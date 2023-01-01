大薩遮尼乾子所說經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大薩遮尼乾子所說經卷第一

元魏天竺三藏菩提留支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提留支譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

歸命大智海毘盧遮那佛(外國本一切經首皆有此句)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命大智海毘盧遮那佛(外國本一切經首皆有此句)。

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆在欝闍延城，王名嚴熾，住王園中，其園所有殊勝莊嚴不可稱計，所謂：娑羅樹、多羅樹、多摩羅樹、迦尼迦羅樹、尼拘律樹、波羅叉樹、欝曇鉢華樹、婆師迦華樹、陀㝹尼迦華樹、阿提目多伽華樹、瞻蔔華樹、阿輸迦華樹、波吒羅華樹，如是無量百千眾妙樹林莊嚴。復有種種異相之水，所謂：泉水海水、直流水、曲流水、多羅迦水、池水、從上注下水、從下涌上水，如是無量百千妙相眾水莊嚴。復有種種眾妙雜華，所謂：優波羅華、鉢頭摩華、拘牟頭華、分陀利華、他羅華、摩訶他羅華、盧遮華、摩訶盧遮華，如是無量百千妙華以為莊嚴。復有種種妙音聲鳥，所謂：鵝鳥、崑崙遮鳥、拘只羅鳥、鉤那羅鳥、具多鳥、崛多鳥、鸚鵡鳥、鸜鵒鳥、耆婆耆婆鳥、迦陵頻伽鳥，有如是等無量百千眾妙聲鳥以為莊嚴。復有種種妙色眾蜂，飛在虛空，迭相連接，猶如羅網遍覆於上以為莊嚴。復有種種眾雜色草，柔軟香潔，無量百千異種文色莊嚴其地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆在欝闍延城，王名嚴熾，住王園中，其園所有殊勝莊嚴不可稱計，所謂：娑羅樹、多羅樹、多摩羅樹、迦尼迦羅樹、尼拘律樹、波羅叉樹、欝曇鉢華樹、婆師迦華樹、陀㝹尼迦華樹、阿提目多伽華樹、瞻蔔華樹、阿輸迦華樹、波吒羅華樹，如是無量百千眾妙樹林莊嚴。復有種種異相之水，所謂：泉水海水、直流水、曲流水、多羅迦水、池水、從上注下水、從下涌上水，如是無量百千妙相眾水莊嚴。復有種種眾妙雜華，所謂：優波羅華、鉢頭摩華、拘牟頭華、分陀利華、他羅華、摩訶他羅華、盧遮華、摩訶盧遮華，如是無量百千妙華以為莊嚴。復有種種妙音聲鳥，所謂：鵝鳥、崑崙遮鳥、拘只羅鳥、鉤那羅鳥、具多鳥、崛多鳥、鸚鵡鳥、鸜鵒鳥、耆婆耆婆鳥、迦陵頻伽鳥，有如是等無量百千眾妙聲鳥以為莊嚴。復有種種妙色眾蜂，飛在虛空，迭相連接，猶如羅網遍覆於上以為莊嚴。復有種種眾雜色草，柔軟香潔，無量百千異種文色莊嚴其地。

如是眾妙莊嚴園中，與大比丘眾七十二百千萬等諸大眾俱，其名曰：慧命舍利弗、大目揵連、摩訶迦葉、阿㝹樓陀、須菩提、摩訶迦栴延、摩訶劫賓那、離波多、難陀、那提迦葉、伽耶迦葉、富樓那彌多羅尼子、憍範波提、般他迦、周羅般他迦、陀𩦠摩羅子、佉陀林純陀、摩訶拘絺羅、羅睺羅、慧命阿難等，七十二百千萬億諸大眾中而為上首。一切皆修如實法界境界諸行，一切皆入法界實性，一切皆得無障無礙虛空境界殊勝妙行，一切皆得無所著行，一切皆離煩惱諸垢一切結使，一切皆入如來法性光明照處，一切皆證同一法性平等大慧，一切皆得現諸如來一切智門，一切皆得常不休息大菩提道，一切皆得轉不退轉大菩提道，一切皆得證不退轉大菩提心，一切皆到第一彼岸般若智見，一切皆得究竟彼岸方便智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾妙莊嚴園中，與大比丘眾七十二百千萬等諸大眾俱，其名曰：慧命舍利弗、大目揵連、摩訶迦葉、阿㝹樓陀、須菩提、摩訶迦栴延、摩訶劫賓那、離波多、難陀、那提迦葉、伽耶迦葉、富樓那彌多羅尼子、憍範波提、般他迦、周羅般他迦、陀𩦠摩羅子、佉陀林純陀、摩訶拘絺羅、羅睺羅、慧命阿難等，七十二百千萬億諸大眾中而為上首。一切皆修如實法界境界諸行，一切皆入法界實性，一切皆得無障無礙虛空境界殊勝妙行，一切皆得無所著行，一切皆離煩惱諸垢一切結使，一切皆入如來法性光明照處，一切皆證同一法性平等大慧，一切皆得現諸如來一切智門，一切皆得常不休息大菩提道，一切皆得轉不退轉大菩提道，一切皆得證不退轉大菩提心，一切皆到第一彼岸般若智見，一切皆得究竟彼岸方便智慧。

復有摩訶波闍波提比丘尼、耶輸陀羅比丘尼等八千比丘尼，於百千萬億比丘尼中而為上首。一切皆悉具足善集諸妙白法，一切善入一切智道，一切皆近一切智智，一切皆入無所有性，一切能觀諸法無相，一切善信法際無際，一切皆得無障解脫，一切皆得隨諸有緣，可化眾生示佛色身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有摩訶波闍波提比丘尼、耶輸陀羅比丘尼等八千比丘尼，於百千萬億比丘尼中而為上首。一切皆悉具足善集諸妙白法，一切善入一切智道，一切皆近一切智智，一切皆入無所有性，一切能觀諸法無相，一切善信法際無際，一切皆得無障解脫，一切皆得隨諸有緣，可化眾生示佛色身。

諸菩薩摩訶薩七十二百千萬億諸大眾俱，其名曰：大速行菩薩、大速行住持菩薩、大奮迅菩薩、大奮迅王菩薩、大精進奮迅菩薩、大勇奮迅菩薩、現大勇勢奮迅菩薩、大力奮迅菩薩、大眾自在菩薩、大香象菩薩、大月菩薩、善月菩薩、月功德菩薩、寶月菩薩、月光普照菩薩、法無垢月菩薩、月普照菩薩、月名稱菩薩、放月光明菩薩、滿月菩薩、範聲菩薩、範自在吼聲菩薩、地吼聲菩薩、法界吼聲菩薩、驚怖一切魔宮吼聲菩薩、出法鼓聲菩薩、普識聲菩薩、無分別離分別聲菩薩、師子吼地勇聲菩薩、閉塞一切聲菩薩、普藏菩薩、功德藏菩薩、普照藏菩薩、寶藏菩薩、月藏菩薩、日藏菩薩、日光藏菩薩、波頭摩藏菩薩、福德藏菩薩、智勝藏菩薩、大慧菩薩、勝慧菩薩、名稱慧菩薩、快慧菩薩、上慧菩薩、增長慧菩薩、無邊慧菩薩、廣慧菩薩、佛慧菩薩、無盡慧菩薩、彌留山燈明菩薩、燃大燈明菩薩、法燈明菩薩、遍十方燈明菩薩、普照菩薩、普滅一切闇燈明菩薩、普照諸趣燈明菩薩、常放大光燈明菩薩、月光燈明菩薩、日光燈明菩薩、離惡道菩薩、降魔菩薩、大降魔菩薩、希生菩薩、難降菩薩、難量菩薩、難知智菩薩、竭惡道菩薩、大勢至菩薩、觀世自在菩薩、彌勒菩薩、文殊師利法王子菩薩等，七十二百千萬眾而為上首。如是諸菩薩摩訶薩等，一切皆得一生補處，一切皆得諸陀羅尼，一切皆得諸三昧海，一切皆得無邊樂說無礙辯才，一切皆得無畏說法，一切皆到第一彼岸功德叢林如意自在，一切皆得大神通道奮迅自在到諸佛國，一切皆得無礙自在身心解脫，一切皆得無障無礙畢竟知見，一切皆得普現佛身遊諸十方無佛國土，一切皆得如實正智轉大法輪無過無謬，一切皆得隨順十方堪聞眾生而為說法，一切皆得陀羅尼門說無非法，一切皆得無取無捨如實法界，一切皆得能說諸法空義無礙，一切皆能師子吼吼，一切皆能降伏外道，一切皆能摧魔怨敵，一切皆得菩薩神通諸勝妙行，一切皆得離諸怨憎，一切皆得地水火風平等大心，一切皆得入諸如來深密之處，一切皆得為諸眾生住持佛事，一切皆得諸佛如來所共讚歎稱譽隨喜說其勝行，一切皆能具足住持無邊際劫，一切皆能住持如來所說法輪，一切皆得放大法寶勝妙光明，一切皆得說不可盡勝行功德，一切皆得於諸世間具足自在，一切皆得具足成就過去諸願，一切皆得諸佛如來信行境界，一切皆得過去所修善行具足，一切皆得具足清淨佛無垢智，一切皆得常不休息勇猛精進供養一切諸佛如來，一切皆得勇猛發起畢定取於不退轉地，一切皆得大悲現前，一切皆得自性清淨深心解脫，一切皆得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩摩訶薩七十二百千萬億諸大眾俱，其名曰：大速行菩薩、大速行住持菩薩、大奮迅菩薩、大奮迅王菩薩、大精進奮迅菩薩、大勇奮迅菩薩、現大勇勢奮迅菩薩、大力奮迅菩薩、大眾自在菩薩、大香象菩薩、大月菩薩、善月菩薩、月功德菩薩、寶月菩薩、月光普照菩薩、法無垢月菩薩、月普照菩薩、月名稱菩薩、放月光明菩薩、滿月菩薩、範聲菩薩、範自在吼聲菩薩、地吼聲菩薩、法界吼聲菩薩、驚怖一切魔宮吼聲菩薩、出法鼓聲菩薩、普識聲菩薩、無分別離分別聲菩薩、師子吼地勇聲菩薩、閉塞一切聲菩薩、普藏菩薩、功德藏菩薩、普照藏菩薩、寶藏菩薩、月藏菩薩、日藏菩薩、日光藏菩薩、波頭摩藏菩薩、福德藏菩薩、智勝藏菩薩、大慧菩薩、勝慧菩薩、名稱慧菩薩、快慧菩薩、上慧菩薩、增長慧菩薩、無邊慧菩薩、廣慧菩薩、佛慧菩薩、無盡慧菩薩、彌留山燈明菩薩、燃大燈明菩薩、法燈明菩薩、遍十方燈明菩薩、普照菩薩、普滅一切闇燈明菩薩、普照諸趣燈明菩薩、常放大光燈明菩薩、月光燈明菩薩、日光燈明菩薩、離惡道菩薩、降魔菩薩、大降魔菩薩、希生菩薩、難降菩薩、難量菩薩、難知智菩薩、竭惡道菩薩、大勢至菩薩、觀世自在菩薩、彌勒菩薩、文殊師利法王子菩薩等，七十二百千萬眾而為上首。如是諸菩薩摩訶薩等，一切皆得一生補處，一切皆得諸陀羅尼，一切皆得諸三昧海，一切皆得無邊樂說無礙辯才，一切皆得無畏說法，一切皆到第一彼岸功德叢林如意自在，一切皆得大神通道奮迅自在到諸佛國，一切皆得無礙自在身心解脫，一切皆得無障無礙畢竟知見，一切皆得普現佛身遊諸十方無佛國土，一切皆得如實正智轉大法輪無過無謬，一切皆得隨順十方堪聞眾生而為說法，一切皆得陀羅尼門說無非法，一切皆得無取無捨如實法界，一切皆得能說諸法空義無礙，一切皆能師子吼吼，一切皆能降伏外道，一切皆能摧魔怨敵，一切皆得菩薩神通諸勝妙行，一切皆得離諸怨憎，一切皆得地水火風平等大心，一切皆得入諸如來深密之處，一切皆得為諸眾生住持佛事，一切皆得諸佛如來所共讚歎稱譽隨喜說其勝行，一切皆能具足住持無邊際劫，一切皆能住持如來所說法輪，一切皆得放大法寶勝妙光明，一切皆得說不可盡勝行功德，一切皆得於諸世間具足自在，一切皆得具足成就過去諸願，一切皆得諸佛如來信行境界，一切皆得過去所修善行具足，一切皆得具足清淨佛無垢智，一切皆得常不休息勇猛精進供養一切諸佛如來，一切皆得勇猛發起畢定取於不退轉地，一切皆得大悲現前，一切皆得自性清淨深心解脫，一切皆得

離諸疑悔戒取煩惱，一切皆得過去諸佛神力所加。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸疑悔戒取煩惱，一切皆得過去諸佛神力所加。

復有無量諸優婆塞、諸優婆夷。復有三千大千世界具大威德、具大威德上下殊勝諸天天王、諸龍龍王、諸夜叉夜叉王、諸乾闥婆乾闥婆王、諸阿修羅阿修羅王、諸迦樓羅迦樓羅王、諸緊那羅緊那羅王、諸摩睺羅伽摩睺羅伽王、人及人王，彼時一切諸大眾等，各有百千萬億眷屬俱集會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量諸優婆塞、諸優婆夷。復有三千大千世界具大威德、具大威德上下殊勝諸天天王、諸龍龍王、諸夜叉夜叉王、諸乾闥婆乾闥婆王、諸阿修羅阿修羅王、諸迦樓羅迦樓羅王、諸緊那羅緊那羅王、諸摩睺羅伽摩睺羅伽王、人及人王，彼時一切諸大眾等，各有百千萬億眷屬俱集會坐。

爾時世尊為諸無量百千萬億諸大眾等恭敬圍繞，處在百千萬福莊嚴功德勝藏師子座上結加趺坐。如來妙色身光威德，其相殊特，照曜顯現，蓋諸一切天龍八部。譬如須彌山王涌出大海，威光殊勝，照曜顯現，蓋諸小山；如來世尊大須彌王處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，蓋諸大眾，亦復如是。譬如初月，光輪漸長至月滿足，其光殊勝，照曜顯現，映奪一切星宿諸光；如來、世尊處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，映諸一切天人大眾，亦復如是。譬如虛空清淨無垢，離諸一切雲翳塵染，其中日輪放大光明，其光殊勝，照曜顯現，映奪一切諸虫螢火所有光明皆悉不現；如來日輪處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，映蔽一切釋提桓因、諸梵天王、四天王等光明不現，亦復如是。譬如闇夜在大山頂然大火輪，光明殊勝，照曜顯現，一切皆見；如來山火處在百千萬福莊嚴師子妙座，光明殊特，照曜顯現，有緣皆見，亦復如是。譬如師子諸獸之王在於深山，威力殊勝，照曜顯現，降伏一切諸虫獸等；如來師子諸法之王處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，降伏一切外道、異見諸眾生等，亦復如是。譬如離垢八楞摩尼如意寶珠置在高幢，放大光明，隨眾生願，雨令滿足，其光殊勝，照曜顯現，遍照十方；如來摩尼處在百千萬福莊嚴師子妙座，大智慧明，威光殊特，照曜顯現，遍照十方，滿眾生願，亦復如是。譬如自在轉輪聖王威德殊勝，照曜顯現，悉能降伏遍四天下，一切無有能敵對者；如來世尊轉法輪王處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，降伏一切諸魔怨敵，亦復如是。譬如釋提桓因以帝釋寶摩尼瓔珞繫在頸上，處善法堂諸天眾中，威德殊勝，照曜顯現，降伏一切諸天大眾；如來帝釋處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，蓋諸天人，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為諸無量百千萬億諸大眾等恭敬圍繞，處在百千萬福莊嚴功德勝藏師子座上結加趺坐。如來妙色身光威德，其相殊特，照曜顯現，蓋諸一切天龍八部。譬如須彌山王涌出大海，威光殊勝，照曜顯現，蓋諸小山；如來世尊大須彌王處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，蓋諸大眾，亦復如是。譬如初月，光輪漸長至月滿足，其光殊勝，照曜顯現，映奪一切星宿諸光；如來、世尊處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，映諸一切天人大眾，亦復如是。譬如虛空清淨無垢，離諸一切雲翳塵染，其中日輪放大光明，其光殊勝，照曜顯現，映奪一切諸虫螢火所有光明皆悉不現；如來日輪處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，映蔽一切釋提桓因、諸梵天王、四天王等光明不現，亦復如是。譬如闇夜在大山頂然大火輪，光明殊勝，照曜顯現，一切皆見；如來山火處在百千萬福莊嚴師子妙座，光明殊特，照曜顯現，有緣皆見，亦復如是。譬如師子諸獸之王在於深山，威力殊勝，照曜顯現，降伏一切諸虫獸等；如來師子諸法之王處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，降伏一切外道、異見諸眾生等，亦復如是。譬如離垢八楞摩尼如意寶珠置在高幢，放大光明，隨眾生願，雨令滿足，其光殊勝，照曜顯現，遍照十方；如來摩尼處在百千萬福莊嚴師子妙座，大智慧明，威光殊特，照曜顯現，遍照十方，滿眾生願，亦復如是。譬如自在轉輪聖王威德殊勝，照曜顯現，悉能降伏遍四天下，一切無有能敵對者；如來世尊轉法輪王處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，降伏一切諸魔怨敵，亦復如是。譬如釋提桓因以帝釋寶摩尼瓔珞繫在頸上，處善法堂諸天眾中，威德殊勝，照曜顯現，降伏一切諸天大眾；如來帝釋處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，蓋諸天人，亦復如是。

大薩遮尼乾子所說經問疑品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大薩遮尼乾子所說經問疑品第二

爾時，聖者文殊師利法王子菩薩見諸無量大眾雲集，見佛、世尊現大勝妙希有之相，作是思惟：「今者世尊為何事故先現此相？我有疑事今應當問。何以故？如來、世尊處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，如是無量大眾集會，難可值遇。」作是念已，即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，即以偈頌讚歎如來而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，聖者文殊師利法王子菩薩見諸無量大眾雲集，見佛、世尊現大勝妙希有之相，作是思惟：「今者世尊為何事故先現此相？我有疑事今應當問。何以故？如來、世尊處在百千萬福莊嚴師子妙座，威光殊特，照曜顯現，如是無量大眾集會，難可值遇。」作是念已，即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，即以偈頌讚歎如來而說偈言：

「世尊十力雄， 天人諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊十力雄， 天人諸世間，

三界無與等， 何有能過者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界無與等， 何有能過者。

譬如須彌王， 出大海小山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如須彌王， 出大海小山，

深固不傾動， 諸天蒙安隱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深固不傾動， 諸天蒙安隱；

如來須彌王， 過聖生死海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來須彌王， 過聖生死海，

諸功德住持， 安住不可動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸功德住持， 安住不可動，

功德須彌身， 顯出諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德須彌身， 顯出諸世間，

一切依如來， 安隱住涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切依如來， 安隱住涅槃。

譬如空無障， 滿月獨明照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如空無障， 滿月獨明照，

一切星宿光， 隱沒不能現； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切星宿光， 隱沒不能現；

如來十力淨， 智慧月明朗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來十力淨， 智慧月明朗，

神通弟子眾， 亦如星宿光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通弟子眾， 亦如星宿光。

譬如日光輪， 照曜諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如日光輪， 照曜諸世間，

除滅一切闇， 諸小光不現； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅一切闇， 諸小光不現；

如來智日輪， 照除世間闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智日輪， 照除世間闇，

諸梵王等光， 隱沒不能現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸梵王等光， 隱沒不能現。

譬如夜然火， 置在高山頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如夜然火， 置在高山頂，

以體明淨故， 十方闇皆見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以體明淨故， 十方闇皆見；

如來大明火， 智慧山高顯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大明火， 智慧山高顯，

照煩惱闇界， 法性令開現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照煩惱闇界， 法性令開現。

譬如師子王， 雄猛蓋諸獸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如師子王， 雄猛蓋諸獸，

不現威怒相， 一切獸降伏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不現威怒相， 一切獸降伏；

如來師子王， 無畏力具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來師子王， 無畏力具足，

慈心諸外道， 自然皆降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心諸外道， 自然皆降伏。

譬如摩尼珠， 放光照世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如摩尼珠， 放光照世間，

隨諸眾生願， 一切雨滿足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生願， 一切雨滿足；

如來摩尼珠， 智慧幢照遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來摩尼珠， 智慧幢照遠，

能雨大法雨， 滿足眾生願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能雨大法雨， 滿足眾生願。

譬如轉輪王， 具足七寶福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如轉輪王， 具足七寶福，

遊諸四天下， 怨對生親友； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊諸四天下， 怨對生親友；

如來轉輪王， 具足十力寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來轉輪王， 具足十力寶，

攝諸四魔眾， 皆歸如來道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝諸四魔眾， 皆歸如來道。

譬如帝釋王， 三十三天主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如帝釋王， 三十三天主，

布正善法堂， 諸天歡喜受； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布正善法堂， 諸天歡喜受；

如來天帝釋， 三界大法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來天帝釋， 三界大法王，

慈心觀諸趣， 坐涅槃法堂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心觀諸趣， 坐涅槃法堂，

興大慈悲雲， 雨甘露法雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興大慈悲雲， 雨甘露法雨，

天人歡喜受， 修行無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人歡喜受， 修行無上道。」

爾時聖者文殊師利法王子菩薩說諸偈頌讚歎佛已，合掌白佛言：「世尊！如來乃能為諸大眾說菩薩行方便境界奮迅法門，以聞此經，諸有信樂無上大乘善根眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，及信小乘狹劣眾生亦發無上菩提之心，已發無上大心眾生而能增長菩提之念，諸狹劣行小見眾生能發大行，退道眾生而能進取大菩提道，以取菩提勝道眾生能入如來智慧莊嚴深密法中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者文殊師利法王子菩薩說諸偈頌讚歎佛已，合掌白佛言：「世尊！如來乃能為諸大眾說菩薩行方便境界奮迅法門，以聞此經，諸有信樂無上大乘善根眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，及信小乘狹劣眾生亦發無上菩提之心，已發無上大心眾生而能增長菩提之念，諸狹劣行小見眾生能發大行，退道眾生而能進取大菩提道，以取菩提勝道眾生能入如來智慧莊嚴深密法中。」

爾時世尊告文殊師利法王子菩薩言：「文殊師利！諸佛、如來、應、正遍知所有難信、難知、難覺、難識、難量、難入深密之法，一切天、人不知如來依何意說。文殊師利！如此甚深微妙之法，若有眾生行惡行者，不知此法、不識此法；諸破戒者，不知此法、不識此法；樂小行者，不信此法；破壞心者，不信此法；為惡知識所攝持者，不入此法；諸善知識所不攝者，不入此法；不為諸佛住持眾生，不聞此法——除諸如來加力持者，能聞此法、能信此法，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告文殊師利法王子菩薩言：「文殊師利！諸佛、如來、應、正遍知所有難信、難知、難覺、難識、難量、難入深密之法，一切天、人不知如來依何意說。文殊師利！如此甚深微妙之法，若有眾生行惡行者，不知此法、不識此法；諸破戒者，不知此法、不識此法；樂小行者，不信此法；破壞心者，不信此法；為惡知識所攝持者，不入此法；諸善知識所不攝者，不入此法；不為諸佛住持眾生，不聞此法——除諸如來加力持者，能聞此法、能信此法，無有是處。」

爾時世尊重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重宣此義而說偈言：

「美妙聲法子， 能問我此事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「美妙聲法子， 能問我此事，

汝今至心聽， 我當為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今至心聽， 我當為汝說。

眾生無明覆， 唯有信小心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無明覆， 唯有信小心，

聞此大乘法， 不信故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞此大乘法， 不信故不說。

若於無量世， 過去諸佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於無量世， 過去諸佛所，

修行諸善行， 善根具成熟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行諸善行， 善根具成熟，

如是諸眾生， 常被如來加， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸眾生， 常被如來加，

聞說生歡喜， 乃能諦信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞說生歡喜， 乃能諦信受。

若為惡知識， 毒蛇之所螫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為惡知識， 毒蛇之所螫，

離於善知識， 不聞甘露法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離於善知識， 不聞甘露法，

於諸勝法中， 起於放逸心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸勝法中， 起於放逸心，

墮大邪見坑， 聞說不生信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮大邪見坑， 聞說不生信。

眾生心狹劣， 不堪受大法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生心狹劣， 不堪受大法，

聞退生不信， 起於誹謗心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞退生不信， 起於誹謗心，

長夜墮惡道， 永不聞佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長夜墮惡道， 永不聞佛法，

為彼起悲心， 故我不速說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼起悲心， 故我不速說。」

爾時聖者文殊師利法王子菩薩白佛言：「世尊！此會大眾皆善清淨，善行諸行，善能供養諸佛、如來，善能將護諸善知識，善能修集清淨信眼，善入大智信諸境界，善具清淨深心、直心。此會大眾一切善能觀諸境界，能知此法、能識此法。善哉，世尊！唯願為我及時會大眾樂聞之心善說此法。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者文殊師利法王子菩薩白佛言：「世尊！此會大眾皆善清淨，善行諸行，善能供養諸佛、如來，善能將護諸善知識，善能修集清淨信眼，善入大智信諸境界，善具清淨深心、直心。此會大眾一切善能觀諸境界，能知此法、能識此法。善哉，世尊！唯願為我及時會大眾樂聞之心善說此法。」而說偈言：

「此會諸眾生， 已於無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此會諸眾生， 已於無量劫，

一切諸佛所， 種善根滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛所， 種善根滿足。

如是眾生等， 能入佛境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾生等， 能入佛境界，

為滿法器故， 願佛今速說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為滿法器故， 願佛今速說。

一切皆瞻仰， 天人師面門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆瞻仰， 天人師面門，

恭敬合掌觀， 渴仰目不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬合掌觀， 渴仰目不捨。

願世尊愍此， 渴仰眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願世尊愍此， 渴仰眾生心，

雨大妙法雨， 令生善法牙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨大妙法雨， 令生善法牙。

我今請如來， 無上大法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今請如來， 無上大法王，

願開甘露門， 轉最勝法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願開甘露門， 轉最勝法輪。

是諸眾生等， 若聞佛所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸眾生等， 若聞佛所說，

能行無上道， 究竟涅槃法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能行無上道， 究竟涅槃法。」

大薩遮尼乾子所說經一乘品第三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大薩遮尼乾子所說經一乘品第三之一

爾時聖者文殊師利法王子菩薩如是問已，佛告文殊師利：「善哉，善哉！法王子！善哉，文殊師利！汝今善能問於如來、應、正遍知菩薩所行甚深法門。何以故？文殊師利！汝見諸法實義現前無有疑惑，究竟到於智波羅蜜第一彼岸，為欲利益無量眾生，令入菩薩無上道故，問如是法。文殊師利！汝能復為未來眾生然大明燈滅諸闇故，問如是法。善哉，善哉！文殊師利！汝今諦聽，我當為汝說菩薩行方便境界奮迅法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖者文殊師利法王子菩薩如是問已，佛告文殊師利：「善哉，善哉！法王子！善哉，文殊師利！汝今善能問於如來、應、正遍知菩薩所行甚深法門。何以故？文殊師利！汝見諸法實義現前無有疑惑，究竟到於智波羅蜜第一彼岸，為欲利益無量眾生，令入菩薩無上道故，問如是法。文殊師利！汝能復為未來眾生然大明燈滅諸闇故，問如是法。善哉，善哉！文殊師利！汝今諦聽，我當為汝說菩薩行方便境界奮迅法門。」

文殊師利白佛言：「善哉，世尊！願樂欲聞。」時諸一切菩薩大眾一心同聲俱白佛言：「善哉，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「善哉，世尊！願樂欲聞。」時諸一切菩薩大眾一心同聲俱白佛言：「善哉，世尊！願樂欲聞。」

爾時世尊欲說此法，告諸大眾：「諸善男子！若有善男子、善女人等，畢竟成就十二法者，乃能發於阿耨多羅三藐三菩提心。何等十二？一者、自性信大乘法，為離小乘狹劣心故，發菩提心；二者、自性成就大悲，為欲具足諸白法故，發菩提心；三者、直心本行堅固，為厭生死向彼岸故，發菩提心；四者、善集一切功德，為欲修滿諸願行故，發菩提心；五者、能善供養諸佛，為欲善起諸白法故，發菩提心；六者、身口意業清淨，為離一切諸惡行故，發菩提心；七者、遠離諸惡知識，為欲親近善知識故，發菩提心；八者、聞法如說修行，為不虛妄誑眾生故，發菩提心；九者、為欲利益一切，畜諸資生，不貪不慳故，發菩提心；十者、以得諸佛加護，為離一切諸魔加故，發菩提心；十一者、於諸眾生常起大悲，能捨內外一切諸物，為離慳嫉故，發菩提心；十二者、具法行力，為能成就諸功德故，發菩提心。善男子！是名十二妙法。若善男子、善女人成就此十二法者，乃能發於阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲說此法，告諸大眾：「諸善男子！若有善男子、善女人等，畢竟成就十二法者，乃能發於阿耨多羅三藐三菩提心。何等十二？一者、自性信大乘法，為離小乘狹劣心故，發菩提心；二者、自性成就大悲，為欲具足諸白法故，發菩提心；三者、直心本行堅固，為厭生死向彼岸故，發菩提心；四者、善集一切功德，為欲修滿諸願行故，發菩提心；五者、能善供養諸佛，為欲善起諸白法故，發菩提心；六者、身口意業清淨，為離一切諸惡行故，發菩提心；七者、遠離諸惡知識，為欲親近善知識故，發菩提心；八者、聞法如說修行，為不虛妄誑眾生故，發菩提心；九者、為欲利益一切，畜諸資生，不貪不慳故，發菩提心；十者、以得諸佛加護，為離一切諸魔加故，發菩提心；十一者、於諸眾生常起大悲，能捨內外一切諸物，為離慳嫉故，發菩提心；十二者、具法行力，為能成就諸功德故，發菩提心。善男子！是名十二妙法。若善男子、善女人成就此十二法者，乃能發於阿耨多羅三藐三菩提心。」

「善男子！復有十二種勝法菩薩成就，名發阿耨多羅三藐三菩提心。何等十二？一者、安隱心——為與一切眾生樂故，發菩提心；二者、愍念心——他惡來加，能忍將護，不生異相故，發菩提心；三者、大悲心——為荷眾生大重擔故，發菩提心；四者、大慈心——為拔一切惡道苦故，發菩提心；五者、清淨心——能於餘乘不生願樂故，發菩提心；六者、無染心——為離一切煩惱濁故，發菩提心；七者、光明心——為求無上自性清淨光明照故，發菩提心；八者、幻心——能知諸法究竟無物故，發菩提心；九者、無物心——能知一切無所有故，發菩提心；十者、堅固心——於諸法中不可動故，發菩提心；十一者、不退心——能證諸法究竟盡故，發菩提心；十二者、度諸眾生不生厭心——如說修行故，發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！復有十二種勝法菩薩成就，名發阿耨多羅三藐三菩提心。何等十二？一者、安隱心——為與一切眾生樂故，發菩提心；二者、愍念心——他惡來加，能忍將護，不生異相故，發菩提心；三者、大悲心——為荷眾生大重擔故，發菩提心；四者、大慈心——為拔一切惡道苦故，發菩提心；五者、清淨心——能於餘乘不生願樂故，發菩提心；六者、無染心——為離一切煩惱濁故，發菩提心；七者、光明心——為求無上自性清淨光明照故，發菩提心；八者、幻心——能知諸法究竟無物故，發菩提心；九者、無物心——能知一切無所有故，發菩提心；十者、堅固心——於諸法中不可動故，發菩提心；十一者、不退心——能證諸法究竟盡故，發菩提心；十二者、度諸眾生不生厭心——如說修行故，發菩提心。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「諸善男子等， 若有諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子等， 若有諸眾生，

欲修諸白法， 成就無垢法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲修諸白法， 成就無垢法，

能於怨親中， 悲潤心平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於怨親中， 悲潤心平等，

如是諸菩薩， 名發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 名發菩提心。

若有眾生等， 已於無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生等， 已於無量劫，

將護惡知識， 供養善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將護惡知識， 供養善知識，

護持菩提門， 起諸大願行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持菩提門， 起諸大願行，

如是諸菩薩， 名發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 名發菩提心。

若有諸眾生， 憶念過去世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸眾生， 憶念過去世，

無量億劫事， 堅固如山王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億劫事， 堅固如山王，

精進心無惓， 常行不休息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進心無惓， 常行不休息，

如是諸菩薩， 名發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 名發菩提心。

若有眾生等， 捨離諸惡法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生等， 捨離諸惡法，

具足悲愍心， 安隱心成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足悲愍心， 安隱心成就，

念示諸眾生， 一切善業道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念示諸眾生， 一切善業道，

如是諸菩薩， 名發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 名發菩提心。

若有眾生等， 見諸勝智者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生等， 見諸勝智者，

念於大菩提， 無上勝功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念於大菩提， 無上勝功德，

欲於餘乘中， 心淨無點穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲於餘乘中， 心淨無點穢，

如是諸菩薩， 名發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 名發菩提心。

菩薩得淨心， 離虛妄分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩得淨心， 離虛妄分別，

觀世間涅槃， 平等無差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世間涅槃， 平等無差別，

雖行化眾生， 如見鏡中像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖行化眾生， 如見鏡中像，

如是發心者， 是實菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是發心者， 是實菩提心。

已離煩惱過， 一切諸塵勞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離煩惱過， 一切諸塵勞，

清淨如虛空， 不為垢所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨如虛空， 不為垢所染，

諸相永寂滅， 出離言語道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸相永寂滅， 出離言語道，

是名滿足修， 清淨菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名滿足修， 清淨菩提心。

如是諸菩薩， 不久坐道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 不久坐道場，

得大陀羅尼， 無上勝辯才， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得大陀羅尼， 無上勝辯才，

具足三十二， 八十相好身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足三十二， 八十相好身，

能住一切佛， 本性功德中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能住一切佛， 本性功德中。

「復次，文殊師利！菩薩摩訶薩能住如是勝功德中，有十二種布施妙行，能大利益，疾到菩提，菩薩應行檀波羅蜜。何等十二？一者、布施能速增長無上菩提功德利故，菩薩應行檀波羅蜜；二者、布施生處富足，手中常出無盡寶故，菩薩應行檀波羅蜜；三者、布施隨願得生釋梵天王、諸大家故，菩薩應行檀波羅蜜；四者、布施能離一切慳貪心過，棄捨諸有不生願樂故，菩薩應行檀波羅蜜；五者、布施能捨世間貪染縛故，菩薩應行檀波羅蜜；六者、布施出餓鬼門、離諸惡趣故，菩薩應行檀波羅蜜；七者、布施離諸世間多人共物，能得菩提不共物故，菩薩應行檀波羅蜜；八者、布施能稱眾生歡喜心故，菩薩應行檀波羅蜜；九者、布施能捨內外、行佛行故，菩薩應行檀波羅蜜；十者、布施於諸一切所愛事中，能離縛著垢害心故，菩薩應行檀波羅蜜；十一者、布施行能滿足無上檀波羅蜜故，菩薩應行檀波羅蜜；十二者、布施行能隨如來教、所願成就故，菩薩應行檀波羅蜜。善男子！是名菩薩摩訶薩十二種修行檀波羅蜜得大利益，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利！菩薩摩訶薩能住如是勝功德中，有十二種布施妙行，能大利益，疾到菩提，菩薩應行檀波羅蜜。何等十二？一者、布施能速增長無上菩提功德利故，菩薩應行檀波羅蜜；二者、布施生處富足，手中常出無盡寶故，菩薩應行檀波羅蜜；三者、布施隨願得生釋梵天王、諸大家故，菩薩應行檀波羅蜜；四者、布施能離一切慳貪心過，棄捨諸有不生願樂故，菩薩應行檀波羅蜜；五者、布施能捨世間貪染縛故，菩薩應行檀波羅蜜；六者、布施出餓鬼門、離諸惡趣故，菩薩應行檀波羅蜜；七者、布施離諸世間多人共物，能得菩提不共物故，菩薩應行檀波羅蜜；八者、布施能稱眾生歡喜心故，菩薩應行檀波羅蜜；九者、布施能捨內外、行佛行故，菩薩應行檀波羅蜜；十者、布施於諸一切所愛事中，能離縛著垢害心故，菩薩應行檀波羅蜜；十一者、布施行能滿足無上檀波羅蜜故，菩薩應行檀波羅蜜；十二者、布施行能隨如來教、所願成就故，菩薩應行檀波羅蜜。善男子！是名菩薩摩訶薩十二種修行檀波羅蜜得大利益，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊即以偈頌讚歎檀波羅蜜，重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即以偈頌讚歎檀波羅蜜，重說偈言：

「欲求無上道， 修行諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲求無上道， 修行諸功德，

破於慳貪心， 布施最第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破於慳貪心， 布施最第一。

佛子行捨心， 見來乞求者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子行捨心， 見來乞求者，

能生歡喜心， 一切無悋惜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能生歡喜心， 一切無悋惜。

國城及妻子， 乃至天王位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國城及妻子， 乃至天王位，

身肉及手足， 頭目諸膸腦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身肉及手足， 頭目諸膸腦，

清淨無垢眼， 施已心歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨無垢眼， 施已心歡喜，

如是行捨心， 名檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是行捨心， 名檀波羅蜜。

一切諸如來， 滿足諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸如來， 滿足諸功德，

具勝涅槃道， 皆由布施故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具勝涅槃道， 皆由布施故。

是故諸佛子， 欲求無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸佛子， 欲求無上道，

常當修捨心， 行檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當修捨心， 行檀波羅蜜。

施能得菩提， 不住於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施能得菩提， 不住於世間，

是故諸菩薩， 常當行捨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 常當行捨心。

施能斷貧窮， 富足七淨財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施能斷貧窮， 富足七淨財，

慳嫉妬心盡， 清淨佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慳嫉妬心盡， 清淨佛菩提。

布施能滿足， 成就十自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施能滿足， 成就十自在，

是故諸如來， 讚歎行施福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸如來， 讚歎行施福。

菩薩見是利， 為成波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩見是利， 為成波羅蜜，

是故修捨心， 常施一切物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故修捨心， 常施一切物。

「善男子！菩薩復有十二種持戒得大利益，菩薩應行尸波羅蜜。何等十二？一者、持戒能攝一切諸善根故，菩薩應行尸波羅蜜；二者、持戒入菩薩道故，菩薩應行尸波羅蜜；三者、持戒解脫一切煩惱縛故，菩薩應行尸波羅蜜；四者、持戒能過一切諸惡道故，菩薩應行尸波羅蜜；五者、持戒能拔惡道苦眾生故，菩薩應行尸波羅蜜；六者、持戒身口意業不為諸佛如來訶故，菩薩應行尸波羅蜜；七者、持戒諸佛如來常讚歎故，菩薩應行尸波羅蜜；八者、持戒能入諸有不放逸故，菩薩應行尸波羅蜜；九者、持戒即施眾生無怖畏故，菩薩應行尸波羅蜜；十者、持戒成就身口意業善故，菩薩應行尸波羅蜜；十一者、持戒能得於諸法中隨順自在故，菩薩應行尸波羅蜜；十二者、持戒成就第一彼岸功德波羅蜜業故，菩薩應行尸波羅蜜。善男子！是名菩薩摩訶薩十二種修行尸波羅蜜，得大利益，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十二種持戒得大利益，菩薩應行尸波羅蜜。何等十二？一者、持戒能攝一切諸善根故，菩薩應行尸波羅蜜；二者、持戒入菩薩道故，菩薩應行尸波羅蜜；三者、持戒解脫一切煩惱縛故，菩薩應行尸波羅蜜；四者、持戒能過一切諸惡道故，菩薩應行尸波羅蜜；五者、持戒能拔惡道苦眾生故，菩薩應行尸波羅蜜；六者、持戒身口意業不為諸佛如來訶故，菩薩應行尸波羅蜜；七者、持戒諸佛如來常讚歎故，菩薩應行尸波羅蜜；八者、持戒能入諸有不放逸故，菩薩應行尸波羅蜜；九者、持戒即施眾生無怖畏故，菩薩應行尸波羅蜜；十者、持戒成就身口意業善故，菩薩應行尸波羅蜜；十一者、持戒能得於諸法中隨順自在故，菩薩應行尸波羅蜜；十二者、持戒成就第一彼岸功德波羅蜜業故，菩薩應行尸波羅蜜。善男子！是名菩薩摩訶薩十二種修行尸波羅蜜，得大利益，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊即以偈頌讚歎尸波羅蜜，重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即以偈頌讚歎尸波羅蜜，重說偈言：

「欲離諸生死， 安隱到涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲離諸生死， 安隱到涅槃，

一切如來說， 持戒最第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來說， 持戒最第一。

戒如清涼池， 能生諸善花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒如清涼池， 能生諸善花，

亦如猛熾火， 能燒諸惡草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如猛熾火， 能燒諸惡草。

戒善持行者， 如鳥飛虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒善持行者， 如鳥飛虛空，

不懼墮生死， 諸趣惡道中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不懼墮生死， 諸趣惡道中。

惡道大毒龍， 無明諸羅剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡道大毒龍， 無明諸羅剎，

見持淨戒者， 恭敬捨害心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見持淨戒者， 恭敬捨害心。

一切諸如來， 安隱住涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸如來， 安隱住涅槃，

斷諸惡趣道， 皆由持戒故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷諸惡趣道， 皆由持戒故。

是故諸佛子， 欲求無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸佛子， 欲求無上道，

堅固諸善本， 持戒波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固諸善本， 持戒波羅蜜。

菩薩應思惟， 善住戒品中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩應思惟， 善住戒品中，

解脫煩惱縛， 閉諸惡趣門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫煩惱縛， 閉諸惡趣門。

若欲持淨戒， 應當如犛牛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲持淨戒， 應當如犛牛，

為護一毛故， 守死不惜命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為護一毛故， 守死不惜命。

如是護諸業， 是名持戒人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是護諸業， 是名持戒人，

如來常讚歎， 所求皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來常讚歎， 所求皆成就。

能持淨戒者， 有如是功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持淨戒者， 有如是功德，

是故諸菩薩， 常當持淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 常當持淨戒。

身口意業淨， 諸惡皆不行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意業淨， 諸惡皆不行，

是能到菩提， 一切智現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是能到菩提， 一切智現前。

持戒不放逸， 諸善皆堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒不放逸， 諸善皆堅固，

法中得自在， 能淨諸佛戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法中得自在， 能淨諸佛戒。

菩薩持淨戒， 視物無怨親， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩持淨戒， 視物無怨親，

等心諸群生， 見者無怖心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等心諸群生， 見者無怖心。

我住於彼處， 常修不放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我住於彼處， 常修不放逸，

是故今得離， 一切諸惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故今得離， 一切諸惡趣。

到第一彼岸， 如實功德地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到第一彼岸， 如實功德地，

是故諸菩薩， 常當持淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 常當持淨戒。

菩薩若欲求， 菩提佛功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩若欲求， 菩提佛功德，

持戒如犛牛， 常念不放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒如犛牛， 常念不放逸。

如是諸菩薩， 是名為智者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 是名為智者，

能速到彼岸， 住佛果菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能速到彼岸， 住佛果菩提。

「善男子！菩薩如是修行諸法已，復有十三種觀修行羼提波羅蜜得大利益，菩薩應行忍波羅蜜。何等十三？一者、忍行堪忍諸惱，能證一切諸法空故，菩薩應行忍波羅蜜；二者、忍行不見有我為他害故，菩薩應行忍波羅蜜；三者、忍行不見眾生有怨親故，菩薩應行忍波羅蜜；四者、忍行不見自他身可損故，菩薩應行忍波羅蜜；五者、忍行聞毀讚歎心常不動故，菩薩應行忍波羅蜜；六者、忍行能斷煩惱諸結使故，菩薩應行忍波羅蜜；七者、忍行能斷瞋恨諸結使故，菩薩應行忍波羅蜜；八者、忍行能成三十二相、八十種好故，菩薩應行忍波羅蜜；九者、忍行能離惡道生梵天故，菩薩應行忍波羅蜜；十者、忍行能過一切損害境界故，菩薩應行忍波羅蜜；十一者、忍行能得盡智、無生智故，菩薩應行忍波羅蜜；十二者、忍行能降一切惡魔諸境界故，菩薩應行忍波羅蜜；十三者、忍行能見如來無量功德莊嚴身故，菩薩應行忍波羅蜜。善男子！是名菩薩十三種觀修羼提波羅蜜得大利益，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩如是修行諸法已，復有十三種觀修行羼提波羅蜜得大利益，菩薩應行忍波羅蜜。何等十三？一者、忍行堪忍諸惱，能證一切諸法空故，菩薩應行忍波羅蜜；二者、忍行不見有我為他害故，菩薩應行忍波羅蜜；三者、忍行不見眾生有怨親故，菩薩應行忍波羅蜜；四者、忍行不見自他身可損故，菩薩應行忍波羅蜜；五者、忍行聞毀讚歎心常不動故，菩薩應行忍波羅蜜；六者、忍行能斷煩惱諸結使故，菩薩應行忍波羅蜜；七者、忍行能斷瞋恨諸結使故，菩薩應行忍波羅蜜；八者、忍行能成三十二相、八十種好故，菩薩應行忍波羅蜜；九者、忍行能離惡道生梵天故，菩薩應行忍波羅蜜；十者、忍行能過一切損害境界故，菩薩應行忍波羅蜜；十一者、忍行能得盡智、無生智故，菩薩應行忍波羅蜜；十二者、忍行能降一切惡魔諸境界故，菩薩應行忍波羅蜜；十三者、忍行能見如來無量功德莊嚴身故，菩薩應行忍波羅蜜。善男子！是名菩薩十三種觀修羼提波羅蜜得大利益，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊即以偈頌讚歎忍辱波羅蜜，重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即以偈頌讚歎忍辱波羅蜜，重說偈言：

「若欲為眾生， 作諸歸依處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲為眾生， 作諸歸依處，

令生無畏心， 忍辱最第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令生無畏心， 忍辱最第一。

能行忍辱者， 見者皆歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能行忍辱者， 見者皆歡喜，

怨家捨毒心， 皆生親友想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怨家捨毒心， 皆生親友想。

一切諸如來， 成就平等心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸如來， 成就平等心，

眾生所歸依， 皆由行忍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所歸依， 皆由行忍故。

是故諸佛子， 欲求無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸佛子， 欲求無上道，

為物作依止， 當堅固忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為物作依止， 當堅固忍辱。

菩薩若欲住， 一切佛菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩若欲住， 一切佛菩提，

當觀諸法空， 眾生不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當觀諸法空， 眾生不可得，

如是行忍行， 能具佛功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是行忍行， 能具佛功德，

是故諸菩薩， 常應修忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 常應修忍辱。

菩薩若修忍， 當遠離二邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩若修忍， 當遠離二邊，

不見自他身， 能有損益者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見自他身， 能有損益者。

如來大慈悲， 讚歎如是觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大慈悲， 讚歎如是觀，

是故諸菩薩， 常應修忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 常應修忍辱。

若欲得盡智， 滅諸使煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲得盡智， 滅諸使煩惱，

不怯弱修忍， 常無分別心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不怯弱修忍， 常無分別心，

如是觀諸法， 成忍波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是觀諸法， 成忍波羅蜜，

是故諸菩薩， 常應修忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 常應修忍辱。

菩薩欲莊嚴， 如來相好身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩欲莊嚴， 如來相好身，

復生梵世界， 出離諸魔道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復生梵世界， 出離諸魔道，

樂行忍辱行， 一切皆成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂行忍辱行， 一切皆成就，

是故諸菩薩， 應堅固忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 應堅固忍辱。

忍辱力最上， 諸行無過者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱力最上， 諸行無過者，

一切諸功德， 住在忍行中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸功德， 住在忍行中。

四魔力難敵， 忍力能除滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四魔力難敵， 忍力能除滅，

是故諸菩薩， 常應修忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 常應修忍辱。