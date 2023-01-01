摩訶般若波羅蜜經卷第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第二十七

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

常啼品第八十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常啼品第八十八

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩求般若波羅蜜，應如薩陀波崙菩薩摩訶薩。是菩薩今在大雷音佛所行菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩求般若波羅蜜，應如薩陀波崙菩薩摩訶薩。是菩薩今在大雷音佛所行菩薩道。」

須菩提白佛言：「世尊！薩陀波崙菩薩摩訶薩云何求般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！薩陀波崙菩薩摩訶薩云何求般若波羅蜜？」

佛言：「薩陀波崙菩薩摩訶薩本求般若波羅蜜時，不惜身命、不求名利，於空閑林中聞空中聲言：『汝善男子！從是東行，莫念疲極、莫念睡眠、莫念飲食、莫念晝夜、莫念寒熱、莫念內莫念外。善男子！行時莫觀左右。汝行時莫壞身相、莫壞色相、莫壞受想行識相。何以故？若壞是諸相，於佛法中則為有礙。若於佛法中有礙，便往來五道生死中，亦不能得般若波羅蜜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「薩陀波崙菩薩摩訶薩本求般若波羅蜜時，不惜身命、不求名利，於空閑林中聞空中聲言：『汝善男子！從是東行，莫念疲極、莫念睡眠、莫念飲食、莫念晝夜、莫念寒熱、莫念內莫念外。善男子！行時莫觀左右。汝行時莫壞身相、莫壞色相、莫壞受想行識相。何以故？若壞是諸相，於佛法中則為有礙。若於佛法中有礙，便往來五道生死中，亦不能得般若波羅蜜。』

「爾時薩陀波崙菩薩報空中言：『我當從教。何以故？我欲為一切眾生作大明，欲集一切諸佛法，欲得阿耨多羅三藐三菩提故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時薩陀波崙菩薩報空中言：『我當從教。何以故？我欲為一切眾生作大明，欲集一切諸佛法，欲得阿耨多羅三藐三菩提故。』

「薩陀波崙菩薩復聞空中聲言：『善哉，善哉！善男子！汝於空、無相、無作之法，應生信心，以離相心求般若波羅蜜，離我相乃至離知者、見者相。當遠離惡知識，當親近供養善知識。何等是善知識？能說空、無相、無作、無生無滅法及一切種智，令人心入歡喜信樂，是為善知識。善男子！汝若如是行，不久當聞般若波羅蜜——若從經卷中聞，若從菩薩所說聞。善男子！汝所從聞是般若波羅蜜處，應生心如佛想。善男子！汝當知恩，應作是念：「所從聞是般若波羅蜜者，即是我善知識。我用聞是法故，疾得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。親近諸佛，常生有佛國土中，遠離眾難，得具足無難處。」善男子！當思惟籌量是功德，於所從聞法處生心如佛想。汝善男子！莫以世利心故隨逐法師，但為愛法、恭敬法故隨逐說法菩薩。爾時當覺知魔事。若惡魔與說法菩薩作五欲因緣，假為法故令受；若說法菩薩入實法門，以功德力故受而無所染。又以三事故受是五欲——以方便力故，欲令眾生種善根故，欲與眾生同其事故受——汝於是中莫生污心，當起淨想。自念：「我未得漚和拘舍羅，大師以方便法，為度眾生令獲福德故，受是諸欲。於菩薩智慧無著無礙，不為欲染。」善男子！即當觀諸法實相。何等諸法實相？所謂一切法不垢不淨。何以故？一切法自性空，無眾生、無人、無我；一切法如幻、如夢、如響、如影、如焰、如化。善男子！觀是諸法實相已，當隨法師，汝不久當成就般若波羅蜜。復次，善男子！汝當復覺知魔事。若說法菩薩見欲受般若波羅蜜人，意不存念，汝不應起心怨恨。汝但當以法故生恭敬心，莫起厭懈意，常應隨逐法師。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙菩薩復聞空中聲言：『善哉，善哉！善男子！汝於空、無相、無作之法，應生信心，以離相心求般若波羅蜜，離我相乃至離知者、見者相。當遠離惡知識，當親近供養善知識。何等是善知識？能說空、無相、無作、無生無滅法及一切種智，令人心入歡喜信樂，是為善知識。善男子！汝若如是行，不久當聞般若波羅蜜——若從經卷中聞，若從菩薩所說聞。善男子！汝所從聞是般若波羅蜜處，應生心如佛想。善男子！汝當知恩，應作是念：「所從聞是般若波羅蜜者，即是我善知識。我用聞是法故，疾得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。親近諸佛，常生有佛國土中，遠離眾難，得具足無難處。」善男子！當思惟籌量是功德，於所從聞法處生心如佛想。汝善男子！莫以世利心故隨逐法師，但為愛法、恭敬法故隨逐說法菩薩。爾時當覺知魔事。若惡魔與說法菩薩作五欲因緣，假為法故令受；若說法菩薩入實法門，以功德力故受而無所染。又以三事故受是五欲——以方便力故，欲令眾生種善根故，欲與眾生同其事故受——汝於是中莫生污心，當起淨想。自念：「我未得漚和拘舍羅，大師以方便法，為度眾生令獲福德故，受是諸欲。於菩薩智慧無著無礙，不為欲染。」善男子！即當觀諸法實相。何等諸法實相？所謂一切法不垢不淨。何以故？一切法自性空，無眾生、無人、無我；一切法如幻、如夢、如響、如影、如焰、如化。善男子！觀是諸法實相已，當隨法師，汝不久當成就般若波羅蜜。復次，善男子！汝當復覺知魔事。若說法菩薩見欲受般若波羅蜜人，意不存念，汝不應起心怨恨。汝但當以法故生恭敬心，莫起厭懈意，常應隨逐法師。』

「爾時薩陀波崙菩薩受是空中教已，從是東行。不久，復作是念：『我云何不問空中聲：「我當何處去？去當遠近？當從誰聞般若波羅蜜？」』是時即住，啼哭憂愁，作是念：『我住是中過一日一夜，若二三四五六七日七夜，於此中住，不念疲極乃至不念飢渴寒熱，不聞聽受般若波羅蜜因緣，終不起也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時薩陀波崙菩薩受是空中教已，從是東行。不久，復作是念：『我云何不問空中聲：「我當何處去？去當遠近？當從誰聞般若波羅蜜？」』是時即住，啼哭憂愁，作是念：『我住是中過一日一夜，若二三四五六七日七夜，於此中住，不念疲極乃至不念飢渴寒熱，不聞聽受般若波羅蜜因緣，終不起也。』

「須菩提！譬如人有一子卒死，憂愁苦毒，唯懷㤇惱不生餘念。如是，須菩提！薩陀波崙菩薩爾時無有異心，但念：『我何時當聞般若波羅蜜？我云何不問空中聲：「我應何處去？去當遠近？當從誰聞般若波羅蜜？」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如人有一子卒死，憂愁苦毒，唯懷㤇惱不生餘念。如是，須菩提！薩陀波崙菩薩爾時無有異心，但念：『我何時當聞般若波羅蜜？我云何不問空中聲：「我應何處去？去當遠近？當從誰聞般若波羅蜜？」』

「須菩提！薩陀波崙菩薩如是愁念時，空中有佛語薩陀波崙菩薩言：『善哉，善哉！善男子！過去諸佛行菩薩道時，求般若波羅蜜，亦如汝今日。善男子！汝以是勤精進、愛樂法故，從是東行，去此五百由旬，有城名眾香。其城七重七寶莊嚴，臺觀欄楯皆以七寶校飾。七寶之塹，七寶行樹周匝七重。其城縱廣十二由旬，豐樂安靜人民熾盛，五百市里街巷相當，端嚴如畫，橋津如地寬博清淨。七重城上皆有七寶樓櫓，寶樹行列，以黃金白銀、硨𤦲碼碯、珊瑚琉璃、頗梨紅色真珠以為枝葉，寶繩連綿金為鈴網以覆城上，風吹鈴聲其音和雅。譬如巧作五樂，甚可喜樂。金網寶鈴其音如是，以樂眾生。其城四邊，流池清淨冷暖調適，中有諸船七寶嚴飾。是諸眾生宿業所致，乘此寶船娛樂遊戲。諸池水中種種蓮華青黃赤白，眾雜好華遍覆水上。是三千大千國土，所有眾華皆在其中。其城四邊有五百園觀，七寶莊嚴，甚可愛樂。一一園中各有五百池水，池水各各縱廣十里，皆以七寶校成，雜色莊嚴。諸池水中亦有青黃赤白蓮華彌覆水上，是諸蓮華大如車輪，青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光。諸池水中，鳧鴈鴛鴦異類眾鳥，音聲相和。是諸園觀適無所屬，是諸眾生宿業果報，長夜信樂深法，行般若波羅蜜因緣故，受是果報。善男子！是眾香城中有大高臺，曇無竭菩薩摩訶薩宮舍在上。其宮縱廣一由旬，皆以七寶校成，雜色莊嚴，甚可憙樂。垣牆七重皆亦七寶，七寶欄楯，七寶樓閣。寶塹七重，皆以七寶周匝深塹，七寶累成。七重行樹，七寶枝葉，七重圍繞。其宮舍中有四種娛樂園：一名常喜，二名離憂，三名華飾，四名香飾。一一園中各有八池：一名賢，二名賢上，三名歡喜，四名喜上，五名安隱，六名多安隱，七名遠離，八名阿惟越致。諸池四邊面各一寶，黃金、白銀、琉璃、頗梨。玫瑰為池，底其上布金沙。一一池側有八梯陛，種種妙寶以為嚴飾，諸梯陛間有閻浮檀金芭蕉行樹。一切池中種種蓮華，青黃赤白彌覆水上。諸池四邊生好華樹，風吹諸華墮池水中。其池成就八種功德，香若栴檀，色味具足，輕且柔軟。曇無竭菩薩與六萬八千婇女，五欲具足共相娛樂，及城中男女俱入常喜等園賢等池中，五欲具足共相娛樂。善男子！曇無竭菩薩與諸婇女遊戲娛樂已，日三時說般若波羅蜜。眾香城中男女大小，於其城中多聚人處敷大法座。其座四足，或以黃金、或以白銀、或以琉璃、或以頗梨，敷以綩綖雜色茵褥，垂諸幃帶，以妙白㲲而覆其上，散以種種雜妙華香。座高五里，張白珠帳。其地四邊，散五色華，燒眾名香，澤香塗地，供 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！薩陀波崙菩薩如是愁念時，空中有佛語薩陀波崙菩薩言：『善哉，善哉！善男子！過去諸佛行菩薩道時，求般若波羅蜜，亦如汝今日。善男子！汝以是勤精進、愛樂法故，從是東行，去此五百由旬，有城名眾香。其城七重七寶莊嚴，臺觀欄楯皆以七寶校飾。七寶之塹，七寶行樹周匝七重。其城縱廣十二由旬，豐樂安靜人民熾盛，五百市里街巷相當，端嚴如畫，橋津如地寬博清淨。七重城上皆有七寶樓櫓，寶樹行列，以黃金白銀、硨𤦲碼碯、珊瑚琉璃、頗梨紅色真珠以為枝葉，寶繩連綿金為鈴網以覆城上，風吹鈴聲其音和雅。譬如巧作五樂，甚可喜樂。金網寶鈴其音如是，以樂眾生。其城四邊，流池清淨冷暖調適，中有諸船七寶嚴飾。是諸眾生宿業所致，乘此寶船娛樂遊戲。諸池水中種種蓮華青黃赤白，眾雜好華遍覆水上。是三千大千國土，所有眾華皆在其中。其城四邊有五百園觀，七寶莊嚴，甚可愛樂。一一園中各有五百池水，池水各各縱廣十里，皆以七寶校成，雜色莊嚴。諸池水中亦有青黃赤白蓮華彌覆水上，是諸蓮華大如車輪，青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光。諸池水中，鳧鴈鴛鴦異類眾鳥，音聲相和。是諸園觀適無所屬，是諸眾生宿業果報，長夜信樂深法，行般若波羅蜜因緣故，受是果報。善男子！是眾香城中有大高臺，曇無竭菩薩摩訶薩宮舍在上。其宮縱廣一由旬，皆以七寶校成，雜色莊嚴，甚可憙樂。垣牆七重皆亦七寶，七寶欄楯，七寶樓閣。寶塹七重，皆以七寶周匝深塹，七寶累成。七重行樹，七寶枝葉，七重圍繞。其宮舍中有四種娛樂園：一名常喜，二名離憂，三名華飾，四名香飾。一一園中各有八池：一名賢，二名賢上，三名歡喜，四名喜上，五名安隱，六名多安隱，七名遠離，八名阿惟越致。諸池四邊面各一寶，黃金、白銀、琉璃、頗梨。玫瑰為池，底其上布金沙。一一池側有八梯陛，種種妙寶以為嚴飾，諸梯陛間有閻浮檀金芭蕉行樹。一切池中種種蓮華，青黃赤白彌覆水上。諸池四邊生好華樹，風吹諸華墮池水中。其池成就八種功德，香若栴檀，色味具足，輕且柔軟。曇無竭菩薩與六萬八千婇女，五欲具足共相娛樂，及城中男女俱入常喜等園賢等池中，五欲具足共相娛樂。善男子！曇無竭菩薩與諸婇女遊戲娛樂已，日三時說般若波羅蜜。眾香城中男女大小，於其城中多聚人處敷大法座。其座四足，或以黃金、或以白銀、或以琉璃、或以頗梨，敷以綩綖雜色茵褥，垂諸幃帶，以妙白㲲而覆其上，散以種種雜妙華香。座高五里，張白珠帳。其地四邊，散五色華，燒眾名香，澤香塗地，供

養恭敬般若波羅蜜故。曇無竭菩薩於此座上說般若波羅蜜，彼諸人眾如是恭敬供養曇無竭，為聞般若波羅蜜故。於是大會，百千萬眾諸天世人一處和集，中有聽者、中有受者、中有持者、中有誦者、中有書者、中有正觀者、中有如說行者。是時眾生以是因緣故，皆不墮惡道，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。汝善男子！往詣曇無竭菩薩所，當聞般若波羅蜜。善男子！曇無竭菩薩世世是汝善知識，能教汝阿耨多羅三藐三菩提，示教利喜。曇無竭菩薩本求般若波羅蜜時，亦如汝今。汝去，莫計晝夜、莫生障礙心，汝不久當聞般若波羅蜜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 養恭敬般若波羅蜜故。曇無竭菩薩於此座上說般若波羅蜜，彼諸人眾如是恭敬供養曇無竭，為聞般若波羅蜜故。於是大會，百千萬眾諸天世人一處和集，中有聽者、中有受者、中有持者、中有誦者、中有書者、中有正觀者、中有如說行者。是時眾生以是因緣故，皆不墮惡道，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。汝善男子！往詣曇無竭菩薩所，當聞般若波羅蜜。善男子！曇無竭菩薩世世是汝善知識，能教汝阿耨多羅三藐三菩提，示教利喜。曇無竭菩薩本求般若波羅蜜時，亦如汝今。汝去，莫計晝夜、莫生障礙心，汝不久當聞般若波羅蜜。』

「爾時薩陀波崙菩薩摩訶薩歡喜心悅，作是念：『我當何時得見是善男子，得聞般若波羅蜜？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時薩陀波崙菩薩摩訶薩歡喜心悅，作是念：『我當何時得見是善男子，得聞般若波羅蜜？』

「須菩提！譬如有人為毒箭所中，更無餘念，唯念：『何時當得良醫，拔出毒箭除我此苦。』如是，須菩提！薩陀波崙菩薩摩訶薩更無餘念，但作是願：『我何時當得見曇無竭菩薩，令我得聞般若波羅蜜？我聞是般若波羅蜜，斷諸有心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如有人為毒箭所中，更無餘念，唯念：『何時當得良醫，拔出毒箭除我此苦。』如是，須菩提！薩陀波崙菩薩摩訶薩更無餘念，但作是願：『我何時當得見曇無竭菩薩，令我得聞般若波羅蜜？我聞是般若波羅蜜，斷諸有心。』

「是時薩陀波崙菩薩於是處住，念曇無竭菩薩一切法中得無礙智見，即得無量三昧門現在前。所謂諸法性觀三昧、諸法性不可得三昧、破諸法無明三昧、諸法不異三昧、諸法不壞自在三昧、諸法能照明三昧、諸法離暗三昧、諸法無異相續三昧、諸法不可得三昧、散華三昧、諸法無我三昧、如幻威勢三昧、得如鏡像三昧、得一切眾生語言三昧、一切眾生歡喜三昧、入分別音聲三昧、得種種語言字句莊嚴三昧、無畏三昧、性常默然三昧、得無礙解脫三昧、離塵垢三昧、名字語句莊嚴三昧、見諸法三昧、諸法無礙頂三昧、如虛空三昧、如金剛三昧、不畏著色三昧、得勝三昧、轉眼三昧、畢法性三昧、能與安隱三昧、師子吼三昧、勝一切眾生三昧、華莊嚴三昧、斷疑三昧、隨一切堅固三昧、出諸法得神通力無畏三昧、能達諸法三昧、諸法財印三昧、諸法無分別見三昧、離諸見三昧、離一切闇三昧、離一切相三昧、解脫一切著三昧、除一切懈怠三昧、得深法明三昧、不可奪三昧、破魔三昧、不著三界三昧、起光明三昧、見諸佛三昧。如是薩陀波崙菩薩住是諸三昧中，即見十方無量阿僧祇諸佛，為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波崙菩薩於是處住，念曇無竭菩薩一切法中得無礙智見，即得無量三昧門現在前。所謂諸法性觀三昧、諸法性不可得三昧、破諸法無明三昧、諸法不異三昧、諸法不壞自在三昧、諸法能照明三昧、諸法離暗三昧、諸法無異相續三昧、諸法不可得三昧、散華三昧、諸法無我三昧、如幻威勢三昧、得如鏡像三昧、得一切眾生語言三昧、一切眾生歡喜三昧、入分別音聲三昧、得種種語言字句莊嚴三昧、無畏三昧、性常默然三昧、得無礙解脫三昧、離塵垢三昧、名字語句莊嚴三昧、見諸法三昧、諸法無礙頂三昧、如虛空三昧、如金剛三昧、不畏著色三昧、得勝三昧、轉眼三昧、畢法性三昧、能與安隱三昧、師子吼三昧、勝一切眾生三昧、華莊嚴三昧、斷疑三昧、隨一切堅固三昧、出諸法得神通力無畏三昧、能達諸法三昧、諸法財印三昧、諸法無分別見三昧、離諸見三昧、離一切闇三昧、離一切相三昧、解脫一切著三昧、除一切懈怠三昧、得深法明三昧、不可奪三昧、破魔三昧、不著三界三昧、起光明三昧、見諸佛三昧。如是薩陀波崙菩薩住是諸三昧中，即見十方無量阿僧祇諸佛，為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。

「是時十方諸佛安慰薩陀波崙菩薩言：『善哉，善哉！善男子！我等本行菩薩道時，求般若波羅蜜，得是諸三昧，亦如汝今所得。我等得是諸三昧，善入般若波羅蜜，成就方便力，住阿惟越致地。我等觀是諸三昧性，不見有法出三昧、入三昧者，亦不見行佛道者，亦不見得阿耨多羅三藐三菩提者。善男子！是名般若波羅蜜，所謂不念有是諸法。善男子！我等於無所念法中住，得是金色身、丈光明、三十二相、八十隨形好，不可思議智慧，無上戒、無上三昧、佛無上智慧，一切功德皆悉具足。一切功德具足故，佛尚不能取相說盡，何況聲聞、辟支佛及諸餘人？以是故，善男子！於是佛法中倍應恭敬愛念生清淨心，於善知識中應生如佛想。何以故？為善知識守護故，菩薩疾得阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時十方諸佛安慰薩陀波崙菩薩言：『善哉，善哉！善男子！我等本行菩薩道時，求般若波羅蜜，得是諸三昧，亦如汝今所得。我等得是諸三昧，善入般若波羅蜜，成就方便力，住阿惟越致地。我等觀是諸三昧性，不見有法出三昧、入三昧者，亦不見行佛道者，亦不見得阿耨多羅三藐三菩提者。善男子！是名般若波羅蜜，所謂不念有是諸法。善男子！我等於無所念法中住，得是金色身、丈光明、三十二相、八十隨形好，不可思議智慧，無上戒、無上三昧、佛無上智慧，一切功德皆悉具足。一切功德具足故，佛尚不能取相說盡，何況聲聞、辟支佛及諸餘人？以是故，善男子！於是佛法中倍應恭敬愛念生清淨心，於善知識中應生如佛想。何以故？為善知識守護故，菩薩疾得阿耨多羅三藐三菩提。』

「是時薩陀波崙菩薩白十方諸佛言：『何等是我善知識，所應親近供養者？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波崙菩薩白十方諸佛言：『何等是我善知識，所應親近供養者？』

「十方諸佛告薩陀波崙菩薩言：『汝善男子！曇無竭菩薩世世教化成就汝阿耨多羅三藐三菩提。曇無竭菩薩守護汝，教汝般若波羅蜜方便力，是汝善知識。汝供養曇無竭菩薩，若一劫若二若三乃至過百劫頂戴恭敬，以一切樂具，三千世界中所有妙色聲香味觸，盡以供養，未能報須臾之恩。何以故？曇無竭菩薩摩訶薩因緣故，令汝得如是等諸三昧，得般若波羅蜜方便力。』諸佛如是教化安慰薩陀波崙菩薩，令歡喜已，忽然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方諸佛告薩陀波崙菩薩言：『汝善男子！曇無竭菩薩世世教化成就汝阿耨多羅三藐三菩提。曇無竭菩薩守護汝，教汝般若波羅蜜方便力，是汝善知識。汝供養曇無竭菩薩，若一劫若二若三乃至過百劫頂戴恭敬，以一切樂具，三千世界中所有妙色聲香味觸，盡以供養，未能報須臾之恩。何以故？曇無竭菩薩摩訶薩因緣故，令汝得如是等諸三昧，得般若波羅蜜方便力。』諸佛如是教化安慰薩陀波崙菩薩，令歡喜已，忽然不現。

「是時薩陀波崙菩薩從三昧起，不復見佛，作是念：『是諸佛從何所來、去至何所？』不見諸佛故，復惆悵不樂誰斷我疑。復作是念：『曇無竭菩薩久遠已來常行般若波羅蜜，得方便力及得諸陀羅尼，於菩薩法中得自在，多供養過去諸佛。世世為我師，常利益我。我當問曇無竭菩薩，諸佛從何所來、去至何處？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波崙菩薩從三昧起，不復見佛，作是念：『是諸佛從何所來、去至何所？』不見諸佛故，復惆悵不樂誰斷我疑。復作是念：『曇無竭菩薩久遠已來常行般若波羅蜜，得方便力及得諸陀羅尼，於菩薩法中得自在，多供養過去諸佛。世世為我師，常利益我。我當問曇無竭菩薩，諸佛從何所來、去至何處？』

「爾時薩陀波崙菩薩於曇無竭菩薩生恭敬愛樂尊重心，作是念：『我當以何供養曇無竭菩薩？今我貧窮，無華香瓔珞、燒香澤香、衣服幡蓋、金銀真珠琉璃、頗梨珊瑚琥珀，無有如是等物可以供養般若波羅蜜及說法師曇無竭菩薩。我法不應空往曇無竭菩薩所，我若空往，喜悅心不生。我當賣身得財，為般若波羅蜜故，供養法師曇無竭菩薩。何以故？我世世喪身無數無始生死中，或死或賣，或為欲因緣故，世世在地獄中受無量苦惱，未曾為清淨法故、為供養說法師故喪身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時薩陀波崙菩薩於曇無竭菩薩生恭敬愛樂尊重心，作是念：『我當以何供養曇無竭菩薩？今我貧窮，無華香瓔珞、燒香澤香、衣服幡蓋、金銀真珠琉璃、頗梨珊瑚琥珀，無有如是等物可以供養般若波羅蜜及說法師曇無竭菩薩。我法不應空往曇無竭菩薩所，我若空往，喜悅心不生。我當賣身得財，為般若波羅蜜故，供養法師曇無竭菩薩。何以故？我世世喪身無數無始生死中，或死或賣，或為欲因緣故，世世在地獄中受無量苦惱，未曾為清淨法故、為供養說法師故喪身。』

「是時薩陀波崙菩薩中道入一大城，至市肆上高聲唱言：『誰欲須人？誰欲須人？誰欲買人？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波崙菩薩中道入一大城，至市肆上高聲唱言：『誰欲須人？誰欲須人？誰欲買人？』

「爾時惡魔作是念：『是薩陀波崙愛法故，欲自賣身為般若波羅蜜故，供養曇無竭菩薩，當得正問般若波羅蜜及方便力：「云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，疾得阿耨多羅三藐三菩提？」當得多聞具足如大海水。是時不可沮壞，得具足一切功德，饒益諸菩薩摩訶薩，為阿耨多羅三藐三菩提故過我境界，亦教餘人出我境界，得阿耨多羅三藐三菩提。我今當壞其事。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時惡魔作是念：『是薩陀波崙愛法故，欲自賣身為般若波羅蜜故，供養曇無竭菩薩，當得正問般若波羅蜜及方便力：「云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，疾得阿耨多羅三藐三菩提？」當得多聞具足如大海水。是時不可沮壞，得具足一切功德，饒益諸菩薩摩訶薩，為阿耨多羅三藐三菩提故過我境界，亦教餘人出我境界，得阿耨多羅三藐三菩提。我今當壞其事。』

「爾時惡魔隱蔽諸婆羅門、居士，令不聞其自賣之聲，除一長者女，魔不能蔽。爾時薩陀波崙賣身不售，憂愁啼哭，在一面立，啼泣而言：『我為大罪，賣身不售。我自賣身為般若波羅蜜故，供養曇無竭菩薩。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時惡魔隱蔽諸婆羅門、居士，令不聞其自賣之聲，除一長者女，魔不能蔽。爾時薩陀波崙賣身不售，憂愁啼哭，在一面立，啼泣而言：『我為大罪，賣身不售。我自賣身為般若波羅蜜故，供養曇無竭菩薩。』

「爾時釋提桓因作是念：『是薩陀波崙菩薩愛法自賣其身，為般若波羅蜜故，欲供養曇無竭菩薩。我當試之，知是善男子實以深心愛法故捨是身不？』是時釋提桓因化作婆羅門身，在薩陀波崙菩薩邊行，問言：『汝善男子！何以憂愁啼哭顏色憔悴在一面立？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時釋提桓因作是念：『是薩陀波崙菩薩愛法自賣其身，為般若波羅蜜故，欲供養曇無竭菩薩。我當試之，知是善男子實以深心愛法故捨是身不？』是時釋提桓因化作婆羅門身，在薩陀波崙菩薩邊行，問言：『汝善男子！何以憂愁啼哭顏色憔悴在一面立？』

「答言：『婆羅門！我愛敬法，自賣身，為般若波羅蜜故，欲供養曇無竭菩薩。今我賣身無有買者，自念薄福無財寶物，自欲賣身供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩，而無買者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「答言：『婆羅門！我愛敬法，自賣身，為般若波羅蜜故，欲供養曇無竭菩薩。今我賣身無有買者，自念薄福無財寶物，自欲賣身供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩，而無買者。』

「爾時婆羅門語薩陀波崙菩薩言：『善男子！我不須人。我今欲祀天，當須人心、人血、人髓。汝能賣與我不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時婆羅門語薩陀波崙菩薩言：『善男子！我不須人。我今欲祀天，當須人心、人血、人髓。汝能賣與我不？』

「爾時薩陀波崙菩薩作是念：『我得大利、得第一利。我今便為具足般若波羅蜜方便力，得是買心、髓、血者。』是時心大歡喜悅樂無憂，以柔和心語婆羅門言：『汝所須者，我盡與汝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時薩陀波崙菩薩作是念：『我得大利、得第一利。我今便為具足般若波羅蜜方便力，得是買心、髓、血者。』是時心大歡喜悅樂無憂，以柔和心語婆羅門言：『汝所須者，我盡與汝。』

「婆羅門言：『善男子！汝須何價？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆羅門言：『善男子！汝須何價？』

「答言：『隨汝意與我。』即時薩陀波崙右手執利刀刺左臂出血，割右髀肉，復欲破骨出髓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「答言：『隨汝意與我。』即時薩陀波崙右手執利刀刺左臂出血，割右髀肉，復欲破骨出髓。

「時有一長者女在閣上，遙見薩陀波崙菩薩自割身體不惜壽命，作是念：『是善男子以何因緣故，困苦其身？我當往問。』長者女即下閣，到薩陀波崙所問言：『善男子！何因緣困苦其身？用是心、血、髓作何等？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有一長者女在閣上，遙見薩陀波崙菩薩自割身體不惜壽命，作是念：『是善男子以何因緣故，困苦其身？我當往問。』長者女即下閣，到薩陀波崙所問言：『善男子！何因緣困苦其身？用是心、血、髓作何等？』

「薩陀波崙答言：『賣與婆羅門，為般若波羅蜜故，供養曇無竭菩薩。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙答言：『賣與婆羅門，為般若波羅蜜故，供養曇無竭菩薩。』

「長者女言：『善男子！作是賣身欲自出心、髓、血，欲供養曇無竭菩薩，得何等功德利？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者女言：『善男子！作是賣身欲自出心、髓、血，欲供養曇無竭菩薩，得何等功德利？』

「薩陀波崙答言：『善女人！是人善學般若波羅蜜及方便力，是人當為我說菩薩所應作、菩薩所行道。我學是法、學是道，得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生作依止，當得金色身、三十二相、八十隨形好、丈光、無量明、大慈大悲大喜大捨、四無所畏、佛十力、四無礙智、十八不共法、六神通，不可思議清淨戒、禪定、智慧，得阿耨多羅三藐三菩提，於諸法中得無礙一切智見，以無上法寶分布與一切眾生。如是等諸功德利，我當從彼得之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙答言：『善女人！是人善學般若波羅蜜及方便力，是人當為我說菩薩所應作、菩薩所行道。我學是法、學是道，得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生作依止，當得金色身、三十二相、八十隨形好、丈光、無量明、大慈大悲大喜大捨、四無所畏、佛十力、四無礙智、十八不共法、六神通，不可思議清淨戒、禪定、智慧，得阿耨多羅三藐三菩提，於諸法中得無礙一切智見，以無上法寶分布與一切眾生。如是等諸功德利，我當從彼得之。』

「是時長者女聞是上妙佛法，大歡喜，心驚毛竪，語薩陀波崙菩薩言：『善男子！甚希有。汝所說者微妙難值？為是一一功德法故，應捨如恒河沙等身。何以故？汝所說者甚大微妙。汝善男子！汝今所須，盡當相與，金銀真珠、琉璃頗梨、琥珀珊瑚等諸珍寶物，及華香瓔珞、塗香燒香、幡蓋衣服伎樂等物供養之具，供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩。汝善男子！莫自困苦其身。我亦欲往曇無竭菩薩所，共汝殖諸善根，為得如是微妙法，如汝所說故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時長者女聞是上妙佛法，大歡喜，心驚毛竪，語薩陀波崙菩薩言：『善男子！甚希有。汝所說者微妙難值？為是一一功德法故，應捨如恒河沙等身。何以故？汝所說者甚大微妙。汝善男子！汝今所須，盡當相與，金銀真珠、琉璃頗梨、琥珀珊瑚等諸珍寶物，及華香瓔珞、塗香燒香、幡蓋衣服伎樂等物供養之具，供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩。汝善男子！莫自困苦其身。我亦欲往曇無竭菩薩所，共汝殖諸善根，為得如是微妙法，如汝所說故。』

「爾時釋提桓因即復本身，讚薩陀波崙菩薩言：『善哉，善哉！善男子！汝堅受是事，其心不動。諸過去佛行菩薩道時，亦如是求般若波羅蜜及方便力，得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！我實不用人心、血、髓，但來相試。汝願何等，我當相與。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時釋提桓因即復本身，讚薩陀波崙菩薩言：『善哉，善哉！善男子！汝堅受是事，其心不動。諸過去佛行菩薩道時，亦如是求般若波羅蜜及方便力，得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！我實不用人心、血、髓，但來相試。汝願何等，我當相與。』

「薩陀波崙言：『與我阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙言：『與我阿耨多羅三藐三菩提。』

「釋提桓因言：『此非我力所辦，是諸佛境界。必相供養，更索餘願。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋提桓因言：『此非我力所辦，是諸佛境界。必相供養，更索餘願。』

「薩陀波崙言：『汝若於此無力，必見供養，令我是身平復如故。』是時薩陀波崙身即平復，無有瘡瘢，如本不異。釋提桓因與其願已，忽然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙言：『汝若於此無力，必見供養，令我是身平復如故。』是時薩陀波崙身即平復，無有瘡瘢，如本不異。釋提桓因與其願已，忽然不現。

「爾時長者女語薩陀波崙菩薩言：『善男子！來到我舍，有所須者，從我父母索之，盡當相與。我亦當辭我父母，與諸侍從共汝往供養曇無竭菩薩，為求法故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時長者女語薩陀波崙菩薩言：『善男子！來到我舍，有所須者，從我父母索之，盡當相與。我亦當辭我父母，與諸侍從共汝往供養曇無竭菩薩，為求法故。』

「即時薩陀波崙菩薩與長者女，俱到其舍，在門外住。長者女入白父母：『與我眾妙華香及諸瓔珞、塗香燒香、幡蓋衣服、金銀琉璃、頗梨真珠、琥珀珊瑚，及諸伎樂供養之具，亦聽我身及五百侍女先所給使，共薩陀波崙菩薩，到曇無竭菩薩所，為供養般若波羅蜜故。曇無竭菩薩當為我等說法，我當如說行，當得諸佛法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即時薩陀波崙菩薩與長者女，俱到其舍，在門外住。長者女入白父母：『與我眾妙華香及諸瓔珞、塗香燒香、幡蓋衣服、金銀琉璃、頗梨真珠、琥珀珊瑚，及諸伎樂供養之具，亦聽我身及五百侍女先所給使，共薩陀波崙菩薩，到曇無竭菩薩所，為供養般若波羅蜜故。曇無竭菩薩當為我等說法，我當如說行，當得諸佛法。』

「女父母語女言：『薩陀波崙菩薩是何等人？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「女父母語女言：『薩陀波崙菩薩是何等人？』

「女言：『是人今在門外。是善男子以深心求阿耨多羅三藐三菩提，欲度一切眾生無量生死苦。是善男子為法故，自賣其身，供養般若波羅蜜。般若波羅蜜名菩薩所學道，為供養般若波羅蜜，及供養曇無竭菩薩故，在市肆上高聲唱言：「誰欲須人？誰欲須人？誰欲買人。」賣身不售，在一面立，憂愁啼哭。是時釋提桓因化作婆羅門來，欲試之。問言：「善男子！何以憂愁啼哭，在一面立？」答言：「婆羅門！我欲賣身，為供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩摩訶薩故。而我薄福，賣身不售。」婆羅門語是善男子：「我不須人。我欲祀天，當用人心、人血、人髓。汝能賣不？」是時是善男子不復憂愁，其心和悅，語是婆羅門：「如汝之所須，我盡相與。」婆羅門言：「汝須何價？」答言：「隨汝意與我。」即時是善男子，右手執利刀刺左臂出血，割右髀肉，復欲破骨出髓。我在閣上遙見是事，我爾時作是念：「是人何故困苦其身？我當往問。」我即下閣往問：「善男子！汝何因緣故，自困苦其身？」是善男子答我言：「姊！我為法故，欲供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者。我貧窮無所有，無金銀琉璃、硨磲碼碯、珊瑚琥珀、頗梨真珠、華香伎樂。姊！我為供養法故，自賣其身。今得買者，須人心、人血、人髓。我用是價，供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者。」我問是善男子：「汝今自出身、心、血髓，欲供養曇無竭菩薩，得何功德？」是善男子言：「曇無竭菩薩當為我說般若波羅蜜及方便力。此是菩薩所應學、菩薩所應作、菩薩所應行道。我當學是道，得阿耨多羅三藐三菩提，為一切眾生作依止。我當得金色身、三十二相、八十隨形好、丈光、無量明、大慈大悲大喜大捨、四無所畏、四無礙智，佛十力、十八不共法、六神通，不可思議清淨戒、禪定、智慧，得阿耨多羅三藐三菩提，於諸法中得無礙一切智見，以無上法寶分布與一切眾生。如是等微妙大法，我當從彼得之。」我聞是微妙不可思議法諸佛功德，聞其大願，我心歡喜，作是念：「是清淨、微妙、最大、甚希有乃如是，為一一法故，應捨如恒河沙等身。今善男子為法，能受苦行難事，所謂不惜身命。我多有妙寶，云何而不生願，求如是法，供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩？」我如是思惟已，語薩陀波崙菩薩：「汝善男子！莫困苦其身。我當白我父母，多與汝金銀琉璃、硨𤦲瑪瑙、珊瑚琥珀、頗梨真珠、華香瓔珞、塗香末香、衣服幡蓋及諸伎樂，供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者。我亦求父母與諸侍女共汝俱去，供養曇無竭菩薩說法者，共汝殖諸善根，為得如是等微妙清淨法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「女言：『是人今在門外。是善男子以深心求阿耨多羅三藐三菩提，欲度一切眾生無量生死苦。是善男子為法故，自賣其身，供養般若波羅蜜。般若波羅蜜名菩薩所學道，為供養般若波羅蜜，及供養曇無竭菩薩故，在市肆上高聲唱言：「誰欲須人？誰欲須人？誰欲買人。」賣身不售，在一面立，憂愁啼哭。是時釋提桓因化作婆羅門來，欲試之。問言：「善男子！何以憂愁啼哭，在一面立？」答言：「婆羅門！我欲賣身，為供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩摩訶薩故。而我薄福，賣身不售。」婆羅門語是善男子：「我不須人。我欲祀天，當用人心、人血、人髓。汝能賣不？」是時是善男子不復憂愁，其心和悅，語是婆羅門：「如汝之所須，我盡相與。」婆羅門言：「汝須何價？」答言：「隨汝意與我。」即時是善男子，右手執利刀刺左臂出血，割右髀肉，復欲破骨出髓。我在閣上遙見是事，我爾時作是念：「是人何故困苦其身？我當往問。」我即下閣往問：「善男子！汝何因緣故，自困苦其身？」是善男子答我言：「姊！我為法故，欲供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者。我貧窮無所有，無金銀琉璃、硨磲碼碯、珊瑚琥珀、頗梨真珠、華香伎樂。姊！我為供養法故，自賣其身。今得買者，須人心、人血、人髓。我用是價，供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者。」我問是善男子：「汝今自出身、心、血髓，欲供養曇無竭菩薩，得何功德？」是善男子言：「曇無竭菩薩當為我說般若波羅蜜及方便力。此是菩薩所應學、菩薩所應作、菩薩所應行道。我當學是道，得阿耨多羅三藐三菩提，為一切眾生作依止。我當得金色身、三十二相、八十隨形好、丈光、無量明、大慈大悲大喜大捨、四無所畏、四無礙智，佛十力、十八不共法、六神通，不可思議清淨戒、禪定、智慧，得阿耨多羅三藐三菩提，於諸法中得無礙一切智見，以無上法寶分布與一切眾生。如是等微妙大法，我當從彼得之。」我聞是微妙不可思議法諸佛功德，聞其大願，我心歡喜，作是念：「是清淨、微妙、最大、甚希有乃如是，為一一法故，應捨如恒河沙等身。今善男子為法，能受苦行難事，所謂不惜身命。我多有妙寶，云何而不生願，求如是法，供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩？」我如是思惟已，語薩陀波崙菩薩：「汝善男子！莫困苦其身。我當白我父母，多與汝金銀琉璃、硨𤦲瑪瑙、珊瑚琥珀、頗梨真珠、華香瓔珞、塗香末香、衣服幡蓋及諸伎樂，供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者。我亦求父母與諸侍女共汝俱去，供養曇無竭菩薩說法者，共汝殖諸善根，為得如是等微妙清淨法

，如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，如汝所說。」

「『父母！今聽我并五百侍女先所給者，亦聽我持眾妙華香瓔珞、塗香末香、衣服幡蓋伎樂、金銀琉璃供養之具，與薩陀波崙菩薩共去，供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者，為得如是等清淨微妙諸佛法故。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『父母！今聽我并五百侍女先所給者，亦聽我持眾妙華香瓔珞、塗香末香、衣服幡蓋伎樂、金銀琉璃供養之具，與薩陀波崙菩薩共去，供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者，為得如是等清淨微妙諸佛法故。」』

「爾時父母報女言：『汝所讚者，希有難及。說是善男子為法精進大樂法相，及是諸佛法不可思議，一切世間最為第一，一切眾生歡樂因緣。是善男子為是法故，大誓莊嚴。我等聽汝往見曇無竭菩薩，親近供養。汝發大心，為諸佛故如是精進，我等云何當不隨喜？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時父母報女言：『汝所讚者，希有難及。說是善男子為法精進大樂法相，及是諸佛法不可思議，一切世間最為第一，一切眾生歡樂因緣。是善男子為是法故，大誓莊嚴。我等聽汝往見曇無竭菩薩，親近供養。汝發大心，為諸佛故如是精進，我等云何當不隨喜？』

「是女為供養曇無竭菩薩故，得蒙聽許。報父母言：『我等亦隨是心歡喜，我終不斷人善法因緣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是女為供養曇無竭菩薩故，得蒙聽許。報父母言：『我等亦隨是心歡喜，我終不斷人善法因緣。』

「是時長者女，莊嚴七寶車五百乘，身及侍女種種寶物裝飾供養之具，持種種水陸生華及金銀寶華、眾色寶衣、好香擣香澤香、瓔珞及眾味飲食，共薩陀波崙菩薩、五百侍女各載一車，恭敬圍繞漸漸東去。見眾香城七寶莊嚴，七重圍繞七寶之塹，七寶行樹皆亦七重。其城縱廣十二由旬，豐樂安靜甚可憙樂，人民熾盛，五百市里街巷相當端嚴如畫，橋津如地寬博清淨。遙見眾香城既入城中，見曇無竭菩薩坐高臺法座上，無量百千萬億眾恭敬圍繞說法。薩陀波崙菩薩見曇無竭菩薩時，心即歡喜。譬如比丘入第三禪，攝心安隱。見已，作是念：『我等儀不應載車趣曇無竭菩薩。』作是念已，下車步進；長者女并五百侍女皆亦下車。薩陀波崙菩薩與長者女及五百侍女，眾寶莊嚴圍繞恭敬，俱到曇無竭菩薩所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時長者女，莊嚴七寶車五百乘，身及侍女種種寶物裝飾供養之具，持種種水陸生華及金銀寶華、眾色寶衣、好香擣香澤香、瓔珞及眾味飲食，共薩陀波崙菩薩、五百侍女各載一車，恭敬圍繞漸漸東去。見眾香城七寶莊嚴，七重圍繞七寶之塹，七寶行樹皆亦七重。其城縱廣十二由旬，豐樂安靜甚可憙樂，人民熾盛，五百市里街巷相當端嚴如畫，橋津如地寬博清淨。遙見眾香城既入城中，見曇無竭菩薩坐高臺法座上，無量百千萬億眾恭敬圍繞說法。薩陀波崙菩薩見曇無竭菩薩時，心即歡喜。譬如比丘入第三禪，攝心安隱。見已，作是念：『我等儀不應載車趣曇無竭菩薩。』作是念已，下車步進；長者女并五百侍女皆亦下車。薩陀波崙菩薩與長者女及五百侍女，眾寶莊嚴圍繞恭敬，俱到曇無竭菩薩所。

「爾時曇無竭菩薩摩訶薩有七寶臺，赤牛頭栴檀以為莊嚴，真珠羅網以覆臺上，四角皆懸摩尼珠寶以為燈明，及四寶香爐常燒名香，為供養般若波羅蜜故。其臺中有七寶大床，四寶小床重敷其上。以黃金牒書般若波羅蜜置小床上，種種幡蓋莊嚴垂覆其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時曇無竭菩薩摩訶薩有七寶臺，赤牛頭栴檀以為莊嚴，真珠羅網以覆臺上，四角皆懸摩尼珠寶以為燈明，及四寶香爐常燒名香，為供養般若波羅蜜故。其臺中有七寶大床，四寶小床重敷其上。以黃金牒書般若波羅蜜置小床上，種種幡蓋莊嚴垂覆其上。

「薩陀波崙菩薩及諸女人，見是妙臺眾寶嚴飾，及見釋提桓因與無量百千萬諸天，以天曼陀羅華、碎末栴檀磨眾寶屑以散臺上，鼓天伎樂於虛空中娛樂此臺。爾時薩陀波崙菩薩問釋提桓因：『憍尸迦！何因緣故，與無量百千萬諸天以天曼陀羅華、碎末栴檀磨眾寶屑以散臺上，鼓天伎樂於虛空中娛樂此臺？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙菩薩及諸女人，見是妙臺眾寶嚴飾，及見釋提桓因與無量百千萬諸天，以天曼陀羅華、碎末栴檀磨眾寶屑以散臺上，鼓天伎樂於虛空中娛樂此臺。爾時薩陀波崙菩薩問釋提桓因：『憍尸迦！何因緣故，與無量百千萬諸天以天曼陀羅華、碎末栴檀磨眾寶屑以散臺上，鼓天伎樂於虛空中娛樂此臺？』

「釋提桓因答言：『汝善男子！不知耶？此是摩訶般若波羅蜜，是諸菩薩摩訶薩母，能生諸佛、攝持菩薩。菩薩學是般若波羅蜜，成就一切諸功德，得諸佛法一切種智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋提桓因答言：『汝善男子！不知耶？此是摩訶般若波羅蜜，是諸菩薩摩訶薩母，能生諸佛、攝持菩薩。菩薩學是般若波羅蜜，成就一切諸功德，得諸佛法一切種智。』

「是時薩陀波崙即歡喜悅樂，問釋提桓因言：『憍尸迦！是般若波羅蜜，諸菩薩摩訶薩母，能生諸佛攝持菩薩。菩薩學是般若波羅蜜，成就一切功德，得諸佛法一切種智。今在何處？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波崙即歡喜悅樂，問釋提桓因言：『憍尸迦！是般若波羅蜜，諸菩薩摩訶薩母，能生諸佛攝持菩薩。菩薩學是般若波羅蜜，成就一切功德，得諸佛法一切種智。今在何處？』

「釋提桓因言：『善男子！是臺中有七寶大床，四寶小床重敷其上。以黃金牒書般若波羅蜜置小床上，曇無竭菩薩以七寶印印之，我等不能得開以示汝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋提桓因言：『善男子！是臺中有七寶大床，四寶小床重敷其上。以黃金牒書般若波羅蜜置小床上，曇無竭菩薩以七寶印印之，我等不能得開以示汝。』

「是時薩陀波崙與長者女及五百侍女，取供養具華香瓔珞幡蓋分作二分，一分供養般若波羅蜜，一分供養法座上曇無竭菩薩。爾時薩陀波崙菩薩與五百女人，持華香瓔珞、幡蓋伎樂及諸珍寶供養般若波羅蜜已，然後到曇無竭菩薩所。到已，見曇無竭菩薩在法座上坐，以諸華香瓔珞、擣香澤香、金銀寶華、幡蓋寶衣散曇無竭菩薩上，為法故供養。是時諸華香寶衣於曇無竭菩薩上虛空中化成華臺，碎末栴檀、寶屑、金銀寶華化成寶帳，寶帳之上所散種種寶衣化為寶蓋，寶蓋四邊垂諸寶幡。薩陀波崙及諸女人見曇無竭菩薩所作變化，大歡喜作是念：『未曾有也。曇無竭大師神德乃爾。行菩薩道時神通力尚能如是，何況得阿耨多羅三藐三菩提時？』是時長者女及五百女人清淨信心敬重曇無竭菩薩，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，作是願言：『如曇無竭菩薩得菩薩諸深法，如曇無竭菩薩供養般若波羅蜜，如曇無竭菩薩於大眾中演說顯示般若波羅蜜義，如曇無竭菩薩得般若波羅蜜方便力、成就神通，於菩薩事中得自在；我等亦當如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波崙與長者女及五百侍女，取供養具華香瓔珞幡蓋分作二分，一分供養般若波羅蜜，一分供養法座上曇無竭菩薩。爾時薩陀波崙菩薩與五百女人，持華香瓔珞、幡蓋伎樂及諸珍寶供養般若波羅蜜已，然後到曇無竭菩薩所。到已，見曇無竭菩薩在法座上坐，以諸華香瓔珞、擣香澤香、金銀寶華、幡蓋寶衣散曇無竭菩薩上，為法故供養。是時諸華香寶衣於曇無竭菩薩上虛空中化成華臺，碎末栴檀、寶屑、金銀寶華化成寶帳，寶帳之上所散種種寶衣化為寶蓋，寶蓋四邊垂諸寶幡。薩陀波崙及諸女人見曇無竭菩薩所作變化，大歡喜作是念：『未曾有也。曇無竭大師神德乃爾。行菩薩道時神通力尚能如是，何況得阿耨多羅三藐三菩提時？』是時長者女及五百女人清淨信心敬重曇無竭菩薩，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，作是願言：『如曇無竭菩薩得菩薩諸深法，如曇無竭菩薩供養般若波羅蜜，如曇無竭菩薩於大眾中演說顯示般若波羅蜜義，如曇無竭菩薩得般若波羅蜜方便力、成就神通，於菩薩事中得自在；我等亦當如是。』

「是時薩陀波崙菩薩及五百女人，香華寶物供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩已，頭面禮曇無竭菩薩，合掌恭敬一面立。一面立已，白曇無竭菩薩言：『我本求般若波羅蜜時，於空閑林中聞空中聲言：「善男子！汝從是東行，當得聞般若波羅蜜。」我受是語東行，東行不久作是念：「我何不問空中聲：『我當何處去？去是遠近？當從誰聞？』」我是時大憂愁啼哭，於是處住七日七夜，憂愁故乃至不念飲食，但念：「我何時當得聞般若波羅蜜？」我如是憂愁，一心念般若波羅蜜。見佛身在虛空中，語我言：「善男子！汝大欲、大精進心莫放捨，以是大欲、大精進心，從是東行，去是五百由旬，有城名眾香。是中有菩薩摩訶薩名曇無竭，從是人所，當得聞般若波羅蜜。是曇無竭菩薩，世世是汝善知識，常守護汝。」我從佛受教誨已，便東行，更無餘念，但念：「我何時當見曇無竭菩薩為我說般若波羅蜜？」我爾時中道住，於一切法中得無礙智見，得觀諸法性等諸三昧現在前。住是三昧已，見十方無量阿僧祇諸佛說是般若波羅蜜。諸佛讚我言：「善哉，善哉！善男子！我本求般若波羅蜜時，得諸三昧亦如汝今日。得是諸三昧已，遍得諸佛法。」諸佛為我廣說法，安慰我已，忽然不現。我從三昧起，作是念：「諸佛從何處來、去至何所？」我不見諸佛故大愁憂，復作是念：「曇無竭菩薩供養先佛，殖善根，久行般若波羅蜜，善知方便力，於菩薩道中得自在，是我善知識，守護我。我當問曇無竭菩薩是事：『諸佛從何所來、去至何所？』」我今問大師：「是諸佛從何處來、去至何處？」大師為我說諸佛所從來、所至處，令我得知。知已，亦常不離見諸佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波崙菩薩及五百女人，香華寶物供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩已，頭面禮曇無竭菩薩，合掌恭敬一面立。一面立已，白曇無竭菩薩言：『我本求般若波羅蜜時，於空閑林中聞空中聲言：「善男子！汝從是東行，當得聞般若波羅蜜。」我受是語東行，東行不久作是念：「我何不問空中聲：『我當何處去？去是遠近？當從誰聞？』」我是時大憂愁啼哭，於是處住七日七夜，憂愁故乃至不念飲食，但念：「我何時當得聞般若波羅蜜？」我如是憂愁，一心念般若波羅蜜。見佛身在虛空中，語我言：「善男子！汝大欲、大精進心莫放捨，以是大欲、大精進心，從是東行，去是五百由旬，有城名眾香。是中有菩薩摩訶薩名曇無竭，從是人所，當得聞般若波羅蜜。是曇無竭菩薩，世世是汝善知識，常守護汝。」我從佛受教誨已，便東行，更無餘念，但念：「我何時當見曇無竭菩薩為我說般若波羅蜜？」我爾時中道住，於一切法中得無礙智見，得觀諸法性等諸三昧現在前。住是三昧已，見十方無量阿僧祇諸佛說是般若波羅蜜。諸佛讚我言：「善哉，善哉！善男子！我本求般若波羅蜜時，得諸三昧亦如汝今日。得是諸三昧已，遍得諸佛法。」諸佛為我廣說法，安慰我已，忽然不現。我從三昧起，作是念：「諸佛從何處來、去至何所？」我不見諸佛故大愁憂，復作是念：「曇無竭菩薩供養先佛，殖善根，久行般若波羅蜜，善知方便力，於菩薩道中得自在，是我善知識，守護我。我當問曇無竭菩薩是事：『諸佛從何所來、去至何所？』」我今問大師：「是諸佛從何處來、去至何處？」大師為我說諸佛所從來、所至處，令我得知。知已，亦常不離見諸佛。』

摩訶般若波羅蜜經法尚品第八十九(丹本曇無竭品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經法尚品第八十九(丹本曇無竭品)

「爾時曇無竭菩薩摩訶薩語薩陀波崙菩薩言：『善男子！諸佛無所從來，去亦無所至。何以故？諸法如、不動相，諸法如即是佛。善男子！無生法無來無去，無生法即是佛。無滅法無來無去，無滅法即是佛。實際法無來無去，實際法即是佛。空無來無去，空即是佛。善男子！無染無來無去，無染即是佛。寂滅無來無去，寂滅即是佛。虛空性無來無去，虛空性即是佛。善男子！離是諸法更無佛。諸佛如、諸法如，一如無分別。善男子！是如常一，無二無三，出諸數，法無所有故。譬如春末月日中熱時，有人見焰動，逐之求水望得。於汝意云何，是水從何池、何山、何泉來？今何所去？若入東海、西海、南海、北海耶？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時曇無竭菩薩摩訶薩語薩陀波崙菩薩言：『善男子！諸佛無所從來，去亦無所至。何以故？諸法如、不動相，諸法如即是佛。善男子！無生法無來無去，無生法即是佛。無滅法無來無去，無滅法即是佛。實際法無來無去，實際法即是佛。空無來無去，空即是佛。善男子！無染無來無去，無染即是佛。寂滅無來無去，寂滅即是佛。虛空性無來無去，虛空性即是佛。善男子！離是諸法更無佛。諸佛如、諸法如，一如無分別。善男子！是如常一，無二無三，出諸數，法無所有故。譬如春末月日中熱時，有人見焰動，逐之求水望得。於汝意云何，是水從何池、何山、何泉來？今何所去？若入東海、西海、南海、北海耶？』

「薩陀波崙言：『大師！焰中尚無水，云何當有來處去處？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙言：『大師！焰中尚無水，云何當有來處去處？』

「曇無竭菩薩語薩陀波崙菩薩言：『善男子！愚夫無智為熱渴所逼，見焰動，無水生水想。善男子！若有人分別諸佛有來有去，當知是人皆是愚夫。何以故？善男子！諸佛不可以色身見，諸佛法身無來無去，諸佛來處去處亦如是。善男子！譬如幻師幻作種種，若象若馬、若牛若羊、若男若女如是等種種諸物。於汝意云何，是幻事從何處來、去至何所？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曇無竭菩薩語薩陀波崙菩薩言：『善男子！愚夫無智為熱渴所逼，見焰動，無水生水想。善男子！若有人分別諸佛有來有去，當知是人皆是愚夫。何以故？善男子！諸佛不可以色身見，諸佛法身無來無去，諸佛來處去處亦如是。善男子！譬如幻師幻作種種，若象若馬、若牛若羊、若男若女如是等種種諸物。於汝意云何，是幻事從何處來、去至何所？』

「薩陀波崙菩薩言：『大師！幻事無實，云何當有來去處？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙菩薩言：『大師！幻事無實，云何當有來去處？』

「『善男子！是人分別佛有來有去，亦如是。善男子！譬如夢中見若象若馬、若牛若羊、若男若女。於汝意云何，夢中所見有來處有去處不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子！是人分別佛有來有去，亦如是。善男子！譬如夢中見若象若馬、若牛若羊、若男若女。於汝意云何，夢中所見有來處有去處不？』

「薩陀波崙言：『大師！是夢中所見虛妄，云何當有來去？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙言：『大師！是夢中所見虛妄，云何當有來去？』

「『善男子！是人分別佛有來有去，亦如是。善男子！佛說諸法如夢。若有眾生不知諸法如夢，以名字色身是佛。是人分別諸佛有來有去，不知諸法實相故，皆是愚夫無智之數。是諸人數數往來五道，遠離般若波羅蜜，遠離諸佛法。善男子！佛說諸法如幻如夢。若有眾生如實知，是人不分別諸法若來若去、若生若滅。若不分別諸法若來若去、若生若滅，則能知佛所說諸法實相。是人行般若波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提，名為真佛弟子，不虛妄食人信施，是人應受供養，為世間福田。善男子！譬如大海水中諸寶，不從東方來，不從南方西方北方四維上下來；眾生善根因緣故，海生此寶。此寶亦不無因無緣而生，是寶皆從因緣和合生，是寶若滅亦不去至十方。諸緣合故有，諸緣離故滅。善男子！諸佛身亦如是，從本業因緣果報生。生時不從十方來，滅時亦不去至十方。但諸緣合故有，諸緣離故滅。善男子！譬如箜篌聲，出時無來處，滅時無去處。眾緣和合故生，有槽有頸、有皮有弦、有柱有棍、有人以手鼓之。眾緣和合而有是聲，是聲亦不從槽出，不從頸出，不從皮出，不從弦出，不從棍出，亦不從人手出。眾緣和合爾乃有聲，是因緣離時亦無去處。善男子！諸佛身亦如是，從無量功德因緣生，不從一因一緣一功德生。亦不無因緣有，眾緣和合故有。諸佛身不獨從一事成，來無所從、去無所至。善男子！應當如是知諸佛來相去相。善男子！亦當知一切法無來去相。汝若知諸佛及諸法無來無去、無生無滅相，必得阿耨多羅三藐三菩提，亦能行般若波羅蜜及方便力。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子！是人分別佛有來有去，亦如是。善男子！佛說諸法如夢。若有眾生不知諸法如夢，以名字色身是佛。是人分別諸佛有來有去，不知諸法實相故，皆是愚夫無智之數。是諸人數數往來五道，遠離般若波羅蜜，遠離諸佛法。善男子！佛說諸法如幻如夢。若有眾生如實知，是人不分別諸法若來若去、若生若滅。若不分別諸法若來若去、若生若滅，則能知佛所說諸法實相。是人行般若波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提，名為真佛弟子，不虛妄食人信施，是人應受供養，為世間福田。善男子！譬如大海水中諸寶，不從東方來，不從南方西方北方四維上下來；眾生善根因緣故，海生此寶。此寶亦不無因無緣而生，是寶皆從因緣和合生，是寶若滅亦不去至十方。諸緣合故有，諸緣離故滅。善男子！諸佛身亦如是，從本業因緣果報生。生時不從十方來，滅時亦不去至十方。但諸緣合故有，諸緣離故滅。善男子！譬如箜篌聲，出時無來處，滅時無去處。眾緣和合故生，有槽有頸、有皮有弦、有柱有棍、有人以手鼓之。眾緣和合而有是聲，是聲亦不從槽出，不從頸出，不從皮出，不從弦出，不從棍出，亦不從人手出。眾緣和合爾乃有聲，是因緣離時亦無去處。善男子！諸佛身亦如是，從無量功德因緣生，不從一因一緣一功德生。亦不無因緣有，眾緣和合故有。諸佛身不獨從一事成，來無所從、去無所至。善男子！應當如是知諸佛來相去相。善男子！亦當知一切法無來去相。汝若知諸佛及諸法無來無去、無生無滅相，必得阿耨多羅三藐三菩提，亦能行般若波羅蜜及方便力。』

「爾時釋提桓因以天曼陀羅華與薩陀波崙菩薩摩訶薩，作是言：『善男子！以是華供養曇無竭菩薩摩訶薩，我應當守護供養汝。所以者何？汝因緣力故，今日饒益百千萬億眾生，便為得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！如是善人甚為難遇，為饒益一切眾生故，無量阿僧祇劫受諸勤苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時釋提桓因以天曼陀羅華與薩陀波崙菩薩摩訶薩，作是言：『善男子！以是華供養曇無竭菩薩摩訶薩，我應當守護供養汝。所以者何？汝因緣力故，今日饒益百千萬億眾生，便為得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！如是善人甚為難遇，為饒益一切眾生故，無量阿僧祇劫受諸勤苦。』

「薩陀波崙菩薩摩訶薩受釋提桓因曼陀羅華，散曇無竭菩薩上，白言：『大師！我從今日以身屬師，供給供養。』如是白已，合掌師前立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙菩薩摩訶薩受釋提桓因曼陀羅華，散曇無竭菩薩上，白言：『大師！我從今日以身屬師，供給供養。』如是白已，合掌師前立。

「是時長者女及五百侍女白薩陀波崙菩薩言：『我等從今日亦以身屬師。我等以是善根因緣故，當得如是法，亦如師所得。共師世世供養諸佛，世世常供養師。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時長者女及五百侍女白薩陀波崙菩薩言：『我等從今日亦以身屬師。我等以是善根因緣故，當得如是法，亦如師所得。共師世世供養諸佛，世世常供養師。』

「是時薩陀波崙菩薩語長者女及五百女人：『若汝等以誠心屬我者，我當受汝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波崙菩薩語長者女及五百女人：『若汝等以誠心屬我者，我當受汝。』

「諸女言：『我等以誠心屬師，當隨師教。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸女言：『我等以誠心屬師，當隨師教。』

「是時薩陀波崙菩薩與長者女及五百女人，并諸莊飾寶物上妙供具及五百乘七寶車，奉上曇無竭菩薩，白言：『大師！我持是五百女人奉給大師，是五百乘車隨師所用。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波崙菩薩與長者女及五百女人，并諸莊飾寶物上妙供具及五百乘七寶車，奉上曇無竭菩薩，白言：『大師！我持是五百女人奉給大師，是五百乘車隨師所用。』

「爾時釋提桓因讚薩陀波崙菩薩言：『善哉，善哉！善男子！菩薩摩訶薩捨一切所有，應如是。如是布施，疾得阿耨多羅三藐三菩提。作如是供養說法人，必得聞般若波羅蜜及方便力。過去諸佛本行菩薩道時亦如是，住布施中得聞般若波羅蜜及方便力，得阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時釋提桓因讚薩陀波崙菩薩言：『善哉，善哉！善男子！菩薩摩訶薩捨一切所有，應如是。如是布施，疾得阿耨多羅三藐三菩提。作如是供養說法人，必得聞般若波羅蜜及方便力。過去諸佛本行菩薩道時亦如是，住布施中得聞般若波羅蜜及方便力，得阿耨多羅三藐三菩提。』

「爾時曇無竭菩薩欲令薩陀波崙菩薩善根具足故，受五百乘車、長者女及五百侍女。受已，還與薩陀波崙菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時曇無竭菩薩欲令薩陀波崙菩薩善根具足故，受五百乘車、長者女及五百侍女。受已，還與薩陀波崙菩薩。

「是時曇無竭菩薩說法日沒，起入宮中。薩陀波崙菩薩摩訶薩作是念：『我為法故來，不應坐臥，當以二儀——若行、若立——以待法師從宮中出說法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時曇無竭菩薩說法日沒，起入宮中。薩陀波崙菩薩摩訶薩作是念：『我為法故來，不應坐臥，當以二儀——若行、若立——以待法師從宮中出說法。』

「爾時曇無竭菩薩，七歲一心入無量阿僧祇菩薩三昧，及行般若波羅蜜方便力。薩陀波崙菩薩七歲經行住立，不坐不臥，無有睡眠。無欲恚惱，心不著味，但念：『曇無竭菩薩摩訶薩何時當從三昧起出而說法？』薩陀波崙菩薩過七歲已，作是念：『我當為曇無竭菩薩摩訶薩敷說法座，曇無竭菩薩摩訶薩當座上說法。我當灑掃清淨，散種種華莊嚴是處，為曇無竭菩薩摩訶薩當說般若波羅蜜及方便力故。』是時薩陀波崙菩薩與長者女及五百侍女，為曇無竭菩薩摩訶薩敷七寶床。五百女人各脫上衣以敷座上，作是念：『曇無竭菩薩摩訶薩當坐此座上，說般若波羅蜜及方便力。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時曇無竭菩薩，七歲一心入無量阿僧祇菩薩三昧，及行般若波羅蜜方便力。薩陀波崙菩薩七歲經行住立，不坐不臥，無有睡眠。無欲恚惱，心不著味，但念：『曇無竭菩薩摩訶薩何時當從三昧起出而說法？』薩陀波崙菩薩過七歲已，作是念：『我當為曇無竭菩薩摩訶薩敷說法座，曇無竭菩薩摩訶薩當座上說法。我當灑掃清淨，散種種華莊嚴是處，為曇無竭菩薩摩訶薩當說般若波羅蜜及方便力故。』是時薩陀波崙菩薩與長者女及五百侍女，為曇無竭菩薩摩訶薩敷七寶床。五百女人各脫上衣以敷座上，作是念：『曇無竭菩薩摩訶薩當坐此座上，說般若波羅蜜及方便力。』

「薩陀波崙菩薩敷座已，求水灑地而不能得。所以者何？惡魔隱蔽令水不現。魔作是念：『薩陀波崙菩薩求水不得，於阿耨多羅三藐三菩提乃至生一念劣心異心，則智慧不照、善根不增，於一切智而有稽留。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙菩薩敷座已，求水灑地而不能得。所以者何？惡魔隱蔽令水不現。魔作是念：『薩陀波崙菩薩求水不得，於阿耨多羅三藐三菩提乃至生一念劣心異心，則智慧不照、善根不增，於一切智而有稽留。』

「爾時薩陀波崙菩薩作是念：『我當自刺其身以血灑地，令無塵土來坌大師。我何用此身，此身必當破壞。我從無始生死以來，數數喪身，未曾為法。』即以利刀自刺出血灑地。薩陀波崙菩薩及長者女并五百侍女皆無異心，惡魔亦不能得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時薩陀波崙菩薩作是念：『我當自刺其身以血灑地，令無塵土來坌大師。我何用此身，此身必當破壞。我從無始生死以來，數數喪身，未曾為法。』即以利刀自刺出血灑地。薩陀波崙菩薩及長者女并五百侍女皆無異心，惡魔亦不能得便。

「是時釋提桓因作是念：『未曾有也。薩陀波崙菩薩愛法乃爾，以刀自刺出血灑地。薩陀波崙及眾女人心不動轉，惡魔波旬不能壞其善根。其心堅固，發大莊嚴，不惜身命，以深心欲求阿耨多羅三藐三菩提，當度一切眾生無量生死苦。』釋提桓因讚薩陀波崙菩薩言：『善哉，善哉！善男子！汝精進力大，堅固難動、不可思議。汝愛法求法最為無上。善男子！過去諸佛亦如是，以深心愛法、惜法、重法，集諸功德，得阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時釋提桓因作是念：『未曾有也。薩陀波崙菩薩愛法乃爾，以刀自刺出血灑地。薩陀波崙及眾女人心不動轉，惡魔波旬不能壞其善根。其心堅固，發大莊嚴，不惜身命，以深心欲求阿耨多羅三藐三菩提，當度一切眾生無量生死苦。』釋提桓因讚薩陀波崙菩薩言：『善哉，善哉！善男子！汝精進力大，堅固難動、不可思議。汝愛法求法最為無上。善男子！過去諸佛亦如是，以深心愛法、惜法、重法，集諸功德，得阿耨多羅三藐三菩提。』

「薩陀波崙菩薩作是念：『我為曇無竭菩薩摩訶薩敷法座，掃灑清淨已訖，當於何處得好名華莊嚴此地？若曇無竭菩薩摩訶薩法座上坐說法時，亦當散華供養。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波崙菩薩作是念：『我為曇無竭菩薩摩訶薩敷法座，掃灑清淨已訖，當於何處得好名華莊嚴此地？若曇無竭菩薩摩訶薩法座上坐說法時，亦當散華供養。』

「釋提桓因知薩陀波崙菩薩心所念，即以三千石天曼陀羅華與薩陀波崙。薩陀波崙受華，以半散地，留半待曇無竭菩薩摩訶薩坐法座上說法時當供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋提桓因知薩陀波崙菩薩心所念，即以三千石天曼陀羅華與薩陀波崙。薩陀波崙受華，以半散地，留半待曇無竭菩薩摩訶薩坐法座上說法時當供養。

「爾時曇無竭菩薩摩訶薩過七歲已，從諸三昧起，為說般若波羅蜜故，與無量百千萬眾恭敬圍繞，往法座上坐。薩陀波崙菩薩摩訶薩見曇無竭菩薩摩訶薩時，心得悅樂，譬如比丘入第三禪。爾時薩陀波崙菩薩摩訶薩及長者女并五百侍女，到曇無竭菩薩摩訶薩所，散天曼陀羅華，頭面禮畢，退坐一面。曇無竭菩薩見其坐已，告薩陀波崙菩薩言：『善男子！諦聽，諦受！今當為汝說般若波羅蜜相。善男子！諸法等故，當知般若波羅蜜亦等。諸法離故，當知般若波羅蜜亦離。諸法不動故，當知般若波羅蜜亦不動。諸法無念故，當知般若波羅蜜亦無念。諸法無畏故，當知般若波羅蜜亦無畏。諸法一味故，當知般若波羅蜜亦一味。諸法無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。諸法無生故，當知般若波羅蜜亦無生。諸法無滅故，當知般若波羅蜜亦無滅。虛空無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。大海水無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。須彌山莊嚴故，當知般若波羅蜜亦莊嚴。虛空無分別故，當知般若波羅蜜亦無分別。色無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。受想行識無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。地種無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。水種、火種、風種無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。空種無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。如金剛等故，當知般若波羅蜜亦等。諸法無分別故，當知般若波羅蜜亦無分別。諸法性不可得故，當知般若波羅蜜性亦不可得。諸法無所有等故，當知般若波羅蜜亦無所有等。諸法無作故，當知般若波羅蜜亦無作。諸法不可思議故，當知般若波羅蜜亦不可思議。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時曇無竭菩薩摩訶薩過七歲已，從諸三昧起，為說般若波羅蜜故，與無量百千萬眾恭敬圍繞，往法座上坐。薩陀波崙菩薩摩訶薩見曇無竭菩薩摩訶薩時，心得悅樂，譬如比丘入第三禪。爾時薩陀波崙菩薩摩訶薩及長者女并五百侍女，到曇無竭菩薩摩訶薩所，散天曼陀羅華，頭面禮畢，退坐一面。曇無竭菩薩見其坐已，告薩陀波崙菩薩言：『善男子！諦聽，諦受！今當為汝說般若波羅蜜相。善男子！諸法等故，當知般若波羅蜜亦等。諸法離故，當知般若波羅蜜亦離。諸法不動故，當知般若波羅蜜亦不動。諸法無念故，當知般若波羅蜜亦無念。諸法無畏故，當知般若波羅蜜亦無畏。諸法一味故，當知般若波羅蜜亦一味。諸法無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。諸法無生故，當知般若波羅蜜亦無生。諸法無滅故，當知般若波羅蜜亦無滅。虛空無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。大海水無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。須彌山莊嚴故，當知般若波羅蜜亦莊嚴。虛空無分別故，當知般若波羅蜜亦無分別。色無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。受想行識無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。地種無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。水種、火種、風種無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。空種無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。如金剛等故，當知般若波羅蜜亦等。諸法無分別故，當知般若波羅蜜亦無分別。諸法性不可得故，當知般若波羅蜜性亦不可得。諸法無所有等故，當知般若波羅蜜亦無所有等。諸法無作故，當知般若波羅蜜亦無作。諸法不可思議故，當知般若波羅蜜亦不可思議。』

「是時薩陀波崙菩薩摩訶薩即於坐處得諸三昧，所謂諸法等三昧、諸法離三昧、不動三昧、無念三昧、諸法無畏三昧、諸法一味三昧、諸法無邊三昧、諸法無生三昧、諸法無滅三昧、虛空無邊三昧、大海水無邊三昧、須彌山莊嚴三昧、虛空無分別三昧、色無邊三昧、受想行識無邊三昧、地種無邊三昧、水種火種風種空種無邊三昧、如金剛等三昧、諸法無分別三昧、諸法不可思議三昧，如是等得六百萬諸三昧門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波崙菩薩摩訶薩即於坐處得諸三昧，所謂諸法等三昧、諸法離三昧、不動三昧、無念三昧、諸法無畏三昧、諸法一味三昧、諸法無邊三昧、諸法無生三昧、諸法無滅三昧、虛空無邊三昧、大海水無邊三昧、須彌山莊嚴三昧、虛空無分別三昧、色無邊三昧、受想行識無邊三昧、地種無邊三昧、水種火種風種空種無邊三昧、如金剛等三昧、諸法無分別三昧、諸法不可思議三昧，如是等得六百萬諸三昧門。」

爾時佛告須菩提：「如我今於三千大千世界中與諸比丘僧圍繞，以是相、以是像貌、以是名字說般若波羅蜜。薩陀波崙得是六百萬三昧門，見東方南西北方四維上下如恒河沙等三千大千世界中諸佛與諸比丘恭敬圍繞，以如是相、如是像貌、如是名字說是摩訶般若波羅蜜，亦如是。薩陀波崙菩薩從是以後，多聞智慧不可思議，如大海水。常不離諸佛，生於有佛國中，乃至夢中未曾不見佛時。一切眾難皆悉已斷，在所佛國隨願往生。須菩提！當知是般若波羅蜜因緣，能成就菩薩摩訶薩一切功德，得一切種智。以是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩若欲學六波羅蜜，欲深入諸佛智慧，欲得一切種智，應受持般若波羅蜜，讀誦、正憶念、廣為他人說，亦書寫經卷，供養尊重讚歎香華乃至伎樂。何以故？般若波羅蜜是過去未來現在十方諸佛母，十方諸佛所尊重故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告須菩提：「如我今於三千大千世界中與諸比丘僧圍繞，以是相、以是像貌、以是名字說般若波羅蜜。薩陀波崙得是六百萬三昧門，見東方南西北方四維上下如恒河沙等三千大千世界中諸佛與諸比丘恭敬圍繞，以如是相、如是像貌、如是名字說是摩訶般若波羅蜜，亦如是。薩陀波崙菩薩從是以後，多聞智慧不可思議，如大海水。常不離諸佛，生於有佛國中，乃至夢中未曾不見佛時。一切眾難皆悉已斷，在所佛國隨願往生。須菩提！當知是般若波羅蜜因緣，能成就菩薩摩訶薩一切功德，得一切種智。以是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩若欲學六波羅蜜，欲深入諸佛智慧，欲得一切種智，應受持般若波羅蜜，讀誦、正憶念、廣為他人說，亦書寫經卷，供養尊重讚歎香華乃至伎樂。何以故？般若波羅蜜是過去未來現在十方諸佛母，十方諸佛所尊重故。」

摩訶般若波羅蜜經囑累品第九十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經囑累品第九十

爾時佛告阿難：「於汝意云何，佛是汝大師不？汝是佛弟子不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「於汝意云何，佛是汝大師不？汝是佛弟子不？」

阿難言：「世尊！佛是我大師，修伽陀是我大師；我是佛弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「世尊！佛是我大師，修伽陀是我大師；我是佛弟子。」

佛言：「如是，如是！我是汝大師，汝是我弟子。若如弟子所應作者，汝已作竟。阿難！汝用身、口、意慈業供養供給我，亦常如我意無有違失。阿難！我身現在，汝愛敬供養供給心常清淨。我滅度後，是一切愛敬供養供給事，當愛敬供養般若波羅蜜；乃至第二第三以般若波羅蜜囑累汝。阿難！汝莫忘失，莫作最後斷種人。阿難！隨爾所時般若波羅蜜在世，當知爾所時有佛在世說法。阿難！若有書般若波羅蜜，受持讀誦、正憶念、為人廣說，恭敬尊重讚歎，華香幡蓋寶衣燈燭種種供養，當知是人不離見佛、不離聞法，為常親近佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！我是汝大師，汝是我弟子。若如弟子所應作者，汝已作竟。阿難！汝用身、口、意慈業供養供給我，亦常如我意無有違失。阿難！我身現在，汝愛敬供養供給心常清淨。我滅度後，是一切愛敬供養供給事，當愛敬供養般若波羅蜜；乃至第二第三以般若波羅蜜囑累汝。阿難！汝莫忘失，莫作最後斷種人。阿難！隨爾所時般若波羅蜜在世，當知爾所時有佛在世說法。阿難！若有書般若波羅蜜，受持讀誦、正憶念、為人廣說，恭敬尊重讚歎，華香幡蓋寶衣燈燭種種供養，當知是人不離見佛、不離聞法，為常親近佛。」

佛說般若波羅蜜已，彌勒等諸菩薩摩訶薩，慧命須菩提、慧命舍利弗、大目揵連、摩訶迦葉、富樓那彌多羅尼子、摩訶拘絺羅、大迦旃延、阿難等，并一切大眾，及一切世間諸天、人、揵闥婆、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說般若波羅蜜已，彌勒等諸菩薩摩訶薩，慧命須菩提、慧命舍利弗、大目揵連、摩訶迦葉、富樓那彌多羅尼子、摩訶拘絺羅、大迦旃延、阿難等，并一切大眾，及一切世間諸天、人、揵闥婆、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜。