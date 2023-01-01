摩訶般若波羅蜜經卷第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第二十五

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

實際品第八十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實際品第八十

須菩提白佛言：「世尊！若眾生畢竟不可得，菩薩為誰故行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若眾生畢竟不可得，菩薩為誰故行般若波羅蜜？」

佛告須菩提：「菩薩為實際故行般若波羅蜜。須菩提！實際、眾生際異者，菩薩不行般若波羅蜜。須菩提！實際！眾生際不異。以是故，菩薩摩訶薩為利益眾生故行般若波羅蜜。復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以不壞實際法，立眾生於實際中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩為實際故行般若波羅蜜。須菩提！實際、眾生際異者，菩薩不行般若波羅蜜。須菩提！實際！眾生際不異。以是故，菩薩摩訶薩為利益眾生故行般若波羅蜜。復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以不壞實際法，立眾生於實際中。」

須菩提白佛言：「世尊！若實際即是眾生際，菩薩則為建立實際於實際。世尊！若建立實際於實際，則為建立自性於自性。世尊！不應建立自性於自性。世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，建立眾生於實際？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若實際即是眾生際，菩薩則為建立實際於實際。世尊！若建立實際於實際，則為建立自性於自性。世尊！不應建立自性於自性。世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，建立眾生於實際？」

佛告須菩提：「實際不可建立於實際，自性不可建立於自性。須菩提！今菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，建立眾生於實際，實際亦不異眾生際，實際、眾生際無二無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「實際不可建立於實際，自性不可建立於自性。須菩提！今菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，建立眾生於實際，實際亦不異眾生際，實際、眾生際無二無別。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是諸菩薩摩訶薩方便力，用是方便力，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，建立眾生於實際，亦不壞實際相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是諸菩薩摩訶薩方便力，用是方便力，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，建立眾生於實際，亦不壞實際相？」

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，建立眾生於布施。建立已，說布施先後際相空，作是言：『如是布施，前際空、後際空、中際亦空；施者亦空、施報亦空、受者亦空。諸善男子！是一切法實際中不可得。汝等莫念布施異、施者異、施報異、受者異。若汝等不念布施異、施者異、施報異、受者異，是時布施能取甘露味，得甘露味果。汝善男子！以是布施故，莫著色、莫著受想行識。何以故？是布施布施相空，施者施者空，施報施報空，受者受者空。空中布施不可得、施者不可得、施報不可得、受者不可得。何以故？是諸法畢竟自性空故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，建立眾生於布施。建立已，說布施先後際相空，作是言：『如是布施，前際空、後際空、中際亦空；施者亦空、施報亦空、受者亦空。諸善男子！是一切法實際中不可得。汝等莫念布施異、施者異、施報異、受者異。若汝等不念布施異、施者異、施報異、受者異，是時布施能取甘露味，得甘露味果。汝善男子！以是布施故，莫著色、莫著受想行識。何以故？是布施布施相空，施者施者空，施報施報空，受者受者空。空中布施不可得、施者不可得、施報不可得、受者不可得。何以故？是諸法畢竟自性空故。』

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故教眾生持戒，語眾生言：『汝善男子！除捨殺生法，乃至除捨邪見法。何以故？善男子！如汝所分別法，是諸法無如是性。汝善男子！當諦思惟何等是眾生而欲奪命？用何等物奪命？乃至邪見亦如是。』須菩提！菩薩摩訶薩如是方便力成就眾生，是菩薩摩訶薩即為眾生說布施、持戒果報：『是布施、持戒果報自性空。知布施、持戒果報自性空已，是中不著。不著故，心不散，能生智慧。以是智慧斷一切結使煩惱習，入無餘涅槃。是世俗法，非第一實義。何以故？空中無有滅亦無使滅者，諸法畢竟空即是涅槃。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故教眾生持戒，語眾生言：『汝善男子！除捨殺生法，乃至除捨邪見法。何以故？善男子！如汝所分別法，是諸法無如是性。汝善男子！當諦思惟何等是眾生而欲奪命？用何等物奪命？乃至邪見亦如是。』須菩提！菩薩摩訶薩如是方便力成就眾生，是菩薩摩訶薩即為眾生說布施、持戒果報：『是布施、持戒果報自性空。知布施、持戒果報自性空已，是中不著。不著故，心不散，能生智慧。以是智慧斷一切結使煩惱習，入無餘涅槃。是世俗法，非第一實義。何以故？空中無有滅亦無使滅者，諸法畢竟空即是涅槃。』

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩見眾生瞋恚惱心，教言：『汝善男子來！修行忍辱作忍辱人，當樂忍辱。汝所瞋者自性空。汝來，善男子！如是思惟：「我於何所法中瞋？誰為瞋者？所瞋者誰？是法皆空，是性空法無不空時。是空非諸佛作，非辟支佛、聲聞作，非菩薩摩訶薩作，非諸天、鬼神、龍王、阿修羅、緊陀羅、摩睺羅伽，非四天王天乃至非他化自在天，非梵眾天乃至非淨居天，非無邊空處乃至非有想非無想諸天所作。」汝當如是思惟：「瞋誰？誰是瞋者？何等是瞋事？是一切法性空，性空法無有所瞋。」』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以是因緣建立眾生於性空，次第漸漸示教利喜，令得阿耨多羅三藐三菩提。是世俗法，非第一實義。何以故？是性空中無有得者、無有得法、無有得處。須菩提！是名實際性空法。菩薩摩訶薩為眾生故行是法，眾生亦不可得。何以故？一切法離眾生相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩見眾生瞋恚惱心，教言：『汝善男子來！修行忍辱作忍辱人，當樂忍辱。汝所瞋者自性空。汝來，善男子！如是思惟：「我於何所法中瞋？誰為瞋者？所瞋者誰？是法皆空，是性空法無不空時。是空非諸佛作，非辟支佛、聲聞作，非菩薩摩訶薩作，非諸天、鬼神、龍王、阿修羅、緊陀羅、摩睺羅伽，非四天王天乃至非他化自在天，非梵眾天乃至非淨居天，非無邊空處乃至非有想非無想諸天所作。」汝當如是思惟：「瞋誰？誰是瞋者？何等是瞋事？是一切法性空，性空法無有所瞋。」』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以是因緣建立眾生於性空，次第漸漸示教利喜，令得阿耨多羅三藐三菩提。是世俗法，非第一實義。何以故？是性空中無有得者、無有得法、無有得處。須菩提！是名實際性空法。菩薩摩訶薩為眾生故行是法，眾生亦不可得。何以故？一切法離眾生相。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，方便力故，見眾生懈怠，教令身精進心精進。作是言：『諸善男子！諸法性空中，無懈怠法、無懈怠者、無懈怠事。是一切法性皆空，無過性空者。汝等生身精進、心精進，為生善法故莫懈怠。善法者，若布施、若持戒、若忍辱、若精進、若禪定、若智慧；若諸禪定、解脫、三昧；若四念處乃至八聖道分；若空解脫門，無相、無作解脫門；乃至十八不共法莫懈怠。諸善男子！是一切法性空中當知無礙相，無礙法中無懈怠者、無懈怠法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，教眾生令住性空，不墮二法。何以故？是性空中無二無別故。是無二法，則無可著處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，方便力故，見眾生懈怠，教令身精進心精進。作是言：『諸善男子！諸法性空中，無懈怠法、無懈怠者、無懈怠事。是一切法性皆空，無過性空者。汝等生身精進、心精進，為生善法故莫懈怠。善法者，若布施、若持戒、若忍辱、若精進、若禪定、若智慧；若諸禪定、解脫、三昧；若四念處乃至八聖道分；若空解脫門，無相、無作解脫門；乃至十八不共法莫懈怠。諸善男子！是一切法性空中當知無礙相，無礙法中無懈怠者、無懈怠法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，教眾生令住性空，不墮二法。何以故？是性空中無二無別故。是無二法，則無可著處。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行性空般若波羅蜜時，教眾生令精進。作是言：『諸善男子！勤精進若布施、若持戒、若忍辱、若精進、若禪定、若智慧；若禪定、解脫、三昧；若四念處乃至八聖道分；若空解脫門，無相、無作解脫門；若佛十力、若四無所畏、若四無礙智、若十八不共法、若大慈大悲。是諸法，汝等莫念二相、莫念不二相。何以故？是法性皆空。是性空法，不應用二相念、不應用不二相念。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故成就眾生。成就眾生已，次第教令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、菩薩位，令得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行性空般若波羅蜜時，教眾生令精進。作是言：『諸善男子！勤精進若布施、若持戒、若忍辱、若精進、若禪定、若智慧；若禪定、解脫、三昧；若四念處乃至八聖道分；若空解脫門，無相、無作解脫門；若佛十力、若四無所畏、若四無礙智、若十八不共法、若大慈大悲。是諸法，汝等莫念二相、莫念不二相。何以故？是法性皆空。是性空法，不應用二相念、不應用不二相念。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故成就眾生。成就眾生已，次第教令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、菩薩位，令得阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，見眾生亂心，以方便力，為利益眾生故，作是言：『諸善男子！當修禪定。汝莫生亂想，當生一心。何以故？是法性皆空性，空中無有法可得，若亂、若一心。汝等住是三昧，所有作業，若身、若口、若意，若布施、若持戒、若行忍辱、若勤精進、若行禪定、若修智慧，若行四念處乃至若行八聖道分，若行諸解脫、次第定，若行佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十隨形好，若聲聞道、若辟支佛道、若菩薩道、若佛道，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、若一切種智，若成就眾生、若淨佛國土。汝等皆當應隨所願，得住性空故。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，方便力為利益眾生故，從初發意終不懈廢，常求善法利益眾生。從一佛國至一佛國，供養諸佛，從諸佛聞法，捨身受身乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不忘失。是菩薩常得諸陀羅尼法，諸根具足，所謂身根、語根、意根。何以故？是菩薩摩訶薩常修一切種智。修一切種智故，一切諸道皆修，若聲聞道、若辟支佛道、若菩薩神通道。行神通道菩薩常利益眾生，終不忘失。是菩薩住報得神通，利益眾生，入生死五道終不耗減。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空，以禪定利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，見眾生亂心，以方便力，為利益眾生故，作是言：『諸善男子！當修禪定。汝莫生亂想，當生一心。何以故？是法性皆空性，空中無有法可得，若亂、若一心。汝等住是三昧，所有作業，若身、若口、若意，若布施、若持戒、若行忍辱、若勤精進、若行禪定、若修智慧，若行四念處乃至若行八聖道分，若行諸解脫、次第定，若行佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十隨形好，若聲聞道、若辟支佛道、若菩薩道、若佛道，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、若一切種智，若成就眾生、若淨佛國土。汝等皆當應隨所願，得住性空故。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，方便力為利益眾生故，從初發意終不懈廢，常求善法利益眾生。從一佛國至一佛國，供養諸佛，從諸佛聞法，捨身受身乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不忘失。是菩薩常得諸陀羅尼法，諸根具足，所謂身根、語根、意根。何以故？是菩薩摩訶薩常修一切種智。修一切種智故，一切諸道皆修，若聲聞道、若辟支佛道、若菩薩神通道。行神通道菩薩常利益眾生，終不忘失。是菩薩住報得神通，利益眾生，入生死五道終不耗減。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空，以禪定利益眾生。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空，以方便力故利益眾生，作是言：『汝等諸善男子！觀一切法性空。善男子！汝等當作諸業，若身業、若口業、若意業，取甘露味，得甘露果。性空中無有法退。何以故？性空不退，亦無退者。以性空非法亦非非法，於無所有法中，云何當有退？』須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，如是教眾生常不懈廢。是菩薩自行十善，亦教他人行十善，五戒、八戒成就齋亦如是。自行初禪，亦教他人令行初禪，乃至第四禪亦如是。常自行慈心，亦教他人令行慈心，乃至捨心亦如是。自行無邊空處，亦教他人令行無邊空處，乃至非有想非無想處亦如是。自行四念處，亦教他人令行四念處，乃至八聖道分、佛十力乃至八十隨形好亦如是。自於須陀洹果中生智慧亦不住是中，亦教他人令得須陀洹果，乃至阿羅漢亦如是。自於辟支佛道中生智慧亦不住是中，亦教他人令得辟支佛道。自生阿耨多羅三藐三菩提道，亦教他人令生阿耨多羅三藐三菩提道。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行菩薩道時，方便力故，終不懈廢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空，以方便力故利益眾生，作是言：『汝等諸善男子！觀一切法性空。善男子！汝等當作諸業，若身業、若口業、若意業，取甘露味，得甘露果。性空中無有法退。何以故？性空不退，亦無退者。以性空非法亦非非法，於無所有法中，云何當有退？』須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，如是教眾生常不懈廢。是菩薩自行十善，亦教他人行十善，五戒、八戒成就齋亦如是。自行初禪，亦教他人令行初禪，乃至第四禪亦如是。常自行慈心，亦教他人令行慈心，乃至捨心亦如是。自行無邊空處，亦教他人令行無邊空處，乃至非有想非無想處亦如是。自行四念處，亦教他人令行四念處，乃至八聖道分、佛十力乃至八十隨形好亦如是。自於須陀洹果中生智慧亦不住是中，亦教他人令得須陀洹果，乃至阿羅漢亦如是。自於辟支佛道中生智慧亦不住是中，亦教他人令得辟支佛道。自生阿耨多羅三藐三菩提道，亦教他人令生阿耨多羅三藐三菩提道。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行菩薩道時，方便力故，終不懈廢。」

須菩提白佛言：「世尊！若諸法性常空，常空中眾生不可得，法、非法亦不可得。菩薩摩訶薩云何求一切種智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若諸法性常空，常空中眾生不可得，法、非法亦不可得。菩薩摩訶薩云何求一切種智？」

佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。諸法性皆空，空中眾生不可得，法、非法亦不可得。須菩提！若一切法性不空，菩薩摩訶薩不依性空成阿耨多羅三藐三菩提、為眾生說性空法。須菩提！色性空，受想行識性空。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，說五陰性空法，說十二入、十八界性空法，說四禪、四無量心、四無色定，四念處乃至八聖道分性空法，說三解脫門、八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十隨形好性空法，說須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、一切種智斷煩惱習性空法。須菩提！若內空性不空，外空乃至無法有法空性不空者，則壞空性。是性空不常不斷。何以故？是性空無住處，亦無所從來，亦無所從去。須菩提！是名法住相。是中無法，無聚無散、無增無減、無生無滅、無垢無淨，是為諸法相。菩薩摩訶薩住是中，發阿耨多羅三藐三菩提心，不見法有所發，無發無住是名法住相。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，見一切法性空，不轉阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是菩薩不見有法能障礙，當何處生疑？是名阿耨多羅三藐三菩提性空。不得眾生、不得我、不得人、不得壽、不得命，乃至不得知者、見者，性空中色不可得，受想行識不可得，乃至八十隨形好不可得。須菩提！譬如佛化作四眾——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷——常為是諸眾說法，千萬億劫不斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。諸法性皆空，空中眾生不可得，法、非法亦不可得。須菩提！若一切法性不空，菩薩摩訶薩不依性空成阿耨多羅三藐三菩提、為眾生說性空法。須菩提！色性空，受想行識性空。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，說五陰性空法，說十二入、十八界性空法，說四禪、四無量心、四無色定，四念處乃至八聖道分性空法，說三解脫門、八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十隨形好性空法，說須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、一切種智斷煩惱習性空法。須菩提！若內空性不空，外空乃至無法有法空性不空者，則壞空性。是性空不常不斷。何以故？是性空無住處，亦無所從來，亦無所從去。須菩提！是名法住相。是中無法，無聚無散、無增無減、無生無滅、無垢無淨，是為諸法相。菩薩摩訶薩住是中，發阿耨多羅三藐三菩提心，不見法有所發，無發無住是名法住相。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，見一切法性空，不轉阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是菩薩不見有法能障礙，當何處生疑？是名阿耨多羅三藐三菩提性空。不得眾生、不得我、不得人、不得壽、不得命，乃至不得知者、見者，性空中色不可得，受想行識不可得，乃至八十隨形好不可得。須菩提！譬如佛化作四眾——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷——常為是諸眾說法，千萬億劫不斷。」

佛告須菩提：「是諸化眾，當得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，得阿耨多羅三藐三菩提記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「是諸化眾，當得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，得阿耨多羅三藐三菩提記不？」

須菩提言：「不也，世尊！何以故？是諸化眾無有根本實事故。一切諸法性空，亦無根本實事。何等是眾生得須陀洹果乃至阿羅漢果，得阿耨多羅三藐三菩提記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！何以故？是諸化眾無有根本實事故。一切諸法性空，亦無根本實事。何等是眾生得須陀洹果乃至阿羅漢果，得阿耨多羅三藐三菩提記？」

「須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，為眾生說性空法，是眾生實不可得。以眾生墮顛倒故，拔眾生令住不顛倒。顛倒即是無顛倒，顛倒、不顛倒雖一相，而多顛倒、少不顛倒。無顛倒處中則無我無眾生，乃至無知者、見者。無顛倒處中亦無色，無受想行識，無十二入乃至無阿耨多羅三藐三菩提，是名諸法性空。菩薩摩訶薩住是中行般若波羅蜜時，於眾生相顛倒中拔出眾生，所謂無眾生有眾生相中拔出，乃至知者、見者相中拔出。於無色色相中、無受想行識受想行識相中拔出眾生，十二入、十八界乃至一切有漏法亦如是。須菩提！亦有諸無漏法，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。如是等法雖無漏法，亦不如第一義相。第一義相者，無作、無為、無生、無相、無說，是名第一義，亦名性空，亦名諸佛道。是中不得眾生，乃至不得知者、見者。不得色受想行識，乃至不得八十隨形好。何以故？菩薩摩訶薩非為道法故求阿耨多羅三藐三菩提心，為諸法實相性空故求阿耨多羅三藐三菩提。是性空前際亦是性空，後際亦是性空，中際亦是性空。常性空，無不性空時。菩薩摩訶薩行是性空般若波羅蜜，為眾生種種著相欲拔出故，求道種智。求道種智時遍行一切道，若聲聞道、若辟支佛道、若菩薩道。是菩薩具足一切道，拔出眾生於邪想著，淨佛國土已，隨其壽命得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！過去十方諸佛道所謂性空，未來現在十方諸佛道亦性空。離性空，世間無道、無道果。要從親近諸佛聞是諸法性空，行是法不失薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，為眾生說性空法，是眾生實不可得。以眾生墮顛倒故，拔眾生令住不顛倒。顛倒即是無顛倒，顛倒、不顛倒雖一相，而多顛倒、少不顛倒。無顛倒處中則無我無眾生，乃至無知者、見者。無顛倒處中亦無色，無受想行識，無十二入乃至無阿耨多羅三藐三菩提，是名諸法性空。菩薩摩訶薩住是中行般若波羅蜜時，於眾生相顛倒中拔出眾生，所謂無眾生有眾生相中拔出，乃至知者、見者相中拔出。於無色色相中、無受想行識受想行識相中拔出眾生，十二入、十八界乃至一切有漏法亦如是。須菩提！亦有諸無漏法，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。如是等法雖無漏法，亦不如第一義相。第一義相者，無作、無為、無生、無相、無說，是名第一義，亦名性空，亦名諸佛道。是中不得眾生，乃至不得知者、見者。不得色受想行識，乃至不得八十隨形好。何以故？菩薩摩訶薩非為道法故求阿耨多羅三藐三菩提心，為諸法實相性空故求阿耨多羅三藐三菩提。是性空前際亦是性空，後際亦是性空，中際亦是性空。常性空，無不性空時。菩薩摩訶薩行是性空般若波羅蜜，為眾生種種著相欲拔出故，求道種智。求道種智時遍行一切道，若聲聞道、若辟支佛道、若菩薩道。是菩薩具足一切道，拔出眾生於邪想著，淨佛國土已，隨其壽命得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！過去十方諸佛道所謂性空，未來現在十方諸佛道亦性空。離性空，世間無道、無道果。要從親近諸佛聞是諸法性空，行是法不失薩婆若。」

須菩提白佛言：「世尊！甚希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！甚希有。」

「諸菩薩摩訶薩有行是性空法，亦不壞性空相，所謂色與性空異，受想行識與性空異，乃至阿耨多羅三藐三菩提與性空異。須菩提！色即是性空、性空即是色，乃至阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提即是性空、性空即是阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩有行是性空法，亦不壞性空相，所謂色與性空異，受想行識與性空異，乃至阿耨多羅三藐三菩提與性空異。須菩提！色即是性空、性空即是色，乃至阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提即是性空、性空即是阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告須菩提：「若色與性空異，若受想行識與性空異，乃至阿耨多羅三藐三菩提與性空異，菩薩摩訶薩不能得一切種智。須菩提！今色不異性空，乃至阿耨多羅三藐三菩提不異性空。以是故，菩薩摩訶薩知一切法性空，發意求阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是中無有法若實若常，但凡夫著色受想行識，凡夫取色相、取受想行識相有我，心著內外法故，受後身色受想行識。以是因緣故，不得脫生老病死愁憂苦惱，往來五道。以是事故，菩薩摩訶薩行性空波羅蜜，不壞色等諸法相，若空、若不空。何以故？色性空相不壞色，所謂是色是空，是受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提亦如是。譬如虛空不壞虛空，內虛空不壞外虛空，外虛空不壞內虛空。如是，須菩提！色不壞色空相，色空相不壞色。何以故？是二法無有性能有所壞，所謂是空、是非空，乃至阿耨多羅三藐三菩提亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若色與性空異，若受想行識與性空異，乃至阿耨多羅三藐三菩提與性空異，菩薩摩訶薩不能得一切種智。須菩提！今色不異性空，乃至阿耨多羅三藐三菩提不異性空。以是故，菩薩摩訶薩知一切法性空，發意求阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是中無有法若實若常，但凡夫著色受想行識，凡夫取色相、取受想行識相有我，心著內外法故，受後身色受想行識。以是因緣故，不得脫生老病死愁憂苦惱，往來五道。以是事故，菩薩摩訶薩行性空波羅蜜，不壞色等諸法相，若空、若不空。何以故？色性空相不壞色，所謂是色是空，是受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提亦如是。譬如虛空不壞虛空，內虛空不壞外虛空，外虛空不壞內虛空。如是，須菩提！色不壞色空相，色空相不壞色。何以故？是二法無有性能有所壞，所謂是空、是非空，乃至阿耨多羅三藐三菩提亦如是。」

須菩提白佛言：「世尊！若一切法空無分別，云何菩薩摩訶薩從初發意以來作是願：『我當得阿耨多羅三藐三菩提。』世尊！若一切法無分別，云何菩薩發心言：『我當得阿耨多羅三藐三菩提。』世尊！若分別諸法，不能得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若一切法空無分別，云何菩薩摩訶薩從初發意以來作是願：『我當得阿耨多羅三藐三菩提。』世尊！若一切法無分別，云何菩薩發心言：『我當得阿耨多羅三藐三菩提。』世尊！若分別諸法，不能得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告須菩提：「如是，如是！若菩薩摩訶薩行二相者，無阿耨多羅三藐三菩提。若分別作二分者，無阿耨多羅三藐三菩提。若不二、不分別諸法，則是阿耨多羅三藐三菩提。菩提是不二相、不壞相。須菩提！是菩提，不色中行，不受想行識中行，乃至菩提亦不菩提中行。何以故？色即是菩提、菩提即是色，不二不分別，乃至十八不共法亦如是。是菩提非取故行、非捨故行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！若菩薩摩訶薩行二相者，無阿耨多羅三藐三菩提。若分別作二分者，無阿耨多羅三藐三菩提。若不二、不分別諸法，則是阿耨多羅三藐三菩提。菩提是不二相、不壞相。須菩提！是菩提，不色中行，不受想行識中行，乃至菩提亦不菩提中行。何以故？色即是菩提、菩提即是色，不二不分別，乃至十八不共法亦如是。是菩提非取故行、非捨故行。」

須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩菩提非取故行、非捨故行，菩薩摩訶薩菩提何處行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩菩提非取故行、非捨故行，菩薩摩訶薩菩提何處行？」

佛告須菩提：「於汝意云何，如佛所化人，在何處行？若取中行？若捨中行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，如佛所化人，在何處行？若取中行？若捨中行？」

須菩提言：「世尊！非取中行、非捨中行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！非取中行、非捨中行。」

佛言：「菩薩摩訶薩菩提亦如是，非取中行、非捨中行。須菩提！於汝意云何，阿羅漢夢中菩提何處行？若取中行、若捨中行不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩菩提亦如是，非取中行、非捨中行。須菩提！於汝意云何，阿羅漢夢中菩提何處行？若取中行、若捨中行不？」

「不也，世尊！非取中行、非捨中行。世尊！阿羅漢畢竟不眠，云何夢中菩提若取中行、若捨中行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！非取中行、非捨中行。世尊！阿羅漢畢竟不眠，云何夢中菩提若取中行、若捨中行？」

「須菩提！菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提亦如是，非取中行、非捨中行，所謂色中行乃至一切種智中行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提亦如是，非取中行、非捨中行，所謂色中行乃至一切種智中行。」

「世尊！將無菩薩摩訶薩不行十地，不行六波羅蜜，不行三十七助道法，不行十四空，不行諸禪定、解脫、三昧，不行佛十力乃至八十隨形好，住五神通，淨佛國土、成就眾生，得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！將無菩薩摩訶薩不行十地，不行六波羅蜜，不行三十七助道法，不行十四空，不行諸禪定、解脫、三昧，不行佛十力乃至八十隨形好，住五神通，淨佛國土、成就眾生，得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。今菩薩離菩提無處行，若不具足十地、六波羅蜜、四禪、四無量心、四無色定、四念處，乃至八聖道分，空、無相、無作，佛十力乃至八十隨形好，常捨行不誑法、不錯謬法。不具足是諸法，終不得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩住色相中，住受想行識相中，乃至住阿耨多羅三藐三菩提相中，能具足十地，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。是相常寂滅，無有法能增能減、能生能滅、能垢能淨、能得道、能得果。世諦法故，菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提，非第一實義。何以故？第一義中無有色乃至無阿耨多羅三藐三菩提，亦無行阿耨多羅三藐三菩提者。是一切法皆以世諦故說，非第一義。須菩提！菩薩摩訶薩從初發意以來，行阿耨多羅三藐三菩提，菩提亦不增、眾生亦不減，菩薩亦不增減。須菩提！於意云何，若人初得道時，住無間三昧，得無漏根，成就若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿羅漢果。汝爾時有所得，若夢、若心、若道、若道果不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。今菩薩離菩提無處行，若不具足十地、六波羅蜜、四禪、四無量心、四無色定、四念處，乃至八聖道分，空、無相、無作，佛十力乃至八十隨形好，常捨行不誑法、不錯謬法。不具足是諸法，終不得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩住色相中，住受想行識相中，乃至住阿耨多羅三藐三菩提相中，能具足十地，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。是相常寂滅，無有法能增能減、能生能滅、能垢能淨、能得道、能得果。世諦法故，菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提，非第一實義。何以故？第一義中無有色乃至無阿耨多羅三藐三菩提，亦無行阿耨多羅三藐三菩提者。是一切法皆以世諦故說，非第一義。須菩提！菩薩摩訶薩從初發意以來，行阿耨多羅三藐三菩提，菩提亦不增、眾生亦不減，菩薩亦不增減。須菩提！於意云何，若人初得道時，住無間三昧，得無漏根，成就若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿羅漢果。汝爾時有所得，若夢、若心、若道、若道果不？」

須菩提言：「世尊！不得也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！不得也。」

佛言：「須菩提！云何當知得阿羅漢道者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！云何當知得阿羅漢道者？」

「世尊！世諦法故，分別名阿羅漢道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！世諦法故，分別名阿羅漢道。」

佛言：「如是，如是！須菩提！世諦故，說名菩薩，說名色受想行識乃至一切種智。是菩提中無法可得，若增若減，以諸法性空故。諸法性空尚不可得，何況得初地心乃至十地心，六波羅蜜，三十七助道法，空三昧，無相、無作三昧，乃至一切佛法當有所得，無有是處。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行阿耨多羅三藐三菩提，得阿耨多羅三藐三菩提，利益眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！世諦故，說名菩薩，說名色受想行識乃至一切種智。是菩提中無法可得，若增若減，以諸法性空故。諸法性空尚不可得，何況得初地心乃至十地心，六波羅蜜，三十七助道法，空三昧，無相、無作三昧，乃至一切佛法當有所得，無有是處。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行阿耨多羅三藐三菩提，得阿耨多羅三藐三菩提，利益眾生。」

摩訶般若波羅蜜經具足品第八十一(丹照明品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經具足品第八十一(丹照明品)

須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行六波羅蜜、十八空、三十七助道法，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，不具足菩薩道，不能得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！菩薩摩訶薩當云何具足菩薩道，能得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行六波羅蜜、十八空、三十七助道法，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，不具足菩薩道，不能得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！菩薩摩訶薩當云何具足菩薩道，能得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，行檀那波羅蜜，不得施、不得施者、不得受者，亦不遠離是法行檀那波羅蜜，是則照明菩薩道。如是，須菩提！菩薩以方便力故，具足菩薩道。具足已，能得阿耨多羅三藐三菩提。持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，乃至十八不共法亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，行檀那波羅蜜，不得施、不得施者、不得受者，亦不遠離是法行檀那波羅蜜，是則照明菩薩道。如是，須菩提！菩薩以方便力故，具足菩薩道。具足已，能得阿耨多羅三藐三菩提。持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，乃至十八不共法亦如是。」

舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩習般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩習般若波羅蜜？」

佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，不壞色、不隨色。何以故？是色性無故，不壞不隨，乃至受想行識亦如是。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，檀那波羅蜜不壞不隨。何以故？檀那波羅蜜性無故，乃至十八不共法亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，不壞色、不隨色。何以故？是色性無故，不壞不隨，乃至受想行識亦如是。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，檀那波羅蜜不壞不隨。何以故？檀那波羅蜜性無故，乃至十八不共法亦如是。」

舍利弗白佛言：「世尊！若諸法無自性可壞可隨者，云何菩薩摩訶薩能習般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩所學處？何以故？菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜，不能得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！若諸法無自性可壞可隨者，云何菩薩摩訶薩能習般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩所學處？何以故？菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜，不能得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告舍利弗：「如汝所言，菩薩不學般若波羅蜜，不能得阿耨多羅三藐三菩提，不離方便力故可得。舍利弗！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，若有一法性可得，應當取；若不可得，何所取？所謂此是般若波羅蜜，是禪那波羅蜜，是毘梨耶波羅蜜，是羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，是色受想行識乃至是阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！是般若波羅蜜不可取相，乃至一切諸佛法不可取相。舍利弗！是名不取般若波羅蜜乃至佛法，是菩薩摩訶薩所應學。菩薩摩訶薩於是中學時，學相亦不可得，何況般若波羅蜜？佛法、菩薩法、辟支佛法、聲聞法、凡夫人法？何以故？舍利弗！諸法無一法有性，如是無性諸法，何等是凡夫人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛？若無是諸賢聖，云何有法？以是法故，分別說是凡夫人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如汝所言，菩薩不學般若波羅蜜，不能得阿耨多羅三藐三菩提，不離方便力故可得。舍利弗！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，若有一法性可得，應當取；若不可得，何所取？所謂此是般若波羅蜜，是禪那波羅蜜，是毘梨耶波羅蜜，是羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，是色受想行識乃至是阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！是般若波羅蜜不可取相，乃至一切諸佛法不可取相。舍利弗！是名不取般若波羅蜜乃至佛法，是菩薩摩訶薩所應學。菩薩摩訶薩於是中學時，學相亦不可得，何況般若波羅蜜？佛法、菩薩法、辟支佛法、聲聞法、凡夫人法？何以故？舍利弗！諸法無一法有性，如是無性諸法，何等是凡夫人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛？若無是諸賢聖，云何有法？以是法故，分別說是凡夫人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛。」

舍利弗白佛言：「世尊！若諸法無性無實、無根本，云何知是凡夫人乃至是佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！若諸法無性無實、無根本，云何知是凡夫人乃至是佛？」

佛告舍利弗：「凡夫人所著處，色有性有實不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「凡夫人所著處，色有性有實不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「但以顛倒心故，受想行識乃至十八不共法亦如是。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，見諸法無性、無根本故，能發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「但以顛倒心故，受想行識乃至十八不共法亦如是。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，見諸法無性、無根本故，能發阿耨多羅三藐三菩提心。」

舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，見諸法無性、無根本故，能發阿耨多羅三藐三菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，見諸法無性、無根本故，能發阿耨多羅三藐三菩提心？」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見諸法根本住中退沒、生懈怠心。舍利弗！今諸法根本，實無我、無所有性、常空，但顛倒愚癡故，眾生著陰、入、界。是菩薩摩訶薩見諸法無所有性、常空、自相空時，行般若波羅蜜自立。如幻師為眾生說法，慳者為說布施法，破戒者為說持戒法，瞋者為說忍辱法，懈怠者為說精進法，亂者為說禪定法，愚癡者為說智慧法。令眾生住布施乃至智慧，然後為說聖法能出苦。用是法故，得須陀洹果，乃至得阿羅漢果、辟支佛道，乃至阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見諸法根本住中退沒、生懈怠心。舍利弗！今諸法根本，實無我、無所有性、常空，但顛倒愚癡故，眾生著陰、入、界。是菩薩摩訶薩見諸法無所有性、常空、自相空時，行般若波羅蜜自立。如幻師為眾生說法，慳者為說布施法，破戒者為說持戒法，瞋者為說忍辱法，懈怠者為說精進法，亂者為說禪定法，愚癡者為說智慧法。令眾生住布施乃至智慧，然後為說聖法能出苦。用是法故，得須陀洹果，乃至得阿羅漢果、辟支佛道，乃至阿耨多羅三藐三菩提。」

舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩得是眾生無所有，教令布施、持戒乃至智慧，然後為說聖法能出苦。以是法故，得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩得是眾生無所有，教令布施、持戒乃至智慧，然後為說聖法能出苦。以是法故，得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，無有有所得過罪。何以故？舍利弗！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不得眾生，但空法相續故，名為眾生。舍利弗！菩薩摩訶薩住二諦中為眾生說法：世諦、第一義諦。舍利弗！二諦中眾生雖不可得，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，為眾生說法。眾生聞是法，今世吾我尚不可得，何況當得阿耨多羅三藐三菩提者及所用法？如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，為眾生說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，無有有所得過罪。何以故？舍利弗！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不得眾生，但空法相續故，名為眾生。舍利弗！菩薩摩訶薩住二諦中為眾生說法：世諦、第一義諦。舍利弗！二諦中眾生雖不可得，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，為眾生說法。眾生聞是法，今世吾我尚不可得，何況當得阿耨多羅三藐三菩提者及所用法？如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以方便力故，為眾生說法。」

舍利弗白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩心曠大，無有法可得，若一相、若異相、若別相，而能如是大誓莊嚴。用是莊嚴故，不生欲界、不生色界、不生無色界，不見有為性、不見無為性，而於三界中度脫眾生，亦不得眾生。何以故？眾生不縛不解。眾生不縛不解故，無垢無淨。無垢無淨故，無分別五道。無分別五道故，無業、無煩惱。無業、無煩惱故，亦不應有果報。以是果報故，生三界中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩心曠大，無有法可得，若一相、若異相、若別相，而能如是大誓莊嚴。用是莊嚴故，不生欲界、不生色界、不生無色界，不見有為性、不見無為性，而於三界中度脫眾生，亦不得眾生。何以故？眾生不縛不解。眾生不縛不解故，無垢無淨。無垢無淨故，無分別五道。無分別五道故，無業、無煩惱。無業、無煩惱故，亦不應有果報。以是果報故，生三界中。」

佛告舍利弗：「如是，如是！如汝所言。若眾生先有後無，諸佛菩薩則有過罪；諸法五道生死亦如是。若先有後無，諸佛菩薩則有過罪。舍利弗！今有佛無佛，諸法相常住不異。是法相中，尚無我、無眾生、無壽命乃至無知者、無見者，何況當有色受想行識？若無是法，云何當有五道往來、拔出眾生處。舍利弗！是諸法性常空，以是故，諸菩薩摩訶薩從過去佛聞是法相，發阿耨多羅三藐三菩提意。是中無有法我當得，亦無有眾生定著處法不可出，但以眾生顛倒故著。以是故，菩薩摩訶薩發大誓莊嚴，常不退阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩不疑：『我當不得阿耨多羅三藐三菩提；我必當得阿耨多羅三藐三菩提。』得阿耨多羅三藐三菩提已，用實法利益眾生，令出顛倒。舍利弗！譬如幻師幻作百千萬億人，與種種飲食令飽滿，歡喜唱言：『我得大福。』於汝意云何，是中有人食飲飽滿不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是，如是！如汝所言。若眾生先有後無，諸佛菩薩則有過罪；諸法五道生死亦如是。若先有後無，諸佛菩薩則有過罪。舍利弗！今有佛無佛，諸法相常住不異。是法相中，尚無我、無眾生、無壽命乃至無知者、無見者，何況當有色受想行識？若無是法，云何當有五道往來、拔出眾生處。舍利弗！是諸法性常空，以是故，諸菩薩摩訶薩從過去佛聞是法相，發阿耨多羅三藐三菩提意。是中無有法我當得，亦無有眾生定著處法不可出，但以眾生顛倒故著。以是故，菩薩摩訶薩發大誓莊嚴，常不退阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩不疑：『我當不得阿耨多羅三藐三菩提；我必當得阿耨多羅三藐三菩提。』得阿耨多羅三藐三菩提已，用實法利益眾生，令出顛倒。舍利弗！譬如幻師幻作百千萬億人，與種種飲食令飽滿，歡喜唱言：『我得大福。』於汝意云何，是中有人食飲飽滿不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

佛言：「如是。舍利弗！菩薩摩訶薩從初發意以來，行六波羅蜜、四禪、四無量心、四無色定、四念處，乃至八聖道分、十四空、三解脫門、八背捨、九次第定，佛十力乃至十八不共法，具足菩薩道，成就眾生、淨佛國土；無眾生法可度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。舍利弗！菩薩摩訶薩從初發意以來，行六波羅蜜、四禪、四無量心、四無色定、四念處，乃至八聖道分、十四空、三解脫門、八背捨、九次第定，佛十力乃至十八不共法，具足菩薩道，成就眾生、淨佛國土；無眾生法可度。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩道？菩薩行是道，能成就眾生、淨佛國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩道？菩薩行是道，能成就眾生、淨佛國土。」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩從初發意以來，行檀那波羅蜜，行尸羅、羼提、毘梨耶、禪那、般若波羅蜜，乃至行十八不共法，成就眾生、淨佛國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩從初發意以來，行檀那波羅蜜，行尸羅、羼提、毘梨耶、禪那、般若波羅蜜，乃至行十八不共法，成就眾生、淨佛國土。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜成就眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜成就眾生？」

佛告須菩提：「有菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，自布施，亦教眾生布施，作是言：『諸善男子！汝等莫著布施。汝著布施故，當更受身；受身故，多受眾苦。諸善男子！諸法相中無所施、無施者、無受者，是三法性皆空，是性空法不可取，不可取相是性空。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，布施眾生，是中不得布施、不得施者、不得受者。何以故？無所得波羅蜜是名為檀那波羅蜜。是菩薩不得是三法故，能教眾生令得須陀洹果，乃至令得阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，成就眾生。是菩薩自行布施，亦教他人行布施，讚歎布施法，歡喜讚歎行布施者。是菩薩如是布施已，生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，若作小王、若轉輪聖王，是時以四事攝取眾生。何等四？布施、愛語、利行、同事。是四事攝取眾生已，眾生漸漸住於戒、四禪、四無量心、四無色定，四念處、八聖道分，空、無相、無作三昧，得入正位中，得須陀洹果乃至得阿羅漢果，若得辟支佛道，若教令得阿耨多羅三藐三菩提。作是言：『諸善男子！汝等當發阿耨多羅三藐三菩提心，是阿耨多羅三藐三菩提易得耳。何以故？無有定法眾生所著處，但顛倒故，眾生著處。是故汝等自離生死，亦當教他離生死；汝等當發心，能自利益，亦當得利益他人。』須菩提！菩薩摩訶薩應如是行檀那波羅蜜。是行檀那波羅蜜因緣故，從初發意以來，終不墮惡道，常作轉輪聖王。何以故！隨其所種，得大果報。是菩薩作轉輪聖王時，見有乞者，不作是念：『我為餘事故，受轉輪聖王果，但為利益一切眾生故。』是時作是言：『此是汝物，汝自取之。莫有所難，我無所惜。我為眾生故受生死，憐愍汝等故具足大悲。』行是大悲饒益眾生，亦不得實定眾生相，但有假名字故可說是眾生。是名字亦空，如響聲實不可說相。須菩提！菩薩摩訶薩應如是行檀那波羅蜜，於眾生中無所惜，乃至不惜自身肌肉，何況外物？以是法故，能出眾生生死。何等是法？所謂檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，乃至十八不共法，令眾生從生死中得脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「有菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，自布施，亦教眾生布施，作是言：『諸善男子！汝等莫著布施。汝著布施故，當更受身；受身故，多受眾苦。諸善男子！諸法相中無所施、無施者、無受者，是三法性皆空，是性空法不可取，不可取相是性空。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，布施眾生，是中不得布施、不得施者、不得受者。何以故？無所得波羅蜜是名為檀那波羅蜜。是菩薩不得是三法故，能教眾生令得須陀洹果，乃至令得阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，成就眾生。是菩薩自行布施，亦教他人行布施，讚歎布施法，歡喜讚歎行布施者。是菩薩如是布施已，生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，若作小王、若轉輪聖王，是時以四事攝取眾生。何等四？布施、愛語、利行、同事。是四事攝取眾生已，眾生漸漸住於戒、四禪、四無量心、四無色定，四念處、八聖道分，空、無相、無作三昧，得入正位中，得須陀洹果乃至得阿羅漢果，若得辟支佛道，若教令得阿耨多羅三藐三菩提。作是言：『諸善男子！汝等當發阿耨多羅三藐三菩提心，是阿耨多羅三藐三菩提易得耳。何以故？無有定法眾生所著處，但顛倒故，眾生著處。是故汝等自離生死，亦當教他離生死；汝等當發心，能自利益，亦當得利益他人。』須菩提！菩薩摩訶薩應如是行檀那波羅蜜。是行檀那波羅蜜因緣故，從初發意以來，終不墮惡道，常作轉輪聖王。何以故！隨其所種，得大果報。是菩薩作轉輪聖王時，見有乞者，不作是念：『我為餘事故，受轉輪聖王果，但為利益一切眾生故。』是時作是言：『此是汝物，汝自取之。莫有所難，我無所惜。我為眾生故受生死，憐愍汝等故具足大悲。』行是大悲饒益眾生，亦不得實定眾生相，但有假名字故可說是眾生。是名字亦空，如響聲實不可說相。須菩提！菩薩摩訶薩應如是行檀那波羅蜜，於眾生中無所惜，乃至不惜自身肌肉，何況外物？以是法故，能出眾生生死。何等是法？所謂檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，乃至十八不共法，令眾生從生死中得脫。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中，布施已，作是言：『諸善男子！汝等持戒來，我當供給汝等，令無所乏短，衣食臥具乃至資生所須，盡當給汝。汝等乏少故破戒，我當給汝所須，令無所乏，若飲食乃至七寶。汝等住是戒律儀中，漸漸當得盡苦，成於三乘而得度脫，若聲聞乘、辟支佛乘、佛乘。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中，布施已，作是言：『諸善男子！汝等持戒來，我當供給汝等，令無所乏短，衣食臥具乃至資生所須，盡當給汝。汝等乏少故破戒，我當給汝所須，令無所乏，若飲食乃至七寶。汝等住是戒律儀中，漸漸當得盡苦，成於三乘而得度脫，若聲聞乘、辟支佛乘、佛乘。』

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中，若見眾生瞋惱，作是言：『諸善男子！汝等以何因緣故瞋惱？我當與汝所須，汝等所欲從我取之，悉當給汝令無所乏，若飲食衣服乃至資生所須。』是菩薩住檀那波羅蜜中，教眾生忍辱，作是言：『一切法中無有堅實。汝等所瞋，是因緣亦空、無堅實，皆從虛妄憶想生。汝以無根本瞋恚壞心，惡口罵詈、刀杖相加以至害命。汝等莫以是虛妄法起瞋故，墮地獄、畜生、餓鬼中，及餘惡道受無量苦。汝等莫以是虛妄無實諸法故而作罪業，以是罪業故，尚不得人身，何況得生佛世？諸人！佛世難值、人身難得，汝等莫失好時，若失好時則不可救。』是菩薩摩訶薩如是教化眾生，自行忍辱，亦教他人令行忍辱，讚歎忍辱法，歡喜讚歎行忍辱者。是菩薩令眾生住忍辱中，漸以三乘得盡眾苦。如是，須菩提！菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜，令眾生住忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中，若見眾生瞋惱，作是言：『諸善男子！汝等以何因緣故瞋惱？我當與汝所須，汝等所欲從我取之，悉當給汝令無所乏，若飲食衣服乃至資生所須。』是菩薩住檀那波羅蜜中，教眾生忍辱，作是言：『一切法中無有堅實。汝等所瞋，是因緣亦空、無堅實，皆從虛妄憶想生。汝以無根本瞋恚壞心，惡口罵詈、刀杖相加以至害命。汝等莫以是虛妄法起瞋故，墮地獄、畜生、餓鬼中，及餘惡道受無量苦。汝等莫以是虛妄無實諸法故而作罪業，以是罪業故，尚不得人身，何況得生佛世？諸人！佛世難值、人身難得，汝等莫失好時，若失好時則不可救。』是菩薩摩訶薩如是教化眾生，自行忍辱，亦教他人令行忍辱，讚歎忍辱法，歡喜讚歎行忍辱者。是菩薩令眾生住忍辱中，漸以三乘得盡眾苦。如是，須菩提！菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜，令眾生住忍辱。

「須菩提！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜，令眾生精進？須菩提！菩薩見眾生懈怠，如是言：『汝等何以懈怠？』眾生言：『因緣少故。』是菩薩行檀那波羅蜜時，語諸人言：『我當令汝因緣具足，若布施、若持戒、若忍辱，如是等因緣故，令汝具足。』是眾生得菩薩利益因緣故，身精進、口精進、心精進。身精進、口精進、心精進故，一切善法具足，修聖無漏法。修聖無漏法故，當得須陀洹果，乃至阿羅漢果、辟支佛道，若得阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，住精進波羅蜜攝取眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜，令眾生精進？須菩提！菩薩見眾生懈怠，如是言：『汝等何以懈怠？』眾生言：『因緣少故。』是菩薩行檀那波羅蜜時，語諸人言：『我當令汝因緣具足，若布施、若持戒、若忍辱，如是等因緣故，令汝具足。』是眾生得菩薩利益因緣故，身精進、口精進、心精進。身精進、口精進、心精進故，一切善法具足，修聖無漏法。修聖無漏法故，當得須陀洹果，乃至阿羅漢果、辟支佛道，若得阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，住精進波羅蜜攝取眾生。

「須菩提！云何菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，教化眾生，令修禪那波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，教化眾生，令修禪那波羅蜜？」

佛告須菩提言：「菩薩見眾生亂心，作是言：『汝等可修禪定。』眾生言：『我等因緣不具足故。』菩薩言：『我當與汝等作因緣，以是因緣故，令汝心不隨覺觀，心不馳散。』眾生以是因緣故，斷覺觀，入初禪二禪三禪四禪，行慈悲喜捨心。眾生以是禪無量心因緣故，能修四念處乃至八聖道分。修三十七助道法時，漸入三乘而般涅槃，終不失道。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，以檀那波羅蜜攝取眾生，令行禪那波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「菩薩見眾生亂心，作是言：『汝等可修禪定。』眾生言：『我等因緣不具足故。』菩薩言：『我當與汝等作因緣，以是因緣故，令汝心不隨覺觀，心不馳散。』眾生以是因緣故，斷覺觀，入初禪二禪三禪四禪，行慈悲喜捨心。眾生以是禪無量心因緣故，能修四念處乃至八聖道分。修三十七助道法時，漸入三乘而般涅槃，終不失道。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，以檀那波羅蜜攝取眾生，令行禪那波羅蜜。

「須菩提！云何菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜，以般若波羅蜜攝取眾生？須菩提！菩薩見眾生愚癡無有智慧，作是言：『汝等何以故不修智慧？』眾生言：『因緣未具足故。』菩薩住檀那波羅蜜中，作是言：『汝等所須得智慧具足，從我取之，所謂布施、持戒、忍辱、精進、入禪定。是因緣具足已，汝等如是思惟：「思惟般若波羅蜜時，有法可得不？若我、若眾生、若壽命，乃至知者、見者可得不？若色受想行識，若欲界、色界、無色界，若六波羅蜜，若三十七助道法，若須陀洹果，若斯陀含、阿那含、阿羅漢果、辟支佛道，若阿耨多羅三藐三菩提可得不？」』是眾生如是思惟時，於般若波羅蜜中無有法可得、可著處。若不著諸法，是時不見法有生有滅、有垢有淨，不分別是地獄、是畜生、是餓鬼、是阿修羅眾、是天、是人，是持戒、是破戒，是須陀洹、是斯陀含、是阿那含、是阿羅漢、是辟支佛、是佛。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，以般若波羅蜜攝取眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜，以般若波羅蜜攝取眾生？須菩提！菩薩見眾生愚癡無有智慧，作是言：『汝等何以故不修智慧？』眾生言：『因緣未具足故。』菩薩住檀那波羅蜜中，作是言：『汝等所須得智慧具足，從我取之，所謂布施、持戒、忍辱、精進、入禪定。是因緣具足已，汝等如是思惟：「思惟般若波羅蜜時，有法可得不？若我、若眾生、若壽命，乃至知者、見者可得不？若色受想行識，若欲界、色界、無色界，若六波羅蜜，若三十七助道法，若須陀洹果，若斯陀含、阿那含、阿羅漢果、辟支佛道，若阿耨多羅三藐三菩提可得不？」』是眾生如是思惟時，於般若波羅蜜中無有法可得、可著處。若不著諸法，是時不見法有生有滅、有垢有淨，不分別是地獄、是畜生、是餓鬼、是阿修羅眾、是天、是人，是持戒、是破戒，是須陀洹、是斯陀含、是阿那含、是阿羅漢、是辟支佛、是佛。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，以般若波羅蜜攝取眾生。

「須菩提！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中，以尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，乃至三十七助道法，攝取眾生？須菩提！菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中，以供養具利益眾生。以是利益因緣故，眾生能修四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。眾生行是三十七助道法，於生死中得解脫。如是，須菩提！菩薩摩訶薩以無漏聖法攝取眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中，以尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，乃至三十七助道法，攝取眾生？須菩提！菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜中，以供養具利益眾生。以是利益因緣故，眾生能修四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。眾生行是三十七助道法，於生死中得解脫。如是，須菩提！菩薩摩訶薩以無漏聖法攝取眾生。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩教化眾生時，如是言：『諸善男子！汝等從我取所須物，若飲食衣服、臥具香華，乃至七寶等種種資生所須，汝當以是攝取眾生。汝等長夜利益安樂，莫作是念：「是物非我所有，我長夜為眾生故集此諸物。」汝等當取是物，如己物無異，教化眾生，令行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，乃至令得三十七助道法，佛十力乃至十八不共法，亦令得諸無漏果，所謂須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，應如是教化眾生，令得離三惡道及一切生死往來苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩教化眾生時，如是言：『諸善男子！汝等從我取所須物，若飲食衣服、臥具香華，乃至七寶等種種資生所須，汝當以是攝取眾生。汝等長夜利益安樂，莫作是念：「是物非我所有，我長夜為眾生故集此諸物。」汝等當取是物，如己物無異，教化眾生，令行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，乃至令得三十七助道法，佛十力乃至十八不共法，亦令得諸無漏果，所謂須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，應如是教化眾生，令得離三惡道及一切生死往來苦。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜，教化眾生，作是語：『眾生！汝等少何因緣故破戒，我當與汝作具足因緣，若布施乃至智慧，及種種資生所須。』是菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜，利益眾生，令行十善、遠離十不善道。是諸眾生持諸戒，不破戒、不缺戒、不濁戒、不雜戒、不取戒，漸以三乘而得盡苦。尸羅波羅蜜為首，如檀那波羅蜜說。餘四波羅蜜亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜，教化眾生，作是語：『眾生！汝等少何因緣故破戒，我當與汝作具足因緣，若布施乃至智慧，及種種資生所須。』是菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜，利益眾生，令行十善、遠離十不善道。是諸眾生持諸戒，不破戒、不缺戒、不濁戒、不雜戒、不取戒，漸以三乘而得盡苦。尸羅波羅蜜為首，如檀那波羅蜜說。餘四波羅蜜亦如是。」