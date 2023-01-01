大薩遮尼乾子所說經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大薩遮尼乾子所說經卷第七

元魏天竺三藏菩提留支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提留支譯

如來無過功德品第八之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無過功德品第八之二

王言：「大師！何者如來自在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！何者如來自在？」

答言：「大王！沙門瞿曇有十自在：一者、命自在；二者、心自在；三者、物自在；四者、業自在；五者、生自在；六者、如意自在；七者、信自在；八者、願自在；九者、智自在；十者、法自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！沙門瞿曇有十自在：一者、命自在；二者、心自在；三者、物自在；四者、業自在；五者、生自在；六者、如意自在；七者、信自在；八者、願自在；九者、智自在；十者、法自在。

「大王當知！得上甘露，名命自在；能知一切惟是一心，名心自在；於虛空中攬成珍寶，名物自在；遠離一切煩惱及習無明諸使，名業自在；於深禪定、解脫三昧、三摩拔提隨意迴轉，名生自在；於一切行自然而行，名如意自在；於諸入中得自在觀，名信自在；即生心時現前成就一切諸事，名願自在；身、口、意業以智為本，名智自在；現住平等真如法界無垢實際，名法自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！得上甘露，名命自在；能知一切惟是一心，名心自在；於虛空中攬成珍寶，名物自在；遠離一切煩惱及習無明諸使，名業自在；於深禪定、解脫三昧、三摩拔提隨意迴轉，名生自在；於一切行自然而行，名如意自在；於諸入中得自在觀，名信自在；即生心時現前成就一切諸事，名願自在；身、口、意業以智為本，名智自在；現住平等真如法界無垢實際，名法自在。

「大王當知！遠離殺生無瞋害心，是命自在因；於受樂眾生無障礙大慈，於受苦眾生無障礙大悲，是心自在因；平等心捨一切事物求大菩提，是物自在因；三業所作清淨無染，是業自在因；以菩提心攝諸善根，是生自在因；捨諸一切供養、恭敬、禮拜、讚歎，象、馬車乘施與眾生，是如意自在因；常說三寶教化眾生，是信自在因；稱諸一切眾生所求應時給與，是願自在因；常行法施不為利養、名聞、恭敬，是智自在因；常為眾生說諸如來及諸眾生真如平等，法身為體非飲食身，是法自在因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！遠離殺生無瞋害心，是命自在因；於受樂眾生無障礙大慈，於受苦眾生無障礙大悲，是心自在因；平等心捨一切事物求大菩提，是物自在因；三業所作清淨無染，是業自在因；以菩提心攝諸善根，是生自在因；捨諸一切供養、恭敬、禮拜、讚歎，象、馬車乘施與眾生，是如意自在因；常說三寶教化眾生，是信自在因；稱諸一切眾生所求應時給與，是願自在因；常行法施不為利養、名聞、恭敬，是智自在因；常為眾生說諸如來及諸眾生真如平等，法身為體非飲食身，是法自在因。

「大王當知！得命自在故，對治一切生死怖畏；得心自在故，對治一切煩惱怖畏；得物自在故，對治一切貧窮怖畏；得業自在故，對治一切惡道怖畏；得生自在故，對治一切生縛怖畏；得如意自在故，對治一切追求怖畏；得信自在故，對治一切謗法怖畏；得願自在故，對治一切心念縛怖畏；得智自在故，對治一切疑刺怖畏；得法自在故，對治一切大眾怖畏。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是自在，是故我言無有過失。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！得命自在故，對治一切生死怖畏；得心自在故，對治一切煩惱怖畏；得物自在故，對治一切貧窮怖畏；得業自在故，對治一切惡道怖畏；得生自在故，對治一切生縛怖畏；得如意自在故，對治一切追求怖畏；得信自在故，對治一切謗法怖畏；得願自在故，對治一切心念縛怖畏；得智自在故，對治一切疑刺怖畏；得法自在故，對治一切大眾怖畏。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是自在，是故我言無有過失。」而說偈言：

「瞿曇修正行， 為利諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瞿曇修正行， 為利諸群生，

是故諸法中， 一切得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸法中， 一切得自在。

念護諸眾生， 不行殺盜心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念護諸眾生， 不行殺盜心，

是故於財命， 生處常自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故於財命， 生處常自在。

常行禪法施， 永斷諸惡因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行禪法施， 永斷諸惡因，

心業無障礙， 生處常自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心業無障礙， 生處常自在。

常念菩提本， 不惱眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常念菩提本， 不惱眾生心，

讚歎三寶福， 廣利諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚歎三寶福， 廣利諸眾生。

三業依智行， 心常住法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業依智行， 心常住法界，

生處意信願， 智法常自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生處意信願， 智法常自在。

「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就三十七品菩提分法，所謂：四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正道。沙門瞿曇成就如是清淨道法，是故我言無有過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇畢竟成就三十七品菩提分法，所謂：四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正道。沙門瞿曇成就如是清淨道法，是故我言無有過失。」

王言：「大師！何者如來四念處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！何者如來四念處？」

答言：「大王！沙門瞿曇四念處者：一者、身念處；二者、受念處；三者、心念處；四者、法念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！沙門瞿曇四念處者：一者、身念處；二者、受念處；三者、心念處；四者、法念處。

「大王當知！沙門瞿曇身念處者，謂觀內身、外身、內外身，於此身中作二種觀：一者、不淨觀；二者、淨觀。不淨觀者，觀身不淨，穢惡充滿，誑諸凡夫故；淨觀者，作是思惟：『我今因此不淨身故，得淨佛身、得淨法身、淨功德身，一切眾生所樂見身。』作是觀已，能淨二行：一者、無常；二者、常。云何無常？觀身無常，畢定當死，如是觀已，不為身故造諸惡業、邪命自活，當為此身修三堅法：一、修身堅，二、修命堅，三、修財堅。如是觀已，遠離一切身、口、意曲，行正直心。云何為常？觀無常已，得於常身，因無常故，得功德身；因無常故，不斷佛種、法種、僧種。何以故？修身念處，觀察一切眾生之身，畢竟成就諸佛法身，以有法身故，作是觀故，得平等心、無分別心，不起諸漏，所謂欲漏、有漏、無明漏，不見有我及我所，住如實際，成一切智，是名身念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇身念處者，謂觀內身、外身、內外身，於此身中作二種觀：一者、不淨觀；二者、淨觀。不淨觀者，觀身不淨，穢惡充滿，誑諸凡夫故；淨觀者，作是思惟：『我今因此不淨身故，得淨佛身、得淨法身、淨功德身，一切眾生所樂見身。』作是觀已，能淨二行：一者、無常；二者、常。云何無常？觀身無常，畢定當死，如是觀已，不為身故造諸惡業、邪命自活，當為此身修三堅法：一、修身堅，二、修命堅，三、修財堅。如是觀已，遠離一切身、口、意曲，行正直心。云何為常？觀無常已，得於常身，因無常故，得功德身；因無常故，不斷佛種、法種、僧種。何以故？修身念處，觀察一切眾生之身，畢竟成就諸佛法身，以有法身故，作是觀故，得平等心、無分別心，不起諸漏，所謂欲漏、有漏、無明漏，不見有我及我所，住如實際，成一切智，是名身念處。

「大王當知！沙門瞿曇受念處者，謂觀內受、外受、內外受，於是受中，作二種觀：謂常、無常，起慈悲心觀諸眾生。若受樂時生於貪心；若受苦時生於瞋心；若受不苦不樂受時生於癡心。作是思惟：『有受皆苦。畢竟樂者，斷一切受，即是常樂。』隨所受生，常生一切慈心、悲心。若自、若他受樂受時，遠離染心，生於慈心；若受苦時，觀三惡道，遠離瞋心，生於悲心；若受不苦不樂受時，離無明心，生於捨心。觀一切受無常、苦、無我。見受樂者，即知是苦；見受苦者，如癰如瘡；見受不苦不樂受者，是不寂靜。觀於樂受，即知無常；觀於苦受，即知是空；觀不苦不樂受，即知無我。如是觀者，名受念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇受念處者，謂觀內受、外受、內外受，於是受中，作二種觀：謂常、無常，起慈悲心觀諸眾生。若受樂時生於貪心；若受苦時生於瞋心；若受不苦不樂受時生於癡心。作是思惟：『有受皆苦。畢竟樂者，斷一切受，即是常樂。』隨所受生，常生一切慈心、悲心。若自、若他受樂受時，遠離染心，生於慈心；若受苦時，觀三惡道，遠離瞋心，生於悲心；若受不苦不樂受時，離無明心，生於捨心。觀一切受無常、苦、無我。見受樂者，即知是苦；見受苦者，如癰如瘡；見受不苦不樂受者，是不寂靜。觀於樂受，即知無常；觀於苦受，即知是空；觀不苦不樂受，即知無我。如是觀者，名受念處。

「大王當知！沙門瞿曇心念處者，謂觀內心、外心、內外心，於是心中，作二種觀：謂常、無常。常觀者，觀於自身菩提之性，不忘不失，正念不亂，如是觀心，又觀所發菩提之心，是心性者，生已即滅，念念不住，不在內入，不在外入，不在內外入，不在陰中，不在界中，作是思惟：『如是心緣為異、不異？若心異緣，則一時中有於二心；若心即緣，不應復能觀於自心，亦如指端不能自觸，心亦如是。』作是觀已，見心無住無常變異，即知是心，非從緣生，非不緣生，非常非斷，非內非外，非有非無；菩提之心亦復如是，是心非色，不可覩見，如幻如化，無所罣礙。自觀心已，觀諸一切眾生心性，如自心性、如自心相，一切眾生心性、心相亦復如是；知自心空，一切眾生心空亦爾；觀自心平等，觀諸眾生心性平等亦復如是。是名心念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇心念處者，謂觀內心、外心、內外心，於是心中，作二種觀：謂常、無常。常觀者，觀於自身菩提之性，不忘不失，正念不亂，如是觀心，又觀所發菩提之心，是心性者，生已即滅，念念不住，不在內入，不在外入，不在內外入，不在陰中，不在界中，作是思惟：『如是心緣為異、不異？若心異緣，則一時中有於二心；若心即緣，不應復能觀於自心，亦如指端不能自觸，心亦如是。』作是觀已，見心無住無常變異，即知是心，非從緣生，非不緣生，非常非斷，非內非外，非有非無；菩提之心亦復如是，是心非色，不可覩見，如幻如化，無所罣礙。自觀心已，觀諸一切眾生心性，如自心性、如自心相，一切眾生心性、心相亦復如是；知自心空，一切眾生心空亦爾；觀自心平等，觀諸眾生心性平等亦復如是。是名心念處。

「大王當知！沙門瞿曇法念處者，謂觀內法、外法、內外法，於是法中作二種觀，謂常、無常。常以佛眼見一切法，至坐道場未曾中失。觀諸法時，不見一法，乃至一切微細諸相；離空、無相、無願、無作、無生、無滅、無物，不見一切法，乃至微細相。不入十二緣者，見法非法，無非是法。云何為法？謂無我、無眾生、無壽命、無人，是名為法。云何非法？謂我見、眾生見、命見、人見、斷見、常見、有見、無見，是名非法。沙門瞿曇觀一切法是法非法。何以故？觀空、無相、無願，是名一切法是法；我慢憍慢、我及我所、攝取諸見，是名一切法非法。作如是觀諸法性已，不見有法非菩提因、非出道因，悉是出法，若不如是求諸法者，是名滅法。出者從緣，滅者從緣，如是觀時，觀於三行，所謂惡行、善行、不動行。於三行中，常行福行，行十善法，為淨三業：淨身業者，為求諸佛三十二相、八十種好，他不能害故；淨口業者，有所說法眾生樂聞故；淨心業者，於諸眾生其心平等，常入禪定故。如是方便觀法念處，離諸一切障菩提垢，不著常見，不著斷見，行中道見。如是中道，世間智慧所不能見，不可宣說、不可顯示，無有相貌，無色、無處、無取、無捨，清淨寂靜，不可眼見，乃至不可觸，亦無至處，不在世間，不出世間，不可宣說，非多非少，非常非斷，非相非非相，非覺非非覺，非虛非實，非此非彼，非有非無，非有為非無為，非行非非行，非生非死，非涅槃非作法，是名中道。不以肉眼、天眼、慧眼觀法念處。何以故？如是三眼，無相貌故。是故觀法以法眼觀，而心不著、不失諸法，是名法念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇法念處者，謂觀內法、外法、內外法，於是法中作二種觀，謂常、無常。常以佛眼見一切法，至坐道場未曾中失。觀諸法時，不見一法，乃至一切微細諸相；離空、無相、無願、無作、無生、無滅、無物，不見一切法，乃至微細相。不入十二緣者，見法非法，無非是法。云何為法？謂無我、無眾生、無壽命、無人，是名為法。云何非法？謂我見、眾生見、命見、人見、斷見、常見、有見、無見，是名非法。沙門瞿曇觀一切法是法非法。何以故？觀空、無相、無願，是名一切法是法；我慢憍慢、我及我所、攝取諸見，是名一切法非法。作如是觀諸法性已，不見有法非菩提因、非出道因，悉是出法，若不如是求諸法者，是名滅法。出者從緣，滅者從緣，如是觀時，觀於三行，所謂惡行、善行、不動行。於三行中，常行福行，行十善法，為淨三業：淨身業者，為求諸佛三十二相、八十種好，他不能害故；淨口業者，有所說法眾生樂聞故；淨心業者，於諸眾生其心平等，常入禪定故。如是方便觀法念處，離諸一切障菩提垢，不著常見，不著斷見，行中道見。如是中道，世間智慧所不能見，不可宣說、不可顯示，無有相貌，無色、無處、無取、無捨，清淨寂靜，不可眼見，乃至不可觸，亦無至處，不在世間，不出世間，不可宣說，非多非少，非常非斷，非相非非相，非覺非非覺，非虛非實，非此非彼，非有非無，非有為非無為，非行非非行，非生非死，非涅槃非作法，是名中道。不以肉眼、天眼、慧眼觀法念處。何以故？如是三眼，無相貌故。是故觀法以法眼觀，而心不著、不失諸法，是名法念處。

「大王當知！修四念處得四種離法：觀身不淨，出離淨倒；觀受是苦，出離樂倒；觀心無常，出離常倒；觀法無我，出離我倒。又觀身念處，離於揣食；觀受念處，離於觸食；觀心念處，離於識食；觀法念處，離於思食。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是念處，是故我言，無有過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！修四念處得四種離法：觀身不淨，出離淨倒；觀受是苦，出離樂倒；觀心無常，出離常倒；觀法無我，出離我倒。又觀身念處，離於揣食；觀受念處，離於觸食；觀心念處，離於識食；觀法念處，離於思食。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是念處，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！云何如來四正勤法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！云何如來四正勤法？」

答言：「大王！沙門瞿曇四正勤者，謂四種精進：遮二種惡法、集二種善法。沙門瞿曇善性成就，心住善法，未生惡法及已生惡，不以精進令滅，未生善法已生善法，不以精進令生。何以故？沙門瞿曇於無量世常修善性，一切惡法自然不生，一切善法自然滿足。惡法者，謂非戒聚伴、非定聚伴、非慧聚伴，於四念處觀時，諸懈怠心、五蓋煩惱覆障心眼，離於信等五種善根，是諸惡法未生不生，已生即滅，勤精進故；善法者，謂信等善根，未生令生，已生增廣，勤精進故，是名四正勤法。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是四正勤法，是故我言，無有過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！沙門瞿曇四正勤者，謂四種精進：遮二種惡法、集二種善法。沙門瞿曇善性成就，心住善法，未生惡法及已生惡，不以精進令滅，未生善法已生善法，不以精進令生。何以故？沙門瞿曇於無量世常修善性，一切惡法自然不生，一切善法自然滿足。惡法者，謂非戒聚伴、非定聚伴、非慧聚伴，於四念處觀時，諸懈怠心、五蓋煩惱覆障心眼，離於信等五種善根，是諸惡法未生不生，已生即滅，勤精進故；善法者，謂信等善根，未生令生，已生增廣，勤精進故，是名四正勤法。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是四正勤法，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來四如意分？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！何者如來四如意分？」

答言：「大王！沙門瞿曇四如意分者：一者、欲如意；二者、精進如意；三者、心如意；四者、思惟如意。如是四法，慈、悲、喜、捨而為根本。是四無量心常親近，常親近故，心得調柔。心調柔故，得入初禪、第二禪、第三禪、第四禪。入諸禪故，身得輕軟。成就如是身輕心柔，入如意分。善入如意分已，即生神通——若欲、若精進、若心、若思惟。欲者，專向彼法；精進者，成就彼法；心者，觀察彼法；思惟者，彼法方便成就。如是如意分已，能得神通，欲者莊嚴，精進者成就，心者正住，思惟者善能分別。沙門瞿曇得四如意，隨其所解，如其所作，心得自在，隨意所往，善作諸業，畢竟成就一切本行，如風行空無所罣礙。得四自在：一者、命自在；二者、身自在；三者、法自在；四者、神力自在。命自在者，為調眾生，隨所生處，若天若人，於短命中能現長壽，於長壽中能現短壽，是名命自在。身自在者，以自在故，隨心作身，隨心作色，示現威儀，為眾生故，若欲與諸一切眾生同其身相，悉皆能作，是名身自在。法自在者，能知一切出世之法，示諸眾生世間之事，善知甚深十二因緣，得無礙辯，能隨種種眾生言說，令住正信，是名法自在。神力自在者，能令四大海水合作一海，不來不去、無有動相；能令三千大千世界諸須彌山合為一山，不來不去、無有增損、如本不異，於四天王、三十三天無所妨礙；欲令三千大千世界悉作金銀七寶莊嚴，栴檀花香隨現能作，是名神力自在。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是四如意分，是故我言，無有過失。大王當知！沙門瞿曇成就如是四如意分已，能入一切禪定、解脫、神通、無礙、四無量心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！沙門瞿曇四如意分者：一者、欲如意；二者、精進如意；三者、心如意；四者、思惟如意。如是四法，慈、悲、喜、捨而為根本。是四無量心常親近，常親近故，心得調柔。心調柔故，得入初禪、第二禪、第三禪、第四禪。入諸禪故，身得輕軟。成就如是身輕心柔，入如意分。善入如意分已，即生神通——若欲、若精進、若心、若思惟。欲者，專向彼法；精進者，成就彼法；心者，觀察彼法；思惟者，彼法方便成就。如是如意分已，能得神通，欲者莊嚴，精進者成就，心者正住，思惟者善能分別。沙門瞿曇得四如意，隨其所解，如其所作，心得自在，隨意所往，善作諸業，畢竟成就一切本行，如風行空無所罣礙。得四自在：一者、命自在；二者、身自在；三者、法自在；四者、神力自在。命自在者，為調眾生，隨所生處，若天若人，於短命中能現長壽，於長壽中能現短壽，是名命自在。身自在者，以自在故，隨心作身，隨心作色，示現威儀，為眾生故，若欲與諸一切眾生同其身相，悉皆能作，是名身自在。法自在者，能知一切出世之法，示諸眾生世間之事，善知甚深十二因緣，得無礙辯，能隨種種眾生言說，令住正信，是名法自在。神力自在者，能令四大海水合作一海，不來不去、無有動相；能令三千大千世界諸須彌山合為一山，不來不去、無有增損、如本不異，於四天王、三十三天無所妨礙；欲令三千大千世界悉作金銀七寶莊嚴，栴檀花香隨現能作，是名神力自在。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是四如意分，是故我言，無有過失。大王當知！沙門瞿曇成就如是四如意分已，能入一切禪定、解脫、神通、無礙、四無量心。」

王言：「大師！何者如來禪定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！何者如來禪定？」

答言：「大王！沙門瞿曇有九次第定，入三摩拔提：一者、初禪；二者、二禪；三者、三禪；四者、四禪；五者、空處；六者、識處；七者、不用處；八者、非有想非無想處；九者、入滅盡處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！沙門瞿曇有九次第定，入三摩拔提：一者、初禪；二者、二禪；三者、三禪；四者、四禪；五者、空處；六者、識處；七者、不用處；八者、非有想非無想處；九者、入滅盡處。」

「大王當知！沙門瞿曇離諸欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪行。離諸欲惡者，謂初禪所對諸愛染法，遠離彼法，名離諸欲。離諸惡不善法者，謂因貪、瞋、癡起殺生等十不善業，是名不善法。遠離彼法，是名初禪。有覺者，謂共覺故。何者是覺？依何境界隨順初禪？是覺多種，謂知覺、思惟、觀集、定等，是名為覺。何者是觀？即彼隨順初禪覺行，思惟觀受，欲定知覺，是名為觀。依於厭行，共彼有覺有觀而成初禪；依於厭行，共彼有喜有樂而成初禪行，是名有喜有樂入初禪行。行者，所謂受持、念護、喜樂、知等，是名為行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇離諸欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪行。離諸欲惡者，謂初禪所對諸愛染法，遠離彼法，名離諸欲。離諸惡不善法者，謂因貪、瞋、癡起殺生等十不善業，是名不善法。遠離彼法，是名初禪。有覺者，謂共覺故。何者是覺？依何境界隨順初禪？是覺多種，謂知覺、思惟、觀集、定等，是名為覺。何者是觀？即彼隨順初禪覺行，思惟觀受，欲定知覺，是名為觀。依於厭行，共彼有覺有觀而成初禪；依於厭行，共彼有喜有樂而成初禪行，是名有喜有樂入初禪行。行者，所謂受持、念護、喜樂、知等，是名為行。

「大王當知！沙門瞿曇住初禪中，得無生法忍，增上欲心，是故入初禪求無生法忍。為求轉勝無生忍故，於初禪中生不堅固想，起上欲心捨彼初禪求第二禪。為欲入彼第二禪故，離彼初禪有覺有觀心，滅於彼心、離於彼心、淨於彼心、寂靜彼心。內淨、心一處、無覺無觀、定生喜樂，入第二禪行。內淨者，謂對治彼障第二禪法，寂靜彼法清淨無濁，是名內淨。心一處者，謂滅彼初禪一切覺觀，寂靜一味猶如大海，一切諸水入皆一味，所謂鹽味。入第二禪，滅彼初禪一切覺觀，寂靜一味無覺無觀，如是名得無覺無觀三昧。依彼三昧生喜，謂於佛法僧中生於喜心。依彼喜心，諸善功德自然滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇住初禪中，得無生法忍，增上欲心，是故入初禪求無生法忍。為求轉勝無生忍故，於初禪中生不堅固想，起上欲心捨彼初禪求第二禪。為欲入彼第二禪故，離彼初禪有覺有觀心，滅於彼心、離於彼心、淨於彼心、寂靜彼心。內淨、心一處、無覺無觀、定生喜樂，入第二禪行。內淨者，謂對治彼障第二禪法，寂靜彼法清淨無濁，是名內淨。心一處者，謂滅彼初禪一切覺觀，寂靜一味猶如大海，一切諸水入皆一味，所謂鹽味。入第二禪，滅彼初禪一切覺觀，寂靜一味無覺無觀，如是名得無覺無觀三昧。依彼三昧生喜，謂於佛法僧中生於喜心。依彼喜心，諸善功德自然滿足。

「為欲令彼無生法忍轉轉增勝、轉轉光明、轉轉勝妙、轉轉柔軟，得上欲心，於彼第二禪中不住、不樂，更求勝上第三禪行。生如是心，知彼喜心障第三禪及無生法忍，是故離喜，行捨憶念，安慧身受樂，是樂聖人亦說亦捨，依彼二禪無生法忍勝上欲心，離彼喜樂，入三禪行，得三昧樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為欲令彼無生法忍轉轉增勝、轉轉光明、轉轉勝妙、轉轉柔軟，得上欲心，於彼第二禪中不住、不樂，更求勝上第三禪行。生如是心，知彼喜心障第三禪及無生法忍，是故離喜，行捨憶念，安慧身受樂，是樂聖人亦說亦捨，依彼二禪無生法忍勝上欲心，離彼喜樂，入三禪行，得三昧樂。

「厭於彼喜，生如是心：『此無喜樂，是無常樂、是盡滅法，非常、非恒、非真實樂、非究竟樂。』如是知已，轉更復起勝無生忍增上欲心。依彼勝忍增上欲心，不樂苦樂、遠離苦樂，先滅憂喜，不苦不樂，捨念清淨，入第四禪行，得第四禪三摩拔提。柔軟心、自在心、寂靜心、光明心、正直心，捨彼一切所有樂事與諸眾生，與彼眾生安隱樂時，即時得彼勝無生忍光明現前，得彼勝忍光明現前故，令行速疾，於第四禪勝妙樂中，不生樂心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「厭於彼喜，生如是心：『此無喜樂，是無常樂、是盡滅法，非常、非恒、非真實樂、非究竟樂。』如是知已，轉更復起勝無生忍增上欲心。依彼勝忍增上欲心，不樂苦樂、遠離苦樂，先滅憂喜，不苦不樂，捨念清淨，入第四禪行，得第四禪三摩拔提。柔軟心、自在心、寂靜心、光明心、正直心，捨彼一切所有樂事與諸眾生，與彼眾生安隱樂時，即時得彼勝無生忍光明現前，得彼勝忍光明現前故，令行速疾，於第四禪勝妙樂中，不生樂心。

「遠離彼樂捨念清淨，惟見無邊虛空現前，過一切色相，滅一切有對相，不念種種相，知無邊虛空，即入無邊虛空行。如是觀色，略有二種：一者、四大；二者、依四大。四大者，謂地、水、火、風；依四大者，謂色、香、味、觸。如是廣有八種色相，離彼色相，無彼色相，滅彼一切諸色相，名過一切色相。隨何等法有其色相，彼法必有所對礙相，滅彼一切所有對相，不念、不行種種異相，而能過彼種種異相，而不念彼種種異相故，惟見虛空相，是故知無邊虛空，即入無邊虛空行。是故說言，過一切色相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遠離彼樂捨念清淨，惟見無邊虛空現前，過一切色相，滅一切有對相，不念種種相，知無邊虛空，即入無邊虛空行。如是觀色，略有二種：一者、四大；二者、依四大。四大者，謂地、水、火、風；依四大者，謂色、香、味、觸。如是廣有八種色相，離彼色相，無彼色相，滅彼一切諸色相，名過一切色相。隨何等法有其色相，彼法必有所對礙相，滅彼一切所有對相，不念、不行種種異相，而能過彼種種異相，而不念彼種種異相故，惟見虛空相，是故知無邊虛空，即入無邊虛空行。是故說言，過一切色相。

「入彼無邊虛空三昧已，生如是心：『虛空無邊，虛空無際，虛空無岸，隨何等法，以無邊等故，彼法無有前際、中際、後際。』如是觀一切法無前、中、後際，入如是三昧，即於一切眾生起大慈心，即捨一切法，得平等智而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入彼無邊虛空三昧已，生如是心：『虛空無邊，虛空無際，虛空無岸，隨何等法，以無邊等故，彼法無有前際、中際、後際。』如是觀一切法無前、中、後際，入如是三昧，即於一切眾生起大慈心，即捨一切法，得平等智而現在前。」

「爾時於彼無生忍中，始得勝進光明現前，過一切無邊虛空相，現前知無邊識相，入無邊識處行。生如是心：『是無邊虛空相，惟是識想分別。』得如是心，知一切法惟是識相，是識無量，入如是三昧，得無生法忍，非究竟成就無生法忍。過一切無邊識相處現前，知無所有處，入無所有少處行。無所有者，無彼所有貪瞋癡等分別之心，種種分別虛妄分別，一切世間有為之法，皆從虛妄分別心生，無彼所有故，言無所有。少者，如向所說，法中少相、細相、微相等，名少相；無彼少相故，言無少；過彼一切麁細想故，言無所有無所少。住是三昧，得於轉勝無生法忍光明現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時於彼無生忍中，始得勝進光明現前，過一切無邊虛空相，現前知無邊識相，入無邊識處行。生如是心：『是無邊虛空相，惟是識想分別。』得如是心，知一切法惟是識相，是識無量，入如是三昧，得無生法忍，非究竟成就無生法忍。過一切無邊識相處現前，知無所有處，入無所有少處行。無所有者，無彼所有貪瞋癡等分別之心，種種分別虛妄分別，一切世間有為之法，皆從虛妄分別心生，無彼所有故，言無所有。少者，如向所說，法中少相、細相、微相等，名少相；無彼少相故，言無少；過彼一切麁細想故，言無所有無所少。住是三昧，得於轉勝無生法忍光明現前。

「為得彼勝無生法忍，而不樂彼無所有無少三昧，生勝欲心，轉求增上三昧勝行。生如是心：『是無所有無少行相，亦是細相虛妄分別故。』次觀非想非非想。何等是非想非非想？非想者是空，非非想者從因緣生。爾時非想非非想三昧現前，過一切無所有處少相，入非想非非想處三昧。行住於彼處，生如是心：『彼非想非非想處，無所可樂遠離彼法。』即證諸法不生不滅三昧現前。知一切法不生不滅，見一切法自性寂滅、不行不住。爾時名得勝上清淨無生法忍。是名九種次第入三摩拔提。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是定法，是故我言，無有過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為得彼勝無生法忍，而不樂彼無所有無少三昧，生勝欲心，轉求增上三昧勝行。生如是心：『是無所有無少行相，亦是細相虛妄分別故。』次觀非想非非想。何等是非想非非想？非想者是空，非非想者從因緣生。爾時非想非非想三昧現前，過一切無所有處少相，入非想非非想處三昧。行住於彼處，生如是心：『彼非想非非想處，無所可樂遠離彼法。』即證諸法不生不滅三昧現前。知一切法不生不滅，見一切法自性寂滅、不行不住。爾時名得勝上清淨無生法忍。是名九種次第入三摩拔提。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是定法，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來解脫之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！何者如來解脫之相？」

答言：「大王！沙門瞿曇解脫有八種：一者、有色見色；二者、內有色相見外色；三者、信淨；四者、過一切色相，滅一切有對相，不念一切別異相，知無邊虛空，即入無邊虛空行；五者、過一切虛空無邊相，知無邊識，即入無邊識行；六者、過一切無邊識相，知無所有少，即入無所有處行；七者、過一切無所有處，知非有想非無想安隱，即入非有想非無想處行；八者、過一切非有想非無想行，滅一切受想，入滅盡定行。是名八解脫。有色見色者，有色者，皆是因緣生法；見空無壽者，能如是見，得脫於縛，名為解脫。內有色相見外色者，見空無壽者，皆是因緣生法，能如是見，得脫於縛，名為解脫。信淨者，若分別淨不淨相，名為邪見，以信淨故，得脫於縛，名為解脫。過一切色相，滅一切有對相，不念別異相，知無邊虛空，即入無邊虛空行者，無量虛空，虛空能如是知，得脫於縛，名為解脫。過一切虛空無邊相，知無邊識，即入無邊識行者，無量識無邊識，此無邊識即是空，能如是知，得脫於縛，名為解脫。過無邊識，知無所有少，即入無所有行者，所有者，名貪、瞋、癡煩惱，入無所有行者，滅彼煩惱，能如是知，得脫於縛，名為解脫。過無所有，知非有想非無想安隱，即入非有想非無想行者，非有想者，性空寂靜，非無想者，以依因緣而有，能如是見，得脫於縛，名為解脫。過一切非有想非無想，滅一切受想，入滅盡定行者，如是見：想如陽焰，受如泡；想即是受，受即是想。無知者、無壽者，能如是見，得脫於縛，名為解脫。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是解脫，是故我言，無有過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！沙門瞿曇解脫有八種：一者、有色見色；二者、內有色相見外色；三者、信淨；四者、過一切色相，滅一切有對相，不念一切別異相，知無邊虛空，即入無邊虛空行；五者、過一切虛空無邊相，知無邊識，即入無邊識行；六者、過一切無邊識相，知無所有少，即入無所有處行；七者、過一切無所有處，知非有想非無想安隱，即入非有想非無想處行；八者、過一切非有想非無想行，滅一切受想，入滅盡定行。是名八解脫。有色見色者，有色者，皆是因緣生法；見空無壽者，能如是見，得脫於縛，名為解脫。內有色相見外色者，見空無壽者，皆是因緣生法，能如是見，得脫於縛，名為解脫。信淨者，若分別淨不淨相，名為邪見，以信淨故，得脫於縛，名為解脫。過一切色相，滅一切有對相，不念別異相，知無邊虛空，即入無邊虛空行者，無量虛空，虛空能如是知，得脫於縛，名為解脫。過一切虛空無邊相，知無邊識，即入無邊識行者，無量識無邊識，此無邊識即是空，能如是知，得脫於縛，名為解脫。過無邊識，知無所有少，即入無所有行者，所有者，名貪、瞋、癡煩惱，入無所有行者，滅彼煩惱，能如是知，得脫於縛，名為解脫。過無所有，知非有想非無想安隱，即入非有想非無想行者，非有想者，性空寂靜，非無想者，以依因緣而有，能如是見，得脫於縛，名為解脫。過一切非有想非無想，滅一切受想，入滅盡定行者，如是見：想如陽焰，受如泡；想即是受，受即是想。無知者、無壽者，能如是見，得脫於縛，名為解脫。大王當知！沙門瞿曇畢竟成就如是解脫，是故我言，無有過失。」

王言：「大師！何者如來神通智行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！何者如來神通智行？」

答言：「大王！沙門瞿曇神通行有六種：一者、天眼通；二者、天耳通；三者、他心通；四者、宿命通；五者、如意通；六者、漏盡通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！沙門瞿曇神通行有六種：一者、天眼通；二者、天耳通；三者、他心通；四者、宿命通；五者、如意通；六者、漏盡通。

「大王當知！沙門瞿曇所有天眼，過諸一切天龍八部、聲聞、緣覺所有天眼，一切悉能明見十方功德智慧所成，悉見十方所有形色光明諸像，若麁、若細、若近、若遠，一切悉見明了分別，其中所有一切眾生遍諸趣中生死相續，若業業果、分別諸根悉知無餘，於十方界諸佛如來所有莊嚴淨妙國土亦見，其中菩薩、聲聞、五道眾生所修行業悉見無餘。何以故？是眼清淨，見無礙故；是眼不污，不著色故；是眼解脫，遠離諸見煩惱縛故；是眼清淨，性明了故；是眼無依，離所緣故；是眼不發，斷煩惱故；是眼無垢，斷諸惡故；是眼無瞖，斷疑網故；是眼不起，斷障礙故；是眼無貪瞋恚愚癡，能斷一切諸結使故；是眼得明，照了法故；是眼念知，不行識故；是眼無上，究竟聖道故；是眼無礙，平等照眾生故；是眼無染，性清淨故。何以故？沙門瞿曇住大悲心，善分別義，無有諍訟；隨見聞說，捨諸不善；趣於道場，心無障礙。見慳貪者，能以財施；見犯戒者，勸攝諸根；見瞋恚者，勸忍不諍；見懈怠者，勸勤精進；見散亂者，示禪定樂；見愚癡者，教修智慧。故得天眼清淨無障，是名天眼神通智行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇所有天眼，過諸一切天龍八部、聲聞、緣覺所有天眼，一切悉能明見十方功德智慧所成，悉見十方所有形色光明諸像，若麁、若細、若近、若遠，一切悉見明了分別，其中所有一切眾生遍諸趣中生死相續，若業業果、分別諸根悉知無餘，於十方界諸佛如來所有莊嚴淨妙國土亦見，其中菩薩、聲聞、五道眾生所修行業悉見無餘。何以故？是眼清淨，見無礙故；是眼不污，不著色故；是眼解脫，遠離諸見煩惱縛故；是眼清淨，性明了故；是眼無依，離所緣故；是眼不發，斷煩惱故；是眼無垢，斷諸惡故；是眼無瞖，斷疑網故；是眼不起，斷障礙故；是眼無貪瞋恚愚癡，能斷一切諸結使故；是眼得明，照了法故；是眼念知，不行識故；是眼無上，究竟聖道故；是眼無礙，平等照眾生故；是眼無染，性清淨故。何以故？沙門瞿曇住大悲心，善分別義，無有諍訟；隨見聞說，捨諸不善；趣於道場，心無障礙。見慳貪者，能以財施；見犯戒者，勸攝諸根；見瞋恚者，勸忍不諍；見懈怠者，勸勤精進；見散亂者，示禪定樂；見愚癡者，教修智慧。故得天眼清淨無障，是名天眼神通智行。

「大王當知！沙門瞿曇所有天耳，盡十方界，其中所有一切諸聲，天、龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人聲，悉能分別；及知諸佛說法之聲，菩薩、聲聞、緣覺之聲；一切耳根所能對聲，乃至地獄、畜生、餓鬼、蚊、虻、蠅、蚤所有諸聲，悉皆能聞；若諸眾生心有所緣，善惡無記所出音聲，一切解了；悉聞過去未來諸聲，皆盡本際。何以故？沙門瞿曇安住大悲，能聞諸聲無有障礙，斷諸煩惱習氣滅故，是名天耳神通智行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇所有天耳，盡十方界，其中所有一切諸聲，天、龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人聲，悉能分別；及知諸佛說法之聲，菩薩、聲聞、緣覺之聲；一切耳根所能對聲，乃至地獄、畜生、餓鬼、蚊、虻、蠅、蚤所有諸聲，悉皆能聞；若諸眾生心有所緣，善惡無記所出音聲，一切解了；悉聞過去未來諸聲，皆盡本際。何以故？沙門瞿曇安住大悲，能聞諸聲無有障礙，斷諸煩惱習氣滅故，是名天耳神通智行。

「大王當知！沙門瞿曇所有他心神通智行，所有眾生、眾生所攝，如其心念。所謂善心、不善心、無記心、順煩惱心、背煩惱心、聲聞心、辟支佛心、菩薩心、佛心、天心、龍心、夜叉心、乾闥婆心、阿修羅心、迦樓羅心、緊那羅心、摩睺羅伽心、人非人心、地獄心、畜生心、餓鬼心、閻羅處眾生心、過去心、未來心悉分別知。何以故？沙門瞿曇安住大悲，能知他心無礙無障，無諸煩惱故，斷諸習氣故，照一切法故，能如是解，是名他心神通智行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇所有他心神通智行，所有眾生、眾生所攝，如其心念。所謂善心、不善心、無記心、順煩惱心、背煩惱心、聲聞心、辟支佛心、菩薩心、佛心、天心、龍心、夜叉心、乾闥婆心、阿修羅心、迦樓羅心、緊那羅心、摩睺羅伽心、人非人心、地獄心、畜生心、餓鬼心、閻羅處眾生心、過去心、未來心悉分別知。何以故？沙門瞿曇安住大悲，能知他心無礙無障，無諸煩惱故，斷諸習氣故，照一切法故，能如是解，是名他心神通智行。

「大王當知！沙門瞿曇所有宿命神通智行，念知過去一生、二生，乃至十生、百生、千生、無量百生、無量千生、無量百千生，及天地成壞、無量世界成、無量世界壞、無量成壞世界、無量成壞劫，知諸眾生於是中生、如是種姓、如是名字、如是色像、如是壽命、如是受苦、如是受樂、如是住處、如是衣服、飲食，於是中死還是中生、於彼中死還彼中生、死此生彼、死彼生此，盡過去際悉知無餘。又知過去盡過去際所有諸佛，如是眷屬、父母、妻子、兄弟、姊妹，從初發心出家求道，修集願行，供養諸佛，教化調伏一切眾生，坐菩提樹成等正覺，如是名號、如是住處、如是勝坐、如是聲聞、如是侍者、如是天、如是人、如是大眾、如是外道、如是說法、如是度眾生、如是壽命、如是滅度、如是正法住、如是像法住，悉能念知。何以故？安住大悲，善解作業故；是智無惱，安住禪定故；是智無畏，善攝智慧故：是智自然，不從他求現得善知故；是智正憶，畢竟不失故；是智功德，究竟大乘故；是智善根，從波羅蜜生到彼岸故。是名知宿命神通智行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！沙門瞿曇所有宿命神通智行，念知過去一生、二生，乃至十生、百生、千生、無量百生、無量千生、無量百千生，及天地成壞、無量世界成、無量世界壞、無量成壞世界、無量成壞劫，知諸眾生於是中生、如是種姓、如是名字、如是色像、如是壽命、如是受苦、如是受樂、如是住處、如是衣服、飲食，於是中死還是中生、於彼中死還彼中生、死此生彼、死彼生此，盡過去際悉知無餘。又知過去盡過去際所有諸佛，如是眷屬、父母、妻子、兄弟、姊妹，從初發心出家求道，修集願行，供養諸佛，教化調伏一切眾生，坐菩提樹成等正覺，如是名號、如是住處、如是勝坐、如是聲聞、如是侍者、如是天、如是人、如是大眾、如是外道、如是說法、如是度眾生、如是壽命、如是滅度、如是正法住、如是像法住，悉能念知。何以故？安住大悲，善解作業故；是智無惱，安住禪定故；是智無畏，善攝智慧故：是智自然，不從他求現得善知故；是智正憶，畢竟不失故；是智功德，究竟大乘故；是智善根，從波羅蜜生到彼岸故。是名知宿命神通智行。