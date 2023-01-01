小品般若波羅蜜經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小品般若波羅蜜經卷第二

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

塔品第三(丹本云寶荅品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塔品第三(丹本云寶荅品)

爾時釋提桓因、梵天王、自在天王，及眾生主、諸天女等，皆大歡喜，同時三唱：「快哉，快哉！佛出世故，須菩提乃能演說是法。」爾時諸天大眾俱白佛言：「世尊！若菩薩能不離般若波羅蜜行，當視是人如佛。」佛告諸天子：「如是，如是！昔我於眾華城燃燈佛所，不離般若波羅蜜行。時燃燈佛記我於來世，過阿僧祇劫，當得作佛，號釋迦牟尼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」諸天子白佛言：「希有，世尊！諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜能攝取薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因、梵天王、自在天王，及眾生主、諸天女等，皆大歡喜，同時三唱：「快哉，快哉！佛出世故，須菩提乃能演說是法。」爾時諸天大眾俱白佛言：「世尊！若菩薩能不離般若波羅蜜行，當視是人如佛。」佛告諸天子：「如是，如是！昔我於眾華城燃燈佛所，不離般若波羅蜜行。時燃燈佛記我於來世，過阿僧祇劫，當得作佛，號釋迦牟尼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」諸天子白佛言：「希有，世尊！諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜能攝取薩婆若。」

佛因釋提桓因，告欲色界諸天子及四眾——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等：「憍尸迦！若有善男子、善女人，能受持讀誦般若波羅蜜，如所說行，魔若魔天，人若非人，不得其便，終不橫死。善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜故；忉利諸天發阿耨多羅三藐三菩提心，未受持讀誦般若波羅蜜者，來至其所。復次，憍尸迦！善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜時，若在空舍，若在道路，若或失道，無有恐怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛因釋提桓因，告欲色界諸天子及四眾——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等：「憍尸迦！若有善男子、善女人，能受持讀誦般若波羅蜜，如所說行，魔若魔天，人若非人，不得其便，終不橫死。善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜故；忉利諸天發阿耨多羅三藐三菩提心，未受持讀誦般若波羅蜜者，來至其所。復次，憍尸迦！善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜時，若在空舍，若在道路，若或失道，無有恐怖。」

爾時四天王白佛言：「世尊！若善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，如所說行，我等皆當護念。」釋提桓因白佛言：「世尊！若善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，如所說行，我當護念。」梵天王及諸梵天俱白佛言：「世尊！若善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，如所說行，我等亦當護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四天王白佛言：「世尊！若善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，如所說行，我等皆當護念。」釋提桓因白佛言：「世尊！若善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，如所說行，我當護念。」梵天王及諸梵天俱白佛言：「世尊！若善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，如所說行，我等亦當護念。」

釋提桓因白佛言：「希有，世尊！善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，得如是現世功德。世尊！若受持般若波羅蜜者，則為受持諸波羅蜜。」佛言：「如是，如是！憍尸迦！受持般若波羅蜜者，則為受持諸波羅蜜。復次，憍尸迦！善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜所得功德，汝今善聽，當為汝說。」釋提桓因受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「希有，世尊！善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，得如是現世功德。世尊！若受持般若波羅蜜者，則為受持諸波羅蜜。」佛言：「如是，如是！憍尸迦！受持般若波羅蜜者，則為受持諸波羅蜜。復次，憍尸迦！善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜所得功德，汝今善聽，當為汝說。」釋提桓因受教而聽。

佛告憍尸迦：「若有欲毀亂違逆我此法者，雖有是心，漸漸自滅，終不從願。何以故？憍尸迦！若善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，種種毀亂違逆事起，法應皆滅，是故此人終不從願。憍尸迦！善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，得如是現世功德。譬如有藥名為摩醯，有蛇飢行求食，見有小虫而欲食之，虫赴藥所，蛇聞藥氣，即迴還去。所以者何？藥力能消蛇毒故。憍尸迦！善男子、善女人亦如是，若受持讀誦般若波羅蜜，種種毀亂違逆事起，以般若波羅蜜力故，即自消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「若有欲毀亂違逆我此法者，雖有是心，漸漸自滅，終不從願。何以故？憍尸迦！若善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，種種毀亂違逆事起，法應皆滅，是故此人終不從願。憍尸迦！善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，得如是現世功德。譬如有藥名為摩醯，有蛇飢行求食，見有小虫而欲食之，虫赴藥所，蛇聞藥氣，即迴還去。所以者何？藥力能消蛇毒故。憍尸迦！善男子、善女人亦如是，若受持讀誦般若波羅蜜，種種毀亂違逆事起，以般若波羅蜜力故，即自消滅。

「復次，憍尸迦！若受持讀誦般若波羅蜜，護世四天王皆當護念。復次，憍尸迦！是人終不說無益之語，有所言說，人所信受，少於瞋恚，終不懷恨，不為我慢所覆，不為瞋恚所使。善男子、善女人若瞋恚時，能作是念：『若我瞋者，則壞諸根，顏色變異。我欲求阿耨多羅三藐三菩提，云何當隨瞋心？』如是思惟，即得正念。憍尸迦！善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，亦得是現世功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若受持讀誦般若波羅蜜，護世四天王皆當護念。復次，憍尸迦！是人終不說無益之語，有所言說，人所信受，少於瞋恚，終不懷恨，不為我慢所覆，不為瞋恚所使。善男子、善女人若瞋恚時，能作是念：『若我瞋者，則壞諸根，顏色變異。我欲求阿耨多羅三藐三菩提，云何當隨瞋心？』如是思惟，即得正念。憍尸迦！善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，亦得是現世功德。」

釋提桓因白佛言：「希有，世尊！般若波羅蜜為迴向故，不為高心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「希有，世尊！般若波羅蜜為迴向故，不為高心。」

佛告憍尸迦：「善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，若入軍陣，誦般若波羅蜜，若住若出，若失壽命，若被惱害，無有是處；若刀箭向者，終不能傷。何以故？般若波羅蜜是大呪術、無上呪術。善男子、善女人，學此呪術，不自念惡，不念他惡，不兩念惡；學是呪術，得阿耨多羅三藐三菩提，得薩婆若智，能觀一切眾生心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，若入軍陣，誦般若波羅蜜，若住若出，若失壽命，若被惱害，無有是處；若刀箭向者，終不能傷。何以故？般若波羅蜜是大呪術、無上呪術。善男子、善女人，學此呪術，不自念惡，不念他惡，不兩念惡；學是呪術，得阿耨多羅三藐三菩提，得薩婆若智，能觀一切眾生心。

「復次，憍尸迦！若般若波羅蜜經卷住處若讀誦處，人若非人，不得其便；唯除業行，必應受者。憍尸迦！譬如道場四邊，若人若畜生，無能惱者。何以故？過去、未來、現在諸佛，此中得道，已得、今得、當得；是處一切眾生，無恐無畏，無能惱害。憍尸迦！以般若波羅蜜故，是處則吉，人所恭敬供養禮拜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若般若波羅蜜經卷住處若讀誦處，人若非人，不得其便；唯除業行，必應受者。憍尸迦！譬如道場四邊，若人若畜生，無能惱者。何以故？過去、未來、現在諸佛，此中得道，已得、今得、當得；是處一切眾生，無恐無畏，無能惱害。憍尸迦！以般若波羅蜜故，是處則吉，人所恭敬供養禮拜。」

釋提桓因白佛言：「世尊！若善男子、善女人，書般若波羅蜜，受持經卷，供養恭敬，尊重讚歎，以好花香、瓔珞、塗香、燒香、末香、雜香、繒蓋、幢幡，而以供養。若復有人，以如來舍利，供養恭敬，尊重讚歎，以好花香、瓔珞、塗香、燒香、末香、雜香、繒蓋、幢幡，而以供養。其福何所為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！若善男子、善女人，書般若波羅蜜，受持經卷，供養恭敬，尊重讚歎，以好花香、瓔珞、塗香、燒香、末香、雜香、繒蓋、幢幡，而以供養。若復有人，以如來舍利，供養恭敬，尊重讚歎，以好花香、瓔珞、塗香、燒香、末香、雜香、繒蓋、幢幡，而以供養。其福何所為多？」

「憍尸迦！我還問汝，隨汝意答。於意云何？如來行何道得薩婆若所依止身，得阿耨多羅三藐三菩提？」釋提桓因白佛言：「世尊！如來學般若波羅蜜故，得是身，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！我還問汝，隨汝意答。於意云何？如來行何道得薩婆若所依止身，得阿耨多羅三藐三菩提？」釋提桓因白佛言：「世尊！如來學般若波羅蜜故，得是身，得阿耨多羅三藐三菩提。」

「憍尸迦！佛不以身故，名為如來；以得薩婆若故，名為如來。憍尸迦！諸佛薩婆若，從般若波羅蜜生，是身薩婆若智所依止故。如來因是身得薩婆若智，成阿耨多羅三藐三菩提，是身薩婆若所依止故，我滅度後舍利得供養。憍尸迦！若善男子、善女人，書般若波羅蜜，受持讀誦，供養恭敬，尊重讚歎，以好花香、瓔珞、塗香、燒香、末香、雜香、繒蓋、幢幡，而以供養，是善男子、善女人，即是供養薩婆若智。是故若人書寫般若波羅蜜，供養恭敬，尊重讚歎，當知是人得大福德。何以故？供養薩婆若智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！佛不以身故，名為如來；以得薩婆若故，名為如來。憍尸迦！諸佛薩婆若，從般若波羅蜜生，是身薩婆若智所依止故。如來因是身得薩婆若智，成阿耨多羅三藐三菩提，是身薩婆若所依止故，我滅度後舍利得供養。憍尸迦！若善男子、善女人，書般若波羅蜜，受持讀誦，供養恭敬，尊重讚歎，以好花香、瓔珞、塗香、燒香、末香、雜香、繒蓋、幢幡，而以供養，是善男子、善女人，即是供養薩婆若智。是故若人書寫般若波羅蜜，供養恭敬，尊重讚歎，當知是人得大福德。何以故？供養薩婆若智故。」

釋提桓因白佛言：「世尊！閻浮提人不供養恭敬尊重讚歎般若波羅蜜，為不知得如是大利益耶？」佛言：「憍尸迦！於意云何？閻浮提有幾所人於佛得不壞信？幾所人於法、於僧得不壞信？」釋提桓因言：「少所人於佛得不壞信，於法、於僧得不壞信。世尊！閻浮提少所人得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢。得辟支佛者，轉復減少。能行菩薩道者，亦復轉少。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！閻浮提人不供養恭敬尊重讚歎般若波羅蜜，為不知得如是大利益耶？」佛言：「憍尸迦！於意云何？閻浮提有幾所人於佛得不壞信？幾所人於法、於僧得不壞信？」釋提桓因言：「少所人於佛得不壞信，於法、於僧得不壞信。世尊！閻浮提少所人得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢。得辟支佛者，轉復減少。能行菩薩道者，亦復轉少。」

「如是，如是！憍尸迦！閻浮提少所人於佛得不壞信，乃至能發阿耨多羅三藐三菩提心，行菩薩道者，亦復轉少。憍尸迦！無量無邊阿僧祇眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心，於中若一若二住阿毘跋致地。是故當知，善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至能受持讀誦、供養恭敬、尊重讚歎般若波羅蜜。何以故？是人作是念：『過去諸佛行菩薩道時從是中學，我等亦應於是中學。般若波羅蜜是我大師。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，如是！憍尸迦！閻浮提少所人於佛得不壞信，乃至能發阿耨多羅三藐三菩提心，行菩薩道者，亦復轉少。憍尸迦！無量無邊阿僧祇眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心，於中若一若二住阿毘跋致地。是故當知，善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至能受持讀誦、供養恭敬、尊重讚歎般若波羅蜜。何以故？是人作是念：『過去諸佛行菩薩道時從是中學，我等亦應於是中學。般若波羅蜜是我大師。』

「憍尸迦！若我現在，若我滅後，菩薩常應依止般若波羅蜜。若善男子、善女人，於我滅後，以供養如來故，起七寶塔；盡其形壽，以好花香、塗香、末香、衣服、幢幡，供養是塔。於意云何？是善男子、善女人，以是因緣故，得福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人，供養般若波羅蜜經卷，恭敬尊重讚歎，以好華香、塗香、末香、衣服、幢幡，而以供養，其福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若我現在，若我滅後，菩薩常應依止般若波羅蜜。若善男子、善女人，於我滅後，以供養如來故，起七寶塔；盡其形壽，以好花香、塗香、末香、衣服、幢幡，供養是塔。於意云何？是善男子、善女人，以是因緣故，得福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人，供養般若波羅蜜經卷，恭敬尊重讚歎，以好華香、塗香、末香、衣服、幢幡，而以供養，其福甚多。

「憍尸迦！置是一塔，若滿閻浮提七寶塔，善男子、善女人，盡其形壽，以好華香乃至伎樂，供養是塔。於意云何？是人以是因緣故，得福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛告憍尸迦：「若善男子、善女人，供養般若波羅蜜經卷，恭敬尊重讚歎，以好華香、塗香、末香、衣服、幢幡，其福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！置是一塔，若滿閻浮提七寶塔，善男子、善女人，盡其形壽，以好華香乃至伎樂，供養是塔。於意云何？是人以是因緣故，得福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛告憍尸迦：「若善男子、善女人，供養般若波羅蜜經卷，恭敬尊重讚歎，以好華香、塗香、末香、衣服、幢幡，其福甚多。

「憍尸迦！置是滿閻浮提七寶塔，若滿四天下七寶塔，若人盡形壽，以花香供養，乃至伎樂。若復有人供養般若波羅蜜，其福甚多。憍尸迦！置是滿四天下七寶塔，若滿周梨迦小千世界七寶塔，若人盡形，以好華香供養，乃至幢幡。若復有人供養般若波羅蜜，其福甚多。憍尸迦！置是周梨迦小千世界七寶塔，若滿二千中世界七寶塔，若人盡形，以花香供養，乃至幢幡。若復有人供養般若波羅蜜，其福甚多。憍尸迦！置是二千中世界，若滿三千大千世界七寶塔，若善男子、善女人，盡其形壽，以花香供養，乃至幢幡。憍尸迦！於意云何？是人以是因緣故，得福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛告憍尸迦：「若復有人供養般若波羅蜜經卷，恭敬尊重讚歎，花香乃至幢幡，其福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！置是滿閻浮提七寶塔，若滿四天下七寶塔，若人盡形壽，以花香供養，乃至伎樂。若復有人供養般若波羅蜜，其福甚多。憍尸迦！置是滿四天下七寶塔，若滿周梨迦小千世界七寶塔，若人盡形，以好華香供養，乃至幢幡。若復有人供養般若波羅蜜，其福甚多。憍尸迦！置是周梨迦小千世界七寶塔，若滿二千中世界七寶塔，若人盡形，以花香供養，乃至幢幡。若復有人供養般若波羅蜜，其福甚多。憍尸迦！置是二千中世界，若滿三千大千世界七寶塔，若善男子、善女人，盡其形壽，以花香供養，乃至幢幡。憍尸迦！於意云何？是人以是因緣故，得福多不？」釋提桓因言：「甚多，世尊！」佛告憍尸迦：「若復有人供養般若波羅蜜經卷，恭敬尊重讚歎，花香乃至幢幡，其福甚多。

「憍尸迦！置是滿三千大千世界七寶塔，假令三千大千世界所有眾生，一時皆得人身，是一一人起七寶塔，盡其形壽，以一切好華、名香、幢幡、伎樂、歌舞，供養是塔。憍尸迦！於意云何？是人以是因緣故，得福多不？」「甚多，世尊！」佛告憍尸迦：「若善男子、善女人，供養般若波羅蜜經卷，恭敬尊重讚歎，花香乃至幢幡，其福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！置是滿三千大千世界七寶塔，假令三千大千世界所有眾生，一時皆得人身，是一一人起七寶塔，盡其形壽，以一切好華、名香、幢幡、伎樂、歌舞，供養是塔。憍尸迦！於意云何？是人以是因緣故，得福多不？」「甚多，世尊！」佛告憍尸迦：「若善男子、善女人，供養般若波羅蜜經卷，恭敬尊重讚歎，花香乃至幢幡，其福甚多。」

釋提桓因言：「如是，如是！世尊！若人供養般若波羅蜜，即是供養恭敬過去、未來、現在諸佛薩婆若。世尊！置是三千大千世界，一一眾生所起七寶塔，若滿十方恒河沙等世界眾生，皆得人身，一一人起七寶塔，若於一劫，若減一劫，以好華香乃至伎樂，供養是塔。若復有人供養般若波羅蜜經卷，恭敬尊重讚歎，華香乃至伎樂，其福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「如是，如是！世尊！若人供養般若波羅蜜，即是供養恭敬過去、未來、現在諸佛薩婆若。世尊！置是三千大千世界，一一眾生所起七寶塔，若滿十方恒河沙等世界眾生，皆得人身，一一人起七寶塔，若於一劫，若減一劫，以好華香乃至伎樂，供養是塔。若復有人供養般若波羅蜜經卷，恭敬尊重讚歎，華香乃至伎樂，其福甚多。」

佛言：「如是，如是！憍尸迦！是善男子、善女人，以是供養般若波羅蜜經卷因緣故，其福甚多，無量無邊，不可得數，不可思議。何以故？憍尸迦！一切諸佛薩婆若智皆從般若波羅蜜生。憍尸迦！以是因緣故，若善男子、善女人，供養般若波羅蜜經卷，恭敬尊重讚歎，華香乃至伎樂供養，於前功德，百分不及一分，千分、萬分、百千萬億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！憍尸迦！是善男子、善女人，以是供養般若波羅蜜經卷因緣故，其福甚多，無量無邊，不可得數，不可思議。何以故？憍尸迦！一切諸佛薩婆若智皆從般若波羅蜜生。憍尸迦！以是因緣故，若善男子、善女人，供養般若波羅蜜經卷，恭敬尊重讚歎，華香乃至伎樂供養，於前功德，百分不及一分，千分、萬分、百千萬億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」

摩訶般若波羅蜜明呪品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜明呪品第四

爾時釋提桓因與四萬天子在會中者，語釋提桓因言：「憍尸迦！應受持讀誦般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因與四萬天子在會中者，語釋提桓因言：「憍尸迦！應受持讀誦般若波羅蜜。」

佛告釋提桓因：「憍尸迦！汝受持讀誦般若波羅蜜，若阿修羅生念：『欲與忉利諸天共鬪。』爾時汝當誦念般若波羅蜜。以是因緣故，阿修羅惡心即滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「憍尸迦！汝受持讀誦般若波羅蜜，若阿修羅生念：『欲與忉利諸天共鬪。』爾時汝當誦念般若波羅蜜。以是因緣故，阿修羅惡心即滅。」

釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜是大明呪，般若波羅蜜是無上呪，般若波羅蜜是無等等呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜是大明呪，般若波羅蜜是無上呪，般若波羅蜜是無等等呪。」

佛言：「如是，如是！憍尸迦！般若波羅蜜是大明呪，般若波羅蜜是無上呪，般若波羅蜜是無等等呪。何以故？憍尸迦！過去諸佛，因是明呪，得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛，亦因是呪，當得阿耨多羅三藐三菩提。今十方現在諸佛，亦因是呪，得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！憍尸迦！般若波羅蜜是大明呪，般若波羅蜜是無上呪，般若波羅蜜是無等等呪。何以故？憍尸迦！過去諸佛，因是明呪，得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛，亦因是呪，當得阿耨多羅三藐三菩提。今十方現在諸佛，亦因是呪，得阿耨多羅三藐三菩提。

「憍尸迦！因是明呪，十善道出現於世，四禪、四無量心、四無色定、五神通出現於世。因菩薩故，十善道出現於世，四禪、四無量心、四無色定、五神通出現於世。若諸佛不出於世，但因菩薩故，十善道、四禪、四無量心、四無色定、五神通出現於世。譬如月不出時，星宿光明，照於世間。如是，憍尸迦！世無佛時，所有善行正行，皆從菩薩出生。菩薩方便力，皆從般若波羅蜜生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！因是明呪，十善道出現於世，四禪、四無量心、四無色定、五神通出現於世。因菩薩故，十善道出現於世，四禪、四無量心、四無色定、五神通出現於世。若諸佛不出於世，但因菩薩故，十善道、四禪、四無量心、四無色定、五神通出現於世。譬如月不出時，星宿光明，照於世間。如是，憍尸迦！世無佛時，所有善行正行，皆從菩薩出生。菩薩方便力，皆從般若波羅蜜生。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人，供養般若波羅蜜經卷，恭敬尊重讚歎，得是現世福德。」釋提桓因白佛言：「世尊！得何等現世福德？」「憍尸迦！是善男子、善女人，毒不能傷，火不能燒，終不橫死。又善男子、善女人，若官事起，誦念般若波羅蜜，官事即滅，諸求短者皆不得便。何以故？般若波羅蜜所護故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人，供養般若波羅蜜經卷，恭敬尊重讚歎，得是現世福德。」釋提桓因白佛言：「世尊！得何等現世福德？」「憍尸迦！是善男子、善女人，毒不能傷，火不能燒，終不橫死。又善男子、善女人，若官事起，誦念般若波羅蜜，官事即滅，諸求短者皆不得便。何以故？般若波羅蜜所護故。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人，誦念般若波羅蜜，若至國王，若王子大臣所，皆歡喜問訊，與共語言。何以故？憍尸迦！般若波羅蜜為慈悲一切眾生故出。是故，憍尸迦！諸求短者，皆不得便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人，誦念般若波羅蜜，若至國王，若王子大臣所，皆歡喜問訊，與共語言。何以故？憍尸迦！般若波羅蜜為慈悲一切眾生故出。是故，憍尸迦！諸求短者，皆不得便。」

爾時外道出家百人，欲求佛短，來向佛所。釋提桓因作是念：「是諸外道出家百人，欲求佛短，來向佛所。我從佛所受般若波羅蜜，今當誦念。是諸外道來至佛所，或能斷說般若波羅蜜。」如是思惟已，即誦念從佛所受般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時外道出家百人，欲求佛短，來向佛所。釋提桓因作是念：「是諸外道出家百人，欲求佛短，來向佛所。我從佛所受般若波羅蜜，今當誦念。是諸外道來至佛所，或能斷說般若波羅蜜。」如是思惟已，即誦念從佛所受般若波羅蜜。

時諸外道，遙遶佛，復道而去。舍利弗作是念：「何因緣故，是諸外道遶佛而去？」佛知舍利弗心所念，告舍利弗：「是釋提桓因誦念般若波羅蜜。如是外道，乃無一人有善心者，皆持惡意來求佛短，是故外道各各復道而去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸外道，遙遶佛，復道而去。舍利弗作是念：「何因緣故，是諸外道遶佛而去？」佛知舍利弗心所念，告舍利弗：「是釋提桓因誦念般若波羅蜜。如是外道，乃無一人有善心者，皆持惡意來求佛短，是故外道各各復道而去。」

爾時惡魔作是念：「今是四眾，及欲、色界諸天子在佛前坐，其中必有菩薩受阿耨多羅三藐三菩提記者，我當壞亂。」即化作四種兵，向佛所。爾時釋提桓因作是念：「魔嚴四兵來至佛所。四種兵相，摩伽陀國頻婆娑羅王之所無有，憍薩羅國波斯匿王亦所無有，諸釋子所無有，諸黎車所無有。今是兵相，必是惡魔所作。是魔長夜欲求佛短，惱亂眾生，我當誦念般若波羅蜜。」釋提桓因即默誦般若波羅蜜，隨其所誦，惡魔稍稍復道而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時惡魔作是念：「今是四眾，及欲、色界諸天子在佛前坐，其中必有菩薩受阿耨多羅三藐三菩提記者，我當壞亂。」即化作四種兵，向佛所。爾時釋提桓因作是念：「魔嚴四兵來至佛所。四種兵相，摩伽陀國頻婆娑羅王之所無有，憍薩羅國波斯匿王亦所無有，諸釋子所無有，諸黎車所無有。今是兵相，必是惡魔所作。是魔長夜欲求佛短，惱亂眾生，我當誦念般若波羅蜜。」釋提桓因即默誦般若波羅蜜，隨其所誦，惡魔稍稍復道而去。

爾時忉利諸天，化作天華，在於空中散佛上，作是念：「願般若波羅蜜久住閻浮提，閻浮提人當得誦習。」是時諸天，復以天花散佛上，作是言：「世尊！若有眾生行般若波羅蜜，修習般若波羅蜜，魔若魔天不得其便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時忉利諸天，化作天華，在於空中散佛上，作是念：「願般若波羅蜜久住閻浮提，閻浮提人當得誦習。」是時諸天，復以天花散佛上，作是言：「世尊！若有眾生行般若波羅蜜，修習般若波羅蜜，魔若魔天不得其便。」

爾時釋提桓因白佛言：「世尊！若人得聞般若波羅蜜者，已曾親近諸佛，不從小功德來。何況受持讀誦，如所說學，如所說行。何以故？世尊！諸菩薩薩婆若，當於般若波羅蜜中求。世尊！譬如大寶，當於大海中求。世尊！諸佛薩婆若大寶，應於般若波羅蜜中求。」佛言：「如是，如是！憍尸迦！諸佛薩婆若皆於般若波羅蜜中生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「世尊！若人得聞般若波羅蜜者，已曾親近諸佛，不從小功德來。何況受持讀誦，如所說學，如所說行。何以故？世尊！諸菩薩薩婆若，當於般若波羅蜜中求。世尊！譬如大寶，當於大海中求。世尊！諸佛薩婆若大寶，應於般若波羅蜜中求。」佛言：「如是，如是！憍尸迦！諸佛薩婆若皆於般若波羅蜜中生。」

爾時阿難白佛言：「世尊！世尊不讚說檀波羅蜜名，不讚說尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜名，何以故但讚說般若波羅蜜名？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！世尊不讚說檀波羅蜜名，不讚說尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜名，何以故但讚說般若波羅蜜名？」

佛告阿難：「般若波羅蜜導五波羅蜜。阿難！於意云何？若布施不迴向薩婆若，成檀波羅蜜不？」阿難言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「般若波羅蜜導五波羅蜜。阿難！於意云何？若布施不迴向薩婆若，成檀波羅蜜不？」阿難言：「不也！世尊！」

「若持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，不迴向薩婆若，成般若波羅蜜不？」阿難言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，不迴向薩婆若，成般若波羅蜜不？」阿難言：「不也！世尊！」

「阿難！是故般若波羅蜜為五波羅蜜導。阿難！譬如大地種散其中，因緣和合即得生長，不依此地終不得生。阿難！如是五波羅蜜，住般若波羅蜜中而得增長，為般若波羅蜜所護故，得向薩婆若。是故，阿難！般若波羅蜜為五波羅蜜作導。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是故般若波羅蜜為五波羅蜜導。阿難！譬如大地種散其中，因緣和合即得生長，不依此地終不得生。阿難！如是五波羅蜜，住般若波羅蜜中而得增長，為般若波羅蜜所護故，得向薩婆若。是故，阿難！般若波羅蜜為五波羅蜜作導。」

爾時釋提桓因白佛言：「世尊！是善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，如所說行，所得功德，如來說之猶亦未盡。」佛告憍尸迦：「我不但說是人受持讀誦般若波羅蜜，如所說行功德。憍尸迦！若有善男子、善女人，供養般若波羅蜜經卷，恭敬尊重讚歎，以好華香乃至幢幡，我亦說其所得功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「世尊！是善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜，如所說行，所得功德，如來說之猶亦未盡。」佛告憍尸迦：「我不但說是人受持讀誦般若波羅蜜，如所說行功德。憍尸迦！若有善男子、善女人，供養般若波羅蜜經卷，恭敬尊重讚歎，以好華香乃至幢幡，我亦說其所得功德。」

釋提桓因白佛言：「世尊！我亦當護念是善男子、善女人，供養般若波羅蜜經卷，恭敬尊重讚歎，以好華香乃至幢幡者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！我亦當護念是善男子、善女人，供養般若波羅蜜經卷，恭敬尊重讚歎，以好華香乃至幢幡者。」

佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜。若干百千諸天大眾，為聽法故，來至其所。是法師為諸天說法時，非人益其氣力。若法師疲極，不樂說法，諸天恭敬法故，令其樂說。憍尸迦！是亦善男子、善女人得是現世功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜。若干百千諸天大眾，為聽法故，來至其所。是法師為諸天說法時，非人益其氣力。若法師疲極，不樂說法，諸天恭敬法故，令其樂說。憍尸迦！是亦善男子、善女人得是現世功德。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人，於四眾中說般若波羅蜜時，其心不畏有來難問及詰責者。何以故？是人為般若波羅蜜護念故，不見有人得般若波羅蜜短者，般若波羅蜜亦無短可得。是人如是為般若波羅蜜護念故，無畏有來難問詰責者。憍尸迦！是亦善男子、善女人現世功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！是善男子、善女人，於四眾中說般若波羅蜜時，其心不畏有來難問及詰責者。何以故？是人為般若波羅蜜護念故，不見有人得般若波羅蜜短者，般若波羅蜜亦無短可得。是人如是為般若波羅蜜護念故，無畏有來難問詰責者。憍尸迦！是亦善男子、善女人現世功德。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人，讀誦般若波羅蜜故，為父母所愛，為宗親、知識、沙門、婆羅門所敬，衰惱鬪訟，如法能度。憍尸迦！是亦善男子、善女人現世功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！是善男子、善女人，讀誦般若波羅蜜故，為父母所愛，為宗親、知識、沙門、婆羅門所敬，衰惱鬪訟，如法能度。憍尸迦！是亦善男子、善女人現世功德。

「復次，憍尸迦！般若波羅蜜經卷所住處，四天王天上諸天，發阿耨多羅三藐三菩提心者，皆來至般若波羅蜜所，受持讀誦，供養作禮而去。忉利天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天上諸天，發阿耨多羅三藐三菩提心者，皆來至般若波羅蜜所，受持讀誦，供養作禮而去。梵天、梵世天、梵輔天、梵眾天、大梵天、光天、少光天、無量光天、光音天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無陰行天、福生天、廣果天、無廣天、無熱天、妙見天、善見天、無小天上諸天，發阿耨多羅三藐三菩提心者，皆來至般若波羅蜜所，受持讀誦，供養作禮而去。憍尸迦。汝勿謂但有無小天為供養般若波羅蜜故來。三千大千世界中欲、色界諸天，發阿耨多羅三藐三菩提心者，皆來至般若波羅蜜所，受持讀誦，供養作禮而去。善男子、善女人，應作是念：『十方無量阿僧祇國土中，所有諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人，是等來至般若波羅蜜所，受持、讀誦、供養、作禮時，我當以般若波羅蜜法施。』善男子、善女人，般若波羅蜜經卷所住處，若殿堂、若房舍，無能毀壞，除先行業必應受者。憍尸迦！亦是善男子、善女人現世功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！般若波羅蜜經卷所住處，四天王天上諸天，發阿耨多羅三藐三菩提心者，皆來至般若波羅蜜所，受持讀誦，供養作禮而去。忉利天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天上諸天，發阿耨多羅三藐三菩提心者，皆來至般若波羅蜜所，受持讀誦，供養作禮而去。梵天、梵世天、梵輔天、梵眾天、大梵天、光天、少光天、無量光天、光音天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無陰行天、福生天、廣果天、無廣天、無熱天、妙見天、善見天、無小天上諸天，發阿耨多羅三藐三菩提心者，皆來至般若波羅蜜所，受持讀誦，供養作禮而去。憍尸迦。汝勿謂但有無小天為供養般若波羅蜜故來。三千大千世界中欲、色界諸天，發阿耨多羅三藐三菩提心者，皆來至般若波羅蜜所，受持讀誦，供養作禮而去。善男子、善女人，應作是念：『十方無量阿僧祇國土中，所有諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人，是等來至般若波羅蜜所，受持、讀誦、供養、作禮時，我當以般若波羅蜜法施。』善男子、善女人，般若波羅蜜經卷所住處，若殿堂、若房舍，無能毀壞，除先行業必應受者。憍尸迦！亦是善男子、善女人現世功德。」

釋提桓因白佛言：「世尊！是善男子、善女人，云何知諸天來受持、讀誦、供養、禮敬般若波羅蜜時？」佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人，見大光明，必知天、龍、夜叉、乾闥婆等，來至其所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！是善男子、善女人，云何知諸天來受持、讀誦、供養、禮敬般若波羅蜜時？」佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人，見大光明，必知天、龍、夜叉、乾闥婆等，來至其所。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人，若聞殊異之香，必知諸天來至其所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人，若聞殊異之香，必知諸天來至其所。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人，所住之處，應令淨潔；以淨潔故，非人皆大歡喜，來到其所。是中先住小鬼，不堪大力諸天威德故，皆悉避去；隨大力諸天數數來故，其心轉樂大法。是故所住處，四邊不應令有臭穢不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人，所住之處，應令淨潔；以淨潔故，非人皆大歡喜，來到其所。是中先住小鬼，不堪大力諸天威德故，皆悉避去；隨大力諸天數數來故，其心轉樂大法。是故所住處，四邊不應令有臭穢不淨。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人，身不疲極，臥起安隱，不見惡夢。若其夢時，但見諸佛、諸佛塔廟，阿羅漢眾、諸菩薩眾，修習六波羅蜜，學薩婆若，淨佛世界。又聞佛名，某甲佛於某方某國，與若干百千萬億眾，恭敬圍遶而為說法。憍尸迦！善男子、善女人，夢中所見如是，覺已安樂，氣力充足，身體輕便。是善男子、善女人，不貪飲食。譬如坐禪比丘，從三昧起，以學禪故，不貪飲食。何以故？憍尸迦！非人益其氣力故。善男子、善女人，欲得如是等現世功德，當受持讀誦般若波羅蜜，如所說行。憍尸迦！善男子、善女人若不能受持讀誦般若波羅蜜，如所說行，當書寫經卷，供養恭敬，尊重讚歎，以好華香、塗香、末香、燒香、雜香，衣服、幢幡、伎樂供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人，身不疲極，臥起安隱，不見惡夢。若其夢時，但見諸佛、諸佛塔廟，阿羅漢眾、諸菩薩眾，修習六波羅蜜，學薩婆若，淨佛世界。又聞佛名，某甲佛於某方某國，與若干百千萬億眾，恭敬圍遶而為說法。憍尸迦！善男子、善女人，夢中所見如是，覺已安樂，氣力充足，身體輕便。是善男子、善女人，不貪飲食。譬如坐禪比丘，從三昧起，以學禪故，不貪飲食。何以故？憍尸迦！非人益其氣力故。善男子、善女人，欲得如是等現世功德，當受持讀誦般若波羅蜜，如所說行。憍尸迦！善男子、善女人若不能受持讀誦般若波羅蜜，如所說行，當書寫經卷，供養恭敬，尊重讚歎，以好華香、塗香、末香、燒香、雜香，衣服、幢幡、伎樂供養。」

摩訶般若波羅蜜舍利品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜舍利品第五

爾時佛告釋提桓因言：「憍尸迦！滿閻浮提舍利以為一分，般若波羅蜜經卷以為一分。二分之中，為取何分？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告釋提桓因言：「憍尸迦！滿閻浮提舍利以為一分，般若波羅蜜經卷以為一分。二分之中，為取何分？」

釋提桓因白佛言：「世尊！我取般若波羅蜜。何以故？世尊！我於舍利非不恭敬，以舍利從般若波羅蜜生故，般若波羅蜜所熏，故得供養。世尊！我於忉利天上善法堂中，我有坐處，忉利諸天子來供養我故。若我不在座上，諸天子為我坐處，作禮恭敬，遶已而去，作是念：『釋提桓因於此處坐，為忉利諸天說法。』諸佛舍利亦如是，從般若波羅蜜生，薩婆若所依止，故得供養。是故，世尊！我於二分之中，取般若波羅蜜。世尊！置滿閻浮提舍利，若滿三千大千世界舍利以為一分，般若波羅蜜經卷以為一分。二分之中，我取般若波羅蜜。何以故？諸佛舍利，因般若波羅蜜生，故得供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！我取般若波羅蜜。何以故？世尊！我於舍利非不恭敬，以舍利從般若波羅蜜生故，般若波羅蜜所熏，故得供養。世尊！我於忉利天上善法堂中，我有坐處，忉利諸天子來供養我故。若我不在座上，諸天子為我坐處，作禮恭敬，遶已而去，作是念：『釋提桓因於此處坐，為忉利諸天說法。』諸佛舍利亦如是，從般若波羅蜜生，薩婆若所依止，故得供養。是故，世尊！我於二分之中，取般若波羅蜜。世尊！置滿閻浮提舍利，若滿三千大千世界舍利以為一分，般若波羅蜜經卷以為一分。二分之中，我取般若波羅蜜。何以故？諸佛舍利，因般若波羅蜜生，故得供養。

「世尊！譬如負債人，常畏債主，以得親近奉事王故，債主反更恭敬怖畏。何以故？依恃國王，其力大故。世尊！舍利亦如是，依止般若波羅蜜，故得供養。世尊！般若波羅蜜如王，舍利如親近王人。如來舍利，依止一切智慧，故得供養。世尊！諸佛一切智慧亦從般若波羅蜜生，是故我於二分之中，取般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如負債人，常畏債主，以得親近奉事王故，債主反更恭敬怖畏。何以故？依恃國王，其力大故。世尊！舍利亦如是，依止般若波羅蜜，故得供養。世尊！般若波羅蜜如王，舍利如親近王人。如來舍利，依止一切智慧，故得供養。世尊！諸佛一切智慧亦從般若波羅蜜生，是故我於二分之中，取般若波羅蜜。

「世尊！譬如無價寶珠，有如是功德。其所住處，非人不能得其便。若男若女，若大若小，為非人所持，寶珠至其處，非人則去。若有熱病，珠能除滅。若有風病，以珠著身上，風患即除。若有冷病，以珠著身上，冷患亦除。是珠住處，夜時能為明，熱時能為涼，寒時能為溫。珠所住處，蛇毒不入。若男若女，若大若小，為毒虫所螫，以珠示之，毒即除滅。若諸目患，以珠著目上，目患即除。世尊！又是寶珠，若著水中，與水同色；若以白繒裹著水中，水色即白；若以青、黃、紫、赤種種色繒裹著水中，水即各隨其色，水濁即為清。是珠成就如是功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如無價寶珠，有如是功德。其所住處，非人不能得其便。若男若女，若大若小，為非人所持，寶珠至其處，非人則去。若有熱病，珠能除滅。若有風病，以珠著身上，風患即除。若有冷病，以珠著身上，冷患亦除。是珠住處，夜時能為明，熱時能為涼，寒時能為溫。珠所住處，蛇毒不入。若男若女，若大若小，為毒虫所螫，以珠示之，毒即除滅。若諸目患，以珠著目上，目患即除。世尊！又是寶珠，若著水中，與水同色；若以白繒裹著水中，水色即白；若以青、黃、紫、赤種種色繒裹著水中，水即各隨其色，水濁即為清。是珠成就如是功德。」

爾時阿難問釋提桓因：「此是閻浮提寶？為是天上寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難問釋提桓因：「此是閻浮提寶？為是天上寶？」

釋提桓因言：「此是天上寶。閻浮提人，亦有是寶，但功德少而重。天上寶珠，功德多而輕。人寶比天寶，算數譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「此是天上寶。閻浮提人，亦有是寶，但功德少而重。天上寶珠，功德多而輕。人寶比天寶，算數譬喻所不能及。

「世尊！若是珠在篋中，雖舉珠去，以珠功德故，其篋則貴。世尊！以般若波羅蜜薩婆若智功德故，如來滅後，舍利得供養。以如來舍利，是薩婆若智所住處故。我於二分之中，取般若波羅蜜。世尊！置是滿三千大千世界舍利，若滿如恒河沙等世界中舍利以為一分，般若波羅蜜經卷以為一分。二分之中，我取般若波羅蜜。何以故？諸佛如來薩婆若智，皆從般若波羅蜜生，薩婆若所熏，故舍利得供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若是珠在篋中，雖舉珠去，以珠功德故，其篋則貴。世尊！以般若波羅蜜薩婆若智功德故，如來滅後，舍利得供養。以如來舍利，是薩婆若智所住處故。我於二分之中，取般若波羅蜜。世尊！置是滿三千大千世界舍利，若滿如恒河沙等世界中舍利以為一分，般若波羅蜜經卷以為一分。二分之中，我取般若波羅蜜。何以故？諸佛如來薩婆若智，皆從般若波羅蜜生，薩婆若所熏，故舍利得供養。

「復次，世尊！若善男子、善女人，欲如實見十方無量阿僧祇諸佛者，當行般若波羅蜜，當修般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若善男子、善女人，欲如實見十方無量阿僧祇諸佛者，當行般若波羅蜜，當修般若波羅蜜。」

佛言：「如是，如是！憍尸迦！過去諸佛，皆因般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提；未來諸佛，亦因般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提；現在十方無量阿僧祇世界諸佛，亦因般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！憍尸迦！過去諸佛，皆因般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提；未來諸佛，亦因般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提；現在十方無量阿僧祇世界諸佛，亦因般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提。」

釋提桓因白佛言：「世尊！摩訶波羅蜜是般若波羅蜜，佛因是般若波羅蜜，皆知一切眾生心、心所行。」佛言：「憍尸迦！菩薩摩訶薩長夜行般若波羅蜜故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！摩訶波羅蜜是般若波羅蜜，佛因是般若波羅蜜，皆知一切眾生心、心所行。」佛言：「憍尸迦！菩薩摩訶薩長夜行般若波羅蜜故。」

釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩但行般若波羅蜜，不行餘波羅蜜耶？」佛言：「憍尸迦！菩薩皆行六波羅蜜。若布施時，般若波羅蜜為上首；若持戒、若忍辱、若精進、若禪定、若觀諸法時，般若波羅蜜為上首。譬如閻浮提種種樹、種種形、種種色、種種葉、種種華、種種果，其陰皆一，無有差別。五波羅蜜亦如是，入般若波羅蜜中無有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩但行般若波羅蜜，不行餘波羅蜜耶？」佛言：「憍尸迦！菩薩皆行六波羅蜜。若布施時，般若波羅蜜為上首；若持戒、若忍辱、若精進、若禪定、若觀諸法時，般若波羅蜜為上首。譬如閻浮提種種樹、種種形、種種色、種種葉、種種華、種種果，其陰皆一，無有差別。五波羅蜜亦如是，入般若波羅蜜中無有差別。」

「世尊！是般若波羅蜜，有大功德，有無量無邊功德，有無等等功德。世尊！若有人寫般若波羅蜜經卷，供養恭敬，尊重讚歎，以好華香乃至幢幡；若復有人寫般若波羅蜜經卷與他人。是二功德，何所為多？」佛言：「憍尸迦！我還問汝，隨意答我。於意云何？若有人得佛舍利，但自供養；若復有人得佛舍利自供養，亦與他人令供養。是二功德，何所為多？」釋提桓因言：「世尊！若人得佛舍利自供養，亦與他人令供養，其福甚多。」佛言：「如是，如是！憍尸迦！若善男子、善女人，寫般若波羅蜜經卷，供養恭敬，尊重讚歎，以好花香乃至幢幡；不如善男子、善女人，寫般若波羅蜜經卷，自供養，亦與他人令供養，其福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是般若波羅蜜，有大功德，有無量無邊功德，有無等等功德。世尊！若有人寫般若波羅蜜經卷，供養恭敬，尊重讚歎，以好華香乃至幢幡；若復有人寫般若波羅蜜經卷與他人。是二功德，何所為多？」佛言：「憍尸迦！我還問汝，隨意答我。於意云何？若有人得佛舍利，但自供養；若復有人得佛舍利自供養，亦與他人令供養。是二功德，何所為多？」釋提桓因言：「世尊！若人得佛舍利自供養，亦與他人令供養，其福甚多。」佛言：「如是，如是！憍尸迦！若善男子、善女人，寫般若波羅蜜經卷，供養恭敬，尊重讚歎，以好花香乃至幢幡；不如善男子、善女人，寫般若波羅蜜經卷，自供養，亦與他人令供養，其福甚多。」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人，在在處處為人解說般若波羅蜜，其福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人，在在處處為人解說般若波羅蜜，其福甚多。」