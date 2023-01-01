大薩遮尼乾子所說經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大薩遮尼乾子所說經卷第三

元魏天竺三藏菩提留支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提留支譯

王論品第五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王論品第五之一

爾時國主嚴熾王聞大薩遮尼乾子所說正法，歡喜信受，即時問訊大薩遮尼乾子言：「大師仁慈而能遠涉遊化眾生，道路多難，不審大師，四大調和，氣力安不？眾生易化不？諸弟子眾如說行不？幸蒙大師不恥我國，今得奉見聞說正法，我心歡喜，如見慈母、如饑得食、如渴得水、如裸得衣、如貧得寶、如熱得涼、如寒得火、如盲得視、如聾得聽、如囚得赦、如賤得貴、如迷得返、如學逢師，我心歡喜，亦復如是。」復作是言：「大師當知！我從向來心自思念：『正法難聞、良師難遇、人身難得、諸根難具、正見難生、信心難發、合會難俱、自在難逢、太平難值，如是諸難我皆免離。』今遇大師，如入大海欲採珍寶，得大寶渚。我有所疑悉欲請問，惟願大師賜決所疑！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時國主嚴熾王聞大薩遮尼乾子所說正法，歡喜信受，即時問訊大薩遮尼乾子言：「大師仁慈而能遠涉遊化眾生，道路多難，不審大師，四大調和，氣力安不？眾生易化不？諸弟子眾如說行不？幸蒙大師不恥我國，今得奉見聞說正法，我心歡喜，如見慈母、如饑得食、如渴得水、如裸得衣、如貧得寶、如熱得涼、如寒得火、如盲得視、如聾得聽、如囚得赦、如賤得貴、如迷得返、如學逢師，我心歡喜，亦復如是。」復作是言：「大師當知！我從向來心自思念：『正法難聞、良師難遇、人身難得、諸根難具、正見難生、信心難發、合會難俱、自在難逢、太平難值，如是諸難我皆免離。』今遇大師，如入大海欲採珍寶，得大寶渚。我有所疑悉欲請問，惟願大師賜決所疑！」

時大薩遮尼乾子告嚴熾王言：「隨王所疑今悉可問，我當為王分別解說，除決所疑，令王開解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大薩遮尼乾子告嚴熾王言：「隨王所疑今悉可問，我當為王分別解說，除決所疑，令王開解。」

爾時嚴熾王見大薩遮尼乾子聽許問已，心生歡喜而發問言：「大師！何等生法？何等住持？於何法上而有此名？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時嚴熾王見大薩遮尼乾子聽許問已，心生歡喜而發問言：「大師！何等生法？何等住持？於何法上而有此名？」

薩遮尼乾子言：「大王當知！所言生者，謂諸眾生；言住持者，謂器世間；言眾生者，謂五取陰聚，名為眾生。以何等法名五取陰？謂：色取陰聚、受取陰聚、想取陰聚、行取陰聚、識取陰聚。大王當知！依此五法，說名眾生，說器世間。說眾生者，謂攝四生：卵生、胎生、濕生、化生；說器世間者，謂攝虛空、地、水、火、風。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮尼乾子言：「大王當知！所言生者，謂諸眾生；言住持者，謂器世間；言眾生者，謂五取陰聚，名為眾生。以何等法名五取陰？謂：色取陰聚、受取陰聚、想取陰聚、行取陰聚、識取陰聚。大王當知！依此五法，說名眾生，說器世間。說眾生者，謂攝四生：卵生、胎生、濕生、化生；說器世間者，謂攝虛空、地、水、火、風。」

王言：「大師！誰能護此一切眾生？誰能護持此器世間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！誰能護此一切眾生？誰能護持此器世間？」

答言：「大王！皆是眾生自業果報，及王國主力能護持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！皆是眾生自業果報，及王國主力能護持。」

王復問言：「大師！云何自業果報能護眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問言：「大師！云何自業果報能護眾生？」

答言：「大王！有諸眾生自業增上果報力故，而生勝處。而彼眾生於一切物無悋護心，不生彼我、自他之心，一切所須資生之物，不加功力隨念具足，盡其命住安隱快樂，離麁病苦、寒熱、饑渴種種痛惱，亦無惡心迭相加害，亦無欺誑虛妄之心，聚落、城邑七寶莊嚴，常行勝樂妙觸境界，滿足千歲壽盡捨身，而生天上善道受樂。如此所謂北欝單越業護眾生。大王當知！復有眾生依於自業果報力故，生勝妙處，身有光明，飛騰虛空，處禪悅樂，以為美食，不入胎生，壽命無量，住世長遠，如此所謂劫初眾生。大王當知！復有眾生依自業報過去功德勝因力故生世間中，而知敬心尊重父母及家尊長，并諸沙門淨行人等，以為福田，常行善行，作所應作，畏於惡行，常受善持五戒、八戒，而作布施集諸福德。此謂劫初第二時中善根眾生。大王當知！爾時眾生善根滿足，不起諸惡，是故世間未立王法，如是名為自業果報能護眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！有諸眾生自業增上果報力故，而生勝處。而彼眾生於一切物無悋護心，不生彼我、自他之心，一切所須資生之物，不加功力隨念具足，盡其命住安隱快樂，離麁病苦、寒熱、饑渴種種痛惱，亦無惡心迭相加害，亦無欺誑虛妄之心，聚落、城邑七寶莊嚴，常行勝樂妙觸境界，滿足千歲壽盡捨身，而生天上善道受樂。如此所謂北欝單越業護眾生。大王當知！復有眾生依於自業果報力故，生勝妙處，身有光明，飛騰虛空，處禪悅樂，以為美食，不入胎生，壽命無量，住世長遠，如此所謂劫初眾生。大王當知！復有眾生依自業報過去功德勝因力故生世間中，而知敬心尊重父母及家尊長，并諸沙門淨行人等，以為福田，常行善行，作所應作，畏於惡行，常受善持五戒、八戒，而作布施集諸福德。此謂劫初第二時中善根眾生。大王當知！爾時眾生善根滿足，不起諸惡，是故世間未立王法，如是名為自業果報能護眾生。」

王言：「大師！如是業護我已知竟。云何名為國主王力能護眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！如是業護我已知竟。云何名為國主王力能護眾生？」

答言：「大王！諸王眾生是眾生主，而彼主力能護眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！諸王眾生是眾生主，而彼主力能護眾生。」

王言：「大師！彼諸王等何故名王？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！彼諸王等何故名王？」

答言：「大王！王者民之父母，以能依法攝護眾生令安樂故，名之為王。大王當知！王之養民當如赤子，推乾去濕不待其言。何以故？大王當知！王者得立，以民為國；民心不安，國將危矣。是故王者，常當憂民如念赤子，不離於心。當知國內人民苦樂，以時安行，知水、知旱，知風、知雨，知熟、不熟，知豐、知儉，知有、知無，知憂、知喜，知老、知少，知病、不病，知諸獄訟、知有罪、知無罪、知輕、知重，於諸王子大臣諸官知有功者、知無功者，如是知者名不離心。大王當知！王於國內如是知已，以力將護，所應與者，及時給與；所應取者，念當籌量；役使知時，不奪民利；禁肅貪暴，民得安樂——是名攝護，名之為王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！王者民之父母，以能依法攝護眾生令安樂故，名之為王。大王當知！王之養民當如赤子，推乾去濕不待其言。何以故？大王當知！王者得立，以民為國；民心不安，國將危矣。是故王者，常當憂民如念赤子，不離於心。當知國內人民苦樂，以時安行，知水、知旱，知風、知雨，知熟、不熟，知豐、知儉，知有、知無，知憂、知喜，知老、知少，知病、不病，知諸獄訟、知有罪、知無罪、知輕、知重，於諸王子大臣諸官知有功者、知無功者，如是知者名不離心。大王當知！王於國內如是知已，以力將護，所應與者，及時給與；所應取者，念當籌量；役使知時，不奪民利；禁肅貪暴，民得安樂——是名攝護，名之為王。

「大王當知！王有四種：一者、轉輪王；二者、少分王；三者、次少分王；四者、邊地王。轉輪王者，有一種轉輪王，謂灌頂剎利，統四邊畔，獨尊最勝護法法王，彼轉輪王七寶具足。何等七寶？一者、夫人寶；二者、摩尼寶；三者、輪寶；四者、象寶；五者、馬寶；六者、大臣寶；七者、主藏寶。彼轉輪王如是七寶具足成就，遍行大地無有敵對、無有怨刺、無有諸惱、無諸刀仗。依於正法，平等無偏，安慰降伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！王有四種：一者、轉輪王；二者、少分王；三者、次少分王；四者、邊地王。轉輪王者，有一種轉輪王，謂灌頂剎利，統四邊畔，獨尊最勝護法法王，彼轉輪王七寶具足。何等七寶？一者、夫人寶；二者、摩尼寶；三者、輪寶；四者、象寶；五者、馬寶；六者、大臣寶；七者、主藏寶。彼轉輪王如是七寶具足成就，遍行大地無有敵對、無有怨刺、無有諸惱、無諸刀仗。依於正法，平等無偏，安慰降伏。」

王言：「大師！云何名為轉輪聖王統四邊畔？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！云何名為轉輪聖王統四邊畔？」

答言：「大王！以王四天下得自在故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！以王四天下得自在故。」

王言：「大師！云何名為獨尊最勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！云何名為獨尊最勝？」

答言：「大王！所出教令無違逆故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！所出教令無違逆故。」

王言：「大師！云何護法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！云何護法？」

答言：「大王！修十善法，不令邪法殺生等壞，名為護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！修十善法，不令邪法殺生等壞，名為護法。」

王言：「大師！云何法王？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！云何法王？」

答言：「大王！轉輪聖王以十善道化四天下，悉令受持離十惡業、行十善道，具足成就，名為法王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！轉輪聖王以十善道化四天下，悉令受持離十惡業、行十善道，具足成就，名為法王。」

王言：「大師！彼轉輪王依何因得第一夫人寶？云何成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！彼轉輪王依何因得第一夫人寶？云何成就？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得夫人寶與己相對，受最勝樂，名為成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得夫人寶與己相對，受最勝樂，名為成就。」

「云何名為受最勝樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為受最勝樂？」

「大王當知！彼轉輪王夫人身中，常出無價栴檀妙香，口中常出優鉢羅華無價之香，身體柔軟如迦陵伽鳥——迦陵伽鳥在大海渚，彼諸眾生若有觸彼迦陵伽鳥者，即得遠離身諸疲勞，亦離饑渴并諸憂惱，受最第一無極快樂——轉輪聖王見彼夫人所受快樂亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！彼轉輪王夫人身中，常出無價栴檀妙香，口中常出優鉢羅華無價之香，身體柔軟如迦陵伽鳥——迦陵伽鳥在大海渚，彼諸眾生若有觸彼迦陵伽鳥者，即得遠離身諸疲勞，亦離饑渴并諸憂惱，受最第一無極快樂——轉輪聖王見彼夫人所受快樂亦復如是。

「大王當知！彼夫人身寒時能暖、熱時能涼，世間無人手能觸彼夫人身者。何以故？以離貪心不善業道，依善根因故，一切眾生觀察敬重，如母、如女、如姊妹故，而彼夫人於轉輪王生三種心，何等為三：一者、心常尊奉於王不生異心；二者、心常恭敬於王；三者、心常念轉輪王。何以故？以王能離貪心垢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！彼夫人身寒時能暖、熱時能涼，世間無人手能觸彼夫人身者。何以故？以離貪心不善業道，依善根因故，一切眾生觀察敬重，如母、如女、如姊妹故，而彼夫人於轉輪王生三種心，何等為三：一者、心常尊奉於王不生異心；二者、心常恭敬於王；三者、心常念轉輪王。何以故？以王能離貪心垢故。

「復次，大王！轉輪聖王夫人寶者，離於女人五種惡法。何等為五？一者、離於女人無志輕躁之心；二者、離貪餘男子心；三者、離於慳嫉妬心；四者、離於非處起貪顛倒之心；五者、轉輪聖王命盡彼亦俱盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！轉輪聖王夫人寶者，離於女人五種惡法。何等為五？一者、離於女人無志輕躁之心；二者、離貪餘男子心；三者、離於慳嫉妬心；四者、離於非處起貪顛倒之心；五者、轉輪聖王命盡彼亦俱盡。

「復次，大王！彼夫人寶有五種功德。何等為五？一者、知念不違王心；二者、能生千子具足；三者、自然姓尊豪貴；四者、能令住處具足一切資生；五者、若王與諸女人受欲樂時，不起嫉妬、瞋恨、惡心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！彼夫人寶有五種功德。何等為五？一者、知念不違王心；二者、能生千子具足；三者、自然姓尊豪貴；四者、能令住處具足一切資生；五者、若王與諸女人受欲樂時，不起嫉妬、瞋恨、惡心。

「復次，大王！彼轉輪王夫人成就三種功德。何等為三？一者、離惡口；二者、離邪見；三者、若王餘行不在五欲境界不能動心。大王當知！轉輪聖王夫人捨身，生於天上。何以故？以離貪嫉故，如是名為轉輪聖王夫人功德，令王受於最勝上樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！彼轉輪王夫人成就三種功德。何等為三？一者、離惡口；二者、離邪見；三者、若王餘行不在五欲境界不能動心。大王當知！轉輪聖王夫人捨身，生於天上。何以故？以離貪嫉故，如是名為轉輪聖王夫人功德，令王受於最勝上樂。」

王言：「大師！轉輪聖王依何因得彼摩尼寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！轉輪聖王依何因得彼摩尼寶？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得彼第二摩尼珠寶，得受最勝光明資生無上樂故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得彼第二摩尼珠寶，得受最勝光明資生無上樂故。」

「云何最勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何最勝？」

「大王當知！轉輪聖王摩尼珠寶有八種功德。何等為八？第一功德者，彼摩尼寶於夜黑闇放大光明，如秋滿月，光明能照一百由旬，至於夏日眾生患熱，以摩尼寶放光觸身，得清涼故。第二功德者，轉輪聖王若行曠野無水之處，眾生饑渴時，摩尼寶即放八味具功德水，充足饑渴。第三功德者，轉輪聖王有所須者，一切皆從摩尼寶出。第四功德者，彼摩尼寶有八楞相，一一楞中出種種光，謂青、黃、赤、白、頗梨、紅、紫。第五功德者，彼摩尼寶在所，能令一百由旬所有眾生，皆離病苦常得定心，所作善業無空過者。第六功德者，彼摩尼寶所住境界，無諸惡龍能放毒氣，雹風、惡雨傷害眾生。第七功德者，一切山川、溪谷、溝㵎、泉水乾竭悉令還復，樹林、草木、華果枯悴能令滋茂，鉢頭摩等池水華林一切具足。第八功德者，彼摩尼寶所在之處，人民無有疾疫諸毒非時死者，至於畜生：虎、狼、師子、蛇、鼠、貓、狸、鷹、鷂之類相食噉者，不起害心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！轉輪聖王摩尼珠寶有八種功德。何等為八？第一功德者，彼摩尼寶於夜黑闇放大光明，如秋滿月，光明能照一百由旬，至於夏日眾生患熱，以摩尼寶放光觸身，得清涼故。第二功德者，轉輪聖王若行曠野無水之處，眾生饑渴時，摩尼寶即放八味具功德水，充足饑渴。第三功德者，轉輪聖王有所須者，一切皆從摩尼寶出。第四功德者，彼摩尼寶有八楞相，一一楞中出種種光，謂青、黃、赤、白、頗梨、紅、紫。第五功德者，彼摩尼寶在所，能令一百由旬所有眾生，皆離病苦常得定心，所作善業無空過者。第六功德者，彼摩尼寶所住境界，無諸惡龍能放毒氣，雹風、惡雨傷害眾生。第七功德者，一切山川、溪谷、溝㵎、泉水乾竭悉令還復，樹林、草木、華果枯悴能令滋茂，鉢頭摩等池水華林一切具足。第八功德者，彼摩尼寶所在之處，人民無有疾疫諸毒非時死者，至於畜生：虎、狼、師子、蛇、鼠、貓、狸、鷹、鷂之類相食噉者，不起害心。

「復次，大王！轉輪聖王千子滿足，身體洪壯，勇猛雄傑，降伏世間，隨順王命，能護大法，隨順法行，心能慈愍一切眾生，是名轉輪聖王摩尼寶用，令王得受最上勝樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！轉輪聖王千子滿足，身體洪壯，勇猛雄傑，降伏世間，隨順王命，能護大法，隨順法行，心能慈愍一切眾生，是名轉輪聖王摩尼寶用，令王得受最上勝樂。」

王言：「大師！轉輪聖王依何因得第三輪寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！轉輪聖王依何因得第三輪寶？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得彼輪寶，所住之處自然降伏，得大勝樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得彼輪寶，所住之處自然降伏，得大勝樂。」

王言：「大師！云何名為得大勝樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！云何名為得大勝樂？」

「大王當知！轉輪聖王所有輪寶具足，能有五種功德。何等為五？一功德者，彼輪寶體純閻浮檀金，具足千輻廣五由旬，顯現世間如第二日輪。二功德者，彼輪寶去飛騰虛空無能障礙，一日能行八千由旬。三功德者，隨順轉輪王心中念欲，詣四天王行四天下——南閻浮提、西拘耶尼、北欝單越、東弗波提——時彼輪寶隨王念處，即飛虛空，在前而去，依彼輪力，四兵象馬及車步等，一切悉皆飛騰而去。四功德者，所有不伏轉輪王者，王若心念，而彼輪寶隨所念處即飛而去，悉令降伏。五功德者，彼輪寶勢無有敵對，一切小王見者降伏，以轉輪王依法修行離瞋心故，是名轉輪聖王輪寶之用，令王受於最勝大樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！轉輪聖王所有輪寶具足，能有五種功德。何等為五？一功德者，彼輪寶體純閻浮檀金，具足千輻廣五由旬，顯現世間如第二日輪。二功德者，彼輪寶去飛騰虛空無能障礙，一日能行八千由旬。三功德者，隨順轉輪王心中念欲，詣四天王行四天下——南閻浮提、西拘耶尼、北欝單越、東弗波提——時彼輪寶隨王念處，即飛虛空，在前而去，依彼輪力，四兵象馬及車步等，一切悉皆飛騰而去。四功德者，所有不伏轉輪王者，王若心念，而彼輪寶隨所念處即飛而去，悉令降伏。五功德者，彼輪寶勢無有敵對，一切小王見者降伏，以轉輪王依法修行離瞋心故，是名轉輪聖王輪寶之用，令王受於最勝大樂。」

王言：「大師！轉輪聖王依何因得第四象寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！轉輪聖王依何因得第四象寶？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得於象寶，受於第一最勝乘樂。」王言：「大師！云何名為最勝乘樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得於象寶，受於第一最勝乘樂。」王言：「大師！云何名為最勝乘樂？」

「大王當知！彼大象寶猶如良馬，調伏柔軟，隨自在用，降伏他國。七支善住，所謂四足、首及陰、尾，是七種支善住大力，力能堪敵凡象千數，白如凝雪。譬如帝釋伊羅鉢羅象，一切凡象無能現前來嗅香者。大王！彼象能於三處有自在用，所謂虛空、水中、陸地。大王！彼象能速疾行，一日三匝行閻浮提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！彼大象寶猶如良馬，調伏柔軟，隨自在用，降伏他國。七支善住，所謂四足、首及陰、尾，是七種支善住大力，力能堪敵凡象千數，白如凝雪。譬如帝釋伊羅鉢羅象，一切凡象無能現前來嗅香者。大王！彼象能於三處有自在用，所謂虛空、水中、陸地。大王！彼象能速疾行，一日三匝行閻浮提。

「大王當知！彼轉輪王乘象王者，彼時象王與王心同，隨王念處即從而去，行步平正猶如鵝王，不疾不遲、不曲不戾，凡人中行不令驚怖，乃至女人有摩觸者，心不瞋嬈。至鬪戰時，極能現大兇害之相，不可侵近。行、住、坐、臥、眠、食、拘繫，一絲能掣牽挽去住，隨順無違，是名轉輪聖王象寶之用，令王受於最勝乘樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！彼轉輪王乘象王者，彼時象王與王心同，隨王念處即從而去，行步平正猶如鵝王，不疾不遲、不曲不戾，凡人中行不令驚怖，乃至女人有摩觸者，心不瞋嬈。至鬪戰時，極能現大兇害之相，不可侵近。行、住、坐、臥、眠、食、拘繫，一絲能掣牽挽去住，隨順無違，是名轉輪聖王象寶之用，令王受於最勝乘樂。」

王言：「大師！轉輪聖王依何因得第五馬寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！轉輪聖王依何因得第五馬寶？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得彼馬寶，受最迅疾第一乘樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得彼馬寶，受最迅疾第一乘樂。」

王言：「大師！云何迅疾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！云何迅疾？」

「大王當知！彼馬寶者，色白如彼拘牟頭華，天旋輪文遍滿身相，不大、不小、不高、不下，身體正足，心性柔軟，善能調伏，如帝釋王婆羅何馬隨意去住，一日三遍行閻浮提，無疲勞想。大王當知！如是名為轉輪聖王馬寶之用，令王受於第一迅疾上勝乘樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！彼馬寶者，色白如彼拘牟頭華，天旋輪文遍滿身相，不大、不小、不高、不下，身體正足，心性柔軟，善能調伏，如帝釋王婆羅何馬隨意去住，一日三遍行閻浮提，無疲勞想。大王當知！如是名為轉輪聖王馬寶之用，令王受於第一迅疾上勝乘樂。」

王言：「大師！轉輪聖王依何因得第六大臣寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！轉輪聖王依何因得第六大臣寶？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心，得大臣寶，令王閑遊，得受第一無事勝樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心，得大臣寶，令王閑遊，得受第一無事勝樂。」

王言：「大師！云何無事第一勝樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！云何無事第一勝樂？」

「大王當知！彼大臣者，代王理政一如王心，憂國忘身，不營私務，念護百姓，如養雙目，隨王所念，如念即辦，不礙不著，修行正道，離於非法，隨時隨處不行惱害，正依王命行十善法，不違善行，不違如法，不違如法義，皆能具足。大王當知！如是名為轉輪聖王大臣寶用，令王得受第一勝樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！彼大臣者，代王理政一如王心，憂國忘身，不營私務，念護百姓，如養雙目，隨王所念，如念即辦，不礙不著，修行正道，離於非法，隨時隨處不行惱害，正依王命行十善法，不違善行，不違如法，不違如法義，皆能具足。大王當知！如是名為轉輪聖王大臣寶用，令王得受第一勝樂。」

王言：「大師！轉輪聖王依何因得第七主藏寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！轉輪聖王依何因得第七主藏寶？」

答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得主藏寶，滿王願心安隱受樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！轉輪聖王依離瞋心不善業故，得主藏寶，滿王願心安隱受樂。」

王言：「大師！云何滿足安隱受樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！云何滿足安隱受樂？」

「大王當知！彼主藏寶有大功德，一切諸山、深㵎、幽谷、曠野、川澤、丘陵、堆埠、坑坎高下不平之處，能以金剛寶、因陀羅寶、摩羅迦多寶、馬瑙寶等一切珍寶以用填滿，而寶不盡，何況金、銀、琉璃、頗梨不在數者。彼主藏寶心常歡喜，無諂曲相，無異心相，不生他惱，一切見者心皆歡喜。大王當知！如是名為轉輪聖王主藏寶用，令王滿足一切願樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！彼主藏寶有大功德，一切諸山、深㵎、幽谷、曠野、川澤、丘陵、堆埠、坑坎高下不平之處，能以金剛寶、因陀羅寶、摩羅迦多寶、馬瑙寶等一切珍寶以用填滿，而寶不盡，何況金、銀、琉璃、頗梨不在數者。彼主藏寶心常歡喜，無諂曲相，無異心相，不生他惱，一切見者心皆歡喜。大王當知！如是名為轉輪聖王主藏寶用，令王滿足一切願樂。

「大王當知！轉輪聖王具足如是七寶用故，王四天下及諸龍王、二種天王——謂四天下、三十三天——共天帝釋分座而坐，以依離一瞋恨、惡心、不善業道，得如是等七寶具足，受用勝樂，何況具足行十善道！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！轉輪聖王具足如是七寶用故，王四天下及諸龍王、二種天王——謂四天下、三十三天——共天帝釋分座而坐，以依離一瞋恨、惡心、不善業道，得如是等七寶具足，受用勝樂，何況具足行十善道！

「大王當知！轉輪聖王復有七種名為軟寶，所有功德少前七寶。何等為七？一者、劍寶；二者、皮寶；三者、床寶；四者、園寶；五者、屋舍寶；六者、衣寶；七者、足所用寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！轉輪聖王復有七種名為軟寶，所有功德少前七寶。何等為七？一者、劍寶；二者、皮寶；三者、床寶；四者、園寶；五者、屋舍寶；六者、衣寶；七者、足所用寶。」

王言：「大師！云何轉輪聖王第一劍寶，有何等用？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！云何轉輪聖王第一劍寶，有何等用？」

「大王當知！彼劍寶者，轉輪聖王所王國內，若有心念違王命者，時彼劍寶即從虛空飛往詣彼，彼諸小王見即降伏，拜問劍寶，而彼劍寶不起殺心害一眾生，是名轉輪聖王劍寶功德，一切國土不加刀仗，自然隨順。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！彼劍寶者，轉輪聖王所王國內，若有心念違王命者，時彼劍寶即從虛空飛往詣彼，彼諸小王見即降伏，拜問劍寶，而彼劍寶不起殺心害一眾生，是名轉輪聖王劍寶功德，一切國土不加刀仗，自然隨順。」

「大師！云何轉輪聖王第二皮寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大師！云何轉輪聖王第二皮寶？」

「大王當知！彼轉輪王所有皮寶者，海龍王皮出大海中，大海商主所持奉獻轉輪聖王。彼皮寶身廣五由旬、長十由旬，體淨鮮潔，光曜白日，火燒不焦，水漬不爛，猛風摧岳，吹不能動，體含溫涼，能却寒熱，隨王去處皮寶亦去，而彼皮寶隨轉輪王所有士眾，滿十由旬遍覆其上，能作屋舍，充足一切人眾所居，而彼人眾各得別屋，不相防礙，是名皮寶功德之用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！彼轉輪王所有皮寶者，海龍王皮出大海中，大海商主所持奉獻轉輪聖王。彼皮寶身廣五由旬、長十由旬，體淨鮮潔，光曜白日，火燒不焦，水漬不爛，猛風摧岳，吹不能動，體含溫涼，能却寒熱，隨王去處皮寶亦去，而彼皮寶隨轉輪王所有士眾，滿十由旬遍覆其上，能作屋舍，充足一切人眾所居，而彼人眾各得別屋，不相防礙，是名皮寶功德之用。」

「大師！云何轉輪聖王第三床寶？」「大王當知！彼轉輪王所有床寶，立能平正安隱不動，不高不下、不廣不狹、不長不短、不坤不垤、不堅不軟、不澁不滑，柔軟得所。若王入禪坐彼床寶，即入解脫禪定三昧；若王欲起貪、瞋、癡心，坐彼床寶即時俱滅；女人見王坐寶床者，即皆得離貪、瞋、癡心，是名床寶功德之用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大師！云何轉輪聖王第三床寶？」「大王當知！彼轉輪王所有床寶，立能平正安隱不動，不高不下、不廣不狹、不長不短、不坤不垤、不堅不軟、不澁不滑，柔軟得所。若王入禪坐彼床寶，即入解脫禪定三昧；若王欲起貪、瞋、癡心，坐彼床寶即時俱滅；女人見王坐寶床者，即皆得離貪、瞋、癡心，是名床寶功德之用。」

「大師！云何轉輪聖王第四園寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大師！云何轉輪聖王第四園寶？」

「大王當知！彼轉輪王若欲入於禪定之時，入彼園中即得定心；若王欲受五欲樂時，入彼園中，依王所行善業功德，諸天界中所有可樂，華果、諸鳥、泉水、流水、池水、河水、妓樂、歌舞、戲樂之具，於彼天中自然隱沒，現於王前。時轉輪王亦如諸天受諸欲樂，是名園寶功德之用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！彼轉輪王若欲入於禪定之時，入彼園中即得定心；若王欲受五欲樂時，入彼園中，依王所行善業功德，諸天界中所有可樂，華果、諸鳥、泉水、流水、池水、河水、妓樂、歌舞、戲樂之具，於彼天中自然隱沒，現於王前。時轉輪王亦如諸天受諸欲樂，是名園寶功德之用。」

「大師！云何轉輪聖王第五舍寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大師！云何轉輪聖王第五舍寶？」

「大王當知！彼轉輪王若入彼屋，欲見日月彼諸星宿，即彼屋內一切悉見；彼天宮殿所有種種殊異珍翫，悉見無礙；彼諸天中所作妓樂，屋中悉聞；即離憂惱一切疲勞，於睡眠中極受快樂。於其睡中，夢見種種希妙瑞相。寒時暖風，柔軟香美；熱時涼風，清冷適悅，受快觸樂。夜二分眠，第三分起，遠離睡眠，起受法樂，第四分中說法教化，是名舍寶功德之用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！彼轉輪王若入彼屋，欲見日月彼諸星宿，即彼屋內一切悉見；彼天宮殿所有種種殊異珍翫，悉見無礙；彼諸天中所作妓樂，屋中悉聞；即離憂惱一切疲勞，於睡眠中極受快樂。於其睡中，夢見種種希妙瑞相。寒時暖風，柔軟香美；熱時涼風，清冷適悅，受快觸樂。夜二分眠，第三分起，遠離睡眠，起受法樂，第四分中說法教化，是名舍寶功德之用。」

「大師！云何轉輪聖王第六衣寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大師！云何轉輪聖王第六衣寶？」

「大王當知！彼轉輪王所有衣寶，無如世間絹布絲縷，縱橫文章第一柔軟，一切塵垢不能點污，著彼寶衣，即離寒熱、饑渴、病瘦、憂惱、疲極。大王當知！而彼衣寶，火不能燒，刀不能割，水不能爛，是名衣寶功德之用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！彼轉輪王所有衣寶，無如世間絹布絲縷，縱橫文章第一柔軟，一切塵垢不能點污，著彼寶衣，即離寒熱、饑渴、病瘦、憂惱、疲極。大王當知！而彼衣寶，火不能燒，刀不能割，水不能爛，是名衣寶功德之用。」

「大師！云何轉輪聖王足所用寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大師！云何轉輪聖王足所用寶？」

「大王當知！轉輪聖王足所用寶者，所謂鞾等，若王著者，涉水不沒，如行陸地；入火不燒，如清涼池。王欲遊行，步受戲樂，雖復遠行百千由旬，不覺疲極，是名足寶功德之用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知！轉輪聖王足所用寶者，所謂鞾等，若王著者，涉水不沒，如行陸地；入火不燒，如清涼池。王欲遊行，步受戲樂，雖復遠行百千由旬，不覺疲極，是名足寶功德之用。

「大王！是名轉輪聖王七種軟寶，是十善中少分習氣功德果報，非正具足十善業道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！是名轉輪聖王七種軟寶，是十善中少分習氣功德果報，非正具足十善業道。」

王言：「大師！云何名為遍行大地無有敵對？云何名為無有諸刺？云何名為無有諸惱？云何名為無有刀仗？云何名為依於正法？云何平等？云何名為安慰降伏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！云何名為遍行大地無有敵對？云何名為無有諸刺？云何名為無有諸惱？云何名為無有刀仗？云何名為依於正法？云何平等？云何名為安慰降伏？」

答言：「大王！遍行大地無敵對者，以遍大地得自在故。無諸刺者，以無惡對怨敵刺故。無諸惱者，不以強力威逼人故。無刀仗者，離於刀仗不行損害故。依正法者，以離非法貪瞋癡，使行於正法，化愚闇故。平等者，等慈眾生，如念一子不偏護故。安慰降伏者，餘王眾生各各住處，不移不奪安隱住故。何以故？大王當知！轉輪聖王王四天下，彼時彼處所有城邑，有諸小王。彼諸小王迎轉輪王，而作是言：『大王當知！此諸大地如是安隱、如是滿足、如是大豐、如是大樂、如是無病，衣服、飲食自然而得，無諸苦惱，多諸眾生、人民、象馬，一切滿足，皆是大天聖王所有，隨王受用。我等隨順大王教命，無敢違逆。』時轉輪王告諸王言：『汝諸王等，各安汝國，我來為汝，不為國土。汝等當依正法行化，莫依邪法，依平等心，莫依偏心。汝等國內，若邪法起速除滅者，是順我命，名受汝國；若不除滅，我當與汝極大重罪。』大王當知！如是名為轉輪聖王護諸眾生。諸小王者，謂少分王、次少分王、邊地王，彼二種王隨順轉輪聖王教令。大王當知！如是名為大地國主王化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！遍行大地無敵對者，以遍大地得自在故。無諸刺者，以無惡對怨敵刺故。無諸惱者，不以強力威逼人故。無刀仗者，離於刀仗不行損害故。依正法者，以離非法貪瞋癡，使行於正法，化愚闇故。平等者，等慈眾生，如念一子不偏護故。安慰降伏者，餘王眾生各各住處，不移不奪安隱住故。何以故？大王當知！轉輪聖王王四天下，彼時彼處所有城邑，有諸小王。彼諸小王迎轉輪王，而作是言：『大王當知！此諸大地如是安隱、如是滿足、如是大豐、如是大樂、如是無病，衣服、飲食自然而得，無諸苦惱，多諸眾生、人民、象馬，一切滿足，皆是大天聖王所有，隨王受用。我等隨順大王教命，無敢違逆。』時轉輪王告諸王言：『汝諸王等，各安汝國，我來為汝，不為國土。汝等當依正法行化，莫依邪法，依平等心，莫依偏心。汝等國內，若邪法起速除滅者，是順我命，名受汝國；若不除滅，我當與汝極大重罪。』大王當知！如是名為轉輪聖王護諸眾生。諸小王者，謂少分王、次少分王、邊地王，彼二種王隨順轉輪聖王教令。大王當知！如是名為大地國主王化眾生。」

王言：「大師！諸餘小王依何等法，治國養民得為如法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大師！諸餘小王依何等法，治國養民得為如法？」

答言：「大王！諸小王等，依王論法，以道治國，護諸眾生，除轉輪王。何以故？轉輪聖王出在世時，彼時眾生離諸不善惡貪法心，離顛倒貪心，離邪見心，彼彼諸國無有非法屠獵師等。何以故？依法王法，明識罪福，心不迷悶，不疑於法，動則合理，不生過非故。大王當知！如是名為轉輪聖王依自業力功德護持於彼世，時諸小王論一切不行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！諸小王等，依王論法，以道治國，護諸眾生，除轉輪王。何以故？轉輪聖王出在世時，彼時眾生離諸不善惡貪法心，離顛倒貪心，離邪見心，彼彼諸國無有非法屠獵師等。何以故？依法王法，明識罪福，心不迷悶，不疑於法，動則合理，不生過非故。大王當知！如是名為轉輪聖王依自業力功德護持於彼世，時諸小王論一切不行。」