小品般若波羅蜜經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小品般若波羅蜜經卷第七

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

深功德品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深功德品第十七

爾時須菩提白佛言：「希有，世尊！是阿毘跋致菩薩，成就大功德。世尊能說阿毘跋致菩薩，恒河沙等相貌。說是相貌，則是說深般若波羅蜜相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「希有，世尊！是阿毘跋致菩薩，成就大功德。世尊能說阿毘跋致菩薩，恒河沙等相貌。說是相貌，則是說深般若波羅蜜相。」

佛言：「善哉，善哉！須菩提！汝能示諸菩薩甚深之相。須菩提！甚深相者，即是空義，即是無相，無作無起，無生無滅，無所有，無染寂滅，遠離涅槃義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！須菩提！汝能示諸菩薩甚深之相。須菩提！甚深相者，即是空義，即是無相，無作無起，無生無滅，無所有，無染寂滅，遠離涅槃義。」

「世尊！但是空義，乃至涅槃義，非一切法義耶？」「須菩提！一切法，亦是甚深義。何以故？須菩提！色甚深，受、想、行、識甚深。云何色甚深，如如甚深？云何受、想、行、識甚深，如如甚深？須菩提！無色，是色甚深；無受、想、行、識，是識甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！但是空義，乃至涅槃義，非一切法義耶？」「須菩提！一切法，亦是甚深義。何以故？須菩提！色甚深，受、想、行、識甚深。云何色甚深，如如甚深？云何受、想、行、識甚深，如如甚深？須菩提！無色，是色甚深；無受、想、行、識，是識甚深。」

須菩提言：「希有，世尊！以微妙方便，障色示涅槃，障受、想、行、識示涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「希有，世尊！以微妙方便，障色示涅槃，障受、想、行、識示涅槃。」

佛告須菩提：「菩薩若能於是深般若波羅蜜，思惟觀察：如般若波羅蜜教，我應如是學；如般若波羅蜜說，我應如是行。是菩薩如是思惟修習，乃至一日，所作功德，無有限量。須菩提！譬如多欲之人，欲覺亦多，與他端正女人共期。此女監礙，失期不至。須菩提！於意云何？是多欲人，欲覺，為與何法相應？」「世尊！是多欲人，但起欲覺相應念憶想此女，當至不久，我當與之坐臥戲笑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩若能於是深般若波羅蜜，思惟觀察：如般若波羅蜜教，我應如是學；如般若波羅蜜說，我應如是行。是菩薩如是思惟修習，乃至一日，所作功德，無有限量。須菩提！譬如多欲之人，欲覺亦多，與他端正女人共期。此女監礙，失期不至。須菩提！於意云何？是多欲人，欲覺，為與何法相應？」「世尊！是多欲人，但起欲覺相應念憶想此女，當至不久，我當與之坐臥戲笑。」

「須菩提！於意云何？是人一日一夜起幾欲念？」「世尊！是人一日一夜起念甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？是人一日一夜起幾欲念？」「世尊！是人一日一夜起念甚多。」

「須菩提！若菩薩如深般若波羅蜜教，思惟學習，則離退轉過惡，捨若干劫數生死之難。是菩薩一日之中，應深般若波羅蜜所作功德，勝於菩薩遠離深般若波羅蜜於恒河沙劫布施功德。復次，須菩提！若菩薩離般若波羅蜜，於恒河沙劫，供養須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、諸佛，於意云何，其福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！無量無邊不可稱數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩如深般若波羅蜜教，思惟學習，則離退轉過惡，捨若干劫數生死之難。是菩薩一日之中，應深般若波羅蜜所作功德，勝於菩薩遠離深般若波羅蜜於恒河沙劫布施功德。復次，須菩提！若菩薩離般若波羅蜜，於恒河沙劫，供養須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、諸佛，於意云何，其福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！無量無邊不可稱數。」

佛言：「不如菩薩於深般若波羅蜜，如說修行，乃至一日，其福甚多。何以故？菩薩行般若波羅蜜，能過聲聞、辟支佛地，入菩薩位，得阿耨多羅三藐三菩提。復次，須菩提！若菩薩於恒河沙劫，離般若波羅蜜，布施持戒忍辱精進禪定智慧，於意云何，其福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如菩薩於深般若波羅蜜，如說修行，乃至一日，其福甚多。何以故？菩薩行般若波羅蜜，能過聲聞、辟支佛地，入菩薩位，得阿耨多羅三藐三菩提。復次，須菩提！若菩薩於恒河沙劫，離般若波羅蜜，布施持戒忍辱精進禪定智慧，於意云何，其福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！」

佛言：「不如菩薩於深般若波羅蜜，如說修行，乃至一日，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，其福甚多。復次，須菩提！若菩薩於恒河沙劫，離般若波羅蜜，法施眾生，於意云何，其福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如菩薩於深般若波羅蜜，如說修行，乃至一日，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，其福甚多。復次，須菩提！若菩薩於恒河沙劫，離般若波羅蜜，法施眾生，於意云何，其福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！」

佛言：「不如菩薩於深般若波羅蜜，如說修行，乃至一日，法施眾生，其福甚多。何以故？若菩薩不離般若波羅蜜，即是不離薩婆若。復次，須菩提！若菩薩於恒河沙劫，離般若波羅蜜，修行三十七品，於意云何，其福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如菩薩於深般若波羅蜜，如說修行，乃至一日，法施眾生，其福甚多。何以故？若菩薩不離般若波羅蜜，即是不離薩婆若。復次，須菩提！若菩薩於恒河沙劫，離般若波羅蜜，修行三十七品，於意云何，其福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！」

佛言：「不如菩薩如般若波羅蜜教住，乃至一日，修行三十七品，其福甚多。何以故？若菩薩不離般若波羅蜜，退失薩婆若，無有是處。復次，須菩提！若菩薩於恒河沙劫，離般若波羅蜜，以是財施法施、禪定功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提，於意云何，其福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如菩薩如般若波羅蜜教住，乃至一日，修行三十七品，其福甚多。何以故？若菩薩不離般若波羅蜜，退失薩婆若，無有是處。復次，須菩提！若菩薩於恒河沙劫，離般若波羅蜜，以是財施法施、禪定功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提，於意云何，其福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！」

佛言：「不如菩薩於深般若波羅蜜如說修行，乃至一日，財施法施、禪定功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提，其福甚多。何以故？是第一迴向，所謂不離深般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如菩薩於深般若波羅蜜如說修行，乃至一日，財施法施、禪定功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提，其福甚多。何以故？是第一迴向，所謂不離深般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！如佛所說一切作起法，皆是憶想分別。云何說菩薩得福甚多？」「須菩提！菩薩行般若波羅蜜時，亦能觀察是作起功德，空無所有，虛誑不實，無堅牢相。若菩薩隨所能觀，則不離深般若波羅蜜。隨不離深般若波羅蜜，即得無量阿僧祇福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！如佛所說一切作起法，皆是憶想分別。云何說菩薩得福甚多？」「須菩提！菩薩行般若波羅蜜時，亦能觀察是作起功德，空無所有，虛誑不實，無堅牢相。若菩薩隨所能觀，則不離深般若波羅蜜。隨不離深般若波羅蜜，即得無量阿僧祇福德。」

「世尊！無量阿僧祇有何差別？」「須菩提！阿僧祇者，不可數盡。無量者，過諸量數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無量阿僧祇有何差別？」「須菩提！阿僧祇者，不可數盡。無量者，過諸量數。」

「世尊！頗有因緣，色亦無量，受、想、行、識亦無量？」佛言：「有。須菩提！色亦無量，受、想、行、識亦無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！頗有因緣，色亦無量，受、想、行、識亦無量？」佛言：「有。須菩提！色亦無量，受、想、行、識亦無量。」

「世尊！無量者是何義？」「須菩提！無量者，即是空義，即是無相無作義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無量者是何義？」「須菩提！無量者，即是空義，即是無相無作義。」

「世尊！無量但是空義，非餘義耶？」「須菩提！於意云何，我不說一切法空耶？」「世尊說耳。」「須菩提！若空即是無盡，若空即是無量。是故此法義中無有差別。須菩提！如來所說無盡無量，空無相，無作無起，無生無滅，無所有，無染涅槃，但以名字方便故說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無量但是空義，非餘義耶？」「須菩提！於意云何，我不說一切法空耶？」「世尊說耳。」「須菩提！若空即是無盡，若空即是無量。是故此法義中無有差別。須菩提！如來所說無盡無量，空無相，無作無起，無生無滅，無所有，無染涅槃，但以名字方便故說。」

須菩提言：「希有，世尊！諸法實相不可得說，而今說之。世尊！如我解佛所說義，一切法皆不可說。」「如是，如是！須菩提！一切法皆不可說。須菩提！一切法空相，不可得說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「希有，世尊！諸法實相不可得說，而今說之。世尊！如我解佛所說義，一切法皆不可說。」「如是，如是！須菩提！一切法皆不可說。須菩提！一切法空相，不可得說。」

「世尊！是不可說義，無增無減。若爾者，檀波羅蜜亦應無增無減；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜，亦應無增無減。若是諸波羅蜜無增無減，菩薩云何，以是無增無減波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提、近阿耨多羅三藐三菩提？世尊！若菩薩增減諸波羅蜜，則不能近阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是不可說義，無增無減。若爾者，檀波羅蜜亦應無增無減；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜，亦應無增無減。若是諸波羅蜜無增無減，菩薩云何，以是無增無減波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提、近阿耨多羅三藐三菩提？世尊！若菩薩增減諸波羅蜜，則不能近阿耨多羅三藐三菩提。」

「如是，如是！須菩提！不可說義無增無減。善知方便菩薩行般若波羅蜜、修般若波羅蜜時，不作是念：『檀波羅蜜若增若減。』作是念：『是檀波羅蜜，但有名字。』是菩薩布施時，是念是心，及諸善根，皆如阿耨多羅三藐三菩提相迴向。須菩提！善知方便菩薩行般若波羅蜜、修般若波羅蜜時，不作是念：『尸羅波羅蜜若增若減；羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜，若增若減。』須菩提！善知方便菩薩行般若波羅蜜、修般若波羅蜜時，不作是念：『般若波羅蜜若增若減。』作是念：『般若波羅蜜，但有名字。』修智慧時，是念是心，是善根，如阿耨多羅三藐三菩提相迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，如是！須菩提！不可說義無增無減。善知方便菩薩行般若波羅蜜、修般若波羅蜜時，不作是念：『檀波羅蜜若增若減。』作是念：『是檀波羅蜜，但有名字。』是菩薩布施時，是念是心，及諸善根，皆如阿耨多羅三藐三菩提相迴向。須菩提！善知方便菩薩行般若波羅蜜、修般若波羅蜜時，不作是念：『尸羅波羅蜜若增若減；羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜，若增若減。』須菩提！善知方便菩薩行般若波羅蜜、修般若波羅蜜時，不作是念：『般若波羅蜜若增若減。』作是念：『般若波羅蜜，但有名字。』修智慧時，是念是心，是善根，如阿耨多羅三藐三菩提相迴向。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是阿耨多羅三藐三菩提？」「須菩提！阿耨多羅三藐三菩提者，即是如如無增減。若菩薩常行，應如念，即近阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！不可說義，雖無增減，而不退諸念，不退諸波羅蜜。菩薩以是行，則近阿耨多羅三藐三菩提，而亦不退菩薩之行。作是念者，得近阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是阿耨多羅三藐三菩提？」「須菩提！阿耨多羅三藐三菩提者，即是如如無增減。若菩薩常行，應如念，即近阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！不可說義，雖無增減，而不退諸念，不退諸波羅蜜。菩薩以是行，則近阿耨多羅三藐三菩提，而亦不退菩薩之行。作是念者，得近阿耨多羅三藐三菩提。」

「世尊！菩薩前心近阿耨多羅三藐三菩提，後心近阿耨多羅三藐三菩提。世尊！前心後心，各各不俱；後心前心，亦各不俱。世尊！若前心後心不俱者，菩薩諸善根，云何得增長？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩前心近阿耨多羅三藐三菩提，後心近阿耨多羅三藐三菩提。世尊！前心後心，各各不俱；後心前心，亦各不俱。世尊！若前心後心不俱者，菩薩諸善根，云何得增長？」

「須菩提！於意云何？如然燈時，為初焰燒炷，為後焰燒？」「世尊！非初焰燒，亦不離初焰；非後焰燒，亦不離後焰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如然燈時，為初焰燒炷，為後焰燒？」「世尊！非初焰燒，亦不離初焰；非後焰燒，亦不離後焰。」

「須菩提！於意云何？是炷燃不？」「世尊！是炷實燃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？是炷燃不？」「世尊！是炷實燃。」

「須菩提！菩薩亦如是。非初心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離初心；非後心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離後心得。」「世尊！是因緣法甚深。菩薩非初心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離初心得；非後心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離後心，而得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩亦如是。非初心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離初心；非後心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離後心得。」「世尊！是因緣法甚深。菩薩非初心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離初心得；非後心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離後心，而得阿耨多羅三藐三菩提。」

「須菩提！於意云何？若心已滅，是心更生不？」「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？若心已滅，是心更生不？」「不也，世尊！」

「須菩提！於意云何？若心生是滅相不？」「世尊！是滅相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？若心生是滅相不？」「世尊！是滅相。」

「須菩提！於意云何？是滅相，法當滅不？」「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？是滅相，法當滅不？」「不也，世尊！」

「須菩提！於意云何？亦如是住、如如住不？」「世尊！亦如是住、如如住。」「須菩提！若如是住、如如住者，即是常耶？」「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？亦如是住、如如住不？」「世尊！亦如是住、如如住。」「須菩提！若如是住、如如住者，即是常耶？」「不也，世尊！」

「須菩提！於意云何？是如甚深不？」「世尊！是如甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？是如甚深不？」「世尊！是如甚深。」

「須菩提！於意云何？是如即是心不？」「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？是如即是心不？」「不也，世尊！」

「須菩提！離如是心不？」「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！離如是心不？」「不也，世尊！」

「須菩提！汝見如不？」「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝見如不？」「不也，世尊！」

「須菩提！於意云何？若人如是行者，是甚深行不？」「世尊！若人如是行者，是為無處所行。何以故？是人不行一切諸行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？若人如是行者，是甚深行不？」「世尊！若人如是行者，是為無處所行。何以故？是人不行一切諸行。」

「須菩提！若菩薩行般若波羅蜜，於何處行？」「世尊！於第一義中行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩行般若波羅蜜，於何處行？」「世尊！於第一義中行。」

「須菩提！於意云何？若菩薩於第一義中行，是人相行不？」「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？若菩薩於第一義中行，是人相行不？」「不也，世尊！」

「須菩提！於意云何？是菩薩壞諸相不？」「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？是菩薩壞諸相不？」「不也，世尊！」

「須菩提！於意云何？菩薩云何為壞諸相？」「世尊！是菩薩不如是學，我行菩薩道於是身斷諸相。若斷是諸相，未具足佛道，當作聲聞。世尊！是菩薩大方便力，知是諸相過，而不取無相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？菩薩云何為壞諸相？」「世尊！是菩薩不如是學，我行菩薩道於是身斷諸相。若斷是諸相，未具足佛道，當作聲聞。世尊！是菩薩大方便力，知是諸相過，而不取無相。」

爾時舍利弗語須菩提：「若菩薩夢中修三解脫門，空、無相、無作，增益般若波羅蜜不？若晝日增益，夢中亦應增益。何以故？佛說晝夜夢中，等無異故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗語須菩提：「若菩薩夢中修三解脫門，空、無相、無作，增益般若波羅蜜不？若晝日增益，夢中亦應增益。何以故？佛說晝夜夢中，等無異故。」

「舍利弗！若菩薩修般若波羅蜜，即有般若波羅蜜。是故夢中，亦應增益般若波羅蜜。舍利弗！若人夢中起業，是業有果報不？佛說一切法如夢，不應有果報。若覺分別，應有果報。舍利弗！若人夢中殺生，覺已分別，我殺是快。是業云何？」「須菩提！無緣則無業，無緣思不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若菩薩修般若波羅蜜，即有般若波羅蜜。是故夢中，亦應增益般若波羅蜜。舍利弗！若人夢中起業，是業有果報不？佛說一切法如夢，不應有果報。若覺分別，應有果報。舍利弗！若人夢中殺生，覺已分別，我殺是快。是業云何？」「須菩提！無緣則無業，無緣思不生。」

「如是，舍利弗！無緣則無業，無緣思不生；有緣則有業，有緣則思生。若心行於見聞覺知法中，有心受垢，有心受淨。是故，舍利弗！有因緣起業，非無因緣；有因緣思生，非無因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，舍利弗！無緣則無業，無緣思不生；有緣則有業，有緣則思生。若心行於見聞覺知法中，有心受垢，有心受淨。是故，舍利弗！有因緣起業，非無因緣；有因緣思生，非無因緣。」

舍利弗問須菩提言：「若菩薩夢中布施，迴向阿耨多羅三藐三菩提，是布施名為迴向不？」「舍利弗！彌勒菩薩，今現在座，佛授阿耨多羅三藐三菩提記，可以問之，彌勒當答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問須菩提言：「若菩薩夢中布施，迴向阿耨多羅三藐三菩提，是布施名為迴向不？」「舍利弗！彌勒菩薩，今現在座，佛授阿耨多羅三藐三菩提記，可以問之，彌勒當答。」

舍利弗即問彌勒菩薩：「須菩提言：『是事彌勒當答。』」彌勒菩薩語舍利弗：「所言彌勒當答者。舍利弗！今以彌勒名字答？若以色答耶？受、想、行、識答耶？若以色空答耶？受、想、行、識空答耶？是色空不能答，受、想、行、識空不能答。舍利弗！我都不見是法能有所答，亦不見答者，及所答人、所用答法、所可答法。我亦不見是法得受阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗即問彌勒菩薩：「須菩提言：『是事彌勒當答。』」彌勒菩薩語舍利弗：「所言彌勒當答者。舍利弗！今以彌勒名字答？若以色答耶？受、想、行、識答耶？若以色空答耶？受、想、行、識空答耶？是色空不能答，受、想、行、識空不能答。舍利弗！我都不見是法能有所答，亦不見答者，及所答人、所用答法、所可答法。我亦不見是法得受阿耨多羅三藐三菩提記。」

舍利弗語彌勒菩薩：「如所說法，證此法不？」彌勒言：「我不隨所說法證得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語彌勒菩薩：「如所說法，證此法不？」彌勒言：「我不隨所說法證得。」

舍利弗作是念：「彌勒菩薩智惠甚深，長夜行般若波羅蜜故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗作是念：「彌勒菩薩智惠甚深，長夜行般若波羅蜜故。」

爾時佛知舍利弗心所念，語舍利弗言：「於意云何？汝見是法，以是法得阿羅漢不？」「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛知舍利弗心所念，語舍利弗言：「於意云何？汝見是法，以是法得阿羅漢不？」「不也，世尊！」

「舍利弗！菩薩亦如是行般若波羅蜜，有方便故，不作是念：『是法受阿耨多羅三藐三菩提記。已受記，今受記，當受記。』若菩薩如是行，即是行般若波羅蜜，不畏不得阿耨多羅三藐三菩提。我勤行精進，必當得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！菩薩應常不驚不怖。若在惡獸之中，不應驚怖。何以故？菩薩應作是念：『我今若為惡獸所噉，我當施與。願以具足檀波羅蜜，當近阿耨多羅三藐三菩提。我當如是勤行精進，得阿耨多羅三藐三菩提。時世界之中，無一切畜生道。』若菩薩在怨賊中，不應驚怖。何以故？菩薩法不應惜身命，作是念：『若有奪我命者，是中不應生瞋恚。願以具足羼提波羅蜜，當近阿耨多羅三藐三菩提。我應如是勤行精進，得阿耨多羅三藐三菩提。時世界之中，無有怨賊，及諸寇惡。』若菩薩在無水處，不應驚怖，作是念：『我應為一切眾生說法除渴。』若我渴乏命終，應作是念：『是眾生無福德故，在此無水之處。我應如是勤行精進，得阿耨多羅三藐三菩提。時世界之中，無水之處，亦令眾生勤行精進，修諸福德。世界之中，自然而有八功德水。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩亦如是行般若波羅蜜，有方便故，不作是念：『是法受阿耨多羅三藐三菩提記。已受記，今受記，當受記。』若菩薩如是行，即是行般若波羅蜜，不畏不得阿耨多羅三藐三菩提。我勤行精進，必當得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！菩薩應常不驚不怖。若在惡獸之中，不應驚怖。何以故？菩薩應作是念：『我今若為惡獸所噉，我當施與。願以具足檀波羅蜜，當近阿耨多羅三藐三菩提。我當如是勤行精進，得阿耨多羅三藐三菩提。時世界之中，無一切畜生道。』若菩薩在怨賊中，不應驚怖。何以故？菩薩法不應惜身命，作是念：『若有奪我命者，是中不應生瞋恚。願以具足羼提波羅蜜，當近阿耨多羅三藐三菩提。我應如是勤行精進，得阿耨多羅三藐三菩提。時世界之中，無有怨賊，及諸寇惡。』若菩薩在無水處，不應驚怖，作是念：『我應為一切眾生說法除渴。』若我渴乏命終，應作是念：『是眾生無福德故，在此無水之處。我應如是勤行精進，得阿耨多羅三藐三菩提。時世界之中，無水之處，亦令眾生勤行精進，修諸福德。世界之中，自然而有八功德水。』

「復次，舍利弗！若菩薩在飢饉之中，不應驚怖，作是念：『我應如是勤行精進，得阿耨多羅三藐三菩提。時世界之中，無有如是飢饉之患，具足快樂，隨意所須，應念即至。如忉利天上，所念皆得。』若菩薩如是不驚不怖，當知是菩薩，能得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若菩薩在飢饉之中，不應驚怖，作是念：『我應如是勤行精進，得阿耨多羅三藐三菩提。時世界之中，無有如是飢饉之患，具足快樂，隨意所須，應念即至。如忉利天上，所念皆得。』若菩薩如是不驚不怖，當知是菩薩，能得阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，舍利弗！若菩薩在疾疫處，不應驚怖。何以故？是中無法可病故，我應如是勤行精進，得阿耨多羅三藐三菩提。時世界之中，一切眾生，無有三病，我當勤行精進，隨諸佛所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若菩薩在疾疫處，不應驚怖。何以故？是中無法可病故，我應如是勤行精進，得阿耨多羅三藐三菩提。時世界之中，一切眾生，無有三病，我當勤行精進，隨諸佛所行。

「復次，舍利弗！菩薩若念阿耨多羅三藐三菩提，久乃可得，不應驚怖。何以故？世界前際已來，如一念頃，不應生久遠想，不應念前際是久遠。前際雖為久遠，而與一念相應。如是，舍利弗！若菩薩久乃得阿耨多羅三藐三菩提，不應驚怖退沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩若念阿耨多羅三藐三菩提，久乃可得，不應驚怖。何以故？世界前際已來，如一念頃，不應生久遠想，不應念前際是久遠。前際雖為久遠，而與一念相應。如是，舍利弗！若菩薩久乃得阿耨多羅三藐三菩提，不應驚怖退沒。」

摩訶般若波羅蜜恒伽提婆品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜恒伽提婆品第十八

爾時會中有一女人，字恒伽提婆，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！我於是事不驚不怖。我於來世，亦為眾生演說斯要。」即持金華散佛，當佛頂上，虛空中住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有一女人，字恒伽提婆，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！我於是事不驚不怖。我於來世，亦為眾生演說斯要。」即持金華散佛，當佛頂上，虛空中住。

時佛微笑。阿難從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！何因何緣而發微笑？諸佛常法，不以無因緣而笑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛微笑。阿難從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！何因何緣而發微笑？諸佛常法，不以無因緣而笑。」

佛告阿難：「是恒伽提婆女人，當於來世星宿劫中，而得成佛，號曰金花。今轉女身，得為男子，生阿閦佛土。於彼佛所，常修梵行。命終之後，從一佛土，至一佛土，常修梵行，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，不離諸佛。譬如轉輪聖王，從一觀至一觀，從生至終，足不蹈地。阿難！此女亦如是。從一佛土至一佛土，常修梵行，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，常不離佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是恒伽提婆女人，當於來世星宿劫中，而得成佛，號曰金花。今轉女身，得為男子，生阿閦佛土。於彼佛所，常修梵行。命終之後，從一佛土，至一佛土，常修梵行，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，不離諸佛。譬如轉輪聖王，從一觀至一觀，從生至終，足不蹈地。阿難！此女亦如是。從一佛土至一佛土，常修梵行，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，常不離佛。」

阿難作是念：「爾時菩薩眾會，如諸佛會。」佛即知阿難心所念，告阿難言：「如是，如是！當知爾時菩薩眾會，如諸佛會。阿難！是金花佛，聲聞入涅槃者，無量無邊，不可計數。其世界中，無諸惡獸怨賊之難，亦無飢饉疾病之患。阿難！是金花佛得阿耨多羅三藐三菩提時，無如是等怖畏之難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難作是念：「爾時菩薩眾會，如諸佛會。」佛即知阿難心所念，告阿難言：「如是，如是！當知爾時菩薩眾會，如諸佛會。阿難！是金花佛，聲聞入涅槃者，無量無邊，不可計數。其世界中，無諸惡獸怨賊之難，亦無飢饉疾病之患。阿難！是金花佛得阿耨多羅三藐三菩提時，無如是等怖畏之難。」

阿難白佛言：「世尊！是女人於何處初種阿耨多羅三藐三菩提善根？」「阿難！是女人於燃燈佛所初種善根。以是善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提。亦持金華散燃燈佛，求阿耨多羅三藐三菩提。阿難！爾時我以五莖華散燃燈佛，求阿耨多羅三藐三菩提。燃燈佛知我善根淳淑，即授我阿耨多羅三藐三菩提記。時此女人聞我受記，即發願言：『我亦如是，於未來世，當得受記。』如今是人得受阿耨多羅三藐三菩提記。阿難！是人於燃燈佛所初種善根，發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！是女人於何處初種阿耨多羅三藐三菩提善根？」「阿難！是女人於燃燈佛所初種善根。以是善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提。亦持金華散燃燈佛，求阿耨多羅三藐三菩提。阿難！爾時我以五莖華散燃燈佛，求阿耨多羅三藐三菩提。燃燈佛知我善根淳淑，即授我阿耨多羅三藐三菩提記。時此女人聞我受記，即發願言：『我亦如是，於未來世，當得受記。』如今是人得受阿耨多羅三藐三菩提記。阿難！是人於燃燈佛所初種善根，發阿耨多羅三藐三菩提心。」

阿難白佛言：「世尊！是人則為久習阿耨多羅三藐三菩提行？」佛言：「如是！阿難！是人久習阿耨多羅三藐三菩提行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！是人則為久習阿耨多羅三藐三菩提行？」佛言：「如是！阿難！是人久習阿耨多羅三藐三菩提行。」

爾時須菩提白佛言：「世尊！若菩薩欲行般若波羅蜜，云何應習空？云何應入空三昧？」佛告須菩提：「菩薩行般若波羅蜜，應觀色空，應觀受、想、行、識空。應以不散心，觀法無所見，亦無所證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！若菩薩欲行般若波羅蜜，云何應習空？云何應入空三昧？」佛告須菩提：「菩薩行般若波羅蜜，應觀色空，應觀受、想、行、識空。應以不散心，觀法無所見，亦無所證。」

須菩提言：「世尊！如佛所說菩薩不應證空。云何菩薩入空三昧而不證空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！如佛所說菩薩不應證空。云何菩薩入空三昧而不證空？」

「須菩提！若菩薩具足觀空，本已生心，但觀空，而不證空，我當學空。今是學時，非是證時，不深攝心繫於緣中。爾時菩薩不退助道法，亦不盡漏。何以故？是菩薩有大智慧深善根故，能作是念：『今是學時，非是證時，我為得般若波羅蜜故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩具足觀空，本已生心，但觀空，而不證空，我當學空。今是學時，非是證時，不深攝心繫於緣中。爾時菩薩不退助道法，亦不盡漏。何以故？是菩薩有大智慧深善根故，能作是念：『今是學時，非是證時，我為得般若波羅蜜故。』

「須菩提！譬如人，勇健多力，難可傾動；容儀端正，人所愛敬；善解兵法，器仗精銳，六十四能，皆悉具足；於餘伎術，無不鍊解，為人愛念。凡有所作，皆得成辦。以是利故，多所饒益，眾咸宗敬，倍復歡喜。是人有小因緣，扶侍父母，携將妻子，經過險道艱難之處，安隱勸喻父母妻子，令無恐怖。作是言：『此路雖險，多有怨賊，必得安隱，無他躓頓。』其人智力成就，前無敵故，能令父母妻子，免此眾難，得到城邑聚落村舍，無所傷失，心大歡喜。於諸怨賊，不生惡心。何以故？是人一切伎術，無不鍊解。於險道中，化作人眾，多於怨賊。又所執持，器仗精銳。彼諸怨賊，皆自退散。是故此人，敢能，自必安隱無患。如是，如是！須菩提！菩薩緣一切眾生，繫心慈三昧，過諸結使，及助結使法，過諸魔及助魔者，過聲聞、辟支佛地，住空三昧而不盡漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如人，勇健多力，難可傾動；容儀端正，人所愛敬；善解兵法，器仗精銳，六十四能，皆悉具足；於餘伎術，無不鍊解，為人愛念。凡有所作，皆得成辦。以是利故，多所饒益，眾咸宗敬，倍復歡喜。是人有小因緣，扶侍父母，携將妻子，經過險道艱難之處，安隱勸喻父母妻子，令無恐怖。作是言：『此路雖險，多有怨賊，必得安隱，無他躓頓。』其人智力成就，前無敵故，能令父母妻子，免此眾難，得到城邑聚落村舍，無所傷失，心大歡喜。於諸怨賊，不生惡心。何以故？是人一切伎術，無不鍊解。於險道中，化作人眾，多於怨賊。又所執持，器仗精銳。彼諸怨賊，皆自退散。是故此人，敢能，自必安隱無患。如是，如是！須菩提！菩薩緣一切眾生，繫心慈三昧，過諸結使，及助結使法，過諸魔及助魔者，過聲聞、辟支佛地，住空三昧而不盡漏。

「須菩提！爾時菩薩行空解脫門，而不證無相，亦不墮有相。譬如鳥飛虛空，而不墮落；行於虛空，而不住空。須菩提！菩薩亦如是。若行空學空，行無相，學無相；行無作，學無作。未具足諸佛法，而不墮空無相無作。譬如工射之人，善於射法，仰射虛空，箭箭相拄，隨意久近，能令不墮。如是，須菩提！菩薩行般若波羅蜜，方便所護故，不證第一實際，為欲成就阿耨多羅三藐三菩提善根故，成就阿耨多羅三藐三菩提時，乃證第一實際。是故，須菩提！菩薩行般若波羅蜜，應如是思惟：諸法實相，而不取證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！爾時菩薩行空解脫門，而不證無相，亦不墮有相。譬如鳥飛虛空，而不墮落；行於虛空，而不住空。須菩提！菩薩亦如是。若行空學空，行無相，學無相；行無作，學無作。未具足諸佛法，而不墮空無相無作。譬如工射之人，善於射法，仰射虛空，箭箭相拄，隨意久近，能令不墮。如是，須菩提！菩薩行般若波羅蜜，方便所護故，不證第一實際，為欲成就阿耨多羅三藐三菩提善根故，成就阿耨多羅三藐三菩提時，乃證第一實際。是故，須菩提！菩薩行般若波羅蜜，應如是思惟：諸法實相，而不取證。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩所為甚難，最為希有。能如是學，亦不取證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩所為甚難，最為希有。能如是學，亦不取證。」

佛告須菩提：「是菩薩不捨一切眾生故，發如是大願。須菩提！若菩薩生如是心：『我不應捨一切眾生，應當度之。』即入空三昧解脫門，無相、無作三昧解脫門。是時菩薩不中道證實際。何以故？是菩薩為方便所護故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「是菩薩不捨一切眾生故，發如是大願。須菩提！若菩薩生如是心：『我不應捨一切眾生，應當度之。』即入空三昧解脫門，無相、無作三昧解脫門。是時菩薩不中道證實際。何以故？是菩薩為方便所護故。

「復次，須菩提！菩薩若欲入如是深定，所謂空三昧解脫門，無相、無作三昧解脫門，是菩薩先應作是念：『眾生長夜著眾生相，著有所得，我得阿耨多羅三藐三菩提，當斷是諸見，而為說法。』即入空三昧解脫門。是菩薩以是心，及先方便力故，不中道證實際，亦不失慈悲喜捨三昧。何以故？是菩薩成就方便力故，倍復增長善法，諸根通利，亦得增益菩薩諸力諸覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩若欲入如是深定，所謂空三昧解脫門，無相、無作三昧解脫門，是菩薩先應作是念：『眾生長夜著眾生相，著有所得，我得阿耨多羅三藐三菩提，當斷是諸見，而為說法。』即入空三昧解脫門。是菩薩以是心，及先方便力故，不中道證實際，亦不失慈悲喜捨三昧。何以故？是菩薩成就方便力故，倍復增長善法，諸根通利，亦得增益菩薩諸力諸覺。

「復次，須菩提！菩薩作是念：『眾生長夜行於我相，我得阿耨多羅三藐三菩提，當斷是相，而為說法。』即入無相三昧解脫門。是菩薩以是心，及先方便力故，不中道證實際，亦不失慈悲喜捨三昧。何以故？是菩薩成就方便力故，倍復增長諸善法，善根通利，亦得增益菩薩諸力諸覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩作是念：『眾生長夜行於我相，我得阿耨多羅三藐三菩提，當斷是相，而為說法。』即入無相三昧解脫門。是菩薩以是心，及先方便力故，不中道證實際，亦不失慈悲喜捨三昧。何以故？是菩薩成就方便力故，倍復增長諸善法，善根通利，亦得增益菩薩諸力諸覺。

「復次，須菩提！菩薩作是念：『眾生長夜行常想、樂想、淨想、我想。以是想有所作，我得阿耨多羅三藐三菩提，斷是常想、樂想、淨想、我想，而為說法：是法無常非是常，是苦非樂，不淨非淨，無我非我。』以是心及先方便力，雖未得佛三昧，未具足佛法，未證阿耨多羅三藐三菩提，而能入無作三昧解脫門，不中道證實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩作是念：『眾生長夜行常想、樂想、淨想、我想。以是想有所作，我得阿耨多羅三藐三菩提，斷是常想、樂想、淨想、我想，而為說法：是法無常非是常，是苦非樂，不淨非淨，無我非我。』以是心及先方便力，雖未得佛三昧，未具足佛法，未證阿耨多羅三藐三菩提，而能入無作三昧解脫門，不中道證實際。

「復次，須菩提！菩薩作如是念：『眾生長夜行有所得，今亦行有所得；先行有相，今亦行有相；先行顛倒，今亦行顛倒；先行和合相，今亦行和合相；先行虛妄相，今亦行虛妄相；先行邪見，今亦行邪見。我當勤行精進，得阿耨多羅三藐三菩提，為斷眾生如是諸相，而為說法，除此諸過。』須菩提！菩薩如是念一切眾生，是以心及先方便力故，觀深法相若空、若無相，無作無起，無生無所有。須菩提！菩薩成就如是智慧，若住三界，若墮作起法者，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩作如是念：『眾生長夜行有所得，今亦行有所得；先行有相，今亦行有相；先行顛倒，今亦行顛倒；先行和合相，今亦行和合相；先行虛妄相，今亦行虛妄相；先行邪見，今亦行邪見。我當勤行精進，得阿耨多羅三藐三菩提，為斷眾生如是諸相，而為說法，除此諸過。』須菩提！菩薩如是念一切眾生，是以心及先方便力故，觀深法相若空、若無相，無作無起，無生無所有。須菩提！菩薩成就如是智慧，若住三界，若墮作起法者，無有是處。

「復次，須菩提！菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，應問餘菩薩，於是諸法，應云何學？云何生？心入空，不證空；入無相、無作、無起、無生，無所有，不證無所有，而能修習般若波羅蜜。菩薩若如是答，但應念空，念無相無作，無起無生，無所有。不教先心，不說先心，當知是菩薩於過去佛，未得受阿耨多羅三藐三菩提記，未住阿毘跋致地。何以故？是菩薩不能說阿毘跋致菩薩不共相，不能正示正答。當知是菩薩，未到阿毘跋致地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，應問餘菩薩，於是諸法，應云何學？云何生？心入空，不證空；入無相、無作、無起、無生，無所有，不證無所有，而能修習般若波羅蜜。菩薩若如是答，但應念空，念無相無作，無起無生，無所有。不教先心，不說先心，當知是菩薩於過去佛，未得受阿耨多羅三藐三菩提記，未住阿毘跋致地。何以故？是菩薩不能說阿毘跋致菩薩不共相，不能正示正答。當知是菩薩，未到阿毘跋致地。」

「世尊！云何知是阿毘跋致？」「須菩提！若菩薩，若聞若不聞，能如是正答，當知是為阿毘跋致。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何知是阿毘跋致？」「須菩提！若菩薩，若聞若不聞，能如是正答，當知是為阿毘跋致。」

「世尊！以是因緣故，眾生多行菩提，少能如是正答者。」「須菩提！少有菩薩能得阿毘跋致記者。若得受記，則能如是正答。當知是菩薩，善根明淨；當知是菩薩，一切世間、天、人、阿修羅，所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以是因緣故，眾生多行菩提，少能如是正答者。」「須菩提！少有菩薩能得阿毘跋致記者。若得受記，則能如是正答。當知是菩薩，善根明淨；當知是菩薩，一切世間、天、人、阿修羅，所不能及。」

摩訶般若波羅蜜阿毘跋致覺魔品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜阿毘跋致覺魔品第十九

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩，乃至夢中不貪著三界，及聲聞、辟支佛地，觀一切法如夢，而不取證。須菩提！當知是阿毘跋致菩薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩，乃至夢中不貪著三界，及聲聞、辟支佛地，觀一切法如夢，而不取證。須菩提！當知是阿毘跋致菩薩相。

「復次，須菩提！若菩薩夢中，見佛處在大眾高座上坐，無數百千萬比丘，及無數百千萬億大眾，恭敬圍遶，而為說法。須菩提！當知是阿毘跋致菩薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩夢中，見佛處在大眾高座上坐，無數百千萬比丘，及無數百千萬億大眾，恭敬圍遶，而為說法。須菩提！當知是阿毘跋致菩薩相。

「復次，須菩提！菩薩夢中，自見其身，在於虛空，為大眾說法。見身大光，覺已。作是念：『我知三界如夢，必當應得阿耨多羅三藐三菩提，而為眾生說如是法。』須菩提！當知是阿毘跋致菩薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩夢中，自見其身，在於虛空，為大眾說法。見身大光，覺已。作是念：『我知三界如夢，必當應得阿耨多羅三藐三菩提，而為眾生說如是法。』須菩提！當知是阿毘跋致菩薩相。

「復次，須菩提！云何當知菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，其世界中，一切皆無三惡道名？須菩提！若菩薩夢中，見畜生，作是願：『我當勤行精進，得阿耨多羅三藐三菩提時，其世界中，一切皆無三惡道名。』須菩提！當知是阿毘跋致菩薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！云何當知菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，其世界中，一切皆無三惡道名？須菩提！若菩薩夢中，見畜生，作是願：『我當勤行精進，得阿耨多羅三藐三菩提時，其世界中，一切皆無三惡道名。』須菩提！當知是阿毘跋致菩薩相。

「復次，須菩提！菩薩若見城郭火起，即作是念：『如我夢中所見相貌。菩薩成就如是相貌，當知是阿毘跋致菩薩。若我有是相貌，作阿毘跋致者，以此實語力故，此城郭火，今當滅盡。』若火滅盡，當知是菩薩，已於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提記。若火不滅，當知是菩薩未得受記。若是火燒一家，置一家；燒一里，置一里。須菩提！當知是眾生，有破法重罪。是破法餘殃，今世現受。須菩提！以是因緣，當知是阿毘跋致菩薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩若見城郭火起，即作是念：『如我夢中所見相貌。菩薩成就如是相貌，當知是阿毘跋致菩薩。若我有是相貌，作阿毘跋致者，以此實語力故，此城郭火，今當滅盡。』若火滅盡，當知是菩薩，已於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提記。若火不滅，當知是菩薩未得受記。若是火燒一家，置一家；燒一里，置一里。須菩提！當知是眾生，有破法重罪。是破法餘殃，今世現受。須菩提！以是因緣，當知是阿毘跋致菩薩相。

「復次，須菩提！今當更說阿毘跋致菩薩相貌。須菩提！若男若女，為鬼所著，菩薩於此，應作是念：『若我已於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提記，深心欲得阿耨多羅三藐三菩提。若我所行清淨，離聲聞、辟支佛心，必當應得阿耨多羅三藐三菩提，非不應得於今現在十方無量阿僧祇佛。是諸佛無所不知，無所不見，無所不得，無所不證。若諸佛知我深心者，必當得阿耨多羅三藐三菩提。以此實語力故，今是男女為非人所持者，非人當疾去。』若是菩薩，說是語時，非人不去者，當知是菩薩，先佛未與授阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！若菩薩說是語時，非人去者，當知是菩薩，已於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！今當更說阿毘跋致菩薩相貌。須菩提！若男若女，為鬼所著，菩薩於此，應作是念：『若我已於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提記，深心欲得阿耨多羅三藐三菩提。若我所行清淨，離聲聞、辟支佛心，必當應得阿耨多羅三藐三菩提，非不應得於今現在十方無量阿僧祇佛。是諸佛無所不知，無所不見，無所不得，無所不證。若諸佛知我深心者，必當得阿耨多羅三藐三菩提。以此實語力故，今是男女為非人所持者，非人當疾去。』若是菩薩，說是語時，非人不去者，當知是菩薩，先佛未與授阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！若菩薩說是語時，非人去者，當知是菩薩，已於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提記。

「復次，須菩提！有菩薩未得受記，而作誓願：『若我已於先佛得受記者，非人今當捨是人去。』惡魔即便來至其所，令非人去。何以故？惡魔威力，勝非人故，非人即去。菩薩於此，便自念言：『是我力故，非人遠去。』而不能知惡魔之力。以是事故，輕蔑惡賤諸餘菩薩：『我於先佛已得受記，是諸人等於先佛所，未受阿耨多羅三藐三菩提記。』以是因緣，增長憍慢。以憍慢因緣故，遠離薩婆若，佛無上智慧。是菩薩以少因緣，生於憍慢，當知是為無有方便，必墮二地，若聲聞地、若辟支佛地。如是，須菩提！以是誓願因緣起於魔事。菩薩於此，若不親近善知識者，為魔所縛，轉更牢固。須菩提！當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！有菩薩未得受記，而作誓願：『若我已於先佛得受記者，非人今當捨是人去。』惡魔即便來至其所，令非人去。何以故？惡魔威力，勝非人故，非人即去。菩薩於此，便自念言：『是我力故，非人遠去。』而不能知惡魔之力。以是事故，輕蔑惡賤諸餘菩薩：『我於先佛已得受記，是諸人等於先佛所，未受阿耨多羅三藐三菩提記。』以是因緣，增長憍慢。以憍慢因緣故，遠離薩婆若，佛無上智慧。是菩薩以少因緣，生於憍慢，當知是為無有方便，必墮二地，若聲聞地、若辟支佛地。如是，須菩提！以是誓願因緣起於魔事。菩薩於此，若不親近善知識者，為魔所縛，轉更牢固。須菩提！當知是為菩薩魔事。

「復次，須菩提！惡魔欲以名字因緣，壞亂菩薩，作種種形，至菩薩所，而作是言：『汝善男子！諸佛已與汝受阿耨多羅三藐三菩提記。汝今字是，父母字是，兄弟姊妹、知識字是，乃至七世父母，皆說其名字。汝生某國某城，某聚落，某家。』若是人性行柔和，便說其先世性行柔和；若其性急，亦復說其先世性急。若是人受阿練若法，若乞食，若著納衣，若食後不飲漿，若一坐食，若節量食，若住死屍間，若坐空地，若坐樹下，若常坐不臥，若隨敷坐，若少欲知足遠離，若不受塗腳油，若樂少語少論，惡魔亦說其先世受阿練若法，乃至樂少語少論。汝今世有頭陀功德，先世亦有頭陀功德。是菩薩聞說如上名字，及說頭陀功德，以是因緣故，憍慢心生。即時惡魔復作是言：『汝於過去已受阿耨多羅三藐三菩提記。何以故？阿毘跋致功德相貌，汝今有之。』須菩提！我所說阿毘跋致菩薩真實相貌，是人無有。須菩提！當知是菩薩為魔所著。何以故？阿毘跋致菩薩相貌，是人無有，但聞惡魔所說名字，則便輕賤諸餘菩薩。須菩提！當知是菩薩因名字故，起於魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔欲以名字因緣，壞亂菩薩，作種種形，至菩薩所，而作是言：『汝善男子！諸佛已與汝受阿耨多羅三藐三菩提記。汝今字是，父母字是，兄弟姊妹、知識字是，乃至七世父母，皆說其名字。汝生某國某城，某聚落，某家。』若是人性行柔和，便說其先世性行柔和；若其性急，亦復說其先世性急。若是人受阿練若法，若乞食，若著納衣，若食後不飲漿，若一坐食，若節量食，若住死屍間，若坐空地，若坐樹下，若常坐不臥，若隨敷坐，若少欲知足遠離，若不受塗腳油，若樂少語少論，惡魔亦說其先世受阿練若法，乃至樂少語少論。汝今世有頭陀功德，先世亦有頭陀功德。是菩薩聞說如上名字，及說頭陀功德，以是因緣故，憍慢心生。即時惡魔復作是言：『汝於過去已受阿耨多羅三藐三菩提記。何以故？阿毘跋致功德相貌，汝今有之。』須菩提！我所說阿毘跋致菩薩真實相貌，是人無有。須菩提！當知是菩薩為魔所著。何以故？阿毘跋致菩薩相貌，是人無有，但聞惡魔所說名字，則便輕賤諸餘菩薩。須菩提！當知是菩薩因名字故，起於魔事。

「復次，須菩提！復有菩薩因名字故，起於魔事。所謂魔至其所，作是言：『汝於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提記，汝作佛時，名號如是。』是菩薩本所願名號，同魔所說，無智無方便故，便作是念：『我得阿耨多羅三藐三菩提時，所願名號，是比丘所說，同我本願。』便隨惡魔所著，比丘信受其語，但以名字因緣故，則便輕賤諸餘菩薩。須菩提！我所說真實阿毘跋致菩薩相貌，是人無有。以輕慢因緣故，遠離薩婆若，佛無上智慧。是菩薩若離方便及善知識，遇惡知識，當墮二地，若聲聞地、若辟支佛地。須菩提！若是菩薩，即於此身，悔先諸心，遠離聲聞、辟支佛地，當久在生死，乃復還因般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是諸心罪重故。譬如比丘犯四重禁，若一若二，則非沙門，非釋種子。是菩薩以名字輕餘菩薩故，其所獲罪，重於四禁。須菩提！置是四禁，如是之罪，重於五逆。所謂以名字故，生憍慢心。須菩提！以是名字因緣，起此微細魔事，菩薩應當覺之。覺已，遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！復有菩薩因名字故，起於魔事。所謂魔至其所，作是言：『汝於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提記，汝作佛時，名號如是。』是菩薩本所願名號，同魔所說，無智無方便故，便作是念：『我得阿耨多羅三藐三菩提時，所願名號，是比丘所說，同我本願。』便隨惡魔所著，比丘信受其語，但以名字因緣故，則便輕賤諸餘菩薩。須菩提！我所說真實阿毘跋致菩薩相貌，是人無有。以輕慢因緣故，遠離薩婆若，佛無上智慧。是菩薩若離方便及善知識，遇惡知識，當墮二地，若聲聞地、若辟支佛地。須菩提！若是菩薩，即於此身，悔先諸心，遠離聲聞、辟支佛地，當久在生死，乃復還因般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是諸心罪重故。譬如比丘犯四重禁，若一若二，則非沙門，非釋種子。是菩薩以名字輕餘菩薩故，其所獲罪，重於四禁。須菩提！置是四禁，如是之罪，重於五逆。所謂以名字故，生憍慢心。須菩提！以是名字因緣，起此微細魔事，菩薩應當覺之。覺已，遠離。

「復次，須菩提！惡魔見菩薩有遠離行，便至其所，作是言：『善男子！遠離行者，如來常所稱讚。』須菩提！我不說菩薩遠離，在於阿練若處、空閑處、山間樹下、曠絕之處。」「世尊！若阿練若處、空閑處、山間樹下、曠絕之處，不名遠離者，更有何等遠離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔見菩薩有遠離行，便至其所，作是言：『善男子！遠離行者，如來常所稱讚。』須菩提！我不說菩薩遠離，在於阿練若處、空閑處、山間樹下、曠絕之處。」「世尊！若阿練若處、空閑處、山間樹下、曠絕之處，不名遠離者，更有何等遠離？」

「須菩提！若菩薩遠離聲聞、辟支佛心，如是遠離，若近聚落，亦名遠離；若在阿練若處、空閑處、山間樹下、曠絕之處，亦名遠離。須菩提！如是遠離，我所聽許。若菩薩晝夜修行，如是遠離；若近聚落，亦名遠離；若在阿練若處、空閑處、山間樹下、曠絕之處，亦名遠離。須菩提！若惡魔所稱讚遠離，阿練若處、空閑處、山間樹下、曠絕之處，是菩薩雖有如是遠離，而不遠離聲聞、辟支佛心，不修般若波羅蜜，不為具足一切智慧，是則名為雜糅行者。是菩薩行是遠離，則不清淨，輕餘菩薩近聚落住。心清淨者，遠離聲聞、辟支佛心者，不雜惡不善法，得諸禪定背捨三昧，諸神通力。通達般若波羅蜜者，是無方便。菩薩雖在百由旬空曠之處，但有鳥獸、寇賊、惡鬼所行處住，若百千萬億歲，若過是數而不能知真遠離相，遠於真遠離，不知深心發阿耨多羅三藐三菩提心。如是菩薩亦名憒閙行者。若貪著依止，如是遠離，是則不能令我心喜。何以故？我所聽許遠離行中，不見是人，是人無有，如是遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩遠離聲聞、辟支佛心，如是遠離，若近聚落，亦名遠離；若在阿練若處、空閑處、山間樹下、曠絕之處，亦名遠離。須菩提！如是遠離，我所聽許。若菩薩晝夜修行，如是遠離；若近聚落，亦名遠離；若在阿練若處、空閑處、山間樹下、曠絕之處，亦名遠離。須菩提！若惡魔所稱讚遠離，阿練若處、空閑處、山間樹下、曠絕之處，是菩薩雖有如是遠離，而不遠離聲聞、辟支佛心，不修般若波羅蜜，不為具足一切智慧，是則名為雜糅行者。是菩薩行是遠離，則不清淨，輕餘菩薩近聚落住。心清淨者，遠離聲聞、辟支佛心者，不雜惡不善法，得諸禪定背捨三昧，諸神通力。通達般若波羅蜜者，是無方便。菩薩雖在百由旬空曠之處，但有鳥獸、寇賊、惡鬼所行處住，若百千萬億歲，若過是數而不能知真遠離相，遠於真遠離，不知深心發阿耨多羅三藐三菩提心。如是菩薩亦名憒閙行者。若貪著依止，如是遠離，是則不能令我心喜。何以故？我所聽許遠離行中，不見是人，是人無有，如是遠離。

「須菩提！復有惡魔到菩薩所，住虛空中，作是言：『善哉，善哉！汝所行者，是真遠離，佛所稱讚。以是遠離，汝當疾得阿耨多羅三藐三菩提。』是菩薩從遠離所，來至聚落，見餘比丘求佛道者，心性和柔，便生輕慢，汝是憒閙行者。須菩提！是菩薩以憒閙為真遠離，以真遠離為憒閙，如是說其過惡，不生恭敬心，應恭敬而反輕慢，應輕慢而反恭敬。作是念：『我見非人，念我而來，助我而來，佛所聽許，真遠離行，我則行之，汝近聚落，誰當念汝，誰當助汝。』作是念已，輕餘菩薩清淨行者。須菩提！當知是人，是菩薩旃陀羅；當知是人，污餘菩薩，臭穢不淨；當知是人，是似像菩薩；當知是人，一切世間天人之大賊，沙門形賊。須菩提！求佛道者，不應親近如是之人。何以故？如是人等，名為增上慢者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！復有惡魔到菩薩所，住虛空中，作是言：『善哉，善哉！汝所行者，是真遠離，佛所稱讚。以是遠離，汝當疾得阿耨多羅三藐三菩提。』是菩薩從遠離所，來至聚落，見餘比丘求佛道者，心性和柔，便生輕慢，汝是憒閙行者。須菩提！是菩薩以憒閙為真遠離，以真遠離為憒閙，如是說其過惡，不生恭敬心，應恭敬而反輕慢，應輕慢而反恭敬。作是念：『我見非人，念我而來，助我而來，佛所聽許，真遠離行，我則行之，汝近聚落，誰當念汝，誰當助汝。』作是念已，輕餘菩薩清淨行者。須菩提！當知是人，是菩薩旃陀羅；當知是人，污餘菩薩，臭穢不淨；當知是人，是似像菩薩；當知是人，一切世間天人之大賊，沙門形賊。須菩提！求佛道者，不應親近如是之人。何以故？如是人等，名為增上慢者。

「須菩提！若菩薩愛惜薩婆若，愛惜阿耨多羅三藐三菩提，深心欲得阿耨多羅三藐三菩提，欲得利益一切眾生，不應親近如是等人。求佛道者，常求己利，常應厭離、怖畏三界，於此人中，當生慈悲喜捨之心。我當如是懃行精進。得阿耨多羅三藐三菩提時，無如是惡，若其起者，當疾除滅。須菩提！如是行者，是為菩薩智慧之力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩愛惜薩婆若，愛惜阿耨多羅三藐三菩提，深心欲得阿耨多羅三藐三菩提，欲得利益一切眾生，不應親近如是等人。求佛道者，常求己利，常應厭離、怖畏三界，於此人中，當生慈悲喜捨之心。我當如是懃行精進。得阿耨多羅三藐三菩提時，無如是惡，若其起者，當疾除滅。須菩提！如是行者，是為菩薩智慧之力。」