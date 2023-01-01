小品般若波羅蜜經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小品般若波羅蜜經卷第九

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

稱揚菩薩品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱揚菩薩品第二十三

爾時須菩提白佛言：「世尊！菩薩行般若波羅蜜，即是行甚深義。」「如是，如是！須菩提！菩薩行般若波羅蜜，即是行甚深義。須菩提！菩薩所為甚難，行甚深義而不證是義，所謂若聲聞地、若辟支佛地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！菩薩行般若波羅蜜，即是行甚深義。」「如是，如是！須菩提！菩薩行般若波羅蜜，即是行甚深義。須菩提！菩薩所為甚難，行甚深義而不證是義，所謂若聲聞地、若辟支佛地。」

「世尊！如我解佛所說義，菩薩所行不難。何以故？取證者不可得，所用取證法亦不可得，所證法亦不可得。若菩薩聞如是說，不驚不怖，不沒不退，當知是菩薩，行般若波羅蜜，亦不見我行般若波羅蜜。如是亦不分別。當知是菩薩，近阿耨多羅三藐三菩提，遠離聲聞、辟支佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如我解佛所說義，菩薩所行不難。何以故？取證者不可得，所用取證法亦不可得，所證法亦不可得。若菩薩聞如是說，不驚不怖，不沒不退，當知是菩薩，行般若波羅蜜，亦不見我行般若波羅蜜。如是亦不分別。當知是菩薩，近阿耨多羅三藐三菩提，遠離聲聞、辟支佛地。

「世尊！譬如虛空，不作是念：『是遠是近。』何以故？虛空無分別故。世尊！般若波羅蜜亦如是，不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠；阿耨多羅三藐三菩提去我近。』何以故？般若波羅蜜無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如虛空，不作是念：『是遠是近。』何以故？虛空無分別故。世尊！般若波羅蜜亦如是，不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠；阿耨多羅三藐三菩提去我近。』何以故？般若波羅蜜無分別故。

「世尊！譬如幻所化人，不作是念：『幻師去我近，觀者去我遠。』何以故？世尊！幻所化人，無分別故。世尊！般若波羅蜜亦如是，不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠；阿耨多羅三藐三菩提去我近。』何以故？般若波羅蜜無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如幻所化人，不作是念：『幻師去我近，觀者去我遠。』何以故？世尊！幻所化人，無分別故。世尊！般若波羅蜜亦如是，不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠；阿耨多羅三藐三菩提去我近。』何以故？般若波羅蜜無分別故。

「世尊！譬如影不作是念：『所因去我近，餘事去我遠。』何以故？影無分別故。世尊！般若波羅蜜亦如是，不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠；阿耨多羅三藐三菩提去我近。』何以故？般若波羅蜜無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如影不作是念：『所因去我近，餘事去我遠。』何以故？影無分別故。世尊！般若波羅蜜亦如是，不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠；阿耨多羅三藐三菩提去我近。』何以故？般若波羅蜜無分別故。

「世尊！如如來無憎無愛，般若波羅蜜亦如是無憎無愛。世尊！如如來無諸分別，般若波羅蜜亦如是無諸分別。世尊！如如來所化人，不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠；阿耨多羅三藐三菩提去我近。』何以故？如來所化人無分別故。世尊！般若波羅蜜亦如是，不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠；阿耨多羅三藐三菩提去我近。』何以故？般若波羅蜜無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如如來無憎無愛，般若波羅蜜亦如是無憎無愛。世尊！如如來無諸分別，般若波羅蜜亦如是無諸分別。世尊！如如來所化人，不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠；阿耨多羅三藐三菩提去我近。』何以故？如來所化人無分別故。世尊！般若波羅蜜亦如是，不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠；阿耨多羅三藐三菩提去我近。』何以故？般若波羅蜜無分別故。

「世尊！如如來所化人，隨事能作，而無分別。世尊！般若波羅蜜亦如是，隨所修習，皆能成辦，而無所分別。世尊！譬如工匠，於機關木人，若男若女，隨所為事，皆能成辦，而無分別。世尊！般若波羅蜜亦如是，隨所修習，皆能成辦，而無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如如來所化人，隨事能作，而無分別。世尊！般若波羅蜜亦如是，隨所修習，皆能成辦，而無所分別。世尊！譬如工匠，於機關木人，若男若女，隨所為事，皆能成辦，而無分別。世尊！般若波羅蜜亦如是，隨所修習，皆能成辦，而無分別。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩行般若波羅蜜，即是行堅固義。」佛告須菩提：「菩薩行般若波羅蜜，即是行堅固義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩行般若波羅蜜，即是行堅固義。」佛告須菩提：「菩薩行般若波羅蜜，即是行堅固義。」

爾時欲界諸天子作是念：「若人發阿耨多羅三藐三菩提心，能行如是深般若波羅蜜，而不證實際，墮聲聞地、若辟支佛地，當知是菩薩所為甚難，一切世間所應敬禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時欲界諸天子作是念：「若人發阿耨多羅三藐三菩提心，能行如是深般若波羅蜜，而不證實際，墮聲聞地、若辟支佛地，當知是菩薩所為甚難，一切世間所應敬禮。」

須菩提語諸天子：「菩薩行深般若波羅蜜，而不取證，不足為難。若菩薩為無量無邊眾生故，發大莊嚴，而眾生畢竟不可得，所可度者不可得，而能發心：我當度之。爾乃為難。諸天子！是人欲度眾生，為欲度虛空。何以故？虛空離故，眾生亦離。是故當知是菩薩所為甚難，無眾生而為眾生，發大莊嚴。如人與虛空共鬪。佛說眾生不可得，眾生離故，可度者亦離；眾生離故，色亦離；眾生離故，受、想、行、識亦離；眾生離故，一切法亦離。若菩薩聞如是說，不驚不怖，不沒不退，當知是為行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語諸天子：「菩薩行深般若波羅蜜，而不取證，不足為難。若菩薩為無量無邊眾生故，發大莊嚴，而眾生畢竟不可得，所可度者不可得，而能發心：我當度之。爾乃為難。諸天子！是人欲度眾生，為欲度虛空。何以故？虛空離故，眾生亦離。是故當知是菩薩所為甚難，無眾生而為眾生，發大莊嚴。如人與虛空共鬪。佛說眾生不可得，眾生離故，可度者亦離；眾生離故，色亦離；眾生離故，受、想、行、識亦離；眾生離故，一切法亦離。若菩薩聞如是說，不驚不怖，不沒不退，當知是為行般若波羅蜜。」

佛問須菩提：「菩薩何因緣故，不驚不怖，不沒不退。」「世尊！空故，不沒；無所有故，不沒。何以故？沒者，不可得；沒法，亦不可得；沒處，亦不可得。若菩薩聞如是說，不驚不怖，不沒不退，當知是為行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問須菩提：「菩薩何因緣故，不驚不怖，不沒不退。」「世尊！空故，不沒；無所有故，不沒。何以故？沒者，不可得；沒法，亦不可得；沒處，亦不可得。若菩薩聞如是說，不驚不怖，不沒不退，當知是為行般若波羅蜜。」

「須菩提！菩薩如是行般若波羅蜜，釋提桓因與梵天王、眾生主自在天王，及諸天子，皆共敬禮。須菩提！不但釋提桓因、梵天王、眾生主自在天王，及諸天子敬禮是行般若波羅蜜菩薩，梵世諸天，梵輔天、梵眾天、大梵天、光天、少光天、無量光天、光音天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無陰天、福生天、廣果天、無廣天、無熱天、妙見天、善見天、無小天上諸天，皆敬禮是行般若波羅蜜菩薩。須菩提！今現在無量阿僧祇世界諸佛，皆念是行般若波羅蜜菩薩。須菩提！若菩薩行般若波羅蜜時，為諸佛所念，當知是菩薩，即是阿毘跋致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩如是行般若波羅蜜，釋提桓因與梵天王、眾生主自在天王，及諸天子，皆共敬禮。須菩提！不但釋提桓因、梵天王、眾生主自在天王，及諸天子敬禮是行般若波羅蜜菩薩，梵世諸天，梵輔天、梵眾天、大梵天、光天、少光天、無量光天、光音天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無陰天、福生天、廣果天、無廣天、無熱天、妙見天、善見天、無小天上諸天，皆敬禮是行般若波羅蜜菩薩。須菩提！今現在無量阿僧祇世界諸佛，皆念是行般若波羅蜜菩薩。須菩提！若菩薩行般若波羅蜜時，為諸佛所念，當知是菩薩，即是阿毘跋致。

「須菩提！假令如恒河沙等世界眾生，皆作惡魔，一一化作爾所惡魔。是諸惡魔，皆不能壞是行般若波羅蜜菩薩。須菩提！菩薩成就二法，惡魔不能壞。何等二？一者，觀一切法空；二者，不捨一切眾生。菩薩成就是二法，惡魔不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！假令如恒河沙等世界眾生，皆作惡魔，一一化作爾所惡魔。是諸惡魔，皆不能壞是行般若波羅蜜菩薩。須菩提！菩薩成就二法，惡魔不能壞。何等二？一者，觀一切法空；二者，不捨一切眾生。菩薩成就是二法，惡魔不能壞。

「須菩提！復有二法，惡魔不能壞。何等二？一者，隨說能行；二者，諸佛所念。菩薩成就是二法，諸天皆來供養恭敬，請問安慰：『善男子！汝行是行，當疾得佛道；汝行是行，無救眾生，當為作救。無舍眾生，當為作舍；無依眾生，當為作依；無洲眾生，當為作洲；無究竟道眾生，當為作究竟道；無歸眾生，當為作歸；無明眾生，為作光明；無趣眾生，當為作趣。』何以故？是菩薩行般若波羅蜜行，成就是四功德。現在十方無量無邊阿僧祇世界諸佛，與比丘僧，圍繞說法時，悉皆稱揚讚歎，說其名字。須菩提！譬如我今稱揚讚歎實相菩薩，說其名字，及餘菩薩，於阿閦佛所，修行梵行，不離是般若波羅蜜行者。如是，須菩提！今現在十方諸佛，亦皆稱揚讚歎，說我國中諸菩薩名，修行梵行，不離般若波羅蜜行者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！復有二法，惡魔不能壞。何等二？一者，隨說能行；二者，諸佛所念。菩薩成就是二法，諸天皆來供養恭敬，請問安慰：『善男子！汝行是行，當疾得佛道；汝行是行，無救眾生，當為作救。無舍眾生，當為作舍；無依眾生，當為作依；無洲眾生，當為作洲；無究竟道眾生，當為作究竟道；無歸眾生，當為作歸；無明眾生，為作光明；無趣眾生，當為作趣。』何以故？是菩薩行般若波羅蜜行，成就是四功德。現在十方無量無邊阿僧祇世界諸佛，與比丘僧，圍繞說法時，悉皆稱揚讚歎，說其名字。須菩提！譬如我今稱揚讚歎實相菩薩，說其名字，及餘菩薩，於阿閦佛所，修行梵行，不離是般若波羅蜜行者。如是，須菩提！今現在十方諸佛，亦皆稱揚讚歎，說我國中諸菩薩名，修行梵行，不離般若波羅蜜行者。」

須菩提白佛言：「世尊！一切諸佛說法時，普皆稱揚讚歎諸菩薩不？」「不也，須菩提！諸佛說法時，有稱讚者，有不稱讚者。須菩提！諸佛說法時，稱揚讚歎諸阿毘跋致菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！一切諸佛說法時，普皆稱揚讚歎諸菩薩不？」「不也，須菩提！諸佛說法時，有稱讚者，有不稱讚者。須菩提！諸佛說法時，稱揚讚歎諸阿毘跋致菩薩。」

「世尊！未得阿毘跋致者，諸佛說法時，亦皆稱揚讚歎不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！未得阿毘跋致者，諸佛說法時，亦皆稱揚讚歎不？」

「須菩提！未得阿毘跋致者，諸佛亦有稱揚讚歎者。何者？是能隨學阿閦佛為菩薩時所行道者。如是菩薩，雖未得阿毘跋致，亦為諸佛稱揚讚歎。須菩提！有能隨學實相菩薩所行道者，如是菩薩雖未得阿毘跋致，亦為諸佛稱揚讚歎。復次，須菩提！有菩薩行般若波羅蜜，信解一切法無生，而未得無生法忍；信解一切法空，而於阿毘跋致地中，未得自在。能行一切法寂滅相，而未入阿毘跋致地。須菩提！菩薩如是行者，諸佛說法時，亦皆稱揚讚歎。未得阿毘跋致，而為諸佛說法時稱揚讚歎者，則離聲聞、辟支佛地，近於佛地，必得阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！若菩薩行般若波羅蜜，諸佛說法時稱揚讚歎者，當知是菩薩，必至阿毘跋致。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！未得阿毘跋致者，諸佛亦有稱揚讚歎者。何者？是能隨學阿閦佛為菩薩時所行道者。如是菩薩，雖未得阿毘跋致，亦為諸佛稱揚讚歎。須菩提！有能隨學實相菩薩所行道者，如是菩薩雖未得阿毘跋致，亦為諸佛稱揚讚歎。復次，須菩提！有菩薩行般若波羅蜜，信解一切法無生，而未得無生法忍；信解一切法空，而於阿毘跋致地中，未得自在。能行一切法寂滅相，而未入阿毘跋致地。須菩提！菩薩如是行者，諸佛說法時，亦皆稱揚讚歎。未得阿毘跋致，而為諸佛說法時稱揚讚歎者，則離聲聞、辟支佛地，近於佛地，必得阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！若菩薩行般若波羅蜜，諸佛說法時稱揚讚歎者，當知是菩薩，必至阿毘跋致。」

摩訶般若波羅蜜囑累品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜囑累品第二十四

佛告須菩提：「若菩薩聞是甚深般若波羅蜜，信解不疑，不悔不難，是菩薩當於阿閦佛，及諸菩薩所，聞深般若波羅蜜，亦復信解。須菩提！菩薩若能信解如佛所說般若波羅蜜，是人必至阿毘跋致。須菩提！若人但聞般若波羅蜜，尚得饒益，何況信解如所說行。當住薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩聞是甚深般若波羅蜜，信解不疑，不悔不難，是菩薩當於阿閦佛，及諸菩薩所，聞深般若波羅蜜，亦復信解。須菩提！菩薩若能信解如佛所說般若波羅蜜，是人必至阿毘跋致。須菩提！若人但聞般若波羅蜜，尚得饒益，何況信解如所說行。當住薩婆若。」

須菩提白佛言：「世尊！若離如，更無法可得。誰當住薩婆若？誰當得阿耨多羅三藐三菩提？誰當說法？」佛告須菩提：「汝所問離如更無法可得，誰當住薩婆若，誰當得阿耨多羅三藐三菩提，誰當說法者。如是，如是！須菩提！離如更無法，住如中。如尚不可得，何況住如者。如，不能得阿耨多羅三藐三菩提；離如，亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。如，無說法者；離如，亦無說法者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若離如，更無法可得。誰當住薩婆若？誰當得阿耨多羅三藐三菩提？誰當說法？」佛告須菩提：「汝所問離如更無法可得，誰當住薩婆若，誰當得阿耨多羅三藐三菩提，誰當說法者。如是，如是！須菩提！離如更無法，住如中。如尚不可得，何況住如者。如，不能得阿耨多羅三藐三菩提；離如，亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。如，無說法者；離如，亦無說法者。」

爾時釋提桓因白佛言：「世尊！無住如者，無得阿耨多羅三藐三菩提者，無說法者。而菩薩聞是深法，不疑不悔不難，而欲得阿耨多羅三藐三菩提，是為甚難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「世尊！無住如者，無得阿耨多羅三藐三菩提者，無說法者。而菩薩聞是深法，不疑不悔不難，而欲得阿耨多羅三藐三菩提，是為甚難。」

須菩提語釋提桓因：「憍尸迦！如所說，菩薩聞是深法，不疑不悔不難，欲得阿耨多羅三藐三菩提，是為甚難者。憍尸迦！一切法空，此中誰當疑悔難者？」釋提桓因語須菩提：「如所說者，皆因於空，而無所礙。譬如仰射虛空，箭去無礙。須菩提！所說無礙，亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語釋提桓因：「憍尸迦！如所說，菩薩聞是深法，不疑不悔不難，欲得阿耨多羅三藐三菩提，是為甚難者。憍尸迦！一切法空，此中誰當疑悔難者？」釋提桓因語須菩提：「如所說者，皆因於空，而無所礙。譬如仰射虛空，箭去無礙。須菩提！所說無礙，亦如是。」

爾時釋提桓因白佛言：「世尊！我如是說，如是答，為隨如來說，隨法答不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「世尊！我如是說，如是答，為隨如來說，隨法答不？」

「憍尸迦！汝如是說，如是答，為隨如來說，為隨法答，皆為正答。憍尸迦！須菩提所說，皆因於空。須菩提尚不能得般若波羅蜜，何況行般若波羅蜜者；尚不得阿耨多羅三藐三菩提，何況得阿耨多羅三藐三菩提者；尚不得薩婆若，何況得薩婆若者；尚不得如，何況得如者；尚不得無生，何況得無生者；尚不得諸力，何況得諸力者；尚不得無所畏，何況得無所畏者；尚不得法，何況說法者。憍尸迦！須菩提常樂遠離，樂無所得行。憍尸迦！是須菩提所行，於菩薩所行，百分不及一，百千萬億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。憍尸迦！唯除如來所行，菩薩行般若波羅蜜，於餘行中，最大最勝，最上最妙。菩薩所行，亦於聲聞、辟支佛所行，最大最勝，最上最妙。是故，憍尸迦！若人欲於一切眾生中最上者，當行菩薩所行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！汝如是說，如是答，為隨如來說，為隨法答，皆為正答。憍尸迦！須菩提所說，皆因於空。須菩提尚不能得般若波羅蜜，何況行般若波羅蜜者；尚不得阿耨多羅三藐三菩提，何況得阿耨多羅三藐三菩提者；尚不得薩婆若，何況得薩婆若者；尚不得如，何況得如者；尚不得無生，何況得無生者；尚不得諸力，何況得諸力者；尚不得無所畏，何況得無所畏者；尚不得法，何況說法者。憍尸迦！須菩提常樂遠離，樂無所得行。憍尸迦！是須菩提所行，於菩薩所行，百分不及一，百千萬億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。憍尸迦！唯除如來所行，菩薩行般若波羅蜜，於餘行中，最大最勝，最上最妙。菩薩所行，亦於聲聞、辟支佛所行，最大最勝，最上最妙。是故，憍尸迦！若人欲於一切眾生中最上者，當行菩薩所行般若波羅蜜。」

爾時會中忉利諸天子，以天曼陀羅華，散佛上。六百比丘從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛。佛神力故，花悉滿掬，即以此華，散佛上。散已，作是言：「世尊！我等皆當行是上行。」佛即微笑。諸佛常法，若微笑時，青黃赤白無量色光，從口而出。是諸光明，遍照無量無邊世界，上至梵天，還遶身三匝，從頂上入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中忉利諸天子，以天曼陀羅華，散佛上。六百比丘從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛。佛神力故，花悉滿掬，即以此華，散佛上。散已，作是言：「世尊！我等皆當行是上行。」佛即微笑。諸佛常法，若微笑時，青黃赤白無量色光，從口而出。是諸光明，遍照無量無邊世界，上至梵天，還遶身三匝，從頂上入。

阿難即從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！何因緣故微笑？諸佛不以無因緣而笑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難即從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！何因緣故微笑？諸佛不以無因緣而笑。」

佛告阿難：「是六百比丘，當於星宿劫得成佛，同號散花。阿難！是諸如來，比丘僧數，悉皆同等，壽命亦等，俱二萬劫。彼諸比丘，從是已後，在所生處，常得出家，其世界常雨五色好華。是故，阿難！若人欲行上行，當行般若波羅蜜。若菩薩欲行如來行，當行般若波羅蜜。阿難！若菩薩行般若波羅蜜，當知是人，從人間命終，若於兜率天上命終，來生人間。何以故？人中、兜率天上行般若波羅蜜易故。阿難！若菩薩行般若波羅蜜，信樂受持，讀誦書寫。書寫已，以般若波羅蜜，示教利喜，諸餘菩薩。當知是人，為如來所見，當知是人，於諸佛所，種諸善根，不於弟子所種善根。阿難！若菩薩學般若波羅蜜，不驚不畏，信樂受持讀誦，如所說行，當知是人，至現在佛所。若有信般若波羅蜜，不謗不逆，當知是人，已供養諸佛。阿難！若人於佛所種善根，求阿羅漢、辟支佛，是善根不虛，亦不離般若波羅蜜。是故，阿難！我今以般若波羅蜜，囑累於汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是六百比丘，當於星宿劫得成佛，同號散花。阿難！是諸如來，比丘僧數，悉皆同等，壽命亦等，俱二萬劫。彼諸比丘，從是已後，在所生處，常得出家，其世界常雨五色好華。是故，阿難！若人欲行上行，當行般若波羅蜜。若菩薩欲行如來行，當行般若波羅蜜。阿難！若菩薩行般若波羅蜜，當知是人，從人間命終，若於兜率天上命終，來生人間。何以故？人中、兜率天上行般若波羅蜜易故。阿難！若菩薩行般若波羅蜜，信樂受持，讀誦書寫。書寫已，以般若波羅蜜，示教利喜，諸餘菩薩。當知是人，為如來所見，當知是人，於諸佛所，種諸善根，不於弟子所種善根。阿難！若菩薩學般若波羅蜜，不驚不畏，信樂受持讀誦，如所說行，當知是人，至現在佛所。若有信般若波羅蜜，不謗不逆，當知是人，已供養諸佛。阿難！若人於佛所種善根，求阿羅漢、辟支佛，是善根不虛，亦不離般若波羅蜜。是故，阿難！我今以般若波羅蜜，囑累於汝。

「阿難！我所說法，唯除般若波羅蜜，有所受持。若忘失，其過尚少。汝若受持般若波羅蜜，乃至忘失一句，其過甚重。是故，阿難！我以般若波羅蜜，囑累於汝。汝所聞受持，皆應讀誦，悉令通利，善念在心，當令章句分明。何以故？般若波羅蜜，是過去、未來、現在諸佛法藏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我所說法，唯除般若波羅蜜，有所受持。若忘失，其過尚少。汝若受持般若波羅蜜，乃至忘失一句，其過甚重。是故，阿難！我以般若波羅蜜，囑累於汝。汝所聞受持，皆應讀誦，悉令通利，善念在心，當令章句分明。何以故？般若波羅蜜，是過去、未來、現在諸佛法藏故。

「阿難！若人於今現在，欲以慈心恭敬供養我者，是人當以是心，供養般若波羅蜜，受持讀誦，如所說行，即是供養於我。阿難！是人不但供養於我，亦為恭敬供養過去、未來、現在諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若人於今現在，欲以慈心恭敬供養我者，是人當以是心，供養般若波羅蜜，受持讀誦，如所說行，即是供養於我。阿難！是人不但供養於我，亦為恭敬供養過去、未來、現在諸佛。

「阿難！汝若愛重，不捨於我，亦應如是愛重，不捨般若波羅蜜，乃至一句，慎莫忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝若愛重，不捨於我，亦應如是愛重，不捨般若波羅蜜，乃至一句，慎莫忘失。

「阿難！我為囑累般若波羅蜜因緣故，若於一劫百劫、千萬億那由他劫，乃至如恒河沙等劫，說不可盡。阿難！今但略說。如我今為大師，過去現在十方諸佛，於一切世間天、人、阿修羅中，亦為大師。般若波羅蜜亦於一切世間天、人、阿修羅中，而作大師。有如是等無量因緣故，我於一切世間天、人、阿修羅中，以般若波羅蜜，囑累於汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我為囑累般若波羅蜜因緣故，若於一劫百劫、千萬億那由他劫，乃至如恒河沙等劫，說不可盡。阿難！今但略說。如我今為大師，過去現在十方諸佛，於一切世間天、人、阿修羅中，亦為大師。般若波羅蜜亦於一切世間天、人、阿修羅中，而作大師。有如是等無量因緣故，我於一切世間天、人、阿修羅中，以般若波羅蜜，囑累於汝。」

佛告阿難：「若人愛重佛，愛重法，愛重僧，愛重過去、未來、現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提，當以是愛重，愛重般若波羅蜜。此則是我所用教化。阿難！若有人受持讀誦般若波羅蜜，當知是人，則為受持過去、未來、現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若人愛重佛，愛重法，愛重僧，愛重過去、未來、現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提，當以是愛重，愛重般若波羅蜜。此則是我所用教化。阿難！若有人受持讀誦般若波羅蜜，當知是人，則為受持過去、未來、現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。

「阿難！般若波羅蜜欲斷絕時，若欲護助者，是人則是護助過去、未來、現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。何以故？阿難！諸佛阿耨多羅三藐三菩提，皆從般若波羅蜜生。阿難！若過去諸佛阿耨多羅三藐三菩提，皆從般若波羅蜜生；未來諸佛阿耨多羅三藐三菩提，亦從般若波羅蜜生；現在無量阿僧祇世界諸佛阿耨多羅三藐三菩提，亦從般若波羅蜜生。是故，阿難！若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，當善學六波羅蜜。何以故？阿難！諸波羅蜜是諸菩薩母，能生諸佛。若菩薩學是六波羅蜜，當得阿耨多羅三藐三菩提。是故，阿難！我以六波羅蜜，重囑累汝。何以故？是六波羅蜜，是諸佛無盡法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！般若波羅蜜欲斷絕時，若欲護助者，是人則是護助過去、未來、現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。何以故？阿難！諸佛阿耨多羅三藐三菩提，皆從般若波羅蜜生。阿難！若過去諸佛阿耨多羅三藐三菩提，皆從般若波羅蜜生；未來諸佛阿耨多羅三藐三菩提，亦從般若波羅蜜生；現在無量阿僧祇世界諸佛阿耨多羅三藐三菩提，亦從般若波羅蜜生。是故，阿難！若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，當善學六波羅蜜。何以故？阿難！諸波羅蜜是諸菩薩母，能生諸佛。若菩薩學是六波羅蜜，當得阿耨多羅三藐三菩提。是故，阿難！我以六波羅蜜，重囑累汝。何以故？是六波羅蜜，是諸佛無盡法藏。

「阿難！汝若因小乘法，為小乘人說，三千大千世界眾生，皆以是法，證阿羅漢。汝為弟子，功德蓋少不足言；若以六波羅蜜，為菩薩說，汝為弟子，功德具足，我則喜悅。阿難！若人以是小乘法，教三千大千世界眾生，得阿羅漢證，是諸布施持戒，修善福德，寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝若因小乘法，為小乘人說，三千大千世界眾生，皆以是法，證阿羅漢。汝為弟子，功德蓋少不足言；若以六波羅蜜，為菩薩說，汝為弟子，功德具足，我則喜悅。阿難！若人以是小乘法，教三千大千世界眾生，得阿羅漢證，是諸布施持戒，修善福德，寧為多不？」

阿難言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「甚多，世尊！」

佛告阿難：「是福雖多，不如聲聞人，為菩薩說般若波羅蜜，乃至一日，其福甚多。阿難！置此一日，若從旦至食時，置從旦至食時，乃至一漏刻頃，置是一漏刻頃，乃至須臾，為菩薩說法，是人於一切聲聞、辟支佛，善根福德不可相比。若菩薩如是行，如是念，於阿耨多羅三藐三菩提退轉者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是福雖多，不如聲聞人，為菩薩說般若波羅蜜，乃至一日，其福甚多。阿難！置此一日，若從旦至食時，置從旦至食時，乃至一漏刻頃，置是一漏刻頃，乃至須臾，為菩薩說法，是人於一切聲聞、辟支佛，善根福德不可相比。若菩薩如是行，如是念，於阿耨多羅三藐三菩提退轉者，無有是處。」

摩訶般若波羅蜜見阿閦佛品第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜見阿閦佛品第二十五

佛說般若波羅蜜是時會中，四眾——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，佛神力故，見阿閦佛在大會中，恭敬圍繞，而為說法。如大海水，不可移動。時諸比丘，皆阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，心得自在，及諸菩薩摩訶薩，其數無量。佛攝神力，大會四眾等，皆不復見阿閦如來，及聲聞菩薩，國界嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說般若波羅蜜是時會中，四眾——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，佛神力故，見阿閦佛在大會中，恭敬圍繞，而為說法。如大海水，不可移動。時諸比丘，皆阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，心得自在，及諸菩薩摩訶薩，其數無量。佛攝神力，大會四眾等，皆不復見阿閦如來，及聲聞菩薩，國界嚴飾。

佛告阿難：「一切法亦如是，不與眼作對。如今阿閦佛，及阿羅漢、諸菩薩眾，皆不復現。何以故？法不見法，法不知法。阿難！一切法，非知者，非見者，無作者，無貪著，不分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「一切法亦如是，不與眼作對。如今阿閦佛，及阿羅漢、諸菩薩眾，皆不復現。何以故？法不見法，法不知法。阿難！一切法，非知者，非見者，無作者，無貪著，不分別故。

「阿難！一切法不可思議，猶如幻人；一切法無受者，不堅牢故。菩薩如是行者，名為行般若波羅蜜，於法亦無所著。菩薩如是學者，名為學般若波羅蜜。阿難！若菩薩欲到一切法彼岸，當學般若波羅蜜。何以故？阿難！學般若波羅蜜，於諸學中，最為第一，安樂利益諸世間故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！一切法不可思議，猶如幻人；一切法無受者，不堅牢故。菩薩如是行者，名為行般若波羅蜜，於法亦無所著。菩薩如是學者，名為學般若波羅蜜。阿難！若菩薩欲到一切法彼岸，當學般若波羅蜜。何以故？阿難！學般若波羅蜜，於諸學中，最為第一，安樂利益諸世間故。

「阿難！如是學者，無依止者，為作依止。如是學者，諸佛所許，諸佛所讚。諸佛如是學已，能以足指震動三千大千世界。阿難！諸佛學是般若波羅蜜，於過去、未來、現在一切法中，得無礙知見。阿難！是故般若波羅蜜，最上最妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如是學者，無依止者，為作依止。如是學者，諸佛所許，諸佛所讚。諸佛如是學已，能以足指震動三千大千世界。阿難！諸佛學是般若波羅蜜，於過去、未來、現在一切法中，得無礙知見。阿難！是故般若波羅蜜，最上最妙。

「阿難！若欲稱量般若波羅蜜，即是稱量虛空。何以故？是般若波羅蜜無量故。阿難！我不說有般若波羅蜜有限有量。阿難！名字章句語言有量，般若波羅蜜無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若欲稱量般若波羅蜜，即是稱量虛空。何以故？是般若波羅蜜無量故。阿難！我不說有般若波羅蜜有限有量。阿難！名字章句語言有量，般若波羅蜜無量。」

「世尊！何因緣故，般若波羅蜜無量？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何因緣故，般若波羅蜜無量？」

「阿難！般若波羅蜜，無盡故無量；般若波羅蜜，離故無量。阿難！過去諸佛皆從般若波羅蜜出，而般若波羅蜜不盡；未來諸佛皆從般若波羅蜜出，而般若波羅蜜不盡；現在無量世界諸佛皆從般若波羅蜜出，而般若波羅蜜不盡。是故，般若波羅蜜已不盡，今不盡，當不盡。阿難！若人欲盡般若波羅蜜，為欲盡虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！般若波羅蜜，無盡故無量；般若波羅蜜，離故無量。阿難！過去諸佛皆從般若波羅蜜出，而般若波羅蜜不盡；未來諸佛皆從般若波羅蜜出，而般若波羅蜜不盡；現在無量世界諸佛皆從般若波羅蜜出，而般若波羅蜜不盡。是故，般若波羅蜜已不盡，今不盡，當不盡。阿難！若人欲盡般若波羅蜜，為欲盡虛空。」

爾時須菩提作是念：「是事甚深，我當問佛。」即白佛言：「世尊！般若波羅蜜無盡耶？」「須菩提！般若波羅蜜無盡。虛空無盡故，般若波羅蜜無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提作是念：「是事甚深，我當問佛。」即白佛言：「世尊！般若波羅蜜無盡耶？」「須菩提！般若波羅蜜無盡。虛空無盡故，般若波羅蜜無盡。」

「世尊！應云何出生般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！應云何出生般若波羅蜜？」

「須菩提！色無盡故，是生般若波羅蜜；受、想、行、識無盡故，是生般若波羅蜜。須菩提！菩薩坐道場時，如是觀十二因緣，離於二邊，是為菩薩不共之法。若菩薩如是觀因緣法，不墮聲聞、辟支佛地，疾近薩婆若，必得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！色無盡故，是生般若波羅蜜；受、想、行、識無盡故，是生般若波羅蜜。須菩提！菩薩坐道場時，如是觀十二因緣，離於二邊，是為菩薩不共之法。若菩薩如是觀因緣法，不墮聲聞、辟支佛地，疾近薩婆若，必得阿耨多羅三藐三菩提。

「須菩提！若諸菩薩有退轉者，不得如是念，不知菩薩行般若波羅蜜，云何以無盡法，觀十二因緣？須菩提！若諸菩薩有退轉者，不得如是方便之力。須菩提！若諸菩薩不退轉者，皆得如是方便之力，所謂菩薩行般若波羅蜜，以如是無盡法，觀十二因緣。若菩薩如是觀時，不見諸法，無因緣生；亦不見諸法。常不見諸法作者受者。須菩提！是名菩薩行般若波羅蜜時，觀十二因緣法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若諸菩薩有退轉者，不得如是念，不知菩薩行般若波羅蜜，云何以無盡法，觀十二因緣？須菩提！若諸菩薩有退轉者，不得如是方便之力。須菩提！若諸菩薩不退轉者，皆得如是方便之力，所謂菩薩行般若波羅蜜，以如是無盡法，觀十二因緣。若菩薩如是觀時，不見諸法，無因緣生；亦不見諸法。常不見諸法作者受者。須菩提！是名菩薩行般若波羅蜜時，觀十二因緣法。

「須菩提！若菩薩行般若波羅蜜時，不見色，不見受、想、行、識，不見此佛世界，不見彼佛世界，亦不見有法，見此佛世界、彼佛世界。須菩提！若有菩薩能如是行般若波羅蜜，是時惡魔憂愁，如箭入心。譬如新喪父母，甚大憂毒。菩薩亦如是，行般若波羅蜜，惡魔甚大憂毒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩行般若波羅蜜時，不見色，不見受、想、行、識，不見此佛世界，不見彼佛世界，亦不見有法，見此佛世界、彼佛世界。須菩提！若有菩薩能如是行般若波羅蜜，是時惡魔憂愁，如箭入心。譬如新喪父母，甚大憂毒。菩薩亦如是，行般若波羅蜜，惡魔甚大憂毒。」

「世尊！但一惡魔愁毒，三千世界惡魔皆悉愁毒耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！但一惡魔愁毒，三千世界惡魔皆悉愁毒耶？」

「須菩提！是諸惡魔皆悉憂毒，各於坐處，不能自安。須菩提！菩薩如是行般若波羅蜜，一切世間天、人、阿修羅，無能得便，不見有法可退者。是故，須菩提！菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，當如是行般若波羅蜜。菩薩如是行般若波羅蜜時，則具足檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜時，則具足諸波羅蜜，亦能具足方便力。是菩薩行般若波羅蜜，諸有所作，生便能知。是故，須菩提！菩薩欲得方便力者，當學般若波羅蜜，當修般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！是諸惡魔皆悉憂毒，各於坐處，不能自安。須菩提！菩薩如是行般若波羅蜜，一切世間天、人、阿修羅，無能得便，不見有法可退者。是故，須菩提！菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，當如是行般若波羅蜜。菩薩如是行般若波羅蜜時，則具足檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜時，則具足諸波羅蜜，亦能具足方便力。是菩薩行般若波羅蜜，諸有所作，生便能知。是故，須菩提！菩薩欲得方便力者，當學般若波羅蜜，當修般若波羅蜜。

「須菩提！若菩薩行般若波羅蜜，生般若波羅蜜時，應念現在無量無邊世界諸佛，諸佛薩婆若智，皆從般若波羅蜜生。菩薩如是念時，應如是思惟：『如十方諸佛所得諸法相，我亦當得。』須菩提！菩薩行般若波羅蜜，應生如是念。須菩提！若菩薩能生如是念，乃至彈指頃，勝於如恒河沙劫，布施福德，何況一日半日，當知是菩薩，必至阿毘跋致；當知是菩薩，為諸佛所念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩行般若波羅蜜，生般若波羅蜜時，應念現在無量無邊世界諸佛，諸佛薩婆若智，皆從般若波羅蜜生。菩薩如是念時，應如是思惟：『如十方諸佛所得諸法相，我亦當得。』須菩提！菩薩行般若波羅蜜，應生如是念。須菩提！若菩薩能生如是念，乃至彈指頃，勝於如恒河沙劫，布施福德，何況一日半日，當知是菩薩，必至阿毘跋致；當知是菩薩，為諸佛所念。

「須菩提！菩薩為諸佛所念者，不生餘處，必當立於阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩終不墮三惡道，常生好處，不離諸佛。須菩提！菩薩行般若波羅蜜，生般若波羅蜜，乃至彈指頃得如是功德，何況一日，若過一日。如香象菩薩，今在阿閦佛所，行菩薩道，常不離般若波羅蜜行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩為諸佛所念者，不生餘處，必當立於阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩終不墮三惡道，常生好處，不離諸佛。須菩提！菩薩行般若波羅蜜，生般若波羅蜜，乃至彈指頃得如是功德，何況一日，若過一日。如香象菩薩，今在阿閦佛所，行菩薩道，常不離般若波羅蜜行。」

說是法時，諸比丘眾，一切大會天、人、阿修羅，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，諸比丘眾，一切大會天、人、阿修羅，皆大歡喜。

摩訶般若波羅蜜隨知品第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜隨知品第二十六

佛告須菩提：「一切法無分別，當知般若波羅蜜亦如是；一切法無壞，當知般若波羅蜜亦如是；一切法但假名字，當知般若波羅蜜亦如是；一切法以言說故有，當知般若波羅蜜亦如是；又此言說，無所有，無處所，當知般若波羅蜜亦如是；一切法虛假為用，當知般若波羅蜜亦如是；一切法無量，當知般若波羅蜜亦如是；色無量，當知般若波羅蜜亦如是；受、想、行、識無量，當知般若波羅蜜亦如是；一切法無相，當知般若波羅蜜亦如是；一切法通達相，當知般若波羅蜜亦如是；一切法本來清淨，當知般若波羅蜜亦如是；一切法無言說，當知般若波羅蜜亦如是；一切法同於滅，當知般若波羅蜜亦如是；一切法如涅槃，當知般若波羅蜜亦如是；一切法不來不去，無所生，當知般若波羅蜜亦如是；一切法無彼我，當知般若波羅蜜亦如是；賢聖畢竟清淨，當知般若波羅蜜亦如是；捨一切檐，當知般若波羅蜜亦如是。何以故？色無形無處，自性無故；受、想、行、識無形無處，自性無故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「一切法無分別，當知般若波羅蜜亦如是；一切法無壞，當知般若波羅蜜亦如是；一切法但假名字，當知般若波羅蜜亦如是；一切法以言說故有，當知般若波羅蜜亦如是；又此言說，無所有，無處所，當知般若波羅蜜亦如是；一切法虛假為用，當知般若波羅蜜亦如是；一切法無量，當知般若波羅蜜亦如是；色無量，當知般若波羅蜜亦如是；受、想、行、識無量，當知般若波羅蜜亦如是；一切法無相，當知般若波羅蜜亦如是；一切法通達相，當知般若波羅蜜亦如是；一切法本來清淨，當知般若波羅蜜亦如是；一切法無言說，當知般若波羅蜜亦如是；一切法同於滅，當知般若波羅蜜亦如是；一切法如涅槃，當知般若波羅蜜亦如是；一切法不來不去，無所生，當知般若波羅蜜亦如是；一切法無彼我，當知般若波羅蜜亦如是；賢聖畢竟清淨，當知般若波羅蜜亦如是；捨一切檐，當知般若波羅蜜亦如是。何以故？色無形無處，自性無故；受、想、行、識無形無處，自性無故。

「一切法無熱，當知般若波羅蜜亦如是；一切法無染無離，當知般若波羅蜜亦如是。何以故？色無所有故，無染無離；受、想、行、識無所有故，無染無離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法無熱，當知般若波羅蜜亦如是；一切法無染無離，當知般若波羅蜜亦如是。何以故？色無所有故，無染無離；受、想、行、識無所有故，無染無離。

「一切法性清淨，當知般若波羅蜜亦如是；一切法無繫著，當知般若波羅蜜亦如是；一切法是菩提覺以佛慧，當知般若波羅蜜亦如是；一切法空、無相、無作，當知般若波羅蜜亦如是；一切法是藥，慈心為首，當知般若波羅蜜亦如是；一切法梵相慈相，無過無恚，當知般若波羅蜜亦如是；大海無邊，當知般若波羅蜜亦如是；虛空無邊，當知般若波羅蜜亦如是；日照無邊，當知般若波羅蜜亦如是；色離，當知般若波羅蜜亦如是；受、想、行、識離，當知般若波羅蜜亦如是；一切音聲無邊，當知般若波羅蜜亦如是；諸性無邊，當知般若波羅蜜亦如是；集無量善法，當知般若波羅蜜亦如是；一切法三昧無邊，當知般若波羅蜜亦如是；佛法無邊，當知般若波羅蜜亦如是；法無邊，當知般若波羅蜜亦如是；空無邊，當知般若波羅蜜亦如是；心心數法無邊，當知般若波羅蜜亦如是；諸心所行無邊，當知般若波羅蜜亦如是；善法無量，當知般若波羅蜜亦如是；不善法無量，當知般若波羅蜜亦如是；如師子吼，當知般若波羅蜜亦如是。何以故？色如大海，受、想、行、識如大海；色如虛空，受、想、行、識如虛空；色如須彌山莊嚴，受、想、行、識如須彌山莊嚴；色如日光，受、想、行、識如日光；色如聲無邊，受、想、行、識如聲無邊；色如眾生性無邊，受、想、行、識如眾生性無邊；色如地，受、想、行、識如地；色如水，受、想、行、識如水；色如火，受、想、行、識如火；色如風，受、想、行、識如風；色如空種，受、想、行、識如空種；色離集善相，受、想、行、識離集善相；色離和合法，受、想、行、識離和合法；色三昧故無邊，受、想、行、識三昧故無邊。色，色離色性，色如是佛法。受、想、行、識，識離識性，識如是佛法。色相無邊，受、想、行、識相無邊；色空無邊，受、想、行、識空無邊；色心所行故無邊，受、想、行、識心所行故無邊；色中善不善不可得，受、想、行、識中善不善不可得；色不可壞，受、想、行、識不可壞；色是師子吼，受、想、行、識是師子吼。當知般若波羅蜜亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法性清淨，當知般若波羅蜜亦如是；一切法無繫著，當知般若波羅蜜亦如是；一切法是菩提覺以佛慧，當知般若波羅蜜亦如是；一切法空、無相、無作，當知般若波羅蜜亦如是；一切法是藥，慈心為首，當知般若波羅蜜亦如是；一切法梵相慈相，無過無恚，當知般若波羅蜜亦如是；大海無邊，當知般若波羅蜜亦如是；虛空無邊，當知般若波羅蜜亦如是；日照無邊，當知般若波羅蜜亦如是；色離，當知般若波羅蜜亦如是；受、想、行、識離，當知般若波羅蜜亦如是；一切音聲無邊，當知般若波羅蜜亦如是；諸性無邊，當知般若波羅蜜亦如是；集無量善法，當知般若波羅蜜亦如是；一切法三昧無邊，當知般若波羅蜜亦如是；佛法無邊，當知般若波羅蜜亦如是；法無邊，當知般若波羅蜜亦如是；空無邊，當知般若波羅蜜亦如是；心心數法無邊，當知般若波羅蜜亦如是；諸心所行無邊，當知般若波羅蜜亦如是；善法無量，當知般若波羅蜜亦如是；不善法無量，當知般若波羅蜜亦如是；如師子吼，當知般若波羅蜜亦如是。何以故？色如大海，受、想、行、識如大海；色如虛空，受、想、行、識如虛空；色如須彌山莊嚴，受、想、行、識如須彌山莊嚴；色如日光，受、想、行、識如日光；色如聲無邊，受、想、行、識如聲無邊；色如眾生性無邊，受、想、行、識如眾生性無邊；色如地，受、想、行、識如地；色如水，受、想、行、識如水；色如火，受、想、行、識如火；色如風，受、想、行、識如風；色如空種，受、想、行、識如空種；色離集善相，受、想、行、識離集善相；色離和合法，受、想、行、識離和合法；色三昧故無邊，受、想、行、識三昧故無邊。色，色離色性，色如是佛法。受、想、行、識，識離識性，識如是佛法。色相無邊，受、想、行、識相無邊；色空無邊，受、想、行、識空無邊；色心所行故無邊，受、想、行、識心所行故無邊；色中善不善不可得，受、想、行、識中善不善不可得；色不可壞，受、想、行、識不可壞；色是師子吼，受、想、行、識是師子吼。當知般若波羅蜜亦如是。」