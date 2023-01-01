大薩遮尼乾子所說經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大薩遮尼乾子所說經卷第五

元魏天竺三藏菩提留支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提留支譯

王論品第五之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王論品第五之三

王言：「大師！如是不放逸行法行王成就幾法，得名行法行王？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！如是不放逸行法行王成就幾法，得名行法行王？」

答言：「大王！成就十法，而得名為行法行王。何等為十？一者、自性成就；二者、眷屬有禮；三者、智慧成就；四者、常勤精進；五者、尊重法；六者、猛利；七者、恩厚；八者、善解世間所行法；九者、能忍諸苦；十者、不取顛倒法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！成就十法，而得名為行法行王。何等為十？一者、自性成就；二者、眷屬有禮；三者、智慧成就；四者、常勤精進；五者、尊重法；六者、猛利；七者、恩厚；八者、善解世間所行法；九者、能忍諸苦；十者、不取顛倒法。

「大王當知！自性成就王者，有於二種功德成就：一者、王子、大臣、長者、居士、城邑聚落所有人民，皆愛重王；二者、無諸一切疾病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！自性成就王者，有於二種功德成就：一者、王子、大臣、長者、居士、城邑聚落所有人民，皆愛重王；二者、無諸一切疾病。

「大王當知！眷屬有禮王者，亦有二種功德成就：一者、於王所作事中，即各競辦，不須王憂；二者、謹慎不犯王法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！眷屬有禮王者，亦有二種功德成就：一者、於王所作事中，即各競辦，不須王憂；二者、謹慎不犯王法。

「大王當知！智慧成就王者，亦有二種功德成就：一者、善知方便，依法善護眾生；二者、於欲所作之事自智能知，不依他作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！智慧成就王者，亦有二種功德成就：一者、善知方便，依法善護眾生；二者、於欲所作之事自智能知，不依他作。

「大王當知！常勤精進王者，亦有二種功德成就：一者、一切庫藏滿足；二者、無諸一切怨賊，歡喜安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！常勤精進王者，亦有二種功德成就：一者、一切庫藏滿足；二者、無諸一切怨賊，歡喜安住。

「大王當知！尊重法王者，亦有二種功德成就：一者、常行一切善法無有休息；二者、能化惡行眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！尊重法王者，亦有二種功德成就：一者、常行一切善法無有休息；二者、能化惡行眾生。

「大王當知！猛利王者，亦有二種功德成就：一者、於心所欲求事速能滿足；二者、發心所欲作事，不久思惟即成如法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！猛利王者，亦有二種功德成就：一者、於心所欲求事速能滿足；二者、發心所欲作事，不久思惟即成如法。

「大王當知！恩厚王者，亦有二種功德成就：一者、所有眷屬樂王；二者、大臣、一切人民皆信重王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！恩厚王者，亦有二種功德成就：一者、所有眷屬樂王；二者、大臣、一切人民皆信重王。

「大王當知！善解世間所行法王者，亦有二種功德成就：一者、能知惡行眾生、善行眾生；二者、王應民邊得物不令有失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！善解世間所行法王者，亦有二種功德成就：一者、能知惡行眾生、善行眾生；二者、王應民邊得物不令有失。

「大王當知！能忍諸苦王者，亦有二種功德成就：一者、於王所欲行事能滿成就；二者、不畏諸苦惱事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！能忍諸苦王者，亦有二種功德成就：一者、於王所欲行事能滿成就；二者、不畏諸苦惱事。

「大王當知！不取顛倒法王者，亦有二種功德成就：一者、自能進趣勝道；二者、常不離善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！不取顛倒法王者，亦有二種功德成就：一者、自能進趣勝道；二者、常不離善知識。

「大王當知！成就如是十種功德者，名為成就行法行王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！成就如是十種功德者，名為成就行法行王。」

王言：「大師！成就如是十種功德，而得名為行法行王者，若其國內有逆賊主，具四種兵，與法行王鬪諍國土，及外國王來相侵奪，欲與大鬪，集四部兵一切現前，行法行王云何與彼而共鬪戰？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！成就如是十種功德，而得名為行法行王者，若其國內有逆賊主，具四種兵，與法行王鬪諍國土，及外國王來相侵奪，欲與大鬪，集四部兵一切現前，行法行王云何與彼而共鬪戰？」

答言：「大王！行法行王當應思惟，於三時中出三方便，入陣鬪戰。何等三時？謂初入時、中入時、後入時。大王當知！初欲入時作方便者，行法行王若見逆王，爾時復作三種思惟：一者、思惟此返逆王所有兵馬為與我等，為當勝我？若與我等共鬪戰者，俱損無益；若其勝我，彼活我死。如是念已，應覓逆王所有親友及善知識，當令和解滅此鬪諍。二者、行法行王，見彼逆王與己平等及勝己力者，心自思惟，不應與戰，當與其物求滅鬪諍。三者、若見逆王多有士眾、眷屬、朋黨、象馬車步四兵力勝，行法行王士眾雖少，能以方便現大勇健難敵之相，令彼逆王生驚畏心以滅鬪諍，如是名為於初時中思惟三種方便之用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！行法行王當應思惟，於三時中出三方便，入陣鬪戰。何等三時？謂初入時、中入時、後入時。大王當知！初欲入時作方便者，行法行王若見逆王，爾時復作三種思惟：一者、思惟此返逆王所有兵馬為與我等，為當勝我？若與我等共鬪戰者，俱損無益；若其勝我，彼活我死。如是念已，應覓逆王所有親友及善知識，當令和解滅此鬪諍。二者、行法行王，見彼逆王與己平等及勝己力者，心自思惟，不應與戰，當與其物求滅鬪諍。三者、若見逆王多有士眾、眷屬、朋黨、象馬車步四兵力勝，行法行王士眾雖少，能以方便現大勇健難敵之相，令彼逆王生驚畏心以滅鬪諍，如是名為於初時中思惟三種方便之用。

「大王當知！若以親友與物驚怖，如此三事，不能滅彼鬪諍事者，行法行王爾時復起三種思惟入陣鬪戰。何等三種：一者、思惟此返逆王無慈悲心，自殺眾生，餘人殺者亦不遮護，我今不令如此相殺，此是初心護諸眾生。二者、思惟當以方便降伏逆王，士、馬、兵眾不與鬪戰。三者、思惟當以方便活繫、縛取不作殺害。生此三種慈悲心已，然後莊嚴四種兵眾，分布士馬唱說號令，簡選兵眾分作三品，於上品中有上、中、下，以上品中下勇猛者列在於前，次列第二中品健者，次列上品最健兵馬分在兩廂，令護步眾不生畏心。行法行王處在軍中，與最上品象馬車步猛健眾俱，如是入鬪。何以故？有五種事能令大軍競進不退。何等為五？一者、慚愧王；二者、畏王；三者、取王意；四者、令眾背後無畏；五者、令念報國王恩，如力如分，不生退轉，能勇戰鬪。大王當知！行法行王設是方便入陣鬪戰，爾時雖復殺害眾生，而彼王得輕微少罪，非決定受，懺悔能滅。何以故？彼法行王為欲入戰，先生三種慈悲心故，雖作此惡得罪輕微，非決定受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！若以親友與物驚怖，如此三事，不能滅彼鬪諍事者，行法行王爾時復起三種思惟入陣鬪戰。何等三種：一者、思惟此返逆王無慈悲心，自殺眾生，餘人殺者亦不遮護，我今不令如此相殺，此是初心護諸眾生。二者、思惟當以方便降伏逆王，士、馬、兵眾不與鬪戰。三者、思惟當以方便活繫、縛取不作殺害。生此三種慈悲心已，然後莊嚴四種兵眾，分布士馬唱說號令，簡選兵眾分作三品，於上品中有上、中、下，以上品中下勇猛者列在於前，次列第二中品健者，次列上品最健兵馬分在兩廂，令護步眾不生畏心。行法行王處在軍中，與最上品象馬車步猛健眾俱，如是入鬪。何以故？有五種事能令大軍競進不退。何等為五？一者、慚愧王；二者、畏王；三者、取王意；四者、令眾背後無畏；五者、令念報國王恩，如力如分，不生退轉，能勇戰鬪。大王當知！行法行王設是方便入陣鬪戰，爾時雖復殺害眾生，而彼王得輕微少罪，非決定受，懺悔能滅。何以故？彼法行王為欲入戰，先生三種慈悲心故，雖作此惡得罪輕微，非決定受。

「大王當知！彼法行王為令眾生，為護沙門、護沙門法，為護妻子、族姓、知識，能捨自身及資生物，作如是業，因此事故，彼法行王得無量福。大王當知！若為護國、養活人民，興兵鬪戰，彼時國王應當先發如上三心，勅令主將一依王教，如是鬪者有福無罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！彼法行王為令眾生，為護沙門、護沙門法，為護妻子、族姓、知識，能捨自身及資生物，作如是業，因此事故，彼法行王得無量福。大王當知！若為護國、養活人民，興兵鬪戰，彼時國王應當先發如上三心，勅令主將一依王教，如是鬪者有福無罪。」

王言：「大師！行法行王生幾種心，常能如是護諸眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！行法行王生幾種心，常能如是護諸眾生？」

答言：「大王！行法行王於諸眾生生八種心。何等八種？一者、念諸一切眾生如念子想；二者、念於惡行眾生如病子想；三者、常念受苦眾生生大慈心；四者、念受勝樂眾生生歡喜心；五者、念於怨家眾生生護過想；六者、能於親友眾生生覆護想；七者、能於資生之中生如藥想；八者、能於自身生無我想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！行法行王於諸眾生生八種心。何等八種？一者、念諸一切眾生如念子想；二者、念於惡行眾生如病子想；三者、常念受苦眾生生大慈心；四者、念受勝樂眾生生歡喜心；五者、念於怨家眾生生護過想；六者、能於親友眾生生覆護想；七者、能於資生之中生如藥想；八者、能於自身生無我想。

「大王當知！念諸眾生如念子想者，起二種心：一者、能如父母念子遮護諸惡；二者、常於一切眾生不捨慈心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！念諸眾生如念子想者，起二種心：一者、能如父母念子遮護諸惡；二者、常於一切眾生不捨慈心。

「大王當知！念惡行眾生如病子想者，起二種心：一者、能忍如世病人罵諸良師，良師不生瞋恨之心；二者、為斷一切過失行如是心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！念惡行眾生如病子想者，起二種心：一者、能忍如世病人罵諸良師，良師不生瞋恨之心；二者、為斷一切過失行如是心。

「大王當知！念受苦眾生生大慈心者，起二種心：一者、能於諸急難中救免其苦；二者、能與勝安隱樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！念受苦眾生生大慈心者，起二種心：一者、能於諸急難中救免其苦；二者、能與勝安隱樂。

「大王當知！於受樂眾生生歡喜心者，起二種心：一者、能於他財物中、他資生中不生貪心；二者、於他富貴勝樂不生嫉心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！於受樂眾生生歡喜心者，起二種心：一者、能於他財物中、他資生中不生貪心；二者、於他富貴勝樂不生嫉心。

「大王當知！於怨家眾生生護過想者，起二種心：一者、常念斷彼過因遠離怨家；二者、能於怨家眾生生親友心，何況其餘非怨家者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！於怨家眾生生護過想者，起二種心：一者、常念斷彼過因遠離怨家；二者、能於怨家眾生生親友心，何況其餘非怨家者。

「大王當知！於親友眾生生覆護想者，起二種心：一者、念令親友堅固；二者、念令一切眾生不生怨憎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！於親友眾生生覆護想者，起二種心：一者、念令親友堅固；二者、念令一切眾生不生怨憎。

「大王當知！於資生中生藥想者，起二種心：一者、有欲不行邪婬；二者、能於色香味中隨世受用不生貪著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！於資生中生藥想者，起二種心：一者、有欲不行邪婬；二者、能於色香味中隨世受用不生貪著。

「大王當知！於自身中無我想者，起二種心：一者、往詣沙門大智人邊問法；二者、聞法如說修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！於自身中無我想者，起二種心：一者、往詣沙門大智人邊問法；二者、聞法如說修行。

「大王當知！行法行王常念思惟如是八法故，不求資生，而世間人自然奉獻珍奇異物國內無者，庫藏盈溢；而諸世間非法惡王，鞭打百姓逼惱索者，了無其一。大王當知！行法行王行此八法者，於所作業，歲時日月、星宿、節朔常與吉會。一切非人、諸惡邪鬼欲覓其便，無能得者。於其國內風雨以時，五穀豐熟，人民飽足無飢渴想，一切諸虫、雀鼠、龍雹能與世間作無利者，悉皆息滅。若有怨賊在其國內，一切即依自業罪過受諸苦惱，依自業盡、依自業滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！行法行王常念思惟如是八法故，不求資生，而世間人自然奉獻珍奇異物國內無者，庫藏盈溢；而諸世間非法惡王，鞭打百姓逼惱索者，了無其一。大王當知！行法行王行此八法者，於所作業，歲時日月、星宿、節朔常與吉會。一切非人、諸惡邪鬼欲覓其便，無能得者。於其國內風雨以時，五穀豐熟，人民飽足無飢渴想，一切諸虫、雀鼠、龍雹能與世間作無利者，悉皆息滅。若有怨賊在其國內，一切即依自業罪過受諸苦惱，依自業盡、依自業滅。

「大王當知！行法行王若能如是護諸眾生、護器世間者，不負一切世間眾生、諸善行人、智慧人、聖人，一切眾生無能呵責者。何以故？無罪過故。大王當知！如是善行王若命終時，當生天上，受彼諸天妙境界樂。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！行法行王若能如是護諸眾生、護器世間者，不負一切世間眾生、諸善行人、智慧人、聖人，一切眾生無能呵責者。何以故？無罪過故。大王當知！如是善行王若命終時，當生天上，受彼諸天妙境界樂。」而說偈言：

「重法不放逸， 常念利眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「重法不放逸， 常念利眾生，

眷屬有禮法， 善能知他行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眷屬有禮法， 善能知他行，

自身常清淨， 離諸無益業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自身常清淨， 離諸無益業，

彼王勝世間， 名行法行王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼王勝世間， 名行法行王。

貌重言常和， 於善勤精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貌重言常和， 於善勤精進，

善能知世間， 一切諸伎藝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能知世間， 一切諸伎藝。

以常不懈怠， 方便護世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以常不懈怠， 方便護世間，

眾生得安樂， 無有苦惱者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生得安樂， 無有苦惱者。

常樂利益他， 將護一切心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂利益他， 將護一切心，

出口說愛語， 安隱決定言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出口說愛語， 安隱決定言。

知過有功德， 知勝知不如， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知過有功德， 知勝知不如，

如是王能共， 眾生受安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是王能共， 眾生受安樂。

於他平等心， 能捨物解義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於他平等心， 能捨物解義，

諸臣及眷屬， 一切愛樂王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸臣及眷屬， 一切愛樂王。

具足善眾集， 常有大勢力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足善眾集， 常有大勢力，

如是正法王， 能久住王位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是正法王， 能久住王位。

慈心離殺生， 布施斷偷盜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心離殺生， 布施斷偷盜，

正欲防邪婬， 實言止妄語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正欲防邪婬， 實言止妄語，

和合除兩舌， 軟語遮惡口， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合除兩舌， 軟語遮惡口，

正說治綺語， 淨命對飲酒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正說治綺語， 淨命對飲酒，

淨心捨三毒， 受妙天王位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨心捨三毒， 受妙天王位，

大王應當知， 常善護諸戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王應當知， 常善護諸戒。」

大薩遮尼乾子所說經請食品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大薩遮尼乾子所說經請食品第六

爾時嚴熾王聞大薩遮尼乾子所說法已，心大歡喜，即語薩遮尼乾子言：「大師仁慈不遺我國，今此曠野不可停止，願降神德，將諸大眾與我俱詣宮內寢息。何以故？我今心念欲為大師及諸大眾設於時供。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嚴熾王聞大薩遮尼乾子所說法已，心大歡喜，即語薩遮尼乾子言：「大師仁慈不遺我國，今此曠野不可停止，願降神德，將諸大眾與我俱詣宮內寢息。何以故？我今心念欲為大師及諸大眾設於時供。」

薩遮尼乾子言：「善哉，善哉！善哉，大王！欲與我食，今正是時。何以故？大王當知！我從遠來，道路疲極，常多飢渴，日時已至，我受王請。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮尼乾子言：「善哉，善哉！善哉，大王！欲與我食，今正是時。何以故？大王當知！我從遠來，道路疲極，常多飢渴，日時已至，我受王請。」

時嚴熾王聞大薩遮尼乾子受其請已，心大歡喜，即以薩遮尼乾子及諸大眾置在於前，王與四兵導從前後俱入王宮。入已，王請薩遮尼乾子坐王七寶莊嚴間錯無價寶床，餘諸一切尼乾子眾隨所應坐，悉皆令坐。薩遮尼乾子受坐已，嚴熾王即生至心、恭敬心、尊重心、希有心，自手供給薩遮尼乾子及諸大眾百味飲食，極令飽足，恣意令取豐滿盈溢。薩遮尼乾子食已，嚴熾王即以價直百千萬億上下衣服，奉施薩遮尼乾子，餘弟子眾所應得者，悉皆施與上下衣服。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時嚴熾王聞大薩遮尼乾子受其請已，心大歡喜，即以薩遮尼乾子及諸大眾置在於前，王與四兵導從前後俱入王宮。入已，王請薩遮尼乾子坐王七寶莊嚴間錯無價寶床，餘諸一切尼乾子眾隨所應坐，悉皆令坐。薩遮尼乾子受坐已，嚴熾王即生至心、恭敬心、尊重心、希有心，自手供給薩遮尼乾子及諸大眾百味飲食，極令飽足，恣意令取豐滿盈溢。薩遮尼乾子食已，嚴熾王即以價直百千萬億上下衣服，奉施薩遮尼乾子，餘弟子眾所應得者，悉皆施與上下衣服。

爾時薩遮尼乾子食食訖已，攝諸鉢器，澡漱清淨，即語嚴熾王言：「大王當知！王今至心奉施沙門飲食、衣服，福不可量。今且略說十五功德。何等十五？一者、閉塞慳貪之心；二者、能開布施心手；三者、能滅無布施福邪見之心；四者、能生果報不亡正見之心；五者、隨順善知識人；六者、遠離下無智人；七者、能開諸善道門；八者、能閉諸惡趣門；九者、能種善根種子；十者、能拔不善根栽；十一者、能漸薄一切諸煩惱結；十二者、能增長一切諸善根分；十三者、能飽足一切諸持戒人；十四者、能應為自身所作已作；十五者、能為利益他應作已作。何以故？大王當知！能施布施得大富，施好色食，後得妙色，觀者無厭；施好香食，後得名稱世間普聞；施美味食，後得資生過諸世間種種勝妙；施樂觸食，後得手腳細滑、柔軟；施能至心，後得一切世人親愛、恭敬、供養；自手布施，得多僮僕圍遶給侍；依時節施，隨心所須應時即得；以愛物施，後得勝妙資生境界；不損害施，後得資生堅固，不壞、不疲勞；施安坐，受報眷屬常愛；與飲食者，後得大力自在無礙；與衣裳者，得好妙色世間敬愛；施燈明者，得明淨眼，無諸病壞；施伎樂者，得耳不聾，常聞妙聲；施諸乘者，常得安樂，輦輿隨身；施湯藥者，得無疾病，形色肥鮮；施屋舍者，離諸恐怖，得安隱樂；布施法者，後得不死甘露法藥；離殺生者，後得長壽，命不中夭；離劫盜者，後得大富，資生無盡；離邪婬者，後得好妻，他不能奪；離妄語者，後得實報，不被他謗；離兩舌者，後得和合，眷屬無諍；離惡口者，後得常聞，勝妙音聲；離綺語者，有所言說他人受用；離貪心者，得不增上厚重貪心；離瞋心者，得不增上厚重瞋心；離邪見者，得不增上厚重癡心；離憍慢者，生豪貴家，得人尊敬；離瞋心者，得身端正，見者愛樂；離嫉心者，得大威力，所願皆成；離慳心者，生處富足，資生無乏；離非處婬者，得勝諸根，具丈夫相。大王當知！施飲食者，即是與命與色與力與樂與辯。大王當知！施主愛眾生，智者讚歎，名聞十方，入諸大眾心不怯弱；若命終已，生上天中受妙境界，於最後身得無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薩遮尼乾子食食訖已，攝諸鉢器，澡漱清淨，即語嚴熾王言：「大王當知！王今至心奉施沙門飲食、衣服，福不可量。今且略說十五功德。何等十五？一者、閉塞慳貪之心；二者、能開布施心手；三者、能滅無布施福邪見之心；四者、能生果報不亡正見之心；五者、隨順善知識人；六者、遠離下無智人；七者、能開諸善道門；八者、能閉諸惡趣門；九者、能種善根種子；十者、能拔不善根栽；十一者、能漸薄一切諸煩惱結；十二者、能增長一切諸善根分；十三者、能飽足一切諸持戒人；十四者、能應為自身所作已作；十五者、能為利益他應作已作。何以故？大王當知！能施布施得大富，施好色食，後得妙色，觀者無厭；施好香食，後得名稱世間普聞；施美味食，後得資生過諸世間種種勝妙；施樂觸食，後得手腳細滑、柔軟；施能至心，後得一切世人親愛、恭敬、供養；自手布施，得多僮僕圍遶給侍；依時節施，隨心所須應時即得；以愛物施，後得勝妙資生境界；不損害施，後得資生堅固，不壞、不疲勞；施安坐，受報眷屬常愛；與飲食者，後得大力自在無礙；與衣裳者，得好妙色世間敬愛；施燈明者，得明淨眼，無諸病壞；施伎樂者，得耳不聾，常聞妙聲；施諸乘者，常得安樂，輦輿隨身；施湯藥者，得無疾病，形色肥鮮；施屋舍者，離諸恐怖，得安隱樂；布施法者，後得不死甘露法藥；離殺生者，後得長壽，命不中夭；離劫盜者，後得大富，資生無盡；離邪婬者，後得好妻，他不能奪；離妄語者，後得實報，不被他謗；離兩舌者，後得和合，眷屬無諍；離惡口者，後得常聞，勝妙音聲；離綺語者，有所言說他人受用；離貪心者，得不增上厚重貪心；離瞋心者，得不增上厚重瞋心；離邪見者，得不增上厚重癡心；離憍慢者，生豪貴家，得人尊敬；離瞋心者，得身端正，見者愛樂；離嫉心者，得大威力，所願皆成；離慳心者，生處富足，資生無乏；離非處婬者，得勝諸根，具丈夫相。大王當知！施飲食者，即是與命與色與力與樂與辯。大王當知！施主愛眾生，智者讚歎，名聞十方，入諸大眾心不怯弱；若命終已，生上天中受妙境界，於最後身得無上道。」

爾時薩遮尼乾子而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薩遮尼乾子而說偈言：

「至心持戒人， 能生歡喜心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「至心持戒人， 能生歡喜心，

時食施沙門， 來世得七福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時食施沙門， 來世得七福。

得勝色命力， 樂辯才樂說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得勝色命力， 樂辯才樂說，

生天善道中， 終得至涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生天善道中， 終得至涅槃。

所為事布施， 畢竟得彼事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所為事布施， 畢竟得彼事，

為求樂布施， 後畢得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求樂布施， 後畢得安樂。

施福最勝樂， 所求者畢成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施福最勝樂， 所求者畢成，

當生天人中， 及色無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當生天人中， 及色無色界。

智慧聖施主， 若修精進行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧聖施主， 若修精進行，

畢竟盡諸苦， 得上勝智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟盡諸苦， 得上勝智慧。

以作無量福， 天魔魔眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以作無量福， 天魔魔眷屬，

行惡不善者， 不能作障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行惡不善者， 不能作障難。

以故常布施， 求三種勝事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以故常布施， 求三種勝事，

善道及富貴， 能證無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善道及富貴， 能證無上道。」

大薩遮尼乾子所說經問罪過品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大薩遮尼乾子所說經問罪過品第七

爾時，嚴熾王即生是心：「薩遮尼乾子所說法者，皆是隨順如來正法，作是思惟。我今當問薩遮尼乾子，於如來所有尊重心不？」爾時嚴熾王作是念已，即移座處，更敷下座，恭敬而坐，問薩遮尼乾子言：「大師當知！我有少疑，今欲請問，為見聽不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，嚴熾王即生是心：「薩遮尼乾子所說法者，皆是隨順如來正法，作是思惟。我今當問薩遮尼乾子，於如來所有尊重心不？」爾時嚴熾王作是念已，即移座處，更敷下座，恭敬而坐，問薩遮尼乾子言：「大師當知！我有少疑，今欲請問，為見聽不？」

爾時薩遮尼乾子答言：「大王！隨汝所問，我當為汝分別解說，令得開解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薩遮尼乾子答言：「大王！隨汝所問，我當為汝分別解說，令得開解。」

時嚴熾王聞大薩遮尼乾子聽其問已，即作是言：「大師！世間頗有眾生於眾生界中聰明大智、利根黠慧有罪過不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時嚴熾王聞大薩遮尼乾子聽其問已，即作是言：「大師！世間頗有眾生於眾生界中聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此能雨婆羅門聰明大智，利根黠慧，善知星宿，善知祭祀種種諸天，善知呪術，善知事火，善知天文日月八星，善知天雨石雹災害，善知地動吉凶變異，善知日月運蝕殃災，善知年歲國土豐儉，善知世間安隱破壞，彼婆羅門而有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此能雨婆羅門聰明大智，利根黠慧，善知星宿，善知祭祀種種諸天，善知呪術，善知事火，善知天文日月八星，善知天雨石雹災害，善知地動吉凶變異，善知日月運蝕殃災，善知年歲國土豐儉，善知世間安隱破壞，彼婆羅門而有罪過。」

王言：「大師！彼能雨婆羅門罪過云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！彼能雨婆羅門罪過云何？」

答言：「大王！此能雨婆羅門常多婬欲，喜侵他妻。大王當知！黠慧之人不應侵他妻。何以故？大王當知！侵他妻者，現在未來多受苦惱，一切天人之所呵責。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此能雨婆羅門常多婬欲，喜侵他妻。大王當知！黠慧之人不應侵他妻。何以故？大王當知！侵他妻者，現在未來多受苦惱，一切天人之所呵責。」而說偈言：

「自妻不生足， 好婬他婦女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自妻不生足， 好婬他婦女，

是人無慚愧， 常被世呵責。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人無慚愧， 常被世呵責。

現在未來世， 受苦及打縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在未來世， 受苦及打縛，

捨身生地獄， 受苦常無樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨身生地獄， 受苦常無樂。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此頗羅墮婆羅門，聰明大智、利根黠慧，知法知禮而有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此頗羅墮婆羅門，聰明大智、利根黠慧，知法知禮而有罪過。」

王言：「大師！彼頗羅墮婆羅門罪過云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！彼頗羅墮婆羅門罪過云何？」

答言：「大王！此頗羅墮婆羅門常多睡眠。大王當知！黠慧之人不應睡眠。何以故？大王當知！多睡眠人退失諸行，失於世間出世間法，妨礙智慧離諸煩惱。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此頗羅墮婆羅門常多睡眠。大王當知！黠慧之人不應睡眠。何以故？大王當知！多睡眠人退失諸行，失於世間出世間法，妨礙智慧離諸煩惱。」而說偈言：

「若人多睡眠， 懈怠妨有得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人多睡眠， 懈怠妨有得，

未得者不得， 已得者退失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未得者不得， 已得者退失。

若欲得勝道， 除睡疑放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲得勝道， 除睡疑放逸，

精進策諸念， 離惡功德集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進策諸念， 離惡功德集。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如此眾生今者誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！如此眾生今者誰是？」

答言：「大王！此黑王子聰明大智、利根黠慧，有大威力而有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此黑王子聰明大智、利根黠慧，有大威力而有罪過。」

王言：「大師！彼黑王子罪過云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！彼黑王子罪過云何？」

答言：「大王！此黑王子多諸嫉妬。大王當知！黠慧之人不應嫉妬。何以故？大王當知！若有人得生富貴家，資財豐足，不肯布施，懷嫉妬心，如是之人，於資生中不取堅固，彼人空手命終即去生餓鬼中，生彼處已，受諸種種飢餓苦惱。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此黑王子多諸嫉妬。大王當知！黠慧之人不應嫉妬。何以故？大王當知！若有人得生富貴家，資財豐足，不肯布施，懷嫉妬心，如是之人，於資生中不取堅固，彼人空手命終即去生餓鬼中，生彼處已，受諸種種飢餓苦惱。」而說偈言：

「惜財不布施， 藏積恐人知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惜財不布施， 藏積恐人知，

捨身空手去， 餓鬼中受苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨身空手去， 餓鬼中受苦。

飢渴寒熱等， 憂悲常煎煮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飢渴寒熱等， 憂悲常煎煮，

智者不聚積， 為破慳貪故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者不聚積， 為破慳貪故。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如此眾生今者誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！如此眾生今者誰是？」

答言：「大王！此勝仙王子聰明大智、利根黠慧，有大威力而不怯弱，好行布施有大威德，而有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此勝仙王子聰明大智、利根黠慧，有大威力而不怯弱，好行布施有大威德，而有罪過。」

王言：「大師！彼勝仙王子罪過云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！彼勝仙王子罪過云何？」

答言：「大王！此勝仙王子多作殺生。大王當知！有黠慧者不應殺生。何以故？大王當知！殺生之罪得短命報，命終生於地獄、畜生、餓鬼之中。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此勝仙王子多作殺生。大王當知！有黠慧者不應殺生。何以故？大王當知！殺生之罪得短命報，命終生於地獄、畜生、餓鬼之中。」而說偈言：

「殺生無善報， 短命多諸疾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「殺生無善報， 短命多諸疾，

來世生惡道， 具受種種苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來世生惡道， 具受種種苦。

欲離諸苦惱， 未來求勝樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲離諸苦惱， 未來求勝樂，

應當護他身， 如愛自己命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當護他身， 如愛自己命。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此無畏王子聰明大智、利根黠慧，而有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此無畏王子聰明大智、利根黠慧，而有罪過。」

王言：「大師！彼無畏王子罪過云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！彼無畏王子罪過云何？」

答言：「大王！此無畏王子慈心太過。大王當知！黠慧之人不應慈心太過。何以故？大王當知！若王、王子慈心太過者，彼王、王子國內多有群賊亂民，不可遮護，多有讐難。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此無畏王子慈心太過。大王當知！黠慧之人不應慈心太過。何以故？大王當知！若王、王子慈心太過者，彼王、王子國內多有群賊亂民，不可遮護，多有讐難。」而說偈言：

「若王及王子， 慈悲心太過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若王及王子， 慈悲心太過，

長賊多欺誑， 民怖王命危。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長賊多欺誑， 民怖王命危。

王應思此過， 籌量行慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王應思此過， 籌量行慈悲，

念世間受苦， 捨離太過心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念世間受苦， 捨離太過心。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此天力王子聰明大智、利根黠慧，而有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此天力王子聰明大智、利根黠慧，而有罪過。」

王言：「大師！彼天力王子罪過云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！彼天力王子罪過云何？」

答言：「大王！此天力王子飲酒太過。大王當知！黠慧之人不應飲酒太過。何以故？大王當知！飲酒太過，忘失諸事，障修大道，失於世間、出世間利。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此天力王子飲酒太過。大王當知！黠慧之人不應飲酒太過。何以故？大王當知！飲酒太過，忘失諸事，障修大道，失於世間、出世間利。」而說偈言：

「飲酒多放逸， 現世常愚癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「飲酒多放逸， 現世常愚癡，

忘失一切事， 常被智者呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忘失一切事， 常被智者呵。

來世常闇鈍， 多失諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來世常闇鈍， 多失諸功德，

是故黠慧人， 離諸飲酒失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故黠慧人， 離諸飲酒失。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此婆藪天王子聰明大智、利根黠慧，有大威力，心不怯弱，常好布施，有大威德，而有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此婆藪天王子聰明大智、利根黠慧，有大威力，心不怯弱，常好布施，有大威德，而有罪過。」

王言：「大師！彼婆藪天王子罪過云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！彼婆藪天王子罪過云何？」

答言：「大王！此婆藪天王子了達諸事而行事太遲。大王當知！有黠慧人不應行事太遲。何以故？大王當知！行事太遲者，不及時節，多失諸利，令鬪諍事堅固難滅。是故大王！黠慧之人有所作事，不失時節，不應太遲。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此婆藪天王子了達諸事而行事太遲。大王當知！有黠慧人不應行事太遲。何以故？大王當知！行事太遲者，不及時節，多失諸利，令鬪諍事堅固難滅。是故大王！黠慧之人有所作事，不失時節，不應太遲。」而說偈言：

「行事太遲人， 多失所作業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行事太遲人， 多失所作業，

未得者不得， 已得者便失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未得者不得， 已得者便失。

應捨遲行事， 慕速及時節， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應捨遲行事， 慕速及時節，

過時不得利， 是故多所失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過時不得利， 是故多所失。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此大仙王子聰明大智、利根黠慧，有大威力，而有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此大仙王子聰明大智、利根黠慧，有大威力，而有罪過。」

王言：「大師！彼大仙王子罪過云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！彼大仙王子罪過云何？」

答言：「大王！此大仙王子貪心太過，為顛倒覆心，常奪他財。大王當知！黠慧之人不應過貪。何以故？大王當知！過貪之人不為一切眾生親附，捨此身命即生地獄。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此大仙王子貪心太過，為顛倒覆心，常奪他財。大王當知！黠慧之人不應過貪。何以故？大王當知！過貪之人不為一切眾生親附，捨此身命即生地獄。」而說偈言：

「貪人多積聚， 得不生厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪人多積聚， 得不生厭足，

無明顛倒心， 常念侵損他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明顛倒心， 常念侵損他，

現在多怨憎， 捨身墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在多怨憎， 捨身墮惡道。

是故有智者， 應當念知足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故有智者， 應當念知足。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此大天王子聰明大智、利根黠慧，有大威力，而有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此大天王子聰明大智、利根黠慧，有大威力，而有罪過。」

王言：「大師！彼大天王子罪過云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！彼大天王子罪過云何？」

答言：「大王！此大天王子輕躁、戲笑，放逸太過。大王當知！黠慧之人不應輕躁放逸太過。何以故？大王當知！放逸太過者，能障奢摩他、毘婆舍那法，此戲笑之罪是惡道因。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此大天王子輕躁、戲笑，放逸太過。大王當知！黠慧之人不應輕躁放逸太過。何以故？大王當知！放逸太過者，能障奢摩他、毘婆舍那法，此戲笑之罪是惡道因。」而說偈言：

「戲笑垢染心， 心不住三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「戲笑垢染心， 心不住三昧，

為智者所呵， 行善不解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為智者所呵， 行善不解脫。

欲得速利益， 應離諸放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得速利益， 應離諸放逸，

現世無安隱， 失名稱功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現世無安隱， 失名稱功德。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此憍薩羅國波斯匿王聰明大智、利根黠慧，而有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此憍薩羅國波斯匿王聰明大智、利根黠慧，而有罪過。」

王言：「大師！彼波斯匿王罪過云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！彼波斯匿王罪過云何？」

答言：「大王！此波斯匿王噉食太過。大王當知！黠慧之人不應噉食太過。何以故？大王當知！噉食太過者，體難迴動，嬾惰懈怠，所食難消，遠離現在、未來二世善法利益。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此波斯匿王噉食太過。大王當知！黠慧之人不應噉食太過。何以故？大王當知！噉食太過者，體難迴動，嬾惰懈怠，所食難消，遠離現在、未來二世善法利益。」而說偈言：

「噉食太過人， 身重多懈怠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「噉食太過人， 身重多懈怠，

現在未來世， 於身失大利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在未來世， 於身失大利。

睡眠自受苦， 亦惱於他人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睡眠自受苦， 亦惱於他人，

迷悶難寤寤， 應時籌量食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷悶難寤寤， 應時籌量食。」

王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！世間頗更有諸眾生聰明大智、利根黠慧有罪過不？」

答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！有此眾生亦有罪過。」

王言：「大師！如是眾生今者誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！如是眾生今者誰是？」

答言：「大王！此眾生者即王身是，大王亦甚聰明大智、利根黠慧，有大威力，心不怯弱，好喜布施，威德具足，亦有罪過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此眾生者即王身是，大王亦甚聰明大智、利根黠慧，有大威力，心不怯弱，好喜布施，威德具足，亦有罪過。」

王言：「大師！我之所有罪過云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！我之所有罪過云何？」

答言：「大王！大王之罪太極暴惡，大王太嚴、大王太忽、大王太䩕、大王太卒。大王當知！黠慧之人不應太惡。何以故？大王當知！若王、王子性太惡者，彼為一切多人不用、多人不愛、多人不憙，乃至父母亦不憙見，何況餘人大臣、王子、長者、居士等，是故大王，黠慧之人不應太惡。大王當知！有黠慧人所欲作事，應當安詳，不應太卒。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！大王之罪太極暴惡，大王太嚴、大王太忽、大王太䩕、大王太卒。大王當知！黠慧之人不應太惡。何以故？大王當知！若王、王子性太惡者，彼為一切多人不用、多人不愛、多人不憙，乃至父母亦不憙見，何況餘人大臣、王子、長者、居士等，是故大王，黠慧之人不應太惡。大王當知！有黠慧人所欲作事，應當安詳，不應太卒。」而說偈言：

「若王行惡行， 瞋心不見事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若王行惡行， 瞋心不見事，

動則怖眾生， 乃至父母畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 動則怖眾生， 乃至父母畏，

何況餘非親， 而當有念愛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況餘非親， 而當有念愛？

大王應當知， 智者捨瞋恚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王應當知， 智者捨瞋恚。」

爾時嚴熾王在坐對面，聞大薩遮尼乾子毀呰自身，心生不忍、瞋心、恚心、懊惱心、無歡喜心、生毒害心即作是言：「薩遮尼乾子！汝今云何於大眾中說我過惡，毀呰於我。我從昔來，無人敢正看我面者，汝今毀我罪應合死。」作是語已，以瞋恚心告諸臣言：「汝當捉此說不愛語、愚癡沙門，斷其命根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嚴熾王在坐對面，聞大薩遮尼乾子毀呰自身，心生不忍、瞋心、恚心、懊惱心、無歡喜心、生毒害心即作是言：「薩遮尼乾子！汝今云何於大眾中說我過惡，毀呰於我。我從昔來，無人敢正看我面者，汝今毀我罪應合死。」作是語已，以瞋恚心告諸臣言：「汝當捉此說不愛語、愚癡沙門，斷其命根。」

爾時薩遮尼乾子驚怖毛竪。語嚴熾王言：「大王！汝今莫速卒作如是惡事，不饒益我！我有善言，願王暫時施我無畏，聽我所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薩遮尼乾子驚怖毛竪。語嚴熾王言：「大王！汝今莫速卒作如是惡事，不饒益我！我有善言，願王暫時施我無畏，聽我所說。」

王言：「沙門！與汝無畏，所欲說者，汝當速說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「沙門！與汝無畏，所欲說者，汝當速說。」

薩遮尼乾子言：「大王當知！我亦有罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮尼乾子言：「大王當知！我亦有罪。」

王言：「沙門！何者汝罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「沙門！何者汝罪。」

薩遮尼乾子言：「大王當知！我罪過者，由太實語、不虛語、稱事語，以我如是大惡人前、可畏人前、急性人前、無慈悲人前、卒作事人前，如是惡行人前說如實語。大王當知！黠慧之人不應一切時、一切處常說實語。何以故？有不饒益故。大王當知！黠慧之人應當善觀可與語人、不可與語人，應當善知可語時、非語時，應當善知可語處、非語處，然後說語。何以故？大王當知！實語人者，世人不愛，世人不喜，智者不讚歎，世間癡人瞋。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮尼乾子言：「大王當知！我罪過者，由太實語、不虛語、稱事語，以我如是大惡人前、可畏人前、急性人前、無慈悲人前、卒作事人前，如是惡行人前說如實語。大王當知！黠慧之人不應一切時、一切處常說實語。何以故？有不饒益故。大王當知！黠慧之人應當善觀可與語人、不可與語人，應當善知可語時、非語時，應當善知可語處、非語處，然後說語。何以故？大王當知！實語人者，世人不愛，世人不喜，智者不讚歎，世間癡人瞋。」而說偈言：

「智者不知時， 卒隨意說實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智者不知時， 卒隨意說實，

彼人智者呵， 何況無智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人智者呵， 何況無智者。

智者一切處， 亦不皆實語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者一切處， 亦不皆實語，

是實憍尸迦， 實語入惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是實憍尸迦， 實語入惡道。」

爾時嚴熾王聞薩遮尼乾子說自身過，即便開解，心生歡喜，白薩遮尼乾子言：「大師！師無罪過，由我太卒。今聞師教，如闇得燈、如盲得眼，常當受持。我今懺悔，願師於我莫捨實語。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嚴熾王聞薩遮尼乾子說自身過，即便開解，心生歡喜，白薩遮尼乾子言：「大師！師無罪過，由我太卒。今聞師教，如闇得燈、如盲得眼，常當受持。我今懺悔，願師於我莫捨實語。」而說偈言：

「我實愚癡闇， 不識知識語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我實愚癡闇， 不識知識語，

是故生惡心， 出如是惡口。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故生惡心， 出如是惡口。

我今聖人前， 懺悔如是罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今聖人前， 懺悔如是罪，

願愍諸眾生， 令我罪除滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願愍諸眾生， 令我罪除滅。」