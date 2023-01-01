小品般若波羅蜜經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小品般若波羅蜜經卷第十

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

薩陀波崙品第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩陀波崙品第二十七

佛告須菩提：「若菩薩欲求般若波羅蜜，當如薩陀波崙菩薩，今在雷音威王佛所，行菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩欲求般若波羅蜜，當如薩陀波崙菩薩，今在雷音威王佛所，行菩薩道。」

須菩提白佛言：「世尊！薩陀波崙菩薩云何求般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！薩陀波崙菩薩云何求般若波羅蜜？」

佛告須菩提：「薩陀波崙菩薩，本求般若波羅蜜時，不依世事，不惜身命，不貪利養，於空林中，聞空中聲言：『善男子！汝從是東行，當得聞般若波羅蜜。行時莫念疲倦，莫念睡眠，莫念飲食，莫念晝夜，莫念寒熱如是諸事。莫念莫觀，亦莫思惟。離諂曲心，莫自高身，卑下他人。當離一切眾生之相，當離一切利養名譽，當離五蓋，當離慳嫉，亦莫分別內法外法。行時，莫得左右顧視，莫念前，莫念後，莫念上，莫念下，莫念四維，莫動色受、想、行、識。何以故？若動色、受、想、行、識，則不行佛法，行於生死。如是之人，不能得般若波羅蜜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「薩陀波崙菩薩，本求般若波羅蜜時，不依世事，不惜身命，不貪利養，於空林中，聞空中聲言：『善男子！汝從是東行，當得聞般若波羅蜜。行時莫念疲倦，莫念睡眠，莫念飲食，莫念晝夜，莫念寒熱如是諸事。莫念莫觀，亦莫思惟。離諂曲心，莫自高身，卑下他人。當離一切眾生之相，當離一切利養名譽，當離五蓋，當離慳嫉，亦莫分別內法外法。行時，莫得左右顧視，莫念前，莫念後，莫念上，莫念下，莫念四維，莫動色受、想、行、識。何以故？若動色、受、想、行、識，則不行佛法，行於生死。如是之人，不能得般若波羅蜜。』

「薩陀波崙報空中聲言：『當如教行。何以故？我為一切眾生，作光明故，集諸佛法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙報空中聲言：『當如教行。何以故？我為一切眾生，作光明故，集諸佛法。』

「空中聲言：『善哉，善哉！善男子！汝應信解空、無相、無作法，應離諸相，離於有見，離眾生見、人見、我見，求般若波羅蜜。善男子！應離惡知識，親近善知識。善知識者能說空、無相、無作，無生無滅法。善男子！汝能如是，不久得聞般若波羅蜜，若從經卷聞，若從法師聞。善男子！汝所從聞般若波羅蜜，當於是人，生大師想，當知報恩。應作是念：「我所從聞般若波羅蜜，則是我善知識。我得聞般若波羅蜜，當不退於阿耨多羅三藐三菩提。不離諸佛，不生無佛世界，得離諸難。」思惟如是功德利故，於法師所，生大師想。善男子！莫以世俗財利心故，隨逐法師。當以愛重恭敬法故，隨逐法師。又，善男子！應覺魔事。惡魔或時為說法者，作諸因緣，令受好妙色聲香味觸。說法者以方便力故受是五欲。汝於此中，莫生不淨之心，應作念言：「我不知方便之力，法師或為利益眾生，令種善根故，受用是法。諸菩薩者，無所障礙。」善男子！汝於爾時，應觀諸法實相。何等是諸法實相？佛說一切法無垢。何以故？一切法性空，一切法無我、無眾生，一切法如幻、如夢、如響、如影、如炎。善男子！汝若如是觀諸法實相，隨逐法師，不久當善知般若波羅蜜。又，善男子！復應覺知魔事。若法師於求般若波羅蜜者，心有嫌恨，而不顧錄，汝於此中，不應憂惱，但以愛重恭敬法心，隨逐法師，勿生厭離。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「空中聲言：『善哉，善哉！善男子！汝應信解空、無相、無作法，應離諸相，離於有見，離眾生見、人見、我見，求般若波羅蜜。善男子！應離惡知識，親近善知識。善知識者能說空、無相、無作，無生無滅法。善男子！汝能如是，不久得聞般若波羅蜜，若從經卷聞，若從法師聞。善男子！汝所從聞般若波羅蜜，當於是人，生大師想，當知報恩。應作是念：「我所從聞般若波羅蜜，則是我善知識。我得聞般若波羅蜜，當不退於阿耨多羅三藐三菩提。不離諸佛，不生無佛世界，得離諸難。」思惟如是功德利故，於法師所，生大師想。善男子！莫以世俗財利心故，隨逐法師。當以愛重恭敬法故，隨逐法師。又，善男子！應覺魔事。惡魔或時為說法者，作諸因緣，令受好妙色聲香味觸。說法者以方便力故受是五欲。汝於此中，莫生不淨之心，應作念言：「我不知方便之力，法師或為利益眾生，令種善根故，受用是法。諸菩薩者，無所障礙。」善男子！汝於爾時，應觀諸法實相。何等是諸法實相？佛說一切法無垢。何以故？一切法性空，一切法無我、無眾生，一切法如幻、如夢、如響、如影、如炎。善男子！汝若如是觀諸法實相，隨逐法師，不久當善知般若波羅蜜。又，善男子！復應覺知魔事。若法師於求般若波羅蜜者，心有嫌恨，而不顧錄，汝於此中，不應憂惱，但以愛重恭敬法心，隨逐法師，勿生厭離。』

「須菩提！薩陀波崙菩薩受虛空中如是教已，即便東行。東行不久，復作是念：『我向者云何不問空中聲，東行遠近？當從誰聞般若波羅蜜？』即住不行，憂愁啼哭，作是念言：『我住於此，若一日、二日，乃至七日，不念疲極，不念睡眠，不念飲食，不念晝夜，不念寒熱，要當得知我從誰聞般若波羅蜜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！薩陀波崙菩薩受虛空中如是教已，即便東行。東行不久，復作是念：『我向者云何不問空中聲，東行遠近？當從誰聞般若波羅蜜？』即住不行，憂愁啼哭，作是念言：『我住於此，若一日、二日，乃至七日，不念疲極，不念睡眠，不念飲食，不念晝夜，不念寒熱，要當得知我從誰聞般若波羅蜜。』

「須菩提！譬如有人唯有一子，愛之甚重，一旦命終，甚大憂惱，唯懷憂惱，無有餘念。須菩提！薩陀波崙亦如是無有餘念，但念我當何時得聞般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如有人唯有一子，愛之甚重，一旦命終，甚大憂惱，唯懷憂惱，無有餘念。須菩提！薩陀波崙亦如是無有餘念，但念我當何時得聞般若波羅蜜。

「須菩提！薩陀波崙菩薩如是憂愁啼哭時，佛像在前立，讚言：『善哉，善哉！善男子！過去諸佛本行菩薩道時，求般若波羅蜜，亦如汝今。是故，善男子！汝以是勤行精進愛樂法故，從是東行，去此五百由旬，有城名眾香，七寶合成。其城七重，縱廣十二由旬，皆以七寶多羅之樹，周遍圍遶。豐樂安靜，人民熾盛，街巷相當，端嚴如畫，橋津如地，寬博清淨。七重城上，皆以閻浮檀金而為樓閣。一一樓閣，七寶行樹，種種寶果。其諸樓閣，次第皆以寶繩連綿，寶鈴羅網，以覆城上。風吹鈴聲，其音和雅，如作五樂，甚可愛樂，以是音聲，娛樂眾生。其城四邊，流池清淨，冷煖調適。中有諸船，七寶嚴飾，是諸眾生，宿業所致，娛樂遊戲。諸池水中，種種蓮華，青黃赤白，眾雜好華，香色具足，遍滿其上，三千大千世界，所有好華，悉皆具有。其城四邊，有五百園觀，七寶莊嚴，甚可愛樂。一一園中，有五百池水。池水各各縱廣十里，皆以七寶雜色莊嚴。諸池水中，皆有青黃赤白蓮花，大如車輪，彌覆水上。青色青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光。諸池水中，皆有鳧鴈鴛鴦，異類眾鳥。是諸園觀池沼，適無所屬，皆是眾生宿業果報，長夜信樂深法，行般若波羅蜜，福德所致。善男子！眾香城中，有大高臺，曇無竭菩薩宮舍在上，其宮縱廣各五十里，皆以七寶校成雜色莊嚴。其墻七重皆亦七寶，七寶行樹周匝圍遶。其宮舍中有四園觀常所娛樂，一名常喜，二名無憂，三名華飾，四名香飾。一一園中有八池水，一名為賢，二名賢上，三名歡喜，四名喜上，五名安隱，六名多安隱，七名必定，八名阿毘跋致。諸池水邊，面各一寶，黃金、白銀、琉璃、頗梨、玫瑰為底，金沙布上。一一池側，有八梯階，種種寶物，以為梯橙。諸階陛間，有閻浮檀金芭蕉之樹。諸池水中，皆有青黃赤白蓮花遍覆。其上鳧鴈鴛鴦、孔雀眾鳥，鳴聲相和，甚可愛樂。諸池水邊，皆生花樹香樹，風吹香華墮池水中。其池成就八功德水，香若栴檀，色味具足。曇無竭菩薩，與六萬八千婇女，五欲具足，共相娛樂，及城中男女，俱入常喜等園、賢等池中，共相娛樂。善男子！曇無竭菩薩，與諸婇女遊戲娛樂已，日日三時，說般若波羅蜜，眾香城中，男女大小，為曇無竭菩薩，於其城內，多聚人處，敷大法座。其座四足，或以黃金，或以白銀，或以琉璃，或以頗梨，敷以綩綖雜色茵蓐，以迦尸白㲲而覆其上。座高五里，施諸幃帳。其地四邊，散五色華，燒眾名香，供養法故。曇無竭菩薩於此座上，說般若波羅蜜。善男子！彼諸人眾，如是供養、恭敬曇無竭菩薩，為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！薩陀波崙菩薩如是憂愁啼哭時，佛像在前立，讚言：『善哉，善哉！善男子！過去諸佛本行菩薩道時，求般若波羅蜜，亦如汝今。是故，善男子！汝以是勤行精進愛樂法故，從是東行，去此五百由旬，有城名眾香，七寶合成。其城七重，縱廣十二由旬，皆以七寶多羅之樹，周遍圍遶。豐樂安靜，人民熾盛，街巷相當，端嚴如畫，橋津如地，寬博清淨。七重城上，皆以閻浮檀金而為樓閣。一一樓閣，七寶行樹，種種寶果。其諸樓閣，次第皆以寶繩連綿，寶鈴羅網，以覆城上。風吹鈴聲，其音和雅，如作五樂，甚可愛樂，以是音聲，娛樂眾生。其城四邊，流池清淨，冷煖調適。中有諸船，七寶嚴飾，是諸眾生，宿業所致，娛樂遊戲。諸池水中，種種蓮華，青黃赤白，眾雜好華，香色具足，遍滿其上，三千大千世界，所有好華，悉皆具有。其城四邊，有五百園觀，七寶莊嚴，甚可愛樂。一一園中，有五百池水。池水各各縱廣十里，皆以七寶雜色莊嚴。諸池水中，皆有青黃赤白蓮花，大如車輪，彌覆水上。青色青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光。諸池水中，皆有鳧鴈鴛鴦，異類眾鳥。是諸園觀池沼，適無所屬，皆是眾生宿業果報，長夜信樂深法，行般若波羅蜜，福德所致。善男子！眾香城中，有大高臺，曇無竭菩薩宮舍在上，其宮縱廣各五十里，皆以七寶校成雜色莊嚴。其墻七重皆亦七寶，七寶行樹周匝圍遶。其宮舍中有四園觀常所娛樂，一名常喜，二名無憂，三名華飾，四名香飾。一一園中有八池水，一名為賢，二名賢上，三名歡喜，四名喜上，五名安隱，六名多安隱，七名必定，八名阿毘跋致。諸池水邊，面各一寶，黃金、白銀、琉璃、頗梨、玫瑰為底，金沙布上。一一池側，有八梯階，種種寶物，以為梯橙。諸階陛間，有閻浮檀金芭蕉之樹。諸池水中，皆有青黃赤白蓮花遍覆。其上鳧鴈鴛鴦、孔雀眾鳥，鳴聲相和，甚可愛樂。諸池水邊，皆生花樹香樹，風吹香華墮池水中。其池成就八功德水，香若栴檀，色味具足。曇無竭菩薩，與六萬八千婇女，五欲具足，共相娛樂，及城中男女，俱入常喜等園、賢等池中，共相娛樂。善男子！曇無竭菩薩，與諸婇女遊戲娛樂已，日日三時，說般若波羅蜜，眾香城中，男女大小，為曇無竭菩薩，於其城內，多聚人處，敷大法座。其座四足，或以黃金，或以白銀，或以琉璃，或以頗梨，敷以綩綖雜色茵蓐，以迦尸白㲲而覆其上。座高五里，施諸幃帳。其地四邊，散五色華，燒眾名香，供養法故。曇無竭菩薩於此座上，說般若波羅蜜。善男子！彼諸人眾，如是供養、恭敬曇無竭菩薩，為

聞般若波羅蜜故，於是大會百千萬眾諸天世人一處集會。中有聽者，中有受者，中有持者，中有誦者，中有書者，中有正觀者，中有如說行者。是諸眾生，已度惡道，皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。善男子！汝從是去，當於曇無竭菩薩所，聞般若波羅蜜。曇無竭菩薩世世是汝善知識，示教利喜汝阿耨多羅三藐三菩提。善男子！曇無竭菩薩，本行菩薩道時，求般若波羅蜜，亦如汝今。今汝東行，莫計晝夜，不久當得聞般若波羅蜜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞般若波羅蜜故，於是大會百千萬眾諸天世人一處集會。中有聽者，中有受者，中有持者，中有誦者，中有書者，中有正觀者，中有如說行者。是諸眾生，已度惡道，皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。善男子！汝從是去，當於曇無竭菩薩所，聞般若波羅蜜。曇無竭菩薩世世是汝善知識，示教利喜汝阿耨多羅三藐三菩提。善男子！曇無竭菩薩，本行菩薩道時，求般若波羅蜜，亦如汝今。今汝東行，莫計晝夜，不久當得聞般若波羅蜜。』

「薩陀波崙菩薩，心大歡喜，譬如有人為毒箭所中，更無餘念。唯念何時，當得良醫，拔出毒箭，除我此苦。如是薩陀波崙菩薩，無有餘念，但念何時，得見曇無竭菩薩，為我說般若波羅蜜。我聞般若波羅蜜，斷諸有見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙菩薩，心大歡喜，譬如有人為毒箭所中，更無餘念。唯念何時，當得良醫，拔出毒箭，除我此苦。如是薩陀波崙菩薩，無有餘念，但念何時，得見曇無竭菩薩，為我說般若波羅蜜。我聞般若波羅蜜，斷諸有見。

「爾時薩陀波崙即於住處一切法中，生無決定想，入諸三昧門，所謂：諸法性觀三昧、諸法不可得三昧、破諸法無明三昧、諸法不異三昧、諸法不壞三昧、諸法照明三昧、諸法離闇三昧、諸法不相續三昧、諸法性不可得三昧、散華三昧、不受諸身三昧、離幻三昧、如鏡像三昧、一切眾生語言三昧、一切眾生歡喜三昧、隨一切善三昧、種種語言字句莊嚴三昧、無畏三昧、性常默然三昧、無礙解脫三昧、離塵垢三昧、名字語言莊嚴三昧、一切見三昧、一切無礙際三昧、如虛空三昧、如金剛三昧、無負三昧、得勝三昧、轉眼三昧、畢法性三昧、得安隱三昧、師子吼三昧、勝一切眾生三昧、離垢三昧、無垢淨三昧、華莊嚴三昧、隨堅實三昧、出諸法得力無畏三昧、通達諸法三昧、壞一切法印三昧、無差別見三昧、離一切見三昧、離一切闇三昧、離一切相三昧、離一切著三昧、離一切懈怠三昧、深法照明三昧、善高三昧、不可奪三昧、破魔三昧、生光明三昧、見諸佛三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時薩陀波崙即於住處一切法中，生無決定想，入諸三昧門，所謂：諸法性觀三昧、諸法不可得三昧、破諸法無明三昧、諸法不異三昧、諸法不壞三昧、諸法照明三昧、諸法離闇三昧、諸法不相續三昧、諸法性不可得三昧、散華三昧、不受諸身三昧、離幻三昧、如鏡像三昧、一切眾生語言三昧、一切眾生歡喜三昧、隨一切善三昧、種種語言字句莊嚴三昧、無畏三昧、性常默然三昧、無礙解脫三昧、離塵垢三昧、名字語言莊嚴三昧、一切見三昧、一切無礙際三昧、如虛空三昧、如金剛三昧、無負三昧、得勝三昧、轉眼三昧、畢法性三昧、得安隱三昧、師子吼三昧、勝一切眾生三昧、離垢三昧、無垢淨三昧、華莊嚴三昧、隨堅實三昧、出諸法得力無畏三昧、通達諸法三昧、壞一切法印三昧、無差別見三昧、離一切見三昧、離一切闇三昧、離一切相三昧、離一切著三昧、離一切懈怠三昧、深法照明三昧、善高三昧、不可奪三昧、破魔三昧、生光明三昧、見諸佛三昧。

「薩陀波崙菩薩住是諸三昧中，即見十方諸佛，為諸菩薩說般若波羅蜜。諸佛各各安慰讚言：『善哉，善哉！善男子！我等本行菩薩道時，求般若波羅蜜，亦如汝今；得是諸三昧，亦如汝今。得是諸三昧已，了達般若波羅蜜，住阿毘跋致地。我等得是諸三昧故，得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！是為般若波羅蜜，所謂於諸法無所念。我等住於無念法中，得如是金色之身、三十二相、大光明不可思議智慧、諸佛無上三昧、無上智慧，盡諸功德邊。如是功德，諸佛說之猶不能盡，況聲聞、辟支佛。是故，善男子！汝於是法，倍應恭敬愛重，生清淨心。得阿耨多羅三藐三菩提，不足為難。汝於善知識，應深恭敬愛重信樂。善男子！若菩薩為善知識所護念者，疾得阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙菩薩住是諸三昧中，即見十方諸佛，為諸菩薩說般若波羅蜜。諸佛各各安慰讚言：『善哉，善哉！善男子！我等本行菩薩道時，求般若波羅蜜，亦如汝今；得是諸三昧，亦如汝今。得是諸三昧已，了達般若波羅蜜，住阿毘跋致地。我等得是諸三昧故，得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！是為般若波羅蜜，所謂於諸法無所念。我等住於無念法中，得如是金色之身、三十二相、大光明不可思議智慧、諸佛無上三昧、無上智慧，盡諸功德邊。如是功德，諸佛說之猶不能盡，況聲聞、辟支佛。是故，善男子！汝於是法，倍應恭敬愛重，生清淨心。得阿耨多羅三藐三菩提，不足為難。汝於善知識，應深恭敬愛重信樂。善男子！若菩薩為善知識所護念者，疾得阿耨多羅三藐三菩提。』

「薩陀波崙菩薩白諸佛言：『何等是我善知識？』諸佛答言：『善男子！曇無竭菩薩，世世教誨成就汝於阿耨多羅三藐三菩提，令汝得學般若波羅蜜方便之力。曇無竭菩薩，是汝善知識，汝應報恩。善男子！汝若於一劫，若二劫三劫，乃至百劫，若過百劫，頂戴恭敬，以一切樂具而供養之；若以三千大千世界，妙好色聲香味觸盡以供養，亦未能報須臾之恩。何以故？以曇無竭菩薩因緣力故，令汝得如是諸深三昧，及聞般若波羅蜜方便。』諸佛如是教授安慰薩陀波崙菩薩已，忽然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙菩薩白諸佛言：『何等是我善知識？』諸佛答言：『善男子！曇無竭菩薩，世世教誨成就汝於阿耨多羅三藐三菩提，令汝得學般若波羅蜜方便之力。曇無竭菩薩，是汝善知識，汝應報恩。善男子！汝若於一劫，若二劫三劫，乃至百劫，若過百劫，頂戴恭敬，以一切樂具而供養之；若以三千大千世界，妙好色聲香味觸盡以供養，亦未能報須臾之恩。何以故？以曇無竭菩薩因緣力故，令汝得如是諸深三昧，及聞般若波羅蜜方便。』諸佛如是教授安慰薩陀波崙菩薩已，忽然不現。

「薩陀波崙菩薩從三昧起，不見諸佛，作是念：『是諸佛向從何來？今至何所？』不見佛故，即大憂愁。作是念：『曇無竭菩薩，已得陀羅尼諸神通力，已曾供養過去諸佛，世世為我善知識，常利益我。我至曇無竭菩薩所，當問諸佛從何所來，去至何所？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙菩薩從三昧起，不見諸佛，作是念：『是諸佛向從何來？今至何所？』不見佛故，即大憂愁。作是念：『曇無竭菩薩，已得陀羅尼諸神通力，已曾供養過去諸佛，世世為我善知識，常利益我。我至曇無竭菩薩所，當問諸佛從何所來，去至何所？』

「爾時薩陀波崙菩薩於曇無竭菩薩，益加愛重，恭敬信樂，作如是念：『我今貧窮，無有華香瓔珞、燒香塗香、衣服幡蓋、金銀真珠、頗梨珊瑚，無有如是諸物，可以供養曇無竭菩薩。我今不應空往曇無竭菩薩所。我若空往，心則不安，當自賣身，以求財物，為般若波羅蜜故，供養曇無竭菩薩。何以故？我世世已來，喪身無數。於無始生死中，為欲因緣故，在於地獄，受無量苦，未曾為是清淨之法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時薩陀波崙菩薩於曇無竭菩薩，益加愛重，恭敬信樂，作如是念：『我今貧窮，無有華香瓔珞、燒香塗香、衣服幡蓋、金銀真珠、頗梨珊瑚，無有如是諸物，可以供養曇無竭菩薩。我今不應空往曇無竭菩薩所。我若空往，心則不安，當自賣身，以求財物，為般若波羅蜜故，供養曇無竭菩薩。何以故？我世世已來，喪身無數。於無始生死中，為欲因緣故，在於地獄，受無量苦，未曾為是清淨之法。』

「是時薩陀波崙菩薩，中道入一大城，至市肆上，高聲唱言：『誰欲須人？誰欲須人？』爾時惡魔作是念：『薩陀波崙菩薩，為愛法故，欲自賣身以供養曇無竭菩薩，為聞般若波羅蜜方便。云何菩薩行般若波羅蜜，疾得阿耨多羅三藐三菩提，亦得多聞。如大海水，不為諸魔所壞，能盡一切諸功德邊，於此利益無量眾生。是諸眾生，出我境界，得阿耨多羅三藐三菩提。我今當往壞其道意。』即時惡魔隱蔽諸人，乃至不令一人得聞唱聲，唯一長者女，魔不能蔽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波崙菩薩，中道入一大城，至市肆上，高聲唱言：『誰欲須人？誰欲須人？』爾時惡魔作是念：『薩陀波崙菩薩，為愛法故，欲自賣身以供養曇無竭菩薩，為聞般若波羅蜜方便。云何菩薩行般若波羅蜜，疾得阿耨多羅三藐三菩提，亦得多聞。如大海水，不為諸魔所壞，能盡一切諸功德邊，於此利益無量眾生。是諸眾生，出我境界，得阿耨多羅三藐三菩提。我今當往壞其道意。』即時惡魔隱蔽諸人，乃至不令一人得聞唱聲，唯一長者女，魔不能蔽。

「薩陀波崙菩薩，賣身不售，在一處立，流淚而言：『我為大罪故，欲自賣身供養曇無竭菩薩，為聞般若波羅蜜，而無買者。』爾時釋提桓因作是念：『我今當試是善男子，實以深心為愛法故，捨是身不？』即化作婆羅門，在薩陀波崙菩薩邊行。問言：『善男子！汝今何故憂愁啼哭？』薩陀波崙言：『我以貧窮，無有財寶，欲自賣身，供養曇無竭菩薩，為聞般若波羅蜜。而無買者。』婆羅門言：『善男子！我不須人，今欲大祠，當須人心人血人髓，能與我不？』薩陀波崙自念：『我得大利，定當得聞般若波羅蜜方便。』以婆羅門欲買心血髓故，即大歡喜，語婆羅門：『汝所須者，盡當相與。』婆羅門言：『汝須何價？』答言：『隨汝所與。』薩陀波崙菩薩即執利刀，刺右臂出血。復割右髀，欲破骨出髓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙菩薩，賣身不售，在一處立，流淚而言：『我為大罪故，欲自賣身供養曇無竭菩薩，為聞般若波羅蜜，而無買者。』爾時釋提桓因作是念：『我今當試是善男子，實以深心為愛法故，捨是身不？』即化作婆羅門，在薩陀波崙菩薩邊行。問言：『善男子！汝今何故憂愁啼哭？』薩陀波崙言：『我以貧窮，無有財寶，欲自賣身，供養曇無竭菩薩，為聞般若波羅蜜。而無買者。』婆羅門言：『善男子！我不須人，今欲大祠，當須人心人血人髓，能與我不？』薩陀波崙自念：『我得大利，定當得聞般若波羅蜜方便。』以婆羅門欲買心血髓故，即大歡喜，語婆羅門：『汝所須者，盡當相與。』婆羅門言：『汝須何價？』答言：『隨汝所與。』薩陀波崙菩薩即執利刀，刺右臂出血。復割右髀，欲破骨出髓。

「時一長者女，在閣上遙見薩陀波崙菩薩刺臂出血，割其右髀，復欲破骨出髓，作是念：『此善男子，何因緣故，困苦其身？我當往問。』時長者女，即便下閣，到薩陀波崙菩薩所，問言：『善男子！何因緣故，困苦其身，用是血髓為？』薩陀波崙言：『賣與婆羅門，供養般若波羅蜜，及曇無竭菩薩。』長者女言：『善男子！汝賣血髓供養是人，得何等利？』薩陀波崙言：『是人當為我說般若波羅蜜方便力，我隨中學，當得阿耨多羅三藐三菩提金色之身、三十二相、常光、無量光、大慈大悲、大喜大捨、十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、六神通、不可思議清淨、戒品、定品、智慧品、解脫品、解脫知見品，得佛無上智慧、無上法寶，分布施與一切眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時一長者女，在閣上遙見薩陀波崙菩薩刺臂出血，割其右髀，復欲破骨出髓，作是念：『此善男子，何因緣故，困苦其身？我當往問。』時長者女，即便下閣，到薩陀波崙菩薩所，問言：『善男子！何因緣故，困苦其身，用是血髓為？』薩陀波崙言：『賣與婆羅門，供養般若波羅蜜，及曇無竭菩薩。』長者女言：『善男子！汝賣血髓供養是人，得何等利？』薩陀波崙言：『是人當為我說般若波羅蜜方便力，我隨中學，當得阿耨多羅三藐三菩提金色之身、三十二相、常光、無量光、大慈大悲、大喜大捨、十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、六神通、不可思議清淨、戒品、定品、智慧品、解脫品、解脫知見品，得佛無上智慧、無上法寶，分布施與一切眾生。』

「時長者女語薩陀波崙：『汝所說者，甚為希有，微妙第一。為一一法，乃可應捨恒河沙身。善男子！汝今所須金銀真珠、琉璃頗梨、琥珀珊瑚、諸好珍寶，及華香瓔珞、幡蓋衣服，盡當相與，供養曇無竭菩薩，莫自困苦。我今亦欲隨汝至曇無竭菩薩所，種諸善根，為得如是清淨法故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時長者女語薩陀波崙：『汝所說者，甚為希有，微妙第一。為一一法，乃可應捨恒河沙身。善男子！汝今所須金銀真珠、琉璃頗梨、琥珀珊瑚、諸好珍寶，及華香瓔珞、幡蓋衣服，盡當相與，供養曇無竭菩薩，莫自困苦。我今亦欲隨汝至曇無竭菩薩所，種諸善根，為得如是清淨法故。』

「爾時釋提桓因即復其身，在薩陀波崙菩薩前立，作是言：『善哉，善哉！善男子！汝心堅固，愛法如是。過去諸佛，行菩薩道時，亦如汝今求聞般若波羅蜜方便，得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！我實不須人心血髓，故來相試。汝願何等，當以相與。』薩陀波崙言：『與我阿耨多羅三藐三菩提。』釋提桓因言：『我無此也。諸佛世尊，乃能辦之。更求餘願，當以相與。』薩陀波崙言：『汝於此中，若無力者，還使我身，平復如故。』薩陀波崙身即平復，無有瘡𤻧。於是釋提桓因忽然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時釋提桓因即復其身，在薩陀波崙菩薩前立，作是言：『善哉，善哉！善男子！汝心堅固，愛法如是。過去諸佛，行菩薩道時，亦如汝今求聞般若波羅蜜方便，得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！我實不須人心血髓，故來相試。汝願何等，當以相與。』薩陀波崙言：『與我阿耨多羅三藐三菩提。』釋提桓因言：『我無此也。諸佛世尊，乃能辦之。更求餘願，當以相與。』薩陀波崙言：『汝於此中，若無力者，還使我身，平復如故。』薩陀波崙身即平復，無有瘡𤻧。於是釋提桓因忽然不現。

「時長者女，語薩陀波崙菩薩言：『可至我舍，當白父母，求索財寶，為聞法故，供養曇無竭菩薩。』薩陀波崙菩薩與長者女，俱到其舍。長者女入，白父母言：『與我華香瓔珞，種種衣服，及諸寶物，願聽我身，并先所給五百侍女，與薩陀波崙菩薩，共往供養曇無竭菩薩。曇無竭菩薩，當為我說法。以是法故，我等當得諸佛之法。』父母語女：『薩陀波崙菩薩今在何處？』女言：『今在門外。是人發心求阿耨多羅三藐三菩提，欲度一切眾生生死苦惱。為愛法故，欲自賣身，而無買者，憂愁啼哭，立在一處，作是言：「我欲賣身，而無買者。」時一婆羅門作是言：「汝今何故欲自賣身？」答言：「我愛法故，欲供養曇無竭菩薩，我當從彼得諸佛法。」婆羅門言：「我不須人，今欲大祠，當須人心人血人髓。」即時是人心大歡喜，手執利刀，刺臂出血，復割右髀，欲破骨出髓。我在閣上，遙見此事，心自念言：「是人何故，困苦其身，當往問之。」我即往問。答我言：「我以貧窮，無有財寶，欲賣心血髓，與婆羅門。」我時問言：「善男子！持是財物，欲作何等？」答我言：「為愛法故，供養曇無竭菩薩。」我復問言：「善男子！汝於是中得何等利？」答我言：「我於是中，當得無量不可思議功德之利。」我聞是無量不可思議諸佛功德，心大歡喜，作是念：「是善男子甚為希有，乃能自受如是苦惱。為愛法故，尚能捨身。我當云何不供養法？我今多有財物，於是事中當發大願。」我時語言：「善男子！汝莫如是困苦其身，我當多與財物，供養曇無竭菩薩，我亦隨汝至曇無竭菩薩所，欲自供養，我亦欲得無上佛法。」如上所說，父母今當聽我，隨是善男子，及給財物，供養曇無竭菩薩。』父母報言：『汝所讚者，希有難及，是人一心念法，一切世界勝最第一，必能安樂一切眾生。是人能求難事，我今聽汝隨去，我等亦欲見曇無竭菩薩。』是女為供養曇無竭菩薩故，白父母言：『我不敢斷人功德。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時長者女，語薩陀波崙菩薩言：『可至我舍，當白父母，求索財寶，為聞法故，供養曇無竭菩薩。』薩陀波崙菩薩與長者女，俱到其舍。長者女入，白父母言：『與我華香瓔珞，種種衣服，及諸寶物，願聽我身，并先所給五百侍女，與薩陀波崙菩薩，共往供養曇無竭菩薩。曇無竭菩薩，當為我說法。以是法故，我等當得諸佛之法。』父母語女：『薩陀波崙菩薩今在何處？』女言：『今在門外。是人發心求阿耨多羅三藐三菩提，欲度一切眾生生死苦惱。為愛法故，欲自賣身，而無買者，憂愁啼哭，立在一處，作是言：「我欲賣身，而無買者。」時一婆羅門作是言：「汝今何故欲自賣身？」答言：「我愛法故，欲供養曇無竭菩薩，我當從彼得諸佛法。」婆羅門言：「我不須人，今欲大祠，當須人心人血人髓。」即時是人心大歡喜，手執利刀，刺臂出血，復割右髀，欲破骨出髓。我在閣上，遙見此事，心自念言：「是人何故，困苦其身，當往問之。」我即往問。答我言：「我以貧窮，無有財寶，欲賣心血髓，與婆羅門。」我時問言：「善男子！持是財物，欲作何等？」答我言：「為愛法故，供養曇無竭菩薩。」我復問言：「善男子！汝於是中得何等利？」答我言：「我於是中，當得無量不可思議功德之利。」我聞是無量不可思議諸佛功德，心大歡喜，作是念：「是善男子甚為希有，乃能自受如是苦惱。為愛法故，尚能捨身。我當云何不供養法？我今多有財物，於是事中當發大願。」我時語言：「善男子！汝莫如是困苦其身，我當多與財物，供養曇無竭菩薩，我亦隨汝至曇無竭菩薩所，欲自供養，我亦欲得無上佛法。」如上所說，父母今當聽我，隨是善男子，及給財物，供養曇無竭菩薩。』父母報言：『汝所讚者，希有難及，是人一心念法，一切世界勝最第一，必能安樂一切眾生。是人能求難事，我今聽汝隨去，我等亦欲見曇無竭菩薩。』是女為供養曇無竭菩薩故，白父母言：『我不敢斷人功德。』

「是女即時莊嚴五百乘車，敕五百侍女亦皆莊嚴，持種種色華；種種色衣；種種雜香末香塗香；金銀寶華；種種雜色、妙好瓔珞；諸美飲食。與薩陀波崙菩薩，各載一車，五百侍女，恭敬圍繞，漸漸東行。遙見眾香城。其城七重，七寶莊嚴，甚可愛樂。有七重塹，七重行樹。其城縱廣十二由旬，豐樂安靜，人民熾盛，五百街巷，端嚴如畫，橋津如地，寬博清淨。見曇無竭菩薩，於城中央，法座上坐。無量百千萬眾，圍繞說法。心即歡喜，譬如比丘得第三禪。見已，作是念：『我等不應載車趣曇無竭菩薩。』即皆下車步進。薩陀波崙與五百侍女，恭敬圍繞，各持種種莊嚴諸物，俱詣曇無竭菩薩所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是女即時莊嚴五百乘車，敕五百侍女亦皆莊嚴，持種種色華；種種色衣；種種雜香末香塗香；金銀寶華；種種雜色、妙好瓔珞；諸美飲食。與薩陀波崙菩薩，各載一車，五百侍女，恭敬圍繞，漸漸東行。遙見眾香城。其城七重，七寶莊嚴，甚可愛樂。有七重塹，七重行樹。其城縱廣十二由旬，豐樂安靜，人民熾盛，五百街巷，端嚴如畫，橋津如地，寬博清淨。見曇無竭菩薩，於城中央，法座上坐。無量百千萬眾，圍繞說法。心即歡喜，譬如比丘得第三禪。見已，作是念：『我等不應載車趣曇無竭菩薩。』即皆下車步進。薩陀波崙與五百侍女，恭敬圍繞，各持種種莊嚴諸物，俱詣曇無竭菩薩所。

「曇無竭菩薩所，有七寶臺，牛頭栴檀而以校飾。真珠羅網，寶鈴間錯。四角各懸明珠，以為光明。有四白銀香爐，燒黑沈水，供養般若波羅蜜。其寶臺中，有七寶大床。床上有四寶函，以真金鍱，書般若波羅蜜，置是函中。其臺四邊，垂諸寶幡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曇無竭菩薩所，有七寶臺，牛頭栴檀而以校飾。真珠羅網，寶鈴間錯。四角各懸明珠，以為光明。有四白銀香爐，燒黑沈水，供養般若波羅蜜。其寶臺中，有七寶大床。床上有四寶函，以真金鍱，書般若波羅蜜，置是函中。其臺四邊，垂諸寶幡。

「爾時薩陀波崙菩薩，與五百侍女，遙見妙臺，種種珍寶，以為挍飾。又見釋提桓因，與無量百千諸天，以天曼陀羅華、天金銀華、天栴檀華，以散臺上。天於空中，作諸伎樂。即問釋提桓因：『憍尸迦！汝以何故，與諸天眾，以天曼陀羅華、天金銀華、天栴檀華，散此臺上；於虛空中，作諸伎樂？』釋提桓因言：『善男子！汝不知耶？有法名摩訶般若波羅蜜，是諸菩薩母。菩薩於是中學，當得盡諸功德、一切佛法，疾得薩婆若。』薩陀波崙言：『憍尸迦！摩訶般若波羅蜜，是諸菩薩母，為在何處？我今欲見。』『善男子！在此七寶篋中，黃金鍱上，曇無竭菩薩七處印之，我不得示汝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時薩陀波崙菩薩，與五百侍女，遙見妙臺，種種珍寶，以為挍飾。又見釋提桓因，與無量百千諸天，以天曼陀羅華、天金銀華、天栴檀華，以散臺上。天於空中，作諸伎樂。即問釋提桓因：『憍尸迦！汝以何故，與諸天眾，以天曼陀羅華、天金銀華、天栴檀華，散此臺上；於虛空中，作諸伎樂？』釋提桓因言：『善男子！汝不知耶？有法名摩訶般若波羅蜜，是諸菩薩母。菩薩於是中學，當得盡諸功德、一切佛法，疾得薩婆若。』薩陀波崙言：『憍尸迦！摩訶般若波羅蜜，是諸菩薩母，為在何處？我今欲見。』『善男子！在此七寶篋中，黃金鍱上，曇無竭菩薩七處印之，我不得示汝。』

「爾時薩陀波崙菩薩與五百女人，各持種種華香瓔珞、幡蓋衣服、金銀珍寶，以半供養般若波羅蜜，以半供養曇無竭菩薩。薩陀波崙菩薩以種種花香瓔珞、幡蓋衣服、金銀寶花，作諸伎樂，供養般若波羅蜜已，向曇無竭菩薩所，復以種種華香瓔珞、碎末栴檀、金銀寶華，供養法故，散曇無竭菩薩上。即住虛空，合成寶蓋。其蓋四邊，垂諸寶幡。薩陀波崙菩薩及五百女人，見此神力，心大歡喜，作是念：『未曾有也。曇無竭大師，神力乃爾，未成佛道，神通之力，尚能如是，況得阿耨多羅三藐三菩提。』時五百女人，敬重曇無竭菩薩故，皆發阿耨多羅三藐三菩提心：『我等以是善根因緣，於未來世，當得作佛；行菩薩道時，亦得如是功德，如今曇無竭菩薩。供養恭敬尊重般若波羅蜜，為人演說，成就方便力，亦如曇無竭菩薩。』薩陀波崙及五百女人，頭面禮曇無竭菩薩足，合掌恭敬，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時薩陀波崙菩薩與五百女人，各持種種華香瓔珞、幡蓋衣服、金銀珍寶，以半供養般若波羅蜜，以半供養曇無竭菩薩。薩陀波崙菩薩以種種花香瓔珞、幡蓋衣服、金銀寶花，作諸伎樂，供養般若波羅蜜已，向曇無竭菩薩所，復以種種華香瓔珞、碎末栴檀、金銀寶華，供養法故，散曇無竭菩薩上。即住虛空，合成寶蓋。其蓋四邊，垂諸寶幡。薩陀波崙菩薩及五百女人，見此神力，心大歡喜，作是念：『未曾有也。曇無竭大師，神力乃爾，未成佛道，神通之力，尚能如是，況得阿耨多羅三藐三菩提。』時五百女人，敬重曇無竭菩薩故，皆發阿耨多羅三藐三菩提心：『我等以是善根因緣，於未來世，當得作佛；行菩薩道時，亦得如是功德，如今曇無竭菩薩。供養恭敬尊重般若波羅蜜，為人演說，成就方便力，亦如曇無竭菩薩。』薩陀波崙及五百女人，頭面禮曇無竭菩薩足，合掌恭敬，却住一面。

「薩陀波崙白曇無竭菩薩言：『我本求般若波羅蜜，時於空林中，聞空中聲言：「善男子，從是東行，當得聞般若波羅蜜。」我即東行。東行不久，便作是念：「我云何不問空中聲，去當遠近，從誰得聞般若波羅蜜。」憂愁懊惱，即住七日，不念飲食，及世俗事，但念般若波羅蜜，我云何不問空中聲，去當近遠，從誰得聞。即時佛像，現在我前，作是言：「善男子！從是東行五百由旬，有城名眾香城，中有菩薩名曇無竭，為諸大眾說般若波羅蜜。汝於是中，當得聞般若波羅蜜。」我於是處，一切法中，生無依止想，亦得無量諸三昧門。我住是諸三昧，即見十方諸佛，為諸大眾說般若波羅蜜。諸佛讚我言：「善哉，善哉！善男子！我等本行菩薩道時，亦得是諸三昧，住是諸三昧中，能成就諸佛法。」諸佛安慰示教我已，皆不復現。我從諸三昧覺已，作是念：「諸佛從何所來，去至何所？」不知諸佛來去因緣故，即作是念：「曇無竭菩薩已曾供養過去諸佛，深種善根，善學方便，必能為我說諸佛從何所來，去至何所？」惟願大師，今當為我說諸佛從何所來，去至何所，令我常得不離見佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙白曇無竭菩薩言：『我本求般若波羅蜜，時於空林中，聞空中聲言：「善男子，從是東行，當得聞般若波羅蜜。」我即東行。東行不久，便作是念：「我云何不問空中聲，去當遠近，從誰得聞般若波羅蜜。」憂愁懊惱，即住七日，不念飲食，及世俗事，但念般若波羅蜜，我云何不問空中聲，去當近遠，從誰得聞。即時佛像，現在我前，作是言：「善男子！從是東行五百由旬，有城名眾香城，中有菩薩名曇無竭，為諸大眾說般若波羅蜜。汝於是中，當得聞般若波羅蜜。」我於是處，一切法中，生無依止想，亦得無量諸三昧門。我住是諸三昧，即見十方諸佛，為諸大眾說般若波羅蜜。諸佛讚我言：「善哉，善哉！善男子！我等本行菩薩道時，亦得是諸三昧，住是諸三昧中，能成就諸佛法。」諸佛安慰示教我已，皆不復現。我從諸三昧覺已，作是念：「諸佛從何所來，去至何所？」不知諸佛來去因緣故，即作是念：「曇無竭菩薩已曾供養過去諸佛，深種善根，善學方便，必能為我說諸佛從何所來，去至何所？」惟願大師，今當為我說諸佛從何所來，去至何所，令我常得不離見佛。』

摩訶般若波羅蜜曇無竭品第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜曇無竭品第二十八

「爾時曇無竭菩薩語薩陀波崙菩薩言：『善男子！諸佛無所從來，去無所至。何以故？諸法如，不動故。諸法如，即是如來。善男子！無生無來無去，無生即是如來。實際無來無去，實際即是如來。空無來無去，空即是如來。斷無來無去，斷即是如來。離無來無去，離即是如來。滅無來無去，滅即是如來。虛空性無來無去，虛空性即是如來。善男子！離是諸法，無有如來。是諸法如，諸如來如，皆是一如，無二無別。善男子！是如唯一，無二無三，離諸數，無所有。善男子！譬如春末後月，日中熱時，見野馬動，愚夫逐之，謂當得水。善男子！於意云何？是水從何所來？為從東海來？南西北海來？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時曇無竭菩薩語薩陀波崙菩薩言：『善男子！諸佛無所從來，去無所至。何以故？諸法如，不動故。諸法如，即是如來。善男子！無生無來無去，無生即是如來。實際無來無去，實際即是如來。空無來無去，空即是如來。斷無來無去，斷即是如來。離無來無去，離即是如來。滅無來無去，滅即是如來。虛空性無來無去，虛空性即是如來。善男子！離是諸法，無有如來。是諸法如，諸如來如，皆是一如，無二無別。善男子！是如唯一，無二無三，離諸數，無所有。善男子！譬如春末後月，日中熱時，見野馬動，愚夫逐之，謂當得水。善男子！於意云何？是水從何所來？為從東海來？南西北海來？』

「薩陀波崙白大師言：『焰中尚無有水，況有來處去處。但是愚人無有智故，於無水中而生水想，實無有水。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙白大師言：『焰中尚無有水，況有來處去處。但是愚人無有智故，於無水中而生水想，實無有水。』

「『善男子！若有人以如來身色音聲而生貪著，如是人等，分別諸佛有去來相，當知是等，愚癡無智，如無水中而生水想。何以故？諸佛如來，不應以色身見。諸佛如來皆是法身故。善男子！諸法實相，無來無去。諸佛如來，亦復如是。善男子！譬如幻師，幻作象兵馬兵、車兵步兵，無來無去。當知諸佛無來無去，亦復如是。善男子！如人夢中，見有如來，若一若二，若十若二十，若五十，若百，若過百數。覺已，乃至不見有一如來。善男子！於意云何？是諸如來，從何所來，去至何所？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子！若有人以如來身色音聲而生貪著，如是人等，分別諸佛有去來相，當知是等，愚癡無智，如無水中而生水想。何以故？諸佛如來，不應以色身見。諸佛如來皆是法身故。善男子！諸法實相，無來無去。諸佛如來，亦復如是。善男子！譬如幻師，幻作象兵馬兵、車兵步兵，無來無去。當知諸佛無來無去，亦復如是。善男子！如人夢中，見有如來，若一若二，若十若二十，若五十，若百，若過百數。覺已，乃至不見有一如來。善男子！於意云何？是諸如來，從何所來，去至何所？』

「薩陀波崙白大師言：『夢無定法，皆是虛妄。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙白大師言：『夢無定法，皆是虛妄。』

「『善男子！如來說一切法，虛妄如夢。若人不知諸法虛妄如夢，以色身名字、語言章句，而生貪著。如是人等，分別諸佛，而有來去，不知諸法相故。若人於佛分別來去，當知是人，凡夫無智，數受生死，往來六道，離般若波羅蜜，離於佛法。善男子！若能如實知佛所說，一切諸法，虛妄如夢，是人於法，則不分別，若來若去，若生若滅。若不分別，是人則以諸法實相而觀如來。若以法相知如來者，是人則不分別，如來若來若去。若能如是知諸法相，是人則行般若波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提，是名真佛弟子，不虛受人信施，是為世界福田。善男子！譬如海中種種珍寶，不從東方來，南西北方、四維上下來。眾生福業因緣，海生此寶，非無因而有。諸寶滅時，亦不至十方。以眾緣合則有，眾緣滅則無。善男子！諸如來身，亦復如是，無有定法。不從十方來，亦不無因而有，以本行報生。眾緣合則有，眾緣滅則無。善男子！譬如箜篌音聲，無所從來，去無所至，屬眾因緣。有絃有槽有棍，有人以手鼓之，眾緣合則有聲。是聲不從絃出、槽出、棍出、手出。眾緣合則有聲，而無所從來。眾緣散則滅，而無所至。善男子！諸如來身，亦復如是。屬眾因緣，無量福德之所成就。不從一因緣一福德而生，亦不無因無緣而有。以眾緣合則有，而無所從來。眾緣散則滅，而去無所至。善男子！應當如是觀諸如來來去之相，亦應如是觀諸法相。善男子！汝若如是觀諸如來，及一切法無來無去，無生無滅，必至阿耨多羅三藐三菩提，亦得了達般若波羅蜜方便。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子！如來說一切法，虛妄如夢。若人不知諸法虛妄如夢，以色身名字、語言章句，而生貪著。如是人等，分別諸佛，而有來去，不知諸法相故。若人於佛分別來去，當知是人，凡夫無智，數受生死，往來六道，離般若波羅蜜，離於佛法。善男子！若能如實知佛所說，一切諸法，虛妄如夢，是人於法，則不分別，若來若去，若生若滅。若不分別，是人則以諸法實相而觀如來。若以法相知如來者，是人則不分別，如來若來若去。若能如是知諸法相，是人則行般若波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提，是名真佛弟子，不虛受人信施，是為世界福田。善男子！譬如海中種種珍寶，不從東方來，南西北方、四維上下來。眾生福業因緣，海生此寶，非無因而有。諸寶滅時，亦不至十方。以眾緣合則有，眾緣滅則無。善男子！諸如來身，亦復如是，無有定法。不從十方來，亦不無因而有，以本行報生。眾緣合則有，眾緣滅則無。善男子！譬如箜篌音聲，無所從來，去無所至，屬眾因緣。有絃有槽有棍，有人以手鼓之，眾緣合則有聲。是聲不從絃出、槽出、棍出、手出。眾緣合則有聲，而無所從來。眾緣散則滅，而無所至。善男子！諸如來身，亦復如是。屬眾因緣，無量福德之所成就。不從一因緣一福德而生，亦不無因無緣而有。以眾緣合則有，而無所從來。眾緣散則滅，而去無所至。善男子！應當如是觀諸如來來去之相，亦應如是觀諸法相。善男子！汝若如是觀諸如來，及一切法無來無去，無生無滅，必至阿耨多羅三藐三菩提，亦得了達般若波羅蜜方便。』

「說是如來無來無去法時，三千大千世界，地大震動；諸天宮殿亦皆震動；諸魔宮殿皆不復現。三千大千世界，草木華樹，悉皆傾向曇無竭菩薩；諸樹皆出非時妙華。釋提桓因，及四天王，於虛空中，雨天名華、天末栴檀，散曇無竭菩薩上。語薩陀波崙菩薩言：『因仁者故，我等今日聞第一義，一切世界所難值遇，貪身見者所不能及。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是如來無來無去法時，三千大千世界，地大震動；諸天宮殿亦皆震動；諸魔宮殿皆不復現。三千大千世界，草木華樹，悉皆傾向曇無竭菩薩；諸樹皆出非時妙華。釋提桓因，及四天王，於虛空中，雨天名華、天末栴檀，散曇無竭菩薩上。語薩陀波崙菩薩言：『因仁者故，我等今日聞第一義，一切世界所難值遇，貪身見者所不能及。』

「爾時薩陀波崙菩薩白曇無竭菩薩：『何因緣故，地大震動？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時薩陀波崙菩薩白曇無竭菩薩：『何因緣故，地大震動？』

「曇無竭言：『以汝向問是諸如來無來無去，我答汝時，有八千人得無生法忍；八十那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心；八萬四千眾生遠塵離垢，於諸法中，得法眼淨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曇無竭言：『以汝向問是諸如來無來無去，我答汝時，有八千人得無生法忍；八十那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心；八萬四千眾生遠塵離垢，於諸法中，得法眼淨。』

「薩陀波崙菩薩心即歡喜，作是念：『我今則為大得善利，聞般若波羅蜜中，無來無去，利益如是無量眾生。我之善根，已為具足，於阿耨多羅三藐三菩提，心無疑悔，必當作佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙菩薩心即歡喜，作是念：『我今則為大得善利，聞般若波羅蜜中，無來無去，利益如是無量眾生。我之善根，已為具足，於阿耨多羅三藐三菩提，心無疑悔，必當作佛。』

「薩陀波崙聞法生歡喜因緣，即昇虛空，高七多羅樹。作是念：『我今當以何物供養曇無竭菩薩？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙聞法生歡喜因緣，即昇虛空，高七多羅樹。作是念：『我今當以何物供養曇無竭菩薩？』

「釋提桓因知薩陀波崙心所念，即以天曼陀羅華，與薩陀波崙。作是言：『汝以是花，供養曇無竭菩薩。善男子！我等應助成汝，以汝因緣故，利益無量眾生。善男子！如是之人，甚難得值，能為一切眾生故，於無量阿僧祇劫，往來生死。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋提桓因知薩陀波崙心所念，即以天曼陀羅華，與薩陀波崙。作是言：『汝以是花，供養曇無竭菩薩。善男子！我等應助成汝，以汝因緣故，利益無量眾生。善男子！如是之人，甚難得值，能為一切眾生故，於無量阿僧祇劫，往來生死。』

「爾時薩陀波崙菩薩，受釋提桓因曼陀羅華，散曇無竭菩薩上。從虛空下，頭面作禮，白大師言：『我從今日，以身供給，奉上大師。』作是語已，合掌一面立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時薩陀波崙菩薩，受釋提桓因曼陀羅華，散曇無竭菩薩上。從虛空下，頭面作禮，白大師言：『我從今日，以身供給，奉上大師。』作是語已，合掌一面立。

「爾時長者女，及五百侍女，白薩陀波崙菩薩言：『我等今者，以身奉上，持是善根因緣，當得如是善法，世世常共供養諸佛，常相親近。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時長者女，及五百侍女，白薩陀波崙菩薩言：『我等今者，以身奉上，持是善根因緣，當得如是善法，世世常共供養諸佛，常相親近。』

「薩陀波崙菩薩報諸女言：『汝若以身與我，誠心隨我行者，我當受汝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙菩薩報諸女言：『汝若以身與我，誠心隨我行者，我當受汝。』

「諸女白言：『我等誠心，以身奉上，當隨所行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸女白言：『我等誠心，以身奉上，當隨所行。』

「爾時薩陀波崙菩薩，與五百女人，并諸寶物莊嚴之具，及五百乘車，奉上曇無竭菩薩。白言：『大師！以是五百女人，奉給大師；五百乘車，隨意所用。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時薩陀波崙菩薩，與五百女人，并諸寶物莊嚴之具，及五百乘車，奉上曇無竭菩薩。白言：『大師！以是五百女人，奉給大師；五百乘車，隨意所用。』

「爾時釋提桓因讚薩陀波崙菩薩言：『善哉，善哉！菩薩摩訶薩應如是學一切捨法。菩薩有是一切捨者，則能疾得阿耨多羅三藐三菩提。諸菩薩為聞般若波羅蜜，及方便故，應如汝今供養於師。過去諸佛，本行菩薩道時，亦皆如汝住是捨中，為般若波羅蜜供養於師。為聞般若波羅蜜及方便故，得阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時釋提桓因讚薩陀波崙菩薩言：『善哉，善哉！菩薩摩訶薩應如是學一切捨法。菩薩有是一切捨者，則能疾得阿耨多羅三藐三菩提。諸菩薩為聞般若波羅蜜，及方便故，應如汝今供養於師。過去諸佛，本行菩薩道時，亦皆如汝住是捨中，為般若波羅蜜供養於師。為聞般若波羅蜜及方便故，得阿耨多羅三藐三菩提。』

「爾時曇無竭菩薩，欲令薩陀波崙菩薩善根具足故，受五百女人，及五百乘車。受已，還與薩陀波崙。從坐而起，還入宮中。是時日沒。薩陀波崙菩薩作是念：『我為法來，不應坐臥，當以二事，若行若立，以待法師出宮說法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時曇無竭菩薩，欲令薩陀波崙菩薩善根具足故，受五百女人，及五百乘車。受已，還與薩陀波崙。從坐而起，還入宮中。是時日沒。薩陀波崙菩薩作是念：『我為法來，不應坐臥，當以二事，若行若立，以待法師出宮說法。』

「爾時曇無竭菩薩，七歲常入菩薩無量三昧、無量般若波羅蜜，及方便觀。薩陀波崙菩薩滿七歲中，若行若立，離於睡眠，不念於欲，不念美味，但念曇無竭菩薩何時當從禪起，我當為敷法座，曇無竭菩薩當坐說法；我當掃灑，令地清淨，布種種華，曇無竭菩薩當說般若波羅蜜及方便。時長者女，及五百女人，亦皆七歲隨薩陀波崙菩薩所行之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時曇無竭菩薩，七歲常入菩薩無量三昧、無量般若波羅蜜，及方便觀。薩陀波崙菩薩滿七歲中，若行若立，離於睡眠，不念於欲，不念美味，但念曇無竭菩薩何時當從禪起，我當為敷法座，曇無竭菩薩當坐說法；我當掃灑，令地清淨，布種種華，曇無竭菩薩當說般若波羅蜜及方便。時長者女，及五百女人，亦皆七歲隨薩陀波崙菩薩所行之事。

「爾時薩陀波崙菩薩聞空中聲言：『善男子！曇無竭菩薩却後七日，從三昧起，當於城中法座上說法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時薩陀波崙菩薩聞空中聲言：『善男子！曇無竭菩薩却後七日，從三昧起，當於城中法座上說法。』

「薩陀波崙菩薩聞空中聲，心大歡喜。與五百女人，欲為曇無竭菩薩敷大法座。是時諸女，各脫上衣，以為法座。作是念：『曇無竭菩薩當坐此座，說般若波羅蜜及方便。』薩陀波崙菩薩欲灑法座處地，求水不得。惡魔隱蔽，令水不現。作是念：『薩陀波崙求水不得，或當憂悔，心動變異，善根不增，智慧不照。』薩陀波崙求水不得，即作是念：『我當刺身出血，以用灑地。何以故？此中塵土坌於大師。我今何用此身。此身不久必當壞敗，我寧為法，以滅於身，終不空死。又，我常以五欲因緣喪無數身，往來生死，未曾得為如是法也。』薩陀波崙即以利刀，周遍刺身，以血灑地。五百女人，亦効薩陀波崙菩薩，各各刺身，以血灑地。薩陀波崙菩薩及五百女人，乃至一念，無有異心，魔不能壞，障其善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙菩薩聞空中聲，心大歡喜。與五百女人，欲為曇無竭菩薩敷大法座。是時諸女，各脫上衣，以為法座。作是念：『曇無竭菩薩當坐此座，說般若波羅蜜及方便。』薩陀波崙菩薩欲灑法座處地，求水不得。惡魔隱蔽，令水不現。作是念：『薩陀波崙求水不得，或當憂悔，心動變異，善根不增，智慧不照。』薩陀波崙求水不得，即作是念：『我當刺身出血，以用灑地。何以故？此中塵土坌於大師。我今何用此身。此身不久必當壞敗，我寧為法，以滅於身，終不空死。又，我常以五欲因緣喪無數身，往來生死，未曾得為如是法也。』薩陀波崙即以利刀，周遍刺身，以血灑地。五百女人，亦効薩陀波崙菩薩，各各刺身，以血灑地。薩陀波崙菩薩及五百女人，乃至一念，無有異心，魔不能壞，障其善根。

「爾時釋提桓因作是念：『未曾有也！薩陀波崙菩薩愛法堅固，發大莊嚴，不惜身命，深心趣於阿耨多羅三藐三菩提，當得阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量眾生生死苦惱。』即時釋提桓因變灑地血，為天赤栴檀水。法座四邊，面百由旬，天栴檀氣，流布遍滿。釋提桓因讚言：『善哉，善哉！善男子！汝精進力不可思議，愛法求法最為無上。善男子！過去諸佛，亦皆如是，深心精進，愛法求法，以此修集阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時釋提桓因作是念：『未曾有也！薩陀波崙菩薩愛法堅固，發大莊嚴，不惜身命，深心趣於阿耨多羅三藐三菩提，當得阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量眾生生死苦惱。』即時釋提桓因變灑地血，為天赤栴檀水。法座四邊，面百由旬，天栴檀氣，流布遍滿。釋提桓因讚言：『善哉，善哉！善男子！汝精進力不可思議，愛法求法最為無上。善男子！過去諸佛，亦皆如是，深心精進，愛法求法，以此修集阿耨多羅三藐三菩提。』

「爾時薩陀波崙作是念：『我為曇無竭菩薩，已敷法座，掃灑清淨，當於何所得好名華，莊嚴此地？曇無竭菩薩在座說法，當以供養。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時薩陀波崙作是念：『我為曇無竭菩薩，已敷法座，掃灑清淨，當於何所得好名華，莊嚴此地？曇無竭菩薩在座說法，當以供養。』

「釋提桓因知薩陀波崙心所念，即以三千石天曼陀羅華，與薩陀波崙菩薩。作是言：『善男子！取是曼陀羅華，莊嚴此地，供養曇無竭菩薩。』薩陀波崙菩薩受此華已，以半散地，以半供養曇無竭菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋提桓因知薩陀波崙心所念，即以三千石天曼陀羅華，與薩陀波崙菩薩。作是言：『善男子！取是曼陀羅華，莊嚴此地，供養曇無竭菩薩。』薩陀波崙菩薩受此華已，以半散地，以半供養曇無竭菩薩。

「爾時曇無竭菩薩，過七日已，從三昧起，與無量百千萬眾，恭敬圍繞，趣法座所，坐法座上，說般若波羅蜜。薩陀波崙見曇無竭菩薩，心大喜樂，譬如比丘入第三禪。爾時薩陀波崙及五百女人，散華供養，頭面禮足，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時曇無竭菩薩，過七日已，從三昧起，與無量百千萬眾，恭敬圍繞，趣法座所，坐法座上，說般若波羅蜜。薩陀波崙見曇無竭菩薩，心大喜樂，譬如比丘入第三禪。爾時薩陀波崙及五百女人，散華供養，頭面禮足，却坐一面。

「曇無竭菩薩因薩陀波崙為大眾說言：『諸法等故，般若波羅蜜亦等；諸法離故，般若波羅蜜亦離；諸法不動故，般若波羅蜜亦不動；諸法無念故，般若波羅蜜亦無念；諸法無畏故，般若波羅蜜亦無畏；諸法一味故，般若波羅蜜亦一味；諸法無邊故，般若波羅蜜亦無邊；諸法無生故，般若波羅蜜亦無生；諸法無滅故，般若波羅蜜亦無滅。如虛空無邊，般若波羅蜜亦無邊；如大海無邊，般若波羅蜜亦無邊；如須彌山莊嚴，般若波羅蜜亦莊嚴；如虛空無分別，般若波羅蜜亦無分別。色無邊故，般若波羅蜜亦無邊；受、想、行、識無邊故，般若波羅蜜無邊；地種無邊故，般若波羅蜜無邊；水種火種風種空種無邊故，般若波羅蜜無邊。如金剛等故，般若波羅蜜亦等；諸法無壞故，般若波羅蜜無壞；諸法性不可得故，般若波羅蜜性不可得；諸法無等故，般若波羅蜜無等；諸法無所作故，般若波羅蜜無所作；諸法不可思議故，般若波羅蜜不可思議。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曇無竭菩薩因薩陀波崙為大眾說言：『諸法等故，般若波羅蜜亦等；諸法離故，般若波羅蜜亦離；諸法不動故，般若波羅蜜亦不動；諸法無念故，般若波羅蜜亦無念；諸法無畏故，般若波羅蜜亦無畏；諸法一味故，般若波羅蜜亦一味；諸法無邊故，般若波羅蜜亦無邊；諸法無生故，般若波羅蜜亦無生；諸法無滅故，般若波羅蜜亦無滅。如虛空無邊，般若波羅蜜亦無邊；如大海無邊，般若波羅蜜亦無邊；如須彌山莊嚴，般若波羅蜜亦莊嚴；如虛空無分別，般若波羅蜜亦無分別。色無邊故，般若波羅蜜亦無邊；受、想、行、識無邊故，般若波羅蜜無邊；地種無邊故，般若波羅蜜無邊；水種火種風種空種無邊故，般若波羅蜜無邊。如金剛等故，般若波羅蜜亦等；諸法無壞故，般若波羅蜜無壞；諸法性不可得故，般若波羅蜜性不可得；諸法無等故，般若波羅蜜無等；諸法無所作故，般若波羅蜜無所作；諸法不可思議故，般若波羅蜜不可思議。』

「是時薩陀波崙菩薩，即於坐所，得諸法等三昧、諸法離三昧、諸法不動三昧、諸法無念三昧、諸法無畏三昧、諸法一味三昧、諸法無邊三昧、諸法無生三昧、諸法無滅三昧、虛空無邊三昧、大海無邊三昧、須彌山莊嚴三昧、如虛空無分別三昧、色無邊三昧、受想行識無邊三昧、地種無邊三昧、水種火種風種空種無邊三昧、如金剛等三昧、諸法不壞三昧、諸法性不可得三昧、諸法無等三昧、諸法無所作三昧、諸法不可思議三昧。得如是等六百萬三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波崙菩薩，即於坐所，得諸法等三昧、諸法離三昧、諸法不動三昧、諸法無念三昧、諸法無畏三昧、諸法一味三昧、諸法無邊三昧、諸法無生三昧、諸法無滅三昧、虛空無邊三昧、大海無邊三昧、須彌山莊嚴三昧、如虛空無分別三昧、色無邊三昧、受想行識無邊三昧、地種無邊三昧、水種火種風種空種無邊三昧、如金剛等三昧、諸法不壞三昧、諸法性不可得三昧、諸法無等三昧、諸法無所作三昧、諸法不可思議三昧。得如是等六百萬三昧。」

摩訶般若波羅蜜囑累品第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜囑累品第二十九

爾時佛告須菩提：「薩陀波崙菩薩得六百萬三昧門已，即見十方如恒河沙等世界諸佛，與大比丘眾，恭敬圍繞，皆以是文字章句相貌，說般若波羅蜜。如我今於此三千大千世界，與諸大眾恭敬圍繞，以是文字章句相貌，說般若波羅蜜。薩陀波崙從是已後，多聞智慧，不可思議。如大海水，世世所生，不離諸佛，現在諸佛，常生其所，一切眾難皆悉得斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告須菩提：「薩陀波崙菩薩得六百萬三昧門已，即見十方如恒河沙等世界諸佛，與大比丘眾，恭敬圍繞，皆以是文字章句相貌，說般若波羅蜜。如我今於此三千大千世界，與諸大眾恭敬圍繞，以是文字章句相貌，說般若波羅蜜。薩陀波崙從是已後，多聞智慧，不可思議。如大海水，世世所生，不離諸佛，現在諸佛，常生其所，一切眾難皆悉得斷。

「須菩提！當知是般若波羅蜜因緣，能具足菩薩道。是故諸菩薩，若欲得一切智慧，應當信受般若波羅蜜，讀誦正憶念，如說修行，廣為人說。亦當了了書寫經卷，供養恭敬，尊重讚歎，華香瓔珞、末香塗香、幡蓋伎樂等，則是我教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！當知是般若波羅蜜因緣，能具足菩薩道。是故諸菩薩，若欲得一切智慧，應當信受般若波羅蜜，讀誦正憶念，如說修行，廣為人說。亦當了了書寫經卷，供養恭敬，尊重讚歎，華香瓔珞、末香塗香、幡蓋伎樂等，則是我教。」

爾時佛告阿難：「於意云何？佛是汝大師不？」「世尊！佛是我大師，如來是我大師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「於意云何？佛是汝大師不？」「世尊！佛是我大師，如來是我大師。」

佛告阿難：「我是汝大師，汝是我弟子。汝以身口意業，於今現在供養恭敬，尊重於我。我滅度後，汝當以是供養恭敬，尊重般若波羅蜜。第二第三亦如是說。我以般若波羅蜜囑累於汝，慎莫忘失，莫作最後斷種人也。阿難！隨爾所時般若波羅蜜在世，當知爾所時有佛在世說法。阿難！若有書寫般若波羅蜜，受持讀誦，正憶念，如所說行，廣為人說，供養恭敬，尊重讚歎，華香乃至伎樂，當知是人，不離見佛，不離聞法，常親近佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我是汝大師，汝是我弟子。汝以身口意業，於今現在供養恭敬，尊重於我。我滅度後，汝當以是供養恭敬，尊重般若波羅蜜。第二第三亦如是說。我以般若波羅蜜囑累於汝，慎莫忘失，莫作最後斷種人也。阿難！隨爾所時般若波羅蜜在世，當知爾所時有佛在世說法。阿難！若有書寫般若波羅蜜，受持讀誦，正憶念，如所說行，廣為人說，供養恭敬，尊重讚歎，華香乃至伎樂，當知是人，不離見佛，不離聞法，常親近佛。」

佛說般若波羅蜜已，彌勒等諸菩薩摩訶薩，舍利弗、須菩提、目揵連、摩訶迦葉等諸聲聞眾，一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，歡喜信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說般若波羅蜜已，彌勒等諸菩薩摩訶薩，舍利弗、須菩提、目揵連、摩訶迦葉等諸聲聞眾，一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，歡喜信受。