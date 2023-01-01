小品般若波羅蜜經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小品般若波羅蜜經卷第五

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

魔事品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔事品第十一

爾時須菩提白佛言：「世尊！已說善男子、善女人功德，云何起留難？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！已說善男子、善女人功德，云何起留難？」

「須菩提！若說法者，不即樂說。菩薩當知，是為魔事。復次，須菩提！說法者，樂說不止。菩薩當知，是為魔事。須菩提！說法者，說不究竟。菩薩當知，是為魔事。須菩提！書讀誦說般若波羅蜜時，傲慢自大。菩薩當知，是為魔事。須菩提！書讀誦說般若波羅蜜時，互相嗤笑。菩薩當知，是為魔事。須菩提！書讀誦說般若波羅蜜時，互相輕蔑。菩薩當知，是為魔事。須菩提！書讀誦說般若波羅蜜時，其心散亂。菩薩當知，是為魔事。須菩提！書讀誦說般若波羅蜜時，心不專一。菩薩當知，是為魔事。須菩提！行者作是念：『我於般若波羅蜜，不得氣味。』從座而去。菩薩當知，是為魔事。須菩提！行者作是念：『我於般若波羅蜜中，無有受記。』心不清淨，從座而去。菩薩當知，是為魔事。須菩提！行者作是念：『般若波羅蜜中，不說我名。』心不清淨。菩薩當知，是為魔事。須菩提！行者作是念：『般若波羅蜜中，不說我生處，若城邑聚落。』以是因緣，不樂聞說般若波羅蜜，便棄捨去，隨所起念，輒却若干劫數，乃復還得修菩薩道。菩薩當知，是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若說法者，不即樂說。菩薩當知，是為魔事。復次，須菩提！說法者，樂說不止。菩薩當知，是為魔事。須菩提！說法者，說不究竟。菩薩當知，是為魔事。須菩提！書讀誦說般若波羅蜜時，傲慢自大。菩薩當知，是為魔事。須菩提！書讀誦說般若波羅蜜時，互相嗤笑。菩薩當知，是為魔事。須菩提！書讀誦說般若波羅蜜時，互相輕蔑。菩薩當知，是為魔事。須菩提！書讀誦說般若波羅蜜時，其心散亂。菩薩當知，是為魔事。須菩提！書讀誦說般若波羅蜜時，心不專一。菩薩當知，是為魔事。須菩提！行者作是念：『我於般若波羅蜜，不得氣味。』從座而去。菩薩當知，是為魔事。須菩提！行者作是念：『我於般若波羅蜜中，無有受記。』心不清淨，從座而去。菩薩當知，是為魔事。須菩提！行者作是念：『般若波羅蜜中，不說我名。』心不清淨。菩薩當知，是為魔事。須菩提！行者作是念：『般若波羅蜜中，不說我生處，若城邑聚落。』以是因緣，不樂聞說般若波羅蜜，便棄捨去，隨所起念，輒却若干劫數，乃復還得修菩薩道。菩薩當知，是為魔事。

「復次，須菩提！諸經不能至薩婆若者，菩薩捨般若波羅蜜而讀誦之，是菩薩則為捨本而取枝葉。何以故？是菩薩因般若波羅蜜，能成就世間、出世間法，學般若波羅蜜，能學世間、出世間法，若捨般若波羅蜜，菩薩當知，是為魔事。須菩提！譬如有狗，捨主所與食分，反從作務者索。如是，須菩提！當來世或有菩薩，捨深般若波羅蜜，反取餘聲聞、辟支佛經。菩薩當知，是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！諸經不能至薩婆若者，菩薩捨般若波羅蜜而讀誦之，是菩薩則為捨本而取枝葉。何以故？是菩薩因般若波羅蜜，能成就世間、出世間法，學般若波羅蜜，能學世間、出世間法，若捨般若波羅蜜，菩薩當知，是為魔事。須菩提！譬如有狗，捨主所與食分，反從作務者索。如是，須菩提！當來世或有菩薩，捨深般若波羅蜜，反取餘聲聞、辟支佛經。菩薩當知，是為魔事。

「須菩提！譬如人得象不觀，反尋其跡。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！」「須菩提！菩薩亦如是。得深般若波羅蜜而棄捨之，反於聲聞、辟支佛經求薩婆若。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！菩薩當知，是為魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如人得象不觀，反尋其跡。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！」「須菩提！菩薩亦如是。得深般若波羅蜜而棄捨之，反於聲聞、辟支佛經求薩婆若。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！菩薩當知，是為魔事。」

「須菩提！譬如人欲見大海。見已，反求牛跡水，作是言：『大海水能多是耶？』於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！」「須菩提！當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜而棄捨之，反讀誦聲聞、辟支佛經。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！菩薩當知，是為魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如人欲見大海。見已，反求牛跡水，作是言：『大海水能多是耶？』於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！」「須菩提！當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜而棄捨之，反讀誦聲聞、辟支佛經。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！菩薩當知，是為魔事。」

「須菩提！譬如工匠，欲造如帝釋勝殿，而反揆度日月宮殿。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！」「須菩提！當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜而棄捨之，反於聲聞、辟支佛經中求薩婆若。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！菩薩當知，是為魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如工匠，欲造如帝釋勝殿，而反揆度日月宮殿。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！」「須菩提！當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜而棄捨之，反於聲聞、辟支佛經中求薩婆若。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！菩薩當知，是為魔事。」

「須菩提！譬如人欲見轉輪王，見已不知，作是念：『轉輪王形貌威德云何？』見諸小王，取其形貌，作是言：『轉輪王形貌威德如是相耶？』於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！」「須菩提！當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜而棄捨之，反於聲聞、辟支佛經中求薩婆若。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！菩薩當知，是為魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如人欲見轉輪王，見已不知，作是念：『轉輪王形貌威德云何？』見諸小王，取其形貌，作是言：『轉輪王形貌威德如是相耶？』於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！」「須菩提！當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜而棄捨之，反於聲聞、辟支佛經中求薩婆若。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！菩薩當知，是為魔事。」

「須菩提！譬如飢人，捨百味食，反食六十日飯。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！」「須菩提！菩薩亦如是。得深般若波羅蜜而棄捨之，反於聲聞、辟支佛經中求薩婆若。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！菩薩當知，是為魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如飢人，捨百味食，反食六十日飯。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！」「須菩提！菩薩亦如是。得深般若波羅蜜而棄捨之，反於聲聞、辟支佛經中求薩婆若。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！菩薩當知，是為魔事。」

「須菩提！譬如人得無價寶珠而比水精。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！」「須菩提！當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜，而比聲聞、辟支佛經於中求薩婆若。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！菩薩當知，是為魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如人得無價寶珠而比水精。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！」「須菩提！當來世菩薩亦如是。得深般若波羅蜜，而比聲聞、辟支佛經於中求薩婆若。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！菩薩當知，是為魔事。」

「復次，須菩提！書讀誦說般若波羅蜜時，若多說餘事，妨廢般若波羅蜜。菩薩當知，是為魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！書讀誦說般若波羅蜜時，若多說餘事，妨廢般若波羅蜜。菩薩當知，是為魔事。」

須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜可得書讀誦說耶？」「不也，須菩提！若善男子、善女人，書寫文字而作是念：『我書般若波羅蜜。』即是魔事。須菩提！爾時應教是善男子、善女人，汝等勿謂但以書寫文字便作是念言：『我書般若波羅蜜。』諸善男子以是文字，示般若波羅蜜義，是故汝等勿著文字。若著文字，菩薩當知是為魔事。若不貪著，即捨魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜可得書讀誦說耶？」「不也，須菩提！若善男子、善女人，書寫文字而作是念：『我書般若波羅蜜。』即是魔事。須菩提！爾時應教是善男子、善女人，汝等勿謂但以書寫文字便作是念言：『我書般若波羅蜜。』諸善男子以是文字，示般若波羅蜜義，是故汝等勿著文字。若著文字，菩薩當知是為魔事。若不貪著，即捨魔事。

「復次，須菩提！書讀誦說般若波羅蜜時，憶念諸方國土、城邑聚落、國王怨賊、戰鬪之事，憶念父母兄弟姊妹。惡魔令生如是等念，妨廢般若波羅蜜。菩薩皆應覺之。須菩提！如是當知，亦是魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！書讀誦說般若波羅蜜時，憶念諸方國土、城邑聚落、國王怨賊、戰鬪之事，憶念父母兄弟姊妹。惡魔令生如是等念，妨廢般若波羅蜜。菩薩皆應覺之。須菩提！如是當知，亦是魔事。

「復次，須菩提！書讀誦說般若波羅蜜時，供養事起，衣服、飲食、臥具、醫藥資生之物，妨廢般若波羅蜜。菩薩皆應覺之。須菩提！如是當知，亦為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！書讀誦說般若波羅蜜時，供養事起，衣服、飲食、臥具、醫藥資生之物，妨廢般若波羅蜜。菩薩皆應覺之。須菩提！如是當知，亦為魔事。

「復次，須菩提！惡魔作因緣，令菩薩得諸深經。有方便菩薩於此深經，不生貪著；無方便菩薩，捨般若波羅蜜，取是深經。須菩提！我於般若波羅蜜中，廣說方便，應於中求，而反於餘深經聲聞、辟支佛法中求索方便。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔作因緣，令菩薩得諸深經。有方便菩薩於此深經，不生貪著；無方便菩薩，捨般若波羅蜜，取是深經。須菩提！我於般若波羅蜜中，廣說方便，應於中求，而反於餘深經聲聞、辟支佛法中求索方便。於意云何，是人為智不？」「不也，世尊！」

「須菩提！如是當知亦為魔事。復次，須菩提！聽法者欲聞般若波羅蜜；說法者疲懈不樂為說。須菩提！如是不和合，亦為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如是當知亦為魔事。復次，須菩提！聽法者欲聞般若波羅蜜；說法者疲懈不樂為說。須菩提！如是不和合，亦為魔事。

「復次，須菩提！說法者身不疲極，樂說般若波羅蜜；聽法者欲至餘國，不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合，亦為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者身不疲極，樂說般若波羅蜜；聽法者欲至餘國，不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合，亦為魔事。

「復次，須菩提！聽法者有念力智力，樂欲聽受讀誦般若波羅蜜；說法者欲至餘國，不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合，亦為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！聽法者有念力智力，樂欲聽受讀誦般若波羅蜜；說法者欲至餘國，不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合，亦為魔事。

「復次，須菩提！說法者貴於財物衣服飲食；聽法者惜不與之，不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合，亦為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者貴於財物衣服飲食；聽法者惜不與之，不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合，亦為魔事。

「復次，須菩提！聽法者有信樂心，欲供養說法者，而說法者誦習不利；聽法者不樂聽受，不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合，亦為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！聽法者有信樂心，欲供養說法者，而說法者誦習不利；聽法者不樂聽受，不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合，亦為魔事。

「復次，須菩提！說法者心樂為說；聽法者不樂聽受，不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合，亦為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者心樂為說；聽法者不樂聽受，不得書讀誦說般若波羅蜜。如是不和合，亦為魔事。

「復次，須菩提！說法者身重疲極，睡眠所覆，不樂言說；聽法者樂欲聽受讀誦。如是不和合，亦為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者身重疲極，睡眠所覆，不樂言說；聽法者樂欲聽受讀誦。如是不和合，亦為魔事。

「復次，須菩提！若書讀誦說般若波羅蜜時，有人來說三惡道苦：地獄中有如是苦，畜生、餓鬼中有如是苦。不如於是身盡苦取涅槃，何用更生受是諸苦！如是，須菩提！菩薩當知亦為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若書讀誦說般若波羅蜜時，有人來說三惡道苦：地獄中有如是苦，畜生、餓鬼中有如是苦。不如於是身盡苦取涅槃，何用更生受是諸苦！如是，須菩提！菩薩當知亦為魔事。

「復次，須菩提！若書讀誦說般若波羅蜜時，若有人來讚歎天上快樂：欲界中有極妙五欲快樂，色界中有禪定快樂，無色界中有寂滅定樂。是三界樂，皆無常苦空，壞敗之相。汝於是身，可取須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，不須更受後身。菩薩當知，亦為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若書讀誦說般若波羅蜜時，若有人來讚歎天上快樂：欲界中有極妙五欲快樂，色界中有禪定快樂，無色界中有寂滅定樂。是三界樂，皆無常苦空，壞敗之相。汝於是身，可取須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，不須更受後身。菩薩當知，亦為魔事。

「復次，須菩提！說法者愛樂徒眾，作是言：『若能隨我，當與般若波羅蜜；若不隨我，則不與汝。』以此因緣，多人隨從。時說法者，欲經嶮難危命之處，語諸人言：『善男子！汝等知不？何用隨我經此險難，善自籌量，無得後悔。』而作是言：『何故至此飢餓怨賊之中？』說法者以此細微因緣，捨離諸人。聽法者，作是念：『是捨離相，非與般若波羅蜜相，不得書讀誦說般若波羅蜜。』如是不和合。菩薩當知，亦為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者愛樂徒眾，作是言：『若能隨我，當與般若波羅蜜；若不隨我，則不與汝。』以此因緣，多人隨從。時說法者，欲經嶮難危命之處，語諸人言：『善男子！汝等知不？何用隨我經此險難，善自籌量，無得後悔。』而作是言：『何故至此飢餓怨賊之中？』說法者以此細微因緣，捨離諸人。聽法者，作是念：『是捨離相，非與般若波羅蜜相，不得書讀誦說般若波羅蜜。』如是不和合。菩薩當知，亦為魔事。

「復次，須菩提！說法者欲經惡獸虎狼師子怨賊毒害無水之處，說法者語諸人言：『汝等知不？我所至處，經過惡獸怨賊毒害無水之處，汝等豈能受如是苦？』說法者以此細微因緣，而捨離之。諸人不復隨從，作是念：『是捨離相，非與般若波羅蜜相。』即便退還。須菩提！如是諸難，菩薩當知亦為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者欲經惡獸虎狼師子怨賊毒害無水之處，說法者語諸人言：『汝等知不？我所至處，經過惡獸怨賊毒害無水之處，汝等豈能受如是苦？』說法者以此細微因緣，而捨離之。諸人不復隨從，作是念：『是捨離相，非與般若波羅蜜相。』即便退還。須菩提！如是諸難，菩薩當知亦為魔事。

「復次，須菩提！說法者重於檀越，以此因緣，常數往返。以是事故，語聽法者：『諸善男子！我有檀越，應往問訊。』諸人念言：『是為不與我般若波羅蜜相。』即時捨離，不得學習書讀誦說。如是不和合，菩薩當知亦為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者重於檀越，以此因緣，常數往返。以是事故，語聽法者：『諸善男子！我有檀越，應往問訊。』諸人念言：『是為不與我般若波羅蜜相。』即時捨離，不得學習書讀誦說。如是不和合，菩薩當知亦為魔事。

「復次，須菩提！惡魔勤作方便，欲令無人讀誦修習般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔勤作方便，欲令無人讀誦修習般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！惡魔云何勤作方便，令人不得讀誦修習般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！惡魔云何勤作方便，令人不得讀誦修習般若波羅蜜？」

「須菩提！惡魔詭誑諸人，作是言：『此非真般若波羅蜜。我所有經，是真般若波羅蜜。』須菩提！惡魔如是詭誑眾人，未受記者，當於般若波羅蜜中生疑。疑因緣故，不得讀誦修習般若波羅蜜。如是，須菩提！菩薩當知，亦為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！惡魔詭誑諸人，作是言：『此非真般若波羅蜜。我所有經，是真般若波羅蜜。』須菩提！惡魔如是詭誑眾人，未受記者，當於般若波羅蜜中生疑。疑因緣故，不得讀誦修習般若波羅蜜。如是，須菩提！菩薩當知，亦為魔事。

「復次，須菩提！復有魔事，若菩薩行般若波羅蜜，即證實際，取聲聞果。如是，須菩提！菩薩當知，亦為魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！復有魔事，若菩薩行般若波羅蜜，即證實際，取聲聞果。如是，須菩提！菩薩當知，亦為魔事。」

摩訶般若波羅蜜小如品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜小如品第十二

佛告須菩提：「般若波羅蜜多有如是諸留難事。」須菩提白佛言：「如是，如是！世尊！般若波羅蜜多有留難。譬如珍寶，多有怨賊，般若波羅蜜亦如是。若人不受持讀誦修習般若波羅蜜，當知是人，新發道意，少智少信，不樂大法，為魔所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「般若波羅蜜多有如是諸留難事。」須菩提白佛言：「如是，如是！世尊！般若波羅蜜多有留難。譬如珍寶，多有怨賊，般若波羅蜜亦如是。若人不受持讀誦修習般若波羅蜜，當知是人，新發道意，少智少信，不樂大法，為魔所攝。」

「如是，如是！須菩提！若人不受持讀誦修習般若波羅蜜，當知是人，新發道意，少智少信，不樂大法，為魔所攝。須菩提！般若波羅蜜雖多有如是魔事及諸留難，若善男子、善女人，有能受持書讀誦說，當知是等，皆是佛力。何以故？惡魔雖復勤作方便，欲滅般若波羅蜜，諸佛亦復勤作方便而守護之。須菩提！譬如母人，多有諸子，若十若百，乃至十萬。其母有疾，諸子各各勤求救療，皆作是願：『我等要當令母久壽，身體安隱，無諸苦患、風雨寒熱、蚊䖟毒螫。當以諸藥因緣，令母安隱。何以故？生育我等，賜與壽命，示悟世間，其恩甚重。』須菩提！今十方現在諸佛，常念般若波羅蜜，皆作是言：『般若波羅蜜能生諸佛，能示薩婆若。何以故？諸佛薩婆若，皆從般若波羅蜜生故。』須菩提！諸佛得阿耨多羅三藐三菩提，若已、今得，若當得，皆因般若波羅蜜。須菩提！般若波羅蜜，如是示十方諸佛薩婆若，亦示世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，如是！須菩提！若人不受持讀誦修習般若波羅蜜，當知是人，新發道意，少智少信，不樂大法，為魔所攝。須菩提！般若波羅蜜雖多有如是魔事及諸留難，若善男子、善女人，有能受持書讀誦說，當知是等，皆是佛力。何以故？惡魔雖復勤作方便，欲滅般若波羅蜜，諸佛亦復勤作方便而守護之。須菩提！譬如母人，多有諸子，若十若百，乃至十萬。其母有疾，諸子各各勤求救療，皆作是願：『我等要當令母久壽，身體安隱，無諸苦患、風雨寒熱、蚊䖟毒螫。當以諸藥因緣，令母安隱。何以故？生育我等，賜與壽命，示悟世間，其恩甚重。』須菩提！今十方現在諸佛，常念般若波羅蜜，皆作是言：『般若波羅蜜能生諸佛，能示薩婆若。何以故？諸佛薩婆若，皆從般若波羅蜜生故。』須菩提！諸佛得阿耨多羅三藐三菩提，若已、今得，若當得，皆因般若波羅蜜。須菩提！般若波羅蜜，如是示十方諸佛薩婆若，亦示世間。」

須菩提白佛言：「世尊！如佛所說般若波羅蜜，示諸佛世間。世尊！云何為世間？」佛言：「五陰是世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！如佛所說般若波羅蜜，示諸佛世間。世尊！云何為世間？」佛言：「五陰是世間。」

「世尊！云何般若波羅蜜示五陰？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何般若波羅蜜示五陰？」

佛言：「般若波羅蜜示五陰不壞相。何以故？須菩提！空是不壞相，無相、無作是不壞相。般若波羅蜜如是示世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「般若波羅蜜示五陰不壞相。何以故？須菩提！空是不壞相，無相、無作是不壞相。般若波羅蜜如是示世間。

「復次，須菩提！佛隨無量無邊眾生性故，如實知其心。如是，須菩提！般若波羅蜜示諸佛世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！佛隨無量無邊眾生性故，如實知其心。如是，須菩提！般若波羅蜜示諸佛世間。

「復次，須菩提！眾生亂心攝心，是亂心攝心，佛如實知。須菩提！云何如來知諸眾生亂心攝心？以法相故知。須菩提！法相故知，心非亂，如是知亂心。云何如來知攝心？須菩提！如來知心盡相，如實知盡相，如是知攝心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！眾生亂心攝心，是亂心攝心，佛如實知。須菩提！云何如來知諸眾生亂心攝心？以法相故知。須菩提！法相故知，心非亂，如是知亂心。云何如來知攝心？須菩提！如來知心盡相，如實知盡相，如是知攝心。

「復次，須菩提！眾生染心，如來如實知染心；恚心癡心，如實知恚心癡心。云何如來如實知染心，如實知恚心，如實知癡心。須菩提！染心如實相，即非染心；恚心癡心如實相，即非恚心癡心。如是，須菩提！諸佛從般若波羅蜜生薩婆若智，云何如來離染心，如實知離染心；離恚心，如實知離恚心；離癡心，如實知離癡心。須菩提！離染心中無離染心相，離恚心中無離恚心相，離癡心中無離癡心相。如是，須菩提！般若波羅蜜示諸佛世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！眾生染心，如來如實知染心；恚心癡心，如實知恚心癡心。云何如來如實知染心，如實知恚心，如實知癡心。須菩提！染心如實相，即非染心；恚心癡心如實相，即非恚心癡心。如是，須菩提！諸佛從般若波羅蜜生薩婆若智，云何如來離染心，如實知離染心；離恚心，如實知離恚心；離癡心，如實知離癡心。須菩提！離染心中無離染心相，離恚心中無離恚心相，離癡心中無離癡心相。如是，須菩提！般若波羅蜜示諸佛世間。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生廣心如實知廣心。云何如來，眾生廣心如實知廣心。須菩提！是眾生心，不增不廣，不離離相故。如是，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生廣心如實知廣心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生廣心如實知廣心。云何如來，眾生廣心如實知廣心。須菩提！是眾生心，不增不廣，不離離相故。如是，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生廣心如實知廣心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生大心如實知大心。云何如來，眾生大心如實知大心。須菩提！如來知是心，無來無去無住。如是，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生大心如實知大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生大心如實知大心。云何如來，眾生大心如實知大心。須菩提！如來知是心，無來無去無住。如是，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生大心如實知大心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生無量心如實知無量心。云何如來，眾生無量心如實知無量心。須菩提！如來知是心不住，住於寂滅，無所依止，如虛空無量，知心相亦爾。如是，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生無量心，如實知無量心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生無量心如實知無量心。云何如來，眾生無量心如實知無量心。須菩提！如來知是心不住，住於寂滅，無所依止，如虛空無量，知心相亦爾。如是，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生無量心，如實知無量心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生不可見心，如實知不可見心。云何如來，眾生不可見心，如實知不可見心。如來以無相義故，如實知不可見心。如是，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生不可見心，如實知不可見心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生不可見心，如實知不可見心。云何如來，眾生不可見心，如實知不可見心。如來以無相義故，如實知不可見心。如是，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生不可見心，如實知不可見心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生不現心，如實知不現心。云何如來，眾生不現心，如實知不現心，是心五眼所不見。如是，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生不現心，如實知不現心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生不現心，如實知不現心。云何如來，眾生不現心，如實知不現心，是心五眼所不見。如是，須菩提！如來因般若波羅蜜，眾生不現心，如實知不現心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜，知眾生諸出沒。云何知出沒？眾生所起出沒，皆依色生，依受、想、行、識生。何等是諸出沒？所謂我及世間常，是見依色，依受、想、行、識。我及世間無常，常無常，非常非無常，是見依色，依受、想、行、識。世間有邊，世間無邊，有邊無邊，非有邊非無邊，是見依色，依受、想、行、識。死後如去，死後不如去，死後如去不如去，死後非如去非不如去，是見依色，依受、想、行、識。身即是神，是見依色，依受、想、行、識。身異神異，是見依色，依受、想、行、識。如是，須菩提！如來因般若波羅蜜，知眾生諸出沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜，知眾生諸出沒。云何知出沒？眾生所起出沒，皆依色生，依受、想、行、識生。何等是諸出沒？所謂我及世間常，是見依色，依受、想、行、識。我及世間無常，常無常，非常非無常，是見依色，依受、想、行、識。世間有邊，世間無邊，有邊無邊，非有邊非無邊，是見依色，依受、想、行、識。死後如去，死後不如去，死後如去不如去，死後非如去非不如去，是見依色，依受、想、行、識。身即是神，是見依色，依受、想、行、識。身異神異，是見依色，依受、想、行、識。如是，須菩提！如來因般若波羅蜜，知眾生諸出沒。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜，知色相。云何知色相？知如如。須菩提！如來知受、想、行、識相。云何知識相？知如如。須菩提！五陰如，即是如來所說出沒如。五陰如即是世間如，五陰如即是一切法如。一切法如，即是須陀洹果如，斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道如。辟支佛道如，即是如來如。是諸如，皆是一如，無二無別，無盡無量。如是，須菩提！如來因般若波羅蜜，得是如相。如是，須菩提，般若波羅蜜，示諸佛世間，能生諸佛，諸佛知世間如，如實得是如故，名為如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜，知色相。云何知色相？知如如。須菩提！如來知受、想、行、識相。云何知識相？知如如。須菩提！五陰如，即是如來所說出沒如。五陰如即是世間如，五陰如即是一切法如。一切法如，即是須陀洹果如，斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道如。辟支佛道如，即是如來如。是諸如，皆是一如，無二無別，無盡無量。如是，須菩提！如來因般若波羅蜜，得是如相。如是，須菩提，般若波羅蜜，示諸佛世間，能生諸佛，諸佛知世間如，如實得是如故，名為如來。」

須菩提白佛言：「世尊！是如甚深，諸佛阿耨多羅三藐三菩提從是如生。世尊！如來得是深法，能為眾生說是如相。如是如相，誰能信者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是如甚深，諸佛阿耨多羅三藐三菩提從是如生。世尊！如來得是深法，能為眾生說是如相。如是如相，誰能信者？」

「唯有阿毘跋致菩薩，及具足正見者，滿願阿羅漢，乃能信之。須菩提！是如無盡，佛如實說無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯有阿毘跋致菩薩，及具足正見者，滿願阿羅漢，乃能信之。須菩提！是如無盡，佛如實說無盡。」

摩訶般若波羅蜜相無相品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜相無相品第十三

爾時釋提桓因，及欲界萬天子，梵世二萬天子，俱詣佛所，頭面禮佛足，却住一面。各白佛言：「世尊！是法甚深，於此法中，云何作相？」佛告諸天子：「諸法以空為相，以無相、無作、無起、無生、無滅、無依為相。」諸天子言：「如來說是諸相如空無所依。如是諸相，一切世間天、人、阿修羅所不能壞。何以故？一切世間天、人、阿修羅，即是其相故。世尊！是諸相非可作，是諸相不在色數，不在受、想、行、識數。是諸相非人非非人所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因，及欲界萬天子，梵世二萬天子，俱詣佛所，頭面禮佛足，却住一面。各白佛言：「世尊！是法甚深，於此法中，云何作相？」佛告諸天子：「諸法以空為相，以無相、無作、無起、無生、無滅、無依為相。」諸天子言：「如來說是諸相如空無所依。如是諸相，一切世間天、人、阿修羅所不能壞。何以故？一切世間天、人、阿修羅，即是其相故。世尊！是諸相非可作，是諸相不在色數，不在受、想、行、識數。是諸相非人非非人所作。」

佛告欲色界諸天子：「若人問言：『虛空誰之所作？』是人為正問不？」「不也，世尊！虛空無有作者。何以故？虛空無為故。」「諸天子！此諸相亦如是，有佛無佛，常住不異，諸相常住故，如來得是諸相已，名為如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告欲色界諸天子：「若人問言：『虛空誰之所作？』是人為正問不？」「不也，世尊！虛空無有作者。何以故？虛空無為故。」「諸天子！此諸相亦如是，有佛無佛，常住不異，諸相常住故，如來得是諸相已，名為如來。」

諸天子言：「如來所說諸相甚深，諸佛智慧無礙故，能示是如，亦能說般若波羅蜜行相。世尊！般若波羅蜜是諸佛行處，亦如是示諸佛世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子言：「如來所說諸相甚深，諸佛智慧無礙故，能示是如，亦能說般若波羅蜜行相。世尊！般若波羅蜜是諸佛行處，亦如是示諸佛世間。」

「復次，須菩提！諸佛依止於法供養，恭敬尊重讚歎於法。法者，則是般若波羅蜜，諸佛供養恭敬，尊重讚歎般若波羅蜜。何以故？般若波羅蜜出生諸佛故。須菩提！如來知恩、知報恩者。若人正問：『何等是知恩、知報恩者？』當答：『佛是知恩、知報恩者。』須菩提！云何佛是知恩、知報恩者？如來所行道，所行法，得阿耨多羅三藐三菩提，即護念是道是法。以是事故，當知佛是知恩、知報恩者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！諸佛依止於法供養，恭敬尊重讚歎於法。法者，則是般若波羅蜜，諸佛供養恭敬，尊重讚歎般若波羅蜜。何以故？般若波羅蜜出生諸佛故。須菩提！如來知恩、知報恩者。若人正問：『何等是知恩、知報恩者？』當答：『佛是知恩、知報恩者。』須菩提！云何佛是知恩、知報恩者？如來所行道，所行法，得阿耨多羅三藐三菩提，即護念是道是法。以是事故，當知佛是知恩、知報恩者。

「復次，須菩提！如來知一切法無作，亦是如來知作恩者。須菩提！如來因般若波羅蜜，知一切法無作相，得如是智慧。以是因緣故，般若波羅蜜，亦如是示諸佛世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來知一切法無作，亦是如來知作恩者。須菩提！如來因般若波羅蜜，知一切法無作相，得如是智慧。以是因緣故，般若波羅蜜，亦如是示諸佛世間。」

「世尊！若一切法無知者，無見者，云何般若波羅蜜示諸佛世間？」「須菩提！如是，如是！一切法無知者、無見者。須菩提！云何一切法無知者？一切法空故。云何一切法無見者？一切法無所依故。是故一切法無知者、無見者。須菩提！如來因般若波羅蜜，得如是法。是故般若波羅蜜，亦如是示諸佛世間。不見色故，示世間；不見受、想、行、識故，示世間。般若波羅蜜如是示諸佛世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若一切法無知者，無見者，云何般若波羅蜜示諸佛世間？」「須菩提！如是，如是！一切法無知者、無見者。須菩提！云何一切法無知者？一切法空故。云何一切法無見者？一切法無所依故。是故一切法無知者、無見者。須菩提！如來因般若波羅蜜，得如是法。是故般若波羅蜜，亦如是示諸佛世間。不見色故，示世間；不見受、想、行、識故，示世間。般若波羅蜜如是示諸佛世間。」

「世尊！云何名不見色故示世間？云何名不見受、想、行、識故示世間？」「須菩提！若不緣色生色，是名不見色；若不緣受、想、行、識生識，是名不見識。若如是不見世間，是名真見世間。復次，須菩提！世間空，般若波羅蜜如實示世間空。世間離相，般若波羅蜜如實示世間離相。世間淨相，般若波羅蜜如實示世間淨。世間寂滅，般若波羅蜜如實示世間寂滅。須菩提！般若波羅蜜亦如是示諸佛世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名不見色故示世間？云何名不見受、想、行、識故示世間？」「須菩提！若不緣色生色，是名不見色；若不緣受、想、行、識生識，是名不見識。若如是不見世間，是名真見世間。復次，須菩提！世間空，般若波羅蜜如實示世間空。世間離相，般若波羅蜜如實示世間離相。世間淨相，般若波羅蜜如實示世間淨。世間寂滅，般若波羅蜜如實示世間寂滅。須菩提！般若波羅蜜亦如是示諸佛世間。」

須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜為大事故出，般若波羅蜜為不可思議事、不可稱事、不可量事、無等等事故出。」佛言：「如是，如是！須菩提！般若波羅蜜為大事故出，為不可思議事、不可稱事、不可量事、無等等事故出。須菩提！云何般若波羅蜜為大事故出？為不可思議事、不可稱事、不可量事、無等等事故出？須菩提！如來法、佛法、自然法、一切智人法，廣大不可思議，不可籌量。是故，須菩提！般若波羅蜜為大事不可思議事故出。云何般若波羅蜜為不可稱事、不可量事故出？須菩提！如來法、佛法、自然法、一切智人法，不可稱，不可量。是故，須菩提！般若波羅蜜為不可稱、不可量事故出。云何般若波羅蜜為無等等事故出？須菩提！一切無與如來等者，何況有勝。是故，須菩提！般若波羅蜜為無等等事故出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜為大事故出，般若波羅蜜為不可思議事、不可稱事、不可量事、無等等事故出。」佛言：「如是，如是！須菩提！般若波羅蜜為大事故出，為不可思議事、不可稱事、不可量事、無等等事故出。須菩提！云何般若波羅蜜為大事故出？為不可思議事、不可稱事、不可量事、無等等事故出？須菩提！如來法、佛法、自然法、一切智人法，廣大不可思議，不可籌量。是故，須菩提！般若波羅蜜為大事不可思議事故出。云何般若波羅蜜為不可稱事、不可量事故出？須菩提！如來法、佛法、自然法、一切智人法，不可稱，不可量。是故，須菩提！般若波羅蜜為不可稱、不可量事故出。云何般若波羅蜜為無等等事故出？須菩提！一切無與如來等者，何況有勝。是故，須菩提！般若波羅蜜為無等等事故出。」

「世尊！但如來法、佛法、自然法、一切智人法，不可思議，不可稱，不可量；色亦不可思議，不可稱，不可量；受、想、行、識亦不可思議，不可稱，不可量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！但如來法、佛法、自然法、一切智人法，不可思議，不可稱，不可量；色亦不可思議，不可稱，不可量；受、想、行、識亦不可思議，不可稱，不可量。」

「須菩提！色亦不可思議，不可稱，不可量；受、想、行、識亦不可思議，不可稱，不可量；一切法亦不可思議，不可稱，不可量。何以故？須菩提！諸法實相中，無心無心數法。須菩提！色不可稱，受、想、行、識亦不可稱，一切法亦不可稱。此中無有分別故。須菩提！色不可量，受、想、行、識亦不可量，一切法亦不可量。須菩提！何以故？色不可量，受、想、行、識不可量，一切法不可量。須菩提！色量無所有，不可得；受、想、行、識量無所有，不可得；一切法量無所有，不可得。須菩提！何以故？色量無所有，不可得；受、想、行、識量無所有，不可得；一切法量無所有，不可得。須菩提！色無所有故，受、想、行、識無所有故，一切法無所有故，量不可得。須菩提！於意云何，虛空有心心數法不？」「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！色亦不可思議，不可稱，不可量；受、想、行、識亦不可思議，不可稱，不可量；一切法亦不可思議，不可稱，不可量。何以故？須菩提！諸法實相中，無心無心數法。須菩提！色不可稱，受、想、行、識亦不可稱，一切法亦不可稱。此中無有分別故。須菩提！色不可量，受、想、行、識亦不可量，一切法亦不可量。須菩提！何以故？色不可量，受、想、行、識不可量，一切法不可量。須菩提！色量無所有，不可得；受、想、行、識量無所有，不可得；一切法量無所有，不可得。須菩提！何以故？色量無所有，不可得；受、想、行、識量無所有，不可得；一切法量無所有，不可得。須菩提！色無所有故，受、想、行、識無所有故，一切法無所有故，量不可得。須菩提！於意云何，虛空有心心數法不？」「不也，世尊！」

「須菩提！以是因緣，一切法不可思議。滅諸籌量故，名不可思議；滅諸稱故，名不可稱。須菩提！稱者，即是識業。須菩提！無量者，過諸量故。須菩提！如虛空不可思議，不可稱，不可量。諸如來法、佛法、自然法、一切智人法，亦如是不可思議、不可稱、不可量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！以是因緣，一切法不可思議。滅諸籌量故，名不可思議；滅諸稱故，名不可稱。須菩提！稱者，即是識業。須菩提！無量者，過諸量故。須菩提！如虛空不可思議，不可稱，不可量。諸如來法、佛法、自然法、一切智人法，亦如是不可思議、不可稱、不可量。」

說是不可思議無等等法時，五百比丘、二十比丘尼，不受一切法故，漏盡心得解脫；六萬優婆塞、三萬優婆夷，於諸法中得法眼淨；二十菩薩得無生法忍，於此賢劫皆當成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是不可思議無等等法時，五百比丘、二十比丘尼，不受一切法故，漏盡心得解脫；六萬優婆塞、三萬優婆夷，於諸法中得法眼淨；二十菩薩得無生法忍，於此賢劫皆當成佛。

爾時須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜為大事故出，乃至為無等等事故出。」佛言：「如是，如是！須菩提！是深般若波羅蜜為大事故出，乃至為無等等事故出。諸佛薩婆若，皆在般若波羅蜜中；一切聲聞、辟支佛地，皆在般若波羅蜜中。須菩提！譬如灌頂剎帝利王，若諸城事，諸聚落事，皆付大臣，王無所憂。如是，須菩提！諸如來亦如是。所有聲聞事、辟支佛事、佛事，皆在般若波羅蜜中，般若波羅蜜能成辦其事。是故，須菩提！當知般若波羅蜜為大事故出，乃至為無等等事故出。須菩提！般若波羅蜜不受不著色故出，不受不著受、想、行、識故出，不受不著須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道故出，乃至薩婆若亦不受不著故出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜為大事故出，乃至為無等等事故出。」佛言：「如是，如是！須菩提！是深般若波羅蜜為大事故出，乃至為無等等事故出。諸佛薩婆若，皆在般若波羅蜜中；一切聲聞、辟支佛地，皆在般若波羅蜜中。須菩提！譬如灌頂剎帝利王，若諸城事，諸聚落事，皆付大臣，王無所憂。如是，須菩提！諸如來亦如是。所有聲聞事、辟支佛事、佛事，皆在般若波羅蜜中，般若波羅蜜能成辦其事。是故，須菩提！當知般若波羅蜜為大事故出，乃至為無等等事故出。須菩提！般若波羅蜜不受不著色故出，不受不著受、想、行、識故出，不受不著須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道故出，乃至薩婆若亦不受不著故出。」

須菩提白佛言：「世尊！云何般若波羅蜜，不受薩婆若，不著薩婆若？」「須菩提！於意云何，汝見阿羅漢法可受可著不？」「不也，世尊！我不見是法可生著者。」佛言：「善哉，善哉！須菩提！我亦不見如來法。以不見故，不受不著。是故，須菩提！薩婆若，不可受，不可著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何般若波羅蜜，不受薩婆若，不著薩婆若？」「須菩提！於意云何，汝見阿羅漢法可受可著不？」「不也，世尊！我不見是法可生著者。」佛言：「善哉，善哉！須菩提！我亦不見如來法。以不見故，不受不著。是故，須菩提！薩婆若，不可受，不可著。」

爾時欲色界諸天子白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜，難解難得，若能信解深般若波羅蜜者，當知是人，已於先世供養諸佛。世尊！若三千大千世界眾生，皆作信行，於信行地中修行，若一劫，若減一劫，若人一日，行深般若波羅蜜。籌量思惟，觀忍通利，是福為勝。」佛告諸天子：「若善男子、善女人，聞是深般若波羅蜜，疾得涅槃，是人於信行地中修行，若一劫，若減一劫，所不能及。」爾時欲色界諸天子頭面禮佛足，繞佛而出。去此不遠，忽然不現。欲界諸天子還至欲天，色界諸天子還至色天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時欲色界諸天子白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜，難解難得，若能信解深般若波羅蜜者，當知是人，已於先世供養諸佛。世尊！若三千大千世界眾生，皆作信行，於信行地中修行，若一劫，若減一劫，若人一日，行深般若波羅蜜。籌量思惟，觀忍通利，是福為勝。」佛告諸天子：「若善男子、善女人，聞是深般若波羅蜜，疾得涅槃，是人於信行地中修行，若一劫，若減一劫，所不能及。」爾時欲色界諸天子頭面禮佛足，繞佛而出。去此不遠，忽然不現。欲界諸天子還至欲天，色界諸天子還至色天。

爾時須菩提白佛言：「世尊！若菩薩能信解深般若波羅蜜，是人於何命終，來生此間？」佛告須菩提：「若菩薩聞是深般若波羅蜜，即時信解，不疑不悔不難，樂見樂聞，常行是念，不離說般若波羅蜜者。須菩提！譬如新產犢子，不離其母。菩薩亦如是，聞深般若波羅蜜，不離說法者，乃至得讀誦書寫般若波羅蜜。須菩提！當知是菩薩人中，命終還生人中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！若菩薩能信解深般若波羅蜜，是人於何命終，來生此間？」佛告須菩提：「若菩薩聞是深般若波羅蜜，即時信解，不疑不悔不難，樂見樂聞，常行是念，不離說般若波羅蜜者。須菩提！譬如新產犢子，不離其母。菩薩亦如是，聞深般若波羅蜜，不離說法者，乃至得讀誦書寫般若波羅蜜。須菩提！當知是菩薩人中，命終還生人中。」

「世尊！頗有菩薩，成就如是功德因緣，於他方世界，供養諸佛，於彼命終，來生此間不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！頗有菩薩，成就如是功德因緣，於他方世界，供養諸佛，於彼命終，來生此間不？」

「須菩提！有菩薩成就如是功德，於他方世界，供養諸佛，於彼命終，來生此間。復次，須菩提！有菩薩成就如是功德，於兜率天上，聞彌勒菩薩，說般若波羅蜜，問其中事，於彼命終，來生此間。復次，須菩提！若人先世聞是深般若波羅蜜，不問其義，是人若生人中，心續疑悔難決。須菩提！當知是人，於前世不問所致。何以故？於是般若波羅蜜中，心疑悔難決故。復次，須菩提！若人先世，若一日、若二日、三日、四日、五日，聞是深般若波羅蜜，問其中事，而不隨所說行，是人轉身，續得聞深般若波羅蜜，問其中事，信心無礙。若離法師，不復問難，還為因緣所牽，失深般若波羅蜜。何以故？須菩提！法應爾。若人雖能問難是深般若波羅蜜，不能隨所說行。或時樂聞深般若波羅蜜，或時不樂，其心輕躁，如少㲲毳，當知是菩薩新發大乘，是菩薩信心清淨，若不為般若波羅蜜所護，於二地中，當墮一處，若聲聞地，若辟支佛地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！有菩薩成就如是功德，於他方世界，供養諸佛，於彼命終，來生此間。復次，須菩提！有菩薩成就如是功德，於兜率天上，聞彌勒菩薩，說般若波羅蜜，問其中事，於彼命終，來生此間。復次，須菩提！若人先世聞是深般若波羅蜜，不問其義，是人若生人中，心續疑悔難決。須菩提！當知是人，於前世不問所致。何以故？於是般若波羅蜜中，心疑悔難決故。復次，須菩提！若人先世，若一日、若二日、三日、四日、五日，聞是深般若波羅蜜，問其中事，而不隨所說行，是人轉身，續得聞深般若波羅蜜，問其中事，信心無礙。若離法師，不復問難，還為因緣所牽，失深般若波羅蜜。何以故？須菩提！法應爾。若人雖能問難是深般若波羅蜜，不能隨所說行。或時樂聞深般若波羅蜜，或時不樂，其心輕躁，如少㲲毳，當知是菩薩新發大乘，是菩薩信心清淨，若不為般若波羅蜜所護，於二地中，當墮一處，若聲聞地，若辟支佛地。」

摩訶般若波羅蜜船喻品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜船喻品第十四

爾時佛告須菩提：「譬如大海中船卒破，其中人若不取木，若板，若浮囊，若死屍，當知是人不到彼岸，沒水而死。須菩提！其中人若取木板、浮囊、死屍，當知是人，不沒水死，安隱無惱，得至彼岸。須菩提！菩薩亦如是，於阿耨多羅三藐三菩提，有信，有忍，有樂，有淨心，有深心，有欲，有解，有捨，有精進，不取般若波羅蜜，當知是人中道退沒，墮聲聞、辟支佛地。須菩提！若菩薩於阿耨多羅三藐三菩提，有信，有忍，有樂，有淨心，有深心，有欲，有解，有捨，有精進，取般若波羅蜜。為般若波羅蜜所守護故，中道不退，過聲聞、辟支佛地，當住阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告須菩提：「譬如大海中船卒破，其中人若不取木，若板，若浮囊，若死屍，當知是人不到彼岸，沒水而死。須菩提！其中人若取木板、浮囊、死屍，當知是人，不沒水死，安隱無惱，得至彼岸。須菩提！菩薩亦如是，於阿耨多羅三藐三菩提，有信，有忍，有樂，有淨心，有深心，有欲，有解，有捨，有精進，不取般若波羅蜜，當知是人中道退沒，墮聲聞、辟支佛地。須菩提！若菩薩於阿耨多羅三藐三菩提，有信，有忍，有樂，有淨心，有深心，有欲，有解，有捨，有精進，取般若波羅蜜。為般若波羅蜜所守護故，中道不退，過聲聞、辟支佛地，當住阿耨多羅三藐三菩提。

「須菩提！譬如有人，持坏瓶詣河井池泉取水，當知是瓶，爛壞不久還歸於地。何以故？瓶未熟故。須菩提！菩薩亦如是，於阿耨多羅三藐三菩提有信，有忍，有樂，有淨心，有深心，有欲，有解，有捨，有精進，不為般若波羅蜜方便所護故，當知是人未得薩婆若，中道退轉。須菩提！云何為菩薩中道退轉？所謂若墮聲聞地，若墮辟支佛地。須菩提！譬如有人持熟瓶詣河井池泉取水，當知是瓶，堅固不壞，持水而歸。何以故？是瓶熟故。須菩提！菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提有信，有忍，有樂，有淨心，有深心，有欲，有解，有捨，有精進，為般若波羅蜜方便所護故，當知是菩薩不中道退轉，安隱得到薩婆若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如有人，持坏瓶詣河井池泉取水，當知是瓶，爛壞不久還歸於地。何以故？瓶未熟故。須菩提！菩薩亦如是，於阿耨多羅三藐三菩提有信，有忍，有樂，有淨心，有深心，有欲，有解，有捨，有精進，不為般若波羅蜜方便所護故，當知是人未得薩婆若，中道退轉。須菩提！云何為菩薩中道退轉？所謂若墮聲聞地，若墮辟支佛地。須菩提！譬如有人持熟瓶詣河井池泉取水，當知是瓶，堅固不壞，持水而歸。何以故？是瓶熟故。須菩提！菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提有信，有忍，有樂，有淨心，有深心，有欲，有解，有捨，有精進，為般若波羅蜜方便所護故，當知是菩薩不中道退轉，安隱得到薩婆若。

「須菩提！譬如大海中船，未被莊治，推著水邊，載諸財物。當知是船，中道漏沒，散失財物，以是賈客無方便故，多失財物，自致憂惱。須菩提！菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提，有信乃至有精進，不為般若波羅蜜方便所護故，未到薩婆若，中道而退，失於大寶，而自憂惱。失大珍寶，中道沒者，墮聲聞、辟支佛地；失大珍寶者，失薩婆若寶。須菩提！譬如大海邊船，莊治堅牢，推著水中，載諸財物，當知是船，不中道沒，隨所至處，必能得到。須菩提！菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提，有信乃至有精進，為般若波羅蜜方便所護故，當知是菩薩不中道退轉，於阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！法應爾。若菩薩於阿耨多羅三藐三菩提，有信乃至有精進，為般若波羅蜜方便所護故，不墮聲聞、辟支佛地，但以是諸功德，向阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如大海中船，未被莊治，推著水邊，載諸財物。當知是船，中道漏沒，散失財物，以是賈客無方便故，多失財物，自致憂惱。須菩提！菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提，有信乃至有精進，不為般若波羅蜜方便所護故，未到薩婆若，中道而退，失於大寶，而自憂惱。失大珍寶，中道沒者，墮聲聞、辟支佛地；失大珍寶者，失薩婆若寶。須菩提！譬如大海邊船，莊治堅牢，推著水中，載諸財物，當知是船，不中道沒，隨所至處，必能得到。須菩提！菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提，有信乃至有精進，為般若波羅蜜方便所護故，當知是菩薩不中道退轉，於阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！法應爾。若菩薩於阿耨多羅三藐三菩提，有信乃至有精進，為般若波羅蜜方便所護故，不墮聲聞、辟支佛地，但以是諸功德，向阿耨多羅三藐三菩提。

「須菩提！譬如老人，年百二十，而有雜病，風寒冷熱。須菩提！於意云何？是人能從床起不？」「不也，世尊！」「須菩提！是人或時能起。」「世尊！假令能起，不能遠行，若十里、二十里。何以故？是人已為老病所侵，雖復能起，不能遠行。」「須菩提！菩薩亦如是。雖發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至有精進。於阿耨多羅三藐三菩提，有信乃至有精進，不為般若波羅蜜方便所護故，未得薩婆若，中道退轉，墮聲聞、辟支佛地。須菩提！是百二十歲老人，若有風寒冷熱之病，欲從床起，有二健人，各扶一腋，安慰之言：『隨意所至，我等好相扶持，勿懼中道有所墜落。』須菩提！菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提，有信乃至有精進，為般若波羅蜜方便所護故，當知是菩薩不中道退轉，能至阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如老人，年百二十，而有雜病，風寒冷熱。須菩提！於意云何？是人能從床起不？」「不也，世尊！」「須菩提！是人或時能起。」「世尊！假令能起，不能遠行，若十里、二十里。何以故？是人已為老病所侵，雖復能起，不能遠行。」「須菩提！菩薩亦如是。雖發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至有精進。於阿耨多羅三藐三菩提，有信乃至有精進，不為般若波羅蜜方便所護故，未得薩婆若，中道退轉，墮聲聞、辟支佛地。須菩提！是百二十歲老人，若有風寒冷熱之病，欲從床起，有二健人，各扶一腋，安慰之言：『隨意所至，我等好相扶持，勿懼中道有所墜落。』須菩提！菩薩亦如是。於阿耨多羅三藐三菩提，有信乃至有精進，為般若波羅蜜方便所護故，當知是菩薩不中道退轉，能至阿耨多羅三藐三菩提。」