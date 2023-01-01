佛說十地經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說十地經卷第三

大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯

菩薩發光地第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩發光地第三

佛子聞此地行已， 菩薩境界難思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子聞此地行已， 菩薩境界難思議；

靡不恭敬心歡喜， 散花空中為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靡不恭敬心歡喜， 散花空中為供養。

讚言：「善哉！大仙主！ 慈心愍念諸有情； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚言：「善哉！大仙主！ 慈心愍念諸有情；

善說智者律儀法， 第二地中之行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說智者律儀法， 第二地中之行相。

是諸菩薩微妙行， 真實無異無差別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩微妙行， 真實無異無差別；

為欲利益諸群生， 如是演說最清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲利益諸群生， 如是演說最清淨。

一切天人供養者， 願為演說第三地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切天人供養者， 願為演說第三地；

與法相應諸智業， 如其境界為具闡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與法相應諸智業， 如其境界為具闡。

大仙所有施、淨戒， 安忍、精進、靜慮、慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仙所有施、淨戒， 安忍、精進、靜慮、慧，

及以方便慈悲道， 佛清淨道願皆說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以方便慈悲道， 佛清淨道願皆說。」

時解脫月復請言： 「無畏大師金剛藏！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時解脫月復請言： 「無畏大師金剛藏！

願說趣入第三地， 柔和心者之功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願說趣入第三地， 柔和心者之功德。」

爾時，金剛藏菩薩告眾菩薩言：「唯諸佛子！若是菩薩，第二地中增上意樂善清淨已，欲入菩薩第三地者，當以十種心之意樂作意而入。何等為十？所謂：以清淨心意樂作意，以安住心意樂作意，以厭離心意樂作意，以離欲心意樂作意，以不退心意樂作意，以堅固心意樂作意，以熾然心意樂作意，以勇健心意樂作意，以勝妙心意樂作意，以廣大心意樂作意，菩薩以是十心意樂作意，證入第三地中。唯諸佛子！菩薩住此第三地時，觀察一切諸有為行，皆見無常、有苦、不淨、不可依怙，終皆敗壞、不得久住，剎那生滅、前際不來、後際不去、現在不住。菩薩如是無倒觀察一切行時，復觀見身無有救者、無所依怙，與憂、與歎、與惱相應，愛憎所繫多苦愁惱，無有停積。以貪、恚、癡猛火熾然共眾病長，見如是已，從一切行令心勝進趣如來智印。此菩薩見如來智不可思議，無等、無量、難得、無雜、無災、無惱，至無畏城不復退還，能救無量諸苦有情。菩薩如是見如來智無量利益、見一切行無量災患，則此轉更於有情所，發起十種心之意樂。何等為十？所謂：孤獨無依心之意樂，常恒貧窮心之意樂，以貪、恚、癡猛火熾然心之意樂，於有牢獄之所禁閉心之意樂，常無間斷以諸煩惱稠林所覆心之意樂，不能觀察心之意樂，無善法欲心之意樂，迷失佛法心之意樂，隨生死流心之意樂，失解脫道心之意樂，發此十種心之意樂。菩薩如是見有情界眾災患已，發大精進作是念言：『此諸有情，我應救濟應令解脫，應令清淨、應當拔出、應令趣入、應令安住、應令歡喜、應令愛樂、應令調伏、應令寂滅。』菩薩如是於彼諸行深心厭離，於諸有情興悲戀心，於佛妙智見大勝利，以如來智為所依止；為救有情勤修加行，作是思惟：『此諸有情墮在眾苦煩惱雜染，以何等道而能拔濟，令住究竟常樂涅槃？』即此菩薩便作是念：『此皆不離以無障礙智解脫處；此無障礙智解脫，不離一切法如實覺；此一切法如實覺悟，不離無行無生行慧；此慧光明，不離靜慮善巧決擇妙慧觀察；復此靜慮善巧決擇妙慧觀察，皆不離於多聞善巧。』菩薩以是善觀察智，專為訪求正法而行，日夜慕法聞法無厭，玩法、樂法、依法、靡法、住法、須法、怙法、歸法、法隨、法行。菩薩如是為求佛法修正行時，無有少物或資生具，或財穀倉庫而不能捨，於此終無難作之想，唯於說法補特伽羅生難遭想；為佛法故無有少分執受外物而不能捨，無少內物而不能捨，無有師長不誓承事，除慢、過慢，下意受行，無有身苦而不誓受。若聞佛法一四句頌歡喜踊躍，勝得三千大千世界充滿其中大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩告眾菩薩言：「唯諸佛子！若是菩薩，第二地中增上意樂善清淨已，欲入菩薩第三地者，當以十種心之意樂作意而入。何等為十？所謂：以清淨心意樂作意，以安住心意樂作意，以厭離心意樂作意，以離欲心意樂作意，以不退心意樂作意，以堅固心意樂作意，以熾然心意樂作意，以勇健心意樂作意，以勝妙心意樂作意，以廣大心意樂作意，菩薩以是十心意樂作意，證入第三地中。唯諸佛子！菩薩住此第三地時，觀察一切諸有為行，皆見無常、有苦、不淨、不可依怙，終皆敗壞、不得久住，剎那生滅、前際不來、後際不去、現在不住。菩薩如是無倒觀察一切行時，復觀見身無有救者、無所依怙，與憂、與歎、與惱相應，愛憎所繫多苦愁惱，無有停積。以貪、恚、癡猛火熾然共眾病長，見如是已，從一切行令心勝進趣如來智印。此菩薩見如來智不可思議，無等、無量、難得、無雜、無災、無惱，至無畏城不復退還，能救無量諸苦有情。菩薩如是見如來智無量利益、見一切行無量災患，則此轉更於有情所，發起十種心之意樂。何等為十？所謂：孤獨無依心之意樂，常恒貧窮心之意樂，以貪、恚、癡猛火熾然心之意樂，於有牢獄之所禁閉心之意樂，常無間斷以諸煩惱稠林所覆心之意樂，不能觀察心之意樂，無善法欲心之意樂，迷失佛法心之意樂，隨生死流心之意樂，失解脫道心之意樂，發此十種心之意樂。菩薩如是見有情界眾災患已，發大精進作是念言：『此諸有情，我應救濟應令解脫，應令清淨、應當拔出、應令趣入、應令安住、應令歡喜、應令愛樂、應令調伏、應令寂滅。』菩薩如是於彼諸行深心厭離，於諸有情興悲戀心，於佛妙智見大勝利，以如來智為所依止；為救有情勤修加行，作是思惟：『此諸有情墮在眾苦煩惱雜染，以何等道而能拔濟，令住究竟常樂涅槃？』即此菩薩便作是念：『此皆不離以無障礙智解脫處；此無障礙智解脫，不離一切法如實覺；此一切法如實覺悟，不離無行無生行慧；此慧光明，不離靜慮善巧決擇妙慧觀察；復此靜慮善巧決擇妙慧觀察，皆不離於多聞善巧。』菩薩以是善觀察智，專為訪求正法而行，日夜慕法聞法無厭，玩法、樂法、依法、靡法、住法、須法、怙法、歸法、法隨、法行。菩薩如是為求佛法修正行時，無有少物或資生具，或財穀倉庫而不能捨，於此終無難作之想，唯於說法補特伽羅生難遭想；為佛法故無有少分執受外物而不能捨，無少內物而不能捨，無有師長不誓承事，除慢、過慢，下意受行，無有身苦而不誓受。若聞佛法一四句頌歡喜踊躍，勝得三千大千世界充滿其中大

珍寶聚。若聞一頌善說正法，歡喜勝得轉輪王位。聞未聞法是佛所說，能引正等覺、能淨菩薩行歡喜踊躍，勝得一切釋梵王等，住百千劫極尊貴位。設有告言：『我有一句佛所說法，能引正等覺、能淨菩薩行，汝今若能投極熾然大焰火坑受劇苦者，當為汝說。』菩薩聞已作是念言：『我為一句佛所說法，能引等正覺、能淨菩薩行，正使火坑量等三千大千世界，滿中熾火，我從梵天尚投身入，況小火坑。又復我等為求佛法，尚應久處大捺落迦諸險惡趣受大苦惱，況於人中諸餘小苦而不能受。』菩薩發起如是精進求正法已，如其所聞而能如理內審觀察。聞正法已，獨居靜處心自決了作是思惟：『以正修行法隨法行，方得名為隨順佛法，非但純以語業演說而得清淨。』菩薩住是發光地時，為欲修行法隨法行，離欲離諸惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足安住。尋伺寂靜內等淨故一心趣故，無尋無伺定生喜樂，入第二靜慮具足安住。於喜離欲安住於捨，正念正知，有身受樂，於是處所，諸聖宣說具足捨念及以正知，住身受樂入第三靜慮具足安住。樂斷苦斷先喜憂沒，不苦不樂捨念清淨，入第四靜慮具足安住。又此菩薩超一切種色之想故，滅沒一切有對想故，以不作意種種想故，知無邊虛空，入空無邊處具足安住。超一切種空無邊處，知無邊識，入識無邊處具足安住。超一切種識無邊處，知無所有，入無所有處具足安住。超一切種無所有處，知非想非非想，入於非想非非想處具足安住。但為隨順法隨法行，不以樂著安足處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珍寶聚。若聞一頌善說正法，歡喜勝得轉輪王位。聞未聞法是佛所說，能引正等覺、能淨菩薩行歡喜踊躍，勝得一切釋梵王等，住百千劫極尊貴位。設有告言：『我有一句佛所說法，能引正等覺、能淨菩薩行，汝今若能投極熾然大焰火坑受劇苦者，當為汝說。』菩薩聞已作是念言：『我為一句佛所說法，能引等正覺、能淨菩薩行，正使火坑量等三千大千世界，滿中熾火，我從梵天尚投身入，況小火坑。又復我等為求佛法，尚應久處大捺落迦諸險惡趣受大苦惱，況於人中諸餘小苦而不能受。』菩薩發起如是精進求正法已，如其所聞而能如理內審觀察。聞正法已，獨居靜處心自決了作是思惟：『以正修行法隨法行，方得名為隨順佛法，非但純以語業演說而得清淨。』菩薩住是發光地時，為欲修行法隨法行，離欲離諸惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足安住。尋伺寂靜內等淨故一心趣故，無尋無伺定生喜樂，入第二靜慮具足安住。於喜離欲安住於捨，正念正知，有身受樂，於是處所，諸聖宣說具足捨念及以正知，住身受樂入第三靜慮具足安住。樂斷苦斷先喜憂沒，不苦不樂捨念清淨，入第四靜慮具足安住。又此菩薩超一切種色之想故，滅沒一切有對想故，以不作意種種想故，知無邊虛空，入空無邊處具足安住。超一切種空無邊處，知無邊識，入識無邊處具足安住。超一切種識無邊處，知無所有，入無所有處具足安住。超一切種無所有處，知非想非非想，入於非想非非想處具足安住。但為隨順法隨法行，不以樂著安足處也。

「復次，菩薩修慈俱心，廣大無二、無量、無恨、無怨、無障、無所惱害，遍至一切極於法界盡虛空性，諸世界中以慈普覆一切世間具足安住。修悲俱心、修喜俱心亦復如是。修捨俱心廣大無二、無量、無恨、無怨、無障、無所惱害，遍至一切極於法界盡虛空性，諸世界中以捨普覆一切世間具足安住。復次，菩薩受用無量諸神變事震動大地，一身為多身、多身為一身，或顯、或隱，迅疾無礙，牆壁山嶂皆能徹過如行於空，於虛空中跏趺而去猶如飛鳥，出沒於地猶若水中，履水如地，身出煙焰如大火聚，從身注水喻如大雲，此之日月有大神德有大威勢，以手捫摸，乃至梵世轉身自在；以天耳界清淨過人，悉聞人天二種音聲，若近、若遠乃至蚊蚋、蜣蜋等悉聞其聲。以他心智如實而知他有情心，所謂有貪心如實知有貪心，離貪心如實知離貪心，有瞋離瞋，有癡離癡，有染離染，狹小、廣大無量聚散，住定、出定，已得解脫、未得解脫，有亹、無亹，麁心、細心皆如實知。菩薩如是以他心智，於他有情他數取趣心之所念心自了知。以宿住智隨念無量諸宿住事，謂能隨念自他一生，二、三、四、五，至十、二十、三、四、五十，乃至百生、多百、多千、多百千生，成劫、壞劫及成壞劫，乃至隨念無量成壞劫，隨念百劫，隨念千劫、百千劫、俱胝劫、百俱胝劫、千俱胝劫、百千俱胝劫，乃至無量百千俱胝那庾多劫皆能隨念。謂我宿生曾在某處，如是名、如是姓、如是種族、如是形貌、如是飲食、如是壽量、如是久住、如是苦樂，從彼處沒來生此處，從此處沒往生於彼，如是形貌、如是言說，若略、若廣諸宿住事皆能隨念。以天眼界清淨過人，見諸有情死時、生時，好色、惡色、善趣、惡趣、若劣、若勝，隨業所行，諸有情類皆如實知。謂彼有情成就身、語及意惡行，誹謗賢聖、具足邪見，由邪見業現受因緣，身壞命終墮險惡趣生捺落迦。復彼有情成就身、語及意善行，讚美賢聖、成就正見，由正見業現受因緣，身壞命終當昇善趣，生於天中受諸快樂。菩薩如是以天眼界清淨過人，以共形貌、以共言說，見諸有情死時、生時、好色、惡色、善趣、惡趣、若劣、若勝，隨業所行，諸有情類皆如實知。而此菩薩於彼靜慮、解脫、等持及諸等至，隨意入出，而不由彼威力受生，若見彼處速能圓滿菩提分法故，以願力而生其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩修慈俱心，廣大無二、無量、無恨、無怨、無障、無所惱害，遍至一切極於法界盡虛空性，諸世界中以慈普覆一切世間具足安住。修悲俱心、修喜俱心亦復如是。修捨俱心廣大無二、無量、無恨、無怨、無障、無所惱害，遍至一切極於法界盡虛空性，諸世界中以捨普覆一切世間具足安住。復次，菩薩受用無量諸神變事震動大地，一身為多身、多身為一身，或顯、或隱，迅疾無礙，牆壁山嶂皆能徹過如行於空，於虛空中跏趺而去猶如飛鳥，出沒於地猶若水中，履水如地，身出煙焰如大火聚，從身注水喻如大雲，此之日月有大神德有大威勢，以手捫摸，乃至梵世轉身自在；以天耳界清淨過人，悉聞人天二種音聲，若近、若遠乃至蚊蚋、蜣蜋等悉聞其聲。以他心智如實而知他有情心，所謂有貪心如實知有貪心，離貪心如實知離貪心，有瞋離瞋，有癡離癡，有染離染，狹小、廣大無量聚散，住定、出定，已得解脫、未得解脫，有亹、無亹，麁心、細心皆如實知。菩薩如是以他心智，於他有情他數取趣心之所念心自了知。以宿住智隨念無量諸宿住事，謂能隨念自他一生，二、三、四、五，至十、二十、三、四、五十，乃至百生、多百、多千、多百千生，成劫、壞劫及成壞劫，乃至隨念無量成壞劫，隨念百劫，隨念千劫、百千劫、俱胝劫、百俱胝劫、千俱胝劫、百千俱胝劫，乃至無量百千俱胝那庾多劫皆能隨念。謂我宿生曾在某處，如是名、如是姓、如是種族、如是形貌、如是飲食、如是壽量、如是久住、如是苦樂，從彼處沒來生此處，從此處沒往生於彼，如是形貌、如是言說，若略、若廣諸宿住事皆能隨念。以天眼界清淨過人，見諸有情死時、生時，好色、惡色、善趣、惡趣、若劣、若勝，隨業所行，諸有情類皆如實知。謂彼有情成就身、語及意惡行，誹謗賢聖、具足邪見，由邪見業現受因緣，身壞命終墮險惡趣生捺落迦。復彼有情成就身、語及意善行，讚美賢聖、成就正見，由正見業現受因緣，身壞命終當昇善趣，生於天中受諸快樂。菩薩如是以天眼界清淨過人，以共形貌、以共言說，見諸有情死時、生時、好色、惡色、善趣、惡趣、若劣、若勝，隨業所行，諸有情類皆如實知。而此菩薩於彼靜慮、解脫、等持及諸等至，隨意入出，而不由彼威力受生，若見彼處速能圓滿菩提分法故，以願力而生其中。

「菩薩住此發光地已，由廣大見及由願力，現見多佛、多百佛、多千佛、多百千佛、多百千那庾多佛、多俱胝佛、多百俱胝佛、多千俱胝佛、多百千俱胝佛、多百千俱胝那庾多佛。菩薩見是如來、應、正等覺已，悉以廣大增上意樂，恭敬、尊重、承事、供養，奉施衣服、飲食、臥具、病緣醫藥、諸資生具，奉獻菩薩諸妙樂具，於僧伽眾而作恭敬，以此善根迴向無上正等菩提；殷重奉事諸佛如來，於其佛所恭敬聽法，聞已受持隨分修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩住此發光地已，由廣大見及由願力，現見多佛、多百佛、多千佛、多百千佛、多百千那庾多佛、多俱胝佛、多百俱胝佛、多千俱胝佛、多百千俱胝佛、多百千俱胝那庾多佛。菩薩見是如來、應、正等覺已，悉以廣大增上意樂，恭敬、尊重、承事、供養，奉施衣服、飲食、臥具、病緣醫藥、諸資生具，奉獻菩薩諸妙樂具，於僧伽眾而作恭敬，以此善根迴向無上正等菩提；殷重奉事諸佛如來，於其佛所恭敬聽法，聞已受持隨分修行。

「復次，菩薩觀一切法，無有移轉亦無壞滅，因緣而有；而此菩薩一切欲縛皆轉微薄；一切色縛、一切有縛、諸無明縛皆轉微薄；一切見縛先已除斷。菩薩住是發光地中，於無量劫、無量百劫、無量千劫、無量百千劫、無量百千那庾多劫、無量俱胝劫、無量百俱胝劫、無量千俱胝劫、無量百千俱胝劫、無量百千俱胝那庾多劫，不積集故邪貪除斷，不積集故邪瞋除斷，不積集故邪癡除斷，所有善根轉更明淨。唯諸佛子！譬如真金，善巧金師自手鍊治，離諸垢已稱量不減；菩薩住此發光地中亦復如是，無量百劫乃至無量百千俱胝那庾多劫，由不積集邪貪除斷，由不積集邪恚除斷，由不積集邪癡除斷，所有善根轉更明淨。又此菩薩轉更安忍，柔和意樂而得清淨。又悅美意樂，不瞋意樂，不動意樂，不濁意樂，無高下意樂，不希有情意下意樂，不望酬報意樂，無諂誑意樂，不稠林意樂，皆轉清淨。而此菩薩四攝事中利行偏多，十到彼岸中忍到彼岸而得增上，餘到彼岸隨力隨分非不修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩觀一切法，無有移轉亦無壞滅，因緣而有；而此菩薩一切欲縛皆轉微薄；一切色縛、一切有縛、諸無明縛皆轉微薄；一切見縛先已除斷。菩薩住是發光地中，於無量劫、無量百劫、無量千劫、無量百千劫、無量百千那庾多劫、無量俱胝劫、無量百俱胝劫、無量千俱胝劫、無量百千俱胝劫、無量百千俱胝那庾多劫，不積集故邪貪除斷，不積集故邪瞋除斷，不積集故邪癡除斷，所有善根轉更明淨。唯諸佛子！譬如真金，善巧金師自手鍊治，離諸垢已稱量不減；菩薩住此發光地中亦復如是，無量百劫乃至無量百千俱胝那庾多劫，由不積集邪貪除斷，由不積集邪恚除斷，由不積集邪癡除斷，所有善根轉更明淨。又此菩薩轉更安忍，柔和意樂而得清淨。又悅美意樂，不瞋意樂，不動意樂，不濁意樂，無高下意樂，不希有情意下意樂，不望酬報意樂，無諂誑意樂，不稠林意樂，皆轉清淨。而此菩薩四攝事中利行偏多，十到彼岸中忍到彼岸而得增上，餘到彼岸隨力隨分非不修行。

「唯諸佛子！是名略說菩薩第三發光地也。菩薩安住於此地中，受生多分作釋天帝，有自在力，善化有情令離欲貪，善拔救護沒欲泥者。諸所作業，或以布施、或以愛語、或以利行、或以同事，此等一切悉皆不離佛作意、法作意、僧伽作意、菩薩作意、菩薩行作意、到彼岸作意、諸地作意、佛力作意、無所畏作意、佛不共法作意，乃至不離一切行相勝妙相應一切智智作意。復作願言：『我當一切有情中，為首、為勝、為殊勝、為妙、為微妙、為上、為無上、為導、為將、為帥，乃至願得一切智智所依止處。』若樂發起如是精進，棄捨一切家屬財位歸依聖教淨信出家，即一剎那頃瞬息須臾，能證百千諸三摩地；能見百千諸佛如來，彼佛加持皆能解了；能動百千世界，能往百千剎土，能照百千世界，能成熟百千有情，能住壽百千劫，於前後際能入百千劫。於百千法門能正思擇，示現百千身身，身皆能現百千菩薩眷屬圍遶。從此以上，是諸菩薩有願力者，由勝願故，所有遊戲，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或勝解、或所作，此等乃至爾所百千俱胝那庾多劫不易可數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯諸佛子！是名略說菩薩第三發光地也。菩薩安住於此地中，受生多分作釋天帝，有自在力，善化有情令離欲貪，善拔救護沒欲泥者。諸所作業，或以布施、或以愛語、或以利行、或以同事，此等一切悉皆不離佛作意、法作意、僧伽作意、菩薩作意、菩薩行作意、到彼岸作意、諸地作意、佛力作意、無所畏作意、佛不共法作意，乃至不離一切行相勝妙相應一切智智作意。復作願言：『我當一切有情中，為首、為勝、為殊勝、為妙、為微妙、為上、為無上、為導、為將、為帥，乃至願得一切智智所依止處。』若樂發起如是精進，棄捨一切家屬財位歸依聖教淨信出家，即一剎那頃瞬息須臾，能證百千諸三摩地；能見百千諸佛如來，彼佛加持皆能解了；能動百千世界，能往百千剎土，能照百千世界，能成熟百千有情，能住壽百千劫，於前後際能入百千劫。於百千法門能正思擇，示現百千身身，身皆能現百千菩薩眷屬圍遶。從此以上，是諸菩薩有願力者，由勝願故，所有遊戲，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或勝解、或所作，此等乃至爾所百千俱胝那庾多劫不易可數。」

爾時，金剛藏菩薩，欲重宣此義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩，欲重宣此義而說頌曰：

「清淨安住厭離心， 離欲無退及堅固； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清淨安住厭離心， 離欲無退及堅固；

熾然勇健勝妙廣， 以此十心入三地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾然勇健勝妙廣， 以此十心入三地。

菩薩住於此地中， 觀行無常、苦、不淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住於此地中， 觀行無常、苦、不淨，

無怙、敗壞、不久停， 遷變、無住、無來往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無怙、敗壞、不久停， 遷變、無住、無來往。

觀身無救、無依怙， 有憂、有惱、續愛憎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀身無救、無依怙， 有憂、有惱、續愛憎，

多苦不停或火然， 與病俱有無休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多苦不停或火然， 與病俱有無休息。

厭離三有求佛智， 見彼妙智不思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭離三有求佛智， 見彼妙智不思議；

無等、無量難證悟， 無雜、無災、無逼惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無等、無量難證悟， 無雜、無災、無逼惱，

歸大寂滅無退轉， 能救無量苦有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸大寂滅無退轉， 能救無量苦有情。

見佛智已愍眾生， 孤獨無依無救護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛智已愍眾生， 孤獨無依無救護，

三毒熾然常困乏， 住諸有獄恒受苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三毒熾然常困乏， 住諸有獄恒受苦，

煩惱習覆無慧目， 志樂下劣喪法寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱習覆無慧目， 志樂下劣喪法寶，

隨順生死怖涅槃， 我應救彼勤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順生死怖涅槃， 我應救彼勤精進。

將求智慧益有情， 思何方便令解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將求智慧益有情， 思何方便令解脫？

不離處佛無礙智， 斯由覺法如實理； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離處佛無礙智， 斯由覺法如實理；

覺由無行無生慧， 慧從定發定由聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺由無行無生慧， 慧從定發定由聞。

如是思惟自策勵， 日夜聽習尊重法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是思惟自策勵， 日夜聽習尊重法；

為聞正法起敬心， 國城、資具、諸珍寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為聞正法起敬心， 國城、資具、諸珍寶，

妻子、眷屬及王位， 如是一切皆能捨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妻子、眷屬及王位， 如是一切皆能捨；

頭、目、耳、鼻、舌、牙齒， 手、足、骨髓、心血、肉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭、目、耳、鼻、舌、牙齒， 手、足、骨髓、心血、肉，

此等皆捨未為難， 但於法師生難想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等皆捨未為難， 但於法師生難想。

設有人等語菩薩， 孰能投身大火坑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有人等語菩薩， 孰能投身大火坑；

我當與汝佛法寶， 聞以投之無怯懼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當與汝佛法寶， 聞以投之無怯懼。

假使火滿三千界， 身從梵世而投入； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使火滿三千界， 身從梵世而投入；

為求法故不為難， 況復人間諸小苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求法故不為難， 況復人間諸小苦。

從初發意至菩提， 其中設有無間苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從初發意至菩提， 其中設有無間苦；

為聞法故皆能受， 何況人中諸苦事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為聞法故皆能受， 何況人中諸苦事。

聞已如理正思惟， 獲四靜慮、四等至， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已如理正思惟， 獲四靜慮、四等至，

四無量心、五神通， 不隨其勢而受生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無量心、五神通， 不隨其勢而受生。

菩薩住此見多佛， 供養聽聞心決定； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住此見多佛， 供養聽聞心決定；

斷諸邪惑轉淨明， 如鍊真金體無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷諸邪惑轉淨明， 如鍊真金體無減。

住此多作釋天帝， 化導無量諸有情； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住此多作釋天帝， 化導無量諸有情；

令捨貪心住善道， 一切專求佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令捨貪心住善道， 一切專求佛功德。

住此精進剎那頃， 能證百千三摩地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住此精進剎那頃， 能證百千三摩地；

見百千佛相嚴身， 若具願力復過是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見百千佛相嚴身， 若具願力復過是。

一切有情普利樂， 彼諸菩薩最上行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有情普利樂， 彼諸菩薩最上行；

如是所有第三地， 我依其義已解釋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是所有第三地， 我依其義已解釋。」

菩薩發光地第三竟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩發光地第三竟

菩薩焰慧地第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩焰慧地第四

佛子聞此廣大行， 可樂深妙殊勝法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子聞此廣大行， 可樂深妙殊勝法；

心皆勇悅大歡喜， 普散眾花供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心皆勇悅大歡喜， 普散眾花供養佛。

演說如是妙法時， 大地海水皆震動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說如是妙法時， 大地海水皆震動；

一切天女咸歡喜， 悉吐妙音同讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切天女咸歡喜， 悉吐妙音同讚歎。

自在天王大欣慶， 雨摩尼寶供養佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在天王大欣慶， 雨摩尼寶供養佛；

讚言：「佛為我出興， 演說第一功德行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚言：「佛為我出興， 演說第一功德行；

如是智者諸地義， 於百千劫甚難遇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是智者諸地義， 於百千劫甚難遇。

我今忽然而得聞， 菩薩勝行妙法音； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今忽然而得聞， 菩薩勝行妙法音；

願更演說聰慧者， 後決定地無餘道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願更演說聰慧者， 後決定地無餘道；

利益一切諸大眾， 此諸佛子皆樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益一切諸大眾， 此諸佛子皆樂聞。」

勇猛大心解脫月， 請金剛藏言：「佛子！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛大心解脫月， 請金剛藏言：「佛子！

從此轉入第四地， 所有行相願宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此轉入第四地， 所有行相願宣說。」

爾時，金剛藏菩薩告眾菩薩言：「唯諸佛子！若是菩薩，第三地明善清淨已，欲入菩薩第四智地，當以十種法明而入。何等為十？所謂：以有情界思察明入，以諸世界思察明入，以真法界思察明入，以虛空界思察明入，以識界思察明入，以欲界思察明入，以色界思察明入，以無色界思察明入，以妙意樂勝解界思察明入，以廣大意樂勝解界思察明入，菩薩以此十法明入昇第四地。唯諸佛子！菩薩纔得焰慧地已，則由十種智成熟法，長如來家得彼體法。何等為十？謂：由意樂不退轉故，於三寶中不壞淨信，至究竟故，觀察諸行生滅性故，觀辯諸法性不起故，觀世間成壞故，觀業有生有死故，觀生死涅槃故，觀有情剎業故，觀前際後際故，觀無性無盡故。唯諸佛子！菩薩成就如是十種智成熟法，長如來家得彼體法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩告眾菩薩言：「唯諸佛子！若是菩薩，第三地明善清淨已，欲入菩薩第四智地，當以十種法明而入。何等為十？所謂：以有情界思察明入，以諸世界思察明入，以真法界思察明入，以虛空界思察明入，以識界思察明入，以欲界思察明入，以色界思察明入，以無色界思察明入，以妙意樂勝解界思察明入，以廣大意樂勝解界思察明入，菩薩以此十法明入昇第四地。唯諸佛子！菩薩纔得焰慧地已，則由十種智成熟法，長如來家得彼體法。何等為十？謂：由意樂不退轉故，於三寶中不壞淨信，至究竟故，觀察諸行生滅性故，觀辯諸法性不起故，觀世間成壞故，觀業有生有死故，觀生死涅槃故，觀有情剎業故，觀前際後際故，觀無性無盡故。唯諸佛子！菩薩成就如是十種智成熟法，長如來家得彼體法。

「復次，諸佛子！菩薩住此焰慧地時，隨於內身住循身觀，熾然精進正知具念除世貪憂；隨於外身住循身觀，熾然精進正知具念除世貪憂；隨內外身住循身觀，熾然精進正知具念除世貪憂；於內受、於外受、於內外受亦復如是；於內心、於外心、於內外心亦復如是；隨於內法住循法觀，熾然精進正知具念除世貪憂；隨於外法住循法觀，熾然精進正知具念除世貪憂；隨內外法住循法觀，熾然精進正知具念除世貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸佛子！菩薩住此焰慧地時，隨於內身住循身觀，熾然精進正知具念除世貪憂；隨於外身住循身觀，熾然精進正知具念除世貪憂；隨內外身住循身觀，熾然精進正知具念除世貪憂；於內受、於外受、於內外受亦復如是；於內心、於外心、於內外心亦復如是；隨於內法住循法觀，熾然精進正知具念除世貪憂；隨於外法住循法觀，熾然精進正知具念除世貪憂；隨內外法住循法觀，熾然精進正知具念除世貪憂。

「復次，菩薩於諸未生惡不善法，為不生故，生欲策勵發起精勤策心持心；於諸已生惡不善法，為永斷故，生欲策勵發起精勤策心持心；於未生善法為令生故，生欲策勵發起精勤策心持心；於已生善法為令安住不忘，增廣倍修滿故，生欲策勵發起精勤策心持心。復次，菩薩修欲等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅迴向捨；修勤等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅迴向捨；修心等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅迴向捨；修觀等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅迴向捨。復次，菩薩修信根，依離、依無染、依滅迴向捨；修精進根，依離、依無染、依滅迴向捨；修念根，依離、依無染、依滅迴向捨；修定根，依離、依無染、依滅迴向捨；修慧根，依離、依無染、依滅迴向捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩於諸未生惡不善法，為不生故，生欲策勵發起精勤策心持心；於諸已生惡不善法，為永斷故，生欲策勵發起精勤策心持心；於未生善法為令生故，生欲策勵發起精勤策心持心；於已生善法為令安住不忘，增廣倍修滿故，生欲策勵發起精勤策心持心。復次，菩薩修欲等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅迴向捨；修勤等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅迴向捨；修心等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅迴向捨；修觀等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅迴向捨。復次，菩薩修信根，依離、依無染、依滅迴向捨；修精進根，依離、依無染、依滅迴向捨；修念根，依離、依無染、依滅迴向捨；修定根，依離、依無染、依滅迴向捨；修慧根，依離、依無染、依滅迴向捨。

「復次，菩薩修信力，依離、依無染、依滅迴向捨；修精進力，依離、依無染、依滅迴向捨；修念力，依離、依無染、依滅迴向捨；修定力，依離、依無染、依滅迴向捨；修慧力，依離、依無染、依滅迴向捨。復次，菩薩修念等覺支，依離、依無染、依滅迴向捨；修擇法等覺支，依離、依無染、依滅迴向捨；修精進等覺支，依離、依無染、依滅迴向捨；修喜等覺支，依離、依無染、依滅迴向捨；修輕安等覺支，依離、依無染、依滅迴向捨；修定等覺支，依離、依無染、依滅迴向捨；修捨等覺支，依離、依無染、依滅迴向捨。復次，菩薩修正見，依離、依無染、依滅迴向捨；修正念，依離、依無染、依滅迴向捨；修正思惟，依離、依無染、依滅迴向捨；修正語，依離、依無染、依滅迴向捨；修正業，依離、依無染、依滅迴向捨；修正命，依離、依無染、依滅迴向捨；修正精進，依離、依無染、依滅迴向捨；修正定，依離、依無染、依滅迴向捨；修正慧，依離、依無染、依滅迴向捨。菩薩修此菩提分法，但於一切諸有情界有悲戀故，引發本願所扶持故，以大悲愍為先導故，成就大慈故，緣慮一切智者智故，引發佛剎諸莊嚴故，引發如來力、無所畏、不共佛法、相好言音故，希求後後殊勝法故，隨順甚深解脫佛法所聞行故，觀察廣大方便善巧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩修信力，依離、依無染、依滅迴向捨；修精進力，依離、依無染、依滅迴向捨；修念力，依離、依無染、依滅迴向捨；修定力，依離、依無染、依滅迴向捨；修慧力，依離、依無染、依滅迴向捨。復次，菩薩修念等覺支，依離、依無染、依滅迴向捨；修擇法等覺支，依離、依無染、依滅迴向捨；修精進等覺支，依離、依無染、依滅迴向捨；修喜等覺支，依離、依無染、依滅迴向捨；修輕安等覺支，依離、依無染、依滅迴向捨；修定等覺支，依離、依無染、依滅迴向捨；修捨等覺支，依離、依無染、依滅迴向捨。復次，菩薩修正見，依離、依無染、依滅迴向捨；修正念，依離、依無染、依滅迴向捨；修正思惟，依離、依無染、依滅迴向捨；修正語，依離、依無染、依滅迴向捨；修正業，依離、依無染、依滅迴向捨；修正命，依離、依無染、依滅迴向捨；修正精進，依離、依無染、依滅迴向捨；修正定，依離、依無染、依滅迴向捨；修正慧，依離、依無染、依滅迴向捨。菩薩修此菩提分法，但於一切諸有情界有悲戀故，引發本願所扶持故，以大悲愍為先導故，成就大慈故，緣慮一切智者智故，引發佛剎諸莊嚴故，引發如來力、無所畏、不共佛法、相好言音故，希求後後殊勝法故，隨順甚深解脫佛法所聞行故，觀察廣大方便善巧故。

「唯諸佛子！菩薩住此焰慧地時，所有微細身見等惑，謂我、有情、命者、育者、士夫數取趣，蘊、界、處執，所起動亂思惟伺察，護持攝受畜積著處，如是一切皆悉遠離。所有一切不應作業，諸佛所訶、雜染所引，如是一切皆悉捨離。所有應作能順菩薩正行資糧，一切如來讚美之業，皆悉受行。復次，展轉為菩薩道得圓滿故，如如方便慧所引發，修諸道支如是如是，得滋潤心柔和之忍，有堪能心，引利樂心，無雜染心，訪求後後殊勝法心，希勝智心，能救一切世間之心，尊重隨順諸師長心，如所聞法而修行心；又善知恩善知報恩，其心調和共住安樂，質直柔軟無稠林行無誑無慢，善順語者右受教誨，菩薩如是安忍成就、調伏成就、寂滅成就。如是忍調寂滅成就思惟現行，能淨上地諸業之時，獲大精進無有休息，不雜染精進、不退轉精進、廣大精進、無邊精進、熾然精進、無等精進、無映奪精進、成熟一切有情精進、善分別道非道精進。又此菩薩善意樂界轉更清淨，增上意樂界不遺失，勝解明利善根得淨，離世垢濁斷諸疑惑，無疑之性現前具足證喜輕安，如來加持而得現前，無量心意樂皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯諸佛子！菩薩住此焰慧地時，所有微細身見等惑，謂我、有情、命者、育者、士夫數取趣，蘊、界、處執，所起動亂思惟伺察，護持攝受畜積著處，如是一切皆悉遠離。所有一切不應作業，諸佛所訶、雜染所引，如是一切皆悉捨離。所有應作能順菩薩正行資糧，一切如來讚美之業，皆悉受行。復次，展轉為菩薩道得圓滿故，如如方便慧所引發，修諸道支如是如是，得滋潤心柔和之忍，有堪能心，引利樂心，無雜染心，訪求後後殊勝法心，希勝智心，能救一切世間之心，尊重隨順諸師長心，如所聞法而修行心；又善知恩善知報恩，其心調和共住安樂，質直柔軟無稠林行無誑無慢，善順語者右受教誨，菩薩如是安忍成就、調伏成就、寂滅成就。如是忍調寂滅成就思惟現行，能淨上地諸業之時，獲大精進無有休息，不雜染精進、不退轉精進、廣大精進、無邊精進、熾然精進、無等精進、無映奪精進、成熟一切有情精進、善分別道非道精進。又此菩薩善意樂界轉更清淨，增上意樂界不遺失，勝解明利善根得淨，離世垢濁斷諸疑惑，無疑之性現前具足證喜輕安，如來加持而得現前，無量心意樂皆悉成就。

「菩薩住此焰慧地中，以廣大見及以願力，現見多佛、多百佛、多千佛、多百千佛、多百千那庾多佛、多俱胝佛、多百俱胝佛、多千俱胝佛、多百千俱胝佛、多百千俱胝那庾多佛。菩薩見是如來、應供、正等覺已，悉以廣大增上意樂，恭敬、尊重、承事、供養，奉施衣服、飲食、臥具、病緣醫藥諸資生具，奉獻菩薩諸妙樂具，於僧伽眾而作恭敬，以此善根迴向無上正等菩提，殷重奉事諸佛如來，於其佛所恭敬聽法。聞已受持，隨分修行多分，於彼諸佛聖教淨信出家，於此菩薩所有意樂增上意樂，勝解平等性轉復清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩住此焰慧地中，以廣大見及以願力，現見多佛、多百佛、多千佛、多百千佛、多百千那庾多佛、多俱胝佛、多百俱胝佛、多千俱胝佛、多百千俱胝佛、多百千俱胝那庾多佛。菩薩見是如來、應供、正等覺已，悉以廣大增上意樂，恭敬、尊重、承事、供養，奉施衣服、飲食、臥具、病緣醫藥諸資生具，奉獻菩薩諸妙樂具，於僧伽眾而作恭敬，以此善根迴向無上正等菩提，殷重奉事諸佛如來，於其佛所恭敬聽法。聞已受持，隨分修行多分，於彼諸佛聖教淨信出家，於此菩薩所有意樂增上意樂，勝解平等性轉復清淨。

「菩薩住此焰慧地已，復更無量百千俱胝那庾多劫，此之意樂勝解平等清淨而住，所有善根轉復熾然轉更明淨。唯諸佛子！如巧金師，以所鍊金作莊嚴具，非餘未作莊嚴具金之所映奪。唯諸佛子！菩薩安住焰慧地中亦復如是，所有善根，非餘安住下地菩薩所有善根而能映奪。又諸佛子！如摩尼寶清淨光輪所放光明，非餘寶珠所能映奪，所放光明一切世間風水雨等不能斷滅。唯諸佛子！菩薩住此焰慧地時亦復如是，非餘安住下地菩薩能所映奪，所有慧光，一切魔怨煩惱現行不能斷滅。而此菩薩四攝事中同事偏多，十到彼岸中精進到彼岸而得增上，餘到彼岸隨力隨分非不修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩住此焰慧地已，復更無量百千俱胝那庾多劫，此之意樂勝解平等清淨而住，所有善根轉復熾然轉更明淨。唯諸佛子！如巧金師，以所鍊金作莊嚴具，非餘未作莊嚴具金之所映奪。唯諸佛子！菩薩安住焰慧地中亦復如是，所有善根，非餘安住下地菩薩所有善根而能映奪。又諸佛子！如摩尼寶清淨光輪所放光明，非餘寶珠所能映奪，所放光明一切世間風水雨等不能斷滅。唯諸佛子！菩薩住此焰慧地時亦復如是，非餘安住下地菩薩能所映奪，所有慧光，一切魔怨煩惱現行不能斷滅。而此菩薩四攝事中同事偏多，十到彼岸中精進到彼岸而得增上，餘到彼岸隨力隨分非不修行。

「唯諸佛子！是名略說菩薩第四焰慧智地。菩薩住此第四地中，受生多作蘇夜摩天王，有自在力善化有情，令其除滅薩迦邪見，能令有情安住正見。諸所作業或以布施、或以愛語、或以利行、或以同事，此等一切悉皆不離佛作意、法作意、僧伽作意、菩薩作意、菩薩行作意、到彼岸作意、諸地作意、佛力作意、無所畏作意、佛不共法作意，乃至不離一切行相勝妙相應一切智智作意。復作願言：『我當一切諸有情中為首、為勝、為殊勝、為妙、為微妙、為上、為無上、為導、為將、為帥，乃至願得一切智智所依止處。』若樂發起如是精進，由是精進，一剎那頃瞬息須臾，能證俱胝諸三摩地見俱胝佛。彼佛加持皆能解了，能動俱胝世界，能往俱胝佛剎，能照俱胝世界，能成熟俱胝有情，能住壽俱胝劫，於前後際能入俱胝劫，能正思擇俱胝法門，能示現俱胝身，身身皆能現俱胝菩薩眷屬圍遶。從此以上，是諸菩薩有願力者，由勝願故，所有遊戲，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或勝解、或所作，此等乃至爾所百千俱胝那庾多劫，不易可數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯諸佛子！是名略說菩薩第四焰慧智地。菩薩住此第四地中，受生多作蘇夜摩天王，有自在力善化有情，令其除滅薩迦邪見，能令有情安住正見。諸所作業或以布施、或以愛語、或以利行、或以同事，此等一切悉皆不離佛作意、法作意、僧伽作意、菩薩作意、菩薩行作意、到彼岸作意、諸地作意、佛力作意、無所畏作意、佛不共法作意，乃至不離一切行相勝妙相應一切智智作意。復作願言：『我當一切諸有情中為首、為勝、為殊勝、為妙、為微妙、為上、為無上、為導、為將、為帥，乃至願得一切智智所依止處。』若樂發起如是精進，由是精進，一剎那頃瞬息須臾，能證俱胝諸三摩地見俱胝佛。彼佛加持皆能解了，能動俱胝世界，能往俱胝佛剎，能照俱胝世界，能成熟俱胝有情，能住壽俱胝劫，於前後際能入俱胝劫，能正思擇俱胝法門，能示現俱胝身，身身皆能現俱胝菩薩眷屬圍遶。從此以上，是諸菩薩有願力者，由勝願故，所有遊戲，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或勝解、或所作，此等乃至爾所百千俱胝那庾多劫，不易可數。」

爾時金剛藏菩薩，欲重宣此義而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛藏菩薩，欲重宣此義而說頌言：

「菩薩已淨第三地， 次觀有情世法界、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩已淨第三地， 次觀有情世法界、

空、識、欲、色、無色界， 勝大意樂能趣入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空、識、欲、色、無色界， 勝大意樂能趣入。

菩薩纔登焰慧地， 長如來家永不退； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩纔登焰慧地， 長如來家永不退；

於佛、法、僧信不壞， 觀法生滅無生起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛、法、僧信不壞， 觀法生滅無生起，

觀世成壞業有生， 生死、涅槃剎等業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世成壞業有生， 生死、涅槃剎等業；

觀前後際無性盡， 如是修行長佛家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀前後際無性盡， 如是修行長佛家。

得是法已增慈愍， 轉更勤修四念住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是法已增慈愍， 轉更勤修四念住；

身、受、心、法內外觀， 世間貪愛皆除遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身、受、心、法內外觀， 世間貪愛皆除遣。

菩薩修治四正斷， 惡法除滅善增長； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩修治四正斷， 惡法除滅善增長；

善修神足及根、力， 七等覺支、八聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善修神足及根、力， 七等覺支、八聖道。

為度有情修覺分， 本願扶持慈悲首； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為度有情修覺分， 本願扶持慈悲首；

求一切智嚴佛土， 亦緣如來十種力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求一切智嚴佛土， 亦緣如來十種力，

四無所畏不共法， 殊特相好深美音； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無所畏不共法， 殊特相好深美音；

亦求妙道解脫處， 尋大方便修覺分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦求妙道解脫處， 尋大方便修覺分。

身見為首六十二， 我及我所無量種； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身見為首六十二， 我及我所無量種；

蘊、界、處等諸取著， 第四地中悉遠離； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘊、界、處等諸取著， 第四地中悉遠離；

如來所訶煩惱雜， 無義之業皆捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所訶煩惱雜， 無義之業皆捨離。

諸佛所讚清淨業， 為度有情無不作； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所讚清淨業， 為度有情無不作；

菩薩勤修不懈怠， 即得十心皆具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩勤修不懈怠， 即得十心皆具足。

專求佛道無厭倦， 希受灌頂度有情； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專求佛道無厭倦， 希受灌頂度有情；

恭敬尊德修法行， 知恩易悔無慍暴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬尊德修法行， 知恩易悔無慍暴。

捨慢離諂心調柔， 轉更精勤不退轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨慢離諂心調柔， 轉更精勤不退轉；

又其意樂界清淨， 增上意樂永不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又其意樂界清淨， 增上意樂永不失。

勝解決定善根增， 疑網垢濁悉永離； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝解決定善根增， 疑網垢濁悉永離；

無疑現前得喜安， 蒙佛加持無量志。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無疑現前得喜安， 蒙佛加持無量志。

菩薩住此焰慧地， 供那庾多無量佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住此焰慧地， 供那庾多無量佛；

聽聞正法亦出家， 不可映奪如金飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽聞正法亦出家， 不可映奪如金飾。

菩薩住此具功德， 以智方便修行道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住此具功德， 以智方便修行道；

不為眾魔心退轉， 譬如妙寶無能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為眾魔心退轉， 譬如妙寶無能壞。

多作夜摩天中王， 於法自在眾所尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多作夜摩天中王， 於法自在眾所尊；

普化群生除惡見， 專求佛智修善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普化群生除惡見， 專求佛智修善業。

菩薩勤加精進力， 獲等持等俱胝數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩勤加精進力， 獲等持等俱胝數；

若以願智力所為， 過於此數無能算。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以願智力所為， 過於此數無能算。

如是菩薩第四地， 所行精進微妙道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是菩薩第四地， 所行精進微妙道；

功德義智共相應， 我為佛子已宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德義智共相應， 我為佛子已宣說。」