大薩遮尼乾子所說經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大薩遮尼乾子所說經卷第十

元魏天竺三藏菩提留支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提留支譯

說法品第十之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法品第十之二

爾時慧命大目揵連白佛言：「世尊！此薩遮尼乾子現此外道相，教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命大目揵連白佛言：「世尊！此薩遮尼乾子現此外道相，教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心？」

佛告目連：「目連！汝今問我此事，天人聞說，皆悉迷沒，除諸菩薩摩訶薩眾。目連！我今說其少分，令眾生入。薩遮善男子以種種形、種種色、種種威儀教化眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心。目連！如須彌山微塵數等眾生住外道法中，薩遮善男子行外道法，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。四天下微塵數等眾生住遮羅伽外道法中，薩遮善男子行遮羅伽法，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。八萬四千恒河沙等眾生住波利婆闍外道法中，薩遮善男子行波利婆闍外道法，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。十恒河沙等眾生樂聲聞行，薩遮善男子現聲聞行，教化令住聲聞菩提，後發阿耨多羅三藐三菩提心。過是聲聞數等身，現行辟支佛形，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。無數眾生，薩遮善男子行菩薩道，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。應見帝釋身而受化者，即現帝釋身教化眾生；應見梵王身而受化者，即現梵王身教化眾生；應見轉輪王身而受化者，即現轉輪王身教化眾生；應見四天王身而受化者，即現四天王身教化眾生；應見緊那羅身而受化者，即現緊那羅身教化眾生；應見阿修羅身而受化者，即現阿修羅身教化眾生；應見迦樓羅身而受化者，即現迦樓羅身教化眾生；應見摩睺羅伽身而受化者，即現摩睺羅伽身教化眾生；應見人身而受化者，即現人身教化眾生；應見女身而受化者，即現女身教化眾生；應見童男、童女身而受化者，即現童男、童女身教化眾生；應見地天身而受化者，即現地天身教化眾生；應見同生天身而受化者，即現同生天身教化眾生；應見聖人身而受化者，即現聖人身教化眾生；應見摩那婆身而受化者，即現摩那婆身教化眾生；應見比丘、比丘尼身而受化者，即現比丘、比丘尼身教化眾生；應見優婆塞、優婆夷身而受化者，即現優婆塞優婆夷身教化眾生。目連！薩遮善男子現如是等一切種種無量身相，教化如是無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「目連！汝今問我此事，天人聞說，皆悉迷沒，除諸菩薩摩訶薩眾。目連！我今說其少分，令眾生入。薩遮善男子以種種形、種種色、種種威儀教化眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心。目連！如須彌山微塵數等眾生住外道法中，薩遮善男子行外道法，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。四天下微塵數等眾生住遮羅伽外道法中，薩遮善男子行遮羅伽法，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。八萬四千恒河沙等眾生住波利婆闍外道法中，薩遮善男子行波利婆闍外道法，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。十恒河沙等眾生樂聲聞行，薩遮善男子現聲聞行，教化令住聲聞菩提，後發阿耨多羅三藐三菩提心。過是聲聞數等身，現行辟支佛形，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。無數眾生，薩遮善男子行菩薩道，教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。應見帝釋身而受化者，即現帝釋身教化眾生；應見梵王身而受化者，即現梵王身教化眾生；應見轉輪王身而受化者，即現轉輪王身教化眾生；應見四天王身而受化者，即現四天王身教化眾生；應見緊那羅身而受化者，即現緊那羅身教化眾生；應見阿修羅身而受化者，即現阿修羅身教化眾生；應見迦樓羅身而受化者，即現迦樓羅身教化眾生；應見摩睺羅伽身而受化者，即現摩睺羅伽身教化眾生；應見人身而受化者，即現人身教化眾生；應見女身而受化者，即現女身教化眾生；應見童男、童女身而受化者，即現童男、童女身教化眾生；應見地天身而受化者，即現地天身教化眾生；應見同生天身而受化者，即現同生天身教化眾生；應見聖人身而受化者，即現聖人身教化眾生；應見摩那婆身而受化者，即現摩那婆身教化眾生；應見比丘、比丘尼身而受化者，即現比丘、比丘尼身教化眾生；應見優婆塞、優婆夷身而受化者，即現優婆塞優婆夷身教化眾生。目連！薩遮善男子現如是等一切種種無量身相，教化如是無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。」

目連白佛言：「世尊！薩遮善男子供養幾所諸佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連白佛言：「世尊！薩遮善男子供養幾所諸佛？」

佛告目連：「目連！地界、水界、火界、風界、虛空分界等悉可量數，而薩遮善男子以種種身所供養佛，不可量數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「目連！地界、水界、火界、風界、虛空分界等悉可量數，而薩遮善男子以種種身所供養佛，不可量數。」

大薩遮尼乾子所說經授記品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大薩遮尼乾子所說經授記品第十一

爾時大德摩訶迦葉告薩遮善男子言：「善男子！汝已供養無量諸佛，具足成就無量無邊諸功德聚，何故不成阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德摩訶迦葉告薩遮善男子言：「善男子！汝已供養無量諸佛，具足成就無量無邊諸功德聚，何故不成阿耨多羅三藐三菩提？」

薩遮答言：「大德迦葉！我若有見，此是菩提、此是證者，我應得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「大德迦葉！我若有見，此是菩提、此是證者，我應得阿耨多羅三藐三菩提。」

迦葉言：「薩遮善男子！無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，可不已成阿耨多羅三藐三菩提，當成阿耨多羅三藐三菩提，現成阿耨多羅三藐三菩提也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉言：「薩遮善男子！無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，可不已成阿耨多羅三藐三菩提，當成阿耨多羅三藐三菩提，現成阿耨多羅三藐三菩提也？」

薩遮答言：「大德迦葉！汝今所言無量無邊諸眾生等，成阿耨多羅三藐三菩提者，此是憍慢眾生之數。何以故？大德迦葉！於第一義中，菩提不可得，菩薩不可得。何以故？大德迦葉！言菩提者，名為無為，菩提者離一切數，菩提者非色法，菩提者不可見，菩提者非青、非黃、非赤、非白、非紅、非黑、非頗梨色，無色、無形、無相、無表，過一切相，無依離一切依，無物離一切物，無相離一切相，不可言，不可說，不可見、不可和合知、不可別異知，非闇、非明，無形、無相、無可觀，非言語、離言語，不可觸、不可知、不可聞，非音聲、非口道，無擁、無礙、無縛、無脫，非瞋、非癡，不可以一切事示現不可說。大德迦葉！菩提體如是相，彼不可以身證，不可以心知。何以故？大德迦葉！是身無知，如草木；是身無覺，如石壁；是身無識，如鏡像，是故不可以身得菩提。大德迦葉！心亦不可見、不可示，是故不以心得菩提。大德迦葉！眾生不可見，無眾生故，是故不得阿耨多羅三藐三菩提。大德迦葉！一切諸法若如是者，云何迦葉而作是言：『汝已供養無量諸佛，滿足無量無邊功德，何故不成阿耨多羅三藐三菩提？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「大德迦葉！汝今所言無量無邊諸眾生等，成阿耨多羅三藐三菩提者，此是憍慢眾生之數。何以故？大德迦葉！於第一義中，菩提不可得，菩薩不可得。何以故？大德迦葉！言菩提者，名為無為，菩提者離一切數，菩提者非色法，菩提者不可見，菩提者非青、非黃、非赤、非白、非紅、非黑、非頗梨色，無色、無形、無相、無表，過一切相，無依離一切依，無物離一切物，無相離一切相，不可言，不可說，不可見、不可和合知、不可別異知，非闇、非明，無形、無相、無可觀，非言語、離言語，不可觸、不可知、不可聞，非音聲、非口道，無擁、無礙、無縛、無脫，非瞋、非癡，不可以一切事示現不可說。大德迦葉！菩提體如是相，彼不可以身證，不可以心知。何以故？大德迦葉！是身無知，如草木；是身無覺，如石壁；是身無識，如鏡像，是故不可以身得菩提。大德迦葉！心亦不可見、不可示，是故不以心得菩提。大德迦葉！眾生不可見，無眾生故，是故不得阿耨多羅三藐三菩提。大德迦葉！一切諸法若如是者，云何迦葉而作是言：『汝已供養無量諸佛，滿足無量無邊功德，何故不成阿耨多羅三藐三菩提？』」

爾時會中諸菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、釋提桓因、四天王、梵天王等一切大眾作如是念：「如來世尊！應除我等疑惑心故，隨我心信，應與薩遮善男子授阿耨多羅三藐三菩提記。於幾所時，當成阿耨多羅三藐三菩提？於何等劫、何等世界、何等國、何等姓、何等家、何等眷屬、云何出家、何等樹下成阿耨多羅三藐三菩提？成阿耨多羅三藐三菩提已，佛名何等，幾時住世，幾眾集會？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中諸菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、釋提桓因、四天王、梵天王等一切大眾作如是念：「如來世尊！應除我等疑惑心故，隨我心信，應與薩遮善男子授阿耨多羅三藐三菩提記。於幾所時，當成阿耨多羅三藐三菩提？於何等劫、何等世界、何等國、何等姓、何等家、何等眷屬、云何出家、何等樹下成阿耨多羅三藐三菩提？成阿耨多羅三藐三菩提已，佛名何等，幾時住世，幾眾集會？」

爾時世尊知彼眾會諸菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、釋提桓因、四天王、梵天王等心之所念，諸覺觀已，告文殊師利法王子言：「文殊師利！此薩遮善男子過此賢劫，復過無量無數劫已，當成阿耨多羅三藐三菩提。佛名實慧幢王，世界名善觀名稱，彼世界中無諸怨敵。文殊師利！彼善觀名稱世界，莊嚴希有、殊特、極妙、可樂。其地七寶間錯莊嚴，城郭周匝七寶牆障百千萬重，其中復有七百千萬重大香水海，周匝圍遶；七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠，以為門闕；十百千萬閻浮檀金，以為羅網遍覆世界；十百千萬摩尼寶，間錯其闕；懸十百千萬師子愛摩尼寶，遍諸宮殿以為嚴飾；十百千萬師子幢摩尼寶，莊嚴街道；十百千萬火幢摩尼寶，日夜常然普照世界；十百千萬七寶和鈴，常出妙聲遍諸世界；竪十百千萬摩尼寶高幢，普遍世界；懸十百千萬金幡，置在高幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知彼眾會諸菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、釋提桓因、四天王、梵天王等心之所念，諸覺觀已，告文殊師利法王子言：「文殊師利！此薩遮善男子過此賢劫，復過無量無數劫已，當成阿耨多羅三藐三菩提。佛名實慧幢王，世界名善觀名稱，彼世界中無諸怨敵。文殊師利！彼善觀名稱世界，莊嚴希有、殊特、極妙、可樂。其地七寶間錯莊嚴，城郭周匝七寶牆障百千萬重，其中復有七百千萬重大香水海，周匝圍遶；七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠，以為門闕；十百千萬閻浮檀金，以為羅網遍覆世界；十百千萬摩尼寶，間錯其闕；懸十百千萬師子愛摩尼寶，遍諸宮殿以為嚴飾；十百千萬師子幢摩尼寶，莊嚴街道；十百千萬火幢摩尼寶，日夜常然普照世界；十百千萬七寶和鈴，常出妙聲遍諸世界；竪十百千萬摩尼寶高幢，普遍世界；懸十百千萬金幡，置在高幢。

「文殊師利！彼善觀名稱世界，地平如掌，寶樹普覆，諸草柔軟——右旋婉轉，如善巧畫、如孔雀項毛其觸柔軟、如迦陵伽鳥遍覆世界——十百千萬妙莊嚴園，普遍世界，一一園中，十百千萬諸大寶池普遍莊嚴，一一池皆八道側方，八楞摩尼寶以為間錯，閻浮檀金沙遍布其底，一一池中皆各滿足八味香水，七寶鉢頭摩花以覆水上。昆崙遮鳥、耆婆耆婆鳥常出妙聲遍諸世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！彼善觀名稱世界，地平如掌，寶樹普覆，諸草柔軟——右旋婉轉，如善巧畫、如孔雀項毛其觸柔軟、如迦陵伽鳥遍覆世界——十百千萬妙莊嚴園，普遍世界，一一園中，十百千萬諸大寶池普遍莊嚴，一一池皆八道側方，八楞摩尼寶以為間錯，閻浮檀金沙遍布其底，一一池中皆各滿足八味香水，七寶鉢頭摩花以覆水上。昆崙遮鳥、耆婆耆婆鳥常出妙聲遍諸世界。

「文殊師利！彼善觀世界有八千萬城邑聚落，遍滿國土以為莊嚴。一大城中，有十百千萬小城以為莊嚴，一切城邑皆亦如是。一一城邑、一一聚落滿百千萬男子、女人、童男、童女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！彼善觀世界有八千萬城邑聚落，遍滿國土以為莊嚴。一大城中，有十百千萬小城以為莊嚴，一切城邑皆亦如是。一一城邑、一一聚落滿百千萬男子、女人、童男、童女。

「文殊師利！彼善觀名稱世界中，有一四天下，名曰見者歡喜世界。諸四天下，此最勝妙。人民熾盛安隱快樂，實慧幢王如來、應、正遍知彼世界中出現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！彼善觀名稱世界中，有一四天下，名曰見者歡喜世界。諸四天下，此最勝妙。人民熾盛安隱快樂，實慧幢王如來、應、正遍知彼世界中出現於世。

「文殊師利！彼實慧幢王如來生在婆羅門家，母名速行，如我現世母名摩耶；父名梵才，如我現世父名白淨王；兒名名稱，如我現世子羅睺羅；妻名大慧，如我現世釋種瞿夷；乳母名大稱，如我現世摩訶波闍波提瞿曇彌；奉侍人名常隨順，如我現世闡陀迦；馬名大速，如我現世馬王揵陟。實慧幢王如來乘彼大速踰城出家，如我現世所乘揵陟馬王出家。彼佛道場名曰法尚，實慧幢王如來於彼道場成阿耨多羅三藐三菩提，如我現在寂滅道場。彼道場樹有八十萬百千萬億樹以為眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！彼實慧幢王如來生在婆羅門家，母名速行，如我現世母名摩耶；父名梵才，如我現世父名白淨王；兒名名稱，如我現世子羅睺羅；妻名大慧，如我現世釋種瞿夷；乳母名大稱，如我現世摩訶波闍波提瞿曇彌；奉侍人名常隨順，如我現世闡陀迦；馬名大速，如我現世馬王揵陟。實慧幢王如來乘彼大速踰城出家，如我現世所乘揵陟馬王出家。彼佛道場名曰法尚，實慧幢王如來於彼道場成阿耨多羅三藐三菩提，如我現在寂滅道場。彼道場樹有八十萬百千萬億樹以為眷屬。

「文殊師利！實慧幢王如來於彼劫中出世之時，無諸魔怨及魔眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！實慧幢王如來於彼劫中出世之時，無諸魔怨及魔眷屬。

「文殊師利！彼實慧幢王如來成阿耨多羅三藐三菩提時，彼世界中所有眾生，一切執持種種華香、塗香、末香、散香，作諸種種伎樂歌舞，一時往詣法尚道場；乃至阿迦尼吒天一切天眾作諸種種天妙伎樂，集彼道場；一切夜叉眾作諸伎樂，集彼道場。彼世界中所有一切乾闥婆眾、一切阿修羅眾、一切迦樓羅眾、一切緊那羅眾、一切摩睺羅伽眾各作百千萬種伎樂，與其眷屬集會道場。東方、南方、西方、北方、四維上下、無量無邊世界菩薩俱來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！彼實慧幢王如來成阿耨多羅三藐三菩提時，彼世界中所有眾生，一切執持種種華香、塗香、末香、散香，作諸種種伎樂歌舞，一時往詣法尚道場；乃至阿迦尼吒天一切天眾作諸種種天妙伎樂，集彼道場；一切夜叉眾作諸伎樂，集彼道場。彼世界中所有一切乾闥婆眾、一切阿修羅眾、一切迦樓羅眾、一切緊那羅眾、一切摩睺羅伽眾各作百千萬種伎樂，與其眷屬集會道場。東方、南方、西方、北方、四維上下、無量無邊世界菩薩俱來集會。

「文殊師利！實慧幢王如來初成正覺，為彼時會所集大眾，說此菩薩行方便境界奮迅大法門，有無量百千萬億那由他修多羅以為眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！實慧幢王如來初成正覺，為彼時會所集大眾，說此菩薩行方便境界奮迅大法門，有無量百千萬億那由他修多羅以為眷屬。

「文殊師利！彼實慧幢王如來說此法門時，恒河沙等眾生得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！彼實慧幢王如來說此法門時，恒河沙等眾生得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。

「文殊師利！彼實慧幢王如來出世，不說三乘教化之法。何以故？彼佛國土無諸聲聞、辟支佛人，彼世界中所有眾生皆信一乘，皆信菩薩上妙勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！彼實慧幢王如來出世，不說三乘教化之法。何以故？彼佛國土無諸聲聞、辟支佛人，彼世界中所有眾生皆信一乘，皆信菩薩上妙勝行。

「文殊師利！彼實慧幢王如來初集會時，有諸無量恒河沙等不退菩薩而來集會；第二會時，有八十億百千萬那由他一生補處菩薩而來集會；第三會時，有六十頻婆羅菩薩而來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！彼實慧幢王如來初集會時，有諸無量恒河沙等不退菩薩而來集會；第二會時，有八十億百千萬那由他一生補處菩薩而來集會；第三會時，有六十頻婆羅菩薩而來集會。

「文殊師利！次於後時，無量無邊眾生得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！次於後時，無量無邊眾生得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心。

「文殊師利！彼實慧幢王如來得阿耨多羅三藐三菩提已，六十小劫住世說法，後入涅槃。佛涅槃後，正法住世，八十萬億百千億那由他劫，正法流行，教化眾生。人眾多少、所得利益，如佛在世所度不異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！彼實慧幢王如來得阿耨多羅三藐三菩提已，六十小劫住世說法，後入涅槃。佛涅槃後，正法住世，八十萬億百千億那由他劫，正法流行，教化眾生。人眾多少、所得利益，如佛在世所度不異。

「文殊師利！彼實慧幢王如來臨涅槃時，與大幢王菩薩授記，然後入般涅槃。作如是言：『大幢王菩薩次我後成阿耨多羅三藐三菩提，名大莊嚴如來、應、正遍知。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！彼實慧幢王如來臨涅槃時，與大幢王菩薩授記，然後入般涅槃。作如是言：『大幢王菩薩次我後成阿耨多羅三藐三菩提，名大莊嚴如來、應、正遍知。』」

爾時大眾欲知眾中何者是彼大幢王菩薩，次彼實慧幢王如來後成阿耨多羅三藐三菩提？何者名大莊嚴如來、應、正遍知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾欲知眾中何者是彼大幢王菩薩，次彼實慧幢王如來後成阿耨多羅三藐三菩提？何者名大莊嚴如來、應、正遍知？

爾時世尊知彼時眾覺觀心念，知心念已，告文殊師利法王子言：「文殊師利！此薩遮善男子坐前坐者，名實喜摩那婆，於一切弟子眾中最為第一。此摩那婆於彼時中，成大莊嚴如來、應、正遍知。彼佛世界莊嚴勝妙，如實慧幢王如來世界不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知彼時眾覺觀心念，知心念已，告文殊師利法王子言：「文殊師利！此薩遮善男子坐前坐者，名實喜摩那婆，於一切弟子眾中最為第一。此摩那婆於彼時中，成大莊嚴如來、應、正遍知。彼佛世界莊嚴勝妙，如實慧幢王如來世界不異。」

爾時會中，聞說彼佛國土勝妙功德莊嚴。彼六十百千萬億那由他菩薩，願生彼國，作如是言：「此實慧幢王如來成佛之時，願我往生彼佛國土。」爾時世尊即與授記，皆當往生彼佛國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中，聞說彼佛國土勝妙功德莊嚴。彼六十百千萬億那由他菩薩，願生彼國，作如是言：「此實慧幢王如來成佛之時，願我往生彼佛國土。」爾時世尊即與授記，皆當往生彼佛國土。

八十千萬尼乾子眾一時同聲白言：「世尊！我亦願往生彼佛國！」世尊亦即皆與授記：「汝善男子！一切皆當生彼佛國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十千萬尼乾子眾一時同聲白言：「世尊！我亦願往生彼佛國！」世尊亦即皆與授記：「汝善男子！一切皆當生彼佛國。」

八千萬億那由他天子虛空界中作如是言：「世尊！我等亦願實慧幢王如來得菩提時，俱往生彼善觀名稱世界，得見彼佛不可思議功德莊嚴清淨國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八千萬億那由他天子虛空界中作如是言：「世尊！我等亦願實慧幢王如來得菩提時，俱往生彼善觀名稱世界，得見彼佛不可思議功德莊嚴清淨國土。」

時佛即告彼諸天子：「諸善男子！汝等皆當生彼善觀名稱世界，供養彼佛。諸天子！汝等亦當在彼善觀名稱世界，皆成阿耨多羅三藐三菩提，種種名字、壽命住世、劫數多少如彼實慧幢王如來住世不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛即告彼諸天子：「諸善男子！汝等皆當生彼善觀名稱世界，供養彼佛。諸天子！汝等亦當在彼善觀名稱世界，皆成阿耨多羅三藐三菩提，種種名字、壽命住世、劫數多少如彼實慧幢王如來住世不異。」

彼時三千大千世界六種振動，大地涌出百千萬億鉢頭摩花，閻浮檀金為葉，大青因陀羅摩尼寶以為其臺，瑪瑙日光寶為鬚，大毘琉璃摩尼寶以為其莖。彼諸一切鉢頭摩花，一一花上，見有無量百千萬億諸菩薩眾結跏趺坐，三十二相、八十種好莊嚴其身，一切皆共歸命如來。彼諸菩薩各以種種寶雲羅網，奉施如來作如是言：「世尊！我等種種世界來詣佛所，為聞佛說不可思議示現菩薩功德法門，為見如來，禮拜如來，供養如來，為見薩遮大善男子，為欲見此大會所有諸菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時三千大千世界六種振動，大地涌出百千萬億鉢頭摩花，閻浮檀金為葉，大青因陀羅摩尼寶以為其臺，瑪瑙日光寶為鬚，大毘琉璃摩尼寶以為其莖。彼諸一切鉢頭摩花，一一花上，見有無量百千萬億諸菩薩眾結跏趺坐，三十二相、八十種好莊嚴其身，一切皆共歸命如來。彼諸菩薩各以種種寶雲羅網，奉施如來作如是言：「世尊！我等種種世界來詣佛所，為聞佛說不可思議示現菩薩功德法門，為見如來，禮拜如來，供養如來，為見薩遮大善男子，為欲見此大會所有諸菩薩眾。」

如來說此妙法門時，於不可思議佛國土中，無量無邊諸來菩薩皆得不退阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說此妙法門時，於不可思議佛國土中，無量無邊諸來菩薩皆得不退阿耨多羅三藐三菩提。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「一心攝諸根， 聽我說妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一心攝諸根， 聽我說妙法，

如來無妄語， 諸佛不虛說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無妄語， 諸佛不虛說。

薩遮及大眾， 未來無量世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮及大眾， 未來無量世，

過不可數劫， 無刺淨劫中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過不可數劫， 無刺淨劫中，

爾乃得成佛， 號寶慧幢王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾乃得成佛， 號寶慧幢王。

時世無垢害， 故名無刺劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世無垢害， 故名無刺劫，

時彼佛世界， 號善觀名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼佛世界， 號善觀名稱，

具足諸功德， 天人皆歎仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足諸功德， 天人皆歎仰。

國界諸莊嚴， 一切皆殊妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國界諸莊嚴， 一切皆殊妙，

門闕諸樓閣， 百千諸寶成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門闕諸樓閣， 百千諸寶成，

閻浮金羅網， 遍覆相映發， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻浮金羅網， 遍覆相映發，

光明常普照， 晝夜無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明常普照， 晝夜無差別。

懸諸百千寶， 建立師子幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懸諸百千寶， 建立師子幢，

寶鈴出妙聲， 說於如實法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶鈴出妙聲， 說於如實法，

無垢寶垣牆， 過諸天宮殿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢寶垣牆， 過諸天宮殿，

泉流諸池水， 具足八美味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泉流諸池水， 具足八美味。

鉢頭摩諸花， 拘迦那陀等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉢頭摩諸花， 拘迦那陀等，

鮮明滿諸池， 不雜諸塵垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鮮明滿諸池， 不雜諸塵垢。

彼世界住處， 四天下中最， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼世界住處， 四天下中最，

具足妙莊嚴， 是故名樂見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足妙莊嚴， 是故名樂見。

彼處如來生， 婆羅門出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼處如來生， 婆羅門出家，

母名曰速行， 父字名梵才， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母名曰速行， 父字名梵才，

子名曰妙稱， 如我羅睺羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子名曰妙稱， 如我羅睺羅，

彼夫人大慧， 如我今瞿夷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼夫人大慧， 如我今瞿夷，

乳母大名稱， 如我波闍提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乳母大名稱， 如我波闍提，

給侍名隨順， 亦名闡尼迦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 給侍名隨順， 亦名闡尼迦，

如我闡尼迦， 恭敬隨我心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我闡尼迦， 恭敬隨我心，

第一最勝馬， 字名曰大速， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一最勝馬， 字名曰大速，

彼能出如來， 如我乘揵陟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼能出如來， 如我乘揵陟。

彼佛菩提樹， 字名曰法尚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛菩提樹， 字名曰法尚，

勝樹為眷屬， 八十百千萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝樹為眷屬， 八十百千萬。

彼樹下法王， 字名實惠佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼樹下法王， 字名實惠佛，

坐彼道樹下， 成於大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐彼道樹下， 成於大菩提。

無諸魔眷屬， 亦無諸魔業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諸魔眷屬， 亦無諸魔業，

彼佛國土中， 無有諸怨刺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛國土中， 無有諸怨刺。

無量諸天人， 俱集彼淨土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸天人， 俱集彼淨土，

各執妙花鬘， 百千諸伎樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各執妙花鬘， 百千諸伎樂，

各以恭敬心， 俱詣如來所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各以恭敬心， 俱詣如來所。

如來知彼心， 為說諸妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來知彼心， 為說諸妙法，

無量修多羅， 以為諸眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量修多羅， 以為諸眷屬。

彼佛初集時， 聞此法門者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛初集時， 聞此法門者，

過恒沙塵眾， 不退之菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過恒沙塵眾， 不退之菩提。

彼無聲聞乘， 及無辟支佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無聲聞乘， 及無辟支佛，

諸勇猛菩薩， 充滿彼淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸勇猛菩薩， 充滿彼淨土。

第二時會中， 有諸菩薩眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二時會中， 有諸菩薩眾，

八十那由他， 一生住補處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十那由他， 一生住補處。

第三會所集， 諸大勝菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三會所集， 諸大勝菩薩，

六十頻婆羅， 住於如實處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十頻婆羅， 住於如實處。

彼如來住世， 壽命六十劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼如來住世， 壽命六十劫，

時佛滅度後， 法燈住世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛滅度後， 法燈住世間。

舍利廣流布， 八十億萬千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利廣流布， 八十億萬千，

那由他劫住， 利益諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那由他劫住， 利益諸眾生。

彼佛記大幢， 然後入涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛記大幢， 然後入涅槃，

佛名大莊嚴， 名稱顯世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛名大莊嚴， 名稱顯世間。

彼世界莊嚴， 不異實慧佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼世界莊嚴， 不異實慧佛，

於彼國土中， 成無垢菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼國土中， 成無垢菩提。

汝等當信我， 智慧如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等當信我， 智慧如虛空，

無盡性常住， 遍處無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡性常住， 遍處無障礙。

悉能見未來， 未有當有事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能見未來， 未有當有事，

何況過去劫， 曾有而不記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況過去劫， 曾有而不記。

我住第一義， 如實智慧中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我住第一義， 如實智慧中，

出言無虛妄， 亦不令他說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出言無虛妄， 亦不令他說。

我今說真實， 美妙甘露法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今說真實， 美妙甘露法，

是故汝大眾， 聞應諦信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故汝大眾， 聞應諦信受。

大眾聞佛說， 皆生歡喜心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾聞佛說， 皆生歡喜心，

彼佛成道時， 咸願生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛成道時， 咸願生彼國。

世尊悉記彼， 無量諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊悉記彼， 無量諸眾生，

彼佛出於世， 汝等皆往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛出於世， 汝等皆往生。

汝等彼世界， 教化諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等彼世界， 教化諸眾生，

即彼成菩提， 世界亦不異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即彼成菩提， 世界亦不異。

說此法門時， 大地六種動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法門時， 大地六種動，

蓮花中菩薩， 合掌向佛言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮花中菩薩， 合掌向佛言。

善哉佛世尊， 不可得思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉佛世尊， 不可得思議，

為諸無量眾， 善說此法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸無量眾， 善說此法門。

我等諸大眾， 無量世界來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等諸大眾， 無量世界來，

皆為欲聞此， 最上妙法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆為欲聞此， 最上妙法輪。」

大薩遮尼乾子所說經信功德品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大薩遮尼乾子所說經信功德品第十二

爾時會中一切大眾皆大歡喜踊躍，各各脫身所著上衣，奉施如來而作是言：「如來、世尊！今於世間第二轉法輪。如來昔於波羅捺城初轉法輪，今復於此欝闍延城第二轉法輪。」復作是言：「世尊！我等願常不離聞此妙寶法門，願常不離薩遮善男子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中一切大眾皆大歡喜踊躍，各各脫身所著上衣，奉施如來而作是言：「如來、世尊！今於世間第二轉法輪。如來昔於波羅捺城初轉法輪，今復於此欝闍延城第二轉法輪。」復作是言：「世尊！我等願常不離聞此妙寶法門，願常不離薩遮善男子。」

時虛空中諸天伎樂、妙鼓出聲，天雨憂鉢羅花、鉢頭摩花、拘牟頭花、分陀利花、婆師迦花等滿佛足下。天於空中，滿天寶衣如雲而下，而作是言：「若有善男子、善女人有能受持、讀誦、書寫、為人解說此妙法門，彼人決定已得無量無邊功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時虛空中諸天伎樂、妙鼓出聲，天雨憂鉢羅花、鉢頭摩花、拘牟頭花、分陀利花、婆師迦花等滿佛足下。天於空中，滿天寶衣如雲而下，而作是言：「若有善男子、善女人有能受持、讀誦、書寫、為人解說此妙法門，彼人決定已得無量無邊功德。」

爾時文殊師利法王子菩薩白佛言：「世尊！善男子、善女人有能受持、讀誦、書寫、廣為人說此妙法門，成就幾許功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子菩薩白佛言：「世尊！善男子、善女人有能受持、讀誦、書寫、廣為人說此妙法門，成就幾許功德？」

佛告文殊師利法王子言：「文殊師利！若有善男子、善女人數此三千大千世界眾生，若有色、若無色，若有想、若無想，於眾生界中所有眾生，佛智慧知彼諸一切所有眾生，一時俱生得於人身。得人身已，彼共俱修波羅蜜行，一時俱成阿耨多羅三藐三菩提，彼諸佛等一劫住世。有善男子、善女人滿足一劫，供養爾所諸佛、如來，禮拜、恭敬、尊重、讚歎，具足一切諸勝供養，乃至一切花香伎樂。文殊師利！於意云何，彼善男子、善女人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利法王子言：「文殊師利！若有善男子、善女人數此三千大千世界眾生，若有色、若無色，若有想、若無想，於眾生界中所有眾生，佛智慧知彼諸一切所有眾生，一時俱生得於人身。得人身已，彼共俱修波羅蜜行，一時俱成阿耨多羅三藐三菩提，彼諸佛等一劫住世。有善男子、善女人滿足一劫，供養爾所諸佛、如來，禮拜、恭敬、尊重、讚歎，具足一切諸勝供養，乃至一切花香伎樂。文殊師利！於意云何，彼善男子、善女人得福多不？」

文殊師利言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！彼善男子、善女人所得功德無量無邊，不可量、不可數、不可知、不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！彼善男子、善女人所得功德無量無邊，不可量、不可數、不可知、不可說。」

佛告文殊師利：「若有善男子、善女人，受持、讀誦、書寫、流布、為人廣說此菩薩行方便功德法門，所得功德過彼善男子、善女人供養諸佛功德，無量無邊，不可稱數，不可挍量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「若有善男子、善女人，受持、讀誦、書寫、流布、為人廣說此菩薩行方便功德法門，所得功德過彼善男子、善女人供養諸佛功德，無量無邊，不可稱數，不可挍量。」

文殊師利白佛言：「世尊！希有婆伽婆，希有修伽陀！如來為欲安樂一切諸眾生故，說此法門。」復作是言：「世尊！此妙法門於閻浮提幾時住世？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！希有婆伽婆，希有修伽陀！如來為欲安樂一切諸眾生故，說此法門。」復作是言：「世尊！此妙法門於閻浮提幾時住世？」

佛告文殊師利：「我涅槃時，有八大國王，為欲流布我舍利故，彼時八國分為八分，置八函中，人取一函，各還本國，立大塔廟尊重供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「我涅槃時，有八大國王，為欲流布我舍利故，彼時八國分為八分，置八函中，人取一函，各還本國，立大塔廟尊重供養。

「爾時阿闍世王於我舍利所得一分，於金疊上書此修多羅，并與舍利一時俱置七寶函中。於王舍大城外，掘地作坑。於中立塔，莊嚴殊妙。以舍利函置彼塔中，懸百千萬阿僧祇寶蓋、幢幡，散諸無價一切香花，七寶香甕盛滿香油，然大燈炷，滿一百年住持不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時阿闍世王於我舍利所得一分，於金疊上書此修多羅，并與舍利一時俱置七寶函中。於王舍大城外，掘地作坑。於中立塔，莊嚴殊妙。以舍利函置彼塔中，懸百千萬阿僧祇寶蓋、幢幡，散諸無價一切香花，七寶香甕盛滿香油，然大燈炷，滿一百年住持不滅。

「文殊師利！我入涅槃一百年後，有阿輸迦王於毛梨家生，出現於世，作轉輪王王閻浮提而得自在，得具足力，善能降伏剛強眾生。彼王爾時，必觀察我，能憶念我，護持我法，於我身上得尊重心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！我入涅槃一百年後，有阿輸迦王於毛梨家生，出現於世，作轉輪王王閻浮提而得自在，得具足力，善能降伏剛強眾生。彼王爾時，必觀察我，能憶念我，護持我法，於我身上得尊重心。

「文殊師利！彼阿輸迦王有一比丘，名淨自在，王子中生，出家求道。阿輸迦王以為門師，有大神通力、有大威德力，護諸佛法、護大方廣。阿輸迦王深心尊重淨自在比丘故，不令餘處，常在王家身自供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！彼阿輸迦王有一比丘，名淨自在，王子中生，出家求道。阿輸迦王以為門師，有大神通力、有大威德力，護諸佛法、護大方廣。阿輸迦王深心尊重淨自在比丘故，不令餘處，常在王家身自供養。

「文殊師利！阿輸迦王為欲流布我身舍利，饒益一切諸眾生故，欲出地下舍利寶函，與諸無量大臣、王子、長者、居士眷屬圍遶，設大莊嚴顯大王力，執持香花、塗香、末香、散香，作百千種諸妙伎樂，詣王舍大城，設諸一切勝妙供養，無量無邊不可稱數，掘出地中舍利寶函。出已七日，以一切香、一切花、一切花鬘、一切散香、一切塗香、一切伎樂供養恭敬。滿七日已，於閻浮提種種國土，非前後時，於一日、一時、一須臾間遍閻浮提，一時建立八萬四千佛舍利塔。爾時淨自在比丘於彼舍利函中取此法門在於北廂大國土中廣宣流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！阿輸迦王為欲流布我身舍利，饒益一切諸眾生故，欲出地下舍利寶函，與諸無量大臣、王子、長者、居士眷屬圍遶，設大莊嚴顯大王力，執持香花、塗香、末香、散香，作百千種諸妙伎樂，詣王舍大城，設諸一切勝妙供養，無量無邊不可稱數，掘出地中舍利寶函。出已七日，以一切香、一切花、一切花鬘、一切散香、一切塗香、一切伎樂供養恭敬。滿七日已，於閻浮提種種國土，非前後時，於一日、一時、一須臾間遍閻浮提，一時建立八萬四千佛舍利塔。爾時淨自在比丘於彼舍利函中取此法門在於北廂大國土中廣宣流布。

「文殊師利！彼淨自在比丘雖加流布，而此法門受持者少，多人不知、多人不覺、多人不攝、多人不受，希有人能受持、讀誦此法門者。何以故？此是勝法，眾生薄福，不應聞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！彼淨自在比丘雖加流布，而此法門受持者少，多人不知、多人不覺、多人不攝、多人不受，希有人能受持、讀誦此法門者。何以故？此是勝法，眾生薄福，不應聞故。

「文殊師利！此妙法門，人多祕掌，置經函中諸庫藏中。何以故？以無法器不應得種無上善根故。何以故？文殊師利！此妙法門難信、難行、難量故。文殊師利！凡所有人宿無善根，曾聞大乘生疑毀謗，是故聞此無上法門，不能生信、不能得入。文殊師利！後末世中法欲滅時，聞此法門，能生信者、能推求者、能解入者。文殊師利！汝知此人已曾供養過去無量無邊諸佛，善行諸行乃能信入此大乘門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！此妙法門，人多祕掌，置經函中諸庫藏中。何以故？以無法器不應得種無上善根故。何以故？文殊師利！此妙法門難信、難行、難量故。文殊師利！凡所有人宿無善根，曾聞大乘生疑毀謗，是故聞此無上法門，不能生信、不能得入。文殊師利！後末世中法欲滅時，聞此法門，能生信者、能推求者、能解入者。文殊師利！汝知此人已曾供養過去無量無邊諸佛，善行諸行乃能信入此大乘門。

「文殊師利！若有善男子、善女人於後末世聞此經名，聞能生信，受持、讀誦、書寫、解說，書已尊重供養經卷。彼諸眾生應自念知，已於過去，曾見無量恒沙諸佛，供養恭敬恒沙諸佛。文殊師利！彼諸眾生亦見我身在此園中說此法門，亦見此諸大會之眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人於後末世聞此經名，聞能生信，受持、讀誦、書寫、解說，書已尊重供養經卷。彼諸眾生應自念知，已於過去，曾見無量恒沙諸佛，供養恭敬恒沙諸佛。文殊師利！彼諸眾生亦見我身在此園中說此法門，亦見此諸大會之眾。」

爾時世尊告阿難言：「阿難！汝當受持、讀誦此妙法門，為諸眾生而廣宣說。當觀眾生有大乘根堪信受者，乃可為說，不得率爾不觀而說。何以故？薄福眾生聞生不信，得罪無量故。阿難！此法門者，名為如來真實功德、名為如來祕密之藏、名為如來純淨妙藏、名為如來法印之藏、名為如來心所護藏、名為如來現實信藏。是故，阿難！汝當祕掌，莫卒宣說，除諸佛子菩薩摩訶薩等。何以故？彼善男子於諸佛所深種善根，能護法藏，能利自己，亦能利他，應為彼說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「阿難！汝當受持、讀誦此妙法門，為諸眾生而廣宣說。當觀眾生有大乘根堪信受者，乃可為說，不得率爾不觀而說。何以故？薄福眾生聞生不信，得罪無量故。阿難！此法門者，名為如來真實功德、名為如來祕密之藏、名為如來純淨妙藏、名為如來法印之藏、名為如來心所護藏、名為如來現實信藏。是故，阿難！汝當祕掌，莫卒宣說，除諸佛子菩薩摩訶薩等。何以故？彼善男子於諸佛所深種善根，能護法藏，能利自己，亦能利他，應為彼說。」

阿難言：「世尊！我已受此淨妙法門。世尊！今此法門，名為何等？云何奉持？」佛告阿難：「此妙法門名為『菩薩行方便境界奮迅法門』、名為『如來深祕密藏』、名為『如來具足功德』、名為『如來甚深境界』、名為『一乘』、名為『文殊師利所說經』、名為『薩遮尼乾子授記經』、名為『薩遮尼乾子所說經』，汝今應當如是奉持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「世尊！我已受此淨妙法門。世尊！今此法門，名為何等？云何奉持？」佛告阿難：「此妙法門名為『菩薩行方便境界奮迅法門』、名為『如來深祕密藏』、名為『如來具足功德』、名為『如來甚深境界』、名為『一乘』、名為『文殊師利所說經』、名為『薩遮尼乾子授記經』、名為『薩遮尼乾子所說經』，汝今應當如是奉持。」

如來說此法門時，三十億那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，六十千菩薩得無生忍，無量無邊眾生畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說此法門時，三十億那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，六十千菩薩得無生忍，無量無邊眾生畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提心。

佛說此經已，慧命阿難，文殊師利法王子菩薩，及諸一切菩薩摩訶薩，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，釋提桓因、四天王、梵天王，天、人、阿脩羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，慧命阿難，文殊師利法王子菩薩，及諸一切菩薩摩訶薩，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，釋提桓因、四天王、梵天王，天、人、阿脩羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。