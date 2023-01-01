大薩遮尼乾子所說經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大薩遮尼乾子所說經卷第八

元魏天竺三藏菩提留支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提留支譯

如來無過功德品第八之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無過功德品第八之三

「大王當知！沙門瞿曇如意神通智行者，為欲調伏邪見剛強難化眾生，令從正法，是故沙門瞿曇能示種種神通教化，若色相、若勢力、若變化。色相者，謂示佛色像、菩薩色像、緣覺色像、聲聞色像，釋提桓因、梵天王、四天王色像，轉輪聖王色像，及餘種種乃至畜生色像，隨諸眾生應見受化，悉能示現，而為說法。若有眾生恃身強力而起憍慢、瞋恚、貢高，為欲調伏如是眾生，示現大力如那羅延，以須彌山置一指端，擲著他方無量世界，或時斷取三千大千世界下至水際，以一手舉高至有頂，住經一劫，現如是力，令彼憍慢自大眾生貢高心息，而為說法。變化者，以變化力能變大海如牛跡水，大海不減牛跡不大，變牛跡水能成大海。若劫將盡火災起時，應見水者即變為水，應見風者即變為風；水災起時，應見火者即變為火，應見風者即變為風；風災起時，應見水者即變為水，應見火者即變為火——作如是等種種變化，示諸眾生令生歡喜，而為說法。何以故？是神通力，信欲、精進、禪定、智慧諸法所攝，調伏柔和，心得自在，善修集故，是名如意神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇如意神通智行者，為欲調伏邪見剛強難化眾生，令從正法，是故沙門瞿曇能示種種神通教化，若色相、若勢力、若變化。色相者，謂示佛色像、菩薩色像、緣覺色像、聲聞色像，釋提桓因、梵天王、四天王色像，轉輪聖王色像，及餘種種乃至畜生色像，隨諸眾生應見受化，悉能示現，而為說法。若有眾生恃身強力而起憍慢、瞋恚、貢高，為欲調伏如是眾生，示現大力如那羅延，以須彌山置一指端，擲著他方無量世界，或時斷取三千大千世界下至水際，以一手舉高至有頂，住經一劫，現如是力，令彼憍慢自大眾生貢高心息，而為說法。變化者，以變化力能變大海如牛跡水，大海不減牛跡不大，變牛跡水能成大海。若劫將盡火災起時，應見水者即變為水，應見風者即變為風；水災起時，應見火者即變為火，應見風者即變為風；風災起時，應見水者即變為水，應見火者即變為火——作如是等種種變化，示諸眾生令生歡喜，而為說法。何以故？是神通力，信欲、精進、禪定、智慧諸法所攝，調伏柔和，心得自在，善修集故，是名如意神通。

「大王當知！沙門瞿曇漏盡通智行者，諸漏已盡遠離一切煩惱習氣，所謂欲漏、有漏、見漏、無明漏，不同一切聲聞、辟支佛等所得漏盡。何以故？一切聲聞、辟支佛等得漏盡已，一切生處而有障礙，不具自在教化眾生，是故有礙；沙門瞿曇無有障礙，是名漏盡智通。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是神通智行，是故我言，無有過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇漏盡通智行者，諸漏已盡遠離一切煩惱習氣，所謂欲漏、有漏、見漏、無明漏，不同一切聲聞、辟支佛等所得漏盡。何以故？一切聲聞、辟支佛等得漏盡已，一切生處而有障礙，不具自在教化眾生，是故有礙；沙門瞿曇無有障礙，是名漏盡智通。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是神通智行，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！云何如來四無礙智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！云何如來四無礙智？」

答言：「大王！四無礙智者：一者、法無礙；二者、義無礙；三者、辭無礙；四者、樂說無礙。大王當知！沙門瞿曇法無礙者，謂觀眾生初發心行、多欲心行、少欲心行，及善法惡法、世間法出世間法、可作法不可作法、有漏法無漏法、有為法無為法、黑法白法、生死法涅槃法，菩提平等法性平等，如實而知，隨所應聞，而為演說，是名法無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！四無礙智者：一者、法無礙；二者、義無礙；三者、辭無礙；四者、樂說無礙。大王當知！沙門瞿曇法無礙者，謂觀眾生初發心行、多欲心行、少欲心行，及善法惡法、世間法出世間法、可作法不可作法、有漏法無漏法、有為法無為法、黑法白法、生死法涅槃法，菩提平等法性平等，如實而知，隨所應聞，而為演說，是名法無礙智。

「大王當知！沙門瞿曇義無礙者，於諸法中知第一義智，是無我智、無眾生智、無人智、無壽命智，知於過去無有罣礙智、知於未來無有邊智、知於現在一切種智，知諸諦智：是苦不和合智、知集不作智、知滅自性智、知道能到智，知諸眾生心行隨入智，皆如實知，隨所應聞，而能為說，是名義無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇義無礙者，於諸法中知第一義智，是無我智、無眾生智、無人智、無壽命智，知於過去無有罣礙智、知於未來無有邊智、知於現在一切種智，知諸諦智：是苦不和合智、知集不作智、知滅自性智、知道能到智，知諸眾生心行隨入智，皆如實知，隨所應聞，而能為說，是名義無礙智。

「大王當知！沙門瞿曇辭無礙智者，悉能了知一切音聲語言，所謂知諸天、龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人非人等，所有音聲、語言、文字悉能了知，隨所應聞種類差別，一一能同方音差別，說法說義，是名辭無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇辭無礙智者，悉能了知一切音聲語言，所謂知諸天、龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人非人等，所有音聲、語言、文字悉能了知，隨所應聞種類差別，一一能同方音差別，說法說義，是名辭無礙智。

「大王當知！沙門瞿曇樂說無礙智者，隨所應聞隨所來問，一切語言及諸文字，口所分別正直而答，心無厭怠，所謂一切禪定三摩跋提辯說三乘，隨諸眾生一切心行，如應而答，言辭美妙說無罣礙，猶如流水不可窮盡，是名樂說無礙智。大王當知！沙門瞿曇，成就如是四無礙智，是故我言，無有過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇樂說無礙智者，隨所應聞隨所來問，一切語言及諸文字，口所分別正直而答，心無厭怠，所謂一切禪定三摩跋提辯說三乘，隨諸眾生一切心行，如應而答，言辭美妙說無罣礙，猶如流水不可窮盡，是名樂說無礙智。大王當知！沙門瞿曇，成就如是四無礙智，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來四無量心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！何者如來四無量心？」

答言：「大王！四無量者，所謂慈心無量、悲心無量、喜心無量、捨心無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！四無量者，所謂慈心無量、悲心無量、喜心無量、捨心無量。

「大王當知！沙門瞿曇有十種無量大慈之心：一者、平等大慈，不選擇一切眾生故；二者、饒益大慈，能開天人善道涅槃、閉諸惡趣故；三者、救護大慈，畢竟能度一切眾生生死險難故；四者、哀愍大慈，不捨一切眾生長養諸根故；五者、解脫大慈，滅諸眾生煩惱熱故；六者、出生菩提大慈，示諸眾生無上涅槃大菩提故；七者、於諸眾生無礙大慈，放大光明，普照一切眾生界故；八者、虛空等大慈，救護一切諸眾生故；九者、法緣大慈，覺悟一切諸眾生等知真實法故；十者、無緣大慈，證離生死實法性故。大王當知！是名慈心無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇有十種無量大慈之心：一者、平等大慈，不選擇一切眾生故；二者、饒益大慈，能開天人善道涅槃、閉諸惡趣故；三者、救護大慈，畢竟能度一切眾生生死險難故；四者、哀愍大慈，不捨一切眾生長養諸根故；五者、解脫大慈，滅諸眾生煩惱熱故；六者、出生菩提大慈，示諸眾生無上涅槃大菩提故；七者、於諸眾生無礙大慈，放大光明，普照一切眾生界故；八者、虛空等大慈，救護一切諸眾生故；九者、法緣大慈，覺悟一切諸眾生等知真實法故；十者、無緣大慈，證離生死實法性故。大王當知！是名慈心無量。

「大王當知！沙門瞿曇有十種無量大悲之心：一者、不共大悲，性大悲故；二者、不厭大悲，代一切眾生受大苦故；三者、入一切惡道大悲，處在生死度眾生故；四者、於諸天人受生大悲，示現諸法悉無常故；五者、不捨一切邪定眾生大悲，於無量劫起大誓心莊嚴成就故；六者、不著己樂大悲，為與一切眾生樂故；七者、不求報大悲，自心清淨故；八者、除滅一切眾生倒心大悲，說實法故；九者、說真法性大悲，知諸法界自性清淨故；十者、說空空無所有大悲，不為諸客塵煩惱染故。大王當知！是名悲心無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇有十種無量大悲之心：一者、不共大悲，性大悲故；二者、不厭大悲，代一切眾生受大苦故；三者、入一切惡道大悲，處在生死度眾生故；四者、於諸天人受生大悲，示現諸法悉無常故；五者、不捨一切邪定眾生大悲，於無量劫起大誓心莊嚴成就故；六者、不著己樂大悲，為與一切眾生樂故；七者、不求報大悲，自心清淨故；八者、除滅一切眾生倒心大悲，說實法故；九者、說真法性大悲，知諸法界自性清淨故；十者、說空空無所有大悲，不為諸客塵煩惱染故。大王當知！是名悲心無量。

「大王當知！沙門瞿曇有十種無量大喜之心：一者大喜，慶諸眾生發菩提心故；二者大喜，念諸眾生捨諸有故；三者大喜，於犯戒者不生惡心，教化成就故；四者大喜，於諸一切諍訟眾生，悉令和合得無上智故；五者大喜，為諸眾生常護正法故；六者大喜，遠離世間出世間故；七者大喜，令諸眾生不著一切資生之具，常樂正法故；八者大喜，不共一切難摧伏故；九者大喜，不壞法界，令諸眾生常樂禪定、解脫、三昧，相續不斷故；十者大喜，令諸眾生專求寂靜，除滅亂心得無上慧，遠離邪見滿足諸願故。是名喜心無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇有十種無量大喜之心：一者大喜，慶諸眾生發菩提心故；二者大喜，念諸眾生捨諸有故；三者大喜，於犯戒者不生惡心，教化成就故；四者大喜，於諸一切諍訟眾生，悉令和合得無上智故；五者大喜，為諸眾生常護正法故；六者大喜，遠離世間出世間故；七者大喜，令諸眾生不著一切資生之具，常樂正法故；八者大喜，不共一切難摧伏故；九者大喜，不壞法界，令諸眾生常樂禪定、解脫、三昧，相續不斷故；十者大喜，令諸眾生專求寂靜，除滅亂心得無上慧，遠離邪見滿足諸願故。是名喜心無量。

「大王當知！沙門瞿曇有十種無量大捨之心：一者大捨，一切眾生恭敬供養，心不加喜，一切眾生輕慢毀辱，不生惱故；二者大捨，常行世間，不為世間八法所染故；三者大捨，知器知時，於器非器心行平等故；四者大捨，不與眾生聲聞、辟支佛學無學法故；五者大捨，遠離一切煩惱習氣故；六者大捨，不歎修行二乘菩提厭生死故；七者大捨，遠離世間涅槃語、非離欲語、戲笑語、惱他語、聲聞緣覺乃至一切障菩提語故；八者大捨，若有眾生待時受化，如來於中，暫時放捨故；九者大捨，若有眾生應受佛化，隨彼應見種種色像，即能現故；十者大捨，遠離二法，無上無下，無取無捨，無虛無實，觀察平等，安住真實，得淨忍故，是名捨心無量。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是四無量心，是故我言，無有過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇有十種無量大捨之心：一者大捨，一切眾生恭敬供養，心不加喜，一切眾生輕慢毀辱，不生惱故；二者大捨，常行世間，不為世間八法所染故；三者大捨，知器知時，於器非器心行平等故；四者大捨，不與眾生聲聞、辟支佛學無學法故；五者大捨，遠離一切煩惱習氣故；六者大捨，不歎修行二乘菩提厭生死故；七者大捨，遠離世間涅槃語、非離欲語、戲笑語、惱他語、聲聞緣覺乃至一切障菩提語故；八者大捨，若有眾生待時受化，如來於中，暫時放捨故；九者大捨，若有眾生應受佛化，隨彼應見種種色像，即能現故；十者大捨，遠離二法，無上無下，無取無捨，無虛無實，觀察平等，安住真實，得淨忍故，是名捨心無量。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是四無量心，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來五根之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！何者如來五根之相？」

答言：「大王！五根相者，所謂信根、精進根、念根、定根、慧根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！五根相者，所謂信根、精進根、念根、定根、慧根。

「大王當知！沙門瞿曇信根者，信於四法。何等四法？一者、於生死中，行施正見，信於業報，乃至奪命終不作惡故；二者、信菩薩行，不隨諸見，專求菩提，不求餘乘故；三者、信解諸法同空、無相、無願，同第一義，同於了義甚深因緣，無我、無人、無眾生，無有分別故；四者、信一切佛十力、四無畏、十八不共法。如是信已，除諸疑網，集一切佛法，是名信根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇信根者，信於四法。何等四法？一者、於生死中，行施正見，信於業報，乃至奪命終不作惡故；二者、信菩薩行，不隨諸見，專求菩提，不求餘乘故；三者、信解諸法同空、無相、無願，同第一義，同於了義甚深因緣，無我、無人、無眾生，無有分別故；四者、信一切佛十力、四無畏、十八不共法。如是信已，除諸疑網，集一切佛法，是名信根。

「大王當知！沙門瞿曇精進根者，若法信根所攝，是法即為精進根修，是名精進根。若法精進根所攝，是法終不忘失，是名念根；若法念根所攝，是法不忘不失，一心不亂，是名定根；若法定根所攝，是慧所觀，是慧體性，內自照了，不從他知，自住正行，是名慧根。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是五根，是故我言，無有過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇精進根者，若法信根所攝，是法即為精進根修，是名精進根。若法精進根所攝，是法終不忘失，是名念根；若法念根所攝，是法不忘不失，一心不亂，是名定根；若法定根所攝，是慧所觀，是慧體性，內自照了，不從他知，自住正行，是名慧根。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是五根，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來五力之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！何者如來五力之相？」

答言：「大王！五力相者，所謂信力、精進力、念力、定力、慧力。大王當知！沙門瞿曇信力者，是信一向不可沮壞，乃至天魔變為佛身，示現出入禪定解脫，不能傾動，是名信力。於諸善法得堅固門，如所得力修諸禪定，諸天及人所不能壞，如本所願皆悉成就，是名精進力。所住諸法，不為煩惱之所破壞。何以故？是正念力能摧伏故，如是念力無能壞者，是名念力。遠離憒閙常樂獨行，雖有所說言語音聲不礙初禪；善住覺觀，不礙二禪；心生歡喜，不礙三禪；雖樂教化一切眾生，不捨佛法，而亦不礙第四禪心。行四禪時，諸妨定法無所障礙，不捨諸定，亦不隨定，而能自在處處受生，是名定力。知世間法、出世間法，無有一法能壞是智，在在生處一切伎藝，不從師受悉自然知，一切世間外道苦行，為化眾生悉能受行是出世間法，能過世間者，慧力所成，是名慧力。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是五力，是故我言，無有過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！五力相者，所謂信力、精進力、念力、定力、慧力。大王當知！沙門瞿曇信力者，是信一向不可沮壞，乃至天魔變為佛身，示現出入禪定解脫，不能傾動，是名信力。於諸善法得堅固門，如所得力修諸禪定，諸天及人所不能壞，如本所願皆悉成就，是名精進力。所住諸法，不為煩惱之所破壞。何以故？是正念力能摧伏故，如是念力無能壞者，是名念力。遠離憒閙常樂獨行，雖有所說言語音聲不礙初禪；善住覺觀，不礙二禪；心生歡喜，不礙三禪；雖樂教化一切眾生，不捨佛法，而亦不礙第四禪心。行四禪時，諸妨定法無所障礙，不捨諸定，亦不隨定，而能自在處處受生，是名定力。知世間法、出世間法，無有一法能壞是智，在在生處一切伎藝，不從師受悉自然知，一切世間外道苦行，為化眾生悉能受行是出世間法，能過世間者，慧力所成，是名慧力。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是五力，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來七覺分相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！何者如來七覺分相？」

答言：「大王！七覺分者，所謂念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、猗覺分、定覺分、捨覺分。大王當知！沙門瞿曇念覺分者，能觀諸法、能分別法，亦能觀察諸法自相。云何自相？觀一切法自性皆空，念如是等一切覺了，名念覺分。若能分別曉了八萬四千法聚，如所了法，了義是了義、不了義是不了義、世諦是世諦、第一義諦是第一義諦、假名是假名，正了無疑，分別選擇如是等法，是名擇法覺分。若念法、擇法、喜法、倚法、定法、捨法，以智攝取，精進勇猛，欲不退轉，勤修進趣，不捨本意行於正道，是名精進覺分。於所修行無量清淨勝樂法中，心生悅豫無有懈怠，是喜踊躍，能除身心所有煩惱，是名喜覺分。若除身心諸煩惱垢，離於諸蓋，入定境界，令心正住，是名倚覺分。如所入定悉能覺了，非不入定是覺了法；又了諸見煩惱結縛，其心平等，一切諸法無別異相，能如是覺，是名定覺分。若法憂喜其心不沒，亦復不為世法所牽，無高無下，正住不動，無有諸漏，無喜無著，無諸障礙，隨順真諦，正直正道，是名捨覺分。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是七覺分，是故我言，無有過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！七覺分者，所謂念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、猗覺分、定覺分、捨覺分。大王當知！沙門瞿曇念覺分者，能觀諸法、能分別法，亦能觀察諸法自相。云何自相？觀一切法自性皆空，念如是等一切覺了，名念覺分。若能分別曉了八萬四千法聚，如所了法，了義是了義、不了義是不了義、世諦是世諦、第一義諦是第一義諦、假名是假名，正了無疑，分別選擇如是等法，是名擇法覺分。若念法、擇法、喜法、倚法、定法、捨法，以智攝取，精進勇猛，欲不退轉，勤修進趣，不捨本意行於正道，是名精進覺分。於所修行無量清淨勝樂法中，心生悅豫無有懈怠，是喜踊躍，能除身心所有煩惱，是名喜覺分。若除身心諸煩惱垢，離於諸蓋，入定境界，令心正住，是名倚覺分。如所入定悉能覺了，非不入定是覺了法；又了諸見煩惱結縛，其心平等，一切諸法無別異相，能如是覺，是名定覺分。若法憂喜其心不沒，亦復不為世法所牽，無高無下，正住不動，無有諸漏，無喜無著，無諸障礙，隨順真諦，正直正道，是名捨覺分。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是七覺分，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來八正道分？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！何者如來八正道分？」

答言：「大王！八聖道分者，所謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。大王當知！沙門瞿曇正見者，若見出世，不起我人、眾生、壽命、養育、士夫、斷見、常見、有見、無見，亦復不起善以不善無記等見，乃至不起生死涅槃二相之見，是名正見。若能起彼貪欲、瞋、癡諸煩惱等，是名不正，不起是事，惟思戒、定、智慧、解脫、解脫知見，能如是思、住戒聚中，名正思惟。凡所有說，不令自身及以他身而有損惱，成就如是善好語言，起於正道，是名正語。若業是黑有黑報，白有白報；若業黑白有黑白報，終不敢作；若業非黑非白，有非黑非白報。若業能盡業，是業必作，是名正業。修行聖種頭陀威儀，不動不轉無諸奸諂，不為世間利養所牽，見他得利心不生熱，於己利養常知止足，如是正行聖人所讚，是名正命。若精進向邪，非聖所讚，所謂貪欲、瞋恚、愚癡煩惱，是正精進終不為之；若法能入正諦聖道寂滅涅槃，是正精進。若念不失，不動於法，正直不曲，見生死過，進求涅槃，繫心不忘，不失正道，是名正念。若定不亂，於一切法住是定時，成正決定，是名正定。大王當知！住是三昧者，為一切眾生得解脫故，成正決定，是名正定。是八聖道，悉是過去、未來、現在諸佛所行，是名聖道。大王當知！沙門瞿曇具足成就如是三十七助菩提法，依此法故，沙門瞿曇名為如來、應、正遍知，是故我言，無有過失。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！八聖道分者，所謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。大王當知！沙門瞿曇正見者，若見出世，不起我人、眾生、壽命、養育、士夫、斷見、常見、有見、無見，亦復不起善以不善無記等見，乃至不起生死涅槃二相之見，是名正見。若能起彼貪欲、瞋、癡諸煩惱等，是名不正，不起是事，惟思戒、定、智慧、解脫、解脫知見，能如是思、住戒聚中，名正思惟。凡所有說，不令自身及以他身而有損惱，成就如是善好語言，起於正道，是名正語。若業是黑有黑報，白有白報；若業黑白有黑白報，終不敢作；若業非黑非白，有非黑非白報。若業能盡業，是業必作，是名正業。修行聖種頭陀威儀，不動不轉無諸奸諂，不為世間利養所牽，見他得利心不生熱，於己利養常知止足，如是正行聖人所讚，是名正命。若精進向邪，非聖所讚，所謂貪欲、瞋恚、愚癡煩惱，是正精進終不為之；若法能入正諦聖道寂滅涅槃，是正精進。若念不失，不動於法，正直不曲，見生死過，進求涅槃，繫心不忘，不失正道，是名正念。若定不亂，於一切法住是定時，成正決定，是名正定。大王當知！住是三昧者，為一切眾生得解脫故，成正決定，是名正定。是八聖道，悉是過去、未來、現在諸佛所行，是名聖道。大王當知！沙門瞿曇具足成就如是三十七助菩提法，依此法故，沙門瞿曇名為如來、應、正遍知，是故我言，無有過失。」而說偈言：

「瞿曇四念處， 及以四正勤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瞿曇四念處， 及以四正勤，

禪定諸三昧， 於中得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定諸三昧， 於中得自在。

惟瞿曇究竟， 更無第二人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟瞿曇究竟， 更無第二人，

是故說瞿曇， 無有諸過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故說瞿曇， 無有諸過失。

瞿曇如意道， 最勝無有比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿曇如意道， 最勝無有比，

修諸四無礙， 具足到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修諸四無礙， 具足到彼岸。

大聖能善解， 解脫器差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖能善解， 解脫器差別，

是故如實知， 能淨諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故如實知， 能淨諸眾生。

梵行得自在， 慈悲及喜捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行得自在， 慈悲及喜捨，

得正見寂靜， 是故無過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得正見寂靜， 是故無過失。

八聖正道水， 清淨無垢濁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八聖正道水， 清淨無垢濁，

洗諸罪眾生， 服七覺寶衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洗諸罪眾生， 服七覺寶衣。

將置彼不動， 無畏涅槃處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將置彼不動， 無畏涅槃處，

是故說瞿曇， 無有諸過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故說瞿曇， 無有諸過失。

瞿曇如牛王， 獨勝過諸群， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿曇如牛王， 獨勝過諸群，

眾聖皆尊仰， 世間無等倫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾聖皆尊仰， 世間無等倫。

離諸一切惡， 具足諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸一切惡， 具足諸功德，

常念利世間， 是故無過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常念利世間， 是故無過失。

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就十種智力！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就十種智力！」

王言：「大師！何者是如來十種智力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！何者是如來十種智力？」

答言：「大王！十力者，所謂知是處非處智力、知業集智力、知性智力、知信智力、知根智力、知至處道智力、知定智力、知宿命智力、知天眼智力、知漏盡智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！十力者，所謂知是處非處智力、知業集智力、知性智力、知信智力、知根智力、知至處道智力、知定智力、知宿命智力、知天眼智力、知漏盡智力。

「大王當知！沙門瞿曇知是處非處智力者，決定了知因果中智，知從是因能生是果，不生是果；知行不善定得苦報，不生樂報；修行善因定得樂果，不生苦果；是處者有是報，非處者無是報。是名知是處非處智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇知是處非處智力者，決定了知因果中智，知從是因能生是果，不生是果；知行不善定得苦報，不生樂報；修行善因定得樂果，不生苦果；是處者有是報，非處者無是報。是名知是處非處智力。

「大王當知！沙門瞿曇知業集智力者，如實能知過去、未來、現在諸業所得果報，知處知事、知因知果，或謂過去事滅皆無，沙門瞿曇說於過去，雖無現相，是業能得未來世報。若有作業，是聲聞因，是辟支佛因，是菩薩因，是如來因，沙門瞿曇悉能了知，是名知業集智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇知業集智力者，如實能知過去、未來、現在諸業所得果報，知處知事、知因知果，或謂過去事滅皆無，沙門瞿曇說於過去，雖無現相，是業能得未來世報。若有作業，是聲聞因，是辟支佛因，是菩薩因，是如來因，沙門瞿曇悉能了知，是名知業集智力。

「大王當知！沙門瞿曇知欲力者，如實能知一切眾生種種欲樂，知是眾生樂於五欲，知是眾生樂於修道，知是眾生住邪定聚，知是眾生住正定聚，知是眾生住不定聚，知是眾生樂聲聞道，知是眾生樂辟支佛道，知是眾生樂無上道。如是知已，隨宜說法，廣度一切諸眾生等。是名知欲智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇知欲力者，如實能知一切眾生種種欲樂，知是眾生樂於五欲，知是眾生樂於修道，知是眾生住邪定聚，知是眾生住正定聚，知是眾生住不定聚，知是眾生樂聲聞道，知是眾生樂辟支佛道，知是眾生樂無上道。如是知已，隨宜說法，廣度一切諸眾生等。是名知欲智力。

「大王當知！沙門瞿曇知性力者，如實能知一切眾生無量種性：有漏種性、無漏種性、世間性、出世間性、常性、無常性、法界性、無差別性，又知眾生所樂習成難改之性，從性起欲，知其所樂，及知所起善性、不善性，起聲聞性、辟支佛性、無上菩提性，皆如實知，隨宜說法。是名知性智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇知性力者，如實能知一切眾生無量種性：有漏種性、無漏種性、世間性、出世間性、常性、無常性、法界性、無差別性，又知眾生所樂習成難改之性，從性起欲，知其所樂，及知所起善性、不善性，起聲聞性、辟支佛性、無上菩提性，皆如實知，隨宜說法。是名知性智力。

「大王當知！沙門瞿曇知根力者，如實能知一切眾生諸根差別，知有漏根、無漏根、利根、鈍根，知增、知減，能知貪欲、瞋恚、愚癡，有無量種各有輕重，悉如實知。知有根能增長生死，知有根能損減生死，知善根、不善根，知非善非不善根，知眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根，男根、女根、命根，苦根、樂根、憂根、喜根、捨根，信根、精進根、念根、定根、慧根，未知欲知根，知根、知已根，知眼根因乃至意根因，知耳根因作眼根緣，知鼻根因作舌根緣，知舌根因作身根緣，知戒莊嚴能修於施，知施莊嚴能修於戒，能知誰可說施說戒，乃至智慧亦復如是。能知誰可為說四念處乃至八正道分，知誰可為說聲聞乘、辟支佛乘、無上佛乘，知緣覺根，學聲聞乘；知正覺根，學聲聞乘、辟支佛乘；知下根人能修上根、上根之人修於下根；知眾生根未可調者，則生捨心，可調伏者，為說正法，知根熟不熟相、不熟熟相、不熟不熟相、熟有熟相，知生死根，知解脫根，知莊嚴根，知具足根，如是知已，而為說法。是名知根智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇知根力者，如實能知一切眾生諸根差別，知有漏根、無漏根、利根、鈍根，知增、知減，能知貪欲、瞋恚、愚癡，有無量種各有輕重，悉如實知。知有根能增長生死，知有根能損減生死，知善根、不善根，知非善非不善根，知眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根，男根、女根、命根，苦根、樂根、憂根、喜根、捨根，信根、精進根、念根、定根、慧根，未知欲知根，知根、知已根，知眼根因乃至意根因，知耳根因作眼根緣，知鼻根因作舌根緣，知舌根因作身根緣，知戒莊嚴能修於施，知施莊嚴能修於戒，能知誰可說施說戒，乃至智慧亦復如是。能知誰可為說四念處乃至八正道分，知誰可為說聲聞乘、辟支佛乘、無上佛乘，知緣覺根，學聲聞乘；知正覺根，學聲聞乘、辟支佛乘；知下根人能修上根、上根之人修於下根；知眾生根未可調者，則生捨心，可調伏者，為說正法，知根熟不熟相、不熟熟相、不熟不熟相、熟有熟相，知生死根，知解脫根，知莊嚴根，知具足根，如是知已，而為說法。是名知根智力。

「大王當知！沙門瞿曇知至處道力者，如實能知行是道者墮於地獄乃至生天，行是道者得至涅槃，是業皆從根欲性生，知有漏業故生於五道，無漏業故得至涅槃，如是能知正定聚、邪定聚及不定聚，知於因力及果報力，知過去世福德因緣，知現在世莊嚴因緣，難調易調，略說廣解，廣說略解，知是眾生能得解脫，知是眾生不得解脫，知不定者，遇善知識住正定聚，不得善友則無解脫。如是知已，隨所應聞而為說法。是名能知至處道力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇知至處道力者，如實能知行是道者墮於地獄乃至生天，行是道者得至涅槃，是業皆從根欲性生，知有漏業故生於五道，無漏業故得至涅槃，如是能知正定聚、邪定聚及不定聚，知於因力及果報力，知過去世福德因緣，知現在世莊嚴因緣，難調易調，略說廣解，廣說略解，知是眾生能得解脫，知是眾生不得解脫，知不定者，遇善知識住正定聚，不得善友則無解脫。如是知已，隨所應聞而為說法。是名能知至處道力。

「大王當知！沙門瞿曇知禪定力者，如實能知禪定、解脫、三昧、三摩拔提，知垢、知淨、知住、知增，知諸眾生以是因緣貪樂生死，以是因緣貪樂涅槃。云何名因？云何名緣？知諸眾生思惟不善是生死因緣，因不善思惟故生長無明，是故不善為因，無明為緣，因無明故則生於行，是故無明為因，諸行為緣，如是乃至因生則有老死等苦，是故生則為因，老死為緣；煩惱為因，諸業為緣；諸見為因，愛結為緣；煩惱為因，五蓋為緣；是名為因，是名為緣，而諸眾生，以是因緣貪樂生死。何因緣故貪樂涅槃？有二因、二法，令諸眾生樂於涅槃：一者、憙樂聽法；二者、樂正思惟。復有二法：一者、舍摩他；二者、毘婆舍那。又知說法因緣得聲聞三昧、緣覺三昧、菩薩三昧。如是知已，而為說法。是名知定智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇知禪定力者，如實能知禪定、解脫、三昧、三摩拔提，知垢、知淨、知住、知增，知諸眾生以是因緣貪樂生死，以是因緣貪樂涅槃。云何名因？云何名緣？知諸眾生思惟不善是生死因緣，因不善思惟故生長無明，是故不善為因，無明為緣，因無明故則生於行，是故無明為因，諸行為緣，如是乃至因生則有老死等苦，是故生則為因，老死為緣；煩惱為因，諸業為緣；諸見為因，愛結為緣；煩惱為因，五蓋為緣；是名為因，是名為緣，而諸眾生，以是因緣貪樂生死。何因緣故貪樂涅槃？有二因、二法，令諸眾生樂於涅槃：一者、憙樂聽法；二者、樂正思惟。復有二法：一者、舍摩他；二者、毘婆舍那。又知說法因緣得聲聞三昧、緣覺三昧、菩薩三昧。如是知已，而為說法。是名知定智力。

「大王當知！沙門瞿曇知宿命智力者，如實能知自身過去一切生處，有色、無色，種性、名字，飲食、色貌、形相、苦樂、壽命、長短，念他有滅生於他有，如知自身知他亦爾。知是眾生所有業因，是諸眾生造是業因，得他有身。知諸眾生心及因緣，如是滅已次第生心，悉知三世無有始終，勸諸眾生，觀諸過去所作善惡果報苦樂。如是知已，隨所應聞而為說法。是名知宿命智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇知宿命智力者，如實能知自身過去一切生處，有色、無色，種性、名字，飲食、色貌、形相、苦樂、壽命、長短，念他有滅生於他有，如知自身知他亦爾。知是眾生所有業因，是諸眾生造是業因，得他有身。知諸眾生心及因緣，如是滅已次第生心，悉知三世無有始終，勸諸眾生，觀諸過去所作善惡果報苦樂。如是知已，隨所應聞而為說法。是名知宿命智力。

「大王當知！沙門瞿曇知天眼智力者，如實知見一切眾生生滅墮落，若受善色、若受惡色、若生善有、若生惡有，知諸業因皆悉明了，知是眾生身、口、意惡，誹謗聖人增長邪見，以惡業故，捨此身已，即墮地獄；知是眾生身、口、意善，不謗聖人增長正見，以是業緣捨此身已，即生善有。能見十方諸佛世界無有邊際，猶如虛空無有限量，悉見眾生生時滅時，見諸世界成時壞時，亦知眾生發菩提心、生時滅時，見一切佛始成正覺、轉正法輪、入涅槃時，見諸聲聞證解脫已取涅槃時，見諸緣覺以神通力報諸眾生信施恩時。如是等事，一切五通聲聞、緣覺及諸菩薩，所不能見，沙門瞿曇天眼，成就如是功德，以天眼故，觀諸眾生，誰應為佛之所化度，誰復應為聲聞、緣覺之所化度。如是見已，隨應度者，示現其身而為說法。是名知天眼智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇知天眼智力者，如實知見一切眾生生滅墮落，若受善色、若受惡色、若生善有、若生惡有，知諸業因皆悉明了，知是眾生身、口、意惡，誹謗聖人增長邪見，以惡業故，捨此身已，即墮地獄；知是眾生身、口、意善，不謗聖人增長正見，以是業緣捨此身已，即生善有。能見十方諸佛世界無有邊際，猶如虛空無有限量，悉見眾生生時滅時，見諸世界成時壞時，亦知眾生發菩提心、生時滅時，見一切佛始成正覺、轉正法輪、入涅槃時，見諸聲聞證解脫已取涅槃時，見諸緣覺以神通力報諸眾生信施恩時。如是等事，一切五通聲聞、緣覺及諸菩薩，所不能見，沙門瞿曇天眼，成就如是功德，以天眼故，觀諸眾生，誰應為佛之所化度，誰復應為聲聞、緣覺之所化度。如是見已，隨應度者，示現其身而為說法。是名知天眼智力。

「大王當知！沙門瞿曇知漏盡力者，諸漏已盡畢竟解脫，是故唱言：『我生已盡，梵行已立，所作已辦，更無後有。』佛漏盡智清淨微妙。言清淨者，無習氣故，聲聞之智有邊有量。何以故？有習氣故。辟支佛智亦有邊量。何以故？無大悲故。佛漏盡智無量無邊。何以故？知一切行故、具足成就一切智故、永斷一切諸習氣故，攝取大慈、大悲莊嚴四無所畏，於一切法無取相習，一切世間所不能勝，行住坐臥無諸過失，猶如虛空清淨無礙，不雜烟雲。佛漏盡智亦復如是，不雜一切煩惱習故，能為一切眾生說法，令彼聞者斷諸煩惱，是名知漏盡智力。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是十種智力，以是莊嚴故，名如來、應、正遍知，是故我言，無有過失。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇知漏盡力者，諸漏已盡畢竟解脫，是故唱言：『我生已盡，梵行已立，所作已辦，更無後有。』佛漏盡智清淨微妙。言清淨者，無習氣故，聲聞之智有邊有量。何以故？有習氣故。辟支佛智亦有邊量。何以故？無大悲故。佛漏盡智無量無邊。何以故？知一切行故、具足成就一切智故、永斷一切諸習氣故，攝取大慈、大悲莊嚴四無所畏，於一切法無取相習，一切世間所不能勝，行住坐臥無諸過失，猶如虛空清淨無礙，不雜烟雲。佛漏盡智亦復如是，不雜一切煩惱習故，能為一切眾生說法，令彼聞者斷諸煩惱，是名知漏盡智力。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是十種智力，以是莊嚴故，名如來、應、正遍知，是故我言，無有過失。」而說偈言：

「是處及非處， 諸佛如實知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是處及非處， 諸佛如實知，

大尊實語者， 是故無過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大尊實語者， 是故無過失。

於諸過去世， 聖照無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸過去世， 聖照無障礙，

未來及現在， 智慧不迷沒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來及現在， 智慧不迷沒，

業及業果報， 所有果因智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業及業果報， 所有果因智，

皆能如實知， 是故名為佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆能如實知， 是故名為佛。

世人無量性， 種種如實知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世人無量性， 種種如實知，

於性中善解， 是名無等人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於性中善解， 是名無等人。

世間種種信， 及無量信者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間種種信， 及無量信者，

如實智慧知， 是故不異語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實智慧知， 是故不異語。

如實知下根， 及知中根者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實知下根， 及知中根者，

如實知根熟， 於根得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實知根熟， 於根得自在。

生一切處道， 世尊如實知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生一切處道， 世尊如實知，

力通根禪定， 覺分解脫者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力通根禪定， 覺分解脫者。

知染及清淨， 差別如實解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知染及清淨， 差別如實解，

如來無有障， 以離諸障故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無有障， 以離諸障故。

過去無量生， 種種知力見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去無量生， 種種知力見，

自身及他身， 智者如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自身及他身， 智者如實知。

佛淨眼無垢， 過天人世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛淨眼無垢， 過天人世間，

依彼清淨眼， 見眾生生退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依彼清淨眼， 見眾生生退。

知諸漏盡智， 及知於解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸漏盡智， 及知於解脫，

所有無漏界， 聖人如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有無漏界， 聖人如實知。

是力無等等， 佛世尊自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是力無等等， 佛世尊自在，

於一心中現， 而心無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一心中現， 而心無分別。

不取亦不捨， 自然而現前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取亦不捨， 自然而現前，

如輪依本業， 自然而迴轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如輪依本業， 自然而迴轉。

一念如實知， 眾生諸心念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念如實知， 眾生諸心念，

於心及眾生， 不起二種相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於心及眾生， 不起二種相。

於一切法中， 具足諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切法中， 具足諸功德，

是故說瞿曇， 自在無過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故說瞿曇， 自在無過失。