佛說仁王般若波羅蜜經

佛說仁王般若波羅蜜經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說仁王般若波羅蜜經卷下

姚秦三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦三藏鳩摩羅什譯

護國品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護國品第五

爾時，佛告大王：「汝等善聽，吾今正說護國土法用，汝當受持般若波羅蜜。當國土欲亂，破壞劫燒，賊來破國時，當請百佛像、百菩薩像、百羅漢像，百比丘眾，四大眾、七眾共聽，請百法師講般若波羅蜜。百師子吼高座前燃百燈，燒百和香，百種色花，以用供養三寶，三衣什物供養法師，小飯中食亦復以時。大王！一日二時講讀此經，汝國土中有百部鬼神，是一一部復有百部，樂聞是經，此諸鬼神護汝國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告大王：「汝等善聽，吾今正說護國土法用，汝當受持般若波羅蜜。當國土欲亂，破壞劫燒，賊來破國時，當請百佛像、百菩薩像、百羅漢像，百比丘眾，四大眾、七眾共聽，請百法師講般若波羅蜜。百師子吼高座前燃百燈，燒百和香，百種色花，以用供養三寶，三衣什物供養法師，小飯中食亦復以時。大王！一日二時講讀此經，汝國土中有百部鬼神，是一一部復有百部，樂聞是經，此諸鬼神護汝國土。

「大王！國土亂時，先鬼神亂，鬼神亂故萬民亂，賊來劫國，百姓亡喪。臣君太子王子百官共生是非，天地怪異，二十八宿、星道日月失時失度，多有賊起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！國土亂時，先鬼神亂，鬼神亂故萬民亂，賊來劫國，百姓亡喪。臣君太子王子百官共生是非，天地怪異，二十八宿、星道日月失時失度，多有賊起。

「大王！若火難水難風難一切諸難，亦應講讀此經，法用如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！若火難水難風難一切諸難，亦應講讀此經，法用如上說。

「大王！不但護國，亦有護福，求富貴官位七寶如意行來，求男女，求慧解名聞，求六天果報，人中九品果樂，亦講此經，法用如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！不但護國，亦有護福，求富貴官位七寶如意行來，求男女，求慧解名聞，求六天果報，人中九品果樂，亦講此經，法用如上說。

「大王！不但護福，亦護眾難，若疾病苦難，杻械枷鎖檢繫其身，破四重罪，作五逆因，作八難罪，行六道事，一切無量苦難，亦講此經，法用如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！不但護福，亦護眾難，若疾病苦難，杻械枷鎖檢繫其身，破四重罪，作五逆因，作八難罪，行六道事，一切無量苦難，亦講此經，法用如上說。

「大王！昔日有王釋提桓因，為頂生王來上天欲滅其國。時帝釋天王即如七佛法用，敷百高座，請百法師，講般若波羅蜜。頂生即退，如滅罪經中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！昔日有王釋提桓因，為頂生王來上天欲滅其國。時帝釋天王即如七佛法用，敷百高座，請百法師，講般若波羅蜜。頂生即退，如滅罪經中說。

「大王！昔有天羅國王，有一太子欲登王位，一名班足。太子為外道羅陀師受教，應取千王頭以祭家神。自登其位，已得九百九十九王，少一王。即北行萬里，即得一王，名普明王。其普明王白班足王言：『願聽一日飯食沙門，頂禮三寶。』其班足王許之一日。時普明王即依過去七佛法，請百法師，敷百高座，一日二時講般若波羅蜜八千億偈竟，其第一法師為普明王而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！昔有天羅國王，有一太子欲登王位，一名班足。太子為外道羅陀師受教，應取千王頭以祭家神。自登其位，已得九百九十九王，少一王。即北行萬里，即得一王，名普明王。其普明王白班足王言：『願聽一日飯食沙門，頂禮三寶。』其班足王許之一日。時普明王即依過去七佛法，請百法師，敷百高座，一日二時講般若波羅蜜八千億偈竟，其第一法師為普明王而說偈言：

「『劫燒終訖， 乾坤洞燃。 須彌巨海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『劫燒終訖， 乾坤洞燃。 須彌巨海，

都為灰焬， 天龍福盡， 於中彫喪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 都為灰焬， 天龍福盡， 於中彫喪。

二儀尚殞， 國有何常。 生老病死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二儀尚殞， 國有何常。 生老病死，

輪轉無際， 事與願違， 憂悲為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪轉無際， 事與願違， 憂悲為害。

欲深禍重， 瘡疣無外， 三界皆苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲深禍重， 瘡疣無外， 三界皆苦，

國有何賴。 有本自無， 因緣成諸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國有何賴。 有本自無， 因緣成諸，

盛者必衰， 實者必虛。 眾生蠢蠢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盛者必衰， 實者必虛。 眾生蠢蠢，

都如幻居， 聲響俱空， 國土亦如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 都如幻居， 聲響俱空， 國土亦如。

識神無形， 假乘四蛇， 無明寶象， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識神無形， 假乘四蛇， 無明寶象，

以為樂車。 形無常主， 神無常家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以為樂車。 形無常主， 神無常家，

形神尚離， 豈有國耶！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 形神尚離， 豈有國耶！』

「爾時，法師說此偈已，時普明王眷屬得法眼空，王自證虛空等定，聞法悟解。還至天羅國班足王所眾中，即告九百九十九王言：『就命時到，人人皆應誦過去七佛《仁王問般若波羅蜜經》中偈句。』時班足王問諸王言：『皆誦何法？』時普明王即以上偈答王。王聞是法，得空三昧；九百九十九王亦聞法已，皆證三空門定。時班足王極大歡喜，告諸王言：『我為外道邪師所誤，非君等過。汝可還本國，各各請法師講般若波羅蜜名味句。』時班足王以國付弟，出家為道，證無生法忍，如十王地中說。五千國王常誦是經，現世生報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，法師說此偈已，時普明王眷屬得法眼空，王自證虛空等定，聞法悟解。還至天羅國班足王所眾中，即告九百九十九王言：『就命時到，人人皆應誦過去七佛《仁王問般若波羅蜜經》中偈句。』時班足王問諸王言：『皆誦何法？』時普明王即以上偈答王。王聞是法，得空三昧；九百九十九王亦聞法已，皆證三空門定。時班足王極大歡喜，告諸王言：『我為外道邪師所誤，非君等過。汝可還本國，各各請法師講般若波羅蜜名味句。』時班足王以國付弟，出家為道，證無生法忍，如十王地中說。五千國王常誦是經，現世生報。

「大王！十六大國王修護國之法，法應如是，汝當奉持。天上人中六道眾生，皆應受持七佛名味句。未來世中有無量小國王欲護國土，亦復爾者，應請法師說般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！十六大國王修護國之法，法應如是，汝當奉持。天上人中六道眾生，皆應受持七佛名味句。未來世中有無量小國王欲護國土，亦復爾者，應請法師說般若波羅蜜。」

爾時，釋迦牟尼佛說般若波羅蜜時，眾中五百億人得入初地，復有六欲諸天子八十萬人得性空地，復有十八梵王得無生忍、得無生法樂忍，復有先以學菩薩者證一地二地三地乃至十地，復有八部阿須輪王得十三昧門、得三三昧門，得轉鬼身，天上正受，在此會者皆得自性信乃至無量空信。吾今略說天等功德不可具盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛說般若波羅蜜時，眾中五百億人得入初地，復有六欲諸天子八十萬人得性空地，復有十八梵王得無生忍、得無生法樂忍，復有先以學菩薩者證一地二地三地乃至十地，復有八部阿須輪王得十三昧門、得三三昧門，得轉鬼身，天上正受，在此會者皆得自性信乃至無量空信。吾今略說天等功德不可具盡。

仁王般若波羅蜜護國經散華品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王般若波羅蜜護國經散華品第六

爾時，十六大國王聞佛說十萬億偈般若波羅蜜，歡喜無量，即散百萬億莖華，於虛空中變為一座，十方諸佛共坐此座，說般若波羅蜜。無量大眾共坐一座，持金羅華，散釋迦牟尼佛上，成萬輪華，蓋大眾上；復散八萬四千般若波羅蜜華於虛空中，變成白雲臺，臺中光明王佛，共無量眾，說般若波羅蜜。臺中大眾持雷吼華，散釋迦牟尼佛及諸大眾；復散妙覺華於虛空中，變作金剛城。城中師子吼王佛共十方佛、大菩薩論第一義諦。時城中菩薩，持光明華，散釋迦牟尼佛上，成一華臺，臺中十方佛。諸天散天華，於釋迦牟尼佛上虛空中成紫雲蓋，覆三千大千世界，蓋中天人散恒河沙華，如雲而下。時諸國王，散華供已，願過去佛、現在佛、未來佛常說般若波羅蜜，願一切受持者，比丘、比丘尼、信男、信女，所求如意，常行般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十六大國王聞佛說十萬億偈般若波羅蜜，歡喜無量，即散百萬億莖華，於虛空中變為一座，十方諸佛共坐此座，說般若波羅蜜。無量大眾共坐一座，持金羅華，散釋迦牟尼佛上，成萬輪華，蓋大眾上；復散八萬四千般若波羅蜜華於虛空中，變成白雲臺，臺中光明王佛，共無量眾，說般若波羅蜜。臺中大眾持雷吼華，散釋迦牟尼佛及諸大眾；復散妙覺華於虛空中，變作金剛城。城中師子吼王佛共十方佛、大菩薩論第一義諦。時城中菩薩，持光明華，散釋迦牟尼佛上，成一華臺，臺中十方佛。諸天散天華，於釋迦牟尼佛上虛空中成紫雲蓋，覆三千大千世界，蓋中天人散恒河沙華，如雲而下。時諸國王，散華供已，願過去佛、現在佛、未來佛常說般若波羅蜜，願一切受持者，比丘、比丘尼、信男、信女，所求如意，常行般若波羅蜜。

佛告大王：「如是，如是！如王所說。般若波羅蜜應說應受，是諸佛母、諸菩薩母，神通生處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「如是，如是！如王所說。般若波羅蜜應說應受，是諸佛母、諸菩薩母，神通生處。」

時，佛為王現五不思議神變：一華入無量華，無量華入一華；一佛土入無量佛土，無量佛土入一佛土；無量佛土入一毛孔土，一毛孔土入無量毛孔土；無量須彌、無量大海入芥子中；一佛身入無量眾生身，無量眾生身入一佛身、入六道身、入地水火風身，佛身不可思議，眾生身不可思議，世界不可思議。佛現神足時，十方諸天人得佛華三昧，十恒河沙菩薩現身成佛，三恒河沙八部王成菩薩道，十千女人現身得神通三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，佛為王現五不思議神變：一華入無量華，無量華入一華；一佛土入無量佛土，無量佛土入一佛土；無量佛土入一毛孔土，一毛孔土入無量毛孔土；無量須彌、無量大海入芥子中；一佛身入無量眾生身，無量眾生身入一佛身、入六道身、入地水火風身，佛身不可思議，眾生身不可思議，世界不可思議。佛現神足時，十方諸天人得佛華三昧，十恒河沙菩薩現身成佛，三恒河沙八部王成菩薩道，十千女人現身得神通三昧。

「善男子！是般若波羅蜜有三世利益，過去已說，現在今說，未來當說。諦聽，諦聽！善思念之，如法修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是般若波羅蜜有三世利益，過去已說，現在今說，未來當說。諦聽，諦聽！善思念之，如法修行。」

仁王般若波羅蜜護國經受持品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王般若波羅蜜護國經受持品第七

爾時，月光心念口言：「見釋迦牟尼佛現無量神力，亦見千華臺上寶滿佛，是一切佛化身主。復見千華葉世界上佛，其中諸佛各各說般若波羅蜜。」白佛言：「如是無量般若波羅蜜，不可說不可解，不可以識識。云何諸善男子，於是經中明了覺解，如法為一切眾生開空法道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，月光心念口言：「見釋迦牟尼佛現無量神力，亦見千華臺上寶滿佛，是一切佛化身主。復見千華葉世界上佛，其中諸佛各各說般若波羅蜜。」白佛言：「如是無量般若波羅蜜，不可說不可解，不可以識識。云何諸善男子，於是經中明了覺解，如法為一切眾生開空法道？」

大牟尼言：「有修行十三觀門諸善男子，為大法王，從習忍至金剛頂，皆為法師，依持建立。汝等大眾，應如佛供養而供養之，應持百萬億天華天香而以奉上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大牟尼言：「有修行十三觀門諸善男子，為大法王，從習忍至金剛頂，皆為法師，依持建立。汝等大眾，應如佛供養而供養之，應持百萬億天華天香而以奉上。

「善男子！其法師者是習種性菩薩，若在家婆差、憂婆差，若出家比丘、比丘尼，修行十善，自觀己身，地、水、火、風、空、識分分不淨；復觀十四根，所謂五情、五受、男、女、意、命等，有無量罪過故，即發無上菩提心，常修三界一切念念皆不淨故，得不淨忍觀門。住在佛家，修六和敬，所謂三業同戒、同見、同學，行八萬四千波羅蜜道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！其法師者是習種性菩薩，若在家婆差、憂婆差，若出家比丘、比丘尼，修行十善，自觀己身，地、水、火、風、空、識分分不淨；復觀十四根，所謂五情、五受、男、女、意、命等，有無量罪過故，即發無上菩提心，常修三界一切念念皆不淨故，得不淨忍觀門。住在佛家，修六和敬，所謂三業同戒、同見、同學，行八萬四千波羅蜜道。

「善男子！習忍以前行十善菩薩，有退有進，譬如輕毛，隨風東西。是諸菩薩亦復如是，雖以十千劫行十正道，發三菩提心，乃當入習忍位，亦常學三伏忍法，而不可名字是不定人。是定人者，入生空位，聖人性故，必不起五逆、六重、二十八輕。佛法經書作返逆罪，言非佛說，無有是處。能以一阿僧祇劫，修伏道忍行，始得入僧伽陀位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！習忍以前行十善菩薩，有退有進，譬如輕毛，隨風東西。是諸菩薩亦復如是，雖以十千劫行十正道，發三菩提心，乃當入習忍位，亦常學三伏忍法，而不可名字是不定人。是定人者，入生空位，聖人性故，必不起五逆、六重、二十八輕。佛法經書作返逆罪，言非佛說，無有是處。能以一阿僧祇劫，修伏道忍行，始得入僧伽陀位。

「復次，性種性行十慧觀，滅十顛倒，及我人知見分分假偽，但有名，但有受，但有法，不可得，無定相，無自他相故。修護空觀，亦常行百萬波羅蜜，念念不去心，以二阿僧祇劫行正道法，住波羅陀位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，性種性行十慧觀，滅十顛倒，及我人知見分分假偽，但有名，但有受，但有法，不可得，無定相，無自他相故。修護空觀，亦常行百萬波羅蜜，念念不去心，以二阿僧祇劫行正道法，住波羅陀位。

「復次，道種性住堅忍中，觀一切法無生、無住、無滅，所謂五受三界二諦無自他相，如實性不可得故；而常入第十第一義諦，心心寂滅而受生三界。何以故？業習果報未壞盡，故順道生。復以三阿僧祇劫，修八萬億波羅蜜，當得平等聖人地故，住阿毘跋致正位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，道種性住堅忍中，觀一切法無生、無住、無滅，所謂五受三界二諦無自他相，如實性不可得故；而常入第十第一義諦，心心寂滅而受生三界。何以故？業習果報未壞盡，故順道生。復以三阿僧祇劫，修八萬億波羅蜜，當得平等聖人地故，住阿毘跋致正位。

「復次，善覺摩訶薩，住平等忍，修行四攝，念念不去心，入無相捨，滅三界貪煩惱，於第一義諦而不二，為法性無為，緣理而滅一切相故，為智緣滅無相無為。住初忍時，未來無量生死不由智緣而滅故，非智緣滅，無相無為，無自他相，無無相故，無量方便皆現前。觀實相方便者，於第一義諦，不沈不出，不轉不顛倒。遍學方便者，非證非不證而一切學。迴向方便者，非住果非不住果而向薩婆若。魔自在方便者，於非道而行佛道，四魔所不動。一乘方便者，於不二相，通達眾生一切行故。變化方便者，以願力自在生一切淨佛國土。如是，善男子！是初覺智，於有無相而不二，是實智照；巧用，不證不沈，不出不到，是方便觀。譬如水之與波不一不異，乃至一切行——波羅蜜、禪定、陀羅尼——不一不二故，而一一行成就。以四阿僧祇劫行行故，入此功德藏門。無三界業習生故，畢故，不造新，以願力故，變化生一切淨土。常修捨觀故，登鳩摩羅伽位，以四大寶藏，常授與人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善覺摩訶薩，住平等忍，修行四攝，念念不去心，入無相捨，滅三界貪煩惱，於第一義諦而不二，為法性無為，緣理而滅一切相故，為智緣滅無相無為。住初忍時，未來無量生死不由智緣而滅故，非智緣滅，無相無為，無自他相，無無相故，無量方便皆現前。觀實相方便者，於第一義諦，不沈不出，不轉不顛倒。遍學方便者，非證非不證而一切學。迴向方便者，非住果非不住果而向薩婆若。魔自在方便者，於非道而行佛道，四魔所不動。一乘方便者，於不二相，通達眾生一切行故。變化方便者，以願力自在生一切淨佛國土。如是，善男子！是初覺智，於有無相而不二，是實智照；巧用，不證不沈，不出不到，是方便觀。譬如水之與波不一不異，乃至一切行——波羅蜜、禪定、陀羅尼——不一不二故，而一一行成就。以四阿僧祇劫行行故，入此功德藏門。無三界業習生故，畢故，不造新，以願力故，變化生一切淨土。常修捨觀故，登鳩摩羅伽位，以四大寶藏，常授與人。

「復次，德慧菩薩，以四無量心滅三有瞋等煩惱，住中忍中，行一切功德故。以五阿僧祇劫行大慈觀，心心常現在前，入無相闍陀波羅位，化一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，德慧菩薩，以四無量心滅三有瞋等煩惱，住中忍中，行一切功德故。以五阿僧祇劫行大慈觀，心心常現在前，入無相闍陀波羅位，化一切眾生。

「復次，明慧道人，常以無相忍中行三明觀，知三世法無來無去無住處，心心寂滅，盡三界癡煩惱，得三明一切功德觀故，常以六阿僧祇劫，集無量明波羅蜜故，入伽羅陀位，無相行受持一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，明慧道人，常以無相忍中行三明觀，知三世法無來無去無住處，心心寂滅，盡三界癡煩惱，得三明一切功德觀故，常以六阿僧祇劫，集無量明波羅蜜故，入伽羅陀位，無相行受持一切法。

「復次，爾焰聖覺達菩薩，修行順法忍，逆五見流，集無量功德，住須陀洹位。常以天眼、天耳、宿命、他心、身通達，念念中滅三界一切見，亦以七阿僧祇劫行五神通，恒河沙波羅蜜常不離心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，爾焰聖覺達菩薩，修行順法忍，逆五見流，集無量功德，住須陀洹位。常以天眼、天耳、宿命、他心、身通達，念念中滅三界一切見，亦以七阿僧祇劫行五神通，恒河沙波羅蜜常不離心。

「復次，勝達菩薩，於順道忍，以四無畏，觀那由他諦內道論、外道論、藥方、工巧、呪術故，我是一切智人；滅三界疑等煩惱故，我相已盡；知地地有所出，故名出道；有所不出，故名障道；逆三界疑。修習無量功德故，即入斯陀含位。復集行八阿僧祇劫中行諸陀羅尼門故，常行無畏觀不去心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，勝達菩薩，於順道忍，以四無畏，觀那由他諦內道論、外道論、藥方、工巧、呪術故，我是一切智人；滅三界疑等煩惱故，我相已盡；知地地有所出，故名出道；有所不出，故名障道；逆三界疑。修習無量功德故，即入斯陀含位。復集行八阿僧祇劫中行諸陀羅尼門故，常行無畏觀不去心。

「復次，常現真實住順忍中，作中道觀，盡三界集因集業一切煩惱故，觀非有非無，一相無相而無二故，證阿那含位。復於九阿僧祇劫，集照明中道故，樂力生一切佛國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，常現真實住順忍中，作中道觀，盡三界集因集業一切煩惱故，觀非有非無，一相無相而無二故，證阿那含位。復於九阿僧祇劫，集照明中道故，樂力生一切佛國土。

「復次，玄達菩薩，十阿僧祇劫中，修無生忍——法樂忍——者，名為縛忍。順一切道生。而一心忍中，滅三界習因業果。住後身中，無量功德皆成就，無生智、盡智、五分法身皆滿足。住第十地阿羅漢梵天位，常行三空門觀，百千萬三昧具足，弘化法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，玄達菩薩，十阿僧祇劫中，修無生忍——法樂忍——者，名為縛忍。順一切道生。而一心忍中，滅三界習因業果。住後身中，無量功德皆成就，無生智、盡智、五分法身皆滿足。住第十地阿羅漢梵天位，常行三空門觀，百千萬三昧具足，弘化法藏。

「復次，等覺者，住無生忍中，觀心心寂滅而無相相、無身身、無知知，而用心乘於群方之方，憺怕住於無住之住。在有常修空，處空常萬化，雙照一切法故，知是處非是處，乃至一切智十力觀故，而登摩訶羅伽位，化一切國土眾生，千阿僧祇劫行十力法，心心相應，常入見佛三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，等覺者，住無生忍中，觀心心寂滅而無相相、無身身、無知知，而用心乘於群方之方，憺怕住於無住之住。在有常修空，處空常萬化，雙照一切法故，知是處非是處，乃至一切智十力觀故，而登摩訶羅伽位，化一切國土眾生，千阿僧祇劫行十力法，心心相應，常入見佛三昧。

「復次，慧光神變者，住上上無生忍，滅心心相。法眼見一切法，淨三眼色空見。以大願力常生一切淨土。萬阿僧祇劫，集無量佛光三昧，而能現百萬恒河沙諸佛神力。住婆伽梵位，亦常入佛華三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慧光神變者，住上上無生忍，滅心心相。法眼見一切法，淨三眼色空見。以大願力常生一切淨土。萬阿僧祇劫，集無量佛光三昧，而能現百萬恒河沙諸佛神力。住婆伽梵位，亦常入佛華三昧。

「復次，觀佛菩薩，住寂滅忍者。從始發心至今經百萬阿僧祇劫，修百萬阿僧祇劫功德故，登一切法解脫，住金剛臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，觀佛菩薩，住寂滅忍者。從始發心至今經百萬阿僧祇劫，修百萬阿僧祇劫功德故，登一切法解脫，住金剛臺。

「善男子！從習忍至頂三昧，皆名為伏一切煩惱。而無相信，滅一切煩惱，生解脫智；照第一義諦，不名為見。所謂見者是薩婆若。是故我從昔以來，常說唯佛所知見覺。頂三昧以下至於習忍，所不知不見不覺，唯佛頓解，不名為信。漸漸伏者，慧雖起滅，以能無生無滅，此心若滅則累無不滅，無生無滅入理盡金剛三昧，同真際等法性，而未能等無等等。譬如有人，登大高臺，下觀一切，無不斯了。住理盡三昧，亦復如是。常修一切行滿功德藏，入婆伽度位，亦復常住佛慧三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！從習忍至頂三昧，皆名為伏一切煩惱。而無相信，滅一切煩惱，生解脫智；照第一義諦，不名為見。所謂見者是薩婆若。是故我從昔以來，常說唯佛所知見覺。頂三昧以下至於習忍，所不知不見不覺，唯佛頓解，不名為信。漸漸伏者，慧雖起滅，以能無生無滅，此心若滅則累無不滅，無生無滅入理盡金剛三昧，同真際等法性，而未能等無等等。譬如有人，登大高臺，下觀一切，無不斯了。住理盡三昧，亦復如是。常修一切行滿功德藏，入婆伽度位，亦復常住佛慧三昧。

「善男子！如是諸菩薩，皆能一切十方諸如來國土中化眾生，正說正義，受持讀誦，解達實相，如我今日等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是諸菩薩，皆能一切十方諸如來國土中化眾生，正說正義，受持讀誦，解達實相，如我今日等無有異。」

佛告波斯匿王：「我當滅度後，法欲滅時，受持是般若波羅蜜，大作佛事。一切國土安立，萬姓快樂，皆由此般若波羅蜜。是故付囑諸國王，不付囑比丘、比丘尼、清信男、清信女。何以故？無王力故，故不付囑。汝當受持讀誦，解其義理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告波斯匿王：「我當滅度後，法欲滅時，受持是般若波羅蜜，大作佛事。一切國土安立，萬姓快樂，皆由此般若波羅蜜。是故付囑諸國王，不付囑比丘、比丘尼、清信男、清信女。何以故？無王力故，故不付囑。汝當受持讀誦，解其義理。

「大王！吾今所化百億須彌，百億日月，一一須彌有四天下。其南閻浮提，有十六大國，五百中國，十千小國。其國土中有七可難，一切國王為是難故，講讀般若波羅蜜，七難即滅，七福即生，萬姓安樂，帝王歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！吾今所化百億須彌，百億日月，一一須彌有四天下。其南閻浮提，有十六大國，五百中國，十千小國。其國土中有七可難，一切國王為是難故，講讀般若波羅蜜，七難即滅，七福即生，萬姓安樂，帝王歡喜。

「云何為難？日月失度，時節返逆，或赤日出、黑日出，二三四五日出，或日蝕無光，或日輪一重、二三四五重輪現。當變怪時，讀說此經。為一難也。二十八宿失度，金星、彗星、輪星、鬼星、火星、水星、風星、刀星、南斗、北斗、五鎮大星，一切國主星，三公星，百官星，如是諸星各各變現，亦讀說此經。為二難也。大火燒國，萬姓燒盡，或鬼火、龍火、天火、山神火、人火、樹木火、賊火，如是變怪，亦讀說此經。為三難也。大水㵱沒百姓，時節返逆，冬雨夏雪，冬時雷電霹靂，六月雨氷霜雹，雨赤水、黑水、青水，雨土山、石山，雨沙礫石，江河逆流，浮山流石，如是變時，亦讀說此經。為四難也。大風吹殺萬姓，國土山河樹木一時滅沒，非時大風、黑風、赤風、青風、天風、地風、火風，如是變時，亦讀此經。為五難也。天地國土亢陽炎火洞燃，百草亢旱，五穀不登，土地赫然，萬姓滅盡，如是變時，亦讀此經。為六難也。四方賊來侵，國內外賊起，火賊、水賊、風賊、鬼賊，百姓荒亂，刀兵劫起，如是怪時，亦讀此經。為七難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為難？日月失度，時節返逆，或赤日出、黑日出，二三四五日出，或日蝕無光，或日輪一重、二三四五重輪現。當變怪時，讀說此經。為一難也。二十八宿失度，金星、彗星、輪星、鬼星、火星、水星、風星、刀星、南斗、北斗、五鎮大星，一切國主星，三公星，百官星，如是諸星各各變現，亦讀說此經。為二難也。大火燒國，萬姓燒盡，或鬼火、龍火、天火、山神火、人火、樹木火、賊火，如是變怪，亦讀說此經。為三難也。大水㵱沒百姓，時節返逆，冬雨夏雪，冬時雷電霹靂，六月雨氷霜雹，雨赤水、黑水、青水，雨土山、石山，雨沙礫石，江河逆流，浮山流石，如是變時，亦讀說此經。為四難也。大風吹殺萬姓，國土山河樹木一時滅沒，非時大風、黑風、赤風、青風、天風、地風、火風，如是變時，亦讀此經。為五難也。天地國土亢陽炎火洞燃，百草亢旱，五穀不登，土地赫然，萬姓滅盡，如是變時，亦讀此經。為六難也。四方賊來侵，國內外賊起，火賊、水賊、風賊、鬼賊，百姓荒亂，刀兵劫起，如是怪時，亦讀此經。為七難也。

「大王！是般若波羅蜜，是諸佛菩薩一切眾生心識之神本也，一切國王之父母也。亦名神符，亦名辟鬼珠，亦名如意珠，亦名護國珠，亦名天地鏡，亦名龍寶神王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！是般若波羅蜜，是諸佛菩薩一切眾生心識之神本也，一切國王之父母也。亦名神符，亦名辟鬼珠，亦名如意珠，亦名護國珠，亦名天地鏡，亦名龍寶神王。」

佛告大王：「應作九色幡，長九丈；九色華，高二丈；千支燈，高五丈；九玉箱，九玉巾，亦作七寶案，以經置上。若王行時，常於其前足一百步，是經常放千光明，令千里內，七難不起，罪過不生。若王住時，作七寶帳，中七寶高座，以經卷置上，日日供養，散華燒香，如事父母，如事帝釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「應作九色幡，長九丈；九色華，高二丈；千支燈，高五丈；九玉箱，九玉巾，亦作七寶案，以經置上。若王行時，常於其前足一百步，是經常放千光明，令千里內，七難不起，罪過不生。若王住時，作七寶帳，中七寶高座，以經卷置上，日日供養，散華燒香，如事父母，如事帝釋。

「大王！我今五眼明見，三世一切國王皆由過去侍五百佛，得為帝王主；是故一切聖人羅漢，而為來生彼國，作大利益。若王福盡時，一切聖人皆為捨去。若一切聖人去時，七難必起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！我今五眼明見，三世一切國王皆由過去侍五百佛，得為帝王主；是故一切聖人羅漢，而為來生彼國，作大利益。若王福盡時，一切聖人皆為捨去。若一切聖人去時，七難必起。

「大王！若未來世有諸國王護持三寶者，我使五大力菩薩往護其國：一、金剛吼菩薩，手持千寶相輪往護彼國；二、龍王吼菩薩，手持金輪燈往護彼國；三、無畏十力吼菩薩，手持金剛杵往護彼國；四、雷電吼菩薩，手持千寶羅網往護彼國；五、無量力吼菩薩，手持五千劒輪往護彼國。五大士五千大神王，於汝國中大作利益，當立形像而供養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！若未來世有諸國王護持三寶者，我使五大力菩薩往護其國：一、金剛吼菩薩，手持千寶相輪往護彼國；二、龍王吼菩薩，手持金輪燈往護彼國；三、無畏十力吼菩薩，手持金剛杵往護彼國；四、雷電吼菩薩，手持千寶羅網往護彼國；五、無量力吼菩薩，手持五千劒輪往護彼國。五大士五千大神王，於汝國中大作利益，當立形像而供養之。

「大王！吾今三寶付囑汝等一切諸王：憍薩羅國、舍衛國、摩竭提國、波羅㮈國、迦夷羅衛國、鳩尸那國、鳩睒彌國、鳩留國、𦋺賓國、彌提國、伽羅乾國、乾陀衛國、沙陀國、僧伽陀國、健挐掘闍國、波提國，如是一切諸國王等皆應受持般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！吾今三寶付囑汝等一切諸王：憍薩羅國、舍衛國、摩竭提國、波羅㮈國、迦夷羅衛國、鳩尸那國、鳩睒彌國、鳩留國、𦋺賓國、彌提國、伽羅乾國、乾陀衛國、沙陀國、僧伽陀國、健挐掘闍國、波提國，如是一切諸國王等皆應受持般若波羅蜜。」

時諸大眾及阿須輪王，聞佛說未來世七可畏，身毛為竪，呼聲大叫而言：「願不生彼國。」時十六大國王，即以國事付弟，出家修道，觀四大四色勝出相，四大四色不用識空入行相，三十忍初地相，第一義諦九地相。是故大王捨凡夫身，入六住身；捨七報身，入八法身，證一切行般若波羅蜜。十八梵天阿須輪王，得三乘觀同無生境，復散華供養，空華、法性華、聖人華、順華、無生華、法樂華、金剛華、緣觀中道華、三十七品華，而散佛上及九百億大菩薩眾。其餘一切眾證道迹果，散心空華、心樹華、六波羅蜜華、妙覺華，而散佛上及一切眾。十千菩薩念來世眾生，即證妙覺三昧、圓明三昧、金剛三昧，世諦三昧、真諦三昧、第一義諦三昧——此三諦三昧是一切三昧王三昧，亦得無量三昧、七財三昧、二十五有三昧、一切行三昧。復有十億菩薩登金剛頂現成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾及阿須輪王，聞佛說未來世七可畏，身毛為竪，呼聲大叫而言：「願不生彼國。」時十六大國王，即以國事付弟，出家修道，觀四大四色勝出相，四大四色不用識空入行相，三十忍初地相，第一義諦九地相。是故大王捨凡夫身，入六住身；捨七報身，入八法身，證一切行般若波羅蜜。十八梵天阿須輪王，得三乘觀同無生境，復散華供養，空華、法性華、聖人華、順華、無生華、法樂華、金剛華、緣觀中道華、三十七品華，而散佛上及九百億大菩薩眾。其餘一切眾證道迹果，散心空華、心樹華、六波羅蜜華、妙覺華，而散佛上及一切眾。十千菩薩念來世眾生，即證妙覺三昧、圓明三昧、金剛三昧，世諦三昧、真諦三昧、第一義諦三昧——此三諦三昧是一切三昧王三昧，亦得無量三昧、七財三昧、二十五有三昧、一切行三昧。復有十億菩薩登金剛頂現成正覺。

仁王般若波羅蜜護國經囑累品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王般若波羅蜜護國經囑累品第八

佛告波斯匿王：「我誡勅汝等，吾滅度後，八十年八百年八千年中，無佛無法無僧，無信男無信女時，此經三寶，付囑諸國王四部弟子受持讀誦解義，為三界眾生開空慧道，修七賢行、十善行，化一切眾生。後五濁世，比丘、比丘尼四部弟子，天龍八部，一切神王，國王大臣太子王子，自恃高貴，滅破吾法。明作制法，制我弟子比丘、比丘尼。不聽出家、行道，亦復不聽造作佛像形、佛塔形。立統官制眾，安籍記僧；比丘地立，白衣高坐；兵奴為比丘；受別請法。知識比丘共為一心親善，比丘為作齋會求福，如外道法，都非吾法。當知爾時正法將滅不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告波斯匿王：「我誡勅汝等，吾滅度後，八十年八百年八千年中，無佛無法無僧，無信男無信女時，此經三寶，付囑諸國王四部弟子受持讀誦解義，為三界眾生開空慧道，修七賢行、十善行，化一切眾生。後五濁世，比丘、比丘尼四部弟子，天龍八部，一切神王，國王大臣太子王子，自恃高貴，滅破吾法。明作制法，制我弟子比丘、比丘尼。不聽出家、行道，亦復不聽造作佛像形、佛塔形。立統官制眾，安籍記僧；比丘地立，白衣高坐；兵奴為比丘；受別請法。知識比丘共為一心親善，比丘為作齋會求福，如外道法，都非吾法。當知爾時正法將滅不久。

「大王！壞亂吾道，是汝等作。自恃威力，制我四部弟子。百姓疾病無不苦難，是破國因緣，說五濁罪窮劫不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！壞亂吾道，是汝等作。自恃威力，制我四部弟子。百姓疾病無不苦難，是破國因緣，說五濁罪窮劫不盡。

「大王！法末世時，有諸比丘四部弟子，國王大臣多作非法之行，橫與佛法眾僧作大非法，作諸罪過，非法非律，繫縛比丘，如獄囚法。當爾之時，法滅不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！法末世時，有諸比丘四部弟子，國王大臣多作非法之行，橫與佛法眾僧作大非法，作諸罪過，非法非律，繫縛比丘，如獄囚法。當爾之時，法滅不久。

「大王！我滅度後，未來世中四部弟子，諸小國王太子王子，乃是住持護三寶者，轉更滅破三寶；如師子身中蟲，自食師子，非外道也。多壞我佛法，得大罪過，正教衰薄，民無正行，以漸為惡，其壽日減，至于百歲。人壞佛教，無復孝子，六親不和，天神不祐，疾疫惡鬼日來侵害，災恠首尾，連禍縱橫，死入地獄、餓鬼、畜生，若出為人，兵奴果報，如響應聲；如人夜書，火滅字存。三界果報，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！我滅度後，未來世中四部弟子，諸小國王太子王子，乃是住持護三寶者，轉更滅破三寶；如師子身中蟲，自食師子，非外道也。多壞我佛法，得大罪過，正教衰薄，民無正行，以漸為惡，其壽日減，至于百歲。人壞佛教，無復孝子，六親不和，天神不祐，疾疫惡鬼日來侵害，災恠首尾，連禍縱橫，死入地獄、餓鬼、畜生，若出為人，兵奴果報，如響應聲；如人夜書，火滅字存。三界果報，亦復如是。

「大王！未來世中，一切國王太子王子四部弟子，橫與佛弟子書記制戒，如白衣法，如兵奴法，若我弟子比丘比丘尼，立籍為官所使，都非我弟子，是兵奴法。立統官攝僧典主僧籍，大小僧統，共相攝縛，如獄囚法，兵奴之法。當爾之時，佛法不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！未來世中，一切國王太子王子四部弟子，橫與佛弟子書記制戒，如白衣法，如兵奴法，若我弟子比丘比丘尼，立籍為官所使，都非我弟子，是兵奴法。立統官攝僧典主僧籍，大小僧統，共相攝縛，如獄囚法，兵奴之法。當爾之時，佛法不久。

「大王！未來世中，諸小國王四部弟子，自作此罪破國因緣，身自受之，非佛法僧。大王！未來世中流通此經，七佛法器，十方諸佛常所行道。諸惡比丘，多求名利，於國王太子王子前，自說破佛法因緣，破國因緣。其王不別，信聽此語，橫作法制，不依佛戒，是為破佛破國因緣。當爾之時，正法不久。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！未來世中，諸小國王四部弟子，自作此罪破國因緣，身自受之，非佛法僧。大王！未來世中流通此經，七佛法器，十方諸佛常所行道。諸惡比丘，多求名利，於國王太子王子前，自說破佛法因緣，破國因緣。其王不別，信聽此語，橫作法制，不依佛戒，是為破佛破國因緣。當爾之時，正法不久。」

爾時，十六大國王，聞佛七誡所說未來世事，悲啼涕出，聲動三千，日月五星二十八宿失光不現。時諸王等，各各至心受持佛語，不制四部弟子出家行道，當如佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十六大國王，聞佛七誡所說未來世事，悲啼涕出，聲動三千，日月五星二十八宿失光不現。時諸王等，各各至心受持佛語，不制四部弟子出家行道，當如佛教。

爾時，大眾十八梵天王，六欲諸天子歎言：「當爾之時，世間空虛，是無佛世！」爾時，無量大眾中，百億菩薩彌勒師子月等，百億舍利弗、須菩提等，五百億十八梵王、六欲諸天，三界六道，阿須輪王等，聞佛所說護佛果因緣、護國土因緣，歡喜無量，為佛作禮，受持般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾十八梵天王，六欲諸天子歎言：「當爾之時，世間空虛，是無佛世！」爾時，無量大眾中，百億菩薩彌勒師子月等，百億舍利弗、須菩提等，五百億十八梵王、六欲諸天，三界六道，阿須輪王等，聞佛所說護佛果因緣、護國土因緣，歡喜無量，為佛作禮，受持般若波羅蜜。