小品般若波羅蜜經
後秦 鳩摩羅什譯10卷CBETA T0227大于一万字 12 h
向佛经 GPT 提问
第 10 卷
小品般若波羅蜜經卷第十
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後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
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薩陀波崙品第二十七
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佛告須菩提：「若菩薩欲求般若波羅蜜，當如薩陀波崙菩薩，今在雷音威王佛所，行菩薩道。」
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須菩提白佛言：「世尊！薩陀波崙菩薩云何求般若波羅蜜？」
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佛告須菩提：「薩陀波崙菩薩，本求般若波羅蜜時，不依世事，不惜身命，不貪利養，於空林中，聞空中聲言：『善男子！汝從是東行，當得聞般若波羅蜜。行時莫念疲倦，莫念睡眠，莫念飲食，莫念晝夜，莫念寒熱如是諸事。莫念莫觀，亦莫思惟。離諂曲心，莫自高身，卑下他人。當離一切眾生之相，當離一切利養名譽，當離五蓋，當離慳嫉，亦莫分別內法外法。行時，莫得左右顧視，莫念前，莫念後，莫念上，莫念下，莫念四維，莫動色受、想、行、識。何以故？若動色、受、想、行、識，則不行佛法，行於生死。如是之人，不能得般若波羅蜜。』
佛告須菩提：「薩陀波崙菩薩，本求般若波羅蜜時，不依世事，不惜身命，不貪利養，於空林中，聞空中聲言：『善男子！汝從是東行，當得聞般若波羅蜜。行時莫念疲倦，莫念睡眠，莫念飲食，莫念晝夜，莫念寒熱如是諸事。莫念莫觀，亦莫思惟。離諂曲心，莫自高身，卑下他人。當離一切眾生之相，當離一切利養名譽，當離五蓋，當離慳嫉，亦莫分別內法外法。行時，莫得左右顧視，莫念前，莫念後，莫念上，莫念下，莫念四維，莫動色受、想、行、識。何以故？若動色、受、想、行、識，則不行佛法，行於生死。如是之人，不能得般若波羅蜜。』
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「薩陀波崙報空中聲言：『當如教行。何以故？我為一切眾生，作光明故，集諸佛法。』
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「空中聲言：『善哉，善哉！善男子！汝應信解空、無相、無作法，應離諸相，離於有見，離眾生見、人見、我見，求般若波羅蜜。善男子！應離惡知識，親近善知識。善知識者能說空、無相、無作，無生無滅法。善男子！汝能如是，不久得聞般若波羅蜜，若從經卷聞，若從法師聞。善男子！汝所從聞般若波羅蜜，當於是人，生大師想，當知報恩。應作是念：「我所從聞般若波羅蜜，則是我善知識。我得聞般若波羅蜜，當不退於阿耨多羅三藐三菩提。不離諸佛，不生無佛世界，得離諸難。」思惟如是功德利故，於法師所，生大師想。善男子！莫以世俗財利心故，隨逐法師。當以愛重恭敬法故，隨逐法師。又，善男子！應覺魔事。惡魔或時為說法者，作諸因緣，令受好妙色聲香味觸。說法者以方便力故受是五欲。汝於此中，莫生不淨之心，應作念言：「我不知方便之力，法師或為利益眾生，令種善根故，受用是法。諸菩薩者，無所障礙。」善男子！汝於爾時，應觀諸法實相。何等是諸法實相？佛說一切法無垢。何以故？一切法性空，一切法無我、無眾生，一切法如幻、如夢、如響、如影、如炎。善男子！汝若如是觀諸法實相，隨逐法師，不久當善知般若波羅蜜。又，善男子！復應覺知魔事。若法師於求般若波羅蜜者，心有嫌恨，而不顧錄，汝於此中，不應憂惱，但以愛重恭敬法心，隨逐法師，勿生厭離。』
「空中聲言：『善哉，善哉！善男子！汝應信解空、無相、無作法，應離諸相，離於有見，離眾生見、人見、我見，求般若波羅蜜。善男子！應離惡知識，親近善知識。善知識者能說空、無相、無作，無生無滅法。善男子！汝能如是，不久得聞般若波羅蜜，若從經卷聞，若從法師聞。善男子！汝所從聞般若波羅蜜，當於是人，生大師想，當知報恩。應作是念：「我所從聞般若波羅蜜，則是我善知識。我得聞般若波羅蜜，當不退於阿耨多羅三藐三菩提。不離諸佛，不生無佛世界，得離諸難。」思惟如是功德利故，於法師所，生大師想。善男子！莫以世俗財利心故，隨逐法師。當以愛重恭敬法故，隨逐法師。又，善男子！應覺魔事。惡魔或時為說法者，作諸因緣，令受好妙色聲香味觸。說法者以方便力故受是五欲。汝於此中，莫生不淨之心，應作念言：「我不知方便之力，法師或為利益眾生，令種善根故，受用是法。諸菩薩者，無所障礙。」善男子！汝於爾時，應觀諸法實相。何等是諸法實相？佛說一切法無垢。何以故？一切法性空，一切法無我、無眾生，一切法如幻、如夢、如響、如影、如炎。善男子！汝若如是觀諸法實相，隨逐法師，不久當善知般若波羅蜜。又，善男子！復應覺知魔事。若法師於求般若波羅蜜者，心有嫌恨，而不顧錄，汝於此中，不應憂惱，但以愛重恭敬法心，隨逐法師，勿生厭離。』
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「須菩提！薩陀波崙菩薩受虛空中如是教已，即便東行。東行不久，復作是念：『我向者云何不問空中聲，東行遠近？當從誰聞般若波羅蜜？』即住不行，憂愁啼哭，作是念言：『我住於此，若一日、二日，乃至七日，不念疲極，不念睡眠，不念飲食，不念晝夜，不念寒熱，要當得知我從誰聞般若波羅蜜。』
「須菩提！薩陀波崙菩薩受虛空中如是教已，即便東行。東行不久，復作是念：『我向者云何不問空中聲，東行遠近？當從誰聞般若波羅蜜？』即住不行，憂愁啼哭，作是念言：『我住於此，若一日、二日，乃至七日，不念疲極，不念睡眠，不念飲食，不念晝夜，不念寒熱，要當得知我從誰聞般若波羅蜜。』
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「須菩提！譬如有人唯有一子，愛之甚重，一旦命終，甚大憂惱，唯懷憂惱，無有餘念。須菩提！薩陀波崙亦如是無有餘念，但念我當何時得聞般若波羅蜜。
「須菩提！譬如有人唯有一子，愛之甚重，一旦命終，甚大憂惱，唯懷憂惱，無有餘念。須菩提！薩陀波崙亦如是無有餘念，但念我當何時得聞般若波羅蜜。
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「須菩提！薩陀波崙菩薩如是憂愁啼哭時，佛像在前立，讚言：『善哉，善哉！善男子！過去諸佛本行菩薩道時，求般若波羅蜜，亦如汝今。是故，善男子！汝以是勤行精進愛樂法故，從是東行，去此五百由旬，有城名眾香，七寶合成。其城七重，縱廣十二由旬，皆以七寶多羅之樹，周遍圍遶。豐樂安靜，人民熾盛，街巷相當，端嚴如畫，橋津如地，寬博清淨。七重城上，皆以閻浮檀金而為樓閣。一一樓閣，七寶行樹，種種寶果。其諸樓閣，次第皆以寶繩連綿，寶鈴羅網，以覆城上。風吹鈴聲，其音和雅，如作五樂，甚可愛樂，以是音聲，娛樂眾生。其城四邊，流池清淨，冷煖調適。中有諸船，七寶嚴飾，是諸眾生，宿業所致，娛樂遊戲。諸池水中，種種蓮華，青黃赤白，眾雜好華，香色具足，遍滿其上，三千大千世界，所有好華，悉皆具有。其城四邊，有五百園觀，七寶莊嚴，甚可愛樂。一一園中，有五百池水。池水各各縱廣十里，皆以七寶雜色莊嚴。諸池水中，皆有青黃赤白蓮花，大如車輪，彌覆水上。青色青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光。諸池水中，皆有鳧鴈鴛鴦，異類眾鳥。是諸園觀池沼，適無所屬，皆是眾生宿業果報，長夜信樂深法，行般若波羅蜜，福德所致。善男子！眾香城中，有大高臺，曇無竭菩薩宮舍在上，其宮縱廣各五十里，皆以七寶校成雜色莊嚴。其墻七重皆亦七寶，七寶行樹周匝圍遶。其宮舍中有四園觀常所娛樂，一名常喜，二名無憂，三名華飾，四名香飾。一一園中有八池水，一名為賢，二名賢上，三名歡喜，四名喜上，五名安隱，六名多安隱，七名必定，八名阿毘跋致。諸池水邊，面各一寶，黃金、白銀、琉璃、頗梨、玫瑰為底，金沙布上。一一池側，有八梯階，種種寶物，以為梯橙。諸階陛間，有閻浮檀金芭蕉之樹。諸池水中，皆有青黃赤白蓮花遍覆。其上鳧鴈鴛鴦、孔雀眾鳥，鳴聲相和，甚可愛樂。諸池水邊，皆生花樹香樹，風吹香華墮池水中。其池成就八功德水，香若栴檀，色味具足。曇無竭菩薩，與六萬八千婇女，五欲具足，共相娛樂，及城中男女，俱入常喜等園、賢等池中，共相娛樂。善男子！曇無竭菩薩，與諸婇女遊戲娛樂已，日日三時，說般若波羅蜜，眾香城中，男女大小，為曇無竭菩薩，於其城內，多聚人處，敷大法座。其座四足，或以黃金，或以白銀，或以琉璃，或以頗梨，敷以綩綖雜色茵蓐，以迦尸白㲲而覆其上。座高五里，施諸幃帳。其地四邊，散五色華，燒眾名香，供養法故。曇無竭菩薩於此座上，說般若波羅蜜。善男子！彼諸人眾，如是供養、恭敬曇無竭菩薩，為
「須菩提！薩陀波崙菩薩如是憂愁啼哭時，佛像在前立，讚言：『善哉，善哉！善男子！過去諸佛本行菩薩道時，求般若波羅蜜，亦如汝今。是故，善男子！汝以是勤行精進愛樂法故，從是東行，去此五百由旬，有城名眾香，七寶合成。其城七重，縱廣十二由旬，皆以七寶多羅之樹，周遍圍遶。豐樂安靜，人民熾盛，街巷相當，端嚴如畫，橋津如地，寬博清淨。七重城上，皆以閻浮檀金而為樓閣。一一樓閣，七寶行樹，種種寶果。其諸樓閣，次第皆以寶繩連綿，寶鈴羅網，以覆城上。風吹鈴聲，其音和雅，如作五樂，甚可愛樂，以是音聲，娛樂眾生。其城四邊，流池清淨，冷煖調適。中有諸船，七寶嚴飾，是諸眾生，宿業所致，娛樂遊戲。諸池水中，種種蓮華，青黃赤白，眾雜好華，香色具足，遍滿其上，三千大千世界，所有好華，悉皆具有。其城四邊，有五百園觀，七寶莊嚴，甚可愛樂。一一園中，有五百池水。池水各各縱廣十里，皆以七寶雜色莊嚴。諸池水中，皆有青黃赤白蓮花，大如車輪，彌覆水上。青色青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光。諸池水中，皆有鳧鴈鴛鴦，異類眾鳥。是諸園觀池沼，適無所屬，皆是眾生宿業果報，長夜信樂深法，行般若波羅蜜，福德所致。善男子！眾香城中，有大高臺，曇無竭菩薩宮舍在上，其宮縱廣各五十里，皆以七寶校成雜色莊嚴。其墻七重皆亦七寶，七寶行樹周匝圍遶。其宮舍中有四園觀常所娛樂，一名常喜，二名無憂，三名華飾，四名香飾。一一園中有八池水，一名為賢，二名賢上，三名歡喜，四名喜上，五名安隱，六名多安隱，七名必定，八名阿毘跋致。諸池水邊，面各一寶，黃金、白銀、琉璃、頗梨、玫瑰為底，金沙布上。一一池側，有八梯階，種種寶物，以為梯橙。諸階陛間，有閻浮檀金芭蕉之樹。諸池水中，皆有青黃赤白蓮花遍覆。其上鳧鴈鴛鴦、孔雀眾鳥，鳴聲相和，甚可愛樂。諸池水邊，皆生花樹香樹，風吹香華墮池水中。其池成就八功德水，香若栴檀，色味具足。曇無竭菩薩，與六萬八千婇女，五欲具足，共相娛樂，及城中男女，俱入常喜等園、賢等池中，共相娛樂。善男子！曇無竭菩薩，與諸婇女遊戲娛樂已，日日三時，說般若波羅蜜，眾香城中，男女大小，為曇無竭菩薩，於其城內，多聚人處，敷大法座。其座四足，或以黃金，或以白銀，或以琉璃，或以頗梨，敷以綩綖雜色茵蓐，以迦尸白㲲而覆其上。座高五里，施諸幃帳。其地四邊，散五色華，燒眾名香，供養法故。曇無竭菩薩於此座上，說般若波羅蜜。善男子！彼諸人眾，如是供養、恭敬曇無竭菩薩，為
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聞般若波羅蜜故，於是大會百千萬眾諸天世人一處集會。中有聽者，中有受者，中有持者，中有誦者，中有書者，中有正觀者，中有如說行者。是諸眾生，已度惡道，皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。善男子！汝從是去，當於曇無竭菩薩所，聞般若波羅蜜。曇無竭菩薩世世是汝善知識，示教利喜汝阿耨多羅三藐三菩提。善男子！曇無竭菩薩，本行菩薩道時，求般若波羅蜜，亦如汝今。今汝東行，莫計晝夜，不久當得聞般若波羅蜜。』
聞般若波羅蜜故，於是大會百千萬眾諸天世人一處集會。中有聽者，中有受者，中有持者，中有誦者，中有書者，中有正觀者，中有如說行者。是諸眾生，已度惡道，皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。善男子！汝從是去，當於曇無竭菩薩所，聞般若波羅蜜。曇無竭菩薩世世是汝善知識，示教利喜汝阿耨多羅三藐三菩提。善男子！曇無竭菩薩，本行菩薩道時，求般若波羅蜜，亦如汝今。今汝東行，莫計晝夜，不久當得聞般若波羅蜜。』
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「薩陀波崙菩薩，心大歡喜，譬如有人為毒箭所中，更無餘念。唯念何時，當得良醫，拔出毒箭，除我此苦。如是薩陀波崙菩薩，無有餘念，但念何時，得見曇無竭菩薩，為我說般若波羅蜜。我聞般若波羅蜜，斷諸有見。
「薩陀波崙菩薩，心大歡喜，譬如有人為毒箭所中，更無餘念。唯念何時，當得良醫，拔出毒箭，除我此苦。如是薩陀波崙菩薩，無有餘念，但念何時，得見曇無竭菩薩，為我說般若波羅蜜。我聞般若波羅蜜，斷諸有見。
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「爾時薩陀波崙即於住處一切法中，生無決定想，入諸三昧門，所謂：諸法性觀三昧、諸法不可得三昧、破諸法無明三昧、諸法不異三昧、諸法不壞三昧、諸法照明三昧、諸法離闇三昧、諸法不相續三昧、諸法性不可得三昧、散華三昧、不受諸身三昧、離幻三昧、如鏡像三昧、一切眾生語言三昧、一切眾生歡喜三昧、隨一切善三昧、種種語言字句莊嚴三昧、無畏三昧、性常默然三昧、無礙解脫三昧、離塵垢三昧、名字語言莊嚴三昧、一切見三昧、一切無礙際三昧、如虛空三昧、如金剛三昧、無負三昧、得勝三昧、轉眼三昧、畢法性三昧、得安隱三昧、師子吼三昧、勝一切眾生三昧、離垢三昧、無垢淨三昧、華莊嚴三昧、隨堅實三昧、出諸法得力無畏三昧、通達諸法三昧、壞一切法印三昧、無差別見三昧、離一切見三昧、離一切闇三昧、離一切相三昧、離一切著三昧、離一切懈怠三昧、深法照明三昧、善高三昧、不可奪三昧、破魔三昧、生光明三昧、見諸佛三昧。
「爾時薩陀波崙即於住處一切法中，生無決定想，入諸三昧門，所謂：諸法性觀三昧、諸法不可得三昧、破諸法無明三昧、諸法不異三昧、諸法不壞三昧、諸法照明三昧、諸法離闇三昧、諸法不相續三昧、諸法性不可得三昧、散華三昧、不受諸身三昧、離幻三昧、如鏡像三昧、一切眾生語言三昧、一切眾生歡喜三昧、隨一切善三昧、種種語言字句莊嚴三昧、無畏三昧、性常默然三昧、無礙解脫三昧、離塵垢三昧、名字語言莊嚴三昧、一切見三昧、一切無礙際三昧、如虛空三昧、如金剛三昧、無負三昧、得勝三昧、轉眼三昧、畢法性三昧、得安隱三昧、師子吼三昧、勝一切眾生三昧、離垢三昧、無垢淨三昧、華莊嚴三昧、隨堅實三昧、出諸法得力無畏三昧、通達諸法三昧、壞一切法印三昧、無差別見三昧、離一切見三昧、離一切闇三昧、離一切相三昧、離一切著三昧、離一切懈怠三昧、深法照明三昧、善高三昧、不可奪三昧、破魔三昧、生光明三昧、見諸佛三昧。
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「薩陀波崙菩薩住是諸三昧中，即見十方諸佛，為諸菩薩說般若波羅蜜。諸佛各各安慰讚言：『善哉，善哉！善男子！我等本行菩薩道時，求般若波羅蜜，亦如汝今；得是諸三昧，亦如汝今。得是諸三昧已，了達般若波羅蜜，住阿毘跋致地。我等得是諸三昧故，得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！是為般若波羅蜜，所謂於諸法無所念。我等住於無念法中，得如是金色之身、三十二相、大光明不可思議智慧、諸佛無上三昧、無上智慧，盡諸功德邊。如是功德，諸佛說之猶不能盡，況聲聞、辟支佛。是故，善男子！汝於是法，倍應恭敬愛重，生清淨心。得阿耨多羅三藐三菩提，不足為難。汝於善知識，應深恭敬愛重信樂。善男子！若菩薩為善知識所護念者，疾得阿耨多羅三藐三菩提。』
「薩陀波崙菩薩住是諸三昧中，即見十方諸佛，為諸菩薩說般若波羅蜜。諸佛各各安慰讚言：『善哉，善哉！善男子！我等本行菩薩道時，求般若波羅蜜，亦如汝今；得是諸三昧，亦如汝今。得是諸三昧已，了達般若波羅蜜，住阿毘跋致地。我等得是諸三昧故，得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！是為般若波羅蜜，所謂於諸法無所念。我等住於無念法中，得如是金色之身、三十二相、大光明不可思議智慧、諸佛無上三昧、無上智慧，盡諸功德邊。如是功德，諸佛說之猶不能盡，況聲聞、辟支佛。是故，善男子！汝於是法，倍應恭敬愛重，生清淨心。得阿耨多羅三藐三菩提，不足為難。汝於善知識，應深恭敬愛重信樂。善男子！若菩薩為善知識所護念者，疾得阿耨多羅三藐三菩提。』
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「薩陀波崙菩薩白諸佛言：『何等是我善知識？』諸佛答言：『善男子！曇無竭菩薩，世世教誨成就汝於阿耨多羅三藐三菩提，令汝得學般若波羅蜜方便之力。曇無竭菩薩，是汝善知識，汝應報恩。善男子！汝若於一劫，若二劫三劫，乃至百劫，若過百劫，頂戴恭敬，以一切樂具而供養之；若以三千大千世界，妙好色聲香味觸盡以供養，亦未能報須臾之恩。何以故？以曇無竭菩薩因緣力故，令汝得如是諸深三昧，及聞般若波羅蜜方便。』諸佛如是教授安慰薩陀波崙菩薩已，忽然不現。
「薩陀波崙菩薩白諸佛言：『何等是我善知識？』諸佛答言：『善男子！曇無竭菩薩，世世教誨成就汝於阿耨多羅三藐三菩提，令汝得學般若波羅蜜方便之力。曇無竭菩薩，是汝善知識，汝應報恩。善男子！汝若於一劫，若二劫三劫，乃至百劫，若過百劫，頂戴恭敬，以一切樂具而供養之；若以三千大千世界，妙好色聲香味觸盡以供養，亦未能報須臾之恩。何以故？以曇無竭菩薩因緣力故，令汝得如是諸深三昧，及聞般若波羅蜜方便。』諸佛如是教授安慰薩陀波崙菩薩已，忽然不現。
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「薩陀波崙菩薩從三昧起，不見諸佛，作是念：『是諸佛向從何來？今至何所？』不見佛故，即大憂愁。作是念：『曇無竭菩薩，已得陀羅尼諸神通力，已曾供養過去諸佛，世世為我善知識，常利益我。我至曇無竭菩薩所，當問諸佛從何所來，去至何所？』
「薩陀波崙菩薩從三昧起，不見諸佛，作是念：『是諸佛向從何來？今至何所？』不見佛故，即大憂愁。作是念：『曇無竭菩薩，已得陀羅尼諸神通力，已曾供養過去諸佛，世世為我善知識，常利益我。我至曇無竭菩薩所，當問諸佛從何所來，去至何所？』
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「爾時薩陀波崙菩薩於曇無竭菩薩，益加愛重，恭敬信樂，作如是念：『我今貧窮，無有華香瓔珞、燒香塗香、衣服幡蓋、金銀真珠、頗梨珊瑚，無有如是諸物，可以供養曇無竭菩薩。我今不應空往曇無竭菩薩所。我若空往，心則不安，當自賣身，以求財物，為般若波羅蜜故，供養曇無竭菩薩。何以故？我世世已來，喪身無數。於無始生死中，為欲因緣故，在於地獄，受無量苦，未曾為是清淨之法。』
「爾時薩陀波崙菩薩於曇無竭菩薩，益加愛重，恭敬信樂，作如是念：『我今貧窮，無有華香瓔珞、燒香塗香、衣服幡蓋、金銀真珠、頗梨珊瑚，無有如是諸物，可以供養曇無竭菩薩。我今不應空往曇無竭菩薩所。我若空往，心則不安，當自賣身，以求財物，為般若波羅蜜故，供養曇無竭菩薩。何以故？我世世已來，喪身無數。於無始生死中，為欲因緣故，在於地獄，受無量苦，未曾為是清淨之法。』
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「是時薩陀波崙菩薩，中道入一大城，至市肆上，高聲唱言：『誰欲須人？誰欲須人？』爾時惡魔作是念：『薩陀波崙菩薩，為愛法故，欲自賣身以供養曇無竭菩薩，為聞般若波羅蜜方便。云何菩薩行般若波羅蜜，疾得阿耨多羅三藐三菩提，亦得多聞。如大海水，不為諸魔所壞，能盡一切諸功德邊，於此利益無量眾生。是諸眾生，出我境界，得阿耨多羅三藐三菩提。我今當往壞其道意。』即時惡魔隱蔽諸人，乃至不令一人得聞唱聲，唯一長者女，魔不能蔽。
「是時薩陀波崙菩薩，中道入一大城，至市肆上，高聲唱言：『誰欲須人？誰欲須人？』爾時惡魔作是念：『薩陀波崙菩薩，為愛法故，欲自賣身以供養曇無竭菩薩，為聞般若波羅蜜方便。云何菩薩行般若波羅蜜，疾得阿耨多羅三藐三菩提，亦得多聞。如大海水，不為諸魔所壞，能盡一切諸功德邊，於此利益無量眾生。是諸眾生，出我境界，得阿耨多羅三藐三菩提。我今當往壞其道意。』即時惡魔隱蔽諸人，乃至不令一人得聞唱聲，唯一長者女，魔不能蔽。
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「薩陀波崙菩薩，賣身不售，在一處立，流淚而言：『我為大罪故，欲自賣身供養曇無竭菩薩，為聞般若波羅蜜，而無買者。』爾時釋提桓因作是念：『我今當試是善男子，實以深心為愛法故，捨是身不？』即化作婆羅門，在薩陀波崙菩薩邊行。問言：『善男子！汝今何故憂愁啼哭？』薩陀波崙言：『我以貧窮，無有財寶，欲自賣身，供養曇無竭菩薩，為聞般若波羅蜜。而無買者。』婆羅門言：『善男子！我不須人，今欲大祠，當須人心人血人髓，能與我不？』薩陀波崙自念：『我得大利，定當得聞般若波羅蜜方便。』以婆羅門欲買心血髓故，即大歡喜，語婆羅門：『汝所須者，盡當相與。』婆羅門言：『汝須何價？』答言：『隨汝所與。』薩陀波崙菩薩即執利刀，刺右臂出血。復割右髀，欲破骨出髓。
「薩陀波崙菩薩，賣身不售，在一處立，流淚而言：『我為大罪故，欲自賣身供養曇無竭菩薩，為聞般若波羅蜜，而無買者。』爾時釋提桓因作是念：『我今當試是善男子，實以深心為愛法故，捨是身不？』即化作婆羅門，在薩陀波崙菩薩邊行。問言：『善男子！汝今何故憂愁啼哭？』薩陀波崙言：『我以貧窮，無有財寶，欲自賣身，供養曇無竭菩薩，為聞般若波羅蜜。而無買者。』婆羅門言：『善男子！我不須人，今欲大祠，當須人心人血人髓，能與我不？』薩陀波崙自念：『我得大利，定當得聞般若波羅蜜方便。』以婆羅門欲買心血髓故，即大歡喜，語婆羅門：『汝所須者，盡當相與。』婆羅門言：『汝須何價？』答言：『隨汝所與。』薩陀波崙菩薩即執利刀，刺右臂出血。復割右髀，欲破骨出髓。
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「時一長者女，在閣上遙見薩陀波崙菩薩刺臂出血，割其右髀，復欲破骨出髓，作是念：『此善男子，何因緣故，困苦其身？我當往問。』時長者女，即便下閣，到薩陀波崙菩薩所，問言：『善男子！何因緣故，困苦其身，用是血髓為？』薩陀波崙言：『賣與婆羅門，供養般若波羅蜜，及曇無竭菩薩。』長者女言：『善男子！汝賣血髓供養是人，得何等利？』薩陀波崙言：『是人當為我說般若波羅蜜方便力，我隨中學，當得阿耨多羅三藐三菩提金色之身、三十二相、常光、無量光、大慈大悲、大喜大捨、十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、六神通、不可思議清淨、戒品、定品、智慧品、解脫品、解脫知見品，得佛無上智慧、無上法寶，分布施與一切眾生。』
「時一長者女，在閣上遙見薩陀波崙菩薩刺臂出血，割其右髀，復欲破骨出髓，作是念：『此善男子，何因緣故，困苦其身？我當往問。』時長者女，即便下閣，到薩陀波崙菩薩所，問言：『善男子！何因緣故，困苦其身，用是血髓為？』薩陀波崙言：『賣與婆羅門，供養般若波羅蜜，及曇無竭菩薩。』長者女言：『善男子！汝賣血髓供養是人，得何等利？』薩陀波崙言：『是人當為我說般若波羅蜜方便力，我隨中學，當得阿耨多羅三藐三菩提金色之身、三十二相、常光、無量光、大慈大悲、大喜大捨、十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、六神通、不可思議清淨、戒品、定品、智慧品、解脫品、解脫知見品，得佛無上智慧、無上法寶，分布施與一切眾生。』
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「時長者女語薩陀波崙：『汝所說者，甚為希有，微妙第一。為一一法，乃可應捨恒河沙身。善男子！汝今所須金銀真珠、琉璃頗梨、琥珀珊瑚、諸好珍寶，及華香瓔珞、幡蓋衣服，盡當相與，供養曇無竭菩薩，莫自困苦。我今亦欲隨汝至曇無竭菩薩所，種諸善根，為得如是清淨法故。』
「時長者女語薩陀波崙：『汝所說者，甚為希有，微妙第一。為一一法，乃可應捨恒河沙身。善男子！汝今所須金銀真珠、琉璃頗梨、琥珀珊瑚、諸好珍寶，及華香瓔珞、幡蓋衣服，盡當相與，供養曇無竭菩薩，莫自困苦。我今亦欲隨汝至曇無竭菩薩所，種諸善根，為得如是清淨法故。』
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「爾時釋提桓因即復其身，在薩陀波崙菩薩前立，作是言：『善哉，善哉！善男子！汝心堅固，愛法如是。過去諸佛，行菩薩道時，亦如汝今求聞般若波羅蜜方便，得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！我實不須人心血髓，故來相試。汝願何等，當以相與。』薩陀波崙言：『與我阿耨多羅三藐三菩提。』釋提桓因言：『我無此也。諸佛世尊，乃能辦之。更求餘願，當以相與。』薩陀波崙言：『汝於此中，若無力者，還使我身，平復如故。』薩陀波崙身即平復，無有瘡𤻧。於是釋提桓因忽然不現。
「爾時釋提桓因即復其身，在薩陀波崙菩薩前立，作是言：『善哉，善哉！善男子！汝心堅固，愛法如是。過去諸佛，行菩薩道時，亦如汝今求聞般若波羅蜜方便，得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！我實不須人心血髓，故來相試。汝願何等，當以相與。』薩陀波崙言：『與我阿耨多羅三藐三菩提。』釋提桓因言：『我無此也。諸佛世尊，乃能辦之。更求餘願，當以相與。』薩陀波崙言：『汝於此中，若無力者，還使我身，平復如故。』薩陀波崙身即平復，無有瘡𤻧。於是釋提桓因忽然不現。
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「時長者女，語薩陀波崙菩薩言：『可至我舍，當白父母，求索財寶，為聞法故，供養曇無竭菩薩。』薩陀波崙菩薩與長者女，俱到其舍。長者女入，白父母言：『與我華香瓔珞，種種衣服，及諸寶物，願聽我身，并先所給五百侍女，與薩陀波崙菩薩，共往供養曇無竭菩薩。曇無竭菩薩，當為我說法。以是法故，我等當得諸佛之法。』父母語女：『薩陀波崙菩薩今在何處？』女言：『今在門外。是人發心求阿耨多羅三藐三菩提，欲度一切眾生生死苦惱。為愛法故，欲自賣身，而無買者，憂愁啼哭，立在一處，作是言：「我欲賣身，而無買者。」時一婆羅門作是言：「汝今何故欲自賣身？」答言：「我愛法故，欲供養曇無竭菩薩，我當從彼得諸佛法。」婆羅門言：「我不須人，今欲大祠，當須人心人血人髓。」即時是人心大歡喜，手執利刀，刺臂出血，復割右髀，欲破骨出髓。我在閣上，遙見此事，心自念言：「是人何故，困苦其身，當往問之。」我即往問。答我言：「我以貧窮，無有財寶，欲賣心血髓，與婆羅門。」我時問言：「善男子！持是財物，欲作何等？」答我言：「為愛法故，供養曇無竭菩薩。」我復問言：「善男子！汝於是中得何等利？」答我言：「我於是中，當得無量不可思議功德之利。」我聞是無量不可思議諸佛功德，心大歡喜，作是念：「是善男子甚為希有，乃能自受如是苦惱。為愛法故，尚能捨身。我當云何不供養法？我今多有財物，於是事中當發大願。」我時語言：「善男子！汝莫如是困苦其身，我當多與財物，供養曇無竭菩薩，我亦隨汝至曇無竭菩薩所，欲自供養，我亦欲得無上佛法。」如上所說，父母今當聽我，隨是善男子，及給財物，供養曇無竭菩薩。』父母報言：『汝所讚者，希有難及，是人一心念法，一切世界勝最第一，必能安樂一切眾生。是人能求難事，我今聽汝隨去，我等亦欲見曇無竭菩薩。』是女為供養曇無竭菩薩故，白父母言：『我不敢斷人功德。』
「時長者女，語薩陀波崙菩薩言：『可至我舍，當白父母，求索財寶，為聞法故，供養曇無竭菩薩。』薩陀波崙菩薩與長者女，俱到其舍。長者女入，白父母言：『與我華香瓔珞，種種衣服，及諸寶物，願聽我身，并先所給五百侍女，與薩陀波崙菩薩，共往供養曇無竭菩薩。曇無竭菩薩，當為我說法。以是法故，我等當得諸佛之法。』父母語女：『薩陀波崙菩薩今在何處？』女言：『今在門外。是人發心求阿耨多羅三藐三菩提，欲度一切眾生生死苦惱。為愛法故，欲自賣身，而無買者，憂愁啼哭，立在一處，作是言：「我欲賣身，而無買者。」時一婆羅門作是言：「汝今何故欲自賣身？」答言：「我愛法故，欲供養曇無竭菩薩，我當從彼得諸佛法。」婆羅門言：「我不須人，今欲大祠，當須人心人血人髓。」即時是人心大歡喜，手執利刀，刺臂出血，復割右髀，欲破骨出髓。我在閣上，遙見此事，心自念言：「是人何故，困苦其身，當往問之。」我即往問。答我言：「我以貧窮，無有財寶，欲賣心血髓，與婆羅門。」我時問言：「善男子！持是財物，欲作何等？」答我言：「為愛法故，供養曇無竭菩薩。」我復問言：「善男子！汝於是中得何等利？」答我言：「我於是中，當得無量不可思議功德之利。」我聞是無量不可思議諸佛功德，心大歡喜，作是念：「是善男子甚為希有，乃能自受如是苦惱。為愛法故，尚能捨身。我當云何不供養法？我今多有財物，於是事中當發大願。」我時語言：「善男子！汝莫如是困苦其身，我當多與財物，供養曇無竭菩薩，我亦隨汝至曇無竭菩薩所，欲自供養，我亦欲得無上佛法。」如上所說，父母今當聽我，隨是善男子，及給財物，供養曇無竭菩薩。』父母報言：『汝所讚者，希有難及，是人一心念法，一切世界勝最第一，必能安樂一切眾生。是人能求難事，我今聽汝隨去，我等亦欲見曇無竭菩薩。』是女為供養曇無竭菩薩故，白父母言：『我不敢斷人功德。』
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「是女即時莊嚴五百乘車，敕五百侍女亦皆莊嚴，持種種色華；種種色衣；種種雜香末香塗香；金銀寶華；種種雜色、妙好瓔珞；諸美飲食。與薩陀波崙菩薩，各載一車，五百侍女，恭敬圍繞，漸漸東行。遙見眾香城。其城七重，七寶莊嚴，甚可愛樂。有七重塹，七重行樹。其城縱廣十二由旬，豐樂安靜，人民熾盛，五百街巷，端嚴如畫，橋津如地，寬博清淨。見曇無竭菩薩，於城中央，法座上坐。無量百千萬眾，圍繞說法。心即歡喜，譬如比丘得第三禪。見已，作是念：『我等不應載車趣曇無竭菩薩。』即皆下車步進。薩陀波崙與五百侍女，恭敬圍繞，各持種種莊嚴諸物，俱詣曇無竭菩薩所。
「是女即時莊嚴五百乘車，敕五百侍女亦皆莊嚴，持種種色華；種種色衣；種種雜香末香塗香；金銀寶華；種種雜色、妙好瓔珞；諸美飲食。與薩陀波崙菩薩，各載一車，五百侍女，恭敬圍繞，漸漸東行。遙見眾香城。其城七重，七寶莊嚴，甚可愛樂。有七重塹，七重行樹。其城縱廣十二由旬，豐樂安靜，人民熾盛，五百街巷，端嚴如畫，橋津如地，寬博清淨。見曇無竭菩薩，於城中央，法座上坐。無量百千萬眾，圍繞說法。心即歡喜，譬如比丘得第三禪。見已，作是念：『我等不應載車趣曇無竭菩薩。』即皆下車步進。薩陀波崙與五百侍女，恭敬圍繞，各持種種莊嚴諸物，俱詣曇無竭菩薩所。
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「曇無竭菩薩所，有七寶臺，牛頭栴檀而以校飾。真珠羅網，寶鈴間錯。四角各懸明珠，以為光明。有四白銀香爐，燒黑沈水，供養般若波羅蜜。其寶臺中，有七寶大床。床上有四寶函，以真金鍱，書般若波羅蜜，置是函中。其臺四邊，垂諸寶幡。
「曇無竭菩薩所，有七寶臺，牛頭栴檀而以校飾。真珠羅網，寶鈴間錯。四角各懸明珠，以為光明。有四白銀香爐，燒黑沈水，供養般若波羅蜜。其寶臺中，有七寶大床。床上有四寶函，以真金鍱，書般若波羅蜜，置是函中。其臺四邊，垂諸寶幡。
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「爾時薩陀波崙菩薩，與五百侍女，遙見妙臺，種種珍寶，以為挍飾。又見釋提桓因，與無量百千諸天，以天曼陀羅華、天金銀華、天栴檀華，以散臺上。天於空中，作諸伎樂。即問釋提桓因：『憍尸迦！汝以何故，與諸天眾，以天曼陀羅華、天金銀華、天栴檀華，散此臺上；於虛空中，作諸伎樂？』釋提桓因言：『善男子！汝不知耶？有法名摩訶般若波羅蜜，是諸菩薩母。菩薩於是中學，當得盡諸功德、一切佛法，疾得薩婆若。』薩陀波崙言：『憍尸迦！摩訶般若波羅蜜，是諸菩薩母，為在何處？我今欲見。』『善男子！在此七寶篋中，黃金鍱上，曇無竭菩薩七處印之，我不得示汝。』
「爾時薩陀波崙菩薩，與五百侍女，遙見妙臺，種種珍寶，以為挍飾。又見釋提桓因，與無量百千諸天，以天曼陀羅華、天金銀華、天栴檀華，以散臺上。天於空中，作諸伎樂。即問釋提桓因：『憍尸迦！汝以何故，與諸天眾，以天曼陀羅華、天金銀華、天栴檀華，散此臺上；於虛空中，作諸伎樂？』釋提桓因言：『善男子！汝不知耶？有法名摩訶般若波羅蜜，是諸菩薩母。菩薩於是中學，當得盡諸功德、一切佛法，疾得薩婆若。』薩陀波崙言：『憍尸迦！摩訶般若波羅蜜，是諸菩薩母，為在何處？我今欲見。』『善男子！在此七寶篋中，黃金鍱上，曇無竭菩薩七處印之，我不得示汝。』
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「爾時薩陀波崙菩薩與五百女人，各持種種華香瓔珞、幡蓋衣服、金銀珍寶，以半供養般若波羅蜜，以半供養曇無竭菩薩。薩陀波崙菩薩以種種花香瓔珞、幡蓋衣服、金銀寶花，作諸伎樂，供養般若波羅蜜已，向曇無竭菩薩所，復以種種華香瓔珞、碎末栴檀、金銀寶華，供養法故，散曇無竭菩薩上。即住虛空，合成寶蓋。其蓋四邊，垂諸寶幡。薩陀波崙菩薩及五百女人，見此神力，心大歡喜，作是念：『未曾有也。曇無竭大師，神力乃爾，未成佛道，神通之力，尚能如是，況得阿耨多羅三藐三菩提。』時五百女人，敬重曇無竭菩薩故，皆發阿耨多羅三藐三菩提心：『我等以是善根因緣，於未來世，當得作佛；行菩薩道時，亦得如是功德，如今曇無竭菩薩。供養恭敬尊重般若波羅蜜，為人演說，成就方便力，亦如曇無竭菩薩。』薩陀波崙及五百女人，頭面禮曇無竭菩薩足，合掌恭敬，却住一面。
「爾時薩陀波崙菩薩與五百女人，各持種種華香瓔珞、幡蓋衣服、金銀珍寶，以半供養般若波羅蜜，以半供養曇無竭菩薩。薩陀波崙菩薩以種種花香瓔珞、幡蓋衣服、金銀寶花，作諸伎樂，供養般若波羅蜜已，向曇無竭菩薩所，復以種種華香瓔珞、碎末栴檀、金銀寶華，供養法故，散曇無竭菩薩上。即住虛空，合成寶蓋。其蓋四邊，垂諸寶幡。薩陀波崙菩薩及五百女人，見此神力，心大歡喜，作是念：『未曾有也。曇無竭大師，神力乃爾，未成佛道，神通之力，尚能如是，況得阿耨多羅三藐三菩提。』時五百女人，敬重曇無竭菩薩故，皆發阿耨多羅三藐三菩提心：『我等以是善根因緣，於未來世，當得作佛；行菩薩道時，亦得如是功德，如今曇無竭菩薩。供養恭敬尊重般若波羅蜜，為人演說，成就方便力，亦如曇無竭菩薩。』薩陀波崙及五百女人，頭面禮曇無竭菩薩足，合掌恭敬，却住一面。
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「薩陀波崙白曇無竭菩薩言：『我本求般若波羅蜜，時於空林中，聞空中聲言：「善男子，從是東行，當得聞般若波羅蜜。」我即東行。東行不久，便作是念：「我云何不問空中聲，去當遠近，從誰得聞般若波羅蜜。」憂愁懊惱，即住七日，不念飲食，及世俗事，但念般若波羅蜜，我云何不問空中聲，去當近遠，從誰得聞。即時佛像，現在我前，作是言：「善男子！從是東行五百由旬，有城名眾香城，中有菩薩名曇無竭，為諸大眾說般若波羅蜜。汝於是中，當得聞般若波羅蜜。」我於是處，一切法中，生無依止想，亦得無量諸三昧門。我住是諸三昧，即見十方諸佛，為諸大眾說般若波羅蜜。諸佛讚我言：「善哉，善哉！善男子！我等本行菩薩道時，亦得是諸三昧，住是諸三昧中，能成就諸佛法。」諸佛安慰示教我已，皆不復現。我從諸三昧覺已，作是念：「諸佛從何所來，去至何所？」不知諸佛來去因緣故，即作是念：「曇無竭菩薩已曾供養過去諸佛，深種善根，善學方便，必能為我說諸佛從何所來，去至何所？」惟願大師，今當為我說諸佛從何所來，去至何所，令我常得不離見佛。』
「薩陀波崙白曇無竭菩薩言：『我本求般若波羅蜜，時於空林中，聞空中聲言：「善男子，從是東行，當得聞般若波羅蜜。」我即東行。東行不久，便作是念：「我云何不問空中聲，去當遠近，從誰得聞般若波羅蜜。」憂愁懊惱，即住七日，不念飲食，及世俗事，但念般若波羅蜜，我云何不問空中聲，去當近遠，從誰得聞。即時佛像，現在我前，作是言：「善男子！從是東行五百由旬，有城名眾香城，中有菩薩名曇無竭，為諸大眾說般若波羅蜜。汝於是中，當得聞般若波羅蜜。」我於是處，一切法中，生無依止想，亦得無量諸三昧門。我住是諸三昧，即見十方諸佛，為諸大眾說般若波羅蜜。諸佛讚我言：「善哉，善哉！善男子！我等本行菩薩道時，亦得是諸三昧，住是諸三昧中，能成就諸佛法。」諸佛安慰示教我已，皆不復現。我從諸三昧覺已，作是念：「諸佛從何所來，去至何所？」不知諸佛來去因緣故，即作是念：「曇無竭菩薩已曾供養過去諸佛，深種善根，善學方便，必能為我說諸佛從何所來，去至何所？」惟願大師，今當為我說諸佛從何所來，去至何所，令我常得不離見佛。』
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摩訶般若波羅蜜曇無竭品第二十八
摩訶般若波羅蜜曇無竭品第二十八
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「爾時曇無竭菩薩語薩陀波崙菩薩言：『善男子！諸佛無所從來，去無所至。何以故？諸法如，不動故。諸法如，即是如來。善男子！無生無來無去，無生即是如來。實際無來無去，實際即是如來。空無來無去，空即是如來。斷無來無去，斷即是如來。離無來無去，離即是如來。滅無來無去，滅即是如來。虛空性無來無去，虛空性即是如來。善男子！離是諸法，無有如來。是諸法如，諸如來如，皆是一如，無二無別。善男子！是如唯一，無二無三，離諸數，無所有。善男子！譬如春末後月，日中熱時，見野馬動，愚夫逐之，謂當得水。善男子！於意云何？是水從何所來？為從東海來？南西北海來？』
「爾時曇無竭菩薩語薩陀波崙菩薩言：『善男子！諸佛無所從來，去無所至。何以故？諸法如，不動故。諸法如，即是如來。善男子！無生無來無去，無生即是如來。實際無來無去，實際即是如來。空無來無去，空即是如來。斷無來無去，斷即是如來。離無來無去，離即是如來。滅無來無去，滅即是如來。虛空性無來無去，虛空性即是如來。善男子！離是諸法，無有如來。是諸法如，諸如來如，皆是一如，無二無別。善男子！是如唯一，無二無三，離諸數，無所有。善男子！譬如春末後月，日中熱時，見野馬動，愚夫逐之，謂當得水。善男子！於意云何？是水從何所來？為從東海來？南西北海來？』
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「薩陀波崙白大師言：『焰中尚無有水，況有來處去處。但是愚人無有智故，於無水中而生水想，實無有水。』
「薩陀波崙白大師言：『焰中尚無有水，況有來處去處。但是愚人無有智故，於無水中而生水想，實無有水。』
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「『善男子！若有人以如來身色音聲而生貪著，如是人等，分別諸佛有去來相，當知是等，愚癡無智，如無水中而生水想。何以故？諸佛如來，不應以色身見。諸佛如來皆是法身故。善男子！諸法實相，無來無去。諸佛如來，亦復如是。善男子！譬如幻師，幻作象兵馬兵、車兵步兵，無來無去。當知諸佛無來無去，亦復如是。善男子！如人夢中，見有如來，若一若二，若十若二十，若五十，若百，若過百數。覺已，乃至不見有一如來。善男子！於意云何？是諸如來，從何所來，去至何所？』
「『善男子！若有人以如來身色音聲而生貪著，如是人等，分別諸佛有去來相，當知是等，愚癡無智，如無水中而生水想。何以故？諸佛如來，不應以色身見。諸佛如來皆是法身故。善男子！諸法實相，無來無去。諸佛如來，亦復如是。善男子！譬如幻師，幻作象兵馬兵、車兵步兵，無來無去。當知諸佛無來無去，亦復如是。善男子！如人夢中，見有如來，若一若二，若十若二十，若五十，若百，若過百數。覺已，乃至不見有一如來。善男子！於意云何？是諸如來，從何所來，去至何所？』
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「薩陀波崙白大師言：『夢無定法，皆是虛妄。』
「薩陀波崙白大師言：『夢無定法，皆是虛妄。』
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「『善男子！如來說一切法，虛妄如夢。若人不知諸法虛妄如夢，以色身名字、語言章句，而生貪著。如是人等，分別諸佛，而有來去，不知諸法相故。若人於佛分別來去，當知是人，凡夫無智，數受生死，往來六道，離般若波羅蜜，離於佛法。善男子！若能如實知佛所說，一切諸法，虛妄如夢，是人於法，則不分別，若來若去，若生若滅。若不分別，是人則以諸法實相而觀如來。若以法相知如來者，是人則不分別，如來若來若去。若能如是知諸法相，是人則行般若波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提，是名真佛弟子，不虛受人信施，是為世界福田。善男子！譬如海中種種珍寶，不從東方來，南西北方、四維上下來。眾生福業因緣，海生此寶，非無因而有。諸寶滅時，亦不至十方。以眾緣合則有，眾緣滅則無。善男子！諸如來身，亦復如是，無有定法。不從十方來，亦不無因而有，以本行報生。眾緣合則有，眾緣滅則無。善男子！譬如箜篌音聲，無所從來，去無所至，屬眾因緣。有絃有槽有棍，有人以手鼓之，眾緣合則有聲。是聲不從絃出、槽出、棍出、手出。眾緣合則有聲，而無所從來。眾緣散則滅，而無所至。善男子！諸如來身，亦復如是。屬眾因緣，無量福德之所成就。不從一因緣一福德而生，亦不無因無緣而有。以眾緣合則有，而無所從來。眾緣散則滅，而去無所至。善男子！應當如是觀諸如來來去之相，亦應如是觀諸法相。善男子！汝若如是觀諸如來，及一切法無來無去，無生無滅，必至阿耨多羅三藐三菩提，亦得了達般若波羅蜜方便。』
「『善男子！如來說一切法，虛妄如夢。若人不知諸法虛妄如夢，以色身名字、語言章句，而生貪著。如是人等，分別諸佛，而有來去，不知諸法相故。若人於佛分別來去，當知是人，凡夫無智，數受生死，往來六道，離般若波羅蜜，離於佛法。善男子！若能如實知佛所說，一切諸法，虛妄如夢，是人於法，則不分別，若來若去，若生若滅。若不分別，是人則以諸法實相而觀如來。若以法相知如來者，是人則不分別，如來若來若去。若能如是知諸法相，是人則行般若波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提，是名真佛弟子，不虛受人信施，是為世界福田。善男子！譬如海中種種珍寶，不從東方來，南西北方、四維上下來。眾生福業因緣，海生此寶，非無因而有。諸寶滅時，亦不至十方。以眾緣合則有，眾緣滅則無。善男子！諸如來身，亦復如是，無有定法。不從十方來，亦不無因而有，以本行報生。眾緣合則有，眾緣滅則無。善男子！譬如箜篌音聲，無所從來，去無所至，屬眾因緣。有絃有槽有棍，有人以手鼓之，眾緣合則有聲。是聲不從絃出、槽出、棍出、手出。眾緣合則有聲，而無所從來。眾緣散則滅，而無所至。善男子！諸如來身，亦復如是。屬眾因緣，無量福德之所成就。不從一因緣一福德而生，亦不無因無緣而有。以眾緣合則有，而無所從來。眾緣散則滅，而去無所至。善男子！應當如是觀諸如來來去之相，亦應如是觀諸法相。善男子！汝若如是觀諸如來，及一切法無來無去，無生無滅，必至阿耨多羅三藐三菩提，亦得了達般若波羅蜜方便。』
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「說是如來無來無去法時，三千大千世界，地大震動；諸天宮殿亦皆震動；諸魔宮殿皆不復現。三千大千世界，草木華樹，悉皆傾向曇無竭菩薩；諸樹皆出非時妙華。釋提桓因，及四天王，於虛空中，雨天名華、天末栴檀，散曇無竭菩薩上。語薩陀波崙菩薩言：『因仁者故，我等今日聞第一義，一切世界所難值遇，貪身見者所不能及。』
「說是如來無來無去法時，三千大千世界，地大震動；諸天宮殿亦皆震動；諸魔宮殿皆不復現。三千大千世界，草木華樹，悉皆傾向曇無竭菩薩；諸樹皆出非時妙華。釋提桓因，及四天王，於虛空中，雨天名華、天末栴檀，散曇無竭菩薩上。語薩陀波崙菩薩言：『因仁者故，我等今日聞第一義，一切世界所難值遇，貪身見者所不能及。』
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「爾時薩陀波崙菩薩白曇無竭菩薩：『何因緣故，地大震動？』
「爾時薩陀波崙菩薩白曇無竭菩薩：『何因緣故，地大震動？』
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「曇無竭言：『以汝向問是諸如來無來無去，我答汝時，有八千人得無生法忍；八十那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心；八萬四千眾生遠塵離垢，於諸法中，得法眼淨。』
「曇無竭言：『以汝向問是諸如來無來無去，我答汝時，有八千人得無生法忍；八十那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心；八萬四千眾生遠塵離垢，於諸法中，得法眼淨。』
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「薩陀波崙菩薩心即歡喜，作是念：『我今則為大得善利，聞般若波羅蜜中，無來無去，利益如是無量眾生。我之善根，已為具足，於阿耨多羅三藐三菩提，心無疑悔，必當作佛。』
「薩陀波崙菩薩心即歡喜，作是念：『我今則為大得善利，聞般若波羅蜜中，無來無去，利益如是無量眾生。我之善根，已為具足，於阿耨多羅三藐三菩提，心無疑悔，必當作佛。』
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「薩陀波崙聞法生歡喜因緣，即昇虛空，高七多羅樹。作是念：『我今當以何物供養曇無竭菩薩？』
「薩陀波崙聞法生歡喜因緣，即昇虛空，高七多羅樹。作是念：『我今當以何物供養曇無竭菩薩？』
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「釋提桓因知薩陀波崙心所念，即以天曼陀羅華，與薩陀波崙。作是言：『汝以是花，供養曇無竭菩薩。善男子！我等應助成汝，以汝因緣故，利益無量眾生。善男子！如是之人，甚難得值，能為一切眾生故，於無量阿僧祇劫，往來生死。』
「釋提桓因知薩陀波崙心所念，即以天曼陀羅華，與薩陀波崙。作是言：『汝以是花，供養曇無竭菩薩。善男子！我等應助成汝，以汝因緣故，利益無量眾生。善男子！如是之人，甚難得值，能為一切眾生故，於無量阿僧祇劫，往來生死。』
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「爾時薩陀波崙菩薩，受釋提桓因曼陀羅華，散曇無竭菩薩上。從虛空下，頭面作禮，白大師言：『我從今日，以身供給，奉上大師。』作是語已，合掌一面立。
「爾時薩陀波崙菩薩，受釋提桓因曼陀羅華，散曇無竭菩薩上。從虛空下，頭面作禮，白大師言：『我從今日，以身供給，奉上大師。』作是語已，合掌一面立。
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「爾時長者女，及五百侍女，白薩陀波崙菩薩言：『我等今者，以身奉上，持是善根因緣，當得如是善法，世世常共供養諸佛，常相親近。』
「爾時長者女，及五百侍女，白薩陀波崙菩薩言：『我等今者，以身奉上，持是善根因緣，當得如是善法，世世常共供養諸佛，常相親近。』
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「薩陀波崙菩薩報諸女言：『汝若以身與我，誠心隨我行者，我當受汝。』
「薩陀波崙菩薩報諸女言：『汝若以身與我，誠心隨我行者，我當受汝。』
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「諸女白言：『我等誠心，以身奉上，當隨所行。』
「諸女白言：『我等誠心，以身奉上，當隨所行。』
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「爾時薩陀波崙菩薩，與五百女人，并諸寶物莊嚴之具，及五百乘車，奉上曇無竭菩薩。白言：『大師！以是五百女人，奉給大師；五百乘車，隨意所用。』
「爾時薩陀波崙菩薩，與五百女人，并諸寶物莊嚴之具，及五百乘車，奉上曇無竭菩薩。白言：『大師！以是五百女人，奉給大師；五百乘車，隨意所用。』
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「爾時釋提桓因讚薩陀波崙菩薩言：『善哉，善哉！菩薩摩訶薩應如是學一切捨法。菩薩有是一切捨者，則能疾得阿耨多羅三藐三菩提。諸菩薩為聞般若波羅蜜，及方便故，應如汝今供養於師。過去諸佛，本行菩薩道時，亦皆如汝住是捨中，為般若波羅蜜供養於師。為聞般若波羅蜜及方便故，得阿耨多羅三藐三菩提。』
「爾時釋提桓因讚薩陀波崙菩薩言：『善哉，善哉！菩薩摩訶薩應如是學一切捨法。菩薩有是一切捨者，則能疾得阿耨多羅三藐三菩提。諸菩薩為聞般若波羅蜜，及方便故，應如汝今供養於師。過去諸佛，本行菩薩道時，亦皆如汝住是捨中，為般若波羅蜜供養於師。為聞般若波羅蜜及方便故，得阿耨多羅三藐三菩提。』
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「爾時曇無竭菩薩，欲令薩陀波崙菩薩善根具足故，受五百女人，及五百乘車。受已，還與薩陀波崙。從坐而起，還入宮中。是時日沒。薩陀波崙菩薩作是念：『我為法來，不應坐臥，當以二事，若行若立，以待法師出宮說法。』
「爾時曇無竭菩薩，欲令薩陀波崙菩薩善根具足故，受五百女人，及五百乘車。受已，還與薩陀波崙。從坐而起，還入宮中。是時日沒。薩陀波崙菩薩作是念：『我為法來，不應坐臥，當以二事，若行若立，以待法師出宮說法。』
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「爾時曇無竭菩薩，七歲常入菩薩無量三昧、無量般若波羅蜜，及方便觀。薩陀波崙菩薩滿七歲中，若行若立，離於睡眠，不念於欲，不念美味，但念曇無竭菩薩何時當從禪起，我當為敷法座，曇無竭菩薩當坐說法；我當掃灑，令地清淨，布種種華，曇無竭菩薩當說般若波羅蜜及方便。時長者女，及五百女人，亦皆七歲隨薩陀波崙菩薩所行之事。
「爾時曇無竭菩薩，七歲常入菩薩無量三昧、無量般若波羅蜜，及方便觀。薩陀波崙菩薩滿七歲中，若行若立，離於睡眠，不念於欲，不念美味，但念曇無竭菩薩何時當從禪起，我當為敷法座，曇無竭菩薩當坐說法；我當掃灑，令地清淨，布種種華，曇無竭菩薩當說般若波羅蜜及方便。時長者女，及五百女人，亦皆七歲隨薩陀波崙菩薩所行之事。
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「爾時薩陀波崙菩薩聞空中聲言：『善男子！曇無竭菩薩却後七日，從三昧起，當於城中法座上說法。』
「爾時薩陀波崙菩薩聞空中聲言：『善男子！曇無竭菩薩却後七日，從三昧起，當於城中法座上說法。』
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「薩陀波崙菩薩聞空中聲，心大歡喜。與五百女人，欲為曇無竭菩薩敷大法座。是時諸女，各脫上衣，以為法座。作是念：『曇無竭菩薩當坐此座，說般若波羅蜜及方便。』薩陀波崙菩薩欲灑法座處地，求水不得。惡魔隱蔽，令水不現。作是念：『薩陀波崙求水不得，或當憂悔，心動變異，善根不增，智慧不照。』薩陀波崙求水不得，即作是念：『我當刺身出血，以用灑地。何以故？此中塵土坌於大師。我今何用此身。此身不久必當壞敗，我寧為法，以滅於身，終不空死。又，我常以五欲因緣喪無數身，往來生死，未曾得為如是法也。』薩陀波崙即以利刀，周遍刺身，以血灑地。五百女人，亦効薩陀波崙菩薩，各各刺身，以血灑地。薩陀波崙菩薩及五百女人，乃至一念，無有異心，魔不能壞，障其善根。
「薩陀波崙菩薩聞空中聲，心大歡喜。與五百女人，欲為曇無竭菩薩敷大法座。是時諸女，各脫上衣，以為法座。作是念：『曇無竭菩薩當坐此座，說般若波羅蜜及方便。』薩陀波崙菩薩欲灑法座處地，求水不得。惡魔隱蔽，令水不現。作是念：『薩陀波崙求水不得，或當憂悔，心動變異，善根不增，智慧不照。』薩陀波崙求水不得，即作是念：『我當刺身出血，以用灑地。何以故？此中塵土坌於大師。我今何用此身。此身不久必當壞敗，我寧為法，以滅於身，終不空死。又，我常以五欲因緣喪無數身，往來生死，未曾得為如是法也。』薩陀波崙即以利刀，周遍刺身，以血灑地。五百女人，亦効薩陀波崙菩薩，各各刺身，以血灑地。薩陀波崙菩薩及五百女人，乃至一念，無有異心，魔不能壞，障其善根。
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「爾時釋提桓因作是念：『未曾有也！薩陀波崙菩薩愛法堅固，發大莊嚴，不惜身命，深心趣於阿耨多羅三藐三菩提，當得阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量眾生生死苦惱。』即時釋提桓因變灑地血，為天赤栴檀水。法座四邊，面百由旬，天栴檀氣，流布遍滿。釋提桓因讚言：『善哉，善哉！善男子！汝精進力不可思議，愛法求法最為無上。善男子！過去諸佛，亦皆如是，深心精進，愛法求法，以此修集阿耨多羅三藐三菩提。』
「爾時釋提桓因作是念：『未曾有也！薩陀波崙菩薩愛法堅固，發大莊嚴，不惜身命，深心趣於阿耨多羅三藐三菩提，當得阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量眾生生死苦惱。』即時釋提桓因變灑地血，為天赤栴檀水。法座四邊，面百由旬，天栴檀氣，流布遍滿。釋提桓因讚言：『善哉，善哉！善男子！汝精進力不可思議，愛法求法最為無上。善男子！過去諸佛，亦皆如是，深心精進，愛法求法，以此修集阿耨多羅三藐三菩提。』
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「爾時薩陀波崙作是念：『我為曇無竭菩薩，已敷法座，掃灑清淨，當於何所得好名華，莊嚴此地？曇無竭菩薩在座說法，當以供養。』
「爾時薩陀波崙作是念：『我為曇無竭菩薩，已敷法座，掃灑清淨，當於何所得好名華，莊嚴此地？曇無竭菩薩在座說法，當以供養。』
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「釋提桓因知薩陀波崙心所念，即以三千石天曼陀羅華，與薩陀波崙菩薩。作是言：『善男子！取是曼陀羅華，莊嚴此地，供養曇無竭菩薩。』薩陀波崙菩薩受此華已，以半散地，以半供養曇無竭菩薩。
「釋提桓因知薩陀波崙心所念，即以三千石天曼陀羅華，與薩陀波崙菩薩。作是言：『善男子！取是曼陀羅華，莊嚴此地，供養曇無竭菩薩。』薩陀波崙菩薩受此華已，以半散地，以半供養曇無竭菩薩。
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「爾時曇無竭菩薩，過七日已，從三昧起，與無量百千萬眾，恭敬圍繞，趣法座所，坐法座上，說般若波羅蜜。薩陀波崙見曇無竭菩薩，心大喜樂，譬如比丘入第三禪。爾時薩陀波崙及五百女人，散華供養，頭面禮足，却坐一面。
「爾時曇無竭菩薩，過七日已，從三昧起，與無量百千萬眾，恭敬圍繞，趣法座所，坐法座上，說般若波羅蜜。薩陀波崙見曇無竭菩薩，心大喜樂，譬如比丘入第三禪。爾時薩陀波崙及五百女人，散華供養，頭面禮足，却坐一面。
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「曇無竭菩薩因薩陀波崙為大眾說言：『諸法等故，般若波羅蜜亦等；諸法離故，般若波羅蜜亦離；諸法不動故，般若波羅蜜亦不動；諸法無念故，般若波羅蜜亦無念；諸法無畏故，般若波羅蜜亦無畏；諸法一味故，般若波羅蜜亦一味；諸法無邊故，般若波羅蜜亦無邊；諸法無生故，般若波羅蜜亦無生；諸法無滅故，般若波羅蜜亦無滅。如虛空無邊，般若波羅蜜亦無邊；如大海無邊，般若波羅蜜亦無邊；如須彌山莊嚴，般若波羅蜜亦莊嚴；如虛空無分別，般若波羅蜜亦無分別。色無邊故，般若波羅蜜亦無邊；受、想、行、識無邊故，般若波羅蜜無邊；地種無邊故，般若波羅蜜無邊；水種火種風種空種無邊故，般若波羅蜜無邊。如金剛等故，般若波羅蜜亦等；諸法無壞故，般若波羅蜜無壞；諸法性不可得故，般若波羅蜜性不可得；諸法無等故，般若波羅蜜無等；諸法無所作故，般若波羅蜜無所作；諸法不可思議故，般若波羅蜜不可思議。』
「曇無竭菩薩因薩陀波崙為大眾說言：『諸法等故，般若波羅蜜亦等；諸法離故，般若波羅蜜亦離；諸法不動故，般若波羅蜜亦不動；諸法無念故，般若波羅蜜亦無念；諸法無畏故，般若波羅蜜亦無畏；諸法一味故，般若波羅蜜亦一味；諸法無邊故，般若波羅蜜亦無邊；諸法無生故，般若波羅蜜亦無生；諸法無滅故，般若波羅蜜亦無滅。如虛空無邊，般若波羅蜜亦無邊；如大海無邊，般若波羅蜜亦無邊；如須彌山莊嚴，般若波羅蜜亦莊嚴；如虛空無分別，般若波羅蜜亦無分別。色無邊故，般若波羅蜜亦無邊；受、想、行、識無邊故，般若波羅蜜無邊；地種無邊故，般若波羅蜜無邊；水種火種風種空種無邊故，般若波羅蜜無邊。如金剛等故，般若波羅蜜亦等；諸法無壞故，般若波羅蜜無壞；諸法性不可得故，般若波羅蜜性不可得；諸法無等故，般若波羅蜜無等；諸法無所作故，般若波羅蜜無所作；諸法不可思議故，般若波羅蜜不可思議。』
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「是時薩陀波崙菩薩，即於坐所，得諸法等三昧、諸法離三昧、諸法不動三昧、諸法無念三昧、諸法無畏三昧、諸法一味三昧、諸法無邊三昧、諸法無生三昧、諸法無滅三昧、虛空無邊三昧、大海無邊三昧、須彌山莊嚴三昧、如虛空無分別三昧、色無邊三昧、受想行識無邊三昧、地種無邊三昧、水種火種風種空種無邊三昧、如金剛等三昧、諸法不壞三昧、諸法性不可得三昧、諸法無等三昧、諸法無所作三昧、諸法不可思議三昧。得如是等六百萬三昧。」
「是時薩陀波崙菩薩，即於坐所，得諸法等三昧、諸法離三昧、諸法不動三昧、諸法無念三昧、諸法無畏三昧、諸法一味三昧、諸法無邊三昧、諸法無生三昧、諸法無滅三昧、虛空無邊三昧、大海無邊三昧、須彌山莊嚴三昧、如虛空無分別三昧、色無邊三昧、受想行識無邊三昧、地種無邊三昧、水種火種風種空種無邊三昧、如金剛等三昧、諸法不壞三昧、諸法性不可得三昧、諸法無等三昧、諸法無所作三昧、諸法不可思議三昧。得如是等六百萬三昧。」
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摩訶般若波羅蜜囑累品第二十九
摩訶般若波羅蜜囑累品第二十九
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爾時佛告須菩提：「薩陀波崙菩薩得六百萬三昧門已，即見十方如恒河沙等世界諸佛，與大比丘眾，恭敬圍繞，皆以是文字章句相貌，說般若波羅蜜。如我今於此三千大千世界，與諸大眾恭敬圍繞，以是文字章句相貌，說般若波羅蜜。薩陀波崙從是已後，多聞智慧，不可思議。如大海水，世世所生，不離諸佛，現在諸佛，常生其所，一切眾難皆悉得斷。
爾時佛告須菩提：「薩陀波崙菩薩得六百萬三昧門已，即見十方如恒河沙等世界諸佛，與大比丘眾，恭敬圍繞，皆以是文字章句相貌，說般若波羅蜜。如我今於此三千大千世界，與諸大眾恭敬圍繞，以是文字章句相貌，說般若波羅蜜。薩陀波崙從是已後，多聞智慧，不可思議。如大海水，世世所生，不離諸佛，現在諸佛，常生其所，一切眾難皆悉得斷。
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「須菩提！當知是般若波羅蜜因緣，能具足菩薩道。是故諸菩薩，若欲得一切智慧，應當信受般若波羅蜜，讀誦正憶念，如說修行，廣為人說。亦當了了書寫經卷，供養恭敬，尊重讚歎，華香瓔珞、末香塗香、幡蓋伎樂等，則是我教。」
「須菩提！當知是般若波羅蜜因緣，能具足菩薩道。是故諸菩薩，若欲得一切智慧，應當信受般若波羅蜜，讀誦正憶念，如說修行，廣為人說。亦當了了書寫經卷，供養恭敬，尊重讚歎，華香瓔珞、末香塗香、幡蓋伎樂等，則是我教。」
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爾時佛告阿難：「於意云何？佛是汝大師不？」「世尊！佛是我大師，如來是我大師。」
爾時佛告阿難：「於意云何？佛是汝大師不？」「世尊！佛是我大師，如來是我大師。」
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佛告阿難：「我是汝大師，汝是我弟子。汝以身口意業，於今現在供養恭敬，尊重於我。我滅度後，汝當以是供養恭敬，尊重般若波羅蜜。第二第三亦如是說。我以般若波羅蜜囑累於汝，慎莫忘失，莫作最後斷種人也。阿難！隨爾所時般若波羅蜜在世，當知爾所時有佛在世說法。阿難！若有書寫般若波羅蜜，受持讀誦，正憶念，如所說行，廣為人說，供養恭敬，尊重讚歎，華香乃至伎樂，當知是人，不離見佛，不離聞法，常親近佛。」
佛告阿難：「我是汝大師，汝是我弟子。汝以身口意業，於今現在供養恭敬，尊重於我。我滅度後，汝當以是供養恭敬，尊重般若波羅蜜。第二第三亦如是說。我以般若波羅蜜囑累於汝，慎莫忘失，莫作最後斷種人也。阿難！隨爾所時般若波羅蜜在世，當知爾所時有佛在世說法。阿難！若有書寫般若波羅蜜，受持讀誦，正憶念，如所說行，廣為人說，供養恭敬，尊重讚歎，華香乃至伎樂，當知是人，不離見佛，不離聞法，常親近佛。」
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佛說般若波羅蜜已，彌勒等諸菩薩摩訶薩，舍利弗、須菩提、目揵連、摩訶迦葉等諸聲聞眾，一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，歡喜信受。
佛說般若波羅蜜已，彌勒等諸菩薩摩訶薩，舍利弗、須菩提、目揵連、摩訶迦葉等諸聲聞眾，一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，歡喜信受。
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小品般若經卷第十
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