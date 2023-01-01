唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經

唐梵飜對字音般若波羅蜜多心經(并序 [燉煌出 S. 700]) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐梵飜對字音般若波羅蜜多心經(并序 [燉煌出 S. 700])

西京大興善寺石璧上錄出慈恩和尚奉 詔述序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西京大興善寺石璧上錄出慈恩和尚奉 詔述序

梵本般若多心經者，大唐三藏之所譯也。三藏志遊天竺，路次益州，宿空惠寺道場內。遇一僧有疾，詢問行止。因話所之，乃難歎法師曰：「為法忘體。甚為希有。然則五天迢𮞧十萬餘逞，道涉流沙，波深弱水。胡風起處，動塞草以愁人；山鬼啼時，對荒兵之落葉。朝行雪巘，暮宿氷崖，樹掛猿猱，境多魑魅。層巒疊於蔥嶺，縈似帶雪之白雲；群木蔟於鷲峯，聳參天之碧嶠。逞途多難，去也如何。我有三世諸佛心要法門，師若受持，可保來往。」遂乃口受與法師訖。至曉，失其僧焉。三藏結束囊裝，漸離唐境。或途經厄難，或時有𮤢齋饈，憶而念之四十九遍，失路即化人指引，思食則輙現珍𮒄。但有誠祈，皆獲戩祐。至中天竺磨竭陀國那爛陀寺，旋遶經藏次，忽見前僧，而相謂曰：「逮涉艱嶮，喜達此方。賴我昔在支那國所傳三世諸佛心要法門。由斯經歷，保爾行途。取經早[這-言+(血/(豕-一))]，滿爾心願。我是觀音菩薩。」言訖冲空。既顯奇祥，為斯經之至驗。信為般若，□為聖樞。如說而行，必超覺際。究如來旨，巨曆三祇。諷如來經，能銷三障。若人虔誠受持者，體理斯而懃焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵本般若多心經者，大唐三藏之所譯也。三藏志遊天竺，路次益州，宿空惠寺道場內。遇一僧有疾，詢問行止。因話所之，乃難歎法師曰：「為法忘體。甚為希有。然則五天迢𮞧十萬餘逞，道涉流沙，波深弱水。胡風起處，動塞草以愁人；山鬼啼時，對荒兵之落葉。朝行雪巘，暮宿氷崖，樹掛猿猱，境多魑魅。層巒疊於蔥嶺，縈似帶雪之白雲；群木蔟於鷲峯，聳參天之碧嶠。逞途多難，去也如何。我有三世諸佛心要法門，師若受持，可保來往。」遂乃口受與法師訖。至曉，失其僧焉。三藏結束囊裝，漸離唐境。或途經厄難，或時有𮤢齋饈，憶而念之四十九遍，失路即化人指引，思食則輙現珍𮒄。但有誠祈，皆獲戩祐。至中天竺磨竭陀國那爛陀寺，旋遶經藏次，忽見前僧，而相謂曰：「逮涉艱嶮，喜達此方。賴我昔在支那國所傳三世諸佛心要法門。由斯經歷，保爾行途。取經早[這-言+(血/(豕-一))]，滿爾心願。我是觀音菩薩。」言訖冲空。既顯奇祥，為斯經之至驗。信為般若，□為聖樞。如說而行，必超覺際。究如來旨，巨曆三祇。諷如來經，能銷三障。若人虔誠受持者，體理斯而懃焉。

特進鴻臚卿開府議同三司封肅國公贈司空官食邑三千戶勅謚大辦正廣不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 特進鴻臚卿開府議同三司封肅國公贈司空官食邑三千戶勅謚大辦正廣不空奉 詔譯

蓮花部等普讚歎三寶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮花部等普讚歎三寶

曩謨(引)沒駄(引聲、上)野(一) 遇囉(上)吠(二) 曩謨(引)達(引、上)磨野(三) 駄以(引)銘磨(四) 曩謨(引)僧伽野(上、引)(五) 磨賀諦(二合、引)諦[肄-聿+余](二合、引)毘藥(二合)(七) 毘舍(引)佐(八) 迦磨囉目佉(引)(九) 迦磨囉路(引)左曩(十) 迦磨囉攞(引)沙曩(十一) 迦磨囉賀(引)娑哆(十二) 迦磨囉婆母儞(上)(十三) 迦磨攞(十四) 迦磨囉(引)(十五) 三婆(上)嚩娑(十六) 迦囉磨囉(十七) 𠧒灑(二合)攞(引)曩(十八) 娜謨(引)宰堵諦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨(引)沒駄(引聲、上)野(一) 遇囉(上)吠(二) 曩謨(引)達(引、上)磨野(三) 駄以(引)銘磨(四) 曩謨(引)僧伽野(上、引)(五) 磨賀諦(二合、引)諦[肄-聿+余](二合、引)毘藥(二合)(七) 毘舍(引)佐(八) 迦磨囉目佉(引)(九) 迦磨囉路(引)左曩(十) 迦磨囉攞(引)沙曩(十一) 迦磨囉賀(引)娑哆(十二) 迦磨囉婆母儞(上)(十三) 迦磨攞(十四) 迦磨囉(引)(十五) 三婆(上)嚩娑(十六) 迦囉磨囉(十七) 𠧒灑(二合)攞(引)曩(十八) 娜謨(引)宰堵諦

梵本般若波羅蜜多心經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵本般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩與三藏法師玄奘親教授梵本不潤色 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩與三藏法師玄奘親教授梵本不潤色

鉢囉(二合)(般)誐攘(二合)(若)播(波)囉(羅)弭(蜜)哆(多)紇哩(二合)那野(心)素怛囕(經)阿哩也(二合)(聖)嚩嚕(觀)枳帝(自)濕嚩路(在)冒地(菩)娑怛侮(薩)(二) 儼鼻囕(深)鉢囉(二合)(般)誐攘(若)播(波)囉(羅)弭(蜜)哆(多)(三) 左哩焰(二合)(行)左囉(行)麼𠯆尾也(二合)(時)(四) 嚩嚕(引)迦(照)底娑麼(二合)(見)畔左(五) 塞建(引)駄(引)(五蘊)娑怛(引)室左(二合)(彼)娑嚩(自)婆嚩(引)(性)戍儞焰(二合)(空)跛失也(二合)底娑麼(二合)(現)伊賀(此)(七) 捨(舍)哩(利)補怛囉(子)(二合)(八) 嚕畔(色)戍儞焰(二合)(空)戍儞也(二合)(空)㗣(性)嚩(是)嚕畔(色)(九) 嚕播(色)曩(不)比㗚(二合)他(異)戍儞也(二合)哆(空)(十) 戍儞也(二合)(空)哆野(亦)(十一) 曩(引)(不)比㗚(二合)他(異)𮓃嚕(二合)畔(色)(十二) 夜(是)怒嚕(二合)畔(色)娑戍(彼)儞也(二合)哆夜(空)(十三) 戍(是)儞也(二合)哆(空)娑(彼)嚕畔(色)(十四) 曀嚩(如)弭嚩(是)(十四) 吠那曩(受)散誐攘(想)散娑迦(引)囉(行)尾誐攘(二合)喃(識)(十五) 伊賀(此)捨(舍)哩(利)補怛囉(子)(二合)(十六) 薩囉嚩(諸)達麼(法)戍儞也(二合)哆(空)落乞叉(二合)拏(相)(十七) 阿怒(不)哆播(二合)曩(生)阿寧(不)嚕駄(阿不)(十八) 阿(不)尾麼攞(淨)(十九) 阿(不)怒曩(增)阿(不)播哩補攞拏(減)(二合)(二十) 哆(是)娑每(故)捨(舍)哩(利)補怛囉(子)(二合)(廿一) 戍儞也(二合)(空)哆焰(中)曩(無)(上)嚕畔(色)(二十二) 曩(無)吠(引)那曩(受)(二十三) 曩(無)散誐攘(想)(二合)(二十四) 曩(無)散娑迦囉(行)(二合)(二十五) 曩(無)尾誐攘(二合)喃(識)(廿六) 曩(無)斫乞蒭(眼)戍嚕怛囉(二合)(耳)迦囉(二合)拏(鼻)𡁠賀(舌)嚩迦野(身)麼曩𭄪(意)(廿七) 曩(無)嚕畔(色)攝那(聲)彥駄(香)囉娑(味)娑播囉(二合)瑟吒尾也(觸)(二合)達麼(法)(廿八) 曩(無)斫蒭(眼)(二合)駄都(界)(廿九) 哩也(乃)(二合)嚩(至)曩(無)麼怒(意)尾誐攘誐(二合)喃(識)駄都(界)(卅) 曩(無)尾儞也(明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉢囉(二合)(般)誐攘(二合)(若)播(波)囉(羅)弭(蜜)哆(多)紇哩(二合)那野(心)素怛囕(經)阿哩也(二合)(聖)嚩嚕(觀)枳帝(自)濕嚩路(在)冒地(菩)娑怛侮(薩)(二) 儼鼻囕(深)鉢囉(二合)(般)誐攘(若)播(波)囉(羅)弭(蜜)哆(多)(三) 左哩焰(二合)(行)左囉(行)麼𠯆尾也(二合)(時)(四) 嚩嚕(引)迦(照)底娑麼(二合)(見)畔左(五) 塞建(引)駄(引)(五蘊)娑怛(引)室左(二合)(彼)娑嚩(自)婆嚩(引)(性)戍儞焰(二合)(空)跛失也(二合)底娑麼(二合)(現)伊賀(此)(七) 捨(舍)哩(利)補怛囉(子)(二合)(八) 嚕畔(色)戍儞焰(二合)(空)戍儞也(二合)(空)㗣(性)嚩(是)嚕畔(色)(九) 嚕播(色)曩(不)比㗚(二合)他(異)戍儞也(二合)哆(空)(十) 戍儞也(二合)(空)哆野(亦)(十一) 曩(引)(不)比㗚(二合)他(異)𮓃嚕(二合)畔(色)(十二) 夜(是)怒嚕(二合)畔(色)娑戍(彼)儞也(二合)哆夜(空)(十三) 戍(是)儞也(二合)哆(空)娑(彼)嚕畔(色)(十四) 曀嚩(如)弭嚩(是)(十四) 吠那曩(受)散誐攘(想)散娑迦(引)囉(行)尾誐攘(二合)喃(識)(十五) 伊賀(此)捨(舍)哩(利)補怛囉(子)(二合)(十六) 薩囉嚩(諸)達麼(法)戍儞也(二合)哆(空)落乞叉(二合)拏(相)(十七) 阿怒(不)哆播(二合)曩(生)阿寧(不)嚕駄(阿不)(十八) 阿(不)尾麼攞(淨)(十九) 阿(不)怒曩(增)阿(不)播哩補攞拏(減)(二合)(二十) 哆(是)娑每(故)捨(舍)哩(利)補怛囉(子)(二合)(廿一) 戍儞也(二合)(空)哆焰(中)曩(無)(上)嚕畔(色)(二十二) 曩(無)吠(引)那曩(受)(二十三) 曩(無)散誐攘(想)(二合)(二十四) 曩(無)散娑迦囉(行)(二合)(二十五) 曩(無)尾誐攘(二合)喃(識)(廿六) 曩(無)斫乞蒭(眼)戍嚕怛囉(二合)(耳)迦囉(二合)拏(鼻)𡁠賀(舌)嚩迦野(身)麼曩𭄪(意)(廿七) 曩(無)嚕畔(色)攝那(聲)彥駄(香)囉娑(味)娑播囉(二合)瑟吒尾也(觸)(二合)達麼(法)(廿八) 曩(無)斫蒭(眼)(二合)駄都(界)(廿九) 哩也(乃)(二合)嚩(至)曩(無)麼怒(意)尾誐攘誐(二合)喃(識)駄都(界)(卅) 曩(無)尾儞也(明

)(卅一) 曩(無)尾儞也(明盡無)(卅二) 曩(無)尾儞也(明)乞叉喻(盡)(卅三) 曩(無)尾儞也(明)乞叉喻(盡)(卅四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 )(卅一) 曩(無)尾儞也(明盡無)(卅二) 曩(無)尾儞也(明)乞叉喻(盡)(卅三) 曩(無)尾儞也(明)乞叉喻(盡)(卅四)

野(乃)嚩(至)㘃囉(老)麼囉喃(無)(卅五) 曩(無)㘃囉(老)麼囉拏(無)乞叉喻(盡)(卅六) 曩(無)䅶佉(苦)娑敏那野(集)寧嚕駄(滅)麼(哩)誐穰(二合)(道)(卅七) 曩(無)誐攘喃(智)(卅八) 曩(無)鉢囉(二合)比底(得)(卅九) 曩(無)鼻娑麼(證)(四十) 哆(以)娑每無那(所)鉢囉(二合)比府(得)(二合)怛嚩(故)(四十一) 冒(菩)地(提)娑(薩)怛嚩喃(埵)(四十二) 鉢囉(般)(二合)誐攘(若)播(波)囉弭(多)(四十三) 麼室哩底也(二合)(依)尾賀(於)囉底也(二合)(住)(四十四) 只跢(心)嚩(無)囉(罣)拏(礙)(四十五) 尾儞也(明)乞叉喻(盡)(三十三) 曩(無)尾儞也(明)乞叉喻(盡)(卅四) 野(乃)嚩囉(至)曩(無)㘃囉(老)麼囉喃(死)(卅五) 曩(無)㘃囉(老)麼囉拏(死)乞叉喻(盡)(卅六) 曩(無)䅶佉(苦)娑每那野(集)寧嚕馱(滅)麼哩誐攘(二合)(道)(卅七) 曩(無)誐攘喃(智)(卅八) 曩(無)鉢囉(二合)比底(得)(卅九) 曩(無)鼻娑麼(證)(四十) 哆(以)娑每(無)那(所)鉢囉(二合)比底(得)(二合)怛嚩(故)(四十一) 冒(菩)地(提)娑(薩)怛嚩喃(埵)(四十二) 鉢囉(般)(二合)誐攘(若)播(波)囉(羅)弭(蜜)哆(多)(四十三) 麼室哩底也(二合)(依)尾賀(於)囉底也(二合)(住)(四十四) 只哆(心)嚩(無)囉(罣)拏(礙)(四十五) 只跢(心)囉(罣)拏(礙)(四十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 野(乃)嚩(至)㘃囉(老)麼囉喃(無)(卅五) 曩(無)㘃囉(老)麼囉拏(無)乞叉喻(盡)(卅六) 曩(無)䅶佉(苦)娑敏那野(集)寧嚕駄(滅)麼(哩)誐穰(二合)(道)(卅七) 曩(無)誐攘喃(智)(卅八) 曩(無)鉢囉(二合)比底(得)(卅九) 曩(無)鼻娑麼(證)(四十) 哆(以)娑每無那(所)鉢囉(二合)比府(得)(二合)怛嚩(故)(四十一) 冒(菩)地(提)娑(薩)怛嚩喃(埵)(四十二) 鉢囉(般)(二合)誐攘(若)播(波)囉弭(多)(四十三) 麼室哩底也(二合)(依)尾賀(於)囉底也(二合)(住)(四十四) 只跢(心)嚩(無)囉(罣)拏(礙)(四十五) 尾儞也(明)乞叉喻(盡)(三十三) 曩(無)尾儞也(明)乞叉喻(盡)(卅四) 野(乃)嚩囉(至)曩(無)㘃囉(老)麼囉喃(死)(卅五) 曩(無)㘃囉(老)麼囉拏(死)乞叉喻(盡)(卅六) 曩(無)䅶佉(苦)娑每那野(集)寧嚕馱(滅)麼哩誐攘(二合)(道)(卅七) 曩(無)誐攘喃(智)(卅八) 曩(無)鉢囉(二合)比底(得)(卅九) 曩(無)鼻娑麼(證)(四十) 哆(以)娑每(無)那(所)鉢囉(二合)比底(得)(二合)怛嚩(故)(四十一) 冒(菩)地(提)娑(薩)怛嚩喃(埵)(四十二) 鉢囉(般)(二合)誐攘(若)播(波)囉(羅)弭(蜜)哆(多)(四十三) 麼室哩底也(二合)(依)尾賀(於)囉底也(二合)(住)(四十四) 只哆(心)嚩(無)囉(罣)拏(礙)(四十五) 只跢(心)囉(罣)拏(礙)(四十六)

曩(無)悉底怛嚩(二合)(有)那(恐)[怡-台+(日/工)]哩(二合)素都(二合)(怖)(四十七) 尾播(顛)哩也(二合)娑(倒)底(遠)伽蘭哆(離)(四十八) 寧(究)瑟吒(竟)寧哩也嚩(二合)(涅)喃(盤)(四十九) 底哩也(三)(二合)駄嚩(二合)(世)(五十) 尾也(二合)嚩(所)悉體跢(經)娑嚩(諸)沒駄(佛)(五十一) 鉢囉(般)誐攘(二合)(若)播(波)囉(羅)弭(蜜)哆(多)(五十二) 麼室哩(故)底世(二合)(得)耨(無)跢蘭(上)糝藐世(二合)(等)糝(正)沒地(竟)(五十三) 麼鼻糝沒駄哆(引)(是)娑每(故)(二合)誐攘(二合)哆(應)尾演(知)(五十四) 鉢囉(般)誐攘(二合)(若)播(波)囉(羅)弭(蜜)哆(多)(五十五) 麼賀(引)(大)滿怛嚕(呪)(五十六) 麼賀(引)(大)尾儞也(明)(二合)滿怛囉(呪)(五十七) 阿(無)耨哆囉(上)滿怛囉(呪)(五十八)阿(無)娑麼(等)娑底(等)滿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩(無)悉底怛嚩(二合)(有)那(恐)[怡-台+(日/工)]哩(二合)素都(二合)(怖)(四十七) 尾播(顛)哩也(二合)娑(倒)底(遠)伽蘭哆(離)(四十八) 寧(究)瑟吒(竟)寧哩也嚩(二合)(涅)喃(盤)(四十九) 底哩也(三)(二合)駄嚩(二合)(世)(五十) 尾也(二合)嚩(所)悉體跢(經)娑嚩(諸)沒駄(佛)(五十一) 鉢囉(般)誐攘(二合)(若)播(波)囉(羅)弭(蜜)哆(多)(五十二) 麼室哩(故)底世(二合)(得)耨(無)跢蘭(上)糝藐世(二合)(等)糝(正)沒地(竟)(五十三) 麼鼻糝沒駄哆(引)(是)娑每(故)(二合)誐攘(二合)哆(應)尾演(知)(五十四) 鉢囉(般)誐攘(二合)(若)播(波)囉(羅)弭(蜜)哆(多)(五十五) 麼賀(引)(大)滿怛嚕(呪)(五十六) 麼賀(引)(大)尾儞也(明)(二合)滿怛囉(呪)(五十七) 阿(無)耨哆囉(上)滿怛囉(呪)(五十八)阿(無)娑麼(等)娑底(等)滿

怛囉(呪)(五十九) 薩(一)嚩(切)䅶佉(苦)鉢囉(二合)捨(止)曩(息卒)娑(真)底也(實)麼弭(不)贊哩也(二合)怛嚩(虛)(二合)(六十一) 鉢囉(二合)(般)誐攘(若)播(波)囉(羅)弭(蜜)哆(多)(六十二) 目訖姤(說)滿怛囉(呪)(二合)怛儞也他(二合)(曰)(六十三) 誐諦 誐諦(六十四) 播囉誐諦(六十五) 播囉僧誐諦(六十六) 冒地(引) 娑嚩賀(六十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怛囉(呪)(五十九) 薩(一)嚩(切)䅶佉(苦)鉢囉(二合)捨(止)曩(息卒)娑(真)底也(實)麼弭(不)贊哩也(二合)怛嚩(虛)(二合)(六十一) 鉢囉(二合)(般)誐攘(若)播(波)囉(羅)弭(蜜)哆(多)(六十二) 目訖姤(說)滿怛囉(呪)(二合)怛儞也他(二合)(曰)(六十三) 誐諦 誐諦(六十四) 播囉誐諦(六十五) 播囉僧誐諦(六十六) 冒地(引) 娑嚩賀(六十七)