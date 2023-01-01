小品般若波羅蜜經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小品般若波羅蜜經卷第三

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

佐助品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佐助品第六

佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，教閻浮提人令行十善道。於意云何？是人以是因緣，得福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與他人令得書寫讀誦，其福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，教閻浮提人令行十善道。於意云何？是人以是因緣，得福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與他人令得書寫讀誦，其福甚多。

「憍尸迦！置是閻浮提眾生，若復有人教四天下眾生，令行十善道。置是四天下，若周梨迦小千世界、若二千中世界、若三千大千世界眾生，若教十方如恒河沙等世界眾生，令行十善道。於意云何？是人以是因緣，故得福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與他人令得書寫讀誦，其福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！置是閻浮提眾生，若復有人教四天下眾生，令行十善道。置是四天下，若周梨迦小千世界、若二千中世界、若三千大千世界眾生，若教十方如恒河沙等世界眾生，令行十善道。於意云何？是人以是因緣，故得福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與他人令得書寫讀誦，其福甚多。

「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，教閻浮提眾生，令行四禪、四無量心、四無色定、五神通。是人以是因緣，得福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與他人令得書寫讀誦，其福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，教閻浮提眾生，令行四禪、四無量心、四無色定、五神通。是人以是因緣，得福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與他人令得書寫讀誦，其福甚多。

「憍尸迦！置是閻浮提，及三千大千世界眾生，乃至教十方如恒河沙等世界眾生，令行四禪、四無量心、四無色定、五神通。於意云何？是人以是因緣，得福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與他人令得書寫讀誦，其福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！置是閻浮提，及三千大千世界眾生，乃至教十方如恒河沙等世界眾生，令行四禪、四無量心、四無色定、五神通。於意云何？是人以是因緣，得福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與他人令得書寫讀誦，其福甚多。

「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與他人令得書寫讀誦；不如善男子、善女人，自為他人讀誦，其福甚多。復次，憍尸迦！若善男子、善女人，自為他人讀誦般若波羅蜜；不如善男子、善女人，自為他人解說其義，其福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與他人令得書寫讀誦；不如善男子、善女人，自為他人讀誦，其福甚多。復次，憍尸迦！若善男子、善女人，自為他人讀誦般若波羅蜜；不如善男子、善女人，自為他人解說其義，其福甚多。」

是時釋提桓因白佛言：「世尊！應為何等人解說般若波羅蜜義？」佛言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，不知般若波羅蜜義故，應為解說其義。何以故？憍尸迦！未來世，當有相似般若波羅蜜。善男子、善女人，於是中欲得阿耨多羅三藐三菩提，聞是相似般若波羅蜜，則有違錯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋提桓因白佛言：「世尊！應為何等人解說般若波羅蜜義？」佛言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，不知般若波羅蜜義故，應為解說其義。何以故？憍尸迦！未來世，當有相似般若波羅蜜。善男子、善女人，於是中欲得阿耨多羅三藐三菩提，聞是相似般若波羅蜜，則有違錯。」

釋提桓因言：「世尊！何等是相似般若波羅蜜？」「憍尸迦！當來世有比丘，欲說般若波羅蜜，而說相似般若波羅蜜。」「世尊！云何諸比丘說相似般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「世尊！何等是相似般若波羅蜜？」「憍尸迦！當來世有比丘，欲說般若波羅蜜，而說相似般若波羅蜜。」「世尊！云何諸比丘說相似般若波羅蜜？」

佛言：「諸比丘說言：『色是無常，若如是求，是為行般若波羅蜜；受、想、行、識是無常，若如是求，是為行般若波羅蜜。』憍尸迦！是名說相似般若波羅蜜。憍尸迦！不壞色故，觀色無常；不壞受、想、行、識故，觀識無常。不作如是觀者，是名行相似般若波羅蜜。憍尸迦！以是因緣故，菩薩說般若波羅蜜義，其福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸比丘說言：『色是無常，若如是求，是為行般若波羅蜜；受、想、行、識是無常，若如是求，是為行般若波羅蜜。』憍尸迦！是名說相似般若波羅蜜。憍尸迦！不壞色故，觀色無常；不壞受、想、行、識故，觀識無常。不作如是觀者，是名行相似般若波羅蜜。憍尸迦！以是因緣故，菩薩說般若波羅蜜義，其福甚多。

「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，教閻浮提眾生，令得須陀洹果。於意云何？是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與他人令得書寫讀誦，作是言：『汝當得是應般若波羅蜜功德。』其福甚多。何以故？須陀洹果從般若波羅蜜出故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，教閻浮提眾生，令得須陀洹果。於意云何？是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與他人令得書寫讀誦，作是言：『汝當得是應般若波羅蜜功德。』其福甚多。何以故？須陀洹果從般若波羅蜜出故。

「憍尸迦！置是閻浮提，及三千大千世界，乃至教十方如恒河沙等世界眾生，令得須陀洹果。於意云何？是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與他人令得書寫讀誦，作是言：『汝當得是應般若波羅蜜功德。』其福甚多。何以故？須陀洹果從般若波羅蜜出故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！置是閻浮提，及三千大千世界，乃至教十方如恒河沙等世界眾生，令得須陀洹果。於意云何？是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與他人令得書寫讀誦，作是言：『汝當得是應般若波羅蜜功德。』其福甚多。何以故？須陀洹果從般若波羅蜜出故。

「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，教閻浮提眾生，令得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。於意云何？是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與他人令得書寫讀誦，作是言：『汝當得是應般若波羅蜜功德。』其福甚多。何以故？汝隨學是法，當得薩婆若法；隨得薩婆若法，當隨得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，教閻浮提眾生，令得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。於意云何？是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與他人令得書寫讀誦，作是言：『汝當得是應般若波羅蜜功德。』其福甚多。何以故？汝隨學是法，當得薩婆若法；隨得薩婆若法，當隨得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。

「憍尸迦！置是閻浮提，及三千大千世界眾生，乃至教十方如恒河沙等世界眾生，令得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。於意云何？是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與他人令得書寫讀誦，作是言：『汝當得是應般若波羅蜜功德。』其福甚多。何以故？汝隨學是法，當得薩婆若法；隨得薩婆若法，當隨得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！置是閻浮提，及三千大千世界眾生，乃至教十方如恒河沙等世界眾生，令得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。於意云何？是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與他人令得書寫讀誦，作是言：『汝當得是應般若波羅蜜功德。』其福甚多。何以故？汝隨學是法，當得薩婆若法；隨得薩婆若法，當隨得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。

「復次，憍尸迦！若滿閻浮提眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若有善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與之令得書寫讀誦。是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與一阿毘跋致菩薩，作是念：『是菩薩於是中學，當能修習般若波羅蜜。』以是因緣，般若波羅蜜增廣流布，福多於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若滿閻浮提眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若有善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與之令得書寫讀誦。是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與一阿毘跋致菩薩，作是念：『是菩薩於是中學，當能修習般若波羅蜜。』以是因緣，般若波羅蜜增廣流布，福多於彼。

「憍尸迦！置是閻浮提及三千大千世界眾生，乃至十方如恒河沙等世界眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若有善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與之令得書寫讀誦。於意云何？是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與一阿毘跋致菩薩，作是念：『是菩薩於是中學，當能修習般若波羅蜜。』以是因緣，般若波羅蜜增廣流布，福多於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！置是閻浮提及三千大千世界眾生，乃至十方如恒河沙等世界眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若有善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與之令得書寫讀誦。於意云何？是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與一阿毘跋致菩薩，作是念：『是菩薩於是中學，當能修習般若波羅蜜。』以是因緣，般若波羅蜜增廣流布，福多於彼。

「復次，憍尸迦！閻浮提所有眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若有善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷與之，為解其義。於意云何？是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與一阿毘跋致菩薩，為解其義，福多於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！閻浮提所有眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若有善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷與之，為解其義。於意云何？是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與一阿毘跋致菩薩，為解其義，福多於彼。

「憍尸迦！置是閻浮提及三千大千世界眾生，乃至教十方如恒河沙等世界眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若有善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷與之，為解其義。於意云何？是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與一阿毘跋致菩薩，為解其義，福多於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！置是閻浮提及三千大千世界眾生，乃至教十方如恒河沙等世界眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若有善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷與之，為解其義。於意云何？是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「不如善男子、善女人，以般若波羅蜜經卷，與一阿毘跋致菩薩，為解其義，福多於彼。

「復次，憍尸迦！閻浮提所有眾生，皆是阿毘跋致菩薩。若有善男子、善女人，以般若波羅蜜義教之。於意云何？是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！於是中有一菩薩，疾得阿耨多羅三藐三菩提。若有人以般若波羅蜜義教之，福多於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！閻浮提所有眾生，皆是阿毘跋致菩薩。若有善男子、善女人，以般若波羅蜜義教之。於意云何？是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！於是中有一菩薩，疾得阿耨多羅三藐三菩提。若有人以般若波羅蜜義教之，福多於彼。

「憍尸迦！置是閻浮提及三千大千世界眾生，乃至十方如恒河沙等世界眾生，皆是阿毘跋致菩薩。若有善男子、善女人，以般若波羅蜜義教之。於意云何？是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！於是中有一菩薩，疾得阿耨多羅三藐三菩提。若有人以般若波羅蜜義教之，福多於彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！置是閻浮提及三千大千世界眾生，乃至十方如恒河沙等世界眾生，皆是阿毘跋致菩薩。若有善男子、善女人，以般若波羅蜜義教之。於意云何？是人以是因緣，其福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！於是中有一菩薩，疾得阿耨多羅三藐三菩提。若有人以般若波羅蜜義教之，福多於彼。」

爾時釋提桓因白佛言：「如是，如是！世尊！隨菩薩近阿耨多羅三藐三菩提，轉應以般若波羅蜜義教之，亦轉應以衣服、飲食、臥具、醫藥而供養之，其福甚多。何以故？世尊！法應爾，隨近阿耨多羅三藐三菩提，得福轉多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「如是，如是！世尊！隨菩薩近阿耨多羅三藐三菩提，轉應以般若波羅蜜義教之，亦轉應以衣服、飲食、臥具、醫藥而供養之，其福甚多。何以故？世尊！法應爾，隨近阿耨多羅三藐三菩提，得福轉多。」

爾時須菩提讚釋提桓因言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝是聖弟子，法應佐助諸菩薩，以阿耨多羅三藐三菩提，安慰護念。若佛初發阿耨多羅三藐三菩提心時，過去諸佛及諸弟子，若不以六波羅蜜安慰佐助者，不能得阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦！佛初發意時，過去諸佛及諸弟子，以六波羅蜜應安慰佐助故，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提讚釋提桓因言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝是聖弟子，法應佐助諸菩薩，以阿耨多羅三藐三菩提，安慰護念。若佛初發阿耨多羅三藐三菩提心時，過去諸佛及諸弟子，若不以六波羅蜜安慰佐助者，不能得阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦！佛初發意時，過去諸佛及諸弟子，以六波羅蜜應安慰佐助故，得阿耨多羅三藐三菩提。」

摩訶般若波羅蜜迴向品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜迴向品第七

爾時彌勒菩薩語須菩提：「菩薩摩訶薩隨喜福德，於餘眾生，布施持戒，修禪福德，最大最勝，最上最妙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩語須菩提：「菩薩摩訶薩隨喜福德，於餘眾生，布施持戒，修禪福德，最大最勝，最上最妙。」

爾時須菩提問彌勒菩薩：「若菩薩於十方無量阿僧祇世界，過去無量滅度諸佛，是諸佛從初發心，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，入無餘涅槃，乃至法欲滅時，於是中間，所有應六波羅蜜，善根福德，及諸聲聞弟子，布施持戒，修禪福德，所有學無學無漏福德，及諸佛戒品、定品、慧品、解脫品、解脫知見品，大慈大悲，利安眾生，無量佛法，及其所說，從是法中，眾生受學。是諸眾生，所有福德，及諸佛滅後，眾生所種福德，合集稱量。是諸福德，以最大最勝，最上最妙心隨喜。隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提。作是觀：『我此福德，當得阿耨多羅三藐三菩提。』若菩薩作是念：『我以是心迴向阿耨多羅三藐三菩提。』如心所緣，是諸緣諸事，為可得不？」彌勒言：「是諸緣諸事不可得，如心取相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提問彌勒菩薩：「若菩薩於十方無量阿僧祇世界，過去無量滅度諸佛，是諸佛從初發心，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，入無餘涅槃，乃至法欲滅時，於是中間，所有應六波羅蜜，善根福德，及諸聲聞弟子，布施持戒，修禪福德，所有學無學無漏福德，及諸佛戒品、定品、慧品、解脫品、解脫知見品，大慈大悲，利安眾生，無量佛法，及其所說，從是法中，眾生受學。是諸眾生，所有福德，及諸佛滅後，眾生所種福德，合集稱量。是諸福德，以最大最勝，最上最妙心隨喜。隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提。作是觀：『我此福德，當得阿耨多羅三藐三菩提。』若菩薩作是念：『我以是心迴向阿耨多羅三藐三菩提。』如心所緣，是諸緣諸事，為可得不？」彌勒言：「是諸緣諸事不可得，如心取相。」

須菩提言：「若是諸緣諸事不爾者，是人將無想顛倒、見顛倒、心顛倒。無常謂常，苦謂樂，不淨謂淨，無我謂我，生想顛倒、見顛倒、心顛倒。若諸緣諸事如實者，菩提亦如是，心亦如是。若諸緣諸事、菩提及心無異者，何等是隨喜心迴向阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「若是諸緣諸事不爾者，是人將無想顛倒、見顛倒、心顛倒。無常謂常，苦謂樂，不淨謂淨，無我謂我，生想顛倒、見顛倒、心顛倒。若諸緣諸事如實者，菩提亦如是，心亦如是。若諸緣諸事、菩提及心無異者，何等是隨喜心迴向阿耨多羅三藐三菩提？」

彌勒言：「須菩提！如是迴向法，不應於新發意菩薩前說。所以者何？是人所有信樂恭敬淨心，皆當滅失。須菩提！如是迴向法，應於阿毘跋致菩薩前說。若與善知識相隨者說，是人聞是，不驚不怖，不沒不退。菩薩隨喜福德，應如是迴向薩婆若所，用心迴向，是心即盡即滅。何等心是迴向阿耨多羅三藐三菩提？若用心心迴向，是二心不俱，又心性不可得迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒言：「須菩提！如是迴向法，不應於新發意菩薩前說。所以者何？是人所有信樂恭敬淨心，皆當滅失。須菩提！如是迴向法，應於阿毘跋致菩薩前說。若與善知識相隨者說，是人聞是，不驚不怖，不沒不退。菩薩隨喜福德，應如是迴向薩婆若所，用心迴向，是心即盡即滅。何等心是迴向阿耨多羅三藐三菩提？若用心心迴向，是二心不俱，又心性不可得迴向。」

爾時釋提桓因語須菩提：「新發意菩薩，聞是事將無驚怖耶？菩薩今云何以隨喜福德如實迴向？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因語須菩提：「新發意菩薩，聞是事將無驚怖耶？菩薩今云何以隨喜福德如實迴向？」

爾時須菩提因彌勒菩薩作是言：「菩薩於過去諸佛，道已斷，行已滅，戲論盡，滅蕀刺，除重擔，得己利，盡有結，正智解脫，心得自在，無量阿僧祇世界中滅度諸佛，所有善根、福德勢力，及諸弟子，於諸佛所，所種善根，合集稱量。是諸福德，以最大最勝，最上最妙心隨喜。隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩今當云何不墮想顛倒、見顛倒、心顛倒？若是菩薩用是心迴向阿耨多羅三藐三菩提，於是心中不生心相，則是迴向阿耨多羅三藐三菩提。若是菩薩於是心中而生心相，則墮想顛倒、見顛倒、心顛倒。若菩薩隨喜時，是心盡滅相，如實知盡滅相、盡滅相法，則不可迴向。迴向心亦如是相，所迴向法亦如是相。若能如是迴向，是名正迴向。菩薩摩訶薩應以隨喜福德，如是迴向。若菩薩於過去諸佛，所有福德，并諸弟子及凡夫人，乃至畜生，聞法種善根，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等聞法，發應薩婆若心，合集稱量。是諸福德，以最大最勝，最上最妙心隨喜。隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩如是念：『是諸法皆盡滅，所迴向處亦盡滅。』是名隨喜福德正迴向阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提因彌勒菩薩作是言：「菩薩於過去諸佛，道已斷，行已滅，戲論盡，滅蕀刺，除重擔，得己利，盡有結，正智解脫，心得自在，無量阿僧祇世界中滅度諸佛，所有善根、福德勢力，及諸弟子，於諸佛所，所種善根，合集稱量。是諸福德，以最大最勝，最上最妙心隨喜。隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩今當云何不墮想顛倒、見顛倒、心顛倒？若是菩薩用是心迴向阿耨多羅三藐三菩提，於是心中不生心相，則是迴向阿耨多羅三藐三菩提。若是菩薩於是心中而生心相，則墮想顛倒、見顛倒、心顛倒。若菩薩隨喜時，是心盡滅相，如實知盡滅相、盡滅相法，則不可迴向。迴向心亦如是相，所迴向法亦如是相。若能如是迴向，是名正迴向。菩薩摩訶薩應以隨喜福德，如是迴向。若菩薩於過去諸佛，所有福德，并諸弟子及凡夫人，乃至畜生，聞法種善根，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等聞法，發應薩婆若心，合集稱量。是諸福德，以最大最勝，最上最妙心隨喜。隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩如是念：『是諸法皆盡滅，所迴向處亦盡滅。』是名隨喜福德正迴向阿耨多羅三藐三菩提。

「又菩薩如是知，無有法能迴向法，是名正迴向阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩如是迴向，則不墮想顛倒、見顛倒、心顛倒。何以故？是菩薩不貪著迴向故，是名無上迴向。若有菩薩於福德，作起法取相分別，則不能以此福德迴向。何以故？是作起法，皆是離相；隨喜福德，亦是離相。若菩薩知所念作起法皆離相，當知是為行般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩如是知，無有法能迴向法，是名正迴向阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩如是迴向，則不墮想顛倒、見顛倒、心顛倒。何以故？是菩薩不貪著迴向故，是名無上迴向。若有菩薩於福德，作起法取相分別，則不能以此福德迴向。何以故？是作起法，皆是離相；隨喜福德，亦是離相。若菩薩知所念作起法皆離相，當知是為行般若波羅蜜。

「又諸過去滅度佛，善根福德亦如是迴向；所用迴向法，性相亦如是。若能如是知，是名正迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？諸佛不許取相迴向故。若法過去盡滅，是法無相，不可以相得。若如是亦分別，是名取相；若如是亦不分別，是名正迴向。云何不取相分別而能迴向？菩薩以是事故，應學般若波羅蜜方便。若不聞不得般若波羅蜜方便，則不能入是事。若不聞不得般若波羅蜜方便，能以諸福德正迴向者，無有是處。何以故？是人於過去諸佛身，及諸福德，皆已滅度，而取相分別，得是福德，欲以迴向。如是迴向，諸佛不許，亦不隨喜。何以故？是皆於法有所得故。所謂於過去滅度諸佛，取相分別，有所得而迴向，即是大貪著。以是有所得心迴向者，諸佛不說有大利益。何以故？是迴向名為雜毒衰惱。譬如美食，其中有毒，雖有好色香美，以有毒故，不可食之。愚癡無智之人，若食此食，初雖香美可意，食欲消時，有大苦報。如是有人，不正受讀誦，不解其義，而教諸弟子迴向語言：『善男子！來！如過去、未來、現在諸佛，戒品、定品、慧品、解脫品、解脫知見品，并諸聲聞弟子，及凡夫人所種善根，及諸佛與眾生授辟支佛記，是辟支佛所種善根，及與菩薩受阿耨多羅三藐三菩提記，是諸菩薩所種善根，合集稱量。是諸福德隨喜，隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』是人如是迴向，是迴向取相分別故，名為雜毒。如雜毒食，有所得者無有迴向。何以故？是有所得，皆是雜毒故。以是故，菩薩應如是思惟：『過去、未來、現在諸佛，善根福德，應云何迴向，名為正迴向至阿耨多羅三藐三菩提？』若菩薩欲不謗諸佛，應如是迴向。如諸佛所知福德，何相何性，何體何實，我亦如是隨喜，我以是隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩如是迴向，則無有咎，不謗諸佛。如是迴向，則不雜毒，亦名隨諸佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸過去滅度佛，善根福德亦如是迴向；所用迴向法，性相亦如是。若能如是知，是名正迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？諸佛不許取相迴向故。若法過去盡滅，是法無相，不可以相得。若如是亦分別，是名取相；若如是亦不分別，是名正迴向。云何不取相分別而能迴向？菩薩以是事故，應學般若波羅蜜方便。若不聞不得般若波羅蜜方便，則不能入是事。若不聞不得般若波羅蜜方便，能以諸福德正迴向者，無有是處。何以故？是人於過去諸佛身，及諸福德，皆已滅度，而取相分別，得是福德，欲以迴向。如是迴向，諸佛不許，亦不隨喜。何以故？是皆於法有所得故。所謂於過去滅度諸佛，取相分別，有所得而迴向，即是大貪著。以是有所得心迴向者，諸佛不說有大利益。何以故？是迴向名為雜毒衰惱。譬如美食，其中有毒，雖有好色香美，以有毒故，不可食之。愚癡無智之人，若食此食，初雖香美可意，食欲消時，有大苦報。如是有人，不正受讀誦，不解其義，而教諸弟子迴向語言：『善男子！來！如過去、未來、現在諸佛，戒品、定品、慧品、解脫品、解脫知見品，并諸聲聞弟子，及凡夫人所種善根，及諸佛與眾生授辟支佛記，是辟支佛所種善根，及與菩薩受阿耨多羅三藐三菩提記，是諸菩薩所種善根，合集稱量。是諸福德隨喜，隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』是人如是迴向，是迴向取相分別故，名為雜毒。如雜毒食，有所得者無有迴向。何以故？是有所得，皆是雜毒故。以是故，菩薩應如是思惟：『過去、未來、現在諸佛，善根福德，應云何迴向，名為正迴向至阿耨多羅三藐三菩提？』若菩薩欲不謗諸佛，應如是迴向。如諸佛所知福德，何相何性，何體何實，我亦如是隨喜，我以是隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩如是迴向，則無有咎，不謗諸佛。如是迴向，則不雜毒，亦名隨諸佛教。

「復次，菩薩應以隨喜福德如是迴向。如戒品、定品、慧品、解脫品、解脫知見品，不繫欲界，不繫色界，不繫無色界；非過去，非未來，非現在。以無繫故，是福德迴向亦無繫所，迴向法亦無繫，迴向處亦無繫。若能如是迴向，則不雜毒。若不如是迴向，名為邪迴向。菩薩迴向法，如三世諸佛所知迴向，我亦如是迴向阿耨多羅三藐三菩提，是名正迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩應以隨喜福德如是迴向。如戒品、定品、慧品、解脫品、解脫知見品，不繫欲界，不繫色界，不繫無色界；非過去，非未來，非現在。以無繫故，是福德迴向亦無繫所，迴向法亦無繫，迴向處亦無繫。若能如是迴向，則不雜毒。若不如是迴向，名為邪迴向。菩薩迴向法，如三世諸佛所知迴向，我亦如是迴向阿耨多羅三藐三菩提，是名正迴向。」

爾時佛讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝能為諸菩薩摩訶薩作佛事。須菩提！若有三千大千世界眾生，皆行慈悲喜捨心、四禪、四無色定、五神通，不如是菩薩迴向福德，最大最勝，最上最妙。復次，須菩提！若有三千大千世界眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，是一一菩薩，於恒河沙等劫，以有所得心供養如恒河沙等世界眾生，衣服、飲食、臥具、醫藥，一切樂具。如是一一菩薩皆於恒河沙等劫，以有所得心供養是諸眾生，衣服、飲食、臥具、醫藥，一切樂具。於意云何？是諸菩薩以是因緣得福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！不可譬喻。若是福德有形，恒河沙等世界所不能受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝能為諸菩薩摩訶薩作佛事。須菩提！若有三千大千世界眾生，皆行慈悲喜捨心、四禪、四無色定、五神通，不如是菩薩迴向福德，最大最勝，最上最妙。復次，須菩提！若有三千大千世界眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，是一一菩薩，於恒河沙等劫，以有所得心供養如恒河沙等世界眾生，衣服、飲食、臥具、醫藥，一切樂具。如是一一菩薩皆於恒河沙等劫，以有所得心供養是諸眾生，衣服、飲食、臥具、醫藥，一切樂具。於意云何？是諸菩薩以是因緣得福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！不可譬喻。若是福德有形，恒河沙等世界所不能受。」

佛讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！若菩薩為般若波羅蜜所護故，能以是福德迴向，於前有所得心布施福德，百分不及一，千萬億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！若菩薩為般若波羅蜜所護故，能以是福德迴向，於前有所得心布施福德，百分不及一，千萬億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」

爾時四天王天上二萬天子，合掌禮佛，作是言：「世尊！是菩薩迴向，名為大迴向。以方便故，勝於有所得菩薩布施福德。何以故？是菩薩迴向，為般若波羅蜜所護故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四天王天上二萬天子，合掌禮佛，作是言：「世尊！是菩薩迴向，名為大迴向。以方便故，勝於有所得菩薩布施福德。何以故？是菩薩迴向，為般若波羅蜜所護故。」

爾時忉利天上十萬天子，以天花香、塗香、末香，天衣、幢幡，天諸伎樂，而供養佛，皆作是言：「世尊！是菩薩迴向，名為大迴向。以方便故，勝於有所得菩薩布施福德。何以故？是菩薩迴向，為般若波羅蜜所護故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時忉利天上十萬天子，以天花香、塗香、末香，天衣、幢幡，天諸伎樂，而供養佛，皆作是言：「世尊！是菩薩迴向，名為大迴向。以方便故，勝於有所得菩薩布施福德。何以故？是菩薩迴向，為般若波羅蜜所護故。」

夜摩天上十萬天子、兜率陀天上十萬天子、化樂天上十萬天子、他化自在天上十萬天子，皆以天華、天香乃至伎樂，而供養佛，皆作是言：「世尊！是菩薩迴向，名為大迴向。以方便故，勝於有所得菩薩布施福德。何以故？是菩薩迴向，為般若波羅蜜所護故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜摩天上十萬天子、兜率陀天上十萬天子、化樂天上十萬天子、他化自在天上十萬天子，皆以天華、天香乃至伎樂，而供養佛，皆作是言：「世尊！是菩薩迴向，名為大迴向。以方便故，勝於有所得菩薩布施福德。何以故？是菩薩迴向，為般若波羅蜜所護故。」

梵世諸天子大聲唱言：「是菩薩迴向，名為大迴向。以方便故，勝於有所得菩薩布施福德。何以故？是菩薩迴向，為般若波羅蜜所護故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵世諸天子大聲唱言：「是菩薩迴向，名為大迴向。以方便故，勝於有所得菩薩布施福德。何以故？是菩薩迴向，為般若波羅蜜所護故。」

梵輔天、梵眾天、大梵天、光天、少光天、無量光天、光音天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲行天、福生天、廣果天、無廣天、無熱天、妙見天、善見天、無小天上諸天子，合掌禮佛，皆作是言：「世尊！是善男子、善女人，求佛道者，甚為希有，為般若波羅蜜所護故，能勝有所得菩薩布施福德。何以故？是菩薩迴向，為般若波羅蜜所護故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵輔天、梵眾天、大梵天、光天、少光天、無量光天、光音天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲行天、福生天、廣果天、無廣天、無熱天、妙見天、善見天、無小天上諸天子，合掌禮佛，皆作是言：「世尊！是善男子、善女人，求佛道者，甚為希有，為般若波羅蜜所護故，能勝有所得菩薩布施福德。何以故？是菩薩迴向，為般若波羅蜜所護故。」

爾時佛告淨居諸天子：「置是三千大千世界眾生，若十方恒河沙等世界眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，是一一菩薩於恒河沙等劫，以有所得心供養十方如恒河沙等世界眾生，衣服、飲食、臥具、醫藥，一切樂具。如是一一菩薩，皆於恒河沙等劫，以有所得心供養是諸眾生，衣服、飲食、臥具、醫藥，一切樂具。若有菩薩，於過去、未來、現在諸佛所有戒品、定品、慧品、解脫品、解脫知見品，并諸聲聞弟子及凡夫人所種善根，合集稱量。是諸福德，以最大最勝，最上最妙心隨喜。隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，其福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告淨居諸天子：「置是三千大千世界眾生，若十方恒河沙等世界眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，是一一菩薩於恒河沙等劫，以有所得心供養十方如恒河沙等世界眾生，衣服、飲食、臥具、醫藥，一切樂具。如是一一菩薩，皆於恒河沙等劫，以有所得心供養是諸眾生，衣服、飲食、臥具、醫藥，一切樂具。若有菩薩，於過去、未來、現在諸佛所有戒品、定品、慧品、解脫品、解脫知見品，并諸聲聞弟子及凡夫人所種善根，合集稱量。是諸福德，以最大最勝，最上最妙心隨喜。隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，其福甚多。」

爾時須菩提白佛言：「世尊！如佛所說，是諸福德，合集稱量，以最大最勝，最上最妙心隨喜。隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提。世尊！云何名為最大最勝，最上最妙隨喜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！如佛所說，是諸福德，合集稱量，以最大最勝，最上最妙心隨喜。隨喜已，迴向阿耨多羅三藐三菩提。世尊！云何名為最大最勝，最上最妙隨喜？」

佛告須菩提：「若菩薩於過去、未來、現在諸法，不取不捨不念不得，於此中無有法，若已生滅，若今生滅，若當生滅。如諸法實相隨喜，迴向阿耨多羅三藐三菩提亦如是。須菩提！是名菩薩最大最勝，最上最妙隨喜迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩於過去、未來、現在諸法，不取不捨不念不得，於此中無有法，若已生滅，若今生滅，若當生滅。如諸法實相隨喜，迴向阿耨多羅三藐三菩提亦如是。須菩提！是名菩薩最大最勝，最上最妙隨喜迴向。

「復次，須菩提！菩薩若欲於過去、未來、現在諸佛，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、解脫、解脫知見隨喜，應如是隨喜。如解脫，持戒亦如是；如解脫，定、惠、解脫、解脫知見亦如是；如解脫，信解亦如是；如解脫，隨喜亦如是；如解脫，未來未生法亦如是；如解脫，過去無量阿僧祇世界諸佛及弟子亦如是；如解脫，今現在十方無量阿僧祇世界諸佛及弟子亦如是；如解脫，未來無量阿僧祇世界諸佛及弟子亦如是。是諸法相，不繫不縛，不解不脫，以是迴向阿耨多羅三藐三菩提，不生不滅故。須菩提！是名菩薩最大最勝，最上最妙隨喜迴向。以是迴向，勝於十方如恒河沙等世界。諸菩薩以有所得心，皆於恒河沙劫，供養十方如恒河沙等世界眾生，衣服、飲食、臥具、醫藥，一切樂具，以有所得心布施、持戒、忍辱、精進、禪定，於此隨喜迴向福德，百分不及一，百千萬億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩若欲於過去、未來、現在諸佛，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、解脫、解脫知見隨喜，應如是隨喜。如解脫，持戒亦如是；如解脫，定、惠、解脫、解脫知見亦如是；如解脫，信解亦如是；如解脫，隨喜亦如是；如解脫，未來未生法亦如是；如解脫，過去無量阿僧祇世界諸佛及弟子亦如是；如解脫，今現在十方無量阿僧祇世界諸佛及弟子亦如是；如解脫，未來無量阿僧祇世界諸佛及弟子亦如是。是諸法相，不繫不縛，不解不脫，以是迴向阿耨多羅三藐三菩提，不生不滅故。須菩提！是名菩薩最大最勝，最上最妙隨喜迴向。以是迴向，勝於十方如恒河沙等世界。諸菩薩以有所得心，皆於恒河沙劫，供養十方如恒河沙等世界眾生，衣服、飲食、臥具、醫藥，一切樂具，以有所得心布施、持戒、忍辱、精進、禪定，於此隨喜迴向福德，百分不及一，百千萬億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」

摩訶般若波羅蜜泥犁品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜泥犁品第八

爾時舍利弗白佛言：「世尊！是般若波羅蜜，佛言是般若波羅蜜。世尊！般若波羅蜜能作照明。世尊！般若波羅蜜所應敬禮。世尊！般若波羅蜜能與光明。世尊！般若波羅蜜除諸闇冥。世尊！般若波羅蜜無所染污。世尊！般若波羅蜜多所利益。世尊！般若波羅蜜多所安隱。世尊！般若波羅蜜能與盲者眼。世尊！般若波羅蜜能令邪行者入正道。世尊！般若波羅蜜即是薩婆若。世尊！般若波羅蜜是諸菩薩母。世尊！般若波羅蜜非生法者，非滅法者。世尊！般若波羅蜜具足三轉十二相法輪。世尊！般若波羅蜜能為孤窮者作救護。世尊！般若波羅蜜能滅生死。世尊！般若波羅蜜能示一切法性。世尊！應云何敬視般若波羅蜜？」佛言：「如敬視佛。敬禮般若波羅蜜，如敬禮佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！是般若波羅蜜，佛言是般若波羅蜜。世尊！般若波羅蜜能作照明。世尊！般若波羅蜜所應敬禮。世尊！般若波羅蜜能與光明。世尊！般若波羅蜜除諸闇冥。世尊！般若波羅蜜無所染污。世尊！般若波羅蜜多所利益。世尊！般若波羅蜜多所安隱。世尊！般若波羅蜜能與盲者眼。世尊！般若波羅蜜能令邪行者入正道。世尊！般若波羅蜜即是薩婆若。世尊！般若波羅蜜是諸菩薩母。世尊！般若波羅蜜非生法者，非滅法者。世尊！般若波羅蜜具足三轉十二相法輪。世尊！般若波羅蜜能為孤窮者作救護。世尊！般若波羅蜜能滅生死。世尊！般若波羅蜜能示一切法性。世尊！應云何敬視般若波羅蜜？」佛言：「如敬視佛。敬禮般若波羅蜜，如敬禮佛。」

爾時釋提桓因心念：「舍利弗何因緣作是問？」念已，問舍利弗：「何因緣作是問？」舍利弗言：「菩薩摩訶薩以般若波羅蜜，隨喜福德，迴向薩婆若故，於上諸菩薩所有布施、持戒、忍辱、精進、禪定等，其福最勝，是故我作是問。憍尸迦！譬如盲人，雖有百千萬眾，無有導者，不能進趣城邑聚落。憍尸迦！五波羅蜜離般若波羅蜜，亦如盲人無導，不能修道至薩婆若。若五波羅蜜為般若波羅蜜所護，則為有目。般若波羅蜜力故，五波羅蜜得般若波羅蜜名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因心念：「舍利弗何因緣作是問？」念已，問舍利弗：「何因緣作是問？」舍利弗言：「菩薩摩訶薩以般若波羅蜜，隨喜福德，迴向薩婆若故，於上諸菩薩所有布施、持戒、忍辱、精進、禪定等，其福最勝，是故我作是問。憍尸迦！譬如盲人，雖有百千萬眾，無有導者，不能進趣城邑聚落。憍尸迦！五波羅蜜離般若波羅蜜，亦如盲人無導，不能修道至薩婆若。若五波羅蜜為般若波羅蜜所護，則為有目。般若波羅蜜力故，五波羅蜜得般若波羅蜜名。」

舍利弗白佛言：「世尊！云何生般若波羅蜜？」佛言：「若菩薩不生色，則生般若波羅蜜。不生受、想、行、識，則生般若波羅蜜。」「如是生般若波羅蜜，為成何法？」「舍利弗！如是生般若波羅蜜，於法無所成。若無所成，則名般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！云何生般若波羅蜜？」佛言：「若菩薩不生色，則生般若波羅蜜。不生受、想、行、識，則生般若波羅蜜。」「如是生般若波羅蜜，為成何法？」「舍利弗！如是生般若波羅蜜，於法無所成。若無所成，則名般若波羅蜜。」

釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜亦不成薩婆若耶？」「憍尸迦！般若波羅蜜成薩婆若，但不如名相作起法成。」「世尊！當云何成？」佛言：「如不成，如是成。」釋提桓因白佛言：「希有世尊！般若波羅蜜不為生不為滅故有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜亦不成薩婆若耶？」「憍尸迦！般若波羅蜜成薩婆若，但不如名相作起法成。」「世尊！當云何成？」佛言：「如不成，如是成。」釋提桓因白佛言：「希有世尊！般若波羅蜜不為生不為滅故有？」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩如是亦分別，則失般若波羅蜜，則遠離般若波羅蜜。」佛告須菩提：「有是因緣，若菩薩謂般若波羅蜜空無所有，則失般若波羅蜜，則遠般若波羅蜜。須菩提！是名菩薩般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩如是亦分別，則失般若波羅蜜，則遠離般若波羅蜜。」佛告須菩提：「有是因緣，若菩薩謂般若波羅蜜空無所有，則失般若波羅蜜，則遠般若波羅蜜。須菩提！是名菩薩般若波羅蜜。」

「世尊！說般若波羅蜜為示何法？」「須菩提！說般若波羅蜜不示色，不示受、想、行、識，不示須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，不示佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！說般若波羅蜜為示何法？」「須菩提！說般若波羅蜜不示色，不示受、想、行、識，不示須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，不示佛法。」

須菩提言：「世尊！摩訶波羅蜜是般若波羅蜜。」佛言：「須菩提！於意云何？以是因緣，摩訶波羅蜜是般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！摩訶波羅蜜是般若波羅蜜。」佛言：「須菩提！於意云何？以是因緣，摩訶波羅蜜是般若波羅蜜？」

須菩提言：「般若波羅蜜，於色不作大，不作小，不作合，不作散。於受、想、行、識不作大，不作小，不作合，不作散。世尊！般若波羅蜜，於佛十力不作強，不作弱。四無所畏乃至薩婆若，不作合，不作散。世尊！菩薩如是亦分別，則不行般若波羅蜜。何以故？般若波羅蜜無如是相。『我當度若干眾生？』即是菩薩計有所得。所以者何？眾生不生故，般若波羅蜜不生。眾生無性故，般若波羅蜜無性。眾生離相故，般若波羅蜜離相。眾生不滅故，般若波羅蜜不滅。眾生不可思議故，般若波羅蜜不可思議。眾生不可知故，般若波羅蜜不可知。眾生力集故，如來力亦集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「般若波羅蜜，於色不作大，不作小，不作合，不作散。於受、想、行、識不作大，不作小，不作合，不作散。世尊！般若波羅蜜，於佛十力不作強，不作弱。四無所畏乃至薩婆若，不作合，不作散。世尊！菩薩如是亦分別，則不行般若波羅蜜。何以故？般若波羅蜜無如是相。『我當度若干眾生？』即是菩薩計有所得。所以者何？眾生不生故，般若波羅蜜不生。眾生無性故，般若波羅蜜無性。眾生離相故，般若波羅蜜離相。眾生不滅故，般若波羅蜜不滅。眾生不可思議故，般若波羅蜜不可思議。眾生不可知故，般若波羅蜜不可知。眾生力集故，如來力亦集。」

舍利弗白佛言：「世尊！菩薩若能信是深般若波羅蜜，不疑不悔不難，隨順解義。是人從何處終，來生此間？」佛言：「舍利弗！是菩薩於他方佛土命終，來生此間。舍利弗！菩薩從他方佛土來者，曾已親近供養諸佛，問其中義。今聞般若波羅蜜，即生歡喜，如從佛聞。若見般若波羅蜜，如見佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！菩薩若能信是深般若波羅蜜，不疑不悔不難，隨順解義。是人從何處終，來生此間？」佛言：「舍利弗！是菩薩於他方佛土命終，來生此間。舍利弗！菩薩從他方佛土來者，曾已親近供養諸佛，問其中義。今聞般若波羅蜜，即生歡喜，如從佛聞。若見般若波羅蜜，如見佛。」

須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜可聞可見耶？」佛言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜可聞可見耶？」佛言：「不也。」

「世尊！是菩薩發心已來，幾時能修習般若波羅蜜？」「須菩提！是事應分別。有菩薩得值若干百千萬億佛，於諸佛所，修行梵行。有於大眾，聞深般若波羅蜜，無恭敬心，即時捨去。須菩提！當知是人，本於過去諸佛，聞說般若波羅蜜捨去故，於今聞深般若波羅蜜亦捨去，身心不和，起無智業。積集無智業因緣故，誹謗拒逆般若波羅蜜。須菩提！誹謗拒逆深般若波羅蜜者，即誹謗拒逆薩婆若；誹謗拒逆薩婆若者，即誹謗拒逆三世諸佛。須菩提！是愚癡人起如是破法重罪業故，若干百千萬劫，受大地獄罪，從一大地獄至一大地獄。從一大地獄至一大地獄受罪時，若火劫起，墮他方大地獄，於彼亦從一大地獄至一大地獄。從一大地獄至一大地獄受罪時，若彼火劫起，復墮他方大地獄。墮他方大地獄已，復從一大地獄至一大地獄。從一大地獄至一大地獄受罪時，若彼火劫起，還來墮此大地獄中。是人於此復從一大地獄至一大地獄，受諸劇苦。如是展轉，乃至火劫復起，受是無量苦惱業報。何以故？起惡口業故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩發心已來，幾時能修習般若波羅蜜？」「須菩提！是事應分別。有菩薩得值若干百千萬億佛，於諸佛所，修行梵行。有於大眾，聞深般若波羅蜜，無恭敬心，即時捨去。須菩提！當知是人，本於過去諸佛，聞說般若波羅蜜捨去故，於今聞深般若波羅蜜亦捨去，身心不和，起無智業。積集無智業因緣故，誹謗拒逆般若波羅蜜。須菩提！誹謗拒逆深般若波羅蜜者，即誹謗拒逆薩婆若；誹謗拒逆薩婆若者，即誹謗拒逆三世諸佛。須菩提！是愚癡人起如是破法重罪業故，若干百千萬劫，受大地獄罪，從一大地獄至一大地獄。從一大地獄至一大地獄受罪時，若火劫起，墮他方大地獄，於彼亦從一大地獄至一大地獄。從一大地獄至一大地獄受罪時，若彼火劫起，復墮他方大地獄。墮他方大地獄已，復從一大地獄至一大地獄。從一大地獄至一大地獄受罪時，若彼火劫起，還來墮此大地獄中。是人於此復從一大地獄至一大地獄，受諸劇苦。如是展轉，乃至火劫復起，受是無量苦惱業報。何以故？起惡口業故。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！如是業似五逆罪。」「舍利弗！汝勿謂此破法罪似五逆罪。何以故？是人聞說深般若波羅蜜，誹謗拒逆，作是念：『不應學是法，是法非佛所說。』以是因緣，其罪轉增故，亦令他人離般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！如是業似五逆罪。」「舍利弗！汝勿謂此破法罪似五逆罪。何以故？是人聞說深般若波羅蜜，誹謗拒逆，作是念：『不應學是法，是法非佛所說。』以是因緣，其罪轉增故，亦令他人離般若波羅蜜。」

佛言：「是人自壞身，亦壞他人身；自飲毒，亦飲他人毒；自亡失，亦亡失他人；自不知不解般若波羅蜜，亦教他人不知不解。舍利弗！我尚不聽是人出家，何況於我法中而受供養。何以故？當知是人，為污法者；當知是人，為是糟粕，其性濁黑。若有眾生，信受其言者，亦當受是劇苦重罪。何以故？舍利弗！若破般若波羅蜜，若污般若波羅蜜，當知是人破法污法者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是人自壞身，亦壞他人身；自飲毒，亦飲他人毒；自亡失，亦亡失他人；自不知不解般若波羅蜜，亦教他人不知不解。舍利弗！我尚不聽是人出家，何況於我法中而受供養。何以故？當知是人，為污法者；當知是人，為是糟粕，其性濁黑。若有眾生，信受其言者，亦當受是劇苦重罪。何以故？舍利弗！若破般若波羅蜜，若污般若波羅蜜，當知是人破法污法者。」

舍利弗白佛言：「世尊！不說是人受身大小？」佛告舍利弗：「置是人身量大小不須說也。是人若聞說其身量，熱血當從口出，若死，若近死。若聞說其身量，自知此罪，憂愁深入，身體乾消，是故不須說其受身大小。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！不說是人受身大小？」佛告舍利弗：「置是人身量大小不須說也。是人若聞說其身量，熱血當從口出，若死，若近死。若聞說其身量，自知此罪，憂愁深入，身體乾消，是故不須說其受身大小。」

舍利弗白佛言：「世尊！唯願佛說是人身量，令後世人得為明戒，知以是罪業故受是大身。」佛告舍利弗：「是事足為後世眾生作大明戒，積集如是罪業因緣故，受如是無量無邊久劇苦惱。舍利弗！是事足為善人作大明戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！唯願佛說是人身量，令後世人得為明戒，知以是罪業故受是大身。」佛告舍利弗：「是事足為後世眾生作大明戒，積集如是罪業因緣故，受如是無量無邊久劇苦惱。舍利弗！是事足為善人作大明戒。」

須菩提白佛言：「世尊！善男子、善女人，應善守護身業、口業、意業。世尊！但以口業因緣故，得如是重罪耶？」佛告須菩提：「以口業因緣故，得如是重罪。須菩提！我法中多有如是等癡人，誹謗拒逆深般若波羅蜜。須菩提！誹謗拒逆深般若波羅蜜者，即誹謗拒逆阿耨多羅三藐三菩提；誹謗拒逆阿耨多羅三藐三菩提者，即誹謗拒逆過去、未來、現在諸佛薩婆若；誹謗拒逆薩婆若者，即誹謗拒逆法寶；誹謗拒逆法寶者，即誹謗拒逆僧寶。誹謗拒逆三寶故，即起無量無邊重罪之業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！善男子、善女人，應善守護身業、口業、意業。世尊！但以口業因緣故，得如是重罪耶？」佛告須菩提：「以口業因緣故，得如是重罪。須菩提！我法中多有如是等癡人，誹謗拒逆深般若波羅蜜。須菩提！誹謗拒逆深般若波羅蜜者，即誹謗拒逆阿耨多羅三藐三菩提；誹謗拒逆阿耨多羅三藐三菩提者，即誹謗拒逆過去、未來、現在諸佛薩婆若；誹謗拒逆薩婆若者，即誹謗拒逆法寶；誹謗拒逆法寶者，即誹謗拒逆僧寶。誹謗拒逆三寶故，即起無量無邊重罪之業。」

須菩提白佛言：「世尊！若人誹謗拒逆深般若波羅蜜，有幾因緣？」「須菩提！是癡人，一為魔所使，二於深妙法不信不解。復次，須菩提！是癡人得惡知識，不樂不喜修習善法。又深貪著，常求他過，自高其身，卑下他人。須菩提！以是因緣故，誹謗拒逆深般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若人誹謗拒逆深般若波羅蜜，有幾因緣？」「須菩提！是癡人，一為魔所使，二於深妙法不信不解。復次，須菩提！是癡人得惡知識，不樂不喜修習善法。又深貪著，常求他過，自高其身，卑下他人。須菩提！以是因緣故，誹謗拒逆深般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！不精進者，信解般若波羅蜜甚難。」佛言：「如是，如是！須菩提！不精進者，信解般若波羅蜜甚難。」「世尊！云何不精進者，信解般若波羅蜜甚難？」「須菩提！色無縛無解。何以故？色真性是色。受、想、行、識無縛無解。何以故？識真性是識。復次，須菩提！色前際無縛無解。何以故？色前際真性是色。色後際無縛無解。何以故？色後際真性是色。現在色無縛無解。何以故？現在色真性是色。須菩提！受、想、行、識前際無縛無解。何以故？識前際真性是識。識後際無縛無解。何以故？識後際真性是識。現在識無縛無解。何以故？現在識真性是識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！不精進者，信解般若波羅蜜甚難。」佛言：「如是，如是！須菩提！不精進者，信解般若波羅蜜甚難。」「世尊！云何不精進者，信解般若波羅蜜甚難？」「須菩提！色無縛無解。何以故？色真性是色。受、想、行、識無縛無解。何以故？識真性是識。復次，須菩提！色前際無縛無解。何以故？色前際真性是色。色後際無縛無解。何以故？色後際真性是色。現在色無縛無解。何以故？現在色真性是色。須菩提！受、想、行、識前際無縛無解。何以故？識前際真性是識。識後際無縛無解。何以故？識後際真性是識。現在識無縛無解。何以故？現在識真性是識。」

「世尊！般若波羅蜜甚深，不精進者信解甚難。」佛言：「如是，如是！須菩提！深般若波羅蜜，不精進者信解甚難。須菩提！色淨，即是果淨。色淨故，果亦淨。受、想、行、識淨，即是果淨。受、想、行、識淨故，果亦淨。復次，須菩提！色淨，即是薩婆若淨。薩婆若淨，故色淨。須菩提！色淨，薩婆若淨，無二無別，無異無壞。受、想、行、識淨，即是薩婆若淨。薩婆若淨故，受、想、行、識淨。須菩提！薩婆若淨，受、想、行、識淨，無二無別，無異無壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！般若波羅蜜甚深，不精進者信解甚難。」佛言：「如是，如是！須菩提！深般若波羅蜜，不精進者信解甚難。須菩提！色淨，即是果淨。色淨故，果亦淨。受、想、行、識淨，即是果淨。受、想、行、識淨故，果亦淨。復次，須菩提！色淨，即是薩婆若淨。薩婆若淨，故色淨。須菩提！色淨，薩婆若淨，無二無別，無異無壞。受、想、行、識淨，即是薩婆若淨。薩婆若淨故，受、想、行、識淨。須菩提！薩婆若淨，受、想、行、識淨，無二無別，無異無壞。」