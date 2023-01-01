小品般若波羅蜜經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小品般若波羅蜜經卷第六

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

大如品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大如品第十五

爾時須菩提白佛言：「世尊！新發意菩薩，云何應學般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！新發意菩薩，云何應學般若波羅蜜？」

佛告須菩提：「新發意菩薩若欲學般若波羅蜜，先當親近善知識，能說般若波羅蜜者。是人如是教：『善男子，來！汝所有布施，皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。汝善男子！亦莫貪著阿耨多羅三藐三菩提。若色是，若受、想、行、識是。何以故？是薩婆若非可著者。善男子！汝所有持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提，勿生貪著。若色是，若受、想、行、識是。何以故？善男子！是薩婆若非可著者。汝善男子！亦勿貪著聲聞、辟支佛道。』須菩提！如是新發意菩薩，應漸教令入深般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「新發意菩薩若欲學般若波羅蜜，先當親近善知識，能說般若波羅蜜者。是人如是教：『善男子，來！汝所有布施，皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。汝善男子！亦莫貪著阿耨多羅三藐三菩提。若色是，若受、想、行、識是。何以故？是薩婆若非可著者。善男子！汝所有持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提，勿生貪著。若色是，若受、想、行、識是。何以故？善男子！是薩婆若非可著者。汝善男子！亦勿貪著聲聞、辟支佛道。』須菩提！如是新發意菩薩，應漸教令入深般若波羅蜜。」

「世尊！諸菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，欲得阿耨多羅三藐三菩提，所為甚難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，欲得阿耨多羅三藐三菩提，所為甚難。」

「如是，如是！須菩提！如諸菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，欲得阿耨多羅三藐三菩提，所為甚難。是人為安隱世間故發心，為安樂世間故發心，我當得阿耨多羅三藐三菩提。為世間作救，為世間作歸，為世間作舍，為世間作究竟道，為世間作洲，為世間作導師，為世間作趣。須菩提！云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作救？菩薩為斷生死中諸苦惱故說法。救眾生於苦惱。須菩提！是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作救。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作歸？眾生生法，老病死法，憂悲苦惱法。是菩薩能度眾生，於此生法，老病死法，憂悲苦惱法。須菩提！是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作歸。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作舍？須菩提！菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為不著故說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，如是！須菩提！如諸菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，欲得阿耨多羅三藐三菩提，所為甚難。是人為安隱世間故發心，為安樂世間故發心，我當得阿耨多羅三藐三菩提。為世間作救，為世間作歸，為世間作舍，為世間作究竟道，為世間作洲，為世間作導師，為世間作趣。須菩提！云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作救？菩薩為斷生死中諸苦惱故說法。救眾生於苦惱。須菩提！是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作救。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作歸？眾生生法，老病死法，憂悲苦惱法。是菩薩能度眾生，於此生法，老病死法，憂悲苦惱法。須菩提！是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作歸。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作舍？須菩提！菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為不著故說法。」

「世尊！云何名不著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名不著？」

「須菩提！若色不縛不解，不生不滅，是名色不著。若受、想、行、識不縛不解，不生不滅，是名識不著。如是，須菩提！一切法不縛不解故不著。菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，能為眾生說如是法，是名菩薩為世間作舍。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作究竟道？須菩提！色究竟不名色，受、想、行、識究竟不名識。如究竟相，一切法亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若色不縛不解，不生不滅，是名色不著。若受、想、行、識不縛不解，不生不滅，是名識不著。如是，須菩提！一切法不縛不解故不著。菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，能為眾生說如是法，是名菩薩為世間作舍。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作究竟道？須菩提！色究竟不名色，受、想、行、識究竟不名識。如究竟相，一切法亦如是。」

「世尊！若究竟相，一切法亦爾者，菩薩皆應得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是中無有分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若究竟相，一切法亦爾者，菩薩皆應得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是中無有分別故。」

「如是，如是！須菩提！是中無有分別。諸菩薩如是觀，如是知，其心不沒，作是念：『我得阿耨多羅三藐三菩提時，應為眾生說如是法。』須菩提！是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作究竟道。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作洲？譬如水中陸地斷流之處，名之為洲。如是，須菩提！色前際後際斷，受、想、行、識前際後際斷。以前際後際斷故，一切法都斷。若一切法都斷，是名寂滅微妙，如實不顛倒涅槃。須菩提！是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作洲。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作導師？須菩提！菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，不為色生滅故說法，但為實相故說法；不為受、想、行、識生滅故說法，但為實相故說法；不為須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、薩婆若生滅故說法，但為實相故說法。須菩提！是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作導師。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作趣？須菩提！菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說色趣空，說受、想、行、識趣空，一切法皆趣空，不來不去。何以故？色空，不來不去；受、想、行、識空，不來不去；乃至一切法空，不來不去。故一切法趣空，不過是趣；一切法趣，無相趣，無作趣，無起趣，無生趣，無所有趣，夢趣，無量趣，無邊趣，無我，寂滅趣，涅槃趣，不還趣不趣。一切法不過是趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，如是！須菩提！是中無有分別。諸菩薩如是觀，如是知，其心不沒，作是念：『我得阿耨多羅三藐三菩提時，應為眾生說如是法。』須菩提！是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作究竟道。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作洲？譬如水中陸地斷流之處，名之為洲。如是，須菩提！色前際後際斷，受、想、行、識前際後際斷。以前際後際斷故，一切法都斷。若一切法都斷，是名寂滅微妙，如實不顛倒涅槃。須菩提！是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作洲。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作導師？須菩提！菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，不為色生滅故說法，但為實相故說法；不為受、想、行、識生滅故說法，但為實相故說法；不為須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、薩婆若生滅故說法，但為實相故說法。須菩提！是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作導師。云何菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為世間作趣？須菩提！菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說色趣空，說受、想、行、識趣空，一切法皆趣空，不來不去。何以故？色空，不來不去；受、想、行、識空，不來不去；乃至一切法空，不來不去。故一切法趣空，不過是趣；一切法趣，無相趣，無作趣，無起趣，無生趣，無所有趣，夢趣，無量趣，無邊趣，無我，寂滅趣，涅槃趣，不還趣不趣。一切法不過是趣。」

「世尊！如是法者，誰能信解？」「須菩提！若菩薩於先佛所，久修道行，成就善根，乃能信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是法者，誰能信解？」「須菩提！若菩薩於先佛所，久修道行，成就善根，乃能信解。」

「世尊！能信解者，何相？」「須菩提！離滅欲恚癡性，是信解相。如是人能知深般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！能信解者，何相？」「須菩提！離滅欲恚癡性，是信解相。如是人能知深般若波羅蜜。」

「世尊！是菩薩能解深般若波羅蜜，亦如是趣，得是趣相，能為無量眾生作趣。」「如是，如是！須菩提！是菩薩如是趣，能為無量眾生作趣。須菩提！是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，能為無量眾生作趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩能解深般若波羅蜜，亦如是趣，得是趣相，能為無量眾生作趣。」「如是，如是！須菩提！是菩薩如是趣，能為無量眾生作趣。須菩提！是名菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，能為無量眾生作趣。」

「世尊！是菩薩所為甚難，能作如是大莊嚴，為滅度無量無邊眾生，而眾生不可得。」「如是，如是！須菩提！菩薩所為甚難，為滅度無量無邊眾生故，發大莊嚴，而眾生不可得。須菩提！是為菩薩大莊嚴，不為色，不為受、想、行、識，不為聲聞、辟支佛地，不為薩婆若故發大莊嚴，不為莊嚴一切法故，是菩薩發大莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩所為甚難，能作如是大莊嚴，為滅度無量無邊眾生，而眾生不可得。」「如是，如是！須菩提！菩薩所為甚難，為滅度無量無邊眾生故，發大莊嚴，而眾生不可得。須菩提！是為菩薩大莊嚴，不為色，不為受、想、行、識，不為聲聞、辟支佛地，不為薩婆若故發大莊嚴，不為莊嚴一切法故，是菩薩發大莊嚴。」

「世尊！菩薩能如是行深般若波羅蜜，則不墮二地，若聲聞地、辟支佛地。」「須菩提！汝見何義，說如是事：若菩薩如是行深般若波羅蜜，則不墮二地，若聲聞、辟支佛地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩能如是行深般若波羅蜜，則不墮二地，若聲聞地、辟支佛地。」「須菩提！汝見何義，說如是事：若菩薩如是行深般若波羅蜜，則不墮二地，若聲聞、辟支佛地。」

「世尊！是般若波羅蜜甚深，此中無修法，無所修，無修者。何以故？世尊！是深般若波羅蜜中，無決定法。修虛空，是修般若波羅蜜。世尊！不修一切法，是修般若波羅蜜。修無邊，是修般若波羅蜜。修無著，是修般若波羅蜜。」「須菩提！應以深般若波羅蜜試阿惟越致菩薩。若不貪著般若波羅蜜，不隨他言論有所悕望。若聞說深般若波羅蜜時，不驚不怖，不沒不退，其心喜樂，當知是阿惟越致菩薩，先世已曾聞深般若波羅蜜。何以故？聞說深般若波羅蜜，不驚不怖，不沒不退，當知是阿惟越致菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是般若波羅蜜甚深，此中無修法，無所修，無修者。何以故？世尊！是深般若波羅蜜中，無決定法。修虛空，是修般若波羅蜜。世尊！不修一切法，是修般若波羅蜜。修無邊，是修般若波羅蜜。修無著，是修般若波羅蜜。」「須菩提！應以深般若波羅蜜試阿惟越致菩薩。若不貪著般若波羅蜜，不隨他言論有所悕望。若聞說深般若波羅蜜時，不驚不怖，不沒不退，其心喜樂，當知是阿惟越致菩薩，先世已曾聞深般若波羅蜜。何以故？聞說深般若波羅蜜，不驚不怖，不沒不退，當知是阿惟越致菩薩。」

「世尊！若菩薩聞說深般若波羅蜜，不驚不怖，不沒不退，應云何觀？」「須菩提！是菩薩應隨薩婆若心，觀般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩聞說深般若波羅蜜，不驚不怖，不沒不退，應云何觀？」「須菩提！是菩薩應隨薩婆若心，觀般若波羅蜜。」

「世尊！云何名為隨薩婆若心觀？」「須菩提！隨虛空觀，名為隨薩婆若心觀般若波羅蜜。須菩提！隨薩婆若心觀，即非觀。何以故？無量是薩婆若，無量即無色，無受、想、行、識，無智，無慧，無道，無得，無果，無生，無滅，無作，無作者，無方，無趣，無住，無量，即墮無量數。須菩提！如虛空無量，薩婆若亦無量。無法可得，亦無得者。不可以色得，不可以受、想、行、識得，不可以檀波羅蜜得，不可以尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜得。何以故？色即是薩婆若；受、想、行、識即是薩婆若；檀波羅蜜即是薩婆若；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜即是薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為隨薩婆若心觀？」「須菩提！隨虛空觀，名為隨薩婆若心觀般若波羅蜜。須菩提！隨薩婆若心觀，即非觀。何以故？無量是薩婆若，無量即無色，無受、想、行、識，無智，無慧，無道，無得，無果，無生，無滅，無作，無作者，無方，無趣，無住，無量，即墮無量數。須菩提！如虛空無量，薩婆若亦無量。無法可得，亦無得者。不可以色得，不可以受、想、行、識得，不可以檀波羅蜜得，不可以尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜得。何以故？色即是薩婆若；受、想、行、識即是薩婆若；檀波羅蜜即是薩婆若；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜即是薩婆若。」

爾時欲、色界諸天子白佛言：「世尊！般若波羅蜜甚深，難解難知。」佛言：「如是，如是！諸天子！般若波羅蜜甚深，難解難知。以是義故，我欲默然而不說法，作是念：『我所得法，是法中無有得者，無法可得，無所用法可得。』諸法相如是甚深，如虛空甚深故，是法甚深。我甚深故，一切法甚深。不來不去甚深故，一切法甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時欲、色界諸天子白佛言：「世尊！般若波羅蜜甚深，難解難知。」佛言：「如是，如是！諸天子！般若波羅蜜甚深，難解難知。以是義故，我欲默然而不說法，作是念：『我所得法，是法中無有得者，無法可得，無所用法可得。』諸法相如是甚深，如虛空甚深故，是法甚深。我甚深故，一切法甚深。不來不去甚深故，一切法甚深。」

欲、色界諸天子白佛言：「希有，世尊！是所說法，一切世間，難可得信。世間行貪著，是法為無貪著故說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲、色界諸天子白佛言：「希有，世尊！是所說法，一切世間，難可得信。世間行貪著，是法為無貪著故說。」

爾時須菩提白佛言：「世尊！是法隨順一切法。何以故？世尊！是法無障礙處，無障礙相，如虛空。世尊！是法無生，一切法不可得故。世尊！是法無處，一切處不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！是法隨順一切法。何以故？世尊！是法無障礙處，無障礙相，如虛空。世尊！是法無生，一切法不可得故。世尊！是法無處，一切處不可得故。」

爾時欲、色界諸天子白佛言：「世尊！是長老須菩提，為隨佛生，有所說法，皆為空故。」須菩提語欲、色界諸天子言：「汝等所說，長老須菩提，為隨佛生。隨何法生故，名隨佛生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時欲、色界諸天子白佛言：「世尊！是長老須菩提，為隨佛生，有所說法，皆為空故。」須菩提語欲、色界諸天子言：「汝等所說，長老須菩提，為隨佛生。隨何法生故，名隨佛生？」

「諸天子！隨如行故，須菩提隨如來生。如如來如，不來不去。須菩提！隨如從本已來，亦不來不去。是故，須菩提隨如來生。又如來如，即是一切法如。一切法如，即是如來如。如來如者，即非如。是故，須菩提隨如來生。如如來如，一切處一切處常不壞不分別。是故須菩提隨如來生。如如來如，非住非不住。須菩提如亦如是。是故須菩提隨如來生。如如來如，無障礙處。一切法如，亦無障礙處。是故須菩提隨如來生。又如來如，一切法如，皆是一如，無二無別，是如無作，無非如者。若是如無非如者，是故是如，無二無別。是故須菩提隨如來生。又如來如，一切處不壞不分別。一切法如，亦不壞不分別。如是如來如不可分別故，無壞無別。是故須菩提隨如來生。如如來如，不離諸法如，是如不異諸法，是如無非如，時常是如。如是，如是！須菩提如不異是如故，如實隨如，行亦無所行。是故須菩提隨如來生。如如來如，非過去，非未來，非現在。一切法如，亦如是，非過去，非未來，非現在。是故須菩提隨如行生，故名為隨如來生。又如來，即是如來如。如來如，即是過去如。過去如，即是如來如。如來如，即是未來如。未來如，即是如來如。如來如，即是現在如。現在如，即是如來如。過去、未來、現在如如來如，無二無別，一切法如。須菩提如亦無二無別。是故須菩提隨如來生。菩薩如，即是得阿耨多羅三藐三菩提時如，菩薩以是如得阿耨多羅三藐三菩提，名為如來。佛說是如時，地六種震動。以是如故，須菩提隨如來生。又，須菩提不隨色生，不隨受、想、行、識生，不隨須陀洹果生，不隨斯陀含果生，不隨阿那含果生，不隨阿羅漢果生，不隨辟支佛道生。是故須菩提隨如來生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！隨如行故，須菩提隨如來生。如如來如，不來不去。須菩提！隨如從本已來，亦不來不去。是故，須菩提隨如來生。又如來如，即是一切法如。一切法如，即是如來如。如來如者，即非如。是故，須菩提隨如來生。如如來如，一切處一切處常不壞不分別。是故須菩提隨如來生。如如來如，非住非不住。須菩提如亦如是。是故須菩提隨如來生。如如來如，無障礙處。一切法如，亦無障礙處。是故須菩提隨如來生。又如來如，一切法如，皆是一如，無二無別，是如無作，無非如者。若是如無非如者，是故是如，無二無別。是故須菩提隨如來生。又如來如，一切處不壞不分別。一切法如，亦不壞不分別。如是如來如不可分別故，無壞無別。是故須菩提隨如來生。如如來如，不離諸法如，是如不異諸法，是如無非如，時常是如。如是，如是！須菩提如不異是如故，如實隨如，行亦無所行。是故須菩提隨如來生。如如來如，非過去，非未來，非現在。一切法如，亦如是，非過去，非未來，非現在。是故須菩提隨如行生，故名為隨如來生。又如來，即是如來如。如來如，即是過去如。過去如，即是如來如。如來如，即是未來如。未來如，即是如來如。如來如，即是現在如。現在如，即是如來如。過去、未來、現在如如來如，無二無別，一切法如。須菩提如亦無二無別。是故須菩提隨如來生。菩薩如，即是得阿耨多羅三藐三菩提時如，菩薩以是如得阿耨多羅三藐三菩提，名為如來。佛說是如時，地六種震動。以是如故，須菩提隨如來生。又，須菩提不隨色生，不隨受、想、行、識生，不隨須陀洹果生，不隨斯陀含果生，不隨阿那含果生，不隨阿羅漢果生，不隨辟支佛道生。是故須菩提隨如來生。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！是如甚深。」佛言：「如是，如是！舍利弗！是如甚深。今說是如，三千比丘不受諸法故，漏盡心得解脫。舍利弗！五百比丘尼，於諸法中，遠塵離垢，得法眼淨。五千天人，得無生法忍。六千菩薩，不受諸法，漏盡，心得解脫。舍利弗！是六千菩薩，已曾供養親近五百諸佛，於諸佛所，布施、持戒、忍辱、精進、禪定，不為般若波羅蜜方便所護故，今不受諸法，漏盡，心得解脫。舍利弗！菩薩雖行空、無相、無作道，不為般若波羅蜜方便所護故，證於實際，作聲聞乘。舍利弗！譬如有鳥，身長百由旬，若二三四五百由旬，翅未成就，欲從忉利天上，來至閻浮提，便自投來下。舍利弗！於意云何？是鳥中道作是念：我欲還忉利天上寧得還不？」「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！是如甚深。」佛言：「如是，如是！舍利弗！是如甚深。今說是如，三千比丘不受諸法故，漏盡心得解脫。舍利弗！五百比丘尼，於諸法中，遠塵離垢，得法眼淨。五千天人，得無生法忍。六千菩薩，不受諸法，漏盡，心得解脫。舍利弗！是六千菩薩，已曾供養親近五百諸佛，於諸佛所，布施、持戒、忍辱、精進、禪定，不為般若波羅蜜方便所護故，今不受諸法，漏盡，心得解脫。舍利弗！菩薩雖行空、無相、無作道，不為般若波羅蜜方便所護故，證於實際，作聲聞乘。舍利弗！譬如有鳥，身長百由旬，若二三四五百由旬，翅未成就，欲從忉利天上，來至閻浮提，便自投來下。舍利弗！於意云何？是鳥中道作是念：我欲還忉利天上寧得還不？」「不也，世尊！」

「舍利弗！是鳥復作是願：至閻浮提，身不傷損得如願不？」「不也，世尊！是鳥至閻浮提，身必傷損。若死，若近死苦。何以故？世尊！法應爾。其身既大，翅未成就故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是鳥復作是願：至閻浮提，身不傷損得如願不？」「不也，世尊！是鳥至閻浮提，身必傷損。若死，若近死苦。何以故？世尊！法應爾。其身既大，翅未成就故。」

「舍利弗！菩薩亦如是。雖於恒河沙劫，布施、持戒、忍辱、精進、禪定，發大心大願，受無量事，欲得阿耨多羅三藐三菩提，而不為般若波羅蜜方便所護故，則墮聲聞、辟支佛地。舍利弗！菩薩雖念於過去、未來、現在諸佛，所行戒品、定品、慧品、解脫品、解脫知見品，而心取相。是菩薩取相念故，不知諸佛戒品、定品、慧品、解脫品、解脫知見品。不知不見故，聞諸法空名字，取是音聲相，迴向阿耨多羅三藐三菩提。當知是菩薩墮於聲聞、辟支佛地。何以故？舍利弗！菩薩離般若波羅蜜故，法應當爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩亦如是。雖於恒河沙劫，布施、持戒、忍辱、精進、禪定，發大心大願，受無量事，欲得阿耨多羅三藐三菩提，而不為般若波羅蜜方便所護故，則墮聲聞、辟支佛地。舍利弗！菩薩雖念於過去、未來、現在諸佛，所行戒品、定品、慧品、解脫品、解脫知見品，而心取相。是菩薩取相念故，不知諸佛戒品、定品、慧品、解脫品、解脫知見品。不知不見故，聞諸法空名字，取是音聲相，迴向阿耨多羅三藐三菩提。當知是菩薩墮於聲聞、辟支佛地。何以故？舍利弗！菩薩離般若波羅蜜故，法應當爾。」

「世尊！如我解佛所說義，若菩薩離般若波羅蜜，則於阿耨多羅三藐三菩提狐疑未了。是故菩薩摩訶薩，欲得阿耨多羅三藐三菩提，當善行般若波羅蜜方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如我解佛所說義，若菩薩離般若波羅蜜，則於阿耨多羅三藐三菩提狐疑未了。是故菩薩摩訶薩，欲得阿耨多羅三藐三菩提，當善行般若波羅蜜方便。」

爾時欲色界諸天子白佛言：「世尊！般若波羅蜜甚深，阿耨多羅三藐三菩提難得。」佛言：「如是，如是！諸天子！般若波羅蜜甚深，阿耨多羅三藐三菩提難得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時欲色界諸天子白佛言：「世尊！般若波羅蜜甚深，阿耨多羅三藐三菩提難得。」佛言：「如是，如是！諸天子！般若波羅蜜甚深，阿耨多羅三藐三菩提難得。」

須菩提白佛言：「世尊！如佛所說般若波羅蜜甚深，阿耨多羅三藐三菩提難得。如我解佛所說義，阿耨多羅三藐三菩提易得。何以故？無法可得，諸法空中，無有得阿耨多羅三藐三菩提者。無法可得，無所用法可得，一切法皆空故。諸所說法，為有所斷，是法亦空。世尊！阿耨多羅三藐三菩提法，得者所用法、得知者所用法，如是法皆空。世尊！以是因緣故，阿耨多羅三藐三菩提則為易得。諸可得者，皆同虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！如佛所說般若波羅蜜甚深，阿耨多羅三藐三菩提難得。如我解佛所說義，阿耨多羅三藐三菩提易得。何以故？無法可得，諸法空中，無有得阿耨多羅三藐三菩提者。無法可得，無所用法可得，一切法皆空故。諸所說法，為有所斷，是法亦空。世尊！阿耨多羅三藐三菩提法，得者所用法、得知者所用法，如是法皆空。世尊！以是因緣故，阿耨多羅三藐三菩提則為易得。諸可得者，皆同虛空。」

舍利弗語須菩提：「若阿耨多羅三藐三菩提易得者，恒河沙等諸菩薩，不應退轉。以是因緣故，當知阿耨多羅三藐三菩提難得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「若阿耨多羅三藐三菩提易得者，恒河沙等諸菩薩，不應退轉。以是因緣故，當知阿耨多羅三藐三菩提難得。」

「舍利弗！於意云何？色於阿耨多羅三藐三菩提退轉不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！於意云何？色於阿耨多羅三藐三菩提退轉不？」「不也，須菩提！」

「舍利弗！受、想、行、識於阿耨多羅三藐三菩提退轉不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！受、想、行、識於阿耨多羅三藐三菩提退轉不？」「不也，須菩提！」

「舍利弗！離色，有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！離色，有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不？」「不也，須菩提！」

「舍利弗！離受、想、行、識，有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！離受、想、行、識，有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不？」「不也，須菩提！」

「舍利弗！色如，於阿耨多羅三藐三菩提退轉不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！色如，於阿耨多羅三藐三菩提退轉不？」「不也，須菩提！」

「舍利弗！受、想、行、識如，於阿耨多羅三藐三菩提退轉不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！受、想、行、識如，於阿耨多羅三藐三菩提退轉不？」「不也，須菩提！」

「舍利弗！離色如，有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！離色如，有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不？」「不也，須菩提！」

「舍利弗！離受、想、行、識如，有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！離受、想、行、識如，有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不？」「不也，須菩提！」

「舍利弗！離諸法如，有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！離諸法如，有法可得於阿耨多羅三藐三菩提退轉不？」「不也，須菩提！」

「舍利弗！如是實求不可得，為何等法於阿耨多羅三藐三菩提退轉者？舍利弗！無法於阿耨多羅三藐三菩提退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如是實求不可得，為何等法於阿耨多羅三藐三菩提退轉者？舍利弗！無法於阿耨多羅三藐三菩提退轉。」

舍利弗言：「如須菩提所說義，則為無有菩薩退轉。若爾者，佛說三乘人則無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「如須菩提所說義，則為無有菩薩退轉。若爾者，佛說三乘人則無差別。」

爾時富樓那彌多羅尼子語舍利弗：「應問須菩提，汝欲令有一菩薩乘不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時富樓那彌多羅尼子語舍利弗：「應問須菩提，汝欲令有一菩薩乘不？」

舍利弗即問須菩提：「汝欲令有一菩薩乘耶？」須菩提言：「如中可有三乘人不？若聲聞、辟支佛、佛乘？」「須菩提！如中無有三相差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗即問須菩提：「汝欲令有一菩薩乘耶？」須菩提言：「如中可有三乘人不？若聲聞、辟支佛、佛乘？」「須菩提！如中無有三相差別。」

「舍利弗！如有一相不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如有一相不？」「不也，須菩提！」

「舍利弗！如中乃至見有一乘人不？」「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如中乃至見有一乘人不？」「不也，須菩提！」

「舍利弗！如是實求是法不可得。汝云何作是念：『是聲聞乘，是辟支佛乘，是佛乘者。』如是三乘，如中無差別。若菩薩聞是事，不驚不怖，不沒不退，當知是菩薩，則能成就菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如是實求是法不可得。汝云何作是念：『是聲聞乘，是辟支佛乘，是佛乘者。』如是三乘，如中無差別。若菩薩聞是事，不驚不怖，不沒不退，當知是菩薩，則能成就菩提。」

爾時佛讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝所樂說，皆是佛力。所謂如中求三乘人，無有差別。若菩薩聞是事，不驚不怖，不沒不退，當知是菩薩能成就菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝所樂說，皆是佛力。所謂如中求三乘人，無有差別。若菩薩聞是事，不驚不怖，不沒不退，當知是菩薩能成就菩提。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！是菩薩成就何等菩提？」「舍利弗！是菩薩成就無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！是菩薩成就何等菩提？」「舍利弗！是菩薩成就無上菩提。」

舍利弗白佛言：「世尊！若菩薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，應云何行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！若菩薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，應云何行？」

佛言：「於一切眾生應行等心，慈心，不異心，謙下心，安隱心，不瞋心，不惱心，不戲弄心，父母心，兄弟心，與共語言。舍利弗！若菩薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，應如是學，應如是行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於一切眾生應行等心，慈心，不異心，謙下心，安隱心，不瞋心，不惱心，不戲弄心，父母心，兄弟心，與共語言。舍利弗！若菩薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，應如是學，應如是行。」

摩訶般若波羅蜜阿惟越致相品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜阿惟越致相品第十六

爾時須菩提白佛言：「世尊！何等是阿惟越致菩薩相貌？我當云何知是阿惟越致菩薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！何等是阿惟越致菩薩相貌？我當云何知是阿惟越致菩薩？」

佛告須菩提：「所有凡夫地、聲聞地、辟支佛地、如來地，是諸地於如中不壞不二不別。菩薩以是如，入諸法實相，亦不分別是如，此是如相，隨是如，入諸法實相。出是如已，更聞餘法。不疑不悔，不言是非，見一切法，皆入於如。是菩薩凡有所說，終不說無益事。言必有益，不觀他人長短。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「所有凡夫地、聲聞地、辟支佛地、如來地，是諸地於如中不壞不二不別。菩薩以是如，入諸法實相，亦不分別是如，此是如相，隨是如，入諸法實相。出是如已，更聞餘法。不疑不悔，不言是非，見一切法，皆入於如。是菩薩凡有所說，終不說無益事。言必有益，不觀他人長短。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩不觀外道沙門、婆羅門言說，實知實見。又，阿惟越致菩薩，不禮事餘天，不用華香供養。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩不觀外道沙門、婆羅門言說，實知實見。又，阿惟越致菩薩，不禮事餘天，不用華香供養。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩終不墮三惡道，不受女人身。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩終不墮三惡道，不受女人身。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩自不殺生，亦不教他殺生，自不偷劫，不邪婬，不妄語，不兩舌，不惡口，不無益語，不貪嫉，不瞋惱，不邪見，亦不教他令行邪見。是十善道，身常自行，亦教他行。是菩薩乃至夢中不行十不善道，乃至夢中亦常行十善道。須菩提！阿惟越致菩薩以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩自不殺生，亦不教他殺生，自不偷劫，不邪婬，不妄語，不兩舌，不惡口，不無益語，不貪嫉，不瞋惱，不邪見，亦不教他令行邪見。是十善道，身常自行，亦教他行。是菩薩乃至夢中不行十不善道，乃至夢中亦常行十善道。須菩提！阿惟越致菩薩以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。

「復次，須菩提！所可誦讀經典，作如是念：『我欲令眾生得安樂故，當為說法。以是法施，如法滿願；以是法施，與一切眾生共之。』須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！所可誦讀經典，作如是念：『我欲令眾生得安樂故，當為說法。以是法施，如法滿願；以是法施，與一切眾生共之。』須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩聞深法時，心無疑悔，節言軟語，少於眠臥，若來若去，心常不亂，行不卒疾，常一其心，安詳徐步，視地而行。須菩提！如是相貌，當知是阿惟越致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩聞深法時，心無疑悔，節言軟語，少於眠臥，若來若去，心常不亂，行不卒疾，常一其心，安詳徐步，視地而行。須菩提！如是相貌，當知是阿惟越致菩薩。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩，衣服臥具，無有垢穢，常樂清淨，威儀具足，身常安隱，少於疾病。須菩提！凡夫身中八萬戶虫，是阿惟越致菩薩身中，無有如是諸虫。何以故？須菩提！是菩薩善根超出世間，隨善根增長故，得心清淨、身清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩，衣服臥具，無有垢穢，常樂清淨，威儀具足，身常安隱，少於疾病。須菩提！凡夫身中八萬戶虫，是阿惟越致菩薩身中，無有如是諸虫。何以故？須菩提！是菩薩善根超出世間，隨善根增長故，得心清淨、身清淨。」

須菩提白佛言：「世尊！何等為菩薩心清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等為菩薩心清淨？」

「須菩提！隨菩薩善根增長，諂曲欺誑，漸漸自滅，以滅故，心清淨。以心清淨故，能過聲聞、辟支佛地，是名菩薩心清淨。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！隨菩薩善根增長，諂曲欺誑，漸漸自滅，以滅故，心清淨。以心清淨故，能過聲聞、辟支佛地，是名菩薩心清淨。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩不貪利養，少於慳嫉。聞深法時，其心不沒，智慧深故，一心聽法。所可聞法，皆應般若波羅蜜。是菩薩因般若波羅蜜，世間諸事，皆同實相，不見資生之事不應般若波羅蜜者。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩不貪利養，少於慳嫉。聞深法時，其心不沒，智慧深故，一心聽法。所可聞法，皆應般若波羅蜜。是菩薩因般若波羅蜜，世間諸事，皆同實相，不見資生之事不應般若波羅蜜者。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。

「復次，須菩提！若惡魔至菩薩所，化作八大地獄。一一地獄，化作若干百千萬菩薩，作是言：『是諸菩薩，佛皆與授阿惟越致記。而今墮此大地獄中，汝若受阿惟越致記者，即受地獄記。汝今若能悔是心者，不墮地獄，當生天上。』是菩薩若聞是語，心不動恚，而作是念：『阿惟越致菩薩，若墮惡道，無有是處。』須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若惡魔至菩薩所，化作八大地獄。一一地獄，化作若干百千萬菩薩，作是言：『是諸菩薩，佛皆與授阿惟越致記。而今墮此大地獄中，汝若受阿惟越致記者，即受地獄記。汝今若能悔是心者，不墮地獄，當生天上。』是菩薩若聞是語，心不動恚，而作是念：『阿惟越致菩薩，若墮惡道，無有是處。』須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。

「復次，須菩提！若惡魔化作沙門，至菩薩所，作是言：『汝先所聞讀誦，宜應悔捨。汝若捨離，不復聽受，我當常至汝所。汝所聞者，非佛所說，皆是文飾莊校之辭。我所說經，真是佛語。』若聞是事，心有動恚，當知是菩薩，未從諸佛受記，非是必定菩薩，未住阿惟越致菩薩性中。須菩提！聞是事心不動恚，但依諸法相，無生無作無起，不隨他語。如漏盡阿羅漢，現前證諸法相，不生不起法故，不為惡魔所制。須菩提！菩薩亦如是求聲聞、辟支佛者，所不能破，不復退轉，必至薩婆若，住阿惟越致性中，不隨他語。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若惡魔化作沙門，至菩薩所，作是言：『汝先所聞讀誦，宜應悔捨。汝若捨離，不復聽受，我當常至汝所。汝所聞者，非佛所說，皆是文飾莊校之辭。我所說經，真是佛語。』若聞是事，心有動恚，當知是菩薩，未從諸佛受記，非是必定菩薩，未住阿惟越致菩薩性中。須菩提！聞是事心不動恚，但依諸法相，無生無作無起，不隨他語。如漏盡阿羅漢，現前證諸法相，不生不起法故，不為惡魔所制。須菩提！菩薩亦如是求聲聞、辟支佛者，所不能破，不復退轉，必至薩婆若，住阿惟越致性中，不隨他語。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。

「復次，須菩提！若惡魔至菩薩所，作是言：『汝所行者，是生死行，非薩婆若行。汝今可於此身，盡苦取涅槃。若能如是，則不復受生死諸苦，是身生尚不可得，何況欲受後身。』是菩薩若聞是事，心不動恚。惡魔復作是言：『汝今欲見諸菩薩供養恒河沙等諸佛，衣服、飲食、臥具、醫藥，皆於恒河沙等諸佛所，修行梵行，親近諮請。為菩薩乘故，多所問難：菩薩云何應住？云何應行？是諸菩薩，於諸佛所，隨所聞事，皆能修行。如是教，如是學，如是行，猶尚不能得阿耨多羅三藐三菩提，不住薩婆若，何況汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』是菩薩若聞是事，心不動恚。惡魔即時復化作諸比丘，作是言：『是諸比丘，皆漏盡阿羅漢，先皆發心，欲求佛道，而今皆住阿羅漢地，何況於汝，當得阿耨多羅三藐三菩提。』菩薩若作是念：『我從他聞，為無所失。若心不轉，不生異念如是魔事。若菩薩如是行諸波羅蜜，如是學諸波羅蜜，不得薩婆若，無有是處。』須菩提！若菩薩如諸佛說，隨所聞學，隨所聞行，不離是道，不離薩婆若念，不得薩婆若，無有是處。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若惡魔至菩薩所，作是言：『汝所行者，是生死行，非薩婆若行。汝今可於此身，盡苦取涅槃。若能如是，則不復受生死諸苦，是身生尚不可得，何況欲受後身。』是菩薩若聞是事，心不動恚。惡魔復作是言：『汝今欲見諸菩薩供養恒河沙等諸佛，衣服、飲食、臥具、醫藥，皆於恒河沙等諸佛所，修行梵行，親近諮請。為菩薩乘故，多所問難：菩薩云何應住？云何應行？是諸菩薩，於諸佛所，隨所聞事，皆能修行。如是教，如是學，如是行，猶尚不能得阿耨多羅三藐三菩提，不住薩婆若，何況汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』是菩薩若聞是事，心不動恚。惡魔即時復化作諸比丘，作是言：『是諸比丘，皆漏盡阿羅漢，先皆發心，欲求佛道，而今皆住阿羅漢地，何況於汝，當得阿耨多羅三藐三菩提。』菩薩若作是念：『我從他聞，為無所失。若心不轉，不生異念如是魔事。若菩薩如是行諸波羅蜜，如是學諸波羅蜜，不得薩婆若，無有是處。』須菩提！若菩薩如諸佛說，隨所聞學，隨所聞行，不離是道，不離薩婆若念，不得薩婆若，無有是處。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩，若惡魔來作是言：『薩婆若同於虛空，是法無所有，無人用是法得道者。何以故？若得道者得道法，所用得法，皆如虛空，知者知法，所用法，無所有皆同虛空，汝唐受苦惱。若言得阿耨多羅三藐三菩提，即是魔事，非佛所說。』菩薩於此，應如是念：『若訶我令離薩婆若，爾者是為魔事。於是事中，應生堅固心、不動心、不轉心。』須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩，若惡魔來作是言：『薩婆若同於虛空，是法無所有，無人用是法得道者。何以故？若得道者得道法，所用得法，皆如虛空，知者知法，所用法，無所有皆同虛空，汝唐受苦惱。若言得阿耨多羅三藐三菩提，即是魔事，非佛所說。』菩薩於此，應如是念：『若訶我令離薩婆若，爾者是為魔事。於是事中，應生堅固心、不動心、不轉心。』須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩若欲入初禪，第二第三第四禪，心轉調習。是菩薩雖入諸禪，還取欲界法，不隨禪生。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩若欲入初禪，第二第三第四禪，心轉調習。是菩薩雖入諸禪，還取欲界法，不隨禪生。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩心不貪好名聞稱讚，於諸眾生，心無恚礙，常生安隱利益之心。進止來去，心不散亂，常一其心，不失威儀。須菩提！是菩薩若在居家，不染著諸欲。所受諸欲，心生厭離，常懷怖畏。譬如險道，多諸賊難。雖有所食，厭離怖畏，心不自安，但念何時過此險道。阿惟越致菩薩雖在家居，所受諸欲，皆見過惡，心不貪惜，不以邪命非法自活。寧失身命，不侵於人。何以故？菩薩在家，應安樂眾生，雖復在家，而能成就如是功德。何以故？得般若波羅蜜力故。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩心不貪好名聞稱讚，於諸眾生，心無恚礙，常生安隱利益之心。進止來去，心不散亂，常一其心，不失威儀。須菩提！是菩薩若在居家，不染著諸欲。所受諸欲，心生厭離，常懷怖畏。譬如險道，多諸賊難。雖有所食，厭離怖畏，心不自安，但念何時過此險道。阿惟越致菩薩雖在家居，所受諸欲，皆見過惡，心不貪惜，不以邪命非法自活。寧失身命，不侵於人。何以故？菩薩在家，應安樂眾生，雖復在家，而能成就如是功德。何以故？得般若波羅蜜力故。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩，執金剛神常隨侍衛，不令非人近之。是菩薩心無狂亂，諸根具足，無所缺減，修賢善行，非不賢善。不以呪術藥草引接女人。身不自為，亦不教他。是菩薩常修淨命，不占吉凶，亦不相人生男生女。如是等事，皆不為之。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩，執金剛神常隨侍衛，不令非人近之。是菩薩心無狂亂，諸根具足，無所缺減，修賢善行，非不賢善。不以呪術藥草引接女人。身不自為，亦不教他。是菩薩常修淨命，不占吉凶，亦不相人生男生女。如是等事，皆不為之。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩復有相貌，今當說之。須菩提！阿惟越致菩薩不樂說世間雜事、官事、戰鬪事、寇賊事、城邑聚落事、象馬車乘衣服飲食臥具事，不樂說華香女人婬女事，不樂說神龜事，不樂說大海事，不樂說惱他事。不樂說種種事，但樂說般若波羅蜜。常不離應薩婆若心，不樂鬪訟；心常樂於法，不樂非法；樂善知識，不樂冤家；樂和諍訟，不樂讒謗；樂佛法中而得出家。常樂欲生他方清淨佛國，隨意自在。其所生處，常得供養諸佛。須菩提！阿惟越致菩薩，多於欲界、色界命終來生中國，善於伎藝，明解經書。呪術占相，悉能了知。少生邊地。若生邊地，必在大國。有如是功德相貌，當知是阿惟越致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩復有相貌，今當說之。須菩提！阿惟越致菩薩不樂說世間雜事、官事、戰鬪事、寇賊事、城邑聚落事、象馬車乘衣服飲食臥具事，不樂說華香女人婬女事，不樂說神龜事，不樂說大海事，不樂說惱他事。不樂說種種事，但樂說般若波羅蜜。常不離應薩婆若心，不樂鬪訟；心常樂於法，不樂非法；樂善知識，不樂冤家；樂和諍訟，不樂讒謗；樂佛法中而得出家。常樂欲生他方清淨佛國，隨意自在。其所生處，常得供養諸佛。須菩提！阿惟越致菩薩，多於欲界、色界命終來生中國，善於伎藝，明解經書。呪術占相，悉能了知。少生邊地。若生邊地，必在大國。有如是功德相貌，當知是阿惟越致菩薩。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩不作是念：『我是阿惟越致非阿惟越致。』不生是疑。須菩提！自證阿惟越致地者，終不復疑。譬如須陀洹所證法中，心無所疑，種種魔事，皆能覺之。覺已，不隨。菩薩亦如是。於阿惟越致地中，心無所疑。種種魔事，皆能覺之。覺已，不隨。須菩提！譬如人有逆罪，心常悔懼，至死不捨。不能遠離，如是罪心，常隨是心，乃至命終。須菩提！阿惟越致菩薩亦復如是。阿惟越致菩薩心常安住阿惟越致地中，不可動轉，一切世間天、人、阿修羅所壞種種魔事，能覺之。覺已，不隨。所證法中，其心決定，無所疑惑。乃至轉身，不生聲聞、辟支佛心，轉身亦復不疑我不得阿耨多羅三藐三菩提。自證所得法中，不隨他人。自住證地，無能破壞。何以故？成就不可壞智慧故，安住阿惟越致性。須菩提！若惡魔化作佛身，至阿惟越致菩薩所，作是言：『善男子！汝於此身，可證阿羅漢，何用阿耨多羅三藐三菩提為？何以故？菩薩成就得阿耨多羅三藐三菩提相貌，汝無是相。』須菩提！菩薩聞是語，心不動異，即作是念：『若是惡魔，若魔所使，非佛所說。若佛所說，不應有異。』若菩薩能如是念：『是魔變身作佛，欲令我遠離般若波羅蜜。』魔若還隱沒，當知是菩薩，已於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提記，安住阿惟越致地中。何以故？是人有阿惟越致相貌。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩不作是念：『我是阿惟越致非阿惟越致。』不生是疑。須菩提！自證阿惟越致地者，終不復疑。譬如須陀洹所證法中，心無所疑，種種魔事，皆能覺之。覺已，不隨。菩薩亦如是。於阿惟越致地中，心無所疑。種種魔事，皆能覺之。覺已，不隨。須菩提！譬如人有逆罪，心常悔懼，至死不捨。不能遠離，如是罪心，常隨是心，乃至命終。須菩提！阿惟越致菩薩亦復如是。阿惟越致菩薩心常安住阿惟越致地中，不可動轉，一切世間天、人、阿修羅所壞種種魔事，能覺之。覺已，不隨。所證法中，其心決定，無所疑惑。乃至轉身，不生聲聞、辟支佛心，轉身亦復不疑我不得阿耨多羅三藐三菩提。自證所得法中，不隨他人。自住證地，無能破壞。何以故？成就不可壞智慧故，安住阿惟越致性。須菩提！若惡魔化作佛身，至阿惟越致菩薩所，作是言：『善男子！汝於此身，可證阿羅漢，何用阿耨多羅三藐三菩提為？何以故？菩薩成就得阿耨多羅三藐三菩提相貌，汝無是相。』須菩提！菩薩聞是語，心不動異，即作是念：『若是惡魔，若魔所使，非佛所說。若佛所說，不應有異。』若菩薩能如是念：『是魔變身作佛，欲令我遠離般若波羅蜜。』魔若還隱沒，當知是菩薩，已於先佛得受阿耨多羅三藐三菩提記，安住阿惟越致地中。何以故？是人有阿惟越致相貌。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩為護法，不惜身命。為正法故，行精進，作是念：『我不但護過去現在諸佛正法，亦復當護未來世中諸佛正法。我亦當在未來數中而得受記，我則自守護法。』是菩薩見是利故，守護正法，乃至不惜身命，其心不沒不悔。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩為護法，不惜身命。為正法故，行精進，作是念：『我不但護過去現在諸佛正法，亦復當護未來世中諸佛正法。我亦當在未來數中而得受記，我則自守護法。』是菩薩見是利故，守護正法，乃至不惜身命，其心不沒不悔。須菩提！以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩若從如來聞說法時，心無所疑。」須菩提白佛言：「世尊！是菩薩但聞如來說法時心無所疑？聞聲聞人說法時亦無所疑耶？」「須菩提！是菩薩從聲聞人聞法時，亦無所疑。何以故？是菩薩於諸法中，得無生忍故。須菩提！菩薩成就如是功德相貌，當知是阿惟越致菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩若從如來聞說法時，心無所疑。」須菩提白佛言：「世尊！是菩薩但聞如來說法時心無所疑？聞聲聞人說法時亦無所疑耶？」「須菩提！是菩薩從聲聞人聞法時，亦無所疑。何以故？是菩薩於諸法中，得無生忍故。須菩提！菩薩成就如是功德相貌，當知是阿惟越致菩薩。」