞此勝行皆歡喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時天王及天眾， 聞此勝行皆歡喜；

為欲供養於如來， 及以無量大菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲供養於如來， 及以無量大菩薩。

雨妙幡花及幢蓋， 香鬘、瓔珞與寶衣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨妙幡花及幢蓋， 香鬘、瓔珞與寶衣；

無量無邊千萬種， 悉以摩尼作嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊千萬種， 悉以摩尼作嚴飾。

天女同時奏天樂， 普發種種妙音聲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女同時奏天樂， 普發種種妙音聲；

供養於佛并菩薩， 共作是言而讚歎： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養於佛并菩薩， 共作是言而讚歎：

「一切見者兩足尊， 哀愍有情現神力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切見者兩足尊， 哀愍有情現神力；

令此種種諸天樂， 普發妙音咸得聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令此種種諸天樂， 普發妙音咸得聞。

於一毛端百千億， 那庾多國微塵數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一毛端百千億， 那庾多國微塵數；

如是無量諸如來， 於中安坐說妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無量諸如來， 於中安坐說妙法。

一毛孔內無量剎， 各有四洲及大海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛孔內無量剎， 各有四洲及大海；

須彌、鐵圍亦復然， 悉見在中無迫隘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌、鐵圍亦復然， 悉見在中無迫隘。

一毛端處有六趣， 三種惡道及人、天、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛端處有六趣， 三種惡道及人、天、

諸龍、神眾、阿素洛， 各隨自業受果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸龍、神眾、阿素洛， 各隨自業受果報。

於彼一切剎土中， 悉有如來演妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一切剎土中， 悉有如來演妙法，

隨順一切有情心， 為轉最上淨法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順一切有情心， 為轉最上淨法輪。

剎中種種有情身， 身中復有種種剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎中種種有情身， 身中復有種種剎，

人天諸趣各各異， 佛悉知已為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天諸趣各各異， 佛悉知已為說法。

大剎隨欲變為小， 小剎隨欲變為大； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大剎隨欲變為小， 小剎隨欲變為大；

如是神通無有量， 世間共說不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是神通無有量， 世間共說不能盡。」

普發此等妙音聲， 稱讚如來功德已； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普發此等妙音聲， 稱讚如來功德已；

眾會歡喜默然住， 一心瞻仰欲聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾會歡喜默然住， 一心瞻仰欲聽法。

時解脫月復請言： 「今此眾會皆寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時解脫月復請言： 「今此眾會皆寂靜，

願說隨次之所入， 第八地中之行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願說隨次之所入， 第八地中之行相。」

爾時，金剛藏菩薩告眾菩薩言：「唯諸佛子！若是菩薩，於七地中善修決擇，以慧方便善淨諸道，善集資糧，善結大願，善蒙安住，如來加持，得自善根力所持性，隨順如來力、無所畏、不共佛法作意而行；善淨增上意樂思察，由福智力之所涌起；以大慈悲於諸有情，不捨加行隨於無量智道而行；入一切法本來無生、無起、無相、無成、無壞、無斷盡、無流轉、無止息性為性；初、中、後位皆悉平等，以真如中無分別故入一切智。即此菩薩，遠離一切心、意及識分別妄想無所執著，與虛空等顯然入性，名為已得無生法忍。佛子！菩薩成就如是無生法忍，纔證菩薩不動地故，得甚深住難可了知，同無差別離一切相，止息一切想之執著無量無邊，以諸聲聞及以獨覺不可映奪寂靜現前。佛子！譬如苾芻，具足神通得心自在，漸入第九想受滅定，一切動亂憶想分別悉皆止息。佛子！菩薩纔得不動地已亦復如是，離諸功用任運至得無功用性，遠離一切身、語、意務安住異熟。佛子！譬如有人夢見自身墮在大河，為欲渡故發大勇猛起大翹勤，以大勇猛起翹勤故，即便寐寤；既寤寐已，所作一切勇猛遽務皆悉休息。佛子！菩薩亦復如是，見有情聚墮在煩惱四大瀑流，為欲救度故，發大勇猛起大翹勤，由以發起大精進故，纔至菩薩不動地已，一切功用靡不皆息；即此菩薩所有一切二取現行，或相現行不復影現。佛子！譬如天仙生在梵世，欲界煩惱終不現行。佛子！菩薩住此不動地時亦復如是，一切心、意及識現行不復現起。又此乃至諸佛現行，菩提現行，菩薩現行，涅槃現行尚不現起，況復發起世間現行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩告眾菩薩言：「唯諸佛子！若是菩薩，於七地中善修決擇，以慧方便善淨諸道，善集資糧，善結大願，善蒙安住，如來加持，得自善根力所持性，隨順如來力、無所畏、不共佛法作意而行；善淨增上意樂思察，由福智力之所涌起；以大慈悲於諸有情，不捨加行隨於無量智道而行；入一切法本來無生、無起、無相、無成、無壞、無斷盡、無流轉、無止息性為性；初、中、後位皆悉平等，以真如中無分別故入一切智。即此菩薩，遠離一切心、意及識分別妄想無所執著，與虛空等顯然入性，名為已得無生法忍。佛子！菩薩成就如是無生法忍，纔證菩薩不動地故，得甚深住難可了知，同無差別離一切相，止息一切想之執著無量無邊，以諸聲聞及以獨覺不可映奪寂靜現前。佛子！譬如苾芻，具足神通得心自在，漸入第九想受滅定，一切動亂憶想分別悉皆止息。佛子！菩薩纔得不動地已亦復如是，離諸功用任運至得無功用性，遠離一切身、語、意務安住異熟。佛子！譬如有人夢見自身墮在大河，為欲渡故發大勇猛起大翹勤，以大勇猛起翹勤故，即便寐寤；既寤寐已，所作一切勇猛遽務皆悉休息。佛子！菩薩亦復如是，見有情聚墮在煩惱四大瀑流，為欲救度故，發大勇猛起大翹勤，由以發起大精進故，纔至菩薩不動地已，一切功用靡不皆息；即此菩薩所有一切二取現行，或相現行不復影現。佛子！譬如天仙生在梵世，欲界煩惱終不現行。佛子！菩薩住此不動地時亦復如是，一切心、意及識現行不復現起。又此乃至諸佛現行，菩提現行，菩薩現行，涅槃現行尚不現起，況復發起世間現行？

「復次，佛子！菩薩如是行此第八不動地時，安住本願力所持已，即於如是法門駛流，蒙諸如來覺悟勸導；是時諸佛授與、引發如來妙智，作如是言：『善哉，善哉！善男子！此即隨順一切佛法勝義之忍。然善男子！我等諸佛，所有十力、四無所畏、十八不共佛法自在，汝今未得，當為成就佛法自在，應起精進，於此忍門勿復棄捨。又善男子！汝雖得是寂滅解脫，然彼一切異生種類未得寂靜，未能寂滅，常順異異煩惱現行，種種尋伺之所侵害；汝當愍念。又善男子！汝當憶念本所誓願，謂令有情，皆得義利及不思議智慧之門。又善男子！一切諸法法性如是，若佛出世或不出世法界常住終無變易，非但以此諸佛得現一切聲聞及諸獨覺，亦證此法無分別法性。又善男子！汝觀我等佛身無量、智慧無量、剎土無量、光輪無量、智所引無量、清淨音韻亦無有量，汝今亦應引發此事。又善男子！汝今唯得此一法明，謂諸法中無分別慧。然善男子！如是法明，諸佛如來無邊所行、無邊所作、無邊所繫，為欲證彼當起引發。又善男子！汝觀十方無量剎土、無量有情、無量諸法種種差別，應是一切如理通達。』佛子！如是諸佛世尊，覺悟勸導此地菩薩，授與此等無量無邊引發智門，令其無智差別故，能成如是引發之業。佛子！我今告汝得解，若時諸佛不垂誨示，令此菩薩入於如是引發門者，當時即入究竟涅槃，休息一切利有情業。以是諸佛授與如是引發無量智慧業故，此地菩薩於一念頃所引智業，此比於前從初發心，乃至七地所修諸行，百倍為勝，千倍、百千倍、俱胝倍、百俱胝倍、千俱胝倍、百千俱胝倍、百千俱胝那庾多倍為勝，算數計喻乃至烏波尼殺曇倍，亦復為勝。所以者何？佛子！菩薩先以一身引發諸行，今乘此地以依無量分身差別修菩薩行，以能引發無量音聲，以能引發無量智慧，以能引發無量受生，以能嚴淨無量佛剎，以能成熟無量有情，以悉承事無量諸佛，以悟無量法之理趣，以起無量神通勢力，以依無量眾會差別，以無量行身、語、意業一切菩薩正行之力，皆悉成滿，以不動故。佛子！譬如海船未至大海，以有功用排牽而去，若至海已則無功用任運而行，以於大海風輪飄汎，一日所行，此比於前有功用時，設經百歲不能爾所無量而至。佛子！菩薩亦復如是，已善積集善根資糧修證大乘，隨至菩薩正行大海，一須臾頃以無功用智入一切智智，此比於前有功用業，經百千劫不能爾所無量而至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！菩薩如是行此第八不動地時，安住本願力所持已，即於如是法門駛流，蒙諸如來覺悟勸導；是時諸佛授與、引發如來妙智，作如是言：『善哉，善哉！善男子！此即隨順一切佛法勝義之忍。然善男子！我等諸佛，所有十力、四無所畏、十八不共佛法自在，汝今未得，當為成就佛法自在，應起精進，於此忍門勿復棄捨。又善男子！汝雖得是寂滅解脫，然彼一切異生種類未得寂靜，未能寂滅，常順異異煩惱現行，種種尋伺之所侵害；汝當愍念。又善男子！汝當憶念本所誓願，謂令有情，皆得義利及不思議智慧之門。又善男子！一切諸法法性如是，若佛出世或不出世法界常住終無變易，非但以此諸佛得現一切聲聞及諸獨覺，亦證此法無分別法性。又善男子！汝觀我等佛身無量、智慧無量、剎土無量、光輪無量、智所引無量、清淨音韻亦無有量，汝今亦應引發此事。又善男子！汝今唯得此一法明，謂諸法中無分別慧。然善男子！如是法明，諸佛如來無邊所行、無邊所作、無邊所繫，為欲證彼當起引發。又善男子！汝觀十方無量剎土、無量有情、無量諸法種種差別，應是一切如理通達。』佛子！如是諸佛世尊，覺悟勸導此地菩薩，授與此等無量無邊引發智門，令其無智差別故，能成如是引發之業。佛子！我今告汝得解，若時諸佛不垂誨示，令此菩薩入於如是引發門者，當時即入究竟涅槃，休息一切利有情業。以是諸佛授與如是引發無量智慧業故，此地菩薩於一念頃所引智業，此比於前從初發心，乃至七地所修諸行，百倍為勝，千倍、百千倍、俱胝倍、百俱胝倍、千俱胝倍、百千俱胝倍、百千俱胝那庾多倍為勝，算數計喻乃至烏波尼殺曇倍，亦復為勝。所以者何？佛子！菩薩先以一身引發諸行，今乘此地以依無量分身差別修菩薩行，以能引發無量音聲，以能引發無量智慧，以能引發無量受生，以能嚴淨無量佛剎，以能成熟無量有情，以悉承事無量諸佛，以悟無量法之理趣，以起無量神通勢力，以依無量眾會差別，以無量行身、語、意業一切菩薩正行之力，皆悉成滿，以不動故。佛子！譬如海船未至大海，以有功用排牽而去，若至海已則無功用任運而行，以於大海風輪飄汎，一日所行，此比於前有功用時，設經百歲不能爾所無量而至。佛子！菩薩亦復如是，已善積集善根資糧修證大乘，隨至菩薩正行大海，一須臾頃以無功用智入一切智智，此比於前有功用業，經百千劫不能爾所無量而至。

「唯諸佛子！菩薩已至於第八地，以由廣大方便善巧，妙智所引無功用行，菩薩正慧觀察一切智智之時，觀世界成觀世界壞，如世間成皆能了知；如世間壞皆能了知；由何業集世間成就皆能了知；由何業盡世間壞滅皆能了知；幾時世界成皆能了知；幾時世界壞皆能了知；幾時世界成已住皆能了知；幾時世界壞已住皆能了知；又知地界小大無量及差別相；了知水界小大無量及差別相；了知火界小大無量及差別相；了知風界小大無量及差別相；又知微塵細相、麁相、無量相及差別相；於何世界所有若干微塵積聚，微塵差別皆能了知；於何世界所有若干地界微塵皆能了知；所有若干水界微塵皆能了知；所有若干火界微塵皆能了知；所有若干風界微塵皆能了知；所有若干有情界微塵皆能了知；所有若干剎土聚微塵皆能了知。又此菩薩，知有情身麁相、細相、身差別相；知依那洛迦身有若干微塵；知依傍生身有若干微塵；知依鬼界身有若干微塵；知依阿素洛世間身有若干微塵；知依天世間身有若干微塵；知依人世間身有若干微塵。菩薩如是，趣入微塵差別智已，知欲界成、知色界成、知無色界成，知欲界壞、知色界壞、知無色界壞；能知欲界小大無量及差別相；能知色界小大無量及差別相；能知無色界小大無量及差別相。了知三界，於觀三界隨行智中，復善引發智光明已，於諸有情身差別智已得善巧，於身分別智得善巧，則於示現受生引慧，此菩薩隨有情類受生差別及身成就，隨其所應而為同類，示現自身成熟有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯諸佛子！菩薩已至於第八地，以由廣大方便善巧，妙智所引無功用行，菩薩正慧觀察一切智智之時，觀世界成觀世界壞，如世間成皆能了知；如世間壞皆能了知；由何業集世間成就皆能了知；由何業盡世間壞滅皆能了知；幾時世界成皆能了知；幾時世界壞皆能了知；幾時世界成已住皆能了知；幾時世界壞已住皆能了知；又知地界小大無量及差別相；了知水界小大無量及差別相；了知火界小大無量及差別相；了知風界小大無量及差別相；又知微塵細相、麁相、無量相及差別相；於何世界所有若干微塵積聚，微塵差別皆能了知；於何世界所有若干地界微塵皆能了知；所有若干水界微塵皆能了知；所有若干火界微塵皆能了知；所有若干風界微塵皆能了知；所有若干有情界微塵皆能了知；所有若干剎土聚微塵皆能了知。又此菩薩，知有情身麁相、細相、身差別相；知依那洛迦身有若干微塵；知依傍生身有若干微塵；知依鬼界身有若干微塵；知依阿素洛世間身有若干微塵；知依天世間身有若干微塵；知依人世間身有若干微塵。菩薩如是，趣入微塵差別智已，知欲界成、知色界成、知無色界成，知欲界壞、知色界壞、知無色界壞；能知欲界小大無量及差別相；能知色界小大無量及差別相；能知無色界小大無量及差別相。了知三界，於觀三界隨行智中，復善引發智光明已，於諸有情身差別智已得善巧，於身分別智得善巧，則於示現受生引慧，此菩薩隨有情類受生差別及身成就，隨其所應而為同類，示現自身成熟有情。

「復次，菩薩於一三千大千世界，普能遍滿隨有情身勝解差別引發受生，以影現智隨所行故，若二、若三、若四、若五、若十、二十、三十、四十、五十、若百，乃至不可說數無量三千大千世界，皆能遍滿隨有情身勝解差別隨其所應引發受生，以影現智隨所行故。菩薩成就如是智已，從一佛剎其身不動，於不可說諸佛剎土眾會之中皆悉顯現，而此菩薩隨諸有情身及勝解意樂差別，能於彼彼佛國土中，及於彼彼眾會道場彼彼之處，如是如是示現其身。所謂：於沙門眾中現沙門形，婆羅門眾中現婆羅門形，剎利眾中現剎利形，吠舍眾中現吠舍形，長者眾中現長者形，居士眾中現居士形，於四天王眾中現四天王形，於三十三天眾中示現三十三天形，夜摩眾中、覩史多眾中、樂變化眾中、他化自在眾中、魔王眾中，各隨其類而為現形，於梵眾中現梵形色。又此菩薩，應以聲聞身得調伏者，而為示現聲聞身形；應以獨覺身得調伏者，而為示現獨覺身形；應以菩薩身得調伏者，而為示現菩薩身形；應以如來身形得調伏者，而為示現如來身形。佛子！菩薩如是，於不可說佛剎土中所有若干有情勝解，於彼彼處如是如是現身差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩於一三千大千世界，普能遍滿隨有情身勝解差別引發受生，以影現智隨所行故，若二、若三、若四、若五、若十、二十、三十、四十、五十、若百，乃至不可說數無量三千大千世界，皆能遍滿隨有情身勝解差別隨其所應引發受生，以影現智隨所行故。菩薩成就如是智已，從一佛剎其身不動，於不可說諸佛剎土眾會之中皆悉顯現，而此菩薩隨諸有情身及勝解意樂差別，能於彼彼佛國土中，及於彼彼眾會道場彼彼之處，如是如是示現其身。所謂：於沙門眾中現沙門形，婆羅門眾中現婆羅門形，剎利眾中現剎利形，吠舍眾中現吠舍形，長者眾中現長者形，居士眾中現居士形，於四天王眾中現四天王形，於三十三天眾中示現三十三天形，夜摩眾中、覩史多眾中、樂變化眾中、他化自在眾中、魔王眾中，各隨其類而為現形，於梵眾中現梵形色。又此菩薩，應以聲聞身得調伏者，而為示現聲聞身形；應以獨覺身得調伏者，而為示現獨覺身形；應以菩薩身得調伏者，而為示現菩薩身形；應以如來身形得調伏者，而為示現如來身形。佛子！菩薩如是，於不可說佛剎土中所有若干有情勝解，於彼彼處如是如是現身差別。

「復次，此菩薩遠離一切身相分別，得身平等性，知有情身、剎土身、業果身、聲聞身、獨覺身、菩薩身、如來身、智身、法身、虛空身，此菩薩知有情心意樂引發。若樂隨欲將有情身置於自身，如是剎土身、業果身、聲聞身、獨覺身、菩薩身、如來身、智身、法身、虛空身，置於自身。又此菩薩，知有情心意樂引發，若樂隨欲能以自身置於一切諸有情身；能以自身，置於剎土身、業果身、聲聞身、獨覺身、菩薩身、如來身、智身、法身、虛空身，亦復如是。菩薩已知諸有情心意樂引發，而將此身隨欲置於彼彼身中，是菩薩於有情身中，知業身、異熟身、煩惱身、有色身、無色身。於剎土身中，小相、大相、無量相、雜染相、清淨相、亂住相、仰住相、覆入相、方網差別相，皆悉能知。於業果身中，能知差別、知假建立；於聲聞身、於獨覺身、於菩薩身，能知差別、知建立；於如來身中知等覺身、願身、化身、加持之身、相好莊嚴微妙色身、光明身、意生身、福德身、法身、智身，皆悉能知。於智身中，善思察相、如實觀相、果及加行所攝之相、世間出世間差別相、三乘安立相、共不共相、出離非出離相、有學無學相，皆悉能知。於法身平等性相、不毀壞相、隨諸分位及假世俗安立之相、有情無情法安立相、佛法聖僧法安立相，皆悉能知。於虛空身，知無量根遍行之相、無形質相、無異無邊相、以持色聚得顯了相，皆悉能知。即此菩薩，如是已能引發身智得壽自在，於不可說不可說劫加持壽量故；得心自在已，於無量無數等持觀入智故；得資生自在已，能示現一切世界無量莊嚴具，莊飾加持故；得業自在，應時能現業果加持故；得生自在，於一切世間示現受生故；得勝解自在已，能示現一切世界佛充滿故；得願自在，於隨所欲佛剎時分示等覺故；得神通自在，諸佛剎中皆能示現神通遊戲故；得法自在已，能示現無邊無中法門明故；得智自在，示現佛力、無畏、不共佛法、相、好、正等覺故。菩薩得此十自在故，即得名為不思議智者、廣大智者、不可映奪智者。於是菩薩已至如是，已能成就如是智慧，畢竟無罪；身業現行任運隨轉，畢竟無罪；語業現行任運隨轉，畢竟無罪；意業現行任運隨轉，於一切業智為先導，隨智而轉，慧到彼岸以為增上。大悲為首，方便善巧善所分別，願善所引，如來加持善所加護，於諸有情利益加行無有休息，隨於無邊世界差別行。佛子！舉要言之：菩薩至於不動地已，所有身、語、意業現行，皆為積集一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，此菩薩遠離一切身相分別，得身平等性，知有情身、剎土身、業果身、聲聞身、獨覺身、菩薩身、如來身、智身、法身、虛空身，此菩薩知有情心意樂引發。若樂隨欲將有情身置於自身，如是剎土身、業果身、聲聞身、獨覺身、菩薩身、如來身、智身、法身、虛空身，置於自身。又此菩薩，知有情心意樂引發，若樂隨欲能以自身置於一切諸有情身；能以自身，置於剎土身、業果身、聲聞身、獨覺身、菩薩身、如來身、智身、法身、虛空身，亦復如是。菩薩已知諸有情心意樂引發，而將此身隨欲置於彼彼身中，是菩薩於有情身中，知業身、異熟身、煩惱身、有色身、無色身。於剎土身中，小相、大相、無量相、雜染相、清淨相、亂住相、仰住相、覆入相、方網差別相，皆悉能知。於業果身中，能知差別、知假建立；於聲聞身、於獨覺身、於菩薩身，能知差別、知建立；於如來身中知等覺身、願身、化身、加持之身、相好莊嚴微妙色身、光明身、意生身、福德身、法身、智身，皆悉能知。於智身中，善思察相、如實觀相、果及加行所攝之相、世間出世間差別相、三乘安立相、共不共相、出離非出離相、有學無學相，皆悉能知。於法身平等性相、不毀壞相、隨諸分位及假世俗安立之相、有情無情法安立相、佛法聖僧法安立相，皆悉能知。於虛空身，知無量根遍行之相、無形質相、無異無邊相、以持色聚得顯了相，皆悉能知。即此菩薩，如是已能引發身智得壽自在，於不可說不可說劫加持壽量故；得心自在已，於無量無數等持觀入智故；得資生自在已，能示現一切世界無量莊嚴具，莊飾加持故；得業自在，應時能現業果加持故；得生自在，於一切世間示現受生故；得勝解自在已，能示現一切世界佛充滿故；得願自在，於隨所欲佛剎時分示等覺故；得神通自在，諸佛剎中皆能示現神通遊戲故；得法自在已，能示現無邊無中法門明故；得智自在，示現佛力、無畏、不共佛法、相、好、正等覺故。菩薩得此十自在故，即得名為不思議智者、廣大智者、不可映奪智者。於是菩薩已至如是，已能成就如是智慧，畢竟無罪；身業現行任運隨轉，畢竟無罪；語業現行任運隨轉，畢竟無罪；意業現行任運隨轉，於一切業智為先導，隨智而轉，慧到彼岸以為增上。大悲為首，方便善巧善所分別，願善所引，如來加持善所加護，於諸有情利益加行無有休息，隨於無邊世界差別行。佛子！舉要言之：菩薩至於不動地已，所有身、語、意業現行，皆為積集一切佛法。

「復次，菩薩如是至於不動地中，於意樂力得善安住，遠離一切煩惱現行故；於增上意樂力得善安住，不離道故；於大悲力得善安住，不捨利益有情事故；於大慈力得善安住，能救一切諸世間故；於總持力得善安住，無忘失法故；於辯才力得善安住，於一切佛法選擇分別得善巧故；於神通力得善安住，於無邊際諸世界中行差別處得善巧故；於大願力得善安住，不捨一切菩薩所作故；於到彼岸力得善安住，普集一切諸佛法故；於如來加持力得善安住，一切行相、一切智智現在前故。然此菩薩已得如是勢力所持，能現一切諸所作事，而於一切所作事中無有過咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩如是至於不動地中，於意樂力得善安住，遠離一切煩惱現行故；於增上意樂力得善安住，不離道故；於大悲力得善安住，不捨利益有情事故；於大慈力得善安住，能救一切諸世間故；於總持力得善安住，無忘失法故；於辯才力得善安住，於一切佛法選擇分別得善巧故；於神通力得善安住，於無邊際諸世界中行差別處得善巧故；於大願力得善安住，不捨一切菩薩所作故；於到彼岸力得善安住，普集一切諸佛法故；於如來加持力得善安住，一切行相、一切智智現在前故。然此菩薩已得如是勢力所持，能現一切諸所作事，而於一切所作事中無有過咎。

「佛子！此之第八菩薩智地，名為不動地，不可映奪故；名為不退地，智無退故；名為難得地，一切世間無能測故；名為童真地，無過失故；名為生地，如所樂欲自在轉故；名為成就地，無復所作故；名為究竟地，以能善作智決擇故；名為涅槃地，以善引發本願力故；名為住持地，非他所壞故；名為無功用地，前際所引故。佛子！菩薩引發如是智已，入佛種姓，以佛功德光明所照，隨順如來威儀正行，佛境現前無間無缺，如來威德常所加持，釋梵護世之所奉迎，金剛力士常隨侍衛，恒不捨離三摩地力，引發無量分身差別一切身行，勢力相應成就廣大異熟神通，於無涯際三摩地中自在而轉。能受無量菩提記別，隨已成熟諸有情類現成正覺。然此菩薩如是通達入大乘會，獲善觀察大智神通，常恒能放妙慧光明，趣入無礙真法界道，能知世界差別之道，示現一切諸大功德，於自心起自在能轉，於前後際善能知行，善能通達伏除一切魔道之智，證入如來所行境界。能於無邊諸世界中行菩薩行，已能成就不退轉故；是即說為菩薩已至於不動地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此之第八菩薩智地，名為不動地，不可映奪故；名為不退地，智無退故；名為難得地，一切世間無能測故；名為童真地，無過失故；名為生地，如所樂欲自在轉故；名為成就地，無復所作故；名為究竟地，以能善作智決擇故；名為涅槃地，以善引發本願力故；名為住持地，非他所壞故；名為無功用地，前際所引故。佛子！菩薩引發如是智已，入佛種姓，以佛功德光明所照，隨順如來威儀正行，佛境現前無間無缺，如來威德常所加持，釋梵護世之所奉迎，金剛力士常隨侍衛，恒不捨離三摩地力，引發無量分身差別一切身行，勢力相應成就廣大異熟神通，於無涯際三摩地中自在而轉。能受無量菩提記別，隨已成熟諸有情類現成正覺。然此菩薩如是通達入大乘會，獲善觀察大智神通，常恒能放妙慧光明，趣入無礙真法界道，能知世界差別之道，示現一切諸大功德，於自心起自在能轉，於前後際善能知行，善能通達伏除一切魔道之智，證入如來所行境界。能於無邊諸世界中行菩薩行，已能成就不退轉故；是即說為菩薩已至於不動地。

「佛子！菩薩住此不動地時，恒常無間不離現見無量諸佛，由三摩地力所引故。然不棄捨廣見諸佛承事供養，然此菩薩於一一世界，見無量佛、無量百佛、無量千佛、無量百千佛、無量百千那庾多佛、無量俱胝佛、無量百俱胝佛、無量千俱胝佛、無量百千俱胝佛、無量百千俱胝那庾多佛。見諸佛已恭敬尊重，以一切行相引發供養，悉以奉獻彼諸如來，皆悉承事，於諸佛所領受世界差別義等無量法明，轉復得於如來法藏，於諸世界差別問答無能屈者。於無量劫，此諸善根轉得熾然光麗明淨，無量百劫、無量千劫、無量百千劫、無量百千那庾多劫、無量俱胝劫、無量百俱胝劫、無量千俱胝劫、無量百千俱胝劫、無量百千俱胝那庾多劫，此諸善根轉得熾然光麗明淨。佛子！譬如善巧金師，以所鍊金作嚴具已，置贍部洲聖王頂上或於頸下，贍部洲中一切臣民，諸莊嚴具無與等者。佛子！菩薩住是不動地中，此諸善根亦復如是，一切聲聞、獨覺，乃至七地菩薩，所有善根無與等者。以住此地大智光明，普滅有情煩惱黑闇，善能開闡智慧門故。佛子！譬如千世界主，大梵天王遍運慈心，普放光明滿千世界。菩薩住此不動地已亦復如是，能以光明普照遍滿，乃至百萬佛剎微塵數等世界，漸滅有情煩惱炎熱令身悅豫。於十種波羅蜜多，願到彼岸以為增上，餘到彼岸隨力隨分，非不修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩住此不動地時，恒常無間不離現見無量諸佛，由三摩地力所引故。然不棄捨廣見諸佛承事供養，然此菩薩於一一世界，見無量佛、無量百佛、無量千佛、無量百千佛、無量百千那庾多佛、無量俱胝佛、無量百俱胝佛、無量千俱胝佛、無量百千俱胝佛、無量百千俱胝那庾多佛。見諸佛已恭敬尊重，以一切行相引發供養，悉以奉獻彼諸如來，皆悉承事，於諸佛所領受世界差別義等無量法明，轉復得於如來法藏，於諸世界差別問答無能屈者。於無量劫，此諸善根轉得熾然光麗明淨，無量百劫、無量千劫、無量百千劫、無量百千那庾多劫、無量俱胝劫、無量百俱胝劫、無量千俱胝劫、無量百千俱胝劫、無量百千俱胝那庾多劫，此諸善根轉得熾然光麗明淨。佛子！譬如善巧金師，以所鍊金作嚴具已，置贍部洲聖王頂上或於頸下，贍部洲中一切臣民，諸莊嚴具無與等者。佛子！菩薩住是不動地中，此諸善根亦復如是，一切聲聞、獨覺，乃至七地菩薩，所有善根無與等者。以住此地大智光明，普滅有情煩惱黑闇，善能開闡智慧門故。佛子！譬如千世界主，大梵天王遍運慈心，普放光明滿千世界。菩薩住此不動地已亦復如是，能以光明普照遍滿，乃至百萬佛剎微塵數等世界，漸滅有情煩惱炎熱令身悅豫。於十種波羅蜜多，願到彼岸以為增上，餘到彼岸隨力隨分，非不修行。

「佛子！是名略說菩薩第八不動智地。若廣說者，經無量劫不可窮盡。菩薩安住於此地已，受生多作大梵天王，主千世界威德最勝無所映奪；善見義利得大自在，為諸有情善說聲聞、獨覺、菩薩到彼岸道，世界差別問答之中無能屈者，諸所作業，或以布施、或以愛語、或以利行、或以同事，此等一切悉皆不離佛作意、法作意、僧伽作意、菩薩作意、菩薩行作意、到彼岸作意、諸地作意、佛力作意、無所畏作意、佛不共法作意，乃至不離一切行相勝妙相應一切智智作意。常作願言：『我當一切諸有情中，為首、為勝、為殊勝、為妙、為微妙、為上、為無上、為無等、為無等等、為導、為將、為帥，乃至願得一切智智所依止處。』若樂發起如是精進，由是精進一剎那頃瞬息須臾，證得百萬三千大千世界微塵數諸三摩地；能見百萬三千大千世界微塵數佛，彼佛加持皆能解了。能動百萬三千大千世界微塵數諸佛剎土，能照百萬三千大千世界微塵數諸佛國土，成熟百萬三千大千世界微塵數有情，住壽百萬三千大千世界微塵數劫，於前後際各入百萬三千大千世界微塵數劫，善能思擇百萬三千大千世界微塵數法門，示現百萬三千大千世界微塵數身，身身能現百萬三千大千世界微塵數菩薩眷屬圍遶。從此以上是諸菩薩有願力者，由勝願故，所有遊戲，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或勝解、或所作，此等乃至爾所百千俱胝那庾多劫，不易可數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是名略說菩薩第八不動智地。若廣說者，經無量劫不可窮盡。菩薩安住於此地已，受生多作大梵天王，主千世界威德最勝無所映奪；善見義利得大自在，為諸有情善說聲聞、獨覺、菩薩到彼岸道，世界差別問答之中無能屈者，諸所作業，或以布施、或以愛語、或以利行、或以同事，此等一切悉皆不離佛作意、法作意、僧伽作意、菩薩作意、菩薩行作意、到彼岸作意、諸地作意、佛力作意、無所畏作意、佛不共法作意，乃至不離一切行相勝妙相應一切智智作意。常作願言：『我當一切諸有情中，為首、為勝、為殊勝、為妙、為微妙、為上、為無上、為無等、為無等等、為導、為將、為帥，乃至願得一切智智所依止處。』若樂發起如是精進，由是精進一剎那頃瞬息須臾，證得百萬三千大千世界微塵數諸三摩地；能見百萬三千大千世界微塵數佛，彼佛加持皆能解了。能動百萬三千大千世界微塵數諸佛剎土，能照百萬三千大千世界微塵數諸佛國土，成熟百萬三千大千世界微塵數有情，住壽百萬三千大千世界微塵數劫，於前後際各入百萬三千大千世界微塵數劫，善能思擇百萬三千大千世界微塵數法門，示現百萬三千大千世界微塵數身，身身能現百萬三千大千世界微塵數菩薩眷屬圍遶。從此以上是諸菩薩有願力者，由勝願故，所有遊戲，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或勝解、或所作，此等乃至爾所百千俱胝那庾多劫，不易可數。」

爾時，金剛藏菩薩欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩欲重宣此義，而說偈言：

「七地已修方便慧， 善集資糧發大願； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七地已修方便慧， 善集資糧發大願；

得佛加持具善力， 順佛功德淨志念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得佛加持具善力， 順佛功德淨志念。

福智已超恒慈愍， 智慧廣大等虛空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福智已超恒慈愍， 智慧廣大等虛空；

為求勝智登八地， 契悟寂滅無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求勝智登八地， 契悟寂滅無生忍。

知法無生、無起性， 無相、無成、無壞滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法無生、無起性， 無相、無成、無壞滅，

無盡、無轉、無止息， 無性為性常平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡、無轉、無止息， 無性為性常平等。

以無分別入佛智， 超心、意、識分別想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無分別入佛智， 超心、意、識分別想；

證此忍已得靜住， 甚深不動常寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證此忍已得靜住， 甚深不動常寂滅。

一切世間無能測， 心相取著悉皆離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間無能測， 心相取著悉皆離，

住於此地不分別， 譬如苾芻入滅定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於此地不分別， 譬如苾芻入滅定。

如夢渡河起翹勤， 寤已坦然無遽務； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如夢渡河起翹勤， 寤已坦然無遽務；

菩薩為度有情界， 功用此地息亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩為度有情界， 功用此地息亦然；

如生梵世絕下欲， 於此二相除亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如生梵世絕下欲， 於此二相除亦爾。

於法駛流蒙諸佛， 覺悟勸導次其忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法駛流蒙諸佛， 覺悟勸導次其忍，

語言：『我等諸佛德， 汝今未獲常勤進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語言：『我等諸佛德， 汝今未獲常勤進，

汝雖已滅煩惱火， 世間惑焰猶熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝雖已滅煩惱火， 世間惑焰猶熾然，

當念本願度有情， 悉使修因趣解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當念本願度有情， 悉使修因趣解脫。

法性常爾離分別， 非但由此顯世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性常爾離分別， 非但由此顯世尊，

二乘於此亦能得， 故當引發一切行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二乘於此亦能得， 故當引發一切行。』

如是人天應供尊， 授此智令慧觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是人天應供尊， 授此智令慧觀察，

無邊佛法悉得成， 一念超過曩眾行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊佛法悉得成， 一念超過曩眾行。

菩薩住茲妙智地， 則獲廣大神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住茲妙智地， 則獲廣大神通力，

一念分身遍十方， 如船入海因風濟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念分身遍十方， 如船入海因風濟，

心無功用任智力， 悉知世界成、壞、住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無功用任智力， 悉知世界成、壞、住，

諸界種種各殊異， 小大無量皆能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸界種種各殊異， 小大無量皆能了。

三千界中四大種， 六趣有情身各別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千界中四大種， 六趣有情身各別，

及以眾寶微塵數， 以智觀察悉無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以眾寶微塵數， 以智觀察悉無餘。

菩薩能知一切身， 為化有情同彼形； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩能知一切身， 為化有情同彼形；

剎土無量種種別， 悉為現形無不遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎土無量種種別， 悉為現形無不遍。

譬如日月住虛空， 一切水中皆現影； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如日月住虛空， 一切水中皆現影；

住於法界無所動， 隨其心樂各不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於法界無所動， 隨其心樂各不同。

一切眾中皆現身， 聲聞、獨覺與菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾中皆現身， 聲聞、獨覺與菩薩，

及以佛身靡不現。 有情剎土業報身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以佛身靡不現。 有情剎土業報身，

種種現身智法身， 虛空身相皆平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種現身智法身， 虛空身相皆平等，

普為群生而示作。 十種聖智普觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為群生而示作。 十種聖智普觀察，

復以慈悲作眾業， 所有佛法皆成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以慈悲作眾業， 所有佛法皆成就，

淨戒不動如須彌， 十力成就不搖動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨戒不動如須彌， 十力成就不搖動，

一切魔眾無能轉。 諸佛加持天王禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切魔眾無能轉。 諸佛加持天王禮，

密迹金剛恒侍衛， 此地功德無邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛恒侍衛， 此地功德無邊際，

千萬億劫說不盡。 復以供佛善益明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千萬億劫說不盡。 復以供佛善益明，

如王頂上莊嚴具； 菩薩住此第八地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如王頂上莊嚴具； 菩薩住此第八地，

多作梵王千界主， 演說三乘無有窮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多作梵王千界主， 演說三乘無有窮；

慈光普照滅眾惑， 一念獲得百萬界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈光普照滅眾惑， 一念獲得百萬界。

微塵數等三摩地， 餘所作事悉亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微塵數等三摩地， 餘所作事悉亦然；

願力示現復過此。 菩薩第八不動地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願力示現復過此。 菩薩第八不動地，

我為汝等已略說， 若以次第廣分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為汝等已略說， 若以次第廣分別，

經於億劫不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經於億劫不能盡。」

菩薩不動地第八竟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩不動地第八竟