佛說仁王般若波羅蜜經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說仁王般若波羅蜜經卷上

姚秦三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦三藏鳩摩羅什譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾八百萬億，學無學皆阿羅漢，有為功德無為功德，無學十智、有學八智、有學六智，三根十六心行，法假虛實觀、受假虛實觀、名假虛實觀，三空觀門，四諦十二緣，無量功德皆成就。復有八百萬億大仙緣覺，非斷非常，四諦十二緣皆成就。復有九百萬億菩薩摩訶薩，皆阿羅漢實智功德、方便智功德，行獨大乘，四眼五通三達十力，四無量心，四辯四攝，金剛滅定，一切功德皆成就。復有千萬億五戒賢者，皆行阿羅漢十地，迴向五分法身具足，無量功德皆成就。復有十千五戒清信女，皆行阿羅漢十地，皆成就始生功德、住生功德、終生功德，三十生功德皆成就。復有十億七賢居士，德行具足：二十二品、十一切入、八除入、八解脫、三慧、十六諦、四諦、四三二一品觀、得九十忍，一切功德皆成就。復有萬萬億九梵、三淨、三光、三梵、五喜樂天，天定、功德定、味、常樂神通，十八生處功德皆成就。復有億億六欲諸天子，十善果報，神通功德皆成就。復有十六大國王，各各有一萬二萬乃至十萬眷屬，五戒、十善、三歸功德，清信行具足。復有五道一切眾生。復有他方不可量眾。復有變十方淨土，現百億高座，化百億須彌寶華，各各坐前華上，復有無量化佛。有無量菩薩比丘八部大眾，各各坐寶蓮華，華上皆有無量國土，一一國土，佛及大眾如今無異。一一國土中，一一佛及大眾，各各說般若波羅蜜。他方大眾及化眾，此三界中大眾，十二大眾，皆來集會，坐九劫蓮華座。其會方廣九百五十里，大眾僉然而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾八百萬億，學無學皆阿羅漢，有為功德無為功德，無學十智、有學八智、有學六智，三根十六心行，法假虛實觀、受假虛實觀、名假虛實觀，三空觀門，四諦十二緣，無量功德皆成就。復有八百萬億大仙緣覺，非斷非常，四諦十二緣皆成就。復有九百萬億菩薩摩訶薩，皆阿羅漢實智功德、方便智功德，行獨大乘，四眼五通三達十力，四無量心，四辯四攝，金剛滅定，一切功德皆成就。復有千萬億五戒賢者，皆行阿羅漢十地，迴向五分法身具足，無量功德皆成就。復有十千五戒清信女，皆行阿羅漢十地，皆成就始生功德、住生功德、終生功德，三十生功德皆成就。復有十億七賢居士，德行具足：二十二品、十一切入、八除入、八解脫、三慧、十六諦、四諦、四三二一品觀、得九十忍，一切功德皆成就。復有萬萬億九梵、三淨、三光、三梵、五喜樂天，天定、功德定、味、常樂神通，十八生處功德皆成就。復有億億六欲諸天子，十善果報，神通功德皆成就。復有十六大國王，各各有一萬二萬乃至十萬眷屬，五戒、十善、三歸功德，清信行具足。復有五道一切眾生。復有他方不可量眾。復有變十方淨土，現百億高座，化百億須彌寶華，各各坐前華上，復有無量化佛。有無量菩薩比丘八部大眾，各各坐寶蓮華，華上皆有無量國土，一一國土，佛及大眾如今無異。一一國土中，一一佛及大眾，各各說般若波羅蜜。他方大眾及化眾，此三界中大眾，十二大眾，皆來集會，坐九劫蓮華座。其會方廣九百五十里，大眾僉然而坐。

爾時，十號三明大滅諦金剛智釋迦牟尼佛，初年月八日方坐十地，入大寂室三昧，思緣放大光明，照三界中。復於頂上出千寶蓮華，其華上至非想非非想天，光亦復爾，乃至他方恒河沙諸佛國土。時無色界雨無量變大香華，香如車輪，華如須彌山王，如雲而下；十八梵天王雨百變異色華；六欲諸天雨無量色華。其佛座前自然生九百萬億劫(丹本作級)華，上至非想非非想天，是時世界其地六種震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十號三明大滅諦金剛智釋迦牟尼佛，初年月八日方坐十地，入大寂室三昧，思緣放大光明，照三界中。復於頂上出千寶蓮華，其華上至非想非非想天，光亦復爾，乃至他方恒河沙諸佛國土。時無色界雨無量變大香華，香如車輪，華如須彌山王，如雲而下；十八梵天王雨百變異色華；六欲諸天雨無量色華。其佛座前自然生九百萬億劫(丹本作級)華，上至非想非非想天，是時世界其地六種震動。

爾時，諸大眾俱共僉然生疑，各相謂言：「四無所畏、十八不共法、五眼法身大覺世尊，前已為我等大眾，二十九年說摩訶般若波羅蜜、金剛般若波羅蜜、天王問般若波羅蜜、光讚般若波羅蜜。今日如來放大光明，斯作何事？」時十六大國王中，舍衛國主波斯匿王名曰月光，德行十地，六度、三十七品、四不壞淨，行摩訶衍化，次第問居士寶蓋法、淨名等八百人；復問須菩提、舍利弗等五千人；復問彌勒、師子吼等十千人，無能答者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸大眾俱共僉然生疑，各相謂言：「四無所畏、十八不共法、五眼法身大覺世尊，前已為我等大眾，二十九年說摩訶般若波羅蜜、金剛般若波羅蜜、天王問般若波羅蜜、光讚般若波羅蜜。今日如來放大光明，斯作何事？」時十六大國王中，舍衛國主波斯匿王名曰月光，德行十地，六度、三十七品、四不壞淨，行摩訶衍化，次第問居士寶蓋法、淨名等八百人；復問須菩提、舍利弗等五千人；復問彌勒、師子吼等十千人，無能答者。

時波斯匿王即以神力，作八萬種音樂，十八梵、六欲諸天亦作八萬種音樂，聲動三千乃至十方恒河沙佛土，有緣斯現。彼他方佛國中南方法才菩薩共五百萬億大眾，俱來入此大會；東方寶柱菩薩共九百萬億大眾，俱來入此大會；北方虛空性菩薩共百千萬億大眾，俱來入此大會；西方善住菩薩共十恒河沙大眾，俱來入此大會。六方亦復如是，作樂亦然，亦復共作無量音樂，覺悟如來。佛即知時得眾生根，即從定起，方坐蓮華師子座上，如金剛山王。大眾歡喜，各各現無量神通，地及虛空大眾而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時波斯匿王即以神力，作八萬種音樂，十八梵、六欲諸天亦作八萬種音樂，聲動三千乃至十方恒河沙佛土，有緣斯現。彼他方佛國中南方法才菩薩共五百萬億大眾，俱來入此大會；東方寶柱菩薩共九百萬億大眾，俱來入此大會；北方虛空性菩薩共百千萬億大眾，俱來入此大會；西方善住菩薩共十恒河沙大眾，俱來入此大會。六方亦復如是，作樂亦然，亦復共作無量音樂，覺悟如來。佛即知時得眾生根，即從定起，方坐蓮華師子座上，如金剛山王。大眾歡喜，各各現無量神通，地及虛空大眾而住。

仁王般若波羅蜜護國經觀空品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王般若波羅蜜護國經觀空品第二

爾時，佛告大眾：「知十六大國王意欲問護國土因緣。吾今先為諸菩薩，說護佛果因緣、護十地行因緣。諦聽，諦聽！善思念之，如法修行！」時波斯匿王言：「善！大事因緣故！」即散百億種色華，變成百億寶帳，蓋諸大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告大眾：「知十六大國王意欲問護國土因緣。吾今先為諸菩薩，說護佛果因緣、護十地行因緣。諦聽，諦聽！善思念之，如法修行！」時波斯匿王言：「善！大事因緣故！」即散百億種色華，變成百億寶帳，蓋諸大眾。

爾時，大王復起作禮，白佛言：「世尊！一切菩薩云何護佛果？云何護十地行因緣？」佛言：「菩薩化四生，不觀色如，受想行識如，眾生我人常樂我淨如，知見壽者如，菩薩如，六度四攝一切行如，二諦如。是故一切法性真實空，不來不去，無生無滅，同真際，等法性，無二無別如虛空。是故陰入界無我，無所有相，是為菩薩行化十地般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大王復起作禮，白佛言：「世尊！一切菩薩云何護佛果？云何護十地行因緣？」佛言：「菩薩化四生，不觀色如，受想行識如，眾生我人常樂我淨如，知見壽者如，菩薩如，六度四攝一切行如，二諦如。是故一切法性真實空，不來不去，無生無滅，同真際，等法性，無二無別如虛空。是故陰入界無我，無所有相，是為菩薩行化十地般若波羅蜜。」

白佛言：「若諸法爾者，菩薩護化眾生，為化眾生耶？」「大王！法性色受想行識常樂我淨，不住色，不住非色，不住非非色，乃至受想行識亦不住非非住。何以故？非色如，非非色如。世諦故、三假故，名見眾生，一切生性實故，乃至諸佛、三乘、七賢、八聖亦名見，六十二見亦名見。大王！若以名名見一切法，乃至諸佛三乘四生者，非非見一切法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言：「若諸法爾者，菩薩護化眾生，為化眾生耶？」「大王！法性色受想行識常樂我淨，不住色，不住非色，不住非非色，乃至受想行識亦不住非非住。何以故？非色如，非非色如。世諦故、三假故，名見眾生，一切生性實故，乃至諸佛、三乘、七賢、八聖亦名見，六十二見亦名見。大王！若以名名見一切法，乃至諸佛三乘四生者，非非見一切法也。」

白佛言：「般若波羅蜜有法非非法，摩訶衍云何照？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言：「般若波羅蜜有法非非法，摩訶衍云何照？」

「大王！摩訶衍見非非法，法若非非法，是名非非法空。法性空，色、受、想、行、識空，十二入、十八界空，六大法空，四諦、十二緣空。是法即生即住即滅，即有即空，剎那剎那亦如是法生法住法滅。何以故？九十剎那為一念，一念中一剎那經九百生滅，乃至色一切法亦如是。以般若波羅蜜空故，不見緣，不見諦，乃至一切法空，內空、外空、內外空、有為空、無為空、無始空、性空、第一義空、般若波羅蜜空、因空、佛果空、空空故空。但法集故有，受集故有，名集故有，因集故有，果集故有，十行故有，佛果故有，乃至六道一切有。善男子！若有菩薩見法眾生我人知見者，斯人行世間，不異於世間。於諸法而不動不到不滅，無相無無相，一切法亦如也，諸佛法僧亦如也，是即初地一念心，具足八萬四千般若波羅蜜，即載名摩訶衍，即滅為金剛，亦名定，亦名一切行。如光讚般若波羅蜜中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！摩訶衍見非非法，法若非非法，是名非非法空。法性空，色、受、想、行、識空，十二入、十八界空，六大法空，四諦、十二緣空。是法即生即住即滅，即有即空，剎那剎那亦如是法生法住法滅。何以故？九十剎那為一念，一念中一剎那經九百生滅，乃至色一切法亦如是。以般若波羅蜜空故，不見緣，不見諦，乃至一切法空，內空、外空、內外空、有為空、無為空、無始空、性空、第一義空、般若波羅蜜空、因空、佛果空、空空故空。但法集故有，受集故有，名集故有，因集故有，果集故有，十行故有，佛果故有，乃至六道一切有。善男子！若有菩薩見法眾生我人知見者，斯人行世間，不異於世間。於諸法而不動不到不滅，無相無無相，一切法亦如也，諸佛法僧亦如也，是即初地一念心，具足八萬四千般若波羅蜜，即載名摩訶衍，即滅為金剛，亦名定，亦名一切行。如光讚般若波羅蜜中說。

「大王！是經名味句，百佛千佛百千萬佛說名味句。於恒河沙三千大千國土中，盛無量七寶施三千大千國中眾生，皆得七賢四果，不如於此經中，起一念信，何況解一句者！句非句非非句故，般若非句，句非般若，般若亦非菩薩。何以故？十地三十生空故，始生、住生、終生不可得，地地中三生空故。亦非薩婆若，非摩訶衍，空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！是經名味句，百佛千佛百千萬佛說名味句。於恒河沙三千大千國土中，盛無量七寶施三千大千國中眾生，皆得七賢四果，不如於此經中，起一念信，何況解一句者！句非句非非句故，般若非句，句非般若，般若亦非菩薩。何以故？十地三十生空故，始生、住生、終生不可得，地地中三生空故。亦非薩婆若，非摩訶衍，空故。

「大王！若菩薩見境、見智、見說、見受者，非聖見也，倒想見法，凡夫人也。見三界者，眾生果報之名也。六識起無量欲無窮，名為欲界藏空；或色所起業果，名為色界藏空；或心所起業果，名無色界藏空。三界空，三界根本無明藏亦空，三地九生滅，前三界中餘無明習果報空。金剛菩薩得理盡三昧故，或果生滅空，有果空，因空故空，薩婆若亦空。滅果空，或前已空故，佛得三無為果。智緣滅，非智緣滅，虛空薩婆若果空也。善男子！若有修習聽說，無聽無說，如虛空，法同法性，聽同說同，一切法皆如也。大王！菩薩修護佛果為若此。護般若波羅蜜者為護薩婆若，十力，十八不共法，五眼，五分法身，四無量心，一切功德果為若此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！若菩薩見境、見智、見說、見受者，非聖見也，倒想見法，凡夫人也。見三界者，眾生果報之名也。六識起無量欲無窮，名為欲界藏空；或色所起業果，名為色界藏空；或心所起業果，名無色界藏空。三界空，三界根本無明藏亦空，三地九生滅，前三界中餘無明習果報空。金剛菩薩得理盡三昧故，或果生滅空，有果空，因空故空，薩婆若亦空。滅果空，或前已空故，佛得三無為果。智緣滅，非智緣滅，虛空薩婆若果空也。善男子！若有修習聽說，無聽無說，如虛空，法同法性，聽同說同，一切法皆如也。大王！菩薩修護佛果為若此。護般若波羅蜜者為護薩婆若，十力，十八不共法，五眼，五分法身，四無量心，一切功德果為若此。」

佛說法時，無量人天眾得法眼淨、性地、信地，有百千人皆得大空、菩薩大行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說法時，無量人天眾得法眼淨、性地、信地，有百千人皆得大空、菩薩大行。

仁王般若波羅蜜護國經菩薩教化品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王般若波羅蜜護國經菩薩教化品第三

白佛言：「世尊！護十地行菩薩云何行可行？云何行化眾生？以何相眾生可化？」佛言：「大王！五忍是菩薩法：伏忍上中下、信忍上中下、順忍上中下、無生忍上中下、寂滅忍上下，名為諸佛菩薩修般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言：「世尊！護十地行菩薩云何行可行？云何行化眾生？以何相眾生可化？」佛言：「大王！五忍是菩薩法：伏忍上中下、信忍上中下、順忍上中下、無生忍上中下、寂滅忍上下，名為諸佛菩薩修般若波羅蜜。

「善男子！初發想信，恒河沙眾生修行伏忍，於三寶中生習種性十心：信心、精進心、念心、慧心、定心、施心、戒心、護心、願心、迴向心。是為菩薩能少分化眾生，已超過二乘一切善地。一切諸佛菩薩長養十心為聖胎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！初發想信，恒河沙眾生修行伏忍，於三寶中生習種性十心：信心、精進心、念心、慧心、定心、施心、戒心、護心、願心、迴向心。是為菩薩能少分化眾生，已超過二乘一切善地。一切諸佛菩薩長養十心為聖胎也。

「次第起乾慧性種性有十心，所謂四意止，身受心法，不淨、苦、無常、無我也；三意止；三善根，慈、施、慧也。三意止，所謂三世，過去因忍、現在因果忍、未來果忍。是菩薩亦能化一切眾生，已能過我人知見眾生等想，及外道倒想所不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次第起乾慧性種性有十心，所謂四意止，身受心法，不淨、苦、無常、無我也；三意止；三善根，慈、施、慧也。三意止，所謂三世，過去因忍、現在因果忍、未來果忍。是菩薩亦能化一切眾生，已能過我人知見眾生等想，及外道倒想所不能壞。

「復有十道種性地，所謂觀色識想受行，得戒忍、知見忍、定忍、慧忍、解脫忍；觀三界因果，空忍、無願忍、無想忍；觀二諦虛實，一切法無常，名無常忍；一切法空，得無生忍。是菩薩十堅心作轉輪王，亦能化四天下，生一切眾生善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十道種性地，所謂觀色識想受行，得戒忍、知見忍、定忍、慧忍、解脫忍；觀三界因果，空忍、無願忍、無想忍；觀二諦虛實，一切法無常，名無常忍；一切法空，得無生忍。是菩薩十堅心作轉輪王，亦能化四天下，生一切眾生善根。

「又信忍菩薩，所謂善、達、明、中行者，斷三界色煩惱縛，能化百佛千佛萬佛國中，現百身千身萬身，神通無量功德，常以十五心為首：四攝法、四無量心、四弘願、三解脫門。是菩薩從善地至於薩婆若，以此十五心為一切行根本種子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又信忍菩薩，所謂善、達、明、中行者，斷三界色煩惱縛，能化百佛千佛萬佛國中，現百身千身萬身，神通無量功德，常以十五心為首：四攝法、四無量心、四弘願、三解脫門。是菩薩從善地至於薩婆若，以此十五心為一切行根本種子。

「又順忍菩薩所謂見勝現法，能斷三界心等煩惱縛故，現一身於十方佛國中無量不可說神通化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又順忍菩薩所謂見勝現法，能斷三界心等煩惱縛故，現一身於十方佛國中無量不可說神通化眾生。

「又無生忍菩薩所謂遠不動觀慧，亦斷三界心色等煩惱習故，現不可說不可說功德神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又無生忍菩薩所謂遠不動觀慧，亦斷三界心色等煩惱習故，現不可說不可說功德神通。

「復次，寂滅忍，佛與菩薩同用此忍入金剛三昧。下忍中行名為菩薩，上忍中行名為薩婆若，共觀第一義諦，斷三界心習，無明盡相為金剛，盡相無相為薩婆若，超度世諦第一義諦之外，為第十一地薩婆若。覺非有非無，湛然清淨，常住不變，同真際，等法性，無緣大悲，教化一切眾生，乘薩婆若乘來化三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，寂滅忍，佛與菩薩同用此忍入金剛三昧。下忍中行名為菩薩，上忍中行名為薩婆若，共觀第一義諦，斷三界心習，無明盡相為金剛，盡相無相為薩婆若，超度世諦第一義諦之外，為第十一地薩婆若。覺非有非無，湛然清淨，常住不變，同真際，等法性，無緣大悲，教化一切眾生，乘薩婆若乘來化三界。

「善男子！一切眾生煩惱不出三界藏，一切眾生果報二十二根不出三界，諸佛應化法身亦不出三界。三界外無眾生，佛何所化？是故我言，三界外別有一眾生界藏者，外道大有經中說，非七佛之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切眾生煩惱不出三界藏，一切眾生果報二十二根不出三界，諸佛應化法身亦不出三界。三界外無眾生，佛何所化？是故我言，三界外別有一眾生界藏者，外道大有經中說，非七佛之所說。

「大王！我常語：一切眾生斷三界煩惱果報盡者，名為佛；自性清淨名覺薩婆若性。眾生本業，是諸佛菩薩本業，本所修行，五忍中十四忍具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！我常語：一切眾生斷三界煩惱果報盡者，名為佛；自性清淨名覺薩婆若性。眾生本業，是諸佛菩薩本業，本所修行，五忍中十四忍具足。」

白佛言：「云何菩薩本業清淨化眾生？」佛言：「從一地乃至後一地，自所行處及佛行處，一切知見故。本業者，若菩薩住百佛國中，作閻浮四天王，修百法門，二諦平等心化一切眾生；若菩薩住千佛國中，作忉利天王，修千法門，十善道化一切眾生；若菩薩住十萬佛國中，作炎天王，修十萬法門，四禪定化一切眾生；若菩薩住百億佛國中，作兜率天王，修百億法門，行道品化一切眾生；若菩薩住千億佛國中，作化樂天王，修千億法門，二諦四諦八諦化一切眾生；若菩薩住十萬億佛國中，作他化天王，修十萬億法門，十二因緣智化一切眾生；若菩薩住百萬億佛國中，作初禪王，修百萬億法門，方便智願智化一切眾生；若菩薩住百萬微塵數佛國中，作二禪梵王，修百萬微塵數法門，雙照方便神通智化一切眾生；若菩薩住百萬億阿僧祇微塵數佛國中，作三禪大梵王，修百萬億阿僧祇微塵數法門，以四無礙智化一切眾生；若菩薩住不可說不可說佛國中，作第四禪大靜天王三界主，修不可說不可說法門，得理盡三昧，同佛行處，盡三界原，教化一切眾生，如佛境界。是故一切菩薩本業化行清淨，若十方諸如來亦修是業，登薩婆若果，作三界王，化一切無量眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言：「云何菩薩本業清淨化眾生？」佛言：「從一地乃至後一地，自所行處及佛行處，一切知見故。本業者，若菩薩住百佛國中，作閻浮四天王，修百法門，二諦平等心化一切眾生；若菩薩住千佛國中，作忉利天王，修千法門，十善道化一切眾生；若菩薩住十萬佛國中，作炎天王，修十萬法門，四禪定化一切眾生；若菩薩住百億佛國中，作兜率天王，修百億法門，行道品化一切眾生；若菩薩住千億佛國中，作化樂天王，修千億法門，二諦四諦八諦化一切眾生；若菩薩住十萬億佛國中，作他化天王，修十萬億法門，十二因緣智化一切眾生；若菩薩住百萬億佛國中，作初禪王，修百萬億法門，方便智願智化一切眾生；若菩薩住百萬微塵數佛國中，作二禪梵王，修百萬微塵數法門，雙照方便神通智化一切眾生；若菩薩住百萬億阿僧祇微塵數佛國中，作三禪大梵王，修百萬億阿僧祇微塵數法門，以四無礙智化一切眾生；若菩薩住不可說不可說佛國中，作第四禪大靜天王三界主，修不可說不可說法門，得理盡三昧，同佛行處，盡三界原，教化一切眾生，如佛境界。是故一切菩薩本業化行清淨，若十方諸如來亦修是業，登薩婆若果，作三界王，化一切無量眾生。」

爾時，百萬億恒河沙大眾，各從座起，散無量不可思議華，燒無量不可思議香，供養釋迦牟尼佛及無量大菩薩，合掌聽波斯匿王說般若波羅蜜，今於佛前以偈歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，百萬億恒河沙大眾，各從座起，散無量不可思議華，燒無量不可思議香，供養釋迦牟尼佛及無量大菩薩，合掌聽波斯匿王說般若波羅蜜，今於佛前以偈歎曰：

「世尊導師金剛體， 心行寂滅轉法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊導師金剛體， 心行寂滅轉法輪，

八辯洪音為眾說， 時眾得道百億萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八辯洪音為眾說， 時眾得道百億萬。

時六天人出家道， 成比丘眾菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時六天人出家道， 成比丘眾菩薩行，

五忍功德妙法門， 十四正士能諦了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五忍功德妙法門， 十四正士能諦了，

三賢十聖忍中行， 唯佛一人能盡原， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三賢十聖忍中行， 唯佛一人能盡原，

佛眾法海三寶藏， 無量功德攝在中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛眾法海三寶藏， 無量功德攝在中。

十善菩薩發大心， 長別三界苦輪海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十善菩薩發大心， 長別三界苦輪海，

中下品善粟散王， 上品十善鐵輪王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中下品善粟散王， 上品十善鐵輪王，

習種銅輪二天下， 銀輪三天性種性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習種銅輪二天下， 銀輪三天性種性，

道種堅德轉輪王， 七寶金光四天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道種堅德轉輪王， 七寶金光四天下。

伏忍聖胎三十人， 十信十止十堅心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏忍聖胎三十人， 十信十止十堅心，

三世諸佛於中行， 無不由此伏忍生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸佛於中行， 無不由此伏忍生。

一切菩薩行本原， 是故發心信心難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩行本原， 是故發心信心難，

若得信心必不退， 進入無生初地道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得信心必不退， 進入無生初地道，

教化眾生覺中行， 是名菩薩初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化眾生覺中行， 是名菩薩初發心。

善覺菩薩四天王， 雙照二諦平等道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善覺菩薩四天王， 雙照二諦平等道，

權化眾生遊百國， 始登一乘無相道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 權化眾生遊百國， 始登一乘無相道。

入理般若名為住， 住生德行名為地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入理般若名為住， 住生德行名為地，

初住一心足德行， 於第一義而不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初住一心足德行， 於第一義而不動。

離達開士忉利王， 現形六道千國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離達開士忉利王， 現形六道千國土，

無緣無相第三諦， 無無無生無二照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無緣無相第三諦， 無無無生無二照。

明慧空照炎天王， 應形萬國導群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明慧空照炎天王， 應形萬國導群生，

忍心無二三諦中， 出有入無變化生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍心無二三諦中， 出有入無變化生。

善覺離明三道人， 能滅三界色煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善覺離明三道人， 能滅三界色煩惱，

還觀三界身口色， 法性第一無遺照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還觀三界身口色， 法性第一無遺照。

炎慧妙光大精進， 兜率天王遊億國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 炎慧妙光大精進， 兜率天王遊億國，

實智緣寂方便道， 達無生照空有了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實智緣寂方便道， 達無生照空有了。

勝慧三諦自達明， 化樂天王百億國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝慧三諦自達明， 化樂天王百億國，

空空諦觀無二相， 變化六道入無間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空空諦觀無二相， 變化六道入無間。

法現開士自在王， 無二無照達理空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法現開士自在王， 無二無照達理空，

三諦現前大智光， 照千億土教一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三諦現前大智光， 照千億土教一切。

焰勝法現無相定， 能洗三界迷心惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焰勝法現無相定， 能洗三界迷心惑，

空慧寂然無緣觀， 還觀心空無量報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空慧寂然無緣觀， 還觀心空無量報。

遠達無生初禪王， 常萬億土教眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠達無生初禪王， 常萬億土教眾生，

未度報身一生在， 進入等觀法流地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未度報身一生在， 進入等觀法流地。

始入無緣金剛忍， 三界報形永不受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始入無緣金剛忍， 三界報形永不受，

觀第三義無二照， 二十一生空寂行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀第三義無二照， 二十一生空寂行。

三界愛習順道定， 遠達正士獨諦了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界愛習順道定， 遠達正士獨諦了，

等觀菩薩二禪王， 變生法身無量光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等觀菩薩二禪王， 變生法身無量光。

入百恒土化一切， 圓照三世恒劫事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入百恒土化一切， 圓照三世恒劫事，

返照樂虛無盡原， 於第三諦常寂然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 返照樂虛無盡原， 於第三諦常寂然。

慧光開士三禪王， 能於千恒一時現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧光開士三禪王， 能於千恒一時現，

常在無為空寂行， 恒沙佛藏一念了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常在無為空寂行， 恒沙佛藏一念了。

灌頂菩薩四禪王， 於億恒土化群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌頂菩薩四禪王， 於億恒土化群生，

始入金剛一切了， 二十九生永已度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始入金剛一切了， 二十九生永已度。

寂滅忍中下忍觀， 一轉妙覺常湛然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅忍中下忍觀， 一轉妙覺常湛然，

等慧灌頂三品士， 除前餘習無明緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等慧灌頂三品士， 除前餘習無明緣。

無明習相故煩惱， 二諦理窮一切盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明習相故煩惱， 二諦理窮一切盡，

圓智無相三界王， 三十生盡等大覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓智無相三界王， 三十生盡等大覺。

大寂無為金剛藏， 一切報盡無極悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寂無為金剛藏， 一切報盡無極悲，

第一義諦常安隱， 窮原盡性妙智存。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一義諦常安隱， 窮原盡性妙智存。

三賢十聖住果報， 唯佛一人居淨土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三賢十聖住果報， 唯佛一人居淨土，

一切眾生暫住報， 登金剛原居淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生暫住報， 登金剛原居淨土。

如來三業德無極， 我今月光禮三寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來三業德無極， 我今月光禮三寶，

法王無上人中樹， 覆蓋大眾無量光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王無上人中樹， 覆蓋大眾無量光。

口常說法非無義， 心智寂滅無緣照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口常說法非無義， 心智寂滅無緣照，

人中師子為眾說， 大眾歡喜散金華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中師子為眾說， 大眾歡喜散金華。

百億萬土六大動， 含生之類受妙報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百億萬土六大動， 含生之類受妙報，

天尊快說十四王， 是故我今略歎佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天尊快說十四王， 是故我今略歎佛。」

時諸大眾聞月光王歎十四王無量功德藏，得大法利，即於坐中，有十恒河沙天王，十恒河沙梵王，十恒河沙鬼神王，乃至三趣得無生法忍；八部阿須輪王現轉鬼身，天上受道，三生入正位者，或四生五生乃至十生得入正位，證聖人性，得一切無量報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾聞月光王歎十四王無量功德藏，得大法利，即於坐中，有十恒河沙天王，十恒河沙梵王，十恒河沙鬼神王，乃至三趣得無生法忍；八部阿須輪王現轉鬼身，天上受道，三生入正位者，或四生五生乃至十生得入正位，證聖人性，得一切無量報。

佛告諸得道果實天眾：「善男子！是月光王已於過去十千劫中，龍光王佛法中，為四住開士，我為八住菩薩。今於我前大師子吼。如是，如是！如汝所言，得真義說，不可思議，不可度量，唯佛與佛，乃知斯事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸得道果實天眾：「善男子！是月光王已於過去十千劫中，龍光王佛法中，為四住開士，我為八住菩薩。今於我前大師子吼。如是，如是！如汝所言，得真義說，不可思議，不可度量，唯佛與佛，乃知斯事。

「善男子！其所說十四般若波羅蜜，三忍地地上中下三十忍，一切行藏一切佛藏不可思議。何以故？一切諸佛是中生，是中滅，是中化，無生無滅無化，無自無他，第一無二，非化非不化，非相非無相，無來無去，如虛空故。一切眾生無生無滅，無縛解，非因非果，非不因果，煩惱我人知見受者我所者，一切苦受行空故。一切法集，幻化五陰，無合無散，法同法性，寂然空故。法境界空，空、無相，不轉、不顛倒、不順幻化，無三寶、無聖人、無六道，如虛空故。般若無知無見，不行不緣，不因不受，不得一切照相故，行道斯行道相如虛空故。法相如是，何可有心得、無心得？是以般若功德，不可眾生中行而行，不可五陰法中行而行，不可境中行而行，不可解中行而行。是故般若不可思議，而一切諸佛菩薩於中行，故亦不可思議。一切諸如來於幻化無住法中化，亦不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！其所說十四般若波羅蜜，三忍地地上中下三十忍，一切行藏一切佛藏不可思議。何以故？一切諸佛是中生，是中滅，是中化，無生無滅無化，無自無他，第一無二，非化非不化，非相非無相，無來無去，如虛空故。一切眾生無生無滅，無縛解，非因非果，非不因果，煩惱我人知見受者我所者，一切苦受行空故。一切法集，幻化五陰，無合無散，法同法性，寂然空故。法境界空，空、無相，不轉、不顛倒、不順幻化，無三寶、無聖人、無六道，如虛空故。般若無知無見，不行不緣，不因不受，不得一切照相故，行道斯行道相如虛空故。法相如是，何可有心得、無心得？是以般若功德，不可眾生中行而行，不可五陰法中行而行，不可境中行而行，不可解中行而行。是故般若不可思議，而一切諸佛菩薩於中行，故亦不可思議。一切諸如來於幻化無住法中化，亦不可思議。

「善男子！此功德藏，假使無量恒河沙第十三灌頂開士說是功德，百千億分中，如王所說如海一渧。我今略述分義功德，有大利益一切眾生，亦為過去來今無量諸如來之所述可。三賢十聖讚歎無量，是月光王分義功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此功德藏，假使無量恒河沙第十三灌頂開士說是功德，百千億分中，如王所說如海一渧。我今略述分義功德，有大利益一切眾生，亦為過去來今無量諸如來之所述可。三賢十聖讚歎無量，是月光王分義功德。

「善男子！是十四法門，三世一切眾生、一切三乘、一切諸佛之所修集，未來諸佛亦復如是。若一切諸佛菩薩不由此門得薩婆若者，無有是處。何以故？一切佛及菩薩無異路故。是故一切諸善男子，若有人聞諸忍法門：信忍、止忍、堅忍、善覺忍、離達忍、明慧忍、焰慧忍、勝慧忍、法現忍、遠達忍、等覺忍、慧光忍、灌頂忍、圓覺忍者，是人超過百劫千劫無量恒河沙生生苦難，入此法門，現身得報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是十四法門，三世一切眾生、一切三乘、一切諸佛之所修集，未來諸佛亦復如是。若一切諸佛菩薩不由此門得薩婆若者，無有是處。何以故？一切佛及菩薩無異路故。是故一切諸善男子，若有人聞諸忍法門：信忍、止忍、堅忍、善覺忍、離達忍、明慧忍、焰慧忍、勝慧忍、法現忍、遠達忍、等覺忍、慧光忍、灌頂忍、圓覺忍者，是人超過百劫千劫無量恒河沙生生苦難，入此法門，現身得報。」

時諸眾中有十億，同名虛空藏海菩薩，歡喜法樂，各各散華於虛空中，變成無量華臺，上有無量大眾，說十四正行。十八梵、六欲天王，亦散寶華，各坐虛空臺上，說十四正行，受持讀誦，解其義理。無量諸鬼神，現身修行般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸眾中有十億，同名虛空藏海菩薩，歡喜法樂，各各散華於虛空中，變成無量華臺，上有無量大眾，說十四正行。十八梵、六欲天王，亦散寶華，各坐虛空臺上，說十四正行，受持讀誦，解其義理。無量諸鬼神，現身修行般若波羅蜜。

佛告大王：「汝先言：『云何眾生相可化？』若以幻化身見幻化者，是菩薩真行化眾生。眾生識初一念識異木石，生得善、生得惡，惡為無量惡識本，善為無量善識本。初一念金剛終一念，於中生不可說不可說識，成眾生色心是眾生根本。色名色蓋，心名識蓋、想蓋、受蓋、行蓋。蓋者陰覆為用，身名積聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「汝先言：『云何眾生相可化？』若以幻化身見幻化者，是菩薩真行化眾生。眾生識初一念識異木石，生得善、生得惡，惡為無量惡識本，善為無量善識本。初一念金剛終一念，於中生不可說不可說識，成眾生色心是眾生根本。色名色蓋，心名識蓋、想蓋、受蓋、行蓋。蓋者陰覆為用，身名積聚。

「大王！此一色法生無量色：眼所得為色，耳所得為聲，鼻所得為香，舌得為味，身得為觸，堅持名地，水名潤，火名熱，輕動名風；生五識處名根。如是一色一心有不可思議色心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！此一色法生無量色：眼所得為色，耳所得為聲，鼻所得為香，舌得為味，身得為觸，堅持名地，水名潤，火名熱，輕動名風；生五識處名根。如是一色一心有不可思議色心。

「大王！凡夫六識麤故，得假名青黃方圓等無量假色法；聖人六識淨故，得實法色香味觸一切實色法。眾生者，世諦之名也。若有若無，但生眾生憶念，名為世諦。世諦假誑幻化故有，乃至六道幻化，眾生見幻化，幻化見幻化，婆羅門、剎利、毘舍、首陀，神我等色心，名為幻諦，幻諦法無。佛未出世前，無名字，無義名；幻法幻化，無名字，無體相，無三界名字，無善惡果報六道名字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！凡夫六識麤故，得假名青黃方圓等無量假色法；聖人六識淨故，得實法色香味觸一切實色法。眾生者，世諦之名也。若有若無，但生眾生憶念，名為世諦。世諦假誑幻化故有，乃至六道幻化，眾生見幻化，幻化見幻化，婆羅門、剎利、毘舍、首陀，神我等色心，名為幻諦，幻諦法無。佛未出世前，無名字，無義名；幻法幻化，無名字，無體相，無三界名字，無善惡果報六道名字。

「大王！是故佛佛出現於世，為眾生故，說作三界六道名字。是名無量名字，如空法、四大法、心法、色法。相續假法，非一非異，一亦不續，異亦不續，非一非異故，名相續諦。相待假法，一切名相待，亦名不定相待，如五色等法，有無一切等法。一切法皆緣成，假成眾生，俱時因果，異時因果，三世善惡，一切幻化，是幻諦眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！是故佛佛出現於世，為眾生故，說作三界六道名字。是名無量名字，如空法、四大法、心法、色法。相續假法，非一非異，一亦不續，異亦不續，非一非異故，名相續諦。相待假法，一切名相待，亦名不定相待，如五色等法，有無一切等法。一切法皆緣成，假成眾生，俱時因果，異時因果，三世善惡，一切幻化，是幻諦眾生。

「大王！若菩薩如上所見眾生幻化，皆是假誑，如空中華，十住菩薩諸佛五眼，如幻諦而見，菩薩化眾生為若此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！若菩薩如上所見眾生幻化，皆是假誑，如空中華，十住菩薩諸佛五眼，如幻諦而見，菩薩化眾生為若此。」

說此法時，有無量天子及諸大眾得伏忍者，得空無生忍，乃至一地十地不可說德行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法時，有無量天子及諸大眾得伏忍者，得空無生忍，乃至一地十地不可說德行。

仁王般若波羅蜜護國經二諦品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王般若波羅蜜護國經二諦品第四

爾時波斯匿王言：「第一義諦中有世諦不？若言無者，智不應二；若言有者，智不應一。一二之義，其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波斯匿王言：「第一義諦中有世諦不？若言無者，智不應二；若言有者，智不應一。一二之義，其事云何？」

佛告大王：「汝於過去七佛已問一義二義。汝今無聽，我今無說。無聽無說，即為一義二義故。諦聽，諦聽！善思念之，如法修行。七佛偈如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「汝於過去七佛已問一義二義。汝今無聽，我今無說。無聽無說，即為一義二義故。諦聽，諦聽！善思念之，如法修行。七佛偈如是：

「無相第一義， 無自無他作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無相第一義， 無自無他作，

因緣本自有， 無自無他作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣本自有， 無自無他作。

法性本無性， 第一義空如， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性本無性， 第一義空如，

諸有本有法， 三假集假有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有本有法， 三假集假有。

無無諦實無， 寂滅第一空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無無諦實無， 寂滅第一空，

諸法因緣有， 有無義如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法因緣有， 有無義如是。

有無本自二， 譬若牛二角， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無本自二， 譬若牛二角，

照解見無二， 二諦常不即。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照解見無二， 二諦常不即。

解心見不二， 求二不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解心見不二， 求二不可得，

非謂二諦一， 非二何可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非謂二諦一， 非二何可得。

於解常自一， 於諦常自二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於解常自一， 於諦常自二，

通達此無二， 真入第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達此無二， 真入第一義。

世諦幻化起， 譬如虛空華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世諦幻化起， 譬如虛空華，

如影三手無， 因緣故誑有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如影三手無， 因緣故誑有。

幻化見幻化， 眾生名幻諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻化見幻化， 眾生名幻諦，

幻師見幻法， 諦實則皆無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻師見幻法， 諦實則皆無，

名為諸佛觀， 菩薩觀亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名為諸佛觀， 菩薩觀亦然。

「大王！菩薩摩訶薩於第一義中，常照二諦化眾生。佛及眾生一而無二。何以故？以眾生空故得置菩提空，以菩提空故得置眾生空。以一切法空故空空。何以故？般若無相，二諦虛空，般若空，從無明乃至薩婆若，無自相、無他相故，五眼成就時見無所見，行亦不受，不行亦不受，非行非不行亦不受，乃至一切法亦不受。菩薩未成佛時以菩提為煩惱，菩薩成佛時以煩惱為菩提，何以故？於第一義而不二故，諸佛如來乃至一切法如故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩於第一義中，常照二諦化眾生。佛及眾生一而無二。何以故？以眾生空故得置菩提空，以菩提空故得置眾生空。以一切法空故空空。何以故？般若無相，二諦虛空，般若空，從無明乃至薩婆若，無自相、無他相故，五眼成就時見無所見，行亦不受，不行亦不受，非行非不行亦不受，乃至一切法亦不受。菩薩未成佛時以菩提為煩惱，菩薩成佛時以煩惱為菩提，何以故？於第一義而不二故，諸佛如來乃至一切法如故。」

白佛言：「云何十方諸如來、一切菩薩不離文字而行諸法相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言：「云何十方諸如來、一切菩薩不離文字而行諸法相？」

「大王！法輪者：法本如、重誦如、受記如、不誦偈如、無問而自說如、戒經如、譬喻如、法界如、本事如、方廣如、未曾有如、論議如，是名味句音聲果文字記句一切如。若取文字者，不行空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！法輪者：法本如、重誦如、受記如、不誦偈如、無問而自說如、戒經如、譬喻如、法界如、本事如、方廣如、未曾有如、論議如，是名味句音聲果文字記句一切如。若取文字者，不行空也。

「大王！如如文字修諸佛智母，一切眾生性根本智母，即為薩婆若體。諸佛未成佛，以當佛為智母，未得為性，已得為薩婆若。三乘般若，不生不滅，自性常住。一切眾生，以此為覺性故。若菩薩無受無文字，離文字，非非文字，修無修為修文字者，得般若真性般若波羅蜜。大王！若菩薩護佛、護化眾生、護十地行，為若此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！如如文字修諸佛智母，一切眾生性根本智母，即為薩婆若體。諸佛未成佛，以當佛為智母，未得為性，已得為薩婆若。三乘般若，不生不滅，自性常住。一切眾生，以此為覺性故。若菩薩無受無文字，離文字，非非文字，修無修為修文字者，得般若真性般若波羅蜜。大王！若菩薩護佛、護化眾生、護十地行，為若此。」

白佛言：「無量品眾生，根亦無量，行亦無量。法門為一為二、為無量耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言：「無量品眾生，根亦無量，行亦無量。法門為一為二、為無量耶？」

「大王！一切法觀門非一非二，乃有無量。一切法亦非有相，非非無相。若菩薩見眾生，見一見二，即不見一不見二、一二者，第一義諦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！一切法觀門非一非二，乃有無量。一切法亦非有相，非非無相。若菩薩見眾生，見一見二，即不見一不見二、一二者，第一義諦也。

「大王！若有若無者即世諦也。以三諦攝一切法，空諦、色諦、心諦故，我說一切法不出三諦。我人知見五受陰空，乃至一切法空，眾生品品根行不同故，非一非二法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！若有若無者即世諦也。以三諦攝一切法，空諦、色諦、心諦故，我說一切法不出三諦。我人知見五受陰空，乃至一切法空，眾生品品根行不同故，非一非二法門。

「大王！七佛說摩訶般若波羅蜜，我今說般若波羅蜜，無二無別。汝等大眾，應當受持讀誦解說。是經功德，有無量不可說不可說諸佛，一一佛教化無量不可說眾生，一一眾生皆得成佛；是佛復教化無量不可說眾生，皆得成佛；是上三佛說般若波羅蜜經八萬億偈；於一偈中復分為千分；於一分中說一分句義不可窮盡，況復於此經中起一念信！是諸眾生超百劫千劫十地等功德，何況受持讀誦解說者功德，即十方諸佛等無有異。當知是人即是如來，得佛不久。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！七佛說摩訶般若波羅蜜，我今說般若波羅蜜，無二無別。汝等大眾，應當受持讀誦解說。是經功德，有無量不可說不可說諸佛，一一佛教化無量不可說眾生，一一眾生皆得成佛；是佛復教化無量不可說眾生，皆得成佛；是上三佛說般若波羅蜜經八萬億偈；於一偈中復分為千分；於一分中說一分句義不可窮盡，況復於此經中起一念信！是諸眾生超百劫千劫十地等功德，何況受持讀誦解說者功德，即十方諸佛等無有異。當知是人即是如來，得佛不久。」

時諸大眾聞說是經，十億人得三空忍；百萬億人得大空忍、十地性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾聞說是經，十億人得三空忍；百萬億人得大空忍、十地性。

「大王！此經名為『仁王問般若波羅蜜經』。汝等受持般若波羅蜜經，是經復有無量功德，名為護國土功德，亦名一切國王法藥服行無不大用護舍宅功德，亦護一切眾生身。即此般若波羅蜜，是護國土，如城塹牆壁刀劒鉾楯，汝應受持般若波羅蜜，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！此經名為『仁王問般若波羅蜜經』。汝等受持般若波羅蜜經，是經復有無量功德，名為護國土功德，亦名一切國王法藥服行無不大用護舍宅功德，亦護一切眾生身。即此般若波羅蜜，是護國土，如城塹牆壁刀劒鉾楯，汝應受持般若波羅蜜，亦復如是。」