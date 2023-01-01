摩訶般若波羅蜜經卷第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第二十六

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

淨土品第八十二(丹本淨佛國品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土品第八十二(丹本淨佛國品)

爾時須菩提作是念：「何等是菩薩摩訶薩道？菩薩住是道，能作如是大誓莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提作是念：「何等是菩薩摩訶薩道？菩薩住是道，能作如是大誓莊嚴。」

佛知須菩提心所念，告須菩提：「六波羅蜜是菩薩摩訶薩道，三十七助道法是菩薩摩訶薩道，十八空是菩薩摩訶薩道，八解脫、九次第定是菩薩摩訶薩道，佛十力乃至十八不共法是菩薩摩訶薩道；一切法亦是菩薩摩訶薩道。須菩提！於汝意云何，頗有法菩薩所不學，能得阿耨多羅三藐三菩提不？須菩提！無有法，菩薩所不應學者。何以故？若菩薩不學一切法，不能得一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知須菩提心所念，告須菩提：「六波羅蜜是菩薩摩訶薩道，三十七助道法是菩薩摩訶薩道，十八空是菩薩摩訶薩道，八解脫、九次第定是菩薩摩訶薩道，佛十力乃至十八不共法是菩薩摩訶薩道；一切法亦是菩薩摩訶薩道。須菩提！於汝意云何，頗有法菩薩所不學，能得阿耨多羅三藐三菩提不？須菩提！無有法，菩薩所不應學者。何以故？若菩薩不學一切法，不能得一切種智。」

須菩提白佛言：「世尊！若一切法空，云何言菩薩學一切法？將無世尊、無戲論中作戲論耶？所謂是法是非法、是世間法是出世間法、是有漏是無漏、是有為是無為、是凡夫人法是阿羅漢法、是辟支佛法是佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若一切法空，云何言菩薩學一切法？將無世尊、無戲論中作戲論耶？所謂是法是非法、是世間法是出世間法、是有漏是無漏、是有為是無為、是凡夫人法是阿羅漢法、是辟支佛法是佛法。」

佛告須菩提：「如是，如是！一切法實空。須菩提！若一切法不空者，菩薩摩訶薩不得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！今一切法實空故，菩薩摩訶薩能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！如汝所言，若一切法空，將無佛於無戲論中作戲論，分別此彼，是世間法是出世間法，乃至是佛法。須菩提！若世間眾生知一切法空，菩薩摩訶薩不學一切法得一切種智。須菩提！今眾生實不知一切法空。以是故，菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提已，分別諸法，為眾生說。須菩提！於是菩薩道，從初以來應如是思惟：『一切諸法中，定性不可得，但從和合因緣起法故，有名字諸法。我當思惟諸法實性無所著，若六波羅蜜性，若三十七助道法，若須陀洹果，乃至阿羅漢果、若辟支佛道、若阿耨多羅三藐三菩提。何以故？一切法一切法性空，空不著空，空亦不可得，何況空中有著？』須菩提！菩薩摩訶薩如是思惟，不著一切法而學一切法。住是學中，觀眾生心行——是眾生心，在何處行？知眾生虛妄不實中行，是時菩薩作是念：『是眾生著不實虛妄法，易度耳。』是時菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中，以方便力故，如是教化眾生言：『汝諸眾生！當行布施，可得饒財，亦莫恃布施果而自貢高。何以故？是中無堅實法。持戒、忍辱、精進、禪定、智慧亦如是。諸眾生！行是法可得須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、佛道，莫念有是法。』如是教化，是名行菩薩道，於諸法無所著故。何以故？一切法無著相，以性無故、性空故。須菩提！是菩薩摩訶薩如是行菩薩道時，無所住。是菩薩用不住法故，行檀那波羅蜜亦不住是中，行尸羅波羅蜜亦不住是中，行羼提波羅蜜亦不住是中，行毘梨耶波羅蜜亦不住是中，行禪那波羅蜜亦不住是中，行般若波羅蜜亦不住是中。行初禪亦不住是中。何以故？是初禪初禪相空，行禪者亦空，所用法亦空；第二第三第四禪亦如是。慈悲喜捨、四無色定、八解脫、九次第定亦如是。得須陀洹果亦不住是中，得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果亦不住是中，得辟支佛道亦不住是中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！一切法實空。須菩提！若一切法不空者，菩薩摩訶薩不得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！今一切法實空故，菩薩摩訶薩能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！如汝所言，若一切法空，將無佛於無戲論中作戲論，分別此彼，是世間法是出世間法，乃至是佛法。須菩提！若世間眾生知一切法空，菩薩摩訶薩不學一切法得一切種智。須菩提！今眾生實不知一切法空。以是故，菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提已，分別諸法，為眾生說。須菩提！於是菩薩道，從初以來應如是思惟：『一切諸法中，定性不可得，但從和合因緣起法故，有名字諸法。我當思惟諸法實性無所著，若六波羅蜜性，若三十七助道法，若須陀洹果，乃至阿羅漢果、若辟支佛道、若阿耨多羅三藐三菩提。何以故？一切法一切法性空，空不著空，空亦不可得，何況空中有著？』須菩提！菩薩摩訶薩如是思惟，不著一切法而學一切法。住是學中，觀眾生心行——是眾生心，在何處行？知眾生虛妄不實中行，是時菩薩作是念：『是眾生著不實虛妄法，易度耳。』是時菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中，以方便力故，如是教化眾生言：『汝諸眾生！當行布施，可得饒財，亦莫恃布施果而自貢高。何以故？是中無堅實法。持戒、忍辱、精進、禪定、智慧亦如是。諸眾生！行是法可得須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、佛道，莫念有是法。』如是教化，是名行菩薩道，於諸法無所著故。何以故？一切法無著相，以性無故、性空故。須菩提！是菩薩摩訶薩如是行菩薩道時，無所住。是菩薩用不住法故，行檀那波羅蜜亦不住是中，行尸羅波羅蜜亦不住是中，行羼提波羅蜜亦不住是中，行毘梨耶波羅蜜亦不住是中，行禪那波羅蜜亦不住是中，行般若波羅蜜亦不住是中。行初禪亦不住是中。何以故？是初禪初禪相空，行禪者亦空，所用法亦空；第二第三第四禪亦如是。慈悲喜捨、四無色定、八解脫、九次第定亦如是。得須陀洹果亦不住是中，得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果亦不住是中，得辟支佛道亦不住是中。」

須菩提白佛言：「世尊！何因緣故，不住是中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何因緣故，不住是中？」

佛言：「二因緣故，不住是中。何等二？一者諸道果性空、無住處，亦無所用法，亦無住者。二者不以少事為足，作是念：『我不應不得須陀洹果，我必應當得須陀洹果，我但不應是中住。乃至辟支佛道，我不應不得，我必應當得，我但不應是中住。乃至得阿耨多羅三藐三菩提不應住。何以故？我從初發意以來更無餘心？一心向阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！菩薩一心向阿耨多羅三藐三菩提中，遠離餘心，所作身、口、意業皆應阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是菩薩摩訶薩住是一心，能生菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「二因緣故，不住是中。何等二？一者諸道果性空、無住處，亦無所用法，亦無住者。二者不以少事為足，作是念：『我不應不得須陀洹果，我必應當得須陀洹果，我但不應是中住。乃至辟支佛道，我不應不得，我必應當得，我但不應是中住。乃至得阿耨多羅三藐三菩提不應住。何以故？我從初發意以來更無餘心？一心向阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！菩薩一心向阿耨多羅三藐三菩提中，遠離餘心，所作身、口、意業皆應阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是菩薩摩訶薩住是一心，能生菩提道。」

須菩提白佛言：「世尊！若一切諸法不生，云何菩薩摩訶薩能生菩提道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若一切諸法不生，云何菩薩摩訶薩能生菩提道？」

佛告須菩提：「如是，如是！一切法無生。云何無生？無所作、無所起者，一切法不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！一切法無生。云何無生？無所作、無所起者，一切法不生。」

須菩提白佛言：「世尊！有佛無佛，諸法法相不常住耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！有佛無佛，諸法法相不常住耶？」

佛言：「如是，如是！有佛無佛，是諸法法相常住。以眾生不知是法住法相，為是故，菩薩摩訶薩為眾生故生菩提道。用是道，拔出眾生生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！有佛無佛，是諸法法相常住。以眾生不知是法住法相，為是故，菩薩摩訶薩為眾生故生菩提道。用是道，拔出眾生生死。」

須菩提白佛言：「世尊！用生道得菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！用生道得菩提？」

佛言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。」

「世尊！用不生道得菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！用不生道得菩提？」

佛言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。」

「世尊！用不生非不生得菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！用不生非不生得菩提？」

佛言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。」

須菩提言：「世尊！云何當得菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！云何當得菩提？」

佛言：「非用道得菩提，亦不用非道得菩提。須菩提！菩提即是道、道即是菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「非用道得菩提，亦不用非道得菩提。須菩提！菩提即是道、道即是菩提。」

須菩提白佛言：「世尊！若菩提即是道、道即是菩提。若爾者，今菩薩未作佛時，應當得阿耨多羅三藐三菩提。云何說諸佛多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀有三十二相、八十種隨形好、十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若菩提即是道、道即是菩提。若爾者，今菩薩未作佛時，應當得阿耨多羅三藐三菩提。云何說諸佛多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀有三十二相、八十種隨形好、十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲？」

佛告須菩提：「於汝意云何，佛得菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，佛得菩提不？」

「不也，世尊！佛不得菩提。何以故？佛即是菩提、菩提即是佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！佛不得菩提。何以故？佛即是菩提、菩提即是佛。」

「如須菩提所問，菩薩時亦應得菩提。須菩提！是菩薩摩訶薩具足六波羅蜜，具足三十七助道法，具足佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，具足住如金剛三昧，用一念相應慧得阿耨多羅三藐三菩提，是時名為佛，一切法中得自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如須菩提所問，菩薩時亦應得菩提。須菩提！是菩薩摩訶薩具足六波羅蜜，具足三十七助道法，具足佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，具足住如金剛三昧，用一念相應慧得阿耨多羅三藐三菩提，是時名為佛，一切法中得自在。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩淨佛國土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩淨佛國土？」

佛言：「有菩薩從初發意以來，自除身麁業、除口麁業、除意麤業，亦淨他人身、口、意麁業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有菩薩從初發意以來，自除身麁業、除口麁業、除意麤業，亦淨他人身、口、意麁業。」

「世尊！何等是菩薩摩訶薩身麁業、口麁業、意麁業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何等是菩薩摩訶薩身麁業、口麁業、意麁業？」

佛告須菩提：「不善業若殺生乃至邪見，是名菩薩摩訶薩身、口、意麁業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「不善業若殺生乃至邪見，是名菩薩摩訶薩身、口、意麁業。

「復次，須菩提！慳貪心、破戒心、瞋心、懈怠心、亂心、愚癡心，是名菩薩意麁業。復次，戒不淨，是名菩薩身、口麁業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！慳貪心、破戒心、瞋心、懈怠心、亂心、愚癡心，是名菩薩意麁業。復次，戒不淨，是名菩薩身、口麁業。

「復次，須菩提！若菩薩遠離四念處行，是名菩薩麤業。遠離四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分；空三昧，無相、無作三昧，亦名菩薩麁業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩遠離四念處行，是名菩薩麤業。遠離四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分；空三昧，無相、無作三昧，亦名菩薩麁業。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩貪須陀洹果證，乃至貪阿羅漢果證、辟支佛道，是名菩薩摩訶薩麁業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩貪須陀洹果證，乃至貪阿羅漢果證、辟支佛道，是名菩薩摩訶薩麁業。

「復次，須菩提！菩薩取色相、受想行識相，眼耳鼻舌身意相，色聲香味觸法相，男相女相，欲界相、色界相、無色界相，善法相不善法相，有為法相無為法相，是名菩薩麁業。菩薩摩訶薩皆遠離如是麁業相，自布施，亦教他人布施，須食與食、須衣與衣，乃至種種資生所須，盡給與之，亦教他人種種布施。持是福德與一切眾生共之，迴向淨佛國土故；持戒、忍辱、精進、禪定、智慧亦如是。是菩薩摩訶薩或以三千大千國土滿中珍寶施與三尊，作是願言：『我以善根因緣故，令我國土皆以七寶成。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩取色相、受想行識相，眼耳鼻舌身意相，色聲香味觸法相，男相女相，欲界相、色界相、無色界相，善法相不善法相，有為法相無為法相，是名菩薩麁業。菩薩摩訶薩皆遠離如是麁業相，自布施，亦教他人布施，須食與食、須衣與衣，乃至種種資生所須，盡給與之，亦教他人種種布施。持是福德與一切眾生共之，迴向淨佛國土故；持戒、忍辱、精進、禪定、智慧亦如是。是菩薩摩訶薩或以三千大千國土滿中珍寶施與三尊，作是願言：『我以善根因緣故，令我國土皆以七寶成。』

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩以天妓樂、樂佛及塔，作是願言：『以是善根因緣，令我國土中常聞天樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩以天妓樂、樂佛及塔，作是願言：『以是善根因緣，令我國土中常聞天樂。』

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩以三千大千國土滿中天香，供養諸佛及諸佛塔，作是願言：『以是善根因緣，令我國土中常有天香。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩以三千大千國土滿中天香，供養諸佛及諸佛塔，作是願言：『以是善根因緣，令我國土中常有天香。』

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩以百味食，施佛及僧，作是願言：『以是善根因緣故，令我國土中眾生皆得百味食。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩以百味食，施佛及僧，作是願言：『以是善根因緣故，令我國土中眾生皆得百味食。』

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩以天香細滑，施佛及僧，作是願言：『以是善根因緣故，令我國土中一切眾生受天香細滑。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩以天香細滑，施佛及僧，作是願言：『以是善根因緣故，令我國土中一切眾生受天香細滑。』

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩以隨意五欲，施佛及僧并一切眾生，作是願言：『以是善根因緣故，令我國土中弟子及一切眾生皆得隨意五欲。』是菩薩以隨意五欲，共一切眾生，迴向淨佛國土。作是願言：『我得佛時，是國土中如天五欲，應心而至。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩以隨意五欲，施佛及僧并一切眾生，作是願言：『以是善根因緣故，令我國土中弟子及一切眾生皆得隨意五欲。』是菩薩以隨意五欲，共一切眾生，迴向淨佛國土。作是願言：『我得佛時，是國土中如天五欲，應心而至。』

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，作是願言：『我當自入初禪，亦教一切眾生入初禪第二第三第四禪，慈悲喜捨心，乃至三十七助道法亦如是。我得阿耨多羅三藐三菩提時，令一切眾生不遠離四禪，乃至不遠離三十七助道法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩能淨佛國土。是菩薩隨爾所時行菩薩道滿足諸願，是菩薩自成就一切善法，亦成就一切眾生善法。是菩薩受身端正，所化眾生亦得端正。所以者何？福德因緣厚故。須菩提！菩薩摩訶薩應如是淨佛國土。是國土中乃至無三惡道之名，亦無邪見、三毒、二乘——聲聞、辟支佛——之名。耳不聞有無常、苦、空之聲，亦無我所有，乃至無諸結使煩惱之名，亦無分別諸果之名。風吹七寶之樹，隨所應度而出音聲，所謂空、無相、無作；如諸法實相之音，有佛無佛，一切法相一切法相空，空中無有相，無相中則無可作出。如是法音，若晝若夜、若坐若臥若立若行，常聞此法。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，十方國土中諸佛讚歎，眾生聞是佛名，必至阿耨多羅三藐三菩提。是佛得阿耨多羅三藐三菩提時說法，眾生聞者，無有不信而生疑，言：『是法？是非法？』何以故？諸法實相中皆是法，無有非法。諸有薄福之人，於諸佛及弟子中，不種善根、不隨善知識，沒在我見中，乃至沒在一切種種見中，墮在邊見，若斷若常。如是人以邪見故，非佛言佛、佛言非佛。如是人非法言法、法言非法。如是人破法故，身壞命終墮惡道地獄中。諸佛得阿耨多羅三藐三菩提時，見此眾生往來五道，令離邪聚立正定聚中，更不墮惡道。如是，須菩提！菩薩摩訶薩淨佛國土中，眾生無雜穢心，若世間法若出世間法、若有漏若無漏、若有為若無為，乃至是國土中眾生必至阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是為菩薩摩訶薩淨佛國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，作是願言：『我當自入初禪，亦教一切眾生入初禪第二第三第四禪，慈悲喜捨心，乃至三十七助道法亦如是。我得阿耨多羅三藐三菩提時，令一切眾生不遠離四禪，乃至不遠離三十七助道法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩能淨佛國土。是菩薩隨爾所時行菩薩道滿足諸願，是菩薩自成就一切善法，亦成就一切眾生善法。是菩薩受身端正，所化眾生亦得端正。所以者何？福德因緣厚故。須菩提！菩薩摩訶薩應如是淨佛國土。是國土中乃至無三惡道之名，亦無邪見、三毒、二乘——聲聞、辟支佛——之名。耳不聞有無常、苦、空之聲，亦無我所有，乃至無諸結使煩惱之名，亦無分別諸果之名。風吹七寶之樹，隨所應度而出音聲，所謂空、無相、無作；如諸法實相之音，有佛無佛，一切法相一切法相空，空中無有相，無相中則無可作出。如是法音，若晝若夜、若坐若臥若立若行，常聞此法。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，十方國土中諸佛讚歎，眾生聞是佛名，必至阿耨多羅三藐三菩提。是佛得阿耨多羅三藐三菩提時說法，眾生聞者，無有不信而生疑，言：『是法？是非法？』何以故？諸法實相中皆是法，無有非法。諸有薄福之人，於諸佛及弟子中，不種善根、不隨善知識，沒在我見中，乃至沒在一切種種見中，墮在邊見，若斷若常。如是人以邪見故，非佛言佛、佛言非佛。如是人非法言法、法言非法。如是人破法故，身壞命終墮惡道地獄中。諸佛得阿耨多羅三藐三菩提時，見此眾生往來五道，令離邪聚立正定聚中，更不墮惡道。如是，須菩提！菩薩摩訶薩淨佛國土中，眾生無雜穢心，若世間法若出世間法、若有漏若無漏、若有為若無為，乃至是國土中眾生必至阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是為菩薩摩訶薩淨佛國土。」

摩訶般若波羅蜜經畢定品第八十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經畢定品第八十三

須菩提白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩為畢定？為不畢定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩為畢定？為不畢定？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩畢定，非不畢定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩畢定，非不畢定。」

「世尊！何處畢定？為聲聞道中？為辟支佛道中？為佛道中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何處畢定？為聲聞道中？為辟支佛道中？為佛道中？」

佛言：「菩薩摩訶薩非聲聞、辟支佛道中畢定，是佛道中畢定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩非聲聞、辟支佛道中畢定，是佛道中畢定。」

須菩提白佛言：「世尊！為初發意菩薩畢定？為最後身菩薩畢定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！為初發意菩薩畢定？為最後身菩薩畢定？」

佛言：「初發意菩薩亦畢定，阿惟越致菩薩亦畢定，後身菩薩亦畢定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「初發意菩薩亦畢定，阿惟越致菩薩亦畢定，後身菩薩亦畢定。」

「世尊！畢定菩薩墮惡道中生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！畢定菩薩墮惡道中生不？」

「不也，須菩提！於汝意云何，若八人，若須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛生惡道中不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，須菩提！於汝意云何，若八人，若須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛生惡道中不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「如是，須菩提！菩薩摩訶薩從初發意已來，布施、持戒、忍辱、精進、行禪定、修智慧，斷一切不善業，若墮惡道、若生長壽天、若不得修善法處、若生邊國、若生惡邪見家、無作見家，是中無佛名、無法名、無僧名，無有是處。須菩提！初發意菩薩於阿耨多羅三藐三菩提，以深心行十不善道，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，須菩提！菩薩摩訶薩從初發意已來，布施、持戒、忍辱、精進、行禪定、修智慧，斷一切不善業，若墮惡道、若生長壽天、若不得修善法處、若生邊國、若生惡邪見家、無作見家，是中無佛名、無法名、無僧名，無有是處。須菩提！初發意菩薩於阿耨多羅三藐三菩提，以深心行十不善道，無有是處。」

「世尊！若菩薩摩訶薩有如是善根功德成就，如佛自說本生受不善果報，是時善根為何所在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩有如是善根功德成就，如佛自說本生受不善果報，是時善根為何所在？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩為利益眾生故，隨而受身，以是身利益眾生。須菩提！菩薩摩訶薩作畜生時，有是方便力，若怨賊欲來殺害，以是無上忍辱、無上慈悲心捨身，不惱惡賊。汝諸聲聞、辟支佛無有是力。以是故，須菩提！當知菩薩摩訶薩欲具足大慈心，為憐愍利益眾生故，受畜生身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩為利益眾生故，隨而受身，以是身利益眾生。須菩提！菩薩摩訶薩作畜生時，有是方便力，若怨賊欲來殺害，以是無上忍辱、無上慈悲心捨身，不惱惡賊。汝諸聲聞、辟支佛無有是力。以是故，須菩提！當知菩薩摩訶薩欲具足大慈心，為憐愍利益眾生故，受畜生身。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩住何等善根中受如是諸身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩住何等善根中受如是諸身？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩從初發意乃至道場，於其中間，無有善根不具足者。具足已，當得阿耨多羅三藐三菩提。以是故，菩薩摩訶薩從初發意，應當學具足一切善根。學善根已，當得一切種智，當斷一切煩惱習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩從初發意乃至道場，於其中間，無有善根不具足者。具足已，當得阿耨多羅三藐三菩提。以是故，菩薩摩訶薩從初發意，應當學具足一切善根。學善根已，當得一切種智，當斷一切煩惱習。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩成就如是白淨無漏法，而生惡道畜生中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩成就如是白淨無漏法，而生惡道畜生中？」

佛告須菩提：「於汝意云何，佛成就白淨無漏法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，佛成就白淨無漏法不？」

須菩提言：「佛一切白淨無漏法成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「佛一切白淨無漏法成就。」

「須菩提！若佛自化作畜生身，作佛事、度眾生，實是畜生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若佛自化作畜生身，作佛事、度眾生，實是畜生不？」

須菩提言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也。」

佛言：「菩薩摩訶薩亦如是，成就白淨無漏法，為度眾生故，受畜生身，用是身教化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩亦如是，成就白淨無漏法，為度眾生故，受畜生身，用是身教化眾生。」

佛告須菩提：「如阿羅漢作變化身，能使眾生歡喜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如阿羅漢作變化身，能使眾生歡喜不？」

須菩提言：「能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「能。」

佛言：「如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩用是白淨無漏法，隨應度眾生而受身，以是身利益眾生，亦不受苦。須菩提！於汝意云何，幻師幻作種種形，若象馬牛羊男女如是等，以示眾生。須菩提！是象馬牛羊男女等，有實不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩用是白淨無漏法，隨應度眾生而受身，以是身利益眾生，亦不受苦。須菩提！於汝意云何，幻師幻作種種形，若象馬牛羊男女如是等，以示眾生。須菩提！是象馬牛羊男女等，有實不？」

須菩提言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「如是，須菩提！菩薩摩訶薩白淨無漏法成就，現作種種身，以示眾生故。以是身饒益一切，亦不受苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，須菩提！菩薩摩訶薩白淨無漏法成就，現作種種身，以示眾生故。以是身饒益一切，亦不受苦。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩大方便力，得聖無漏智慧，而隨所應度眾生身而作種種形，以度眾生。世尊！菩薩摩訶薩住何等白淨法，能作如是方便而不受染污？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩大方便力，得聖無漏智慧，而隨所應度眾生身而作種種形，以度眾生。世尊！菩薩摩訶薩住何等白淨法，能作如是方便而不受染污？」

佛言：「菩薩用般若波羅蜜作如是方便力，於十方如恒河沙等國土中饒益眾生，亦不貪著是身。何以故？著者、著法、著處，是三法皆不可得，自性空故。空不著空，空中無著者亦無著處。何以故？空中空相不可得。須菩提！是名不可得空。菩薩住是中，能得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩用般若波羅蜜作如是方便力，於十方如恒河沙等國土中饒益眾生，亦不貪著是身。何以故？著者、著法、著處，是三法皆不可得，自性空故。空不著空，空中無著者亦無著處。何以故？空中空相不可得。須菩提！是名不可得空。菩薩住是中，能得阿耨多羅三藐三菩提。」

「世尊！菩薩但住般若波羅蜜中得阿耨多羅三藐三菩提，不住餘法中耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩但住般若波羅蜜中得阿耨多羅三藐三菩提，不住餘法中耶？」

「須菩提！頗有法不入般若波羅蜜者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！頗有法不入般若波羅蜜者不？」

「世尊！若般若波羅蜜自性空，云何一切法皆入般若波羅蜜中？世尊！空中無有法若入、若不入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若般若波羅蜜自性空，云何一切法皆入般若波羅蜜中？世尊！空中無有法若入、若不入。」

「須菩提！一切法一切法相空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！一切法一切法相空不？」

「世尊！空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空。」

「須菩提！若一切法一切法相空，云何言一切法不入空中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若一切法一切法相空，云何言一切法不入空中？」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住一切法空中，能起神通波羅蜜。住是神通波羅蜜中，到十方如恒河沙等國土，供養現在諸佛，聞諸佛說法，於諸佛所種善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住一切法空中，能起神通波羅蜜。住是神通波羅蜜中，到十方如恒河沙等國土，供養現在諸佛，聞諸佛說法，於諸佛所種善根？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，觀是十方如恒河沙等國土皆空，是國土中諸佛性亦空，但假名字故諸佛現身，所假名字亦空。若十方國土及諸佛性不空者，空為有偏。以空不偏故，一切法一切法相空。以是故，一切法一切法相空。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，用方便力，生神通波羅蜜。住是神通波羅蜜中，起天眼、天耳、如意足、知他心、宿命智，知眾生生死。若菩薩遠離神通波羅蜜，不能得饒益眾生，亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩神通波羅蜜，是阿耨多羅三藐三菩提利益道。何以故？用是天眼，自見諸善法，亦教他人令得諸善法，於善法亦不著，諸善法自性空故。空無所著，若著則受味，是空中無有味。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，能生如是天眼，用是眼觀一切法空，見是法空不取相、不作業，亦為人說是法，亦不得眾生相、不得眾生名。如是菩薩摩訶薩用無所得法故，起神通波羅蜜。用是神通波羅蜜，神通所應作者能作。是菩薩用天眼過於人眼，見十方國土。見已，飛到十方饒益眾生，或以布施、或以持戒、或以忍辱、或以精進、或以禪定、或以智慧，饒益眾生。或以三十七助道法，或以諸禪、解脫、三昧，或以聲聞法、或以辟支佛法、或以菩薩法、或以佛法，饒益眾生。為慳者如是說法：『諸眾生！當行布施，貧窮是苦惱法，貧窮之人自不能益，何能益他？以是故，汝等當勤布施，自身得樂，亦能令他得樂。莫以貧窮故，共相食噉，不得離三惡道。』為破戒者說法：『諸眾生！破戒法大苦惱，破戒之人自不能益，何能益他？破戒法受苦果報，若在地獄、若在餓鬼、若在畜生。汝等墮三惡道中，自不能救，何能救人？以是故，汝等不應墮破戒心，死時有悔。』若有共相瞋諍者，如是說法：『諸眾生莫共相瞋，瞋亂人心不順善法。汝等今共相瞋亂心，或墮地獄，若餓鬼、畜生中。以是故，汝等不應生一念瞋恚心，何況多？』為懈怠眾生說法，令得精進；散亂眾生令得禪定；愚癡眾生令得智慧亦如是。行婬欲者令觀不淨，瞋恚令觀慈心，愚癡眾生令觀十二因緣，行非道眾生令入正道，所謂聲聞道、辟支佛道、佛道。為是眾生如是說法：『如汝等所著，是法性空，性空法中不可得著，不著相是空相。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住神通波羅蜜中，為眾生作利益。須菩提！菩薩若遠離神通，不能隨眾生意善說法。以是故，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應起神通。須菩提！譬如鳥無翅不能高翔。菩薩無神通，不能隨意教化眾生。以是故，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，觀是十方如恒河沙等國土皆空，是國土中諸佛性亦空，但假名字故諸佛現身，所假名字亦空。若十方國土及諸佛性不空者，空為有偏。以空不偏故，一切法一切法相空。以是故，一切法一切法相空。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，用方便力，生神通波羅蜜。住是神通波羅蜜中，起天眼、天耳、如意足、知他心、宿命智，知眾生生死。若菩薩遠離神通波羅蜜，不能得饒益眾生，亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩神通波羅蜜，是阿耨多羅三藐三菩提利益道。何以故？用是天眼，自見諸善法，亦教他人令得諸善法，於善法亦不著，諸善法自性空故。空無所著，若著則受味，是空中無有味。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，能生如是天眼，用是眼觀一切法空，見是法空不取相、不作業，亦為人說是法，亦不得眾生相、不得眾生名。如是菩薩摩訶薩用無所得法故，起神通波羅蜜。用是神通波羅蜜，神通所應作者能作。是菩薩用天眼過於人眼，見十方國土。見已，飛到十方饒益眾生，或以布施、或以持戒、或以忍辱、或以精進、或以禪定、或以智慧，饒益眾生。或以三十七助道法，或以諸禪、解脫、三昧，或以聲聞法、或以辟支佛法、或以菩薩法、或以佛法，饒益眾生。為慳者如是說法：『諸眾生！當行布施，貧窮是苦惱法，貧窮之人自不能益，何能益他？以是故，汝等當勤布施，自身得樂，亦能令他得樂。莫以貧窮故，共相食噉，不得離三惡道。』為破戒者說法：『諸眾生！破戒法大苦惱，破戒之人自不能益，何能益他？破戒法受苦果報，若在地獄、若在餓鬼、若在畜生。汝等墮三惡道中，自不能救，何能救人？以是故，汝等不應墮破戒心，死時有悔。』若有共相瞋諍者，如是說法：『諸眾生莫共相瞋，瞋亂人心不順善法。汝等今共相瞋亂心，或墮地獄，若餓鬼、畜生中。以是故，汝等不應生一念瞋恚心，何況多？』為懈怠眾生說法，令得精進；散亂眾生令得禪定；愚癡眾生令得智慧亦如是。行婬欲者令觀不淨，瞋恚令觀慈心，愚癡眾生令觀十二因緣，行非道眾生令入正道，所謂聲聞道、辟支佛道、佛道。為是眾生如是說法：『如汝等所著，是法性空，性空法中不可得著，不著相是空相。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住神通波羅蜜中，為眾生作利益。須菩提！菩薩若遠離神通，不能隨眾生意善說法。以是故，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應起神通。須菩提！譬如鳥無翅不能高翔。菩薩無神通，不能隨意教化眾生。以是故，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應

起諸神通。起諸神通已，若欲饒益眾生，隨意能益。是菩薩用天眼見如恒河沙等諸國土，及見是國土中眾生。見已，以神通力往到其所，知眾生心，隨其所應而為說法，或說布施、或說持戒、或說禪定，乃至說涅槃法。是菩薩用天耳聞二種音聲，若人、若非人。用天耳聞十方諸佛所說法，皆能受持，如所聞法為眾生說，或說布施乃至說涅槃。是菩薩淨他心智，用他心智知眾生心，隨其所應而為說法，或說布施乃至或說涅槃。是菩薩宿命智，種種本生處憶念，亦自憶亦憶他人。用是宿命智念過去在在處處諸佛名字及弟子眾。有眾生信樂宿命者，為現宿命事而為說法，或說布施乃至或說涅槃。用如意神通力到種種無量諸佛國土，供養諸佛，從諸佛種善根，還來本國。是菩薩漏盡神通智證，用是漏盡神通智證故，為眾生隨應說法，或說布施乃至或說涅槃。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應如是起諸神通。菩薩用修是神通故，隨意受身，苦樂不染。譬如佛所化人，作一切事，苦樂不染。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應如是遊戲神通，能淨佛國土、成就眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起諸神通。起諸神通已，若欲饒益眾生，隨意能益。是菩薩用天眼見如恒河沙等諸國土，及見是國土中眾生。見已，以神通力往到其所，知眾生心，隨其所應而為說法，或說布施、或說持戒、或說禪定，乃至說涅槃法。是菩薩用天耳聞二種音聲，若人、若非人。用天耳聞十方諸佛所說法，皆能受持，如所聞法為眾生說，或說布施乃至說涅槃。是菩薩淨他心智，用他心智知眾生心，隨其所應而為說法，或說布施乃至或說涅槃。是菩薩宿命智，種種本生處憶念，亦自憶亦憶他人。用是宿命智念過去在在處處諸佛名字及弟子眾。有眾生信樂宿命者，為現宿命事而為說法，或說布施乃至或說涅槃。用如意神通力到種種無量諸佛國土，供養諸佛，從諸佛種善根，還來本國。是菩薩漏盡神通智證，用是漏盡神通智證故，為眾生隨應說法，或說布施乃至或說涅槃。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應如是起諸神通。菩薩用修是神通故，隨意受身，苦樂不染。譬如佛所化人，作一切事，苦樂不染。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應如是遊戲神通，能淨佛國土、成就眾生。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩不淨佛國土、不成就眾生，不能得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？因緣不具足故，不能得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩不淨佛國土、不成就眾生，不能得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？因緣不具足故，不能得阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩因緣？具足已，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩因緣？具足已，得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告須菩提：「一切善法是菩薩阿耨多羅三藐三菩提因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「一切善法是菩薩阿耨多羅三藐三菩提因緣。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是善法？以是善法故，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是善法？以是善法故，得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告須菩提：「菩薩從初發意已來，檀那波羅蜜是善法因緣，是中無分別是布施者、是受者，性空故。用是檀那波羅蜜，能自利益，亦能利益眾生，從生死拔出，令得涅槃。是諸善法，皆是菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提因緣。行是道，過去未來現在諸菩薩摩訶薩得度生死，已度、今度、當度。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，四禪、四無量心、四無色定，四念處乃至八聖道分，十八空，八解脫、九次第定、陀羅尼門，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法。如是等功德，皆是阿耨多羅三藐三菩提道。須菩提！是名善法。菩薩摩訶薩具足是善法已，當得一切種智。得一切種智已，當轉法輪。轉法輪已，當度眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩從初發意已來，檀那波羅蜜是善法因緣，是中無分別是布施者、是受者，性空故。用是檀那波羅蜜，能自利益，亦能利益眾生，從生死拔出，令得涅槃。是諸善法，皆是菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提因緣。行是道，過去未來現在諸菩薩摩訶薩得度生死，已度、今度、當度。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，四禪、四無量心、四無色定，四念處乃至八聖道分，十八空，八解脫、九次第定、陀羅尼門，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法。如是等功德，皆是阿耨多羅三藐三菩提道。須菩提！是名善法。菩薩摩訶薩具足是善法已，當得一切種智。得一切種智已，當轉法輪。轉法輪已，當度眾生。」

摩訶般若波羅蜜經差別品第八十四(丹本作四諦品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經差別品第八十四(丹本作四諦品)

須菩提白佛言：「世尊！若是諸法是菩薩法，何等是佛法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若是諸法是菩薩法，何等是佛法？」

佛告須菩提：「如汝所問，是諸法是菩薩法，何等是佛法者。須菩提！菩薩法亦是佛法。若知一切種，是得一切種智，斷一切煩惱習，菩薩當得是法。佛以一念相應慧知一切法已，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是為菩薩佛之差別。譬如向道、得果異，是二人俱為聖人，而有得、向之異。如是，須菩提！若菩薩摩訶薩無礙道中行，是名菩薩。解脫道中無一切闇蔽，是名為佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如汝所問，是諸法是菩薩法，何等是佛法者。須菩提！菩薩法亦是佛法。若知一切種，是得一切種智，斷一切煩惱習，菩薩當得是法。佛以一念相應慧知一切法已，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是為菩薩佛之差別。譬如向道、得果異，是二人俱為聖人，而有得、向之異。如是，須菩提！若菩薩摩訶薩無礙道中行，是名菩薩。解脫道中無一切闇蔽，是名為佛。」

須菩提白佛言：「世尊！若一切法自相空，自相空法中云何有差別之異，是地獄、是餓鬼、是畜生、是天、是人，是性地人、是八人地、是須陀洹人，是斯陀含、阿那含、阿羅漢人，是辟支佛、是菩薩、是多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。世尊！如諸人不可得，業因緣亦不可得，果報亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若一切法自相空，自相空法中云何有差別之異，是地獄、是餓鬼、是畜生、是天、是人，是性地人、是八人地、是須陀洹人，是斯陀含、阿那含、阿羅漢人，是辟支佛、是菩薩、是多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。世尊！如諸人不可得，業因緣亦不可得，果報亦不可得。」

佛言：「如是，如是！如汝所言。自相空法中無眾生，無業因緣，無果報。須菩提！若有眾生不知是諸法自相空，是眾生作業因緣，若善、若惡、若無動。罪業因緣故，墮三惡道中；福業因緣故，在人天中生；無動業因緣故，色、無色界中生。是菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜乃至十八不共法時，盡受行是助道法，入如金剛三昧，得阿耨多羅三藐三菩提。得已，饒益眾生。是利當不失故，不墮五道生死中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！如汝所言。自相空法中無眾生，無業因緣，無果報。須菩提！若有眾生不知是諸法自相空，是眾生作業因緣，若善、若惡、若無動。罪業因緣故，墮三惡道中；福業因緣故，在人天中生；無動業因緣故，色、無色界中生。是菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜乃至十八不共法時，盡受行是助道法，入如金剛三昧，得阿耨多羅三藐三菩提。得已，饒益眾生。是利當不失故，不墮五道生死中。」

須菩提白佛言：「世尊！佛得阿耨多羅三藐三菩提已，得六道生死不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！佛得阿耨多羅三藐三菩提已，得六道生死不？」

佛言：「不得也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不得也。」

須菩提言：「世尊！得業若黑、若白、若黑白、若不黑不白不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！得業若黑、若白、若黑白、若不黑不白不？」

佛言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。」

「世尊！若不得，云何說是地獄、餓鬼、畜生、人、天，須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、菩薩、諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若不得，云何說是地獄、餓鬼、畜生、人、天，須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、菩薩、諸佛。」

「須菩提！若眾生知諸法自相空，菩薩摩訶薩不求阿耨多羅三藐三菩提，亦不拔眾生於三惡趣，乃至五道往來生死中。須菩提！以眾生實不知諸法自性空故，不得脫五道生死。是菩薩從諸佛所聞諸法自相空，發意求阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！諸法不爾，如凡人所著，是眾生於無所有法中，顛倒妄想分別得法，無眾生有眾生相，無色有色相，無受想行識有受想行識相；乃至一切有為法無所有，用顛倒妄想心，作身、口、意業因緣，往來五道生死中不得脫。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，一切善法內般若波羅蜜中，行菩薩道，得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已，為眾生說四聖諦——苦、集、苦滅、苦滅道——開示分別，一切助道善法皆入四聖諦中。用是助道善法故，分別有三寶。何等三？佛寶、法寶、僧寶。不信拒逆是三寶故，不得離五道生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若眾生知諸法自相空，菩薩摩訶薩不求阿耨多羅三藐三菩提，亦不拔眾生於三惡趣，乃至五道往來生死中。須菩提！以眾生實不知諸法自性空故，不得脫五道生死。是菩薩從諸佛所聞諸法自相空，發意求阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！諸法不爾，如凡人所著，是眾生於無所有法中，顛倒妄想分別得法，無眾生有眾生相，無色有色相，無受想行識有受想行識相；乃至一切有為法無所有，用顛倒妄想心，作身、口、意業因緣，往來五道生死中不得脫。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，一切善法內般若波羅蜜中，行菩薩道，得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已，為眾生說四聖諦——苦、集、苦滅、苦滅道——開示分別，一切助道善法皆入四聖諦中。用是助道善法故，分別有三寶。何等三？佛寶、法寶、僧寶。不信拒逆是三寶故，不得離五道生死。」

須菩提白佛言：「世尊！用苦聖諦得度？用苦智得度？用集聖諦得度？用集智得度？用滅聖諦得度？用滅智得度？用道聖諦得度？用道智得度？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！用苦聖諦得度？用苦智得度？用集聖諦得度？用集智得度？用滅聖諦得度？用滅智得度？用道聖諦得度？用道智得度？」

佛告須菩提：「非苦聖諦得度，亦非苦智。乃至非道聖諦得度，亦非道智。須菩提！是四聖諦平等故，我說即是涅槃。不以苦聖諦，不以集、滅、道聖諦，亦不以苦智、不以集滅道智得涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「非苦聖諦得度，亦非苦智。乃至非道聖諦得度，亦非道智。須菩提！是四聖諦平等故，我說即是涅槃。不以苦聖諦，不以集、滅、道聖諦，亦不以苦智、不以集滅道智得涅槃。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是四聖諦平等相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是四聖諦平等相？」

「須菩提！若無苦、無苦智，無集、無集智，無滅、無滅智，無道、無道智，是名四聖諦平等相。復次，須菩提！是四聖諦，如、不異、法相、法性、法住、法位、實際，有佛無佛，法相常住，為不誑不失故。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，為通達實諦故，行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若無苦、無苦智，無集、無集智，無滅、無滅智，無道、無道智，是名四聖諦平等相。復次，須菩提！是四聖諦，如、不異、法相、法性、法住、法位、實際，有佛無佛，法相常住，為不誑不失故。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，為通達實諦故，行般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為通達實諦故，行般若波羅蜜，如通達實諦故，不墮聲聞、辟支佛地，直入菩薩位中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為通達實諦故，行般若波羅蜜，如通達實諦故，不墮聲聞、辟支佛地，直入菩薩位中。」

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩如實見諸法，見已得無所有法。得無所有法已，見一切法空，四聖諦所攝、四聖諦所不攝法皆空。若如是觀，是時便入菩薩位中，是為菩薩住性地中，不從頂墮。用是頂墮故，墮聲聞、辟支佛地。是菩薩住性中，能生四禪、四無量心、四無色定。是菩薩住是初定地中，分別一切諸法，通達四聖諦，知苦不生緣苦心，乃至知道不生緣道心，但順阿耨多羅三藐三菩提心，觀諸法如實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩如實見諸法，見已得無所有法。得無所有法已，見一切法空，四聖諦所攝、四聖諦所不攝法皆空。若如是觀，是時便入菩薩位中，是為菩薩住性地中，不從頂墮。用是頂墮故，墮聲聞、辟支佛地。是菩薩住性中，能生四禪、四無量心、四無色定。是菩薩住是初定地中，分別一切諸法，通達四聖諦，知苦不生緣苦心，乃至知道不生緣道心，但順阿耨多羅三藐三菩提心，觀諸法如實相。」

「世尊！云何觀諸法如實相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何觀諸法如實相？」

佛言：「觀諸法空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「觀諸法空。」

「世尊！何等空觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何等空觀？」

佛言：「自相空。是菩薩用如是智慧觀一切法空，無法性可見，住是性中，得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？無性相是阿耨多羅三藐三菩提，非諸佛所作、非辟支佛所作，亦非阿羅漢所作，亦非向道人所作，亦非得果人所作，亦非菩薩所作。但眾生不知不見諸法如實相，以是事故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故為眾生說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空。是菩薩用如是智慧觀一切法空，無法性可見，住是性中，得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？無性相是阿耨多羅三藐三菩提，非諸佛所作、非辟支佛所作，亦非阿羅漢所作，亦非向道人所作，亦非得果人所作，亦非菩薩所作。但眾生不知不見諸法如實相，以是事故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故為眾生說法。」

摩訶般若波羅蜜經七譬品第八十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經七譬品第八十五

須菩提白佛言：「世尊！若諸法性無所有，非佛所作，非辟支佛所作，非阿羅漢所作，非阿那含、斯陀含、須陀洹所作，非向道人、非得果人、非菩薩所作。云何分別有諸法異，是地獄、是畜生、是餓鬼、是人、是天，乃至是非有想非無想天。用是業因緣故，知有生地獄者。是業因緣故，知有生畜生、餓鬼者。是業因緣故，知有生人中、生四天王天，乃至生非有想非無想天者。是業因緣故，知有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛者。是業因緣故，知是諸菩薩摩訶薩。是業因緣故，知是多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀？世尊！無性法中無有業用。作業因緣故，若墮地獄、餓鬼、畜生，若人、若天，乃至生非有想非無想天。以是業因緣故，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛。菩薩摩訶薩行菩薩道，當得一切種智。得一切種智故，能拔出眾生於生死中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若諸法性無所有，非佛所作，非辟支佛所作，非阿羅漢所作，非阿那含、斯陀含、須陀洹所作，非向道人、非得果人、非菩薩所作。云何分別有諸法異，是地獄、是畜生、是餓鬼、是人、是天，乃至是非有想非無想天。用是業因緣故，知有生地獄者。是業因緣故，知有生畜生、餓鬼者。是業因緣故，知有生人中、生四天王天，乃至生非有想非無想天者。是業因緣故，知有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛者。是業因緣故，知是諸菩薩摩訶薩。是業因緣故，知是多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀？世尊！無性法中無有業用。作業因緣故，若墮地獄、餓鬼、畜生，若人、若天，乃至生非有想非無想天。以是業因緣故，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛。菩薩摩訶薩行菩薩道，當得一切種智。得一切種智故，能拔出眾生於生死中。」

佛告須菩提：「如是，如是！無性法中無業、無果報。須菩提！凡夫人不入聖法，不知諸法無性相，顛倒愚癡故，起種種業因緣。是諸眾生隨業得身，若地獄身、若畜生身、若餓鬼身、若人身、若天身——四天王天身乃至非有想非無想天身。是無性法，無業、無果報，無性常是無性。如須菩提所言，若一切法無性，云何是須陀洹乃至諸佛得一切種智？須菩提！於汝意云何，道是無性不？須陀洹果乃至諸佛一切種智是無性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！無性法中無業、無果報。須菩提！凡夫人不入聖法，不知諸法無性相，顛倒愚癡故，起種種業因緣。是諸眾生隨業得身，若地獄身、若畜生身、若餓鬼身、若人身、若天身——四天王天身乃至非有想非無想天身。是無性法，無業、無果報，無性常是無性。如須菩提所言，若一切法無性，云何是須陀洹乃至諸佛得一切種智？須菩提！於汝意云何，道是無性不？須陀洹果乃至諸佛一切種智是無性不？」

須菩提言：「世尊！道無性，須陀洹果亦無性，乃至諸佛一切種智亦無性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！道無性，須陀洹果亦無性，乃至諸佛一切種智亦無性。」

「須菩提！無性法能得無性法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！無性法能得無性法不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

佛告須菩提：「有性法能得有性法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「有性法能得有性法不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「須菩提！無性法及道，是一切法皆不合不散，無色無形無對，一相所謂無相。須菩提！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力，見眾生以顛倒故著五陰，無常中常相、苦中樂相、不淨中淨相、無我中我相，著無所有處。是菩薩以方便力故，於無所有中拔出眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！無性法及道，是一切法皆不合不散，無色無形無對，一相所謂無相。須菩提！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力，見眾生以顛倒故著五陰，無常中常相、苦中樂相、不淨中淨相、無我中我相，著無所有處。是菩薩以方便力故，於無所有中拔出眾生。」

須菩提白佛言：「世尊！凡夫人所著，頗有實不異不？著故起業，業因緣故五道生死中不得脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！凡夫人所著，頗有實不異不？著故起業，業因緣故五道生死中不得脫。」

佛告須菩提：「凡夫人所著起業處，無如毛髮許實事，但顛倒故。須菩提！今為汝說譬喻，智者以譬喻得解。須菩提！於汝意云何，如夢中所見人受五欲樂，有實住處不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「凡夫人所著起業處，無如毛髮許實事，但顛倒故。須菩提！今為汝說譬喻，智者以譬喻得解。須菩提！於汝意云何，如夢中所見人受五欲樂，有實住處不？」

須菩提白佛言：「世尊！夢尚虛妄不可得，何況住夢中受五欲樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！夢尚虛妄不可得，何況住夢中受五欲樂？」

「於汝意云何，諸法若有漏若無漏、若有為若無為，頗有不如夢者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，諸法若有漏若無漏、若有為若無為，頗有不如夢者不？」

「世尊！諸法若有漏若無漏、若有為若無為，無不如夢者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸法若有漏若無漏、若有為若無為，無不如夢者。」

佛告須菩提：「於汝意云何，夢中有五道生死往來不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，夢中有五道生死往來不？」

「世尊！無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無也。」

「於汝意云何，夢中有修道，用是修道，若著垢、若得淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，夢中有修道，用是修道，若著垢、若得淨不？」

「不也，世尊！何以故？是夢法無有實事，不可說垢淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！何以故？是夢法無有實事，不可說垢淨。」

「於汝意云何，鏡中像有實事不？能起業因緣，用是業因緣，墮地獄、餓鬼、畜生，若人、若天——四天王天處乃至非有想非無想天處——不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，鏡中像有實事不？能起業因緣，用是業因緣，墮地獄、餓鬼、畜生，若人、若天——四天王天處乃至非有想非無想天處——不？」

須菩提言：「不也，世尊！是像無有實事，但誑小兒。是事云何當有業因緣，用是業因緣當墮地獄乃至非有想非無想處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！是像無有實事，但誑小兒。是事云何當有業因緣，用是業因緣當墮地獄乃至非有想非無想處？」

「於汝意云何，是鏡中像有修道，用是修道，若著垢、若得淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，是鏡中像有修道，用是修道，若著垢、若得淨不？」

須菩提言：「不也，世尊！何以故？是像空、無實事，不可說垢淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！何以故？是像空、無實事，不可說垢淨。」

「於汝意云何，如深㵎中有響，是響有業因緣，用是業因緣，若墮地獄乃至生非有想非無想處不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，如深㵎中有響，是響有業因緣，用是業因緣，若墮地獄乃至生非有想非無想處不？」

須菩提言：「不也，世尊！是事空，無有實音聲，云何當有業因緣，用是業因緣，墮地獄乃至生非有想非無想處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！是事空，無有實音聲，云何當有業因緣，用是業因緣，墮地獄乃至生非有想非無想處？」

「於汝意云何，是響頗有修道，用是修道，若著垢、若得淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，是響頗有修道，用是修道，若著垢、若得淨不？」

「不也，世尊！是事無實，不可說是垢是淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！是事無實，不可說是垢是淨。」

「於汝意云何，如焰非水水相、非河河相，是焰頗有業因緣，用是業因緣，墮地獄乃至生非有想非無想處不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，如焰非水水相、非河河相，是焰頗有業因緣，用是業因緣，墮地獄乃至生非有想非無想處不？」

「不也，世尊！焰中水畢竟不可得，但誑無智人眼，云何當有業因緣，用是業，墮地獄乃至生非有想非無想處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！焰中水畢竟不可得，但誑無智人眼，云何當有業因緣，用是業，墮地獄乃至生非有想非無想處？」

「於汝意云何，是焰有修道，用是修道，若著垢、若得淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，是焰有修道，用是修道，若著垢、若得淨不？」

「不也，世尊！是焰無有實事，不可說垢淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！是焰無有實事，不可說垢淨。」

「於汝意云何，犍闥婆城，如日出時見犍闥婆城，無智人無城有城想，無廬館有廬館想，無園有園想。是揵闥婆城頗有業因緣，用是業因緣，墮地獄乃至生非有想非無想處不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，犍闥婆城，如日出時見犍闥婆城，無智人無城有城想，無廬館有廬館想，無園有園想。是揵闥婆城頗有業因緣，用是業因緣，墮地獄乃至生非有想非無想處不？」

「不也，世尊！是揵闥婆城畢竟不可得，但誑愚夫眼，云何當有業因緣，用是業因緣，墮地獄乃至生非有想非無想處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！是揵闥婆城畢竟不可得，但誑愚夫眼，云何當有業因緣，用是業因緣，墮地獄乃至生非有想非無想處？」

「於汝意云何，是揵闥婆城有修道，用是修道，若著垢、若得淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，是揵闥婆城有修道，用是修道，若著垢、若得淨不？」

「不也，世尊！是揵闥婆城無有實事，不可說垢淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！是揵闥婆城無有實事，不可說垢淨。」

「須菩提！於汝意云何，幻師幻作種種物，若象若馬、若牛若羊、若男若女。於汝意云何，是幻有業因緣，用是業因緣，墮地獄乃至生非有想非無想處不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何，幻師幻作種種物，若象若馬、若牛若羊、若男若女。於汝意云何，是幻有業因緣，用是業因緣，墮地獄乃至生非有想非無想處不？」

「不也，世尊！是幻法空、無實事，云何當有業因緣，用是業因緣，墮地獄乃至生非有想非無想處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！是幻法空、無實事，云何當有業因緣，用是業因緣，墮地獄乃至生非有想非無想處？」

「於汝意云何，是幻有修道，用是修道，若著垢、若得淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，是幻有修道，用是修道，若著垢、若得淨不？」

「不也，世尊！是法無有實事，不可說垢淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！是法無有實事，不可說垢淨。」

「須菩提！於汝意云何，如佛所化人，是化人有業因緣，用是業因緣，墮地獄乃至生非有想非無想處不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何，如佛所化人，是化人有業因緣，用是業因緣，墮地獄乃至生非有想非無想處不？」

「不也，世尊！是化人無有實事，云何當有業因緣，用是業因緣，墮地獄乃至生非有想非無想處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！是化人無有實事，云何當有業因緣，用是業因緣，墮地獄乃至生非有想非無想處？」

「於汝意云何，是化人有修道，用是修道，若著垢、若得淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，是化人有修道，用是修道，若著垢、若得淨不？」

「不也，世尊！是事無有實，不可說垢淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！是事無有實，不可說垢淨。」

佛告須菩提：「於汝意云何，於是空相中，有垢者、有淨者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，於是空相中，有垢者、有淨者不？」

「不也，世尊！是中無所有，無有著垢者無有淨者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！是中無所有，無有著垢者無有淨者。」

「須菩提！如無有著垢者、無有淨者。以是因緣故，亦無垢淨。何以故？住我我所眾生有垢有淨，實見者不垢不淨。如實見者不垢不淨，如是亦無垢淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如無有著垢者、無有淨者。以是因緣故，亦無垢淨。何以故？住我我所眾生有垢有淨，實見者不垢不淨。如實見者不垢不淨，如是亦無垢淨。」

摩訶般若波羅蜜經平等品第八十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經平等品第八十六

須菩提白佛言：「世尊！見實者不垢不淨，見不實者亦不垢不淨。何以故？一切法性無所有故。世尊！無所有中無垢無淨，有所有中亦無垢無淨。世尊！無所有中、有所有中亦無垢無淨。世尊！云何如實語者不垢不淨，不實語者亦不垢不淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！見實者不垢不淨，見不實者亦不垢不淨。何以故？一切法性無所有故。世尊！無所有中無垢無淨，有所有中亦無垢無淨。世尊！無所有中、有所有中亦無垢無淨。世尊！云何如實語者不垢不淨，不實語者亦不垢不淨？」

佛告須菩提：「是諸法平等相，我說是淨。須菩提！何等是諸法平等？所謂如、不異、不誑、法相、法性、法住、法位、實際，有佛無佛，法性常住，是名淨。世諦故說，非最第一義。最第一義，過一切語言、論議、音聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「是諸法平等相，我說是淨。須菩提！何等是諸法平等？所謂如、不異、不誑、法相、法性、法住、法位、實際，有佛無佛，法性常住，是名淨。世諦故說，非最第一義。最第一義，過一切語言、論議、音聲。」

須菩提白佛言：「世尊！若一切法空、不可說，如夢、如響、如焰、如影、如幻、如化。云何菩薩摩訶薩用是如夢、如響、如焰、如影、如幻、如化法，無有根本定實，云何能發阿耨多羅三藐三菩提心，作是願：『我當具足檀那波羅蜜乃至具足般若波羅蜜；我當具足神通波羅蜜，具足智波羅蜜；具足四禪、四無量心、四無色定、四念處，乃至具足八聖道分；我當具足三解脫門、八解脫、九次第定；我當具足佛十力，乃至具足十八不共法；我當具足三十二相、八十隨形好，具足諸陀羅尼門、諸三昧門；我當放大光明遍照十方，知諸眾生心，如應說法。』？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若一切法空、不可說，如夢、如響、如焰、如影、如幻、如化。云何菩薩摩訶薩用是如夢、如響、如焰、如影、如幻、如化法，無有根本定實，云何能發阿耨多羅三藐三菩提心，作是願：『我當具足檀那波羅蜜乃至具足般若波羅蜜；我當具足神通波羅蜜，具足智波羅蜜；具足四禪、四無量心、四無色定、四念處，乃至具足八聖道分；我當具足三解脫門、八解脫、九次第定；我當具足佛十力，乃至具足十八不共法；我當具足三十二相、八十隨形好，具足諸陀羅尼門、諸三昧門；我當放大光明遍照十方，知諸眾生心，如應說法。』？」

佛告須菩提：「於汝意云何，汝所說諸法如夢、如響、如焰、如影、如幻、如化不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，汝所說諸法如夢、如響、如焰、如影、如幻、如化不？」

須菩提言：「爾。世尊！世尊！若一切法如夢乃至如化，菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜？世尊！是夢乃至化，虛妄不實。世尊！不應用不實虛妄法能具足檀那波羅蜜乃至十八不共法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「爾。世尊！世尊！若一切法如夢乃至如化，菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜？世尊！是夢乃至化，虛妄不實。世尊！不應用不實虛妄法能具足檀那波羅蜜乃至十八不共法。」

佛告須菩提：「如是，如是！不實虛妄法不能具足檀那波羅蜜乃至十八不共法。行是不實虛妄法，不能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是一切法，皆是憶想思惟作法。用是思惟憶想作法，不能得一切種智。須菩提！是一切法能助道，不能得益果，所謂是諸法無生、無出、無相，菩薩從初發心已來所作善業，若檀那波羅蜜乃至一切種智。何以故？知諸法皆如夢乃至如化，如是等法不具足檀那波羅蜜乃至一切種智，不能得成就眾生淨佛國土、得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩所作善業，檀那波羅蜜乃至一切種智，如夢乃至如化。亦知一切眾生如夢中行，乃至知如化中行。是菩薩摩訶薩不取般若波羅蜜是有法，用是不取故，得一切種智。知是諸法如夢，無所取，乃至諸法如化，無所取。何以故？般若波羅蜜是不可取相，禪那波羅蜜乃至十八不共法是不可取相。是菩薩摩訶薩知一切法是不可取相已，發心求阿耨多羅三藐三菩提。何以故？一切法不可取相，無根本定實，如夢乃至如化。用不可取相法，不能得不可取相法。但以眾生不知不見如是諸法相，是菩薩摩訶薩為是眾生故，求阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩從初發意已來，所有布施為一切眾生故，乃至有所修智慧皆為一切眾生，不為己身。菩薩摩訶薩不為餘事故求阿耨多羅三藐三菩提，但為一切眾生故。是菩薩行般若波羅蜜時，見眾生無眾生，但眾生相中住，乃至無知者、無見者，知見相中住，令眾生遠離顛倒。遠離已，置甘露性中。住是中，無有妄想，所謂眾生相乃至知者、見者相。是時菩薩動心、念心、戲論心皆捨，常行不動心、不念心、不戲論心。須菩提！以是方便力故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時自無所著，亦教一切眾生令得無所著。世諦故，非第一義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！不實虛妄法不能具足檀那波羅蜜乃至十八不共法。行是不實虛妄法，不能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是一切法，皆是憶想思惟作法。用是思惟憶想作法，不能得一切種智。須菩提！是一切法能助道，不能得益果，所謂是諸法無生、無出、無相，菩薩從初發心已來所作善業，若檀那波羅蜜乃至一切種智。何以故？知諸法皆如夢乃至如化，如是等法不具足檀那波羅蜜乃至一切種智，不能得成就眾生淨佛國土、得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩所作善業，檀那波羅蜜乃至一切種智，如夢乃至如化。亦知一切眾生如夢中行，乃至知如化中行。是菩薩摩訶薩不取般若波羅蜜是有法，用是不取故，得一切種智。知是諸法如夢，無所取，乃至諸法如化，無所取。何以故？般若波羅蜜是不可取相，禪那波羅蜜乃至十八不共法是不可取相。是菩薩摩訶薩知一切法是不可取相已，發心求阿耨多羅三藐三菩提。何以故？一切法不可取相，無根本定實，如夢乃至如化。用不可取相法，不能得不可取相法。但以眾生不知不見如是諸法相，是菩薩摩訶薩為是眾生故，求阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩從初發意已來，所有布施為一切眾生故，乃至有所修智慧皆為一切眾生，不為己身。菩薩摩訶薩不為餘事故求阿耨多羅三藐三菩提，但為一切眾生故。是菩薩行般若波羅蜜時，見眾生無眾生，但眾生相中住，乃至無知者、無見者，知見相中住，令眾生遠離顛倒。遠離已，置甘露性中。住是中，無有妄想，所謂眾生相乃至知者、見者相。是時菩薩動心、念心、戲論心皆捨，常行不動心、不念心、不戲論心。須菩提！以是方便力故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時自無所著，亦教一切眾生令得無所著。世諦故，非第一義。」

須菩提白佛言：「世尊！世尊得阿耨多羅三藐三菩提時得諸佛法。以世諦故得？以第一義中得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！世尊得阿耨多羅三藐三菩提時得諸佛法。以世諦故得？以第一義中得？」

佛言：「以世諦故，說佛得是法。是法中無有法可得、是人得是法。何以故？是人得是法，是為大有所得。用二法，無道、無果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以世諦故，說佛得是法。是法中無有法可得、是人得是法。何以故？是人得是法，是為大有所得。用二法，無道、無果。」

須菩提白佛言：「世尊！若行二法，無道、無果。行不二法，有道、有果不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若行二法，無道、無果。行不二法，有道、有果不？」

佛言：「行二法，無道、無果；行不二法，亦無道、無果。若無二法、無不二法，即是道、即是果。何以故？用如是法得道、得果，用如是法不得道、不得果；是為戲論。諸平等法中無有戲論，無有戲論是諸法平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「行二法，無道、無果；行不二法，亦無道、無果。若無二法、無不二法，即是道、即是果。何以故？用如是法得道、得果，用如是法不得道、不得果；是為戲論。諸平等法中無有戲論，無有戲論是諸法平等。」

須菩提白佛言：「世尊！諸法無所有性，是中何等是平等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸法無所有性，是中何等是平等？」

佛言：「若無有有法、無有無法，亦不說諸法平等相，除平等更無餘法，離一切法平等相平等相者，若凡夫、若聖人，不能行、不能到。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若無有有法、無有無法，亦不說諸法平等相，除平等更無餘法，離一切法平等相平等相者，若凡夫、若聖人，不能行、不能到。」

須菩提白佛言：「世尊！乃至佛亦不能行亦不能到？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！乃至佛亦不能行亦不能到？」

佛言：「是諸法平等，一切聖人皆不能行亦不能到，所謂諸須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、諸菩薩摩訶薩及諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是諸法平等，一切聖人皆不能行亦不能到，所謂諸須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、諸菩薩摩訶薩及諸佛。」

須菩提白佛言：「世尊！佛者一切諸法中行力自在，云何說佛亦不能行亦不能到？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！佛者一切諸法中行力自在，云何說佛亦不能行亦不能到？」

佛告須菩提：「若諸法平等與佛有異，應當如是問。須菩提！今諸凡夫人平等，諸須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、諸菩薩摩訶薩、諸佛及聖法皆平等。是一平等無二。所謂是凡夫人、是須陀洹乃至佛，是一切法等中皆不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若諸法平等與佛有異，應當如是問。須菩提！今諸凡夫人平等，諸須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、諸菩薩摩訶薩、諸佛及聖法皆平等。是一平等無二。所謂是凡夫人、是須陀洹乃至佛，是一切法等中皆不可得。」

須菩提白佛言：「世尊！若諸法等中皆不可得是凡夫人乃至是佛。世尊！凡夫人、須陀洹乃至佛，為無有分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若諸法等中皆不可得是凡夫人乃至是佛。世尊！凡夫人、須陀洹乃至佛，為無有分別。」

佛告須菩提：「如是，如是！諸法平等中無有分別是凡夫人、是須陀洹乃至是佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！諸法平等中無有分別是凡夫人、是須陀洹乃至是佛。」

「世尊！若無分別諸凡夫人、須陀洹乃至佛，云何分別有三寶現於世，佛寶、法寶、僧寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若無分別諸凡夫人、須陀洹乃至佛，云何分別有三寶現於世，佛寶、法寶、僧寶？」

佛言：「於汝意云何，佛寶、法寶、僧寶與諸法等異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於汝意云何，佛寶、法寶、僧寶與諸法等異不？」

須菩提白佛言：「如我從佛所聞義，佛寶、法寶、僧寶與諸法等無異。世尊！是佛寶、法寶、僧寶即是平等。是法皆不合不散，無色無形無對，一相所謂無相。佛有是力，能分別無相諸法處所，是凡夫人、是須陀洹、是斯陀含、是阿那含、是阿羅漢、是辟支佛、是菩薩摩訶薩、是諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「如我從佛所聞義，佛寶、法寶、僧寶與諸法等無異。世尊！是佛寶、法寶、僧寶即是平等。是法皆不合不散，無色無形無對，一相所謂無相。佛有是力，能分別無相諸法處所，是凡夫人、是須陀洹、是斯陀含、是阿那含、是阿羅漢、是辟支佛、是菩薩摩訶薩、是諸佛。」

佛告須菩提：「如是，如是！若諸佛得阿耨多羅三藐三菩提不分別諸法，當知是地獄、是餓鬼、是畜生、是人、是天，是四天王天乃至是他化自在天、梵天，乃至是非有想非無想天處。是四念處乃至八聖道分，內空乃至無法有法空，佛十力乃至十八不共法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！若諸佛得阿耨多羅三藐三菩提不分別諸法，當知是地獄、是餓鬼、是畜生、是人、是天，是四天王天乃至是他化自在天、梵天，乃至是非有想非無想天處。是四念處乃至八聖道分，內空乃至無法有法空，佛十力乃至十八不共法不？」

須菩提言：「不知也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不知也，世尊！」

「以是故，須菩提！當知佛有大恩力，於諸法等中不動而分別諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是故，須菩提！當知佛有大恩力，於諸法等中不動而分別諸法。」

須菩提白佛言：「世尊！如佛於諸法平等中不動，凡夫人亦於諸法平等中亦不動，須陀洹乃至辟支佛亦於諸法平等中不動。世尊！若諸法等相，即是凡夫人相，即是須陀洹相，乃至諸佛即是平等相。世尊！今諸法各各相，所謂色相異、受想行識相異，眼相異、耳鼻舌身意相異，地相異、水火風空識相異，欲相異、瞋癡相異，邪見相異，禪相異，無量心相異，無色定相異，四念處相異乃至八聖道分相異，檀那波羅蜜相異乃至般若波羅蜜相異，三解脫門相異，十八空相異，佛十力相異，四無所畏相異，四無礙智相異，十八不共法相異，有為法相異，無為法相異，是凡夫人相異，乃至佛相異。諸法各各相，云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，諸法異相中不作分別？若不作分別，不能行般若波羅蜜。若不行般若波羅蜜，不能從一地至一地。若不從一地至一地，不能入菩薩位。不能入菩薩位故，不能過聲聞、辟支佛地。不能過聲聞、辟支佛地故，不能具足神通波羅蜜。不具足神通波羅蜜故，不能具足檀那波羅蜜，乃至不能具足般若波羅蜜，從一佛國至一佛國，供養諸佛，於諸佛所種善根，用是善根能成就眾生、淨佛國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！如佛於諸法平等中不動，凡夫人亦於諸法平等中亦不動，須陀洹乃至辟支佛亦於諸法平等中不動。世尊！若諸法等相，即是凡夫人相，即是須陀洹相，乃至諸佛即是平等相。世尊！今諸法各各相，所謂色相異、受想行識相異，眼相異、耳鼻舌身意相異，地相異、水火風空識相異，欲相異、瞋癡相異，邪見相異，禪相異，無量心相異，無色定相異，四念處相異乃至八聖道分相異，檀那波羅蜜相異乃至般若波羅蜜相異，三解脫門相異，十八空相異，佛十力相異，四無所畏相異，四無礙智相異，十八不共法相異，有為法相異，無為法相異，是凡夫人相異，乃至佛相異。諸法各各相，云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，諸法異相中不作分別？若不作分別，不能行般若波羅蜜。若不行般若波羅蜜，不能從一地至一地。若不從一地至一地，不能入菩薩位。不能入菩薩位故，不能過聲聞、辟支佛地。不能過聲聞、辟支佛地故，不能具足神通波羅蜜。不具足神通波羅蜜故，不能具足檀那波羅蜜，乃至不能具足般若波羅蜜，從一佛國至一佛國，供養諸佛，於諸佛所種善根，用是善根能成就眾生、淨佛國土。」

佛告須菩提：「如汝所問，是諸法相亦是凡夫人，亦是須陀洹乃至佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如汝所問，是諸法相亦是凡夫人，亦是須陀洹乃至佛。」

「世尊！是諸法各各相，所謂色相異乃至有為無為法相異。云何菩薩摩訶薩觀一切相不作分別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是諸法各各相，所謂色相異乃至有為無為法相異。云何菩薩摩訶薩觀一切相不作分別？」

「須菩提！於汝意云何，是色相空不？乃至諸佛相空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何，是色相空不？乃至諸佛相空不？」

「世尊！實空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！實空。」

「須菩提！空中各各相法可得不？所謂色相乃至諸佛相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！空中各各相法可得不？所謂色相乃至諸佛相。」

須菩提言：「不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不可得。」

佛言：「以是因緣故，當知諸法平等中，非凡夫人亦不離凡夫人，乃至非佛亦不離佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以是因緣故，當知諸法平等中，非凡夫人亦不離凡夫人，乃至非佛亦不離佛。」

須菩提白佛言：「世尊！是平等，為是有為法？為是無為法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是平等，為是有為法？為是無為法？」

佛言：「非有為法、非無為法。何以故？離有為法，無為法不可得；離無為法，有為法不可得。須菩提！是有為性、無為性，是二法不合不散，無色無形無對，一相所謂無相。佛亦以世諦故說，非以第一義。何以故？第一義中無身行、無口行、無意行，亦不離身、口、意行得第一義。是諸有為法、無為法平等相，即是第一義。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，第一義中不動而行菩薩事饒益眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「非有為法、非無為法。何以故？離有為法，無為法不可得；離無為法，有為法不可得。須菩提！是有為性、無為性，是二法不合不散，無色無形無對，一相所謂無相。佛亦以世諦故說，非以第一義。何以故？第一義中無身行、無口行、無意行，亦不離身、口、意行得第一義。是諸有為法、無為法平等相，即是第一義。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，第一義中不動而行菩薩事饒益眾生。」

摩訶般若波羅蜜經如化品第八十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經如化品第八十七

須菩提白佛言：「世尊！若諸法平等、無可為作，云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於平等法中不動而行菩薩事，以布施、愛語、利益、同事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若諸法平等、無可為作，云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於平等法中不動而行菩薩事，以布施、愛語、利益、同事？」

佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。是諸法平等、無所作。若是眾生自知諸法平等，佛不用神力於諸法平等中不動而拔出眾生吾我想，以空度五道生死，乃至知者、見者相。度色相乃至識相，眼相乃至意相，地種相乃至識種相，遠離有為性相，令得無為性相，無為性相即是空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。是諸法平等、無所作。若是眾生自知諸法平等，佛不用神力於諸法平等中不動而拔出眾生吾我想，以空度五道生死，乃至知者、見者相。度色相乃至識相，眼相乃至意相，地種相乃至識種相，遠離有為性相，令得無為性相，無為性相即是空。」

須菩提言：「世尊！用何等空故，一切法空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！用何等空故，一切法空？」

佛言：「菩薩遠離一切法相，用是空故，一切法空。須菩提！於汝意云何，若有化人作化人，是化頗有實事、不空者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩遠離一切法相，用是空故，一切法空。須菩提！於汝意云何，若有化人作化人，是化頗有實事、不空者不？」

須菩提言：「不也，世尊！是化人無有實事而不空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！是化人無有實事而不空。」

「是空及化人，二事不合不散，以空故。空不應分別是空、是化。何以故？是二事等，空中不可得所謂是空、是化。何以故？須菩提！色即是化、受想行識即是化，乃至一切種智即是化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是空及化人，二事不合不散，以空故。空不應分別是空、是化。何以故？是二事等，空中不可得所謂是空、是化。何以故？須菩提！色即是化、受想行識即是化，乃至一切種智即是化。」

須菩提白佛言：「世尊！世間法是化，出世間法亦復是化不？所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分、三解脫門，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法；并諸法果及賢聖人，所謂須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩摩訶薩、諸佛。世尊！是法亦是化不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！世間法是化，出世間法亦復是化不？所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分、三解脫門，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法；并諸法果及賢聖人，所謂須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩摩訶薩、諸佛。世尊！是法亦是化不？」

佛告須菩提：「一切法皆是化。於是法中，有聲聞法變化，有辟支佛法變化，有菩薩摩訶薩法變化，有諸佛法變化。有煩惱法變化，有業因緣法變化。以是因緣故，須菩提！一切法皆是變化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「一切法皆是化。於是法中，有聲聞法變化，有辟支佛法變化，有菩薩摩訶薩法變化，有諸佛法變化。有煩惱法變化，有業因緣法變化。以是因緣故，須菩提！一切法皆是變化。」

須菩提白佛言：「世尊！是諸煩惱斷，所謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。斷諸煩惱習斷，皆是變化不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是諸煩惱斷，所謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。斷諸煩惱習斷，皆是變化不？」

佛告須菩提：「若有法生滅相者，皆是變化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若有法生滅相者，皆是變化。」

須菩提言：「世尊！何等法非變化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！何等法非變化？」

佛言：「若法無生無滅，是非變化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若法無生無滅，是非變化。」

須菩提言：「何等是不生不滅非變化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何等是不生不滅非變化？」

佛言：「不誑相涅槃，是法非變化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不誑相涅槃，是法非變化。」

「世尊！如佛自說諸法平等，非聲聞作、非辟支佛作、非諸菩薩摩訶薩作、非諸佛作；有佛無佛，諸法性常空。性空即是涅槃，云何言涅槃一法非如化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如佛自說諸法平等，非聲聞作、非辟支佛作、非諸菩薩摩訶薩作、非諸佛作；有佛無佛，諸法性常空。性空即是涅槃，云何言涅槃一法非如化？」

佛告須菩提：「如是，如是！諸法平等，非聲聞所作乃至性空即是涅槃。若新發意菩薩聞是一切法畢竟性空，乃至涅槃亦皆如化，心則驚怖。為是新發意菩薩故，分別生滅者如化，不生不滅者不如化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！諸法平等，非聲聞所作乃至性空即是涅槃。若新發意菩薩聞是一切法畢竟性空，乃至涅槃亦皆如化，心則驚怖。為是新發意菩薩故，分別生滅者如化，不生不滅者不如化。」

須菩提白佛言：「世尊！云何教新發意菩薩令知性空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何教新發意菩薩令知性空？」

佛告須菩提：「諸法本有今無耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「諸法本有今無耶？」