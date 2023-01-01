小品般若波羅蜜經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小品般若波羅蜜經卷第八

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

深心求菩提品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深心求菩提品第二十

佛告須菩提：「若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，應當親近善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，應當親近善知識。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩善知識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩善知識？」

佛告須菩提：「諸佛世尊，是菩薩善知識。何以故？能教菩薩令入般若波羅蜜故。須菩提！是名菩薩善知識。復次，須菩提！六波羅蜜是菩薩善知識；六波羅蜜是菩薩大師；六波羅蜜是菩薩道；六波羅蜜是菩薩光明；六波羅蜜是菩薩炬。須菩提！過去諸佛，皆從六波羅蜜生；未來諸佛，皆從六波羅蜜生；現在十方無量阿僧祇世界諸佛，皆從六波羅蜜生。又三世諸佛薩婆若，皆從六波羅蜜生。何以故？諸佛行六波羅蜜，以四攝法，攝取眾生。所謂布施、愛語、利益、同事，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是故當知六波羅蜜，是大師，是父是母，是舍是歸，是洲是救，是究竟道。六波羅蜜利益一切眾生。是故菩薩欲自深智明了，不隨他語，不信他法。若欲斷一切眾生疑，應當學是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「諸佛世尊，是菩薩善知識。何以故？能教菩薩令入般若波羅蜜故。須菩提！是名菩薩善知識。復次，須菩提！六波羅蜜是菩薩善知識；六波羅蜜是菩薩大師；六波羅蜜是菩薩道；六波羅蜜是菩薩光明；六波羅蜜是菩薩炬。須菩提！過去諸佛，皆從六波羅蜜生；未來諸佛，皆從六波羅蜜生；現在十方無量阿僧祇世界諸佛，皆從六波羅蜜生。又三世諸佛薩婆若，皆從六波羅蜜生。何以故？諸佛行六波羅蜜，以四攝法，攝取眾生。所謂布施、愛語、利益、同事，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是故當知六波羅蜜，是大師，是父是母，是舍是歸，是洲是救，是究竟道。六波羅蜜利益一切眾生。是故菩薩欲自深智明了，不隨他語，不信他法。若欲斷一切眾生疑，應當學是般若波羅蜜。」

「世尊！又何等相，是般若波羅蜜？」「須菩提！無礙相，是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！又何等相，是般若波羅蜜？」「須菩提！無礙相，是般若波羅蜜。」

「世尊！頗有因緣，如般若波羅蜜無礙相，一切法亦無礙相耶？」「有。須菩提！如般若波羅蜜無礙相，一切法亦無礙相。何以故？須菩提！一切法離相，一切法空相。是故，須菩提！當知般若波羅蜜亦離相空相，一切法亦離相空相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！頗有因緣，如般若波羅蜜無礙相，一切法亦無礙相耶？」「有。須菩提！如般若波羅蜜無礙相，一切法亦無礙相。何以故？須菩提！一切法離相，一切法空相。是故，須菩提！當知般若波羅蜜亦離相空相，一切法亦離相空相。」

「世尊！若一切法離相空相，云何眾生，有垢有淨？何以故？離相法無垢無淨，空相法無垢無淨。離相法，空相法，不能得阿耨多羅三藐三菩提。離離相，離空相，更無有法能得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我今云何當知是義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若一切法離相空相，云何眾生，有垢有淨？何以故？離相法無垢無淨，空相法無垢無淨。離相法，空相法，不能得阿耨多羅三藐三菩提。離離相，離空相，更無有法能得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我今云何當知是義？」

「須菩提！我還問汝，隨意答我。須菩提！於意云何？眾生長夜著我我所不？」「如是，如是！世尊！眾生長夜著我、我所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！我還問汝，隨意答我。須菩提！於意云何？眾生長夜著我我所不？」「如是，如是！世尊！眾生長夜著我、我所。」

「須菩提！於意云何？我、我所空不？」「世尊！我、我所空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？我、我所空不？」「世尊！我、我所空。」

「須菩提！於意云何？眾生以我、我所，往來生死不？」「如是，如是！世尊！眾生以我、我所，故往來生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？眾生以我、我所，往來生死不？」「如是，如是！世尊！眾生以我、我所，故往來生死。」

「須菩提！如是眾生名為有垢，隨眾生所受所著故。是中實無有垢，亦無受垢者。須菩提！若不受一切法，則無我、無我所，是名為淨。是中實無有淨，亦無有受淨者。菩薩如是行，名為行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如是眾生名為有垢，隨眾生所受所著故。是中實無有垢，亦無受垢者。須菩提！若不受一切法，則無我、無我所，是名為淨。是中實無有淨，亦無有受淨者。菩薩如是行，名為行般若波羅蜜。」

「世尊！若菩薩如是行，則不行色，不行受、想、行、識。若菩薩如是行者，一切世間天、人、阿修羅不能降伏。世尊！菩薩如是行者，勝一切聲聞、辟支佛所行，住無勝處。世尊！無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念，近於阿耨多羅三藐三菩提，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩如是行，則不行色，不行受、想、行、識。若菩薩如是行者，一切世間天、人、阿修羅不能降伏。世尊！菩薩如是行者，勝一切聲聞、辟支佛所行，住無勝處。世尊！無勝菩薩晝夜行是應般若波羅蜜念，近於阿耨多羅三藐三菩提，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告須菩提：「於意云何？假令閻浮提所有眾生，一時皆得人身，發阿耨多羅三藐三菩提心。發心已，盡形布施。以是布施，迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！於意云何？是人以是因緣得福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於意云何？假令閻浮提所有眾生，一時皆得人身，發阿耨多羅三藐三菩提心。發心已，盡形布施。以是布施，迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！於意云何？是人以是因緣得福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！」

佛言：「若菩薩乃至一日，行應般若波羅蜜念，其福勝彼。隨喜菩薩行應般若波羅蜜念，能為一切眾生而作福田。何以故？唯除諸佛，其餘眾生，無如是深慈心，如菩薩摩訶薩。諸菩薩因般若波羅蜜，能生如是慧。以是慧，見一切眾生受諸苦惱，如被刑戮，菩薩即得大悲之心。得大悲已，以天眼觀諸眾生，見無量眾生，有無間罪，墮於諸難，即生憐愍之心。不住是相，亦不住餘相。須菩提！是名諸菩薩大智光明。行是道者，則為一切眾生福田，而不退轉阿耨多羅三藐三菩提。所受供養，衣服、飲食、臥具、醫藥，所須之物，一心修習般若波羅蜜故，能淨報施恩，亦近薩婆若。是故菩薩，若欲不空食國中施，若欲利益一切眾生，若欲示一切眾生正道，若欲解一切眾生牢獄繫縛，若欲與一切眾生慧眼，常應修行，應般若波羅蜜念。若行應般若波羅蜜念，是菩薩有所言說，亦與般若波羅蜜相應。何以故？是菩薩有所言說，皆隨順般若波羅蜜念。有所念，亦隨順言說。菩薩常應如是晝夜念般若波羅蜜。須菩提！譬如人得未曾有寶。得已，大喜，而復還失。以是因緣，憂愁苦惱。其心常念：『我今如何失此大寶？』須菩提！菩薩亦如是。大寶者，是般若波羅蜜。菩薩得是已，常應以應薩婆若心，念般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若菩薩乃至一日，行應般若波羅蜜念，其福勝彼。隨喜菩薩行應般若波羅蜜念，能為一切眾生而作福田。何以故？唯除諸佛，其餘眾生，無如是深慈心，如菩薩摩訶薩。諸菩薩因般若波羅蜜，能生如是慧。以是慧，見一切眾生受諸苦惱，如被刑戮，菩薩即得大悲之心。得大悲已，以天眼觀諸眾生，見無量眾生，有無間罪，墮於諸難，即生憐愍之心。不住是相，亦不住餘相。須菩提！是名諸菩薩大智光明。行是道者，則為一切眾生福田，而不退轉阿耨多羅三藐三菩提。所受供養，衣服、飲食、臥具、醫藥，所須之物，一心修習般若波羅蜜故，能淨報施恩，亦近薩婆若。是故菩薩，若欲不空食國中施，若欲利益一切眾生，若欲示一切眾生正道，若欲解一切眾生牢獄繫縛，若欲與一切眾生慧眼，常應修行，應般若波羅蜜念。若行應般若波羅蜜念，是菩薩有所言說，亦與般若波羅蜜相應。何以故？是菩薩有所言說，皆隨順般若波羅蜜念。有所念，亦隨順言說。菩薩常應如是晝夜念般若波羅蜜。須菩提！譬如人得未曾有寶。得已，大喜，而復還失。以是因緣，憂愁苦惱。其心常念：『我今如何失此大寶？』須菩提！菩薩亦如是。大寶者，是般若波羅蜜。菩薩得是已，常應以應薩婆若心，念般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！若一切念，從本已來，性常離者，云何說言不應離是應般若波羅蜜念。」「須菩提！若菩薩能如是知，即不離般若波羅蜜。何以故？般若波羅蜜空，是中無有退失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若一切念，從本已來，性常離者，云何說言不應離是應般若波羅蜜念。」「須菩提！若菩薩能如是知，即不離般若波羅蜜。何以故？般若波羅蜜空，是中無有退失。」

「世尊！若般若波羅蜜空，菩薩云何以般若波羅蜜而得增長？云何亦得近於阿耨多羅三藐三菩提？」「須菩提！菩薩行般若波羅蜜，亦無增無減。須菩提！若菩薩聞是說，不驚不怖，不沒不退，當知是菩薩行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若般若波羅蜜空，菩薩云何以般若波羅蜜而得增長？云何亦得近於阿耨多羅三藐三菩提？」「須菩提！菩薩行般若波羅蜜，亦無增無減。須菩提！若菩薩聞是說，不驚不怖，不沒不退，當知是菩薩行般若波羅蜜。」

「世尊！般若波羅蜜空相是行般若波羅蜜不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！般若波羅蜜空相是行般若波羅蜜不？」「不也，須菩提！」

「世尊！離般若波羅蜜更有法行般若波羅蜜不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！離般若波羅蜜更有法行般若波羅蜜不？」「不也，須菩提！」

「世尊！空可行空不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空可行空不？」「不也，須菩提！」

「世尊！離空可行空不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！離空可行空不？」「不也，須菩提！」

「世尊！行色是行般若波羅蜜不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！行色是行般若波羅蜜不？」「不也，須菩提！」

「世尊！行受、想、行、識，是行般若波羅蜜不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！行受、想、行、識，是行般若波羅蜜不？」「不也，須菩提！」

「世尊！離色，有法可行般若波羅蜜不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！離色，有法可行般若波羅蜜不？」「不也，須菩提！」

「世尊！離受、想、行、識，有法可行般若波羅蜜不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！離受、想、行、識，有法可行般若波羅蜜不？」「不也，須菩提！」

「世尊！菩薩云何行，名為行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩云何行，名為行般若波羅蜜？」

「須菩提！於意云何？汝見有法行般若波羅蜜不？」「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？汝見有法行般若波羅蜜不？」「不也，世尊！」

「須菩提！汝見般若波羅蜜法是菩薩行處不？」「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝見般若波羅蜜法是菩薩行處不？」「不也，世尊！」

「須菩提！於意云何？汝所不見法，頗有生不？」「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？汝所不見法，頗有生不？」「不也，世尊！」

「須菩提！是名諸佛無生法忍。菩薩能成就如是忍者，當得受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！是名諸佛無所畏道。菩薩行是道，修習親近，若當不得佛無上智、大智、自然智、一切智、如來智，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！是名諸佛無生法忍。菩薩能成就如是忍者，當得受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！是名諸佛無所畏道。菩薩行是道，修習親近，若當不得佛無上智、大智、自然智、一切智、如來智，無有是處。」

「世尊！一切法無生，以是得受阿耨多羅三藐三菩提記不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切法無生，以是得受阿耨多羅三藐三菩提記不？」「不也，須菩提！」

「世尊！今云何名為得受阿耨多羅三藐三菩提記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！今云何名為得受阿耨多羅三藐三菩提記？」

「須菩提！於意云何？汝見有法受阿耨多羅三藐三菩提記不？」「不也，世尊！我不見有法受阿耨多羅三藐三菩提記，亦不見所用法，亦不見所得法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？汝見有法受阿耨多羅三藐三菩提記不？」「不也，世尊！我不見有法受阿耨多羅三藐三菩提記，亦不見所用法，亦不見所得法。」

「須菩提！如是一切法不可得。不應作是言：『是法可得，是所用法可得。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如是一切法不可得。不應作是言：『是法可得，是所用法可得。』」

爾時釋提桓因在大會中白佛言：「世尊！般若波羅蜜甚深難見難解，畢竟離故。若人聞是般若波羅蜜，書寫受持讀誦，當知是人，福德不少。」「憍尸迦！於意云何？假令閻浮提所有眾生，成就十善道，其所得福，不如是人聞是般若波羅蜜，書寫受持讀誦，百分不及一，百千萬億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因在大會中白佛言：「世尊！般若波羅蜜甚深難見難解，畢竟離故。若人聞是般若波羅蜜，書寫受持讀誦，當知是人，福德不少。」「憍尸迦！於意云何？假令閻浮提所有眾生，成就十善道，其所得福，不如是人聞是般若波羅蜜，書寫受持讀誦，百分不及一，百千萬億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」

時有一比丘，語釋提桓因言：「憍尸迦！如是善男子、善女人，勝於仁者。」釋提桓因言：「此人一發心頃，尚勝於我，何況得聞般若波羅蜜，書寫受持讀誦，如所說行。是人於一切世間、天、人、阿修羅中，最為殊勝。菩薩行般若波羅蜜，不但勝於一切世間、天、人、阿修羅，亦勝須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，菩薩行般若波羅蜜。不但勝須陀洹，乃至辟支佛，亦勝菩薩離般若波羅蜜，無方便行檀波羅蜜。不但勝離般若波羅蜜，無方便行檀波羅蜜，亦勝離般若波羅蜜，無方便行尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜。如是菩薩最為殊勝。若菩薩隨般若波羅蜜所說行者，皆勝一切世間天、人、阿修羅。一切世間天、人、阿修羅，皆應恭敬供養。若菩薩行，隨般若波羅蜜所教行者，是菩薩不斷一切種智，是菩薩近阿耨多羅三藐三菩提，是菩薩必坐道場，是菩薩拯濟沒溺生死眾生。菩薩如是學，名為學般若波羅蜜。如是學，名為不學聲聞、辟支佛。若菩薩如是學，時四天王持四鉢至其所，作是言：『善男子！汝疾學得阿耨多羅三藐三菩提。坐道場時，我等當奉此四鉢。』世尊！我亦自往問訊，何況餘諸天子。菩薩學般若波羅蜜者，諸佛常共護念。世間眾生，種種苦惱，是菩薩能隨行般若波羅蜜故，無是諸苦。世尊！是菩薩現世功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有一比丘，語釋提桓因言：「憍尸迦！如是善男子、善女人，勝於仁者。」釋提桓因言：「此人一發心頃，尚勝於我，何況得聞般若波羅蜜，書寫受持讀誦，如所說行。是人於一切世間、天、人、阿修羅中，最為殊勝。菩薩行般若波羅蜜，不但勝於一切世間、天、人、阿修羅，亦勝須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，菩薩行般若波羅蜜。不但勝須陀洹，乃至辟支佛，亦勝菩薩離般若波羅蜜，無方便行檀波羅蜜。不但勝離般若波羅蜜，無方便行檀波羅蜜，亦勝離般若波羅蜜，無方便行尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜。如是菩薩最為殊勝。若菩薩隨般若波羅蜜所說行者，皆勝一切世間天、人、阿修羅。一切世間天、人、阿修羅，皆應恭敬供養。若菩薩行，隨般若波羅蜜所教行者，是菩薩不斷一切種智，是菩薩近阿耨多羅三藐三菩提，是菩薩必坐道場，是菩薩拯濟沒溺生死眾生。菩薩如是學，名為學般若波羅蜜。如是學，名為不學聲聞、辟支佛。若菩薩如是學，時四天王持四鉢至其所，作是言：『善男子！汝疾學得阿耨多羅三藐三菩提。坐道場時，我等當奉此四鉢。』世尊！我亦自往問訊，何況餘諸天子。菩薩學般若波羅蜜者，諸佛常共護念。世間眾生，種種苦惱，是菩薩能隨行般若波羅蜜故，無是諸苦。世尊！是菩薩現世功德。」

爾時阿難作是念：「是釋提桓因自以智慧力如是說耶？為是佛神力？」釋提桓因知阿難心所念，語阿難言：「皆是佛神力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難作是念：「是釋提桓因自以智慧力如是說耶？為是佛神力？」釋提桓因知阿難心所念，語阿難言：「皆是佛神力。」

佛告阿難：「如是，如是！阿難！如釋提桓因所說，皆是佛神力。阿難！菩薩學般若波羅蜜，修習般若波羅蜜時，三千大千世界，諸魔皆生疑惑。是菩薩，為當中道，證實際，墮聲聞、辟支佛地，為當直至阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是，如是！阿難！如釋提桓因所說，皆是佛神力。阿難！菩薩學般若波羅蜜，修習般若波羅蜜時，三千大千世界，諸魔皆生疑惑。是菩薩，為當中道，證實際，墮聲聞、辟支佛地，為當直至阿耨多羅三藐三菩提。」

摩訶般若波羅蜜恭敬菩薩品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜恭敬菩薩品第二十一

佛告阿難：「若菩薩不離般若波羅蜜行，爾時惡魔憂惱如箭入心，放大雨雹，雷電霹靂，欲令菩薩驚怖毛竪，其心退沒，於阿耨多羅三藐三菩提，乃至一念錯亂。阿難！惡魔不必普欲惱亂一切菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若菩薩不離般若波羅蜜行，爾時惡魔憂惱如箭入心，放大雨雹，雷電霹靂，欲令菩薩驚怖毛竪，其心退沒，於阿耨多羅三藐三菩提，乃至一念錯亂。阿難！惡魔不必普欲惱亂一切菩薩。」

「世尊！何等菩薩為惡魔所亂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何等菩薩為惡魔所亂？」

「阿難！有菩薩先世聞說深般若波羅蜜，不能信受。如是之人，惡魔惱亂而得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！有菩薩先世聞說深般若波羅蜜，不能信受。如是之人，惡魔惱亂而得其便。

「復次，阿難！若菩薩聞深般若波羅蜜時，心生疑惑，有是深般若波羅蜜耶？無耶？阿難！如是菩薩亦為惡魔之所得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩聞深般若波羅蜜時，心生疑惑，有是深般若波羅蜜耶？無耶？阿難！如是菩薩亦為惡魔之所得便。

「復次，阿難！有菩薩離善知識，為惡知識所得，是人不聞深般若波羅蜜中義。以不聞故，不知不見，云何應行般若波羅蜜？云何應修般若波羅蜜？阿難！是人亦為惡魔得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！有菩薩離善知識，為惡知識所得，是人不聞深般若波羅蜜中義。以不聞故，不知不見，云何應行般若波羅蜜？云何應修般若波羅蜜？阿難！是人亦為惡魔得便。

「復次，阿難！若菩薩受持邪法，是人亦為惡魔得便。惡魔作是念：『是人助我，亦令餘人助我，亦能滿我所願。』阿難！是人亦為惡魔得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩受持邪法，是人亦為惡魔得便。惡魔作是念：『是人助我，亦令餘人助我，亦能滿我所願。』阿難！是人亦為惡魔得便。

「復次，阿難！菩薩云何為惡魔得便？若菩薩聞深般若波羅蜜，語餘菩薩言：『是般若波羅蜜甚深，我等猶尚不能得底，汝等何用聞為！』是人亦為惡魔得便。阿難！若菩薩輕餘菩薩言：『我是遠離行者，汝等無此功德。』爾時惡魔甚大歡喜踊躍。阿難！若有眾菩薩為惡魔稱其名字，得是名字故，輕餘清淨善心菩薩，是等無有阿毘跋致菩薩功德相貌，而假託阿毘跋致功德，增長煩惱，自高其身，而下他人，作是言：『我有所功德，汝無是事。』爾時惡魔即大歡喜，作是念：『我之宮殿，則為不空，增益地獄、餓鬼、畜生。』惡魔加其神力故，是人所語，人皆信受。信受已，隨所見學，隨所說行。隨所見學，隨所說行已，亦復增益煩惱。如是人等，以顛倒心故，所起身口意業果報皆苦，以是因緣故，增益地獄、餓鬼、畜生。阿難！惡魔見是利益，亦大歡喜。阿難！若求佛道者，與聲聞人共諍。惡魔復作是念：『是人雖遠離薩婆若而不大遠。』阿難！若菩薩共菩薩諍，惡魔即大歡喜，作是念：『是人兩離薩婆若遠。』阿難！若不得受記菩薩，瞋恨受記者，而共諍競，惡口罵詈，若愛惜薩婆若，隨其起念，一念却一劫，爾乃還得發大莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！菩薩云何為惡魔得便？若菩薩聞深般若波羅蜜，語餘菩薩言：『是般若波羅蜜甚深，我等猶尚不能得底，汝等何用聞為！』是人亦為惡魔得便。阿難！若菩薩輕餘菩薩言：『我是遠離行者，汝等無此功德。』爾時惡魔甚大歡喜踊躍。阿難！若有眾菩薩為惡魔稱其名字，得是名字故，輕餘清淨善心菩薩，是等無有阿毘跋致菩薩功德相貌，而假託阿毘跋致功德，增長煩惱，自高其身，而下他人，作是言：『我有所功德，汝無是事。』爾時惡魔即大歡喜，作是念：『我之宮殿，則為不空，增益地獄、餓鬼、畜生。』惡魔加其神力故，是人所語，人皆信受。信受已，隨所見學，隨所說行。隨所見學，隨所說行已，亦復增益煩惱。如是人等，以顛倒心故，所起身口意業果報皆苦，以是因緣故，增益地獄、餓鬼、畜生。阿難！惡魔見是利益，亦大歡喜。阿難！若求佛道者，與聲聞人共諍。惡魔復作是念：『是人雖遠離薩婆若而不大遠。』阿難！若菩薩共菩薩諍，惡魔即大歡喜，作是念：『是人兩離薩婆若遠。』阿難！若不得受記菩薩，瞋恨受記者，而共諍競，惡口罵詈，若愛惜薩婆若，隨其起念，一念却一劫，爾乃還得發大莊嚴。」

阿難白佛言：「世尊！如是罪者，可得悔不？要當畢其隨念劫數，爾乃還得發大莊嚴。」佛言：「有出。我說菩薩、聲聞皆有出罪法。不說無出。阿難！若菩薩共菩薩諍，惡口罵詈，不相悔謝，結恨在心。我不說此人有出罪法。是人若愛惜薩婆若，畢其隨念劫數，亦復還得發大莊嚴。阿難！若菩薩共菩薩諍，惡口罵詈，即相悔謝，後不復作。作是念：『我應謙下一切眾生。我若瞋諍，加報於人，則為大失。我應當為一切眾生，而作橋梁。我尚不應輕汝他人，何況加報！應如聾瘂，不應自壞深心。我得阿耨多羅三藐三菩提時，當度是等。云何加忿，自起瞋礙。』阿難！求菩薩道者，於聲聞人，乃至不應生於瞋礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！如是罪者，可得悔不？要當畢其隨念劫數，爾乃還得發大莊嚴。」佛言：「有出。我說菩薩、聲聞皆有出罪法。不說無出。阿難！若菩薩共菩薩諍，惡口罵詈，不相悔謝，結恨在心。我不說此人有出罪法。是人若愛惜薩婆若，畢其隨念劫數，亦復還得發大莊嚴。阿難！若菩薩共菩薩諍，惡口罵詈，即相悔謝，後不復作。作是念：『我應謙下一切眾生。我若瞋諍，加報於人，則為大失。我應當為一切眾生，而作橋梁。我尚不應輕汝他人，何況加報！應如聾瘂，不應自壞深心。我得阿耨多羅三藐三菩提時，當度是等。云何加忿，自起瞋礙。』阿難！求菩薩道者，於聲聞人，乃至不應生於瞋礙。」

阿難白佛言：「世尊！菩薩與菩薩共住，其法云何？」佛言：「相視當如佛想，是我大師，同載一乘，共一道行。如彼所學，我亦應學。彼若雜行，非我所學。若彼清淨學，應薩婆若念，我亦應學。菩薩若如是學，是名同學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！菩薩與菩薩共住，其法云何？」佛言：「相視當如佛想，是我大師，同載一乘，共一道行。如彼所學，我亦應學。彼若雜行，非我所學。若彼清淨學，應薩婆若念，我亦應學。菩薩若如是學，是名同學。」

爾時須菩提白佛言：「世尊！若菩薩為盡學，則學薩婆若；為無生學，為離學，為滅學，則學薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！若菩薩為盡學，則學薩婆若；為無生學，為離學，為滅學，則學薩婆若。」

佛告須菩提：「如汝所說，菩薩為盡學，則學薩婆若；為無生學，為離學，為滅學，則學薩婆若者。須菩提！於意云何？如來以如，得名如來。是如非盡非離非滅耶？」「如是，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如汝所說，菩薩為盡學，則學薩婆若；為無生學，為離學，為滅學，則學薩婆若者。須菩提！於意云何？如來以如，得名如來。是如非盡非離非滅耶？」「如是，世尊！」

「須菩提！如是學者，名為學薩婆若。學薩婆若，為學般若波羅蜜，學佛地十力、四無所畏、十八不共法。須菩提！菩薩如是學者，則到諸學彼岸。如是學者，魔若魔民不能降伏。如是學者，疾得阿毘跋致。如是學者，疾坐道場。如是學者，學自行處。如是學者，學救護法。如是學者，學大慈大悲。如是學者，學三轉十二相法輪。如是學者，學度眾生。如是學者，學不斷佛種。如是學者，學開甘露門。須菩提！凡夫下劣，不能如是學。欲調御一切眾生者，能如是學。須菩提！菩薩如是學者，不墮地獄、畜生、餓鬼，不生邊地。如是學者，不生旃陀羅家，不生竹草作家，不生除糞人家，不生諸餘貧賤之家。須菩提！菩薩如是學者，不盲不瞎，不睞眼，不痤短，不聾啞，不頑鈍，不形殘，身根具足。須菩提！菩薩如是學者，不奪他命，不盜他物，不邪婬，不妄語，不兩舌，不惡口，不無益語，不貪嫉，不瞋惱，不邪見，不邪命活，不畜邪見眷屬，不畜破戒眷屬。須菩提！菩薩如是學者，不生長壽天。何以故？菩薩成就方便故。何等為方便？所謂從般若波羅蜜起，雖能入禪，而不隨禪生。須菩提！菩薩如是學者，得佛清淨力，清淨無畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如是學者，名為學薩婆若。學薩婆若，為學般若波羅蜜，學佛地十力、四無所畏、十八不共法。須菩提！菩薩如是學者，則到諸學彼岸。如是學者，魔若魔民不能降伏。如是學者，疾得阿毘跋致。如是學者，疾坐道場。如是學者，學自行處。如是學者，學救護法。如是學者，學大慈大悲。如是學者，學三轉十二相法輪。如是學者，學度眾生。如是學者，學不斷佛種。如是學者，學開甘露門。須菩提！凡夫下劣，不能如是學。欲調御一切眾生者，能如是學。須菩提！菩薩如是學者，不墮地獄、畜生、餓鬼，不生邊地。如是學者，不生旃陀羅家，不生竹草作家，不生除糞人家，不生諸餘貧賤之家。須菩提！菩薩如是學者，不盲不瞎，不睞眼，不痤短，不聾啞，不頑鈍，不形殘，身根具足。須菩提！菩薩如是學者，不奪他命，不盜他物，不邪婬，不妄語，不兩舌，不惡口，不無益語，不貪嫉，不瞋惱，不邪見，不邪命活，不畜邪見眷屬，不畜破戒眷屬。須菩提！菩薩如是學者，不生長壽天。何以故？菩薩成就方便故。何等為方便？所謂從般若波羅蜜起，雖能入禪，而不隨禪生。須菩提！菩薩如是學者，得佛清淨力，清淨無畏。」

「世尊！若一切法，本淨相者，菩薩復得何等清淨法？」佛言：「如是，如是！須菩提！一切法本清淨相，菩薩於是本淨相法中，行般若波羅蜜，不驚不怖，不沒不退，是名清淨般若波羅蜜。須菩提！凡夫不知不見一切法本清淨相，是故菩薩發勤精進，於是中學，得清淨諸力，諸無畏。須菩提！菩薩如是學者，悉能通達一切眾生心、心所行。須菩提！譬如少所地，出閻浮檀金，眾生聚中，亦少能如是學般若波羅蜜。譬如眾生，少有能起轉輪王業，多有能起諸小王業。如是，須菩提！少有眾生能行般若波羅蜜道，多有發聲聞、辟支佛乘。須菩提！少有眾生能學阿耨多羅三藐三菩提心者。於學阿耨多羅三藐三菩提中，少能如說行者。於如說行中，少能隨學般若波羅蜜者。於隨學中，少能得阿毘跋致者。是故，須菩提！菩薩欲在少中之少，當學般若波羅蜜，修習般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若一切法，本淨相者，菩薩復得何等清淨法？」佛言：「如是，如是！須菩提！一切法本清淨相，菩薩於是本淨相法中，行般若波羅蜜，不驚不怖，不沒不退，是名清淨般若波羅蜜。須菩提！凡夫不知不見一切法本清淨相，是故菩薩發勤精進，於是中學，得清淨諸力，諸無畏。須菩提！菩薩如是學者，悉能通達一切眾生心、心所行。須菩提！譬如少所地，出閻浮檀金，眾生聚中，亦少能如是學般若波羅蜜。譬如眾生，少有能起轉輪王業，多有能起諸小王業。如是，須菩提！少有眾生能行般若波羅蜜道，多有發聲聞、辟支佛乘。須菩提！少有眾生能學阿耨多羅三藐三菩提心者。於學阿耨多羅三藐三菩提中，少能如說行者。於如說行中，少能隨學般若波羅蜜者。於隨學中，少能得阿毘跋致者。是故，須菩提！菩薩欲在少中之少，當學般若波羅蜜，修習般若波羅蜜。」

摩訶般若波羅蜜無慳煩惱品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜無慳煩惱品第二十二

佛告須菩提：「若菩薩如是學般若波羅蜜，則不生煩惱心，不生慳心，不生破戒心，不生瞋惱心，不生懈怠心，不生散亂心，不生愚癡心。須菩提！菩薩如是學，皆攝諸波羅蜜。須菩提！譬如六十二見，皆攝在身見中。須菩提！菩薩學般若波羅蜜時，皆攝諸波羅蜜。譬如人死，命根滅故，諸根皆滅。如是，須菩提！菩薩學般若波羅蜜，皆攝諸波羅蜜。是故，須菩提！菩薩若欲攝諸波羅蜜，當學般若波羅蜜。須菩提！菩薩學般若波羅蜜，即於一切眾生中最為上首。須菩提！於意云何？三千大千世界眾生寧為多不？」「世尊！閻浮提眾生尚多，何況三千大千世界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩如是學般若波羅蜜，則不生煩惱心，不生慳心，不生破戒心，不生瞋惱心，不生懈怠心，不生散亂心，不生愚癡心。須菩提！菩薩如是學，皆攝諸波羅蜜。須菩提！譬如六十二見，皆攝在身見中。須菩提！菩薩學般若波羅蜜時，皆攝諸波羅蜜。譬如人死，命根滅故，諸根皆滅。如是，須菩提！菩薩學般若波羅蜜，皆攝諸波羅蜜。是故，須菩提！菩薩若欲攝諸波羅蜜，當學般若波羅蜜。須菩提！菩薩學般若波羅蜜，即於一切眾生中最為上首。須菩提！於意云何？三千大千世界眾生寧為多不？」「世尊！閻浮提眾生尚多，何況三千大千世界？」

「須菩提是眾生皆為菩薩。若有一人，盡形壽供養衣服飲食臥具醫藥，須菩提！於意云何？是人以是因緣得福多不？」「甚多，甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提是眾生皆為菩薩。若有一人，盡形壽供養衣服飲食臥具醫藥，須菩提！於意云何？是人以是因緣得福多不？」「甚多，甚多！世尊！」

「須菩提！若有菩薩如彈指頃，修習般若波羅蜜，福勝於彼。如是，須菩提！般若波羅蜜大利益諸菩薩，能助阿耨多羅三藐三菩提。是故，須菩提！若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，欲於一切眾生中為無上者，欲為一切眾生作救護，欲得具足佛法，欲得佛所行處，欲得佛所遊戲，欲得佛師子吼，欲得三千大千世界、大會講法，當學般若波羅蜜。須菩提！我不見菩薩學般若波羅蜜，不得如是具足之利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有菩薩如彈指頃，修習般若波羅蜜，福勝於彼。如是，須菩提！般若波羅蜜大利益諸菩薩，能助阿耨多羅三藐三菩提。是故，須菩提！若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，欲於一切眾生中為無上者，欲為一切眾生作救護，欲得具足佛法，欲得佛所行處，欲得佛所遊戲，欲得佛師子吼，欲得三千大千世界、大會講法，當學般若波羅蜜。須菩提！我不見菩薩學般若波羅蜜，不得如是具足之利。」

「世尊！是菩薩亦得具足聲聞利耶？」「須菩提！菩薩亦學具足聲聞利，但不願住聲聞法中，欲具足諸功德必皆能知，但不於中住，作是念：『我亦當說是聲聞功德，教化眾生。』若菩薩如是學者，能為一切世間天、人、阿修羅作福田，於聲聞、辟支佛福田為最殊勝。菩薩如是學者，得近薩婆若，不捨般若波羅蜜，不離般若波羅蜜。菩薩如是行般若波羅蜜，名為不退於薩婆若，遠聲聞、辟支佛地，近阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩，若作是念：『此是般若波羅蜜，是某般若波羅蜜，當得薩婆若。』如是亦分別，即不行般若波羅蜜。若菩薩不分別般若波羅蜜，不見般若波羅蜜，不言此是般若波羅蜜，是某般若波羅蜜，當得薩婆若。如是亦不見不聞，不覺不知，即行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩亦得具足聲聞利耶？」「須菩提！菩薩亦學具足聲聞利，但不願住聲聞法中，欲具足諸功德必皆能知，但不於中住，作是念：『我亦當說是聲聞功德，教化眾生。』若菩薩如是學者，能為一切世間天、人、阿修羅作福田，於聲聞、辟支佛福田為最殊勝。菩薩如是學者，得近薩婆若，不捨般若波羅蜜，不離般若波羅蜜。菩薩如是行般若波羅蜜，名為不退於薩婆若，遠聲聞、辟支佛地，近阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩，若作是念：『此是般若波羅蜜，是某般若波羅蜜，當得薩婆若。』如是亦分別，即不行般若波羅蜜。若菩薩不分別般若波羅蜜，不見般若波羅蜜，不言此是般若波羅蜜，是某般若波羅蜜，當得薩婆若。如是亦不見不聞，不覺不知，即行般若波羅蜜。」

爾時釋提桓因作是念：「是菩薩行般若波羅蜜，尚勝一切眾生，何況得阿耨多羅三藐三菩提。若人樂聞般若，是人為得大利，壽命中最，何況能發阿耨多羅三藐三菩提心。是人則為世間之所貪慕，是人當得調御眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因作是念：「是菩薩行般若波羅蜜，尚勝一切眾生，何況得阿耨多羅三藐三菩提。若人樂聞般若，是人為得大利，壽命中最，何況能發阿耨多羅三藐三菩提心。是人則為世間之所貪慕，是人當得調御眾生。」

爾時釋提桓因化作曼陀羅華滿掬，散佛上，作是言：「世尊！若有人發阿耨多羅三藐三菩提心者，願令具足佛法，具足薩婆若，具足自然法，具足無漏法。世尊！我乃至不生一念，欲使發阿耨多羅三藐三菩提心者，有退轉。世尊！我見生死之中，有諸苦惱，不生一念，欲使菩薩有退轉者，我亦為阿耨多羅三藐三菩提，當勤行精進。何以故？是人等，能發如是心，則大利益一切世間。我自得度，當度未度者。我自得脫，當脫未脫者。我自得安，當安未安者。我自滅度，當度未滅度者。世尊！若人於初發心菩薩隨喜，若於行六波羅蜜，若於阿毘跋致，若於一生補處隨喜，是人為得幾所福德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因化作曼陀羅華滿掬，散佛上，作是言：「世尊！若有人發阿耨多羅三藐三菩提心者，願令具足佛法，具足薩婆若，具足自然法，具足無漏法。世尊！我乃至不生一念，欲使發阿耨多羅三藐三菩提心者，有退轉。世尊！我見生死之中，有諸苦惱，不生一念，欲使菩薩有退轉者，我亦為阿耨多羅三藐三菩提，當勤行精進。何以故？是人等，能發如是心，則大利益一切世間。我自得度，當度未度者。我自得脫，當脫未脫者。我自得安，當安未安者。我自滅度，當度未滅度者。世尊！若人於初發心菩薩隨喜，若於行六波羅蜜，若於阿毘跋致，若於一生補處隨喜，是人為得幾所福德？」

「憍尸迦！須彌山王，尚可稱量，是人隨喜福德，不可稱量。憍尸迦！三千大千世界尚可稱量，是人隨喜福德，不可稱量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！須彌山王，尚可稱量，是人隨喜福德，不可稱量。憍尸迦！三千大千世界尚可稱量，是人隨喜福德，不可稱量。」

釋提桓因白佛言：「世尊！若人不能於是諸心隨喜者，則為魔之所著，當知是為魔之眷屬。不能於是諸心隨喜者，當知是人於魔天命終，來生此間。何以故？是諸心皆能破諸魔事。是人隨喜福德，應迴向阿耨多羅三藐三菩提。若人發阿耨多羅三藐三菩提心者，則為不捨佛，不捨法，不捨僧。以是故，應於是諸心而生隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！若人不能於是諸心隨喜者，則為魔之所著，當知是為魔之眷屬。不能於是諸心隨喜者，當知是人於魔天命終，來生此間。何以故？是諸心皆能破諸魔事。是人隨喜福德，應迴向阿耨多羅三藐三菩提。若人發阿耨多羅三藐三菩提心者，則為不捨佛，不捨法，不捨僧。以是故，應於是諸心而生隨喜。」

「如是，如是！憍尸迦！若人於是諸心隨喜，當知是人疾得值佛。是人以是隨喜福德善根故，在所生處，常得供養恭敬，尊重讚歎，不聞諸惡音聲，亦不墮於諸惡道中，常生天上。何以故？是人隨喜，為欲利益無量無邊眾生故。是隨喜心，漸漸增長，能至阿耨多羅三藐三菩提。是人得阿耨多羅三藐三菩提時，當滅度無量眾生。憍尸迦！以是因緣，當知是人，於是諸心隨喜者，即是利益無量無邊眾生善根故隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，如是！憍尸迦！若人於是諸心隨喜，當知是人疾得值佛。是人以是隨喜福德善根故，在所生處，常得供養恭敬，尊重讚歎，不聞諸惡音聲，亦不墮於諸惡道中，常生天上。何以故？是人隨喜，為欲利益無量無邊眾生故。是隨喜心，漸漸增長，能至阿耨多羅三藐三菩提。是人得阿耨多羅三藐三菩提時，當滅度無量眾生。憍尸迦！以是因緣，當知是人，於是諸心隨喜者，即是利益無量無邊眾生善根故隨喜。」

須菩提白佛言：「世尊！是心如幻，云何能得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是心如幻，云何能得阿耨多羅三藐三菩提？」

「須菩提！於意云何？汝見是人心如幻不？」「不也，世尊！我不見是心如幻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？汝見是人心如幻不？」「不也，世尊！我不見是心如幻。」

「於意云何？若不見是幻，不見如幻。心離幻，離如幻心，更見有法可得阿耨多羅三藐三菩提不？」「不也，世尊！離幻，離如幻心，更不見法得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！若我不見異法，當說何法若有若無？世尊！若法畢竟離，即不在有無；若法畢竟離，是法不得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！無所有法，亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。是故般若波羅蜜，畢竟離。若法畢竟離，則不可修習。如是法者，不能生餘法，般若波羅蜜畢竟離故。世尊！般若波羅蜜畢竟離，云何能得阿耨多羅三藐三菩提？阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離，云何以離得離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？若不見是幻，不見如幻。心離幻，離如幻心，更見有法可得阿耨多羅三藐三菩提不？」「不也，世尊！離幻，離如幻心，更不見法得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！若我不見異法，當說何法若有若無？世尊！若法畢竟離，即不在有無；若法畢竟離，是法不得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！無所有法，亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。是故般若波羅蜜，畢竟離。若法畢竟離，則不可修習。如是法者，不能生餘法，般若波羅蜜畢竟離故。世尊！般若波羅蜜畢竟離，云何能得阿耨多羅三藐三菩提？阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離，云何以離得離？」

佛言：「善哉，善哉！須菩提！般若波羅蜜畢竟離，阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離，以是因緣故，能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若般若波羅蜜非畢竟離者，則非般若波羅蜜。如是，須菩提！亦不離般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提，亦不以離得離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！須菩提！般若波羅蜜畢竟離，阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離，以是因緣故，能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若般若波羅蜜非畢竟離者，則非般若波羅蜜。如是，須菩提！亦不離般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提，亦不以離得離。」