二儀久判，萬物備周，子民者君君，育民者法其法也。三綱五常以示天下，亦以五刑輔弼之。有等凶頑不循教者，往往有趨火赴淵之為，終不自省。是凶頑者，非特中國有之，盡天下莫不亦然。俄西域生佛，號曰釋迦，其為佛也，行深願重，始終不二。於是出世間脫苦趣為其效也，仁慈忍辱務明心以立命，執此道而為之，意在人皆在此利濟群生。今時之人罔知佛之所以，每云法空虛而不實，何以導君子、訓小人。以朕言之則不然。佛之教實而不虛，正欲去愚迷之虛，立本性之實，特挺身苦行，外其教而異其名，脫苦有情。昔佛在時，侍從聽從者皆聰明之士，演說者乃三綱五常之性理也。既聞之後，人各獲福白。佛入滅之後，其法流入中國，間有聰明者動演人天小果猶能化凶頑為善，何況聰明者知大乘而識宗旨者乎。如心經每言空不言實，所言之空乃相空耳。除空之外，所存者本性也。所以相空有六，謂口空說相，眼空色相，耳空聽相，鼻空嗅相，舌空味相，身空樂相。其六空之相又非真相之空，乃妄想之相為之空相，是空相愚及世人禍及今古，往往愈墮彌深不知其幾。斯空相，前代帝王被所惑而幾喪天下者，周之穆王，漢之武帝，唐之玄宗，蕭梁武帝，元魏主燾，李後主，宋徽宗。此數帝廢國怠政，惟蕭梁武帝、宋之徽宗以及殺身，皆由妄想飛升及入佛天之地。其佛天之地未嘗渺茫，此等快樂世嘗有之，為人性貪而不覺，而又取其樂人世有之者，何且佛天之地如。為國君及王侯者，若不作非為，善能保守此境，非佛天者何如。不能保守而偽為，用妄想之心即入空虛之境，故有如是，斯空相，富者被纏則婬欲並生喪富矣，貧者被纏則諸詐並作殞身矣，其將賢未賢之人被纏則非仁人君子也，其僧道被纏則不能立本性而見宗旨者也。所以本經題云心經者，正欲去心之邪念以歸正道，豈佛教之妄耶。朕特述此，使聰明者觀二儀之覆載，日月之循環，虛實之孰取，保命者何如。若取有道、保有方，豈不佛法之良哉！色空之妙乎！

登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二儀久判，萬物備周，子民者君君，育民者法其法也。三綱五常以示天下，亦以五刑輔弼之。有等凶頑不循教者，往往有趨火赴淵之為，終不自省。是凶頑者，非特中國有之，盡天下莫不亦然。俄西域生佛，號曰釋迦，其為佛也，行深願重，始終不二。於是出世間脫苦趣為其效也，仁慈忍辱務明心以立命，執此道而為之，意在人皆在此利濟群生。今時之人罔知佛之所以，每云法空虛而不實，何以導君子、訓小人。以朕言之則不然。佛之教實而不虛，正欲去愚迷之虛，立本性之實，特挺身苦行，外其教而異其名，脫苦有情。昔佛在時，侍從聽從者皆聰明之士，演說者乃三綱五常之性理也。既聞之後，人各獲福白。佛入滅之後，其法流入中國，間有聰明者動演人天小果猶能化凶頑為善，何況聰明者知大乘而識宗旨者乎。如心經每言空不言實，所言之空乃相空耳。除空之外，所存者本性也。所以相空有六，謂口空說相，眼空色相，耳空聽相，鼻空嗅相，舌空味相，身空樂相。其六空之相又非真相之空，乃妄想之相為之空相，是空相愚及世人禍及今古，往往愈墮彌深不知其幾。斯空相，前代帝王被所惑而幾喪天下者，周之穆王，漢之武帝，唐之玄宗，蕭梁武帝，元魏主燾，李後主，宋徽宗。此數帝廢國怠政，惟蕭梁武帝、宋之徽宗以及殺身，皆由妄想飛升及入佛天之地。其佛天之地未嘗渺茫，此等快樂世嘗有之，為人性貪而不覺，而又取其樂人世有之者，何且佛天之地如。為國君及王侯者，若不作非為，善能保守此境，非佛天者何如。不能保守而偽為，用妄想之心即入空虛之境，故有如是，斯空相，富者被纏則婬欲並生喪富矣，貧者被纏則諸詐並作殞身矣，其將賢未賢之人被纏則非仁人君子也，其僧道被纏則不能立本性而見宗旨者也。所以本經題云心經者，正欲去心之邪念以歸正道，豈佛教之妄耶。朕特述此，使聰明者觀二儀之覆載，日月之循環，虛實之孰取，保命者何如。若取有道、保有方，豈不佛法之良哉！色空之妙乎！