小品般若波羅蜜經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小品般若波羅蜜經卷第四

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

歎淨品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎淨品第九

爾時舍利弗白佛言：「世尊！是淨甚深。」佛言：「淨故。」「世尊！是淨明。」佛言：「淨故。」「世尊！是淨不生欲界，不生色界，不生無色界。」佛言：「淨故。」「世尊！是淨無垢無淨。」佛言：「淨故。」「世尊！是淨無得無果。」佛言：「淨故。」「世尊！是淨不作不起。」佛言：「淨故。」「世尊！是淨無知。」佛言：「淨故。」「世尊！是淨不知色，不知受、想、行、識。」佛言：「淨故。」「世尊！般若波羅蜜於薩婆若不增不減。」佛言：「淨故。」「世尊！般若波羅蜜淨故，於法無所取。」佛言：「淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！是淨甚深。」佛言：「淨故。」「世尊！是淨明。」佛言：「淨故。」「世尊！是淨不生欲界，不生色界，不生無色界。」佛言：「淨故。」「世尊！是淨無垢無淨。」佛言：「淨故。」「世尊！是淨無得無果。」佛言：「淨故。」「世尊！是淨不作不起。」佛言：「淨故。」「世尊！是淨無知。」佛言：「淨故。」「世尊！是淨不知色，不知受、想、行、識。」佛言：「淨故。」「世尊！般若波羅蜜於薩婆若不增不減。」佛言：「淨故。」「世尊！般若波羅蜜淨故，於法無所取。」佛言：「淨故。」

爾時須菩提白佛言：「世尊！我淨故，色淨。」佛言：「畢竟淨故。」「世尊！我淨故，受、想、行、識淨。」佛言：「畢竟淨故。」「世尊！我淨故，果淨。」佛言：「畢竟淨故。」「世尊！我淨故，薩婆若淨。」佛言：「畢竟淨故。」「世尊！我淨故，無得無果。」佛言：「畢竟淨故。」「世尊！我無邊故，色無邊。」佛言：「畢竟淨故。」「世尊！我無邊故，受、想、行、識無邊。」佛言：「畢竟淨故。」「世尊！如是，如是，名菩薩般若波羅蜜耶？」「須菩提！畢竟淨故。」「世尊！般若波羅蜜非此岸，非彼岸，非中流。」佛言：「畢竟淨故。」「世尊！菩薩若如是亦分別，即失般若波羅蜜，即遠般若波羅蜜。」佛言：「善哉，善哉！須菩提！從名相故生著。」「希有，世尊！善說般若波羅蜜中著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！我淨故，色淨。」佛言：「畢竟淨故。」「世尊！我淨故，受、想、行、識淨。」佛言：「畢竟淨故。」「世尊！我淨故，果淨。」佛言：「畢竟淨故。」「世尊！我淨故，薩婆若淨。」佛言：「畢竟淨故。」「世尊！我淨故，無得無果。」佛言：「畢竟淨故。」「世尊！我無邊故，色無邊。」佛言：「畢竟淨故。」「世尊！我無邊故，受、想、行、識無邊。」佛言：「畢竟淨故。」「世尊！如是，如是，名菩薩般若波羅蜜耶？」「須菩提！畢竟淨故。」「世尊！般若波羅蜜非此岸，非彼岸，非中流。」佛言：「畢竟淨故。」「世尊！菩薩若如是亦分別，即失般若波羅蜜，即遠般若波羅蜜。」佛言：「善哉，善哉！須菩提！從名相故生著。」「希有，世尊！善說般若波羅蜜中著。」

爾時舍利弗語須菩提：「何因緣故，名為著？」「舍利弗！若善男子、善女人，分別色空，即名為著；分別受、想、行、識空，即名為著；分別過去法、未來法、現在法，即名為著。初發心菩薩，得若干福德，即名為著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗語須菩提：「何因緣故，名為著？」「舍利弗！若善男子、善女人，分別色空，即名為著；分別受、想、行、識空，即名為著；分別過去法、未來法、現在法，即名為著。初發心菩薩，得若干福德，即名為著。」

釋提桓因問須菩提言：「何因緣，是事名為著？」「憍尸迦！是人分別是心，以是心迴向阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦！心性不可迴向。是故，菩薩若欲教他化人阿耨多羅三藐三菩提，應如諸法實相，示教利喜。如是則不自傷，是佛所許，是佛所教。善男子、善女人，亦離諸著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因問須菩提言：「何因緣，是事名為著？」「憍尸迦！是人分別是心，以是心迴向阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦！心性不可迴向。是故，菩薩若欲教他化人阿耨多羅三藐三菩提，應如諸法實相，示教利喜。如是則不自傷，是佛所許，是佛所教。善男子、善女人，亦離諸著。」

爾時佛讚須菩提言：「善哉，善哉！汝能示諸菩薩著法。須菩提！我當更說微細著法。汝今善聽！」須菩提言：「唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛讚須菩提言：「善哉，善哉！汝能示諸菩薩著法。須菩提！我當更說微細著法。汝今善聽！」須菩提言：「唯然受教。」

佛言：「若善男子、善女人，取相念諸佛，隨所取相，皆名為著。過去、未來、現在諸佛所有無漏法，皆隨喜。隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，即亦是著。何以故？須菩提！諸法性，非過去，非未來，非現在，不可取相，不可緣，不可見，不可聞，不可覺，不可知，不可迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若善男子、善女人，取相念諸佛，隨所取相，皆名為著。過去、未來、現在諸佛所有無漏法，皆隨喜。隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，即亦是著。何以故？須菩提！諸法性，非過去，非未來，非現在，不可取相，不可緣，不可見，不可聞，不可覺，不可知，不可迴向。」

「世尊！是諸法性甚深。」佛言：「畢竟離故。」「世尊！我敬禮般若波羅蜜。」佛言：「佛得是無作法故。」「世尊！佛得一切法如是。」「須菩提！如來得一切法。須菩提！法性唯一，無二無三，是性亦非性非作。須菩提！菩薩能如是知，則離諸著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是諸法性甚深。」佛言：「畢竟離故。」「世尊！我敬禮般若波羅蜜。」佛言：「佛得是無作法故。」「世尊！佛得一切法如是。」「須菩提！如來得一切法。須菩提！法性唯一，無二無三，是性亦非性非作。須菩提！菩薩能如是知，則離諸著。」

「世尊！般若波羅蜜甚為難知。」「須菩提！無有知者故。」「世尊！般若波羅蜜不可思議。」「須菩提！般若波羅蜜不可以心知故。」「世尊！般若波羅蜜無所作。」「須菩提！作者不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！般若波羅蜜甚為難知。」「須菩提！無有知者故。」「世尊！般若波羅蜜不可思議。」「須菩提！般若波羅蜜不可以心知故。」「世尊！般若波羅蜜無所作。」「須菩提！作者不可得故。」

「世尊！菩薩當云何行般若波羅蜜？」「須菩提！若菩薩不行色，即行般若波羅蜜。不行受、想、行、識，即行般若波羅蜜。若不行色不滿足，即行般若波羅蜜。不行受、想、行、識不滿足，即行般若波羅蜜。何以故？色不滿足則非色，受、想、行、識不滿足，則非識。若能如是行不滿足相，即行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩當云何行般若波羅蜜？」「須菩提！若菩薩不行色，即行般若波羅蜜。不行受、想、行、識，即行般若波羅蜜。若不行色不滿足，即行般若波羅蜜。不行受、想、行、識不滿足，即行般若波羅蜜。何以故？色不滿足則非色，受、想、行、識不滿足，則非識。若能如是行不滿足相，即行般若波羅蜜。」

須菩提言：「希有，世尊！於諸著中，說無所著。」「須菩提！若菩薩不行色，不著相，即行般若波羅蜜。不行受、想、行、識，不著相，即行般若波羅蜜。菩薩如是行於色不生著，於受、想、行、識不生著，於須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道不生著，乃至薩婆若亦不生著。何以故？過諸著故，名無礙薩婆若。須菩提！菩薩欲過諸著，應如是思惟般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「希有，世尊！於諸著中，說無所著。」「須菩提！若菩薩不行色，不著相，即行般若波羅蜜。不行受、想、行、識，不著相，即行般若波羅蜜。菩薩如是行於色不生著，於受、想、行、識不生著，於須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道不生著，乃至薩婆若亦不生著。何以故？過諸著故，名無礙薩婆若。須菩提！菩薩欲過諸著，應如是思惟般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「希有，世尊！是法甚深。若說不減，不說亦不減。若說不增，不說亦不增。」佛言：「如是，如是！須菩提！如佛盡壽稱讚虛空。虛空不減，不稱讚亦不減；稱讚不增，不稱讚亦不增。須菩提！譬如稱讚幻所化人亦不喜，不稱讚亦不瞋。須菩提！諸法性亦如是。若說亦不增，不說亦不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「希有，世尊！是法甚深。若說不減，不說亦不減。若說不增，不說亦不增。」佛言：「如是，如是！須菩提！如佛盡壽稱讚虛空。虛空不減，不稱讚亦不減；稱讚不增，不稱讚亦不增。須菩提！譬如稱讚幻所化人亦不喜，不稱讚亦不瞋。須菩提！諸法性亦如是。若說亦不增，不說亦不減。」

「世尊！菩薩所為甚難。修行般若波羅蜜時，心無增減，亦不退不轉。世尊！修習般若波羅蜜，如修習虛空。世尊！菩薩為度一切眾生故，發大莊嚴，應當敬禮。世尊！菩薩為眾生故，發大莊嚴，如人與虛空共鬪。世尊！菩薩為眾生故，發大莊嚴，如人與虛空諍訟。世尊！是菩薩名為發大莊嚴。世尊！菩薩為眾生故，發大莊嚴，如人欲舉虛空。世尊！是菩薩名為度精進彼岸，名為勇健，名為同虛空諸法，故發阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩所為甚難。修行般若波羅蜜時，心無增減，亦不退不轉。世尊！修習般若波羅蜜，如修習虛空。世尊！菩薩為度一切眾生故，發大莊嚴，應當敬禮。世尊！菩薩為眾生故，發大莊嚴，如人與虛空共鬪。世尊！菩薩為眾生故，發大莊嚴，如人與虛空諍訟。世尊！是菩薩名為發大莊嚴。世尊！菩薩為眾生故，發大莊嚴，如人欲舉虛空。世尊！是菩薩名為度精進彼岸，名為勇健，名為同虛空諸法，故發阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時會中有一比丘作是念：「我敬禮般若波羅蜜。般若波羅蜜中，無有法生，無有法滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有一比丘作是念：「我敬禮般若波羅蜜。般若波羅蜜中，無有法生，無有法滅。」

爾時釋提桓因語須菩提：「若菩薩修習深般若波羅蜜，為修習何法？」「憍尸迦！若菩薩修習深般若波羅蜜，即是修習虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因語須菩提：「若菩薩修習深般若波羅蜜，為修習何法？」「憍尸迦！若菩薩修習深般若波羅蜜，即是修習虛空。」

釋提桓因白佛言：「世尊！若人能受持讀誦般若波羅蜜，我當守護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！若人能受持讀誦般若波羅蜜，我當守護。」

須菩提語釋提桓因：「汝見是法可守護耶？」釋提桓因言：「不見也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語釋提桓因：「汝見是法可守護耶？」釋提桓因言：「不見也。」

「憍尸迦！若菩薩如般若波羅蜜所說行，即是守護。若菩薩或時遠離般若波羅蜜，人若非人則得其便。憍尸迦！若人欲守護行般若波羅蜜者，則為欲守護虛空。憍尸迦！於意云何？汝能守護響不？」釋提桓因言：「不能也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩如般若波羅蜜所說行，即是守護。若菩薩或時遠離般若波羅蜜，人若非人則得其便。憍尸迦！若人欲守護行般若波羅蜜者，則為欲守護虛空。憍尸迦！於意云何？汝能守護響不？」釋提桓因言：「不能也。」

「憍尸迦！菩薩亦如是行般若波羅蜜，知一切法空如響，如是亦不分別，當知是為行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩亦如是行般若波羅蜜，知一切法空如響，如是亦不分別，當知是為行般若波羅蜜。」

爾時佛以神力，令三千大千世界所有四天王天，及諸釋提桓因、娑婆世界主、諸梵天王，皆來至佛所，頭面禮佛足，却住一面。四天王、諸釋提桓因、諸梵天王等，以佛神力，得見千佛，如是相，如是名，說般若波羅蜜品者，皆名須菩提。難問者亦如釋提桓因、彌勒菩薩，當成阿耨多羅三藐三菩提。亦於此土，說般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛以神力，令三千大千世界所有四天王天，及諸釋提桓因、娑婆世界主、諸梵天王，皆來至佛所，頭面禮佛足，却住一面。四天王、諸釋提桓因、諸梵天王等，以佛神力，得見千佛，如是相，如是名，說般若波羅蜜品者，皆名須菩提。難問者亦如釋提桓因、彌勒菩薩，當成阿耨多羅三藐三菩提。亦於此土，說般若波羅蜜。

爾時須菩提白佛言：「世尊！彌勒菩薩成阿耨多羅三藐三菩提時，於是處云何說般若波羅蜜？」「須菩提！彌勒菩薩成阿耨多羅三藐三菩提時，說般若波羅蜜，不說色空，不說受、想、行、識空；不說色縛，不說色解；不說受、想、行、識縛，不說受、想、行、識解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！彌勒菩薩成阿耨多羅三藐三菩提時，於是處云何說般若波羅蜜？」「須菩提！彌勒菩薩成阿耨多羅三藐三菩提時，說般若波羅蜜，不說色空，不說受、想、行、識空；不說色縛，不說色解；不說受、想、行、識縛，不說受、想、行、識解。」

須菩提言：「世尊！般若波羅蜜清淨？」佛言：「色淨故，般若波羅蜜清淨。」「受、想、行、識淨故，般若波羅蜜清淨？」佛言：「虛空淨故，般若波羅蜜清淨；色無染故，般若波羅蜜清淨；受、想、行、識無染故，般若波羅蜜清淨。須菩提！虛空無染故，般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！般若波羅蜜清淨？」佛言：「色淨故，般若波羅蜜清淨。」「受、想、行、識淨故，般若波羅蜜清淨？」佛言：「虛空淨故，般若波羅蜜清淨；色無染故，般若波羅蜜清淨；受、想、行、識無染故，般若波羅蜜清淨。須菩提！虛空無染故，般若波羅蜜清淨。」

「世尊！若有善男子、善女人，能受持讀誦般若波羅蜜者，終不橫死。若干百千諸天，皆共隨從。若月八日、十四日、十五日、二十三日、二十九日、三十日，在在處處，說般若波羅蜜，其福甚多。」佛言：「如是，如是！須菩提！是人說般若波羅蜜，得福甚多。須菩提！般若波羅蜜多有留難。何以故？般若波羅蜜是大珍寶，於法無所著，無所取。所以者何？謂諸法無所有，不可得故。須菩提！般若波羅蜜無所得故，無能染污。何以故？般若波羅蜜以無法故，名為無染般若波羅蜜。般若波羅蜜無污故，諸法亦無污。若如是，亦不分別。名為行般若波羅蜜。須菩提！般若波羅蜜無有法，若見若不見，無有法若取若捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有善男子、善女人，能受持讀誦般若波羅蜜者，終不橫死。若干百千諸天，皆共隨從。若月八日、十四日、十五日、二十三日、二十九日、三十日，在在處處，說般若波羅蜜，其福甚多。」佛言：「如是，如是！須菩提！是人說般若波羅蜜，得福甚多。須菩提！般若波羅蜜多有留難。何以故？般若波羅蜜是大珍寶，於法無所著，無所取。所以者何？謂諸法無所有，不可得故。須菩提！般若波羅蜜無所得故，無能染污。何以故？般若波羅蜜以無法故，名為無染般若波羅蜜。般若波羅蜜無污故，諸法亦無污。若如是，亦不分別。名為行般若波羅蜜。須菩提！般若波羅蜜無有法，若見若不見，無有法若取若捨。」

是時若干百千諸天子，踊躍歡喜，於虛空中同聲唱言：「我於閻浮提，再見法輪轉。」須菩提語諸天子：「非初轉，非二轉。何以故？般若波羅蜜法中，無轉無還。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時若干百千諸天子，踊躍歡喜，於虛空中同聲唱言：「我於閻浮提，再見法輪轉。」須菩提語諸天子：「非初轉，非二轉。何以故？般若波羅蜜法中，無轉無還。」

佛告須菩提：「摩訶波羅蜜是菩薩般若波羅蜜，所謂於一切法無轉無著。得阿耨多羅三藐三菩提，亦無所得。轉法輪時，亦無所轉，無法可還，無法可示，無法可見。是法不可得故。何以故？須菩提！空不轉不還，無相無作，無起無生，無所有，不轉不還，如是說名為說般若波羅蜜。無聽者，無受者，無證者，亦無以法作福田者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「摩訶波羅蜜是菩薩般若波羅蜜，所謂於一切法無轉無著。得阿耨多羅三藐三菩提，亦無所得。轉法輪時，亦無所轉，無法可還，無法可示，無法可見。是法不可得故。何以故？須菩提！空不轉不還，無相無作，無起無生，無所有，不轉不還，如是說名為說般若波羅蜜。無聽者，無受者，無證者，亦無以法作福田者。」

須菩提白佛言：「世尊！無邊波羅蜜是般若波羅蜜，虛空無邊故。世尊！正波羅蜜是般若波羅蜜，諸法平等故。世尊！離波羅蜜是般若波羅蜜，諸法性離故。世尊！不可破波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不可得故。世尊！無處波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無形無名故。世尊！無去波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無來故。世尊！無奪波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不可取故。世尊！盡波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無盡故。世尊！無生波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無生故。世尊！無作波羅蜜是般若波羅蜜，作者不可得故。世尊！不出波羅蜜是般若波羅蜜，出者不可得故。世尊！不至波羅蜜是般若波羅蜜，無退沒故。世尊！無垢波羅蜜是般若波羅蜜，諸煩惱清淨故。世尊！無污波羅蜜是般若波羅蜜，處不污故。世尊！不滅波羅蜜是般若波羅蜜，諸法離前際故。世尊！幻波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不生故。世尊！夢波羅蜜是般若波羅蜜，意識平等故。世尊！不戲波羅蜜是般若波羅蜜，諸戲平等故。世尊！不念波羅蜜是般若波羅蜜，諸念不生故。世尊！不動波羅蜜是般若波羅蜜，法性常住故。世尊！離欲波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不虛誑故。世尊！不起波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無分別故。世尊！寂滅波羅蜜是般若波羅蜜，諸法相不可得故。世尊！無煩惱波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無過咎故。世尊！無眾生波羅蜜是般若波羅蜜，眾生際不可得故。世尊！不斷波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不起故。世尊！無二邊波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無著故。世尊！不異波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不和合故。世尊！不著波羅蜜是般若波羅蜜，不分別聲聞、辟支佛地故。世尊！不分別波羅蜜是般若波羅蜜，諸分別平等故。世尊！無量波羅蜜是般若波羅蜜，量法不生故。世尊！虛空波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無障礙故。世尊！不生波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不起故。世尊！無常波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不失故。世尊！苦波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無苦惱故。世尊！無我波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無所貪著故。世尊！空波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無所得故。世尊！無相波羅蜜是般若波羅蜜，諸法相不可得故。世尊！無作波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無所成故。世尊！力波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不可破故。世尊！無量佛法波羅蜜是般若波羅蜜，過算數法故。世尊！無所畏波羅蜜是般若波羅蜜，心不沒故。世尊！如波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不異故。世尊！自然波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！無邊波羅蜜是般若波羅蜜，虛空無邊故。世尊！正波羅蜜是般若波羅蜜，諸法平等故。世尊！離波羅蜜是般若波羅蜜，諸法性離故。世尊！不可破波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不可得故。世尊！無處波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無形無名故。世尊！無去波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無來故。世尊！無奪波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不可取故。世尊！盡波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無盡故。世尊！無生波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無生故。世尊！無作波羅蜜是般若波羅蜜，作者不可得故。世尊！不出波羅蜜是般若波羅蜜，出者不可得故。世尊！不至波羅蜜是般若波羅蜜，無退沒故。世尊！無垢波羅蜜是般若波羅蜜，諸煩惱清淨故。世尊！無污波羅蜜是般若波羅蜜，處不污故。世尊！不滅波羅蜜是般若波羅蜜，諸法離前際故。世尊！幻波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不生故。世尊！夢波羅蜜是般若波羅蜜，意識平等故。世尊！不戲波羅蜜是般若波羅蜜，諸戲平等故。世尊！不念波羅蜜是般若波羅蜜，諸念不生故。世尊！不動波羅蜜是般若波羅蜜，法性常住故。世尊！離欲波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不虛誑故。世尊！不起波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無分別故。世尊！寂滅波羅蜜是般若波羅蜜，諸法相不可得故。世尊！無煩惱波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無過咎故。世尊！無眾生波羅蜜是般若波羅蜜，眾生際不可得故。世尊！不斷波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不起故。世尊！無二邊波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無著故。世尊！不異波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不和合故。世尊！不著波羅蜜是般若波羅蜜，不分別聲聞、辟支佛地故。世尊！不分別波羅蜜是般若波羅蜜，諸分別平等故。世尊！無量波羅蜜是般若波羅蜜，量法不生故。世尊！虛空波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無障礙故。世尊！不生波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不起故。世尊！無常波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不失故。世尊！苦波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無苦惱故。世尊！無我波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無所貪著故。世尊！空波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無所得故。世尊！無相波羅蜜是般若波羅蜜，諸法相不可得故。世尊！無作波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無所成故。世尊！力波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不可破故。世尊！無量佛法波羅蜜是般若波羅蜜，過算數法故。世尊！無所畏波羅蜜是般若波羅蜜，心不沒故。世尊！如波羅蜜是般若波羅蜜，諸法不異故。世尊！自然波羅蜜是般若波羅蜜，諸法無性故。」

摩訶般若波羅蜜不可思議品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜不可思議品第十

爾時釋提桓因作是念：「若人得聞般若波羅蜜者，當知是人，已曾供養諸佛，何況受持讀誦，如所說學，如所說行。若人聞說深般若波羅蜜，受持讀誦，如所說行當知是人，已曾多供養佛，廣問其義，於過去諸佛，聞深般若波羅蜜，不驚不怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因作是念：「若人得聞般若波羅蜜者，當知是人，已曾供養諸佛，何況受持讀誦，如所說學，如所說行。若人聞說深般若波羅蜜，受持讀誦，如所說行當知是人，已曾多供養佛，廣問其義，於過去諸佛，聞深般若波羅蜜，不驚不怖。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩，能信解深般若波羅蜜，當知是菩薩，如阿毘跋致。何以故？世尊！若人於過去世，不久行深般若波羅蜜，則不能信解。世尊！若有誹謗拒逆般若波羅蜜，當知是人，久已誹謗拒逆般若波羅蜜。何以故？是人於深般若波羅蜜無有信心，無清淨心，亦不問諸佛及諸佛弟子所疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩，能信解深般若波羅蜜，當知是菩薩，如阿毘跋致。何以故？世尊！若人於過去世，不久行深般若波羅蜜，則不能信解。世尊！若有誹謗拒逆般若波羅蜜，當知是人，久已誹謗拒逆般若波羅蜜。何以故？是人於深般若波羅蜜無有信心，無清淨心，亦不問諸佛及諸佛弟子所疑。」

爾時釋提桓因語舍利弗：「是般若波羅蜜甚深。若不久行菩薩道，不能信解，有何可怪。若人敬禮般若波羅蜜，即是敬禮薩婆若智。」舍利弗言：「如是，如是！憍尸迦！若人敬禮般若波羅蜜，即是敬禮薩婆若智。從般若波羅蜜生諸佛薩婆若智，從薩婆若智還生般若波羅蜜。菩薩應如是住般若波羅蜜，應如是習般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因語舍利弗：「是般若波羅蜜甚深。若不久行菩薩道，不能信解，有何可怪。若人敬禮般若波羅蜜，即是敬禮薩婆若智。」舍利弗言：「如是，如是！憍尸迦！若人敬禮般若波羅蜜，即是敬禮薩婆若智。從般若波羅蜜生諸佛薩婆若智，從薩婆若智還生般若波羅蜜。菩薩應如是住般若波羅蜜，應如是習般若波羅蜜。」

釋提桓因白佛言：「世尊！云何菩薩行般若波羅蜜，名為住般若波羅蜜，名為習般若波羅蜜？」佛告釋提桓因言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝能問佛是義。汝所問者，皆是佛力。憍尸迦！若菩薩行般若波羅蜜，不住色。若不住色，即是習色，不住受、想、行、識。若不住識，即是習識。復次，憍尸迦！若菩薩不習色，若不習色，即不住色，不習受、想、行、識。若不習識，即不住識。如是，憍尸迦！是名菩薩習般若波羅蜜，住般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！云何菩薩行般若波羅蜜，名為住般若波羅蜜，名為習般若波羅蜜？」佛告釋提桓因言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝能問佛是義。汝所問者，皆是佛力。憍尸迦！若菩薩行般若波羅蜜，不住色。若不住色，即是習色，不住受、想、行、識。若不住識，即是習識。復次，憍尸迦！若菩薩不習色，若不習色，即不住色，不習受、想、行、識。若不習識，即不住識。如是，憍尸迦！是名菩薩習般若波羅蜜，住般若波羅蜜。」

舍利弗白佛言：「世尊！般若波羅蜜甚深無量無底。」佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩不住色甚深，是為習色甚深；不住受、想、行、識甚深，是為習識甚深。復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩不習色甚深，是為不住色甚深；不習受、想、行、識甚深，是為不住識甚深。」「世尊！深般若波羅蜜，應於阿毘跋致菩薩前說，是人聞是，不疑不悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！般若波羅蜜甚深無量無底。」佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩不住色甚深，是為習色甚深；不住受、想、行、識甚深，是為習識甚深。復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩不習色甚深，是為不住色甚深；不習受、想、行、識甚深，是為不住識甚深。」「世尊！深般若波羅蜜，應於阿毘跋致菩薩前說，是人聞是，不疑不悔。」

爾時釋提桓因語舍利弗：「若於未受記菩薩前說，當有何咎？」「憍尸迦！若未受記菩薩得聞深般若波羅蜜，當知是菩薩久發大乘心，近於受記，不久必得受記。若過一佛二佛，當得受阿耨多羅三藐三菩提記。」佛言：「如是，如是！舍利弗！若未受記菩薩得聞深般若波羅蜜，當知是菩薩久發大乘心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因語舍利弗：「若於未受記菩薩前說，當有何咎？」「憍尸迦！若未受記菩薩得聞深般若波羅蜜，當知是菩薩久發大乘心，近於受記，不久必得受記。若過一佛二佛，當得受阿耨多羅三藐三菩提記。」佛言：「如是，如是！舍利弗！若未受記菩薩得聞深般若波羅蜜，當知是菩薩久發大乘心。」

舍利弗白佛言：「世尊！我今當說譬喻。」佛言：「樂說便說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！我今當說譬喻。」佛言：「樂說便說。」

「世尊！譬如求菩薩道者，夢坐道場，知是菩薩，當近阿耨多羅三藐三菩提。若求菩薩道者，得聞深般若波羅蜜，當知是菩薩，久發大乘心，善根成就，近於受記，不久必得受記。」佛言：「善哉，善哉！舍利弗！汝承佛神力，復更說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如求菩薩道者，夢坐道場，知是菩薩，當近阿耨多羅三藐三菩提。若求菩薩道者，得聞深般若波羅蜜，當知是菩薩，久發大乘心，善根成就，近於受記，不久必得受記。」佛言：「善哉，善哉！舍利弗！汝承佛神力，復更說之。」

「世尊！譬如有人欲過險道，若百由旬，若二百、若三百、若四百、若五百由旬，欲出難時，先見諸相。若見放牛羊者，若見疆界，若見園林。見如是相故，當知此中，必有城邑聚落。見是相已，作是念：『如我所見之相，城邑聚落，去此不遠。』其心安隱，不復畏有怨家賊害。世尊！菩薩亦如是。若得聞深般若波羅蜜，當知是菩薩近於受記，不久必得受記，爾時不畏墮聲聞、辟支佛地。何以故？是菩薩得是本相，所謂得見深般若波羅蜜，得聞深般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如有人欲過險道，若百由旬，若二百、若三百、若四百、若五百由旬，欲出難時，先見諸相。若見放牛羊者，若見疆界，若見園林。見如是相故，當知此中，必有城邑聚落。見是相已，作是念：『如我所見之相，城邑聚落，去此不遠。』其心安隱，不復畏有怨家賊害。世尊！菩薩亦如是。若得聞深般若波羅蜜，當知是菩薩近於受記，不久必得受記，爾時不畏墮聲聞、辟支佛地。何以故？是菩薩得是本相，所謂得見深般若波羅蜜，得聞深般若波羅蜜。

「世尊！譬如有人欲見大海，稍稍前行，若見樹若樹相，若見山若山相，當知是中去海尚遠。若不見樹無樹相，不見山無山相，當知大海去是不遠，大海深故，無有山樹，是人雖不見海，知必近之。世尊！菩薩亦如是，得聞深般若波羅蜜，雖未於現在諸佛前受記，自知必近阿耨多羅三藐三菩提。何以故？我得見聞供養深般若波羅蜜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如有人欲見大海，稍稍前行，若見樹若樹相，若見山若山相，當知是中去海尚遠。若不見樹無樹相，不見山無山相，當知大海去是不遠，大海深故，無有山樹，是人雖不見海，知必近之。世尊！菩薩亦如是，得聞深般若波羅蜜，雖未於現在諸佛前受記，自知必近阿耨多羅三藐三菩提。何以故？我得見聞供養深般若波羅蜜故。

「世尊！譬如春時，樹葉零落，當知此樹，華葉果實，將生不久。何以故？本相現故。閻浮提人見樹本相，皆悉歡喜，作是念：『是樹不久當生華葉果實。』世尊！菩薩亦如是。若得見聞深般若波羅蜜，當知是菩薩善根成就，宿世善根因緣故，今得深般若波羅蜜。會中曾有見佛，諸天皆大歡喜，作是念：『先諸菩薩，亦有如是受記本相，是菩薩不久當得受阿耨多羅三藐三菩提記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如春時，樹葉零落，當知此樹，華葉果實，將生不久。何以故？本相現故。閻浮提人見樹本相，皆悉歡喜，作是念：『是樹不久當生華葉果實。』世尊！菩薩亦如是。若得見聞深般若波羅蜜，當知是菩薩善根成就，宿世善根因緣故，今得深般若波羅蜜。會中曾有見佛，諸天皆大歡喜，作是念：『先諸菩薩，亦有如是受記本相，是菩薩不久當得受阿耨多羅三藐三菩提記。』

「世尊！譬如女人懷妊，轉轉不便，身體疲極，不樂事務，眠臥不安，食飲轉少，苦惱在身，不欲語言，厭本所習，不復憶樂，本相現故，當知是女，將產不久。菩薩善根成就，亦復如是。若得見聞，思惟深般若波羅蜜，當知是菩薩，不久得受阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如女人懷妊，轉轉不便，身體疲極，不樂事務，眠臥不安，食飲轉少，苦惱在身，不欲語言，厭本所習，不復憶樂，本相現故，當知是女，將產不久。菩薩善根成就，亦復如是。若得見聞，思惟深般若波羅蜜，當知是菩薩，不久得受阿耨多羅三藐三菩提記。」

佛言：「善哉，善哉！舍利弗！汝所樂說者，皆佛神力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！舍利弗！汝所樂說者，皆佛神力。」

爾時須菩提白佛言：「希有，世尊！如來善說諸菩薩事。」「須菩提！是諸菩薩摩訶薩，長夜多所利益，多所安隱，多所安樂，憐愍世間，得阿耨多羅三藐三菩提，為諸天人，演說法要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「希有，世尊！如來善說諸菩薩事。」「須菩提！是諸菩薩摩訶薩，長夜多所利益，多所安隱，多所安樂，憐愍世間，得阿耨多羅三藐三菩提，為諸天人，演說法要。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何得具足修習，行般若波羅蜜？」「須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見色增，是為行般若波羅蜜；不見受、想、行、識增，是為行般若波羅蜜；不見色減，是為行般若波羅蜜；不見受、想、行、識減，是為行般若波羅蜜。乃至不見法，不見非法，是為行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何得具足修習，行般若波羅蜜？」「須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見色增，是為行般若波羅蜜；不見受、想、行、識增，是為行般若波羅蜜；不見色減，是為行般若波羅蜜；不見受、想、行、識減，是為行般若波羅蜜。乃至不見法，不見非法，是為行般若波羅蜜。」

「世尊！如佛所說不可思議。」「須菩提！色不可思議，受、想、行、識不可思議。若菩薩不分別色，不可思議；不分別受、想、行、識，不可思議。是為行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如佛所說不可思議。」「須菩提！色不可思議，受、想、行、識不可思議。若菩薩不分別色，不可思議；不分別受、想、行、識，不可思議。是為行般若波羅蜜。」

「世尊！般若波羅蜜如是，誰能信解？」「須菩提！若久行菩薩道者。」「世尊！云何菩薩得名久行？」「須菩提！若菩薩行般若波羅蜜，不分別佛十力、四無所畏，乃至不分別薩婆若，是名久行。何以故？佛十力不可思議，四無所畏、十八不共法不可思議，乃至薩婆若不可思議。色不可思議，受、想、行、識不可思議，一切法亦不可思議。菩薩如是行者，是名無處所行，而行般若波羅蜜，是故名為久行。」「世尊！般若波羅蜜甚深，般若波羅蜜是珍寶聚，如虛空清淨希有。世尊！般若波羅蜜多起留難，若欲書寫者，乃至一歲，當疾書成。」佛言：「如是，如是！須菩提！若善男子、善女人，欲書寫讀誦，如所說行般若波羅蜜，乃至一歲，當疾疾為之。須菩提！珍寶法，多有怨賊。」「世尊！般若波羅蜜惡魔常欲伺求斷絕。」「須菩提！惡魔雖欲伺求斷絕，亦不能得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！般若波羅蜜如是，誰能信解？」「須菩提！若久行菩薩道者。」「世尊！云何菩薩得名久行？」「須菩提！若菩薩行般若波羅蜜，不分別佛十力、四無所畏，乃至不分別薩婆若，是名久行。何以故？佛十力不可思議，四無所畏、十八不共法不可思議，乃至薩婆若不可思議。色不可思議，受、想、行、識不可思議，一切法亦不可思議。菩薩如是行者，是名無處所行，而行般若波羅蜜，是故名為久行。」「世尊！般若波羅蜜甚深，般若波羅蜜是珍寶聚，如虛空清淨希有。世尊！般若波羅蜜多起留難，若欲書寫者，乃至一歲，當疾書成。」佛言：「如是，如是！須菩提！若善男子、善女人，欲書寫讀誦，如所說行般若波羅蜜，乃至一歲，當疾疾為之。須菩提！珍寶法，多有怨賊。」「世尊！般若波羅蜜惡魔常欲伺求斷絕。」「須菩提！惡魔雖欲伺求斷絕，亦不能得。」

舍利弗白佛言：「世尊！誰神力故，惡魔不能留難般若波羅蜜？」「舍利弗！佛神力故，惡魔不能留難。舍利弗！亦是十方無量世界，現在諸佛神力故，惡魔不能留難，諸佛皆共護念是菩薩故，惡魔不能得便。何以故？舍利弗！菩薩為諸佛所護者法，應無有留難。何以故？舍利弗！若人書寫讀誦說般若波羅蜜，十方無量阿僧祇，現在諸佛，法應護念。若有誦般若波羅蜜，當知是菩薩佛護念故，能誦通利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！誰神力故，惡魔不能留難般若波羅蜜？」「舍利弗！佛神力故，惡魔不能留難。舍利弗！亦是十方無量世界，現在諸佛神力故，惡魔不能留難，諸佛皆共護念是菩薩故，惡魔不能得便。何以故？舍利弗！菩薩為諸佛所護者法，應無有留難。何以故？舍利弗！若人書寫讀誦說般若波羅蜜，十方無量阿僧祇，現在諸佛，法應護念。若有誦般若波羅蜜，當知是菩薩佛護念故，能誦通利。」

「世尊！善男子、善女人能受持讀誦般若波羅蜜，當知是人，佛眼所見。」「舍利弗！若善男子、善女人能受持讀誦般若波羅蜜，乃至書寫，當知是人，佛眼所見。舍利弗！若求佛道善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，則近阿耨多羅三藐三菩提。乃至自書，若使人書。書已，受持讀誦。以是因緣，其福甚多。舍利弗！如來滅後，般若波羅蜜當流布南方，從南方流布西方，從西方流布北方。舍利弗！我法盛時，無有滅相。北方若有乃至書寫受持供養般若波羅蜜者，是人亦為佛眼所見，所知所念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！善男子、善女人能受持讀誦般若波羅蜜，當知是人，佛眼所見。」「舍利弗！若善男子、善女人能受持讀誦般若波羅蜜，乃至書寫，當知是人，佛眼所見。舍利弗！若求佛道善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，則近阿耨多羅三藐三菩提。乃至自書，若使人書。書已，受持讀誦。以是因緣，其福甚多。舍利弗！如來滅後，般若波羅蜜當流布南方，從南方流布西方，從西方流布北方。舍利弗！我法盛時，無有滅相。北方若有乃至書寫受持供養般若波羅蜜者，是人亦為佛眼所見，所知所念。」

舍利弗白佛言：「世尊！後五百歲時，般若波羅蜜當廣流布北方耶？」「舍利弗！後五百歲，當廣流布北方。其中善男子、善女人，聞般若波羅蜜，受持讀誦修習，當知久發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！後五百歲時，般若波羅蜜當廣流布北方耶？」「舍利弗！後五百歲，當廣流布北方。其中善男子、善女人，聞般若波羅蜜，受持讀誦修習，當知久發阿耨多羅三藐三菩提心。」

「世尊！北方當有幾所菩薩能受持讀誦修習般若波羅蜜？」「舍利弗！北方雖多有菩薩，能讀聽受般若波羅蜜，少能誦利修習行者。是人得聞，亦不驚不怖。是人曾已見佛，諮請問難。當知是人，為能具足行菩薩道，為阿耨多羅三藐三菩提故，能利益無量眾生。何以故？舍利弗！我為是善男子、善女人，說應薩婆若法，是人轉身，亦復樂說阿耨多羅三藐三菩提。一心和同，乃至魔王不能壞其阿耨多羅三藐三菩提心。是人聞般若波羅蜜，心大歡喜，心得清淨，令多眾生，種阿耨多羅三藐三菩提善根。是善男子、善女人，於我前作是言：『我等行菩薩道，常當以法，示教利喜無量百千萬眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提。』舍利弗！我觀其心，則生隨喜，是人行菩薩道，當以法示教利喜無量百千萬眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提。如是善男子、善女人，心樂大乘，願生他方現在佛前說法之處。於彼，續復廣聞，說般若波羅蜜。於彼佛土，亦復以法示教利喜無量百千萬眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！北方當有幾所菩薩能受持讀誦修習般若波羅蜜？」「舍利弗！北方雖多有菩薩，能讀聽受般若波羅蜜，少能誦利修習行者。是人得聞，亦不驚不怖。是人曾已見佛，諮請問難。當知是人，為能具足行菩薩道，為阿耨多羅三藐三菩提故，能利益無量眾生。何以故？舍利弗！我為是善男子、善女人，說應薩婆若法，是人轉身，亦復樂說阿耨多羅三藐三菩提。一心和同，乃至魔王不能壞其阿耨多羅三藐三菩提心。是人聞般若波羅蜜，心大歡喜，心得清淨，令多眾生，種阿耨多羅三藐三菩提善根。是善男子、善女人，於我前作是言：『我等行菩薩道，常當以法，示教利喜無量百千萬眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提。』舍利弗！我觀其心，則生隨喜，是人行菩薩道，當以法示教利喜無量百千萬眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提。如是善男子、善女人，心樂大乘，願生他方現在佛前說法之處。於彼，續復廣聞，說般若波羅蜜。於彼佛土，亦復以法示教利喜無量百千萬眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提。」

舍利弗白佛言：「希有，世尊！如來於過去、未來、現在諸法，無法不知，無法不識。如來於未來世諸菩薩，以多欲多精進，勤求般若波羅蜜。是善男子、善女人，有求而得，有不求而得，如來悉知。」「舍利弗！多有善男子、善女人，精進不懈故，般若波羅蜜不求而得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「希有，世尊！如來於過去、未來、現在諸法，無法不知，無法不識。如來於未來世諸菩薩，以多欲多精進，勤求般若波羅蜜。是善男子、善女人，有求而得，有不求而得，如來悉知。」「舍利弗！多有善男子、善女人，精進不懈故，般若波羅蜜不求而得。」

「世尊！是善男子、善女人，餘經應六波羅蜜者，亦不求而得耶？」「舍利弗！若有餘應諸波羅蜜深經，是善男子、善女人，亦不求而得。何以故？舍利弗！法應爾。若有菩薩為諸眾生，示教利喜阿耨多羅三藐三菩提，亦自於中學，是人轉身，應諸波羅蜜深經，亦不求而得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是善男子、善女人，餘經應六波羅蜜者，亦不求而得耶？」「舍利弗！若有餘應諸波羅蜜深經，是善男子、善女人，亦不求而得。何以故？舍利弗！法應爾。若有菩薩為諸眾生，示教利喜阿耨多羅三藐三菩提，亦自於中學，是人轉身，應諸波羅蜜深經，亦不求而得。」