摩訶般若波羅蜜經
後秦 鳩摩羅什譯27卷CBETA T0223大于一万字 48 h
向佛经 GPT 提问
第 25 卷
摩訶般若波羅蜜經卷第二十五
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後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
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實際品第八十
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須菩提白佛言：「世尊！若眾生畢竟不可得，菩薩為誰故行般若波羅蜜？」
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佛告須菩提：「菩薩為實際故行般若波羅蜜。須菩提！實際、眾生際異者，菩薩不行般若波羅蜜。須菩提！實際！眾生際不異。以是故，菩薩摩訶薩為利益眾生故行般若波羅蜜。復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以不壞實際法，立眾生於實際中。」
佛告須菩提：「菩薩為實際故行般若波羅蜜。須菩提！實際、眾生際異者，菩薩不行般若波羅蜜。須菩提！實際！眾生際不異。以是故，菩薩摩訶薩為利益眾生故行般若波羅蜜。復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以不壞實際法，立眾生於實際中。」
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須菩提白佛言：「世尊！若實際即是眾生際，菩薩則為建立實際於實際。世尊！若建立實際於實際，則為建立自性於自性。世尊！不應建立自性於自性。世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，建立眾生於實際？」
須菩提白佛言：「世尊！若實際即是眾生際，菩薩則為建立實際於實際。世尊！若建立實際於實際，則為建立自性於自性。世尊！不應建立自性於自性。世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，建立眾生於實際？」
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佛告須菩提：「實際不可建立於實際，自性不可建立於自性。須菩提！今菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，建立眾生於實際，實際亦不異眾生際，實際、眾生際無二無別。」
佛告須菩提：「實際不可建立於實際，自性不可建立於自性。須菩提！今菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，建立眾生於實際，實際亦不異眾生際，實際、眾生際無二無別。」
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須菩提白佛言：「世尊！何等是諸菩薩摩訶薩方便力，用是方便力，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，建立眾生於實際，亦不壞實際相？」
須菩提白佛言：「世尊！何等是諸菩薩摩訶薩方便力，用是方便力，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，建立眾生於實際，亦不壞實際相？」
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佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，建立眾生於布施。建立已，說布施先後際相空，作是言：『如是布施，前際空、後際空、中際亦空；施者亦空、施報亦空、受者亦空。諸善男子！是一切法實際中不可得。汝等莫念布施異、施者異、施報異、受者異。若汝等不念布施異、施者異、施報異、受者異，是時布施能取甘露味，得甘露味果。汝善男子！以是布施故，莫著色、莫著受想行識。何以故？是布施布施相空，施者施者空，施報施報空，受者受者空。空中布施不可得、施者不可得、施報不可得、受者不可得。何以故？是諸法畢竟自性空故。』
佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，建立眾生於布施。建立已，說布施先後際相空，作是言：『如是布施，前際空、後際空、中際亦空；施者亦空、施報亦空、受者亦空。諸善男子！是一切法實際中不可得。汝等莫念布施異、施者異、施報異、受者異。若汝等不念布施異、施者異、施報異、受者異，是時布施能取甘露味，得甘露味果。汝善男子！以是布施故，莫著色、莫著受想行識。何以故？是布施布施相空，施者施者空，施報施報空，受者受者空。空中布施不可得、施者不可得、施報不可得、受者不可得。何以故？是諸法畢竟自性空故。』
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故教眾生持戒，語眾生言：『汝善男子！除捨殺生法，乃至除捨邪見法。何以故？善男子！如汝所分別法，是諸法無如是性。汝善男子！當諦思惟何等是眾生而欲奪命？用何等物奪命？乃至邪見亦如是。』須菩提！菩薩摩訶薩如是方便力成就眾生，是菩薩摩訶薩即為眾生說布施、持戒果報：『是布施、持戒果報自性空。知布施、持戒果報自性空已，是中不著。不著故，心不散，能生智慧。以是智慧斷一切結使煩惱習，入無餘涅槃。是世俗法，非第一實義。何以故？空中無有滅亦無使滅者，諸法畢竟空即是涅槃。』
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故教眾生持戒，語眾生言：『汝善男子！除捨殺生法，乃至除捨邪見法。何以故？善男子！如汝所分別法，是諸法無如是性。汝善男子！當諦思惟何等是眾生而欲奪命？用何等物奪命？乃至邪見亦如是。』須菩提！菩薩摩訶薩如是方便力成就眾生，是菩薩摩訶薩即為眾生說布施、持戒果報：『是布施、持戒果報自性空。知布施、持戒果報自性空已，是中不著。不著故，心不散，能生智慧。以是智慧斷一切結使煩惱習，入無餘涅槃。是世俗法，非第一實義。何以故？空中無有滅亦無使滅者，諸法畢竟空即是涅槃。』
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩見眾生瞋恚惱心，教言：『汝善男子來！修行忍辱作忍辱人，當樂忍辱。汝所瞋者自性空。汝來，善男子！如是思惟：「我於何所法中瞋？誰為瞋者？所瞋者誰？是法皆空，是性空法無不空時。是空非諸佛作，非辟支佛、聲聞作，非菩薩摩訶薩作，非諸天、鬼神、龍王、阿修羅、緊陀羅、摩睺羅伽，非四天王天乃至非他化自在天，非梵眾天乃至非淨居天，非無邊空處乃至非有想非無想諸天所作。」汝當如是思惟：「瞋誰？誰是瞋者？何等是瞋事？是一切法性空，性空法無有所瞋。」』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以是因緣建立眾生於性空，次第漸漸示教利喜，令得阿耨多羅三藐三菩提。是世俗法，非第一實義。何以故？是性空中無有得者、無有得法、無有得處。須菩提！是名實際性空法。菩薩摩訶薩為眾生故行是法，眾生亦不可得。何以故？一切法離眾生相。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩見眾生瞋恚惱心，教言：『汝善男子來！修行忍辱作忍辱人，當樂忍辱。汝所瞋者自性空。汝來，善男子！如是思惟：「我於何所法中瞋？誰為瞋者？所瞋者誰？是法皆空，是性空法無不空時。是空非諸佛作，非辟支佛、聲聞作，非菩薩摩訶薩作，非諸天、鬼神、龍王、阿修羅、緊陀羅、摩睺羅伽，非四天王天乃至非他化自在天，非梵眾天乃至非淨居天，非無邊空處乃至非有想非無想諸天所作。」汝當如是思惟：「瞋誰？誰是瞋者？何等是瞋事？是一切法性空，性空法無有所瞋。」』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以是因緣建立眾生於性空，次第漸漸示教利喜，令得阿耨多羅三藐三菩提。是世俗法，非第一實義。何以故？是性空中無有得者、無有得法、無有得處。須菩提！是名實際性空法。菩薩摩訶薩為眾生故行是法，眾生亦不可得。何以故？一切法離眾生相。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，方便力故，見眾生懈怠，教令身精進心精進。作是言：『諸善男子！諸法性空中，無懈怠法、無懈怠者、無懈怠事。是一切法性皆空，無過性空者。汝等生身精進、心精進，為生善法故莫懈怠。善法者，若布施、若持戒、若忍辱、若精進、若禪定、若智慧；若諸禪定、解脫、三昧；若四念處乃至八聖道分；若空解脫門，無相、無作解脫門；乃至十八不共法莫懈怠。諸善男子！是一切法性空中當知無礙相，無礙法中無懈怠者、無懈怠法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，教眾生令住性空，不墮二法。何以故？是性空中無二無別故。是無二法，則無可著處。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，方便力故，見眾生懈怠，教令身精進心精進。作是言：『諸善男子！諸法性空中，無懈怠法、無懈怠者、無懈怠事。是一切法性皆空，無過性空者。汝等生身精進、心精進，為生善法故莫懈怠。善法者，若布施、若持戒、若忍辱、若精進、若禪定、若智慧；若諸禪定、解脫、三昧；若四念處乃至八聖道分；若空解脫門，無相、無作解脫門；乃至十八不共法莫懈怠。諸善男子！是一切法性空中當知無礙相，無礙法中無懈怠者、無懈怠法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，教眾生令住性空，不墮二法。何以故？是性空中無二無別故。是無二法，則無可著處。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行性空般若波羅蜜時，教眾生令精進。作是言：『諸善男子！勤精進若布施、若持戒、若忍辱、若精進、若禪定、若智慧；若禪定、解脫、三昧；若四念處乃至八聖道分；若空解脫門，無相、無作解脫門；若佛十力、若四無所畏、若四無礙智、若十八不共法、若大慈大悲。是諸法，汝等莫念二相、莫念不二相。何以故？是法性皆空。是性空法，不應用二相念、不應用不二相念。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故成就眾生。成就眾生已，次第教令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、菩薩位，令得阿耨多羅三藐三菩提。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行性空般若波羅蜜時，教眾生令精進。作是言：『諸善男子！勤精進若布施、若持戒、若忍辱、若精進、若禪定、若智慧；若禪定、解脫、三昧；若四念處乃至八聖道分；若空解脫門，無相、無作解脫門；若佛十力、若四無所畏、若四無礙智、若十八不共法、若大慈大悲。是諸法，汝等莫念二相、莫念不二相。何以故？是法性皆空。是性空法，不應用二相念、不應用不二相念。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故成就眾生。成就眾生已，次第教令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、菩薩位，令得阿耨多羅三藐三菩提。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，見眾生亂心，以方便力，為利益眾生故，作是言：『諸善男子！當修禪定。汝莫生亂想，當生一心。何以故？是法性皆空性，空中無有法可得，若亂、若一心。汝等住是三昧，所有作業，若身、若口、若意，若布施、若持戒、若行忍辱、若勤精進、若行禪定、若修智慧，若行四念處乃至若行八聖道分，若行諸解脫、次第定，若行佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十隨形好，若聲聞道、若辟支佛道、若菩薩道、若佛道，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、若一切種智，若成就眾生、若淨佛國土。汝等皆當應隨所願，得住性空故。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，方便力為利益眾生故，從初發意終不懈廢，常求善法利益眾生。從一佛國至一佛國，供養諸佛，從諸佛聞法，捨身受身乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不忘失。是菩薩常得諸陀羅尼法，諸根具足，所謂身根、語根、意根。何以故？是菩薩摩訶薩常修一切種智。修一切種智故，一切諸道皆修，若聲聞道、若辟支佛道、若菩薩神通道。行神通道菩薩常利益眾生，終不忘失。是菩薩住報得神通，利益眾生，入生死五道終不耗減。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空，以禪定利益眾生。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，見眾生亂心，以方便力，為利益眾生故，作是言：『諸善男子！當修禪定。汝莫生亂想，當生一心。何以故？是法性皆空性，空中無有法可得，若亂、若一心。汝等住是三昧，所有作業，若身、若口、若意，若布施、若持戒、若行忍辱、若勤精進、若行禪定、若修智慧，若行四念處乃至若行八聖道分，若行諸解脫、次第定，若行佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十隨形好，若聲聞道、若辟支佛道、若菩薩道、若佛道，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、若一切種智，若成就眾生、若淨佛國土。汝等皆當應隨所願，得住性空故。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，方便力為利益眾生故，從初發意終不懈廢，常求善法利益眾生。從一佛國至一佛國，供養諸佛，從諸佛聞法，捨身受身乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不忘失。是菩薩常得諸陀羅尼法，諸根具足，所謂身根、語根、意根。何以故？是菩薩摩訶薩常修一切種智。修一切種智故，一切諸道皆修，若聲聞道、若辟支佛道、若菩薩神通道。行神通道菩薩常利益眾生，終不忘失。是菩薩住報得神通，利益眾生，入生死五道終不耗減。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空，以禪定利益眾生。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空，以方便力故利益眾生，作是言：『汝等諸善男子！觀一切法性空。善男子！汝等當作諸業，若身業、若口業、若意業，取甘露味，得甘露果。性空中無有法退。何以故？性空不退，亦無退者。以性空非法亦非非法，於無所有法中，云何當有退？』須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，如是教眾生常不懈廢。是菩薩自行十善，亦教他人行十善，五戒、八戒成就齋亦如是。自行初禪，亦教他人令行初禪，乃至第四禪亦如是。常自行慈心，亦教他人令行慈心，乃至捨心亦如是。自行無邊空處，亦教他人令行無邊空處，乃至非有想非無想處亦如是。自行四念處，亦教他人令行四念處，乃至八聖道分、佛十力乃至八十隨形好亦如是。自於須陀洹果中生智慧亦不住是中，亦教他人令得須陀洹果，乃至阿羅漢亦如是。自於辟支佛道中生智慧亦不住是中，亦教他人令得辟支佛道。自生阿耨多羅三藐三菩提道，亦教他人令生阿耨多羅三藐三菩提道。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行菩薩道時，方便力故，終不懈廢。」
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空，以方便力故利益眾生，作是言：『汝等諸善男子！觀一切法性空。善男子！汝等當作諸業，若身業、若口業、若意業，取甘露味，得甘露果。性空中無有法退。何以故？性空不退，亦無退者。以性空非法亦非非法，於無所有法中，云何當有退？』須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，如是教眾生常不懈廢。是菩薩自行十善，亦教他人行十善，五戒、八戒成就齋亦如是。自行初禪，亦教他人令行初禪，乃至第四禪亦如是。常自行慈心，亦教他人令行慈心，乃至捨心亦如是。自行無邊空處，亦教他人令行無邊空處，乃至非有想非無想處亦如是。自行四念處，亦教他人令行四念處，乃至八聖道分、佛十力乃至八十隨形好亦如是。自於須陀洹果中生智慧亦不住是中，亦教他人令得須陀洹果，乃至阿羅漢亦如是。自於辟支佛道中生智慧亦不住是中，亦教他人令得辟支佛道。自生阿耨多羅三藐三菩提道，亦教他人令生阿耨多羅三藐三菩提道。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行菩薩道時，方便力故，終不懈廢。」
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須菩提白佛言：「世尊！若諸法性常空，常空中眾生不可得，法、非法亦不可得。菩薩摩訶薩云何求一切種智？」
須菩提白佛言：「世尊！若諸法性常空，常空中眾生不可得，法、非法亦不可得。菩薩摩訶薩云何求一切種智？」
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佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。諸法性皆空，空中眾生不可得，法、非法亦不可得。須菩提！若一切法性不空，菩薩摩訶薩不依性空成阿耨多羅三藐三菩提、為眾生說性空法。須菩提！色性空，受想行識性空。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，說五陰性空法，說十二入、十八界性空法，說四禪、四無量心、四無色定，四念處乃至八聖道分性空法，說三解脫門、八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十隨形好性空法，說須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、一切種智斷煩惱習性空法。須菩提！若內空性不空，外空乃至無法有法空性不空者，則壞空性。是性空不常不斷。何以故？是性空無住處，亦無所從來，亦無所從去。須菩提！是名法住相。是中無法，無聚無散、無增無減、無生無滅、無垢無淨，是為諸法相。菩薩摩訶薩住是中，發阿耨多羅三藐三菩提心，不見法有所發，無發無住是名法住相。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，見一切法性空，不轉阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是菩薩不見有法能障礙，當何處生疑？是名阿耨多羅三藐三菩提性空。不得眾生、不得我、不得人、不得壽、不得命，乃至不得知者、見者，性空中色不可得，受想行識不可得，乃至八十隨形好不可得。須菩提！譬如佛化作四眾——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷——常為是諸眾說法，千萬億劫不斷。」
佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。諸法性皆空，空中眾生不可得，法、非法亦不可得。須菩提！若一切法性不空，菩薩摩訶薩不依性空成阿耨多羅三藐三菩提、為眾生說性空法。須菩提！色性空，受想行識性空。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，說五陰性空法，說十二入、十八界性空法，說四禪、四無量心、四無色定，四念處乃至八聖道分性空法，說三解脫門、八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十隨形好性空法，說須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、一切種智斷煩惱習性空法。須菩提！若內空性不空，外空乃至無法有法空性不空者，則壞空性。是性空不常不斷。何以故？是性空無住處，亦無所從來，亦無所從去。須菩提！是名法住相。是中無法，無聚無散、無增無減、無生無滅、無垢無淨，是為諸法相。菩薩摩訶薩住是中，發阿耨多羅三藐三菩提心，不見法有所發，無發無住是名法住相。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，見一切法性空，不轉阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是菩薩不見有法能障礙，當何處生疑？是名阿耨多羅三藐三菩提性空。不得眾生、不得我、不得人、不得壽、不得命，乃至不得知者、見者，性空中色不可得，受想行識不可得，乃至八十隨形好不可得。須菩提！譬如佛化作四眾——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷——常為是諸眾說法，千萬億劫不斷。」
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佛告須菩提：「是諸化眾，當得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，得阿耨多羅三藐三菩提記不？」
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須菩提言：「不也，世尊！何以故？是諸化眾無有根本實事故。一切諸法性空，亦無根本實事。何等是眾生得須陀洹果乃至阿羅漢果，得阿耨多羅三藐三菩提記？」
須菩提言：「不也，世尊！何以故？是諸化眾無有根本實事故。一切諸法性空，亦無根本實事。何等是眾生得須陀洹果乃至阿羅漢果，得阿耨多羅三藐三菩提記？」
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「須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，為眾生說性空法，是眾生實不可得。以眾生墮顛倒故，拔眾生令住不顛倒。顛倒即是無顛倒，顛倒、不顛倒雖一相，而多顛倒、少不顛倒。無顛倒處中則無我無眾生，乃至無知者、見者。無顛倒處中亦無色，無受想行識，無十二入乃至無阿耨多羅三藐三菩提，是名諸法性空。菩薩摩訶薩住是中行般若波羅蜜時，於眾生相顛倒中拔出眾生，所謂無眾生有眾生相中拔出，乃至知者、見者相中拔出。於無色色相中、無受想行識受想行識相中拔出眾生，十二入、十八界乃至一切有漏法亦如是。須菩提！亦有諸無漏法，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。如是等法雖無漏法，亦不如第一義相。第一義相者，無作、無為、無生、無相、無說，是名第一義，亦名性空，亦名諸佛道。是中不得眾生，乃至不得知者、見者。不得色受想行識，乃至不得八十隨形好。何以故？菩薩摩訶薩非為道法故求阿耨多羅三藐三菩提心，為諸法實相性空故求阿耨多羅三藐三菩提。是性空前際亦是性空，後際亦是性空，中際亦是性空。常性空，無不性空時。菩薩摩訶薩行是性空般若波羅蜜，為眾生種種著相欲拔出故，求道種智。求道種智時遍行一切道，若聲聞道、若辟支佛道、若菩薩道。是菩薩具足一切道，拔出眾生於邪想著，淨佛國土已，隨其壽命得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！過去十方諸佛道所謂性空，未來現在十方諸佛道亦性空。離性空，世間無道、無道果。要從親近諸佛聞是諸法性空，行是法不失薩婆若。」
「須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，為眾生說性空法，是眾生實不可得。以眾生墮顛倒故，拔眾生令住不顛倒。顛倒即是無顛倒，顛倒、不顛倒雖一相，而多顛倒、少不顛倒。無顛倒處中則無我無眾生，乃至無知者、見者。無顛倒處中亦無色，無受想行識，無十二入乃至無阿耨多羅三藐三菩提，是名諸法性空。菩薩摩訶薩住是中行般若波羅蜜時，於眾生相顛倒中拔出眾生，所謂無眾生有眾生相中拔出，乃至知者、見者相中拔出。於無色色相中、無受想行識受想行識相中拔出眾生，十二入、十八界乃至一切有漏法亦如是。須菩提！亦有諸無漏法，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。如是等法雖無漏法，亦不如第一義相。第一義相者，無作、無為、無生、無相、無說，是名第一義，亦名性空，亦名諸佛道。是中不得眾生，乃至不得知者、見者。不得色受想行識，乃至不得八十隨形好。何以故？菩薩摩訶薩非為道法故求阿耨多羅三藐三菩提心，為諸法實相性空故求阿耨多羅三藐三菩提。是性空前際亦是性空，後際亦是性空，中際亦是性空。常性空，無不性空時。菩薩摩訶薩行是性空般若波羅蜜，為眾生種種著相欲拔出故，求道種智。求道種智時遍行一切道，若聲聞道、若辟支佛道、若菩薩道。是菩薩具足一切道，拔出眾生於邪想著，淨佛國土已，隨其壽命得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！過去十方諸佛道所謂性空，未來現在十方諸佛道亦性空。離性空，世間無道、無道果。要從親近諸佛聞是諸法性空，行是法不失薩婆若。」
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須菩提白佛言：「世尊！甚希有。」
須菩提白佛言：「世尊！甚希有。」
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「諸菩薩摩訶薩有行是性空法，亦不壞性空相，所謂色與性空異，受想行識與性空異，乃至阿耨多羅三藐三菩提與性空異。須菩提！色即是性空、性空即是色，乃至阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提即是性空、性空即是阿耨多羅三藐三菩提。」
「諸菩薩摩訶薩有行是性空法，亦不壞性空相，所謂色與性空異，受想行識與性空異，乃至阿耨多羅三藐三菩提與性空異。須菩提！色即是性空、性空即是色，乃至阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提即是性空、性空即是阿耨多羅三藐三菩提。」
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佛告須菩提：「若色與性空異，若受想行識與性空異，乃至阿耨多羅三藐三菩提與性空異，菩薩摩訶薩不能得一切種智。須菩提！今色不異性空，乃至阿耨多羅三藐三菩提不異性空。以是故，菩薩摩訶薩知一切法性空，發意求阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是中無有法若實若常，但凡夫著色受想行識，凡夫取色相、取受想行識相有我，心著內外法故，受後身色受想行識。以是因緣故，不得脫生老病死愁憂苦惱，往來五道。以是事故，菩薩摩訶薩行性空波羅蜜，不壞色等諸法相，若空、若不空。何以故？色性空相不壞色，所謂是色是空，是受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提亦如是。譬如虛空不壞虛空，內虛空不壞外虛空，外虛空不壞內虛空。如是，須菩提！色不壞色空相，色空相不壞色。何以故？是二法無有性能有所壞，所謂是空、是非空，乃至阿耨多羅三藐三菩提亦如是。」
佛告須菩提：「若色與性空異，若受想行識與性空異，乃至阿耨多羅三藐三菩提與性空異，菩薩摩訶薩不能得一切種智。須菩提！今色不異性空，乃至阿耨多羅三藐三菩提不異性空。以是故，菩薩摩訶薩知一切法性空，發意求阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是中無有法若實若常，但凡夫著色受想行識，凡夫取色相、取受想行識相有我，心著內外法故，受後身色受想行識。以是因緣故，不得脫生老病死愁憂苦惱，往來五道。以是事故，菩薩摩訶薩行性空波羅蜜，不壞色等諸法相，若空、若不空。何以故？色性空相不壞色，所謂是色是空，是受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提亦如是。譬如虛空不壞虛空，內虛空不壞外虛空，外虛空不壞內虛空。如是，須菩提！色不壞色空相，色空相不壞色。何以故？是二法無有性能有所壞，所謂是空、是非空，乃至阿耨多羅三藐三菩提亦如是。」
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須菩提白佛言：「世尊！若一切法空無分別，云何菩薩摩訶薩從初發意以來作是願：『我當得阿耨多羅三藐三菩提。』世尊！若一切法無分別，云何菩薩發心言：『我當得阿耨多羅三藐三菩提。』世尊！若分別諸法，不能得阿耨多羅三藐三菩提。」
須菩提白佛言：「世尊！若一切法空無分別，云何菩薩摩訶薩從初發意以來作是願：『我當得阿耨多羅三藐三菩提。』世尊！若一切法無分別，云何菩薩發心言：『我當得阿耨多羅三藐三菩提。』世尊！若分別諸法，不能得阿耨多羅三藐三菩提。」
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佛告須菩提：「如是，如是！若菩薩摩訶薩行二相者，無阿耨多羅三藐三菩提。若分別作二分者，無阿耨多羅三藐三菩提。若不二、不分別諸法，則是阿耨多羅三藐三菩提。菩提是不二相、不壞相。須菩提！是菩提，不色中行，不受想行識中行，乃至菩提亦不菩提中行。何以故？色即是菩提、菩提即是色，不二不分別，乃至十八不共法亦如是。是菩提非取故行、非捨故行。」
佛告須菩提：「如是，如是！若菩薩摩訶薩行二相者，無阿耨多羅三藐三菩提。若分別作二分者，無阿耨多羅三藐三菩提。若不二、不分別諸法，則是阿耨多羅三藐三菩提。菩提是不二相、不壞相。須菩提！是菩提，不色中行，不受想行識中行，乃至菩提亦不菩提中行。何以故？色即是菩提、菩提即是色，不二不分別，乃至十八不共法亦如是。是菩提非取故行、非捨故行。」
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須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩菩提非取故行、非捨故行，菩薩摩訶薩菩提何處行？」
須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩菩提非取故行、非捨故行，菩薩摩訶薩菩提何處行？」
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佛告須菩提：「於汝意云何，如佛所化人，在何處行？若取中行？若捨中行？」
佛告須菩提：「於汝意云何，如佛所化人，在何處行？若取中行？若捨中行？」
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須菩提言：「世尊！非取中行、非捨中行。」
須菩提言：「世尊！非取中行、非捨中行。」
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佛言：「菩薩摩訶薩菩提亦如是，非取中行、非捨中行。須菩提！於汝意云何，阿羅漢夢中菩提何處行？若取中行、若捨中行不？」
佛言：「菩薩摩訶薩菩提亦如是，非取中行、非捨中行。須菩提！於汝意云何，阿羅漢夢中菩提何處行？若取中行、若捨中行不？」
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「不也，世尊！非取中行、非捨中行。世尊！阿羅漢畢竟不眠，云何夢中菩提若取中行、若捨中行？」
「不也，世尊！非取中行、非捨中行。世尊！阿羅漢畢竟不眠，云何夢中菩提若取中行、若捨中行？」
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「須菩提！菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提亦如是，非取中行、非捨中行，所謂色中行乃至一切種智中行。」
「須菩提！菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提亦如是，非取中行、非捨中行，所謂色中行乃至一切種智中行。」
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「世尊！將無菩薩摩訶薩不行十地，不行六波羅蜜，不行三十七助道法，不行十四空，不行諸禪定、解脫、三昧，不行佛十力乃至八十隨形好，住五神通，淨佛國土、成就眾生，得阿耨多羅三藐三菩提？」
「世尊！將無菩薩摩訶薩不行十地，不行六波羅蜜，不行三十七助道法，不行十四空，不行諸禪定、解脫、三昧，不行佛十力乃至八十隨形好，住五神通，淨佛國土、成就眾生，得阿耨多羅三藐三菩提？」
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佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。今菩薩離菩提無處行，若不具足十地、六波羅蜜、四禪、四無量心、四無色定、四念處，乃至八聖道分，空、無相、無作，佛十力乃至八十隨形好，常捨行不誑法、不錯謬法。不具足是諸法，終不得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩住色相中，住受想行識相中，乃至住阿耨多羅三藐三菩提相中，能具足十地，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。是相常寂滅，無有法能增能減、能生能滅、能垢能淨、能得道、能得果。世諦法故，菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提，非第一實義。何以故？第一義中無有色乃至無阿耨多羅三藐三菩提，亦無行阿耨多羅三藐三菩提者。是一切法皆以世諦故說，非第一義。須菩提！菩薩摩訶薩從初發意以來，行阿耨多羅三藐三菩提，菩提亦不增、眾生亦不減，菩薩亦不增減。須菩提！於意云何，若人初得道時，住無間三昧，得無漏根，成就若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿羅漢果。汝爾時有所得，若夢、若心、若道、若道果不？」
佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。今菩薩離菩提無處行，若不具足十地、六波羅蜜、四禪、四無量心、四無色定、四念處，乃至八聖道分，空、無相、無作，佛十力乃至八十隨形好，常捨行不誑法、不錯謬法。不具足是諸法，終不得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩住色相中，住受想行識相中，乃至住阿耨多羅三藐三菩提相中，能具足十地，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。是相常寂滅，無有法能增能減、能生能滅、能垢能淨、能得道、能得果。世諦法故，菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提，非第一實義。何以故？第一義中無有色乃至無阿耨多羅三藐三菩提，亦無行阿耨多羅三藐三菩提者。是一切法皆以世諦故說，非第一義。須菩提！菩薩摩訶薩從初發意以來，行阿耨多羅三藐三菩提，菩提亦不增、眾生亦不減，菩薩亦不增減。須菩提！於意云何，若人初得道時，住無間三昧，得無漏根，成就若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿羅漢果。汝爾時有所得，若夢、若心、若道、若道果不？」
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須菩提言：「世尊！不得也。」
須菩提言：「世尊！不得也。」
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佛言：「須菩提！云何當知得阿羅漢道者？」
佛言：「須菩提！云何當知得阿羅漢道者？」
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「世尊！世諦法故，分別名阿羅漢道。」
「世尊！世諦法故，分別名阿羅漢道。」
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佛言：「如是，如是！須菩提！世諦故，說名菩薩，說名色受想行識乃至一切種智。是菩提中無法可得，若增若減，以諸法性空故。諸法性空尚不可得，何況得初地心乃至十地心，六波羅蜜，三十七助道法，空三昧，無相、無作三昧，乃至一切佛法當有所得，無有是處。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行阿耨多羅三藐三菩提，得阿耨多羅三藐三菩提，利益眾生。」
佛言：「如是，如是！須菩提！世諦故，說名菩薩，說名色受想行識乃至一切種智。是菩提中無法可得，若增若減，以諸法性空故。諸法性空尚不可得，何況得初地心乃至十地心，六波羅蜜，三十七助道法，空三昧，無相、無作三昧，乃至一切佛法當有所得，無有是處。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行阿耨多羅三藐三菩提，得阿耨多羅三藐三菩提，利益眾生。」
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摩訶般若波羅蜜經具足品第八十一(丹照明品)
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須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行六波羅蜜、十八空、三十七助道法，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，不具足菩薩道，不能得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！菩薩摩訶薩當云何具足菩薩道，能得阿耨多羅三藐三菩提？」
須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行六波羅蜜、十八空、三十七助道法，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，不具足菩薩道，不能得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！菩薩摩訶薩當云何具足菩薩道，能得阿耨多羅三藐三菩提？」
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佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，行檀那波羅蜜，不得施、不得施者、不得受者，亦不遠離是法行檀那波羅蜜，是則照明菩薩道。如是，須菩提！菩薩以方便力故，具足菩薩道。具足已，能得阿耨多羅三藐三菩提。持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，乃至十八不共法亦如是。」
佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，行檀那波羅蜜，不得施、不得施者、不得受者，亦不遠離是法行檀那波羅蜜，是則照明菩薩道。如是，須菩提！菩薩以方便力故，具足菩薩道。具足已，能得阿耨多羅三藐三菩提。持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，乃至十八不共法亦如是。」
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舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩習般若波羅蜜？」
舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩習般若波羅蜜？」
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佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，不壞色、不隨色。何以故？是色性無故，不壞不隨，乃至受想行識亦如是。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，檀那波羅蜜不壞不隨。何以故？檀那波羅蜜性無故，乃至十八不共法亦如是。」
佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，不壞色、不隨色。何以故？是色性無故，不壞不隨，乃至受想行識亦如是。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，檀那波羅蜜不壞不隨。何以故？檀那波羅蜜性無故，乃至十八不共法亦如是。」
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舍利弗白佛言：「世尊！若諸法無自性可壞可隨者，云何菩薩摩訶薩能習般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩所學處？何以故？菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜，不能得阿耨多羅三藐三菩提。」
舍利弗白佛言：「世尊！若諸法無自性可壞可隨者，云何菩薩摩訶薩能習般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩所學處？何以故？菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜，不能得阿耨多羅三藐三菩提。」
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佛告舍利弗：「如汝所言，菩薩不學般若波羅蜜，不能得阿耨多羅三藐三菩提，不離方便力故可得。舍利弗！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，若有一法性可得，應當取；若不可得，何所取？所謂此是般若波羅蜜，是禪那波羅蜜，是毘梨耶波羅蜜，是羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，是色受想行識乃至是阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！是般若波羅蜜不可取相，乃至一切諸佛法不可取相。舍利弗！是名不取般若波羅蜜乃至佛法，是菩薩摩訶薩所應學。菩薩摩訶薩於是中學時，學相亦不可得，何況般若波羅蜜？佛法、菩薩法、辟支佛法、聲聞法、凡夫人法？何以故？舍利弗！諸法無一法有性，如是無性諸法，何等是凡夫人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛？若無是諸賢聖，云何有法？以是法故，分別說是凡夫人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛。」
佛告舍利弗：「如汝所言，菩薩不學般若波羅蜜，不能得阿耨多羅三藐三菩提，不離方便力故可得。舍利弗！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，若有一法性可得，應當取；若不可得，何所取？所謂此是般若波羅蜜，是禪那波羅蜜，是毘梨耶波羅蜜，是羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，是色受想行識乃至是阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！是般若波羅蜜不可取相，乃至一切諸佛法不可取相。舍利弗！是名不取般若波羅蜜乃至佛法，是菩薩摩訶薩所應學。菩薩摩訶薩於是中學時，學相亦不可得，何況般若波羅蜜？佛法、菩薩法、辟支佛法、聲聞法、凡夫人法？何以故？舍利弗！諸法無一法有性，如是無性諸法，何等是凡夫人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛？若無是諸賢聖，云何有法？以是法故，分別說是凡夫人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛。」
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舍利弗白佛言：「世尊！若諸法無性無實、無根本，云何知是凡夫人乃至是佛？」
舍利弗白佛言：「世尊！若諸法無性無實、無根本，云何知是凡夫人乃至是佛？」
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佛告舍利弗：「凡夫人所著處，色有性有實不？」
佛告舍利弗：「凡夫人所著處，色有性有實不？」
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「不也，世尊！」
「不也，世尊！」
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「但以顛倒心故，受想行識乃至十八不共法亦如是。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，見諸法無性、無根本故，能發阿耨多羅三藐三菩提心。」
「但以顛倒心故，受想行識乃至十八不共法亦如是。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，見諸法無性、無根本故，能發阿耨多羅三藐三菩提心。」
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舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，見諸法無性、無根本故，能發阿耨多羅三藐三菩提心？」
舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，見諸法無性、無根本故，能發阿耨多羅三藐三菩提心？」
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佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見諸法根本住中退沒、生懈怠心。舍利弗！今諸法根本，實無我、無所有性、常空，但顛倒愚癡故，眾生著陰、入、界。是菩薩摩訶薩見諸法無所有性、常空、自相空時，行般若波羅蜜自立。如幻師為眾生說法，慳者為說布施法，破戒者為說持戒法，瞋者為說忍辱法，懈怠者為說精進法，亂者為說禪定法，愚癡者為說智慧法。令眾生住布施乃至智慧，然後為說聖法能出苦。用是法故，得須陀洹果，乃至得阿羅漢果、辟支佛道，乃至阿耨多羅三藐三菩提。」
佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見諸法根本住中退沒、生懈怠心。舍利弗！今諸法根本，實無我、無所有性、常空，但顛倒愚癡故，眾生著陰、入、界。是菩薩摩訶薩見諸法無所有性、常空、自相空時，行般若波羅蜜自立。如幻師為眾生說法，慳者為說布施法，破戒者為說持戒法，瞋者為說忍辱法，懈怠者為說精進法，亂者為說禪定法，愚癡者為說智慧法。令眾生住布施乃至智慧，然後為說聖法能出苦。用是法故，得須陀洹果，乃至得阿羅漢果、辟支佛道，乃至阿耨多羅三藐三菩提。」
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舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩得是眾生無所有，教令布施、持戒乃至智慧，然後為說聖法能出苦。以是法故，得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提。」
舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩得是眾生無所有，教令布施、持戒乃至智慧，然後為說聖法能出苦。以是法故，得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提。」
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佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，無有有所得過罪。何以故？舍利弗！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不得眾生，但空法相續故，名為眾生。舍利弗！菩薩摩訶薩住二諦中為眾生說法：世諦、第一義諦。舍利弗！二諦中眾生雖不可得，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，為眾生說法。眾生聞是法，今世吾我尚不可得，何況當得阿耨多羅三藐三菩提者及所用法？如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，為眾生說法。」
佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，無有有所得過罪。何以故？舍利弗！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不得眾生，但空法相續故，名為眾生。舍利弗！菩薩摩訶薩住二諦中為眾生說法：世諦、第一義諦。舍利弗！二諦中眾生雖不可得，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，為眾生說法。眾生聞是法，今世吾我尚不可得，何況當得阿耨多羅三藐三菩提者及所用法？如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，為眾生說法。」
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舍利弗白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩心曠大，無有法可得，若一相、若異相、若別相，而能如是大誓莊嚴。用是莊嚴故，不生欲界、不生色界、不生無色界，不見有為性、不見無為性，而於三界中度脫眾生，亦不得眾生。何以故？眾生不縛不解。眾生不縛不解故，無垢無淨。無垢無淨故，無分別五道。無分別五道故，無業、無煩惱。無業、無煩惱故，亦不應有果報。以是果報故，生三界中。」
舍利弗白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩心曠大，無有法可得，若一相、若異相、若別相，而能如是大誓莊嚴。用是莊嚴故，不生欲界、不生色界、不生無色界，不見有為性、不見無為性，而於三界中度脫眾生，亦不得眾生。何以故？眾生不縛不解。眾生不縛不解故，無垢無淨。無垢無淨故，無分別五道。無分別五道故，無業、無煩惱。無業、無煩惱故，亦不應有果報。以是果報故，生三界中。」
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佛告舍利弗：「如是，如是！如汝所言。若眾生先有後無，諸佛菩薩則有過罪；諸法五道生死亦如是。若先有後無，諸佛菩薩則有過罪。舍利弗！今有佛無佛，諸法相常住不異。是法相中，尚無我、無眾生、無壽命乃至無知者、無見者，何況當有色受想行識？若無是法，云何當有五道往來、拔出眾生處。舍利弗！是諸法性常空，以是故，諸菩薩摩訶薩從過去佛聞是法相，發阿耨多羅三藐三菩提意。是中無有法我當得，亦無有眾生定著處法不可出，但以眾生顛倒故著。以是故，菩薩摩訶薩發大誓莊嚴，常不退阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩不疑：『我當不得阿耨多羅三藐三菩提；我必當得阿耨多羅三藐三菩提。』得阿耨多羅三藐三菩提已，用實法利益眾生，令出顛倒。舍利弗！譬如幻師幻作百千萬億人，與種種飲食令飽滿，歡喜唱言：『我得大福。』於汝意云何，是中有人食飲飽滿不？」
佛告舍利弗：「如是，如是！如汝所言。若眾生先有後無，諸佛菩薩則有過罪；諸法五道生死亦如是。若先有後無，諸佛菩薩則有過罪。舍利弗！今有佛無佛，諸法相常住不異。是法相中，尚無我、無眾生、無壽命乃至無知者、無見者，何況當有色受想行識？若無是法，云何當有五道往來、拔出眾生處。舍利弗！是諸法性常空，以是故，諸菩薩摩訶薩從過去佛聞是法相，發阿耨多羅三藐三菩提意。是中無有法我當得，亦無有眾生定著處法不可出，但以眾生顛倒故著。以是故，菩薩摩訶薩發大誓莊嚴，常不退阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩不疑：『我當不得阿耨多羅三藐三菩提；我必當得阿耨多羅三藐三菩提。』得阿耨多羅三藐三菩提已，用實法利益眾生，令出顛倒。舍利弗！譬如幻師幻作百千萬億人，與種種飲食令飽滿，歡喜唱言：『我得大福。』於汝意云何，是中有人食飲飽滿不？」
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「不也，世尊！」
「不也，世尊！」
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佛言：「如是。舍利弗！菩薩摩訶薩從初發意以來，行六波羅蜜、四禪、四無量心、四無色定、四念處，乃至八聖道分、十四空、三解脫門、八背捨、九次第定，佛十力乃至十八不共法，具足菩薩道，成就眾生、淨佛國土；無眾生法可度。」
佛言：「如是。舍利弗！菩薩摩訶薩從初發意以來，行六波羅蜜、四禪、四無量心、四無色定、四念處，乃至八聖道分、十四空、三解脫門、八背捨、九次第定，佛十力乃至十八不共法，具足菩薩道，成就眾生、淨佛國土；無眾生法可度。」
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須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩道？菩薩行是道，能成就眾生、淨佛國土。」
須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩道？菩薩行是道，能成就眾生、淨佛國土。」
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佛告須菩提：「菩薩摩訶薩從初發意以來，行檀那波羅蜜，行尸羅、羼提、毘梨耶、禪那、般若波羅蜜，乃至行十八不共法，成就眾生、淨佛國土。」
佛告須菩提：「菩薩摩訶薩從初發意以來，行檀那波羅蜜，行尸羅、羼提、毘梨耶、禪那、般若波羅蜜，乃至行十八不共法，成就眾生、淨佛國土。」
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須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜成就眾生？」
須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜成就眾生？」
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佛告須菩提：「有菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，自布施，亦教眾生布施，作是言：『諸善男子！汝等莫著布施。汝著布施故，當更受身；受身故，多受眾苦。諸善男子！諸法相中無所施、無施者、無受者，是三法性皆空，是性空法不可取，不可取相是性空。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，布施眾生，是中不得布施、不得施者、不得受者。何以故？無所得波羅蜜是名為檀那波羅蜜。是菩薩不得是三法故，能教眾生令得須陀洹果，乃至令得阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，成就眾生。是菩薩自行布施，亦教他人行布施，讚歎布施法，歡喜讚歎行布施者。是菩薩如是布施已，生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，若作小王、若轉輪聖王，是時以四事攝取眾生。何等四？布施、愛語、利行、同事。是四事攝取眾生已，眾生漸漸住於戒、四禪、四無量心、四無色定，四念處、八聖道分，空、無相、無作三昧，得入正位中，得須陀洹果乃至得阿羅漢果，若得辟支佛道，若教令得阿耨多羅三藐三菩提。作是言：『諸善男子！汝等當發阿耨多羅三藐三菩提心，是阿耨多羅三藐三菩提易得耳。何以故？無有定法眾生所著處，但顛倒故，眾生著處。是故汝等自離生死，亦當教他離生死；汝等當發心，能自利益，亦當得利益他人。』須菩提！菩薩摩訶薩應如是行檀那波羅蜜。是行檀那波羅蜜因緣故，從初發意以來，終不墮惡道，常作轉輪聖王。何以故！隨其所種，得大果報。是菩薩作轉輪聖王時，見有乞者，不作是念：『我為餘事故，受轉輪聖王果，但為利益一切眾生故。』是時作是言：『此是汝物，汝自取之。莫有所難，我無所惜。我為眾生故受生死，憐愍汝等故具足大悲。』行是大悲饒益眾生，亦不得實定眾生相，但有假名字故可說是眾生。是名字亦空，如響聲實不可說相。須菩提！菩薩摩訶薩應如是行檀那波羅蜜，於眾生中無所惜，乃至不惜自身肌肉，何況外物？以是法故，能出眾生生死。何等是法？所謂檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，乃至十八不共法，令眾生從生死中得脫。
佛告須菩提：「有菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，自布施，亦教眾生布施，作是言：『諸善男子！汝等莫著布施。汝著布施故，當更受身；受身故，多受眾苦。諸善男子！諸法相中無所施、無施者、無受者，是三法性皆空，是性空法不可取，不可取相是性空。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，布施眾生，是中不得布施、不得施者、不得受者。何以故？無所得波羅蜜是名為檀那波羅蜜。是菩薩不得是三法故，能教眾生令得須陀洹果，乃至令得阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，成就眾生。是菩薩自行布施，亦教他人行布施，讚歎布施法，歡喜讚歎行布施者。是菩薩如是布施已，生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，若作小王、若轉輪聖王，是時以四事攝取眾生。何等四？布施、愛語、利行、同事。是四事攝取眾生已，眾生漸漸住於戒、四禪、四無量心、四無色定，四念處、八聖道分，空、無相、無作三昧，得入正位中，得須陀洹果乃至得阿羅漢果，若得辟支佛道，若教令得阿耨多羅三藐三菩提。作是言：『諸善男子！汝等當發阿耨多羅三藐三菩提心，是阿耨多羅三藐三菩提易得耳。何以故？無有定法眾生所著處，但顛倒故，眾生著處。是故汝等自離生死，亦當教他離生死；汝等當發心，能自利益，亦當得利益他人。』須菩提！菩薩摩訶薩應如是行檀那波羅蜜。是行檀那波羅蜜因緣故，從初發意以來，終不墮惡道，常作轉輪聖王。何以故！隨其所種，得大果報。是菩薩作轉輪聖王時，見有乞者，不作是念：『我為餘事故，受轉輪聖王果，但為利益一切眾生故。』是時作是言：『此是汝物，汝自取之。莫有所難，我無所惜。我為眾生故受生死，憐愍汝等故具足大悲。』行是大悲饒益眾生，亦不得實定眾生相，但有假名字故可說是眾生。是名字亦空，如響聲實不可說相。須菩提！菩薩摩訶薩應如是行檀那波羅蜜，於眾生中無所惜，乃至不惜自身肌肉，何況外物？以是法故，能出眾生生死。何等是法？所謂檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，乃至十八不共法，令眾生從生死中得脫。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中，布施已，作是言：『諸善男子！汝等持戒來，我當供給汝等，令無所乏短，衣食臥具乃至資生所須，盡當給汝。汝等乏少故破戒，我當給汝所須，令無所乏，若飲食乃至七寶。汝等住是戒律儀中，漸漸當得盡苦，成於三乘而得度脫，若聲聞乘、辟支佛乘、佛乘。』
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中，布施已，作是言：『諸善男子！汝等持戒來，我當供給汝等，令無所乏短，衣食臥具乃至資生所須，盡當給汝。汝等乏少故破戒，我當給汝所須，令無所乏，若飲食乃至七寶。汝等住是戒律儀中，漸漸當得盡苦，成於三乘而得度脫，若聲聞乘、辟支佛乘、佛乘。』
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中，若見眾生瞋惱，作是言：『諸善男子！汝等以何因緣故瞋惱？我當與汝所須，汝等所欲從我取之，悉當給汝令無所乏，若飲食衣服乃至資生所須。』是菩薩住檀那波羅蜜中，教眾生忍辱，作是言：『一切法中無有堅實。汝等所瞋，是因緣亦空、無堅實，皆從虛妄憶想生。汝以無根本瞋恚壞心，惡口罵詈、刀杖相加以至害命。汝等莫以是虛妄法起瞋故，墮地獄、畜生、餓鬼中，及餘惡道受無量苦。汝等莫以是虛妄無實諸法故而作罪業，以是罪業故，尚不得人身，何況得生佛世？諸人！佛世難值、人身難得，汝等莫失好時，若失好時則不可救。』是菩薩摩訶薩如是教化眾生，自行忍辱，亦教他人令行忍辱，讚歎忍辱法，歡喜讚歎行忍辱者。是菩薩令眾生住忍辱中，漸以三乘得盡眾苦。如是，須菩提！菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜，令眾生住忍辱。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中，若見眾生瞋惱，作是言：『諸善男子！汝等以何因緣故瞋惱？我當與汝所須，汝等所欲從我取之，悉當給汝令無所乏，若飲食衣服乃至資生所須。』是菩薩住檀那波羅蜜中，教眾生忍辱，作是言：『一切法中無有堅實。汝等所瞋，是因緣亦空、無堅實，皆從虛妄憶想生。汝以無根本瞋恚壞心，惡口罵詈、刀杖相加以至害命。汝等莫以是虛妄法起瞋故，墮地獄、畜生、餓鬼中，及餘惡道受無量苦。汝等莫以是虛妄無實諸法故而作罪業，以是罪業故，尚不得人身，何況得生佛世？諸人！佛世難值、人身難得，汝等莫失好時，若失好時則不可救。』是菩薩摩訶薩如是教化眾生，自行忍辱，亦教他人令行忍辱，讚歎忍辱法，歡喜讚歎行忍辱者。是菩薩令眾生住忍辱中，漸以三乘得盡眾苦。如是，須菩提！菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜，令眾生住忍辱。
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「須菩提！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜，令眾生精進？須菩提！菩薩見眾生懈怠，如是言：『汝等何以懈怠？』眾生言：『因緣少故。』是菩薩行檀那波羅蜜時，語諸人言：『我當令汝因緣具足，若布施、若持戒、若忍辱，如是等因緣故，令汝具足。』是眾生得菩薩利益因緣故，身精進、口精進、心精進。身精進、口精進、心精進故，一切善法具足，修聖無漏法。修聖無漏法故，當得須陀洹果，乃至阿羅漢果、辟支佛道，若得阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，住精進波羅蜜攝取眾生。
「須菩提！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜，令眾生精進？須菩提！菩薩見眾生懈怠，如是言：『汝等何以懈怠？』眾生言：『因緣少故。』是菩薩行檀那波羅蜜時，語諸人言：『我當令汝因緣具足，若布施、若持戒、若忍辱，如是等因緣故，令汝具足。』是眾生得菩薩利益因緣故，身精進、口精進、心精進。身精進、口精進、心精進故，一切善法具足，修聖無漏法。修聖無漏法故，當得須陀洹果，乃至阿羅漢果、辟支佛道，若得阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，住精進波羅蜜攝取眾生。
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「須菩提！云何菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，教化眾生，令修禪那波羅蜜？」
「須菩提！云何菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，教化眾生，令修禪那波羅蜜？」
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佛告須菩提言：「菩薩見眾生亂心，作是言：『汝等可修禪定。』眾生言：『我等因緣不具足故。』菩薩言：『我當與汝等作因緣，以是因緣故，令汝心不隨覺觀，心不馳散。』眾生以是因緣故，斷覺觀，入初禪二禪三禪四禪，行慈悲喜捨心。眾生以是禪無量心因緣故，能修四念處乃至八聖道分。修三十七助道法時，漸入三乘而般涅槃，終不失道。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，以檀那波羅蜜攝取眾生，令行禪那波羅蜜。
佛告須菩提言：「菩薩見眾生亂心，作是言：『汝等可修禪定。』眾生言：『我等因緣不具足故。』菩薩言：『我當與汝等作因緣，以是因緣故，令汝心不隨覺觀，心不馳散。』眾生以是因緣故，斷覺觀，入初禪二禪三禪四禪，行慈悲喜捨心。眾生以是禪無量心因緣故，能修四念處乃至八聖道分。修三十七助道法時，漸入三乘而般涅槃，終不失道。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，以檀那波羅蜜攝取眾生，令行禪那波羅蜜。
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「須菩提！云何菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜，以般若波羅蜜攝取眾生？須菩提！菩薩見眾生愚癡無有智慧，作是言：『汝等何以故不修智慧？』眾生言：『因緣未具足故。』菩薩住檀那波羅蜜中，作是言：『汝等所須得智慧具足，從我取之，所謂布施、持戒、忍辱、精進、入禪定。是因緣具足已，汝等如是思惟：「思惟般若波羅蜜時，有法可得不？若我、若眾生、若壽命，乃至知者、見者可得不？若色受想行識，若欲界、色界、無色界，若六波羅蜜，若三十七助道法，若須陀洹果，若斯陀含、阿那含、阿羅漢果、辟支佛道，若阿耨多羅三藐三菩提可得不？」』是眾生如是思惟時，於般若波羅蜜中無有法可得、可著處。若不著諸法，是時不見法有生有滅、有垢有淨，不分別是地獄、是畜生、是餓鬼、是阿修羅眾、是天、是人，是持戒、是破戒，是須陀洹、是斯陀含、是阿那含、是阿羅漢、是辟支佛、是佛。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，以般若波羅蜜攝取眾生。
「須菩提！云何菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜，以般若波羅蜜攝取眾生？須菩提！菩薩見眾生愚癡無有智慧，作是言：『汝等何以故不修智慧？』眾生言：『因緣未具足故。』菩薩住檀那波羅蜜中，作是言：『汝等所須得智慧具足，從我取之，所謂布施、持戒、忍辱、精進、入禪定。是因緣具足已，汝等如是思惟：「思惟般若波羅蜜時，有法可得不？若我、若眾生、若壽命，乃至知者、見者可得不？若色受想行識，若欲界、色界、無色界，若六波羅蜜，若三十七助道法，若須陀洹果，若斯陀含、阿那含、阿羅漢果、辟支佛道，若阿耨多羅三藐三菩提可得不？」』是眾生如是思惟時，於般若波羅蜜中無有法可得、可著處。若不著諸法，是時不見法有生有滅、有垢有淨，不分別是地獄、是畜生、是餓鬼、是阿修羅眾、是天、是人，是持戒、是破戒，是須陀洹、是斯陀含、是阿那含、是阿羅漢、是辟支佛、是佛。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，以般若波羅蜜攝取眾生。
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「須菩提！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中，以尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，乃至三十七助道法，攝取眾生？須菩提！菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中，以供養具利益眾生。以是利益因緣故，眾生能修四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。眾生行是三十七助道法，於生死中得解脫。如是，須菩提！菩薩摩訶薩以無漏聖法攝取眾生。
「須菩提！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中，以尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，乃至三十七助道法，攝取眾生？須菩提！菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中，以供養具利益眾生。以是利益因緣故，眾生能修四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。眾生行是三十七助道法，於生死中得解脫。如是，須菩提！菩薩摩訶薩以無漏聖法攝取眾生。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩教化眾生時，如是言：『諸善男子！汝等從我取所須物，若飲食衣服、臥具香華，乃至七寶等種種資生所須，汝當以是攝取眾生。汝等長夜利益安樂，莫作是念：「是物非我所有，我長夜為眾生故集此諸物。」汝等當取是物，如己物無異，教化眾生，令行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，乃至令得三十七助道法，佛十力乃至十八不共法，亦令得諸無漏果，所謂須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，應如是教化眾生，令得離三惡道及一切生死往來苦。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩教化眾生時，如是言：『諸善男子！汝等從我取所須物，若飲食衣服、臥具香華，乃至七寶等種種資生所須，汝當以是攝取眾生。汝等長夜利益安樂，莫作是念：「是物非我所有，我長夜為眾生故集此諸物。」汝等當取是物，如己物無異，教化眾生，令行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，乃至令得三十七助道法，佛十力乃至十八不共法，亦令得諸無漏果，所謂須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，應如是教化眾生，令得離三惡道及一切生死往來苦。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜，教化眾生，作是語：『眾生！汝等少何因緣故破戒，我當與汝作具足因緣，若布施乃至智慧，及種種資生所須。』是菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜，利益眾生，令行十善、遠離十不善道。是諸眾生持諸戒，不破戒、不缺戒、不濁戒、不雜戒、不取戒，漸以三乘而得盡苦。尸羅波羅蜜為首，如檀那波羅蜜說。餘四波羅蜜亦如是。」
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜，教化眾生，作是語：『眾生！汝等少何因緣故破戒，我當與汝作具足因緣，若布施乃至智慧，及種種資生所須。』是菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜，利益眾生，令行十善、遠離十不善道。是諸眾生持諸戒，不破戒、不缺戒、不濁戒、不雜戒、不取戒，漸以三乘而得盡苦。尸羅波羅蜜為首，如檀那波羅蜜說。餘四波羅蜜亦如是。」
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摩訶般若波羅蜜經卷第二十五
摩訶般若波羅蜜經卷第二十五
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